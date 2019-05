La Ventana (10/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias seguimos pendientes de la noticia de este viernes ha muerto a Alfredo Pérez Rubalcaba el Congreso de los Diputados va a acoger la capilla ardiente del que fuera vicepresidente del Gobierno y también secretario general del Partido Socialista a partir de las ocho y media de esta tarde ahora regresamos al hospital Puerta de Hierro de Madrid que acaba de abandonar el presidente en funciones Pedro Sánchez después acompañar a la familia y allí se María Manjavacas hola María

Voz 1444 00:28 hola buenas tardes con rostro serio y sin hacer declaraciones han marchado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha estado aquí una hora acompañando a la familia a los amigos de Rubalcaba aquí llegaba después de que se conociera la noticia que confirmaba el portavoz de la familia Gregorio Martínez le escuchamos

Voz 0829 00:43 tengo que comunicarles que a Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido hace unos minutos tras agradecer las muestras de respeto de afecto que ha tenido a lo largo de estos jornadas en las que ha estado en el hospital

Voz 1444 01:01 hasta las diez de la noche estará abierta la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados también mañana de nueve a dos de la tarde

Voz 0313 01:07 aquí en la SER hemos recogido el dolor y respeto que han expresado a compañeros y rivales políticos de Rubalcaba Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 01:14 las empezando por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero que encomendó a Rubalcaba el Ministerio de Interior en los últimos años de ETA

Voz 2 01:20 a hay personal que era en ayuda permanente compartir practicamente todo hacia Alfredo Pérez Rubalcaba el esto está muy consternado muy afectado muy muy muy bien

Voz 1594 01:36 allí el Partido Socialista ha suspendido sus actos

Voz 1667 01:38 de campaña también Ciudadanos y Podemos rivales políticos de Rubalcaba como la presidenta del Congreso en funciones la popular Ana Pastor también han tenido palabras para Rubalcaba en este especial de la SER

Voz 3 01:49 tiene un gran orador tiene un negociador fantástico pues creo que he sido un servidor público excepcional no que lo ha demostrado en todo momento que ha sabido irse se y que ha vuelto a lo suyo no que esto para un político es una cosa también importantísimo

Voz 4 02:05 bueno y las redes sociales que se están llenando de mensaje

Voz 1667 02:08 desde reconocimiento al ex vicepresidente del Gobierno José María Patiño

Voz 0827 02:11 sí son muchos vamos a destacar alguno el expresidente

Voz 5 02:14 Nos Rajoy le define como un hombre de Estado John adversario digno de respeto y admiración el lehendakari Iñigo Urkullu se ha mostrado conmovido por la muerte de una persona trabajadora tenaz firme en sus convicciones y abierta al diálogo y el líder del PSC Miquel Iceta define como decisivo en la derrota de ETA defensor de la España plural y federal

Voz 1667 02:32 a Vox también ha expresado este viernes su pésame al Partido Socialista a la familia del ex líder del Partido Socialista los Reyes han declarado hondamente entristecidos ya han agradecido la permanente profunda visión institucional y alto sentido de Estado del ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba así hemos llegado a las cinco y tres minutos cuatro tres en Canarias

Voz 1 02:57 cadena SER Madrid

Voz 0115 02:59 en Madrid el PSOE ha suspendido los actos de campaña previstos para hoy y mañana ciudadanos más Madrid y Unidas Podemos han cancelado los actos de esta tarde el PP de momento los mantiene los políticos madrileños ha mandado su pésame a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba a través de las redes sociales la alcaldesa de la capital Manuela Carmena ha dicho que hoy es un día triste de Díaz Ayuso lo ha descrito como un gran servidor público de la política española e Ignacio Aguado se ha referido al ex vicepresidente como hombre de Estado Un político irrepetible ha dicho el socialista Pepu Hernández que también ha cancelado su presencia en el pregón de San Isidro que el Ayuntamiento mantiene a las ocho en la Plaza de la Villa más asuntos la Policía Nacional ha detenido en el distrito de Tetuán en la capital al líder de un clan internacional de tráfico de cocaína tenía una orden europea de detención en vigor desde dos mil ocho el detenido había ordenado ejecuciones de miembros de bandas rivales

Voz 0089 03:50 a Ojea credit Farruco el jefe de uno de los clanes albaneses del crimen más peligrosos de toda Europa ha sido detenido en el distrito de Tetuán cerca del hotel en el que se alojaba con identidades falsas los agentes de la Policía Judicial ha restaban al más buscado al presunto autor de ordenar el asesinato de otro mafioso enemigo en El Molar durante dos mil ocho idea ordenar también el asesinato de dos personas más en la calle Telémaco de la capital en dos mil diez siempre a balazos incluso con sus víctimas recibiendo un tiro de gracia pero además su organización robaba en pisos traficaba con grandes cantidades de cocaína portavoz de la Policía Municipal

Voz 7 04:26 el clan que pertenecía era conocido en España desde el dos mil ocho por su vinculación con la organización criminal en el robo de domicilios con el tráfico de cocaína a nivel internacional así como con distintos crímenes relacionados con este tipo de acciones delictivas

Voz 0089 04:39 Italia solicita su extradición por delitos

Voz 0115 04:42 pilares ahora el asunto permanece en la Audiencia Nacional continúa cerrado al tráfico el túnel que une la m trece con la M catorce por la inundación que se registró ayer por la rotura de una tubería veintitrés grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 8 05:01 él guarda y recoge Quini Quini Schuster intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta atención hora de juego al árbitro

Voz 9 05:10 a ver a ver esto me suena a mí muy anti

Voz 10 05:13 pues sí es casamos de otra época escucharlo

Voz 0313 05:16 el deporte más moderno que hay que hacer

Voz 8 05:18 vamos a escuchar el deporte en la Cadena SER han táctico Di Stéfano

Voz 1667 05:27 de momento es todo seguimos con más información ahora en La Ventana en nuestra web Cadena Ser punto com Villa las seis las cinco en Canarias en la SER que habéis

Voz 6 05:35 ese servicios informativos

Voz 1 05:44 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo Puskas pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 11 05:54 creía que crea una empresa me entra una empresa que eduque que enseñarnos

Voz 1594 05:58 mí pienso

Voz 1 06:00 luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 12 06:12 de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma ya desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una yo me quedo más tranquila si lo hacemos si entraron en el sexto podían haber entrado perfectamente en nuestra casa

Voz 1 06:24 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece calcula una INEM Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 06:35 vive la primavera Vision Lab a una todas las gafas graduadas viene el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par parte cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira y regala consulta condiciones

Voz 14 06:52 extrajo que has oído tantas veces has bailado tantas veces sí o no

Voz 15 07:00 colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande

Voz 1 07:06 que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana

Voz 15 07:08 en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco dos con el país

Voz 16 07:13 disculpe el tan lema tiene una marisquería

Voz 13 07:17 están buscando Ben aquella joyería que pone la joya tenido es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no el doble doblones quienes lo encuentran que bien Alan vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un Google Home mini de regalo al reservar hazlo por sólo sesenta euros pagas tan diez meses se encuentras un precio mejor te igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 17 07:44 descubre la semana griega en Lidl

Voz 15 07:46 desde mañana que someta Griego por uno con sesenta y nueve yogur con leche de cava

Voz 18 07:50 con uno con veintinueve yogur griego con miel por cincuenta y nueve

Voz 6 07:54 hemos bienvenido al Olimpo

Voz 18 07:56 detergente a mejor precio

Voz 16 08:01 hola tienes zapatos de tacón para la montaña siempre su

Voz 19 08:04 salvaje a partes iguales descubren sus Eco Sport totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes en trata cuatro mil seiscientos setenta y seis euros cuota final siete mil trescientos ochenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco euros Tir siete ochenta por ciento TAE nueve contra tres por ciento financiación de FC banca hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 17 08:27 bien sea en una escuela de negocios

Voz 6 08:30 ahora piensa en una escuela de negocios a medida

Voz 17 08:32 tú medida que no BS lo llamamos

Voz 20 08:35 Business Online con un método cien por cien online que se adapta a tu ritmo de vida profesores de prestigio en activo y reconocida por diferentes rankings entra y no ve ese guión edu punto com para descubrir otra manera de entender la formación o BS Business School

Voz 16 08:50 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 08:53 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga el se encarga de todo para que tu ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 21 09:16 en los Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene su proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presentes los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 22 09:35 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 1594 09:41 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:45 son las cinco minutos de la tarde las cuatro y diez en Canarias los viernes hasta ahora pase lo que pase Nos toca meternos en la Unidad de Vigilancia lingüísticos

Voz 23 09:52 lo que está plenamente de Kennedy vemos rodeados

Voz 1 10:00 ah que usted me habla

Voz 24 10:03 la presentadora comenzaba hablan en inglés y comenzará con mucha energía en un cuadrilátero en forma circular un cuadrilátero en forma circular

Voz 25 10:11 le ha declarado culpable del delito de no haberse entregado a la Justicia como está obligado a hacer el veintinueve de junio de mil doscientos doce mil doscientos doce violando las condiciones de libertad

Voz 24 10:22 provisional porque usted es presidente del Gobierno todavía es qué medidas ha incrementado su Gobierno para limpiar las cloacas para limpiar las croatas eso está claro pero recibir una pero no lo ha provocado con recibir un espaldarazo espaldarazo

Voz 9 10:40 ha pasado casi dos años en prisión preventiva

Voz 24 10:42 Araceli Sánchez si las al aplica el principio de in Rubio pro reo Antolin Rubio fallos a favor del acusado podemos cometer error iban los horrores rápido hay que emitir esta Pinto esta Karabaj esto sin más dilación las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 9 11:03 así es uno de UPD unidad de vigilancia lo voy a cambiar los números

Voz 26 11:11 ay si este es el informe quinientos ochenta y siete seiscientos ochenta y ocho en Canarias la próxima semana eso es que estaremos de La Ventana en Santa Cruz de Tenerife muy bien entonces al revés

Voz 0827 11:19 teníamos que entrar setenta y siete no me hagas líos la última unidad de vigilancia que la pasada semana no tuvimos la hicimos en la ante víspera de las elecciones generales cuando todos los medios estábamos en pleno despliegue de muchas cosas nos dice Mario Suárez

Voz 9 11:34 ese escenario sería posible según estos datos con una hipotética abstención de Estados todavía presentando les el despliegue de miedo el despliegue de miedo de medios de miedo también

Voz 0827 11:44 previno también iré medio sobre todo bueno esta la hacemos en el primer día de campaña para las elecciones europeas autonómicas municipales que son aquellas en las que como todo el mundo sabe los vecinos eligen a sus alcaldes es el vecino el que elige al alcalde ya es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde esa es la esencia de una elección municipal así es bueno es verdad que votarán sólo los vecinos que sean personas humanas nos dice Teresa Colomer tras escuchar esto a Manuela Carmena

Voz 27 12:15 la interpretación que tenemos de la vida de la sociedad de cómo poder desarrollarse mejor el mundo etc

Voz 1594 12:20 pero por encima de eso están las personas humanas

Voz 27 12:23 las personas humanas está en la humanidad

Voz 0827 12:25 personas humanas que somos las personas tampoco hay que concretar mucho Manuela Carmena es la alcaldesa de una ciudad que vive en estos días su fiesta el día quince será San Isidro el día dos se celebró el Día de la Comunidad que recuerda esa fecha en la que el pueblo de Madrid se levantó contra el ejército francés aunque en Telemadrid dijeron otra cosa

Voz 28 12:44 ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquella levantamiento contra las tropas de Franco contra las tropas de Franco

Voz 0827 12:50 bueno evidentemente no fue un levantamiento contra las tropas de Franco es de esos errores que es imposible atribuir en este caso a María Rey al desconocimiento pero en las redes ya sabéis pues la pobre tuvo que soportar de todo y Manuel Jabois Se refirió a ello en Hoy por hoy y en el elogió la trayectoria de María eso sí quizás sepas

Voz 0313 13:09 soy un poquitín yo esto lo escuchó a Fernando

Voz 0827 13:11 Martínez que es más ignorante que es más

Voz 9 13:14 estúpido una periodista como María Rey contenta décadas con treinta décadas de tres décadas de profesión

Voz 0313 13:21 bueno con Trinta de gas de profesiones libre cada uno incluso para contar

Voz 0827 13:24 hasta la Revolución Francesa en fin que el de María Rey es de esos errores que aquí nos tomamos con media sonrisa es más oye Napoleón era Napoleón Franco con minúscula eh no se ven en la radio esto de las comillas de la ironía bueno no siempre es fácil precisar y a veces precisamos de forma un tanto extraña nos dice Eduardo Martínez hace unos días por ejemplo estábamos pendientes de un hospital de la salida del hospital de Iker Casillas dijimos esto

Voz 1667 13:51 me hace una seña cinco minutos exactos cinco minutos exactos más o menos cinco minutos exactos más o menos para que salga Iker que

Voz 0827 14:00 ellos cinco minutos exactos más o menos desde luego con eso no te equivocas nunca más cosas en este informe recogemos un puñado de expedientes X tenemos por ejemplo el caso que nos remite José Rodríguez de la sorprendente detención de tres manifestantes españoles en París que además debían de ser un poquito nazis porque resulta que portaban los tíos hasta cámaras de gas

Voz 0390 14:28 la cadena CM ha mostrado fotos con el material incautado a esos presuntos manifestantes en el que figuran bombonas de gas tenazas martillos cadenas y cámaras de gas cámaras de gas

Voz 0827 14:39 las cámaras de gas la cosa sendos está yendo un poquillo de las manos desde luego también se nos fue de las manos la forma en la que nos referimos a Josep Borrell es suministro amortizado porque se va al Parlamento Europeo en estos momentos es suministro que sigue en funciones pero de ahí a insinuar que suministro difunto bueno en realidad todo fue una confusión de preposiciones que escuchó Diego dorados

Voz 1667 15:00 hoy se ha visto con su homólogo estadounidense en Finlandia aquí el ministro de funciones el ministro de funciones Josep Borrell el ministro de defunción

Voz 0313 15:09 lo de anoche Fàbrega ha dicho algo raro lo noto una paradita a Pablo pero al final lo dejo

Voz 0827 15:14 hay el ministro de funciones también tenemos una evolución en la mitología en este caso hablábamos de las sirenas y esto lo escuchó Rafael Urturi

Voz 29 15:23 embargo originalmente las sirenas una mujer es una criatura

Voz 0827 15:28 mitad ave mitad pájaro mitad ave mitad pájaro bueno pues si es mitad hombre mitad pájaro pues es es las dos cosas no una sirena eh que es un ser fabuloso que confundía a los navegantes atrayendo los con subir con la dulzura de su canto y que según diversas tradiciones tenía Busto de mujer y cuerpo de pez que es lo más frecuente o cuerpo también de AVE quizás de ahí venga la confusión yo otro caso más que nos envían Laura y Carmen Espino esa ya sabemos que lo de la memoria histórica pone a mucha gente de los nervios pero de ahí a referirnos a ella como memoria histérica importante Qader

Voz 12 16:06 Nos alegra porque es para unos compañeros y amigos el galardón para la labor narrativa de los protagonistas de vidas enterradas reportajes sobre la memoria histérica sobre la memoria histérica

Voz 0827 16:15 bueno está ahí rozando el poste pero los nuestro particular bar pues da la razón a no estar antes sobre el amor Esther Esther Esther y fue ahí la la la memoria histérica bueno y si lo de las sirenas es raro de narices ni os cuento el caso de este perro al que castraron y al final se convirtió en Toro eh se lo escucho José Rodríguez a Laura Duarte que no es cualquiera hoy ex dirigente del Pangma Isabel mucho del asunto hablaba sobre su polémico vídeo en el que confundían a un buey con un toro en la argumentación pues se coló el perro locomotora sí

Voz 28 16:54 sigue siéndolo hoy convive con otros toros en el santuario e igual tanto se comporta como ellos exactamente pero eso sigue siendo un toro Un perro castrado sigue siendo un toro un perro castrado sigue siendo un toro número

Voz 0827 17:05 un perro castrado si ese Pedro oxígeno somos del Pacma pero la verdad es que nos quedan muchísimas dudas

Voz 1 17:12 tan va el gran Isaías

Voz 0827 17:17 bueno ya hemos faltado una semana pero los oyentes han seguido colaborando con la unidad y los compañeros también con dos vigilancias que tiene sustancia una nos la envió el equipo de todo por la radio hablaban del programa hable nuevo presidente del Senado Miquel Iceta en su particular vehemencia

Voz 30 17:34 ximo presidente del Senado será la primera autoridad del Estado desde mil novecientos setenta y ocho al que hayamos visto desgañitaba en doble sentido sentido A

Voz 4 17:42 qué sentido ve Mariano

Voz 1 17:49 caramba el gran Isaías

Voz 30 17:52 por qué gran Isaías porque conocemos lo que es desgañita RSE pero nadie sabe que es Ghani Tarso si deshacer es lo contrario de hacer desgañitaba debería ser lo contrario de gallito darse quitarse el granito espero que se sepa no existe el cañito

Voz 0827 18:08 bueno pues tiene enjundia la consulta desde luego vaya vamos por partes es verdad que no existe el verbo cañitas darse en esto tiene razón Toni pero sí que existe el verbo Gañán que es lo que hacen los animales cuando se quejan con sonidos semejante alga nido del perro que ha Ulla con gritos agudos y repetidos cuando lo están maltratando también sería en el caso de las aves Bernard coloquialmente Gun ir es lo que hacemos las personas cuando resolvamos o respiramos con ruido todo eso sería Gan ir Gun ir pero Toni plantea otra duda

Voz 30 18:40 claro sí deshacer es lo contrario de hacer desgañitaba ese debería ser lo contrario de gallito darse bueno pues pues no

Voz 0827 18:48 comparación funciona con hacer y deshacer pero no en otros casos porque el prefijo des significa una cosa y su contraria es decir desde nota negación o inversión del significado de la palabra a la que va antepuesto desconfiar o deshacer como decía Toni pero también indica exceso o demasía por eso deslenguado no es un nudo sino todo lo contrario alguien que habla en exceso buenísima esta consulta es interesante tampoco está mal esta que nos dirigieron desde A vivir que son dos días sobre las sacas de rana lo escucharon José Javier Simón y Roberto carnicero debatían Javier del Pino David Broncano Jacinto Centeno del restaurante el astorgano sobredosis si dice es un manca o una Anca de rana

Voz 15 19:32 lo primero se dice un Anca de rana o una de normalmente suelen decir han gracias pronto

Voz 0313 19:42 hombre sí es sí es masculino o femenino y claro un Anka o una Anca eso son gobierna lanzaría una han caería un tú tú dices yo digo como Bud como ese hombre tiene un pierna no porque te en Scott como empieza podrán pondrías yo no pondré pero eso es distinto pues no estaría muy bien que una trampilla en el esquí el IVA del diecinueve preguntamos a esa edad la fuente hay que nos lo aclare del que ser una Anca eh me la juego a una a una Anka o dos una elogios

Voz 15 20:12 la del programa hartas retado en tierra con Feli retado en moqueta con Isaías Lafuente eso es llevar es una hora muy curioso

Voz 0827 20:21 bueno pues vayamos con el reto vayamos también por partes no las arcas no son piernas exactamente como dice Broncano yo diría que son patas pero el diccionario lo define todavía más concretamente un manca es cada una de las dos mitades laterales de la parte posterior de las caballerías de otros animales de la RAE Larra de la red yo ya he dicho un han casé bueno segundo es verdad Blanca es una palabra del género femenino pero pero como es una palabra que empieza portazo tónica no diremos Lanka sino que diremos el Anca para ser correctos pero esto sólo sucede en este caso no con nosotros determinantes así que sería el Lanka pero diremos estanca aquella Anka o una Anca

Voz 31 21:04 con el ancla pasa igual exactamente igual Chapinería exactamente eso es con una Angela pero es tanta el ancla pero ésta

Voz 0827 21:14 pero en el caso de una alguna ninguna sí que es válido usar antes de Anca el un algún Anka o ningún Anca y en realidad es que no serían masculinos sino que serían a poco peso del femenino

Voz 0313 21:33 tenía razones del restaurante Serrano ponga desgrana nunca

Voz 0827 21:37 Nos equivocamos pero en este caso concreto no nos equivocaríamos en ningún caso todos tenían razón otra cosa la argumentación que se utilizaba pero es tan correcto es decir una Anca derrama como decir un Anca de rana

Voz 32 21:54 eh

Voz 6 21:56 bueno y un caso semejante es el que nos planteaba hace

Voz 0827 21:58 par de semanas José Javier Simón que duda sobre el género de la palabra que da nombre a un continente la palabra África estas historias

Voz 33 22:04 tratan de demostrarnos esa África África Viva África África viva

Voz 0827 22:09 es que yo creo que es la África África mayoritaria esa África la África un África una África bueno ocho segundos lo decimos de todo lo único correcto sería la África exactamente por la misma argumentación que hemos utilizado en el caso anterior y también tenemos problemas en España con algunos topónimos con otros errores geográficos que pilló Juanfran López en una información sobre el tráfico hablaron de problemas en Lleida yen Bonilla agua

Voz 34 22:38 sí precaución en Cantabria donde a esta hora obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Lunada y también en Lleida en el puerto de Bonnie aguantando bien en deuda en el puerto de Bonnie agua

Voz 0313 22:50 en dos mil dos dos

Voz 0827 22:52 suponemos que Irán y el puerto

Voz 31 22:55 es de la Bonaigua Bonaigua agua no podía agua de momento

Voz 35 23:01 qué aquí no

Voz 0827 23:07 de momento porque ya sabemos en la Unidad de Vigilancia que a veces recogemos errores imperdonables otras veces tropezones comprensibles que son los gazapos y también errores en los que no sabemos lo que será en un futuro quizás sean evolución de la lengua y un día cadena aceptados en el ranking destaca el desplazamiento de la conjugación del verbo prever que muchos conjugan como el verbo proveer Hinault como ver que sería lo correcto y además lo hace gente muy principal grandes periodistas como Henri que Giuliana a quién llaman a la unidad Bilardo verdad Manuel Mendoza y Jesús Nieto Cheng su cabeza cuando él decide

Voz 15 23:43 a ir a la política local de Barcelona

Voz 36 23:46 no concibe no no prevé yo de que el partido prevé yo de que no prevé yo en vez de no previó también cae Pedro Aznar

Voz 0827 23:55 lado por Teresa Colomer por esta conjugación del gerundio

Voz 0313 23:58 a mediodía nos persona o previniendo o previniendo una tierra muy larga sabes

Voz 0827 24:04 bueno pues no es por dar Latour rapero es previendo no prevé yendo y claro cuando también cae pues una persona como un escritor como Juan José Millás se encienden ya todas las alarmas a Millás lo pillaron Juan Carlos Martínez Roberto Luis Sánchez Angélica Kun Ci José Antonio Barrio Nuevo

Voz 33 24:20 en el temor de que esta nueva derecha que ha sufrido realmente tenga obtenga unos resultados muy superiores a los que se vienen prevé yéndose vienen prevé llena

Voz 0827 24:30 sí la verdad es que hace daño al oído eh pero nada solamente nos queda recordar que es un error que es un error muy fácil de prever porque prever es ver con antelación así que se conjuga como ver veremos cómo evoluciona la cosa porque la extensión ya comienza que

Voz 33 24:45 yo yo hacía la sentencia

Voz 0827 24:51 bueno íbamos con un par de refranes retocados Yolanda Morán escucho en la Bosch como Paulina Rubio animando a una de las concursantes de su equipo tiro de la metáfora del asador aunque en vez de poner carne lo que puso es la piel me mira

Voz 1322 25:06 en la semifinal de la

Voz 9 25:09 los directos aquí la piel tiene la piel tiene basados oye que no decimos

Voz 0827 25:19 pueda piel eh pero la frase hecha la correcta es con carne poner toda la carne en el asador Beatriz hará llama a la unidad de vigilancia a Jon Sistiaga que tirando de refranero usó la expresión atarse los machos cuando cree que debió utilizar otra la de cubrirse las espaldas hablaba de cómo actúan los policías que trabajan en las cloacas del Estado

Voz 36 25:41 no se fiaban y entre ellos mismos

Voz 12 25:43 extracciones a tres personas uno Le está grabando al otro e ir en conversaciones con terceros están grabando al propio ministro por si acaso para atarse para atarse los machos para atarse los machos

Voz 0827 25:54 bueno para atarse los machos buen atarse a apretarse los machos es prepararse para afrontar una situación muy difícil lo otro que sería agravara compañeros al ministro para usarlo si es preciso en un futuro eso sería para cubrirse las espaldas como nos dice Beatriz ir Roberto Antelo no entendía a veces hay palabras que utiliza gente que habla español pero que no llegamos a entender por ejemplo Roberto Antelo no entendió lo que quiso decir Luis Tosar cuando dijo en lamentó anaquel la ataba para ver en la tele Falcon Crest

Voz 0313 26:25 desfalco sigue era espectador estando en el ataba relataba

Voz 0827 26:34 ataba a clase bueno es que claro relataba en gallego es hacer novillos o hacer paellas es decir que a día novillos para poder ver la serie en televisión también nos pasó con el ganadero youtuber aquel que se quejaba del hotel rural que se quejaba de las gallinas que al final hubo que cerrar el gallinero pues también nos sorprendió con el canto de los pitos

Voz 29 26:54 el dueño de un hotel rural de tu Cangas de cuyo nombre no quiero acordarme que a los inquilinos del hotelito rural

Voz 30 27:00 bueno estaba ahí es el canto de los pitos molestaba yo es el canto de los pitos porque cantaban

Voz 1594 27:05 intempestivas no estaba el K

Voz 0827 27:07 de de los pitos que suponemos que será en en bable pero bueno también no tenemos recogido en el Diccionario de la Lengua Española un pito sería el pollo de la gallina el pollo de que las pitas pitas pitas serían las gallinas pitas pitas pitas de comer allí es muy interesante observar cómo nuestro país idiomática mente oye pues es muy rico y tiene formas distintas de llamar a una misma cosa pues de manera diferente Ignacio Barrón ha querido documentarlo esta semana

Voz 37 27:36 matar a hacer P ellas novillos España es tan variada diversa que tenemos muchas formas de llamar a una misma cosa según de donde seamos pero Mazo hay maneras una jardín de verdad

Voz 6 27:46 Barna para Madrid vaya hacia

Voz 38 27:52 si algo tenemos en común es que nos gusta la fiesta a la hora de no

Voz 9 27:55 Ebrard al recipiente del que veremos no estamos de acuerdo en el norte se les llama casi al vaso de un litro pero según vamos bajando pasa a ser mini litro o maceta llegamos a la fiesta pues una opción es el autobús o que si estás en Canarias será la agua en Madrid el Bubble en Badalona la tus

Voz 16 28:13 tanto that I

Voz 9 28:15 las muletillas más comunes en España es tío pero también tiene sus variantes por ejemplo en Extremadura y Murcia dicen hecho muy parecido al Chacho de los canarios en Valencia sería Tete en Galicia Andalucía es el más variado con pincha mi arma o tío aunque este último lo utiliza también alguna que otra catalana pero si hay algo que realmente divide a España no es la política en el fútbol sino las deportiva

Voz 39 28:40 Canarias la llamamos tienen playeras hay mucha mucha gente que el año playera en Murcia la llamamos Bamba o ambos pues nosotros en Aragón a las zapatillas de todos los días les llamamos Marie TICS en Andalucía les decimos usted

Voz 9 28:55 Euskadi aquí le decimos zapatillas si queréis saber como se dice en el resto de comunidades autónomas el podcast tiene un episodio entero dedicado a las deportivas

Voz 0827 29:04 eso es un cantero en plan renta más

Voz 9 29:07 yo me voy ahora mismo a escucharlo

Voz 0827 29:09 en la misma cosa y varias palabras para designar no es bueno la próxima semana vamos a Canarias a Tenerife y allí abriéramos ella algo nuevas palabra recordaremos errores autóctonos como no desempolvó haremos los clásicos erróneos horarios que esta semana han tenido una nueva aportación hemos retrasado seis horas su uso horario esto lo escucharon Teresa Colomer Marta Zamora bueno la cosa tiene explicación

Voz 9 29:34 Antonio Martín

Voz 0313 29:35 no se XXXVIII las ocho y treinta y ocho en Canarias treinta y ocho en Canarias en Canarias no en Caracas XXXVIII

Voz 0827 29:43 esa era la razón del error nos estamos en Canarias siendo en que bueno pues hasta aquí la Unidad de Vigilancia recordamos la dirección de correo que es de UB arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo equivocado

Voz 6 29:53 no no volverá a ocurrir

Voz 0313 29:56 equivocado equivocado el fin de semana igual adiós

Voz 9 30:07 en La Ventana

Voz 22 30:16 en la Cadena Ser presenta el placer de escucharle

Voz 1594 30:24 es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesitan un esposo sin embargo poco se sabe de los sentimientos su opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario esta verdad está tan arraigado en las mentes de algunas de las familias que lo rodean que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas querido señor Bennett le dijo un día a su esposa sabías que por fin se sea alquilado en perfil Park el señor Benet respondió que no cuesta así es insistió ella la señora lona estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo el señor Bennett no hizo ademán de contestar no quiere saber quién lo alquilado se impacientes su esposo eres tú la que quieres contar Melón yo no tengo inconveniente no irlo esta sugerencia le fue suficiente pues habrás querido que la señora lo dice que ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra que vino el lunes en un lado de cuatro caballos para ver el lugar y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris que antes de San Miguel a ocupar lo que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene cómo se llama Bingley está casado soltero Jo Sol pero no dudó por supuesto un hombre soltero y de gran fortuna cuatro cinco mil libras al año que buen partido para nuestras hijas en que puede afectarles mi querido señor BN contestó su esposo puede ser tan ingenuo debe saber que estoy pensando en casado con una de

Voz 4 31:53 Orgullo y prejuicio Jane Austen mil ochocientos trece Katrina S

Voz 33 32:03 con las horas el día va acumulan hechos tonta opciones discrepancias si desatinos pitado

Voz 40 32:10 la dicen unos van y otros vienen

Voz 41 32:14 las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hacia la derecha dejan moverte cuidado con el que aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que está pasando

Voz 9 32:38 cuidado con la vaca

Voz 41 32:41 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 42 32:50 Análisis

Voz 43 32:53 hora25 le estamos esperando en la SER

Voz 44 32:58 ah

Voz 9 33:00 cuenta con la SER

Voz 38 33:03 base

Voz 1594 33:08 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 33:12 yo te diré Roberto que algunas semanas pasó miedo con la unidad vigilancia lingüística piensa incluso Severin claro pasamos miedo todo Estarás no estará detrás te romperán quién dijo miedo pero pero exacto después de vigilancia lingüística como cada viernes

Voz 16 33:26 quién dijo miedo

Voz 26 33:40 la ficción sonora de terror de miedo de suspense de

Voz 1594 33:44 tantas cosas Mona León Siminiani buenas tardes

Voz 0313 33:47 además asustarnos puedes hoy hacemos la entrega número

Voz 1594 33:50 en cuenta dijo miedo así que he traído una historia muy grande para celebrarlo la versión de Negra y Criminal de vértigo nada menos la película de Alfred Hitchcock de mil novecientos cincuenta y ocho el guión y la historia son de Marsella dos grandes que ya habían firmado novela las como Las diabólicas en nuestra versión tenemos a Nancho Novo como Scottie el protagonista Mabel del Pozo como Madeleine en Vértigo Scottie es un prometedor policía de San Francisco que un día en una persecución descubre que tiene macro fobia miedo a las alturas o vértigo durante esta persecución Scottie se queda colgado de un canal on un colega suyo muera intentando ayudarle a subir el suceso afecta tanto a Scottie que Se retira de la policía pero unas semanas después un antiguo compañero de la Universidad Gabinete le contacta es ahora un empresario de éxito muy rico desde que ese caso sobre con Madeleine Excel con Madeleine Esther heredera de unas grandes industrias navieras pero algo está ocurriendo con Madeleine Yeste necesita la ayuda de Scottie

Voz 6 34:46 escote crees que es posible que alguien del pasado al que pueda poseer a una persona viva que recibiría si te dijera que eso es lo que le ha ocurrido a mi esposa

Voz 43 34:58 pero al llevar a su psiquiatra psicólogo o al médico más cercano

Voz 6 35:02 y que fueras tú también ya de pasó entonces no puedes ayudarles siento aparte de hecho venir quizás traspasaron poco no escote Gavín no pretendía ser no lo entiendo como suele dar objetiva tú crees que me lo estoy inventando no no no pero no me lo he inventado no sabría cómo hacerlo a veces me está hablando Guitar pinte ya una nombre de cruzar los ojos se ponen blancos está en otra parte lejos de mí es alguien que no conozco la ya muy no me luego vuelve con los primeros profundo entonces ni siquiera eso fue lo puede decir cuánto cuestan

Voz 33 35:42 aunque frecuencia ocurre su en las últimas semanas cada vez con más frecuencia

Voz 6 35:47 hembra no sé dónde van hundiera sí salió del apartamento quiera una desconocida incluso caminaba diferente montó en el coche rojo está el parque Golden Gate ocho kilómetros se sentó junto al lago y estuvo allí mucho tiempo con la mirada Partizan base yo tuve que volver a la oficina cuando llegué a casa le pregunté qué había hecho ese día me dijo que había ido al parque de que había Lago eso es todo cuál es el problema eso es lo que había hecho no el cuenta kilómetros de su coche indicaba que había conducido a ciento cincuenta kilómetros de estrategias Scottie dónde va lo que hace necesito saber más antes de involucrarme con los médicos sí someterla a ese tipo de tratamiento

Voz 1594 36:34 no tiene sentido escote

Voz 6 36:36 me quieres a mí porque necesita una amiga alguien en quién puede confiar este retirado no quiero involucrarme esto mira eh

Voz 43 36:43 esta noche iremos hace nada darle mis fauces perla y no te pida más Tampa

Voz 13 36:48 no tienes nada que perder

Voz 43 36:52 pero desde luego la

Voz 0313 36:53 visita de la historia es es misteriosa un policía retirado debe de

Voz 0827 36:57 sultán muy atractiva no si esta es una historia muy

Voz 1594 37:00 a Hitchcock aparte de ser el maestro del suspense era un apasionado del psicoanálisis como sabemos su sello de estilo es el demostrar un misterio inverosímil que luego se explica a través de los mecanismos del subconsciente pero aquí el misterio en principio sobrepasa la lógica entra directamente en el terreno casi de los fantasmas de las posesiones del sexo otro de los grandes temas que obsesionaba a Hitchcock

Voz 6 37:21 buenas noches Caballero que desea un whisky con soda por favor

Voz 1594 37:24 mira ahí está el que está de espaldas debe de ser

Voz 6 37:28 claro sí

Voz 1594 37:29 eso que me imaginen que iba a ser mayor parece muy espera se levantan

Voz 46 37:54 su whisky

Voz 0313 38:02 poderoso este punto cree que no hace falta preguntar si va a aceptar el caso eh yo creo que sí

Voz 1594 38:06 sí sí efectivamente lo acepta de paso se enamora de la bella Madeleine

Voz 0827 38:09 esa pinta la sí a la mañana siguiente Scottie

Voz 1594 38:12 empieza su seguimiento de Madeleine una mujer rubia la guapísima Kim Novak en la película con el pelo siempre recogido y un traje sastre Chris Scottie las siguen su coche hasta una tienda de flores donde Madeleine compra un ramillete de flores

Voz 6 38:25 la un buen rato hasta la Misión Dolores allí aparcó y entro yo la seguía atravesó la Iglesia y la encontré en el cementerio de la parte de atrás

Voz 33 38:36 estaba mirando una tumba como matizada finalmente salió

Voz 4 38:43 tú de qué esconderme cuando posó junto a mí pero no medio rápido

Voz 6 38:49 va era de Carlota Valdés nacida en mil ochocientos treinta y uno y fallecida en mil ochocientos cincuenta y siete volví rápidamente al la siguiente parada fue en el Palacio de la Legión de Honor la galería de arte

Voz 40 39:07 de no había nadie sólo ella yo mirándola

Voz 6 39:12 se presentó frente a un cuadro un retrato de época de uno otra noticia me di cuenta de que el cuadro separe

Voz 40 39:23 no solo

Voz 47 39:24 sí mira ramillete de flores que lleva a la mujer del cuadro es exactamente igual al que ha comprado a Madeleine si el pelo recogido que lleva Madeleine en forma de espiral mira el de La mujer del cuadro

Voz 40 39:36 mire en el catálogo del cuadro sólo se decide el título retrato lo ta tras un rato de contemplación va de ley salir del edificio

Voz 48 39:54 el seguimiento con

Voz 1594 39:55 en del museo Madeleine se dirige a un barrio

Voz 48 39:58 deprimido de construcciones de madera del Viejo San Francisco

Voz 1594 40:01 allí entran en una vieja casa bastante grande que es un hotel en este momento Scottie lave asomarse minutos después a la ventana del primer piso así que entra al hotel y habla con la dueña que les dice que su habitación pertenece a carta a Carlota Valdes muerto es el recuerdo la muerta así y lo más tres es que cuando suben a la habitación ven que Madeleine ya no está allí y no lo han visto salir pero Madeleine no está en la habitación desconcertado Scottie decide investigar quiénes estatal caldo Carlota darles las respuestas en las da un viejo libro es Le cuenta que Carlota la triste Carlota así la llama era una chica de una misión al sur de San Francisco de la que ese capricho un millón Mario a finales del siglo XIX es tele construyó la casa que hoy es un hotel y tuvo con ella una hija cuando al millonarios el paso el capricho El millonario abandonó a Carlota pero se quedó con la niña ya que él y su mujer no podían tener hijos Carlota quedó sola en la ciudad preguntando a todo el mundo que se cruzaba si había visto a su hija con toda esta información Scott iba a haber a gabinete de nuevo dice un dato bastante importante que Madeleine va a cumplir veintiséis años la edad que tenía Carlota cuando murió Scottie continúa su seguimiento pero la mañana siguiente algo ocurre Madeleine cambia su rutina dirige con su coche hacia la parte baja del Golden Gate es un día de mucho viento y allí Madeleine se tira al agua Scott y entonces da la cara y se tira para rescatarla las saca de allí desmayada se la lleva su propia casa se queda dormida y en unas horas despierta está confusa

Voz 6 41:25 se siente se junto al fuego estará más cómodo

Voz 9 41:28 que estoy que ha pasado

Voz 33 41:32 se cayó en la bahía de San Francisco es poco pasta en la cocina

Voz 0827 41:35 pero pero

Voz 9 41:38 acercarse a tienen miedo Micaela vea usted me rescato sí

Voz 6 41:45 gracias no recuerdo nada recuerda dónde estamos si en Old Boy mucho porque allí están Monica yo antes de eso sabe donde estaba tomando un poco de café

Voz 1594 42:03 es usted muy directo brusco no sólo dice que está haciendo usted allí tenor Point antes de eso aprovecha ver cómo reacciona

Voz 6 42:20 el Palacio de la Legión de Honor en la galería de arte

Voz 1594 42:25 creo que es un sitio precioso yo nunca he estado allí es increíble pero no parece mentir he tenido mucha suerte de que decidiera dar vueltas por la bahía muchas gracias pero no me presentado soy madre hasta

Voz 6 42:39 yo soy John John Ferguson pero me llaman Scottie

Voz 1594 42:42 vive aquí solo si yo estoy casada

Voz 43 42:47 pudo preguntarle algo le había ocurrido esto

Voz 1594 42:50 que Arroyo de San Francisco no me había caído en otros sitios de la bahía

Voz 6 43:00 también es la primera vez para mí

Voz 49 43:04 podría más que oportuno esculpe

Voz 4 43:14 sí que pasa aún está allí pero está bien que pasa si se ha caído

Voz 23 43:20 la país está bien sí

Voz 50 43:23 si no se acuerda ahora la llevo

Voz 23 43:26 escotes más delito tiene veintiséis años Carlotto se surgieron cuando tenía veintiséis años Dios mío

Voz 6 43:36 Madeleine voy a llevarla a su casa Madeleine Tsonga

Voz 15 43:44 aquí hay miedo hay inquietud lógicamente pero hay

Voz 0827 43:46 sí se nota eh si se huele yo te diría que sí

Voz 1594 43:51 se puede resumir un enamoramiento en una sola conversación sobre todo defina desde luego a mí me parece que este es uno de los mejor sinceramente y luego también está este ratito del suicidio que le ha dicho Gavin a a a escote Madeleine ya ha intentado hacerlo tirándose a la bahía con lo que Scottie no puede perderla de vista a partir de ahora a la mañana sí siente vuelve a seguirla de nuevo ella cambia su rutina pero esta vez se dirige directamente a casa de Scottie va para llevarle un regalo de agradecimiento por haberla rescatado Scottie sale a su encuentro desde su coche deciden juntos a un lugar en el que ninguno de los dos haya estado nunca así que van al famoso bosque de secuelas en las afueras de San Francisco es la famosísima escena de de vértigo allí Madeleine vuelve a tener uno de sus trances escapa Scott y entonces la busca

Voz 6 44:39 madre padre contigo con los árboles estuviste aquí antes cuando cuando nos viste mucho donde cuando no Madrid dímelo lo puedo decirte dímelo

Voz 0390 44:58 los fondos Oltras tiene Bahía no salte me caí me dijiste que me caí

Voz 6 45:03 no obstante Madeleine porque deja la Scottie has venido porque ahora soy responsable de los chinos dicen que una vez que les al pasar aquí en la vida es responsable de ella para siempre por eso tenemos que saber

Voz 1594 45:25 es como si camina con pasillo largo que una vez estaba cubierto aún quedan colgados fragmentos de sus espejos una vez se me siento aquí estoy tumba vías esta nueva ahí limpias que aspiran es mi tumba no sé luego el sueño se complica hay una torre

Voz 6 45:51 me parece un pueblo de España es un retrato quién es la mujer del espejo la mujer del espejo soy yo no puede ser caverna Clavero explica pero hay una explica

Voz 1 46:04 yo no lo logren si estuviera eso lo explica Díaz quiero morir hay alguien dentro de mí que dice que debo Mori no

Voz 9 46:35 les hablamos de amor por aquí que que pasión

Voz 1594 46:38 qué qué intensidad esas zonas fantásticas así los que lo recuerdo perfectamente esta escena con el mar tal es Purito Hitchcock yo ya lo avisen no pasemos por alto el detalle de que cada vez que cada vez Madeleine le está dando más más visto de este pueblo español LA habla será la pista definitiva en días posteriores Madeleine se presentará en casa de Coti de Scottie y le dirá que ha vuelto a tener este sueño pero ahora es mucho más nítido por las descripciones detalladas que la edad del lugar Scottie deduce que se trata de la misión San Juan Bautista al sur de San Francisco pero un tiempo la influencia de Carlota Valdés se va haciendo cada vez más patente en esta especie de posesión por tanto por supuesto su pulsión de muerte es decir que Madeleine puede estar más cerca de suicidarse así que Scottie tiene que darse prisa y muy en la línea psicoanalíticas Viana le propone a esta misión porque allí le dice verá con sus propios ojos podrá deshacerse del trauma así que van pero cuando están allí no parece que la idea haya sido tan buena Madeleine entra en otro de sus trances parece completamente poseída por Carlota

Voz 4 47:45 quiero madre fatalmente izquierda pero es demasiado no estamos juntos hay algo que haces no tienes que hacer nada nadie te posee

Voz 6 47:55 demasiado tarde demasiado Madeleine

Voz 4 47:59 más de espera lo es bueno tenía que ocurrir así estamos enamorados eso es lo que cuenta es que te quiero sí pilares sabrás que quería seguir amantes

Voz 1594 48:15 déjame entrar en la torre qué haces no puedes dejar sufrir vacía torre campanario así las escalas a Campanario

Voz 51 48:40 tengo que no podéis Scottish vértigo

Voz 9 48:46 vuelven ustedes bodegas

Voz 52 48:56 mi misión

Voz 1594 49:01 es culpa tuya escote subimos Cuco vete tienes que salir de aquí disculpo exculpatoria

Voz 53 49:17 pero entonces a matan serio Manel en Matins

Voz 54 49:22 dio Scottie después de esto cae en una grave

Voz 1594 49:25 depresión incluso es internado en un hospital

Voz 53 49:27 durante meses ni siquiera habla Gavín el

Voz 1594 49:30 lo de Madeleine va de San Francisco sin más Scottie queda destrozado pero un día por la calle escucha la voz de una chica riendo es igual que la de Madeleine ver a la chica ve que además ella es exactamente igual que Madeleine tiene el pelo cambiado y de otro color pero podría ser Madeleine perfectamente así que las sigue hasta un hotel donde ella se aloja después de hablar con ella le pide si podría invitarla a cenar un día achica se llama Judy cuando Scottish Eva Judy se dispone a hacer sus maletas rápidamente tiene que irse de San Francisco en ese mismo momento sin embargo sólo piensa un poco mejor y antes escribió una carta para Scottie he ido a escote por fin encontraste este es el momento que tenía ya esperada deseaba tanto volverte a ver aunque fuera una vez más ahora me quiero que no tenga remordimientos no tienes nada de que cool parte tú fuiste la víctima halló la herramienta del plan de gabinete para matar a su esposa mereció porque era parecida a ella me he visto como ella estaba a salvo que vivía en el campo y rara vez venía la ciudad que eligió para ser el testigo de un suicidio la historia de Carlota era parte verdad parqué inventada para que testificara es que Madeleine quería suicidarse conocía a tu problema sabía que nunca a subir las escaleras del campanario lo esperaba arriba con el cadáver de su fue ella la que arrojó desde ahí lo hizo todo bien no cometió errores oye enamorada de quiero que me antes si tuviera el balón mentiría con la esperanza de que quisiera a mí como soy por mis hijos y olvidar así el pasado a madre pero no sé si tengo el valor de intentarlo quizás no no Judy Novo es hacerlo es un error sólo un error puede salvar otra

Voz 16 51:36 tú si no los hemos perdido lluvias Madeleine

Voz 1594 51:39 efectivamente es un plan ideado por Gavin IS ingenioso desde luego también hay que decir que es perfecto en principio pero ya sabemos que el crimen perfecto no existe y como dice Judith no

Voz 16 51:51 contaba con un factor el amor

Voz 1594 51:54 Judy nunca llega a mandar esta carta decide con quedarse conquistar a Scottie pero éste obsesionado como está con Madeleine empieza a cambiar a Judy al más puro estilo Pigmalión de compra el mismo vestido sastre gris hace que ese tinte el pelo que se peine igual que ella que se haga el mismo recogido Judy que en principio quiere conquistar a Scottish siendo Judy termina por claudicar porque se da cuenta de que no va a poder ella lo que quiere su amor así que estará dispuesta a ser Madeleine para él y finalmente Scott y lo consigue Madeleine vuelve de entre los muertos que por cierto es el subtítulo de esta película Vértigo De entre los muertos pero yo de comete un error un día se pone un colgante que él cederle dio en pago por su trabajo el colgante que Carlota Valdés llevaba precisamente en el cuadro entonces Scottie lo descubre todo decide acabar de una vez por todas con el engaño para ello lleva ayude a la misión San Juan Bautista allí hace que suba la torre lo confiese todo

Voz 6 52:50 te arregló verdad que arregló como yo pero mejor no sólo la ropa y el pelo también las miradas los palabras esos trances inventados tan lindos entre no te hizo ensayar ten la bahía ha puesto eres una gran porqué me eligieron a mí porque a mí sigue subiendo fuera verdad Scottish subiremos a ver la escena del crimen qué pasó luego fuiste suya te abandoné con todo el dinero de su esposa que dejó sabía que no hablaría ante Hunter Carlota

Voz 1594 53:42 porque los guardar recuerdos cuando ven contraste no podía esperar nada cuando trigos

Voz 1 54:04 me puse en peligro y veces que me Scottie

Voz 6 54:20 Scottie quizás hay alguien ahí hoy Bozzo