La Ventana (06/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:08 la Casa Real ha publicado ya sus cuentas del pasado año según los datos de la auditoría externa la Casa del Rey dejó de gastar algo más de medio millón de euros del dinero que tenía asignado María Manjavacas buenas tardes desde los casi

Voz 1444 00:22 ocho millones de euros que la asignó el Parlamento ha ahorrado algo más de medio millón de euros los gastos de personal siguen siendo la partida más importante del presupuesto de zarzuela al Rey recordamos cobró doscientos cuarenta y dos mil euros redondeando más o menos la mitad la Reina Letizia y el Rey Emérito ciento noventa y cuatro mil euros en el capítulo de regalos constan en la auditoría cuatrocientos cuarenta el que más tuvo el Rey Felipe entre ellos el estuche de juego de billar que les regalo Donald Trump y el que le hizo el príncipe bin Salman cuando estuvo en España antes de que se hubieran vuelto en el asesinato de caso y por su cincuenta cumpleaños Albert Rivera le regaló una foto enmarcada en Núñez jo dos corbatas y una planta de Robredo todos los regalos han pasado ya a manos de Patrimonio Nacional

Voz 0313 01:06 Reyes ahorradores yemas contamos Pedro Blanco

Voz 1715 01:08 hemos escuchado al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont después de que hoy la Justicia haya confirmado que podrá presentarse a las elecciones europeas en contra de lo que dictaminó la Junta Electoral Central Puig ha pasado esta tarde por TV3

Voz 0225 01:20 además las contarnos hombre tenemos que defendernos esto no puede quedar impune sino qué tipo de garantía podemos tener de la Junta Electoral tomará decisiones en función de si la candidatura le gusta más o menos a sus miembros esto es dinamita en la base de un sistema democrático un sistema Democràtic

Voz 1715 01:35 Puigdemont ha anunciado acciones contra la Junta Electoral Central del Partido Popular que fue uno de los partidos que impugnó su candidatura Antesa junta e intentar que el constitucional tumbe la decisión de la Justicia de Madrid Pablo casa

Voz 1660 01:46 hemos sido el partido que hemos liderar la respuesta también jurídica algo que pensamos que es un fraude de le si lo estimamos nosotros que es que alguien que está fugado de la justicia española se pueda presentar a unas elecciones europeas y ni siquiera residir en Spa caña por eso presentamos el recurso la Junta Electoral por eso lo hicimos después ante la justicia ordinaria yo hoy puedo decir que el Partido Popular recurrirá al Constitucional esta resolución de un juzgado de Madrid que permite presentarse a las elecciones más señor Puigdemont

Voz 1715 02:17 el Finlandia encuentro entre los ministros de Exteriores de Estados Unidos y de Rusia en el marco de la cumbre

Voz 1022 02:21 ártica los dos han analizado los últimos acontecida

Voz 1715 02:24 dos en Venezuela Serguéi Lavrov ha alertado de los riesgos que implica una intervención militar estadounidense en ese país el toreo García

Voz 1460 02:31 el ministro de Exteriores ruso Lavrov tras la reunión con su homólogo norteamericano Pompeo ha dicho que se han centrado en preparar un encuentro entre Trump y Putin poco sobre Venezuela a preguntas de la prensa sobre una hipotética intervención militar norteamericana en Venezuela Lavrov dijo

Voz 1620 02:47 yo soy estamos en contra de acciones militares en Venezuela una intervención militar norteamericana en Venezuela sería catastrófica totalmente injustificada no hay justificación alguna acción de este tipo

Voz 1460 03:03 Lavrov añade que además de no haber un marco que justifique esa intervención extranjera en Venezuela no tendría ningún tipo de respaldo

Voz 0919 03:10 a vamos con el deporte Jesús Gallego buenas tardes a esta hora el Barça está entrenando en Anfield donde mañana juega la vuelta de semifinales de la Champions ante el Liverpool recordemos den velé es la única baja en el equipo de Valverde hoy se ha confirmado que en el Liverpool mañana no podrá jugar el egipcio Salah Ernesto Valverde antes de salir a entrenar atendió a los medios dice que mañana el Barça saldrá sin pensar en el tres cero de ventaja

Voz 3 03:30 a que tienes ahí te el partido como

Voz 4 03:32 eh sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar aquí cualquier hacer pensar de que nos venga a la cabeza sobre el resultado que tenemos por delante los yo creo que sería un error por nuestra parte

Voz 0919 03:50 el recordemos que hoy se cierra la jornada de Segunda División A las nueve juegan Cádiz y Málaga dos aspirantes al ascenso

Voz 7 07:21 sin ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar

Voz 0313 08:08 se han hecho muchas películas se han escrito muchos libros se han contado muchas historias sobre el drama del nazismo y la Segunda Guerra Mundial cualquier cosa que cuentes poca esta música que está sonando por ejemplo forma parte de la banda sonora de una de las últimas pieles estrenadas el fotógrafo de Emma House ayer precisamente más de setenta años después España reivindicó la memoria de los casi diez mil españoles que estuvieron en campos de concentración nazis lo hizo el día del homenaje a los españoles deportados y fallecidos en House aquí la ventana se han asomado a menudo algunos de los supervivientes o de los familiares de esas personas que tenían historias que contar por ejemplo Neus Català una superviviente de los campos de exterminio que dedicó su vida a luchar por las libertades ya preservar

Voz 1022 09:05 esa memoria de los represaliados

Voz 17 09:08 pues no lo somos socialistas escondido todo eso es que hay poco aquí hay mucha abismos empezando tengamos que querría cuando se le ha ido acordando con qué es lo primero que dice salido al campo juega al campo y eso no se siga dando gracias a hueco

Voz 1444 09:37 jo

Voz 17 09:38 unas cosas que yo pero todos acortando les pasa igual un sentimiento soy unas jugosas buenos una cosa uno Hellín difíciles que además jugó lagos todos así que cuando salgo ir pues no ha hecho más su juramento que he hecho yo para mí puede que esa misma viví para conducta

Voz 0313 10:03 vivir para contar el espíritu de lo que se conoce como el juramento de Mauthausen Sifre Níger uno de los supervivientes también los visitó para hablar en este caso de su autobiografía

Voz 18 10:12 la que se titula Mi resiliencia Joost nos protege es esa es eso ese me quedo tan grabado que cuando llegué a Auschwitz se que he visto después de una semana de estancia en aussies digo dónde dónde está ese Dios que nos protege porque solamente había crueldad es decir cuando entro estábamos en el campo y que había que desee vestirse yo recuerdo mi madre muy religiosa también con mucho pudor desnuda delante de los hombres que se burlaban quitaban los pelos en fin una cosa yo sentía una humillación que que no puedo describir porque sentía el mar están ir al mismo tiempo la grato gratuidad no entendía lo que estaba pasando

Voz 0313 11:02 estos son los testimonios ayer como digo tuvieron lugar los actos institucionales y luego están las historias pequeñitas como la de Alex Sirera ciclista aficionado bombero de profesión que inició días atrás desde Tarrasa la aventura de llegar en bicicleta hasta el campo de concentración de Goosen en bajasen donde su abuelo fue asesinado hace ochenta años

Voz 1715 11:24 le hemos invitado a asomarse a la ventana Alex buenas tardes bona tarda

Voz 20 11:28 bona tarda buenas tardes donde donde te

Voz 1715 11:31 ya más Alex en qué punto del camino te encuentras ahora

Voz 20 11:34 no es una lavandería del guión de Lyon reuniendo la ropa de ya lo días con la misma ropa a lavar

Voz 1715 11:48 cuántos kilómetros para ser Alex cuántos kilómetros en total

Voz 20 11:52 no tengo muy bien que cuántos kilómetros

Voz 1715 11:54 para ser en total

Voz 20 11:56 sí mira buena hacer a cerca de dos mil kilómetros

Voz 1715 12:02 oye cuéntanos cuál es la historia

Voz 20 12:06 sí mira a mi abuelo miran aragonés diecinueve años emigró a Tarrasa y enseguida decidió la guerra es la guerra civil española tuvo que exiliarse en el XXXIX sí bueno en un año no lo exiliado en Francia en las compañías de trabajo tiene lo pasó el campo de Argel o el de Santi podrían para enrolarse en una compañía de otra bajo la ciento dientes bueno me parece que en el norte II trabajando en la línea Machine hasta que fue apresado por los alemanes lo tuvieron seis meses en Estrasburgo si finalmente se llevan

Voz 1715 13:01 oye Alex la historia de tu abuelo era conocida desde siempre en tu familia o ha sido uno de esos casos donde en fin el secreto el silencio lo habían rodeado

Voz 20 13:12 no ha sido más no nosotros sabíamos y yo desde pequeñito se mete en todo pues había muerto en en en el campo quiero pero nada de abuela no nos dijo nada la sala se ha exiliado tanto acabo la guerra macho y yo lo acaban en matar no nos dijo nada más y realmente nosotros tampoco nos preocupamos mucho de una una una cosa que ya hizo tienes

Voz 21 13:48 este proyecto

Voz 1715 13:49 eso quería preguntarte en qué momento y por qué razones decides tú embarga embarcar por ejemplo en esta aventura de ahora

Voz 20 13:57 bueno todo ha ido pues el año pasado y decidimos con la familia silbido Alemania ya que estamos en Munich y estábamos a un kilómetro de la frontera es más tiende para llegar a matado ha ido yo un día alquilar un coche irme con un amigo a visitar el campo realmente a saber a la comprobar que que realmente hubiera dado muerte sí bueno a raíz así donde hicimos lo comprobé me quedé como profundamente entristecido por ese hecho pero también un poco reconfortado saber que es realmente había muerto si es cuando decido puedes volver al año siguiente para ponerle una placa una placa porque es que no tenía ningún tipo de John he estado allí tan tanto el campo de Gürtel como el de matador que está lleno de placas y entonces es cuando decida subir ahora el como subir ha sido otra historia estuviese te diferentes opciones ir en coches en avión mi mujer también salió la de subir en bicicleta a nivel pues que donde dio un mes de vacaciones coger las alforjas ya hacer el itinerario porque a raíz de que me pongo a buscar información sobre mi abuelo porque es que realmente no teníamos nada simplemente sabíamos y ahí ha muerto allí nada más me me sale un itinerario me salen unos puntos digamos en el mapa con los que poder unir un itinerario no me sale estuve una tele pues no en San Citroën me sale y que fue detenido en diez me sale que fútbol recluido seis meses en Estrasburgo y finalmente la deportación a matando es cuando decido hacer un viaje

Voz 1715 16:08 y creo que se está preparando un documental con toda tu aventura no

Voz 20 16:13 bueno sí sí sí él a en principio la idea era subir al fuego has yo solo quiero un poco la la la historia ha trascendido muy de la mano de Amical Mauthausen Barcelona eh es descendiente de Sabiñánigo ayudado muchísimo me en recuperar la historia y la memoria de mi abuelo bueno me propusieron hace un documental de los tuve sopesando realmente tanto logísticamente como también a nivel de la forma de disfunción en el caso de mi abuelo miles de republicanos que allí murieron pues vale la pena hacer difusión y al final aceptó este sábado ante

Voz 1715 17:00 está pensando esta tarde cuando sabía que podríamos hablar contigo que hay una parte de preparación del viaje muy importante que es la preparación física porque estás pagando una panza kilómetros pero luego está la parte pero ya me han me ajena ya pero luego está la parte sentimental la parte emocional es cómo lo llevas eso Alex

Voz 20 17:20 bueno yo creo que una donde no llegue al cuerpo llegue a la mente cuando ya estoy que no puedo más que me faltan veinte kilómetros hacia el final de etapa de ciento parecido ya es cuando he que el piloto no Llanos físico y emocional no es cuando dices no no acabar además llevo nada te quería Fuster se desea Huelva allí

Voz 21 17:50 a ellas

Voz 1715 17:55 estaba pensando Alex bueno esta historia es es lo que es pero cuántas como la de tu abuelo necesitan ser contadas si desenterrado

Voz 20 18:03 uf tremendo y te mira en seis siete meses va a hacer investigación sobre si no me now en común ha sido la cientos de personas sin me han dicho yo con un caso yo tengo un pariente cercano exactamente

Voz 22 18:28 muchísima gente muchísimo como se llamaba Félix Quero García Félix Izquierdo tira muy bien Sirera

Voz 1715 18:39 muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana muchos ánimos amigo de verdad

Voz 22 18:44 muchas gracias a vosotros gracias venga

Voz 1 18:56 y sí

Voz 17 18:58 creo que se por qué dice no sé tengo los pies la nada y a hija

Voz 1715 19:59 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 20:07 vuelo nuevo anunciado en idealista un piso de cien metros cuadrados tres habitaciones un segundo sin ascensor pregunta para los candidatos al Ayuntamiento esta mañana en el debate electoral

Voz 3 20:17 cuánto pedir pisos y fueran los caseros

Voz 23 20:21 pongamos ochocientos euros Javier Ortega Smith entorno cientos euros novecientos pues yo la verdad es que no hemos no pediría porque no tengo ninguna no eso no tenemos lo imaginamos que se pues es posible que estuviera por encima de ochocientos estar Losantos mató a mil cien euros yo creo que alrededor de los mil euros yo creía que era mi barrio en Canillejas pero sí creo que eran ochocientos cincuenta euros novecientos ha ganado Carlos Sánchez Mato ha quedado corto lamenta

Voz 0867 20:51 tal trescientos euros cuesta ya el alquiler de su piso esta misma tarde buenas tardes a todos a jugar los candidatos arranca la batalla electoral de las municipales en la serie El País primer debate a seis en el que han quedado dos cosas claras primero que la vivienda es el tema estrella en la campaña electoral y segundo que la pugna en las urnas será de nuevo entre la derecha y la izquierda Carolina Gomez qué tal muy buenas tardes algo en Madrid quiere un gobierno con el PSOE y el Partido Popular Ciudadanos y Vox aunque evitan sellar en público su alianza se fijan como meta desalojar a Manuela Carmena del Palacio de Cibeles

Voz 1444 21:31 dice es la máxima expresión ahora mismo de la fragmentación política con seis partidos distintos Teresa Izquierda hay tres a derecha pero lo que se aprecia en este primer debate municipal es que los bloques ideológicos siguen siendo dos han mostrado su sintonía para los posibles pactos los candidatos de Izquierda la alcaldesa Manuela Carmena al candidato del PSOE Pepu Hernández y Carlos Sánchez Mato ex Ahora Madrid y candidato de Madrid en pie municipales

Voz 1410 21:52 esta preocupación me da esto que tengan ustedes ese frentismo nos tenemos que entendernos todos yo naturalmente siempre estaré por un gobierno de progreso y creo que para mí el gobierno de progresos sería el Partido Socialista de todos los menos

Voz 23 22:04 hay dos opciones o la Izquierda suma o la derecha gobierna con la extrema derecha

Voz 24 22:08 puesto que hay mucha posibilidad en la izquierda del tablero político de llegar a acuerdos pero evidentemente para no hacer jamás políticas de derecha debutaba

Voz 1444 22:17 en un debate en este en este ciclo electoral el candidato de Vox a la alcaldía de la capital Ortega Smith que quiere reeditar en Madrid un pacto a la andaluza y el popular Martínez Almeida no lo descarta

Voz 0089 22:25 nos centremos en los ciudadanos y pretendíamos evitar Orellana la izquierda cuando les sale la cantidad de madre yo pactar no me responde lo preguntas

Voz 24 22:33 ahora les toca a ellos apoyar la alcaldía de voz para que podamos sacar a Carmena del Ayuntamiento esas un tanto optimista eh

Voz 1444 22:39 o optimista también con sus opciones para ser primera fuerza por la derecha Begoña Villacís aunque la candidata de Ciudadanos Esca bulle a la hora de hablar de

Voz 25 22:46 actos lo que necesita además se son pactos transparentes lo que yo puedo garantizar los ciudadanos es que yo voy a poner mi programa de Gobierno exactamente igual que se ha hecho en Andalucía y en otros sitios para que se pacte entorno a lo que yo quiero hacer en Madrid

Voz 1444 22:59 es escabulló porque Begoña Villacís no ve tal PSOE como hacen Rivera ahogado

Voz 0867 23:03 pactos pacto si pactos la campaña madrileña se solapa con los posibles acuerdos a nivel nacional que no van a llegar antes del veintiséis de mayo y también con propuestas a nivel autonómico como la que ha dicho hoy la candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 25 23:16 Isabel Díaz Ayuso también quiero lanzar un órdago y quiero saber si él me va a apoyar a mí si yo les sacó un solo escaño más ya es más le invito a que haga lo mismo para gobernar en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se iban a dejar de apoyar al Sanchís

Voz 0313 23:31 lo que sucede en otros ayuntamientos en otras comunidades pues serán los propios candidatos los que tengan que responder

Voz 25 23:35 de qué vamos apoyamos en un partido no y frena Sanchís mono será todos juntos o vamos a Sanchis un poquito y en unos sitios sí en unos no hombre las cosas hay que tenerlas claras si tú no quieres que están como crezca tendrás que decir no voy a pactar con el Santísimo ni en ayuntamientos mancomunidades y en España

Voz 0867 23:52 el siete de la tarde y veinticuatro minutos esta tarde La Ventana de Madrid vamos a ir combinando la información con el análisis de cómo han visto a los candidatos los compañeros de otros medios de comunicación Nuria Platón redactora de La Razón qué tal muy buenas tardes Nuria bueno Nuria como las visto quién te ha sorprendido quién te ha decepcionado de que candidato esperabas más esta mañana

Voz 26 24:14 bueno y la verdad es que yo un poco más de todos los candidatos porque no

Voz 27 24:17 ha habido muy poquitas propuestas

Voz 21 24:20 pensaba que sí que se iban a a vestir yo voy a hacer

Voz 27 24:22 este yo voy a ser el otro día ha habido unas propuestas muy pequeñas y además en la confronta la confrontación con la uno no hay más remedio que con la gestión de Manuela Carmena se queda muy limitada como al como el aspecto general eh no sé si es porque tienen preparada para la campaña todo una serie de de propuestas estrellas que nos quieren ir sorprendiendo quieren ir ganándose los madrileños Berria Barry con las cosas que se va a nacer me de la sanción de que estaban contenidos no gustado mucho Pepu Hernández porque respecto a anteriores debates accedió en salidas cuando hizo la campaña de las primarias estaba más comedida aquí parece que ya empieza a ganar tablas

Voz 21 25:00 empieza a ser más cosas

Voz 0867 25:02 quieres que te ha parecido el papel de de de Sánchez Mato concejal critico de Carmena ahora en Madrid en pide que se eleve también bastante suelto en estos debates no

Voz 27 25:10 sí has llamado tiene la ventaja de que la está en el Gobierno y además no sólo está en el Gobierno sino que además se ha puesto mucho Manuela Carmena algunas cosas muy determinadas que ve hecho Solas que pueden hacer decidir a un votante de izquierdas ante Manuela Carmena Madrid en Izquierda Unida de Madrid en pie entonces claro él tiene la ventaja de que sabe muy bien lo que ha habido dentro de que ha estado en el Gobierno de que ha conseguido cosas puede ponerse méritos puede sacar faltas que no sean suyas a la gestión de Manuela Carmena en las que ellos sean opuesto si es una persona que te lo claro hasta tres años al frente del área de Economía y Hacienda Isabel muy bien con qué recursos cuenta con qué recursos no el Ayuntamiento de Madrid con lo cual tiene yo creo que una ventaja añadida sobre el resto de candidatos y además la ventaja de que ahora sí consiguen

Voz 21 25:52 debía suficiente

Voz 27 25:54 los pactos ya son con nombres apellidos ya no se trata de que es un concejal que se opone dentro de una acción de gobierno que hemos visto desde el principio de la legislatura que votar de manera diferente los que ahora están viendo otra candidatura por los que también Manuela Carmena se juega más Madrid ahora ya tendrán un peso para inspirarme visitas nuestro apoyo nuestro voto para llevar adelante nuestras cosas y nuestro voto tiene unas condiciones que no respetado antes cuando éramos Ahora Madrid Iker anómalas

Voz 28 26:20 además remedio eso yo creo que lo ha dejado claro un beso un beso saludo vamos a otra arriba Fátima Caballero redactora del local de eldiario punto es cómo estás Fátima buenas tardes lo de esta mañana

Voz 0867 26:33 es un aperitivo no pero por si había alguna duda lo que está claro es que va a ser una campaña de polos Carmina contra Vox Vox contra Carmena y algo de eso es lo que hemos visto en este enfrentamiento y en este primer debate electoral

Voz 21 26:46 si encima de polarización que ya vimos en la campaña de las generales parece que se va a mantener aquí en la ciudad de Madrid a mí me ha sorprendido el hecho de que la derecha está caduca confrontada frontalmente a Carmena que era claro pero pensaba que habría también más confrontación no de por el hecho de que están para mí igualados los votos en la ciudad de Madrid al día FISA que va noventa mil votos de Almeida ir pasó en las municipales por eso me me ha sorprendido que hayan decidido eh hacer pacto de no agresión y atacar militarmente a Manuela Carmena

Voz 0867 27:24 Dima quién te ha sorprendido y quién te ha parecido que ha estado digamos flojo flojo

Voz 21 27:30 pues me ha sorprendido de voy a decir el candidato de Vox porque la la semana pasada en el dos de mayo hablabas con los políticos y todo se decía que que iba hace Javier Ortega Smith porque no no hablara no tenía propuestas para Madrid bueno te pueden gustar más a no ver más o menos las pastas que ha hecho a mí no me Agus para de llevárselo Agulló fuera de Madrid llevan a la Casa de Campo pero bueno tenía sus propuestas y es algo que no existe nosotros cambiamos de la derecha que sean limitado únicamente a confrontar con Manuela Carmena

Voz 0867 28:04 Fátima caballeros ir Agassi

Voz 21 28:06 pues éste permanece ahí tengo te discrepar con mi compañera Núria porque creo que siguen muy encorsetado y aprovechando la ola que estas generales que han dado tan buen resultado al Partido Socialista

Voz 0867 28:17 a qué Hoff análisis Fátima un beso

Voz 3 28:22 estoy encantada

Voz 0867 28:24 veintiocho minutos Manuela Carmena anuncian el debate electoral un plan para levantar tres mil viviendas con la cesión de una treintena de parcelas obras a futuro como las grandes operaciones urbanísticas todavía pendientes de votación como Chamartín Wu operaciones durmientes como campamento Carolina resumimos lo que han dicho los candidatos

Voz 1444 28:40 Manuela Carmena anunciado como dices una propuesta de ordenanza de emergencia habitacional un proyecto para construir tres mil viviendas de alquiler social por parte de cooperativas y empresas en una treintena de parcelas municipales hará la medida estrella que traía preparada la alcaldesa

Voz 1410 28:52 ahora nosotros queremos crear una ordenanza para dar una emergencia residencial para que efectivamente sepamos yo creo que el decreto de marzo pasado es muy interesante da una importancia trascendente a los ayuntamientos para que tengan una alternativa para parar los desahucios tomando medidas tomando una actitud clara de tener una alternativa

Voz 1444 29:12 el candidato popular Martínez Almeida también plantea la construcción de quince mil viviendas en terrenos municipales para poner a disposición de la iniciativa privada y coincide con Ortega Smith a la hora de calificar la política urbanística de Carmena

Voz 0089 29:22 el Ayuntamiento ha estrangulado la oferta de vivienda en la ciudad de Madrid por tanto las soluciones que nosotros planteamos es en primer lugar desbloquearlos desarrollos urbanísticos pendientes si se estrangula

Voz 24 29:32 posibilidad de creación de de de construcción de nuevas viviendas lo que si haces que se reduce el mercado si se reduce el mercado se produce especulación se produce aumento de precios

Voz 1444 29:43 Almeida cree que el modelo urbanístico su fracaso como lo que también Carlos Sánchez Mato su antiguo delegado de Economía y Hacienda

Voz 24 29:49 hoy se desahuciar gente hace unos minutos Soraya una mujer con tres críos ha sido desahuciada en Vicálvaro es doloroso y Ximo para un concejal del equipo de Gobierno desoye haya sido realizado hoy por unidades de la Policía Municipal

Voz 1444 30:04 el candidato socialista Pepu Hernández también ha culpado Garmendia de no haberse no haber sabido resolver el problema de la vivienda

Voz 29 30:09 veintiséis años de derechas políticas liberales y fondos buitre tiene muchísima culpa en esto pero es cierto que el Gobierno actual tampoco ha sabido cómo arreglar por ello los socialistas proponemos un parque público de vivienda en alquiler hasta el XXVI hasta el veinte por ciento gestionar el parque residencial de las viviendas desocupadas porque en Madrid hay más de ciento sesenta mil viviendas

Voz 1444 30:29 la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís que ha presentado un plan estrella copiando lo que hizo la ciudad de Barcelona para las Olimpiadas

Voz 30 30:35 gracias por Carlos un proyecto que es muy parecido al que utilizó Barcelona en el año noventa y dos que se llama Barcelona ponte guapa nosotros lo hemos de renombrado alegra en Madrid y en la rehabilitación de cien mil viviendas trata de Renovación Urbana determinadas zonas como por ejemplo la plaza del Mar de Cristal Carmena defendido

Voz 1444 30:54 además los grandes proyectos urbanísticos como mago Calderón o el Bernabéu también la Operación Chamartín que sigue sin arrancar porque falta el visto bueno de la Comunidad

Voz 0867 31:02 ahora sí el minuto Tatiana Rivas periodista de Z Tiana qué tal buenas tardes en metro preguntarte si has visto un ganador o una ganadora en este debate o que si igual que que he hecho con otros candidatos sirve con otros periodistas y me gustaría saber tu opinión sobre a quién has visto bien y a quién has visto francamente mal

Voz 21 31:21 bueno lo único o al a nadie ni francamente bien y francamente mal lo que sí hemos visto hoy hemos encontrado aún José Luis Martínez Almeida más moderado del conocido acostumbrado a los plenos del Ayuntamiento hemos visto a una Carmena muy a la defensiva porque al final todos los los candidatos o casi todos estaba arremetiendo contra sus políticas y bueno una Begoña Villacís muy acaparador a no es la que más tiempo ha

Voz 0867 31:49 pues nada

Voz 21 31:51 después ha sido primero y aquí estoy

Voz 0867 31:53 la alcaldesa y después pero habrá treinta segundos de diferencia después Begoña Villacís

Voz 21 31:57 bueno pues pensaba que habíais dicho vosotras que había sido me has ido de Oña bueno hemos visto también aún Pepu que no hemos también en las en los debates de de las primarias hay una tenga Smith que ha sido un poco el que ha protagonizado el debate temas más bronco por así decirlo pero pero bueno Sánchez Mato que para mí ha sido el el más natural no es que me ha sido más un discurso al que no están acostumbrados

Voz 0867 32:24 sí porque tampoco tenía mucho que perder no es decir y mucho que ganar en el debate

Voz 21 32:28 bueno tiene que conseguir una representación importante en las próximas elecciones

Voz 20 32:32 sí

Voz 21 32:36 el papel de Carmena pues bueno nos ha sorprendido con una noticia que que se ha sacado de repente un poco de la manta lo de las entre mil y tres mil viviendas que que supuestamente van a estar lista para dos mil veintidós bueno yo me ha sorprendido sobre todo porque ya me Animos de dos mil diecisiete donde prometió que a final de legislatura a construir cuatro mil viviendas y a día de hoy no se ha cumplido creo que hay setenta pocas más amplia ha dicho hoy que hay más de tres mil trescientas en construcción entonces un poco a a más de lo mismo de lo que viene anunciando y que tampoco sabremos si en dos mil veintidós no construirá o no lo hará y luego la la noticia para mí que ha sido muy superficial ha sido lo de la ordenanza de de emergencia residencial que nos hemos quedado un poco a la expectativa de que estáis

Voz 0867 33:23 Berdych tiene Arribas de abc gracias compañera un saludo

Voz 21 33:26 sí sí

Voz 0867 33:28 están en la historia de los debates municipales de la cultura con k al destierro del orgullo a la Casa de Campo estés el candidato de Vox Ortega Smith

Voz 23 33:37 cambiando de sitio las fiestas del Orgullo hacia

Voz 24 33:39 sacando los de Madrid porque causan verdaderos problemas atascos mandaremos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay lo que quiera pero dentro de la Casa de Campo y por supuesto contrato un contrato de de de responsabilidad para que todas la limpieza que luego hay que hacer que es un esfuerzo económico muy importante lo lo paren los organizadores sí

Voz 0867 34:01 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 3 34:10 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 0867 36:10 de la tarde y treinta y seis minutos

Voz 0645 36:15 saludamos

Voz 0867 36:16 bañeros más Miguel Ángel Medina de del país qué tal compañero buenas tardes

Voz 19 36:19 sí

Voz 0867 36:21 bueno muy breve pero como lo has visto quién has visto mejor más creíble y a quién has visto más despistado despistado en el debate de esta mañana

Voz 39 36:29 bueno a ver una misma sorprendió gratamente Pepu Hernández porque yo creo que ahora no lo habíamos podido ver en qué tipo de verdad sí creo que hago bien con la con las propuestas de dinerito no sé si entonces si debería jugar defensiva siga Carmena no es verdad que está diciendo para que de la entereza pero lo he visto al adicto la cría no hubo dos elefantes más a cantar natural ya estamos viviendo en el IV el hilo de Alber Rivera no te bates de las generales no como interrumpiendo todo el rato y bueno y lo inoportuna capaz de uno como es que no de el disfrutábamos noveno pero

Voz 20 37:16 pero no vemos

Voz 33 37:19 pues Miguel Ángel Medina buen trabajó en la redacción del diario El País en Miguel Yuste fíjate

Voz 28 37:25 Isabel antigua redactora del mundo buenas tardes buenas tardes Macario como has visto el debate

Voz 21 37:31 pues bueno lo he visto ha sido bastante interesante primero porque era la primera oportunidad que teníamos de verlos a todos me ha parecido que Ortega Smith nacido la sorpresa pero precisamente por eso porque nunca antes la habíamos visto entrar en materia en temas municipales y creo que haga los deberes esto sí que conocían los temas y luego creo que Sánchez Mato también ha estado bastante bien el hecho de que haya acertado el precio del alquiler me parece importante estoy parece que ha sido un punto a favor

Voz 0867 38:02 bueno Isabel gracias por atendernos esta tarde un saludo encuentran con todas las redacciones de los compañeros de local que han seguido este debate así lo han visto ellos así lo visto el Jiménez

Voz 0136 38:15 hoy a este Madrid aquel simpático extraterrestre de Sin noticias de

Voz 3 38:20 es

Voz 0136 38:21 lucharía esta sintonía

Voz 40 38:25 qué indica

Voz 0136 38:26 a que estamos al borde de otra campaña electoral en primer lugar entendería que a los políticos les gusta hablar aunque no sea su turno

Voz 23 38:33 no señor yo no discúlpeme disculpen entonces desde piensa que está consumiendo el doble del tiempo el que tiene así

Voz 0136 38:40 te pasan del minuto asignado y hay que recordárselo en pareado entonces no digamos que dicen que utilizan bicicletas y transporte público

Voz 23 38:50 hasta luego porque tengo mi propia bicicleta todos de a Manuela Carmena tiene tiene domiciliado la del transporte público propias de ciclista soy yo aunque no lo parezca el abono transporte de Carlos Sánchez Mato Begoña Villacís la tengo en mi bolso si queréis os pido sabe seguro tiene abono transporte el abono transporte

Voz 0136 39:06 que pagan algo llamado IBI que nuestro alienígena no entendería pero que vería que suena a algo caro

Voz 23 39:12 no creo que son unos dos mil doscientos a los mil trescientos y pico la tercera parte entonces lo que tenemos los pobres sobre novecientas mil novecientos y pico y a mil seiscientos ochenta que hablando de pobres es mucho menos que lo que pagar a Pablo Iglesias

Voz 0136 39:27 en ocasiones esos políticos se interrumpe en unos a otros

Voz 23 39:30 cuando me enteré me quieres me quieres no interrumpir no vas yo quería incorporar un enfoque distinto ponemos tienen perdón por termina la propuesta adelante Sánchez Mato Pepu Hernández Begoña Villacís sí señora Carmina nosotros pero bueno primavera

Voz 3 39:48 me gusta hacerlo

Voz 0136 39:49 pero que todo acaba como empezó con esa sintonía que a nuestro extraterrestre ya se había empezado a pegar

Voz 41 39:57 entre

Voz 2 41:42 lo que queda del día

Voz 3 41:45 con Isaías lo próximo casi siempre

Voz 0313 41:47 ah eso es eso Colom Fenoll

Voz 1022 41:49 soy un fenómeno absoluto buena pues vuelva a asomar m a La Ventana después de una semana de vacaciones y la verdad es que esta mañana me he sentido de desde casa muy identificado con la cabecera de Hoy por hoy

Voz 3 42:04 aliente vamos a vivir un día especial iniciar a remo todo iniciarla

Voz 1022 42:12 la remontada eso es de lo que se trataba de una cabecera no habla de mí por supuesto hablaba de los políticos españoles que aún con la adrenalina de las generales se enfrentan ahora dentro de veinte días a otra triple lección también de los partidos políticos hablaban esta mañana los titulares del futuro preguntan a Pedro Sánchez si pactará con Rivera hay responde tajante que el cambio climático es una cosa terrible Pablo Casado será socialdemócrata los lunes de centro los martes de derecha moderada el resto de la semana Pablo Iglesias podría ser ministro de anhelos y suspiros el Ministerio de nueva creación se encargaría de esperar tranquilamente a que Sánchez te llame Santiago Abascal elegido hombre del año por la revista chicas y metralletas vida así el título a Steven Seagal Nos reúne se pone en marcha la actividad de todos los partidos y eso se nota mucho se nota también en las noticias del Mundo Today

Voz 0313 43:10 Pedro Sánchez atribuye la bajada del paro a que es un poco Brujita que el casualidad voy Aramón Flo hay justo ese día baja el paro dice Pablo Casado el Partido Popular tendrá que renunciar a gobernar Madrid porque todos sus miembros están atrapados en un atasco Errejón y Carmena se trasladan a la isla de supervivientes para poder debatir en televisión podrán discutir a gritos en el barro con Isabel Pantoja sobre sus planes para la capital

Voz 1022 43:38 bueno momento Carmena donde ha debatido hoy ha sido aquí en la Cadena Ser en un debate a seis para las elecciones municipales de Madrid la verdad es que cuando te das unos días aunque estés muy pendiente de la actualidad te pierdes cosas hoy Toni Martínez ha puesto al día sobre cómo evoluciona el nuevo politiqueo es su última creación tendida que es el verbo sorpasso es uno

Voz 1444 43:58 los sonidos el río Esla caido al suelo la caída de espaldas la caída como de tebeo del gran Isaías cada vez que oye el verbo pasar ya se ha normalizado en la conversación política esta mañana en Hoy por hoy Antón Losada voladoras esos desde el caso de ciudadanos tiremos que ver con su estrategia de intentar sólo al PP el otro día aquí Pablo Casado

Voz 24 44:21 lo que querían era intentar pasarnos cosa que no

Voz 1444 44:24 con Esther Palomera uno a echar a Sánchez de La Moncloa dos sorpasso ahora el Partido Popular y tres formar parte de un Gobierno Moha y el pobre no va encadenando caídas el Grand

Voz 1022 44:39 ya bueno sobre vemos pasar ya diremos lo que haya que decir en la próxima unidad de vigilancia pero arcano tenía hoy algo que decir en forma eso sí de duda

Voz 47 44:48 gracias por ese grito para esta rima improvisada y luego Lope sobrepasar lo vía antes Sor pasar que es una monja traficante carrera del cielo porque ni no me lo creo sorpasso sorpasso típica porque hoy en día sorpasso de la poli

Voz 1022 45:06 pues sorpasso la monja traficantes esta nada mal parece de Luis Piedrahita

Voz 2 45:11 sí

Voz 1022 45:15 pues nada aquí estamos entre dos selecciones mirando con lupa nuestros problemas nuestro propio ombligo hoy las cifras del paro que tienen una cara y una cara B Nos ha contado Javier Ruiz sí

Voz 48 45:27 queréis echarle un vistazo a las cifras por contraponer ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y tres ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y tres contratos de camarero de profesor cuatro mil contratos de médico enfermera sanitario ocho mil de científico haber mil setecientos mil setecientos en castellano por cada científico que se contraten España contratamos cincuenta camareras

Voz 1022 45:55 que no está mal lo mal en uno de los científicos bueno el paro desde luego es un gran problema sin duda formar un nuevo Gobierno también pero hay otros porque el mundo no tiene fronteras sobre uno planetario ha llamado la atención la ONU con un informe demoledor que denuncia la desaparición del ochenta y cinco por ciento de las zonas húmedas del planeta también la desaparición masiva de especies

Voz 2 46:17 eh

Voz 1444 46:20 de especies en peligro que alguien podría preguntarse un millón de especies

Voz 19 46:26 sobre un total de cuantas claro bueno sobre

Voz 1444 46:30 tal de ocho millones que es mucho no es bastante tener en peligro el trece por ciento de las especies del planeta pues es muchísimo oyendo la radio inevitable no aquí con esto es inevitable acordarse de la legendaria frase de José María Aznar sobre el cambio climático a que decía venden entienden de cambio climático es la frase con la que decía que éste era un problema os acordáis nietos

Voz 49 46:52 los abanderados del apocalipsis climático exigen dedicar cientos de miles de millones de euros y resolver un problema que quizá o quizá no tengan nuestros tataranietos

Voz 1022 47:09 ya hemos hablado estos datos con Juan Carlos Atienza que es experto de la Seo Bird Life dice que la ONU en realidad lo que hace es documentar pero con mucha precisión algo que ya es archiconocido y además para ponerse a temblar

Voz 31 47:21 sí podemos hablar de una sexta extinción de hecho las tasas de extinción que tenemos ahora son similares a las que hubo digamos en en la última extinción de los dinosaurios con lo cual podemos hablar realmente lo que proviene de un modelo económico e ir de consumo el problema es que ahora mismo para crear riqueza la única forma que hemos encontrado es utilizar recursos naturales sea realmente lo que estamos es saqueando nuestro planeta no estamos estamos excavando debajo de nuestros pies

Voz 1022 47:50 esto a nivel planetario pero la verdad es que si cerramos el zoom la cosa no está mucho mejor

Voz 31 47:54 solamente en España hablamos someter de vertebrados estamos hablando que el sesenta y tres por ciento de las aves están en peligro de extinción pero el trece por ciento de los mamíferos terrestres era el diez por ciento Los peces continentales diez por ciento de reptiles el cuatro por ciento de los anfibios es decir nos encontramos ante una crisis de biodiversidad enorme

Voz 1022 48:15 y quizás sus aspectos más graves no la no los veremos pero desde luego tampoco es un problema de nuestros tataranietos es un problema que afecta hoy a millones de seres humanos a los que quizás no veamos desde nuestra particular ventana

Voz 31 48:29 hay que pensar que ya hemos perdido mucha biodiversidad y que la biodiversidad que hemos perdido está afectando ya a los seres humanos que cada vez digamos muchos millones de habitantes que no tienen agua

Voz 50 48:44 sin contaminar que no tiene

Voz 31 48:46 el agua siquiera osea que afectados ya estamos no el problema es que cada año que pasa que no tomamos medidas afecta de una forma más importante a todos estos servicios que nos dan los ecosistemas la naturaleza y que muchas veces no no no pensamos

Voz 1022 49:05 la verdad es que frenar esta sangría del planeta es un gran reto hay otros por ejemplo enfrentarnos a la vejez esta mañana estuvo en la radio Margarita Salas nos contó como en otros tiempos la discriminación era por ser mujer y hoy hay otras discriminaciones por ejemplo ser mayor

Voz 48 49:21 si en este momento me siento discriminada por ser mayor porque a los mayores parece que ya servimos para poco un poco lo que pasaba cuando éramos jóvenes que las mujeres servimos para poco pues ahora cuando somos mayores no solo las mujeres sino todos los mayores hombres y mujeres somos discriminados porque yo creo que se piensa que deberíamos estar más bien en casa más que estando trabajando todavía es una pena porque por ejemplo en el tema de la investigación pues uno si tiene la cabeza en su sitio se tienen mucha experiencia se pueden responder a muchas preguntas precisamente por la experiencia que no tiene

Voz 1022 49:59 hoy el Financial Times se planteará una pregunta Jesse debemos comenzar a considerar la vejez como una enfermedad de estos nuevos tiempos se lo hemos preguntado a Manuel Martín Loeches qué es neurocientífico cognitivo

Voz 31 50:11 pues yo diría que sí desde el punto de vista científico yo creo que si no deja de ser un trastorno como son tantos otros por diversas causas es cuestión de pues atacar las causas del envejecimiento donde un tratamiento vamos algo que no deja de ser algo que se puede considerar una enfermedad

Voz 1022 50:29 llegamos a considerarla una enfermedad pues el tratamiento de su enfermedad ha de ser integral

Voz 31 50:33 digamos un tratamiento integral tendría que implica a la genética tendría que ser modificar el material genético porque la propia genéticas para el programa por el cual llega un momento en que la división celular se hace defectuosa o no existe y eso es el envejecimiento no es lo que se hace ahora son como parches no son tratamientos paliativos no pues si existe perdido de tejido o pérdida de función en algún órgano pues lo que sea es intentar restaurar esa función no pero integral a día de hoy yo digo que no futuro no sea posible que lo día de hoy no

Voz 1022 51:07 la verdad es que en este día de vuelta me he sentido muy bien recibido ya no solamente Toni Martínez también las twiterías

Voz 3 51:13 me han sonado seguidos

Voz 28 51:16 yo creo que yo creo tener que Mainar sino directamente coloque tuitean Tiko por un complemento circunstancial de tiempo pues un paraguas chucu estoy mira yo estoy Concostrina es un tuit dejan solo me ha gustado mucho hola es el mil cuatro sí por que se ponga Sancho III de Navarra

Voz 1022 51:40 bueno lo de Sancho III de Navarra lo dejamos para otro momento porque y Nieves tenía otra mucha plancha

Voz 19 51:45 no

Voz 51 51:47 sí

Voz 52 51:49 ha recordando el seis de mayo de mil quinientos veintisiete el día del saqueo de Roma ordenado por el emperador Carlos Quinto la operación supuso una verdadera masacre entre los guardias que defendían al Papa así que dos cosas habría que recordar pero las dos no le cabían a Nieves hoy mejor recordamos que por defender en aquel mil quinientos veintisiete a Clemente VII de los ciento ochenta y nueve guardias suizos sólo sobrevivieron cuarenta y dos tampoco se entiende a quién demonios defendía porque Clemente era un redomado corrupto que compró su nombramiento que ordenó asesinatos que un día se echaba novio y al siguiente novia y que dejó varios tumbé les al reporte pero bueno el caso es que en recuerdo de la citada masacre de suizos cada seis de mayo los nuevos guardias juran servir defender y si se tercia sacrificar su por el Papa juramento que terminan diciendo que Dios nuestros santos me ayude pero por si acaso Dios no existe y los santos están a por uvas también les dan una lanza y un arma automática

Voz 1022 52:54 si acaso Dios no existe hablar de ciencia tampoco está nada mal y hemos hablado de ciencia en el programa recordando también lo que ha dicho esta mañana Margarita Salas en Hoy por hoy identificando uno de los grandes problemas que tiene la ciencia en nuestro país somos mejores

Voz 48 53:10 pero tenemos una carencia muy importante que es la financiación tenemos un problema muy grande tanto los que estamos ya investigando en España como los jóvenes que lo tiene realmente muy difícil hace que muchos