La Ventana (08/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 2 00:22 los republicanos consideran que las formas de anunciarlo no son éstas y critican que se han enterado a través de la prensa Sergi Sabrià da por hecho que el PSC ya tiene el apoyo de Ciudadanos y hoy por hoy a Esquerra no votará a favor de la candidatura de Iceta como

Voz 1889 00:34 el senador las cosas para nosotros no se hacen de esta manera que no podemos supeditar en ningún caso las instituciones catalanas al repartir bien al a la repartición de sillas que quiera hacer el PSOE y por lo tanto entendemos que tienen ya ha la los votos necesarios para tirar esta propuesta hacia adelante y que obviamente que en estos votos no cuentan los de Esquerra Republica

Voz 2 00:58 desde Cataluña aún no han tomado una decisión aunque fuentes del grupo dicen que no ven motivos para apoyar la candidatura de Iceta en caso de que los tres partidos independentistas voten en contra en el Parlament la designación no saldría adelante llorar

Voz 1715 01:10 las Albert más noticias Pedro Blanco a partir de oro todos los enfermos de diabetes tipo uno más de cincuenta mil van a poder medirse la glucosa sin pinchazos el Consejo Interterritorial de Salud aprobado financiar estos dispositivos que hasta ahora solo cubrían a los niños Laura Marcos

Voz 0542 01:25 antes de que acabe dos mil veinte los cincuenta y tres mil setecientos adultos que sufren esta enfermedad autoinmune crónica y que necesitan al menos seis pinchazos al día tendrán subvencionado el dispositivo que les mide la glucosa con un sensor a través de la piel como ya les pasa a los menores de dieciocho años un aparato que ahora mismo cuesta sesenta euros y que hay que cambiar cada dos semanas Luisa Carcedo ex ministra de Sanidad en funciones una vez finalice

Voz 0542 02:06 una moneda reduce a la mitad el riesgo de sufrir un episodio de hipoglucemia grave

Voz 1715 02:11 el Gobierno ha puesto en marcha hoy el proceso para conceder ayudas económicas a las grandes empresas que consumen mucha electricidad algunas de ellas han amenazado con despidos y cierres de plantas precisamente por el precio de la energía

Voz 0527 02:23 son noventa y uno millones de euros a repartir entre las empresas que como dices consumen mucha electricidad pensemos en Alcoa por ejemplo y que ven aumentar sus costes por el pago de derechos de emisión de CO2 por las empresas a las que compran la energía el Ministerio de Industria dice que esos noventa y un millones serán ampliables hasta un máximo de doscientos Si hay disponibilidad presupuestaria pero en el BOE hoy no se hace mención esto último está previsto financiar estas ayudas correspondientes a dos mil dieciocho con la recaudación por los derechos de emisión de CO2 que ascendió a mil cien millones de euros el año pasado pero este es un dinero con muchos pretendientes

Voz 1715 03:00 la ONG Open Arms pide al Gobierno español que medie para que el Gobierno de Grecia le permita desembarcar la ayuda humanitaria que ha llevado hasta la isla de Lesbos Nicolás Castellano

Voz 1620 03:09 se cumple el sexto día de que el barco español fondeo las afueras del puerto en Ylenia después de que Grecia les denegara el acceso Oscar Camps el fundador de la ONG Pro Activa Open Ars está en Madrid para pedir al gabinete del ministro de Exteriores que medie con Grecia y les permita el desembarco de la ayuda humanitaria

Voz 3 03:25 vamos a pedir mediación porque la situación ahora mismo es de es de bloqueo fuera del puerto estamos en el sexto día aparentemente no tenemos no hay un motivo oficial pues lo cual no podamos atracar en un puerto griego venimos de de un de una isla griega desamor un distrito estuvimos a Dragados así es que no entendemos lo que ocurre en la ayuda humanitaria

Voz 1620 03:47 no es del todo necesaria sólo en el campo de Moria en Lesbos malviven ahora más de cinco mil refugiados

Voz 1715 03:53 formación del deporte Jesús Gallego tenis Master mil de

Voz 0919 03:56 Madrid ha debutado con victoria Rafa Nadal tienen que jugar todavía Fernando Verdasco y David Ferrer vamos a las pistas con Pedro Fullana buenas tardes

Voz 4 04:03 hola qué tal buenas tardes debut con victoria de Rafael Nadal con buenas sensaciones y además sólido con su servicio triunfo con un doble seis tres ante el joven canadiense Félix Auger mañana en octavos a enfrentar al estadounidense tía for hoy dos españoles más Eliza en una hora a Fernando Verdasco ante castellanos iba a cerrar la jornada David Ferrer ante Alexander Zverev

Voz 0919 04:22 sí recordemos la otra gran cita de la tarde en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam vuelta de la semifinal de la Champions entre el Ajax y el Tottenham en la ida los holandeses ganaron cero uno

en La Ventana

Voz 6 08:41 el gol de la tarde vamos a hablarles en La Ventana de dos asuntos que tienen relación directa con la salud

Voz 1715 08:49 y que nos obligan a conectarlo a su a mirar a Estados Unidos la primera noticia igual que iguala recuerdan hace cosa de un mes hablábamos aquí en La Ventana de la crisis muy gorda que los opiáceos habían provocado en ese país en Estados Unidos no te Cholo

Voz 0827 09:02 farmacéutica más grande Pharma

Voz 1715 09:04 la principal vendedora de analgésicos tenía que afrontar una multa de doscientos setenta millones por la venta de Tim que está considerado por muchos expertos como el el detonante hubo o el precursor desde esa epidemia de sobredosis que sufre desde hace bastante tiempo Estados Unidos bueno pues hoy no miramos ahí sino miramos aquí porque resulta que el consumo de los opiáceos según datos oficiales ha aumentado en siete años casi un ochenta por ciento que parece una auténtica barbaridad Jaime a Costa buenas tardes hola genera cosas farmacéuticos recurrimos a él siente que tenemos alguna duda sobre su su negociado vamos saber el Ministerio de Sanidad y las comunidades han decidido crear un un grupo de trabajo dicen para evaluar mejorar la utilización de los opiáceos de tal bueno es todo un poquito de de de miedo no sé si estamos en fase de

Voz 17 09:57 de de alarma o es exagerado eso Jaime

Voz 1193 10:00 bueno yo no llegaría ni mucho menos a considerar esto como un estado de alarma está muy bien que el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas establezcan un grupo de trabajo como ya hay otros muchos es sobre este ámbito sobre el consumo de opiáceos especialmente viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos que no tiene ni mucho menos que ver con la situación aquí en España que es en Europa que radicalmente distinta aquí no podemos decir que haya una epidemia de consumo de opiáceos como sociedad indios ni mucho menos un problema de salud pública es cierto que el consumo de lo que haces no está Ana ha aumentado en fin bastante pero probablemente eso se deba a que estamos tratando más y mejor el dolor y los analgésicos también los opiáceos son medicamentos muy útiles que mejoran la calidad de vida de pacientes que tienen un mal está grande ayuda a vivir mejor momento ha consumido opiáceos en general se produce por los llamados eh opiáceos más débiles que son en fin bastante más comunes que los opiáceos fuertes que refería respecto de la anterior noticia en Estados Unidos que se usan para Dolores más moderados por ejemplo en asociación con paracetamol o incluso codeína que también se utiliza como han Titus Ivo y que son

Voz 18 11:18 pues mucho más suaves

Voz 1193 11:20 pese a que tienen se necesita prescripción médica

Voz 14 11:23 yo creo que con naturalmente pero al

Voz 1193 11:25 por eso el grueso del crecimiento del consumo estos medicamentos se debe medicamentos más suaves

Voz 1715 11:30 en Estados Unidos siempre que hemos hablado últimamente de este asunto el malo de la película es es el hilo que que es lo peor seguramente más potente uno de los más potentes su su consumo aquí está en cotas hoy niveles bueno que deban no sé si preocuparnos mucho ya ha dicho que no pero quitarnos un poco o o con qué hacemos

Voz 1193 11:50 yo yo yo no diría que el malo de la película se enfrenta miedo porque son medicamento muy útil que cuando se debe utilizarse dice utiliza correctamente y no tiene en fin ningún problema grave es verdad que son medicamentos un poquito más delicados que la mayoría pero el malo de la película en este caso diríamos que es la normativa que hay en EEUU respecto de la promoción

Voz 1715 12:12 eso sí

Voz 1193 12:15 en Estados Unidos se permite la publicidad directa de medicamentos de este equipo al consumidor en fin es la regulación en Europa respecto de los medicamentos es mucho más exhaustiva y y bueno aquí en fin la situación es muy distinta

Voz 1715 12:30 pues tenemos una noticia Jaime que yo creo que le va a interesar también a usted que nos lleva a Estados Unidos y que tiene que ver precisamente con las normas con la con la regulación la Administración de Alimentos y Medicamentos ese país acaba de autorizar a una tabacalera Philip Morris a vender su dispositivo en en territorio norteamericano Francisco Rodríguez buenas tardes Francisco Rodríguez es médico y presidente de la Red Europea de la prevención de tabaquismo en en Bruselas bueno hemos leído algunas informaciones que analizan esta autorización en clave de Bono ha habido una presión aquí del lobi tabaquero no sabemos au Tabacalera no sabemos exactamente todavía las consecuencias de de de consumir este tipo de dispositivos no

Voz 19 13:09 bien si nos preocupa bastante porque realmente creemos que bueno España está está disponible este producto hace ya tiempo en Estados Unidos la FDA lo ha utilizado como dice usted creemos que sin sin buenos ingredientes estudios para que realmente demuestren lo la reducción de los que promete la tabaquera que que hace es cierto que no en no quema el tabaco lo calienta implementen entonces sí es cierto que algunos de los productos que más tóxicos del tabaco están precisamente en la combustión lo que harían falta estudios independientes que no los aires un plazo para que veamos exactamente qué es lo que realmente produce

Voz 1715 13:43 pero al calentarse el tabaco pregunto no los eh pero no se liberan también algunas toxinas

Voz 19 13:48 efectivamente algunas y además incluso esta presente la nicotina que la nicotina pues parece que que que no es tóxica ni bueno pues es el responsable de la de la adicción es también muy tóxica no da nicotina está ahí presente y es es tóxica ahí ellos parece que dicen que uno

Voz 18 14:04 gente es tóxico lo que se lo que se produce en la convulsa

Voz 19 14:06 pues no también hay hay otro riesgo sí que probablemente sea menos menos te gana Riesco no lo que pasa es que no es pero hubo un poco ahí los los médicos hace tiempo que usamos productos de reducción de riesgos de casos por ejemplo en la en la adicción a la heroína pues vivíamos la metadona no

Voz 14 14:22 pero la metadona no está disponible en todas las esquinas no sé

Voz 19 14:24 a dar corticales y esto si esto y entonces estamos hemos uvas porque es la manera además mire el el otra cosa que no hizo lo estaba que nos quieren vender tabaco está claro pero lo que está claro es que se puede dejar de fumar entonces si uno quiere realmente evitar el tabaco pues lo que quiere dejar de fumar porque esto a lo mejor tiene menos pero sí tiene riesgo no todos conocemos a muchísima gente que dejado de fumar eh y que están muy contentos que pasa que que esto promete ellos en que que tiene un noventa por ciento menos dejar de fumar cuesta un trabajo entonces te dicen que hay una cosa que que es un noventa por ciento menos tóxica pasando por qué no te cuesta trabajo pues a lo mejor te pasas a esto

Voz 1715 15:03 yo realmente había que intenta

Voz 19 15:06 a lo mejor es dejarlo

Voz 1715 15:08 posible no deseado doctor que sería no sólo la gente que dejó de fumar y poder reengancharse sino la gente que no ha fumado y pueda acceder al tabaco por ahí que es otra otra vía de entrada no

Voz 19 15:18 efectivamente sin porque se publicó hace poco unos estudios en el instituto Mario Negri de Milán del es el primer país

Voz 14 15:24 León de ese es introdujo este producto

Voz 19 15:26 bueno pues se ha visto que que resulta que un cuarenta y cinco por ciento de los usuarios de de Laicos de este producto en concreto además este pues hay gente que no fue nunca ha dejado de fumar y había vuelto al tabaco a través de esto no con lo cual estamos enganchando la nicotina a la gente que no que no que no tenía

Voz 1715 15:42 hay una segunda parte en esta en esta noticia que enlaza con algo que comentaba Jaime a costa hace un momento el farmacéutico cuando nos decía que la diferencia de regulación entre entre en nuestro país por ejemplo Estados Unidos es que en este caso lo lo lo los los medicamentos que llevan Zenani lo por ejemplo ahí se publicitan como si tal cosa no es que tengas que pasar específicamente en una consulta médica que te la receta sino que digamos están eso que decía de El Corte Inglés y las y las esquinas no bueno ahora están peleando también Philip Morris en Estados Unidos para que les permiten hacer publicidad que eso sería ya un segundo paso creo de doctor todavía en fin no no sé si más peligroso más más nocivo más inquietante anuncias no

Voz 19 16:23 bueno en Europa seguida de la directiva de pronto el tabaco prohibe expresamente la publicidad sin embargo aquí ya hemos visto publicidad curioso en algún medio de comunicación que pasa que son muy son muy inteligentes cuando se en este sanidad pues protestar por aquello pues explicaron que estaban anunciando el Devices el aparato no no el tabaco ya que que llevaba dentro son muy retorcido no

Voz 1826 16:46 de haber de apelar precisamente a las causas que han llevado a esta agencia del medicamento y de los alimentos a a permitir el producto en sí se basan precisamente en ese argumento es un reclamo publicitario muy fuerte no

Voz 19 16:59 hombre yo yo espero que sean un poco más en España yo espero que seamos un poco sensatos y que hagamos iniciado hace poco una campaña en español

Voz 1715 17:07 sí en la que advierte un poco de los riesgos

Voz 19 17:10 por productos concretamente de estos y los diarios electrónicos pero pero que realmente están ahí bueno pues es un es un tema que hay que controlar

Voz 1715 17:16 si al final hay un asunto de fondo y eso sólo pregunto a Jaime a costa también Jaime hay un asunto de fondo que es la falta de información yo no sé de qué manera o a través de canales en en en el caso del tabaco si es verdad que desde hace años en Europa y en España en particular en fin los caminos son son muy claros Noise pueden entender muy bien pero por ejemplo en medicamentos digamos con algún factor de riesgo como como que contengan elementos opioides y de qué forma se podría informar Jaime al a en forma la los usuarios no se campaña

Voz 1193 17:45 con los profesionales que es lo prescriben en es lo que os pido el farmacéutico se dispensa es especialmente los farmacéuticos somos el profesional más accesible a la a la población chiita que intentamos trasladar la información de la manera más adecuada al paciente que les conocemos perfectamente les vemos con mucha frecuencia conocemos no solamente

Voz 0033 18:05 a su situación

Voz 1193 18:08 de salud sanitaria también y su situación social que en este caso de los opiáceos en algunos casos puede ser muy importante animo en China a toda la gente que esté consumiendo sí que tengo alguna duda también cualquier tipo de medicamento por supuesto que hablen con su farmacéutico y con el resto de profesionales sanitarios que están a su disposición en atención primaria farmacia hospitalaria con su especialista es la mejor manera

Voz 1715 18:32 sin duda es muy importante que la información

Voz 1193 18:35 que lean en Internet que la contraten con un profesional porque mucha información no es correcta sesgada como decía el compañero de

Voz 19 18:45 tertulia

Voz 1193 18:48 a primeras interés que juega con la normativa las cirujano para hacerla por lo menos alegal en que lo mejor es que hablo con un profesional sanitario que mira por su salud da toda la información que necesita

Voz 1715 19:00 muy bien Jaime acostada farmacéutico Francisco Rodríguez médico y presidente de la Red Europea de la prevención del tabaquismo en Bruselas muchísimas gracias a los dos por estar en La Ventana eh

Voz 19 19:08 muchas gracias adiós buenas tardes

Voz 1715 19:11 será alarma no pero estar atento sí

Voz 0867 21:51 no quedan el veinte de diciembre del año dos mil quince Víctor Manuel interpretó esta canción en el programa electoral de

Voz 25 21:58 a ser en el Círculo de Bellas Artes título de aquel programa irá España cambia en cuatro años han pasado cosas que nunca quisimos imagínate puede ser humor

Voz 0867 22:11 cosas que ir al mundo de la cultura el mundo del arte del periodismo según leo movilizar de cara al veintiséis de mayo está ahora se presenta en el Círculo de Bellas Artes un manifiesto a favor del cambio en Madrid guió Lledó Gonzalo Suárez Rosa León José Luis García Sánchez quieren que ese cambio lo protagonice en Madrid Ángel Gabilondo el candidato del PSOE Víctor Manuel qué tal muy bien

Voz 14 22:32 las tardes cómo estás hola buenas tardes cosas

Voz 0867 22:35 manifiesto el país nunca como ahora que lleva un artista indicase uno es la primera vez además a dar un paso así no a alzar la voz y alertar de los riesgos que corre Madrid Si no se cambió el signo político

Voz 18 22:48 o sea que estos años sido vertiginosos todavía recuerdo la campaña que hicimos por Rafael Simancas cuando fue el pucherazo de esperanza Aguirre sí bueno el deterioro de estos últimos años ha sido brutal de esta comunidad no de de la corrupción el de la falta de de amor por la ciudadanía de Madrid es escandalosa

Voz 0867 23:11 salimos de unas elecciones generales Victor estamos en plena resaca Issing gobierno todavía decía yo que que muchas cosas habían cambiado es de tu actuación en el programa especial de Pepa Bueno pero otras muchas sin duda han ido mucho peor el riesgo de la ultraderecha hay que dar pasos atrás en un país y en nuestro caso además en una región en la que bueno ha costado tanto no en estos años sacar la cabeza no y defender las libertades

Voz 18 23:36 sí muy complicado yo la verdad es que no me parecía que iba a crecer mucho la extrema derecha pero ha crecido ahí está presente pero bueno al final me parece evidente y bueno esperemos que yo creo que Ángel Gabilondo como el candidato a todo es un auténtico yo me siento siempre la vida dio alas muy darle a él que sentí cuando apoya Tierno Galván personaje para mí muy parecido en el sentido de su magisterio y por supuesto de Son Rise Splash

Voz 0867 24:11 ya pasó cuando aquello de la ceja ya pasado y más de una ocasión cuando sean impulsado manifiestos de este tipo recordaba Astún el de Rafael Simancas teme y señalen con el dedo Iker este ataque por el crecimiento de la ultraderecha sobretodo sea peor que entonces

Voz 18 24:25 bueno la verdad es que me da absolutamente igual y supongo que a la gente que firma el manifiesto también que teniendo hemos venido a este mundo sumisos y callados y no hablar para que no te para que no te va de la cabeza no tantos años dando te pues ya te agosto que hay cosas más importantes que de repente un facha está contigo

Voz 0867 24:50 otros artistas como a los Javi por ejemplo han colgado y la banderola de de Errejón y de Carmina se preparada ni una fiesta del movimiento LGTB y demás Madrid Víctor cuánto se necesita la izquierda del PSOE cuánto se necesita la izquierda además Madrid mutuamente y qué riesgos conlleva la fragmentación no la pelea el enfado estos divorcios que hemos vivido y que honestamente no parece que ayuden demasiado a la suma por tanto a ese a ese cambio añorado

Voz 18 25:13 bueno la verdad es que la Izquierda parece que no vamos a aprender nunca creí que todo eso máxima abismos los míos mío y no quiero meterme lo tuyo y bueno es el error de siempre no juntos cuando es lo importante presupuesto para ir juntos hay que renunciar a cosas no sea no tengo yo toda la verdad de una parte de ella también pero bueno no se sienta nunca no lo sé supongo que a estas alturas esté ya lo he por pérdidas

Voz 0867 25:42 Víctor Manuel muchas gracias por estar con nosotros en la SER un abrazo fuerte estará próxima

Voz 14 25:47 muchísimas gracias a un Nadal que sabe muy bien loca

Voz 25 25:50 eres y doy fe pero

Voz 0867 26:02 quien poco más de veinticuatro horas estaremos ya oficialmente en campaña electoral así que todos a cubierto y se ha cerrado la fecha para el debate autonómico en Tele Madrid será el día diecinueve será por tanto un domingo a las diez de la noche Un día después el día veinte lunes tendrá lugar el debate definitivo la segunda vuelta el que organizan la serie El País con la presencia de todos los candidatos de todos los partidos a la espera de la confirmación definitiva de la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso hoy Ayuso y el cabeza de cartel de Ciudadanos Ignacio Aguado han anunciado exactamente lo mismo la construcción de la línea tres de Metro la ampliación para unir Villaverde Conget

Voz 26 26:38 prolongando la línea tres la amarilla que iría en este caso desde Villaverde hasta Al-Kassar dando también una segunda vía parámetro sur de manera que todos los vecinos de la zona de Leganés y Getafe que es donde está esta estación

Voz 0771 26:52 el presidente de la Comunidad de Madrid entenderemos la línea tres para conectar la red de Metro a Metro Sur vamos a garantizar no sólo cayó un segundo acceso desde Metrosur a la red de Metro de Madrid sino que además vamos a facilitar mucho más la movilidad a los vecinos de Getafe

Voz 0867 27:07 han coincidido eso sí en el coste en clave local el candidato del PP Martínez Almeida atacado la propuesta de Vox anunciada en el debate municipal de la serie El País del pasado lunes la intención de Ortega Smith de llevarse la fiesta del Orgullo a la Casa de Campo precisó

Voz 27 27:20 de que este tipo de ideas que se lanzan por parte de voz Si nosotros tenemos una amplia mayoría tendremos la capacidad para poder frenar las novia vemos que este esquema de actuación por parte de Vox se podría trasladar a cualquier otro evento que se celebre con regularidad o periodicidad en la ciudad de Madrid se podría tratar de hacer exactamente

Voz 0867 27:37 lo mismo Almeida pide el voto para el Partido Popular pero no rechaza pactar con Vox el partido que hizo la propuesta

Voz 0827 27:44 la Ventana de Madrid Javier

Voz 0867 27:46 Casal City veintiocho aunque para cosas raras y curiosas lo que ha pasado en la ACB da la Sierra Norte allí la actual alcaldesa que ha sido alcaldesa del Partido Popular y que esta vez se presenta en estas elecciones por Ciudadanos el izado según denuncian algunos vecinos un movimiento en el censo un tanto extraño el pueblo no tiene muchos habitantes pero curiosamente los últimos quince se han empadronado en un camping en un camping cerrado Elena Jiménez buenas tardes

Voz 0441 28:11 buenas tarde en ese de camping está cerrado lo anuncia la propia página web del lugar y la Oficina Provincial del Censo que también lo constató al pedir información al Ayuntamiento pero ahí están empadronadas quince personas Cristóbal Sánchez ex concejal independiente explica así la conversación que tuvo con algunas de esas personas empadronadas en el camping de la Acevedo

Voz 1193 28:30 hablando con ellos pues que resulta que eso había dicho que si salir no sale ya no se iba a permitir estar aquí me he querido acciones tan pues en hincapié cerrado que pueden visitar esos Bobby Honey sus caravanas lo pagan más que Lucia agua aquí con eso consigue quince votos

Voz 0441 28:52 quince votos bueno pues además quince vecinos denuncian que se les haberse empadronado a su vez que se han ido dando cuenta al hacer papeleos Ike entre los empadronados en el camping y familiares que también ha situado en el pueblo la alcaldesa esto les parece

Voz 1193 29:06 pues al final empadronando casi con quien tiene mayoría absoluta ya ya empadronado XXXIII me parece un poco pucherazo esto

Voz 0441 29:13 la Oficina Provincial del Censo habla de indicios de posible irregularidad en ese asunto del camping los vecinos han denunciado ante la Junta Electoral también en el Defensor del Pueblo hemos llamado al Ayuntamiento para intentar hablar con la alcaldesa

Voz 14 29:26 con María Rosa García Blanco nos han dicho que no estaba ahí estamos esperando la llamada

Voz 0441 29:29 de vuelta lo mismo que con Ciudadanos con quienes también

Voz 14 29:31 hemos intentado contactar Jacinto qué tal muy buenas tardes cómo estaba

Voz 0092 29:35 muy buenas tardes tu familia las

Voz 14 29:37 vida de toda la vida creo que llevan viviendo allí desde siempre es si de

Voz 0092 29:41 daría usted creo que se prejubiló

Voz 0867 29:44 yo se prejubiló hace unos años decidió empadronarse allí no

Voz 0092 29:47 era efectivamente así lo dice

Voz 0867 29:51 y en qué momento se da cuenta de que no de que no está empadronado en La Cepeda

Voz 0092 29:55 bueno pues yo me he enterado de rebote en marzo de este año no

Voz 14 30:00 el presentador dado desde junio del año pasado pero nadie le ha dado

Voz 0867 30:04 ninguna explicación y usted acudió al entrenamiento para darse de

Voz 0092 30:09 qué hacían lo único que después de agotar mira primero mi reclamación en vía administrativa lo único que me vino fue una carta al día veinticuatro de abril en la cual se me decía que había tratado de contactar en marzo oí y luego también en junio y que no estaba en casa para ratificar mi quemamos que me lo habían notificado concretamente

Voz 0867 30:30 nos que por no estar en casa básicamente bebiendo de bajada

Voz 0092 30:33 sí pero la semana de marzo esa que me dicen que critica concretamente estaba porque estaba allí con con el arquitecto porque estaba en obras a ver estaba preparando una obra de de de arreglar la cubierta de la casa

Voz 14 30:45 entonces estaba allí Jacinto creo que usted no ha podido votar en las elecciones generales

Voz 0092 30:50 no pude no no puede aquí y además de no poder votar de quise reclamar directamente allí y no me dejaron no me ofrecieron ningún tipo de documento de papel donde poder hacer mi reclamación porque decían que no les había llegado no

Voz 14 31:03 ya sabes si está empadronado en algún lugar

Voz 0092 31:07 no no estoy empadronado en ningún sitio

Voz 14 31:09 yo he visto el padre del padrón usted no existe

Voz 0092 31:12 ahora mismo si esto está ahí en la digamos

Voz 0867 31:14 bueno y esto cómo se resuelve legalmente Se va a empadronar de nuevo en la ACB queda Se va a ir a otro municipio que que hace en este caso

Voz 0092 31:22 bueno pues vamos a ver yo lo han dicho directamente ahí en la calle Trafalgar que es lo único es la única adaptación porque optativa que tengo es la vía judicial que es la hemos iniciado vamos a estamos iniciando ya la vía judicial iraquí y los abogados también ha aconsejado que de momento no me empadronar en ningún sitio claro

Voz 0867 31:42 sí que se dice en el pueblo de estos vecinos misteriosos que han aparecido de repente empadronados en un camping cerrado

Voz 0092 31:49 para la mayoría de la gente es que no los conocen pues sea no vamos a la familia de ella si la conocemos porque su padre es un antiguo alcalde de la severa pero al resto de de gente yo personalmente no conozco a nadie conocido a la juez de paz e el domingo de las votaciones

Voz 14 32:08 el pueblo ya Jacinto por qué

Voz 0867 32:10 usted en política no está y tenido nada vamos no he tenido ningún problema con la alcaldesa

Voz 14 32:15 no no he tenido ningún problema

Voz 0092 32:18 no estoy en política si sabe que que ahora soy de su cuerda eso sí que lo sabe claro

Voz 0867 32:23 bueno recinto fuera mucha suerte y que el empadronen pronto

Voz 28 32:26 vale pues muchísimas gracias a vosotros saludo

Voz 0867 32:32 por cierto campaña electoral sin metro los sindicatos de maquinistas van a calentar el periodo electoral con huelga los días once quince dieciocho y veinticinco de mayo el día de reflexión esto en diferentes horarios yp paros también de veinticuatro horas los días veinte veintiuno veintidós y veintitrés de mayo en distintas

Voz 0033 32:50 estamos indicando lo que el otro llevamos reivindicando casi años pues lo lamento queremos que haga unos estudios estoy maquinista del aire que se respira en el Madrid la vigilancia de la salud y prolongado en el tiempo para todos los trabajadores de Metro Madrid eh también pedimos más contratación para no y con unas unos intervalos cortos no como ahora que están en en hora punta entre cinco y ocho minutos

Voz 0867 33:15 Juan Ortiz del sindicato de maquinistas el eterno conflicto de los maquinistas que secuela también en campaña electoral

Voz 0861 35:48 sí qué tal buenas tardes que en sus primeros siete meses tendrá que asumir lo quiera o no el pago de nada menos que ciento noventa y tres millones de euros ese dinero irá a parar al Grupo Quirón que gestiona la Fundación Jiménez Díaz es anticipo Javier lo aprobó ayer por la puerta de atrás la Comunidad de Madrid sin darle ningún tipo de publicidad echó ayer el presidente funciones Pedro Rollán no hizo ni una sola mención a este no acuerdo económico algo sorprendente porque fue el mayor gasto que autorizó ayer el Gobierno madrileño sólo en el último semestre la Fundación Jiménez Díaz sólo en ese semestre mejor dicho ese va a llevar cincuenta y tres millones más que el año anterior una subida del treinta y ocho por ciento que la Consejería de Sanidad enmarca en el incremento asistencial de la Jiménez Díaz en la subida del IPC también en la mejora salarial de su plantilla

Voz 0867 36:32 primer balance de Madrid central del Ayuntamiento de la capital ya sabemos el número exacto de multas que se han impuesto desde su puesta en marcha un informe que contradice lo que dijeron en su día PP o ciudadanos

Voz 36 36:43 on de que esas cámaras Don funcionan como del día a día de hoy

Voz 0867 36:47 funcionan las cámaras de las se encajó

Voz 36 36:50 efectivamente porque porque estamos en elecciones porque no les interesa multar

Voz 0867 36:54 Carolina Gómez doscientas sesenta y dos multas al día por conductores que han cometido esa infracción no buenas tardes

Voz 0393 36:59 buenas tardes es la media que se extrae del total de expedientes sancionadores iniciados entre el dieciséis de marzo cuando termina el periodo informativo de Madrid central el uno de abril en esos diecisiete días el Ayuntamiento ha impuesto cuatro mil cuatrocientas sesenta multas por acceder sin permiso una cifra que para Inés Sabanés entra dentro de lo razonable

Voz 0092 37:18 el volumen de sanciones para ser las primeras remesas yo creo que el el el adecuado yo creo que la gente se entera o bien tienen identificado Madrid dentro

Voz 0393 37:29 hoy le han acusado de estar escondiendo las multas por las elecciones y ella justifica así la demo

Voz 14 37:34 ahora como hay que cuidar aspectos como de

Voz 0092 37:36 integración de todos aspectos pues hay que ser muy preciso y tener mucha precaución en beneficio de los ciudadanos a la hora de lanzar las remesas

Voz 0393 37:46 vamos que se han retrasado para ser más precisos dice la delegada de Movilidad el informe incluye un balance de los primeros cinco meses de Madrid central es positivo el uso del transporte público ha aumentado un seis coma cinco por ciento en el caso de la EMT y la contaminación sea reducido en la estación de la plaza del Carmen el tráfico privado también se ha reducido Casal en Gran Vía un veinticuatro por ciento los días Laborda

Voz 0867 38:06 esa es la solución a los atascos en Madrid ya se presenta en Madrid bueno la las últimas novedades sobre robots cuidado porque hay cacharro que hemos visto que nos ha encantado un vehículo que vuela mira nos cuesta imaginar cientos de vehículos voladores en el cielo de Madrid pero los promotores del automóvil droga aseguran que el obispo ocurrió con los coches hace más de un siglo Javier Vega

Voz 0882 38:30 los robots invaden ya a Madrid porque en la cuarta edición de Global Robot Expo se pueden ver en el Ifema robots que asistan a enfermos en los hospitales recepcionistas de hotel y el último grito un robot camareros pero sin duda la máquina que parece sacada de una película de ciencia ficción se puede ver también en el stand del Ayuntamiento una aeronave ecológica de despegue vertical con una plaza que permite saltarse los atascos como explica a la Cadena Ser Guillermo Villa brille de Giraud Bike

Voz 0645 38:58 uno va volando y en vez de coger el coche eléctrico coger la aeronave o el eléctrico que es mucho más manejable porque puede volar en mitad de tiempo ha de tu casa sin viven fuera de Madrid aterrizamos en en como si fuera la M30 o el anillo circular pero esperamos que se pueda vender por treinta mil euros

Voz 0882 39:18 doscientas empresas líderes en robot sistemas de inteligencia artificial desde la Agencia Espacial Europea al japonesa hayas Kagawa participan en Madrid en el Ifema en esta feria de la robótica es la más importante de España y una de las pioneras

Voz 0867 39:32 de momento tengan cuidado con el viento un taxista de sesenta y un años ha resultado herido esta tarde tras caerle una rama encima la calle Princesa este hombre le ha tenido el Samur y se recupera ya de las heridas sufridas nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte mañana en la previa a la pegada de carteles calentando motores para la campaña electoral de las autonómicas y municipales hasta mañana

Voz 1715 41:19 faltan diecinueve minutos para las ocho de la tarde a las siete en Canarias antes de resumir lo más importante de la jornada tenemos noticia de última hora

Voz 25 41:27 Alfonso

Voz 1715 41:28 hola buenas tardes buenas tardes ha pasado en con Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0441 41:31 a Alfredo Pérez Rubalcaba ex ministro del Interior ha sufrido un ictus se encuentra en estos momentos ingresado en la Unidad de que cardiaca del hospital madrileño Puerta de Hierro está estabilizado su vida no corre peligro está estabilizado se encuentra según los dicen las emergencias de la Comunidad de Madrid bastante bien para este importantísimo accidente cardiovascular en este caso cerebrovascular que ha sufrido llevaba varias semanas el exministro del Interior socialista con problemas cardiacos esta misma tarde el lado izquierdo de su cuerpo estaba sin fuerza estaba cara sin paralizando se pero él estaba consciente ha solicitado ayuda a las emergencias se han personado en su domicilio le han trasladado durante el traslado ese trombo que era el que estaba causando la la pérdida de fuerza se ha desplazado hacia el córtex cerebral no ha podido ser en todo momento e paraliza ha parado este problema está ahora mismo como digo en la unidad cardiaca del Puerta de Hierro en las próximas horas base se les va a practicar un cateterismo para evidentemente retirar ese mono pues el el el lo que le ha causado el ictus ese trombo IBI Bono

Voz 1715 42:41 a mí pase rápidamente a la Unidad de Vigilancia por lo que se

Voz 0441 42:46 a la Unidad de Cuidados Intensivos idea ahí a la recuperación pero nos dicen que está en todo momento controlado su vida no corre peligro Él ha sido realmente el que ha dado la alarma a los míos

Voz 1715 42:58 Ecos que posteriormente la atención esos la noticia de última hora que les hemos contado en La Ventana Rubalcaba ingresado en el hospital a causa de un ictus

Voz 25 43:07 y ahora

Voz 0827 43:13 con un día otra vez por cierto muy muy cara

Voz 14 43:15 lo de política por Arturo Pérez Rubalcaba

Voz 0827 43:18 es un día intenso Poli son unos días intensos los que estamos viendo políticamente aunque él estaba ya apartado de la política es periodo entre dos selecciones eso

Voz 42 43:28 tiempo también de recolocación para los partidos políticos Pablo Casado por ejemplo hemos visto cómo ha virado el barco del PP al centro ya se ha dado cuenta de que boxes de ultraderecha y Albert Rivera pues también le ha pasado un poco

Voz 14 43:39 pero ha pasado a ser un salvador

Voz 0230 43:44 esta es una decisión de Albert Rivera eh no hay acuerdo claro con Pablo Casado para quien ya sabéis que Vox es falta hecha después de haber sido hecha secas

Voz 0827 43:52 en el caso del B Rivera pasa de ser partidos

Voz 0230 43:55 calificar a partido ultraconservador partido ultraconservador lo dicho muchos

Voz 1 44:00 a Jano

Voz 0230 44:05 lo que ha dicho muchas veces es que él no tiene por qué calificar a Vox era un partido sin calificar ahora pasa a ser un conservador

Voz 0827 44:12 pues nada tiempo de recolocación y tiempo también de despejar dudas de colocaciones por ejemplo hoy hemos sabido que Miquel Iceta será el próximo presidente del Senado le tienen que nombrar senador desde el Parlamento catalán es que era republicana dice que no le votará porque no son formas de presentar así futuros nombramientos pero si nada se tuerce será presidente del Senado

Voz 0230 44:33 el próximo presidente del Senado será la primera autoridad del Estado desde mil novecientos setenta y ocho al que hayamos visto desgañita doble sentido sentido

Voz 14 44:42 Pedro sentido ve Mariano Casado adelante bueno

Voz 0827 44:54 no cabe duda de que Miguel discretas un señor que se desgañita incluso podría crearse la palabra desgañita se pues si es una buena palabra porque Miquel Iceta se desgañita muy bien y también nuestros compañeros de deporte hombre no quiero hurgar en la herida pero estos treinta segundos serán recordados por muchos durante mucho tiempo

Voz 43 45:18 el remate de zurda del relato la vida responso avenida al Barça el camino a Pyongyang todo lo aborda claro la eliminatoria

Voz 0827 45:42 no son formas fíjate si ayer recordábamos en la escuadra hizo de Messi en el partido de ida

Voz 43 45:48 bien todo aislado

Voz 0827 45:50 para medios bueno pues ese cuarto gol del Liverpool que sacaba al Barça de la final de la Champions ha sido bautizado esta tarde por Toni Martínez

Voz 1620 46:02 madre mía el gol del bombero torero la defensa el Barça que pasa qué te parece que hagan Un corre a Cádiz

Voz 0542 46:11 madre mía desde Caperucita Roja

Voz 0230 46:15 todo el mundo sabe que no hay que distraerse cogiendo flores cuando el sacó un córner hoy La Vanguardia recoge este relato de los últimos años del Barça en Europa ha perdido tres a cero en Roma mira como suspira Francino cuatro cero en París tres a cero en Turin ayer cuatro cero Liverpool en total catorce cero

Voz 0827 46:33 no es un buen balance el enfado de los aficionados del Barça puede hacer que cambie el himno del club que pasaría a ser este nosotros dos pero hay mucha gente tocada oye en la radio no sólo vosotros esta mañana por ejemplo Toni Garrido saludaba hacía Jordi Martí

Voz 44 46:52 cómo estás Jordi Bosch como si me hubiera pasado un ciclón por encima lo que pasa que yo en la información del tiempo en Hoy por hoy Novi quedan fiel hubiera previsto un ciclón pero fue un ciclón que son unos llevó senos llevó por delante de muy mala manera ciertamente

Voz 0827 47:07 ahora es tiempo de duelo hoy esta mañana para sobrellevar ese periodo Mariano Rojas Estapé pues autora de un libro titulado Cómo hacer que nos pasen cosas buenas recomendaba alguna cosita a Jordi Martí a todos los culés cuando las cosas son malas

Voz 19 47:23 creo que pasar una semana en un momento tan de gloria a un momento tan bochornoso emocionalmente gustas muy preparado o es muy difícil en días como hoy gente del Barça le diría que has pues ya por ejemplo el gol de Iniesta contra el Chelsea en el final del dos mil

Voz 14 47:38 bueno momento cuando estaba todo perdido

Voz 19 47:40 iremos a esas son esos instantes

Voz 14 47:42 del fútbol donde la magia corre tú contarlos visto Jordi no tengo un bucle

Voz 0827 47:47 en bucle Jordi bueno la cosa ha llegado incluso

Voz 14 47:50 este es el partido

Voz 1620 47:53 yo lo vio puede atención afectara a la historia del rock el Twitter del gran Álvaro Velasco los cuatro de Liverpool ya no son los Beatles

Voz 35 48:01 el ciclista

Voz 1620 48:07 vamos con constante que reflexiona sobre esas palabras que parecen otra cosa a mí ansiolítico periodo en el que los primeros hombres de la tierra por cosas

Voz 3 48:17 oye pues no está mal no me das

Voz 0827 48:19 me van a ser ansiolíticos ni fútbol hoy arrancada el programa con dos historias impresionantes

Voz 14 48:29 sí lo hemos hablado muchas veces de los tres

Voz 0827 48:34 plantes aquí en España hoy hemos contado la historia de uno concreto

Voz 1715 48:38 mujer que queda con una amiga amiga que no se presenta que no contesta que le pasa la encuentran en casa inconsciente había sufrido un ataque autoinmune que le destrozó el traslado urgente al hospital sólo podía salvarse con un trasplante a las doce horas ya tenía un hijo de nuevo está felizmente recuperada que tenemos aquí al menos tres cosas amistad alguien que se interesa por otra persona generosidad somos el país líder mundial en donación de órganos y trasplantes y eficacia en el funcionamiento de lo público con una modélica Organización Nacional de Trasplantes

Voz 0827 49:12 hay muchos españoles que han recibido un trasplante ya hay otros muchos que están esperando uno este caso concreto es de los que la Organización Nacional de Trasplantes considera de urgencia cero Beatriz Domínguez Gil directora de la organización no ha explicado qué significa esto

Voz 46 49:29 esto significa que pasan a ser los pacientes en el primer sitio de la lista empiezan a comienzan a tener a partir de ese momento prioridad a nivel nacional uno de los motivos para incluir a un paciente en situación de urgencia cero es una hepatitis fulminante una hepatitis aguda como la de origen autoinmune en el caso que se ha comentado que nos pone en una situación a estos pacientes una situación de riesgo inminente de fallecimiento de muerte en cuestión de cobrarse en el mejor de los casos días si no llega un órgano a tiempo