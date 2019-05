La Ventana (09/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0827 00:00 las cuatro de la tarde las tres en Canarias

Voz 1715 00:06 el presidente del Gobierno ha suspendido su participación en la cumbre europea de Rumanía y regresa ya a España ante la gravedad del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba el último parte médico emitido por el hospital en el que fue ingresado ayer después de sufrir un ictus habrá precisamente de que el ex ministro de Interior y ex secretario general del PSOE Se encuentra en un estado de extrema gravedad la Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere un nuevo jucio juicio contra el ex presidente del Barça contra Sandro Rosell que fue absuelto del delito de blanqueo de capitales por el que la Fiscalía había pedido una pena de prisión de seis años informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:41 la Fiscalía sostiene que el tribunal presidido por Concepción Espejel valoró mal la abundante prueba contra el ex presidente del Barça y reclama a la Sala de Apelaciones que anule el juicio que lo absolvió escoja a un tribunal distinto y que Sandro Rosell vuelva a ser juzgado en la Audiencia Nacional la Fiscalía censura que el Tribunal de Espejel admitiera la existencia de sociedades pantalla en paraísos fiscales la simulación de contratos transferencia sin motivo para concluir que se trataba de negocios lícitos y que no existía el blanqueo

Voz 1715 01:09 el Partido Socialista ganaría las elecciones en todas las comunidades autónomas en las que se vota el próximo veintiséis de mayo salvo en dos salvo en Cantabria y en Navarra es lo que pronostica el CIS preelectoral que augura otro mal resultado para el Partido Popular que no conseguiría la victoria en ninguna comunidad más allá de su coalición a tres junta u BN Ciudadanos en Navarra el director del CIS ha pasado por Hora catorce en la SER José Félix Tezanos cree que el resultado de las pasadas elecciones generales puede modificar algo el pronóstico que hace esta encuesta

Voz 2 01:40 pero es cierto que la votación el resultado de la serie

Voz 3 01:43 tienes puede dar lugar a desplazamientos de votos en función de lo que ha ocurrido no probablemente pues habrá un mayor sentido de voto útil e hay personas que se ubicarán mejor sabrán quién ganó realmente no ganó entonces y quién de acuerdo su ideología debe favorecer más o menos al PSOE y probablemente quizás al PP algún caso

Voz 4 02:02 pero editor más también en el caso de las sedaciones

Voz 3 02:04 a ella autonómicas influye mucho los líderes regionales y locales no

Voz 1715 02:08 en cuanto a los resultados en las dos principales ciudades de este país en Madrid en las elecciones las ganaría el partido de Manuela Carmena en Barcelona las elecciones las ganaría Ada Colau el último partido en valorar este macro sondeo del CIS ha sido el Partido Popular en esa formación alertan una vez más sobre las consecuencias que está teniendo para la derecha la fragmentación del voto lo decía Jaime de Olano

Voz 5 02:30 eso creo que es muy relevante el que la fecha de del muestreo haya sido anterior a las elecciones generales que es lo que los españoles ahora han visto los resultados de de de esos dos movimientos que están produciendo por uno de una izquierda Se está agrupando el el voto mientras que el centro derecha está eh dispersando el voto esto al final provoca que haya menos menos representación del centro derecha

Voz 1715 02:53 el juez que investiga la desaparición de una mujer el pasado mes de marzo en Cornellà ha enviado a prisión a uno de los dos detenidos cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 0464 03:06 lo acaban de escuchar el CIS pronostica un triunfo de la izquierda en la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital el sondeo publicado hoy estima que el PSOE ganaría las elecciones

Voz 0313 03:14 Canales podría hacerse con el Gobierno

Voz 0464 03:17 sumando los escaños de Podemos y Más Madrid que prácticamente empataría en número de votos el PP que sería la segunda fuerza dejaría la Puerta del Sol después de veinticuatro años no sumaría conciudadanos que sería tercera fuerza ni con Vox que obtendría en el mejor de los casos ocho escaños en la capital ganaría el más Madrid de Carmena que podría revalidar la alcaldía con el apoyo del PSOE aunque a unas horas de que arranque la campaña los candidatos piden

Voz 0313 03:42 digerir con cautela es tan cuesta de las

Voz 0464 03:44 autonómicas Ángel Gabilondo PSOE Íñigo Errejón Más Madrid Isabel Serra Podemos

Voz 6 03:49 parece que podría el Partido Socialista

Voz 1 03:51 Putin a las sumas suficiente para gobernar y para que se produzca en Madrid un cambio esto es lo que nos parece importante pero hay mucho que hacer mucho que trabajar

Voz 7 03:59 siempre hay que ser cautelosos con las encuestas pero parece que estamos ante la oportunidad histórica de echar al Partido Popular y conseguir

Voz 1275 04:06 un gobierno de progreso con políticas de izquierdas

Voz 8 04:08 somos muy prudentes pero a la vez con muchísima ilusión porque es decir es anterior a las generales y sobretodo anterior a que más Madrid hayamos empezado una campaña que es ya una campaña de desborde ciudadano

Voz 0464 04:20 una campaña sobre la que el Partido Popular ha consultado ante la Junta Electoral Provincial cree que colgar banderolas en balcones privados podría estar infringiendo la ley Hereu electoral pide que se retire toda la cartelería y más asuntos la Fiscalía incoa diligencias contra la alcaldesa de La Cebada que era del PP ahora de Ciudadanos después de que varios vecinos hayan denunciado que los han quitado sin permiso del Palacio Municipal

Voz 0313 04:43 del padrón municipal a cambio han empate

Voz 6 04:45 donado a personas afines a la candidata en este municipio tenemos a esta hora veintiún grados en el centro de la capital

Voz 9 05:04 me decían

Voz 13 10:00 en realización y frivolizar de el del mar me me me estaba acordando de una visita que dicen en Camboya Phnom Penh a a un centro de detención era una escuela que se convirtió durante el régimen de los Jemeres Rojos en un en un centro de tortura lo han convertido en eh en un museo también Tuol Sleng tienen que poner carteles para prohibir que la gente sea solía porque hay muchas bueno en tras es un lugar de conmemoración de las víctimas es no y además retrata en toda su crudeza con fotografías ves los instrumentos de tortura ETA yo no veo que haya nada hay que invite a la risa pero imagínate lo que tiene que ser para los familiares encontrarse descendientes encontrarse allí que servía que esté haciendo fotos au au selfies hombre no podemos ser tan tan insensibles no hay que saber

Voz 6 10:49 lo de los selfies ya hace tiempo que dura en Auschwitz en Mauthausen alguno alguno Encina trascendido como el Casquero que eran dos turistas japoneses a lo una pareja

Voz 0827 10:59 y en fin pero es que de verdad que recordar que hay cosas que no se pueden bautizar a hasta es extremo ni comercializa esa por segunda claro no ya no solamente la opción pero viendo

Voz 0313 11:15 ha ido algo sin hacer negocio con el sufrimiento

Voz 0827 11:17 lo de otros y con el recuerdo de otros a mi me parece que en este caso concreto es lo que más desde luego estremece es tremendo

Voz 13 11:26 pero y como pues usar de argumento es que la gente lo quiere hombre

Voz 0313 11:29 porque es porque es un mercado una plataforma que funciona con impresiones bajo demanda es decir yo quiero comprarme una una bolsa un bolso de tela de los vuestros donde esté impreso Un sol o no sé qué coño desde hizo un HM

Voz 6 11:42 Enea de algún filtro debería ver es verdad que sí

Voz 0313 11:45 son artistas de todo el mundo que son los que hacen la obra el diseño y tal pero por favor no tiene control perfecta

Voz 13 11:53 de hecho a decidir qué cosas no imprime sobrecogedoras

Voz 0313 11:55 primera raqueta pasado fuera a lo mejor está fuera a las primeras de cambio

Voz 0827 12:01 que hubo hubo una una firma no quiero citar porque no recuerdo exactamente pero que tuvo que retirar también un pijama que era el pijama de niño de El Pico Canarias con la estrella y demás Boque retirarlo claro lo que uno se plantea es cómo es posible que un proceso de creación que es tan complejo que pasa por tantas personas y que después pasar el Departamento de Marketing y que después pasa a las redes como nadie se es incapaz de percibir que hay cosas que no se pueden utilizar que no se puede hacer

Voz 0313 12:32 me gustaría saber qué pensaba de esto nosotros los preguntar porque ha muerto hace unas horas el último español que estuvo en el campo de Buchenwald cebada Vicente García Riestra ha fallecido este jueves en Francia a los noventa y cuatro años de edad donde donde residía y una pregunta estamos con los selfies verdad los nuevas tecnologías las ganas de inmortalizar cualquier situación cualquier escenario sea el que sea que hubiera ocurre

Voz 14 12:54 pero si una niña perseguida hubiera tenido Instagram durante el Holocausto bueno de esta premisa parte Un proyecto israelí

Voz 0313 13:06 una cuenta creada a través de Instagram se llama Eva Stories que recrea la vida de una niña judía Eva Heymann antes de ser enviada a las cámaras de gas en Auschwitz precisamente corresponsal en Jerusalén Beatriz de Kun Berry buenas tardes

Voz 4 13:20 hola buenas tardes bueno y si las parte

Voz 0313 13:22 minas del del diario de Ana Frank en fin sirvieron para llevar la memoria del Holocausto a las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial las imágenes de esta cuenta aspiran a mantener vivo ese ese recuerdo entre los nacidos en el en el nuevo siglos que es lo que va contando exactamente esta cuenta Beatriz

Voz 4 13:39 sí bueno esta cuántos seguidores

Voz 0313 13:41 tiene por cierto perdón por si está

Voz 4 13:43 da fue creada hace unas semanas exactamente Israel cuando se celebraba aquí el Día del Holocausto

Voz 2 13:50 se celebra según el calendario lunar

Voz 4 13:52 entonces no coincide con el resto del mundo e la cuenta lleva una semana ya tiene uno coma siete millones de seguidores eh lo que cuenta son los tres últimos meses de vida de esta chica de la Hayman judía trece años vivían Hungría es como si en en mil novecientos cuarenta y cuatro hubiera teléfonos móviles y redes sociales yo esta chica estuviera contando en primera persona lo que está pasando eso implica varias cosas eh que está contado todo pues claro en un tono en una niña de trece años muy muy sencillo e son imágenes muy claras y al mismo tiempo está contado con móvil vemos cómo el móvil tiembla fuimos a la niña correr jalear llorar los transporta con ella también sentimos su miedo en entonces realmente llega llega muy bien a ese público al que quería llegar que son gente joven eh que conocen el Holocausto pero de una manera muy teórica eh aquí por ejemplo en Israel los supervivientes del holocausto que somos unos doscientos mil tienen más de ochenta y cinco años y entonces claro la gente joven e por supuesto es un tema nacional pero esto es una iniciativa novedosa esta contándolo en primera persona de otra manera y además a través de historias cortas de Instagram

Voz 0313 15:07 quién lo ha puesto en marcha esto Beatriz estuvo

Voz 4 15:10 puesto en marcha un empresario eh y su hija se llama Mati cosa allí es justamente descendiente de supervivientes del Holocausto y lo ha financiado todo él le ha costado cuatro millones de euros pero se ha rodado durante muchas semanas hay justamente con ese con ese afán de de de sensibilizar lo bueno es importante decir que todo esto se ha basado en el diario de esta chica Eva Hayman existió e hizo un diario entonces ellos han basado en ese diario para contar lo que pasó el diario claro termina cuando ya se sube al tren de la muerte lo demás son testimonios de personas que compartieron con ella los últimos mover

Voz 14 15:50 oye yo todo tal cual te iba escuchando bueno

Voz 0313 15:54 me me me iba saltando alguna duda no se te que pensar un poco si esto yo creo que está bien pero no se me suscita alguna duda en todo caso las reacciones que ha provocado en en Israel ha habido más elogios son más criticas por por decirlo claramente

Voz 4 16:07 ha habido más elogios pero también ha habido mucha sorpresa porque es verdad que el Holocausto se trata con muchísima gravedad como creo que la mayoría en la mayoría del mundo salvo el caso que acabáis de contar claro que pero en Israel en fin no se hacen bromas con esto las comparaciones son odiosas en si no no se juega con ese tema entonces nunca había pasado nada si ha habido algunos comentarios que han dicho que que era de mal gusto pero bueno el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue la cuenta Hainan Il ha dicho que le parecía bien el el Museo de del Holocausto Yad Vashem que es el museo que está en Jerusalén que como la La Biblia del del Holocausto ellos han dicho que les parece muy bien pero si legítimo es parece legítimo ha sido la palabra que se que se usen las redes sociales para explicar lo que es el Holocausto

Voz 0313 16:56 cuánto se quiere esta cuenta que Beatriz

Voz 4 16:59 yo uno coma siete millones en este momento

Voz 0313 17:01 mal si en una semana e una semana uno coma

Voz 4 17:04 millones son más o menos unas treinta historias setenta vídeos cortos

Voz 13 17:09 Beatriz es que esta es la nueva narrativa es decir Ana Frank utilizó un diario que era la forma en la que pero se hubiera tenido en Instagram en su en su manos hubiera tenido un móvil

Voz 1275 17:19 como el caso de Eva seguramente lo hubieran hecho

Voz 13 17:22 lo he hecho igual y esto me recuerda la iniciativa que he tenido Carlos Hernández que escribió el sí

Voz 6 17:27 momento estuvo aquí

Voz 13 17:29 luego ha escrito sobre los campos de concentración aquí en España de Franco él también hizo un experimento

Voz 6 17:35 sí sí sí sí he utilizando

Voz 13 17:37 perfil de Twitter con uno de los deportados de los republicanos españoles que estoy narrando lo porque es verdad que es una forma que resulta

Voz 1275 17:45 este que conecta directamente ya ayuda a los

Voz 13 17:48 los jóvenes a entender lo que pasa aunque hay que recordar Beatriz que ahora mismo lo que está ocurriendo en Gaza por ejemplo

Voz 0313 17:54 claro también lo podemos seguir a través de él

Voz 13 17:56 el de las redes sociales de tantos chicos y chicas que están viviendo los bombardeos el miedo el horror la destrucción de sus casas no eso no

Voz 4 18:05 los diarios también efectivamente que están en las redes sociales y que aunque hay que hacer un poco de filtro porque bueno hay una hay mucha fe nosotros pero es verdad que hay cuentas fidedignas en los que también podemos seguir efectivamente lo que es lo que puede ser el diario de unos hijos de catorce quince años que nunca ha ido de Gaza lo que están pasando haya también en yo en cualquier caso recomiendo mirar la recomiendo mirar esto está cuenta en Instagram sobre el Holocausto porque es realmente muy muy pedagógica muy clara y creo que está hecha con mucho respeto

Voz 2 18:36 a Beatriz un abrazo compañero

Voz 4 18:39 igualmente buenas tardes

Voz 2 18:41 algo mira vamos a vamos a seguir con el tema

Voz 0313 18:44 a a pasar de de Auschwitz a Mauthausen

Voz 15 18:47 mataba o en la muerte de los tortura a todos dice el mundo entero todo dato crueldad a Red poderosa deba o tus hubo duelo todo podólogos tía leer todo

Voz 16 19:09 por eso no

Voz 0313 19:16 este no voy a contarle sería la cara opuesta de la de la barbaridad y la tortura que les hemos explicado al abrir la ventana el Instituto de Educación Secundaria Sierra de Yeguas en Málaga está desarrollando un proyecto que se llama de Andalucía Hausen ejecutivo es bueno recuperar radical mira yo rendir homenaje a los que perdieron la vida en este campo de concentración de hecho el pasado viernes en el día del homenaje a los españoles deportados y fallecidos en empatados en otros campos e hiciera una Performance plantar un un olivo con como símbolo de la paz colocar una placa en honor de las víctimas incluso incluso llegaron el el juramento de Emma House en que es un testimonio sonoro muy muy emotivo que después igual igual podemos escuchar de momento me gustaría saludar a la jefa de estudios de este instituto promotora del proyecto María José García buenas tardes qué tal María José cómo va eso qué bien de verdad que que que que que alivio y que alegría poder contrarrestar una cosa con otra no lo lo de lo de las camisetas y lo bolsos y la Illa faldas con con esta iniciativa educativa y pedagógica que por cierto a quién se le ocurrió a María José

Voz 17 20:27 pues mira surgió todo un poco así de forma casual porque resulta eh yo soy profesora también tenían Geografía Historia

Voz 4 20:34 y entonces un día hablando con una amigo

Voz 17 20:37 contaba que su abuelo murió en un intento de tu día creer que digamos que historias tan cercana que existieran así que que a través de a través de ahí me puse a buscar en internet descubrí que el pueblo cercano Juanjo tanto pues en cada uno de ellos podría hacer perfectamente cuatro cinco personas en total así que ella a raíz ya de todo esto pues empezamos a montar el proyecto de Andalucía ha bajado cinco y cuarto de la ESO Ivonne y estamos haciendo la verdad que un trabajo a mi me parece estupendo y sigo pero no por el hecho del del proyecto sino por lo que estabais comentando por por dejar este legado a las era porque conozcan lo que sucedió en los campos de concentración

Voz 0313 21:21 cómo viven los chavales el contacto con la gente mayor ya muy mayor que les cuenta de lo lo lo que ocurrió

Voz 17 21:28 pues mira la verdad que que eso que está haciendo ya digo proyectos muy enriquecedor donde estamos poniendo en contacto con los familiares del por aquí te la buena y entonces bueno que yo Cobo mi coche por la tarde pues como en un coche caben cuatro personas pues nos vamos de cuatro alumnos ello nos vamos a distinto municipio ya hemos recorrido tres los del municipio y hablamos previamente por supuesto habiendo contactado con las personas hablamos como con esto familiares hace

Voz 4 21:59 os lo grabamos hacemos una entrevista también con

Voz 17 22:01 ya después montar pues lo que sería pequeño documental lo pequeño reportaje hablando un poco sobre la vida de estas personas para visibilizar para luchar contra el olvido para dignificar para bueno para dar a conocer estas historias que muchas veces son invisible Ike y que están han dado no

Voz 0313 22:19 déjame que comparta con los oyentes de La Ventana el fragmento final de un vídeo que habéis colgado en Youtube en fin todos los alumnos y demás con con esa que comentaba antes de la lectura del del juramento de Hausen porque es un momento realmente motivo de haber

Voz 6 22:31 no olvidaremos Jamal no está aquí entonces aquí fisio que lo tuvieron que hacer para reconquistar la felicidad de todos

Voz 18 22:37 ganando la sangre derramada por todos los pueblos y lo millones de seres humanos sacrificadas asesinado inmolado por el fascismo nazi fuera un abandonando el camino que no hay muestras

Voz 19 22:48 son la base de la comunidad internacional queremos

Voz 6 22:51 a un soldado caído

Voz 19 22:53 más medios momento

Voz 20 22:58 hombre libre hicimos Amanda entero para decirle ayudaran en la tarea de habilidad internacional

Voz 21 23:11 de momento en la verdad

Voz 17 23:14 sí sí sí además que cuando ves el alumnado motivado por este tipo de de cosa la verdad que que te muchas ganas a de seguir y continuar con este trabajo que muchos vez que bueno que los resultados a largo plazo no como el trabajo educativo

Voz 0313 23:29 hoy una curiosidad como como cuentan los libros de texto de detuvo instituto esta historia Si es que cuentan algo claro

Voz 17 23:37 es que lo que iba a comentar yo lo el libro de texto que conozco no solamente los de instituto realmente es que no lo cuenta directamente es una historia bueno que que se ha quedado en el olvido entonces pues la idea también de rescatarla precisamente para dar a conocer nadie que esta persona que eran muy muy poquitas vivas todavía que esta persona que yo creo que merece un reconocimiento por parte de de de todos nosotros porque derramaron la sangre por eso mismo como terminal incierto por la libertad es la verdad que merece la pena

Voz 0313 24:12 pues te voy a proponer una cosa a ti a lo a todos los oyentes de La Ventana que acceda a que escuches una modalidad bueno pues nueva de estas de de enseñar yo que sea que hemos hablado de en fin de gente que utiliza las nuevas tecnologías en las aulas que utilizan la siempre y al huerto para enseñar matemáticas otros que tuitean obras de arte los hay que ponen a toda la clase representar Juego de Tronos iros hay que sean sumergido en el mundo del podcast para contar la historia por ejemplo el ascenso de Hitler al poder

Voz 23 24:43 vamos como Gil de llega al primer intento primer intento de llegada al poder leer que era discípulo de Mussolini intenta no me de noviembre de mil novecientos veintitrés un golpe de Estado en Money estaba imitando quiere imitar lo que un año antes eh la marcha de Roma pero ágil es una chapuza así que fue encarcelado pero estuvo poco tiempo tú tan solo once meses en esos Ms no pierde el tiempo este tipo y se dedica a escribir su libro Mi lucha

Voz 0313 25:15 bueno Juan Jesús Pérez duelos buenas tardes

Voz 4 25:18 buenas tardes buenas tardes esos profesor de esto

Voz 0313 25:21 Oria en el instituto Virgen de las Nieves en en Granada y es el profesor inquieto tiene una colección de podcasting fin es de lo más escuchado en Spotify vamos junto a programas como los de David Broncano la resistencia a los Andreu Buenafuente Berto Romero es un auténtico exitazo porque se ha inventado un sistema para intentar que los alumnos estudien los temas de selectividad de historia que les van a tocar la selectividad bueno que es a través del podcast que también es otro aplicación de fórmulas nuevas de nuevas tecnologías lo del ascenso de Hitler es de otra colección pero en lo de la selectividad por ejemplo nos encontramos también otro asunto relacionado con la historia de Europa mira

Voz 24 25:58 cuando Napoleón Bonaparte conquista pues casi toda Europa lleva consigo los ideales de la Revolución Francesa cuál era el objetivo de la Revolución Francesa vamos a ver demuestra mesita escuchar pocas uno muy sería

Voz 0313 26:11 Ello acabar con el antiguo régimen acabar con

Voz 24 26:13 la monarquía absoluta acabar con la sociedad esta mental acabar con el cine con el enorme poder de de la Iglesia fomentar una educa

Voz 0313 26:22 dar un profesor cuánto tiempo llevas con esto

Voz 2 26:25 digo casi cuatro años grabando Tosca de forma bueno

Voz 0313 26:32 y cuál es cuál es el el feedback de los de los alumnos tanto tanto de clase como los que te escuchan por la plataforma que son un montón pero es un fenómeno en España

Voz 25 26:43 banda al principio te comento la luna el proyecto al principio les cuesta no quieren tienes reticencia va descargarse una aplicación de Katyn eh les cuesta entrar pero cuando empiece a escuchar su programa irse dan cuenta que ese programa que están escuchando la misma explicación dando clase le engancha porque es una manera de estudiar muchísimo más andina y pueden escucharme pueden estudiar mientras están ordenando su cuarto paseando o vivienda clase entonces al ya siempre al fin acaban enganchado y nos dicen que cada cada tema que veían pasar siempre me dices bueno pero este tema

Voz 23 27:19 queremos Paca queremos pues caras no acudir

Voz 25 27:23 bueno indigente que no alumnos que no son presenciales que que me está escuchando

Voz 2 27:27 increíble el a diario recibo un montón de mensaje de alumnos que están estudiando con disponga sobre esos selectividad y abrumador no lo que de las cosas que que cada vez te dice

Voz 0827 27:38 Javier me parece interesante incluso verlo antes de Darra lección

Voz 1275 27:42 pero me parece muy interesante que los alumnos

Voz 0827 27:45 vea no escuchan estos estos podcast para después discutir preguntar hablar sobre lo que no les haya quedado claro etcétera no profesor

Voz 25 27:53 sí sí sí es que claro ya tienen cola Cemex

Voz 2 27:55 claro lo que yo lo que yo ya he tienen clase

Voz 25 27:58 de la buena estoy repitiendo esa esa explicación que yo estoy dando clases ya estudio para ellos ya se les queda por segunda vez la explicación va mucho más rápida íbamos directamente a la duda buena mucho más fluido en ese sentido

Voz 13 28:10 oye Juan Jesús y no te has planteado dar el siguiente paso proponerles que ellos sean los autores del podcast que busquen esos elementos que busquen por ejemplo una declaración algún elemento sonoro ellos que buscan en Google y en Internet y son capaces de encontrar cosas increíbles para que lo fabriquen ellos que al fin y al cabo es como hacer tu propio resumen tu propia historia

Voz 25 28:35 eh sí está ya hecho algún experimento de azar un pocas con los alumnos pero no pero no en el sentido de tenga la Historia entre lo con los alumnos comida no ir más noto laicidad porque puede ser muy interesante

Voz 0313 28:50 oye que como es el agua que debéis en Granada hay un efecto Granada como profesor de educación física que utilizaba Juego de Tronos clases de yoga para científica dentro de la Universidad de Granada comience ese es el efecto Granada no que os vais a ver qué ocurre

Voz 25 29:05 hay un paisaje aquí que inspira no a lo mejor un paso

Voz 0313 29:07 tú eres de Jaén de todas formas no tampoco tampoco te bebé algo de Granada pero

Voz 2 29:12 estoy deja vivo en Granada pero se queja de que efectivamente

Voz 0313 29:15 muy bien muy bien pues Juan Jesús pliegue suelos María José García profesores ambos muchísimas gracias a los dos felicidades por vuestro trabajo y mucho ánimo de verdad un abrazo muy grande

Voz 10 29:25 muchas gracias un habrá mucha gracia

Voz 0827 29:34 por cierto antes Montse comentaba el perfil que abierto Carlos Hernández en honor de su tío abuelo creo que era que se llama Antonio Hernández el deportado número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres en donde dando cosas de la actualidad referidas al campo y una de las cosas que a tu ideado es precisamente el proyecto de María José María mira el proyecto de Andalucía

Voz 26 29:58 la vida no a hablar impropias yo a la luz

Voz 1 35:13 la Ventana con Carles Francino ha vuelto

Voz 6 35:44 Pelegrí a escuchar en cualquier momento a a Mikel Erentxun aquí estamos nosotros que te cito se prestando la atención Montse Isaías Roberto Barceló que acaban asomarse a la ventana con la cabeza fue Mikel Vergara es una veneración como magnífico y esta canción Mara del barrio de Amara de San Sebastián es de de un álbum del año dos dos mil tres tiene ya tiene ya su historia bueno pues esta canción es noticia porque resulta que ha sido adaptada esas cosas que ocurren en las campañas electorales ha sido adaptada por el candidato del Partido Popular alcaldía de Donosti por Borja Sémper bueno que se atreve además incluso oé con los acordes

Voz 11 36:24 vuelva con los que me con muchas cosas que contar puede ya ella de pan ya en mí pero siempre ha sido así

Voz 6 36:50 lo canta nada vale no canta lo canta Borja Sémper alguien estará pensando qué es lo que mejor que la guitarra alguien estará pensando dice pues será uno de esos casos se donde a alguien de la política le hurta una canción a una imagen a alguien de la cultura Yeste se cabrea y tal no no no no nada de eso esta canción será cedido Mikel Erentxun a Borja Sémper y el propio Mick Érase Ada unas poquitas horas creo que con un encuentro con lectores el diario El Mundo creo que ha sido ha dicho yo quiero que Borja Sémper sea alcalde de San Sebastián no creo en los partidos sino que creo en las personas me parece un gesto de una honestidad en fin Mikel Erentxun buenas tardes

Voz 39 37:32 hola es muy bueno este robustas amigo como eso pues aquí en plena promoción y nervioso que mañana en ese momento como claro realmente especial como mañana empieza es tu campaña ampara al pero con el último vuelo del hombre bala

Voz 0313 37:46 eso es otra cosa no

Voz 2 37:49 ha sido un trabajo y ahora por fin himno que estás ya estamos ya casi en la meta de sería oye

Voz 0313 37:54 Mikel que te queremos preguntar oye

Voz 2 37:57 te ha costado mucho ser tan franco ser tan tan claro a mi me parece que está en fin que es una limpieza de una honradez totales pero te puedo hablar mucho te lo has pensado decir a ver si alguien se lo pensaba no si hosco puedes porque esto fue un gesto días estas sin ver soy yo de conozco Borja de desde hace muchos años que no comulga con muchísima suerte sus ideas mucho con su partido pero me parece un tipo brillante sí bueno cuando considero que se presentará a la Alcaldía pues hijo de puta madre savia nueva no de San Sebastián ha gobernado he al PNV Bildu comenzó gobernado todos no pues lo mejor es el autor de que gobierne otra persona

Voz 0313 38:41 eso es muy curioso además enlaza con lo dice todo lo que dices tú de las personas y los partidos porque esto que estábamos escuchando de Borja Semper es un fragmento de un vídeo donde en ningún momento aparecen las siglas ni el logotipo del PP y culmina con el lema no es política es San Sebastián

Voz 2 38:57 claro es que es verdad yo creo que que

Voz 25 38:59 el el el el está huyendo eh

Voz 2 39:02 E de las siglas del partido sobre esto sobre todo del de la utilización que saqué muchas veces partidistas de ciertas cosas no yo creo que la alcaldía sobre todo si fuéramos unas elecciones generales es otra cosa pero unas municipales yo creo que la la persona la figura del alcalde es fundamental que sólo pienso en la ciudad que no piensen más allá de la ciudad no quiso eso me encantó dicho esto yo tampoco estoy colaborando con una diosa yo nunca me he mojado en grande voy a apoyar una causa u otras loa me piden me dijo mira voy a grabar algunos vídeos de cada barrio de cada ciudad y de nuestra ciudad ir en cada vídeo pues quiero hacer algo distinto no hemos entrado ya me parece original me dijo ya tiene tú tienes que llamara que barrio de San Sebastián cuál es decir Porta que la cante pues cántala perfecto el cantó la canción de Amaral la utilizaron vivió punta no yo no salgo mencionan nada quizá infectada a un montón de chapa Rene de de de claro de qué haces apoyando yo estoy apoyando Draghi dejar a que yo como se la hubiera dejado a Juanra Avilés ex Duncan Dhu que edil por el PNV que también suben este libro porque yo vuelvo yo yo creo en las creo en las personas no los partidos entiendo no los partir de hecho las elecciones deberían hacer con listas abiertas es decir yo creo en este este es el otro

Voz 39 40:32 algún día lo veremos Miquel algún día lo veremos lo que a lo mejor

Voz 2 40:37 tú que quieres otra al sobre porque te gusta número uno e4 veinticinco

Voz 13 40:42 sí pero bueno Miquel más allá de que es verdad que la política municipal y local tiene ese punto de proximidad que hace que conozcamos a los candidatos que que les sintamos más cerca y por lo tanto puedan podamos despojarle de las siglas lo cierto es es es esta es una de las derivadas de la polarización es decir poco

Voz 1275 41:02 parte de un partido político

Voz 13 41:04 que no no desautoriza o no te incapacita aunque no piensas como ellos no comparta la ideología para entender lo que hacen para que te gusta el personaje para que admita sus valores sus capacidades tu recibir hacia ahí hay un hay un punto enfermizo en cómo estamos jugando

Voz 0313 41:22 la política total total

Voz 13 41:25 es un enemigo si tú llevas estas siglas ETA

Voz 2 41:27 ese eso es verdad que las redes

Voz 13 41:30 están fomentando pero es verdad que llevamos demasiado tiempo fomentando eso de que el que no piensa como todo aquel que uno botas es un enemigo en todos los

Voz 6 41:38 las redes lo están fomentando pero gestos como éste de Mikel Erentxun van en la línea contraria hay muy a fondo de todo lo contrario que os pediría que será algo más actual

Voz 1275 41:45 pero es que además si si escuchas si escuchas a Borja

Voz 6 41:49 conoces tú lo conoces lo conozco mucho ellos

Voz 1275 41:52 hubiera ocho una canción que no es mi caso Borja me lo pidiera se la cedería gustosamente no le acompañaría cantarla porque no se porque si tú escuchas a Borja

Voz 13 42:00 ha tenido una línea tan coherente siempre

Voz 1275 42:03 más allá de las siglas en las que se haya apoyado ha tenido una línea tan coherente siempre en lo que ha hecho hay una cosa que no se puede decir de Borja es que sea un oportunista claro dice una cosa y que cambia porque el partido cambia sea Borja ha sido siempre Borja Semper

Voz 0313 42:16 yo lo entrevisté por un libro de pueden realmente

Voz 1275 42:19 entonces yo entiendo perfectamente a Mikel lo que no entiendo es la reacción pero la reacción de los entiende como dice él se por la polarización porque sitúa ahora mismo me dices yo si votaran San Sebastián podría votar a Borja Sémper bueno pues esto provoca una serie de de respuestas redes que no tiene ningún sentido

Voz 2 42:37 efectivamente de me están tratando de facha si algo tengo todo

Voz 13 42:42 claro claro como algo

Voz 2 42:45 son las ideas del PP pero es que tú lo estás diciendo Borja está llevando una candidatura centrada en la ciudad siglas fuera iraquíes que yo veo en las elecciones municipales de otra manera de todas formas de todas formas os he dicho que me haría ilusión que ganara Borja por por lo que te he dicho primero porque creo que es una persona válida porque creo en la alternancia de de los poderes Si bueno cosa que es que le tenía que tocar a él pero tampoco está siendo un apoyo público

Voz 0313 43:15 ya ya ya ya ya no pero que está que está que está muy bien oye Miquel que el que el treinta y uno de mayo nos demos en Pamplona haciendo juntos lo ha dicho no llegues tarde ni te equivocas

Voz 6 43:25 sí sí

Voz 2 43:28 pues ya en directo las canciones de enero Isco que es de lo que es verdad me apetece hablar y lo que de verdad me ilusiona

Voz 0313 43:34 pues mira te despido con una mucho del nuevo disco que se titula La Vereda un abrazo es un abrazo

Voz 40 43:54 abiertas de fue las marionetas niños

Voz 6 44:13 yo creo que merece una reflexión muy profunda este gesto de de Mikel Erentxun que nos acaba de explicar aquí en La Ventana por cierto hablando de elecciones y de política hay reflexiones la polémica de hoy

Voz 26 44:29 la polémica

Voz 0827 44:33 bueno pues ya saben once días después de las elecciones generales esta medianoche comenzará la campaña para una triple elección municipal autonómica europea evidentemente son elecciones distintas lo acabamos de comentar en las que la peculiaridad local no siempre sigue la tendencia marcada en unas elecciones generales pero claro la inmediatez con la que se producen estos comicios respecto a los anteriores convierte esta cita electoral en una especie de segunda vuelta de las anteriores todos se juegan mucho quiénes crecieron el veintiocho de abril intentarán que la inercia se consolide quienes perdieron fuelle pretendieran recuperar parte de los votos que se fueron por el desagüe el Partido Popular y su líder son quienes más se juegan en el envite porque un nuevo derrumbe sería catastrófico hace que su situación es diabólica porque en esta campaña no sólo se someten al escrutinio ciudadano frente a sus rivales políticos sino frente a su propio espejo a su propio yo que ha transmutado en diez días desde la derecha sin complejos al pretendido centro en todo caso y al margen de los resultados finales lo deseable sería que el veintiséis de mayo de nuevo Se llenas en las urnas con una participación masiva para que después no quepan dudas sobre el mensaje

Voz 0313 45:47 Barceló hablará de todo esto esta noche en Hora Veinticinco me imagino no

Voz 1275 45:50 no me ha tocado trabajos por ser más déjame que te lo diga también a los oyentes que hay un partido de fútbol de Carrusel vamos por ser más pero nos toca arrancar porque siempre tocan hora25 una nueva campaña electoral pero bueno está tienen muchos matiz que tiene muchas aristas porque estábamos hablando de las municipales y de cómo se vota o de cómo se interpreta la elección del alcalde que es algo muy cercano que no tiene muchas veces que ver con las siglas sino con la persona pero es que votamos en unas europeas y Europa se juega mucho en estas elecciones y tengo la sensación a veces que nos olvidamos de ello pero la amenaza de la ultraderecha lo que se puede vivir la las fuerzas que puedan entrar y la fuerza que tengan cuando entre luego porque también el Reino Unido se va a presentar en unas elecciones en las que no cree no entonces

Voz 6 46:29 Python totales

Voz 1275 46:32 tiene estas elecciones es verdad que a nosotros nosotros mismos decimos que cansino venga campaña electoral

Voz 6 46:37 estas tiene tantos años

Voz 1275 46:40 cercano hasta el europeo que yo creo que vale mucho la pena

Voz 0313 46:42 la lectura que es una segunda vuelta

Voz 1275 46:45 sí yo creo que yo tengo mucha curiosidad más allá del FIS que hemos conocido hoy pero yo tengo mucha curiosidad por saber qué pasa con esas elecciones con esa fuerza del Partido Socialista con esa debacle del Partido Popular cómo gestionan ellos esta campaña que más o menos ya estamos viendo por dónde irán pero yo sí pienso que es una una segunda vuelta tengo mucha culé

Voz 6 47:04 la has Bono en el País Semanal del domingo

Voz 0313 47:07 sale con un titular el desafío de las

Voz 6 47:09 la de es casi un mono porque hay unas batallas réditos le Sevilla Zaragoza

Voz 13 47:16 les esas completos para todas las ciudades que sabéis que en el año dos mil cincuenta el ochenta por ciento de la población mundial a estar viviendo en ciudades pero fíjate es es una segunda vuelta entre otras cosas porque las obligadas coaliciones y alianzas de gobierno

Voz 1275 47:30 lo han tanto a nivel nacional como lo

Voz 13 47:33 el gol local es es fundamental saber cuál es el resultado de esta última vuelta para saber por dónde por dónde

Voz 6 47:39 no tiene porque ser las mismas forzosamente no por eso eso para para de la geometría variable

Voz 13 47:45 es decir el talante la capacidad de sentarse a hablar a afrontar los retos comunes que tenemos claramente en Europa son unos cuantos absolutamente eso esto tiene que que dejar cerrado el ciclo que además debería dar paso a un ciclo de una cierta estabilidad

Voz 0313 48:01 sí es verdad con los gobiernos que sean del signo que sí

Voz 13 48:04 ya con las alianzas que se formen que nos permitan centrarnos en lo esencial no en matizar permanentemente con mensajes y de exclusivamente ideológicos iba

Voz 6 48:13 yo te comentábamos

Voz 1275 48:15 veinticinco que era el dato quedaba Cáritas de los trabajadores pobres y el dato de los becarios de los becarios también precarios no que esté esto sobre la mesa que se hable de esto no como dices tú de los mensajes vacíos de las peleas estamos viviendo ahora una cosa sin precedentes como es que el Parlament de Catalunya cuenta Llona el nombramiento de un órgano autonómico y esto ayer Eduardo Madina que otra cosa no pero experiencia en política tiene esto no tiene precedentes es decir un partido proponía un nombre y nadie discutía que esto podía ser así nos perdemos tan ante tanta energía que en gestos y símbolos absurdo

Voz 13 48:49 dos Que no nos llevan que no con no conducen a solucionar uno de los grandes retos yo fijada en este día de Europa quiero abrir un poco la ventana también al optimismo pero me da la impresión el hecho de que coincidan las elecciones yo creo que va a animar a ir a las urnas a muchos jóvenes que ya votaron el pasado veintiocho de abril que son conscientes de las amenazas no sólo de las amenazas también de que les toca a ellos ellos la la Europa de Auschwitz será o no hablaba en todo eso les pilla muy antiguos pero tienen otras amenazas y otra oportunidad

Voz 0313 49:21 déjame recomendar en ese momento de El País Semanal del próximo domingo el artículo de Javier Marías los que les siguen habitualmente recordarán que en artículos anteriores antes de las elecciones generales escribió Bono me va a costar mucho votará a alguien porque estos un desastre tonos bueno y al final en este en esta segunda parte confiesa que finalmente votó que seguramente te arrepentirás lo que votaba cuando dice que la municipales de las autonómicas importa más bien poco que Madrid está como está su opinión pero llama todo el mundo a votar en las europeas Javier Marías porque porque por todo eso que estamos

Voz 1275 49:56 pero debería porque llamará a votar en las aulas municipal dice porque es también es donde vivimos pero lo más cercano

Voz 41 50:01 pero es que eso tenga que meter y también Javier Marías encontrar su Borja Semper algo así

Voz 0313 50:10 Paloma indicios para inflar

Voz 13 50:12 dotar para luego no poder no

Voz 0827 50:15 el caso está muy bien que haya sacado este asunto de de Europa y la paradoja que resulta que los británicos voten unas elecciones a un lugar donde quieren salir yo tomaría buena nota de la metáfora de las dos semifinales de Champions en donde los equipos ingleses británicos se han metido en el último minuto en la final a lo mejor

Voz 41 50:32 hay un cambio Westerveld dos equipos ingleses dos la final de lo que antes llamaba la Copa

Voz 13 50:47 el Brexit entre otras cosas nos demuestra lo costoso lo complicado que es deshacer los lazos porque son mucho más fuertes que lo que dice un tratado o lo que dice un acuerdo es decir el profundizan tanto en nuestra forma de vivir en nuestra forma de ésta que pretender deshacer lo que en lo que hemos avanzado es un absoluto error pero es que además tampoco encuentran la salida a ese a ese laberinto Con o sin Gran Bretaña sin el Reino Unido nosotros tenemos que seguir avanzando en Europa

Voz 0313 51:16 es otra mirada de Europa

Voz 14 51:18 muy distinta muy interesante haya Valladares

Voz 42 51:21 cómo resuelve problema esta cuestión era muy elevada dividida multiplica por Pío Portillo les pido que me brinda

Voz 43 51:34 eh tú

Voz 42 51:37 y mesa a cara Rais

Voz 6 51:40 Enzo de esta canción la letra de esta canción es sería común resumen

Voz 0313 51:44 de las matemáticas aplicadas a la vida y enseguida entenderán porque lo cuando a las siete de esta tarde comienzan los actos de entrega de las cátedras Humboldt que es el galardón de investigación más importante de Alemania y el catedrático de la Autónoma de Madrid Enrique Zuazua es uno de los seleccionados la introducción de acogida para él es la Universidad bávara Friedrich Alexander la FAO de de Núremberg que le considera ojo el mejor matemático mundial en el campo de las matemáticas aplicadas Enrique Zuazua buenas tardes

Voz 2 52:14 buenas tardes enhorabuena lo primero felicidades de la ciudad Grace

Voz 22 52:18 esto esto significa que

Voz 0313 52:21 emigra a Alemania o no forzosamente

Voz 22 52:24 bueno micro en gran medida no los contratos realmente exigen que uno desarrolle el grueso de la actividad aquí durante los cinco años de la duración de la cátedra pero es compatible también con mantener la filiación quinientos tiene las instituciones de origen técnicas sólo Universidad Autónoma de Madrid como decía el de investigación que que en Bilbao donde ahora desarrollamos un proyecto financiado por la European Research Council de Bruselas

Voz 0313 52:53 cinco años de cátedra sí se puede preguntar con qué con qué dotación económica con qué apoyo

Voz 22 53:00 las cátedras fútbol tienen un doble apoyo realmente está está bien estructurado el programa Humboldt es una fundación a nivel nacional estas

Voz 2 53:10 dentro de las financian y se consuma

Voz 22 53:13 Villena o la complicidad de una universidad como has mencionado es que pone todos los recursos de una cátedra universitaria pues con su personal asociados de gestión técnico Si bueno y luego el personal Junio asociado académico no lo que pone junto tés tres millones y medio de euros para cinco años verdad que esa financiación complementaria y sobretodo ponen pues eso mucha ilusión y mucho networking no Humboldt como yo suele decir es una familia en la cual AIA veintitrés lo impreso en todos

Voz 4 53:49 a los sesenta y cinco años

Voz 22 53:51 es que lleva de vida Humboldt a la contracción Humboldt desde que se construyó en el cincuenta y tres pues sabido veintitrés mil jóvenes decía algunos ya no tan jóvenes de todo el mundo en todas las científicas que han pasado por aquí por Alemania gracias a sus programas de formación