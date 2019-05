La Ventana (08/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde

Voz 0313 00:02 las cinco en Canarias Ciudadanos ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la decisión de dos juzgados de Madrid de permitir las candidaturas europeas de Carles Puigdemont y los exconsellers Pons satisfecho y Comín Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0689 00:21 buenas tardes los jueces del Constitucional van estudiar mañana a primera hora el recurso presentado por ciudadanos contra la candidatura de puse Mon el Partido Popular tiene de plazo

Voz 1826 00:29 hasta esta noche a las doce de momento no han

Voz 0689 00:31 sentado ningún documento en este escrito de ciudadanos que ha llegado a primera hora de la tarde al Constitucional reclama que Puigdemont a quien por cierto no se menciona por su nombre en ningún momento sea apartado de la candidatura al Parlamento Europeo porque vulnera el derecho fundamental a la igualdad los jueces en cambio sí han podido estudiar cerca de treinta recursos de amparo electoral y los han rechazado todos los magistrados por unanimidad consideran que no tiene la relevancia constitucional exigible o bien porque no existe ninguna lesión en sus derechos fundamentales

Voz 0313 00:59 tenemos también novedades Pedro Blanco que nos llegan desde el Tribunal Supremo

Voz 1620 01:03 sí Borrell el Supremo da veinticuatro horas en las acusaciones para que se pronuncien sobre si debe permitir o no que los procesados

Voz 0313 01:09 que han sido elegidos diputados pueden acudir al cómo

Voz 1620 01:11 preso Aitor Álvarez buenas tardes

Voz 2 01:14 sí Fiscalía Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox tienen hasta la tarde de mañana para posicionarse sobre la petición de los abogados de Yunquera Rudy Turull Sánchez irrumpe Eva para que sus clientes puedan salir libres el día veintiuno a recoger el acta también a jurar la Constitución los letrados también piden que los líderes independentistas elegidos en las urnas puedan ejercer como parlamentarios de forma efectiva para ellos reclaman que puedan asistir a los

Voz 1869 01:37 plenos participar en las votaciones

Voz 2 01:40 los debates una vez se posicionan en las acusaciones el Tribunal dirigido por Manuel Marchena ya podrá pronunciarse en la sesión del juicio de hoy por

Voz 1620 01:47 está ya terminada y los equipos de rescate siguen buscando a esta hora el menor desaparecido tras el vuelco de una patera en Cádiz en la SER podemos contar la identidad de las dos víctimas que ha dejado ese naufragio Nicolás Castellano según el colectivo Caminando Fronteras la patera siniestrada salió de la costa atlántica de Tánger todos sus ocupantes eran marroquíes ya se conoce la identidad de la fallecida ID el adolescente desaparecido Helena Maleno en declaraciones a la SER

Voz 3 02:10 las primeras informaciones que tenemos es que las chicas basura ahí tendría entre veinte y veinticinco

Voz 1869 02:16 no años si la persona desaparecida

Voz 3 02:18 edad sería un chico de nombre Hamza

Voz 1620 02:21 por aquí tratan de llegar directamente a la costa de Cádiz sin avisar a los medios de salvamento por miedo a ser repatriados de inmediato información del deporte Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes Rafa Nadal ha debutado con victoria en el Master mil de Madrid ha derrotado al canadiense de dieciocho años oye seis cuatro seis cuatro Este Rafa después del partido

Voz 1774 02:37 feliz por la victoria evidentemente era un partido difícil la verdad que lleva unos días con un poquito de virus estomacal evidentemente el cuerpo sacan poquitos debilitado al principio y para mí esto el partido de ahí era muy muy importante sea muy contento y muy agradecido a todos el apoyo

Voz 0324 02:51 Rafa que va a jugar en la siguiente ronda ante el francés tipazo y con el deportes llegamos a las seis y tres minutos las cinco y tres minutos en Canarias

Voz 4 03:01 en ese Madrid

Voz 1915 03:03 las protestas en el metro de Madrid se extenderán también durante la campaña electoral el sindicato de maquinistas anuncia

Voz 0324 03:08 le doy una nueva convocatoria de paros que tendrá lugar los días

Voz 1915 03:11 veinte veintiuno veintidós y veintitrés de mayo durante veinticuatro horas en diferentes líneas estos paros se unen a los días ya convocados del mes que son el once quince dieciocho veinticinco para protestar por la falta de personal y por la presencia de amianto en el suburbano la Comunidad de Madrid ha vuelto a trasladar sus quejas al Gobierno central porque sólo un hospital de Madrid ofrezca nuevas terapias para adultos enfermos de leucemia dice el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero que cuatro hospitales que cumplen

Voz 1481 03:35 requisitos y considera que el Ministerio de Sanidad está a favor

Voz 1915 03:38 diciendo a otras zonas de España la ministra María Luisa Carcedo niega que esta decisión corresponde a criterios políticos

Voz 5 03:44 parece casi un criterio e favorece al esté en contra del Oeste que es algo que que que no resulta bastante complejo de entender Madrid haya quedado sólo con este dentro pues también sorprende si queremos ver las explicaciones del Ministerio fueron excusa

Voz 6 03:59 la mente eh criterios e científicos criterios técnicos criterios médicos eh eh los requisitos que se SG

Voz 1481 04:10 ampara para acreditaron

Voz 6 04:12 otro pues fueron exclusivamente de este tenor ya

Voz 1915 04:17 empezado en Madrid la Feria de robótica más importante de España eso esqueleto son robots camareros son algunos de los principales protagonistas de este evento también uno que se presenta en el stand del Ayuntamiento de la capital

Voz 0313 04:27 una aeronave ecológica que permite saltarse

Voz 1915 04:29 de los atascos como explica uno de sus creadores Guillermo Villa brille

Voz 7 04:32 uno va volando y en vez de coger el coche eléctrico coger la aeronave o el avión eléctrico que es mucho más manejable porque puede volar en mitad de tiempo a tu casa sin vive fuera de Madrid ahí aterrizamos en en como si fuera la M30 o el anillo circular pero esperamos que se pueda vender por treinta mil euros

Voz 0324 04:53 tenemos dieciocho grados en el centro de Madrid

Voz 9 05:00 él guarda el esférico y lo recoge Quini quiniela sus intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta atención bueno juego el árbitro

Voz 8 05:10 Cabrera esto me suena a mí muy antiguo e veía escapamos de otra época escuchar el fútbol y el deporte más moderno que hay que hacer

Voz 9 05:18 bueno es escuchado del deporte en la Cadena Ser a mano además fantástico Di Stéfano era maravilloso

Voz 1620 05:25 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 0313 05:28 en La Ventana siete las seis en canarios aquí en la Ser Cadena SER

Voz 4 05:35 servicios informativos

Voz 10 05:42 qué bien dar la bienvenida este seísmo vivió directas es supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 11 05:53 consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter tres reconciliarse con el mundo escucha el nuevo Puskas pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 12 06:08 al día que crea una empresa metro a una empresa que Duque que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 11 06:13 pienso luego actuó ya disponible en la web Pelat de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 1869 06:20 equivocar de creer que el mejor seguro es el más caro

Voz 13 06:24 mutuamente traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 14 06:28 veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros Teba

Voz 13 06:30 vamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es hola Moore que es con el ordenador Miranda alarma

Voz 0530 06:43 y eso es para que nos proteja para que no nos roben para que no son los metan a día vivir cuando la dejamos hola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos para vivir tranquilos te parece poco

Voz 8 06:55 sin Securitas Direct protegemos lo que más

Voz 11 06:57 porque llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calculan on line en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 07:06 vale muchas gracias por echar un cable necesitada práctica sino con pelo natural pues lo mismo

Voz 4 07:13 esto es al nunca

Voz 15 07:16 pues el viernes euro ya yo lo dejo

Voz 8 07:19 hay favores que sólo noventa millones de euros pueden devolver este viernes Bute de noventa millones con el Eurojust o te la once millones para dar y Tamada

Voz 17 07:30 qué tal estás

Voz 18 07:31 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 13 07:34 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio

Voz 0324 07:37 poco tiempo toda la ciudad me conoce

Voz 19 07:40 ahora lo escucha Janis Blums debería

Voz 13 07:42 probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 4 07:47 tras ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es

Voz 20 07:56 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene su proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes dice

Voz 13 08:14 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank ir Repsol

Voz 15 08:18 disculpe Nemo tiene una marisquería

Voz 11 08:21 están buscando Ben aquella joyería que pone la joya del Nilo

Voz 8 08:24 es si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no ha mía doblen es Esquire suele encuentran que bien

Voz 11 08:30 la veo un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un Google Home mini de regalo

Voz 13 08:36 el reserva habló por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentra un precio mejor trae igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al club inglés y sujeta a su aprobación

Voz 11 08:49 y tú cómo lo ves yo lo veo todo con el nuevo progresivo 4k único de visión un progresivo personalizado con visión excelente compara la última generación de cristales progresivos de vicio se llama cumbre 4k único porque tus ojos y turistas son únicos ahora hay solo en el segundo par de comer 4k único gratis

Voz 1481 09:09 por si las moscas o los mosquitos desde mañana el Lidl tenemos mosquiteras y lámparas mate insectos aún

Voz 11 09:14 precio de mosquito nueve con noventa y nueve y muchos más artículos ante insectos entiende hay también on line bueno inteligente

Voz 0530 09:23 de la primera vez que vi fue como si todas las luces se apagarán a mi alrededor hombre claro porque se fue la luz del baje ya puede que nuestras historias ya

Voz 8 09:32 More no sean como él hasta el cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 15 09:39 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 09:42 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga Él se encarga de todo para que tú ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 4 10:07 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:11 son las seis y diez a las cinco en Canarias ayer a esta hora les contábamos la historia de Lusitania el barco hundido por Alemania que precipitó au sirvió como excusa para la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial bueno pues si hablamos de la otra de la de la Segunda Guerra Mundial de unas víctimas colaterales no muy con no ciudades las obras de arte

Voz 21 10:34 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 22 10:43 no

Voz 23 10:51 y el ocho de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco un grupo de soldados estadounidenses llegó a la entrada de una mina de sal en el centro de Austria sospechaban que allí dentro se escondía el mayor botín de obras de arte de la Historia casi siete mil pinturas dos mil trescientos dibujos y acuarelas ciento treinta y siete esculturas tapices libros documentos grabados una locura producto todo ello del expolio nazi en museos de Europa pero el acceso a la mina estaba bloqueado lo habían volado su gozo literalmente en un pozo y todo absolutamente todo obras flamenca renacentistas barrocas todo destruido o no

Voz 11 11:46 las esos soldados yanquis a los que aquel

Voz 1626 11:50 ocho de mayo se les saltaban las lágrimas ante la entrada bloqueada de la mina se hicieron famosos durante la Segunda Guerra Mundial porque su misión en Europa era evaluar daños artísticos evitar que se bombardear monumentos y localizar arte robado por los nazis se los conocía con el peliculero nombre de los monumentos Men de hecho George Clooney se marcó una peli con ese título que según los que saben de quedó regulará estos hombres de los monumentos localizaron miles de obras desaparecidas consiguieron sacar a la luz cientos de almacenes donde los nazis guardaban lo que expoliada pero el mayor rescate esperaban realizarlo en las minas de sal de alta usé en Austria gracias a un chivatazo supieron que en sus tripas había un laberinto de ciento XXXVIII túneles donde los nazis guardaban desde la famosa pintura de Manet en el invernadero hasta la escultura de Miguel Ángel la Madonna de Brujas y el famosísimo altar de Gante pero no había forma de entrar parecía que habían volado la mina porque esa fue la orden nazi cuando vieron la guerra perdida volarlo todo para que no se pudiera recuperar nada pero nadie hizo explotar las bombas salpicadas por los túneles sólo hicieron una voladura controlada en la entrada la heroicidad de haber salvado aquel botín artístico se atribuyó inicialmente a los austriacos anti nazis pero no que va la explicación de ese salvamentos mucho más prosaica el personal de las minas a bote la orden de dinamitar lo todo porque si volaban las mina que era de lo que vivían en el pueblo se fastidia va la extracción de sal perderían su trabajo ni les preocupaba tanto el arte miles caían tan mal los nazis

Voz 24 13:43 todo eso es verdad pero bueno al final con su decisión con su sabotaje pues evitaron unas pérdidas artísticas incalculables hicieron severo drogato y ahora

Voz 19 13:58 cada miércoles tenemos una cita con un señor que en cine una historia de amor

Voz 0324 14:04 morro muy bonita lleno

Voz 19 14:06 voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma alguien que se define con una palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine obras no las obras grave

Voz 4 14:29 Carlos Boyero

Voz 1501 14:41 Carlos Boyero buenas tardes amigo tal como qué tal muy bien hombre oye lo que ha contado Nieves es lo de la película de ya lo ha contado lo de yo no estaba mal esa tele no está mal tampoco

Voz 0313 14:54 cosa redonda pero no está mal no está mal igual es porque al no conocer la historia y que te la cuenten por primera vez en la parte

Voz 1501 15:00 da usted a miro a mi creo que está por por debajo de la Historia la Historia puede serrana bien eso tiene

Voz 15 15:08 la peliculero poco

Voz 19 15:10 no sé a mí no me no me impresionó pero el temas formidables sí

Voz 0313 15:14 pero no había ningún actor de ninguna actriz en el reparto

Voz 1501 15:17 por qué te diera una grima especial nombre

Voz 19 15:19 bueno no porque Cluny Clooney me me cae muy bien muy bien ese tipo no no era de estos que que yo les tengo tanta tanta manía una manía igual irracional pero que ponen

Voz 0324 15:34 como todas las manías supo todas las manías tiene algo bueno hay manías las mías que algunas están justificadas fíjate reconozco que puede puede ser inviable le he preguntado esta Carlos Boyero porque

Voz 0313 15:48 ya lo saben los oyentes lo hemos anunciado hace un ratito y en redes sociales hace varias horas que hoy en La Ventana del cine queremos compartir estas manías el actriz La actriz o el o el actor que no soporta por el motivo que sea no todo arranca de una conversación que tuvimos aquí en Antena hace unos días no hace tanto los intérpretes

Voz 0324 16:07 también excepto un actor que a mí me resulta intratable quiere está en todas las películas así yo le tengo una manía especial que es Colin Farrell aquí hace del padre de los niños domador no

Voz 15 16:19 a sí manco después de la guerra con

Voz 0324 16:24 historia de amor cómo no con la con con la trapecista Hay que gusta Colin Farrell Colin Farrell no es que me ha hecho alguna pelea que si hay alguna ya trabaja con los mejores directores Pérez es un tío que le dé no sé a vosotros pasa también que hay actores que se queda entre no que no tendrán lleno aquí pero vamos este tío no no para de currar se lo disputan osea que pasa pasa algo tendrá con quiere que es una actriz fantástica y he visto pero es magnífica pero ella ella no me tampoco repelús lo que parece fría o no me da repelús me reveló

Voz 8 17:05 pero pero

Voz 1501 17:07 de que hay bueno pues oyentes de La Ventana oyentes cinéfilos de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta años que haber puesto de etiqueta me da repelús no pudo con un no puedo no puedo no puedo con desde Las Palmas Jorge buenas tardes hola hola buenas tardes

Voz 25 17:20 muy bien muy bien muy bien muy bien no puede Gere

Voz 0324 17:24 Sandra Bullock no puede la eh la verdad repelús sabes sabes que no se lo está sólo nos que es la de actrices sobretodo de Hollywood es la más nombrada así que a ver yo he dicho lo del repelús Jorge pero si puedo aportar algo más como nos explica el repelús

Voz 25 17:43 aquí guiones esa mujer en esa películas son finales siempre previsible normalmente suelen ser planos sí ha hecho películas de acción y tal pero siempre es lo mío

Voz 26 17:55 mono

Voz 25 17:56 siempre tiene que estaré galán al lado de ella entonces es un cliché demasiado anticuado para la sociedad y el día

Voz 0313 18:07 no te gustó

Voz 25 18:10 tampoco porque no visto Gravity porque salía a ella

Voz 0324 18:17 eso sí

Voz 8 18:19 es bueno

Voz 25 18:21 he decidido es decidido dejar de de sale en el reparto Sandra Bullock que nada cero

Voz 0313 18:31 oye pues estas es una forma de de seleccionar vehículos eh porque Carlos Boyero siempre dice me veo este director o esta actividad voy seguro te puede hacer

Voz 1826 18:40 a la inversa también pero el caso del oyente no por la calidad interpretativa sino que deduzco que es por el poco criterio que crees que tienes Sandra Bullock a la hora de elegir sus papeles y por lo tanto las películas no

Voz 25 18:52 exacto exacto que se ha creado se ha creado se ha creado ella asimismo a su propia su propia línea de actuó de trabajo no iba a decir de actuación pero claro aquí tiene que actuar entonces eh si no va conmigo entonces bueno a mi me gusta más la gente más arriesgada arriesgada que se mete en en diferente en diferentes tipos de viene películas con diferentes líneas argumentales yacían comedia drama lo que sea pero que pero que sean

Voz 1501 19:27 poco previsible que se bien Jorge muchísimas gracias amigo alguna algún argumento en defensa Sandro lo dejamos así Carlos bueno bueno Fela la manía no hay no hay alimento posible aquí

Voz 0324 19:38 las estrellas esos los guiones cuando alcanza seis estatus Bollywood sobre todo escriben guiones a a tu medidas a que que la estrella es la reina Sandra Bullock que ha sido durante mucho tiempo una estrella yo sí si hay películas suyas que me que me que me gustan e incluso ha encontrado a veces un punto morboso pero pero puedo entenderlo lo que contaba

Voz 0313 20:11 los que contar lo mejor señal muy bien oyentes de La Ventana no puedo con nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Miranda de Ebro Adela buenas tardes

Voz 25 20:20 sí

Voz 26 20:20 buenas tardes un placer hablar con los dos

Voz 0313 20:23 igualmente de igualmente con uno

Voz 26 20:25 pasen unos en varios los que no puede con buen pero sí bueno pues yo estaba de acuerdo con Sandra Bullock no la soporto porque este equipo de mujeres impertérrito Now llorosa o escuchado también estaba de verdad de acuerdo

Voz 27 20:38 a ver si yo mujeres

Voz 26 20:41 pues la que no aguanto el Rayan no

Voz 0324 20:49 pues no me acordaba pero estoy de acuerdo con con

Voz 26 20:52 la Ryan no no no no

Voz 0324 20:54 ha pero no la tenía yo en mi lista eh yo creo que sí

Voz 26 20:57 vamos a por ese famoso que yo tardé ver esa película el falso no es sensato no se puede hacer una cosa que hacer que es papelón lo que hace es del mi pequeño esto ha sido algo pues hay unos actores como Jim Carrey no soporto Nicolas Cage tampoco

Voz 0324 21:15 estamos con lo de Jim Carrey estamos estamos de acuerdo pero hay una película que se llama el So de Solbes en la que la verdad me sorprendió sí pero de entrada digo que no voy a dar ninguna de y la comprendo perfectamente ya lo mismo

Voz 0313 21:33 Jorge antes de hacer un poquito de abogado del diablo y Nicolas que hay por ejemplo en Leaving Las Vegas tampoco

Voz 26 21:38 pues sí hombre a ver siempre hay papel a ver películas que sal se salvado actor no quizás porque luego como muy siempre iguales no soy siempre muy repetitivos los estoy y quizás eso que a la al actor pero también estoy de acuerdo porque soy totalmente de cine y teatro que siempre digo a la gente lo que yo observé otro le puede gustar Euskadi gol vaya porque Esther el director de este actor de la película va más allá hay una cosita hay todo todo lo que rodea al mundo del cine o al mundo del teatro como hay que leerlo porque a mí me puede decir algo en un momento a otro no sea que hay que ver cine La vida es cine iba al cine la radio

Voz 0324 22:21 muy bien que había me encanta me encanta de su tolerancia Isaac por qué porque yo no soy nada

Voz 26 22:30 que él tenga tanta finura vamos siempre lo es lo decide porque desde muy pequeña ese es vivido lo al mundo del cine no pero siempre digo a la gente tú vete IVE el espectáculo que sea Tel recoger hasta salgo tú serás criticó de eso como de eso siempre que no te lo cuenten vive lo vive todo pelo a haberlo Ivette a escuchar como un concierto como todos los hay que ir y situ haberlo

Voz 1501 22:57 qué bien qué bien Adela muchísimas gracias que viene oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 28 23:03 da no puedo con desde Murcia Antonio hola hola buenas tardes Antonio no puede Con

Voz 26 23:10 realidad son dos factores de Hugh Grant nuestro sí

Voz 0324 23:16 que eso eso es un acto de sí sí sí

Voz 26 23:21 bueno las razones que bueno me ponen muy nervioso lo de este astur porque mira al como para abajo de todas las actuaciones

Voz 29 23:31 para mí que igual en la película que

Voz 26 23:33 lo que parece un caso en el mismo papel sifón

Voz 29 23:36 doce no varían no no no

Voz 0324 23:38 dice no me había fijado en eso de que miran para abajo si debe ser un gesto muy coqueto no encontrarse gustará mucho asimismo sólo hacía antes

Voz 0313 23:48 desolación Antoni sólo hacía James Dean mucho eso de

Voz 0324 23:51 además ese lo puedo a es es es es sí que me pone malo eso lo puedes hacer cuando no tienes papada eh que si eso que sólo hizo tres películas si se mira es una leyenda aguanto esa siempre tocándose la cabeza o la nariz suspirando haciendo cuando le preguntan qué tal de Diaz y en vez de es bueno o malo no se tiene que rasca Carla oreja tienen que agacharse tiene que me resulta insoportable

Voz 26 24:21 Don Antonio te dan el número dos del sobretodo en la serie de los que sí sobre todo desde hacer obispo de de Inglaterra bueno no es exagerado el tres de la mañana de mirando hacia abajo y ahora me me ponía muy nervioso cuando cuando el firme tengo que decir una cosa es no es cierto que siempre una película en la que te sorprende también el reparto tuvo que es pues eh

Voz 0324 24:56 sí

Voz 26 24:58 en parte del Ivima como presidente del sur de Inglaterra

Voz 1501 25:03 Antonio muchísimas gracias amigo bueno forzando el mundo machista el mundo manías hay que es prorrogarlo pero todos los territorios posibles lo que está claro es que esto es un filón estuviéramos aquí una semana estadísticamente salen el como Nicolas Cage como el más odiado repelús o el que no soportan orquestal porque lleva años no me han contado Leaving Las Vegas

Voz 0324 25:25 claro o hay una película suya que me encanta que se llama Asesinato en ocho mil efectivos no gracias

Voz 0313 25:30 que hace años ya Illa Sandra Bullock

Voz 0324 25:33 y también alguien recuerda sale en su defensa por el giro

Voz 1826 25:36 lo que tuvo en el año dos mil diez cuando le entregaron cuando le concedieron el premio el Razzie que es como el premio a la peor actriz que ya fue de las únicas que ha tenido el humor y la piel de ir a recogerlo ya el

Voz 1501 25:48 el estallido pues eso sí señor

Voz 0313 25:51 estamos Inés desde Bilbao Nerea hola

Voz 28 25:54 hola buenas tardes con quién no puedes

Voz 26 25:58 vaya por delante que que me visto un montón de películas de Let pero es que es salir él me da pereza Hans también reconozco que es muy buen actor pero a mí me da pero ya está

Voz 0324 26:09 pero fíjate ese es un concepto muy bonito el repelús sería uno repelús

Voz 0313 26:13 el me da pereza es otro que dice

Voz 0324 26:15 yo no era Pérez y el reconozco que es muy buena actriz

Voz 26 26:19 no sí pero bueno yo creo que que a partir de de que hizo Philadelphia corretean tantas películas en las que salí a Jon Hamm que era como no hay más actores a tener esa conozco que bueno pero uf voy a cantar decano está nuevo

Voz 0324 26:39 sí a mí me me gusta mucho un actor me encanta por ejemplo en camino me lo iba a decir lo mismo que para mucha es un intérprete como personajes blandos de gusto Camino de perdición marrón

Voz 26 26:55 no Lavín por Paul Newman lo poco que saldría o puedo no

Voz 8 26:59 sí sí

Voz 26 27:01 era la voy a ver qué sale Paul Newman

Voz 0324 27:05 Iker no

Voz 26 27:07 aunque él es vida la del señor

Voz 0324 27:10 Newman bajo la lluvia con el otro hijo que lo va a matar no lo sabe diciendo me gusta que esas es grandioso Newman pero con como estuvo casi siempre todo

Voz 1826 27:23 al subir muchísimas gracias Nerea Antonio dice que no puede con el estreno plumazo de cada año de Eddie Redmayne dice que no lo haga hablar ahora o lo localizamos Marta dice que Ben Affleck insufrible como de actor aún pero como actor

Voz 0324 27:40 por su hermano casi esa Mariola dice sabía que saldría Mariola

Voz 1826 27:48 dice Toni Cantó es demasiado fácil como respuesta o no bueno ya propone Toni Cantó Carmen dice que Leo Di Caprio Penélope Cruz que le perdonen pero a pesar de ser grandes actores

Voz 0313 27:59 pero casi Casey Affleck que en Manchester frente al mar no te gusta señor Emery algo de fontanero

Voz 13 28:06 de basurero les pintó los pisos sacó de electricista y los dos sabemos que es ilegal yo soy puntual doy servicio a cuatro edificios y usted se queda el día

Voz 1501 28:14 venga venga que te lo pongo en versión original

Voz 30 28:18 average marquen

Voz 0324 28:27 molesta incluso les daría una paliza y eso que su personaje manera atormentado por lo que dijo que sufre mucho y tal pero sí le dieron el Oscar no por hacer lo de siempre

Voz 19 28:41 verde de sí misma es que se le tengo una manía especial oye

Voz 0313 28:49 a ver todo esto que estamos comentando la última va desde Santiago de Compostela Santiago Santiago hola buenas tardes

Voz 26 28:57 hola buenas tardes venga aquí eres el último cogiendo

Voz 0324 28:59 pues tú con Juliette Binoche

Voz 8 29:04 bueno cuidado porque porque porque Santiago porque yo creo que Boyero está ahí en medio de acuerdo contigo

Voz 25 29:12 pueda el Sami tanta intensidad no agua particular que suelen ser bastante bastante he aburrimiento

Voz 0324 29:20 se aburre va tiene una tendencia atrás bajar con directores garitos arriesgados vanguardistas no sus interpretaciones a mismo me pueden cargar lo que pasa perdóneme me parece una mujer tan hermosa tan eso no es incompatible no no pero es que por una parte y digo que no que no me interesa Turró Johnny que pero pero es que miro esa cara clases es

Voz 1826 29:51 hoy incidió es que es bellísima por cierto es el protagonista de La teoría del todo eso es la película sí sí

Voz 0324 30:01 pues no está bien

Voz 0313 30:04 ah sí en la teoría de la chica danesa también también bienes del sí

Voz 0324 30:10 pero puedo entender que le tenga manía ahí como un todo tan de rarito que puedan entender que no

Voz 0313 30:18 oyentes oyentes cinéfilos de La Ventana otro día seguimos conversando pero todo esto de hoy venía a colación de que este viernes se estrena un western que tiene muy buena pinta los hermanos Sisters el título es es es muy curioso ya dirigida por Jacques Audiard y uno de los protagonistas es uno de los una de las bestias negras de Carlos Boyero Joaquin Phoenix año mil ochocientos cincuenta o esta americano en plena fiebre del oro dos hermanos se ganan la vida como asesinos a sueldo ambos son contratados para encontrar y matar a un buscador

Voz 32 30:53 los dos hermanos y entregando lo os dejaremos vivir

Voz 0313 31:02 qué tal esta esta película yo tengo ganas de ver tengo ganas de western bueno pues si si es el caso

Voz 0324 31:07 a mí me resulta muy atractiva aunque al al principio es como tan insólita que tengo tengo mis dudas diciendo esto de qué va hecha por por un director francés sí sí que es un tipo no interesante y rarito con una película extraordinaria para mí que es el profeta Un profeta la la de la cárcel no la Doris no la he visto

Voz 15 31:32 en segundo lo

Voz 0324 31:33 más sorprendente ves paisajes de western a los a los auténticos grandes orín ya pero sabes cuáles son esos paisajes no es Vitoria Navarra que se rodaron España toda como antaño antes era en el sur y ahora son eso sí es verdad es un western digamos psicológico aunque la palabra me un poco yo no creo que John Ford o Howard Hawks se propusieran nunca hacer western psicológicos no sino otra cosa Islami favoritos no pero la la historia es muy perturbadora la de estos dos hermanos eh qué bien educados para para matar y que sin embargo además además de eso guardan en un fondo muy ocultos pues cierta humanidad is sueños de cambiar su vida no que viene la gente a la que persigue que son todo lo contrario el contacto entre ellos el ex un western repito atípico pero digo primero que el western siga ahí saques uno por favor un género para mí pues formidable no estamos ahí está muy J Si Reilly que es uno de mis actores favoritos llega Águila mental que es otro chico que me gusta siempre ya está Joaquin Phoenix aquí digamos que hasta Le hasta darle soporte deja déjame que me apasiona pero déjalo ir recibiremos recomendamos

Voz 0313 33:03 de parte de Carlos Boyero a partir del viernes los hermanos Sisters y ahora

Voz 1501 33:16 el cierre musical de La Ventana del cine Carlos tú dirás insiste de los cuatro de Liverpool no menos no

Voz 0324 33:24 sabes que te respeto muchísimo que estás pasa

Voz 19 33:28 que haya pero para una mala noche sí pero bueno eso Un día en la vida una de las grandísimas canciones de los Beatles alguien Piper evidentemente te soy sincero creo que fundía grandioso en la vida de Bel Oliver

Voz 1501 33:47 sí señor eso para señor iba al fútbol nunca no

Voz 4 34:00 eh

Voz 1501 34:13 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo ha sido un placer agradecido como siempre

Voz 34 34:29 la idea La Ventana en la red

Voz 35 34:33 sociales Roca noventa

Voz 34 34:35 Ana quien friki La Ventana

Voz 0324 34:41 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar

Voz 36 34:48 es vuelto hace unos instantes de visitar a mi casero yo me hace que se solitario vecino e inquieta me por más de una causa en este bello país

Voz 37 34:58 un misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra es señor sí Fillon no sabíamos llevado de maravilla que se me ha parecido extraordinario

Voz 35 35:09 y eso que él no imaginaba la espontáneos simpatía que me inspiró por el contrario Un

Voz 37 35:14 dio los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco y sus ojos desaparecieron el tres sus párpados

Voz 35 35:20 cuando oyó anunciar mi nombre y preguntarle señor asintió con la cabeza su nuevo inquilino

Voz 38 35:31 la visita tan pronto como me ha sido posible para decirle que espero con insistencia en alquilar la granja de frascos no le haya causado molestia puesto que la casa es mía respondió apartándose de no hubiese consentido que nadie me molestarse sobre ella

Voz 15 35:45 sí así mientras así dijo

Voz 35 35:49 entre dientes como si quisiera mandarle al diablo ni siquiera tocó la puerta para confirmar lo que decía

Voz 39 35:54 esto bastó para aquellos resolviese entrar interesado por aquel hombre al parecer más reservado que yo como Mi caballo empujaba la barrera el soltó la cadena del portón y me precedió con los que da hacia el patio donde dijo a gritos

Voz 35 36:11 el caballo

Voz 0313 36:16 hombres por las cosas Emily Brontë mil ochocientos cuarenta y siete Cadena

Voz 35 36:21 en él

Voz 0033 36:26 tenemos a los comentarista está por ahí Kiko Narváez Álvaro Benito ahora a Gustavo López Santi Cañizares muy buena los especialistas en lo suyo Antoni Daimiel y qué tal hola muy buena Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal Iturralde González muy buenas por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 32 36:42 hola buenas noches por la mano buenas noches

Voz 8 36:46 qué tal estamos creo que estamos todos no qué tal Manuela Nacho mano que tu hermano gran qué tal muy buenas Malú buenas noches mano

Voz 19 36:52 las tardes buenas tardes no te cuesta porque no sé dónde vivo

Voz 11 36:59 por así que estamos todos para escuchar el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño me puedo llevar a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 16 37:17 yo en últimos programa selecciona el que prefieres ir darle al play

Voz 4 37:22 tome el control de la SER y lo que quieras cuando tú quieras descarta tiene nuestra aplicación

Voz 13 37:35 usted trabajando hasta las tantas es sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas

Voz 40 37:41 va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera

Voz 1869 37:58 textura independiente

Voz 41 38:01 auguran todos tenemos un jefe toros hemos pedido en préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en EE

Voz 4 38:11 con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 15 38:26 tiene la sensación de vivir canta bien

Voz 35 38:28 como si fuera el anterior prueba escucharnos Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido el apellido Broncano desde

Voz 8 38:51 en automáticamente a la cabeza nuestro David verdad que si de la vida moderna lo My Lol la resistencia vale pues tiene un hermano con una historia fantástica de esas sobre personas que cambien el mundo y que les contábamos aquí en La Ventana nos la única historia que tenemos hoy sino que lo confirme la directora de Podium podcast María Jesús Espinosa de los Monteros hola buenas tardes

Voz 1481 39:12 la Carlas buenas tardes pues acabamos de estrenar dos nuevos episodios de pienso luego actúo el podcast de Yoigo que visibilizar proyectos tan relevantes como Save de mama una asociación que recauda fondos para la investigación del cáncer de mama Her dos positivo Sébire mamá ha creado una red de acompañamiento a través de las redes sociales para mujeres que han pasado o están pasando por la enfermedad dos de sus fundadoras Jessica Orera y Ariadna Sempere no sabrán acerca de los comienzos las motivaciones que impulsaron Save the

Voz 35 39:45 Jessica hay Ariadna junto a Mirella la hermana de ésta y Laura la abuela de todas ellas crearon seis de mama con una idea muy concreta conseguir que el ochenta por ciento de mujeres que sobreviven a este cáncer se convierta en el cien por cien lo que digo

Voz 12 40:00 la investigación ovación para investigación investigaciones

Voz 19 40:05 porque no

Voz 12 40:08 era el cese efectivo que consigan curar o al menos planificada una enfermedad no esté veinte por ciento de mujeres se reduzca no de este veinte por ciento pues queda que unos años estemos hablando de celos por cierto no

Voz 1481 40:21 en el otro episodio el número veintisiete de esta serie escucharemos la historia de Daniel Broncano el clarinetista impulsor del festival de música clásica música en Segura que se celebra en Segura de la Sierra en Jaén tiene como objetivo revitalizar la España vacía Ada a través de estas delicatessen musicales el encuentro además explora las posibilidades que nos ofrece el mundo rural al margen de prejuicios e ideas preconcebidas si nos atrevemos a dar el paso claro

Voz 42 40:53 hay veces que en en la periferia rural la gente cree que no se puede llegar a mucho que sólo se puede hacer lo obvio que el de Agricultura acaso el turismo creo que el mirar un poco más allá el confiar en la imaginación en el darle una oportunidad creo que eso es un efecto importantísimo en a veces juzgamos mucho los rural que hay una especie de de concepto de lo rural muy cerrado creo que hoy en día afortunadamente en un mundo muy hay muchas formas de desarrollo para explorar

Voz 1481 41:23 no se pierdan cada semana pienso luego actuó en Podium podcast punto com y en la sección de Sociedad de El País una serie documental ofrecida por Yoigo que narra historias de personas que pensaron cambiaron

Voz 43 41:38 la amén de los números constante

Voz 19 41:41 si hago fusiones

Voz 44 41:44 esto en el Consejo Ejecutivo sean capaces de hundir acoso cajas de ahorros Coco Campo de las torres ahora que de momento está exhibiendo en Wall Street asegurado mañana se abre la sesión del suena la campana también saltan las alarmas es su Velázquez discreta con él

Voz 1501 42:05 Santiago Niño Becerra buenas tardes amigo que Santiago hoy tenemos

Voz 0313 42:09 pero es muy interesantes que hacer con Santiago Niño ejemplos en fin muy demostrativos que comentar sobre por dónde apunta al futuro pero lo primero lo primero es una noticia Santiago que tú me has hecho llegar hace hace un ratito fuera de antena Iker oro que cuentes a los oyentes de La Ventana en Venezuela los supermercados han empezado a cobrar entrada porque según parece la gente entraba para comer bueno no doy crédito

Voz 1869 42:37 bueno en realidad lo han dicho hace dos horas antes de venir en realidad qué te cobran al entrar te preguntan oiga usted que va a comprar puso voy a comprar frijoles voy a comprar agua voy a comprar pues pues tanto lo pagas vas y lo coges porque resulta que la la había personas que entraban

Voz 0313 42:58 ahí comían comían

Voz 1826 43:00 o sea que tienes que dejar como una fianza pagar por adelantado

Voz 1869 43:03 no no fianza no pagas por adelantado no te cobran más ni menos se te cobran lo que lo que lo que lo que dices que vas a comprar es claro si no pagas pues no mientras claro de controlan que te lleves lo que has pagado evidentemente esto me ha dicho una persona que bueno pues que que lo ha visto vaya una una palabra no sé cuántos supermercados pasa ya pero me imagino que que que sí

Voz 0313 43:26 sí eso alguien lo ha puesto en práctica es porque el fenómeno debía ser no algo minoritario precisamente sino

Voz 1869 43:32 pues muchas personas por lo mal que lo deben estar

Voz 0313 43:34 cuando recurren a esa vía en fin no sea alguno no

Voz 0324 43:37 si no es tan complicado de entender verdad pues pues sí

Voz 1869 43:40 se es decir esto te pone de manifiesto pues que hay una hay un sector de la de la sociedad que tiene unas carencias realmente importante

Voz 0313 43:46 en un país con unos posibles verdad Xantia

Voz 1501 43:49 en un país con un con un con una capa

Voz 0324 43:51 da para para generar verdad

Voz 1869 43:54 esto también se exagera un poco

Voz 0313 43:56 a ver cuenta pues venga a ver Venezuela

Voz 1869 43:59 es que Venezuela es un país que prácticamente el ochenta por ciento de sus ingresos son el petróleo del petróleo sí sí pero es que el petróleo venezolano tiene un problema que es algo muy pesado con lo cual tiene que mezclarse con otros Petróleos más ligeros lo cual qué quiere decir que el el precio a partir de él cuál empieza a ser rentables muy alto observa que nos hagamos una idea hay yacimientos en Arabia Saudí Marti de diez dólares el precio del barril sea son rentables en en en Venezuela el precio oscila entre los cincuenta y cinco y los sesenta dólares en la mayoría de sus yacimientos lo lo cual claro cuando el estreno

Voz 0313 44:39 echa el margen de beneficio exactamente cuando empresas

Voz 1869 44:41 el está muy alto muy alto esos genial

Voz 0324 44:45 eh que fue toda la época de la presente

Voz 1869 44:47 ya digo esa genial pero claro con el petróleo baja y y a nivel económico Venezuela tiene un problema porque todo lo demás todo lo demás turismo y tal va en segundo plano

Voz 0313 45:01 bueno pues ahí viajamos esa noticia y la y la seguiremos eh porque desde luego es un es un testimonio muy muy muy claro y muy potente de lo que está ocurriendo en ese país en Venezuela bueno esta semana esta semana hemos sabido esta no es una buena noticia que Arcelor va a reducir la producción de acero en España a priori por los costes electricidad y también por los lo que está ligado a las emisiones de carbono muy bien bueno la causa real seguramente se osea que ese el bajo valor añadido de producir la cero en España pero eso no lo van a decir pero llama la atención los motivos que ponen sobre la mesa porque el coste de contaminar costes de contaminar de repente nos hemos vuelto muy tal máxime cuando uno de los países que están ahí estudian aumentar la producción es Turquía que pasa que que los países vecinos no van a no van a verse perjudicados por eso cómo explicamos eso

Voz 1869 45:49 Santiago si el caso de Arcelor es es el mismo caso que Alcoa índigo Alcoa porqué

Voz 0324 45:54 si encima cuando el otro día es mía yo yo

Voz 1869 45:57 cuando estaba trabajando en empresa prácticamente toda mi vida están siderurgia yo recuerdo en los años ochenta empezó a llegar a cero hindú o indio vamos ya cero argelino de Serradilla esto es una porquería Italia dije cuidado cuidado cuidado porque una chapa de dos por uno cero siete de espesor no tiene muchos secretos con tal con tal característica esto no tiene muchos secretos o un ácido corroborado de construcción esto no tiene muchos secretos bueno evidentemente que es lo que ha pasado hoy la la la la chapas dos por uno cero siete fabricadas en la India funcionarán igual de bien que las familias en España cuál es la el el truco el truco está en que el valor añadido de esa chapa es muy bajo con lo cual claro costes de mano de obra más baja en costes de contaminación nulos son bajísimos etc etcétera claro sale mucho más rentable tras ver el el el acero de de Brasil lo de Turquía o de la India o de Argelia que fabricarlo aquí otra cosa es que me digas un acento especial para aeronáutica ya es otra historia eso pero claro cuál es el problema España de acero para en una óptica no fabrica Intel otros sí que fabrica con lo cual claro o a no ser que pase un milagro que es lo que a pasar con con las plantas españolas pues que tiene un problema tiene un problema bueno eso sería ése sería una

Voz 0313 47:17 parte del del asunto pero lo otro la la la reflexión un argumento o la coartada de fondo detección Nos vamos porque contaminamos mucho bueno Se van a contaminar a otro sitio

Voz 1869 47:26 claro pero es que esto es un coste es decir si tú tienes hoy en día la la la legislación hoy en día eh o la legislación que tienen que pasar la siderurgia eso es brutal brutal que contaminan mucho claro entonces tiene un sistema de filtro hacia un sistema realmente muy complicado muy complicado yo empecé a vivir de esta esta primera esa fase realmente es te encarece el producto muchísimo entonces claro si resulta que en Turquía no les ponen prácticamente ningún requerimiento claro ese coste se reduce cuál es el problema el problema es que Dinamarca hay digo Dinamarca porque porque es posiblemente el país uno de los países más ecológicos de toda Europa se preocupan mucho por el medio ambiente pero es que la porquería que se generen Turquía les va a llegar claro les va a llegar sea decir esto en en en en en Dinamarca pueden ser la monda reciclando no contaminan pero claro si en el aire como decía este en en el hay no hay fronteras entonces claro tú no puedes parar la para estos seis acaba llegando eso y a través del del del mar también evidente no

Voz 1501 48:30 ergo ergo por muchos informes

Voz 0313 48:32 muchos avisos por muchas alertas sobre el cambio climático las emisiones la contaminación la biodiversidad etc etc etcétera que tienen también su coste económico lo que prima por encima de todo es el interés económico pero a corto plazo

Voz 1869 48:46 por descontado bien mira lo que está pasando por ejemplo con el petróleo en Estados Unidos con el fracking sea la la la la fractura hidráulica no esto está creando unos problemas tremendos lo que pasa es que la Administración Trump bueno lo está tolerando a mí me han comentado que hay casas de Texas que abran el grifo el grifo de la cine ya lean le acercas una cerilla salga sale de fuego porque hay contaminaciones de acuíferos con gas esto está pasando el rato si se es decir realmente como tú has dicho prima el corto plazo prima el ahora prima el el el el el interés del momento porque genera empleo porque hay empleo pues hay menos conflictividad social hay más consumo etc etc etc pero pero claro a ver el el problema del medio ambiente no aparecerá mañana me parecerá sean los pueden hace medio ambiente no estamos generando hoy te van a aparecer dentro de veinticinco años

Voz 0313 49:41 ya pero pero también serán problemas económicos eh

Voz 1869 49:44 claro evidentemente claro claro claro claro no evidentemente evidentemente

Voz 0313 49:47 es de una estrechez de miras bueno en fin Hoyo pasemos a otro tema noticia destacada hoy lo hemos comentado a las cuatro

Voz 1501 49:53 en la en la Ventana lo del ERE de Bankia el que viene del Santander lo de las prejubilaciones en el sector en los grandes

Voz 0313 49:59 es bancos que siguen siendo fin un reducto pequeñito en fin y enhorabuena a los premiados en fin felicitaciones a los trabajadores que a los cincuenta y tres cincuenta y cuatro años van a estar prejubilados con el sesenta por ciento del salario una prima ta ta ta ta ta ta ta ta ta bueno eso es una cosa luego es el precio Bankia acaba de vender una sucursal en el centro de Madrid en la calle Serrano a Prada para que no lo sepa e Bankia le ha vendido a Prado no con una sucursal una por sesenta millones de euros que dices ostras hay límites Santiago otro todo tiene un precio

Voz 1869 50:33 no a ver aquí aquí en este caso bajo mi punto de vista entran en juego dos

Voz 0313 50:40 es la milla de oro y todo eso buenos sí sí sí pero

Voz 1869 50:43 tuvo dos elementos en en vamos a ver en Prada Prada todos sabemos lo que vende Prada se es decir unos márgenes absolutamente espectaculares tiene pinta se lo lo lo que pasa es que cualquier asesor de inversiones te diría que en amortizar esa inversión usted estos son años y años y años y años porque claro a esos centros de millones de añadir el el IBI añadir a la luz personal de limpieza

Voz 1826 51:14 no así es que este gasto hay que imputar lo más a marketing

Voz 1869 51:19 es una inversión digámoslo así dejamos así osea yo yo en mi opinión por favor es mi opinión yo creo que parada ha hecho dos sea ha hecho dos tipos de cuentas una esta sea lo que lo que le cuesta el mantenimiento de este de este centro comer sea porque sólo atienda que tiene tres pisos etcétera y luego además está metiendo en las cuentas la revalorización que espera que va tienes la calle Serrano de decir él ha pagado Prada paga esta tienda sesenta millones dice dice si en el dos mil veinticinco me la quiero vender me la voy a vender por setenta y dos

Voz 1826 51:59 te decían lo del marketing porque sí que conozco un poquito el caso de en expresó en la tienda que tiene alquilada en paseo de Gràcia sólo atienda queréis adulto espectacular es una barbaridad de metros cuadrados y que le cuesta una pasta que claro eso como es un alquiler no pueden amortizar más que intentándolo marketing porque es un sitio Éste no es hacer esto es comprado ya

Voz 1869 52:19 entonces claro yo en mi opinión lo que ha hecho parada es juntar el margen que va a tener vendiendo bolsos zapatos etc etc masa además más además el margen que va a tener cuando lo venda claro genial pero cuidado si resulta que los precios no bajan

Voz 0324 52:35 claro porque si bajan Prada se va a pegar

Voz 1869 52:38 un leña pero de mucho cuidado