La Ventana (07/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1715 00:07 esta es la hora fijada para la reunión entre Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias que cierra la ronda de contactos políticos estos días Mariela Rubio buenas tardes buenas tardes Iglesias ha llegado hace unos minutos al Palacio de la Moncloa

Voz 1450 00:19 de de un momento a otro será recibido por Pedro Sánchez a pie de escalinata la última vez que Iglesias estuvo aquí fue en el mes de febrero cuando Sánchez trataba de sacar adelante los presupuestos pactados previamente entre ambos el Ibex de los morados llega hoy aquí para convencer dicen desde el partido a Pedro Sánchez e iniciar un proceso de negociación que termine con Podemos formando parte del Ejecutivo en Liber morado ha evitado hasta ahora hacer exigencias concretas hablar de ministerios de líneas rojas ya aseguran desde el partido hoy llega a la Moncloa para avanzar en acuerdos que permitan un gobierno de coalición estable de progreso

además más contamos hasta ahora Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes contamos por ejemplo detención en Barcelona de dos personas a las que se relaciona con la desaparición de una mujer de treinta y nueve años ocurrió el trece de marzo en Cornellà Radio Barcelona han apuntó

Voz 0196 01:01 agentes de investigación de la Unidad Central de Desaparecidos de los Mossos d'Esquadra que se hicieron cargo de este caso ante la posibilidad que se trate de un homicidio están ahora mismo en el interior del piso de uno de los dos detenidos en Cornellà de Llobregat buscando indicios que les permitan esclarecer el paradero de Jeanette Cubillas una mujer de treinta y nueve años desaparecida el pasado trece de marzo cuando iba a hacer unas gestiones en la Agencia Tributaria de este municipio al cabo de cinco días apareció su vehículo debidamente aparcado muy cerca de este edificio institucional también muy próximo al piso donde ahora mismo los Mossos siguen trabajando los dos detenidos son conocidos de estamos

Voz 1715 01:37 Gerd además en el Reino Unido el Gobierno de Theresa May asume confirma que su país va a tener que participar en las próximas elecciones europeas el Gobierno de May entiende que no va a poder aprobar ya un acuerdo sobre el Brexit antes de que el plazo antes del próximo veintitrés de mayo Londres Daniel poético

Voz 1895 01:53 el Reino Unido participará en las elecciones europeas en contra de la voluntad de la primera ministra Theresa May ya que estas elecciones simbolizan el fracaso de las negociaciones del Brexit May ha dicho que tiene una esperanza de llegar a una

Voz 0230 02:04 acuerdo con los laboristas por el Brexit antes de que

Voz 1895 02:07 serán las elecciones para evitar otro batacazo como el de las municipales se espera otra nueva caída de los dos principales partidos políticos británicos que esta vez el voto protesta vaya a parar al Partido del Brexit creado por Michael Faraday para exigir que se lleve a cabo la rotura con la Unión Europea también por Chen You Kay el partido pro europeísta formado recientemente por dimisionarios laboristas y conservadores

Voz 1915 02:27 información del deporte Uxue Caballero qué tal buenas tardes Ferrer está jugando a esta hora ante Roberto Bautista cómo van las cosas el acoso en la Caja Mágica iban Álvarez buenas tardes

Voz 3 02:35 hola buenas tardes le bastante bien a Ferrer que acaba de ganar el prime

hola buenas tardes le bastante bien a Ferrer que acaba de ganar el prime

el set por seis a cuatro ya está en juego el segundo ante Roberto

Steve Bautista con bastante ambiente aquí en la pista central de la Caja México gracias iban y esta noche Champions a partir de las nueve el Barça juega ante el Liverpool en Anfield el partido de vuelta de semifinales recordamos en la ida el Barça ganó por tres a cero bajas para Valverde Rafinha Indep ve Eden velé peor lo tiene Jürgen Klopp que pierda afirmó Keita la lana Isa late lo contamos todo a partir de las ocho en Carrusel Deportivo cinco y tres cuatro años

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 Isabel Díaz Ayuso advierte al PSOE de que el PP no caer en el mismo error en el que cayó en las elecciones generales dice la candidata de los populares a la comunidad que en esta ocasión en la campaña para las autonómicas del veintiséis de mayo no habrá fragmentación de la

Voz 5 03:17 la derecha yo no voy a volver a caer en el error

Voz 0809 03:20 por qué se ha caído durante las generales que ha sido sí

Voz 6 03:23 siempre he una pugna entre

Voz 0809 03:25 vox PP Ciudadanos y que además

Voz 0230 03:28 mucho ha alimentado la izquierda porque le convenía

Voz 0809 03:30 mientras la izquierda se ha ido de rositas el Partido Socialista en Madrid no hace nada el Partido Socialista Madrid espera a ver si volvemos a caer en las mismas estamos entre tres dividiendo a unos ellos vayan creciendo yo me niego a hacer eso

Voz 1915 03:43 el Ayuntamiento de Madrid sigue a la espera del informe medioambiental de la Comunidad sobre la Operación Chamartín el Gobierno de Carmena trasladó su expediente el pasado veinte de marzo y confía en poder aprobar el plan incluso en periodo de la campaña electoral que arranca en la noche del próximo jueves José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible

Voz 7 03:59 le gustaría pensar que sí pero en cualquier caso es una pregunta que habría que hacerlo de la Comunidad de Madrid nosotros hemos cumplido desde el veinte de marzo de este año el expediente está en la Comunidad de Madrid y ahora son ellos los que tienen que mover ficha

Voz 1915 04:11 se lo venimos contando SATSE el sindicato mayoritario de enfermería está siendo investigado por premiar a los afiliados que acudan mañana votará las elecciones del Servicio Madrileño de Salud regalan un bono de cien euros en los complejos turísticos que el propio Satse tienen Huesca y Castellón además de abonarles el taxi en el que vayan a votar el resto de sindicatos lo ha llevado ya a la dirección de General de trabajo y a la Fiscalía

Voz 8 04:32 ahora lo que no me parece bien es que a cambio de unas votaciones

Voz 0230 04:36 con un voto te regalamos algo no

Voz 8 04:38 vota sino no insisto me parece que no todo vale en el mundo sindical

Voz 9 04:42 este tipo de iniciativas afectan directamente a las garantías del proceso electoral y que incluso podrían ser constitutivas de un delito según la ley de electorales donde se

Voz 1490 04:51 tenemos veintiún grados en el centro de Madrid

Voz 10 05:09 buenas noches sepuede gracias que carecía provechoso pues ahora hay que descansar que es no sabe lo que ha pasado eh

Ángels Barceló Hora veinticinco

cuando usted quiera son las nueve las ocho en Canarias

la Cadena SER

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana y a las seis las cinco en Canarias aquí en la SER

Voz 11 05:40 que a BNS

servicios informativos

Voz 27 10:37 aquí estamos aquí está en Todo por la radio que pasa no que dice que eso es porque estoy quedando también Antonio Martínez hola Especialistas secundarios Mary Aróstegui las de Francisco de Juanma López Iturriaga hoy tenemos el

Voz 1715 10:51 desafío a ir os acompañan Pablo Javier qué dices Pablo y Javier son dos oyentes es verdad cuando se te llame

Voz 5 10:58 Pedro Pablo pero espero Pablo es uno no Pedro Pablo portero Pablo tiene un tocadiscos Corso el cero diez semanas Pablo una sola pregunta

Voz 1715 11:13 funciona funciona funcionan tocadiscos una pregunta a José funciona posicionando gays juega Diasa ya ya ya podemos venga ya estamos tranquilo estaba Sener

Voz 5 11:23 por su parte donde el Pablo tiene Pablo tiene un toque disco sería el titular pero Pedro Pedro no Javier es Javier de Los Picapiedra que de momento no porque no ha concursado

Voz 1323 11:35 Javier Romero cardenal me iré pero te chiquillo lo que más

Voz 1220 11:44 ahora es el momento

Voz 5 11:45 que Francino comienza a hacer la convocatoria del fútbol

Voz 1715 11:48 yo lo llevo haciendo hace rato a esto ya te digo yo

Voz 5 11:51 el país generosamente hoy en su reportaje dice los ratos libres decidamos ratos libres cuando habla Toni Doblas ha visto hacer la convocatoria Elvira haciendo servir Ávila uno lesionado

Voz 0230 12:11 bueno es pieza tuya puede convoca gente

Voz 1220 12:15 Segovia se presenta hoy hoy se presente

Voz 0230 12:18 en Segovia una nueva oferta turística basada en la tecnología cinco G rompimos al señor cada vez hay más Hess en la tecnología ya va por la A5 en este sentido bueno han sido astutos los tecnólogos porque la Hess fija lo que es el número los números pues son infinitos si lo hubieran hecho al revés el número fijo y la letra cambiante habría sólo veintisiete evoluciones posibles dentro de diez años tal vez estamos hablando de la nueva tecnología diecisiete millones cuatrocientos veintidós mil esta de oyes cinco G iba de realidad aumentada

Voz 20 12:54 la boca te lo pies revival

Voz 5 12:57 comentada

Voz 28 12:59 te pone las gafas ves llegar a Moncloa un Albert Rivera de siete metros

Voz 20 13:04 hola Albert Rivera vengo comerte

Voz 5 13:06 esta noche el Barça al Liverpool en realidad aumentada más que otros no Íñigo y yo somos de los que vemos consideraba aumentada gasístico que vale si alguien se hacen grandes

Voz 0230 13:18 la realidad aumentada en Segovia es una aplicación que permite que por ejemplo Isabel la Católica te enseñe segoviano

Voz 1715 13:23 pero es una Isabel la Católica virtual eh

Voz 0230 13:26 sea parece que aparece hoy en Segovia y te enseña un poco la ciudad José María Aznar es el Cuatro y medio G de Pablo Casado le aparece es un señor que está por ahí virtual está sin estar la enseña según una noticia de impacto hoy después de nueve días finalmente Albert Rivera ha felicitado a Pedro Sánchez por los resultados de las elecciones de manera clara identidad es verdad aquello de de salida

Voz 0040 13:48 oye creo que habéis ganado sesiones la enhorabuena tenéis la obligación de formar gobierno tenéis mayoría para hacerlo en todo caso cuando forme Gobierno y estando en la oposición habrá materias de Estado la que tenemos que sentarnos a hablar no sólo con nosotros sino seguramente con más grupos no buenos nueve

Voz 27 14:04 digas puedes días malo a felicidad admitido creo que habéis ganado bueno

Voz 5 14:11 oye oye oye oye oye creo creo que os bendiga bueno luego comentamos lo que ha respondido Rivera cuando

Voz 0230 14:20 le han preguntado si se abstendrá en la investidura de Pedro Sánchez

Voz 5 14:24 perdona

Voz 29 14:26 no

Voz 30 14:30 eso será luego de momento twiterías liguera empezamos con un tuit meteorológico que tuitear J he disfrutado

Voz 31 14:39 muchísimo de unos veinticinco minutos de primavera que hemos tenido en Sevilla antes del verano

Voz 26 14:44 vamos con una pregunta al consultorio de pediátrico de Twitter de David Borda

Voz 31 14:47 las una pregunta los que sois papás y mamás nuestros nenes ya empiezan a estar molestos con las encías y se quejan mucho y me gustaría saber a qué edad se les puede mandar a un internado en Irlanda

Voz 26 15:00 todos los tuitear sobre ese momento incómodo cuando el profesor te pilla haciendo chistes

Voz 31 15:05 bueno si lo que está diciendo es tan gracioso por qué no lo comenta con la clase nos reímos todos porque la comida depende muchísimo de contexto y yo creo que sin una previa información existe perdería muchísimo o incluso no te tira gracias eh

Voz 26 15:19 a Sara Vegas pues hay prueba de televisión que resulta que no nos gusta

Voz 31 15:23 el problema que le veo a supervivientes es que al final sobreviven

Voz 27 15:28 a siete días con un diálogo policial a cargo de dieta de con

Voz 31 15:34 han del asesino está jugando con nosotros inspector

Voz 5 15:37 no sé es que nos faltaba uno para el pádel así no

Voz 2 15:47 eh

Voz 32 16:16 mire

Voz 5 16:23 se han reunido Pedro Sánchez dio Albert Rivera en el Palacio de la Moncloa la reunión ha durado menos de una hora entre que sean sentados se han saludado han comentado un poco cómo están las familias

Voz 0230 16:40 vale no acabar Pedro Sánchez le he dicho volverán por aquí mira mejor hablas a los periodistas en esta sala

Voz 5 16:52 el ver que a diferencia de Pablo Casado ayer ha comparecido ante los medios en la sala pequeña del complejo de la Moncloa

Voz 28 16:58 la sala pequeña Pedro Sánchez se decía asimismo la sala grande está reservada a mandatarios extranjeros si al líder del

Voz 0230 17:08 oposición y Rivera quiere ser líder de la oposición pero leerán la Sala Beckett ya estaba por los pasillos de Moncloa iban algunos en conga coreando con Rivera no revela además ha dicho no de manera que todos contentos

Voz 0040 17:21 les vamos a estarlo posiciones que no vamos apoyará a este Gobierno no pero lo he dicho al señor Sánchez lo sabe toda España

Voz 0230 17:26 está aquí preguntas obvias a todo el mundo sabe que si fuera por programas electorales PSOE y Ciudadanos podrían llegar a acuerdos en realidad llegaron a acuerdos hace dos o tres años no pero por todo lo que tiene la política de representación el acuerdo es imposible ahora Rivera quiere estar en la oposición a Sánchez sacar al PP de la carrera toda una serie de cosas bueno todo eso que no tiene nada que ver con el paro todo lo que no tiene que ver con el paro el sexto es difícil ver una razón más allá del interés particular de los líderes políticos vamos a ver por ejemplo una secuencia Riviera dice no voy a hablar mal del PP yo lo siento

Voz 11 18:02 no voy a perder ni un segundo en hablar mal de quién tiene que ser un aliado para que nos apoya la como una madre

Voz 0230 18:06 pues para que nos apoye a ciudadanos habla del PP como un apoyo pero no habla mal del PP ayer hoy les deja este recado Pablo Casado

Voz 28 18:19 bastante tiene con lo que tiene para que yo lo puede evitar no lo puede evitar no le mete el dedo en el ojo pero pero en cambio Inés Arrimadas sí que un poco critica al PP

Voz 0793 18:32 insisto el Partido Popular que creo que no ha entendido el rol que le han dado las urnas me ha entendido el porqué han pasado de ciento ochenta y seis escaños a sesenta y seis en apenas unos años

Voz 0230 18:42 el PP no ha entendido el mensaje de las urnas al parecer el mensaje de las urnas es que ciudadanos con menos diputados está por delante del PP

Voz 0793 18:49 Pablo Casado debería saber escuchar mejor incluso a sus propios votantes y saber escuchar mejor los resultados de estas elecciones

Voz 0230 18:57 ese Inés Arrimadas ahora va al ataque Rivera va a aparecer a partir de ahora más moderado más liviano

Voz 0040 19:03 creo que una cosa es no apoyar al Gobierno ni apoyar una investidura y otra cosa es no saber que hay asuntos que están por encima de las ideologías de las siglas y los partir

Voz 0230 19:11 sí y al galope Arrimadas veintitrés segundos

Voz 0793 19:14 no tiene ningún tipo de escrúpulos para estar en Moncloa es capaz de hacer lo que sea por con tal de seguir utilizando el Falcon y seguir estando en Moncloa hizo lo que sea con la tesis hizo lo que sea con el libro que supuestamente también era suyo y no sé si Mrs el habrá leído es decir es un Fake de presidente por tanto pues no os esperaremos a después de las elecciones y hará su acuerdo con Sánchez Iglesias así no nacionalistas como todos los españoles sabemos

Voz 0230 19:38 bueno que en la campaña terminó donó ayer en Pablo Casado o de cuando lo escuchábamos murió el hombre filón filón Man murió ayer eh pero la política la política eso sí si dejas un espacio vacío se llena automáticamente ha muerto Celedón Man ya han nacido Falco Woman Inés Arrimadas ocupa con esos veintitrés segundos los veintiún segundos legendarios de descalificaciones a Pedro Sánchez que había dejado libres Pablo Casado

Voz 0793 20:02 Sánchez se ha cargado al Partido Socialista

Voz 0230 20:05 ves Casado confiesa ser un poco Diesel eh dice esta mañana en la Cope que Haase acaba que se acaba de dar cuenta de una cosa sin estar confiando en que

Voz 11 20:17 Vox y Ciudadanos estaban remando en la misma dirección nos hemos dado cuenta perfectamente que los enemigos de Vox Ciudadanos era al Partido Popular

Voz 0230 20:26 es un poco diésel dado cuenta ahora de que Vox y Ciudadanos iban a por el PP es que es diésel la derechito cobarde que parte del mensaje que deposita cobarde bueno esto lo vamos a vivir durante las próximas semanas hasta que pasen las elecciones locales municipales autonómicas especialmente las de Madrid a ver quién gana en Madrid si se repitieran los resultados de las generales ganaría la suma de Vox Ciudadanos y PP pero ahora no se sabe si Vox es su hecha a Escobar de todo esto es un follón vaya usted a saber en la izquierda vamos la cosa tampoco está para tirar cohetes es la izquierda de Brian

Voz 25 21:10 vais

Voz 28 21:16 recordaréis que hace un par de años triunfo paro tres años triunfó mucho cuatro una grabación de aproximadamente un minuto que parodiaba las candidaturas catalanas

Voz 8 21:28 dan argentina de diciembre para la independencia de nuevo

Voz 0277 21:32 yo sí yo ya formen Mercy papel You want un Pertur Patten perdió yo yo algún burel como campo de como joyas si tumbados son mes yo sí que si tú por aquí en Cataluña se que Spot

Voz 0230 21:59 lo que es

Voz 0277 22:01 diez de la CUP el yo pero hacho pipa cuando haces pop ya no tanto su polen que he necesito que CAC Gates va el hall me era un factor que estoy

Voz 5 22:21 hay ahora más o menos ese es el panorama de la izquierda de Madrid porque digamos más madre y menos en Madrid

Voz 0230 22:30 Madrid más ameno Carmena por Madrid unido

Voz 5 22:32 podemos podemos Unidas Errejón me toca hoy cojones ciertamente pero bueno ciertamente de audios del whatsapp es dificil superar este también circuló del padre no no esto que hemos escuchado que vamos a escuchar ahora del padre que quería darse de baja

Voz 0230 22:51 el grupo de whatsapp de padres de alumnos no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero escuchando porque es muy divertido

Voz 33 23:00 eh a ver esto es mensaje las psicólogas del grupo quiero saber cómo actuar como salir del grupo de whatsapp sin que nadie se ofenda quiero salir de luz para dar de las mamás y papás de aquí me tienen la bola por el piso por una una Bollywood hola soy la mamá de Bautismo es aviso que va no podrá ir a suprimir hacia porque esté enfermo hay empieza a Bolo que se mejore que se mejore que cm Jorge juega de Noruega XXXV pelotón salta otra Boluda o la solar mamá de Estefi Steffi tampoco podrá ir porque está con diarrea que CJ emoticonos emoticonos emoticonos emoticonos Caritas fue grafitos hijos el porque son unos hijos de salto pero otro dice oremus por los niños de Siria bueno salta la misma Boluda que dice que va a poder ir el primer día hay pregunta quiénes Siria no lo conozco ese papá

Voz 25 24:07 sí sí

Voz 5 24:10 todos todos hemos pasado alguna vez pero bueno

Voz 0230 24:13 es mejor que va a pasar con la volvemos qué va a pasar con la investidura de Pedro Sánchez

Voz 25 24:21 debe estar de acuerdo estaría de acuerdo o estar en desacuerdo

Voz 0230 24:29 en política casi siempre depende de la voluntad vamos casi siempre no siempre si tú quieres ponerte de acuerdo te pones de acuerdo como sea si no quieres no te pones de acuerdo a como sea aunque coincidan en nueve cosas de cada diez si a todos nos gusta la fruta pero uno no le gustan las mandarinas como estar en desacuerdo por mandarina Mandarina Mandarina Mandarina mandarinas

Voz 0040 24:47 nosotros consideramos que sí que hay que requerir que hay que aplicar el ciento cincuenta por el primer paso que requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar cumplir y hacer cumplir la Constitución

Voz 0230 24:57 si tienes un elemento con el que provocar un desacuerdo pues te agarra esta otra manera de estar en desacuerdo muy habitual y muy buena en política muy interesante es el Si usted dice el sistema si usted dice es muy eficaz Le gusta usted el pan si usted dice que voy a quitarle el pan a mi madre para comer me lo yo tengo que decirle que no muy grande

Voz 5 25:22 el sistema así usted dice

Voz 35 25:24 mire todo si usted dice tal tengo que quebrantar la ley no si usted dice que para tengo que matan a toda mi familia no suscite sacrificar mi vida no

Voz 0230 25:36 vas a ver el fútbol hoy no si le dices

Voz 36 25:38 para mi madre esto suena

Voz 0230 25:41 esto es si tengo que matar a la familia pues sería absurdo se añade en política sí sería absurdo claro que es absurdo Nolito lo dicho un disparate hombre esto se puede llevar a todas las facetas de la vida como decía que Mariano con PSOE y Podemos pues ya veremos no si quieren estar de acuerdo si prefieren subrayar lo que les separa

Voz 26 26:00 nosotros parece que un acuerdo programático con Podemos es posible sería positivo y que eh paralelamente hubiera un gobierno de

Voz 0230 26:09 dirección socialista la inspiración cuidaba con la inspiración tienen las musas los Mossos de inspiran y subir el Salario Mínimo esa sería la inspiración socialista ahora si usted me dice que para eso tengo que arrasar Getafe con bombas atómicas pues en este caso se te gusta la primavera si lo que usted me dice es que prefiero ver mi barrio bajo una plaga de termitas para disfrutar de un día de primavera con pero tengo que decir que no le gustan a usted los gatos si usted dice que prefiero que un gato se orina en mi vestido nuevo de Christian Dior tengo que decirle que no

Voz 37 26:45 la CBS ha publicado las imágenes del desfile que la marca de ropa Christian Dior ha dado en Marrakech el caso es que aunque en el vídeo se vean vestidos de Dior el protagonista sin duda ha sido un gato el desfile de moda Se celebraba en el Palacio el Buddy del siglo XVI entre sus piscinas y jardines las modelos lucían los vestidos en recta cuando un gato blanco y gris apareció comenzó a andar en dirección contraria a las modelos el público sacaba los móviles levantaba pero todo para mirar al gato Iber qué es lo que hacía va donde se giraba finalmente acabó meando en los bajos de un vestido de una de las mujeres que se encontraba en primera fila y luego se marchó

Voz 26 27:26 Especialistas secundarios venga bueno siento decir que tenemos una una llamada de un oyente ha pasado gente que nos pide paso de forma insistente cuando un oyente pide paso de forma insistente adelante pues esto

Voz 38 27:36 lo que no viene a la cabeza no así

Voz 26 27:39 oye gente quiere entrar dos peligro inminente

Voz 38 27:41 eh si nosotros hemos venido aquí a jugar así

Voz 26 27:44 los a darle paso que sea lo que Dios quiera

Voz 36 27:47 los amigo o amiga buenas tardes amigo entonces que interrumpe la ventana para decir bueno primero en Phnom

Voz 1220 27:54 Premio Pelayo en el río

Voz 26 27:56 si bien Pelayo en el eh quieres entrar en antena

Voz 36 28:01 para sigo pasa la Cadena Ser con el reggaeton que lo el reggaetón no se no se casa hecho retos esté todo el día mal metiendo cultural reggaetón que porque L3 tanta tirria reggaetón

Voz 5 28:13 yo creo que estás todo el día la cadera enseñen

Voz 36 28:16 sin ir contra reggaetón soy muy injustos con el reggaeton la verdad lo digo Pelayo en el vamos pues

Voz 0230 28:21 es

Voz 36 28:22 yo no tengo yo esto es percepción de que en la SER estemos todo el día más joven bueno Pepa atada hasta aquí Carreño exacto cuál están en cuenta de él

Voz 26 28:38 el primero y segundo que usted qué pasa que es muy eficiente el reggaeton es

Voz 36 28:41 sí sí sí muchísimo estoy yo tengo sesenta y seis años jubilado ir hacia el reggaeton jubilaciones está siendo más chévere de lo de lo que yo jamás hubiera imaginado que fuera tan chévere yo he sido toda mi vida Piedad sobre todo de la mía yo era una gris de estímulos con una mentalidad muy cerrada gracias reggaetón por mi mente es abierto en cuanto a que escuches te reggaetón años en un año una sí sí sí sí a Juan me parecía Juan muchísima más Fancy últimos Fancy escuchar rap está muy bien la verdad que Kosovo en La Ventana de la gente de que no me guste Serrat a juicio nadie lo bueno esto demuestra no Sarrate solemne de la Amy terrario hablaré hoy puede ser un grandioso mujer somos Bright tocan Beneyto si ahí muy poco prácticamente nada según están Serralde falta PRO poquito que quieren Penélope ya no pero ahora siquiera se mete ahí un triste Fred goteo de Lucía muchas cosas bonita pero podría haber incluido un poco de vamos a vosotros

Voz 39 29:58 no Serrat cantando

Voz 26 30:01 confía en no Jon Lee vamos sabe no

Voz 36 30:04 a ver si relató me está cambiando la vida de toda la vida tenido muchísimos tabús sexuales a buses yo jamás con mi señora se me ocurría hacerlo Khimki Nàstic y aunque sea fans se pone tras Kiko o cuando ya me pongo permanente es el de memoria anual en de guardia sido influencia por Serra con cosas como Penélope se su a Paquito le pasa con enseñando el abanico se nos echó mano sensual no lo has hecho ahora desde que escuche una canción en la que dicen cosas como tu pusiste el pan yo tengo dos civiles amiga le damos la mira la escucha mira con mujeres mucho más abierta y disfrutar muchísimo más de lo libres mucho más ocupen no ser totalmente Altman la verdad es que Serra no no no no lo que pasa en contra ahora al no no no digo no son bonitas no esta canción para ti Lucía la más bella historia de amor que Twitter sí sí muy bonita la Mississippi se halló el cuerpo me tiran no casi siempre se llama las tres de la mañana desde que se su pan qué te quita la gana además Chota de mucha posesión en la escalera amarrar la cama iba a ella encima la bañera irme economía en Barreno tela otra casa a mí personalmente Pelayo de todo

Voz 26 31:24 voy a ver la vida de una manera mucho en reggaetón sobre todo lo voy a ver de una manera mucho más distinta playero mucha gracia

Voz 36 31:30 esta me que no quería ofender a nadie no no no no no ha dio nadie te dejo que queda señala que para decirle no piense y conmigo presta te monta te te si eres bella capa mi comporta me estaba sale en lo que sí que si no se deslucida del año ha subido en esto es el sur

Voz 1715 31:51 Deco ha dicho esta mañana en Hoy por hoy viva la copla ahí muerta el reggaetón eh lo ha dicho

Voz 1323 31:55 la radio

Voz 5 31:59 no no no

Voz 0277 37:35 en La Ventana con Carles Francino

Voz 1715 37:46 aquí seguimos en La Ventana en todo por la radio hoy tenemos desafío con el gran Iturriaga tenemos a Pilar de Francisco de telonera mejor pero antes José Antonio

Voz 1323 37:53 tenemos ahora abocado a para tenemos un abogado

Voz 17 37:58 el pacto es muy fácil temen un abogado para hacer la declaración de la renta al compararlo frente a una vivienda cuando tienes que reclaman una factura u otra vez la solución al alcance de la mano contrata ahora la tarifa plana de legalista y por cuánto te cuesta al mes sólo quince sienta ese poder de decir abogado vamos a por ellos Llama gratis alegal y tasa al novecientos cien seis seis tres novecientos

Voz 46 38:23 sí sí sí

Voz 27 38:26 de bonito nos queda por vivir

Voz 47 38:33 si corta con Pilar Francisco

Voz 27 38:39 buenas tardes buenas tardes trae una nueva moda así cuatro tres

Voz 1490 38:44 crear bueno sabéis la generación de nuestros abuelos que poblaban esa España vacía pues ahora son los youtubers dudando al campo pero que dice velos toque más Kioto menos Estrasburgo hoy más Villanueva del Trabuco eso

Voz 5 39:00 sí voy junto

Voz 1490 39:01 con otros youtubers este chico tiene millón y medio de seguidores varios youtubers han comprado un chalé en el campo lo están reformando han hecho un huerto todo un huerto ecológico en el jardín

Voz 48 39:12 decía bueno voy a construir en este vídeo un huerto ecológico limpiar el terreno todo esto de aquí hasta allí es un terreno bastante grande la máquina no la tengo así que lo voy a tener que hacer de forma manual os fijáis en misoginias no tengo súper mal tíos ya me duelen las uñas por dentro

Voz 27 39:32 yo tengo todo limpio ya estoy yo chulo chicos por fin lo hemos conseguido todas las van

Voz 48 39:41 mi planta tomates yo qué sé lo que queráis aquí debajo los comentarios a ver cómo sale

Voz 28 39:45 por si alguno de vosotros es nuevo quiero recordaros que su vídeo todos los miércoles

Voz 27 39:50 los miércoles en el canal

Voz 1490 39:57 ya hace días los cubre

Voz 27 39:59 e imprescindibles para

Voz 1490 40:02 hacer tu huerto ecológico tener fibra óptica para subir tu vídeo cámara Illa si eso guantes para no te muñones después de manejar Laza toda la mañana es que es lo que se lleva ahora cosechar tu propia comida adiós tener hijos hola germinar pistachos

Voz 5 40:18 eso es lo que hacen en la huerta

Voz 1490 40:20 de todo ni te cuento o no

Voz 11 40:23 ver debido pistacho

Voz 49 40:27 el primer paso vamos a ir pelando los pistachos

Voz 0230 40:29 vale de la cáscara

Voz 49 40:32 a dejar en agua para que se vayan Rey hidratando

Voz 50 40:35 han pasado cuatro días desde que vamos puesto a germinar mira como tenemos uno de los pistachos ya le están empezando a salir la raíz es una pasada mira que nos han pasado siete días desde que las pusimos se negó a Emiratos

Voz 11 40:48 cómo te puedo GB

Voz 50 40:50 sea que es una pasada como una pase de

Voz 5 40:56 a estar daños el pistacho eh

Voz 27 40:59 sí sí sí sí

Voz 1490 41:02 no es emoción esta haber ingresado niño vivieron pistacho germinan las cosas hasta que te llena

Voz 1220 41:10 a la vez

Voz 1490 41:12 de qué te sirve una cosecha si no puedes presumir de ella en Instagram que realmente es lo básico es la influencer Paula unos ayuda a ella también tienen millón y medio de seguidores unos enseña cosas imprescindibles en la vida como hacer un collage en Instagram Stories hacer cola en Torres

Voz 51 41:30 bueno esto es muy pan tan atención e tenéis que ir a ir Follet que tú quieres poner un Colás sobre un fondo cualquiera podemos lo estamos igual que antes ahora para poner encima lo único que hay que hacer es muy fuerte vale pero vais a muy muy fuerte a coger que seguido por ejemplo yo voy a pillar estas fotos vale le doy a la opción esta hago

Voz 17 41:53 mira aquí lo que me parece abajo muy fuerte y pensé has

Voz 1490 41:58 es un poco es como escuchar a Abel Caballero hablan en inglés que dijeron no entiendo nada de lo que hice pero sí reconozco que intención no sabes más no se puede dejar la piel otra moda suposiciones sobre mí es un género en Youtube que consiste en desmentir o confirmar los rumores que hay sobre por ejemplo eso que hay claro además habla mucho existen los los tocadiscos el desafío es común

Voz 5 42:21 claro dime tres existen hoy por fin dos una pero

Voz 1490 42:23 es que los lo ha tocado yo no puedo decir lo mismo bien de Virgina a lo Mora ella está en tercero ir

Voz 1915 42:33 poco desmiente esas prejuicios que existen sobre su profesión por ejemplo es cierto que los médicos y las doctoras tienen un sueldo lazo aquí la respuesta

Voz 6 42:41 la oposición ganarán mucho dinero pero sin tiempo libre bueno algo que me hierve mucha la sangre es que todavía la gente se crea que los médico ganar mucho dinero al menos en la sanidad pública de España en no sé si soy consciente de ello pero hay muchísima gente que tiene que emigrar después de haberse formado toda su carrera toda su residencia aquí se tienen que ir fuera de España porque es lo que hizo aquí es una basura tipo de residentes mil euros al

Voz 0230 43:06 no no hace algo con guardias un poco

Voz 6 43:08 pero en mil quinientos la situación en España está muy mal chao

Voz 17 43:13 tipo colaborador de La Ser masivo venas

Voz 1490 43:17 no estaba ayer se controlen bueno yo así tales dará bueno acabamos con una noticia nueva youtuber descienda House la periodista Sandra Verneda Se abierto en canal el RACE entrevistas de profundidad desde la diseñadora Ágatha Ruiz era Prada

Voz 5 43:34 adiós a las dos cosas debe hacer un chiste sobre para

Voz 1490 43:43 qué Isaías no hay público hay Isaías debería haber

Voz 27 43:49 ha sido muy buena siempre digo lo que sí es un ejemplo ahí sí sí sí lo veo Isaías apunta te recibe el que caramba

Voz 1490 44:04 mira ya tiene ahí el lema el final suscribió es al gran Isaías bueno entrevistado Sandra a la psicóloga Imma Puig según esta última ella habla de las parejas se dice que las parejas volvemos al huerto son como las plantas

Voz 0230 44:17 hoy

Voz 47 44:18 tú decías todas las personas queremos lo mismo que es lo que queremos todas las personas

Voz 52 44:22 me pasa como con las plantas yo por lo menos cuando voy a comprar una planta de es el vendedor necesita necesita mucha luz poca porque en realidad todas necesitan luz

Voz 1490 44:31 agua hablar hablar hablar

Voz 0230 44:33 hablar proponer proponer proponer

Voz 1490 44:36 escuchar al otro

Voz 53 44:38 mi jefa

Voz 1490 44:42 nuestra pareja es un cardo

Voz 27 44:50 Toni de Iván también con trescientos y pico que es lo mismo la Guardia mira me lo bueno venga te dejamos el universo

Voz 1220 45:00 Youtube vivamos con este universo del desafío muy particular vamos a saludar bueno ya hemos saludado a nuestro gran campeón que está aquí casi de de juez absoluto vamos a saludar a nuestros concursantes repiten los dos Andrea estás por ahí

Voz 5 45:16 hola también debe estar Aaron que ya va la tercera semana ya de aquí estamos perfecto bueno pues venga

Voz 1220 45:25 sin más dilación elegiste queréis que os echo un cable empezamos Pérez ambos por Andrea Andrea con quien quieres jugar

Voz 5 45:34 bueno cuéntame ya sabe lo de la tos de Toni Italia sabes eso no sabe idearon Koke quieres jugar

Voz 54 45:44 tenéis un día los lunes para coger cercano pero ya que no está ganó Pilar

Voz 1220 45:48 venga pues que venga pues empezamos con Andrea tengo no no pero espera expresó su primer

Voz 5 46:01 a ver a ver primero si cinco preguntas para cada uno pero no te voy a dar el tema para

Voz 1220 46:07 que puedas elegir a los dos temas para esta primera ronda uno es Iker Casillas hoy el otro es Tony Leblanc vale pues bélica empiezan a jugar Andrea con Iker

Voz 5 46:22 empezamos Iker nazi

Voz 1220 46:23 es un veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno mandamos un abrazo

Voz 5 46:28 hombre siempre oye mucho

Voz 1220 46:30 me dijo Sara que oía mucho el venga si se el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno luego es tres opciones Tauro cáncer o libra

Voz 54 46:45 ayuda

Voz 5 46:46 Tauro correr cada vez toses más sutilmente a ver Iker

Voz 1220 46:52 Casillas nació en tres opciones

Voz 5 46:55 esto les Fuenlabrada o Bilbao Móstoles nació pregunta

Voz 1220 47:02 sí porque Iker estuvo nada más y nada menos que dieciséis años en el Real Madrid cuatro más

Voz 5 47:06 que yo he disputando si no fue parecido a mi vera disfrutando disfrutando setecientos cuarenta líquidos por la puerta

Voz 1220 47:18 los setecientos veinticinco partidos Iker Casilla lo que lo coloca en segunda posición de los jugadores del Real Madrid que más partidos ha jugado tu que eres el primero tres opciones Pirri Raúl grave a hombre va Iker

Voz 1323 47:35 Raúl correctos

Voz 1220 47:37 pero lo Raúl debut Iker Casillas se produjo es como no podía ser en otro lado con dieciocho años cuántos goles le metieron en aquel partido a Iker Casillas uno dos o cinco ahí dos quedaron dos dos por último está la tienes que saber Iker ha sido dos veces campeón de la Eurocopa ganó también un Mundial mítico en Sudáfrica en el que en la final derrotamos por uno cero a quién hombre

Voz 5 48:08 hablando hablando Holanda que además pegaron

Voz 1323 48:10 mucho me caen fatal

Voz 5 48:16 como mucho cuatro cuatro decir como venga un aplauso para que

Voz 1220 48:24 nación le ha tocado Tony Leblanc y por qué por qué a partir de Blanes hubiese cumplido la edad porque nació un siete de mayo de mil novecientos veintidós siete de mayo de mil novecientos veintidós luego Aaron hoy de estar vivo habría cumplido cuántos años

Voz 54 48:47 hoy vivo habría cumplido

Voz 5 48:51 no no haber estáis siete Tony Leblanc era

Voz 1220 49:00 un pseudónimo él no sea mala Tony Leblanc su verdadero nombre era tres opciones Pedro González Ignacio Fernández o Cristiano Ronaldo

Voz 39 49:11 qué más eh Fernández puede ser correcto

Voz 5 49:16 madre mía Tony Leblanc que esto no sabía yo

Voz 1220 49:18 viendo en el pérdidas ser torero fue una persona excepcional desde su nacimiento que ocurrió en un sitio muy peligroso

Voz 1715 49:26 Lula Wikipedia tres socio no sé no

Voz 1220 49:29 nació donde nació a tener en el Museo del Prado ojo en la estación de Atocha o en el Santiago Bernabéu

Voz 5 49:39 en el estímulo de estas tres interacción el Museo del Prado porque su padre trabajaba allí su madre fue a visitarle pan pan Tony Leblanc

Voz 1220 49:56 la madre del actor fue un gran deportista de estos tres deportes cuál fue el que no practico practicó dos de ellos a un buen nivel pero uno no boxeo fútbol o atletismo cuál no

Voz 39 50:10 practico yo

Voz 5 50:13 correcto sería campeón de Castilla amateur de peso ligero Chamberí en la última no te abre esta ronda en mil novecientos noventa y tres le premiaron con un goya o no

Voz 1220 50:24 Tarifa curiosamente cinco años después en el noventa y ocho ganó

Voz 5 50:30 el Goya al mejor actor de reparto por su actuación en la primera película de la saga más taquillera del cine español de aquella peli hablamos de verdad le correcto pues cuatro de cinco muy bien muy bien

Voz 1220 50:49 vamos a una casa

Voz 5 50:50 es que que fue el día de la madre no

Voz 1220 50:55 no seguir con ella

Voz 5 50:57 de la madre es cada día Andrea

Voz 1220 51:03 dos porque yo os voy a decir personajes históricos mujeres históricas me tenéis que decir si fueron madre o no haya más vale empezamos Weis cuatro cuatro empezamos con Aaron que antes ha empezado a André Aaron Vale Madame Curie fue madre osea es decir tuvo de sí

Voz 5 51:25 a ella ya se entiende bueno amistad vamos

Voz 1220 51:36 la palabra venga Aaron sí correcto tuvo dos hijos muy bien cinco puntos Prado Andrea Marujita Díaz no correcto muy bien cinco pregunta para Aaron Agustina de Aragón

Voz 39 51:59 Heath

Voz 1220 52:00 con sí tuvo tuvo un hijo tu pregunta André Agustín Carla Bruni

Voz 27 52:12 correcto

Voz 1220 52:17 la Junta pararon la actriz

Voz 39 52:23 Aaron a Froome sí

Voz 5 52:28 vale para todo no no no no

Voz 1220 52:30 dijo que hubiese sido una malísima madre no pregunta para Andrea Margaret Thatcher

Voz 46 52:40 sí sí

Voz 1323 52:43 o sea que sirvió

Voz 1220 52:46 Patrick mar mar Marc bueno fallo para André acoge coge ventaja Aaron Aaron pregunta para Mata Hari

Voz 55 52:56 y yo casi diría que sí

Voz 5 53:00 se sabe ya no tuvo que ver que ya lo sabría

Voz 1220 53:09 a ver pregunta para Andrea estas fácil Jennifer Aniston Rachel en Friends en no no no

Voz 5 53:18 sí pero no pero no pero no sabéis sumaron pero no no tuviera oye necio igual pregunta pararon

Voz 1220 53:25 última Indira Gandhi

Voz 39 53:29 ella extraerla

Voz 5 53:32 a este si bien serio si era así a este hombre

Voz 36 53:44 bueno de Lucas

Voz 5 53:47 la medalla para para Andrea la última de esta tanda de madres malo

Voz 39 53:54 sí

Voz 36 53:58 eh

Voz 39 54:01 padrino aquí Mariah Carey vale venga no sí

Voz 5 54:08 después de los cuarenta bueno pues me los cuenta como madre hija aquí sí cuenta nos quedan cuatro minutitos como estábamos vamos ocho ganó

Voz 1220 54:19 de Andre allá ahora alternativamente os voy a preguntar el título de esta parte se titula tuits que nunca debieron haber sido esquí

Voz 5 54:27 ay Dale madre Mi madre mía todos son madres me ya vale en plena revuelta

Voz 1220 54:34 Egipto uno Un famoso o famosa cantante puso a este tuit nunca se han visto las pirámides de Egipto tampoco transita ojalá que pronto se acabe la revuelta quién la puso Rosa Bisbal Bustamante Arona

Voz 39 54:51 sí

Voz 5 54:52 el obispado de hecho Andrea te toca a ti pregunta más a la educación en Finlandia es muy valorada como