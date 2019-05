La Ventana (09/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias varios dirigentes del Partido Socialista se están acercando a esta hora al hospital Puerta de Hierro en Madrid donde está ingresado Alfredo Pérez Rubalcaba recordemos que el último parte médico decía que su estado es extremadamente grave Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 00:20 sí buenas tardes en encuentran en el Hospital los expresidentes del Gobierno Felipe González y Rodríguez Zapatero y otros

Voz 1626 00:25 destacados ex dirigentes socialistas compañero

Voz 0806 00:28 el Gobierno de Pérez Rubalcaba como Javier Solana Valeriano Gómez o José Blanco según informan fuentes del entorno del ex secretario general del PSOE el presidente del Gobierno Pedro Sánchez abandonó este mediodía antes de lo previsto la cumbre a la que asistían Rumanía ahí está a esta hora vuela hacia Madrid esta mañana a estaba en el hospital también Susana Díaz quien fuera vicesecretaria general del partido persona muy cercana a Rubalcaba Elena Valenciano también se está desplazando en este momento hasta el centro hospitalario

Voz 1715 00:53 a todo esto otra vez Donald Trump sacude a las bolsas de medio mundo Pedro Blanco si sus renovadas amenazas comerciales a China han provocado de nuevo caídas en las Bolsas el Ibex ha dejado casi un uno y medio por ciento y acentúa una muy mala racha Eladio Meizoso buenas

Voz 0527 01:07 hola buenas tardes sí ha perdido el uno con cuarenta y tres por ciento se queda en nueve mil noventa y cinco puntos después de seis días consecutivos a la baja ha perdido un dos con cinco por ciento en esta semana un cinco por ciento en lo que va de mayo está ahora mismo en niveles del pasado mes de febrero y hoy lo han llevado peor otras bolsas de la zona euro sobre todo París que se ha dejado un uno coma nueve por ciento aquí los valores más castigados hoy han sido Arcelor que pierde el seis por cien Técnicas Reunidas el cuatro Grifols el tres con siete por ciento estos tres valores muy concernidos con ese conflicto comercial entre China y EEUU y también el petróleo en valores bajos en estas últimas semanas está en sesenta y nueve dólares el barril de Brent

Voz 0313 01:45 decenas de hospitales privados ébano sumar en los próximos

Voz 1715 01:48 o al sistema de captación de donantes de órganos Zaragoza acoge el congreso de la Organización Nacional de Trasplantes Laura Marcos

Voz 2 01:54 sí camino de los cinco mil cuatrocientos trasplantes este año la idea de la ONT es aumentar la actividad de donantes entre un cinco y un diez por ciento por el único resquicio que queda la sanidad privada en los próximos cuatro cinco años se incorporarán unos ciento sesenta hospitales privados a la red lo que permitirá conseguir unos cuatrocientos trasplantes extra Beatriz Domínguez Gil ex directora de la ONT

Voz 3 02:17 el trasplante no entra en esta iniciativa yo estoy convencida de que la actividad de trasplante de órganos tiene que desarrollarse de forma mayoritaria en el sistema público de salud

Voz 2 02:26 en cualquier caso estos centros privados tendrán que cumplir los mismos requisitos que la pública y responder ante ella

Voz 0919 02:33 deportes Jesús Gallego jornada de octavos de final en el Masters de Tenis de Madrid Djokovic se ha metido en cuartos ha ganado con facilidad a Chardy Federer está sufriendo para ganar al francés Free Monfils está jugando en el tercer set está por delante en el marcador el francés luego jugarán los españoles Verdasco ante el griego Tsipras Rafa Nadal ante el norteamericano tifo con el deporte lleguemos a las seis y tres minutos las cinco y tres en Canarias

Voz 1 02:58 cadena SER Madrid

Voz 0464 03:02 Comisiones Obreras culpa al PP de que los últimos diez años en Madrid haya aumentado la pobreza la desigualdad y la precariedad laboral son las conclusiones de un informe que ha presentado el sindicato y que analiza las políticas económicas de la última década en Madrid ocho de cada diez empleos son temporales Jaime Cedrún secretario general de Comisiones Obreras Madrid

Voz 4 03:19 se ha optado por reducir el gasto reducir las plantillas las inversiones y al mismo tiempo mandarlo todo la privatización familias que tiene comprar los servicios educativos que el negocio de la empresa de las empresas primero educación lo mismo la sanidad lo mismo en los servicios sociales

Voz 0464 03:35 precisamente sobre precariedad laboral hoy la candidata popular a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso ha defendido que a hablar de empleo basura es ofensivo lo ha hecho en una entrevista en Madrid diario

Voz 5 03:46 pero un empleo a que no haya empleo luego a mí cuando empiezan hablar empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener empleo basura que lo necesitaba estando oportunidades para corregir problemas que tenía

Voz 0464 04:01 PSOE Unidas Podemos y Más Madrid se comprometen a impulsar en el primer pleno de la Asamblea de la próxima legislatura una Ley de vivienda basada en la que presentó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para acabar con los desahucios José Manuel Rodríguez Uribes PSOE Isabel Serra Unidas Podemos Clara Serra Más Madrid

Voz 1630 04:17 chocante sorprendente que una de las regiones más prósperas de Europa carezca de una Ley de Vivienda que garantice como dice la Constitución el derecho a una vivienda Eric de todos los madrileños

Voz 6 04:27 tienen que ver con una administración que tiene que ampliar el

Voz 7 04:29 parque público de viviendas que es una forma precisamente de influir en los precios y las subidas abusivas de los precios del alquiler necesita movilizar vivienda vacía

Voz 0313 04:37 sí a crear una bolsa de alquiler social y asequible regular las pisos turísticos y a esta hora la rotura de una tubería dificulta la circulación en la avenida de Logroño están actuando ya los bomberos tenemos a esta hora veintiún grados en el centro de la capital

Voz 8 05:00 todos los viernes entramos en la cocina de David de Jorge para abrir el apetito hilo que surge quería tenderle la mano y el brazo matrimonial

Voz 9 05:08 estás escuchando heavy mujeres encajada pero hay que esperar Hadiza Aida infidelidad

Voz 8 05:13 encanta crear los Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 0313 05:22 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana siete las seis en Canarias aquí en la SER cadenas

Voz 1 05:30 de servicios informativos

Voz 10 05:39 descuidar T tener algún seguro por el que pago demás mutuas de traer tela mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua fe consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 12 05:59 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche quise sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo está abdominales sabes no

Voz 1804 06:13 explicarlo bien que si entran los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobar lo turismo La Ser presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe ten encuentros del bienestar punto es

Voz 10 06:42 cuestionar arte no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuas de traer tela mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 13 07:03 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene su proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presentes los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 12 07:22 desde de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 6 07:25 cuando abres la nevera para coger una manita pero conversar Shakhtar Tate Tres Chocolates estás pensando con el esto

Voz 1880 07:32 lo que sí puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 13 07:48 todos tenemos un jefe todos hemos perdido en préstamo alguna vez por eso a todos entendemos a Freddy con el país y los cuarenta clásica la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros como el país

Voz 6 08:11 disculpe conoce tiene una marisquería

Voz 10 08:15 están buscando haremos Ben aquella joyería que pone la joya del Nilo

Voz 0136 08:17 el si donde está el señor Cantando bajo la lluvia no

Voz 0313 08:20 no

Voz 0136 08:20 ya doblones escribe suele encuentran que bien

Voz 10 08:23 la vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google Home mini de regalo al reservar hazlo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor toro igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 11 08:42 hola Murgui que escondido ordenados mirando alarmas y eso pues para que nos proteja para que no nos roben para que no son los metan a día vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos para de ir tranquilos te parece poco

Voz 13 08:56 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula calculan en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 09:07 en veinte segundos imposible explicarte todo el control confort y seguridad que tierra sentir el asistente de Conde

Voz 13 09:13 compro Pilot del Nissan Qashqai lo que sí

Voz 14 09:15 es posibles explicarte que con el Nissan Qashqai disfruta

Voz 13 09:18 las de la última tecnología de este dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC iba acerca tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta CE Nissan Innovation Dati AIDS

Voz 6 09:28 a mí me hizo crecer por echar un cable necesitaba

Voz 2 09:31 examen sino con pelo natural pueblos

Voz 6 09:34 como nunca

Voz 0136 09:38 pues el viernes hay boda del euro ya pot yo ahí lo dejo

Voz 8 09:41 hay favores que sólo noventa millones de euros pueden devolver este viernes bote de noventa millones con el euro

Voz 7 09:48 no

Voz 1 09:51 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:57 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias hace días hace unos cuantos días ya verdad Roberto a ti te suena que Neves Concostrina nos cuenta ninguna historia de Reyes hace varios de verdad Dios quizá bueno pues yo casi que lo estoy echando de menos así que esta tarde esta tarde viajamos a Italia pero tampoco muy atrás eh sol hasta que el fascismo sustituyó a la monarquía y acabó precipitando su desaparición

Voz 15 10:21 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:37 es decir que el nueve de mayo de mil novecientos cuarenta y seis abdicó Víctor Manuel III el último rey de Italia no es exacto porque no fue el último fue el penúltimo pero como el que les sucedió duró treinta y tres días en el trono pues la verdad para el caso es lo mismo porque fue una birria de reinado la cuestión es que la monarquía italianas se fue al garete en mil novecientos cuarenta y seis y que no quieren volver a oír hablar de ella el rey Víctor Manuel III después de varias y continuas meteduras de pata abdicó en su hijo Humberto pero le dejó un trono tan perjudicado que fue el Rey habrá cada habrán ahora lo ves ahora ya no lo ves resumimos resume Érase una vez un país muy cercano con forma de bota donde reinaba un señor de metro y medio minutito y con bigote llamado Víctor Manuel III apareció de repente en su reino un cabeza rapada que se llamaba Mussolini y que ese cargo el Gobierno de Italia que hizo desaparecer todos los partidos políticos e instaló el fascismo el rey Víctor Manuel III de Saboya lo dejó hacer con tal de que no le tocaran y la corona ni sus privilegios él sólo tenía que mirar para otro lado si algo estaba mal hecho que Mussolini conquistaba Etiopía el Rey tan feliz porque lo nombraba imperando que invadía Albania pues más contento aún porque también lo nombraba a raíz del nuevo territorio que el cabeza rapada Se hacía amiguete de los nazis Víctor Manuel tragaba vais saludaba la cruz gamada lo que fuera con tal de seguir viviendo a cuerpo de rey

Voz 16 12:25 bien

Voz 13 12:27 general

Voz 16 12:29 eh

Voz 1626 12:50 llegó la Segunda Guerra Mundial Mussolini cayó en desgracia los aliados los atacaban Hitler atacaba todos atacaban el Reino de Víctor Manuel así que se Pyro de Roma huyó el cabeza rapada se hundió con su fascismos el Rey renegó de él se puso del lado de los ganadores pero ya era tarde porque los italianos no eran bobos tanto cinismo tuvo un coste Víctor Manuel intentó salvar los trastos de su trono abdicando en su

Voz 0313 13:15 jo Humberto aquel nueve de mayo pero lo hizo

Voz 1626 13:17 demasiado tarde demasiado mal un mes después los italianos votaron República fin de los Saboya fin del Reino de Italia y fin del cuento

Voz 17 13:26 ha falta a mí había que todo

Voz 0313 13:41 sí tiene razón del cuento del Rey pero al otro al fascista a hay gente que hoy no sólo le echa de menos sino que incluso se sino que incluso les rinde homenajes que miedito dan Ike atentos hay que estar para que la historia no se repita

Voz 18 14:04 sí

Voz 1590 14:06 sí

Voz 0313 14:19 pues este qué voy a contarles a continuación tiene algo de historia en en los últimos diez años no sé si lo saben pero bueno en los últimos diez años signos han marchado cuatro grandes de la música de la música española y la Illa latina el penúltimo fue este que suena el punto no hay percusionista norteamericano de origen portorriqueño Jerry González ocurrió en octubre del pasado año antes en febrero de dos mil catorce Se nos fue Paco de Lucía

Voz 19 14:57 es un un un poco

Voz 0313 15:30 un año antes en marzo de dos mil trece le tocó el turno a Bebo Valdés y en el comienzo de esta década tan tan tan nefasta en el primero en diciembre de dos mil diez pues fue el gran Enrique Morente

Voz 1 16:15 The Kop Kiril

Voz 0313 16:29 por qué les cuento todo esto bueno pues porque este sábado día once de mayo se va a celebrar un concierto en en Cuba en La Habana Vieja que como los quinientos años de la ciudad va a ser una Jam Session de músicos españoles y latinos que que para para conmemorar cinco siglos de el de hermanamiento entre dos tierras que ser entendido muy bien a través de la música que hay líos y lo sabido José claro comentó a partes pero la música la música juega en otra en otra división pero a todos los músicos que participan en el evento les une también el haber tocado durante años en las bandas de estos cuatro grandes que se han ido en la última década por eso en este concierto estará el homenaje El escenario los quinientos años de la Ciudad de La Habana pero a la vez el homenaje también y muy merecido a los cuatro maestros que acaban de eso

Voz 7 17:26 de hecho este concierto el sábado

Voz 0313 17:27 diríamos que ya cien por utilizar un tópico que ya calienta motores ya está allí vamos a irnos ahora mismo de la mano de Mauricio Vicent que se ha acercado ha podido estar en algunos de los ensayos ya ha podido hablar también

Voz 2 17:39 con alguno de los músicos quinientos años son muchos años y en ellos que esté un inicio la música ha ocupado un lugar principal sones boleros guardar chats One Carlos igual la música cubana y magia corazón ritmo algo que engancha a todo el que la escucha y que por su carácter mestizo

Voz 1590 18:00 hace que se acople de forma natural

Voz 2 18:03 cualquier música desde que llegó a Cuba en la primera guitarra en un barco español de África con los esclavos el primer tampoco comenzó el mestizaje y la influencia su resultado viajó del nuevo mundo al viaje regresó después en un viaje infinito que llegó a todas partes y que también influenciado al flamenco con la música cubana tiene lo que tienen todas estas música corazón

Voz 6 18:26 con arraigo negra

Voz 0313 18:30 la influencia de África y está presente en todas las grandes música flamenco en el jazz la música así

Voz 2 18:37 leña lo dice Alain Pérez uno de los artistas cubanos más importantes de la escena actual quien trabajó diez años en España con Paco de Lucía hay colaboró también intensamente con Enrique Morente Alain es una de las principales figuras del concierto del sábado en el soberbio palacio de los capitanes generales donde se lee para este nuevo encuentro entre flamenco y la música cubana bajo la batuta de Javier Limón los ensayos han sido mágicos fandangos tristezas habaneras también montó unos y feeling interpretados por flamencos y cubanos de diversas generaciones incluidos los más jóvenes pero compenetrados desde el primer instante por el ritmo el ritmo es muy importante el punto en común que tenemos rítmicamente Rabat Eneira yéndose por eso mi flamenco me atrae y me me envuelve una forma única lo mismo les ha pasado a quienes han venido de España como Kiki el hijo de Enrique Morente

Voz 21 19:34 nica salir de de chiquitito siempre escucha o los poemas de Nicolás Guillén la literatura

Voz 1590 19:40 el arte y la música

Voz 22 19:42 eh

Voz 21 19:44 todo lo que todo lo que tiene cubano que que demasiado ahí siempre ni Varela no le inculcó en casa ahí y estoy muy feliz de estar aquí porque desde un primer momento me dijo Payá con el ala ímpetu a Cuba y que aquello porque es un país muy rico

Voz 2 19:58 es verdad la inmensa riqueza de la música cubana ha trascendido todas las fronteras y empapados todos los ritmos y todo comenzó hace quinientos años cuando entre La Habana y Cádiz se estableció un puente de sentimiento y cultura

Voz 17 20:13 que dura hasta hoy a ir tan toca

Voz 1590 20:28 ah vale vale vale

Voz 23 20:31 ah vale vale vale vale

Voz 13 20:33 esta verdad

Voz 17 20:36 vale Almeida

Voz 0313 20:46 poder estar en los los ensayos de este concierto quién está detrás el concierto de la iniciativa busca el diario El País esta esta casa la Cadena Ser está Acción Cultural Española está Iberia porque esto forma parte de un proyecto muy chulo de acabáramos después que se llama talento a bordo y lo decía antes Mauricio Vicent está también pues alguien que sabe mucho de toda esta historia el que está al frente de Casa Limón y que no es otro que Javier

Voz 25 21:09 Javier Limón buenas tardes sacarlas querido amigo buenas tardes

Voz 26 21:14 buenos días buenos días para Tino que hay son las doce y B

Voz 0313 21:17 de veintiuno

Voz 1630 21:19 un día caluroso luminoso muy cubano

Voz 0313 21:23 oye en este concierto diríamos que hay tres orillas del Atlántico verdad la europea española la la africana y la cubano

Voz 1630 21:30 sí sí efectivamente Cuba es un es yo creo que el máximo ejemplo de encuentro estas dos vamos una mucho como habéis empezado que ama a los recordada estos cuatro y y yo he estado pensando ahora estos como antes yo era el más joven como haber jugado con por ejemplo con Di Stéfano Cruyff Maradona yo no

Voz 25 21:52 Pelé

Voz 1630 21:54 y ahora ya soy el más viejo uno es como estar con todos los jóvenes que que han tocado con ellos porque es curioso pero yo recordaba ahora días en casa limón con estos chicos que están aquí al aire Piraña donde el mismo grababa Bebo Morente Jerry Paco de Lucía en el mismo día entonces claro pero ahora a la banda que ha tocado compite pues Piraña Kiki Morente a la todos estos chicos que que estuvieron no no un disco sino quince años de gira por todo junto con todos ellos es muy emocionante

Voz 0313 22:27 de de los de los de los grandes músicos cubanos que van a tocar en el en el concierto del sábado hay un momento de todos ellos que entran en contacto con España eso fue hace cuánto tiempo quince años veinte años cuando fue más o menos

Voz 1630 22:38 sí bueno cuando España iba muy bien pues supongo que ahora también

Voz 0313 22:43 bueno

Voz 1630 22:45 en el en el dos mil una

Voz 0313 22:47 las

Voz 1630 22:48 exactamente en el dos mil bueno pues vinieron muchos músicos jóvenes cubanos Alain Pérez Caramelo de Cuba en del romance la lista es infinita de manera natural se juntaron con los flamencos creando yo creo que un nuevo estilo unas fusiones mueve estoy malo también con Latina yo creo y ahí es donde surge Lágrimas Negras donde surge el disco de Paco de costado buenas es disco de Enrique Morente yo creo que que han escrito veinte años de páginas de oro probablemente le la la mejor época del encuentro entre lo flamenco y lo cubano porque es verdad que por supuesto nuestro querido Santiago Auserón muchísima gente antes ha tenido vínculo pero Flamenco flamenco y Cuba no yo creo que en estos veinte años son infinitos los ejemplo los discos los los proyectos que han surgido de ahí luego claro pues Estrella Morente en fin todo todo todos los hijos y es mi sobrino y primo y lo que queramos sí pero pero esa llegada de cubanos en esa época en Madrid fue realmente la creación de un sonido que que ahora ya pues se consideraba un clásico en nosotros éramos testigos pero no era muy consciente yo creo que lo que decía

Voz 0313 24:03 mira toda esta gente que que llegó a Madrid que aterrizó un día en Madrid en España bueno aterrizó porque tuvo que volar ya que hablamos de volar antes lo comentaba Iberia están esta iniciativa dentro del proyecto talento a bordo pero es que jamás le va a servir este concierto para conmemorar los setenta años de de vuelo conectando en este vial Khedira de vuelta con la música con la realidades con las vidas con los sentimientos Juan Cierco buenas tardes

Voz 27 24:46 buenas tardes Carles buenos días desde La Habana

Voz 0313 24:48 buenos días para ti Juanes director de comunicación de Iberia y yo quería que contara un poco a los oyentes en qué consiste este proyecto del talento bordo que empezó hace ya que empezó a medio verdad

Voz 27 24:59 exactamente casi hace ya dos años un manera muy molesta poco a poco lo que intentamos fue ir poniendo a través de lo que nosotros tenemos nuestros aviones en contacto y poner en valor el talento fundamentalmente español pero también va no que que no es voz

Voz 9 25:16 te necesitamos

Voz 27 25:18 el Atlántico es un reto que no sólo hablaré música aunque la música está siendo ahora mismo protagonista especial con esa canción que compuso Javier para el nuevo avión que incorpora la pelota el A350 de Airbus que el más moderna no está por la única compañía aérea que le ha dedicado una canción avión que se llama volando no llevan música tiene un papel fundamental pero el talento también el talento de diseño el talento de la gastronomía estamento del deporte del arte de las letras porque nosotros hicimos en Iberia por el primer y principal pasajero de nuestra flota de nuestros aviones es es la lengua es el español que es el que nos une a aquellos países a los que son en su mayoría en origen y destino a países de América Latina

Voz 0313 25:59 la calle esta canción que has comentado queda compuesto Javier Limón volando y que luego escucharemos es la protagonista de otro proyecto de Iberia proyecto volando Tour

Voz 28 26:07 que también me gustaría que comentaras

Voz 27 26:11 proyecto que que que coge el testigo de otro que también no me nación son momento uno de los cuatro grandes

Voz 1630 26:17 no estamos aquí las la banda el sábado que polaco

Voz 0313 26:19 sí la verdad es que contar esa historia Juan tiene ese contarla

Voz 27 26:25 esa historias es maravillosa es un luthier de Palma de Mallorca que en contacto con Paco de Lucía seña constituye fabrica de Perea las guitarras perfecta para mí tarda un tiempo Paco el trabajan juntos pero con la mala suerte que Paco como sabéis pues murió de forma inesperada nunca pudo tocar la guitarra que había sido diseñada por el equipo del poder conjuntamente entonces Javier Limón también sesenta porque nosotros sí tuvimos la idea de hacer un proyecto llamado La guitarra vuela que puede llevar esa guitarra que pasa con tocar a prácticamente todos los países de América Latina también a Portugal también a Estados Unidos donde los grandes guitarristas de todos esos países Comité a mí me tocaron esa quitar lo grabamos en un documental que se puede ver abordo de los aviones y la verdad es que tenías que ver a Carlinhos por lo menos ocho a a los grandes guitarristas latinoamericanos cuando recibían esa guitarra de Paco se le saltaban las lágrimas ya tenían una moción controlable no por para recordar

Voz 0313 27:25 porque además hay la pasajera era la guitarra claro

Voz 27 27:29 la pasa ser a la guitarra que sepas Uma Thurman estupenda na nada latía conoció todos los oyentes ya americana de primer paso va pero claro que hay pues es el gran homenaje a Paco yo hemos cogido con volando Touré el testigo lo que hemos hecho es a través de la canción Polanco llevar esa canción a Panamá a Méjico ahora aquí a La Habana a Boston a Nueva York para ir a Lisboa estará en Madrid por supuesto que a través de volando se cree esa conexión de músicos de ambas orillas de del Atlántico y esa conexión de la que vamos a disfrutar tanto y es una pena que no puedes compartir con nosotros en La Habana

Voz 0313 28:05 mira tanto volando tanto volando a IVA

Voz 29 28:22 desde niño buscados no podemos nuestros que escribe que es para todos

Voz 30 28:50 los dos

Voz 31 29:12 o qué cosas pero se ha salido Javier la verdad hoy un poquito de esta voz de que encanta por favor

Voz 9 29:21 se llama venezolana es una chica que ellos entre en Boston en Berkeley ella vida en Nueva York he pero yo yo vivo allí

Voz 1630 29:33 pues nada me me partió te llamas vengamos aquí nada más escucharla a raíz de ahí pues se adueñaron la canción la canción obviamente desde que allá pero también todo el mundo que era escucha como tú ahora mismo pues pues se la quita ella ella a admite

Voz 1826 29:51 me gustaría que nos contarás también cómo es el proceso de de crear una canción dedicada a un avión eso que en principio puede parecer como un encargo tampoco poético que ya vemos que después por el resultado no lo es porque te ha salido una canción preciosa pero no sé si ha sido un proceso un poquito poquito peculiar Javier

Voz 27 30:09 bueno a mí me ha encantado por muchas razones obvias siempre la música estaba relacionada a al mecenazgo no de alguna manera ella lo pues yo cultural pero dos cosas

Voz 1630 30:20 primero polar es precioso maravilloso yo ya había escrito canciones sobrevolar quiere decir probablemente o otra actividad u otra excusa es más complicado pero me hacer metáforas sobrevolar yo creo que es algo muy bonito y luego el apoyo absoluto de la cultura como ha dicho Juan que está haciendo Iberia y sobre todo al intercambio de cultura porque el gran problema para un artista español a Estados Unidos no es siempre el Pola los billetes no entonces ese apoyo con conllevar mover a la gente de un lado para otro el movimiento no básicamente el movimiento que cuidó el movimiento de dónde sale todo esto el delito de los africanos a Cuba Rusia Cuba de los cubanos es como hemos dicho Madrid S mientras lo que ha provocado todo este este enriquecimiento no entonces para mi ha sido muy bonito muy divertido ya imagínate ahora que la canción como si fuera una persona va viajando por el mundo iba cambiando de mera lectura es una maravilla no porque yo creo que es una excusa la mejor excusa el mundo partido

Voz 0313 31:24 Javier Limón y Juan Cierco muchísimas gracias a los dos amigos irá disfrutar en nuestro nombre también del concierto el sábado de acuerdo

Voz 25 31:33 hasta luego que vaya bien

Voz 1 31:40 pero

Voz 31 31:45 no lo tengo no sí

Voz 1 31:57 eh

Voz 31 31:58 no lo veo claro

Voz 30 32:02 día

Voz 1 32:17 este seísmo

Voz 32 32:18 sí

Voz 6 32:19 lo juro no

Voz 33 32:22 te supera por primera vez

Voz 13 32:24 seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 33 32:29 consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter in situ vehículos su herramienta de trabajo Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once viene directa una compañía Bankinter

Voz 34 32:42 te imaginas un verano con Halcón Viajes Viajes Ecuador y Royal Caribbean es posible en barca hace a bordo de la flota de cruceros más innovadora vibra con los ritmos del exótico Caribe o del Mediterráneo más insólita reservas yace crucero y tendrás hasta un treinta por ciento de descuento y recuerda que tenemos precios especiales para familias con Halcón Viajes Viajes Ecuador y Royal Caribbean

Voz 6 33:04 una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 35 33:11 veinte a la mutua bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos

Voz 11 33:22 condiciones el Mutua punto es

Voz 36 33:25 pronto

Voz 6 33:30 la Ventana en las redes sociales arroja La Ventana La Ventana Kang sueño

Voz 37 33:44 dime tren tres desayuno otras coches teléfono teléfono

Voz 12 33:49 las palabras son más que palabras

Voz 38 33:51 cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres los encontramos en las es síguenos también en redes y en nuestra aplicación móvil

Voz 12 34:04 cadenaser

Voz 39 34:20 buenos días Carlos buenos días

Voz 7 34:22 son

Voz 41 34:27 son las cinco menos veinte

Voz 42 34:34 ha llamado gordas

Voz 12 34:37 sí de buenas a primeras bonos de higueras Ana algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER hace un mar faculta a qué tal queridos oyen Kardashian nombre es James Harrison o fotógrafo de National Geographic Faus él recorriendo los rincones más salvajes del planeta Floyd citado las tribus Filadelfi pudo se culpa de globalización hay una cosa que se repite en todos los estados lugar escuchan hippies que se peinaban como Iturralde González

Voz 1626 35:23 en una vena de verdad Piti el deportivo la Ronda del gol

Voz 43 35:34 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien si que es verdad que la cerveza no tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tiene nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las gasas y de los hidratos de cada

Voz 44 35:49 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr no corre para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo con humor

Voz 13 35:59 hay un plato que como si fueran aldea gala de ascensión pero llega de Hawai el porque como te decía

Voz 44 36:07 los que disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 6 36:14 sus

Voz 1 36:21 con las lo que pase

Voz 6 36:33 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 0136 36:36 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga

Voz 45 36:39 una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga el se encarga de todo para que tu ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 10 37:00 este jueves desde las nueve una hora menos en qué

Voz 46 37:03 a una multa de la seguiré en Europa League se justa

Voz 17 37:11 el de Dani Garrido

Voz 46 37:14 vaciaron desde las nueve en tu vial de ser más Hora veinticinco

Voz 10 37:17 no con Ángels Barceló

Voz 1 37:21 ser Europa hoy

Voz 7 37:25 nueve de mayo es el Día de Europa las fechas el aniversario de la histórica Declaración de Schumann

Voz 47 37:31 la astur-lusa que puedo estancial

Voz 0136 37:35 en un discurso pronunciado

Voz 7 37:37 París en mil novecientos cincuenta en el que el ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman expresó su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa la propuesta de Schumann se considera el comienzo de lo que es hoy la Unión Europea y desde entonces se suceden actos de celebración cada nueve de mayo anoche un concierto gratuito en el Centro Cultural Conde Duque entre los que estuvo Macaco daba comienzo a una jornada llena de celebraciones con el lema Elige tu futuro todos los países miembros se han sumado a Estafeta sobretodo porque en dos semanas el veintiséis de mayo son las elecciones y quieren hacer hincapié en la importancia de votarlo en Madrid esta mañana se ha celebrado la izada de bandera donde entre otros han participado Soledad Gallego Díaz Pepa Bueno Carlos Herrera Vicente Vallés y también Montse Domínguez encargada de hacer la lectura de un decálogo firmado por setenta periodistas Europa

Voz 48 38:38 es uno de los logros colectivos más extraordinarios de nuestra historia y necesitamos seguir trabajando en ella para hacerla más solidaria más fuerte y más libre hay demasiadas fuerzas oscuras empeñadas en dinamitar la UE y francamente no veo una alternativa mejor por eso voy a votar el veintiséis de mayo y ojalá lo hagan también de manera masiva los más jóvenes a ellos les toca ahora defender y seguir construyendo este espacio de cultura de Liga

Voz 1 39:07 la capital no es la única ciudad que conviven

Voz 7 39:09 ahora es pedía a lo largo de toda la semana muchas ciudades contaran con encuentros charlas cine exposiciones música que servirán para celebrar la Semana de Europa si quiere saber que hay en tu localidad conocer más sobre Europa puedes entrar en la web Europa punto

Voz 37 39:27 Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 49 39:33 que el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad

Voz 50 39:42 con Miquel del Pozo

Voz 0313 39:51 hola Miguel buenas tardes hola cómo estas ya antes de seguir nuestro protocolo habitual no se preocupe en oyentes de La ventana enseguida soñábamos la obra la comentar Miquel pero esta semana que además con la vinculación de tu tienes con el Museo del Prado hombre ayer se presentó la Anunciación de France bélico restaurada restauración que ha durado casi un año e va o no un año empezó en marzo del año pasado eh bueno y esto yo creo que merece un pequeñísimo comentario

Voz 1590 40:15 la unas ganas locas de verla porque además ayer empezaron a colgar imágenes en las redes y colgarán un vídeo donde veías a el resultado es realmente impresionante a los colores los detalles que han que han podido recuperar de esta ahora increíble a la que yo creo que tendremos que dedicar una una sección

Voz 0313 40:31 el gol del gente que entiende al menos lo subraya así ha sido la recuperación del ala del ángel San Gabriel que había quedado escondida en una restauración anterior

Voz 1590 40:40 del dibujo especial del perfil exacto de la curva que había pintado bélico porque sabía que había roto ya en la restauración la habían repintado dándole otra forma ya han conseguido recuperar cuál era ese perfil que realmente cuando lo ves sede seré mucho mejores

Voz 0313 40:54 que Brown sería una de las van hace falta cerrar

Voz 28 40:56 si nada pero de las de las grandes joyas del Prado de las de las principales viene siendo los lugares de

Voz 1590 41:04 de honor sin duda haciendo en el tótem en la en la visita obligada de de cualquiera que vaya al museo

Voz 0313 41:09 bueno pues otro día prometí le dedicaremos les dedicaremos la sección hoy a ver lo primero ya saben es lo vamos a fin sí pueden y quieren lo mejor para no perderse ni un detalle de las explicaciones de de Miquel del Pozo es saber de qué qué obras seleccionamos hoy hoy es cubana en torno a Bonnie de Domenico vieran Dago que lo primero que tenemos que hacer lo que deberíamos hacer centrar el museo

Voz 0136 41:32 Madrid Museo Nacional Thyssen Bornemisza entramos en el museo compramos nuestra entrada en la taquilla nos entregan un plan hoy en la portada aparece ella mujer que nos ha traído hasta aquí Giovanna torna buenas la conocemos de verla en libros en postales en banderolas por la calle hemos visto su imagen muchas veces pero hoy queremos situarnos ante ella ante su presencia tomamos el ascensor y subimos a la segunda planta iniciamos el recorrido por la colección en los detenemos en la Quinta Sala la que contiene los retratos del Renacimiento las paredes están llenas de rostros de hombres y mujeres que vivieron hace siglos pero su apariencia la imagen exterior de su cuerpo sigue formando parte de este mundo la pintura la conservado Reyes y también un niño resulta tentador imaginar la vida que tuvieron todos ellos en el centro de la sala presidiendo el espacio se encuentra el retrato de Giovanna la vemos de perfil en un posado erguido que recuerda a las efigies de las monedas romanas ella está dentro de la pintura nosotros fuera los dos mundos sólo se tocan cuando miramos el no querríamos entrar en la habitación saber que está mirando preguntarle por el Collar de coral colgado o abrir el libro que tiene a sus espaldas pero no podemos hacer nada de esto su existencia se mueve paralela a este mundo fugaz en el que nosotros vivimos ella sobrevive en el mundo de las imágenes estamos ante el retrato de Giovanna torna Bonnie pintado por Domenico que Irlanda fallo en mí cuatrocientos ochenta y ocho en Florencia Giovanna había muerto cuando se hizo esta pintura que ahora tienen más de cinco siglos de antigüedad y sin embargo gracias a ella a la pintura Giovanna sigue aquí

Voz 0313 43:25 Giovanna sigue aquí pero lo primero sabemos quién es ella

Voz 1590 43:29 ahora sabemos que es Giovanna torna a Bonnie pero durante muchos años no se supo quién era esta mujer retratada por averiguó porque en el cuadro no hay nada que no hay ninguna inscripción pero se encontró una moneda una medalla de oro de la época donde había una mujer con los mismos rasgos con el mismo peinado la moneda sí que ponía Giovanna torno Bonig ahí estaba el nombre y a partir de la moneda se pudo identificar cuál era la

Voz 0313 43:51 esta moneda esta medalla donde estaban donde aparecieron

Voz 1590 43:53 están bueno ahora se conserva actualmente en Washington está también museo lo importante fue darse cuenta que esa moneda que siempre había llevado el nombre de Giovanna era la misma mujer el mismo perfil que estaba en el cuadro

Voz 0313 44:04 a quién fue Giovanna torno buen tiempo

Voz 1590 44:06 torna Bonnie era Giovanna degli Bichi era una joven florentina que se casó con Lorenzo torno abone la familia torno abone a las familias más importantes de de Florencia era un matrimonio que había muy muy buena proyección estos dos jóvenes pero ella murió a los dos años de matrimonio en su segundo parto ella murió que esta pintura que está en el Thyssen a se hizo se encargó en recuerdo en memoria de esta de esta mujer

Voz 0313 44:31 por qué por qué un retrato de perfil pregunto eh

Voz 1590 44:34 retrato de perfil en el cuatro ochenta Florentino prácticamente todos los retratos que hemos conservado son de perfil llamas de este perfil perfil erguido usado

Voz 0313 44:42 sí sí sí muy estricto perfil

Voz 1590 44:44 la prácticamente como las monedas romanas como las monedas los emperadores en parte tiene esa esa influencia su perfil ha idealizado a la idea del retrato de perfil pero pensemos también que de alguna forma esto retratos en el en el cuatro ochenta había algo mágico en ellos había algo de un ritual de supervivencia había algo a partir de esa imagen era un retrato pensado para la eternidad no era el retrato no atípico retrato que tendríamos la foto de un abuelo que tenemos en la mesita de noche es un retrato para el más allá

Voz 0313 45:17 trasciende que trasciende como los retratos

Voz 1590 45:19 es emperadores romanos como las efigies a que vemos de perfil en las en las tumbas a egipcias por ejemplo

Voz 0313 45:25 hombre desde luego preparación hubo el vestido por ejemplo tiene todo lujo de detalles

Voz 1590 45:29 es extraordinario sí sí sí sí la detalle tiene tiene es maravilloso a Podemos Berfast entre las texturas del brocados y además también tiene algunos elementos por ejemplo se ve perfectamente una L se identifican el hombro una ele que se cree que hacía alusión a a Lorenzo a su a su marido

Voz 0313 45:45 sí como todas las obras casi todas van todas tienen curiosidades detalles que pasan desapercibidos en un en una primera ojeada Italia y que luego te sorprenden bueno a mí me sorprende mucho que estén cortadas las manos el encuadre o al menos el cuadro como una foto que te hubieras dejado los dedos de una mano ahí fuera

Voz 1590 46:05 sí además a las encuadrado en un cuadro tan de tan detallado tan estudia que las manos están están cortadas no y además vemos que no es porque se quedara sin siente esa sin la tabla porque el el el encuadre podría haber sido más grande perfectamente el caso curioso es que esta imagen que vemos este perfil está literalmente recortado de una pintura que está en una capilla en Florencia en Santa María Novella la capilla torno abone allí aparece Giovanna de cuerpo entero en una escena de la Visitación donde aparece ella de pie sí exactamente vestida igual con el mismo peinado es la misma mujer que ya había pintado Domenico cuando le encargan este este retrato de alguna forma es como si sacar a la imagen que os decía antes de la importancia Un poco mágica de estos retratos de estas imágenes Giovanna había muerto pero su imagen seguía presente en la pintura idea esa pintura se sacó este retrato esta realmente cortada sus fijáis en la mano llevan pañuelo o SBS intuye con pañuelo se intuye que es el pañuelo que se normalmente en la calle los nobles un pañuelo perfumado por los malos olores de la calle se acercaban a la nariz en este pañuelo en un interior como aparece aquí no tiene tanto sentido pero sí en la en la visión exterior el cartel

Voz 0313 47:16 que que aparece tras ella que yo lo he intentado leer en en latín pero no acabo de en fin no no pillo que quiere que se dices

Voz 1590 47:24 lo lo lo lo lo leímos traducir aduce que ojalá pudiera Alarte reproducir el carácter y el espíritu en toda la tierra no habría un cuadro más hermoso que ojalá la pintura Si la pintura fuera capaz de representar el alma no habrían El Mundo un cuadro más hermoso

Voz 51 47:39 eh

Voz 39 47:42 no

Voz 0313 47:57 ya saben que la Ventana del Arte Nos gusta muchísimo compartir las obras los análisis los comentarios de Mikel con oyentes que hayan tenido la fortuna la oportunidad de deber esas mismas obras y así fin los cuenten también su experiencia un sentimiento es un ya es una mezcla muy bonita Noelia tiene treinta y seis años está estudiando Historia del Arte a distancia por por la por la UNED desde elegido en Almería Noelia buenas tardes hola hola buenas tardes cómo estás no haya qué tal tú recuerdas cuando viste logra por primera vez

Voz 26 48:28 es la primera vez que fui a Madrid en dos mil siete el Thyssen

Voz 0313 48:35 es lo que más te llamó la atención o que dramatización o qué sentiste

Voz 26 48:38 ya ven ya conocía el cuadro de haberle estoy en Historia del Arte y cinco buscándolo porque me gustaba mucho pero me impresionó mucho los colores que tiene hilo que transmite

Voz 0313 48:51 desde entonces por curiosidad cuántas veces las lo puede saber visto

Voz 9 48:57 más de diez

Voz 0313 48:59 el ir y no te cansa no no no

Voz 26 49:03 siempre voy al Thyssen a hacer un curso si en verano con la fundación de la une siempre que voy pues lo visita

Voz 0313 49:10 pues mira a otra oyente Berta Berta buenas tardes

Voz 26 49:14 hola buenas tardes Berto trabajando en el diseño

Voz 0313 49:16 de que es el museo que acoge esta obra en un par de ocasiones en información como ayudante de de de conservación de todas las obras del museo que tendría para ti ésta de especial por qué te gusta tanto

Voz 26 49:28 bueno la verdad es que es un poco su propio porque claro esta siempre me enamoró desde que la vi ir es lo que decía antes es el cuatrocientos como es mágico entonces te puedes quedar viendo la obra durante horas que no te cansas saber los detalles las líneas las las telas y los colores es que es una total

Voz 1590 49:54 es realmente una una imagen impactante y hay que verla en el en el museo cuando la ves

Voz 1626 49:59 esta es una presencia en informática atrayente

Voz 1590 50:03 lo tiene todo esto Berta cuál es la mejor hora no

Voz 0313 50:06 por día para ir a un museo que este es un pelín tranquilito

Voz 26 50:10 bueno yo dejé trabajar en hace tiempo pero en general para los museos a lo mejor ahora es la hora de comer

Voz 0313 50:17 la hora de comer sin duda sí sí sí sí eso es la mejor cuando hay menos gente que oye Berta ya Noelia también se lo preguntaré me puedes contar de dónde y por qué nace tu afición por el arte

Voz 26 50:30 bueno yo es que estudié Historia del Arte

Voz 0313 50:32 sí me viene un poco

Voz 26 50:34 desde pequeñita lo iban casa por decirlo de alguna manera iré y un libro que se llama memoria hace un vendedor de cuadros de vivan When in a mí ese cuadro está en ese libro perdón ya me me encaminó directamente hacia hacia historia Alarte Hay y ahí me lancé

Voz 0313 50:55 ahora qué relación tiene con el artes la tiene simplemente como como aficionada no no no estás trabajando en nada relacionado con esto

Voz 26 51:01 sí sí trabajo ahorrar en cosas relacionadas con arte pero vamos ya no en el no en el museo

Voz 0313 51:07 con el museo y lo que es que hubiera este tú lo está estudiando Noelia ya le preguntó lo mismo de donde de dónde te viene tu pasión por el arte Noelia

Voz 26 51:15 pues imagino que de pequeña porque me gustaba mucho le muy siempre votaba libro que tenían que ver con el arte imagino que a raíz de ahí lo de esa historia del arte la dejé de aquí y luego le he vuelto a retomar algunos de los dos pinchazos

Voz 0313 51:32 Pinto no tengo ninguna de las fíjate una cosa pues mira y esto es una sorpresa para a Mikel sabes quién tiene Giovanna en la nevera en la nevera en la nevera de su casa en su cargo por fuera no no lo sé me he dicho la tengo en la nevera ya quiero contárselo Nieves Concostrina habla de nuevo no he mentido no no

Voz 1626 51:58 no no de hecho de todos los que estáis hablando la que más veces se ha llevado a cabo sin duda

Voz 0313 52:04 no lo tienes en qué tamaño Nieves

Voz 1626 52:06 Castilla pero también tengo el catálogo en grande que metraje porque yo no sin ninguna experta en arte pero me alucinaste que esta pintura

Voz 0313 52:17 por qué te alucinado Nieves pues porque yo yo

Voz 1626 52:20 me pegaba la nariz forma es una exposición que hubo de de de este hombre de la victoria el renacimiento en el Thyssen ahora como ocho nueve años yo animaba en la nariz miraba la manga que ver la manga le miraban los requisitos es alucinante lo rizos es la nuca los pelillos estos de la nuca que de que era es que al Manver me parecía tan bonita me pareció de una serenidad en la el el gesto la cara sin papada por supuesto que envidia Il Lama las manos en me fijaba talle como tonto porque ya ves tú eso que está de moda entre de un tiempo a esta parte que llevar el anillo no metido hasta el fondo del dedo chino en mitad del dedo que llevan algunas algunas personas bueno pues tú te fijas hilo lleva ella ahí en la zona

Voz 0313 53:09 el meñique levantado sí sí

Voz 1626 53:11 ella ya lo llevaba entonces pues me gustó mucho y cuando salí de allí pues el merchandising

Voz 9 53:18 te nunca Tarek M

Voz 1626 53:21 cosa de estas que me la llevo a para mi casa era pues en el frigo

Voz 0313 53:26 ahí está la cocina el manera tienes tienes más obras también colgadas a la nevera

Voz 1626 53:33 por qué luego pillé vicio como quedaba muy mona tengo también tengo también uno de Gauguin de el típico ese de quien que están mejor vamos los títulos que están las dos inéditas así sentadas tengo también pactó WAP y me parece que se llama tengo también una de Gustav Klimt es un pintor que me gusta mucho lo que tomado por costumbre es cuando voy a algún sitio por ahí fuera de España pues hago el turista y me traigo ese recuerdo recuerdo acabado la nevera tengo a Nefertiti tengo una obra de Pissarro lo consiguió y cositas así pues mira eso

Voz 0313 54:07 que tenemos en común es yo tengo muchos imanes también de de cuadros idear dirigido cada uno a su pequeño museo particular recomponer

Voz 53 54:25 uu conduces una tele no

Voz 0313 54:35 oye una pregunta no una pregunta abierta ya Noelia por si lo saben Berta tu primera tú tú sabes lo de las las las bolitas esas es las cuentas que tiene

Voz 28 54:45 en la parte de atrás que les salen de cómo colgadas que casi le tocan la cabeza que son eso que es eso

Voz 26 54:53 más eso será algún tipo de tocado pisa no tenemos ni idea

Voz 0313 54:57 tú Noelia

Voz 26 54:58 de la las bolitas que tiene

Voz 0313 55:01 la bola creo pues a ver

Voz 26 55:04 que era como que era buena cristiana ir acusó a Cristo

Voz 0313 55:07 a ver Miquel si algo algo de eso