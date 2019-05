La Ventana (13/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:07 China contraataca a EEUU en la guerra comercial Pekín ha anunciado que impondrá nuevos aranceles a los productos norteamericanos en respuesta a los que anunció Donald Trump con los chinos respuesta que ha sentado muy mal en la apertura de Wall Street Javier Ruiz

Voz 2 00:21 estamos ante el fin del alto el fuego China anuncia aranceles a los productos americanos a partir del día uno de julio eso significa impuestos aranceles a más de sesenta mil millones de importaciones y el resultado las consecuencias las han comenzado a pagar los mercados ya el S&P cayendo ahora mismo un uno coma ocho por ciento el Dow Jones cayendo lo mismo el Nasdaq cayendo un dos coma tres por ciento pero la respuesta y la caída no es sólo en los mercados también en los grandes bancos UBS anuncia su salida de Asia empieza a desinvertir ante lo que es zona de guerra Guerra arancelaria que en estos momentos pasa también factura en España a partir de ahora los productos que se comercian maquinaria textil y sobretodo tecnología empezaron a ser más caros

Voz 1667 01:08 estamos pendientes también de Bruselas por cierto donde ha llegado el secretario de Estado de EEUU ha hecho una parada inesperada en la capital comunitaria donde se reúnen los ministros de Exteriores europeos quiénes van a reunirse con él aunque no estaba previsto en su agenda aquí en España estamos estrenando el registro obligatorio de empleados un reglamento al que no se han adaptado las empresas según ha reconocido el Gobierno pero que va a ayudar a combatir el fraude de las horas extra como apuntaba en Hora catorce Mercedes Martínez es portavoz de la Unión de inspectores de trabajo

Voz 3 01:36 no es la panacea es decir es un instrumento que nos va a servir pero es muy complicado que acabe con todos los excesos de horas extraordinarias que se realiza en este país tendremos la posibilidad de controlar mejor a los propios trabajadores también porque podrán alegar lo como prueba

Voz 1667 01:54 en Ibiza los bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio declarado en un edificio ocupa un fuego que ha provocado ocho heridos tres de ellos hospitalizados en estado crítico los tres de nacionalidad marroquí de XXXII cuarenta y cuarenta y dos años y una despedida hace menos de una hora se ha confirmado la muerte de Doris Day icono del cine de los años sesenta amplia Raquel García

Voz 4 02:33 B fíjate ahí está Luis Bernard hablando con aquel

Voz 5 02:36 tras que el escándalo por quejan tiró del pelo

Voz 4 02:39 GER hablaba para la historia del cine queda su que será

Voz 1510 02:41 la será con la que ganó el Oscar a Mejor canción nacida en Cincinnati Doris Day comenzó su carrera como bailarina pero un accidente frustró aquella carrera frente a mitos sexuales de la época como Mel Monroe Kim Novak Doris Day encarnaba la candidez encarnó como nadie la imagen de la vecina de al lado cuatro

cuarto día de campaña en Madrid y hoy también el

Voz 0464 03:05 escenario poselectoral es uno de los temas clave entre los candidatos a la Comunidad Isabel Serra de Unidas Podemos exige al PSOE que sea claro y que descarta un acuerdo con Ciudadanos Ángel Gabilondo insiste en que él nos no excluye a nadie el día después de la votación

Voz 7 03:21 qué Ángel Gabilondo fuese tan claro como lo he sido yo os si está dispuesto a afrontar el reto que nos permita avanzar pasa evidentemente por una reforma fiscal es su pasa por defender los servicios públicos

Voz 1 03:34 a un posible pacto con todas las

Voz 0675 03:36 no es que quieran reformar y transformar la Comunidad de Madrid salvo uno que es ratificar el modelo existente pues yo no estoy de acuerdo y luego correr otra cosa nosotros no excluimos a nadie el te excluye esa otro excluye lo digo una y otra vez

Voz 0464 03:50 la candidata popular Isabel Díaz Ayuso ha propuesto beneficios fiscales para las mujeres autónomas que tengan un hijo en Ciudadanos Ignacio Aguado ha prometido eliminar los aforamientos para

Voz 8 04:01 aquellas mujeres que se incorporan a su actividad después de una baja por maternidad ir paguen esa cuota de autónomos como tarifa plana como digo por cincuenta euros durante los próximos dos años

Voz 5 04:14 os anuncio que si soy presidente de la comunidad

Voz 9 04:16 París en los cien primeros días de gobierno voy a llevar a la Asamblea de Madrid para aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía donde se eliminen los aforamientos de una santa vez

Voz 0464 04:27 en la capital en Carabanchel se ha desprendido una cornisa de unos diez metros de la primera planta de un edificio ha ocurrido este mediodía y ha dejado tres heridos leves todos han sufrido contusiones craneales menores en este momento los bomberos están reconociendo el edificio tarde soleada en toda la región tenemos a esta hora veintiocho grados en el centro de la capital

Voz 0313 05:52 hola buenas tardes a lo mejor deberíamos darle una vuelta a algunos comportamientos que tenemos ya prácticamente automatizados por ejemplo cuando se acercan elecciones en lugar de para apretarnos ante la lluvia de propaganda hay de promesas que luego se quedan en muchos casos en papel mojado porque no hacemos al revés en lugar de defendernos atacar un poquito porqué no escribimos la carta a los Reyes en este caso a los partidos algo así deben haber pensado los médicos de atención primaria Un colectivo fundamental en la salud publica que lleva mucho tiempo reclamando cosas tan elementales como disponer de unos minutos no minutitos mínimos para atender a los pacientes que viene denunciando la falta de pediatras la precariedad la temporalidad pero ahora en puertas de la cita electoral del día veintiséis ha ido un paso más allá hoy a través del foro que agrupa a ocho organizaciones han dicho literalmente que los médicos están quemados enfadados ya han emitido un diagnóstico contundente la atención primaria dicen está en peligro de muerte eso sí la receta para evitarlo también es Duff es diáfana piden cuatro mil trescientos cincuenta millones de euros de incremento en los próximos cinco años les parece mucho dinero o les parece poco yo no tengo ni idea pero sí sé eso lo tengo muy claro que la sanidad pública continúa siendo a pesar de todo una de las joyas de la corona de nuestro Estado del bienestar me gustaría que siguiera así durante muchos años y bienvenidos a La Ventana

Voz 13 07:17 aquí es donde Si Ny es no sé quién a claro no es eh

Voz 14 08:00 la deuda

Voz 15 09:47 Michael Robinson buenas tardes amigo o Liverpool portada gallego sueldo Peter decantaba aparte

Voz 1546 09:56 sí somos eso sí si no no no lo sé no es casualidad porque muchas veces te anda suelto y no peso es mucha atención a nada si derepente hay un suceso ya abre los ojos y está por todos lados

Voz 0313 10:10 de entrada para la final de la Champions corrige la pregunta cuántas entradas te han pedido

Voz 5 10:15 bueno espacios es otra cosa

Voz 1546 10:17 muchas muchas sí sí sí por donde piso más menos que aunque deja de salir antes esas cosas pero bien gracias

Voz 5 10:26 pero yo no puedo imaginar cómo será

Voz 16 10:29 a Madrid el día uno de junio

Voz 1546 10:31 cuando los dos equipos son ingleses que no tenemos fama de romper algún vaso y algo así no

Voz 0313 10:40 hay que hay que andar armado ha hecho una muy buena prueba hace pocos meses no con la final de la Copa América y salido todo razonablemente bien aquí en Madrid

Voz 1546 10:49 sí es cierto es cierto y además de Madrid sabrá qué hacer han perdió entrada si te han pedido también acogida en tu casa no he pero que vamos pero somos esos amigos de la infancia pero estoy esperando lo he visto yo hablando con mi mujer precisamente ayer dice que aún no me lo ha pedido tú veras con miembros

Voz 0313 11:09 acercando las equipa hablando el tema tan

Voz 1546 11:12 no tanto tanto tanto las entradas vital Iveco estoy seguro que este persona en concreto parece que hoy no tenemos dónde dormir editado insinuaciones cuatro habitaciones a tu casa

Voz 0313 11:24 oye Isaías sí que no quería yo no querría aparecer nada raro pero acabamos de contar la muerte de Doris Day si no he tenido nada que de verdad apareció el viernes en Francia lingüística

Voz 0827 11:36 yo la metió en la Unidad de Vigilancia el viernes cantando el que serás era la pobre ha muerto uno ya tenía una edad no he tenido nada más

Voz 0313 11:44 bueno esta tarde en La Ventana queremos hablar queremos hablar a fondo de uno de los colectivos que desde hace tiempo más reivindican mejoras en su trabajo por que por otra parte ocupan un lugar fundamental en nuestro entramado como como sociedad como como país hablamos de los de los doctores y las doctoras de Atención Primaria les hemos entrevistado en multitud de ocasiones hemos estado con ellos en manifestaciones de las mareas blancas

Voz 17 12:07 como mínimo necesitamos bien minuto para poder atender adecuadamente a los pacientes que acuden a las consultas no se pueden atender a la paciente con tres cuatro minutos y rellenando pantallas de ordenador continuamos

Voz 18 12:16 no es digno no es una buena praxis que un paciente sea visto por un médico diferente según el día de la semana en que vaya a su centro de salud

Voz 19 12:26 la sanidad primaria enfermo con la pata recursos para la falta de personal por el tiempo insuficiente que tenemos para mirarle a la cara de cómo han repetido

Voz 0313 12:35 unidad de ocasiones paradojas de la vida a pesar de este panorama tenemos la mejor médico de familia del mundo eh se llama Verónica Casado trabaja en Valladolid la entrevistamos aquí en La Ventana en octubre del pasado año cuando recibió el premio

Voz 20 12:48 lo más importante es que no es que me den el primer ni yo creo que este premio yo lo vivo con mucha alegría porque creo que son un reconocimiento a la medicina es a mi atención primaria España es decir yo me siento muy orgullosa de traer premia para España pero sobre todo porque yo creo que son reconocimiento a la labor de tantísimos años de muchísima gente que en su rinconcito sus consultas hace que la salud de población sea mejor

Voz 0313 13:12 bueno pues el foro de médicos de Atención Primaria ha presentado hoy una batería de medidas para intentar mejorar la asistencia con la mirada puesta en las elecciones del próximo día veintiséis María Fernández buenas tardes

Voz 21 13:24 hola buenas tardes doctor Fernández

Voz 0313 13:27 venta de la Asociación Española de Medicina Familiar y Comunitaria y la pillamos en consulta no bueno ahora no porque a un momentito

Voz 21 13:33 a trepar si acabo de parar la consulta para para atenderlos

Voz 0313 13:38 es una curiosidad doctora ha empezado a las tres tres y cuarto ha empezado

Voz 22 13:41 sí

Voz 21 13:42 sí empezaba a las tres y cuarto cuántas personas

Voz 0313 13:44 ha visitado hasta ahora

Voz 21 13:46 pues hasta ahora he visto llegar a cinco personas pero con varias interrupciones telefónicas medias consultas de enfermería que tenido que pasar a ver así que no es a veces eso pero de pacientes sino en la calidad de la atención que tenemos los pucheros cobre más que a veces tenemos que era a la vez

Voz 0313 14:05 esto cómo se solventa doctora con más personal con mejor organización con cómo se hace

Voz 21 14:11 eso se solventa son muchas las cosas que pedimos de hecho en ese famoso blanco documento estratégico que hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de que no estamos de acuerdo en algunas cosas para todas pedimos muchas cosas pedimos tiempo pedimos a recursos sobre todo pero lo que necesitamos es una buena organización buena planificación sumo son muchos los profesionales en toda España que cada la realidad de cada uno de de las comunidades autónomas es diferente necesitamos sobre todo que que pongan el foco en la atención primaria tenemos queremos que en esto la selección ese no esté cuesta pero pedimos vimos un un mínimo e irse puede sorprender ahora la Audiencia cuanto diga lo que pedimos pero pedimos un mínimo de cuatro o cuatro mil trescientos cincuenta millones más la atención primaria

Voz 23 15:00 como años pero esto no solamente es Maragall

Voz 21 15:02 de personal también que si a parte lo que los profesionales estamos hartos estamos muy quemados estamos encantados de trabajar para los pacientes a los cuales como Verónica Casado que acabo de estar con ella eso compañera y amiga opinamos exactamente lo mismo también necesitamos que mejore nuestra sin estructuras de salud y consultorios periféricos como no hay que dotar el mismo equipamiento adecuado para dar una mejor sanidad no necesitamos eh un un mes por un médico de familia más por cada diez mil pacientes por cada habitante mejor haríamos una media de cincuenta y dos días casi dos meses la supervivencia de la mortalidad en enfermedades cardiovasculares enfermedades respiratorias solamente con un médico de familia por cada diez mil habitantes

Voz 0313 15:52 esos cuántas serían en total doctora por tener una cifra en la cabeza cuán cuántos médicos faltan actualmente en la atención primaria más o menos

Voz 21 15:59 los que faltan ahora mismo no sabemos porque no tenemos otros tampoco de la Administración lo que sí sabemos es que el Ministerio en un hace uso de carga con una cierta periodicidad observatorio que realmente cuál es la eh la prohibición de tantos médicos vamos a a necesitar ir en España Soler de médicos de Familia desde el dos mil dieciocho Alves min treinta en estudio que se ha encargado Tino eh sino no invertimos en Atención Primaria en el dos mil treinta tendríamos un déficit de más de seis mil médicos de familia en España médicos de familia y no hablo claro cada el año Eden este último año me parece que son cerca de mil quinientos profesionales de médicos han pedido la idoneidad en los colegios médicos de España eso significa que están pensando marcharse fuera de España nuestro Mir nuestro sistema MIR es una

Voz 24 16:50 no podemos estar bien formal

Voz 21 16:53 a los referentes profesionales para que luego se dos vayan a trabajar al países nórdicos a Inglaterra Francia e IU y que luego enciman eso implica que están intentando traer médicos que no tienen estas de una formación a España no tenemos nada encontrar esas profesionales pero tenemos no hay gente formada que tenemos que cuidar a esos profesionales para que no se vaya te gusta

Voz 0313 17:15 el recuperar algo que ha dicho hace unos minutitos doctora porque yo creo que eso es muy importante que es el eje de la cabeza a los oyentes está no es una demanda laboral como otras que son absolutamente ilegítimas sino que tiene lo acaba de decir usted repercusión directa bueno en el índice de supervivencia de las personas directamente o sea cuando hablamos de salud hablamos de estas cosas no

Voz 21 17:36 nosotros somos médicos con cabeza de mí con su corazón de paciente porque también seremos fácil salvo mejor o no pero sí hemos pacientes luego nosotros nos preocupamos porque sus pacientes nuestros pacientes o al o la población debería de reconocer el sistema sanitario que tiene el sistema público que tenemos que cuidarlo entre todos los tantos una demanda sólo para para que mejoremos nuestro sueldo Soccer personal que también pero necesitamos seguir dando una asistencia de calidad paraíso nuestras demandas explican que los pacientes lo sepan lo conozcan nos apoyen sí a fecha de hoy yo toda la gente que está esperando se que en cuanto pasen y les diga que me perdonen que es pelear por la atención primaria como su sistema nuestro sistema sanitario se que van a entender y atenderles con una sonrisa y con todo lo con todo el amor del mundo

Voz 0827 18:25 pero parece mentira no que todavía digamos en el inconsciente colectivo y ser médico de familia de Atención Primaria sigue siendo como la hermana menor de de la medicina cuando es todo lo contrario es como si de repente quisiéramos tener muy buenos catedráticos en la universidad pero sin embargo no tratamos bien a nuestros maestros de primaria y de secundaria

Voz 21 18:47 de hecho una de las reivindicaciones que también hacemos nosotros es que las asignaturas de Medicina de Familia no está presente en todas las facultades de Medicina no tenemos una asignatura propia que eso sino que con Verónica lo habrá hablado no pero es una especialidad otro tal frase Abidal que hará más sostenible el sistema sanitario y nosotros hemos hablado más de una ocasión la idea impulsar políticas de discriminación positiva en favor de la especialidad ir seguir el proceso por el cual médico a la carrera empieza a hacer sus calidad de la residencia en la que no sois una familia idea familia era cuarenta por cierto ya que solamente del total en el dieciocho no llegan al treinta por ciento por lo tanto tener tienen se tiene que invertir más en las plazas de atención primaria de Médico de familia quería tratar bien pero es primordial que estemos sí que nos conozcan los estudiantes

Voz 1546 19:39 sí también las listas de espera supongo que suelen ser muy largas no

Voz 21 19:45 pues sí la verdad es que tenemos una la media que es de treinta y cinco pacientes por consulta verdad a medias hay que trabajo en una zona de Madrid tipo de haber consultas que tiene más de cuarenta y cinco personas para ser atendidos en unas tres horas y media cuatro horas ya aparte que son nosotros tenemos que atender esas oscila a la población que eso nos iba muchísimo más tiempo no pero el a veces podemos hablar solamente de cuánto tiempo récord consulta necesitamos que por supuesto con diez minutos tendríamos a suficiente para algunos pacientes pero a lo mejor paciente necesita veinte minutos es más que podamos también que tener un control sobre nuestra demanda sea poder ser nosotros controlemos las agendas para con un paciente necesita estar veinte si como todo cinco a poder ser nosotros los que hacemos nuestras nuestras agendas número medio de pacientes que estimamos en un poquito

Voz 0313 20:47 doctora en la última pregunta que sé que lo están esperando cuántos años hace que ejerce

Voz 21 20:53 eh yo llevo ya en Madrid trabajando desde el año noventa y seis son lo más de veinte años yo te voy aquí ven Tizi más de veinte años trabajando en ocasión se lo recomendaría a muchos mil que están eligiendo ahora aquí alados

Voz 0313 21:09 por su experiencia hemos ido a mejor o a peor

Voz 25 21:13 he en parte

Voz 21 21:14 todo desde el punto de vista laboral hay aspectos laborales hemos ido a peor que sea sigue manteniendo este sistema sanitario es por la gran profesionalidad aquí porque esta esta profesión es algo vocacional con por lo tanto lo hacemos for nuestros pacientes hay me encantaría volvería a hacer exactamente lo mismo que no ha sido hacia peor tenemos que pensar si positivo queremos trabajar con los políticos para poder que mejorar y recuperar parte de lo que teníamos y mejorar aquello que no estaba bien hace años porque todo todo extravagancias te pueden hacer mucho mejor las cosas pero para ello necesitamos prohibición que se crea en la atención primaria e inversión aunque país

Voz 0827 21:58 doctoras en los está pasando volando pero esta entrevista ya dura ocho minutos y medio ocho minutos y medio de una jornada anormal a cuántos pacientes ve usted

Voz 21 22:08 bueno pues posiblemente podría haber visto tres pacientes

Voz 0313 22:12 el Telefónica sí

Voz 21 22:15 a ocho minutos se dedicaron Inter que yo creo que tenemos que escucharles explicarles las cosas el lenguaje médico sino con el lenguaje acercarnos hacia los pacientes nosotros tenemos un programa que es el programa y comunicación y salud en el que también tenemos que aprender a comunicar qué es lo que queremos escucharles a ellos y a dar malas noticias también buenas noticias no solamente

Voz 24 22:41 no recetar llega con un ordenador

Voz 21 22:44 si hay que explorar más a los pacientes también

Voz 0313 22:46 no queremos y ser más tiempo de los de los pacientes doctora María Fernandes muchísimas gracias gracias sede

Voz 21 22:52 la a ustedes

Voz 0313 22:53 un abrazo muy grande ánimos hemos hablado con la vicepresidenta de la Asociación Española de Medicina Familiar y Comunitaria claro cuando hablamos de salud pública encontramos un montón de historias que sin que nos hacen pensar que los hacen reflexionar llegar a la conclusión de que igual fin algunos elementos de este panorama podrían o deberían cambiarse ayer por ejemplo estas una imagen que habrán visto tal vez muchos oyentes en la tele o el fotografías porque algunos se fueron a examinar de negro como señal de protesta por la precariedad hablo de las oposiciones de enfermería que congregaron ayer a miles de personas en toda España los aspirantes han estado meses incluso años se estudiando porque son pruebas complicadas las pues vías de conseguir plaza son escasas porque hay mucha demanda hay poquita oferta de plazas poros pues un grupo de de enfermeros y enfermeras de de Ourense alquilaron un helicóptero para poder presentarse a las oposiciones de Galicia por la tarde a las de Madrid por la mañana estrena así porque más posibilidades no esta mañana Toni Garrido en Hoy por hoy ha hablado con Mercedes Gómez una de las enfermeras que nos contaba cómo y por qué decidieron alquilar el aparato y como los resultó lo aprueba

Voz 23 23:58 calentón calentado pero sí ha lamentado no poder saber que eran distintos horarios como bueno en plan coña que hizo el comentario se podría coger eh pero vuelven a la gente cómo se eleva la pinza país déjate y al final que cuando se dio la fecha la hora de del examen de Galicia vi que era factible y poco después te puede hacer si miramos y dijimos sí cree no soy ni la hija de Amancio Ortega ni nadie famoso sí

Voz 5 24:25 a cuántos salió

Voz 23 24:26 no no no lo voy a decir lo que no interesa a nadie la única osea muchos años intentándolo previamente osea yo por ejemplo el año pasado simplemente el año pasado me presenté a seis oposiciones hacéis en el año pasado no salió ninguna están pendientes de resolver Bill que ayer hasta hace no olvidó cómo se multiplicaba a mí aquí estaban al examen no sabía multiplicar no podía confederal lo que está deseando era llegar hasta la noche tomando medicación para dormir como llevo meses porque esto más con una nada ha conseguido generar un trastorno del sueño eh seguían y cabeza haciéndote osea que acaban todavía no ha logrado

Voz 0313 25:08 vale ya que esta mañana escuchando escucho

Voz 5 25:11 cuando la pista de Tony pensaba Hot Pot pobre mujer la la la cabeza que les debe cuarenta y siete rondar osea fíjate el tiempo que lleva en fin es una cosa absolutamente yo fíjate yo una cosa estoy unas oposiciones es una de las pocas cosas que no entiendo de la España autonómica es decir yo creo en unas oposiciones para un servicio como

Voz 0827 25:29 este o para otros tendrían que ser oposiciones nacionales porque sino se puede dar la paradoja de que una persona con una muy buena nota no obtengan la plaza en Extremadura y sin embargo otro con la mitad se pueda obtener una plaza en Galicia sería un poquito absurdo no porque lo que se trataría de coger a los mejores profesionales para las plazas necesarias otra cosa es que después el profesional seguiría a trasladar de Andalucía a Galicia

Voz 15 25:53 hola paradoja mucho españolas

Voz 0313 25:58 hora menos eh ahora no van con todo el lío del Brexit interruptus estrenó vais duda examen urgente

Voz 1826 26:03 o la paradoja como se dio ayer de tener que hacer de correr dos maratones en un día

Voz 0313 26:07 en el desgaste que eso supone no pero eso eso forma parte de un debate más más profundo que que abordaremos otro día pero fija estamos hablando de de la importancia de destinar más recursos para la atención primaria que al final es el núcleo de todo este de todo este debate pero también necesitan hilo decía la doctora dice Jo en ocho minutos y medio en un día normal atendería Bono dos tres personas que es un fin una es una miseria bueno pues hay diversos estudios que hoy recoge el diario El País a través de nuestro compañero Javier Salas donde se apunta que la agotamiento mental por exceso de pacientes por el Fes por por sobrecarga asistencial hace pues por ejemplo que se respeten más antibióticos más opiáceos de los que sería necesario también se toman peores decisiones e influye como es obvio el número de errores de diagnóstico Javier Salas buenas tardes hola qué tal cómo está inquieta al pues eso tú que nos has dejado Igor ese estudio claro fíjate la doctora nos comentaba que al tener menos tiempo para atender los casos eso incide en el índice de supervivencia

Voz 26 27:06 a la hora de de recetar

Voz 0313 27:08 de de acertar con un diagnóstico de de de perfilar bien el tratamiento de un paciente bueno estos peligroso directamente no

Voz 24 27:16 claro claro porque de echó los estudios de los que nosotros estamos hablando es médicos que estarían atendiendo a la gente en situaciones idóneas no no encima con con tiempos recortado con prisas au digamos que en situaciones idóneas ya se daría este este fenómeno de pero que se habla de de la agotamiento de la decisión no que es que de tanto tomar decisiones tomar una decisión con respecto a un paciente e al final terminamos llevábamos cogiendo el piloto automático no y al final Tomás la opción más fácil porque ya como que tu cabeza ya no puede tomar en consideración todos los matices de del diagnóstico al final terminas diciendo lo más fácil no en este caso último estudio que nunca se publicó el viernes eh que hacía referencia a cincuenta mil pacientes en en Estados Unidos era de médicos que los mandaban o no hacerse un cribado de cáncer de una colonoscopia un amago mamografía

Voz 21 28:07 a medida que va progresando la mañana

Voz 24 28:09 te iba descendiendo notablemente la cantidad de de de pacientes en los que se va a hacer estos estos exámenes no

Voz 0313 28:16 en este fenómeno o este concepto que se conoce como como fatiga decisoria de todas formas Javier no afecta sólo a los médicos no es decir por ejemplo una persona normal o normal da igual cuántas decisiones puede podemos tomar al cabo del día

Voz 24 28:29 bueno esto es complicado no voy mirando para ser el reportaje todos mirando bastante iría Icon hay un abanico demasiado amplio no porque hay algunos estudios que dicen que todo más setenta es al día

Voz 0313 28:38 si quieren de verdad no decirlo

Voz 24 28:41 sin como de menú o como hamburguesas así como muy claras pero hay otros que dicen que tomamos de miles de detenciones al día porque es como vuelvo a refrescar el tuitero no vuelvo a refrescar

Voz 21 28:52 bebo agua digamos que serían decisiones

Voz 24 28:55 mucho más eh pequeñas pues es mucho más difícil de matizar si es una decisión acertada

Voz 1826 28:59 incluso utilizó esta palabra o utilizo esta otra a la hora de la verdad no

Voz 5 29:03 también de todas formas de todas las formas siempre voy cuando voy al médico o al dentista siempre procuro ir temprano por la mañana nunca quiero ser primero Park y luego caliente con otro quiero pila

Voz 0827 29:17 cosía dormido bien merced a lo mejor sino dos fincas sería conveniente a las doce La Laguna no

Voz 24 29:23 ha podido hacer lo que dice Michael es fundamental porque además eso se bien estoy hace una década que llevamos en el estudio paradigmático de este asunto es con los los jueces en Israel que iguana haberla Lal

Voz 21 29:34 verse cosas y a la libertad condicional a los presos

Voz 24 29:36 a primera hora de la mañana con sesenta y cinco por ciento de los presos a última hora de la mañana justo antes de comer a ninguno

Voz 0313 29:43 ninguno está en cuanto habían de comer

Voz 24 29:45 en a conocerse los sesenta y cinco por ciento los presos decirte que ahí sí que se veía que no es un agotamiento físico por así decirlo sino que es una cosa tengamos de mental no decir mira ya ya no puedo seguir revisando los los matices de la vida criminal de este de este fulano

Voz 21 29:59 no sé si partidos ya te queda a la cárcel no

Voz 1826 30:01 yo hacía referencia antes a los dos Manhattan dos maratones que habría tenido que correr a la opositora a enfermería ayer porque es evidente que respondería al examen con mucha facilidad mucha más facilidad a primera hora de la mañana el hizo que no a última hora después de un vuelo de

Voz 0313 30:18 me allí estaría también exonera a la habilidad del abogado de buscar una cita a las cuatro de la tarde a las doce del mediodía para obtener el máximo de beneficios de seguridad oye existen mecanismos para para intentar combatirlo evitar esto que llamamos la la fatiga decisoria

Voz 24 30:32 claro este es el problema no llevamos que este es un fenómeno que se ha observado la modesto no es no es un experimento esto es una una realidad no era así y sabemos que funciona pues no sabemos porque funciona indica que se ha intentado replicar en el laboratorio por así decirlo con gente a la que somete a pruebas para ver si las cansamos y todo eso es tampoco en entredicho no no sabemos no es cómo funciona se ha intentado en digamos eh controlar este asunto diciendo bueno tenía tenemos que ser capaces de reducir las deciros que más el día para que cuando llegue a las decisiones importantes no estemos agotados no mentalmente que es lo que hacían lo que bueno lo contado ellos mismos no tanto Obama como Zuckerberg como

Voz 0313 31:10 así

Voz 24 31:13 la decisión de cabecera bueno hermano pero llevamos esto es funcionaría con la gente a la que no les gusta elegir la ropa y hablando buenas personas que no cuentan eso no que que te fatiga las decisiones que no te gusta Tomás te mola mucho vestirse eh hubo hago por la mañana y demás a lo mejor eso te anima mucho más

Voz 0313 31:32 además el día con con más

Voz 24 31:35 si damos que ya funcionaría ellos a lo mejor no

Voz 0827 31:38 en esta surgiendo con tu conversación una duda casi filosófica no los españoles que somos muy de Procris Tinajo es decir de decidir que ya tomaremos la decisión mañana no sé si eso es una toma de decisión también decidir que ya decidiré

Voz 24 31:51 claro claro bueno en y en el caso por ejemplo de los jueces y de los médicos a finales cuando puedan ser automático el ejemplo que pongo siempre lo que a mí me pasa por la noche para elegir película en Netflix que soy incapaz opina estoy tan cansado que me voy a la cama sin haber visto nada son un poco eso de de la voz dejándolo dejándonos no ser capaz de encontrar la película ideal nacional de ninguna porque remachó

Voz 0313 32:12 yo he visto en los últimos tiempos ha ganado porque como la emiten las tres de la madrugada se que hoy esta noche cuando llegue a casa ya juguetea pero ahí mañanero no claro mañana el otro es mucho pedir mañana es mucho pedir nombre preguntes

Voz 5 32:25 cuando oye pues dentro un minuto vamos a hablar del juego de tornos que es el de Apichatpong hemos pasado de de Juego de Tronos vernos ya lo anunció tornos tornos donde los haya donde los tornos donde los haya porque porque es otra

Voz 0313 32:37 la Javier Salas un abrazo compañero

Voz 27 32:40 un placer venga chao

cuando se produce un cambio de tiempo por ejemplo ahora que nos invade una ola de calor casi toda España hay pocos temas de conversación que puedan superar ha propuesto meter en el bar en el ascensor en casa en el trabajo gana siempre el tiempo que inquieta si además coincide el lunes como es el caso pues es posible que el fútbol presenta alguna resistencia pero hoy hoy el hilo conductor de muchísimas conversaciones es lo del control del horario laboral el juego está de tornos te comentaba antes Isaías esa nueva norma oficialmente ha entrado en vigor para que afloren las horas extra unos dos millones cada semana que sea no se pagan pero sobre la cual reina una confusión bastante grande por no decir enorme de hecho la propia ministra de Trabajo admitía hoy que nadie se lo está tomando en serio tiene razón tanta razón tiene que hemos encontrado un ejemplo concreto para convertirlo en nuestra política de hoy

Voz 12 40:28 la polémica

Voz 0827 40:32 la nueva pregunta en las discotecas será tus fichas otra trabajas porque desde hace algún tiempo los españoles ya sólo usábamos el verbo fichar para hablar de futbolistas y de delincuentes desde hoy las empresas vuelven a estar obligadas a registrar el inicio y la finalización de la jornada de cada trabajador que va a tener que volver a fichar Se trata entre otras cosas de aflorar a documentar esas horas extraordinarias que se realizan y que no se paran en nuestro país y que son dos coma seis millones de horas semanales según la Encuesta de Población Activa pero claro como en España somos así a pesar de que el decreto lleva publicado dos meses el día ha llegado entre dudas generalizadas de los trabajadores y ausencia de instrumentos en las empresas para establecer este control y la siempre sincera ministra de Trabajo Magdalena Valerio pues ha dicho lo que tú acabas de recordar que es que por lo que se ve nadie si lo ha tomado en serio que es algo

Voz 1667 41:22 muy nuestro ha rematado muy mucho español

Voz 0827 41:26 el problema es que se nadie es tan tan inclusivo que hasta el propio Congreso de los diputados del que mandan las leyes se ha planteado pedir una prórroga para cumplir esta norma concreta que es de nota esperemos que al menos el Ministerio de Trabajo y en las sedes de la CEOE de los sindicatos de los partidos políticos hayan estado un poquillo más diligentes para que el ejemplo así vaya cundido

Voz 1 41:52 Javier Ruiz jefe de economía

Voz 0313 41:53 hola buenas tardes qué tal muy buenas tardes compañero que te parece tiene razón la ministra eh

Voz 39 41:58 tiene bastante razón verdad tiene razón la ministra de de que nos dejamos las cosas hasta el final cómo era el verbo anterior procura destinar de antes bueno pues efectivamente en esta estamos pero pero aquí el problema de este tema es que no hay quién tenga razón o dicho de otra manera pueden tener razón los partes eh hay decía Isaías Lafuente dos coma seis millones de horas extras que los empresarios no pagan es decir si le echamos un redondeo cada hora en España cuesta veinte millón de perdón veinte euros veinte euros te salen esta millones semanales por cincuenta y dos semanas insisto te sale la monstruosa cantidad de dos mil setecientos millones de euros en horas extras que no se pagan y esta es la parte en la que tienen razón la ministra y los trabajadores P pero los empresarios los empresarios tienen una parte de razón en esto de decir pero no habíamos llegado al siglo XX

Voz 31 42:53 uno no importaban menos cuánto trabaja uno sino globales

Voz 39 42:58 son sus objetivos y los cumplió no los cumple

Voz 5 43:00 donde sí tú rinde es en seis horas

Voz 39 43:03 sí tasa cero ocho no estamos aplicando esquemas del siglo XX a problemas del siglo XXI así que aquí en esto hay polémica polémica porque las dos partes tienen razón y luego porque para colmo entremedias de todo esto hay quién queda atrapado entre todo esto esto cambia el artículo treinta y cuatro del Estatuto de los Trabajadores esto afecta a todos los trabajadores a todos los trabajadores significa a todos los trabajadores por ejemplo también a las empleadas del hogar sepuede ahora un inspector de trabajo meter en tu casa es decir déjeme usted el libro de cuántas horas lleva a esta mujer en su casa o este hombre en su casa haciéndole las labores llevó este registro puede un inspector de trabajo meterse en su casa o régimen agrario oiga a ver a qué hora empezó usted a cosechar estos preceptos a qué hora han empezado a esto esto teóricamente deberá salir de aquí pero la norma es taquilla y afecta a todos así que tenemos razones aula razones al otro perjudicados en medio estupendo y maravilloso panorama

Voz 0313 44:02 no hubiera sido pregunta ha sido a lo mejor un un un modelo razonable hacerlo por partes empezar no se grandes empresas en un tipo determinado de sector laboral donde el control horario sea más factible en fin email es obvio no pero claro por ejemplo un agricultor un agricultor un periodista una empleada del hogar para todo eso cómo lo que haces con esos claro ahí he tomado presencial sólo emires

Voz 39 44:26 claro la la la la impresión es sea utilizado esto para eh ejemplificar primero meter miedo después y aflorar todas esas horas negras que hay horas extras negras que hay que son insisto muchas son el cuarenta y seis por ciento la mitad de las horas extras no se pague esto es el país que tenemos sea útil todo eso para e insisto meter ese miedo pero efectivamente hubiera probablemente sido más efectivo seleccionar los uno dos tres sectores donde esto pasa porque además están están identificados ya hay uno o dos o tres sectores el uno o dos son los eh creo que técnicamente se dice los currículos los trabajadores los que tienen una nómina y están en niveles intermedios el veinticinco por ciento de las horas extras que no se pagan se les pagan a ellos y segundo los camareros la hostelería el otro veinte por ciento de horas extras que no se pagan las hacen los camareros y los hosteleros así que probablemente si hubiera sido más efectivo seleccionar esos grupos y aumentar la inspección en esas áreas porque ahora mismo Cepyme tiene los pequeños empresarios un documento que es absolutamente desolador que lo que dices oiga y ahora qué hacemos nosotros yo que tengo un trabajador intelectual alguien al que le pago por estar en su casa y enviarme informes y me manda el informe ahora que tengo que obligar a que esté ocho horas sentado delante del ordenador o alguien que trabaja distancia o alguien que trabaja en Chicago Madrid París con qué huso horario le cuento yo las horas en fin la problemática

Voz 5 45:55 en todo esto es infinita influye

Voz 0313 45:58 la habiendo de por medio como hay sanciones la posibilidad de multas de de palos cuál es el proceso es decir coge un ejemplo concreto el que quieras llega un inspector certifica que efectivamente esa persona o grupo de personas hacen más horas de las que les toque no las cobran

Voz 39 46:15 el el Ministerio de Trabajo ya ha dicho cómo va a ser lo que ha dicho es estamos a día trece la norma entraba en vigor del doce al trece y lo que ha dicho es Ömer trece no vamos a multar pero pero si llegamos el día veinte vemos no que usted no tiene el registro de horas sino que ni siquiera puesto ese registro funcionar pues entonces igual le va quería una sanción de seiscientos euros que eso es lo más suave que te puede caer de seiscientos euros sexy un mes después y todavía no tiene usted entonces le puede caer la sanción máxima que son seis mil euros más pagar las horas extras que te pillan después porque además pagar las horas extras

Voz 1546 46:51 los sanción no va en cuánto cuánto tiempo está el inspector estudiando el caso

Voz 40 46:58 no no no si hace horas extra sabes lo quiera Dios que este caso sector trabajando más de Los Angeles

Voz 5 47:07 es un ex directivo del trabajador no esto claro el objetivo es el objetivo es dar beneficios al trabajador eso quiere decir que no

Voz 0313 47:14 el recaudar más pero eso es muy que es legítimo

Voz 5 47:16 claro ir recaudar más claro y Recoder más porque de los dos mil setecientos millones que estamos diciendo los trabajadores no percibe

Voz 39 47:23 ven

Voz 5 47:24 hay un pellizco para la Seguridad Social que marque un noticia importante porque esos sonoras no cotizadas pero insisto esto pueden ser sobrecostes que un empresario te diga oiga es que yo no tengo que pagar esto es que yo no trabajo así es que yo le digo a mi plantilla ustedes me hacen el nuevo algoritmo de Google y me lo hacen en una hora yo no necesito tenerle sentado delante del ordenador ocho aquí insisto el reparto de razones de motivos la bronca que se ha montado es importante porque los empresarios siguen diciendo te esto muy bien pensada esta norma para mil novecientos ocho

Voz 39 47:54 no es que estamos en dos mil nueve hace un par de días

Voz 0827 47:56 los contaste que subir el salario mínimo no había costado ni un solo puesto de trabajo pagar las horas extraordinarias que hay que pagar dado que sean trabajado tú crees que esto puede suponer algún coste en el empleo porque será la primera amenaza que lancen algunos empresarios no pago todas las horas extraordinarias pues seguramente me voy al garete

Voz 39 48:18 yo lo que he oído a los empresarios de hecho que en la SER hemos tenido acceso a los cuatro informes jurídicos que se han elaborado que son cuatro Le comisiones el de UGT el de Ceoe y el de Cepyme todos ellos están elaborando con sus gabinetes jurídicos informes de qué carajo es hacemos a partir de ahora más que la amenaza del empleo que contiene sutilmente veladamente el informe de Cepyme eso una frase que dice que se pueden replantear las cuestiones los procesos de negociación a través de los cuales sean implementados dos sistemas lo que dices ojo a ver si nos echamos marcha atrás a la flexibilidad laboral que ya hemos dado pero más eh ya de eso lo que están planteando es vamos a tener una batalla unos litigiosidad que va a haber alguien que me venga decir oiga yo trabajaba ocho horas y que yo le diga ya pero es que usted yo le pago las cuatro si usted ha trabajado ocho es porque no me ha cumplido objetivos usted trabaja objetivos no ha horas vamos a tener este tipo de batalla

Voz 0464 49:13 sobre todo lo que decías hace un momento no que llevamos ya muchos años en la batalla de más productividad presentía como que es una de las enfermedades que tiene el sistema productivo o no tan productivo español y ahora esto parece parece que que sea un paso atrás

Voz 39 49:26 claro aquí insisto que reprime dice literalmente no insisto no es una amenaza al empleo pero como dice Isaías en fin a buen entendedor pues pocas palabras bastan dice Cepyme considera que esta norma va en contra de los procesos Renovadores de la gestión de personas que buscan construirse sobre la base de la confianza son medidas arcaicas como esta que apuestan por procesos de control de presencia que trasladan

Voz 0313 49:52 rigidez celo cuando éste no debiera ser el camino e insisto a partir de ahí interpreten ustedes lo que quiere tu ya has dicho que hay que hay argumentos y razones por las dos partes de esta es verdad lo que he visto que el argumento de Cepyme es absolutamente comprensible hay otro argumento muy obvio también que es el del fraude y el de la ocultación del de la explotación Axa muchísima gente que hace más horas de las que le toca a paran y eso ha pasado toda la vida al señor al menos que ser un toque atención para intentar que al menos en parte aflore coño pues me parece muy bien es que no es más que una cómo cómo cómo aplica sexo caso por caso es que no es ninguna Unidos Francino es que son dos coma seis millones del total de cinco

Voz 39 50:30 millones que hay es que es insisto una de cada dos horas extras que se trabajan se trabajan por la patilla en España ni te la pagan ni te la devuelven en vacaciones

Voz 0313 50:40 es una de cada dos horas del algoritmo del que está en Chicago en París tan los de que hoy esos entiende perfectamente es Siglo XXI es la negociación laboral cinco punto cero pero las horas de un camarero o de un temporero en fin eso a misa eso no tiene tampoco mucho secreto bajas seis trabajas ocho cuantas cobras tres dos por eso digo por eso digo que esto

Voz 39 51:01 debiera eh yo creo que ahí es donde estará

Voz 5 51:04 la Inspección de Trabajo sinceramente creo que la aplicación práctica va a acabar ahí

Voz 39 51:07 debiera acabar en ciertas empresas ciertas eh ramas de la hostelería de decía antes veinticinco más diecisiete el treinta y cuarenta y dos por ciento el cuarenta y dos por ciento de las horas extras irregulares están ahí están en empresas con trabajadores intermedios en la zona de los camareros

Voz 0313 51:26 además hoy ante la inspección de trabajo que es un cuerpo que como otros pues tradicionalmente ha reivindicado tener más más recursos en fin más gente trabajando fíjate el tema de los accidentes laborales en España por ejemplo no que a veces no no se llega no hay suficiente masa para para detectar los problemas que puedan surgir en empresas determinadas como va a hacer frente a la espera de trabaja este reto nuevo han reforzado o no

Voz 31 51:50 de momento ha habido una ligerísima Blige

Voz 39 51:53 prisma reposición positiva leyó

Voz 5 51:56 con esto porque recordáis que por la congelación de los gobiernos de Rajoy teníamos tasa de reposición

Voz 0313 52:01 pero es más se jubila van

Voz 5 52:04 no les devolvía más con lo cual las tasas las plantillas de Inspección de Trabajo fueron cayendo en el último año los últimos dos años al levanta ligeramente pero no hay personal suficiente no hay personal