La Ventana (10/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:07 el Partido Popular también se suma al luto por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba y suspende sus actos de campaña incluido el que tenía previsto protagonizar Mariano Rajoy esta tarde noche en Ourense el ex presidente del Gobierno firma también un artículo en el diario El País donde reconoce la talla política del que fuera su rival en las elecciones del año dos mil once Pablo Morán

Voz 1667 00:27 un artículo en el que define a Rubalcaba como un rival admirable como un hombre de Estado en los momentos más decisivos de la historia reciente de España como un hombre inteligente como un rival temible un hábil negociador aquí en la SER Ramón Jáuregui Andoni Ortuzar presidente del PNV han reconocido su papel en el fin de ETA

Voz 1725 00:45 que que los simplemente recordando lo que fue su contribución extraordinaria está al final del terrorismo a la paz a la FAF Kiko que Quique que hoy disfrutamos y nosotros discutíamos mucho con él porque pero el el hacías el esfuerzo por estar por estar cerca por por por lo ofrecerte una salida

Voz 1667 01:05 la sede del PSOE ha habilitado un espacio abierto a los ciudadanos con un libro de condolencias el Congreso de los días Estados acoge la capilla ardiente a partir de las ocho y media de esta tarde más cosas del exterior llegan noticias de un dramático naufragio frente a las costas de Túnez en Naciones Unidas calcula que al menos cincuenta personas han muerto tras el hundimiento de la embarcación en la que viajaban informa swing

Voz 2 01:27 la agencia estatal tunecina ha informado que la embarcación que transportaba setenta personas se ha hundido cuando se encontraba a unas cuarenta millas náuticas de la costa los barcos pesqueros que faenaban en la zona han sido los encargados de rescatar a los dieciséis supervivientes del naufragio tal y como informan los medios locales las unidades de Salvamento Marítimo del Ejército ya se han desplazado al lugar del hundimiento en estos momentos siguen trabajando para recuperar los cuerpos del mar por lo que no se descarta que aumente la cifra de muertos en las próximas horas de momento no se sabe el motivo del hundimiento de la embarcación que habría partido desde Libia como apuntan las primeras investigaciones

el Madrid en mal

dice el presidente en funciones de la Comunidad Pedro Rollán se suma al pésame al recuerdo de Rubalcaba en nombre del Gobierno regional

Voz 4 03:12 aquí quiero trasladar el pésame a la familia y Partido Socialista por la desaparición de un hombre de Estado que dio siempre un gran servicio a España al margen de la ideología Rubalcaba es y será siempre un ejemplo para los demócratas por una vida plena dedicada a reforzar las instituciones así como también nuestro Estado de Derecho desde el diálogo y la lealtad

Voz 0464 03:34 PSOE PP Ciudadanos Más Madrid Unidas Podemos y Madrid en pie han cancelado sus actos electorales previstos para hoy en la Universidad Complutense recuerda Rubalcaba común universitario convencido y un servidor público ejemplar el rector Joaquín Goyeneche ha resaltado en redes sociales el trabajo y la dedicación del ex vicepresidente que había vuelto a la universidad después de dejar la política más asuntos operación policial en el sur de la región contra una organización criminal china dedicada a la falsificación de teléfonos móviles y cuyos trabajadores estaban en condiciones de semiesclavitud SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 5 04:05 se trata de la operación Books is según informa Telemadrid de momento se han producido veintiséis detenidos pero no se descartan más porque la operación continúa abierta se está poniendo cerco a una organización criminal china dedicada a la falsificación ensamblaje de teléfonos móviles cuyos trabajadores ejercían sus labores en condiciones de esclavitud se han efectuado trece registros en viviendas de Getafe Illescas y Leganés en cuatro naves industriales del polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada en la operación han participado agentes de la Policía Nacional municipal y agentes de aduanas la Jefatura Provincial de Madrid de la Policía Nacional ha confirmado a la Cadena Ser que uno de las unidades participantes ha sido también la Brigada Provincial de Aduanas Ike la operación aún no ha finalizado

Voz 0454 04:43 y a las ocho Elvira Lindo dará el pregón quedará

Voz 6 04:45 inicia las fiestas de San Isidro en la Plaza de la Villa tenemos a ésta

Voz 0464 04:49 ahora veinticuatro grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:25 es todo por nuestra parte pero seguimos con más noticias en La Ventana en nuestra web Cadena Ser punto com y a las siete las seis en Canarias en la SER

Voz 18 09:46 ahí estamos aquí

Voz 19 09:49 a esa prueba razón aprovechar la lejanía varios como puños verdades como puños oye que es preciso y abrimos La Ventana de la música en directo de es colocando un poco

Voz 18 09:59 a los oyentes que quiero decir es que es que se sorprendan que que pregunten que diga que va lo hacemos vale

Voz 20 10:08 no

Voz 21 10:14 yo quisiera pote era placa animal fiero y yo quisiera por transformar tanta cosa imposible yo quisiera decir tantas cosas que pudiera hacerme sentir bien conmigo yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba nada de casi nada ya harta altas manchas de aceite vemos bares yo quisiera ser si lista animales

Voz 19 11:05 vale Roberto Carlos una canción legendaria militante comprometida los invitado de hoy tenía entonces dieciséis años

Voz 18 11:13 cuando se lanzó esta canción impactó mucho vamos le impactó tanto que hoy treinta años después la puesto el mismo título a su último disco

Voz 8 11:28 por qué

Voz 19 11:42 esta tarde en La Ventana Macaco Dani Carbonell buenas tardes bona tarda qué tal como estas amigos feliz de estar aquí Mossos un tributo un homenaje en toda regla al fin y a ponerle el título del disco tú te acuerdas cuando lo escucho

Voz 0454 11:54 yo me acuerdo de signo de dieciséis Gareth Bale no eran Txiki de ponerla mi padre y escucharla contar mi padre pues que habían prohibido esta canción en en Brasil la dictadura no estuvo prohibida

Voz 18 12:10 ahora han prohibido la filosofía en Brasil bueno bolso Narro quiere eliminarla dice que que era filosofías dañina lo ha dicho eh

Voz 0454 12:17 sí es un montón de amigos yendo brasileños están bueno en un éxodo va a ser es un desastre y bueno recuerdo cuando contó cómo es anécdota no oí fue pues uno de los hits medioambientales de los primeros hit medioambientales que hubo en la historia de la música Hispano latina yo he tenido la suerte de hace un par no canciones como Matías Raimondi ya lo creo que no es faena fácil normalmente los las canciones son Getxo en canciones de amor no ida amor a la tierra si es verdad es que es así amor romántico que también está muy bien hacer canciones así idealmente cuando estaba componiendo el disco en una canción que no van el disco va con la palabra esta civilizado como los animales no este este Hook este gancho

Voz 18 13:01 que finalmente fue cobrando sentido y cogió pues está muy bien el título bueno canción que no está en el disco me han dicho que han descartado montón que el proceso ha sido como laborioso y complejo que debe ser doloroso también es decir tú te quedas fuera pero bueno las canciones son día se quedan fuera en un cajón el día de mañana vete a saber sino sino resucitan no total

Voz 0454 13:21 sí sí es que teníamos como veinticinco canciones compuesto muchísimo estaba notando muchísimo trabajando con

Voz 18 13:28 se nota se nota con el disco solo tanto dobles cocino dijo que por cierto no sale hasta dentro de dos semanas eh oye esto es un avance total eh

Voz 0454 13:35 hoy de repente pues en ese proceso algunas canciones bueno Dieguito mi manager Brother amigo o no el alma al compañero de vida ya me decía no no puede meter veinticinco temas aquí es una locura o cositas iremos sacando aparte ahora pues es hagan muchos temas sueldos no hay muchas colaboraciones en este disco y tal ya hay canciones pues bueno hay una por ejemplo que vamos a grabar con el hijo de Bob Marley con Marley que vamos a sacar para el festival Rototom

Voz 0788 14:02 este que nada hace una mezcla

Voz 0454 14:04 están Damian cuando yo decía una revolución ahora mismo de tocado varias veces con ellos y el Rototom la cogido de canción principal para el aniversario que buen

Voz 18 14:14 sí bueno de todas formas fíjate la decoración de Roberto Carlos fue sí tiene razón el primer hit medioambiental en la música para entendernos hay una canción en este nuevo disco de Macaco que es Blue que se titula Blood que diminuto planeta azul que es una auténtica maravilla yo ya sé que la radio a veces las canciones cuando empiezan a sonar se pisan se habla y tal yo a dejar que suena un ratito porque además el maestro de ceremonias el que nos ponen en situación el que nos sitúa en un pequeño escenario se llama ni más ni menos que Joan Manuel Serrat

Voz 22 14:47 este es nuestro pequeño este

Voz 7 14:48 aquí

Voz 8 14:50 nuestra obra nosotros somos los actores

Voz 24 15:12 todo los recuerdos todos los humanos todos estos entran todos sus pasajeros glorias nuestro ser todos los que vinieron para rescatan no se impacienta los que era mi vientre sí acciones tantos espectadores dos grandes y pequeños vacíos yo pedí mencionados todo los relatos de nuestras emociones partir es blandito y una religiones minutos

Voz 25 15:58 todo de sobre poblaciones todo el universo a ellas no

Voz 26 16:58 no todos los que se desvive los presos de prisa los relojes que nos posee todas las palabras enfrenta palabras que conviven ángeles anónimos secretos y costumbres ideologías sobre pedestales delirios de grandeza prejuicios a la inversa leyes que no nos representa

Voz 12 17:28 me desaparecido Drexler por aquí es que en fin de Estella no falta de nada has fijado que gracioso Carrascal grande no estaba viendo a Dani percepción por favor aunque

Voz 0788 17:39 le estaba cantando una melodía da haciendo gestos como derrape aquí que no escrita la letra como con una cadencia de rap no sé si lo hiciese así originalmente

Voz 0454 17:46 qué bueno que hagas esa observación porque cuando estamos

Voz 12 17:49 cuando ya había hecho como la letrista a partir de una foto científico Carl Sagan si la ciencia está llena de tramas llenar después y si la foto más lejana del planeta Tierra no y entonces pues ahí pues jugar con toda la cosa esta de las perspectivas no de mirar nuestros

Voz 19 18:07 Benjamín les riñe estuvo a Dani ha dicho letrista por favor dímelo tú tienes más autoridad que dio

Voz 27 18:14 porque nos lo ha dicho eso que odia tanto Sabina que ya de las canciones temas cuando lo dije Devices

Voz 0281 18:23 lo digo porque le oigo leo ido a Garry portero Dani qué maravilla de canción con

Voz 12 18:28 muchas gracias y con tres auténtica delito

Voz 0281 18:31 ya no le oigo decir que que le gustaba citar eso de que el fin del mundo te pille bailando de Sabina

Voz 7 18:38 ah sí

Voz 18 18:39 lo ha sellado un poquito de otra canción que se llamaba bailar bailar la pena

Voz 28 18:43 la bailo la pena si pero tengo la cantante ha llamado

Voz 0281 18:47 sí pero me ha llamado muchísimo mermado muchísimo la atención me parece una cosa muy definidor del del estilo de te dan y que están alegue que te pone tan a bailar pero dice muchas cosas en una cosa que como el bien sabe yo yo le agradezco siempre porque están llenas de pensé aquel de buen rollo pero no de buen rollo vacíos no en absoluto que has pensado yo soy ojo que este tío está diciendo cosas importantes y encima las oyes mientras baila me parece fantástico

Voz 0788 19:12 va acordando de de lo que decía antes Dani de que las canciones que triunfa son las de amor no las de ecología y hay una cosa que también isla con lo que decía fascinantes la primera canción lo de ecologismo fue ésta de Roberto Carlos en español sí pero en en inglés la primera fue de Marvin Gaye aquella que se llamaba Mercy Mercy mi entre paréntesis Colo ya que estaba dentro del disco que de dónde venía What's going on que se llamaba What's going on la discográfica no le dejaba sacar ese disco no quería porque es a temas sociales en más going on estaba hablando la guerra del Vietnam dijo que habían su hijo su propio hermano había ido y luego no le dejaban hablar poco hablaba de la ecología decía dónde están esos cielos azules

Voz 0454 19:49 lo mismo que ver tocarlo en Brasil con canciones bueno muchas canciones mías durante muchos años eso es una realidad no sonaron en en en la radio muchas radios de villano no Nos gusta mucho ni letra da no sé qué tal un momento ya con ese maravilloso boca huido ahora le llamamos vitalidad que de repente cogió ese ese ese peso y pusieron que yo encantado eh porque que las pongan vamos

Voz 18 20:13 oye Dani vaya vaya panda de animales musicales has podido juntar en este en este disco Bono a cada uno en su papel Serrat de introductor está Drexler el Niño de Elche esta top qué tal Canga ingente de fuera que yo yo sinceramente no no conocía antes no como Miss Bolivia en este agarra donde dejas muy claros muy clarito los límites

Voz 25 20:36 él limita

Voz 8 20:45 la Roda vía

Voz 30 20:51 a contar con los dedos de los pies fui la rutina de mi abogado fui panza las mi piel hay que callar gritando tanto para volverán a ser cuando común me dice más tac tac darme sin Jonas sin gritando está rota el bien por coche palabra Demi imagin escondemos

Voz 19 22:37 no tienes Miss Bolivia para los que no la conocíamos Bolivia es Durex rapero eh tú tienes generosa pero que otra cosa es que bueno me gustan muchas cosas más canta la poesía clásica me encanta Txiki por mi padre escuchamos mucho jazz en mi casa voy padre era batería de jazz pero también Bob Dylan no te estás ganando benjamines poesía hay Bob Dylan bueno Benjamín está aplaudiendo desde Paraguay lo noto pues a mí me han ganado

Voz 0281 23:06 mucho tiempo primero con sus canciones luego con sus aforismos que los escribe y fantásticos y luego le quería preguntar estaba pensando ventas vida cantar esta canción

Voz 19 23:15 sale que déjale que explique quiénes Miss Bolivia perdona Benjamín bueno corto yo venga no pues minusvalía es una una rapera cundiera

Voz 12 23:23 muy urbana muy muy de la calle no de Argentina muy muy conocida en toda América Latina

Voz 0454 23:30 que habíamos coincidido hace tiempo no

Voz 19 23:32 venga también verdad pero yo creo que sí yo creo que

Voz 0788 23:35 me está recordando la cumpliera intelectual que cantaba Kevin Johansen desplegaba un bar pero sí se hablaba de cosas tan complicadas que gana ligar iguales ella bueno la

Voz 0454 23:48 invité porque querido pues eso que hubieran no se sentí que este disco tenía que ser como muy coral lo es lo es lo es y creo que todo el mundo ha encontrado como su sitio no es un disco que está Lin que hago aunque hay muchos muchos colores como aquí la garra T es un tema que tiene un grupo muy TAP pero con la pegada esta hip hop pero escuchas las mandó las estas mediterráneas morir en todo el disco hay un un elemento Mediterráneo aquí grabado por mi súper cierta que son vestía de las mando olas que va uniendo poquito hilvanando pues todo todo el día

Voz 0788 24:22 Armando la suelen los instrumentos o es que le llaman mandó la la mandolina

Voz 28 24:25 bandolas la mandolina pero hay otra realidad digamos llama mandó las sí mandó la mandolina no del mundo entero

Voz 18 24:33 Benjamín quede cortado antes que decías pues mira me viene bien porque eso que hace con la mandolina que es acelerador de pronto las notas te hace gracia como lo hacía Maca con esta canción también acelerando de Plutón unas palabras así que tiene gracia estaba pensando en la película de Howard Hawks de primera plana en la que obligó a los actores a aprender a hablar más

Voz 27 24:53 esa para ahorrarse pasta de metraje durante lo es decir las canciones hace para ahorrarse para convertirla en un instrumento

Voz 11 25:04 pero que es convertir la voz un instrumento prefiero pensarlo así no

Voz 12 25:26 valiente cuando otro tinto tinto milagro dos cuando tu tu tu vale hoy entre ETA Pío emprende yo soy el doble o nada la gamada qué tal le van tan escucha la llamada Olive empapado

Voz 27 26:10 ya desde el Banco de España

Voz 19 26:17 Monti esto es verdad fíjate tú dos cosas una que después de escuchar la letra de esta canción estaré bien pensarse o redefinir lo que significa valiente porque lo que tú planteas es algo muy distinto del de los tópicos de Hollywood de los idénticos hay una frase que me mucho dice

Voz 0454 26:35 qué miedo te hiciste alienante

Voz 0313 26:37 yo antes que los ratones más miedos exacto era lo más valientes efectivamente y la otra es que bueno habéis conseguido con con con los años tener algo que no es fácil y eso ya Kikes estudioso y arqueólogo de la música lo sabe bien que son sonido propio una marca es decir empiezan los primeros acordes coño Macaco y esto es un proceso y esto no no se improvisa yo creo que es un como diré que el motivo de orgullo y satisfacción de conseguir y eso no es fácil verdad

Voz 0788 27:05 no es fácil porque lo que tienes que hacer es primero buscar tus propios giros cuando todo el mundo utiliza las mismas notas tendido en el mejor sentido ir tienes los mismos instrumentos pero Macaco la conseguido sobre todo con la voz esos juegos que decía Benjamín que hace con la voz realmente muy muy y eso es muy no hacen nada

Voz 12 27:23 en este disco

Voz 8 27:26 eh

Voz 0788 27:33 otros juegos que hace Macaco lo reconocemos enseguida no tiene la voz de Louis Armstrong que las respondes enseguida pero con estos giros lo tienes clarísimo pero no es el primero ni el único que hacía estos juegos Van Morrison concretamente le gustan mucho los lleva haciendo desde hace muchísimos años el dance hacia esto al terminar la canción que luego también un cantante muy vamos a en los sesenta era un cantante de soul y pianista que se llamaba Billy Stewart ir seguro que recuerda es su versión de Summertime porque se forro realmente solamente por lo gracioso que era el modo en el que él hacia las sílabas repetía sílabas hacía esos ruidos tan divertido lo hacía también en otra canción que él cogió una canción que era melódica inaguantable pesadilla sima de Doris Day que se llamaba secreto la convirtió al soul empezaba así

Voz 1 28:37 sí era él

Voz 0788 28:43 maravilloso e Estevill Cuarón lo recomiendo muchísimo y luego hay cosas previas mucho más famosas como este cantante tan chispazo que la Louis Prima

Voz 12 28:52 va a Hong desde a A

Voz 0788 28:58 a mí me llegó lo hacía esto dos tres veces lo hacía también en otras naciones amaba Bon ser Assignia orina va a arrancar era muy bonito esto realmente es lo que llaman lo que hace Macaco también es parecido escoba de la misma raíz proclamaban Lescaut sin Greengrass cátedras fe como como ruidito con la boca verdadera maestra de Skype sin era en realidad a la que es la verdadera maestra de todo que es en la Fitzgerald

Voz 8 29:33 yo soy yo

Voz 19 29:37 pues sí

Voz 8 29:42 aquí

Voz 19 29:44 dado ciudad vamos a volver al disco de de Macaco Bono está Dani Carbonell que es el que habla eh pero nos van a regalar algo en directo El y con sus guitarras Miguel Serviola y Carazo más cuando queráis compañeros lo queremos todo lo quiero todo

Voz 35 29:59 bueno no

Voz 23 30:19 sí eh vía perfumadas tú piel con la mía captar pierna forman metería

Voz 35 31:24 eh

Voz 36 31:28 cuando cuando los habla

Voz 23 31:36 Gas pata lo quiero contigo así que combinan las mía

Voz 21 32:28 quiero todo dado todo

Voz 27 32:45 la vaca en directo en La ventana regresando

Voz 23 38:11 nosotros somos

Voz 45 38:19 eso

Voz 8 39:01 la alegría Nico queda la llave de Tapia somos

Voz 19 39:43 veinte minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana hoy estrenando el nuevo disco de Macaco civilizado como los animales por cierto quiero dar las gracias a radio Primero de Marzo de Asunción en Paraguay porque eso nos permite que Benjamín Prado este asistiendo a este a este estreno bueno antes hablaba dari de de las colaboraciones en este disco que son muchas en esta canción es el acabose el equipo de fútbol está Óscar Jaenada que presentaba Estopa Mister Kilombo el Canijo de Jerez El cant Antonio Carmona bonito McCann de bueno y además yo creo que además en el concepto de fiesta transmite un mensaje muy muy chulo que antes decía también Benjamín lo de las letras no se puede ser divertido Se puede ser amante de la fiesta hizo puede ser Guerrero pero indicativo no son cosas incompatibles verdad totalmente

Voz 12 40:32 me da tontería no hice puede hacer una canción muy romántica sin ser un cursillo en muchas cosas no yo siempre digo que es que me da mucha rabia cuando la gente te dice oye no cambies no hostia bosque aburrido no está bien mutar y me gustaría cambiar de ideas y como decía Groucho Marx no mientras una pero eso sólo por eso eso tiene una clase un poquito la vuelta totalmente pero

Voz 0788 40:57 la diatriba todos los músicos ex novias porque cambia asesinó cambias porque es que de Gaza estancado

Voz 0454 41:03 a mí siempre me han catalogado más en la cosa social

Voz 12 41:05 me hizo mucha ilusión cuando el cuarto Single del tercer del anterior disco que era un single a nadie quería sacar yo me empeñe no no coincidir vamos a rodar este dividió tiempo el olvide de coincidir hice convirtió se ha convertido en un hit viral de los más grandes de la historia de la Liga

Voz 0454 41:21 Colombia ha tenido un éxito en toda América Latina los de la discográfica me ya no tenemos ningún artista para hablar a uno ahora el que está más de moda en el mundo de Rosalía que tiene setenta millones no por ejemplo un vídeo suyo malamente ciento treinta millones sube un millón y medio cada semana en ninguna radio nadie la quiso poner coincidir sube eso es una cosa totalmente viral boca huido ahí está

Voz 46 41:48 no había sonado es que es muy hermosa también ya verás

Voz 23 41:59 hay historias que se esconden tras la vuelta de esquina

Voz 25 42:12 que bailan son sólo Piqué reman con un cincel y hay deseo corazón escena de la ERE llenos de agujero hay besos compartido

Voz 8 42:31 señales amantes perdidos ahora un rato Cynthia en Bonn y trato ella este grave era sin caída cicatrices de cine heridas despedida bienvenida suelen caminar por la misma avenida ahí aquel día

Voz 47 42:58 sí

Voz 8 43:06 hola María eh

Voz 19 43:16 Dani por qué ha ocurrido esto

Voz 12 43:18 pues no lo sé porque aparte fue bueno son las cosas

Voz 19 43:21 es hermoso que no entiende totalmente jamás me he pasado bastante

Voz 12 43:23 que muchas canciones tenemos esperábamos justamente han sido no poco Joaquín Almunia entes que no que no entiende la gracia de la música no que no puedes hacer una fórmula y decir esto es lo que va a triunfar y esto no

Voz 0454 43:35 la música de la vida no se general pero pero en en en la música Se cada vez a partes están rompiendo más este look tipo no de de repente aparece no sé un chico una chica muy muy guapo que la ponen ahí con unos este no funcionó es eso sino mucho en las cositas como con alma de esta canción me acuerdo cuando estábamos mezclando con el coproductor de recortar letra lucha letra de algo ciudad polvos de hay veces que si hay veces que no sabe lo que decía Rubén Blades cuando escribió como se llama Pedro Navaja la discográfica debía recorta el dijo no no no del Quijote quiero contar esta historia dura diez minutos la canción lo siento mucho no lo quiero escuchar claro según súper

Voz 12 44:23 pero en la calle también

Voz 0281 44:26 también tiene mucho que ver eso con el la la perdida digamos de poder de decisión de influencia aire manejo de verdad gustos de la gente que ha causado Internet porque ahora la gente pues está de otra manera desde otro sitio y Van Damme Pastor EADA como cómo iba antes en sus gustos

Voz 19 44:43 pero pero fíjate fíjate Benjamín que el aire de esta canción de coincidir que es el disco anterior de Macaco mira mira mira así sembró Si sembró se dejó semilla Isaac crecido ya ha germinado en este nuevo disco en el civilizado como los animales escucha esta canción escucha estas lenguas de signos

Voz 25 44:59 a los dos cuerpos calla

Voz 23 45:15 hola

Voz 25 45:18 nuestro propio idioma sí signos cuando hablamos la piel con el tacto por los tendidos

Voz 48 45:46 el cual Telmo vas

Voz 49 45:53 no no no lo tiro

Voz 48 46:00 emociones parlantes obra nuestros puntos de hijo de asientos si cual

Voz 19 46:20 y augura otro pelotazo con esta canción además con los colombianos deben tiene usted de verdad pero verdad que hay hay entre no no no

Voz 0454 46:27 bueno yo he flipado al bueno estabais viendo pero cuando la adicto a batir danos hemos quedado mirando y os voy a contar osea coincidir la historia es que empezaron a llegar tarde

Voz 12 46:35 tú Bages de todo América Latina con frases de la canción de las tenía tatuada no bueno muchas osea normalmente llegan de otras canciones pero allí era como algo superior no empezamos eso es cosa también quiero decir que a veces estamos en un mundo que que todo es para ya de esta cosa de la inmediatez y tal y las cosas hay que masticar un poco más hay que hacer la digestión y con la música lo mismo por favor señores de la redujo las radio fórmulas dejen que las

Voz 19 46:59 no sucedan naturalmente Sami

Voz 0454 47:02 sabes porque es tiene que ser mañana ya sino un éxito lo quitamos ya ponemos sabes yo a veces esta canción fue el cuarto Single y es que no la gana nadie y es una cosa que fue creciendo poquito a poco ahí

Voz 19 47:14 ahora en Wall claro con lenguas de signos Mingo asesinos pasar

Voz 0454 47:17 en mayo al anécdota cuando cuando de repente estábamos escribiendo lenguas de signos que la compuse con con con cierta Ammán de repente tuvimos como la sensación de del coincidir yo las Kanter de una manera en este disco mucho más susurraba porque no me gustaban el disco anterior los temas tranquilos y lo cierto una manera un poco más nasal que me gusta eso para la rítmica hasta Málaga y todo eso que hablábamos pero lo quise hacer como más susurra cuando acabamos lo estábamos escuchando y tal estamos como pues esta es la continuación de de coincidir de cuento la historia va más allá y soltar una primicia cuando el el el vídeo el vídeo el videoclip tuvo la cosa esta es una pequeña historia de doscientos que sacaba en un momento dado como confesó una historia circular me gusta mucho la historia estas circulares en el cine en los videoclubs que son como pequeños cortos no entonces se quedan un punto así que todo el mundo escribe no para describir la gente por todas las redes en Youtube le oye qué pasa qué pasa

Voz 0788 48:16 acabó la historia como acaba la historia no que es muy

Voz 0454 48:18 naíf muy simple pero me gusta no y entonces dijimos en lenguas de signos vamos a continuar

Voz 12 48:25 iba a morir todos los días bueno bueno Play padres convocarlas hecho en Libia buenísima

Voz 8 48:54 no

Voz 48 49:07 las marcas se escriba muy gordo

Voz 50 49:16 si nos

Voz 23 49:19 la verdad

Voz 48 49:23 sí tío

Voz 25 49:32 es todo lo que

Voz 18 49:45 qué bien y hasta el final oye Dani una vez una entrevista decías algo así como que los músicos son los médicos del alma que es quien cura o músico pues los música una canción una canción puede ser sí señor una película los muy

Voz 0454 50:02 Pedimos Si lloramos mucho porque somos como muy emocionales muy desequilibrado vivimos en un barco continuo no en estos viajes no en estos vaivenes no pasamos la vida en la carretera es así yo desde que soy bien chiquito estoy con una mochila que a mis espaldas si no necesitamos como muchas veces llegar a puerto un puerto que muchas veces no conseguimos sabes nos marchamos muchas veces cuando estamos en tierra de gente como los marineros les decimos tenemos que volver a salir de gira no por eso nos cuesta tanto en realizar no ya la veces algo que buscamos mucho

Voz 0788 50:36 ahora que decía Carlos que que que era un músico acordándome muy gracioso que mandaron hace poco que decía

Voz 0454 50:41 sí un dj es un músico el de las fotocopias es un escritor

Voz 27 50:44 a a por alusiones también bien pues hay gente que eso sí hay un músico

Voz 18 51:01 a de déjame cuando yo estaba pensando en esa frase famosa de de Dylan no ya que lo ha mencionado el si no lo hubieran igual cuando le pregunta una periodista una de sus raras entrevistas oiga si usted queda así ya es Bob Dylan con todo lo que eso significa porque era usted todo si diez conciertos al año y el responde que hay en casa

Voz 27 51:24 sí sí para los músicos la carretera al escenario la gente son como como como las

Voz 0454 51:30 sangre va al resto de los sumar totalmente hay otra anécdota si me permites justamente cuando ponía somos somos la fiesta que la composición de esta canción está llena de anécdotas pero yo fui a ver un documental que había producido Robert Trujillo que es el bajista de Metallica que yo lo había conocido hacía muchos años y unos hicimos amiguitos cuando llega chiquillo por una banda de hardcore que tenía Yell era muy fan y había conocido a Jacko que es el Jimi Hendrix del bajo el que revolucionó todo el ya tal que a mí me gustaba mucho por mi papá de Peque entonces fui a ver el documental que hizo de Jacko Pastor sí de repente hay un momento en el documental que le preguntan a Jack Cole dice Jacko huelguista dos padrino Jack pastores dice Foc We are favorecía que nosotros somos la fiesta y ahí se me ocurrió lo que nosotros somos la fiesta no lo malo

Voz 0788 52:14 qué llevas ahí bueno las fiestas precisamente empezaron a ser los sound system aquellos que habían Jamaica que como tu música tiene mucha base jamaicana yo he querido regalarte una pequeña historia de cómo llegó la música jamaicana que es un país que tiene menos de tres millones de habitantes como acabó extendiéndose a todo el mundo es una historia muy bonita porque por ejemplo empezamos en mil ochocientos sesenta y dos resulta que se independiza Jamaica el Reino Unido hay emigrantes que semanal a la metrópolis a a vivir en vez décadas en Jamaica semanal Metrópolis y ahí empiezan a poner discos de ska y los pinchan en las fiestas

Voz 51 52:50 el

Voz 52 52:51 en la versión original a la habrían estado va a esta escala

Voz 0788 53:02 digamos una de las de los modos que acabó dando como resultado el río bueno también hay quien dice que es una de las familias es bueno pues en ese sesenta y dos ocurre esto que los emigrantes a llevan el ska a Londres en ese mismo año en ese estallido se fundan allí en el Reino Unido tres discográficas especialidad en publicar música jamaicana allí en en Inglaterra nos estás chafado la canción sables hoy

Voz 27 53:23 en Francia la Historia

Voz 0788 53:27 bueno pues había tres discográficas cada una dedicada Un tipo de de lo que Logan llamado todas las familias del reguero arregle puramente a ska a dedicar a la Blue Beat que era la que hacía la han vi que era la que la que cogió ese nombre por el Rickman blues pero también por un garito Londres a Island Records de les Blackwell que es la importante en la que consigue triunfar en las listas

Voz 0454 53:46 de éxitos trayendo allí a un artista grabando una canción que se llama voy Loli

Voz 0788 54:04 mili goles es la primera que tiene un éxito con una música digamos jamaicana llegada Europa les flipado a todo el mundo y luego algunos artistas jamaicanos empiezan a hacer actuaciones en las universidades británicas como por ejemplo Prince Buster avión Desmond Dekker o que consiguen éxitos en las listas las listas comerciales

Voz 12 54:20 por ejemplo desmonte con esta canción tan bonita que cero cero siete St

Voz 0788 54:35 llega también a las listas británicas y a las estadounidenses la música de un estadounidense que se ha interesado por es un cantante presunta esa por el rostro sí digamos la versión suave del reggae Hypo las influencias mutuas mutuas que tienen las dos músicas hace una versión de Estir It Up que por entonces ya lo habían grabó los Wilders la primerísima vez porque luego la grabaran otra vez pero el Welles de Bob Marley todavía no eran famosos

Voz 12 54:58 sí

Voz 8 55:02 luego el propio

Voz 0788 55:03 Jonas ficha para su discográfica hice lleva a los Wailers como banda de acompañamiento en la gira de este tema tan famoso suyo por Londres

Voz 0454 55:22 él no sabía descubierto allí pero ello

Voz 0788 55:24 no conocía a nadie a los Wailers entonces Avon Marley como banda de acompañamiento y también los ve tocar allí Chris Blackwell que es el que os decía yo que había fundado a Island Records que es la gran discográfica del reggae bueno pues ahí les firma un contrato Chris Blackwell y entonces vuelven a grabar y otras muchas canciones y ahí es donde

Voz 0454 55:41 edulcorar un poquito el sonido jamaicano lo hacen un poco más rock

Voz 0788 55:45 entonces hacen canciones como este

Voz 12 56:00 ha sido un buen regalo aquí ha gustado a los amigos de marcar cobrar

Voz 19 56:04 en el Benjamín un abrazo para

Voz 12 56:07 qué buen rollo de que ser a Dani Carbonell y compañía

Voz 19 56:12 muchísimas gracias como siempre amigos algo de regalo

Voz 18 56:14 la terminaré

Voz 0454 56:16 vamos a tocar un poquito aquí un bailó la pena versión acústica sí

Voz 36 56:24 prepara para ello bailo para ello hora paz

Voz 1 57:02 a la darse el paz

Voz 24 57:07 eh levanta cada día que haga Umbrella tu corazón todas las persianas que entre el sol las heridas marca de apuesta de tu vida

Voz 23 57:39 que tú tu no el paso

Voz 8 58:19 eh

Voz 24 58:33 eres la coreografía tus propios día súbete al pueblo

Voz 36 58:54 la prueba

Voz 56 59:14 la sangre llevarme cuando un soldado entran en batalla

Voz 19 59:17 qué sabrá Alejandro de batallas Aristóteles

