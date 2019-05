La Ventana (10/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a se me ha ido un amigo un tipo al que consideraba un amigo ahí has ido político de una relevancia frente a frente al retazos de de de de porque Psicosis de poca sensatez que a veces vemos Alfredo era un hombre de una sensatez pasmosa no era práctico era sensato que es mucho más importante que es el práctico

Voz 2 00:30 pues Javier González Ferrari un fuerte abrazo gracias por estar aquí prestador Granero

Voz 1018 00:36 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias según instante empieza a Carles Francino La Ventana escuchen ustedes la Cadena Ser buenas tardes

Voz 5 00:52 te imaginas con Halcón Viajes Viajes Ecuador y Royal Caribbean es posible te embarca hace bordo de la flota de cruceros más innovadora vibra con los ritmos del exótico Caribe o del Mediterráneo más insólita reserva yace crucero emiten dos hasta un treinta por ciento de descuento cuerda que tenemos precios especiales para familias con Halcón Viajes Viajes Ecuador Royal Caribbean

Voz 6 01:24 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 01:30 José Antonio Marcos buenas tardes compañero Francino cómo estás buenos días y días se paso especiales que es nos es sin duda lo es verdad

Voz 1018 01:37 los típicos en que todos recordamos a Rubalcaba las cosas que en los dijo las cronos dijo las verdades medio verdades Hinault verdades que nos contó su ironía su agudeza el estar en todo todos los días a todas las olas cada vez que te equivocaba Si en algo que la finca va él llamaba era la verdad quedarían Live ya casi para escribir un libro Sables

Voz 0313 01:56 primero que va a haber yo a la cabeza cuando bueno me vino ya ayer cuando cuando anunciaron que estaba que estaba muy malito e una noche muy cerquita del Congreso tú quieres madridista de pro lo entenderá sentado viendo un partido de fútbol de la Champions del Barça eran otros tiempos más gloriosos de los de ahora entró Alfredo entraba acompañado de otra gente iba a cenar a otro a otro lugar del comedor se quedó se quedó porque esa noche el Barça hizo un partido les reventara se quedó acabó el partido ganamos nos clasificamos felicidades cabrones eso la cabeza un abrazo José Carlos Ocaña desde mucho amigo

Voz 7 02:37 no

Voz 8 02:41 sin duda una algo eh los pequeña corredora mí a pensar que la menor no

Voz 0313 03:15 hace unos años hace unos cuantos años ya Alfredo Pérez Rubalcaba utilizó esta canción de Amaral para lanzar una puya a un diputado del del Partido Popular en pleno hemiciclo me acuerdo me acuerdo muy bien porque Juan Aguirre cogió un cabreo el trece y le recordó que las canciones son de todos pero hay que reconocer que Rubalcaba dio en la diana porque durante un tiempo bastante tiempo de hecho cuando llegaba a un mitin a un acto público después la gente le cantaba esta canción Sin ti no soy nada más allá de que hoy ese título Case perfectamente con el dolor de familiares y amigos de de la gente que estuvo más cerca de él yo creo que la anécdota ilustra también una parte del perfil de este político que nunca pasaba inadvertido que no dejaba indiferente absolutamente a nadie suya es la frase de que en España se entierra muy bien hoy los hechos y las palabras de todos amigos compañeros rivales ya adversarios hoy le dan la razón

Voz 8 04:08 sí me has

Voz 9 05:26 Ana Martínez de concejo no me dejes de de embustero ni de mentiroso eso ocurrió ocurrió en dos mil once en el Congreso verdad eso ocurrió

Voz 0525 05:34 dio una muestra de la envidiable capacidad de oratoria de Rubalcaba de su inolvidable ya colmillo retorcido esquí

Voz 9 05:41 echamos el momento en que los miércoles

Voz 10 05:48 y sobre todo señor Gil Lázaro que usted los miércoles por la noche cuando pasea por esas tertulias de extrema derecha glosando las infamias que dijo en esta cámara

Voz 9 05:58 si mi caso es como la canción de Amaral Sin ti no soy nada

Voz 11 06:10 y le aplaudieron como

Voz 0313 06:12 como es obvio bueno en el capítulo de reacciones cuando desaparece alguien con con cuajo con enjundia con peso sea del del terreno que sea hay que buscar reacciones por todas partes tal como están las cosas y cómo está el mundo Inma Carretero hay que escudriñar en las redes sociales

Voz 0806 06:27 sí además en las filas del PSOE ya lucen en las redes sociales como el crespón negro el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acaba de publicar un tweet dice hombre de Estado y socialista comprometido una vida entera dedicada a servir a su país el fin de ETA hay grandes avances sociales llevan su firma Gracias Alfredo todos España y el PSOE estaremos siempre en deuda contigo mi cariño para Pilar su familia y amigos eso escribe el presidente del Gobierno no a las tres y veinte de la tarde aproximadamente Francino José Luis Ábalos el secretario de Organización escribió un mensaje a todas las federaciones del PSOE informándoles de del fallecimiento y les decía que se iban a suspender todos los actos de campaña electoral hasta que se produzca el el sepelio y que la capilla ardiente se va a instalar en el Congreso de los Diputados ya sabemos la hora a las ocho y media de la UE

Voz 0313 07:15 el resto de partidos sabemos algo Oscar son alguna noticia aguantó en cuanto mantener uno la campaña en cuanto reacciones si Ciudadanos se acaba de emitir ahora mismo

Voz 1645 07:23 comunicado también suspende sus actos previstos efectivamente Carlas las redes sociales hasta ahora son un reguero de tu dice mensajes de reacciones el presidente del PP Pablo Casado dice mi más sincero sin sendero pésame para la familia y los compañeros

Voz 0313 07:38 no quiero nada tose dijo luego Biel

Voz 1645 07:41 una figura fundamental para el socialismo y un gran servidor público de la política española Alber Rivera también dice una figura relevante de la democracia española han político inteligente un gran parlamentario al que echaremos mucho de menos Pablo Iglesias mi más sincero pésame a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba a sus compañeros y también Vox cuenta oficial que dice nuestro pésame a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba y al partir

Voz 0313 08:02 lo que decía antes y que decía él que en España ante enterramos muy bien Odón Arjona buenas tardes buenas tardes muy Jonan siglo amigo desde hace cuarenta años de Alfredo Pérez Rubalcaba es catedrático de la de la Complutense y creo que estuvo la tarde del miércoles hablando

Voz 12 08:15 en él no he la tarde no la mañana mañana mañana el miercoles si como acostumbramos a hacer durante el tiempo que que ha llevado cuando se reincorporó a la facultad hemos convivido cada día todos los días por la mañana encontrábamos un rato para charlar para comentar tanto de todos hablábamos de todo de cero ya sabe que el fútbol siempre ha sido una de sus pasiones

Voz 0313 08:40 pues me temo me temo que el miércoles tendrían tema de Colbert

Voz 12 08:43 solamente efectivamente hicimos unas unas risas al respecto la verdad es que fue bueno ocho hasta los refuerzos que lógicamente porque bueno era estaba absolutamente normal tan contento iba a dar una clase Le quedaban dos clases para terminar el curso hizo una al lado la dio el miércoles por la mañana Hay

Voz 13 09:06 luego ya por la tarde pues ocurrió lo que ocurrió

Voz 0313 09:08 le quedaban dos clases la última le tocaba hoy

Voz 12 09:12 hoy efectivamente a las ocho y media Hay no ha podido

Voz 0313 09:14 no no se ahí ya no nos no se retire Odón porque él no ha podido estar pero ha estado Adela Molina que has encontrado Hoy Adela

Voz 0806 09:21 pues hemos hablado con sus alumnos los alumnos de segundo de Química de la Complutense sobre su profesor Alfredo Pérez Rubalcaba y la verdad que los estudiantes hablan maravillas de su trabajo como docente

Voz 14 09:30 el mejor profesor que que no este año siempre mira por nosotros cualquier cosa él siempre estaba ahí es lo que te digo para mí ha sido el mejor eso es que tengo

Voz 9 09:41 pues no lo ha marcado mi vida porque su pues bueno desde luego que desde que empecé en la ESO uno lo mejor profesores que he tenido

Voz 0806 09:48 los estudiantes cuentan que preparaba las clases con mimo y que le gustaba llegar a ellas con tiempo

Voz 9 09:52 siempre viene a unos cinco minutos antes de clase siempre o colocar un esquema una pizarra para

Voz 15 09:59 que luego que luego bautizar durante toda la clase

Voz 9 10:02 para acabar explicando Nos con los procedimientos

Voz 0313 10:05 dicen también que no era duro en los exámenes más bien

Voz 0806 10:07 generoso yo creo que corrigió

Voz 3 10:10 Justo de hecho era hasta bueno porque había ejercicios que habían fallado si veía que lo habíamos hecho medio bien Llanos ponía algo de punto

Voz 0806 10:20 de lo que no hablaba en clase dicen sus alumnos Carles es de política aunque hubo una excepción este curso

Voz 3 10:26 el ocho m que sí que con los chicos hablo un poco vinieron no se hizo la clase un día pero no como Rubalcaba sólo con

Voz 0806 10:34 si ese día una charla distendida con los alumnos todos chicos que fueron a clase bueno los estudiantes con los que hemos hablado dicen que se llevan un gran recuerdo de él y que se quedan sobre todo con lo que les ha enseñado

Voz 0313 10:45 hoy se lo pregunté Alfredo no lo acabé de entender la química aplicada la política sirve de mucho de poco de nada

Voz 12 10:53 pues que según Alfredo servía bastante yo bueno tengo que confiar en lo que decía porque era una persona de de gran capas Zidane no la verdad es que tuvimos ocasión en la facultad de de escucharle una una conferencia que unos y acerca de la química en la política y la verdad es que era para oírle eh era paro y la verdad es que lo que decía Alfredo no tenía desperdicio ningún ningún caso pero esa capacidad de comunicación que por otra parte por lo que he oído ahora de los alumnos que tampoco es ninguna sorpresa para mí porque lo conozco perfectamente la buena opinión que siempre han tenido los alumnos acerca del y y la verdad es que pues nos consiguió transmitir esa influencia es la química en la política que tenía su su que tenía que él sí

Voz 0313 11:48 austero intento nunca convencer de hacer el viaje a la inversa de que se metieron política

Voz 12 11:53 pues pues no no hay haya salido en algún momento hacemos hace años no pero pero no el cuando dio el paso a la política si yo me consta que fue un paso que le costó en su momento porque era un enamorado de la docena hacia también me consta que la vuelta a la docencia la agradeció enormemente ya estos últimos años lo ha he vivido con una gran alegría entonces también a mí me queda una satisfacción de eso pero no no no cada uno mantuvimos nos hemos mantenido viéndonos constantemente durante todo este tiempo pero bueno cada uno en su ámbito de de de trabajo no

Voz 0313 12:37 Odom me alegra muchísimo que estemos manteniendo esta conversación que se le había escapado Amparo tres veces una una sonrisa o una risa directamente le voy a pedir que que aguanten momentito que quiero saludar a José Luis Rodríguez Zapatero

Voz 13 12:50 Señor Zapatero buenas tardes qué tal

Voz 16 12:53 los Toros bueno buenas tardes por decir algo

Voz 0313 12:55 eh que que que apunta al tópico y sin embargo estamos repasando aspectos del del perfil de Alfredo Pérez Rubalcaba que tienen que ver con la política que tiene que ver con la docencia que tienen que ver con él como con como ser humano como como persona yo recordaba hace un momentito aquella frase suya que tuvo tanto éxito cuando dijo en España enterramos muy bien y hoy la verdad que todo el mundo le está dando la razón no

Voz 16 13:18 sí pero es cierto que eso es una costumbre muy de nuestro país pero permítame que en este caso es de plena justicia lo que lo que seguramente estemos viendo oí cómo saber dibujar un reconocimiento muy unánime muy intenso muy justo es que se que que lo hizo alguien que ha trabajado tan de cerca tantos años con tanta tanta complicidad con tanta satisfacción

Voz 1 13:52 para mí desde

Voz 16 13:55 practicamente lo mismo cuando cuando llegué al día con el Partido Socialista Jean nuestra relación hay una persona que era ayuda permanente compartir practicamente todo pues cosas y Alfredo Pérez Rubalcaba el buen muy consternado una detectado

Voz 1 14:15 muy muy muy bien

Voz 16 14:18 eh

Voz 0313 14:19 presidente cuál es el momento más hermoso que recuerda haber compartido con Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 16 14:24 sin duda sin duda alguna las horas previas a la anuncio que que que sabíamos que venía hay yo creo que que queramos dos tres personas cuando más

Voz 0313 14:39 sí

Voz 16 14:40 en el Gobierno que conocíamos que venía el anuncio de ETA desde el fin definitivo de la violencia esa esa intensidad después de haber compartido casi en exclusiva porque es cierto que muchas de las cosas en los meses previos en los años intensos de ya luego la cultura de la tregua de sufrimiento a veces de de noches de insomnio compartidas pues eso era una competitividad que que que que sólo si se vive pues se puede se puede explicar no no no no hay otros momentos sin duda alguna las victorias electorales de las mismas con con gran alegría no no ese ese es el momento de que nuestras todas nuestras vidas nuestros afanes nuestros pues vuelos se se cruzaron con más intensidad con el abrazo más profundo

Voz 0313 15:35 Nos puede explicar porque seguro que lo recuerda la primera vez que conoció cuando conoció a Alfredo Pérez Rubalcaba presidente

Voz 16 15:42 muy hace muchísimos años que para sí sí claro pues que seguramente fue en León que una locura cuando yo era un joven diputado yo era extremo en alguna campaña electoral de los primeros veces Si seguía yo tenía una una gran simpatía tuvimos una una una estrecha relación ya incluso en la etapa en que a nada más que el diputado que que que que ha pervivido durante todo este tiempo no

Voz 0313 16:15 José Luis Rodríguez Zapatero muchísimas gracias por esos minutos en La Ventana de verdad un abrazo muy grande

Voz 16 16:21 muchísimas gracias gracias a todos los amigos aquí las teles que están transmitiendo con un justo homenaje siempre pensó que que en los países que no cinismo son los países que reconocen a los mejores

Voz 13 16:38 un abrazo presidente Alberto Núñez Feijóo tardes buenas tardes qué tal bastar al presidente como eso varía e vaya a día efectivamente lamentablemente

Voz 18 16:50 oíamos las vuestras noticias y sabíamos que esto podía ocurrir en cualquier momento fíjate cuántos

Voz 0313 16:56 cuando cuando ocurren cosas estas residente sin embargo hay una hay una reacción en el mundo político ese mundo tan a veces tan criticado con con razón seguramente pero tan denostado también en exceso que es como de como como de cerrar filas de reconocerse unos a otros y bueno a mí eso me parece que es que es gratificante que es saludable y que además siembra siembra cosa positiva de cara al futuro luego es verdad que en fin en el fragor de algunas batallas ese olvida no pero yo está cuando todavía esperanza en eso no sé si usted lo comparte

Voz 18 17:26 sí porque mayoritariamente en España hemos vivido mucho más respetándose los políticos hemos ido mucho más tiempo que lamentablemente en los últimos tiempos en los que hemos dejado de respetarnos en mi opinión con el mínimo umbral necesario para poder mantener una conversación y poder llegar a un acuerdo o no pero en los cuarenta años de democracia ha habido mucho más tiempo de respeto de discrepancia pero desde el respeto y en este momento que lamentablemente no estamos viviendo eso pero

Voz 13 17:53 estoy de acuerdo con lo que usted presidente es una cosa con costes herida eh no no no no no no se enreda con Rubalcaba hubo más discusiones son más entendimientos

Voz 16 18:03 mire yo no he trabajado con él

Voz 18 18:05 Rubalcaba porque no no me ha tocado porque mis cargos en la Administración General del Estado no teníamos agua suficiente para poder hablar con Rubalcaba si he perdido algunos contactos con el ya como ministro

Voz 13 18:16 sí como vicepresidente y han sido

Voz 18 18:19 cables era de recuerdo de Rubalcaba vino cuando

Voz 13 18:22 Hugo el accidente del Alvia si es verdad que estamos ahí sí señor

Voz 18 18:26 el vino ahí estuve con Eli fue impecable su reacción y son

Voz 13 18:32 ello

Voz 18 18:32 a la Xunta de Galicia ahí estuve también no soy ministro vicepresidente en alguna eh en algunas acto aquí en Santiago la verdad es que bueno a mí me pasión político usted no no no yo digo lo que pienso desfalleció político útil me parecía un político que desde un partido distinto al Partido Socialista pues hemos de reconocer que se va no pero se va con reconocimientos el reconocimiento primero de que es una persona que ha tenido una visión de Estado

Voz 13 19:03 el segundo que ha sido útil

Voz 18 19:05 a los intereses generales español es el tercero que ha sido un personaje político de primer nivel en el Partido Socialista

Voz 13 19:12 la organización política tiene algo

Voz 18 19:14 gobierno socialista no por consiguiente yo creo que hay una gran consenso en España de que ha sido un político con visión de Estado y eso lo echamos tanto de menos en este momento que se pueda imaginar que tiene doble valor

Voz 0313 19:25 estoy estoy viendo en el diario El País un artículo que que ha escrito el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que se titula precisamente así un hombre de Estado al al servicio de España pues Alberto Núñez Feijóo presidente de la Xunta de Galicia Le agradezco la presencia estos minutos esta tarde en La Ventana eh

Voz 13 19:40 no veo muchas gracias un abrazo un abrazo

Voz 0313 19:42 el grande Isaías Lafuente buenas tardes has estado aquí en el estudio en este estudio micrófonos con con Alfredo Pérez Rubalcaba es es lo primero que te viene a la cabeza cuando te enteras

Voz 19 19:51 pues yo

Voz 20 19:52 bueno lo primero que me ha venido a la cabeza es que sea muerto una gran persona salió cuando le veía incluso en este estudio como ministro como vicepresidente de Gobierno

Voz 0827 20:02 veía la persona cargada de inteligencia con un gran sentido común y con gran sentido del humor seguramente la inteligencia y el sentido del humor van parejos no hiel siempre te miraba atendía a tus preguntas atendía tus reflexiones como si las estuviera de codificado constantemente en su cabeza a mí es lo que más me impresiona de él como persona como político estamos viendo toda la yo creo que el justo reconocimiento que está teniendo estaba pensando cómo sabes que me gusta mucho pensar también en las palabras que normalmente cuando un político deja su carrera política algunos toman lo que llamamos puertas giratorias y a mí siempre me ha parecido una metáfora un poco extrañado porque la puerta giratoria de suele llevar al lugar de donde venías yo creo que uno los pocos políticos que ha tomado la puerta giratoria ha sido precisamente Pérez Rubalcaba que muy joven dejó la universidad para dedicarse a la política durante casi cuarenta años ha dedicado a la política y después tomó esa puerta giratoria para volver al aula Hinault ha querido nada más y seguramente lo podría haber tenido sin ningún tipo de dudas

Voz 0313 21:08 pues yo quiero después de estas palabras de Isaías catedrático don Arjona que no se después de todo lo que ha escuchado de de de los elogios de de compañeros de de de de rivales esto que comentabais ellas que es que es verdad y cuidado no todo son flores porque cuando a menudo se hablaba de de Alfredo Pérez Rubalcaba había una faceta de su personalidad que mucha gente ponía sobre la mesa dicen es que es un intento conmigo no sé qué conspiradores que hace de todo bien si es verdad que la tengo y fíjese

Voz 0093 21:36 es curioso Denise dice que que si me muevo en la oscuridad de tal pero fíjese yo he sido portavoz del Gobierno portavoz del partido portavoz del Parlamento otra vez portavoz crearon portavoces el que está permanentemente expuesto es más le digo

Voz 2 21:48 según ella no no cuando yo

Voz 0093 21:51 he ido de la política estoy convencido que era el político en activo quemar ruedas de prensa ha dado

Voz 0313 21:56 Odom esta fama de conspirador qué tal la llevaba Alfredo

Voz 12 21:59 pues con con humor Juanjo tal como lo ha expresado ahora porque era aún un hombre de un excelente humor yo antes hablaban de cuál era el el creo que lo han preguntado al señor Zapatero

Voz 18 22:13 cuál había sido el mejor o el momento más

Voz 12 22:15 sí yo pensaba ahora mientras estaba con los distintos comentarios cuál era el mejor no puedo no puedo expresar un momento porque era tal a día que hablabas con él tenía buen humor era un hombre que transmitía transmitía alegría transmitía vitalidad era excepcional yo la verdad es que a partir de ahora voy a encontrar como tantos como tantos hueco muy francés

Voz 0313 22:41 podrán Arjona el agradezco muchísimo que haya estado este ratito con nosotros aquí en La Ser en La Ventana en un día tan tan especial y tan y tan complicado también un abrazo muy grande claro

Voz 12 22:49 gracias a ustedes venga vamos a una último

Voz 0313 22:52 en política al menos de momento durante la tarde iremos lógicamente siguiendo todo lo que se produzca recuerdo con las ocho y media sea de la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados pero hay una opinión política yo creo que muy interesante también hace un momentito con Rodríguez Zapatero no recordaba ese momento los los días previos a que ETA anunciara el el fin definitivo de de su actividad armada y demás Imaz cosas que tienen que ver con otros puntos de del territorio como el País Vasco Andoni Ortuzar presidente del PNV arratsalde on les preguntaba hace un momentito al presidente de la Xunta de Galicia pero haber sincera ese de Con Rubalcaba había más posibilidad de entenderse de o de tener broncas cero pregunta menos Andoni

Voz 13 23:30 bueno primero diga que discutir un poco esta implacable pero pero finalmente había acuerdos yo creo que era un político perceptores de Ciencias eran políticos renacentista dialéctico

Voz 16 23:43 con el culto muy pero

Voz 13 23:46 se dejaba o una salida a al al de enfrente no yo creo que esa es una gran cualidad para para un político es luego el yo creo que si alguna persona de corría la política por las venas era era Alfredo Alfredo era un animal político

Voz 16 24:01 en el mejor sentido de la de la

Voz 13 24:04 palabra de una dedicación Full Time no kilo o tener eso del humor es verdad yo me acuerdo creo que además fue en estos micrófonos la entrevista que le hicieron la primera después de que abandonó el cargo y bueno pues a no ser que compañera vuestra igual era hasta tú mismo le hizo un repaso de lo que bien que había puesto todo el mundo su trayectoria y él dijo no es que los españoles sabemos despedir muy

Voz 0313 24:29 eso sí si son niña no

Voz 13 24:31 con esa ironía bueno yo que soy vasco me gustaría despedirle bien sin ironía porque creo que ha sido una persona detalla que ha marca un poco un una época probablemente es de los pocos que quedaban ya de una época es difícil entender la política española en la época reciente sin su participación

Voz 0313 24:49 ha llamado mucho la atención ese adjetivo que la verdad es el último que hubiera imaginado para definir a Rubalcaba de políticos renacentista que acaba de utilizarlo en Ortuza

Voz 13 24:57 desde pero pensándolo tiene razón claro porque él él hacía del día lo o la el texto intenta convencer seducir conquistar exacto tú había que cuando ibas a una reunión con Rubalcaba habría que ir bien pertrechado porque tenías muchas posibilidades de que te llevará su huerto o sea lo mejor que puede pasar que te pueden decir una Lagos desde que no él era porque tenía unas convicciones muy profundas no nosotros discutíamos mucho con él porque la visión de de de Euskadi del País Vasco de la solución al problema la violencia no siempre se compartía o no siempre se ve igual desde Madrid que desde Bilbao o desde las seis no pero pero él el hacía ese esfuerzo por estar por estar cerca por por no por por por hacerse presente pues ofrecerte una salida pero creo que que bueno es una pérdida porque

Voz 18 25:52 es un partido muy joven

Voz 13 25:54 tengo que todavía podía aportar mucho a a este mundo tan convulso de la política

Voz 0313 26:01 Andoni Ortúzar lo dicho le agradezco mucho la presencia en en La Ventana estos mismos

Voz 13 26:05 la verdad y a su familia a toda la familia que es lista porque la pérdida es es importante irreparable

Voz 0313 26:12 agur

Voz 13 26:13 agosto Oscar alguna novedad en cuanto

Voz 0313 26:15 las campañas que se paralizan una reacción más

Voz 0806 26:19 la campaña hoy claramente no no va a ser como estaba previsto Podemos también ha anunciado que suspende los actos ya lo había dicho el PSOE Ciudadanos el Partido Popular por ahora confirma que Pablo Casado va a ir a la capilla ardiente todavía no han dado datos sobre los actos que tenían previstos aquí lo que está los horarios de la capilla ardiente también lo sabemos Francino abre una cero ocho y media cierran hoy a las diez de la noche y mañana abren a las nueve de la mañana hasta las dos del mediodía la intención del PSOE es que hasta que no se celebre el sepelio no sé

Voz 0313 26:49 se tome la campaña electoral durante toda la mañana

Voz 0806 26:51 Ana los dirigentes del PSOE con los que hemos hablado de toda España decían que estaban buscando billetes de tren para venir a Madrid para participar en la despedida de Alfredo Pérez Rubalcaba que ha mantenido vínculo y contacto con dirigentes de de de de la estructura del partido

Voz 0313 27:06 de que estuviera retirado yo tengo la sensación que yo tengo la sensación de que esta capilla ardiente además es un acierto que mañana vuelve a permanecer abierta va a ser un yo creo espero y deseo que sea un homenaje ciudadana en la política a través de una persona concreta de un de un hombre que nos ha dejado que tuvo sus partidarios y detractores pero que sin duda ha dejado huella en los tiempos que corren es echan en falta se echan de menos

Voz 1645 27:27 un par de mensajes eh desde las redes sociales de Twitter los Reyes de España también se suman al pésame desde el Twitter de la Casa de Su Majestad el Rey honradamente entristecidos por la repentina muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba les recordaremos y le agradeceremos siempre su permanente y profunda visión institucional su alto sentido de Estado en su vida política al servicio de España hay también el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido una de las personalidades más importantes de la reciente historia de España

Voz 0313 27:52 como tal merece ser honrado reconocido pues hasta aquí hemos estado una hora en un especial informativo el motivo de la muerte ya confirmada de Alfredo Pérez Rubalcaba La Ser seguirá contando cosas que ocurran seguirá pendiente estaremos en esa capilla ardiente Hora veinticinco por descontado hará un despliegue sobre el tema yo creo que muy posiblemente también les invitamos a ustedes a los oyentes a que nos cuenten lo que sienten lo que les venga a la cabeza en un momento tan especial hoy en este momento lo que nos toca es recordarle él quería que les recordaran de uno en forma muy concreta a mí pues como una persona

Voz 21 28:25 la trabajadora

Voz 22 28:29 y que creía lo que sí

Voz 23 28:36 son tan

Voz 24 29:02 extrajo que has oído tantas veces has bailado tantas veces yo no

Voz 25 29:10 colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco dos con el país

Voz 26 29:24 hola qué tal estás

Voz 27 29:26 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 28 29:29 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce

Voz 29 29:34 pero eso no parar lo escucha ya mismo

Voz 28 29:37 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 29 29:42 dentro en ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien

Voz 30 29:51 hola Moore que esa es Lourdes nos mirando alarmas y eso es para que nos proteja para que no nos roben para que no son los metan a vivir cuenta la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos para vivir tranquilos te parece poco

Voz 29 30:06 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 32 30:20 la idea a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana quien Face y La Ventana

Voz 29 30:33 esta semana en los muchos libros José Antonio Ponseti Nativel Preciado Cristina Macía formamos parte de algo mayor que los ciudadanos muchos verdes horribles no comentó traductora de Canción de hielo y fuego de Juego de Tronos lo agente entre dos mil dos muchos libros en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín los viernes después del Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy será muy distinto a los habituales Can Can Las Noches de Ortega Juan Carlos I venga unos también en nuestra obligación y Cadena Ser punto com

Voz 9 31:20 a bonitas para deleite venida

Voz 2 31:25 yo lo fregado fuera padre Pence cuando te fíjate publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisa lo fregado millones y los padres era juró como que unos y otros voy a Pedro Schwartz no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy tuya mira la huellas interpretable padre entró al bar jamás no es cosa de Carrusel Deportivo carrusel esa boquita padre

Voz 0806 31:49 el Deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos ya antes

Voz 29 31:53 quien se supone que ha nombrado rey de los judíos a un recién nacido dentro de mis dominios Zaratustra acuérdese de Julio César del Imperio romano dicen que quién olvida su historia está condenado a repetirla ahora puedes recordarla repetirla cuando

Voz 33 32:11 quieras y cuando quieras hombre del zar Nicolás prime

Voz 29 32:14 pero de la ejecución detenga

Voz 33 32:16 la ejecución SER Historia punto es

Voz 29 32:19 la historia fetos manos con Nacho Ares vamos a hacer historia Cadena SER

Voz 6 32:26 por qué no

Voz 28 32:30 esta semana en Sucedió una noche Kate Blanchet cumple cincuenta años

Voz 2 32:35 Kate es muy especial que dice que esperando

Voz 28 32:39 dio musical de cine también celebra su cumpleaños Hannover Sucedió una noche un programa producido por el canal TCM para la Cadena SER avanzamos a las cinco de la madrugada del sábado al domingo y también en los podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com se puede escuchar La Ser de Murcia en vilo

Voz 34 33:04 a la cola de la SER tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque estés muy lejos toma el control de las lo que quieras cuando tú quieras

Voz 35 33:16 descarga de nuestra aplicación

Voz 36 33:24 Holder tiene zapatos mocasines para hacer escalada como si eres urbano y baje a partes iguales descubre el SUV Sport totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada acotó

Voz 37 33:38 seiscientos setenta y seis euros voto final siete mil trescientos veinticinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cinco de cinco en los pies siete ochenta por ciento TAE no te contra empieces por ciento financiación de FC Aranca hasta fin de las condiciones en punto es

Voz 2 33:50 cuando por fin les regalas a tu hijo la batería completa con su bombo y su

Voz 38 33:54 Caja sus platillos está pensando con los pies

Voz 39 33:58 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el año

Voz 38 34:05 de litio piensa con los pulmones recicla

Voz 39 34:08 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 38 34:11 hasta dónde llega la preocupación en Europa esto qué quiere decir quién se refiere

Voz 29 34:15 sabes que la curiosidad novato la verdad Hoy por hoy

Voz 28 34:20 los que despiertan con hambre de respuesta Pepa Bueno aquí Toni Garrido también Cadena SER

Voz 6 34:29 la Ventana con Carles Francino

Voz 8 34:48 eh

Voz 0313 35:04 hace un par de días aquí en La Ventana hablamos del maltrato a los animales ido como este es uno de los termómetros para medir la las la social la higiene cívica de un país lo recuerdan verdad era una jueza en Canarias que autorizó la presencia de una perra durante el juicio por lo que le había ocurrido al animal a esta perra recordemos la metieron en una maleta y lanzaron al contenedor de basuras se salvó de milagro bueno de milagro no por la ayuda de los vecinos su maltratador ha sido ya juzgado podría acabar en la cárcel esa tarde nos decía la jueza encargada del caso que España es el peor país de Europa en maltrato animal no extraña no me extraña porque hoy tenemos otra historia que por desgracia lo confirma iba recomendarles que no hubieran el vídeo eh eh pero he cambiado de opinión sinceramente creo que sí que hay que verlo además encontrarán muy muy fácil en en Internet son imágenes grabadas por una cámara de seguridad mitad de la calle en un pueblo de La Rioja donde aparece un tipo llevando en brazos un perrito perro pequeño de tamaño yo diría que puedo ser un fox terrier o algo parecido no sé

Voz 38 36:04 de repente separa cruzó la calle separa

Voz 0313 36:09 la emprende a golpes contra el animal no sé si son puñetazos o con algún objeto lo mata y después lo hecho al contenedor cierra la tapa Se marcha como si tal cosa yo creo que hay que ver ese vídeo de verdad lo creo Is y me apuran enseñárselo a los niños porque es una manera apabullante de distinguir entre el bien y el mal creo que conocer la realidad pura y dura sino edulcorantes también es una forma de educar pero bueno eso naturalmente lo dejó a criterio de de los padres pero definitivamente tenemos muchas cosas buenas en España muchísima pero somos también a veces somos un país

Voz 40 36:41 estas

Voz 0313 36:42 Javier días buenas tardes hola buenas tardes Javier Díaz SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil en en Madrid animará las de este calibre in fine está utiliza todo lo de animalada con toda la intención de este calibre sólo son muy frecuentes So Ho afortunadamente son esporádicas

Voz 16 37:01 bueno yo tengo que decir que en la experiencia que tengo aquí en la Comunidad de Madrid sí hemos visto algún episodio similar las idéntico a lo que acabas de comentar el Real Madrid gracias a Dios aunque serás edad en otras formas casi de una forma el de más con más volumen ese caso que que han salido no es un caso muy común que que sigamos viendo

Voz 0313 37:21 es un adelanto mira yo pero que en este sentido

Voz 16 37:24 estado muchísimo bueno gracias a Dios esto no no se viene no se viene viendo de una forma muy muy muy muy

Voz 0313 37:31 a usted datos sargento de no sé de de intervenciones durante el pasado año detenciones expedientes abiertos tiene datos cifras

Voz 16 37:41 bueno tengo que distinguir T que cuando hablar de expedientes sin entrar en un mismo muy muy amplios cierto que excedentes hay numerosos porque también el maltrato se comete en una en una forma más acentuada más le de llega a ser solamente infracción administrativa y luego está la forma Zarabanda que es el delito yo es cierto en la cuna de Madrid pues ahora mismo no tengo cifras concretos pero sí podría adelantar te que te bueno pues tres cuatro casos mensuales

Voz 0313 38:07 bueno sí existe un perfil un retrato robot de de estos maltratadores de animales os o es un fenómeno por desgracia como otros transversal

Voz 16 38:16 pues también es de distinguir entre un poco entre ser delito del maltrato al animal cuando es una forma para que se entienda muy intencionada que

Voz 13 38:23 las el dolo entonces sí podemos adelantar casi

Voz 16 38:26 perfil de ese maltratador danesa cometen este delito de maltrato en una forma por omisión no hablaría tanto un perfil como el primer caso el primer caso si me atrevo a decir que que tiene un perfil de maltratador y desprecio por la vida se forma general alcanzó

Voz 0313 38:40 es que además una persona en fin a lo mejor estoy yendo muy lejos eh pero una persona que trata así a un animal bueno a otra persona no sé a lo mejor estoy elucubrar pero pero tampoco sería descartable que hiciera algo parecido

Voz 16 38:52 efectivamente establecemos una investigación un poco más profunda cuando encontramos casos de este tipo si pensamos a modo de prevención que el siguiente paso podría saltar al al ser humano claro soy coincido contigo

Voz 0313 39:06 lo que sigue querido entender de querer de entender de sus primeras palabras es que hoy hay mayor conciencia por lo tanto entiendo que la gente denuncia más también este tipo de de de comportamientos no

Voz 16 39:17 efectivamente además lo argumento un poco con base porque debido a que llevo bastante tiempo bueno bastante tiempo más de quince años Cristo es avance en este ámbito en este campo de maltrato animal si la gente está más concienciada la gente avisa más a la Guardia Civil cuando hay un episodio que puede suponer ese maltrato sí de forma lo digo casi muy muy con mucha seguridad la conciencia social en este en este sentido ha avanzado muchísimo

Voz 0313 39:43 es una magnífica noticia porque en pues lo dejamos aquí Sargento Javier Díaz muchísimas gracias por este ratito en La Ventana eh

Voz 13 39:51 muy bien gracias adiós buenas tardes

Voz 0313 39:56 volvemos al tema de al día la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba estamos pendientes de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez formule una declaración oficial esta Nicolás Castellano a las puertas del hospital y creo que eso está a punto de producirse anónimo

Voz 41 40:11 bueno Carlas acaba de salir el presidente Pedro Sánchez desde las cuatro menos cuarto estaba en el interior del centro hospitalario y finalmente no va a ser hacer declaraciones aquí en la puerta del hospital estábamos todos los medios esperando la posibilidad Pedro Sánchez que ha visitado por segunda vez el hospital después de que ayer a última hora llegará procedente de la base de Torrejón de Ardoz de adelantar su vieja oficial desde Rumanía donde se encontraba en una cumbre oficial aquí se cruzaba con algunos de los protagonistas que tenía esta tarde en la antena de la SER con José Luis Rodríguez Zapatero

Voz 2 40:36 o antes había venido el otro presidente socialista

Voz 41 40:39 está en esta época democrática española Felipe Gonzáles siguen llegando aquí compañeros del Partido Socialista con la muestra de condolencia a la familia ya parte de la cúpula del Partido Socialista

Voz 0313 40:50 entonces no va a haber declaración de Pedro Sánchez no para para para aclarar

Voz 41 40:53 no sigo no finalmente no marcaba se acaba de ir como te decía se ha quedado ahí estábamos todos expectantes a subir al coche oficial y la comitiva de Moncloa de momento ha salido esta zona de Majadahonda

Voz 0313 41:03 gracias Nico seguimos pendientes un abrazo amigo

Voz 42 41:10 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presentes los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 28 41:28 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 29 41:37 Vista del estilo de vida saludable del país lanza un número único con los mejores temas de su historia incluyendo un Especial Belleza y cosmética este sábado once de mayo lleva te gratis la revista buena vida con el país

Voz 13 41:50 una uno hora dos horas tres cuatro fue un así fue así

Voz 38 41:57 más te ponen una verídico hora25 sigo

Voz 43 42:11 sí

Voz 44 42:43 es que que

Voz 45 42:53 la piel no mucho para entrar en rollo sillones descendieron podían cordón no y te síntesis aquí encontró no cabalgar es está claro que voy rápido es culpa maravilloso pero te apoya tiempo

Voz 0313 43:14 hace unos minutos nos preguntábamos si el vídeo de maltrato animal ese que comentábamos de la muerte del perro sería conveniente honor que lo vieran los niños hay cada uno tendrá su opinión pero al final de esa duda en el fondo del debate lo que aparece como en casi todos los temas importantes es el papel decisivo de la educación desde hace tiempo demasiado tiempo emerge como asunto de muchísima inquietud la forma en la que los chavales acceden al sexo en un porcentaje muy elevado a través del porno que consecuencias tiene esto cómo afrontarán esos chavales sus relaciones no sólo sexuales sino afectivas se trata de un tema como digo muy delicado por eso cada día es más expertos alertan sobre el fenómeno miren un dato según un estudio recientemente publicado el ochenta y uno por ciento de adolescentes entre trece y dieciocho años ven porno habitualmente el ochenta y uno por ciento Por otro lado esto aún es más preocupante diría también se consume pornografía infantil Hinault toda no todas se produce fuera de España Jorge Bermudes buenas tardes hola muy buenas tardes un hablamos con el fiscal delegado de Criminalidad Informática en San Sebastián bueno esto de que producimos pornografía infantil aquí desde cuándo es hace muchos años es reciente

Voz 46 44:22 bueno lo cierto es que tradicionalmente emoción paz país de consumo pero que él se produce un fenómeno de digamos tolerancia cómo pongan las sustancias estupefacientes a medida que el sujeto consumidor me me mantenga el pedófilo de cada vez más vídeos pues yo no ente en el que se siempre el mismo tipo heridos pasa a querer ver cosas nuevas in muchas veces la posibilidad de ver cosas nuevas es a través de producción propia y esto tormenta la la existencia de creciente fenómeno de producción nacional yo está fijada

Voz 0313 45:07 el aproximadamente al menos la edad en la que los menores empiezan a consumir porno del tipo que sea

Voz 46 45:13 bueno lo cierto es que la curiosidad preadolescentes sobretodo adolescentes siempre siempre ha existido en tocar otros temas los los estadounidenses tienen un votarlo que la la palabra tú a doce años con con con Conde la adolescente las tiene ahora es que aquí se puede por poner un ejemplo que en realidad es común torpedo de flotación entrábamos Sofía de consumo recuerda pues hace tiempo revive como no las familias que paseaban por el centro de Madrid la calle Montera una filial de no más de ocho años llevaba las profesional de del sexo hay hay el apostadas mirándola dijo que están enraizadas van disfrazadas de muñecas Bratz esto es así que un juguete infantil con una profesional del sexo es que quizás estamos ofreciéndoles a nuestros hijos que en algo tan trivial como una muñeca un objeto sexual hinchado que exponiendo a al al consumo de este tipo de material

Voz 0313 46:24 y que además Internet ha ayudado a normalizar o normalizado del todo el consumo de pornografía

Voz 46 46:30 no seguiré todo sobre todo a facilitar el consumo sin ningún tipo de control hace veinte veinticinco años había que acudir a un videoclub en el que haya que atravesamos

Voz 0313 46:40 eso eso

Voz 46 46:42 sí y luego salir con la carátula del de el líder y ahora sí que la privacidad antes del ordenador personal a cualquier dispositivo de comunicación móvil tipo smartphone o tablet ese pues consiguió lo mismo no humildes es no

Voz 0313 47:01 no no sé si sabe que en Reino Unido están preparando una regulación para el porno que obligará en teoría obligará a los usuarios que quieran acceder a este tipo de contenidos que demuestren que tienen más de dieciocho años bueno no sé cómo se va a hacer tampoco en fin tampoco debe ser sencillo pero al menos están intentando poner un filtro algo no

Voz 46 47:21 no lo sé desconozco si los británicos por Lex la expresión pone puertas al campo

Voz 0313 47:28 sí

Voz 46 47:30 soy Internet es aquel al que lleva el botón del no no tengo hablaran de Gales falta nada ni nadie lo ha cursado nunca casualmente a un chico bueno muy bueno amigo mío que tras haber estudiado sus atrasar su doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones esa pitada al diagnóstico médico mediante inteligencia artificial a ver trabaja en una empresa de tratamientos datos que pues pues hace el tratamiento de datos del noventa por ciento de las responsables de pornografía del mundo no somos José que conozco por sólo esto

Voz 0313 48:07 Estado pero déjame hemos déjeme incorporamos a la conversación a a Silverio Sáez que sexólogo y codirector del Instituto Altea de Zaragoza que hace unos días ofreció una una charla en en un colegio con un título que nos enlaza perfectamente con lo que estamos comentando hoy es la sexualidad de los jóvenes a Internet la pornografía esa incómoda pero inevitable realidad Silverio Sáez buenas tardes

Voz 47 48:30 buenas tardes Carlos y compañía en esos recursos otro

Voz 0313 48:32 el incómoda pero cada vez más conocida por lo menos no se de en fin la información es poder algo salgo

Voz 47 48:38 sí yo creo que tu usarla planteado muy bien algunos cambios que no son no son secundarios no como es el acceso sin sin tener que pasar por los filtros el poder llegar a todo lo que no deseas ni ningún tipo vamos a decirlo así de observación no eso está haciendo que el consumo de pornografía se llama sencillos animales precoces con lo cual nos va a obligar a tratar con ella no guste y con con parte un poquito la expresión de dado que no vamos a poder poner puertas al campo no los va a quedar más remedio que trabajar con esta realidad sino sólo quejarnos de de manera victimista pero poco pero poco a poco educativa de que tenemos que hacer con esta situación

Voz 0313 49:13 Silverio qué margen tiene una familia para actuar cuáles son los pasos un fin un protocolo cuatro consejos básicos por favor

Voz 47 49:20 sí sí más más más más de cuatro pero sobre todas las Mile tiene que partir de que tiene más relevancia del que piensa no y entonces lo que la familia tiene que hacer es opinar ofrecer siempre un contraste diferente al que supongamos que nuestros hijos e hijas están percibiendo en la pornografía allí es algo tan simple como decir que nosotros entendemos de las folías no sólo a las que el afecto es un vínculo lo relevante que el respeto es una cuestión de primer orden cuestiones que probablemente a efectos éticos compartirían en todas las familias que hay que estar poniéndolas encima de la mesa para que nuestros hijos contraste si esto que estoy viendo en la pornografía realmente coincide con lo que mi padre mi madre piensa dice yo opina el chico y la chica está accediendo a esta pornografía sin tener ese contraste es cuando realmente la pornografía va a ser mucho más letal o mucho más desequilibrantes porque no va tiene de alguna manera un punto de comparación y ahí son poco donde la familia tiene que perder el miedo tiene que opinar eso sigue sin tener constancia de que nuestros hijos los acción a la pornografía porque entonces se van a pasamos tiempo semana pasan los años y estamos esperando a comprobarlo íbamos a perder un tiempo precioso

Voz 0313 50:24 dónde dónde debería descansar un mayor porcentaje de responsabilidad a la hora de hablar de sexo con con los chavales en la familia una escuela

Voz 47 50:32 yo creo que en todo yo creo que en todos yo creo que cada quién tiene que asumir su responsabilidad perdóname que te pongan un poquito pedante la educación sexual la educación sexual lleva adelante el educación no y a veces decimos bueno que se encarga de las eh pues yo qué sé de las cuestiones importantes de la vida pues a parte de los contenidos que la que la escuela tiene que ofrecer pues evidentemente la familia tiene que hacer su parte yo lo que creo es que no podemos caer en la trampa

Voz 12 50:56 y esperar a que las inquietudes de nuestros hijos eh

Voz 47 50:59 Mijas marquen el ritmo de intervención porque eso no lo hacemos con matemáticas ni con un segundo idioma lo esperamos a que nuestro hijo nos diga oye papá por favor enseña análisis lingüístico Jesse James formulación física no nosotros consideramos que eso es imprescindible para que una persona esté formada y preparada para asumir su realidad con la sexualidad pasa lo mismo no podemos esperar a que la curiosidad de nuestros hijos marque la pauta Nos tenemos que anticipar porque es que sino sino vamos a llegar demasiado

Voz 13 51:25 muy bien Silverio sabes Jorge

Voz 0313 51:27 Moody's muchísimas gracias a los dos de verdad si una charla muy instructiva

Voz 16 51:31 pero gracias a vosotros adiós buenas tardes

Voz 38 51:36 la Ventana del sur

Voz 9 51:38 ayer una visión realista de la actualidad con Manu Sánchez

Voz 8 51:51 hola

Voz 0313 51:52 digo cosas que tan buena ha estabas ahí escuchando atentamente no es un tema delicadísimo este que estábamos hablando de verdad muy propicio para hacer bromas para hacer chistes Jo pero es un tema muy muy muy complicado muy complicado

Voz 19 52:05 delicado ello ha cambiado mucho la cosa yo recuerdo cuando yo era adolescente el único acceso algo parecido a pornografía era un kiosco que vendía todo

Voz 0525 52:13 el resto del mundo de por haber el pero ahí afirmó

Voz 19 52:18 en las portadas que estaban ahí arriba como al alcance lejos de los niño y tal pero ahora la verdad es que que todo sea tan tan accesible ABC preocupa ahora que estoy de de papiros todavía a las lema

Voz 0313 52:31 pero tras este éxito bueno para este sí para este sabía me queda promete para este este de todos modos

Voz 19 52:38 sabe controlar ese acceso a Internet

Voz 48 52:41 a andar pendiente de de todo

Voz 0313 52:43 la red de no no sea mala cosa si es verdad que no se le pueden poner puertas al campo pero a lo mejor alguna vez intentar inventar alguna no estaría mal no estaría mal pero bueno lo dejo ahí con del el ordenador hace un cabo al excelente ya

Voz 49 52:54 es que claro que lo de la LODE

Voz 19 52:57 según ya queda es que eso está muy a la mano es que eso claro

Voz 0313 53:00 oye mano me vas a permitir una licencia hoy al abrir antes de abrir la ventana del sur he visto una cosa que quiero compartir contigo hito en el resto de oyentes de La Ventana quiero hablar de un tobogán que dices bueno un tobogán tobogán parque infantil parque acuático ojalá que bueno de deslizarse por ojalá no

Voz 2 53:20 Zahran usaran el agua desde el bonus