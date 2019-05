La Ventana (07/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1715 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 2 00:07 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya dan ya casi una hora de reunión en el Palacio de la Moncloa el líder de Unidas Podemos recordemos que acude a esta cita con la intención de pedirle un gobierno de coalición Mariela Rubio

Voz 1450 00:18 sí a las cinco y dos minutos llega me Iglesias a este palacio de la Moncloa donde era recibido por el presidente funciones ambos con camisa aclara Sánchez con corbata Iglesia sin ella bajo un sol de justicia han posado sonrientes relajados dándose un fuerte apretón de manos entre un mar de fotógrafos que sonaba así

Voz 4 00:36 tras el posado Sánchez ha invitado Iglesias a entrar en el edificio

Voz 1450 00:39 dio con una amistosa palmada en la espalda todo han sido armonía en los gestos de este encuentro que dura ya una hora pero al que ambos líderes han llegado con posiciones muy distantes Sánchez se inclina por gobernar en solitario Iglesias quiere poder ejecutivo a cambio de su apoyo al término de esta reunión está previsto comparezca Pablo Iglesias en la sala de prensa de este palacio de la Moncloa

Voz 1715 00:58 lo que ya terminado Pedro Blanco es la sesión de este martes del juicio por el uno de octubre y hoy se han escuchado testimonios de votantes que han relatado la normalidad que se vivió en aquellos colegios en los que actuaron los Mossos

Voz 1450 01:08 Juan Alberto Pozas nueve testigos que sobre todo votaron en diferentes municipios de la provincia de Barcelona y que han seguido la línea de los que han comparecido esta mañana donde sólo acudieron los Mossos d'Esquadra no hubo altercados

Voz 5 01:19 no usaron la fuerza los gun sus para entrar no eran dos iban de relataron que en ningún momento ningún violencia por ninguna de las dos partes absoluto

Voz 6 01:26 de normal absurdamente lúdica ningún tipo de problema ningún tipo

Voz 1450 01:29 los Mossos han contado advirtieron que los colegios tendrían que cerrarse a las seis de la mañana pero ese mismo domingo uno de octubre renunciaron a hacerlo por la cantidad de gente que había

Voz 1715 01:37 la bolsa el Ibex ha grabado y las pérdidas que sufrió ayer ha caído un uno por ciento el valor más castigado ha sido en CD con una caída del seis con seis por ciento seguido de Arcelor que se ha dejado tres puntos además el Grupo Prisa mejorado su calificación crediticia tras la compra del veinticinco por ciento de Santillana Eladio Meizoso

Voz 1715 02:23 si sumamos también la información del deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 02:25 las tardes el sonido del día Diego Godín anuncia que se va del Atlético de Madrid a final de temporada

Voz 3 02:30 hola bien todo notablemente el Messi de una familia

Voz 0919 02:39 en el mar servía de tenis de Madrid está jugando David Ferrer con Roberto Bautista igualados aún ser juegan la ronda definitiva ahora mismo y recordemos nueve de la noche Liverpool Barça vuelta de las semifinales de Champions con tres cero de ventaja para los azulgrana

Voz 1715 02:53 con el deporte llegamos a las seis y tres minutos las cinco y tres minutos en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:01 primer caso de un maquinista de metro enfermo por amianto se trata de un hombre de setenta y cinco años ya jubilado que trabajó en el suburbano durante más de cuarenta tiene cáncer de pulmón tumor derivado de la exposición a ese material el sindicato de maquinistas pide a la empresa que indemnice a este trabajador Juan Ortiz en su portavoz

Voz 1168 03:16 es un compañero que que lleva jubilado diez años ha trabajado más de cuarenta años en el metro de Madrid el hombre ya está pues muy malito ahora lo que tenemos que hacer es intentar que Metro de Madrid se reconozca también como las primeras profesional que nuestro compañero lo ha contraído el metro de Madrid luego para que cuanto antes se diagnostique esa enfermedad bueno bueno pues se pueden mejorar la calidad de vida

Voz 8 03:40 ya al enfermo en conversación con la SER metro dicen

Voz 1915 03:42 tener constancia de este caso sólo reconoce los cuatro conocidos hasta ahora cuatro trabajadores de mantenimiento de los que de los cuales dos han muerto ya a causa de la enfermedad profesional más Madrid llevar en sus papeletas la imagen de sus candidatos al Ayuntamiento de Madrid a la Comunidad a Manuela Carmena e Íñigo Errejón desde la plataforma explican que ante las limitaciones que les están poniendo para hacer campaña y la imposibilidad de participar en los debates no tienen otro remedio que tratar de buscar soluciones creativas para conseguir dar visibilidad a sus candidatos esta estrategia Ayala utilizo Pablo Iglesias en dos mil quince en las primeras elecciones europeas a las que se presentó Podemos escuchamos a Manuela Carmena

Voz 8 04:16 hombre bueno creo que es una decisión de

Voz 9 04:19 de Comité nuestro electoral no que considera que está ese conoces

Voz 2 04:23 es la marca que a las personas que comisiones sobre

Voz 1915 04:26 las denuncia la dejadez de la Comunidad en materia de educación en las zonas rurales el sindicato señala en su último informe la falta de ofertas públicas y la ausencia de servicios de transporte y de profesores Isabel Alpine soportan

Voz 10 04:36 se han desmontado los servicios de transporte por ejemplo en Madrid no hay rutas como las hay en otras localidades en otros lugares de España hay también en la escuela rural déficit de plazas públicas tenemos pueblos donde toda su oferta en Primaria es bilingüe que luego no tiene el institutos donde poder

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana

de servicios informativos

Voz 16 08:58 la Ventana con Carles Francino

Voz 19 09:01 no

Voz 1715 09:02 son las seis y a minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias la historia los enseña entre otras cosas que detrás una guerra casi siempre aparecen intereses ocultos también detalles detalles que por sí mismos pueden resultar menores pero que acaban actuando como detonantes hoy contamos uno de esos casos en una guerra no precisamente pequeño

Voz 24 09:25 en La Ventana acontece que Luis es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 25 09:34 no

Voz 1626 09:41 no a todo el mundo conoce la historia del Titanic no tantos conocen la de Lusitania y total no hubo tanta diferencia de muertos unos mil quinientos en el Titanic casi mil doscientos en el Lusitania la tragedia del Titanic impactó al mundo porque se hundió la de Lusitania cambió la historia porque el Unger el siete de mayo de mil novecientos quince un submarino alemán Torpedo veo al trasatlántico británico Lusitania Estados Unidos se mosqueo Illa guerra europea pasó a ser la gran guerra la Primera Guerra Mundial ahora así todos contra todos

Voz 26 10:14 quise trío son tan sólo fue tenía un giro que viste Beastie inglés chapapote

Voz 1626 10:28 por qué se enfadó tanto Estados Unidos neutral hasta entonces en la guerra europea si los alemanes habían hundido un barco británico al fin y al cabo estaban en guerra y era lógico que se atacar pues porque ciento veinte de los mil doscientos pasajeros que murieron en el naufragio eran ciudadanos estadounidenses el hundimiento del Lusitania fue además un ataque aparentemente innecesarios una agresión que no tenía por quedarse puesto que las víctimas iban a ser civiles lo que pasa es que los alemanes no lo veían así ellos decían que las bodegas de Lusitania transportaban armamento estadounidense para los británicos camuflado entre el avituallamiento y el equipaje Reino Unido lo negó y dijo que mentira cochino que sólo era un trasatlántico con civiles a bordo

Voz 8 11:12 si Estados Unidos lo desmintió también por eso

Voz 1626 11:15 lo consideró el ataque alemán y la muerte de sus ciento veinte ciudadanos como una invitación formal para entrar en la que el conflicto saltaba el Atlántico

Voz 27 11:39 el

Voz 1626 11:42 Alemania continuó empeñada en que aquel barco transportaba contrabando de guerra e incluso advirtió a los pasajeros antes del viaje de los riesgos de adentrarse en aguas hostiles pero todo se sintieron a salvo por ser civiles en un barco civil error aquel siete de mayo un submarino U veinte disparó un único torpedo al costado de Lusitania cuando el barco estaba a diez kilómetros de la costa irlandesa en sólo dieciocho minutos se fue a pique que raro no demasiado rápido pero ahora se sabe porque en el año dos mil nueve un equipo de submarinistas llegó hasta el barco descubrió millones de balas y armamento cuyo peso aceleró el hundimiento los alemanes tenían razón eran malos pero no tontos ni Estados Unidos era tan neutral ni el Lusitania tal civil

Voz 26 12:29 sería ya la tercera línea estériles Maite Mighty fario Charleston Nacho pero

Voz 4 12:44 yo les decía que ingresó juntos pequeños detalles

Voz 3 12:47 a grandes mentiras y al final un montón de muertos resumiendo la historia de la humanidad esto no ocurrirá nunca tiempo

Voz 17 13:00 un comité de bienvenida Franco y cargaban monarquía pone cachondos parece

Voz 29 13:08 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los Borrás

Voz 1622 13:12 claro que penetrantes del Atlántico

Voz 3 13:16 me encanta mirar a los aspersores expulsan Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 4 13:34 Mariola Cubells buenas tardes eh está llena abriera la ventana cómo estás muy bien y tú has visto el vaso de estar bache Juego de Tronos sonó e insiste Biel el último capítulo ayer pero sinceramente no estaba pensando en ese momento el vaso está estaban de haberlo haylo poco es de Gil lo he visto yo lo revisó pero espero ve severo pero yo no me di cuenta me voy yo soy es casual seguros casual escasa mete sí porque no para que aparezca la marca así como lo es pues se habla mucho y sobre todo lo que era

Voz 2 14:05 puede ocurrió yo no es súper producción preguntado muchos si realmente es una metedura de pata no todo el mundo dice que es una metedura de pata con nuestra hecho a propósito

Voz 4 14:15 es verdad que estar Bucks nunca había sido también mención

Voz 2 14:18 a la otra Cayetana Guillén Cuervo buenas tardes recuerda recuerdas pisó dio parecido es gordo esto eh que creo es que a mi me parece que una marca tan gorda parece raro

Voz 30 14:31 sea casual pero es verdad que esas meteduras de pata al menos a nivel nacional nos pasa mucho mucho y hay constantemente inevitable

Voz 4 14:38 hay libros no al depende uno de los relojes de rumanos en películas de romanos

Voz 30 14:44 hay mucha cosa pero bueno no pasa nada no sé pero vamos es una es una buena demanda

Voz 2 14:50 solicitar ya sean el penúltimo capítulo eso ya se lo pueden permitir a lo mucho

Voz 1715 14:55 la persona que se ha dado cuenta porque pero oscura que es la serie en fin eso si es verdad a hacer el bien porque fotografía no defiende mucho que la batalla contra los caminantes blancos todo tenía que ser así pero vamos que que que que aprecie que se pesa cosita que son dos días

Voz 8 15:12 a qué es ser poca poca idea Ramis y me pero por otro los tampoco necesita eso no lo sé

Voz 2 15:19 sí la verdad es que no lo hubiera necesitado en la segunda temporada pero ahora se lo puede permitir nubes el permiso a lo mejor se lo dejaron allí

Voz 1715 15:28 ya que a ti qué te pasa con la tele esa es la pregunta de hoy me pregunto ahora si es que hay que te ha pasado tiene en tu vida con la tele qué sentido en ese sentido de casi no dices que no a nada que es un montón de años un montón de cosas quieres comprobarlo

Voz 2 15:44 señor mío asegura adiós seguramente lo que más gente conoce de Cayetana es Versión española que lleva veinte temporadas en antena que es una barbaridad cultural de referencia las tres detectives averiguan paradójicamente la parte oscura de sus propias vidas después de que el programa de televisión que ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es cierto el único programa de televisión pero antes eso hace más de treinta años hubo una serie sí

Voz 3 16:21 mañana interpretaba el papel de Brigitte y a partir de ese momento lo que decía alguna cosa habría dicho que no pero hacerle ascos a casi nada si hay que cantar se canta

Voz 31 16:46 que estéis todos sí que no diga

Voz 11 17:10 estas horas serio del año dos mil bebiendo para acá Raquel busca su sitio se que cantar se canta Leonor Watling de exacto de bonito era esa serie que que los esto que no durara porque creo que dos temporadas duro y ir bien todos occidente pero era estupenda de contenido caramelos Soria un caramelo

Voz 30 17:28 lo bueno es que Televisión Española apuesta por cosas que ahora desean servir

Voz 2 17:32 no público bueno y el reparto de segunda enseñanza los queda más lejos

Voz 11 17:35 el reparto como era que dio Carlas cómo era aquello

Voz 30 17:38 lo pasó por ahí es que es que es más es que Pedro Masó que era el productor y la ira de Ana Diosdado nos nos nos descubrió a todos allí porque allí estaba Aitana Sánchez Gijón empezando Maribel Verdú

Voz 8 17:49 estaba Javier bar de estábamos todos allí en el saque

Voz 2 17:53 bueno pues vamos al recorrido se hay que cantar se canta cocinar se cocina

Voz 1715 18:00 eso se llega a la final de Master Chef

Voz 3 18:02 vean tasas acortar el tenis

Voz 19 18:07 hombre nervioso yo sobre la como Gala

Voz 32 18:18 eso sí estos meses para ello madre mía mi madre Cachón esforzarme presenció poco responsable no una locura la verdad es que arrastra a mucha gente gastos calle

Voz 4 18:34 me gustaba que tiene lo de los fogones porque ahora junto a madres e hijos escena con mamá

Voz 19 18:41 vamos a empezar por trescientos gramos de harina tres huevos revueltos aquí lo vamos a echar enteros esto viene haciendo común un estilo volcán puede Quito dónde dónde van los eh

Voz 4 19:00 Iker vamos a decir del Ministerio del Tiempo de denegar vamos a tener que empezar a preocuparnos por nuestro futuro

Voz 1 19:21 un tiro veremos

Voz 3 19:33 qué haces aquí es muy largo de contar

Voz 2 19:39 qué alegría ver irán iba montando a caballo

Voz 8 19:49 para caballos bueno mi madre tuvo la intuición de que lo iba a necesitar y me llevó a un picadero que se llama El Trébol todos los sábados durante mucho tiempo pero hacía mucho que no montaba y tuve que ir a prepararme esta secuencia un sitio de donde preparan especialistas

Voz 2 20:05 yo por cierto que está confirmada cuarta temporada el Ministerio

Voz 8 20:08 no sé cuánto empezáis a rodar pues en octubre en octubre empezamos a grabar sí sí sí sí está confirmada está confirmada por Televisión Española por las diferentes productoras por Javier Olivares que es el genio de creador de todo esto todavía no tenemos guiones en la mano pero yo creo que va a ser la temporada estoy temporada

Voz 1715 20:26 va a ser un fenómeno pero un fenómeno al ser un fenómeno porque después de tanto tiempo una serie con tal cantidad a contar legión de seguidores con con esa química José tan particular que que estableció con la gente esperar va a ser curioso veré yo ya la respuesta también

Voz 30 20:41 yo creo que va a funcionar porque fíjate con Netflix a veces internacional ha lanzado a toda Latinoamérica ya es un fenómeno la gente está esperando con muchas ganas gracias al fenómeno de las redes sociales el Ministerio del Tiempo ha tenido la vida porque ha sido un regalo

Voz 8 20:56 oye Televisión Española sabio escuchar como otro

Voz 30 20:58 puede audiencia más interesante que la de los audímetros que yo creo que es que está muy antiguo y hay que escuchar a la gente y la gente se manifiesta a través de las redes sociales y eso en el Ministerio el tiempo ha sido un fenómeno perdóname que te estudiando las para todo el rato

Voz 2 21:12 quién muy pero es que estoy mirando te tengo ahí me da me sale mal

Voz 8 21:16 pero entonces eso ha estado muy bien escucharlo porque eso los audímetros es que él ya bueno pero la pregunta es qué te ha pasado ático en la tele pues

Voz 1715 21:28 uno se puede enamorar un poquito o bastante o mucho

Voz 8 21:31 yo estuve ha sido progresivo pues mira yo soy una persona profundamente inquieta me parece que la vida me ofrece cosas maravillosas interesantes y cada vez que me ofrecen un trabajo me siento y y muy agradecida lo primero siento que es un milagro pertenezco con la familia de actores que ha vivido la inestabilidad en su vida constantemente para mí cada vez que suena el teléfono me ofrecen un trabajo me parece una maravilla con que ese trabajo me parezca una cosa que me va a aportar y que voy a aprender y pues por qué no hacerlo siempre me tomo todo muy enserio soy muy responsable y ha ido y lo mejor de mí

Voz 30 22:11 como si fuera el trabajo de mi vida ahí yo creo que es una cosa que decía Carles que no que no decías que no es verdad que habrá dicho que no hay cosas que uno tiene la sensación de que tu carrera ha sido muy

Voz 33 22:21 lineal sin veleidades cosas absurdas que es muy difíciles gracias por esa pero sí sorprendentes sorprendente es que cuando iba absurdas habló no es el terreno peyorativos y de haberme equivocado de mierda ver pero hacia

Voz 2 22:35 esto que ha pasado muchas cosas por delante a la que he dicho que no si ahí vais ha pasado Carla ha pasado muchas cosas por delante me carreras muy variada pero muchas marciana son alguna de las que después tallos arremeten bueno pues cosas

Voz 30 22:44 más más que bueno pues cosas de las que quizá me podía repetir que quizá era mucho más dinero

Voz 8 22:51 no te tengo la sensación

Voz 1715 22:54 estamos entendiendo la sensación algo más que la sensación de que por ejemplo el decidir participar en Masterchef Celebrity y este marcó un antes y un después me imagino que como tanta gente tenía una cierta prevención por estos formato es decir buf cuidado a ver si yo estoy ahí a ver si me veo bien yo estoy a gusto si me ven bien los demás sí

Voz 8 23:14 sí emocionada ha sido una decisión de Brixton una parte

Voz 1715 23:17 The Times sí sí ha sido

Voz 8 23:19 soy agradecida a a quién se le ocurrió que participara en eso por un lado a Iberia Macarena Rey a la cabeza que me parece una mujer fantástica realmente para tener en cuenta en todos los sentidos porque todo lo que hace Shine Iberia funciona porque lo hace es un lugar Blanco correcto nada hiriente desde la la la calidad absoluta está marcando un antes un después en televisión esta mujer debería

Voz 34 23:48 sobre todo han tenido el mérito de convencer a gente como tú como otros que que como decía Carlas que a lo mejor veían con cierta distancia un formato como ese que os habéis involucrado y que por lo tanto Davis arrastrado a otra gente

Voz 8 23:59 el primero es bien ese formato fíjate que yo no se lo dije a mi familia no se lo dije a mis hermanos ni a mi madre y a mi padre había fallecido y si hubiera estado vivo seguramente no me habría atrevido

Voz 2 24:10 porque no te porque yo pertenezco a una familia

Voz 8 24:12 Torres intelectual muy con sabes cómo las cosas siempre han pasado un filtro antes de decir y de repente me hizo una ilusión que contaran conmigo me hace una ilusión pensar que me mira le hacía mucha ilusión a mi hijo Leo entonces yo estaba en un momento un poco habían fallecido mi padre estaba muy revuelta de repente dije mira me apetece muchísimo salir de mi zona de confort hacer otra cosa iba a ver qué pasa me pilló en un momento personal sabes que dije venga me voy a atrever que buena decisión hija mía porque

Voz 2 24:42 me ha cambiado la carrera me ha cambiado

Voz 8 24:44 me ha cambiado por la percepción del público la gente por fin bebé como soy y eso para mí es que ha sido maravilloso para mi autoestima porque mis errores

Voz 30 24:54 lo que más las cosas que yo considerada defectos es lo que más

Voz 8 24:58 me gusta la gente no qué bonito esto

Voz 30 25:00 es que es verdad mis torpezas misa

Voz 8 25:03 seguridades mis nervios que soy pelos me mixta

Voz 2 25:08 mí que que era todo lo que yo contenía

Voz 8 25:10 disfruta que es lo que más amor ha provocado y para mí eso ha sido maravilloso dinos una cosa yo a tu madre que le pareció cuando se lo dijiste pues mi madre hija fuera bueno para que para que bueno para que Bono imagínate qué haces el ridículo y que de repente cuando vio el programa cuando vio el nivel de esfuerzo de superación de mi madre dijo perdona hija pero está vivió cada estaba equivocada pensaba que era otra cosa esto

Voz 33 25:37 es verdad que eso te lleva a hacer este de cena con mamá que antes comentábamos que era muy difícil no caer en Haría pero se ha conseguido no ha quedado ahí en un en un lugar delicado bonito entrañable pero

Voz 8 25:49 es una preciosidad de programa yo he sido muy feliz haciéndolo es que estoy feliz porque se ha conseguido un tono que es muy difícil programa de este tipo hablando de emociones hablando de personajes expuestos a la emoción de madres se hace un homenaje a las más pues que han sujetado España porque es una generación de madres que ha estado en la sombra

Voz 1715 26:10 que ahí siguen siguen te das cuenta

Voz 8 26:13 de que cada personaje público al que estamos entrevistando es una enorme historia de superación que todos lo han pasado muy mal para llegar donde están que nada es lo que parece que las madres han tenido todo que ver en que ellos han llegado hayan llegado donde están no sabes las momentos tan emotivo y tan bonitos vuelve a acertar salir Iberian como lo lo lo planteáis en cómo lo edita en como todo yo de verdad que me parece que está marcando un un lugar en la televisión que que estamos viendo

Voz 1715 26:41 que es posible porque de calidad por qué será que la cocina o alrededor de una mesa se cuentan cosas se confiesan incluso cosas que en otro escenario más difíciles no no sé por qué ocurre no lo sé

Voz 8 26:54 verdad que vale la figura de la madre y entonces todos al final somos un niño pequeño delante de tu madre es una madre porque al final te remite a la infancia remite a los olores e infancia date cuenta que ellos proponen un menú de infancia ya desde desde que lo están proponiendo íbamos Alberca a comprar los ingredientes y lo vamos a cocinar con con Carlos Maldonado Ellos ya está empiezan a está a estar vulnerables de los pies a la cabeza cuando entra en acción la gente se monta monta para bien quiero decir que es un no es un programa de los sorprendido pues pues mira uno de ellos Jordi Cruz es uno de

Voz 1715 27:30 no hubo equipos que yo he padecido como

Voz 8 27:33 pues si la venganza perfecta saberlo vulnerable lo maravilloso que es Jordi Cruz a mí me ha robado el corazón ese chico eso lo Barrón a España cuando lo vean porque él quiso hacer el programa para hacerle un homenaje sumar poco tiempo que está con ella por todo lo que trabaja y no sabes qué cosa más bonita de de vamos porque de que nadie es lo que parece no y entonces este programa que son dos días de convivencia con ellos antes os quedan para mucho pues al final la gente se olvida de las Cámaras están con una amiga que soy yo porque al final yo los conozco a todos es verdad que no es un periodista que se mete en tu casa de un amigo o y luego la figura de la madre que el hecho de estar pensando en que es para tu madre todo lo llena de amor y de Historias de infancia y de sensibilidad y de verdad que al fin

Voz 2 28:25 pero eso es un formato además eh se puede ser compadres claro con hermanos claro con amigos claro hemos ser que nace de Finlandia este no tuvo mucho éxito

Voz 8 28:36 bueno el formato parte de de de la madre

Voz 30 28:40 pero realmente se puede hacer con cualquiera que quiera dar las gracias hay un momento de la madre de Lorenzo Caprile que cuando llega la sorpresa le dice bueno hace un mes que no te veo que es la el primer

Voz 2 28:50 pero qué le dice al hijo es frecuente

Voz 8 28:54 detalles como esos que no puedo hacer spoiler en todos los programas pero de decir madre mía porque las familias son muy complicadas si si al final te olvidas de las cámaras finales tu madre y eres tú que estás ahí es muy bonito como ver como la gente baja la guardia oye que yo creo que vamos ya

Voz 33 29:12 lo que toca ahora Francino Francino decía al principio sí oye Cayetana no digo Francino contaba el Príncipe aquí hacía treinta años de Brigada de segunda enseñanza hay

Voz 35 29:22 claro tú has estado en Televisión Española todo este tiempo con diferentes momentos de Televisión Española yo siempre me pregunto cómo eh llevas tú como pegas tú los movimientos los momentos convulsos

Voz 33 29:32 los toda esa historia que hay detrás que que que vemos y que

Voz 8 29:37 pasa estilos todos los gobiernos y todas las ideologías yo me he dedicado a trabajar y a dar soluciones a los problemas que te lo juro cuando a mí me plantean un problema yo busco una solución ha habido momentos en que la gente bueno pues pasa otras caras por allí que no han soportado momentos de crisis yo me ha parecido que es cuando había que estar ahí porque yo ya te cuenta aquello yo corriendo por esos pasillos desde los estudios unos de mis padres para mí Televisión Española va mucho más allá es como mi casa pero de verdad ellos han hecho plantilla bueno

Voz 2 30:11 de todos ellos es el caso de todo esto es recordarlos

Voz 8 30:15 siempre me lo tomo muy en serio e intento hacer cada trabajo en la casa como un servicio público igual que Atención obras sean los programas de cultura atención obra de Versión española cuando hecho otro tipo de cosas me tomo muy en serio lo que hago cuando ha habido problemas estado ahí la primera quiero decir cuando cuando la tele ha estado muy en crisis porque el país ha estado en crisis yo te yo he estado ahí mismo nivel que cuando no se ha estado sigo ahí lo que me piden a muerte porque han confiado en mí yo sólo tengo que devolver al mismo nivel al mismo nivel de confianza e intento hacerlo así

Voz 2 30:54 la verdad de Cazalla hasta una parte de la respuesta que te pedía antes con eso que acabas explicar lo que tenía la tele contigo y tú con la tele pues esto es un poco hubieran devuelto la confianza

Voz 8 31:04 confianza con me siento agradecida y entonces intento dar lo mejor de mí estar para lo que me pidan y entonces bueno pues eso al final labrando un camino y Buzz Feed realizando una manera de trabajar y de ser hay y es lo que creo que yo aporto no no no no sé

Voz 1715 31:25 en una en una escala de de Cultura

Voz 36 31:28 la de de alegría que te dieran hace

Voz 1715 31:30 un poquito el Premio de Cultura darme de Madrid activista cultural

Voz 8 31:34 caras de alegría donde donde se sitúa es es un día porque esos diez y tú sabes lo que es para mí que me he dedicado la vida entera y vengo de una familia que me ha transmitido que la formación es lo más importante del mundo y ellos han priorizado dentro de todas sus necesidades la prioridad absoluta fue nuestra educación en un momento en que España era difícil vivir en España no y luchar por una democracia como hicieron ellos si la prioridad fue nuestra educación que tuviéramos un espíritu crítico para podernos sentir libres aunque no pudiéramos ser libres del todo pero que pudiéramos decidir que pudiéramos discutir que pudiéramos yo en mi legado tengo eso tan claro que lo he convertido en una bandera de mi carrera de repente que que desde las instituciones se retiró para reconozca que yo era aportado algo bueno a la vida cultural de mi comunidad que gracias a mi aportación la vida cultural debe comunidades un poquito mejor Jolín es que no hay mejor premio no me ha hecho mucha ilusión sí estoy muy agradecida al al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid Jaime de los santos que hacer una labor espléndida yo es de los duelos así de la gente en política que es independiente les independiente que he visto más comprometida con nuestro sector

Voz 2 32:49 qué bien Cayetana Guillén Cuervo ha sido un placer como siempre de verdad que vaya muy bien muchas gracias qué bonito programa habrá un programa con otra que hay que hacerlas Cayetana Álvarez de Toledo es verdad sería un formato de Cayetana Cayetana no quiero en principio pero oye que cerrazón la tu yo no tengo problemas con nadie pero eso es otra de las cosas que están ahí Un beso soy un beso a Esquerra abrace

Voz 3 35:39 perdona

Voz 41 35:45 son las cinco menos veinte de la temporada

Voz 3 35:48 sí

Voz 19 35:51 sí

Voz 41 35:52 me ha llamado gorda

Voz 3 35:55 de buenas a primeras

Voz 19 35:57 buenos días

Voz 1715 39:43 a esta Ventana de la filosofía me viene a la cabeza que dentro un ratito tenemos un partido de fútbol muy importante entre el Liverpool

Voz 4 39:50 el Barça me viene el espíritu de la Champions y todo es

Voz 1715 39:53 pero me viene por algo muy concreto porque en el fútbol existen los Messi Los Ronaldos los fenómenos

Voz 4 39:58 existen la en el cine en la música

Voz 1715 40:01 es la filosofía pues si en la filosofía también hoy nos acompaña uno de ellos o eso nos han dicho al menos se llama Darío están Ryder es profesor de Filosofía en Buenos Aires en la universidad tiene programas en la radio en la tele sus charlas son seguidas por miles y miles de personas en auditorios y millones en Youtube peso ya ni contarlo dice cosas como ésta

Voz 6 40:23 hay algo en la postulación del concepto por la verdad que lo diferencia de la clásica reflexión filosófica sobre la verdad repuesta típica de un curso de piloto apea sino por un lado sí pero por otro lado este esa palabra alta rompe pelotas que es que frente lo arroja a lo contemporáneo está claro que no es lo mismo el amor hoy

Voz 3 40:58 dos mil quinientos años cuando no había champú

Voz 6 41:03 sin verle el pelo sin embargo el amor es el es y no es no a mi me gusta como porque de Paul es el el el banquete de Platón y así pero este tipo está hablando de todo lo que me pasa

Voz 1715 41:16 luego le preguntaré por el champú hoy viene a presentarnos en el ensayo novela Filosofía en once frases Un libro para pensar y no ser subestimado editado por por Ariel digo lo de ensayo novela porque analiza la filosofía efectivamente a través de once frases once citas pero a la vez esas frases son el punto de apoyo o no o no de un personaje que se encuentra encuentran una constante huida por Buenos Aires tras la muerte de un joven en el metro en el en el sur que dicen por ahí Darío buenas tardes cómo estás bienvenido a La Ventana qué tal qué placer cómo va eso

Voz 7 41:48 con la invitación que impacto escuchar

Voz 1715 41:50 me Amin verdad que sí sí es verdad que se insoportables

Voz 4 41:53 bueno pero pero pero tú tú has hecho radio

Voz 1715 41:56 yo no hago a Radio Radio Olé pero tanto de nuevas no te puede venir tampoco pero tú te escuchas los programas que mejoren los pues él no no no no no hoy el personaje de de de la novela el personaje del libro es verdad que está constantemente escapando huyendo la filosofía sólo manera de escapar

Voz 7 42:16 sí claramente es una manera de escapar a lo establecido pero una manera de escapar no por cobardía sino al revés digamos éste se toma en serio la tarea de poder resquebrajar el sentido común a mí me gusta pensar a la filosofía como eso como un cuestionamiento al sentido común cotidiano que es esa forma de pensar que uno digamos este siente como algo y un auténtico no Heidegger llamaba el sentido común el impar zonal se con ese ese osea pensamos lo que se piensa creemos lo que se cree hasta decíamos lo que se desea escapar les Dido común me parece un acto de libertad suprema y me parece que la filosofía apunta eso pero para apuntar a eso no no es que va diferente no sabe a dónde quiere escapar porque el trabajo es más de escape entonces para mí toda filosofías antes que nada un ejercicio de construcción osea sede construye la solidez de un sentido común que se presenta como inalterado

Voz 1715 43:15 si tuvieras que elegir una palabra un objetivo un concepto que definiera el hecho de que en España ahora está intentando recuperar desapareciera se eliminarse fulminar del currículo escolar la filosofía que concierto sería decepción cabreo por poder no podar todo al final tiene que ver todo absolutamente todo

Voz 7 43:36 los más en las instituciones escolares digo es el lugar donde se siembra de el pensamiento crítico digamos

Voz 1715 43:44 esa Cayetana Guillén Cuervo decía hace un momentito eso que agradecía haber nacido en una familia que le enseñó a tener pensamiento crítico a dudar a preguntar a informarse a leer

Voz 7 43:54 fíjate que es el tipo de pensamiento contra el que más el pelea el poder no porque es un pensamiento que van en contra de los valores son

Voz 8 44:01 si este hegemónicos este

Voz 7 44:04 el pensamiento crítico son pensamiento digamos más lento por ejemplo a lenta porque empiezas a pensar de un lado de otro pensamiento crítico no es criticar y pensamiento crítico la palabra crisis significa justamente separar en griego sea analizar disponer las distintas perspectivas y entrar a ser una cálices como más sofisticado más este digamos profundo que obviamente atenta contra la velocidad con la que se exige tomar posiciones rápido

Voz 1715 44:31 la brisa en la vida

Voz 7 44:34 sí pero la vida cotidiana se presenta X

Voz 8 44:36 modo no con con con

Voz 7 44:39 una necesidad de respuestas rápidas por eso es lo que hacemos es utilizar siempre recetas no todo viene con un manual de instrucciones para ser ejecutado a veces me preguntan que ahora hay como una moda de la filosofía porque la gente está como vacía de sentido yo digo no es al revés está sobrepasada Lisandro todo viene con su tiene pido tenemos indigestión no me cabe

Voz 1715 45:02 tenemos tenemos indigestión hay que hay que empezar

Voz 13 45:05 a a podar perder el tiempo

Voz 34 45:08 Nos hace falta la filosofía para para desbrozar el camino para para quedarnos con lo esencial para al menos haber lo que hay que darnos los otros con lo que queramos con el núcleo

Voz 7 45:16 a mí me gusta pensar como que en realidad tú tienes siempre múltiples caminos pero el sentido común te presenta sólo uno tú sabes que la palabra obvió cuando el al analiza desde el latín obvios significa viene de vía no la había que tiene enfrente o vio la vía que tienes tan enfrente que crees que no hay otras vías posibles

Voz 1715 45:37 también se parece a opio además

Voz 7 45:40 es interesante lo del opio porque el opio este tomando la metáfora que utiliza Marx en la crítica de Sofía el derecho de él cuando dice que la religión es el opio del pueblo no sólo está diciendo que el opio te adormece entonces es más fácil dominar te hay un elemento del opio que también genera goce sin no nos entienden los los love las formas de dominación osea la religión también provee algo que genera un tipo particular de placer no lo mismo la televisión lo mismo el fútbol osea pensemos el opio no sólo en su faceta

Voz 1715 46:16 hay más que ver que una de las noticias virales de hoy en todo el mundo es el hallazgo de esos utensilios prehistóricos el Neolítico que utilizaban para tomar droga han encontrado dos tubos de tal es la noticia más compartida o de las que más en todo el mundo durante las últimas horas eso es un tema el de la Julios no es un té

Voz 7 46:36 también de mal resuelto también al mal resuelto un tema Mala analizado la relación con la salud la relación con la ley osea estamos siempre tomando los caminos más fáciles caminos que tranquilizan caminos farmacológicos osea nos nos nos agarramos el pelo gritando y sollozando acerca del consumo de drogas pero el consumo más este es el más reproducido hoy en la sociedad de consumo en la que vivimos es el de los

Voz 1715 47:03 con ese son las drogas tan prohibido estar triste por eso está prohibido estar preocupado para

Voz 7 47:09 la sociedad en la que vivimos eso no es catalogado como droga porque es legal

Voz 1715 47:12 el Jabal habrás la alarmas nunca nunca son inocentes fíjate hoy un poquito antes de que llegara en España le han concedido el premio Anagrama de Ensayo aún filósofo Amira un filósofo catalán que se llama Daniel Gamper diga escrito un trabajo muy un horario aún pero visto alguna cosa muy interesante sobre las palabras ahí entran la libertad de expresión la censura la autocensura las Félix News famosas osea del cual todo eso ha hecho un hacho un un un estudio profundo sobre el uso y el mal uso del lenguaje al lenguaje bueno idea de una de las once frases que eso trabajar vamos es una frase

Voz 7 47:47 de derruida que dice nada hay fuera

Voz 1715 47:49 para del texto a hacer una cosa yo que comentar contigo una por una mano pero antes pero antes vamos a darle una visión un poquito más general de contexto a los oyentes con la ayuda de Pepe Rubio con banda sonora incluida ya no póquer

Voz 16 48:06 nadie puede bañarse dos veces en el mismo lo dijo Heráclito los que hicieron otros que dijo sí el de todo cambia todo fluye nada permanece

Voz 3 48:16 el padre de la incertidumbre

Voz 45 48:20 ya podría haber sido tan claro como Dios cuando Moisés Le dijo vale liderar en mi pueblo pero si alguien me pregunta que en nombre de quién lo hago que les digo pidió respondió que al final gana siempre el que lo tiene claro por eso la filosofía que lo pone todo en duda le cuesta tanto llegar

Voz 19 48:40 Prada empezamos

Voz 16 48:46 sólo sé que no sé nada Sócrates parece fácil pero sí ya sabe que no sabe nada algo sabe hasta los sencillo se complica y uno que hasta la adolescencia vivía feliz pensando que este buen hombre era sólo brasileño la tocaba bien de tacos

Voz 46 49:01 yo te da amigo si así más fuerte poder cantar

Voz 16 49:08 también era brasileño Roberto Carlos no el que fuese lateral más rápido del Real Madrid sino este que hacía este canto a la amistad más propio de los tiempos de Facebook que de los años setenta

Voz 8 49:19 pasado siglo que es cuando se publicó la canción

Voz 16 49:22 tener millones de amigos que diría hoy Aristóteles qué sentido tendría su frase o amigos no hay amigos que según el filósofo hagan ven es una mala traducción y que lo que realmente quería decir es el que tiene muchos amigos no tiene amigos Tom

Voz 7 49:40 la familia Kardashian

Voz 16 49:46 menos mal que al final o al principio nunca se sabe siempre está el amor Ana IAC lo que quieras la frases de San Agustín quemaba tanto a Dios como a sus amantes en él

Voz 7 49:57 amor es el único momento en el que a la FIA

Voz 16 50:00 los oficial importa más el querer que el saber aunque cuando seis aquello de querer es poder la cosa vuelva con pero el hombre es el lobo del hombre el Thomas Hobbes llega la filosofía política el hombre es bueno por naturaleza por la libertad el otro tengo que frenar mis instintos y estos Jo que todavía estábamos a más de un siglo de ruso y su Emilio que ya darían lo suyo

Voz 3 50:28 a lo que vamos a vivir es sobrevivir

Voz 16 50:36 la supervivencia está en el pensamiento si os estoy hablando si os estoy argumentando es que pienso luego existo recreo porque es mi frase fetiche de la filosofía tras muchos dudar con esta cita René Descartes abre la ira de la Historia de la Filosofía moda

Voz 47 50:57 se las prometían felices verdad ahora empieza lo bueno habrá pensado alguno de nuestros oyentes pues yo le digo todo lo sólido se desvanece Blair bueno lo dijo Carlos más ya no vale pensar para existir el hombre debe replantearse sus condiciones de existencia sus relaciones todo

Voz 16 51:15 hasta sus creencias más Milenario ser que no porque acabo de llegar en mi repaso a Nietzsche que dice textualmente que Dios ha muerto y mi cabecita se pregunta si ha muerto es que antes estaba vivo o es una de las clásicas metáforas del pensador alemán

Voz 7 51:37 ojo que la cosa se complica metafórica

Voz 48 51:40 biológicamente Dios han muerto Nietzsche Dizzy pero si les digo que nada hay fuera del texto es el siglo XX amigos el autor de la frase el argelino francés Jacques Derrida somos lenguaje Ni Dios ni el hombre primero fue la

Voz 13 51:56 la palabra escrita o hablada esto es radio y hasta ahí puedo leer

Voz 16 52:03 el hombre es un ser social que piensa que tiene valores vale correcto pero como vivimos tiempos electorales en este país es un no para por si acaso por si las moscas que dicen en mi pueblo en el tuyo me despido con una cita de otro francés Michel Foucault donde hay poder hay resistencia