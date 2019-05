La Ventana (09/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1715 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias el próximo jueves sabremos finalmente sí Miquel Iceta el socialista catalanes elegido senador el Parlament va a convocar para ese día un pleno tras canario Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes estaba previsto que fuera el miércoles pero el miércoles de la semana que viene el presidente catalán declara como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia por negarse a retirar algunos símbolos independentistas de fachadas de edificios públicos el líder del PSC al que Pedro Sánchez

Voz 0795 00:31 como presidente del Senado ha pedido hoy que no se mercadeo con su elección May se a la sanador nunca

Voz 2 00:38 se ha producido la sustitución del senador como pieza de cambio por otras cosas personalmente no pienso mercadear una eventual candidatura mía presidir el Senado por otras cosas haríamos un flaco favor al Parlament a la política catalana y al Senado o promesa

Voz 1715 00:51 en Cataluña el juez ha enviado a prisión a uno de los dos detenidos esta semana por la desaparición el pasado mes de marzo de una mujer en Cornellà Barcelona Ana Pussy

Voz 0196 01:00 el presunto autor material de la muerte de Jeanette Jumilla es de treinta y nueve años desaparecida desde el trece de marzo es un hombre español de treinta y dos serán conocidos víctima y presunto homicida ha ingresado ya entre rejas por orden del juez de kurda ya que le ha tomado declaración durante esta mañana ha dejado en libertad con cargos con medidas cautelares a otro compañero suyo detenido también el martes por los Mossos d'Esquadra Se trata de un nombre español también de veintitrés años en su

Voz 1510 01:25 acaso ha acusado de encubrimiento recordemos que

Voz 0196 01:28 la policía localizó en el piso del presunto homicida restos de sangre de la víctima pero no ha confesado dónde ocultó su cadáver

Voz 1715 01:36 el barco de la ONG Open Arms por fin ha podido atracar en el puerto de Lesbos en Grecia para desembarcar la ayuda humanitaria que transporta Nicolas Castellano buenas tardes

Voz 1620 01:45 hasta hace unos minutos ha comenzado el desembarco de ese material humanitario que transportaba el barco y que va a entregar a distintas organizaciones que trabajan en los dos campos de refugiados de la isla de Lesbos tras siete días sin poder atracar en el puerto de Milene ha recibido finalmente la autorización de Grecia aunque Oscar Camps sigue sin entenderlo

Voz 1620 02:16 la autorización ha llegado horas después de que Camps pidiera la mediación del Gobierno

Voz 1715 02:20 el presidente del Gobierno regresa desde la cumbre europea de Rumanía que abandonado antes de tiempo regresa a España por el agravamiento del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba información del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 5 02:32 están muy buenas semifinales de la segunda competición continental hoy la oportunidad para el Valencia la Europa League desde las nueve de la noche contaremos en Carrusel la vuelta el Arsenal tres Valencia aún hoy en Mestalla con la afición visitante desde primera hora de la mañana en la ciudad y con novedades en el conjunto de Marcelino Koke y estará disponible no así con Delia tampoco Seris F ambos serán baja el partido desde las nueve al igual que la otra eliminatoria que se juega en Londres

Voz 1715 02:52 Chelsea Eintracht de Frankfurt con uno a uno en el partido de ida cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid

Voz 0464 03:03 luz verde a la nueva ordenanza que regula las sube TC en la capital el Ayuntamiento ha aprobado el texto de forma inicial y abre ahora un plazo de alegaciones que termina dentro de un mes por lo que la aprobación definitiva hará el Gobierno saliente de las urnas la ordenanza regula horarios y espacios limita la actividad de cada licencia a dieciséis horas diarias cinco días a la semana además no podrán recoger usuarios a menos de cien metros de las estaciones Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente inmovilidad

Voz 0795 03:30 efecto y el impacto que en nuestra ciudad tiene por un lado el incumplimiento de la norma que todos sabemos que debería de ser uno treinta y no se cumple y por otro lado al al haber comunidades reguladas incomodidades sin regular el impacto que está teniendo en términos de movilidad de

Voz 6 03:50 de efectos contaminación

Voz 0795 03:53 en la movilidad

Voz 0464 03:54 la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en robos con violencia en Collado Villalba formada por once personas todos menores de veinte años asaltaban a sus víctimas en la calle y los amenazaban con armas Raquel Fernández

Voz 1915 04:07 muy violento serán los miembros de esta banda formada por once jóvenes de entre dieciocho y diecinueve años y otros seis menores hasta el momento se les atribuyen cincuenta y uno asaltos a víctimas en plena calle para robarles principalmente sus carteras y teléfonos móviles la investigación para llegar hasta ellos comenzaba en enero hice detectaba que tenían una estructura plenamente organizada Ana Martín es portavoz de la Guardia Civil

Voz 7 04:31 además actúan cada vez con mayor desprecio hacia la vida e integridad física de las personas todos son vecinos de de Collado Villalba donde sucedieron los hechos y bueno pese a su juventud tres de de los mayores de edad tenían antecedentes

Voz 1510 04:42 de los diecisiete detenidos cinco están en prisión

Voz 1915 04:45 otros seis han quedado en libertad provisional y los menores han sido puestos a disposición de la Fiscalía correspondía

Voz 0464 04:51 ante veintiún grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1715 05:24 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias aquí en la SER

Voz 0995 08:04 no hay secreto mejor guardado que aquel que conocen todos

Voz 16 08:06 el silencio que provoca el exceso de ruido qué pasaría si eliminase hemos el ruido para dar por fin al silencio ruido blanco un podcast de Greenpeace producido podio ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 17 08:23 está bajo que has oído tantas veces has bailado tantas veces frío no

Voz 9 08:32 colecciona con el país y los cuarenta clásica la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos traído que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros con El País

Voz 18 08:46 bote de veinticinco que ya es el bote del treinta de abril para un único acertante

Voz 19 08:52 en Basauri Vizcaya el millón de Euromillones en Valladolid lo veo venir soy la próxima otro

Voz 1510 08:57 bote de Euromillones que se queda en España en

Voz 18 08:59 la buena los ganadores Juega Euro Millones

Voz 0795 09:03 loterías te recuerdo que juegues con responsabilidad sólo si es mayor de edad

Voz 20 09:07 hola tiene zapatos de tacón para la montaña

Voz 21 09:10 a seres humanos baje a partes iguales de en su teórico es totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes en trata cuatro mil seiscientos setenta y seis euros cota final siete mil trescientos ochenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta cincuenta y cinco euros Tirso ochenta por ciento TAE nueve contendientes por ciento financiación de FC Bank hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 0795 09:34 esto es musulmana sin duda pero estamos mejor informados que nunca hoy por hoy la referencia en información de las mañanas

Voz 2 09:44 radio de seis a doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 1 09:55 la patria una marca no le vi yo no veo rojos y azules yo creo españoles del blanco y Vallvé

Voz 22 10:02 no es el más cálido lo haré así que más matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema

Voz 12 10:11 You problema

Voz 1 10:17 no no van mal vamos él ve Mariano danos la Casa Árabe delante nunca

Voz 1715 10:43 a ver qué pasa con Miquel Iceta al final bueno estamos cantado por la radio Toni Martínez

Voz 12 10:54 Robinson Especialistas secundarios El Mundo Today Saras Socas Meré Aróstegui Lucía Taboada señor checo con una muleta no con dos con una muleta y Marta del Vado hoy páramos por aquí acechando también hay que lo sepa venga va

Voz 0230 11:21 venga oye que comenzamos con tensiones en el centro derecha a Vox Madrid propone prohibir que la fiesta del Orgullo Gay haga en el centro de Madrid y llevarlo a la Casa de Campo para que no moleste el Partido Popular de Madrid responde como se nota que no han gestionado

Voz 1510 11:36 sí

Voz 0230 11:37 no ven que la Casa de Campo y familiar

Voz 23 11:39 mansa que la banda etarra

Voz 24 11:44 pues aquí no hay más

Voz 12 11:49 el vamos por partes vamos a escuchar a Javier Ortega

Voz 0230 11:52 la Schmitt al candidato de Vox a la alcaldía de Madrid que dijo esto en el debate organizado por el diario El País

Voz 25 11:57 cambiando de sitio la fiesta del Orgullo hacía sacando a los de Madrid porque causan verdaderos problemas tanto varía y los manda haríamos si me permites el físico lo mandaremos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay hubo lo que quiera pero dentro de la Casa de Campo y por supuesto

Voz 12 12:16 hoy es que la gente cuando uno oye para que puedan hacer sus cosas gays cosas guía esté en la Casa de Campo y entonces hoy la popular Isabel Díaz Ayuso

Voz 26 12:28 en la Casa de Campo eh ya no sólo porque es un bien patrimonial es también un escenario de las familias durante el fin de semana van a tratar de hacer deporte etcétera

Voz 0795 12:39 no creo que sea el sitio no es el sitio no es el sitio al gay

Voz 27 12:44 lo mejor sería una

Voz 12 12:49 la reserva sobre todo lo que las familias no les vean porque como se sabe los homosexuales no tienen familia que los que las familias no les vean porque además es que imaginaros una familia de gente que se quedó manca por por el por eso se te cae el siete cae el brazo y todo bueno Isabel Díaz Ayuso después

Voz 0230 13:12 corregido sus palabras

Voz 12 13:14 probablemente ha telefoneado al despacho de abogados de Nueva York que aclaró a Suárez Illana que los neandertales no aportaban por el método de guillotina entonces y una vez aclarado esto ha resuelto Isabel Díaz Ayuso

Voz 0230 13:27 diciendo que con el PP el Orgullo Gay ha ido siempre

Voz 12 13:29 súper bien desde luego

Voz 28 13:32 sido popular ha tenido sus mayores cuotas de participación y creo que se tiene que seguir desarrollando como siempre donde siempre

Voz 12 13:38 ya está ya ha añadido que no va a entrar en polémicas estériles

Voz 1510 13:42 entrar en polémicas estériles

Voz 12 13:53 además

Voz 0230 13:53 la ahora noticia el futuro

Voz 29 13:56 además la comentabais

Voz 0230 13:58 calle de La ventana este congreso de robótica

Voz 12 14:01 ese desarrollo

Voz 0230 14:03 y augura malas noticias para los estudiantes de arte

Voz 12 14:07 en él

Voz 0230 14:07 futuro los camareros serán robos pegando de esta manera una de las salidas profesionales más comunes de los actores robots camareros lo contó ayer Javier Gregori aquí último grito un robot camarero claro el debate es qué tipo de camarero alcanzarán esas criaturas del futuro la calidad de aquellos camareros que el legendario ex ministro Miguel Arias Cañete añoraba

Voz 12 14:33 cuidado que vamos a poner una frase del año dos mil ocho madre mía las pruebas en la sillita del coche cuyos Miguel Arias Cañete

Voz 0230 14:43 actualmente comisario europeo que fue candidato del Partido Popular en las elecciones europeas en el año dos mil ocho se quejaba del deterioro de la calidad de los camareros porque el oficio estaba lleno de inmigrantes

Voz 13 14:54 ha permitido que los otros servicios

Voz 12 14:57 me exponga

Voz 13 14:59 pues una mano de obra no tan cualificada como el como aquellos camareros maravillosos que teníamos que les pedíamos uno borda un no sé que han encontrado en la que no sé qué hacer la mina de locales en vinagre y venían traídas rápidamente con una enorme eficacia no

Voz 0230 15:15 lo que ha llovido desde el año dos mil ocho

Voz 12 15:17 lo había mira no había llegado la

Voz 0230 15:20 no había llegado la crisis muchos españoles rechaza Avan el trabajo de camarero y es Cañete se lamentaba de la baja calidad del camarero africano con ese momento equívoco además en que como parece que además de pedirle cosas difíciles

Voz 12 15:34 en su camino

Voz 13 15:36 la cerdos

Voz 12 15:40 el camarero

Voz 0230 15:44 hace unos días Javier Ruiz explicaba en Hoy por hoy cómo han sido las últimas contrataciones en España los datos de empleo

Voz 1496 15:50 todas las afiliaciones todas las altas en Seguridad Social crecen entorno al uno por ciento menos en hostelería en hostelería crecen un siete por ciento en hostelería en consecuencia hay simplemente Un país de camareros que en estos momentos nos da ese dato

Voz 0230 16:05 bueno bueno ya es mala la perspectiva de un país de camareros pero todavía que no nos alcancen y para camareros porque hay camareros robot bien es verdad que el robot que escuchamos ayer en La Ventana mira tiene una voz que no impresiona vamos a escucharlo en el reportaje que ayer emitimos le pregunta ni responde

Voz 1981 16:20 estás diseñado para ayudar

Voz 0995 16:23 a lo humano

Voz 12 16:29 y además

Voz 0230 16:36 no

Voz 12 16:38 detesto esto

Voz 0995 16:40 además un poco sabe todo escuchamos como ayuda

Voz 12 16:43 pasa a los humanos

Voz 0995 16:48 qué quieres pegarle a Evra como jugó ayer Jordi Alba

Voz 0230 16:55 camarero no barman eh no está detrás de la barra dando e Irlanda has visto lo del Ajax ayer increíble no no da conversación dice regular regular hay que esperar una evolución de este camarero que tenga más personalidad te venga la mesa diciendo suman

Voz 13 17:09 esta

Voz 12 17:11 pero veremos también pronto el robot pero robots rapero oye que es capaz de arrimar a gran velocidad esto

Voz 0230 17:21 hoy intentaremos algo un poco loco Marta del Vado Marta hoy intentaremos algo un poco loco desde Washington desde Washington tú serás la que vaya lanzando palabras a Sara a Sara venga tienes que hacerlo cada cuatro segundos es difícil porque tú te quedas colgada escucha los cuadros

Voz 12 17:37 mira dice que más de cuatro segundos palabra cuatro segundos

Voz 0230 17:42 la obra entonces ella con lo que veas eh lo que tengas alrededor por ejemplo de una palabra que tiene que ahora Marta

Voz 1510 17:48 micrófono puso entonces ahora acetona

Voz 0230 17:50 el micrófono pero esto será después ahora sólo Socas en fiesta que es lo que toda la vida ha sido estilo libre

Voz 30 17:58 ya a ver

Voz 31 18:11 aprista tanto a la habrá no hay motivación para el que vengo a trabajar alargará Dios sin ni siquiera ser una locución mientras tanto voy escuchando sino por el modo en el que ritmo que siempre hemos a cuatro Merea me mira con la cara rara yo mirando al micro mientras qué harán que siga haciendo el free al pues hombre que yo lo hago ya un modo genial de mi trabajo pues hago siempre como el atajo para llegar a la final Abbado voy directa boya en el coche de un modo muchacho si yo me iré de TRAM que lo que está claro que después me monto Owen aparte sí a bueno una fiesta ahora sigo dejo que sigáis en la reyerta acostumbrada que en las bocas Escena Abierta acertó que se abra cada puerta

Voz 33 19:13 sí venga

Voz 0795 19:17 vamos twiterías viril

Voz 4 19:19 en teoría es una propuesta que yo creo que había que tener muy en cuenta la hace yo con un palo

Voz 12 19:25 en cualquier comunidad de vecinos se debería

Voz 34 19:27 mar por escrito del horario en el que se va a hervir coliflor

Voz 12 19:31 sí sí estamos todos de acuerdo verdad totalmente sí

Voz 4 19:35 desde la gente anda despistada con esta primavera que estamos ahora teniendo mira sino lo que cuenta a Belén

Voz 34 19:39 con el tiempo está loco uno ya no sabe qué ponerse vas disfrazado de oso panda lo que ya

Voz 4 19:47 luego hay gente que es muy práctica pero que muy muy practica un ejemplo nos lo da cuarenta y uno como te reconocerá

Voz 34 19:53 mide uno sesenta hay peso cincuenta y ocho kilos y yo aquí eh pues llevaron metro hay una báscula

Voz 4 20:00 la gente se encariña con cualquier cosa ejemplo lo da inspector

Voz 34 20:03 eso ha hecho tantos años el idiota que hasta me sabe mal perder la antigüedad

Voz 4 20:09 ya acabamos de nuestro estudio es que es difícil que no te represente lo hace yo me llamo rol

Voz 34 20:13 soy responsable y siempre controlo lo que gasto comida a cincuenta euros Internet treinta euros ni puta idea cuatrocientos ochenta

Voz 35 20:25 venga ya

Voz 1715 20:26 teorías llegan a todo por la radio las noticias del Mundo Today

Voz 1981 20:31 hacienda pregunta a Messi siquiera hacer alguna declaración tras la derrota ante el Liverpool ya que no ganamos partidos con él que no es de algo de dinero con los impuestos no pide de la Agencia Tributaria por el momento el jugador sigue sin querer hacer declaraciones como siempre se cuela un vaso de Starbucks en el juicio es late delante del juez Marchena se ha podido ver claramente durante cinco segundos en el juicio de los fans del juicio no pueden creer que la productora haya pasado por alto este detalle

Voz 12 21:03 sí

Voz 1981 21:04 intentan organizar una boda sencilla ya acaban montando musical de Broadway

Voz 0230 21:09 querían una boda pequeña pero al final se ha aliado y sin darse cuenta han montado su propia productora Antonio y con se casarán usando cuatro cantantes solistas cuatrocientos extras vestidos de gato dos

Voz 2 21:21 a última hora Arman cuéntanos

Voz 4 21:24 la Asociación Española de Criminología denuncio la película que la película detective Picasa Chuck no se ajusta a la realidad de la progresión

Voz 1981 21:32 gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves añaden mí coño mi reglas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos hubo un niño le pide a su abuela una muñeca gigante como la de los fans de Malú se reúnen bajo el balcón de su casa y le gritan con Rivera no como buena divorciada tira hacia atrás el acuerdo de resolución para ver cuál de sus amigas será la próxima ponen las lentillas del revés Isabel cerebro Pablo Casado lamenta que por culpa de la normativa del Ayuntamiento de Madrid no pueda virar al centro

Voz 36 22:17 no

Voz 0230 22:21 el anuncio de la propuesta socialista catalán Miquel Iceta como presidente del Senado ha generado multitud multitud de comentarios de comentaristas profesionales también de comentarista ganados en redes sociales ya se sabe que hay gente que expresa su opinión partidarios y contrarios de manera más o menos respetuosa y hay gente más agresiva gente que saca sus fobias a pasear probablemente alcanzado Iceta el récord de España de fobia manifestada porque ha conseguido que haya comentarios homófobos comentarios catalanofogos por quienes le consideran sospechoso de independentismo comentarios hispano Fobos por quienes le consideran sospechoso de españolismo comentarios bailó Fobos comentarios Gordó zulos comentarios Calvo Fobos y comentarios en ató Fobos si no les gusta el Senado afortunadamente para él quién tiene gente a favor muy singularmente el presidente del Gobierno

Voz 12 23:22 Pedro Sánchez que ha declarado estos sobre Miquel Iceta

Voz 1722 23:25 que uno de los mejores representantes que puede tener esta nueva etapa el Senado pues es una persona como Miquel Iceta

Voz 0230 23:32 bueno pues una persona pues es uno de los mejores debe tener otro sucede que Iceta no es senador y el PSOE quiere sustituir a uno de sus senadores por Iceta esto es algo que habitualmente se hace de manera rutinaria pero como obra estamos en periodo ñoña no hay cortesía parlamentaria que valga ni ningún cada votación hay que viene con el cuchillo entre los dientes dice Pedro Sánchez

Voz 1722 23:54 creo que lo importante es eso que le pediría al Parlamento de Catalunya de sobre todo a las fuerzas parlamentarias en el Parlamento de Cataluña que nos dejen ejercer nuestro derecho

Voz 0230 24:04 se refiere Sánchez al derecho de cada partido a designar a sus senadores pero os habéis fijado que he dicho lo importante es que las fuerzas parlamentarias pues le preguntan por las elecciones europeas y responde lo importante es también empieza diciendo lo importante a ver si se ha inventado el robot presiden

Voz 0795 24:18 de que siempre respondo igual lo importante es que

Voz 1722 24:22 en la familia socialdemócrata que las fuerzas progresistas tengamos

Voz 0230 24:26 una representación importante en

Voz 1722 24:28 la próxima arquitectura institucional de la Unión Europea

Voz 0230 24:31 es muy importante uno de los asuntos de la Unión europeas ahora mismo Venezuela que por cierto Borrell y con ese don de gentes que tiene a veces dijo ayer que la administración de Estados Unidos se comporta en Venezuela como un cowboy cosa que dicha pro ministro de Exteriores pues

Voz 37 24:44 la administración americana ahí está como el con el del oeste en que desenfundó nosotros no estamos para que nadie se confunde

Voz 0230 24:54 es verdad que el estilo del presidente de Estados Unidos es un poco es un poco echó p'alante tiene además como secretario de Estado Mike Pompeo que a partir de ahora ya propuesta de Iñaki de la Torre pasa a denominarse Mike Pompeo de tal manera que diremos el secretario de Estado americano

Voz 12 25:20 ay

Voz 38 25:22 el voto tramposo

Voz 27 25:24 no

Voz 12 25:29 le les encanta eso Mike Pompeo para estar más cerca de Irán habrá que amenaza guerra nuclear José María Aznar si quiere intervenir en Venezuela Simón

Voz 0230 25:39 esto es relativamente significativo porque José María Aznar querría intervenir en todas partes José María Aznar lo dice es un país del mundo al azar uno cualquiera le pregunta si el Inter bendito frito opción vamos a escuchar su frase sobre Venezuela parece que está hablando en el interior de un acuario vacío pero se entiende el precio de una intervención puede será alto pero el precio de no intervenir puede ser más alto

Voz 12 26:02 precio

Voz 0230 26:15 o más pero esto vale para cualquier cosa eh para el Barça B Charo Valverde tiene un precio pero el precio de Charlotte puede ser peor y viceversa lo contrario coger un taxi tiene un precio en el caso de intervenir un país cuando hablas de precio es un eufemismo eh es vida humana seis hemos digamos Motorhead las relaciones internacionales son son muy difíciles en Navarra en la Comunidad de Madrid Navarra la Comunidad Navarra Madrid muy grande la comunidad de Navarra es la periferia de Madrid

Voz 12 26:42 Navarra hay un conflicto con un oso que tiene un chip francés y se come ovejas es puedes estar el Pirineo eso ya lo dicen te lo deja protestan en Radio Pamplona Javier Lorente qué tal muy muy buenos días habla Javier qué tal

Voz 0988 26:58 llama se llama esa paz

Voz 12 27:01 no no no no es moral no es morales

Voz 0988 27:05 sí sí yo se llama Clavería aliados en aquí en este lado del Pirineo la Begin es el nombre equilibrar la verdad pero buscado porque es una osa de origen esloveno entonces en esloveno sería algo así como Nashville no va para que veáis que se puede llamar de muchas maneras igual es por eso por el que tenemos el problema de de el comportamiento de Claver in el caso es que la soltó el Ministerio de Medioambiente francés en septiembre me ha pasado la hibernación ha llegado ya la primavera llevamos ya tres ataques a ganado en concretamente un pueblo del Pirineo del valle de Roncal que se llama gustar Ros hubo otros cuatro antes del del invierno lleva un chip que geolocalización e para que lo puede total los ganaderos pero claro sólo funciona en Francia

Voz 12 27:48 me explico porque ya en este lado

Voz 0988 27:51 en la lista de Medio Ambiente tienen en las claves y Geo localiza a aclarar para que avisar los ganaderos cuándo va a llegar a su zona que puedan mover las ovejas avisan a los perros etc etc pero los datos de Jero afición al Gobierno de Navarra se lo facilita un día más tarde

Voz 12 28:08 pues yo me baño sí sí está ahí está ya en el el con el Anil puro

Voz 0988 28:19 impera hablando de Navarra la localización de la de la buena de Clarín lo que ha pedido el Gobierno navarras tener las claves de la mediación para poder hacerlo yo directamente a los franceses sé que es lo van a pensar dicho una cumbre de alto nivel entre los dos ministerios el próximo viernes diecisiete de marzo de mayo allí Madrid precisamente para ver qué hacen con con Clarín los ganaderos quieren que se la lleven los franceses a su lado claro y no entiende de fronteras los ecologistas dicen que bueno que las cosas solucionaría con mastines entrenados para orientarla aquí bueno pues también nos viene a la memoria Camil que fue el último oso autóctono del Pirineo que se dio por desaparecido por muerto en dos mil diez pero con Camil que fue un mito aquí en Navarra casi pasa como con Elvis que tenemos dudas

Voz 12 29:10 muchas gracias Javier un abrazo

Voz 1715 29:19 mira el diecisiete de mayo de la cumbre doloso estaremos haciendo La Ventana en Tenerife en Santa Cruz de Tenerife y el XXXI

Voz 12 29:24 Pamplona toma tierra del oso y Francino entrelaza unos sonó porque no descamisado venga

Voz 4 29:37 tenemos una exclusiva increíble está al teléfono el director de Juego de tronos que sí que accedió a contar lo digo soy muy grande porque es algo que hemos conseguido sin problema iba a explicarnos cómo va a acabar finalmente las series dorando si Padrino que muere quién no muere qué pasa con Sans que pasa bueno espérate que me dice Nerea que tenemos otra persona al teléfono si vale pues entonces aparcamos lo de Juego de tronos para otro día íbamos porque es un oyente que intervino hola buenas tardes

Voz 23 30:01 hola hola buenas tardes cuánto tiempo nada no sé si no se alegra cada cuchara de verdad miran cada día pienso me digo tienes que llamar a la radio pero me pasa luego ya no llamo oye perdona de quién eres

Voz 4 30:20 que es que no sé quién eres en otro remedio que exagera Amaya

Voz 23 30:23 cómodo cremà de de mayo no mi madre soltera es becario de mayo Montero quién fuiste cambio de la se acuerda noventa y seis no me acuerdo Dios cuánto cuánto tiempo estuvo gira alemana

Voz 4 30:42 hemos visibilidad no

Voz 23 30:44 pasajero

Voz 4 30:47 pero ahora mismo no caigo

Voz 23 30:49 el domingo por la noche la radio que se que la hacía la previsión del tiempo de la plaza de toros de Nimes a Manolo Molés me decía al tiempo decía maestro ya me iba para casa que vaya pero que coincide muchísimo con con con montón de vosotros algún momento con todos éramos carne con casi todo con Iñaki por ejemplo sin pensar si sacaba guitarras de la planta ocho hacer tocando el tío queda ah sí bueno contar además hablar con Francino Tony Visconti con Susana no lo hago confidencia confidencia una una oreja si que no tenía dueño

Voz 4 31:34 adaptarnos para dotar Emaya perdóname un tema es que no se porque es que estamos haciendo en directo

Voz 23 31:39 yo lo que quería es que quería bueno que en fin que me caso

Voz 1 31:47 vaya quede bien

Voz 23 31:55 sí sí que estáis invitados hola todo está bastante no te cortan si ya ya a contar las orejas el quince de agosto Australia iba a ser súper billete más preocupéis iberia punto com sin noche queremos dar todas las facilidades que hay aquí para tema apartamento en pase está bastante chunga pero será estado mirando a mi futura mujer y bueno contar apartamentos textos talco apunta a sus amigos

Voz 4 32:52 aquí la gente las caras de la gente en la mesa hay ilusión ilusión total

Voz 23 32:56 extraña que el bonito ánimo que le encanta como la otra mujer ya lo he dicho bueno menciona que durante la ceremonia de la boda Nike ella les gustaría ir lanzando te palabras arrimando muy bien se tiene que sería enrollaba gélidos claro yo Cornelio con el barra

Voz 12 33:27 Julio

Voz 23 33:29 siento no le invitamos a que no queremos malos rollos que alguien esté yo piso de que no sabía sí

Voz 4 33:38 así porque nada es un complemento directo Mabi

Voz 23 33:45 esta mujer esposa yo pensé que si no pienso de que

Voz 4 33:50 bueno Jerez madre tienen prosigue con el programa

Voz 23 33:53 no no oye tema tres años tienen ellos medieval en agosto porción

Voz 12 34:01 esto no le expliqué a mi futura mujer nada

Voz 23 34:04 las orgías que hacíamos el hacer lo que pase en la SER se queda

Voz 12 34:07 pese a Dios que dé Maya yo me acuerdo yo no pongo cara iremos a la cara bueno irás tú no no iremos todos lados

Voz 1 34:24 la Ventana en las redes sociales como Ventana La Ventana

Voz 39 34:30 k de las

Voz 0795 34:35 la Cadena SER presenta el placer de escuchar vine como es la porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Pedro

Voz 40 34:46 mi madre me lo dijo yo me prometí que vendría verlo en cuanto ella muriera le apreté sus manos en señal de que lo haría pues ella está

Voz 0795 34:56 morirse yo en plan de prometer no

Voz 41 34:59 a este ir a visitarlo me recomendaron

Voz 0795 35:02 se llama de otro modo

Voz 40 35:05 estoy segura de que le dará gusto conocerte entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría dire tanto decirse no sé lo sé que diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de esos malos puertas

Voz 0795 35:19 la vía antes me había dicho

Voz 2 35:22 no voy a pedirle nata exigen el lo nuestro lo que estuvo obligado a dar vi nunca me metido

Voz 0795 35:29 el partido estuvo hijo cobrase Locarno

Voz 42 35:34 pues sí lo haré ha

Voz 0795 35:37 pero no pensé cumplir mi promesa hasta que habrá pronto comencé a llenarme de sueños

Voz 2 35:43 Nos a darle a las ilusiones de este modo se me fue formando junto al rededor de la esperanza que era que eres

Voz 0995 35:52 señor llamado Pedro

Voz 31 40:55 silencio

Voz 12 40:57 silencio que entre otras las obras con poema incluido

Voz 31 41:01 los campos de Madrid Isidro santo divinos son tantos celebran labradores en cuanto envía Angelico consuelo dulce horas aunque agricultores cosecha de tan fértil que divino yo mano da tributo no el el TS fruto de tierra cogerán el cielo vuestros ojos Santa sembrando lágrimas el fruto directo para salir Isidro portara son sujeta en Madrid cada año la

Voz 12 41:48 José Calderón verdad bien

Voz 1 42:01 el vamos

Voz 12 42:14 enviar reenviar una imagen a Marta Marta del Vado entramos de diverso tras el universo otra venga

Voz 1510 42:29 que decidan que si Venezuela que si Corea del Norte y la verdadera guerra se ha desatado ya que en Washington por si no lo sabéis entre la Casa Blanca y el Congreso que tiene abiertas varias investigaciones parlamentarias que la administración Trump no para de bloquear resumen rápido de cómo estamos en estos momentos Donald Trump ha usado un privilegio presidencial para bloque dar la versión original del famoso informe Mueller y evitar que llegue a manos de los demócratas el Comité de Justicia de la Cámara votó ayer una resolución acusando al fiscal general de desacato porque también se niega a entregar la versión íntegra de ese informe en paralelo otro comité de medio ese arbitrio que es el que se encarga de garantizar la transparencia en la Cámara ha pedido al secretario del Tesoro las declaraciones de impuestos de los últimos seis años Donald Trump el Secretario del Tesoro también se ha negado a cumplir esa citación parlamentaria entregarlas declaraciones claro que los miembros del Gobierno incumplan sistemáticamente las citaciones parlamentarias puede ser el primer paso para que los congresistas lleven estos casos a la justicia federal a los tribunales les acusan de obstrucción para los demócratas esto qué significa

Voz 4 43:37 bien

Voz 1510 43:40 que estamos en una crisis constitucional decía el presidente del Comité Judicial

Voz 12 43:45 en el momento de haber efectivamente si lo congresistas

Voz 1510 43:47 estas pueden preservar esta república o van a permitir que cambia a una forma de gobierno más tiránica no es un asunto partidista dice ella Rinat del es que el Congreso ponga límites al poder ejecutivo sea el presidente que sea además estamos pendientes de que Mueller testifique ante el Congreso el presidente Trump también se pone a esto el Paral en paralelo el Comité de Inteligencia ha llamado a Don júnior al hijo mayor de Donald Trump para que testifique por sus contactos con Rusia durante la campaña electoral

Voz 12 44:17 bueno esto es todo un dramón Chipiona un dramón a más de uno aquí

Voz 1510 44:23 a Washington le mandaba yo a Denver Colorado

Voz 12 44:25 yo tres porque eso porque porque porque por cabeza Colorado hemos oído sin vender

Voz 1510 44:32 se va a convertir en la primera ciudad de Estados Unidos en legalizar las setas alucinógenas

Voz 12 44:37 The Magic más rojos que le llaman aquí

Voz 1510 44:39 vale vale más el consumo y la venta dan a ser legales para mayores de veintiuno años Kevin Matthews es el activista que ha promovido la legalización

Voz 37 44:49 otra

Voz 1510 44:52 Juan Guaidó explicaba que era un cadete en la Escuela Militar de Estados Unidos que era el sueño de su vida el soldado pero le diagnosticaron depresión Il echaron del ejército y eso le hundió todavía más pero unos buenos amigos le introdujeron responsablemente dice en el mundo de las setas alucinógenas y esto le cambió la vida dice que se fue la niebla ahí llegó la claridad

Voz 12 45:14 ya a partir de ahí ha podido rehacer su vida efectivamente a partir de ahí se fue de la niebla

Voz 1510 45:24 ya han podido rehacer su vida sin la necesidad de seguir consumiendo este tipo de de sustancias salud no

Voz 12 45:30 Colorado

Voz 1510 45:31 Colorado vuelve a destacar en esto de la legalización fue el segundo estado en legalizar la marihuana en dos mil doce y ahora pues también lo hace con los Magic más France en no tengo claro si en Washington le vendría bien a más de uno si es que más de uno se pone extra

Voz 12 45:45 y así estamos donde estamos claro puente aéreo Washington su perla de la semana en un mitin no fue en Denver fue en Florida en el que estuvo hablando de migración

Voz 51 45:59 bueno dados el hecho

Voz 12 46:02 no han dicho Pippo Borgia que sí

Voz 1510 46:04 en esa quince mil personas intentando cruzar la frontera dos o tres agentes de la Patrulla Fronteriza que haces como padres a esta gente se preguntaba entonces alguien del público e iluminado le contesta pues les disparas entonces el públicos empieza a reír el presidente también vamos a escuchar ese momento para nadie usa explico

Voz 1 46:32 se ríe y dice que esto sólo se puede decir en esa zona de Florida

Voz 1510 46:39 en fin otra noticia en el estado de Washington se sea aprobado un proyecto de ley para hacer con

Voz 0995 46:46 con restos humanos y esto lo comentamos el otro día es verdad

Voz 1510 46:50 lo que viene siendo abono de toda la vida las costumbres funerarias están cambiando en Estados Unidos también las cremaciones han aumentado un cincuenta por ciento en dos mil dieciséis superando a los entierros por primera vez según un informe de la Oficina del Censo en dos mil treinta Se van a morir un millón de estadounidenses más que ahora además se quedan sin sitio en los cementerios un entierro convencional aquí es carísimo estado haciendo una búsqueda rápida veo que lo más sencillo sale a una media de unos nueve mil dólares y bueno algunos han visto un filón en esto han empezado a estudiar cómo hacer abono con restos humanos que dicen que es una opción extremadamente más ecológica más barata insostenible que los entierros o que las cremaciones es el caso de la empresa Africom Posse que está basada en Seattle

Voz 0795 47:38 no veo que tomen web finos está Twain

Voz 1510 47:43 esta mujer Katrina space es su fundadora es la directora ejecutiva ya explica el proceso de reducción orgánica natural que sufre el cuerpo de un ser humano al morir no que puede ser utilizado después como fertilizante contribuyendo al ciclo natural sin introducir en la tierra metal es hormigón y líquidos para enviar Samar que se usan actualmente en en los cementerio eso sin emitir los gases contaminantes de las cremaciones dice que este proceso requiere una cantidad de energía ocho veces menor que la cremación o el entierro que por cada persona se ahorraría el equivalente a mil kilos de dióxido de carbono explica esta mujer que el proceso es muy sencillo para facilitar y acelerar la descomposición se deposita el cadáver envuelto en un sudario orgánico en un gran tanque con oxígeno y materiales vegetales como la alfalfa astillas de madera la paja y que esa combinación estimula la actividad microbiana la descomposición dura unos treinta días en realidad lo que hacen es eso replicar el el proceso natural no a medida que se el material orgánico muertos se descompone

Voz 13 48:43 tiene nada

Voz 1510 48:45 el caso es que un grupo de ecologistas en legisladores de ese Estado han aprobado el proyecto lo han aprobado además por unanimidad en el Senado ahora lo tiene que firmar el gobernador para que se convierta en ley y está previsto que lo haga próximamente así que a partir de mayo de dos mil veinte el año que viene

Voz 12 48:59 en un año cepo para si se podrá usar compuesto

Voz 1510 49:01 mano para abonar jardín un parque

Voz 12 49:04 es decir sigue siendo el Rey León toda la vida no lo estamos cerraron esto pasa si esto pasa en el estado de Washington

Voz 1510 49:11 no es posible en este Estado donde casi uno de cada dos adultos se considera por ejemplo no religioso esto no es tan viable en otros estados que son profundamente Beatos ya lo sabéis y conservadores como es este país

Voz 12 49:22 bueno hola buenas tardes buenas tardes en Internet

Voz 13 49:29 pues mira llevamos toda la semana con un nombre muy presente en Twitter incluso ha sido primer Trending Topic

Voz 52 49:38 también

Voz 53 49:42 ir por

Voz 13 49:48 las pues es una señora que desde que entró en Twitter hace diez años ha bloqueado a prácticamente toda la red social miles personas Juan Camus estoy bloqueada por ella vamos a hacer la prueba en el Twitter de la Ventana Roberto

Voz 0464 50:07 eh y Araceli no sí sí sí la tecnología Araceli la famosa da Feli no nos tiene bloqueado

Voz 13 50:13 mi amigo bien pero lamentaba no hay vacío legal

Voz 12 50:17 bueno bueno Araceli tienen la cuenta privada unos cuatrocientos

Voz 13 50:20 seguidores y se presenta como en defensa de España ama al Almirante y a mis padres mi buen gusto en aumento electoral ya hay muchas teorías sobre ella hay algunos que creen que se trata de un voz que tienen que ver con las selecciones algo a priori descartable carece lleva diez años en Twitter Ícaro voto hace diez años para las elecciones de este año pues no tiene mucho sentido además tiene un canal de Youtube por lo que la señora

Voz 1510 50:39 Steve existe hay además quién dice que es

Voz 13 50:42 un experimento sociológico vamos lo más lógico es que es una persona que sencillamente pues la gente le cae mal eh pues no quiere saber nada de miles de personas algo que a mí me parece fenomenal ella tiene un Twitter semi privado punto por cierto me hice aquí Nerea quitado lo de privado encima porque tiene más de tres mil seguidores por esta polémica que ha tenido en Twitter

Voz 12 51:00 ahora mismo pues mira acabo entrar entraré no me lo puedo como me tiene bloqueada

Voz 13 51:07 casado Araceli me ha llevado a preguntarme hasta cuántas personas te puede bloquear en Twitter pues en Twitter sólo se pueden seguir hasta mil cuentas cada día para evitar la sobrecarga del sistema pero no hay un límite definido para el número dan Falls

Voz 1915 51:19 bloqueos que puedes hacer en Veinticuatro horas ha pues lo

Voz 13 51:21 cada quién te dé la gana Isabel quién no puede bloquear a nadie en Twitter por orden judicial pues Donald Trump

Voz 12 51:27 no

Voz 13 51:28 porque violaría la Constitución de Estados Unidos ya que no permitiría cientos de estadounidenses conocer los pensamientos del presidente a trámite demandaron ocho personas el año pasado por bloquearlos y la juez federal Naomi Riis dijo que no que de bloquear nada en España a los políticos y pueden bloquear a los usuarios que lo que les de la gana

Voz 1715 51:46 qué puede hacer si España hasta mañana

Voz 13 51:48 Ana de hecho a mí me tiene bloqueada Rosa Díez

Voz 12 51:51 si no salía algo extraño no sé por qué porque Araceli nadie

Voz 0995 52:02 territorio millennials pero vamos de lleno ahí vamos a mucha gente no pero sí me tiene bloquea también va a otra cuenta que dice la señora Juanes todo esto sería lo que llevó a ver que yo vamos relativamente poco tiempo la redes sociales como para haber detectado problemas sociales derivado del uso de la misma a largo plazo pero poco a poco salen a la de victorias que a mi me parece que la gente debe conocer un poco peliagudo pero es necesario que la gente lo conozca para identificarlos

Voz 12 52:35 Reyes

Voz 0995 52:36 es una una historia que se lleva generando un durante unos años lo que es la red pil pil pil pil

Voz 12 52:44 a usted literal es la pastilla roja viene

Voz 0995 52:47 el alegoría de Matrix de cuando neo le ofrece las pastillas sobre dejar el mundo real

Voz 12 52:52 sí

Voz 0795 52:53 en dos mil dieciséis seis

Voz 0995 52:55 un documental ojo agarrar a la silla es un documental estadounidense que explora el movimiento por los derechos por los derechos de los hombres Amira eh o sea de los hombres masculinos los hombres no en contra del feminismo a polémica por razones obvias no lo que lo que quería este documental era mostrar el camino que seguía una feminista hasta dejar de serlo el documento es bueno pues es horrible pero es generó un camino que siguieron uno ciertos usuarios en Internet que ellos se llama unas hay asimismo los reptiles Xorret pilas pues esto derivó como que es un montón de una generación de misógino misántropo que sea esto es muy complicado explicar porque lo que conlleva que derivó a su vez otra generación que los Blas PIL porque consideraban que ser un reptil que era el rechazo a la mujer era sólo objetable a va a la gente guapa es decir a la gente que puede conseguir una mujer en cualquier momento de derivó a los infiel conocéis este determinó no lo sea esto esto es increíble cincel son las personas que se auto consideran que tienen un celibato involuntarios es es es terrible porque en Estados Unidos se han generado foros en los que hablan entre ellos pues hace unos meses atrás hace un año no me acuerdo un atentado que cometió un incendio en el que mató

Voz 0988 54:31 es verdad veinte personas algo así

Voz 0995 54:34 sí porque realmente rechazan a todo aquel que pueda tener relaciones sexuales pues a este de de este palo van pero es últimamente se ha generado otra rama más que se llama la clown PIL esta parece menos agresiva que las anteriores pero sí eh sigue siendo igual de es nihilismo camuflado de de buen ritmo ese llama claro es decir te tomas el mundo a risa

Voz 1715 55:07 varios dirigentes del Partido Socialista se están acercando hasta ahora al Hospital Puerta de Hierro en Madrid donde estaba ingresado Alfredo Pérez Rubalcaba recordemos que el último parte médico decía que su estado es extremadamente grave Inma Carretero buenas tardes