La Ventana (08/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:06 ha sido localizada en la Natalia Sánchez la joven española desaparecida hace una semana en París la han encontrado con vida después de seguir una pista que proporcionó otra pareja española Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 00:17 buenas tardes y en este caso todas las opciones estaban abiertas incluida la de la desaparición voluntaria de hecho era con la teoría con la que más fuerza se trabajaba hice trabajaba con esta pista porque tenemos ahora un dato que no lo conocíamos hasta hoy una pareja de españoles coincidió en un trayecto con Natalia el mismo día de su desaparición y habló con ella con lo cual se sabía que ella iba sola y que era una desaparición voluntaria la joven española está bien aunque un poco desorientada según fuertes cercanas al entorno familiar que están en París desde el pasado lunes

Voz 1667 00:48 los socialistas catalanes han iniciado los trámites para que el Parlament catalán designe senadora Miquel Iceta cuanto antes tal y como les venimos contando el líder del PSC será el nuevo presidente del Senado un nombramiento que choca con la estrategia de PP y Ciudadanos que ven peligrar la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña esto acaba de decir Pablo Casado en Toledo

Voz 3 01:07 que si el presidente del Senado que tiene que apretar al ciento cincuenta y cinco en el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en diez años

Voz 4 01:16 muy preocupado aquel que el que dice que que tiene

Voz 3 01:20 era la consulta de autodeterminación bastar en la Cámara que debería aplicar al ciento cincuenta y cinco el Partido Popular

Voz 1667 01:25 europeo se reúne este miércoles en Rumanía para entre otras cosas analizar los resultados de las generales en España en la formación reconocen su sorpresa por los resultados de Pablo Casado enviada especial Griselda Pastor

Voz 1490 01:36 han estado varios días caldeados pero hoy en Siria donde el Partido Popular Europeo celebra su reunión previa a la cumbre de jefes de Gobierno expresan su profunda sorpresa por el mal resultado de Casado

Voz 1490 01:52 señora estamos muy sorprendidos por lo que ha pasado en España hay supongo que usted también y creo que hace falta un análisis a fondo para ver qué es lo que ha pasado y lo vamos a seguir con casado y con el Partido Popular español anuncia Doll es el presidente del Partido Popular Europeo is su temor aunque no lo ha expresado es que la bajada de los populares españoles acabe complicando su posición como primera fuerza europea

Voz 1667 02:18 hace unos minutos ha finalizado la primera Reunión para Rehn para negociar otro ERE bancario además del de Caixabank esta vez afecta al Santander Rafa Bernardo

Voz 1762 02:27 se en esta primer encuentro no se han puesto cifras sobre la mesa según fuentes sindicales ni de posibles despidos ni de cierres de oficinas Se trataba de dar a conocer a los representantes de los trabajadores las razones por las que se acomete el expediente que son según el banco la necesidad de eliminar duplicidades tras integrar la red de popular adquirido hace casi dos años también consecuencia de la transformación digital de la entidad los sindicatos esperan una negociación

cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:04 el Ayuntamiento de Madrid ha puesto cuatro mil cuatrocientas sesenta multas desde mediados de marzo por entrar de forma irregular en Madrid central son doscientas sesenta y dos cada día según datos del consistorio que evidencian que se ha reducido la contaminación en el centro un catorce por ciento desde la entrada en vigor de la medida y aumenta el uso del transporte público un seis y medio por ciento la oposición desconfía de estos datos pero el Gobierno de Carmen explica por qué han tardado tanto en ofrecer las cifras sobre las multas impuestas en este tiempo la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés

Voz 7 03:31 es que hay que ser muy preciso Bosch

Voz 8 03:33 os por experiencias pasadas porque como hay que cuidar aspectos como de reiteración y otros aspectos pues hay que ser muy preciso y tener mucha precaución en beneficio

Voz 9 03:45 de los ciudadanos a la hora de lanzar las remesas

Voz 1915 03:48 Adif ha presentado este miércoles el proyecto de modernización del túnel de Recoletos una inversión de cuarenta y siete millones de euros para el túnel que comunica las estaciones de Atocha Chamartín y que acumula decenas de incidencias entre las diferentes reformas está la de incluir un sistema que avisen sobre los trenes averiados para poder buscar alternativas lo antes posible una de las principales reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la C3 como es el caso

Voz 10 04:09 Ciempozuelos Chus Alonso en su alcaldesa una avería en en un carril

Voz 11 04:14 como él no puede ser el doble sentido digamos así explicando lo para que lo entendamos todos tienen que esperar a que se arregle pues porque en sentido contrario que no se pueden bloquear entonces ese sistema va a permitir que los trenes circulen en doble sentido y por lo tanto si hay una avería un tren averiado perfectamente el por la otra vieja puede utilizar para las dos para el sentido de de la marcha por así decirlo

Voz 1915 04:35 la Comunidad está en Alar en alerta amarilla por fuertes vientos de hasta ochenta kilómetros por hora en la sierra de setenta kilómetros por hora en el resto de la región el parque del Retiro de momento sigue abierto si se han cerrado los jardines de Cecilio Rodríguez que están dentro y han acordonado las áreas infantiles deporte

es todo pero la información continúa a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes existen varias maneras varias tormento otros para medir la salud cívica y social de un país hoy les quiero contar dos historias una muy turbia y otra muy luminosa que nos podrían servir empiezo por la turbia una jueza de Canarias ha permitido por primera vez que un animal mal tratado esté presente en el juicio contra su presunto maltratador la perra se llama milagros ya hace siete años después de ser atacada por otros perros su usamos la metieron en una maleta irá echaron al contenedor de la basura allí pasó casi un día entero sin apenas poder respirar al final la rescataron la cogió una protectora y hoy vuelve a confiar en los seres humanos que ya tiene mérito bueno las sentencias contra el maltrato animal se han disparado en España son casi doscientas al año osea que no vamos bien eso seguro pero al menos algunas de estas barbaridades lleguen a los tribunales incluso alguna persona ha ingresado en prisión por este motivo esa es la historia afea la otra la luminosa la hemos conocido a través de Twitter y ocurrió hace apenas unos días en Madrid mujer que queda con una amiga amiga que no se presenta que no contesta que le pasa la encuentran en casa inconsciente había sufrido un ataque autoinmune que le destrozó el hígado traslado urgente al hospital sólo podía salvarse con un trasplante a las doce horas ya tenía un hijo de nuevo está felizmente recuperada que tenemos aquí por lo menos tres cosas amistad alguien que se interesa por otra persona generosidad somos el país líder mundial en donación de órganos y trasplantes y eficacia en el funcionamiento de lo público con una modélica Organización Nacional de Trasplantes ahora que cada uno decida que indica exactamente termómetro a mí personalmente me dice que tenemos mucha materia valiosa como para rendirnos ante los que hacen animadas del tipo que sea y aunque tengan dos patas bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 10:48 la Ventana en la Cadena Ser con Roberto con Isaías como todas las tardes compañeros qué tal muy buenas carnes antes de ser Vitoria Jon Sistiaga cómo estás amigo John que te dice Tutor me motero de estas dos historias de contar

Voz 20 11:00 pues mira esta dándole vueltas meta escuchamos esta canción y fíjate que la primera con Tolo tan dramática que es también es una historia de generosidad amistad y eficacia generosidad de quién encuentra a la pobre perra algún siga abrir la maleta la lleva un veterinario Illa salvan la vida amistad de la familia que la podrá al que el habrá cogido que el habrá salvado y eficacia porque ha funcionado el el el el sistema al final no

Voz 10 11:25 saldrá Barrero buenas tardes buenas tardes yo estoy completamente de acuerdo

Voz 0313 11:33 es su termómetro magistradas Sandra Barrera es la jueza de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que está llevando el caso

Voz 1973 11:38 no si que tengo pero en la Santa

Voz 0313 11:41 Bruce que quiere dice su termómetro de éxtasis de estas dos Historias de las dos

Voz 1973 11:45 bueno es verdad que las dos Victoria he bueno pues conllevan una solidaridad tremenda la solidaridad de los vecinos que no es fácil asomarse a un balcón de un señor con una maleta tirarla a un container IT ocuparse por lo que hay dentro de la maleta que otro vecino pase por la calle oiga algo dentro del Inter abra realmente no vea nada pero sí que hay gemidos dentro de una maleta la vea es que todas las acciones de las personas al final es un compendio que lo que realmente tiene como consecuencia es pues en esta conversación que tenemos hoy una perra que finalmente se Liz que no llegó a morir que no llegó a morir Poor veinte minutos porque pasaba el camión de la basura en veinte minutos y no un camión de la basura como operarios que pueden que también podían haber oído los gemidos el perro son camiones nuevos que tienen pues estaba Torné Take realmente coge el cambio de lo mete dentro así que bueno pues yo creo que al final hay asuntos que son puros despropósitos y que realmente las consecuencias son nefastas tenemos otras como este que se suma un y que es un compendio de múltiples actividades positivas tanto de vecinos de todos los testigos que acudieron ayer al juicio hablaron perfectamente reconocieron a la perra que fue además una cosa muy Colita el perito también habló muy bien bueno pues en definitiva dentro de la capacidad que ustedes entiendan que yo puedo tener hoy para hablar que aún no ha dictado sentencia ya Ike no queda del todo discreto que yo manifieste nada antes de dictar una resolución lo hago bueno pues porque el bienestar animal es importante que ya está bien viene de España estaba hablando ante estaba escuchándole dirección que extrañar pues estaba a la cabeza de esa solidaridad una cuestión médica no de de trasplantes es bueno pues lamentablemente España está a la cabeza del maltrato animal en Europa

Voz 0313 13:36 sí y Canarias particularmente

Voz 1973 13:39 está dentro de las diecisiete comunidades autónomas dentro de lo que es el malos tratos y abandono animal

Voz 0313 13:43 dos Sandro porqué consideró conveniente la presencia de la de la de la perra de Milagros en la sala

Voz 1973 13:49 pues mire yo debe conveniente primero porque creo que es un serbio y debe y ha de estar eh creo que ya está bien de considerar siempre que que parece que las personas somos los que tenemos sólo derecha igual no pues también los animales tienen tantas obligaciones como derecho y uno de los derechos de perras perjudicada acudir a su pleitos que en definitiva lo que también queremos que los festivos adviertan vean comprueben si es la perra que estaba en la maleta se aferra a la que asistieron porque finalmente

Voz 0313 14:19 dentro de la fiscal

Voz 1973 14:21 hay una petición de responsabilidad civil es decir una petición de dinero donde se le pide al supuesto encausado es decir al supuesto no sabe no al encauzado el presunto maltratador que ha de pagar los daños Hay de la perra y finalmente en la nueva titular pues ha tenido que gastar o que den bueno el propio albergue que la recoge entonces considera pertinente porque lo haría así con una persona que asistiera al juicio a fin de poder comprobar esa secuela o a fin de que darle a fin de que cuente cómo lo ha pasado bueno pues es verdad que la perra no habla como muy bien señaló el Ministerio Fiscal maravillosa por cierto

Voz 0313 14:58 que además es como un equipo siempre en el equipo

Voz 1973 15:00 judicial no solamente hay una jueza sensible hay un equipo un Ministerio Fiscal también especializado que estás otra no que en España tenemos equipos de Ministerio Fiscal especializados en Medio Ambiente pero no tenemos Hull jueces osea no tenemos juzgados de Medio Ambiente

Voz 0313 15:16 ya esta contradicción entonces

Voz 1973 15:18 realmente la fiscal si que en su alegato señalo que la perra había acudido como testigo perjudicada no hablaba que por eso ella como fiscal estaba allí defendiendo la eso me parece muy bonito

Voz 22 15:32 si no lo si yo te quería preguntar en en un juicio cuando cuando acude la persona pues que que ha sido agredida o tal bueno siempre hay algunos que miran a su agresor o agresora hay otros que prefieren no mirarles en el caso de milagros como reacción no en ese juicio como ser sintiéndote se quedó con sus actuales dueños tranquilita miraba así de soslayo a al presunto culpable legos reunía

Voz 1973 16:02 yo les voy a contar la verdad es que el encausado no estuvo presente en la sala estuvo por videoconferencia por eso tuvimos Nos arriesgamos y fuimos osados en el sentido de traer a la perra al pleito y que asista a la vista

Voz 0313 16:16 porque claro aquí pueden pasar dos cosas

Voz 1973 16:18 sabemos que los animales en particular los perros no guardan rencor podría ser incluso que el perro acudiera sea Elio incluso moviera a la cola fuera a dar con él a a saludarle eso podría pasar porque los perros al final lo que tienen y por eso se recuperan y por eso pueden pasar de adoptante en adoptante es que tiene un sentido rencor pues nos igual al nuestro pero no la llevamos al juicio si estuviese hasta yo no lo hubiera llevado si estuviese no sólo por eso sino porque la perra se ponen nerviosas a lo mejor le da la sensación contraria

Voz 0313 16:47 sí lo que queremos es precisa

Voz 1973 16:49 mente demostrar que la perra o no Dame de demostrar sino la parte que solicita que la perras te realmente lo que pretende demostrar es que hoy es una perra feliz y que no es agresivo las orquestas era uno de los hechos que hemos iba a esta que este asunto penas de verdad

Voz 0313 17:05 también segundito que incorpore la conversación a la responsable del albergue comarcal Valle Colino que su el que acogió este animal y logró que fuera adoptado por otra familia además con la que sigue viviendo Adriana Naranjo buenas tardes hola hola qué tal buenas qué tal Adriana como eso bueno yo decía Milagros hoy vuelve a confiar en los seres humanos que tiene mucho mérito no pero tendrá que para tendría que haber pasado un tiempo un proceso para eso verdad

Voz 7 17:29 sí por supuesto porque desde el día que la recogimos e ilegal juramos en las múltiples heridas este tenía provocadas por las mordeduras de otros perros eh bueno estaba en muy asustada en estado de esos como es normal en esas circunstancias sí bueno durante los

Voz 23 17:51 hace quince días aproximada

Voz 7 17:54 en que él estuvo en el albergue fue siempre estuvo acompañada de una persona que estaba con ella pues ese para tranquilizarla para estar a su lado y y que se sintiera confiada para que su de cooperación frase lo antes posible

Voz 0313 18:13 ADN con qué frecuencia llegan a a a su albergue casos no sé si tan dramáticos como éste au tan tan tan bestias como este pero sí de de de abandonos de maltrato etcétera con qué frecuencia

Voz 7 18:26 con más frecuencia de la que se imaginan lo único que no tenemos suficientes pruebas o prácticamente ninguna porque los animales están sin Chi porque ha habido testigos

Voz 1973 18:39 por qué se ha recogido eh

Voz 7 18:42 en el campo pues ha habido muchísimos animales incluso en peores circunstancias esta no se ha podido hace justicia con ellos hacia

Voz 0313 18:55 volviendo al tema de la de la generosidad y la solidaridad que antes la magistrado comentaba que también aparece en esta en esta historia tan turbia y tan triste en qué nivel porcentaje de personas que vienen a ahí al al albergue se interesan por adoptar animales de la misma forma que les llegan animales abandonados o maltratados existe otro flujo de personas que se interesan por lo contrario

Voz 7 19:17 afortunadamente sí albergue comarcal Valle Colino realiza al año más de mil quinientas adopciones osea que es un número considerable ir por eso pues digamos que la solidaridad es si existe es lo único que no lo que pasa es que también existen estos estos casos que intentamos de alguna manera poder erradicarlo porque la cruel hace en de los animales digamos que no lo hagamos nosotros lo el personal que está trabajando en el albergue iría y a veces en los para que el All my todo deber animales en un estado de maltrato terrible

Voz 0313 20:07 yo he estado repasando un poquito perdonas John algunos casos así como muy llamativos algunos hemos comentado aquí en La Ventana de desde sentencias por maltrato animal bueno hay uno que es pionero por desgracia que ocurrió en en Mallorca un un caballo un caballo de esos de trote que que que compiten con los carritos que es una cosa muy muy típica de de Baleares bueno que el el dueño le apaleado hasta matarlo yo este hombre este hombre acabó entrando en prisión oncólogo a través de un recurso pasó sólo unos meses y salió luego en el caso de un de un perro que murió de hambre y de sed mix el animal no también ingresó en prisión un tercer caso de un ternero en Asturias donde el autor ingresó en prisión porque va a ser reincidente y uno muy reciente en Torremolinos igual algún oyente lo recuerda que es lo de la propietaria de de un Parque Animal se llamaba así Parque Animal de Torremolinos que la condenaron por él el sacrificio masivo de de perros y gatos además de de mala manera yo quería preguntarle a la juez aún sabiendo es Sandra que que está pendiente de sentencia en este caso concreto en todos cuando un acusado de algo se arrepiente eso funcionó como atenuante en este caso ha habido arrepentimiento

Voz 1973 21:17 no ha habido arrepentimiento además es de los hechos han pasado muchos años ha estado en paradero desconocido hay que dictar hubo que dictado busca Guidetti tenerlo en prisión preventiva para poder celebrar el juicio no entonces realmente por eso yo comentaba antes que pudimos llevar a la perrita vamos a llevarla porque definitivamente sabíamos que como la la la reacción de la perra podría cero de amor porel saludarle o una reacción contraria si es verdad que nos arriesgamos a llevarla porque este señor estaba por videoconferencia

Voz 9 21:47 hay entonces con las pruebas que

Voz 1973 21:50 sí ahí con las pruebas que se celebraron ayer que son las pruebas practicadas y que ahora yo debo ponderar y debo valorar para sacar una sentencia esa sentencia absolutoria o condenatoria

Voz 0313 22:00 en el caso hasta que fuera condenatoria

Voz 1973 22:02 lo normal es que al ser una pena de prisión que se solicitan menor de ocho años se conceda la suspensión de esta prisión

Voz 0313 22:10 pero no es obligatorio sólo es

Voz 6 22:13 porque porque creo recordar que no a estos casos no no sé si era el de Mallorca o en el de Cáceres también claro fue muy llamativo porque era la primera vez que rompiendo esa ley adscrita sino que como dice usted es una norma es un hábito entender

Voz 1973 22:28 es decir si el penal siete que fue muy osada ella dictó una no suspensión de la condena porque la potestad discrecional que nuestra le dejo criminal no me atribuye es así es facultativa no es preceptiva entonces yo no tengo obligación de suspenderse es menos de dos años lo que pasa que sí que se ha convertido en una norma habitual que me parecía perfecto pero en este caso sinceramente en el caso en el supuesto caso de que haya una sentencia condenatoria por de la prueba que se practicó el otro día que yo la valor y la pondera si hubiera una condena realmente aunque no llegué a dos años de prisión probablemente no hubiese suspensión primero porque porque me la pidió el Ministerio Fiscal el juicio de ayer fue el más bonito de ver la gente realmente piensa el juicio de ayer fue precioso por muchas circunstancias y no solamente por lo sabía de la jueza que poder meter una perra en un la sala judicial es que el Ministerio Fiscal e hice un trabajo precioso donde solicitó además en el caso en el hipotético caso de que fuera condenado que no se suspendiera la condena no sólo porque no hubiera arrepentimiento sino porque es un execrable asuntos de maltrato animal que en definitiva a la violencia es violencia siempre con quién con todos da igual que son animal de una persona por varias circunstancias más que alegó ya esas circunstancias se abre también es decir que yo tengo que decidirse sus dos no bueno pues esa es la cuestión es decir cuando yo hasta que la sentencia y la dicte también ponderar no solamente sí condenó absuelva sino que en el caso de condenar si suspendo no ir directamente ya se resuelven la sentencia eso va a ser muy importante también

Voz 0313 24:02 esa para en su club

Voz 1973 24:05 en la que se condene sería algo que genera bienestar animal que genera conciencia animal que somos muchas familias interés especie es la que realmente estamos en España y que los animales pertenecen a la familia son miembros de la unidad familiar ya no los hemos de tratar no solamente en el CAI en la calle en el parque de perro también en un edificio judicial también en un proceso judicial en cualquier sitio donde acudan con nosotros

Voz 21 24:26 John T bastante y nadas preguntarle ya

Voz 22 24:29 con la necesaria contención porque todavía tiene que ponderar la declaración de la del acusado pero qué impresión le causó

Voz 0882 24:36 cuál cuál cuál era la disculpa o el argumento ya sabemos que no había arrepentimiento pero cuál era la disculpa o cómo lo cómo lo verbalizar

Voz 1973 24:44 yo no todo españolas casi arrepentimiento igual lo es un poco osado por mi parte pero realmente él lo que sin manifestó que que lo claro y fue allí hubo prensa vía más medios acreditados allí que en la recepción de Doña Letizia era en el aeropuerto de El Bonillo no claro que está muy bonito habían cien personas en aquel pasillo de buscar no es que es muy bonito que la Fiscalía se entregan completamente a la causa que la Audiencia Provincial autorice la entrada de la perra que en el procedimiento penal haya alguien que no

Voz 7 25:17 sí porque la perra

Voz 1973 25:20 se siente y no solamente por generar eh bueno un asunto peculiar es que realmente la perra no sólo tiene un derecho sino que hay que realmente verificar y testificar y que la los festivos Dalia pero es que además cómo estamos diciendo había allí mucha prensa no todos pudieron ver como él declaraba el señaló que la metió dentro de la maleta la la foto que que ha recreado en los medios de comunicación durante todo este año una perra metida en una maleta azul con la cabeza por fuera tengo que decir que la cabeza por fuera no estuvo durante todo el tiempo en el container la la maleta y lo puedo decir sin ánimo creo debe ser en ningún momento atrevida porque lo dijo él la maleta la metió en el container cerrado absolutamente es decir que la perrita poco a poco fue sacándolo chiquillo por eso los vecinos oyeron los jadeos y por eso se pudo sacar la maleta pero desde que se sacó la maleta hasta que se llama Protección Civil hasta que precisa

Voz 0313 26:17 se llama Valle Colino hasta que se son

Voz 1973 26:19 lo que hablábamos antes de la solidaridad de esa cadena de ciudadano de de de personas de buena voluntad que hacen algo Iker realmente esa cadena genera de toda acción positiva pueden pasar más de dos horas la perrita dentro de la maleta con lo cual Protección Civil lo que hace es que abre un poquito la maleta para que saque la cabeza y tal vez no

Voz 0313 26:39 señor respire claro IIF importante y muy bueno

Voz 1973 26:42 foto entonces él realmente reconoce que eso no y sobre el que él tiró la maleta cerrada pero ha pensado que la perra estaba muertas con lo cual aquí ya podemos hablar al considerarla prueba de si hay maltrato no hay pan animal por eso es importante

Voz 0313 26:56 pues bien tampoco se ha dicho

Voz 1973 26:58 es todo como Wes realmente estará hablando si estudiar el caso sin ver de nuevo la entrega está y sin todo pero definitivamente lo que dijo

Voz 0313 27:07 pues quedamos muy pendientes de la sentencia Sandra Barrera jueza muchísimas gracias por este ratito en La Ventana eh

Voz 1973 27:12 muchísimas gracias un placer lo que me necesiten ya saben donde estoy

Voz 0313 27:16 Adriana Naranjo un abrazo también y ánimo con el trabajo de verdad eh

Voz 1973 27:20 muchísimas gracias un abrazo adiós

Voz 0313 33:49 aquí seguimos en La Ventana con Roberto con Haas como todas las tardes hoy tomamos café con Jon Sistiaga que está en Vitoria y lo prometido es deuda hemos contado de las dos historias la primera la turbia con algunos aspectos muy luminosos vamos ahora con la que es directamente luminosa abro comillas una amiga ha tenido un problema hepático gravísimo alguien sospechó que algo le pasaba la policía entró en su casa ya en el hospital la única opción era el trasplante en menos de doce horas tenía un órgano la amistad la generosidad y la eficacia de lo público salvan vidas este cuidó colgó Isaías Lafuente

Voz 0827 34:41 así que explica tú mismo la historia venga bueno pues es lo que se cuenta es una historia que tantas veces hemos contado en la radio que tantas veces hemos escuchado que tantas veces hemos elogiado pero que cuando lo vives de cerca te parece todavía mentira no hemos vivido unos días con una amiga pues de una verdadera montaña rusa porque hasta Miguel le ha tocado la peor de las loterías y es que te pase algo como lo que le pasó a ella que es una reacción autoinmune de tu cuerpo que en vez de proteger te pues se decide

Voz 28 35:06 a a atacar a tu propio cuerpo en este caso a un órgano

Voz 0827 35:09 ha ligado y en segundo lugar

Voz 0313 35:11 a ellas es nada frecuente es decirles

Voz 0827 35:14 pasa a una persona entre un millón es la mala lotería nos podría pasar a cualquiera de nosotros porque no tienes que tener ningún antecedente patológico en en ese órgano atacado no ir después la segunda lotería es que pues que el amiga sospechas que algo pasaba

Voz 21 35:30 yo estaba de vacaciones la estaba llamando había tenido unos día

Voz 0827 35:32 has fiebre tal llega allí se presenta con la policía entran la trasladan urgentemente Se toma esta decisión e inmediatamente buen inmediatamente en el plazo de doce horas no solamente aparece el órgano sino que consiguen trasplantarlas ayer ya por fin dejó la sedación y ha vuelto a ser pues la misma que era antes y me parece que es eso es la esta es la solidaridad de quién entrega ese ese órgano tremenda eficacia de una organización como la Organización Nacional de Trasplantes

Voz 0313 36:01 Beatriz Domínguez Gil buenas tardes muy buenas Beatriz es la directora de esta Organización Nacional de Trasplantes el comentaba Isaías eh me imagino que los que están acostumbrados a vivir estas situaciones no sé si a diario pero con mucha frecuencia no le dan tanta importancia a los que lo contemplamos desde fuera nos parece casi casi milagro Beatriz de verdad

Voz 9 36:22 bueno nosotros lo hicimos como nuestro trabajo pero con un enorme sentido de la responsabilidad y siendo muy conscientes de que bueno hay vidas en juego de nuestro buen hacer y de la ida el buen hacer de todos los profesionales que participan en este proceso dependen vidas y muchas veces en cuestión de horas como el caso al que se han referido

Voz 0313 36:42 qué qué qué protocolo se ponen en marcha ante este tipo de Urgencias porque sabemos que hay una lista siempre de espera no de los trasplantes y tal cuáles son los criterios que se aplican esto es de lo que se conoce como urgencia cero no la historia que acabamos de contar

Voz 9 36:55 así es hay unos criterios muy bien definidos a nivel nacional de que pacientes cumplen criterios de urgencia cero esto significa que pasan a ser los pacientes en el primer sitio de la lista empiezan a comienzan a tener a partir de ese momento prioridad a nivel nacional lo que significa que cuando aparece un donante compatible y un órgano adecuado a las características de ese país siente el órgano va dirigido a ese paciente se encuentre en el hospital en el que se encuentra España uno de los motivos para incluir a un paciente en situación de urgencia cero ese lo que definimos como una hepatitis fulminante una hepatitis aguda como la de origen autoinmune en el caso que se ha comentado que nos pone en una situación nuestros pacientes una situación de riesgo inminente de fallecimiento de muerte en cuestión de curas en el mejor de los casos días si no llega a un órgano a tiempo

Voz 0313 37:49 Cuén cuántas urgencias este tipo puede haber no sé en un año digo hepáticas au cardiacas o pulmonares cuántas puede haber Beatriz en un animal

Voz 9 37:57 en el caso de ligado el año pasado se registraron noventa y tres urgencias hepáticas y en el caso de otros órganos como por ejemplo el trasplante pulmonar hablamos de treinta y cuatro el año pasado y en el caso de trasplante cardiaco que unos criterios un tanto diferentes el año pasa no hubo ciento setenta urgencias en estos casos cuando cuando surge un donante en cualquier en cualquiera de nuestros hospitales en en la red de hospitales autorizada para la obtención de órganos y para la donación el coordinador de trasplantes se pone en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes comunica la información sobre el donantes evalúa qué órganos pueden ser adecuados para trasplante se asigna según los criterios que antes le mencionado la ONT con todos los hospitales implicados de monta toda la logística para desplazamiento de equipos para desplazamiento de órgano para que ese órgano llegue a ese paciente en situación de urgencia

Voz 0313 38:53 Beatriz tienen ustedes abierto un libro de agradecimientos porque sino sino no lo tienen podrían tener la verdad

Voz 9 39:00 la verdad es que nos llegan reconocimientos de muchas formas no tenemos un libro como tal pero nuestra mayor de nuestra nuestra mayor satisfacción viene con la actividad de trasplante kilogramos cada año eh por las vidas salvadas o vidas cuya cuya calidad se ha visto sustancialmente mejorada gracias a ese gesto porque además es un éxito colectiva que hablamos de hospitales hablamos de coordinadores de trasplante de equipos de trasplante de muchos otros profesionales de la ONT pero también hablamos de aeropuertos de de compañías aéreas hablamos de de y desde luego de la propia ciudadanía en ese gesto de la donación sin ese gesto en en un de momento horrible como es la pérdida de un ser querido o ese gesto de una familia de decir sí a la donación esto no sería posible para para nosotros es la mayor satisfacción lo que esta actividad es saca de nosotros es saca de la sociedad cada año y cada

Voz 0827 40:00 Nuria Beatriz y estamos hablando también de lo público tantas discusiones y debates que a veces se montan en torno a pagar más o menos impuestos esto en España es algo que se realiza desde un sistema nacional de salud público en otros países también se hace pero en otros países a lo mejor una persona como de la que estamos hablando tendría que haber hipotecado parte de su vida para que le hubieran realizado una operación de este tipo

Voz 9 40:26 sin duda alguna uno de los elementos clave del éxito del sistema español de donación y trasplantes que se sustentan un sistema público de salud un sistema que garantiza a cualquier paciente que lo necesite el acceso a una terapia tan sofisticada un tratamiento tan sofisticado como es el trasplante ese es un pilar fundamental y de hecho cuando un país tiene un sistema sanitario muy fragmentado o que pivota fundamentalmente provocó sobre un sistema privado tiene dificultades para reproducir un modelo tan exitoso como el nuestro y luego por otra parte la eficacia de nuestro sistema el que se pueda resolver una urgencia vital en cuestión de tan pocas horas pone de manifiesto un esfuerzo de muchos profesionales que están siempre alerta ante una un fallecimiento un desgraciado fallecimiento que da la opción de donar por su puesto ante las necesidades de todos los pacientes que tenemos en esta de espera y eso no lo tienen en la mayor parte de los países de nuestro entorno

Voz 22 41:27 Beatriz bueno esa es una pregunta que también podría contestar Isaías como es la reacción psicológica de un paciente de este tipo de urgencia cero es decir una cosa es que seas alguien que estás esperando una donación de corazón de ira o lo que sea y otra cosa es que sea una persona sin ningún problema que un día te derrumba Souter desmaya en tu casa y cuando te despiertas unos días después te han trasplantado

Voz 9 41:50 pero bueno la reacción individual de cada persona es ese es evidentemente una una reacción variada pero en este caso no lo tengo muy claro porque no no no no ha ayudado a tener pero acepción de de enfermedad la la pacientes no escrito el caso pero cuando un paciente y su entorno familiar viven normalmente una enfermedad crónica una enfermedad aguda como este caso pero con percepción de enfermedad así de gravedad inminente y bueno pues el el el el la vuelta a la vida suponer de trasplante en el caso un trasplante hepático es casi un resurgir de la persona que a veces está enterrada en la enfermedad Quini puede pensar con claridad no es ella pues es de un inmenso agradecimiento ido unas enormes ganas de volverse a comer el mundo ir de agradecer cada día que vive

Voz 0313 42:42 sí señora Beatriz Domínguez Gil directora de la Organización Nacional de Trasplantes muchísimas gracias por estar en la ventana de un abrazo eh

Voz 37 42:50 muchas gracias a ustedes

Voz 44 47:07 yo quiero dar y recibir quiero hacer la API alternativa que de estas que hosca el tipo de persona que convierte

Voz 0313 47:46 yo no creo que el dinero es ley en muchas ocasiones yo recuerdo el día en que Jon Sistiaga te acuerdas de hablaste de León Benavente por primera vez allí eh que bueno son posibles la letra de esta canción Nos viene fantástica para presentar la polémica del día

Voz 4 48:01 la polémica Lafuente

Voz 16 48:05 a la conoció en nuestros oyentes la vid

Voz 0827 48:07 creación de Caixabank y los sindicatos han llegado a un acuerdo que contempla la prejubilación voluntaria de dos mil trabajadores los que tengan más de cincuenta y cuatro años cobrarán casi el sesenta por ciento de su salario hasta los sesenta y tres años además una prima que puede oscilar entre los dieciocho mil los veintiocho mil euros tendrán cubiertas las cotizaciones a la Seguridad eso social desde luego que se entiende que un negocio que maneja una materia prima cada vez más virtual tenga que adelgazar su red de oficinas reales y nos alegramos mucho por los trabajadores afectados pero en este caso como en otros precedentes en los que vengan a las cuatro nos informaban de que se comienza a negociar un ERE en el Banco Santander no suscitan algunas dudas primera el choque entre el retraso en la edad oficial de la jubilación para todos los españoles y estas ofertas concretas que la anticipan una década en empresas que tienen además grandes beneficios que están saneadas económicamente la segunda es que desde hace más de una década bueno era ministro de Trabajo Celestino Corbacho otras senos anunció la intención de acabar con estas prácticas en nuestro país y la tercera la más incomprensible la perversión de un sistema económico en el que a una empresa o a una corporación les sale rentable pagar

Voz 21 49:16 una cantidad a una cantidad considerable

Voz 0827 49:19 de trabajadores

Voz 45 49:20 sencillamente por no trabajar Hinault por hacer lo contrario que sería trabajar es algo que será legal lógico dijo que nos parece incomprensible

Voz 0313 49:33 Javier Ruiz buenas tardes muy buenas tardes Francino pero no habíamos termina con las prejubilaciones hoy Torrado

Voz 21 49:39 Nos en la banca en la banca no han terminado desde que empezó la crisis la recuperación ha seguido siendo recuperación a costa del empleo el día de hoy es de sangría en el empleo dos mil despidos en Caixabank tres mil quinientos o cuatro mil entre tres mil quinientos y cuatro mil en Santander las dos grandes entidades financieras del país en un solo día anuncian que semana pulir seis mil puestos de trabajo que se dice rápido no la banca no la bancas excepción

Voz 0313 50:09 pero pero no existen alternativas no existiría

Voz 21 50:11 nativas existen alternativas la cuestión es que la banca tiene una situación muy peculiar especialmente en este país especialmente la gran banca ganan mucho muchísimo dinero tanto dinero perlas dos millones de euros a la hora ganan más

Voz 0313 50:28 a los dos millones a la hora el año pasado

Voz 21 50:31 ganaron dieciséis mil seiscientos setenta y seis millones de euros ganan tanto dinero que liquidaron siete por ciento de la plantilla y además hacerlo con una liquidación de oro porque esta es una ERE muy generoso La Caixa en esto Caixabank ha estado extraordinariamente generosa les sale hasta cierto punto rentable les sale hasta cierto punto rentable hay una cuestión eh deben beneficios interna y hay una cuestión que está fuera del banco y es que la gente cada día va menos al banco cada día trabajamos más con ese cada días trabajamos más con el teléfono móvil así que la días son necesarios menos empleados de bando así que esas dos cosas los beneficios que tienen las pocas demandas que hay pues están explicando es You

Voz 0313 51:16 una operación de este tipo que el coste tiene para el Estado

Voz 21 51:19 pues en principio en principio nada

Voz 0313 51:23 por qué

Voz 21 51:24 Caixabank hoy corren con la mitad del sueldo que les va a pagar a sus empleados durante diez doce o trece años que estamos hablando de esto si se va a pagar a gente por quedarse a su casa diez doce o trece años luego R con ese sueldo corre con la Seguridad Social al completo y además les paga una prima les paga una prima de entre veintiocho mil doce trece mil en total setenta y seis millones de euros en primas para que ese prejubilado con lo cual todo en esto paga la banca en principio no pagamos los demás la paradoja es la humana es la que decida hijas que hacen hombre de cincuenta y dos años en su casa esperando llegar a los sesenta y cinco sin producir cobrando por no trabajar cobrando por estar mano sobre mano en casa

Voz 0313 52:09 es sólo la banca es capaz de operaciones de este tipo porque hace años pues no se sé

Voz 21 52:14 Telefónica compañías químicas

Voz 0313 52:16 yo recuerdo a ochenta por ejemplo bueno que sean despidos a veces son fatiga con categoría de eres y otras no pero que era muy generosas también ya sólo la banca ya solo

Voz 21 52:26 la banca y además ya sólo la gran

Voz 0313 52:28 la gran banca si si le echamos un vistazo la verdad es que

Voz 21 52:31 las cifras son desoladoras en la banca desde que empezó la crisis en el año dos mil ocho la recuperación lo ha acentuado no lo ha atenuado esto desde que empezó la crisis se ha despedido a uno de cada tres empleados de banca treinta y uno por ciento noventa y dos mil trabajadores a la calle desde empezó la crisis se ha cerrado casi una de cada dos oficinas bancarias el cuarenta y cinco por ciento de las oficinas bancarias esto esto sólo se lo pueden permitir no los bancos sino los van casos los grandes bancos que tienen excedentes suficientes dinero suficiente como para poder pagar este tipo de indemnizaciones insisto uno de cada tres empleados a la calle una de cada dos oficinas al cierre

Voz 0313 53:11 qué te parece John

Voz 22 53:12 pues que estoy pensando que estará pensando mucha gente yo yo también es verdad que podemos decir que éticamente es es tremendo y que los sindicatos están negociando para que trabajadores se queden en casa sin trabajar pero cobrando hay muchas aristas en en esta en esta decisión no pero yo a si Javier

Voz 0313 53:36 momento en el mundo desempleo también hay desigualdad

Voz 22 53:38 sí es exacto porque además es que avise habéis dado ejemplos de de Telefónica habría más de Televisión Española en sus tiempos etcétera yo entiendo Javier que supongo que el que se acoja esto también deberá demostrar que en esos diez doce trece años no va a trabajar en otra cosa y menos en banca teóricamente sí porque este país tiene una cosa curiosa y es que

Voz 21 54:02 uno de cada cuatro euros practicamente

Voz 0882 54:04 se hace en B se prestan servicios financieros de contabilidades que no son oficiales de Charo

Voz 21 54:12 a una mano con lo cual bueno pues teóricamente te es incompatible tener un pluriempleo

Voz 0882 54:18 tú decías tú Televisión Española yo no quiero

Voz 21 54:21 lo señalar a nadie pero cuantos compañeros que se prejubilarse tienen sus productoras

Voz 0313 54:28 eso es lo que te iba a preguntar qué nada nada te impide Serbia sigas leyendo entre líneas Bono y todo eso eso en un panorama general donde la donde la mecanización donde la la robótica inteligencia artificial no sé si amenaza condiciona o podemos utiliza el verbo que queramos no ya al futuro inmediato sino nuestro presente hoy precisamente Jerez buenas tardes hoy tenemos aquí es una una noticia y es que doscientas empresas líderes en en robots sistemas de inteligencia artificial participan en Madrid en la cuarta edición de Global Robot Expo que es la feria robótica más importante de España y una de las pioneras Europa tú has visto algunas cosas digamos que llama la atención

Voz 0882 55:09 he visto cosas que nunca

Voz 0313 55:12 todo esto se perderá yo creo yo creo que nuestra perder sino que los va a invadir mira son ya diez

Voz 0882 55:19 metros cuadrados un treinta por ciento más que el año pasado más de doscientas empresas líderes están aeroespaciales a al robótica pero sin duda yo creo que la estrella de esta cuarta edición son los esqueletos porque permiten todo lo que parece todo un milagro tecnológico fijaros Begoña sufrió hace años una grave lesión medular estaba en una silla de ruedas ya ha podido volver a andar y así nos lo contaba cuando que sintió cuando pudo levantarse de la silla de ruedas por primera vez

Voz 46 55:50 solamente ponerse de pie es una subida de adrenalina es una maravilla para mí es fantástico sí sí estoy segura que esto vendrá que acabará viniendo y que en un futuro las personas que están usuarias de sillas de ruedas podrán tener la opción por lo menos de poder deambular de piel seca

Voz 0882 56:08 y ahora vienen los robots como decías Carles que nos quitarán los puestos de trabajo porque mira he visto un robot japonés que asiste a enfermos en los hospitales otro robot recepcionista de hotel el último grito un robot camarero lo han diseñado y fabricado ingenieros españoles aseguran que no derrame ni una gota al menos es bueno explicaba Gonzalo Álvarez

Voz 46 56:27 es un robot es capaz de servir cualquier bebida que exista desde cerveza vino o cava hasta cualquier tipo de cóctel que te puedas imaginar muy eficiente muy rápido de funciona muy bien

Voz 0882 56:40 ya hay máquinas también muchas simpatías invadidas de ciencia ficción cualquier día secuela y te iba a decir que esta es la gran amenaza para el empleo la el la gran amén

Voz 21 56:52 hasta del futuro es el futuro en si es que muchos de los empleos que hasta día de hoy hacían

Voz 0882 56:58 seres vivos seres humanos