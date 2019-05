La Ventana (10/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias ya a esta hora nos vamos al Congreso donde ya se espera la llegada de la comitiva fúnebre con los restos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba para la instalación de la capilla ardiente que van a visitar los reyes esta misma tarde allí se encuentra ya a José María Patiño José María

Voz 1108 00:20 hola buenas tardes Carles los Reyes serán de hecho de los primeros en rendir homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Salón de Pasos Perdidos una vez que sus restos mortales lleguen a las ocho y media al Congreso y entren en el palacio por la Puerta de los Leones esperando el féretro estará la presidenta de la Cámara Baja Ana Pastor y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que estarán acompañados por otros miembros del Ejecutivo dirigentes del Partido Socialista en la capilla ardiente se espera también esta tarde al ex presidente Mariano Rajoy ya los líderes del PP y Podemos Pablo Casado y Pablo Iglesias te puedes imaginar los funcionarios y operarios del Congreso se activan para tenerlo todo listo en poco más de una hora

Voz 0313 00:56 ya lo han hecho Mariano Rajoy Rodríguez Zapatero Felipe González otro ex presidente José María Aznar también reconoce la trayectoria de Rubalcaba Pablo Morán

Voz 1667 01:04 lo define como una de las personalidades más destacadas del socialismo español de los últimos tiempos en La Sexta el ex ministro

Voz 1238 01:11 también de Interior Jorge Fernández Díaz ha reconocido que Rubalcaba consiguió el final de ETA sin cesiones

Voz 0313 01:19 si hubiera nada

Voz 2 01:23 al Estado democrático de Derecho

Voz 0313 01:26 por supuesto porque yo dinámica en la que estaba en carros de paz por presos pues no se cumplió

Voz 1667 01:34 las direcciones nacionales de los cuatro principales partidos han suspendido sus actos de campaña de hoy Vox es la única formación nacional que los mantiene de cara a esa triple cita electoral del veintiséis de mayo correos anuncia la ampliación de sus horarios tras las colas registradas en las generales para depositar el voto por correo amplía Toni da Cunha

Voz 1238 01:51 la documentación para el voto por correo en las próximas elecciones Se podrá solicitar hasta el día dieciséis de mayo las oficinas de Correos van a ampliar su horario desde este lunes abrirán media hora antes cerrarán media hora después también estarán abiertas en horario de mañana el domingo diecinueve y los festivos locales para depositar el voto la Junta Electoral Central ampliado dos días el plazo previsto inicialmente hasta el veinticuatro de mayo a las dos de la tarde y terminamos con los deportes Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes jornada de cuartos de final en el Masters mil de Madrid de tenis ya está en semifinales Djokovic y ahora está buscando su pase Roger Federer sufriendo ante Dominic Thiem Iván Álvarez buenas tardes

Voz 1284 02:29 qué tal Gallego buenas tardes ahora mismo en el tercer y definitivo set tiene ventaja al austriaco Domini Tin que ha concedido un break manda tres dos iba a jugar ahora al servicio para intentar ponerse cuatro dos arriba al que gane este partido se enfrentará a Novak Djokovic en semifinales ya continuación partidos de cuartos desde las siete y media así sí pase Zverev ya a partir de las nueve y media Rafa Nadal contra

Voz 1826 02:47 el suizo Wawrinka y hoy tenemos fútbol de Segunda División a las nueve

Voz 1238 02:50 inaugura la jornada con el partido que enfrenta a Granada y Tenerife

Voz 4 02:54 os echan en el camión de los muertos

Voz 1 03:00 este domingo a partir de las nueve las ocho en Canarias a vivir viajar a Galicia para recuperar la vida del guerrillero perfecto de Dios que torturas esta práctica una nueva entrega de enterradas

Voz 0313 03:43 las trencilla no bueno seguro Roberto que hasta ahora muchos de nuestros oyentes estarán planificando el fin de semana bueno igual lo han hecho ya así son previsores y algunos van a tomar no previsión es un valor fundamental pero en cualquier caso aquí en La Ventana les proponemos cada viernes una decena de planes son como los diez mandamientos pero para la cultura y el ocio

Voz 6 04:13 rezo

Voz 0313 04:25 Emma vaya espinos buenas tardes buenas tardes empezamos con circo hoy va venga

Voz 0564 04:29 sí con circo en Madrid

Voz 7 04:32 sí que seis mil en medio mundo

Voz 9 04:54 si sigo o no ha acabado

Voz 0313 05:06 a ver Cierco en Madrid con un poco más el Price acoge hasta el domingo las funciones de Miss Mara quién se reserva no es artista es la historia de una trapecista española muy valiente dicen incluso algo temeraria que murió hace mucho en en dos mil trece

Voz 0564 05:21 sí se llamaba María del Pino Papadopoulos su nombre artístico era misma hará nació en San Fernando en Cádiz en mil novecientos treinta y tres en el camerino de un circo eso sí que es vocación temprana fue una de las trapecistas de fuerza más importantes del siglo pasado una de las mejores del mundo fue reconocido acumulaba premios Ig Hemingway la admiraba anglo Noemi Rodríguez es una de las directoras de este espectáculo que lleva la pista del circo a una actriz ya dos trapecistas hemos dicho que era algo temeraria pero lo era mucho escucha

Voz 2 05:51 cuando estaba junio están si es que trabajaba en un ring sin querer el circo más importante del mundo si día haga con otros de altura sin ningún tipo de protección hace número de de de esas actuaciones recayó de sus catorce metros de altura rompió todo el cuerpo los médicos le dijeron que no volvería a caminar ella dijo no sólo voy a volver a camina sino que voy a volver a subir al trapecio ya que nunca y efectivamente dos años más tarde después de su operación ni ella sube en el Madison Square Garden a catorce metros de altura delante de catorce mil personas

Voz 31 36:27 la matriz desde hace que cierto limpia Tuenti situado a hubo pero sí sí a London

Voz 32 36:46 hola Ana afgana que de tetris ya te encuentras Tuenti agote todos de City Tokio

Voz 2 08:45 en el año dos mil diez como un grupo de teatro en un momento en Barcelona supongo que en todas las grandes ciudades de España en el que pasaba una cosa muy curiosa que es que el teatro público en general el teatro privado más o menos también había tocado con los teatros simplemente no tenían dinero para producir y prácticamente que tenía el dinero en Palma pero jamás era imposible que te dieran un duro para producir nieve en cierta manera como no hemos conocido en las vacas gordas hemos trabajado siempre mucho como muchas otras compañías independientes en Barcelona ya en otros sitios a digamos arrancando no y haciéndolos dolor nosotros diciéndolo todo a nuestra manera en colectivos porque ya no había otra manera

Voz 0313 09:22 vaya historia Bono ya en las antípodas de esta universo de vacas flacas que no comentaba estaría el lujo que lo encontramos también en Barcelona en el Caixa Forum donde puede visitarse hasta el mes de agosto la exposición lujo de los asirios Alejandro Magno

Voz 43 44:42 deseo paradójico lo sin duda que que hubiera hecho Aristófanes con al Racing oye porque que es la calórica por cierto

Voz 12 10:16 yo creo que amaba más el poder y la ambición que el lujo en sí pero el lujo siempre está vinculado en esta época con el poder era una forma de mostrar la riqueza la producción la adquisición la exhibición de estos objetos de artículos de lujo les dan una imagen de poder que de alguna manera establece su dominio en Vigo estableció su dominio frente a las poblaciones a las que están

Voz 0564 10:42 Ariel

Voz 13 11:08 eh

Voz 10 11:53 qué

Voz 1826 11:08 suena esta canción Roberto velocísimo suena siempre que hablamos de dinero aquí en Radio os estáis este Pink Floyd por qué por cierto y no vamos a hablar de dinero sino de una disposición que acaba de inaugurarse en IFEMA de Madrid sobre la banda sobre mi proyecto

Voz 0564 11:27 hoy es el primer día que puede visitarse esta muestra que nos han contado está concebida a modo de concierto repasa cronológicamente la historia de esta banda mítica que empezó en los sesenta inmersa en la psicodelia y que nos ha dejado auténticos te mazos para la historia de la música hay más de trescientos objetos entre portadas letras manuscritas o instrumentos hemos hablado con Rafael Jiménez responsable de Solà out la promotora de la muestra que nuestra contado su objeto favorito de la exposición

Voz 14 11:51 es una mesa de mezclas de la de dárselos Moon algo místico de Pink Floyd donde con la canción Money uno puede jugar a hacer su propia mezcla de los instrumentos para que realmente la gente pueda experimentar lo que experimentaba la banda cuando se metió en el estudio y grababa bueno pues álbumes míticos como digo Espe

Voz 0313 12:10 esta mañana leía declaraciones del batería Pink Floyd que decía que no se puede descartar que un día se reúnan no sé si para un concierto para un disco para una gira para carta para bien de momento tenemos la exposición

Voz 0522 12:27 dicho que Euskadi no es que sea la Euskadi bueno mi pares de Euskadi Irratia pero yo nací nació en Barcelona Vivo en Madrid hila que es de Aragón que mi madre mi más de Aragón llamado aunque yo pasó los veranos en El Borge también Passola vacaciones que parte de la vacaciones en Calatorao

Voz 1 12:46 soy muy aragonés el Real Zaragoza

Voz 3 12:49 claro Iñaki Urrutia en un crisol de culturas

Voz 0564 12:53 es que esta noche lleva su arte con H han elevado a la Sala Bilbo Rock Cartes un monólogo en el que intenta describir lo que es el arte desde su punto de vista como es desde su punto de vista pues nos ha contado que con una mezcla entre lo divertido y lo absurdo Iñaki Urrutia suele estar siempre acompañado en el escenario pero claro monólogo es solitario cómo se siente cuando sube sólo al escenario

Voz 2 13:12 hombre pues es cambiando la responsabilidad porque

Voz 15 13:15 cuando tú estás con otro varios eh tu responsabilidad se diluye dices bueno pues si mete la pata es la regla exime un chiste malo desde los recupera entonces tiene bastante más responsabilidad pero bueno al final es así un poco chorrada como John igual no piensas tanto

Voz 16 13:47 que pretende el es

Voz 0313 13:47 festivo son para mirar a alguien o para buscar propuestas de actividades lúdicas y culturales los viernes es el turno de los estrenos en la cartelera de cine yo llega a la cartelera el increíble finde menguante que es la ópera prima de Jon Miquel Caballero

Voz 1 14:02 Pablo tengo algo que contarte pero no sé por dónde empezar supongo que para que todo esto es normal llegamos a casa cenamos mierda porque vives con tu padre

Voz 0313 14:19 la gente dice tienes algo que contar algo tengo que contarte

Voz 0564 14:23 la protagonista de esta peli es Salva que tras celebrar su treinta cumpleaños se dispone a pasar el fin de semana en una casa de turismo rural con sus amigos pero sus planes se vienen abajo cuando su chico rompe con ella a partir de aquí se ve atrapada en un bucle temporal donde los hechos de este fin de semana comienzan a repetirse una y otra vez pero con una particularidad cada repetición dura una hora menos que el anterior Jon Miquel Caballero es el director de esta película

Voz 17 14:47 lo que al principio parece como posibilidades infinitas de repente poco a poco ella se va dando cuenta de que es una cuenta atrás de que empezar a tener que tomar decisiones si quiere salir adelante si es un poco expresó una meta fue un poco como en lo que puede ser la propia vida no que todos nos hemos sentido en algún momento como estancados era de repente igual pasan cinco diez años si te paras un momento mirar un poco más lejos si dices tras en realidad no estoy viviendo siempre lo mismo me queda menos tiempo por delante no entonces es una llamada yo creo que a despertar no a empezar a tomar tus decisiones

Voz 1826 15:20 vamos un aviso a navegantes en toda regla no

Voz 0313 15:23 hay que perder el tiempo sí sí sí sí es nos contaba el directo

Voz 0564 15:25 porque es una invitación a tomar las riendas de nuestras vidas al Jon Miquel Caballero le hemos preguntado qué público se sentirá más identificado con la película

Voz 17 15:33 a el grupo de amigos que acude a esta casa rural pues jóvenes y rondando la treintena va a interesar mucho a ese público pero es que yo no descartó que todo espectador que se pueda acerca la película sentido así en algún momento de su vida que que su vida está un poquito estancada y no sabe muy bien hacia dónde tira y creo que eso es muy universal cosa trasciende generacional

Voz 18 15:57 entonces yo creo que cualquier espectador ha podido sentir así puede disfrutar la historia perfectamente

Voz 19 16:22 al no dan a la eh

Voz 3 16:29 oye mal el fin de semana se puede leer también la verdad se puede leer esta semana le hemos pedido un titula una recomendación a Rocío mina ya de la veterana librería popular libros en Albacete

Voz 1480 16:38 el libro que recomendamos los asqueroso de Santiago Lorenzo lo edita la voz y bueno pues es un libro que te produce muchas sensaciones al leerlo que esto es producto un acción inteligente pero sobre todo muy original que lo que hace es lector participe integro de la Historia entonces aquí lo que lo que no se enmarca en una especie de de de España vacía no en un enclave España vacía con un protagonista que es una actitud Robinson Crusoe que que lo que hace es redefinir los conceptos de austeridad todo esto está cargado de

Voz 2 17:08 muchísimo humor y sobre todo muchísimo una crítica socialista

Voz 1480 17:11 típicas todo lo que nos hace gozar de una historia justamente inimitable

Voz 18 17:15 le han ido los libros

Voz 0313 17:24 imbatibles eh pero de los libros a los niños

Voz 0564 17:29 también para el fin de semana el I Plan y esta semana nos lleva a Valladolid donde el domingo a las seis y media de la tarde la compañía Ara Cala Danza presenta Play en laboratorio de las artes de la ciudad una obra de danza contemporánea que pone sobre el escenario lo que es la actividad más característica de los niños el juego está pensado para niños a partir de cuatro años pero nos cuentan supera con nota el examen del público adulto Enrique Cabrera es el director artístico de la compañía

Voz 20 17:54 el niño es el público al presente decir que va a haber el el espectáculo hoy no es yo nuestra Toño como Un público de futuro es decir no no no lo estoy

Voz 17 18:02 la diestra educando para sea adulto

Voz 20 18:05 no hice uno no es un público más difícil El Niño desconecta exactamente como tú o como yo desconectamos vamos a algunas algo que justo pero es exactamente igual yo siempre digo que yo respeto al niño y trato no como un adulto como espectador siempre intento que el espectador adulto se sienten optimista como no

Voz 1 18:33 no

Voz 0313 18:35 por si todo esto fuera poco Nos faltan aún los conciertos de fin de semana bueno Madrid está de fiesta que por aquí no además Elvira Lindo da al con el pregón en un en un ratito a partir de las ocho no

Voz 0564 18:45 de las fiestas de San Isidro y a lo largo del fin de semana habrá conciertos gratuitos como el de Rufus T fair play a partir de las nueve de esta noche en la Plaza Mayor

Voz 1 19:01 esta esta noche

Voz 0564 19:02 el Teatro Jovellanos de Gijón

Voz 10 19:05 hecha con

Voz 3 19:11 no

Voz 10 19:14 The

Voz 3 19:16 bueno terminamos con con Beret esta mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao

Voz 23 19:20 sí el 3D para categoría sino que quería Miller luchar todo lo que quieres no tienen un nombre se yo no eh sí establecer Claire este síguenos no significa que le prefieres si tienes la opción más que a pies con cada cosas a la cara a cara muy al desplaza las canas otro

Voz 0313 19:54 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 20:15 pido menos Vox suspenden la campaña electoral por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba un día duro para la política y para la familia socialista porque Rubalcaba el PSOE y su presencia en la vida política también madrileña ha sido constante de hecho su nombre llegó a sonar en estos últimos meses como un posible candidato a la Alcaldía de Madrid José Manuel Franco secretario general del PSOE de Madrid qué tal muy buenas tardes de La Ventana

Voz 15 20:38 las tardes muchas gracias buenas tardes por decir algo como usted ha dicho es una pérdida irreparable

Voz 25 20:44 estas para todo

Voz 0867 20:45 a mí me ha llamado mucho la atención señor Franco escuchando la radio esta tarde como distintas voces no de partidos tan diferentes no han elogiado la figura política de Rubalcaba adversarios que que le defienden como un verdadero hombre de Estado

Voz 25 21:01 sobre todo a eso era un hombre de Estado que sabía anteponer y eso es muy importante saber anteponer los intereses generales de los intereses de España a los intereses partidistas y por supuesto a los intereses personales hay pocas figuras de la talla política de Alfredo Pérez Rubalcaba que tener en cuenta que en todos los grandes temas de Estado en que se han producido que se han dado en España en los últimos años prácticamente en todos la presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido decisiva eso hace más trágica por así decirlo eh su desaparición

Voz 0867 21:33 decíamos antes que el PSOE suspende sus actos de hoy y mañana creo que usted y mañana tiene previsto acudir a la capilla ardiente verdad

Voz 25 21:40 sí efectivamente mañana tengo previsto acudir a rendirle una mínima parte del homenaje que se merece Alfredo ayer ayer los socialistas en un acto que tuvimos cuando ya sabíamos que estaba muy muy mal pues el mejor el mejor homenaje que se le puede rendir es ver a más de quinientas personas en pie aplaudiendo de una manera interrumpida tres minutos cuando yo de hecho mención a Alfredo Pérez Rubalcaba es una mínima parte de lo mucho que le debemos de los socialistas madrileños y españoles Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0867 22:12 en ese momento que usted me relata lo contamos aquí en directo en este programa esa pasión por la política no sé si si falta hoy si hay una carencia de los nuevos políticos que que maneja muy bien otros códigos en plató son redes sociales pero que luego denotan bueno no lo sé una falta absoluta de capacidad de acuerdo de negociación que sí tenía Rubalcaba

Voz 25 22:34 efectivamente todos nos quedamos porque es posible que haya citas lo más importante que se haya logrado su mano en España el fin de terrorismo de ETA pero no hay que olvidar también era labor que ha hecho como portavoz del grupo la cantidad de de acuerdos que han alcanzado gracias a él la magnífica labor que realizó en el Ministerio de Educación en una época en que no era fácil implicar de educación pública en España son tantas las cosas que debemos un tanto los favores que España lidera Alfredo Pérez Rubalcaba que su figura yo creo que sí da incluso un grande siendo con el tiempo

Voz 0867 23:07 existiendo me cuentan como militante de base la agrupación de Majadahonda que bueno retirado pero pero siempre estaba presente no en esas reuniones lo intentaba ir cuando podía

Voz 25 23:16 sí sí es cierto es cierto él su su su afán por militar y para ayudar sobre todo para que el partido nunca lo ha perdido yo hace poco he tenido conversación hablar con él hice me impresionó la humildad Estoy esto me gusta resaltar lo da utilidad que tuvo en ese sentido decirme como secretario general para lo que necesites aquí estoy cualquier papel cualquier cosa que necesites yo estoy para ayudar sinceramente me impresionó no digo ahora que fue hallado muerto lo he dicho en algunos ámbitos durante este tiempo

Voz 0867 23:49 José Manuel Franco gracias por estar con nosotros un abrazo fuerte para usted

Voz 25 23:54 pues muchísimas gracias a ustedes en nombre de todos los socialistas el agradecimiento infinito de verdad

Voz 0867 23:59 un abrazo

Voz 0867 24:02 el veinticuatro en el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba altera la campaña electoral en Madrid en su primer día el PSOE como digo ha suspendido todos sus actos hoy y mañana sábado uno ha sido la única formación política que lo ha hecho Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 24:15 buenas tardes no la mayoría de los partidos han suspendido sus actos de campaña de esta tarde el primero el propio PSOE que ha suspendido la asistencia de Ángel Gabilondo candidato a la comunidad a un acto previsto para las seis de esta tarde en Puente de Vallecas también la del candidato a la alcaldía de Madrid Pepu Hernández al pregón de las fiestas de San Isidro a ese mismo pregonan suspendió su asistencia a la alcaldesa de la capital y candidato además Madrid Manuel Carmena y la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís la formación naranja suspendido toda su agenda de esta tarde también Unidas Podemos su candidata a la Comunidad Isabel Serrat ha cancelado un acto de campaña previsto en el distrito de Tetuán Madrid en pie y su candidato a la alcaldía Carlos Sánchez Mato otro en Villaverde la última en suspender su acto de esta tarde ha sido la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso sí ha mantenido su agenda Vox que ha empezado hace unos minutos a las siete de la presentación de sus candidatos en el parque Pinar del

Voz 0867 25:04 Sonia en redes sociales desde Carmina hasta destacados políticos de la derecha madrileña también ha lanzado un mensaje en recuerdo Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1915 25:11 sí y Manuela Carmena ha mandado un abrazo a los familiares y amigos de Rubalcaba hoy es un día triste ha dicho en Twitter la candidata además Madrid también por más Madrid el candidato a la comunidad Íñigo Errejón ha recordado al ex vicepresidente por supuesto desde el PSOE de Madrid han llegado múltiples reacciones perdemos aún político RPP irrepetible ha dicho Pepu Hernández Ángel Gabilondo ha hablado de Rubalcaba como un hombre de estado desde el PP ha llegado el pésame del presidente de la comunidad en funciones de Pedro Rollán también de los candidatos José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso en Podemos su candidata Isabel Serra ha expresado su pésame y los candidatos de Ciudadanos han mandado su cariño a familia y amigos

Voz 3 25:48 en mil diecinueve

Voz 1 26:22 su de cuentas

Voz 0867 26:27 la cosa no iba bien quince mil plazas de parking en aparcamientos disuasorios ha prometido esta mañana el candidato del PP a la capital otro clásico de las campañas electorales los candidatos que culpan a los periodistas de sus tropiezos ayer Ayuso salió al desmarcarse de la iniciativa de Vox de llevar el orgullo la Casa de Campo israelí lío también con los contratos llamados basura hoy la culpa es de los periodistas

Voz 0562 26:48 la polémica que se está intentando en suscitar en los medios les puedo asegurar que no le ocurra ningún otro candidato hombre en esta campaña todo lo que digo yo siempre es cuestionado de Wall del tema que hable donde hable que ella se encarga muchos periodistas de extraerlo conveniente para hacer activismo político hoy no periodismo con las cosas que digo

Voz 0867 27:04 Ayuso que por cierto es periodista y tercera foto la del enfrentamiento anoche en Alcorcón durante la pegada de carteles

Voz 1 27:11 los chavales

Voz 26 27:13 pero también hay graves eh

Voz 27 27:19 entre concejales socialistas y del PP al coincidir en el espacio de campaña en el lugar en el que iban a hacer la pegada el PSOE

Voz 0867 27:25 de ha denunciado al número dos de Ayuso David Pérez por una supuesta agresión que él niega y todos se han denunciado mutuamente imagen pésima de una pegada que no fue sólo de carteles y una propuesta más o un deseo Manuela Carmena y un Madrid Olímpico

Voz 1410 27:39 pues sí no yo creo que es podría ser tentador hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no

Voz 0867 27:47 dos minutos y le preguntamos a Sánchez Mato candidato de Madrid en pie si la capital Derio no recuperar el proyecto olímpico

Voz 10 27:53 sí

Voz 0867 30:06 entrevistas electorales en La Ventana de Madrid esta tarde nos estrenamos con Carlos Sánchez Mato candidato de Madrid en pie el Ayuntamiento qué tal muy buenas tardes bienvenido Carlos muy buenas tardes Javier en un día duro para la familia socialista no sé si usted había tenido la oportunidad de conocer Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0362 30:22 sí lo he conocido evidentemente además de como como espectador de la de la vida política pues como político en este caso que llevo siendo muchos años

Voz 0867 30:33 el van a suspender los actos ustedes de campaña

Voz 0362 30:35 sí estamos a perfilando la la suspensión de los actos y la conversión si acaso para los vecinos y vecinas que se puedan acertar en un debate sosegado sobre el distrito evidentemente sin la estridencia de un acto electoral

Voz 0867 30:50 bueno vamos a charlar del Ayuntamiento de Madrid del plan y las propuestas que usted tiene para el Consistorio ya sé que que la encuesta válida esto es lo que me dicen todos los políticos siempre es la del día de las urnas pero teme quedarse fuera de del Ayuntamiento de la capital de no lograr como dice el CIS entrar en la corporación municipal que debe salir de las urnas del próximo día veintiséis de mayo

Voz 0362 31:09 en primer lugar el el respeto absoluto al al Centro de Investigaciones Sociológicas organismo público yo no caer en en en descalificaciones de otros y otras que además se han visto rebatidas y posteriormente de pero está claro que el trabajo de campo no incluía por la bueno pues la la necesidad de que hemos tenido y hemos tardado en conformar esta candidatura pues bueno pues lógicamente no preguntaba ni por ella no en el CIS no sea por lo tanto creo que bueno pues esperamos que no no sé de la red no realmente no se de esa ese esa fotografía que hizo el CIS que ya digo en este caso pues se queda bastante

Voz 0867 31:51 el mismo argumento que utilizó ayer Íñigo Errejón cuando conoció los datos del CIS

Voz 0362 31:56 bueno es que la marca en era los suyos

Voz 0867 31:58 lentamente conocida por el momento en el que se realizó la encuesta pues que ellos no salían bien retratado

Voz 0362 32:03 creo que la diferencia es bastante evidente entre unos y otros también te digo me me gusta más esta encuesta de todos los días de verdad puede parecer broma pero yo acabo de entrar en vuestra casa y antes de llegar al ascensor ha habido gente que ha saludado de manera muy positiva Nos hemos traído aquí a tu casa no lo hemos subido con más votos de los

Voz 0867 32:26 entramos en un exceso de euforia que puede provocar la desmovilización del electorado básicamente lo que le quiero preguntar es si usted cree que éste es un buen CIS para la derecha

Voz 0362 32:36 yo creo que es muy adecuado a pesar de haber resulta en efecto yo creo ahora es un muy buen CIS para quienes piensen que eh bueno pues tiene mucho que rascar en la campaña electoral y en este caso a mí me preocupa muchísimo que la derecha bueno pues ese ese CIS además a lo haga por la puerta de atrás para conseguir buenos resultados y me preocupa lo que me preocupa siempre cuando los barrios obreros van a votar el resultado siempre nos favorece allí bueno pues está claro que que la desmovilización aquí

Voz 0867 33:09 más perjudica a la izquierda quiero que escuche conmigo a Manuela Carmena esta mañana

Voz 1410 33:13 ha llamado usted una cosa es la valentía yo tras la temeridad la valentía es llegar hasta el final todo el continente lo positivo que puede tener una legislación nunca vulnerar las porque eso es temerario y estuvimos en un Reese de tener algún problema por temeridad es decir valentía así temeridad nunca

Voz 0867 33:33 le formuló una primera pregunta la primera es hubo temeridad en el pulso que usted lanzó al Gobierno central al ministro Montoro

Voz 0362 33:39 yo creo que la temeridad es no abordar a los gravísimos problemas que tenemos en la ciudad de Madrid en materia ahora mismo de emergencia habitacional de abordar el problema de la vivienda eso es temeridad yo en ningún momento en la en el en mi responsabilidad del área de Economía Hacienda vulnere la legislación hostil vigente a usted

Voz 0867 34:01 en ese momento Manuela Carmena o alguien

Voz 0362 34:04 le dijo que no a sus políticas

Voz 0867 34:06 cómicas se le hizo ver que no estaba haciendo las cosas bien

Voz 0362 34:10 yo creo que no no creo que sea cuestión de que de que revele lo que en ese momento y en los años anteriores bueno pues pero lo que es mucha

Voz 0867 34:21 se pregunta el otra manera Manuela Carmena le hizo ver esto que ahora dice en público

Voz 0362 34:25 es evidente que no no lo dijo absoluta

Voz 0867 34:28 mente nada no no no es eso y no voy a entrar en los

Voz 0362 34:30 detalles ya digo además porque yo creo que la lógica bueno pues un lógico y respeto a las decisiones que se tomen a las deliberaciones de en este caso de la junta de Gobierno me obliga a decir que que no es así pero también que gracias a que en ese momento tomamos decisiones muy audaces en este caso en absoluto temerarias y bueno pues Manuela Carmena está pudiendo inaugurar muchas cosas en estos dos últimos

Voz 0867 35:04 Sáenz Jan qué se debe este tono de la campaña no sé si vamos a asistir durante las tres próximas semanas aún Piqué permanente ya una disputa por el votante de izquierdas es decir que usted va a tener que estar sometido a este ataque de Manuela Carmena y viceversa

Voz 0362 35:19 no por mi parte no en lo que haga Manuela hay más Madrid pues bueno pues está por ver no pero por mi parte pocos ataques va a saber desde el punto de vista de la candidatura de Izquierda Unida Madiba

Voz 0867 35:32 me ha sorprendido este tono crítico un incluso un poco agresivo por parte de la alcaldesa de Madrid esta mañana no no no no en las Islas Canarias sexual así lo consideró sí

Voz 0362 35:41 pero si alguna persona templada una persona que no suele arremeter

Voz 0867 35:43 contra nada

Voz 0362 35:44 en efecto pero bueno entiendo que hay determinado determinada gente que en el momento actual ya es muy consciente de dónde está el futuro y es evidente que que bueno pues nosotros y nosotras queremos protagonizar lo dejó Carmina si usted es alcalde va a seguir amortizando deuda pero es evidente que lo que los vencimientos de deuda que vayan cayendo tenemos perfecta capacidad económica de afrontarlos pero no se puede reducir ni un euro más el volumen de deuda con respecto a los ingresos y no tiene ningún sentido ha comenzado la campaña electoral vamos a recuperar grandes clásicos de siempre

Voz 31 36:27 la matriz desde hace que cierto limpia Tuenti situado a hubo pero sí sí a London

Voz 32 36:46 hola Ana afgana que de tetris ya te encuentras Tuenti agote todos de City Tokio

Voz 0362 36:58 esta mañana Carmena no ha cerrado la puerta al proyecto olímpico usted si es alcalde brinden

Voz 0867 37:03 es que Madrid fuera capital olímpica que tuvieron

Voz 0362 37:06 los juegos yo creo que esa etapa ya pasó es evidente que nos dejó una ciudad llena de elefantes blancos se suele comentar en ese en ese es con esos términos a esqueletos que nos han costado muchos millones de euros por cierto que nos ha costado algunos y algunas trabajar mucho para reducir esa deuda creo que caminar por esa vía sólo hace que se frota las manos los de siempre

Voz 0867 37:34 a qué se debe ese giro porque ahora algunos candidatos vuelven a recuperar la esperanza olímpica

Voz 0362 37:38 sí bueno eso es bastante claro que el que haya unos Juegos Olímpicos en nuestra ciudad supone una alegría colectiva a la gente de la ciudad de Madrid pues le encanta seguramente ver pues eso esa esa parte positiva que que va acompañando al espíritu olímpico pero detrás de eso hay otras muchas cosas en esas otras cosas nuestra candidatura es claramente bueno pues crítica y además hay que hacerle plantear a la gente que a los planteamientos los trabajos realizados para la convertir la candidatura sólo la candidatura en una realidad han devenido en muchísima más desigualdad en la ciudad de Madrid ir a eso no se puede jugar que vamos a hacer una pausa los oyentes

Voz 0867 38:25 de las emisoras de la SER en Madrid iban a seguir escuchando a partir de ahora La Ventana de Madrid hasta las ocho en punto de la tarde y por ser más en el ciento cuatro punto tres continúa La ventana con Carles Francino

Voz 0313 41:04 el buenas tardes amigo hola qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana siempre un placer estar aquí oye esta semana hemos tenido una noticia que hay que comentar contigo si eso sí verdad Roberto por supuesto la historia de Enel Cañete donde el miedo es un pastor un ganadero youtuber que bueno el otro día se desahogó se quedó muy a gustito comentando y criticando la decisión del Ayuntamiento de Cangas de Onís Bono con aval judicial de cerrar un gallinero porque molestaba a los clientes de de un hotel rural la verdad es que la conversación con él el vídeo que está colgado todavía hay que hay que ver no tiene desperdicio

Voz 29 41:42 una noticia que me llamó muchísimo la atención de decía el dueño

Voz 39 41:46 en un hotel rural de tu Cangas de cuyo nombre no quiero acota

Voz 0313 41:49 darme que a los inquilinos del hotelito rural

Voz 39 41:51 estaba yo es el canto de los pitos porque cantaban ahora

Voz 40 41:54 es sin intempestivas horas intempestivas que horas aún majos porque una hora intempestiva para mí son les tres de la mañana cuando los inquilinos de las casas rurales están con la música en el jardín cito chunda chunda chunda chunda chunda chunda chunda al estrés de la mañana y nunca nadie en pueblo humilde protestó pero que un pollo ante al siete de la mañana a las seis cuando ha salido el sol pues lo normal a que me cago en Dios Benissa un pueblo hacer turismo rural encima ya lo rural es a la primera reflexión alto

Voz 41 42:23 claro que ya no hablamos hablamos

Voz 0313 42:27 con él y lo comentamos y claro a ver yo creo que tiene más razón que un santo quiere decir que estaban ante las gallinas que las casas rurales tú tienes mucha experiencia de hecho este fin de semana vas a publicar en tu blog del país una reflexión hoy mismo sobre esto no bueno no sé desde tu experiencia como ves este asunto sí sí a mí me llamó mucho la atención es una excepción

Voz 1667 42:50 a ver atención hoy escribo de ese país lo que sale todos los viernes si ya se queda todo el fin de semana margen quiera leerlo si algo conozco porque yo hacía la guía de Casas que era la biblia de las casas rurales Internet acabó con eso y con toda la guillotina

Voz 0313 43:11 las gallinas son visité yo creo

Voz 1667 43:13 poca gente en este país que haya visto tantas casas rurales como hoy ha visto cientos porque es base doce años viajando por casas rurales no y lo que he visto en la evolución de hecho ir como cuenta artículo y como muy bien decían él es que la gente va al campo pero lo que quiere de campo es aséptico es empaquetado es que no huela es que no manche que no que no haya Bank en y Peter

Voz 0313 43:34 esto no no queremos ciudad el par del campo no para

Voz 1667 43:37 la inmensa mayoría de los clientes españoles de casas rurales lo que quiere es un hotelito con encanto monísimo con un toque de decoración floral pero por favor que no me pongan gallinas que eso ni que aire a lo sumo dos patos en el estanque

Voz 0313 43:51 pero parece tener claro

Voz 1667 43:53 por ejemplo todas las casas rurales tienen la inmensa mayoría tienen cuarto de baño privado en cada habitación al principio era impensable pero es que ahora no alquilar una casa si no es así no entonces tiene no sólo tiros razón que un santo a mí lo que me sorprende desde esta noticia es que ahora la gente haya caído del guindo de que el turismo rural en España derrocarlo tiene más nombre es decir lo que la inmensa mayoría el cliente busca yo esto la culpa no lo tiene los propietarios de las casas rurales el mercado se regula la demanda es el capitalismo y al final se ha hecho lo que el cliente pedía el cliente al final no quería ir al campo pero ya ves que del campo no esa es la cruda realidad incitó entras en un portal de casas rurales el noventa y nueve por ciento son casi tan monas con un estándar de de decoración

Voz 43 44:42 a sí misma pues de ser el SCS

Voz 0313 45:01 hemos empezado fuertes oye vamos con otro asunto también el controvertido si hablamos de del tema viajes como te gusta viajar solo o acompañado

Voz 44 45:11 eh bueno fue yo suelo viajar acompañada porque me da miedo viaja sola porque seguro que me pierdo soy súper torpe me dio a mí me da miedo no entenderme con el inglés que ellos hablarlo pero tuviera que me pongo nervioso y no me entiendes y aparte sino porque también sólo lo ve un poco aburrido

Voz 45 45:29 bueno que es cierto que que nunca había bajado sólo la verdad es que no me importaría pero no salvan la cocción normalmente cuando viaja hablo hecha con mi familia ya que tengo la ocasión de poder viajar acompañado con mi amigo creo que en la edad en la que tengo veintidós años el mejor plan posible

Voz 0394 45:48 me gusta compartir un viaje con lo disfruto también no sólo por el viaje sino por la compañía pero si queda alguna vez algún destino que dicho Jo me encantaría ir y no he encontrado en el momento con quién entonces ignoro hecho pues porque me da miedo a lo mejor e ir

Voz 46 46:02 sola sí sí he viajado solo sin que la primera vez novia en contra de con quién ir y me lancé a ir solo pero la verdad es que es lo mejor gusto

Voz 41 46:18 guiris la pregunta eh porque ya lo creo y lo de lo de viajar

Voz 0313 46:22 es la antesala de la convivencia es muy muy convivencia el siguiente paso ya

Voz 1667 46:27 es muy interesante es tema yo siempre he dicho dos cosas una que la frase mejor solo que mal acompañado estaba pensada por un viajero porque no hay nada que te arruine más un viaje que una mala compañía que si quieres conocer a fulanito pero

Voz 0313 46:39 para con el humor bajito esos justo

Voz 1667 46:42 ahí también que los hombre ahora ya los matrimonios si llega cuando está uno bastante usado y entrenado no pero antes que te estrenaba en un viaje de novios siempre dije que el viaje de novios había que hacerlo antes de la boda que mucha puedan celebrarse Si uno se hubiera conocido porque es realmente donde donde uno saca quién es es en invierno

Voz 0313 46:59 es como te gusta viajar solo va acompañada Luis mira a mi me gusta

Voz 1667 47:02 dejar de las dos maneras pero soy un gran viajero solitario la soledad está estigmatizada ir solo parece que que nadie quiere no tiene con quién ir pero siempre he pensado que un viaje a la vida sólo debería ser obligatorio porque es un grandísimo ejercicio de conocimiento detrás de ti mismo de superación

Voz 0313 47:20 yo estoy de acuerdo será entonces un viaje

Voz 1667 47:22 sólo una vez en la vida debería ser obligatorio porque te enseña mucho

Voz 0313 47:26 es que eso triunfa tanto el Camino de Santiago por ejemplo por ejemplo

Voz 1667 47:29 el camino que empieza sólo porque nadie le da miedo porque como decía está oyente y letal allí sabes qué las acompañado Camino de Santiago empieza solo y nunca lo acaba solo a veces acabas hasta con pareja han salido grandes ex pareja de allí porque es un sitio donde muy con vaya como yo digo donde la gente tiende a unirse pero hay destinos también el sudeste asiático sitio de mochileros también está muy apropiados para ir solo porque al final no te sientes solo debería ser obligado

Voz 0313 47:54 pues mira ahora ya podemos elegir y con quién poder vía dejar a través de una plataforma que hace una cosa muy interesante conectar unos con otros viajeros que tienen nuestros mismos intereses que buscan el mismo destino en la mismas fechas te conectan a ver qué pasa Javier

Voz 25 48:11 ha ganado buenas tardes adaptar

Voz 0313 48:14 claro es el CEO de no sé qué es esta empresa cuánto tiempo que funciona Javier

Voz 47 48:19 pues mira hace aproximadamente unos dos años y medio que lanzamos la plataforma y cuánto

Voz 0313 48:24 Usuarios tenis qué tal funciona

Voz 47 48:26 pues no está yendo muy bien tenemos ya pues alrededor de perdones treinta mil usuarios

Voz 25 48:32 y de diferentes partes del mundo y la verdad es que bueno ha sido toda una revolución

Voz 0313 48:39 oye cómo funciona exactamente cuéntanos un poco la mecánica el proceso a ver cómo va yo hacerlo que qué pasos tengo que dar

Voz 47 48:45 pues mira es muy sencillo entras en tres W punto com entonces te creas tu creo que perfil de viajero de la plataforma apostaba preguntando puesto formación de cómo era sus intereses hacia donde quiere seguir cuando quieres viajar y luego de forma completamente automática que hacer la Plataforma diez encontrar a en a tus compañeros de viaje más compatibles hemos diseñado un algoritmo que precisamente hace esto encuentra a tu compañero de viaje idea

Voz 0313 49:15 al final la lo mismo siempre en todo siempre hay una mayoría

Voz 1667 49:17 buen tuviera oye esto bueno esto es un poco como el el Tinder de los viajeros no te lo habrán dicho alguna vez el Meetic

Voz 47 49:23 sí sí decir la connotación ésta de pegar pero

Voz 1667 49:29 también también puede pasear perdón Javier que como lo es

Voz 0313 49:31 Tinder en los mítines reales unos sepa

Voz 1667 49:33 en ganó yo soy sueco de dos metros y me gusta esto y lo otro es que la realidad no se esa no debe ser chasco o hay una manera de controlar que lo que pones es verdad porque todo se van a poner no yo su Vejer estupendo simpático cuento chistes de Lepe aguantó lo que sea y luego a lo mejor te encuentras con alguien que no responde a ese perfil

Voz 47 49:52 a ver dice estar miedos ya la nuestra

Voz 41 49:57 pero me Mallorca mayor experto sí sí sí sí sí sí

Voz 47 50:08 de nada me refiero que no forma relacionarnos ha cambiado tiene entonces Internet ya forma parte de nuestra vida y no no no nos da miedo cuántos años Javier por por curiosidad y sobre todo lo que lo que nosotros también fomentamos desde no es que utilicen tecnologías también como pues pero Skype Whatsapp vive más para luego cerciorarse de todo lo que bueno todo lo que el usuario ha comentado es decir al final ahora tenemos un montón de tecnología que nos que nos facilita toda esta comunicación

Voz 25 50:42 hoy en cuántos países tenis presencia Javier

Voz 47 50:45 tenemos presencia en más de noventa países pero principalmente en España y Latinoamérica los darle

Voz 1667 50:53 vosotros una vez que presta este servicio ya depende de cada usuario contactar con quién crea que puede Serafín hizo realizar su viaje o vosotros también intervenir en luego si alguien quiere que los Grizzlies el viaje

Voz 47 51:07 nosotros también intervenimos en nos atenemos agencias colaboradoras promocional dentro de la misma plataforma ofreciendo sus servicios turísticos como puede ser la organización de un village mientras facilitamos también el contacto de de estos grupos de viaje que bueno que que se forman dentro de no mala Isner con este tipo de empresas del sector turístico Torrenueva hizo al final acabas teniendo un poco pues todo el ciclo del viaje con Blair no