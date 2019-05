La Ventana (09/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 a las siete de la tarde a las seis en Canarias vamos a acercarnos de nuevo el hospital Puerta de Hierro en Madrid porque la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba está recibiendo la visita de numerosos compañeros de partido incluidos los dos ex presidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero Sara selva buenas tardes

Voz 1510 00:21 qué tal buenas tardes acaba de llegar el ministro José Luis Ábalos que a esta hora estaba previsto que participara en un acto de comienzo de campaña en Madrid antes ha llegado Adriana Lastra y el expresidente Zapatero Felipe González ha ido hace poco más de una hora dentro son también visitando a la familia del ex ministro destacados dirigentes socialistas como Javier Solana José Blanco Valeriano Gómez el presidente Pedro Sánchez que estaba en una cumbre internacional en Rumanía ha anticipado su vuelta ante el empeoramiento de la salud de Rubalcaba

Voz 0313 00:45 ya hemos contamos esta hora Pedro Blanco contamos que los servicios

Voz 1715 00:47 de rescate han localizado finalmente el cadáver del menor que desapareció ayer después de que naufragar la patera en la que llegó a las costas de Cádiz vamos a hacer Janda informa José María

Voz 0867 00:56 si el cuerpo de Hansa de de diecisiete años sí de origen marroquí así

Voz 0830 01:00 ha arrojado con la subida de la marea varios kilómetros de donde fue dado por desaparecido este miércoles al volcar la embarcación con la que pretendía alcanzar la costa española el cadáver será trasladado en los próximos minutos al Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia es el segundo fallecido de esta embarcación ya que en la propia anoche del vuelco fallecía Zohra una joven de unos veinticinco años ambos habían partido desde la costa de Tánger con otras veinticuatro personas más entre ellos los tres pilotos de la embarcación que han sido detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición de la autoridad judicial de Chiclana acusados de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por homicidio imprudente

Voz 1715 01:38 en Estados Unidos el presidente trama anuncia una próxima conversación con el presidente chino entre las profundas tensiones que se viven estos días en los mercados financieros por el temor a un recrudecimiento de la guerra comercial entre los dos países vamos a Washington corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 01:52 bueno estar desde el líder demócrata en la Cámara de Representantes hasta ahora era partidaria de no abrir un juicio político contra el presidente hoy reconoce Nancy Pelosi que está sopesando esa idea de Michi Hugh de Bray dice que los demócratas van a hacer lo correcto basado en en sus de acuerdo a la ley y no por motivos partidistas pero sí cree que Donald Trump está vulnerando la Constitución y la separación de poderes al obstruir varias investigaciones parlamentarias sólo esta semana trampa prohibido a uno de sus abogados testificar ante el Congreso ya bloqueado en la petición del Comité Judicial para obtener la versión original del informe

Voz 1715 02:25 tramo asegurado hoy que ha recibido una carta del presidente chino una carta bonita ha dicho el presidente de Estados Unidos que confía en que entre hoy y mañana puede haber un acuerdo comercial entre las dos potencias vamos a la información del deporte Jesús Gallego

Voz 0919 02:39 Roger Federer se ha clasificado para cuartos de final del Master de Tenis de Madrid ha derrotado con dificultades al francés Monfils también se ha clasificado otro de los favoritos Djokovic y ahora mismo tenemos en la pista a uno de los españoles que quedan competición Fernando Verdasco y esperamos que luego juegue Rafa Nadal vamos hasta allí Pedro Fullana buenas tardes

Voz 2 02:56 qué tal muy buenas está sufriendo Fernando Verdasco para sacar adelante su partido ante el Griego sí si pasa perdido el primer set seis tres pierde dos uno en el segundo hay servicio ya para el Griego así que tendrá que remontar este y ganar el tercero si quiere estar en cuartos de final

Voz 3 03:09 después jugará Rafael Nadal a partir de las ocho

Voz 2 03:12 de la tarde lo hará ante el estadounidense Francis triunfo el número XXXVII del mundo veintiún años un Rafael Nadal que tiene que ganar si quiere estar en cuartos de final ya espera al suizo Stanislas Wawrinka

Voz 4 03:23 en menos de dos horas partido de vuelta de ese modo

Voz 0919 03:26 a finales de la Europa League en Mestalla entre el Valencia y el Arsenal Éste es el ambiente que haya de verdad no a las puertas del estadio con los aficionados del Valencia esperando la llegada del equipo de Marcelino que recordemos tendrá que remontar el tres uno que consiguieron los británicos en el partido de ida

Voz 6 03:48 es

Voz 7 03:56 buenas noches que bien eso no pare por favor si sólo quería recordarle que Ángels Barceló espera cuando fuera Hora veinticinco Cadena SER

Voz 8 04:12 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1715 04:15 bueno de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana a las ocho La siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0867 04:23 hay eh

Voz 1 04:25 vicios informativos

Voz 8 04:29 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista coros

Voz 9 04:33 Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 0867 04:50 reconciliarse con el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la inoculación espacial

Voz 0272 05:01 ya que crea una empresa metro a una empresa que Duque que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 0867 05:05 pienso luego actuó ya disponible en la web de Podium podcast Vox iTunes Google pocas en veinte segundos es imposible explicarte todo el contó

Voz 10 05:15 el confort y seguridad que tiene sentir el asistente de

Voz 0867 05:18 conducción pro Pilot del Nissan Qashqai lo que existe simples explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutará de la última tecnología de este dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC iba

Voz 11 05:27 eh

Voz 0867 05:28 acerca tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta fe Nissan Innovation Data ICSA AIDS

Voz 12 05:34 y tú cómo lo ves yo lo veo todo con el nuevo progresivo 4k único de un progresivo personalizado con visión excelente compara la última generación de cristales progresivos de visibilidad Se llama comer 4k único porque tus ojos y turistas son únicos ahora hay solo embistió el segundo par de comer 4k único gratis

Voz 1 05:56 la Ventana con Carles Francino

Voz 13 06:07 el Haro no hubo Sarobe en Tate Crack

Voz 0867 06:52 en un

Voz 13 06:57 Pelle Watch jets

Voz 0313 07:08 son las siete y siete minutos de la tarde a las seis y siete en Canarias cuente en los últimos tiempos Pío creo que es bueno además que hablemos de asuntos relacionados con con el medio ambiente con la naturaleza con su defensa con su protección hoy es nueve de mayo resulta un poco extraño que tengamos que hablar de incendios de incendios forestales pero es que ha habido una bastante gordo ha quedado estabilizado el fuego en la sierra de desoyeron Asturias que es una zona en la que linda en tres municipios que son salas Candamo integrado es un incendio que en algún momento durante las últimas horas ha generado niveles de preocupación bastante notables lo primero vámonos a SER Gijón a ver qué datos de última hora tiene Yosu Alonso Yosu buenas tardes qué tal

Voz 10 07:46 qué tal garras amigo qué tal buenas tardes al final la lluvia echa una mano no pues si la lluvia y el cese del fuerte

Voz 14 07:51 el viento han terminado de apagar un fuego

Voz 10 07:54 de los servicios de extinción ya habían logrado estabilizar durante la noche sigue hay que señalar que dos vecinos fueron desalojados en el día de ayer como medida de precaución ante la posibilidad de que el fuego afectara sus viviendas aunque finalmente no hubo que lamentar ni daños personales ni tampoco materiales vamos a escuchar si te parece a la alcaldesa de Candamo a Natalia González

Voz 0394 08:13 el fuego saltó hacia el otro duradera del pueblo de Prado

Voz 15 08:15 pasé dos casas habitadas por dos personas de cierta edad hay tuvimos bastante suerte y el fuego casi por propia energía ella aparte del trabajo de los

Voz 10 08:26 pues al final como decimos no ha habido que lamentar daños eso sí la Guardia Civil pide colaboración ciudadana para determinar la autoría del incendio sube a preguntar

Voz 0313 08:35 sabía algo del origen de momento no pero

Voz 10 08:38 la Guardia Civil ya trabaja con la hipótesis de pedir la colaboración ciudadana porque aquí Carles en Asturias pues han vivido varios fuegos si detrás de muchos de ellos estaba la mano de de las personas del ser humano

Voz 0313 08:50 me Belloso un abrazo compañero un abrazo Javier Gregori buenas tardes hola buenas esta tarde estaba previsto una conferencia para de precisamente de incendios de grandes incendios forestales en España los datos en fin son bastante preocupante Si estamos ahora mismo

Voz 0882 09:05 tercer año peor de la década fíjate a estas alturas hay ya cuatro mil incendios forestales

Voz 0313 09:11 país sí sí

Voz 0882 09:13 apenas hemos entrado en la en la peor época que es la del verano todavía no ha llegado la época de calor fuerte viento esto es un treinta por ciento más que la media de la década lo que preocupa es que es el triple que el año pasado por estas mismas fechas pero si el dato de incendios es malo en la superficie forestal quemada es todavía mucho peor porque ya han ardido treinta mil hectáreas esto es casi el doble que la media de la década siete veces más que el año pasado por estas mismas fechas

Voz 0313 09:41 ya que se puede atribuir este aumento este incremento algo en concreto a la a la meteorología en parte o fino a la acción del hombre como decía yo suelo hace un un momentito hoy algún motivo especial au

Voz 0882 09:51 estos son datos oficiales e investiga muy pocos incendios porque hay tantos que es ya casi es muy complicado seguir el rastro de de las llamas pero siempre los expertos cuando es preguntados por las causas la principales negligencias es decir gente que quemar rastrojos a la gente que sale al monte y utiliza el fuego en épocas en que no en que no se debe el noventa por ciento los incendios están provocados por el ser humano con lo cual si hay que buscar causas no son la naturaleza no son las condiciones meteorológicas ya porque grandes incendios afortunadamente toquemos

Voz 0313 10:23 a la falta de lluvia tampoco la sequedad del terreno Tamar

Voz 0882 10:27 claro pero alguien tiene que echar la Aicha ya que la sequedad la sequía no provoca el incendio lo provoca la cerilla que ya te digo en el noventa y nueve por ciento de los casos es echada por el por la mano de un ser humano no

Voz 0313 10:40 oye este año que noticias que ha arrancado tan mal que presenta datos tan tan negativos cuando empieza oficialmente la campaña contra la de Prevención Extinción de incendio forestal

Voz 0882 10:49 pues suele empezar en junio pero cómo va el año yo casi vaticino hoy voy a hacer un poco de papel que va a tener que extenderse bastante porque los datos ya son malos en la época en teoría mejor aunque en la cornisa cantábrica el caso de Asturias es un caso paradigmático desgraciadamente la peor época suelen ser los primeros meses del año donde muchos agricultores de Saura también incluso de pastores utilizan la técnica está de quemar a quemar rastrojos para en teoría tener mejores pastos y eso está totalmente prohibido ir es una mala práctica no

Voz 0313 11:25 pues al verse ponen alguna fecha para anticipar la campaña porque hay que acordarse de territorios como Asturias mismo también pero Galicia sobre todo las dos Castillas donde el tema de la contratación de bomberos y de de de brigadas forestales para la campaña que luego seres sin es el esa anormal contrato luego no hay no hay cobertura en momentos donde tal es un asunto que no está resuelto y que tal vez en fin por mor de estas cifras tan tan negativas que acabas de comentar unos alguien le ponga

Voz 0882 11:51 es la reivindicación bomberos forestales es tener un equipo de grandes servicios

Voz 0313 11:57 invierno verdad pero no toda la ayer no hay

Voz 0882 12:00 en Dios que empleen por ejemplo en tareas de silvicultura es decir realizar la maleza hacer cortafuegos es decir a actividades preventivas y luego cuando llega al fuego usted bien preparado retenes para actuar inmediatamente porque es fundamental actuar pronto porque cuando un incendio pasa de quinientas hectáreas es decir un gran incendio en este año ha habido dos son los mismos que el año pasado no el año pasado hubo ninguno pero la década en la mediana son dos ahí lo estamos mal todo pero cuando un incendio pasa de quinientas hectáreas ya prácticamente es imparable incontrolable provocan eh pues la las grandes daños

Voz 0313 12:32 muy bien no te marchas Javier que vamos a tratar un tema también directamente relacionado con la naturaleza pero vamos sobre todo con la investigación y con un resultado que yo creo que te va a sorprender a ti y a todos los oyentes

Voz 16 12:42 The station y Olga

Voz 0313 13:01 esta tarde en La Ventana les hablamos de una investigación pionera que ha analizado el centro de investigación ecológica y Aplicaciones Forestales el crea que demuestra que atención que los ratones de campo los ratones de campo tienen no si sigue ponerle comillas sonó E y tienen personalidad vamos que Quique toman decisiones de manera individual como como nosotros Mariona Fernández buenas tardes hola buenas tardes bona tarda maricones investigadora del crea Fiz de la universidad autónoma de de Barcelona le pongo comillas sonó lo de personalidad así como los comillas no Pepper pero ya no digamos tiene carácter pero sí entonces al final somos más parecidos a los ratones de lo que de lo que pensábamos todo lo que alguno les gustaría no

Voz 0394 13:45 bueno como se dice al final somos animales no oí dos animales y mamíferos como ratones pues estamos muy muy próximos así que si si nos parecemos

Voz 0313 13:55 la conclusión es que un ratón O2 o tres o cuatro eh ante una misma situación toman decisiones distintas tienen criterios propio

Voz 0394 14:04 sí sí sí esto es lo que hemos visto en dos experimentos que hemos realizado hicimos hace dos años vimos que es que hay un componente muy importante para explicar qué es lo que vemos que pasa en bastones pero su su propia característica se cada ratón se compró

Voz 0313 14:23 hay manera de manera distinta María buenos puedes contar exactamente en qué consistió el experimento que que que que pruebas para detectar esto perdisteis aplicar

Voz 0394 14:32 si nosotros lo que hicimos fue capturar Bin veinticinco ratones

Voz 0313 14:36 sí es que

Voz 0394 14:39 dos salvaje y los capturados los mantuvimos en cautividad durante un par de semanas para realizar dos experimentos con ellos lo que hicimos primero fue un experimento para para conocer un poco cuál es su personalidad está en Comillas cero Keith

Voz 0313 14:55 cómo fue

Voz 0394 14:57 a mantener a ratones ir durante tres noches diferente lo que hicimos es gravar a los ratones cada uno de ellos antes durante y después de añadir el olor de un olor de Gineta que sube depresión

Voz 0313 15:11 dos perdedor sí sí sí

Voz 0394 15:13 más importante para esta especie entonces lo que hicimos fue grabar estos individuos ir a mirar pues el tiempo que se pasaban dentro y fuera de su de su refugio que les dimos un refugio para para diesen también a pudimos contabilizar a las tu su personalidad en términos de comportamientos más que de estrés eso de relajación entonces lo que hicimos fue el otro experimento que otro experimenta constaba de de de dos dos tandas de noches donde poníamos unos ratones con con bellotas Jesús Alonso de alimento principal ir lo que veíamos era lo que queríamos ver era cuál era su comportamiento de de dispersión de bellotas lo de alimentación entonces con el primer experimento teníamos esta idea de personalidad no con el segundo vimos que los ratones pues que están más con con más estrés lo que hacen es dispersar mas no muy cogen bellotas que son más grande ir a dispersando a mayor distancia mientras que los ratones que son más rebajados lo hacen menos realizan estas tareas lo hacen lo hacen menos tienen más más más

Voz 0313 16:30 no digamos ya los estresados son los valientes y los relajado sólo los no tan valientes

Voz 0882 16:35 lo cual desde un punto de vista psicológico Nos aun el muy curiosa porque el estrés se asocia con el miedo y por lo tanto estamos diciendo que

Voz 0313 16:43 los más miedo osos son los más valientes que buscan ahí sí que

Voz 0394 16:49 qué April va primera Anadón piden cuando pensamos esto pues unos a primera vista pues pensamos que que esto no es al contrario de lo que íbamos a esperar no pero después fuimos buscando un poco vimos pues que que bueno en realidad los animales de estresados quita eso no lo no lo pudimos comprobar buscamos una literatura pues quizás es tenía preparados para no para para de esa de en situación en situaciones de estrés no irá por eso quizá pues son unos que se atreven más a tienen pues en su en su en su cuerpo es tienen las sustancias que les les permiten ir a buscar esas bellotas tan tan preciadas no porque tienen que comer esa noche hizo dos valientes consiguen mucha cantidad de alimento

Voz 0313 17:40 estos patrones de conducta valen para los ratones de campo no no no no son aplicables a otras a otras especies

Voz 0394 17:46 bueno podrían quizá sí se pueda aplicar a otras especies de esto está por ver lo que nosotros hicimos fue ver o observar esto en en una población de de ratón de campo a lo que situaría bienes es ver si otras especias este patrón también se es se reproduce pero probablemente se se pueda reproducir de esto de ahí en estos últimos años hay muchos estudios que van a van siguiendo esta línea un poco de de de ir a observar más a nivel individual y no tan a nivel de de población uno de grupo de individuos

Voz 0882 18:27 si me permite la broma científica en este caso habría no habría que decir que Einstein tenía razón sino que Disney tenía razón por sus ratones el delito yo eso sí de hecho sus ratones de dibujos animados tienen tienen personalidad alzaron Mariona pero sí sabe por qué unos son porque unos están más estresados que otros cuál es el origen

Voz 0394 18:47 bueno esto no sólo no se sabe lo que lo que pensamos nosotros que que puede ser bueno que quizá explique esto es que quizá tienen estos individuos tienen unas genética diferente y algunos genes podrían estar implicados no nos genes que unos individuos y otros individuos no tienen tres Nos podrían estar explicando estos patrones de de de diferente comportamiento

Voz 0313 19:12 esto no no hemos

Voz 0394 19:15 Nos han investigado un dentro de poco lo podremos hacer es todo

Voz 0313 19:20 ilusión que se apunta y que ahora es para ratones en campo pero qué puedo hacer más general que tienen un enorme interés porque lo que dice lo que nos está diciendo es que al final el comportamiento de de estos animales au de los animales tiene más que ver con sus propias características como individuo que con todo el ambiente que le rodea y eso también nos da pistas sobre cómo actuar nosotros sobre cómo relacionarnos sobre cómo tratarles en si llega el caso está está muy bien de interés

Voz 0394 19:45 sí porque lo que lo que nosotros dimos fue que en realidad si poníamos olor de Gineta o no lo más importantes lo que lo que no se está determinando qué está pasando con las bellotas era el individuo no el de de acción más arriesgada no con con este Olor de cine o menos

Voz 0313 20:04 bien Mariano Ferrandis muchísimas gracias por este ratito en La Ventana ha sido un placer de verdad adeu son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 17 20:15 lo que más sorprende de Madrid está luce el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa hogar porque concepto quienes hasta un dieciocho por ciento de descuento en luz y gas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos te contratan en Cepsa hogar punto com Cepsa tu mundo más eficiente

Voz 18 20:35 bravas So calamares Zimmer o musical de tiendas de museos multa o a

Voz 1510 20:42 parca miento público

Voz 19 20:45 el centro de Madrid ha cambiado pero a mejor ti tienes setenta aparcamientos hizo seis mil plazas para aprovecharlo cumpliendo con la normativa de movilidad

Voz 8 20:54 sin multas la poesía a veces no se escribe se pinta

Voz 20 21:00 el color y en ocasiones no se pinta seis escucha el Silent pianos empresa escucha se ve hay exposiciones que se respiran una mirada atrás Giorgio Morandi los maestros antiguos en el Museo Guggenheim Bilbao

Voz 4 21:15 hola qué hace más el ciclismo el tiene

Voz 1915 21:18 con el fin ya hacemos este fin de que todos los días

Voz 4 21:21 el año bono Parques

Voz 21 21:23 la Parque Warner parte de partición un Faunia tú Policía muchos más todo el año y todas las veces que quieras sólo ahora tu bueno parques todos los parques por ciento nueve euros menos de tres euros a la semana informa Kent bono Parques punto es

Voz 8 21:38 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 21:40 el CIS agita el inicio de la campaña electoral de las autonómicas y municipales Manuela Carmena repetiría como alcaldesa de la capital y el Partido Popular perdería el día veintiséis su principal feudo la Comunidad de Madrid en laca soy el lunes municipales autonómicos y europeos dos mil diecinueve muy buenas tardes a todos Ángel Gabilondo podría ser el próximo presidente de la comunidad el PSOE sería el partido más votado en la región el PP perdería según el CIS Madrid aunque no se produciría el sorpasso de Ciudadanos ni en la Comunidad y en el Ayuntamiento y pincha Vox que entra en ambas instituciones pero con poca capacidad de influencia Errejón no supera a la candidata de Podemos el gran batacazo tiene nombre propio Isabel Díaz Ayuso

Voz 0827 22:28 se podría dejarse hasta diecinueve escaños

Voz 0867 22:31 la cautela en la izquierda inquietud en el bloque de las fuerzas de la derecha ante el temor de un segundo tropiezo tras las generales hoy la candidata del PP Ayuso ha vuelto a convertir en viral una entrevista en Madrid diario primera reflexión sobre los contratos basura

Voz 0272 22:46 yo prefiero un empleo a que no haya amplio luego a mí cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está mejor deseando tener empleo basura que lo necesitaba

Voz 1510 22:57 quién estando oportunidades para hay

Voz 8 22:59 el problema es que tenía y la segunda sobre las

Voz 0867 23:02 propuesta de Ortega Smith de Vox de llevar el orgullo a la casa de

Voz 8 23:05 porque a nadie se sea la Casa de Campo

Voz 11 23:08 eh ya no sólo porque son

Voz 22 23:10 es un bien patrimonial es también un escenario donde las familias durante el fin de semana van a estar de hacer deporte etcétera

Voz 8 23:17 no creo que sea el sitio Casado respalda

Voz 0867 23:19 a su candidata a partir de las ocho en punto de la tarde en un acto en el templo de de siete y veintitrés enseguida nos vamos a acercar a los distintos actos previos a la pegada de carteles de medianoche antes y a partir entonces los candidatos ya podrán pedir el voto hasta entonces mítines repartidos por la ciudad y por la región aunque lo más inmediato es la preocupación de la familia socialista pero también de toda la clase política y que pasa por el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda donde sigue ingresado con pronóstico muy grave Alfredo Pérez Rubalcaba allí está Sara selva alguna novedad Sarah buenas tardes

Voz 1510 23:53 qué tal Javier buenas tardes no lo último que sabemos el último parte es que su estado es extremadamente grave aquí en el hospital están visitando a su familia miembros del PSOE compañeros el último en llegar ha sido José Luis Ábalos el secretario de Organización que estaba previsto que participara ahora en el acto de comienzo de campaña en Madrid están en el hospital también el ex presidente Zapatero Adriana Lastra hay destacados dirigentes socialistas como Javier Solana José Blanco o Valeriano Gómez el presidente Pedro Sánchez que estaba en una cumbre internacional Rumanía ha anticipado su vuelta ante el empeoramiento de la salud de Rubalcaba el ex ministro sufrió un ictus ayer la operación sale bien pero hoy ha empeorado

Voz 0867 24:26 es un día duro para el PSOE que amargan los buenos augurios que le da el CIS en las elecciones también el acto de inicio de campaña que estaba programado para las siete de la tarde en Vicálvaro con la asistencia de los candidatos Gabilondo y Pepu Hernández ese acto llevaba varios minutos de retraso no sé si ha comenzado ya a Elena Jiménez qué tal muy buenas tardes

Voz 1510 24:45 hola qué tal muy buenas tardes pues esta justo ahora mismo comenzando acaban de salir todos los candidatos al escenario por supuesto aquí todo el mundo está una parte de la cabeza y con una parte del corazón en la evolución médica de Rubalcaba nos dicen a la espera de noticias nos encontramos en la plaza de Don Antonio Andrés un médico del pueblo de Vicálvaro cuando uno pertenecía a Madrid es el caso con histórico de Vicálvaro y es de esos lugares el los que se ve barrio el bar la abuela o la panadería Loli por ejemplo hay un atril el centro con sillas en tribuna a la espalda y el lema de campaña del Partido Socialista siempre hacia adelante con el símbolo de avance rápido hacia adelante e ese de los dos triángulos que aparecía en los aparatos electrónicos el orden de inicio de este acto esprín pero el ministro de Fomento secretario de Organización José Luis Ábalos después el candidato a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo seguido el candidato al Ayuntamiento de Madrid Pepu Hernández iba a cerrar este primer acto Iratxe García que es la número dos al Parlamento Europeo nos dicen nos dicen que la campaña va a estar centrada en una palabra en una palabra repetida por partida triple movilización movilización movilización no quieren que la gente confíe y quieren que salgan a la calle como lo hicieron en las generales o más nos dicen que están obviamente muy contentos tras los datos de ese CIS pensando en no excluir a nadie de futuros acuerdos salvo los que se excluyen del gas de la Constitución dicen en referencia a Vox ahora mismo la gente ya no está preparada sigue sonando el himno del Partido Socialista que justo ahora se queda en silencio porque comienza este acto

Voz 0867 26:11 yo de ese acto el primero de campaña del PSOE siete y veintiséis

Voz 10 26:15 sí

Voz 0867 26:17 vamos a acercarnos a otros mítines que están a punto de arrancar o que han arrancado ya el más inmediato en Orcasitas al sur de Madrid que es el lugar elegido por Errejón mil por Manuela Carmena candidatos demás Madrid allí está Carolina Gómez Carolina buenas tardes

Voz 23 26:28 qué tal buenas tardes y acaba de llegar la alcaldesa algunos de los aquí presentes le han llamado guapa estábamos con Íñigo Errejón el candidato de Más Madrid a la comunidad Zola Iñigo qué tal cómo estás

Voz 24 26:36 hola qué tal cómo estamos bueno antes de comenzar me gustaría unas palabras de bueno de ánimo a la familia socialista de la familia de Pérez Rubalcaba que está en unos momentos parece por lo que ha estado escuchando bastante bastante graves

Voz 23 26:47 bueno venía a casa el candidato de hacer una entrevista a la televisión la verdad que no han parado de hacer entrevistas en la televisión miles de madrileños lo hemos visto en las redes sociales han colgado sus banderolas eh han colgado van del horas de Más Madrid en en sus balcones parece Iñigo que la Junta Electoral al final los ha hecho un favor

Voz 0799 27:03 no deberíamos estar hablando de esto deberíamos estar aprovechando la campaña electoral para hablar de igualdad de oportunidades y de que el dinero de los madrileños no puede estar en la Gürtel y la Púnica tienen que estar en los hospitales en el metro de Madrid con los laboratorios para generar empleos verdes pero la Junta Electoral ha decidido meterse en campañas y la respuesta de los madrileños ha sido preciosa llevamos más de dieciséis mil solicitudes de madrileños que ofrecen su balcones y que en dicen si nos dejan farolas aquí tenéis mi balcón son las primeras horas todavía no ha arrancado oficialmente campaña pero tenemos una ilustración muy bonita de desborde de no dar abasto diestros muy buenas

Voz 0867 27:35 Íñigo Errejón le pregunto por los datos del CIS que hemos conocido hoy así que hay que tomarlos con mucha cautela pero les sorprende que más Madrid en la Comunidad no tengan esta encuesta en mejores resultados que podemos

Voz 0799 27:45 The Sun FIS a mí me parecen unos resultados excelentes porque es desde cuando no habíamos empezado nosotros todavía en el que se empezó a preguntar al trabajo de campo está hecho cuando la generales IS no era nuestro turno nosotros acabamos de empezar hace unas semanas así que si estábamos así antes de empezar me da la sensación de que ahora que ya hemos arrancado estamos mucho mejor y lo más importante tomado con mucha prudencia es decir dice que Manuela Carmena podría repetir como alcaldesa de los madrileños con más Madrid y que tendríamos al alcance de la mano un gobierno progresista ahí decente en la Comunidad de Madrid así que quedan dos semanas para hacer de eso una realidad el próximo veintiséis de mayo

Voz 0867 28:19 pues buena campaña que vaya bien

Voz 0799 28:21 bueno seguimos hablando un abrazo gracias a una City

Voz 0867 28:24 de ocho gracias Carolina arranca la campaña y lo cuenta la Ser enseguida nos acercamos a las caravanas del Partido Popular de Ciudadanos Madrid en pie elecciones municipales dos mil diecinueve

Voz 1 28:39 doble de vacaciones doblar el sueldo la doble gusta más por eso si quieres a tu servicio oficial este mes T3 el doble de seguridad dos neumáticos Brixton y continental dos por uno en pastillas y discos de freno consulta condiciones en apuntó es servicio posventa el quite

Voz 25 28:58 red de servicios oficiales de la Comunidad de Madrid

Voz 1622 29:03 los Teatros del Canal presentan vía Cana en estado puro una coreografía sudafricana contra el miedo a vivir que más que un by una cultura danzas tribales se mezclan con los ritmos más urbanos dos únicas fotos

Voz 1 29:17 tienes vía Canal Teatros del Canal

Voz 0867 29:20 comunidad de Madrid

Voz 26 29:23 sí

Voz 1 29:29 a La Ventana en la redes sociales a La Ventana bien friki La Ventana el Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 27 29:47 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 28 29:51 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo

Voz 1 29:55 Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel

Voz 0867 29:58 martes empieza Larguero

Voz 1 30:00 la a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 0867 30:09 que los también en nuestra aplicación móvil en El Larguero punto es que apenas ser Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia que José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea Emilio Ontiveros

Voz 1 30:32 el mundo nos explica

Voz 8 30:34 sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 24 30:44 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras inicia la Cadena SER que lleva muchos años aquí

Voz 1 30:51 añade muchos años contigo Gálvez demasiado no

Voz 29 30:56 perdón digo que ya tal vez demasiados esto ya habría que parar muy alta tanta ser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que que sí que quebró bueno pero no nos asusté

Voz 1 31:13 bueno la Cadena SER

Voz 30 31:16 estaremos siempre contigo

Voz 1 31:18 se alivió tal locutor

Voz 27 31:24 cuenta con la SER pase

Voz 8 31:27 lo que pase

Voz 0867 31:36 a las ocho de la tarde se inicia también el acto que ha preparado el Partido Popular en el Templo de Debod Casado va a respaldar allí a Díaz Ayuso y a Martínez Almeida sus candidatos a la Comunidad y el Ayuntamiento y con otro mal trago los malos augurios del CIS Javier Bañuelos está allí Javier qué ambiente hay entre los populares buenas tardes

Voz 0861 31:53 qué tal buenas tardes bueno aquí hay cola pero no para ver el mitin aquí cola para entrar en el templo de Debod de momento no hay demasiada gente Javier Illa que hay sobre todo muy mayor esté quejando porque no hay sillas y además hace muchísimo viento este lugar es un lugar talismán para el PP aquí una campaña con Rajoy hoy los tiempos han cambiado Pablo Casado líder nacional será el maestro de ceremonia y con un mensaje que vamos a escuchar mucho de aquí al veintisiete de mayo el PP aspira a la remontada el PP se marca como objetivo prioritario revalidar el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Mondo aquí Javier varios el dirigente del PS tapan los oídos cuando les preguntamos por el FIS al sondeo de Tezanos

Voz 0867 32:27 hoy leerán la misma credibilidad que al FIS que vaticina

Voz 0861 32:29 a la mayoría de Susana Díaz en Andalucía lo que sí lo es confiesan algunos veteranos del PP es que perder Madrid el próximo veintiséis de mayo sería letal para Pablo Casado aún queda un poco más de media hora para que comience este mitin de inicio de campaña pues de momento no han llegado los anfitriones los candidatos José Luis Martínez Almeida Isabel de Ayuso Dolors Montserrat candidata del PP Europa será como decías este acto el líder nacional Pablo

Voz 0867 32:53 el día gris un mal día para el Partido Popular por el CIS y porque Díaz Ayuso lo hemos escuchado antes ha vuelto a tropezar en una entrevista nosotros sí Rey XXXIII ciudadanos inicia esta campaña en su sede de la calle Alcalá no hay muchas ganas de hablar también allí básicamente porque el CIS no es del todo favorable para los naranjas y el sorpasso se queda a las puertas según una encuesta son Palomino cómo va a ser la campaña de Ciudadanos buenas tardes

Voz 1915 33:18 buenas tardes bueno pues eh sabemos poco por no decir nada a las ocho de la tarde dentro de apenas media hora van hacer aquí una breve declaración los tres candidatos Ignacio Aguado el de la Comunidad la del Ayuntamiento Begoña Villacís el de las europeas que también se celebran el veintiséis de mayo Luis Garicano Albert Rivera el presidente del partido vendrá a la pegada de carteles más tarde sobre las once de la noche a partir de ahí poco más no sabemos el lema de la campaña o qué papeles va a jugar cada uno porque como tú dices hay cierto mutismo ciudadanos llegaba estas autonómicas y municipales con el impulso y las buenas sensaciones de las generales del veintiocho de abril en las que pasó por delante del PP en la Comunidad de Madrid ha noventa mil votos más también en en grandes municipios casi casi en la capital pero hoy ha recibido ese frenazo ese pequeño jarro de agua fría ha dado hoy el físico ciertamente rebaja las expectativas de la formación naranja el otro factor a tener en cuenta es el de el fichaje de Ángel Garrido el ex presidente madrileño llegó a ciudadanos hace menos de un mes por sorpresa como una apuesta personal y política por el centro así que veremos cómo cómo reaccionan los ciudadanos a esos dos factores de momento el acto empieza a las ocho de la tarde aquí estamos probando sonidos iremos contando novedades

Voz 0867 34:33 hasta Sonia Madrid en pie la confluencia de Podemos Izquierda Unida y anticapitalistas Se reparten la candidata a la asambleísta Serra Se marcha esta noche al Leganés Enrique García al acto acude esta noche además Pablo Iglesias

Voz 10 34:44 sí también estará el secretario general de Izquierda Unida Alberto Garzón arranca esta noche en Leganés en la plaza alcalde José Manuel Mateo lo haces con una pegada simbólica de carteles cuáles serán las líneas de la campaña pues movilizar al voto progresista al que salió o en las generales y que votó al PSOE pero le mandó aquel mensaje en Ferraz a Pedro Sánchez de con Rivera no en esta formación son conscientes de que en la Comunidad de Madrid hay una oportunidad para que la izquierda le arrebate el Gobierno al Partido Popular se apoyan además en lo que ha señalado hoy el CIS remarcan que hay que frenar a la derecha quieren que todos vayan a votar pero recuerdan que la garantía de Gobierno para las mayorías sociales dicen son Unidas Podemos van a mirar mucho al cinturón rojo del sur de la Comunidad de Madrid donde todavía hay ciertas reticencias a votar y harán actos conjuntos con las candidaturas del Leganés Alcorcón Collado Villalba o Fuenlabrada dónde Podemos e Izquierda Unida tienen candidatura conjunta

Voz 0867 35:42 no es su inicio conjunto porque el candidato al Ayuntamiento Sánchez Mato ha situado el punto de partida de su campaña ya en Puente de Vallecas Enrique insisto no van a estar juntos no pues no

Voz 0313 35:53 o lo van a hacer porque la marca de Isabel Serra en la como

Voz 10 35:56 unidad no existe como tal en el Ayuntamiento de Madrid la candidatura que encabeza Carlos Sánchez Mato al Consistorio y formada por Izquierda Unida bancada municipalista ya anticapitalistas arrancará hoy a las nueve con la pegada de carteles en la plaza Puerto Rubio en Puente de Vallecas Madrid en pie se presenta a estas elecciones con el lema Ya Toca explican que lo hace mirando la ciudad pero desde los problemas de sus barrios desde las periferias quieren crear para ello un parque de vivienda pública en alquiler de cincuenta mil viviendas en los próximos ocho años con un proyecto concreto también la creación de una renta social municipal de setecientos euros al mes para todas aquellas familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y garantizar un salario mínimo de mil doscientos euros al mes para ti

Voz 8 36:41 dos los trabajadores municipales

Voz 0867 36:56 siete de la tarde y treinta y siete minutos esta primera ronda de la caravana electoral de la Cadena Ser en Madrid vamos a cerrarla con Vox nuevos gustaría contarles donde se iba a celebrar el acto de inicio de campaña se han mantenido en secreto hasta ahora ese lugar los periodistas están de camino un autobús que no sabemos muy bien adónde les lleva allí a bordo está Alfonso Ojea Alfonso qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 37:18 buenas tardes Javier Bueno pues ya no sabemos la pregunta del millón la pregunta del día la tenemos contestada INI

Voz 0867 37:24 yo soy campaña de Vox en un poni

Voz 0089 37:27 preindustrial muy cercano al aeropuerto de Barajas aquí vamos todos los medios de comunicación en autobús hemos sido recogidos en el centro de la capital y estamos ahora mismo abandonando matiz no va a ser en ningún caso los dice en un mitin al uso no va a haber ni siquiera militantes Vox pretende con esta cita reflejar en este acto la situación de miles de trabajadores vamos a escuchar a Iván Espinosa de los Monteros que es el máximo responsable de la formación de Abascal para esta campaña electoral

Voz 31 37:53 polígono vamos a estar una nave industrial que como veréis es muy representativa de la España que madrugar a España que trabaja de la España que se esfuerza en España que cada vez pagan más impuestos y servicios esa España que está también un poco cansada en los políticos

Voz 0867 38:11 pues aún Javier no hemos llegado camino de ese polígono industrial entorno a los diez minutos de distancia aún no separa de nuestra cita traducción hundido conductor hacías Alfonso Ojea City XXXVIII Nos queda algo más de un minuto vamos a regresar a Vicálvaro el lugar elegido por el PSOE para arrancar esta campaña electoral de autonómicas y municipales un lugar y un mitin que ha arrancado hace unos minutos con bastante retraso y con un sonoro aplauso dedicado a Alfredo Pérez Rubalcaba por parte de más de de José Manuel Franco que ha iniciado este acto el secretario general de los socialistas madrileños Elena Jiménez

Voz 1510 38:44 hola buenas tardes y aunque no estaba previsto en el cartel empezado José Manuel Franco hablar diciendo que era la peor forma de empezar una campaña hablando de Pérez Rubalcaba como el magnífico compañero que siempre ha luchado por las libertades y que el mejor homenaje que le pueden dar los socialistas es ganar las próximas elecciones a partir de ahí un aplauso que ha durado más de un minuto ahora mismo continúa este a la palabra la tiene José Manuel Franco

Voz 0867 39:09 sonido directo de Larra de de campaña electoral del PSOE a partir de mañana este programa La Ventana de Madrid aumenta su duración hasta las ocho en punto de la tarde bueno veinte minutitos que ganamos hemos invitado a todos los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital mañana se va a estrenar en esta ronda el candidato de Madrid envíe Carlos Sánchez Mato les esperamos por supuesto aquí en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid con el inicio de la campaña electoral hasta mañana adiós

Voz 32 39:38 eh

Voz 0867 39:50 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve que apenas eh

Voz 9 40:03 jo seguro a es el más caro mutuo Artés traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua con su

Voz 4 40:20 condiciones en a punto es

Voz 9 40:23 hola Ana qué tal estás muy preocupada

Voz 33 40:25 para mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 8 40:28 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio que en poco tiempo

Voz 0867 40:31 toda la ciudad me conoce esto sólo parar deberías probarlo es fácil rápido y económico indicar hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 1 40:41 ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar

Voz 34 40:45 no ser publicidad punto es te imaginas de Un verano con Halcón Viajes Viajes Ecuador y Royal Caribbean es posible en embarca hace a bordo de la flota de cruceros más innovadora vibra con los ritmos del exótico Caribe o del Mediterráneo más insólita reserva crucero y tendrás hasta un treinta por ciento de descuento y recuerda que tenemos precios especiales para familias con Halcón Viajes Viajes Ecuador Royal cara

Voz 25 41:08 Bean o la morgue esas Colliure tenemos mirando alarmas y eso es para que nos proteja para que no nos roben para que no son los metan a vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos para vivir tranquilos te parece poco

Voz 0867 41:23 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 35 41:33 los Premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente de los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes dice

Voz 8 41:52 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 36 41:56 otros está siendo si supiera que otra cosa que ya Éstos habrían

Voz 37 42:02 cuando viajas te vistes de aventurero cuál dirías que ha sido la aventura de tu vida en que acabó aquella aventura sentimental de ha sido a la aventura vives tu vida como una aventura

Voz 8 42:17 momento Indiana Jones ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa El seis ocho uno cero uno seis siete tres

Voz 1 42:24 bueno para ofrecerle una última misión esta noche llenamos de aventuras El Faro de las a partir de El Faro con Mara Torres

Voz 38 42:36 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 42:41 faltan dieciocho minutos para las ocho de la tarde a las siete en Canarias Roberto Isaías sabéis aquello de que a perro flaco todo son pulgas de todo avanzado pudiera Luis Suárez será operado de la rodilla Se pierde la final de la Copa al Rey con el con el Barça verdad que Lopera está jugando a Purito casi toda la temporada

Voz 0827 42:56 que antes en otros equipos con bajas han hecho buen papel

Voz 0313 43:00 si no ya ya pues ahí lo dejamos Luis Suárez operado baja en la final de Copa contra el Valencia y ahora otras cosas que no dejaste

Voz 1 43:09 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 43:16 por de arrancamos pues seguimos pendientes del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba el último parte médico habla de una situación extremadamente grave él perteneció al Gobierno de Zapatero que sacó adelante la Ley de Memoria Histórica después fue su vicepresidente y hoy hemos hecho memoria aquí en este programa en La Ventana

Voz 39 43:34 mira hemos contado varias historias nuestra corresponsal en Israel Beatriz Berry nos ha contado en una iniciativa difundida en Instagram a través de una cuenta en la que se recrea la vida de una niña judía Eva Heymann antes de ser enviada a las cámaras de gas de Auschwitz es una idea que han puesto en marcha un empresario israelí y su hija

Voz 40 43:55 esto lo ha puesto en marcha un empresario y su hija llama Mati cosa bien es justamente descendiente de supervivientes del Holocausto lo ha financiado todo él le ha costado cuatro millones de euros

Voz 0394 44:09 ha rodado durante muchos años

Voz 40 44:11 ganas e justamente con ese con ese afán de de de sensibilizar uno es importante decir que todo esto se ha basado en el diario de esta chica Eva Hayman existió e hizo un diario entonces ellos se han basado en ese diario para contar lo que le pasó el diario claro

Voz 0313 44:28 buenas cuando ya muerte

Voz 0827 44:30 en ese presupuesto desde luego podría haber hecho una serie o una película pero han preferido usar estas redes sociales porque eso cree Beatriz que implica muchas cosas

Voz 40 44:40 eso implica varias cosas que está contado todo pues claro en un tono de una niña de trece años es muy muy sencillo son imágenes muy claras y al mismo tiempo está contado con móvil vemos cómo el móvil tiembla fuimos a la niña correr a crear llorar nos transporta con ella también sentimos un miedo en

Voz 4 45:00 el que llega llega muy bien a este público al que quería llegar gente joven que conocen el Holocausto pero de una manera muy teórica

Voz 0827 45:12 junto a esta historia que nos muestra desgarrador amén de la tragedia que vivieron millones de seres humanos víctimas del nazismo hoy nos hemos tomado topado con otra bien diferente la cara B alguien que aprovecha ese drama para hacer negocio

Voz 0313 45:24 al módico precio de cuarenta a cincuenta euros se pueden comprar camisetas con el dibujo de alambradas del campo de concentración faldas decoradas con chimeneas de los hornos donde quemaban a los judíos cojines con estampación es en blanco y negro que recuerden las vías del tren donde transportaban a los prisioneros como ganado el museo oficial de Auschwitz han llevado ya una protesta la plataforma respondido que lo está mirando pero que al final son los usuarios que encargan los productos quienes tienen la mayor responsabilidad es necesario todo esto no no no sirve de nada la historia todo se puede banalizar el día que vendan camisetas con un poquito de sentido común Sara millonarios o igual se arruinan la verdad es que no lo tengo claro hay otra gente que no banaliza

Voz 41 46:03 Mata o se en la muerte de los tortura a todos dice el mundo entero

Voz 0827 46:12 otras iniciativas como la que hemos conocido en el instituto Sierra de Yeguas en Málaga donde han puesto en marcha un proyecto titulado de Andalucía Ammán Hausen una idea que puso en marcha su jefa de estudios que ha estado hoy en La Ventana María José García después de una conversación

Voz 42 46:26 el día hablando con un amigo te contaba que su abuelo murió en Manaos no me podía creer que digamos que historia están cerca pues hicieran a través de ahí me puse a buscar en internet descubrí que pues

Voz 40 46:39 lo cercano Juanjo es lo que puedo

Voz 42 46:41 ante pues en cada uno de ellos perfectamente cuatro cinco personas total así que ella a raíz ya de todo esto pues ya empezamos a montar el proyecto de bajamos con el al al cuarto de la ESO Ivonne y estamos haciendo la verdad que un trabajo a mi me parece estupendo pésimo

Voz 0827 46:59 trabajo muy gracias a esta iniciativa los chicos y las chicas de este instituto aprenden Nos decía la profesora lo que no encuentran en los libros

Voz 42 47:07 yo los libros de texto que conozco no solamente los de instituto realmente es que directamente es una Historia o puede que se ha quedado en el olvido entonces pues la idea también de rescatarla es precisamente para dar a conocer es que estas personas que quedan muy muy poquitas todavía que esta persona que yo creo que merecen reconocimiento por parte de bueno de todos nosotros porque es derramaron la sangre por eso mismo pues como terminado incierto por la libertad

Voz 0827 47:36 María José es una de esas profesoras inquietas que buscan nuevas formas para acercar el conocimiento a sus alumnos cómo lo hace Juan Juan Jesús pliegue fue que es profesor de un instituto de Granada que tiene un blog que se llama así el profesor inquieto en el que desde hace tres años difunde podcast contando la historia a sus alumnos

Voz 8 47:55 al principio le comentó la luna el proyecto

Voz 43 47:57 les cuesta no quieren tienes reticencia va de cargarse alguna aplicación de Katyn les cuesta entrar pero cuando empieza a escucharse un programa dan cuenta que ese programa que están escuchando en la Inma explicación que yo estudiando en clase le engancha porque es una manera de estudiar muchísimo más andina que podrían estudiar mientras están ordenando su cuarto paseando lo vivió una clase entonces al ya siempre al fin acabar engancha hoy nos dicen es cada cada tema que veían pasar siempre me dices bueno pero este tema queremos pocas

Voz 0827 48:26 pues como siga trabajando en ello seguro que algún día como en Cuéntame contará lo que estamos viviendo en estos momentos dos periodos electorales en apenas un mes hoy comienza la campaña electoral para municipales autonómicas y europeas una segunda vuelta nos preguntábamos en la polémica

Voz 8 48:44 Ángels Barceló cree que si yo tengo mucha curiosidad por saber qué pasa con esas elecciones con esa fuerza del Partido Socialista con esa debacle del Partido Popular en cómo gestionan ellos esta campaña que más o menos ya estamos viendo por dónde irán pero yo sí pienso que es una una segunda vuelta