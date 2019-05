La Ventana (07/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1715 00:00 sólo el siete de la tarde a las seis en Canarias el Banco de España acaba de hacer público su Informe de Estabilidad Financiera un documento semestral en el que examina el estado del sector financiero en España a la luz de la situación económica mundial del país Rafa Bernardo

Voz 1762 00:19 los riesgos aumentan por la ralentización económica global la banca española debe seguir trabajando en mejorar más sus niveles de rentabilidad solvencia costes operativos también en materia de nuevas tecnologías y en cuidar su propio prestigio de cara a los clientes según el informe cuestiones por cierto a las que hacía alusión el propio gobernador del Banco de España esta mañana antes de que se hiciese

Voz 1715 00:37 dijo el texto mejorar la reputación

Voz 3 00:39 esto es un desafío que han de afrontar las entidades que no deberían descuidar para afrontar con éxito un entorno como el actual más competitivo en el que les han aparecido nuevos agentes por ejemplo las denominadas fin Tech que están compitiendo claramente en algunos segmentos tradicionales de la

Voz 1762 00:56 el Banco de España señala el informe como riesgo potencial un aumento de las demandas judiciales en relación con los préstamos hipotecarios que ya han supuesto el sector dos mil doscientos millones de devoluciones los clientes sólo en materia de cláusula suelo

Voz 1715 01:08 ya está Pedro Blanco aquí el factor tiempos muy importante continuó la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dura ya más que los dos en los directores efectivamente lo duración como decías también la sala en la que hubo comparecen forman parte del análisis de esta ronda de encuentros de Pedro Sánchez con Paulino lesivas con Pablo Casado Icon Albert Rivera el líder de Ciudadanos ha visitado La Moncloa esta mañana a menos de una hora de encuentro en el que Albert Rivera ha pedido de nuevo el ciento cincuenta y cinco y ha negado que vaya a facilitar la investidura de Pedro Sánchez absteniéndose en contra de lo que les sugirió ayer el líder del PP escuchan Albert Rivera C's ya Cuca Gamarra Partido Popular

Voz 4 01:42 lealtad con el Sanchís mono eso Casado siquiera abstenerse ha dicho que se Casado a usted que no es un chiste que dice Casado que él no pero que yo creo que de Caracol

Voz 0720 01:53 lo que Albert Rivera firmó el famoso Pacto del abrazo con con Pedro Sánchez es decir ya sabemos de la capacidad que tiene de firmar hoy o mañana no

Voz 1715 02:09 lo ha decidido crear una unidad específica para atender a las víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes vamos a Barcelona Pau rumbo

Voz 0225 02:16 la atención será confidencial y la realizaran personas formadas específicamente Síndica ha explicado que actuarán tanto si los hechos han prescrito como sino lo dicho después de reunirse con el cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella que dice que colaborará con la iniciativa aunque la encuentra sectaria repetimos sectaria por centrarse sólo en las víctimas de la institución que representa vosotros

Voz 4 02:36 colabora indebidos bien pero me sorprende que colaboraré

Voz 0225 02:39 hemos evidentemente pero me sorprende que afecte sólo la Iglesia católica al Síndic lo es de todas las víctimas entre todos era dedicaremos aclaremos esto ayudaremos las víctimas pero tendría que ser conjunto sino es un poco sectario no se preguntaba omeya en cualquier caso el servicio se compone de un número de teléfono el novecientos nueve dos dos cuatro ocho ocho y una dirección de correo a Bush punto sexual arroba Síndic punto cuatro

Voz 1715 02:58 sumamos también la información del deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:02 Master mil de Madrid de tenis porque David Ferrer que se retiran este torneo ha ganado en primera ronda en un partido épico a Roberto Bautista en directo desde las pistas informa Iván Álvarez buenas tardes

Voz 0509 03:12 qué tal Gallego buenas tardes todavía le queda acuerda David Ferrer se aplaza su retirada al menos un día más sigue adelante Ferro en Madrid ha ganado en el duelo español a Roberto Bautista en tres sets seis cuatro cuatro seis seis cuatro Ha sido un gran partido dos horas y treinta y siete minutos de buen tenis en la Manolo Santana Ferrera necesitado la intervención del fisio durante la tercera manga por unas molestias en el muslo izquierdo pero ha regresado a pista ha ganado el partido y mañana jugará en segunda ronda contra el número tres del mundo el alemán Alexandre

Voz 0919 03:40 Pérez y este es el sonido ahora mismo en las calles de Liverpool eran menos de dos horas para que se juegue la vuelta de semifinales de la Champions Liverpool Barça dos mil aficionados culés se dirigen a Anfield donde el Barça tiene que defender la renta de tres a cero conseguida en el partido de ida la única duda en el equipo de Ernesto Valverde ex y Coutinho formará en la parte de arriba con Messi y Luis Suárez

Voz 1715 10:02 buenas tardes

Voz 20 10:03 hola buenas tardes ciudades cómo estás qué tal gracia muy emocionada porque después de cuarenta años de historia ver todos los que nos está acompañando en este día pero trabajo es para nosotros muy importante

Voz 1715 10:19 oye tus palabras Un proyecto cada vez más necesario yo creo que claramente transmiten un mensaje de de que es una celebración pero beber pero agridulce seguramente Massaguer y que dulce

Voz 20 10:31 desgraciadamente hay poco que celebrar lo que estamos viendo después de estos cuarenta años de historia el asilo en España porque realmente la historia está vinculada a la historia de la Seeley hoy a refugio en nuestro país es que hemos evolucionado Coco y más bien queremos involución nado que que desgraciadamente las políticas estatales más centradas en tratar de que las personas no lleguen el tratar de dejar a los refugiados

Voz 23 10:57 jo posibles de nuestra gala para no sentí para no sufrir y para tratar de que costean no conozcan lo que está pasando

Voz 1715 11:05 voy a preguntar dos datos dos números y luego saludamos a Nicolás Castellano bueno les saludamos ya Nico Bono esta Arrieta buenas tardes primero cuantas personas forman parte del equipo de CEAR Estrella

Voz 20 11:15 en estos momentos parece increíble pero somos más de mil personas entre voluntarios

Voz 23 11:23 personas con Caracas estamos en las costas estamos en los centros de acogida estamos en las fronteras en dos aeropuertos es realmente todas las manos son pocas para

Voz 20 11:34 eh cubrir todas las necesidades que hay tenis datos de estos años a cuánta gente a Weisz Paul ayudar pues bien en los últimos diez años posiblemente más de cien mil pero es imposible calcularlo porque incluso de nuestra memoria histórica ahora que hemos tratado de recopilar en no hay demasiada documentación en papel en papel mi amarillo maravilloso donde incluso se recogen las primeras actas de las reuniones clandestinas que empiezan en el año setenta y tres los servicios debieron ser duros estrella pues yo no estaba lógicamente si ahí estuvieron personas muy valiosas no yo creo que muy valientes que en la clandestinidad empezaron a trabajar personas como Joaquín Ruiz Giménez insistan en Vitoria de CEAR Juan José Rodríguez Ugarte María Jesús Arsuaga Carmen The Beatles personas que que realmente pues no pusieron subirán juego cara que las si lo fuera una realidad en nuestro país

Voz 1715 12:36 Nico cómo y cuánto han cambiado las cosas en

Voz 1620 12:38 mucho mucho han cambiado la situación como está describiendo estrella que como tú le preguntaba hay que recordar un dato ser nace antes que la primera ley de asilo en España la primera ley de asilo en España de mil novecientos ochenta y cuatro ya en los primeros inicio de de aquella época en la que España se convertía en un país para refugiados llegaron muchos argentinos huyendo de la dictadura a un poco más tarde afganos hoy iraníes como hoy Soini que esta tarde no recordaba Carlas cómo se acuerda perfectamente del día en que llegó a España hace ahora treinta años para pedir asilo es iraní tiene cincuenta y siete años y familia ha obtenido la nacionalidad española pero no dice que sigue considerándose refugiado

Voz 23 13:15 yo soy español porque tengo la emoción el español no porque Dios independientemente de eso que me quitado Robbie pero yo me considero refugiado porque el motivo que yo tuve que huir no salir de allí el régimen actual ellos no han cambiado las libertades tienen igual las situación es igual entonces por supuesto que me considero lo suyo

Voz 1620 13:40 ahora es traductor y colabora con la Oficina de Asilo incluso con Concert después vinieron guerras como la de la antigua Yugoslavia las distinta de Irak o el eterno conflicto palestino que fueron cambiando el perfil de las personas que llegaban a España hasta acaso más actuales como por ejemplo el de Sur Sudán Mohamed nos contaba hace muy poco las dificultades para algo en teoría tan sencillo como en contra uno

Voz 0827 13:59 hay un porte que la gente no tienen

Voz 24 14:01 su formación sobre los refugiados determinado con la primera fase empezó a ambos hombres era buscar la presidenta esto me me costó mucho porque legión

Voz 1620 14:13 lo deseen ahí decenas de llamadas y nadie les alquilaba el piso la guerra de Siria o muchos colombianos huyendo de la violencia han destacado en la última década pero desde el año dos mil dieciséis son los venezolanos la primera nacionalidad entre los solicitantes de asilo en España las cifras provisionales por ejemplo este dos mil diecinueve Carlas hablan de un récord absoluto más de doce mil venezolanos han llegado en los primeros cuatro meses a nuestro país para pedir protección casos como el de Jesús el de su hijo de tres años

Voz 25 14:40 siempre intento hacer las cosas bien porque es otro país escribiendo una historia está reescribiendo una nueva etapa de tu vida pero como comprenderás estoy sabes buscar formas trabajar de la manera honesta aquí

Voz 0919 14:55 eso no la posibilidad de encontrar un trabajo si el ministro de Trabajo

Voz 1620 14:58 es una de las primeras preguntas que hacen los solicitantes de asilo lo que no ha cambiado Carla de de esta detectas primeras historias como la de Hosseini nos decía el mismo es la espera eterna que tienen que que aguantar muchos de estos refugiados de media soportan hasta un año hasta que el Ministerio del Interior español les responde sí pueden ser protegidos en nuestro país

Voz 1715 15:17 estrella con el nuevo gobierno el que el que se constituya dentro de unas semanas

Voz 26 15:21 tenéis en

Voz 1715 15:23 muchas esperanzas de que la cosa pueda cambiar pocas esperanzas holgura

Voz 23 15:29 bueno nosotros lo que tenemos es la insistencia de seguir exigiendo un sistema de sido de calidad un acceso a la detección más ágil que como bien destacaba Nicolás está siendo cada vez más difícil porque los casos de espera están siendo es asumible tenemos que conocer que hay más de noventa mil expedientes pendientes de una resolución algo que es inaceptable en un país como España e creemos que el periodo del Gobierno de de Sánchez estos últimos meses ha generado algunos avances interesantes propuestas que no pudieran desarrollar y ahora en estos cuatro vamos a ser implacables íbamos si te tienes que se cumplan hay que mejora el sistema asilo tenemos que ser un país referente a nivel europeo para que demostrar que se puede hacer otra forma hacer políticas migratorias

Voz 0313 16:22 aquí para la gente que no lo sepa estrella como como se sustenta económicamente CEAR

Voz 23 16:27 se aves una organización con lo que que es ONG no gubernamental pero seguimos a las subvenciones públicas que financia el Ministerio de Trabajo y Empleo a las a fondos europeos a las Sencianes que también se completan en comunidades autónomas y ayuntamientos así como también contamos con la participación de ciento Ciudadanos de miles de ciudadanos que está cada vez más convencidos de que las lo al refugio es un derecho que nos incumbe a todos que tenemos que defenderlo porque en un Estado democrático sano precisamente el asilo de de ser un referente así que con la colaboración de todos y todas por el nuevo Sears en podrá continuar con su trayectoria y su bagaje

Voz 0313 17:15 pues Estrella Galán te agradezco muchísimo estos minutos en La Ventana si te parece vamos a ponerle el broche a esta conversación con el testimonio de una trabajadora social que ha vivido en primera persona en primerísima línea estos cuarenta años de historia de CEAR de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ella misma se presenta

Voz 1 17:35 y sí Marta

Voz 8 17:42 has trabajado en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado desde el año mil novecientos ochenta y uno hasta el dos mil catorce supuso para mí personalmente un gran reto el año ochenta y uno en que yo me incorporé aunque había habido cambios importantes en España todavía

Voz 27 18:03 ella esos cambios no se habían efectuado mucho más difícil era para todas las personas extranjeras que venían a España y los recursos existentes

Voz 28 18:18 oral las

Voz 8 18:19 pasos CEAR ha ido creciendo al principio éramos pues un grupo muy reducido esto ahora pues el que son muchísimos experiencia trabajando sea tanto con los compañeros pero sobretodo con los refugiados he recibido muchísima más de lo que yo he podido dar mi trabajo ha sido siempre ilusionante siempre sentía que cada día era un reto que las personas siempre han agradecido lo poco o lo mucho que se hubiera podido ser

Voz 30 19:17 allí está abarrota Sebastián retira hasta entonces como si el giro hace gracia tanto gilipollas y tan pocas las la mort ascienda Viva Venezuela más bondad hoy también de que aún queda

Voz 1715 19:59 son las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 6 20:07 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 20:14 salí el atasco dos accidentes provocan a esta hora kilómetros y kilómetros de atascos helados y en la M40 dos puntos a evitar no tráfico mejoren algo la situación Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0827 20:25 para estar pues continuamos eh

Voz 31 20:28 con bastantes complicaciones como bien dices como consecuencia de estos dos accidentes uno en la dos hay diez kilómetros de retenciones en Torrejón de Ardoz dirección Zaragoza por efecto mirón tres kilómetros de densidad circulatoria en este caso hacia la capital madrileña el segundo alcance ha tenido lugar en la M40 en los túneles de El Pardo y ocasional se kilómetros de tráfico intenso en sentido A seis A esto hay que sumarle un tercer alcanza en esta misma ronda de circunvalación que provoca tráfico denso en Hortaleza dirección a dos además complicaciones también tanto de entrada como de salida destacar en ambos sentidos en la uno en Alcobendas la dos en Canillejas la cinco a la altura de campamento Illa seis embajada Honda Aravaca importa de

Voz 0867 21:10 vaya tarde gracias DGT rebobinar en el tiempo dos de mayo de mil novecientos ochenta

Voz 6 21:16 buenas tardes señoras y señores comienza la emisión en pruebas de un nuevo canal de televisión

Voz 32 21:22 T M3 Telemadrid

Voz 9 21:25 enviar tres Telemadrid es ya el tercer canal de televisión para la Comunidad Autónoma de Madrid

Voz 30 21:31 señoras señores muy buenas noches de saludamos cordialmente en el inicio de las emisiones regulares de tal

Voz 33 21:37 Madrid como vecino de Madrid

Voz 4 21:40 es muy grato saludar en la pudiendo de esta nueva televisión nuestra programación empieza así

Voz 0867 21:46 José Pablo López director general de Telemadrid qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes Javier Bueno entrenador felicidades y feliz cumpleaños

Voz 1125 21:54 muchísimas gracias y lo tramitó de tu parte a todos los trabajadores que hacen Tele Madrid

Voz 0867 21:59 el Trinta Años de televisión y de radio pública en Madrid que festeja esta noche con Nadal en Ifema que arrancan un rato ido una semana repasar grandes momentos de Telemadrid que claro bueno ha cambiado mucho en estos treinta años y que ha pasado por momentos muy buenos momentos más delicados y otra vez por momentos buenos

Voz 1125 22:16 bueno efectivamente parece mentira no pero ya han pasado treinta años desde que Pedro Erquicia arrancará a las emisiones de Tele Madrid pues han pasado muchas cosas en estas tres décadas pero yo creo que esta tarde lo importante no es lo que ya ha pasado sino que la televisión pública madrileña Pussycat y gente para contar los yo pero que esta tarde sobre todo este acto pues sea una afirmación de la necesidad de la televisión pública creo que los medios de comunicación públicos somos necesarios mucho más en el momento actual con un caudal de información enorme y creo que ahí las televisiones y las radios públicas tenemos un papel muy importante que desempeñar

Voz 0867 22:57 José Pablo estamos todos enredados estos días en el debate sobre los debates electorales la Junta Electoral dice que no podéis darle cobertura informativa un partido de nueva creación como más Madrid y ha tumbado el recurso que ha presentado esta formación la formación de Errejón y de Manuela Carmena pero la Junta no no habla en ningún momento en ninguna de las resoluciones de los debates televisados en la medida de no incluir a más Madrid digamos es sólo preventiva sólo por lo que pueda pasar

Voz 1125 23:22 bueno vamos a ver aquí y te comento cómo está la situación efectivamente la Junta Electoral tanto la Junta Electoral Provincial como la central han dicho que el tratamiento la cobertura informativa que se les debe dar al partido de Madrid es el de un partido de nueva creación con eso afecta obviamente no sólo a la cobertura informativa como tal que se les puede dar en los distintos espacios informativos de la cadena sino también a la presencia en los debates no obstante no obstante quiero decir que la formación más Madrid ha presentado un nuevo recurso contra la decisión de la Junta Electoral Provincial recurso que por lo tanto tiene que habrá que ser resuelto ayer mismo el Consejo de Administración de Telemadrid sacó un comunicado donde afirmando que ha sido una bonita tanto de la Dirección General como del propio consejo de administración es que todas las fuerzas políticas que van a tener algo que decidir en el futuro institucional de la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid pudieran debatir en Tele Madrid esa es la intención de la cadena y por lo tanto vamos a estudiar estas distintas resonó tienes para ver hasta qué punto podemos llevar a cabo tanto en la inclusión de la candidatura de Íñigo Errejón a la comunidad defiende el debate de la Comunidad de Madrid con

Voz 34 24:40 hola Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid algo a lo que se

Voz 0867 24:43 de no es que un debate municipal sin Manuela Carmena por ejemplo no tiene ningún sentido yo no sé si si finalmente la Junta Electoral lo tumba vosotros lo vais a lo vais a emitir igualmente sin Carmena

Voz 1125 24:53 bueno mi opinión como digo esta es la opinión de la Dirección General es que ese debate sin las presencia de la fuerza en este caso de la alcaldesa de Madrid que ha llevado la gestión de la capital durante los últimos cuatro años pues es un debate que desde el punto de vista periodístico no tiene mucho sentido ese es mi punto de vista hay como digo creo que para realizar un debate dentro de de la televisión pública debates donde se puedan confrontar las distintas ideas e innecesario que esté presente en este caso la persona que ha estado al frente de la alcaldía durante los últimos cuatro años

Voz 0867 25:31 consta que hay fecha casi definitiva para el debate regional ese que había reuniones durante estos últimos días programadas que se baraja ya una fecha que está sobre la mesa el catorce de mayo será ese día finalmente

Voz 1125 25:43 en principio la fecha no está acordada todavía entre los distintos partidos políticos desde Tele Madrid lo que pedimos es que los partidos políticos se pongan de acuerdo en cuál es la mejor fecha para celebrar ese debate por lo tanto nosotros nos adaptamos a la fecha que se pueda acordar entre las distintas formaciones políticas mañana tenemos convocada una nueva reunión

Voz 20 26:06 no mañana hoy trataremos de que ahí su

Voz 1125 26:08 a un acuerdo como digo entre las formaciones que en principio tendrían acceso al debate para poder celebrarlo campaña electoral obviamente no

Voz 0867 26:19 José Pablo López director general de Telemadrid quería que el primer saludo esta tarde en La Ventana de Madrid fuera precisamente para ti pero en realidad como como decía antes para todos los compañeros de Tele Madrid de Onda Madrid por

Voz 35 26:29 su treinta cumpleaños ahí es nada

Voz 1125 26:33 Javier muchísimas gracias por acorralar penoso pero sí en este día

Voz 0867 26:36 cuidar felicidades por la tarde y veintiséis minutos sin presencia en los debates más Madrid busca asociar su marca la cara de sus candidatos para evitar el despiste de los votantes el veintiséis de mayo las caras de Carmina y Errejón saldrán juntas en las papeletas que lugar del logotipo

Voz 0268 26:53 eh bueno creo que es una decisión de

Voz 36 26:55 de comité nuestro electoral no que considera que está ese conoces menos la marca que a las personas que lidera pues los candidaturas creo que ese es el motivo

Voz 37 27:04 y crece les poner alguna pega a la Junta Electoral también

Voz 4 27:07 espero que no

Voz 0867 27:10 Mena confía en que la Junta Electoral no les tumbe esta iniciativa que por cierto tiene precedentes

Voz 6 27:16 la fuimos

Voz 1663 27:17 para ir a por todas nacimos para ganar nuestro desafío a partir de mañana es construir con otros una alternativa política de gobierno en nuestro país a partir de mañana es Pablo y trabajaremos Monegros mía

Voz 0867 27:31 catorce cuando puso su cara en las papeletas de Podemos Enrique García Burón en este caso no era una foto no era más bien una silueta un dibujo

Voz 1258 27:38 qué tal Javier si era un dibujo se suma a una lista de papeletas con rostros de candidatos una lista tan exótica que nos lleva en primer lugar a mil novecientos ochenta y nueve ya un nombre el de José María Ruiz Mateos que se presentó a las europeas con el Partido del Trabajo y Empleo más conocido como agrupación Ruiz Mateos y que llegó a obtener dos escaños su lema en alusión al histórico encontronazo o más bien manotazo al ministro Miguel Boyer con el grito de yo te pego leche fue

Voz 38 28:04 en el pleno empleo trabajo para todos mujeres cosa concreta votan

Voz 1258 28:12 GM Monteys leche bueno no tuvo el mismo éxito en las siguientes generales donde es aparecía su rostro un dibujo en blanco y negro en sus papeletas pero apenas logro doscientos diecinueve mil votos pero mirando al otro lado del charco sobretodo en los sistemas presidencialista es latinoamericanos son frecuentes las fotos en las papeleras y los candidatos como ocurre en Bolivia Argentina o en Ecuador aunque tenemos ejemplos más recientes aquí en las últimas generales hemos tenido casos como la cara de Gazpar de Gaspar Llamazares la papeleta de tú al Congreso de los Diputados o antes en dos mil quince las municipales la cara de Ada Colau en las papeletas de Barcelona en Comú en las municipales de ese año aunque el último ejemplo probablemente lo veremos también en las papeletas en este caso de Junts per Cataluña los en las europeas también el veintiséis de mayo antes de que el Supremo se Foster posicionada a favor de que el ex president se presentara a falta de que se resuelvan algunos recursos la formación catalana ha optado por porque su cara la cara de Put Demon aparezca en las papeletas aunque por cierto aquí en Madrid en Majadahonda la candidata de somos Majadahonda soñó Ortega está acompañada también de Errejón sus caras aparecen en las papeletas para las municipales de éste

Voz 0867 29:20 en Munich las caras de las papeletas gracias Enrique asociar caray marca con una diferencia en este caso que Carmena aparece la papeleta de Errejón a la comunidad IR Home en la del Ayuntamiento estrategias electoralistas proyectos que han terminado de ser muy personalistas hasta en la papeleta el siete de la tarde y veintinueve minutos con la resaca del debate de ayer en el Cogam organizado por la serie El País hoy el colectivo eco movilidad ha hecho un ejercicio muy interesante ha cogido todas las propuestas que ayer escuchamos por parte de los candidatos al Ayuntamiento Il ha pasado por la TUR mis para ver si eran o no ciertas Adrián Fernández de cómo qué tal muy buenas tardes

Voz 1125 29:53 hola buenas tardes está muy cerca

Voz 0867 29:56 twitter vamos a hacer lo mismo en Radio diseccionar algunas de las afirmaciones de los candidatos voy a arrancar si te parece por Ortega Smith de Vox

Voz 39 30:04 luchar contra la contaminación creo que estaremos todos de acuerdo pero se lucha con términos globales en lucha apostando por reducir las calderas de carbón se lucha por renovar la flota de metí poniendo transportes ecológicos

Voz 0827 30:16 decís que esta afirmación es engañosa

Voz 1125 30:18 sí ese decimos que es engañosa porque bueno es el candidato es mi puede intentar luchar contra la contaminación atacando eso que me autobuses pero la realidad es que según los datos de alimentaría misiones tanto al Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid nos dicen que la principal causa de contaminación no urbana muy de lejos es por culpa del tráfico rodado entonces aparte de las calderas de carbón apenas queda una minoría quedan unas trescientos en toda la Comunidad y el año que viene está previsto que estén totalmente extinguidas sobre los autobuses pues han cambiado más de la mitad de la flota en los últimos cuatro años entonces no sé muy bien qué va a cambiar es la siguiente legislatura

Voz 0867 30:53 alguna más

Voz 40 30:55 aumento de la contaminación en Madrid nueve por ciento en el último en el último año es un hecho es un hecho irrebatible entonces está muy bien los vecinos del distrito Centro pero que es lo dirán a los vecinos de Plaza Elíptica que están viendo como sus niveles están superando los límites de lo tolerable

Voz 0867 31:11 ella CIS culpó a Madrid central de los niveles de alta conmina contaminación en otros barrios Adrián bueno en este caso de creo que ha sido

Voz 1125 31:18 bulo más repetido en el debate de ayer no comparar la contaminación de este primer trimestre de dos mil nueve bien el año pasado que fue un año extremadamente favorable en términos meteorológicos porque llovió ego mot mucha más inestabilidad que eso favorece la dispersión de contaminantes o incluso comparándolo como hizo Almeida que lo comparó con dos mil catorce porque le dio por elegir ese año

Voz 20 31:39 porque un año quede que le favorecía la Real

Voz 1125 31:42 edad es que no podemos comparar datos de diferentes años si las condiciones meteorológicas no han sido similares por poner un ejemplo en este mismo primer trimestre la contaminación Leganés Valdemoro no es que han subido un catorce por ciento ha subido más de un noventa por ciento son lugares que están tan lejos de Madrid central en los que no se puede culpar a la zona bajas emisiones de este aumento

Voz 0867 32:04 otro ejemplo Manuela Carmena sobre las ventas de los comerciantes en Madrid

Voz 40 32:07 hemos datos que suministramos era el último pleno demostraba que todos los comerciantes todos los comerciantes de Madrid central habían tenido incremento de sus

Voz 0867 32:19 eso que aquí decís que falta información

Voz 1125 32:23 sí sí aquí nos tenemos que Carmen hace pasado eufórica porque eh hay varios informes que refleja un aumento generalizado en las ventas tanto en las transacciones de tarjetas de crédito que elaboró el BBV y que demuestra un nueve por ciento de aumento como las propias declaraciones de IVA que refleja un aumento en todos los sectores excepto en dos en farmacias en perfumería pero estamos hablando de sectores es muy triunfalista afirmar que todos y cada uno de los comerciantes han aumentado sus ventas aunque global demuestre que sea así

Voz 0867 32:51 otro candidato Almeida

Voz 41 32:52 dos de recarga porque en veintidós de las veinticinco estaciones que miden la contaminación en la ciudad de Madrid se han producido peores datos de contaminación en el primer trimestre de dos mil diecinueve que la media del primer trimestre de los últimos ocho años

Voz 0867 33:05 es cierto este dato es cierto

Voz 1125 33:08 de hecho se pronuncie puede pregunta que por qué te Grace ponemos con los datos de de la Agencia Estatal de Meteorología que demuestra que en este primer trimestre que lo normal es que llueva unos ciento diez ciento veinte litros por metro cuadrado la media de los últimos diez años los últimos treinta años este este primer trimestre hemos visto que ha llovido menos de treinta es decir ha llovido apenas una cuarta parte de lo normal esto explica que la contaminación que depende mucho de los factores meteorológicos haya sido más alta nuevamente no podemos comparar periodos que nos tiene unas condiciones de contorno que permitan la comparación

Voz 1715 33:43 habéis hecho

Voz 0867 33:44 más comparaciones y habéis estudiado más más declaraciones las gente las puede ver en nuestros oyentes en en Twitter en el Twitter de con movilidad Adrián Fernández enhorabuena por vuestro iniciativa Un saludo buenas tardes y un saludo muchas gracias

Voz 0867 37:21 a viajar por votar lo avanzado y la serie en pleno periodo de estudio de las suposiciones de enfermería este fin de semana hay coincidiendo con el proceso electoral abierto en las elecciones en Simi ser más el principal sindicato de enfermería Satse premia a sus afiliados que voten con un bono de cien euros sin los complejos turísticos que tiene este sindicato Fernando con tandas del Sector de Sanidad de CSIT qué tal muy buenas tardes

Voz 49 37:46 hola buenas tardes

Voz 0867 37:48 ya que todo me parece una broma pero claro tenemos la circular del bueno de cien euros lo primero que me sorprende es que el sindicato primero tiene complejos turísticos que no sé si ustedes los tienen o no pero lo segundo no entiendo cómo se remontan estas prácticas

Voz 49 38:01 a ver esas prácticas no quiero que se permitan yo es la primera vez que lo en unas elecciones sindicales eso es una compra de votos decir a cambio lo que me botes de doy el bueno de cien euros yo no lo he visto nunca simplemente me parece que que como el que es lo que no debería de ser así que no todo vale poco he dicho muchas veces no todo vale en el mundo sindical ni una cosa es bueno pues tener una reliquia que lleve un boli yo un calendario da una agenda el clases que es un regalito para tu afiliados cuando llega la nalga cuanto por aquello de la agenda para o pues a voluntad apuntar te plantillas el mechero el clásico mechero pero claro estos yo creo que sobrepasa la legalidad

Voz 0867 38:45 les les consta que con instrucciones verbales a muchos afiliados que que están estudiando ahora mismo para esas oposiciones a los que les van a pagar el taxi para que vayan también a votar sí sí

Voz 49 38:54 Nos consta

Voz 0867 38:55 pues eso ocurre es decir a la gente sepa eso tampoco parece muy legal no

Voz 49 39:00 al haber eso es legal va a ver cuando menos sostén legal no sé si será o no será pero feo es decir en la que te impide que bueno pues te sabes apellidado tuyo por él y tal me parece ninguna práctica que no tampoco lo considero correcta pero bueno dudo más que sea punible lo que sí considero que es posible que sea punible es a cambio de que me botes

Voz 50 39:24 en la laguna de votación de regalo

Voz 20 39:26 esto produce como todos nosotros licitó con nosotros

Voz 0867 39:29 bueno Fernando Fernando tangas del Sector de Sanidad de Madrid Events CSIF gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes perfecto muchas gracias viaje porque no nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana hasta mañana adiós

Voz 51 39:52 no

Voz 1715 41:57 la llevamos Isaías que un día más tenemos de todo

Voz 0827 42:00 sí tenemos reuniones por ejemplo entre políticos ayer se reunieron Sánchez y casado en La Moncloa hoy ha sido Sánchez Rivera Ángels Barceló les contará a partir de las ocho de la tarde la versión ortodoxa de la Reunión es a la escucharán en Hora Veinticinco la otra es la que nos ha ofrecido Toni Martínez

Voz 6 42:18 se han reunido Pedro Sánchez dio Albert Rivera en el Palacio de la Moncloa la reunión ha durado menos de una hora

Voz 4 42:24 entre que se han sentado se han saludado han comentado cómo estaban las familias

Voz 53 42:30 en juego

Voz 15 42:41 llevaba acaba por Pedro Sánchez le ha dicho Alber Rivera por aquí mira mejor hablas a los periodistas en esta sala

Voz 4 42:47 beber que a diferencia de Pablo Casado ayer ha comparecido ante los medios en la sala pequeña del complejo de la Moncloa la sala pequeña Pedro Sánchez se decía a sí mismo por los pasillos de Moncloa iban a algunos

Voz 15 43:01 conga coreando con Rivera no revela además ha dicho de manera que todos contentos posiciones que no vamos a apoyar a este Gobierno no pero los a toda España

Voz 0827 43:12 bueno pues quizás no haya sido así pero oye por qué no

Voz 4 43:19 y no es infrecuente Francino

Voz 0827 43:21 Alberto pero esta tarde hemos conocido en La Ventana a gente muy interesante muy interesante miedo por ejemplo ganadero youtuber que se ha desahogado con la decisión del Ayuntamiento de Cangas de Onís de cerrar un gallinero porque las gallinas molestaban a los clientes de un hotel rural en la red pues hablado muy clarito

Voz 0720 43:40 el baño de un hotel rural de tu Cangas cuyo nombre no quiero

Voz 0827 43:43 acordarme ya los inquilinos de los delitos rural

Voz 0720 43:46 porque estaba yo surcando los pitos porque cantaban

Voz 20 43:48 sin intempestivas que un pollo Dante a las siete de la mañana a seis pues se lo normal paté me cago en Dios venís aún puede haber turismo rural

Voz 0827 43:59 vuela nos ha dicho desde luego que casos como este son una excepción que la gente cuando va un pueblo normalmente sabe a dónde va

Voz 54 44:08 este es no son casos puntuales hombre porque ten en cuenta que casos como si fuese un pues pues en la tónica fuera de norma general pues en los pueblos estaríamos prácticamente echados a a la calle porque no no podríamos vivir porque él se lo que yo intento explica también el vídeo que la gente está muy hombre

Voz 1125 44:27 ya poder de vacaciones ya la han y tal pero bueno ahí

Voz 54 44:29 tender los que vivimos todo el año aquí trabajamos aquí me como como cualquier empresa como el que tiene una cerrajería o que tiene una carpintería metálica si esto fuese la aroma general pues la vida sería imposible

Voz 0827 44:41 pero además hemos descubierto que en Alcañiz do tiene una historia personal muy peculiar Él es licenciado en Historia pero al acabar la carrera vio que aquello no era lo suyo

Voz 54 44:51 no no no lo pensaba yo acabé aquí por casualidad porque bueno cuando acabe la carrera no tenía ganas de hacer la capacitación profesor y tampoco tenía ganas de meterle un máster igual no periodo dando tumbos y horas y cuentas eso no era para mí porque yo soy de un pueblo de Gijón las zonas rurales y co yo siempre me crié en la libertad yo siempre me crié pues siempre me crié ganar hubiese mucha gente me lo pregunta no encomio de la primera mi abuela mi abuela no lo entiende eso de ir a la Universidad de Rincón y luego tal porque corriendo detrás de cabras no acaba de ver yo siempre digo que es estuviera gusto hay que estudiar lo que te guste luego se puede trabajar de eso pues bien y si encuentras otra cosa que te gusta trabajar pues adelante

Voz 0827 45:34 de educación hemos hablado con él y de Educación hemos hablado con un profesor muy interesante un profesor que se llama Pedro Valdivia es kate el ático es director del departamento del departamento de Cultura hay literatura europea en la Universidad de Groningen Holanda y además trabaja en un proyecto de investigación llamado pero USAL que es una plataforma digital en la que los alumnos trabajan de forma colaborativa resulta que adquieren las competencias de todo un curso en tan sólo siete meses un proyecto rompedor

Voz 1620 46:04 decidimos fue a exaltar los todas las reglas por supuesto con el permiso de de la otra Mika allí en en Holanda en Groningen y lo que hicimos fue poner en el centro de nuestra atención al estudiante no al profesor y a la autoridad del profesor entendiendo que el Estudiantes como una especie de vaso vacío el profesor en una jarra llena de agua que tiene que verter ese conocimiento en ese ese mes estudiante

Voz 0827 46:27 en su materia por ejemplo en literatura nos ha dicho que estudian el cuento de la criada o Un mundo feliz o Frankestein y a partir de esos textos literarios el profesor va abriendo ventanas de conocimientos usted

Voz 1620 46:38 literario siempre no interesa como una ventana al

Voz 9 46:41 on aventar un problema una ventana a pensar algo de una manía

Voz 1620 46:44 la distinta entonces en el caso de Frankestein por supuesto no interesa Mary Shelley quién fue etcétera pero más que a una cuestión folclórica o de entretenimiento no nos centramos en la pregunta principal que plantea esa esa novela que es qué pasa si una conciencia al perdón una inteligencia artificial se puede convertir en una conciencia artificial

Voz 1715 47:04 no puede ser más actual el tema sanos no puede ser más pronto

Voz 1620 47:07 CSIF mira así a la literatura la literatura siempre tienen una pregunta con la que confrontarse

Voz 0827 47:13 la verdad es que es un proyecto deslumbrante pero por desgracia hay otras cosas

Voz 55 47:19 la vida siendo tan y los poder machacando a la gente por la Mata tasa más tantos huevos

Voz 0827 47:36 resulta que el Consejo Audiovisual de Cataluña ha pedido la retirada de doce vídeos que son tutorial es para controlar a tu pareja sobretodo ellos a ellas vídeos que tienen más de veintitrés millones de visualizaciones la normalización de determinado tipo de relaciones que considerábamos ya enterradas en el tiempo resulta que hemos pilla hablando del tema con un grupo de estudiantes de periodismo en el CEU de Valencia que pasaban por aquí y nos han hablado de ello

Voz 56 48:01 Monreal la mayor parte del problema reside en en el hogar la conducta que ve el niño de su padre su madre y también las conductas

Voz 0225 48:09 es lo que consume ese niño desde

Voz 1620 48:11 es pequeño hasta que sábado en su dieciocho diecinueve

Voz 0268 48:16 yo creo que se podría hablar por todas las mujeres que todas conocemos un caso al menos de la ESA romántica acción que sonaba como hasta bonito lo cuenta como si fuera algo bonito y de hecho sino ocurre es que uf cuál es que no le gusta lo suficiente qué concepto de amor nos han vendido durante toda nuestra vida el amor romántico el amor tóxico entonces es que lo que consumen las personas es muy importante para la idea que se crean ve la vida del amor y del sexo

Voz 0827 48:40 son David Belén son cosas además que siempre pensamos que les pasa a los otros o a los hijos de los otros pero David se dirigía a los padres a las madres que no se escuchaban

Voz 56 48:49 yo no diría toda a toda madre o padre que no esté escuchando que su hijo o hija les cuente lo que les cuente está viviendo esto lo puede todo lo puede vivir perfectamente

Voz 57 49:01 ya no en mi niña nuevo mi niña no todo esto

Voz 0867 49:04 estaba diciendo mi niño no

Voz 0827 49:06 no lo puede pasar entonces haberlo verlo todo el mundo está hablando en las últimas horas del café de Starbucks que se coló en un episodio de Juego de Tronos bueno están hablando de eso de un relevo también en un programa que llevaba once años que lleva once años en la televisión los cambios en la vida desde luego no siempre son fáciles Jordi Évole ha decidido dejar salvados tras once años en pleno éxito del programa quiso dejar sucesor y entonces llamó a Gonzo y esta mañana Gonzo lo contaba así en Hoy por hoy yo está

Voz 33 49:40 ahora bien estaba de una tostada que me acaba de comenzar estado mental estaba en paralelo a la ingeniería de la tostado allí estaba disfrutando con una resistencia de dos veinte

Voz 58 49:49 te y me llama y me me me me me plantea está brutal

Voz 4 49:53 lo que es básico

Voz 33 49:55 te Gonzo mira esto pasaba así yo creo que el programa siga pero yo no voy a seguir yo pensando porque con esto de repente medicina para saque para para mi ha sido muy importante Hay parece una chorrada es que me dice llevamos Bari bastante tiempo aquí en la productora dándole vueltas a la a la a quién puede ser indio y estamos todos de acuerdo que tienes que ser tú

Voz 0827 50:13 Ellos saben pues él se ha fiado de los que saben para Jordi Évole bueno pues es un salto también en el abismo el para otros proyectos pero él ha recordado que hace algún tiempo en el programa Salvados alguien le dijo que no había que tener miedo yo hay una entrevista que

Voz 26 50:27 a mí después que es

Voz 1715 50:30 la de José Luis Sampedro hizo cuando lo tuve delante San Pedro fue como que me dio como un decálogo de de de cosas que no podía abandonar y una de las cosas que dijo fue que que el miedo lo puede todo y que el miedo nos atenaza y me dijo No dejes hacer nunca nada por miedo