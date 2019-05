La Ventana (07/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en

Voz 1667 00:02 Canarias Pedro Sánchez cierra en una hora con Pablo Iglesias su primera ronda de encuentros tras las elecciones del veintiocho de abril cincuenta minutos ha durado la cita con Albert Rivera el líder de Ciudadanos ha defendido su papel como líder de la oposición rechaza la petición del PP para que se abstengan y faciliten la investidura de Sánchez

Voz 3 00:25 lealtad con el Sanchís mono eso Casado siquiera abstenerse ha dicho que es abstener Casado triciclo usted no es un chiste que dice Casado que él no pero bueno si el Partido Popular yo encantada ayer a Casado sino que hay que volver al bipartidismo

Voz 1667 00:40 como cuenta malo por cierto sobre las elecciones europeas hay una novedad un juzgado de Madrid ha ratificado este martes la exclusión del politólogo Sami Naïr de las listas del Partido Socialista en línea con lo que decidió la Junta Electoral Central que justificó este veto en que en ayer no puede votar en España y eso le impide también ser cargo electo en nuestro país más cosas la Comisión Europea confirma que España quedará fuera del mecanismo de control por déficit excesivo diez años después no obstante prevé un déficit mayor que el del Gobierno del los con tres por ciento para este año del dos para dos mil veinte nueve décimas mayor que los cálculos del Ejecutivo español el comisario Pierre Moscovici ha elogiado como buena escuchar los esfuerzos de España para cerrar este expediente

Voz 0116 01:21 a gusto comunicó me gustaría empezar recordando el buen desempeño de la economía española en lo que se refiere a déficit reducción de la deuda gracias al crecimiento económico y la reducción en el pago de intereses de la deuda que eso supone que la Comisión estará en posición de recomendar al Consejo el mes que viene que España salga del procedimiento de déficit

Voz 4 01:43 excesivo tras diez años así que es una buena nota

Voz 0116 01:47 eh

Voz 1667 01:49 la Generalitat ha confirmado la retirada de la Cruz de Sant Jordi a la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert por su mensaje en las redes sociales en el que comparaba al Partido Popular y Ciudadanos con cerdos De Gispert dejó esa decisión en manos del Govern Illa portavoz han lavado ese gesto de la ex presidenta de la Cámara catalana

Voz 2 02:07 desde el Govern consideré un tuit al ex presidente

Voz 5 02:10 desde el Gobierno consideramos que el tuit de la ex presidenta del Parlament fue un error que lamentamos un error desafortunado

Voz 0355 02:16 y que ella misma borró como gobiernos simplemente

Voz 5 02:18 añadir que la renuncia a ese galardón es un gesto valiente que honra a la señora De Gispert con Nora la señora

Voz 1667 02:26 y un apunte del mundo de la cultura el poeta Joan Margarit es el nuevo Premio Reina Sofía de Poesía

Voz 0355 02:32 la Iberoamericana galardón considerado

Voz 1667 02:34 la antesala del Premio Cervantes el presidente de la Real Academia Española Víctor García de la Concha ha ensalzado así la obra del autor

Voz 6 02:42 al alguien que ejerce la poesía como instrumento moral como instrumento de pensamiento indebida

Voz 7 02:52 de ética ideas para quizás hemos llegado a las

Voz 1667 02:55 cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 8 03:02 Manuela Carmena deja la puerta abierta a un Gobierno

Voz 1915 03:04 a la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid tras las municipales del veintiséis de mayo la alcaldesa y candidata además Madrid asegura que no se quedaría en la oposición sino revalida el cargo pero si estaría dispuesta a formar parte de un posible gobierno con el PSOE

Voz 9 03:16 es bueno yo únicamente he dicho de una manera muy clara que es lo que no me quedaría es la oposición no Gobierno así es decir el hecho de que yo no fuera alcaldesa yo hubiera otra persona que representará al bloque progresista si me quedaría

Voz 1915 03:29 Carmena ya tiene la respuesta del candidato socialista Pepu Hernández acaba de decir que contaría con ella encantado

Voz 10 03:35 que ojalá podamos verlo porque la posibilidad de que exista o en Madrid un ayuntamiento que proteja y promueva las ideas progresistas cuentan ya con camino es una una muy buena jugadora del equipo si como así como el puesto ya lo decidiremos a mí me decían de que juega este no juega de jugador de baloncesto

Voz 7 05:32 es todo por nuestra parte pero

Voz 1667 05:33 Mazón continúa a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com y a las cinco las cuatro en Canarias en la SER que habéis

Voz 2 05:41 ese servicios informativos en La Ventana con Francina

Voz 0313 06:07 hola buenas tardes yo soy de letras pero algunas ecuaciones creo que las puede entender bastante bien cien Youtube encontramos tutorial es que enseñan cómo espiar el teléfono de tu mujer de tu pareja si además lo justifican abiertamente yesos tutorial es suman casi veintitrés millones de visualizaciones de que no es extraña hemos después en apenas unos días llevamos que se sepa eh llevamos un asesinato en Madrid en Parla una agresión en Aragón dentro de un autobús donde los pasajeros y el conductor impidieron que la víctima fuese degollada yo otra agresión en Galicia en la que sólo la intervención de dos vecinos evitó males mayores hoy al Consejo Audiovisual de Cataluña ha denunciado la existencia de estos vídeos y ha exigido su retirada pero me pregunto cuánto tiempo hace que circulan porque en fin una cifra tan abultada de seguir Torres no se consigue de la noche a la mañana iré pregunta también por qué nadie había dicho nada hasta ahora así que en fin tampoco nos engañemos el programa del machismo de la violencia contra las mujeres es estructurales secular no existen recetas mágicas para solucionarlo pero eso no significa ni muchísimo menos que debamos bajar los brazos Se pueden impedir agresiones la lo vemos Se puede alertar sobre situaciones de peligro Se pueden retirar vídeos se pueden afear conductas impresentables se puede educar o intentarlo al menos se pueden hacer muchas cosas lo único que no vale al menos para mí es quedarse callado y sin hacer nada bienvenidos a La Ventana

Voz 13 07:31 en en eh

Voz 14 07:40 en pequeña esté contenta pasajes que abandona el destino te ponen como prueba conoció a David que nadie imaginaba que acabaría siempre poder machacando a la gente Lamata tasa porque sabes que hay más pactos huevos querría que buena familia e incluso un poco pijo la bajada por la calle esto que pasó

Voz 0313 09:36 Mari Luz Sánchez Mellado buenas tardes compañera buena letra de esta canción eh lastrada mal oportuna explícita explícita imprecisa tenías noticias de estos vídeos Xavier Abad alguna vez de estos tutorial es que circulaban por Youtube y sobre todo tenías datos del de la cantidad de seguidores

Voz 1362 09:55 el que tiene no me ha sorprendido no me sorprende tanto el hecho de que existan sino de el número de seguidores y de la normalización absoluta de del asunto no sí que sabemos por las encuestas que se hacen y por los últimos informes que ha habido del Observatorio de Violencia de Género que esta es una práctica habitual el asedio el acoso y el control de la pareja por parte del varón usando el móvil no no sorprende el modus operandi los sí que estén colgadas públicamente cómo hacerlo no tengan tanto público

Voz 0313 10:27 además de las indicaciones que da son absolutamente básicas es decir es siguiendo los pasos como yo qué sé desde construir un coche de algo un aeromodelismo mira es algo tan

Voz 15 10:39 bueno tan burdo como esto supongamos Le que este móvil sea de mi novia en este caso ella será la víctima bueno mientras ella se baña o cualquier otra cosa por ahí nosotros haremos el siguiente proceso esto va ser muy simple y rápido les recuerdo que este proceso no deben hacer en el móvil de sus víctimas

Voz 0313 10:59 Crisol Tuá Radio Barcelona buenas tardes bona tarda hola

Voz 16 11:02 buenas tardes a ver crisol son en total doce

Voz 0313 11:05 vídeos los que se pide que sean retirados no

Voz 16 11:07 es así en ninguno de de estos vicios hace referencia que se trate de de una actividad ilegal en cambio en otros Se recomienda acceder al móvil de la víctima como oíamos ahora sin su consentimiento para poder descargar esta aplicación de espionaje digital en uno de estos vídeos se dice que depende de cada uno cómo se consigue este móvil lo primero que tiene

Voz 17 11:29 que saber es que necesitarán el móvil de su pareja por unos segundos Ch de ustedes depende cómo lo conseguirán pero antes de tener el móvil de tu novia lo que debes de hacer en tu teléfono es abrir el navegador de palco

Voz 16 11:42 Nos de estos vídeos tienen títulos donde se explicita que el ciber control se aplica a las mujeres son títulos como por ejemplo como espiar el whatsapp de mi novia o como rastrear a tu novia desde tu Android por lo tanto el objetivo es acceder a los mensajes privados también a la geolocalización de la víctima en estos casos que estamos hablando siempre mujeres

Voz 0313 12:03 en un momento se dice os fino se sugiere en alguna pista de que esto es ilegal

Voz 16 12:08 no no y casi ninguno de estos vídeos hace esta referencia de los de los doce que se denuncian pues en once no se dice nada de eso Se considera pues sobretodo esta esta normalidad no osea lo decías Duque están hablando ahora mismo con una normalidad tranquilidad sin sin dar ninguna pista de que efectivamente se está haciendo a que esta esta acción totalmente ilegal

Voz 0313 12:29 yo esta denuncia que plantea el Consejo Audiovisual de Cataluña donde se tramita ahora ante qué instancias se presentado se plantea bueno pues pariente paso si es que lo hay a partir de aquí y eso es lo que hacen siempre

Voz 16 12:40 es dirigirse a estos operadores tienen que ser estos operadores los primeros que reaccionen sino es así pues ya pasan pues a instancias judiciales desde el dos mil quince se han retirado a petición del Consejo del Audiovisual de Cataluña cien contenidos relacionados con diversos temas como anorexia bulimia violencia machista homofobia entre otros es decir que en en la mayoría de casos pues estos operadores son al detectar estos contenidos son ellos mismos quién lo retiran sino también hay esta segunda opción de vía judicial pues obligarles a que lo retiren

Voz 1362 13:14 claro lo de lo de que es ilegal yo creo que eso es tan obvio quiero decir cualquiera persona la la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento todo el mundo sabe que espiar al prójimo mediante la tecnología es delito también hay vídeos por Youtube circulando sobre cómo fabricar bombas quiero decir que que el yo creo que la noticia en este caso es que se hayan detectado y que hayan denunciado Ike que se ponga el el acento en el hecho de que además explícitamente Se trata de acoso de de control a la mujer en ningún caso se haga espía a su vecino un claro no lo voy ahora otra baza fundamente es en este caso eh yo lo considero violencia de género como tal controlar el móvil de tu pareja ya es en sí mismo carencia de género yo creo que está

Voz 0313 13:58 la novedad Roberto Isaías buenas tardes teníais noticias de de estos de los es visto alguna vez a Youtube

Voz 0827 14:05 no pero ya son cosas que no nos sorprenden no porque efectivamente eso está ahí hay gente que considera algo normal lo tiene interiorizado normalizado que puedes controlar a tu pareja sobre todo los hombres a las mujeres y lógicamente pues eso es un yacimiento de mercado entiende va enseguida a pescar alguien hoy en este caso los autores de estos doce vídeos y de otros que seguramente irán apareciendo pero en el fondo digamos que la raíz del problema está ahí está en que haya todavía buena parte de una generación de hombres que considere que sea anormal controlar

Voz 0313 14:40 bueno déjame que diga una cosa Isaías y Crisol que me lo confirme pero la última encuesta de violencia machista en Catalunya creo que desde el año dos mil dieciséis si no me equivoco una de cada cuatro el veinticinco por ciento de chicas jóvenes admitían que habían sido reconozcamos que habían sido controla a través del móvil no

Voz 16 14:56 si esta encuesta muestra que esté Cyber control es una práctica pues presente entre los adolescentes el ven otro dato también el veintidós por ciento de las violencias machistas sufridas por mujeres hasta los quince años corresponde a hechos vinculados justamente con el ciberacoso desde el Consejo de Audiovisual de Cataluña alertan del peligro de estos contenidos que presenta el ciber con Kroll con práctica anormal ilegítima en el ámbito de la pareja como decíamos y además proponen estos métodos para ejercerlo Se alertas también que son contenidos que pueden incidir en jóvenes ya que Youtube pues es está abierto es de acceso gratuito ya adolescentes también ya que se utiliza un lenguaje cercano a ellos imaginados pues en esta etapa de formación que esto se presente como algo normal

Voz 1362 15:41 claro además y no sé si si nos fijamos en el primer audio que ha entrado la voces como automática es como de una final

Voz 0313 15:47 todo máquinas es una máquina la que estaba focalizando el

Voz 1362 15:49 discurso en el segundo bueno pues es alguien con con acento latinoamericano pero quiero decirte tampoco lo que también es grave es no solamente que se considera

Voz 18 15:58 mal que tu novio te vigila

Voz 1362 16:01 Bill sino que también hay algunas chicas que consideran una prueba de amor que Turquía esté pendiente de Ci U y al revés también hagamos el el arco de tres cientos de sesenta grados también hay chicas que consideran que hay que tener el el pin del móvil de su novio es una prueba de amor yo creo que de amor de control de confianza

Voz 0827 16:23 de fortalecimiento absoluta

Voz 1362 16:25 de lo contrario la confianza es no necesitar ni siquiera plantearse esa esa opción no

Voz 0313 16:30 al entendido está todo ahora que los árboles que los hay

Voz 0827 16:33 pero no nos impidan ver el bosque quiere decir que estos doce tutorial es al fin y al cabo han sido detectados han sido renta

Voz 0313 16:39 a los otros próximos que puedan aparecer se podrá

Voz 0827 16:41 pero lo mismo pero el bosque es el otro sea el bosque es el que nos indican las encuestas como chicos y chicas que han nacido ya en democracia sean educado en democracia en igualdad tienen todavía este tipo de concepción del mundo que estamos criticando por ejemplo en algunos partidos que quieren devolver a la mujer a lo que consideran que su espacio no bueno pues que eso suceda con chavales y chavalas de quince dieciséis de catorce años a mi me parece que eso es lo grave y eso así

Voz 16 17:06 ya que chicos y chicas porque la última encuesta que de la que se tienen datos es de dos mil quince en esa

Voz 0313 17:13 esta uno de cada tres jóvenes consideraba aceptable que su pareja le controlar y después pasa lo que pasa yo lo decía hace un momentito al abrir la ventana y no los podemos extrañar Alfonso Ojea buenas tardes qué tal buenas tardes Salvemos del último asesinato del que tenemos noticia en Parla siguen buscando al siguen buscando lo llama

Voz 0089 17:29 sí tiene treinta y ocho años estaban en situación irregular en España

Voz 0313 17:33 y aquí llega la gran paradoja

Voz 0089 17:35 así se quiere jurídica no es decir está en situación irregular e por lo tanto puede ser expulsado porque no tiene los papeles en la situación administrativa necesaria para estar aquí en territorio de España pero como hasta treinta veces ha delinquido tenía treinta antecedentes policiales algunos muy graves como tentativa de homicidio agresión también a otros distinta a la que presuntamente asesinado pues eh no se le puede expulsar porque está procesado penalmente pero

Voz 7 18:03 tiene libertad provisional entonces ese es el el el

Voz 0089 18:07 la culpa no es evidentemente el sistema judicial español sino a la culpa tal vez sea hay que echarse en alguien será de la normativa que hay que adecuarla a los tiempos actuales

Voz 0313 18:14 el un protocolo

Voz 0089 18:17 estaban era de bajo riesgo y no se sabe por qué se está investigando porque ya había vuelto a convivir con él

Voz 1362 18:23 el pasado miércoles según el primer análisis

Voz 0089 18:25 de de de del forense ella fue asesinada el cadáver no es localizado hasta el pasado sábado han pasado tres días desde el miércoles pasado hasta el sábado pasado

Voz 0313 18:35 a la tiempo más que suficiente para haber cruzado

Voz 0089 18:38 Marruecos ha cruzado el Estrecho que es donde ahora mismo la policía la Brigada de Homicidios de la Jefatura de Madrid también la comisaría de Parla investigan su entorno ir todo les lleva a pensar que ya se contra se encontraría en el reino alauita con una salvedad importante que aunque es a Marruecos siempre se le está echando en cara que hace poco con la inmigración que bueno podemos adelantar que si colabora hay muchísimo en este tipo de casos con la policía española este presunto asesino como digo treinta eh antecedentes penales la mató a puñaladas cosidas realmente apuñaladas a golpes Se marchó lo sabemos donde pero como estamos indicando todo hace presagiar a la policía que se encuentra ya en Marruecos ella era cocinera de un de un famoso restaurante de esta localidad del sur de Madrid de Parla Isi ya se ha sido la situación muerta a golpes y a cuchillo

Voz 0313 19:30 bueno en Zaragoza en el barrio de mira el bueno estuvo a punto de ocurrir otra tragedia vamos ocurrió lo que pasa es que la víctima pudo salvar la vida decía antes yo que ocurrieron autobús no fue un conductor de autobús el que medió resultó herido de hecho por parte del agresor Pilar García Radio Zaragoza buenas tardes

Voz 1470 19:46 buenas tardes al joven por cierto si la chica está fuera de peligro está estable está ingresada en una de las habitaciones de planta de loves del hospital Miguel Servet tiene veintitrés años y como decías ayer sobre las ocho y media su pareja de treinta y cuatro años de edad intentó degollar la estaban en un coche en el camino del pilón de Zaragoza la fortuna quiso que Manuel Izaguirre conductor de un de un autobús urbano se diera cuenta de lo que estaba sucediendo cuando circulaba precisamente por allí se acercó y vio cómo literalmente le estaban cortando el cuello a la chica

Voz 19 20:21 pues iba lamentando dejaba muy claro y mi sí

Voz 20 20:25 pero sin signos externos que se movía acoge agitaban mucho con la puerta abierta en el coche de instaba con la puerta abierta las piernas sea agitadas mucho yo voy a bajar artista pasan por que me encontré la película de que les estaba costando el en ese momento a la chica mi reacción fue quitarle las piernas sacan la activan muy fuerte sacan a la calzada

Voz 1470 20:46 Manuel que hoy está muy contento sufre heridas en una mano porque el agresor que está bajo vigilancia en el Hospital Clínico bajó del coche e intentó volver a atacar a la chica también autolesionarse con un cúter que él finalmente le quitó los vecinos de la zona también lo golpearon contribuyeron a que fuera retenido

Voz 0313 21:04 eso ocurrió anoche en Zaragoza el pasado sábado en Vilagarcía de Arousa la intervención de dos jóvenes Alejandro y Christian de veintiocho veinticinco años evitó males mayores en otro caso también de violencia machista

Voz 21 21:15 Alejandro Roche buenas tardes muy buenas tardes cómo estás amigo qué tal estás bien muy bien muy bien

Voz 0313 21:23 hoy en los cuentas que ocurrió el sábado como cómo se produjo esa esa intervención

Voz 22 21:28 sí además nada yo estaba en casa estaba asumir dos hijos sí lo están haciendo decenas de repente escuche Le portazos insultos nada aquí bajar a la calle Almirante y nada y a una mujer imitando socorro me quieren entrar en casa M me mata y de hecho se se pues nada estaba es la cuando te voy a follar que no es máxima y y nada le tiró la puerta abajo y nada y yo lo que se me ocurrió fue entretener a ese señor que increpando les desde abajo desde la calle is now es de hecho pues luego el a mí porque desde su balcón y nada en esos minutos de que el me he estado increpando a la mujer pudo escapar y nada cuando estaba bajando todos los de la mujer da golpeada porque se escuchó desde la casa que fue golpeada pues Un vecino del mismo bloque pues bajó ya como ella nada tuvimos que agarrar al portal fuerte y el golpeando el portavoz naval

Voz 21 22:40 hasta que llegó las autoridades sí lo hicieron cuánto tiempo tardó la policía en llegar por curiosidad e no sólo media hora media horita joder pues se se se debía

Voz 0313 22:50 larga eh

Voz 22 22:51 pues sí los larga porque de Villagarcía Villa jugaban sólo diez minutos

Voz 0313 22:57 oye Alejandro en te pregunto eh en algún momento te rondó por la cabeza lo de decir mira déjalo que no es mi problema que no me Emilio

Voz 22 23:08 en ningún momento me rodó nada de yo sabía que una persona lo está pasando mal se estaba escuchando los golpes que se lo estaban perpetrando en la cara porque esa escuchaba cuando se culpe a su inmueble o golpea son una persona ese estado escuchando cómo está golpeando persona de hecho hay partes médicos que fue golpeada no sólo que yo no lo vi yo no lo vi pero los que ya sabes por esos tal en ese momento

Voz 0313 23:37 muy bien bueno Alejandro Hoyo pues luz querías pregunta

Voz 1362 23:40 no me recuerda el caso de Jesús Neira os acordáis opresor que salió sabe una tormenta la chica Violeta se llamaba que estaba siendo agredida por por su pareja salió malparado sí aquello fue también el principio de Wimbledon debate el el principio del debate de de qué hacer ante estos casos porque tradicionalmente este era un asunto que se consideraba privado se consideraba que era cosas de pareja como sucedía detrás de la puerta del domicilio sagrado de otra persona que no tenía como ciudadano y que no era un asunto público que la de violencia de género no era un asunto público el profesor Neira inauguró o bueno o por lo menos fue uno de los primeros conocidos en las que dio ese paso adelante no hay nuestro amigos uno uno de ellos

Voz 0313 24:21 pues Alejandro oye un abrazo muy grande pero felicidades protagonista de verdad a vosotros venga un abrazo Crisol una cosa más desde Barcelona o cerramos

Voz 16 24:31 no simplemente lo que decíamos antes de que en este caso pues sí que estos dos antes del dos mil quince ha habido estos cinco de ellos que se han podido retirar sí que es ha subrayado que decíais que esto supone formal normalizar en el mundo online una forma más de violencia machista

Voz 0313 24:48 un abrazo crisol hasta pronto hasta luego tengo esta tarde aquí en La Ventana Un profesora un catedrático que ha venido a para hablar de otra cosa pero no me resisto a preguntarle Pablo Valdivia buenas tardes muy qué te veía con en fin siguiendo con mucho interés todo lo que estábamos contando te iba haciendo gestos con la cabeza claro al final siempre cuando hablamos estos asuntos decimos educación educación educación sí sin duda es la la la la solución a largo plazo pero en el día a día hay por tu experiencia de todo esto que has escuchado que que refrescante vendría a la cabeza

Voz 0355 25:15 pues para empezar que el la vía legal y la vía punitiva no es la única forma de terminar con esta lacra y que creo que aunque se han estado haciendo esfuerzos bastante intenso a la hora de concienciar despertar eh bueno pues la eh es una forma el interés por este problema creo que en educación se puede hacer todavía mucho más sobre todo con el tema de las redes sociales internet etcétera porque tenemos esta falsa percepción de que o las redes son extremadamente positiva o extremadamente negativas pero en realidad realmente ni son ni positiva ni negativa ni tampoco son neutra entonces es hay una construcción que se hace de la mujer basada en un conjunto de estereotipos culturales que todavía prevalece el lo lo en los medios sociales sobre todo en los medios y entre los jóvenes entre los jóvenes y ahí es donde tendríamos que estar actuando y creo que al menos no está actuando de la manera ciertamente intensa en tu entorno periodo

Voz 0313 26:12 hacía en tu día a día arar con comentaremos que tú trabajas estás en Holanda pero que que notas que percibes que detectas

Voz 0355 26:19 pues sí noto un machismo muy fuertes otro también que en la construcción que se hace de la mujer es siempre en torno a un conjunto de digamos coordenada que que la encorsetada ser ama de de la de de casa o un ángel del hogar o básicamente alguien que de alguna forma tienen que cuidar de de el ambiente familiar hubo incluso alguien como peligroso y no se apoya sus lo suficientemente el desarrollo profesional y personal de de sobre todo en la gente joven hay una desigualdad muy fuerte también Olano

Voz 0313 26:56 el otro día con esto de los estereotipos Luz Sánchez Mellado que entre en su Twitter colgaba un anuncio de de unos grandes almacenes con la fotografía de una mujer por el día de la madre decía noventa y tres por ciento abnegada siete porción de no sé qué cero por ciento quejas que has decía John Hall revés no tengo regalos yo yo soy al revés en los porcentajes

Voz 1362 27:13 claro porque bueno es es el es sólo de madres que han evolucionado tampoco os acordáis de la medalla de la madre

Voz 0313 27:20 sí que era dar mucho no hace tanto por pedir pocos

Voz 1362 27:22 dar mucho pedir poco pues el Corte Inglés cada día de hoy no solamente no ha evolucionado gran cosa sino que que no es quede mucho ni pidan poco es que no piden nada Irán todo entonces bueno pues sorprende que a día de hoy todavía circulen esos estereotipos de la madre

Voz 0313 27:37 yo es que estoy viendo aquí en la pecera A

Voz 1362 27:40 diez Un grupo de estudiantes avale los ojos

Voz 0313 27:42 esa franja de la que estamos ahora

Voz 1362 27:45 a mí me encantaría oírles pero sí es verdad yo lo tengo en casa tengo tengo dos chavalas en formación una casa gravemente y otra que pase y otra así es que las estoy leyendo y me están dando unas ganas locas de que

Voz 7 27:57 el día les imponen que que pasen

Voz 0313 27:59 traspase misa cómodo yo quiero contar a los oyentes de La Ventana que Pablo Valdivia es catedrático y director del departamento de Cultura hay literatura europea en la Universidad de Groningen y ex director del Instituto de Estudios literarios en Holanda y está estos días en Madrid porque la Universidad Autónoma está desarrollando un proyecto de investigación que Salma Perú salvo pero USAL de la Universidad de Harvard esto es una plataforma digital en la que los alumnos trabajan de manera colaborativa que dices bueno está muy bien pero los resultados los resultados demuestran que los estudiantes que la utilizan tardan apenas siete semanas en adquirir competencias y habilidades que normalmente con el sistema digamos Ortolá sexo o tradicional requieren por lo menos un año eso son milagro o de qué estamos hablando

Voz 0355 28:43 bueno estamos hablando de realmente entender cuáles son los intereses de los estudiantes que es lo que realmente le hace falta valorar de forma personalizada cuáles son la habilidad de la capacidad de es que ellos tienen que desarrollar entonces lo que hicimos en en mi programa y un programa completamente nuevo que se creó hace dos años y medio y decidimos puede asaltarles todas las reglas su puesto con el permiso de las autoridades académicas allí en en Holanda en Groningen y lo que hicimos fue poner en el centro de nuestra atención al Estudiantes no al profesor y a la autoridad del profesor entendiendo que el Estudiantes como una especie de vaso vacío el profesor en una jarra llena de agua que tiene que verter ese conocimiento en ese ese mes estudiante quiero ver ejemplo los prácticos asignaturas por ejemplo

Voz 0313 29:28 que hayáis aplicado este este modelo un ejemplo

Voz 0355 29:30 lo muy práctico hay una asignatura que imparto yo que se llama imaginando el futuro de Europa

Voz 0313 29:35 es una asignatura es una asignatura ostras en otra palabra

Voz 0355 29:37 sería algo así como como cambiamos entre todo el mundo en esa asignatura lo que el objetivo final es que los estudiantes de manera colaborativa tienen que hacer un proyecto en el que tienen que explicar cuál es la Europa en la que ellos quieren vivir en dos mil veinticinco el lo los mejores proyecto los envían a la Comisión Europea para que tengan un retroalimentación de de la gente realmente que que va a ser el futuro de Europa no logre los políticos están detectando un cargo no ahí lo que hacemos es que el el la formación Illa el aprendizaje personalizado tenemos un conjunto de de mientas tecnológicas que nos permiten precisamente poder centrarnos en que lo estudiante adquieran las competencias y habilidades que ello necesitan en vez de un temario prefijado en el que nosotros le decimos esto es lo que tenéis que estudiar en doce por ejemplo estudiamos el cuento de la criada ya que estábamos hablando de extrema lema hablamos por ejemplo de Un mundo feliz estudiamos José el estudiamos en mil novecientos ochenta y cuatro además estudiamos algunos documentos creados por la propia Comisión Europea para explicarle a los ciudadanos cuál es la Europa que desde arriba la Comisión B para los ciudadanos ver dónde están la expectativa donde se encuentra la Europa que nuestros estudiantes quieran chicos de la edad que los que están aquí acompañándonos y digamos esas políticas que se que se concibe más desde una dimensión más de las

Voz 0313 30:58 eran político oye de asignaturas digamos más y más tradicionales entre comillas yo qué sé las matemáticas y la física habéis aplicado también este modelo es una buena pregunta

Voz 0355 31:08 que de hecho el encargado ahora

Voz 0313 31:11 letras has dicho

Voz 0355 31:13 eh hasta ahora yo sólo la aplicado a a cultura y literatura ha venido

Voz 19 31:17 sobre todo para que Alba estudiante aprecia en la ley

Voz 0355 31:19 ahora estoy para que lea es muy curioso porque no ha llevado a que a que lo estudiantes sepan leer y navegar entre la diferente interpretación interpretaciones sobre todo en esta época de de la FEF News y todo esto ahora me han encargado que durante el año que viene bueno pues a baje para ver si se puede aplicar a otra disciplina que que yo creo que sí ya funcionado en Harvard en la en el en la facultad de Física allí que lo utilizan mi colega Eric Masud con él que con el que yo trabajo y ahora lo que sí me ha pedido es que explore la posibilidad de que este nuevo sistema instalado tecnología que pone el foco en el estudiante el aprendizaje la habilidad es crítica y analítica en vez de conseguir una nota como como objetivo final se puede aplicar a otra

Voz 0313 32:06 es muy bonito el ejemplo de Frankestein que tú que tú te lo sabes la dice no no no tanto que se lean y que sepan que amarilla le sino en la diferencia entre una conciencia artificial o no que pueda existir no exceso un ejemplo muy bonito

Voz 0355 32:17 sí yo siempre lo uso porque realmente lo que estamos haciendo yo entiendo que es bastante nuevo mi departamento y que puede chocar mucho al principio entonces bueno en un ejemplo que uso mucho explicar como a nosotros los texto literario siempre no interesante

Voz 8 32:29 como una ventana al mundo o en aventar un problema una ventana a pensar algo de una manera

Voz 0355 32:33 distinta entonces en el caso de Frankestein

Voz 19 32:36 por supuesto no interesa Mary Shelley

Voz 0355 32:38 fue etcétera pero más que centran una cuestión folclórica o de entretenimiento no nos centramos en la pregunta principal que plantea esa esa novela que es qué pasa si una conciencia al perdón una inteligencia artificial se puede convertir en una conciencia artificial

Voz 0313 32:54 puede ser más actual el tema sanos no puede ser más al contar

Voz 0355 32:56 sí mira así a la literatura la literatura siempre tienen una pregunta con la que confrontar

Voz 0313 33:02 Pablo quédate con nosotros porque han entrado aquí un tropel de de chavales de insisto de esa franja de edad que comentábamos con las noticias de antes vamos a hacer un punto y seguido luego los escuchamos a ver cómo lo ven

Voz 1470 33:13 agobiante tener todos mis seguros a la misma compañía y aún así pagar de más

falta veintidós minutos para las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana con Roberto y con Isaías como todas las tardes hoy tomamos café con un Sanchez Mellado ya hemos invitado a Pablo Valdivia catedrático y director del departamento de Cultura y literatura europea en la Universidad de Groningen y entremedias nos han cruzado Ongay puede universitarios precisamente de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia que estaban allí escuchando atentamente las noticias que han abierto hoy La Ventana referidas a violencia machista al control al Cyber control al papel al estereotipo de la mujer y cómo estaban aquí los chavales y la chavala mirando ya sintiendo con la cabeza diciendo econó les hemos dicho fue pasar contarnos cómo lo ves Aller buenas tardes bienvenidos saber nombres mis David Ana a ver de lo que habéis escuchado antes conclusiones reflexiones

Voz 19 39:16 en mi opinión la mayor parte estabais hablando de de la educación en los institutos en los colegios opinión e él la mayor parte del problema reside en en el hogar donde se cría el niño es la conducta que ve el niño de su padre su madre y también las conductas lo que consume ese niño desde que es pequeño hasta que sábado decente tiene sus dieciocho diecinueve viene un amigo

Voz 0313 39:43 que controle a su chica

Voz 19 39:45 lo conoces

Voz 0313 39:47 pero conocidas son caso sigue conocido casos cortase

Voz 19 39:51 yo corté por es por esa misma razón gordito mira

Voz 0313 39:53 los otras

Voz 18 39:55 nosotras por supuesto porque la verdad es que es muy llamativo que yo creo que puedo hablar osa Se podría hablar portadoras mejor es que todas conocemos un caso al menos de la ESA romántica aunque esté siendo una amiga

Voz 0313 40:11 contaba antes luz verdad que suena como

Voz 18 40:14 hasta bonito lo cuentan como si fuera algo bonito y de hecho si no ocurre es que uf igual es que no le gusta lo suficiente ahí radica el problema yo creo que que veo es que no se dan cuenta de esas parejas que tienen control nosotros cuando nos lo cuentan los amigos son los familia es decir algo sí

Voz 0313 40:32 os ha ocurrido alguna vez de alguien dieciocho para

Voz 18 40:34 sí sí sí agobios pero parece como que que no que no que soy una exagerada o que somos unos exagerados si no lo ven hasta que hasta que no pasa algo o realmente coge si le dices no es que no puedes ver esa persona yo no porque me ofrecían amiga pero sus sus familias entonces un tema bastante complicado porque tampoco sabes cómo tratarlo porque a mejor sino parece es una mano amiga entonces es hay un relación

Voz 0313 40:58 cojonudo lo que has hecho de cortar con tu amigo con tu colega no compañero la ha reaccionado de alguna forma o o se dio por aludido o dijo pues igual estoy igual estoy metiendo la pata les sirvió para pensado no salen

Voz 19 41:11 no no no sé que no sé que no hice que se que seguramente seguirá teniendo la misma los mismos conductas apoyado tenemos un par de años pero sí sí es una pena es una pena porque

Voz 0313 41:22 es más voces que se queda en que quieren ser escuchadas

Voz 33 41:26 no yo creo que ya es algo que que aceptamos que hay gente

Voz 0313 41:30 porque que aceptamos si no aceptamos obviamente

Voz 33 41:32 que es lo vemos a ver si que de todos porque a veces no hacemos nada es el problema yo no a mí no me ha pasado porque no tienen en casa pero yo he visto a gente que no ha hecho nada por eso digo que lo lo aceptan lo ven como algo normal no es normal yo tengo por ejemplo en caso de una prima que hago una amiga la estaba maltratando Il amiga ella ella fue a denunciarlo la amiga le dejó de hablar de la apartó tú me iban fue un al juzgado y nada ya no son amigas ir chicos el deportado etcétera y la amistad instando ha vuelto a ser nunca lo lo que fue

Voz 0313 42:10 por qué por un y tú crees que tu prima hizo bien o mal hizo hizo lo vamos lo mejor que no hay ensayo hubiese hecho eso

Voz 1362 42:18 Chertoff pues yo creo que yo creo que lo que a lo lo que has comentado eso de que no se dan cuenta que todo el mundo a su alrededor se será cuenta menos ya que este caso es contagiosa

Voz 0313 42:29 la nunca verdad estás hablando con ellas de la esencia

Voz 1362 42:31 de de de la violencia de baja intensidad de media intensidad yo no sé si se puede poner grados a la violencia pero sí nombre a la violencia la última que se da cuenta es es la víctima la última eso es como como muchas veces se dice los los cuernos la la última persona que se de se entera es la la afectada y ese es uno de los problemas que no eres consciente de es de ser víctima

Voz 0827 42:53 sí tengo una sensación también de que al producirse en las redes sociales hay una cierta apariencia de inocuidad es decir si vemos a un chico pegar a una chica o encerrar

Voz 1667 43:01 la conlleva en su casa sabemos que las

Voz 0827 43:04 no no es muy difiere signos claro pero sin embargo este tipo de control no termina de verse como una violencia no hay sangre no hay golpes no eso yo creo que también

Voz 19 43:13 pues que éxito amiga te está contando que es que su novio el está haciendo eso pues tú lo has normalizando y lo van normalizando entre las amigas y al final el concepto de amor pues pues será mejor esto será amor

Voz 18 43:25 sí que el concepto de amor nos han vendido durante toda nuestra vida el amor romántico el amor tóxico entonces yo creo que hablaba mi compañero David de lo que consume es que lo que consumen las personas es muy importante para la idea que se crean de la vida del amor del sexo

Voz 0355 43:41 efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo pero precisamente por eso insisto tanto

Voz 0313 43:45 profesor Roberto un poquito sí

Voz 0355 43:48 esto tanto en el tema de de la educación pero cuando habló de educación no me refiero sólo a lo que puede pasar en la clase sino sobre todo lo que todo educamos es que es que es algo que no hemos olvidado es que todos somos educadores todos como profesor al mismo tiempo que alumno

Voz 16 44:01 lo que vivía cuando hablaba David decía no es que tiene mucha influencia lo que uno El hoy ya ha vivido en casa y tú has sentías porque eso es noventa efectivamente es que no olvidamos de eso

Voz 0355 44:11 no es que el reproducimos los patrones de conducta que consumismo hay un conjunto de narrativas culturales por así decirlo que están funcionando en nuestro imaginario cultural que asumimos de manera y sobre todo creo que la palabra fundamental es la de la normalización como Ana normalizando estas conductas en lo que a mí me preocupa es cuando por ejemplo hay bueno partidos políticos que normalizan esto y sobre todo hablan de este tema como violencia intrafamiliar que no lo es

Voz 18 44:39 tú es decir algo pero si no que yo quería comentar que al final son pequeñas cosas nunca es a lo grande siempre es como micro machismo son el micro sí entonces yo creo que al final empieza por algo pequeño y eso hace que se normalice y que se haga como que la sociedad con desapercibido cuando realmente lleva un desencadenante de mucho de muchas pequeñas detalles no sé si vosotros estaréis de acuerdo porque al final no empieza con algo grande siempre empieza con algo más más pequeño pueblo es algo muy grandes

Voz 0313 45:07 espectacular por lo tanto se ve claro dice que alguien haga algo o que o que lo denuncio que lo frene y tal pero esa es comiendo poquito a poco la la moto no pero voy y me encanta que no sabíais asaltado no no de verdad hace un asalto mutuo por otra parte me alegra mucho algunas cosas que que hemos escuchado porque es verdad que las encuestas dicen lo que dicen pero luego te echas a la cara la gente con Illes miras a los ojos es exactamente lo que

Voz 1362 45:34 en serio lo que sino sobre todo que nadie

Voz 0313 45:37 esto que parece hemos esto no le pasa a mi niña

Voz 1362 45:40 a mi vecino a mí todo a mí todos no no no que que que el virus no está localizado es virus general

Voz 19 45:47 yo no diría toda a toda madre o padre que no esté escuchando que su hijo o hija les cuente lo que les cuente está viviendo esto lo puede lo puede vivir perfectamente

Voz 34 46:00 ya no es mi niña nuevo mi niña no

Voz 19 46:03 estaba diciendo mi niño no le puede pasar haberlo oye no me marché

Voz 0313 46:07 es porque todas las tardes hasta ahora no escuchas lamentar a vosotros no os dais en clase con otras cosas da igual todas las tardes hasta ahora hacemos una polémica

Voz 7 46:14 ira de hoy de verdad mira yo ya os lo pregunto así directamente si os vais Un día de de fin de semana a una casa rural y el gallo canta a las seis de la mañana que hacéis qué haríais bien

Voz 0313 46:30 estoy en el campo prótesis no responder

Voz 7 46:33 hora

Voz 2 46:38 la polémica

Voz 0827 46:47 de Cangas de Onís ha ordenado el cierre de un gallinero que molestaba a los clientes de un hotel rural cercano cuyo propietario denunció las mediciones demostraron que los decibelios del cacareado de gallinas y gallos superaban los cuarenta y cinco decibelios permitidos durante la noche la resolución desde luego será impecable con la normativa en en la mano pero choca desde luego que entre la pluralidad de un hotel Ilha de El canto del gallo tenga preeminencia la del hotel un ganadero youtuber que se llaman el Canedo ha estallado en la red ya venido a decirle al demandante que los rural es lo que tiene que las gallinas cantan las vacas Kagan que son al pueblo lo que los coches son los camiones de la basura lo urbano sin que nadie los haya prohibido hasta ahora que las aves no incomodan más que el chunda chunda de los turistas del hotel de madrugada que para los gallos no ha ido a sin techo

Voz 1667 47:37 festivas son sus horas Ike hay unas ventas

Voz 0827 47:39 las fantásticas en las que podría invertir el dueño del hotel antes de hacerlo en pleitos Hinault diremos que tiene este ganadero

Voz 0116 47:46 toda la razón pero sería razonable escuchar sus razones

Voz 0313 47:52 pues vamos a escucharlas vamos a escuchar las reflexiones de del Canedo que no tienen desperdicio tres reflexiones concretamente la primera para los turistas preguntándole si saben exactamente lo que sea

Voz 19 48:03 mundo rural una noticia que me llamó muchísimo la atención te decía el

Voz 33 48:10 duro tal rural de tu Cangas cuyo nombre no quiero acordarme los inquilinos del hotelito rural estaba yo es el caldo de los pitos porque cantaban horas intempestivas horas intempestivas que horas para mí son les

Voz 0355 48:24 tres de la mañana cuando los ingenieros de Les Cases

Voz 33 48:26 cuáles están con la música en el jardín cito chunda chunda chunda chunda chunda chunda chunda a la historia de la mañana y nunca nadie en pueblo amigo protestó pero que un pollo cante a las siete de la mañana a las seis cuando son pues se lo normal

Voz 8 48:41 me cago en Dios venís a un turismo porque es la primera reflexión eso es la primera pero hay más

Voz 0313 48:47 la segunda para el dueño del hotel luego otra reflexión

Voz 33 48:49 el padrino del hotel vamos a ver mapa tú tienes un hotel rural rural los rural en contraposición con lo urbano tiene unas características determinadas y entre esas características está que los pueblos hay Peter Baker y hay tractores ya entonces les Peters los juegos pues canten les va que está meten ruido etcétera oye tú cuando vas a Madrid afición obvia o lo que sea a un hotel ocurre eso te ir al dueño del hotel la pregunta hay o a protesta ahí porque mete ruido los coches porque meten ruido los camiones de la basura a las dos de la mañana

Voz 0313 49:25 la tercera y última reflexión para el juez o jueza que ha dictaminado cerrar ese gallinero