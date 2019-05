La Ventana (13/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1715 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias la Junta Electoral de Barcelona ha decidido permitir que tanto Oriol Junqueras desde la cárcel como Toni Comín desde Bruselas puedan participar en el debate electoral europeo organizado por TV3 la participación de Yunquera es eso sí está supeditada a lo que diga finalmente Instituciones Penitenciarias Pero Blanco buenas tardes buenas tardes y finalmente yunquera si puede participar porque la prisión no permite Carles Puigdemont ha anunciado que también se sumarán al debate vamos a Barcelona Pau rumbo buenas tardes

Voz 2 00:35 buenas tardes en Catalunya abren la puerta que si finalmente Oriol Junqueras puede participar en ese debate afirman que faltaría la autorización final de Instituciones Penitenciarias sea Carles Puigdemont quién debata con su rival en TV3 explican que propusieron a Toni Comín ex por cierto de Esquerra porque no confiaban que la Junta autorizara hoy queda a participar viendo la hora nocturna en el debate de momento si ha sido así se autoriza a Comín la Junta Provincial de Barcelona reconoce que permitir intervenciones telemáticas puede perjudicar la fluidez del debate

Voz 1981 01:03 yo creo que es extremadamente difícil demostrar que ese éxito

Voz 2 01:06 con provoque algún aventaja a Junqueras que entraría desde la cárcel ya Toni Comín Opus Damon desde Bruselas

Voz 1715 01:11 en las próximas horas van a tener que prestar declaración como testigos entre otros en el juicio del uno de octubre el teniente de alcalde de Barcelona o el líder de la UGT en esa comunidad vamos a estar Supremo Alberto Pozas Alberto buenas tardes

Voz 0055 01:21 hasta las defensas combaten aspectos muy concretos de la acusación por ejemplo el uso de colegios públicos en el referéndum Núria Cuenca del departamento de Enseñanza ha cifrado los daños en los colegios públicos catalanes el uno de octubre

Voz 3 01:31 ese valor valoraron todos ellos bien creo

Voz 4 01:34 acordar que la sí balón doscientos

Voz 5 01:37 treinta y ocho mil euros aproximadamente

Voz 0055 01:39 no que usar los colegios para actividades no lectivas como los que ocuparon los centros la noche antes del referéndum es legal

Voz 1715 01:44 en Amposta en Tarragona la justicia archiva por segunda vez la causa contra el conductor de un autobús que tuvo un accidente en marzo del año dos mil dieciséis en el que murieron trece personas Radio Reus Orihuela Amy

Voz 0047 01:55 el juez instructor descarta que el único ha investigado condujera bajo los efectos del alcohol que se despistar hablando por el móvil o también que superara el límite de velocidad subraya el auto que el sistema de frenado electrónico funcionó correctamente el juez el del número tres de Instrucción de Amposta atribuye la causa del accidente al cansancio del conductor lo mismo que apuntaron los Mossos d'Esquadra en su informe pericial pero señala que aquel día el conductor respeto los tiempos de descanso que marca la normativa la tragedia se saldó con trece estudiantes muertos más de cuarenta heridos de regreso a Barcelona venían de las fallas de Valencia

Voz 1715 02:28 vamos a mí en la información del deporte Toni López buenas tardes

Voz 4 02:30 mirar Pedro muy buenas noticias de última hora que ha podido confirma

Voz 6 02:33 dar la Cadena Ser el entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane le ha comunicado a Keylor Navas que el club no cuenta con él para la próxima temporada el costarricense al que le quedan aún dos años de contrato dejará el Madrid después de haber conseguido doce títulos en las últimas cinco temporadas y además en la agenda del lunes partido de Segunda División termina la jornada XXXVIII de Liga hondos tres con el duelo por alcanzar los play off de ascenso entre Málaga y Oviedo en La Rosaleda a las nueve

Voz 1715 02:55 así llegamos a las cinco y tres minutos las cuatro y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 0464 03:03 el Observatorio Madrileño de la Salud ha presentado el balance de esta legislatura en materia sanitaria destacan que la financiación en la Comunidad está ocho puntos por debajo de la media nacional algo dicen que afecta especialmente a la atención primaria hay un ocho por ciento menos de camas en hospitales públicos mientras que han aumentado un seis por ciento en los centros privado los además las listas de espera alcanza las quinientas noventa mil personas por lo que la media de espera Madrid es de ciento cuarenta y ocho días Marciano Sánchez portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública que es una de las entidades que ha elaborado este informe

Voz 7 03:36 necesitamos un nuevo gobierno que mejoren la situación que apueste por una sanidad pública garantice unos presupuestos suficientes que nosotros estimamos que debían de ser de nuevo en mil quinientos millones de euros presupuesto este año sólo ocho mil millones que apueste por la atención primaria que incremente el número de camas hospitalarias y sobretodo pues hay que acabar con las privatizaciones y recuperar no centros climatizado

Voz 0464 03:59 la justicia rechaza la décima denuncia interpuesta contra la alcaldesa de Torrelodones Elena Biurrun en este caso por la instalación de máquinas expendedoras en centros municipales la justicia considera que no ha habido delito Raquel Fernández

Voz 8 04:12 decreta el juzgado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra la alcaldesa y los siete concejales de la junta de gobierno por autorizar la instalación de máquinas de vendimia en edificios municipales con un canon cero justificando la medida en que los productos tuvieran un bajo precio para los usuarios la denuncia fue presentada por confluencia ciudadana en la oposición municipal Elena Biurrun es alcaldesa

Voz 9 04:34 cuando tú sabes que no has hecho nada malo y que todo lo que hace que está bien y visado y es legal o no tienen ningún recorrido no más más allá del titular de turno

Voz 10 04:43 el central que presentan la querella pero poco más contra la resolución cabe la presentación de un recurso tarde soleada en toda la región tenemos a esta hora veintiocho grados en el centro de la capital

Voz 11 05:04 pelo

Voz 12 05:07 pero al llegar las ocho nos ponemos a modo Hora veinticinco la actualidad de otra forma con Ángels Barceló Carredas sean

de momento hasta dos más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana a las seis cinco en Canarias aquí en la SER

Voz 4 05:26 cadenas sí

Voz 1 05:28 servicios informativos

Voz 12 06:22 si te digo cuarenta digo diez no te digo nada

Voz 1 06:27 si te digo hasta un cuarenta por ciento de descuento y diez años de garantía en toda la gama Fiat te lo digo todo la oportunidad de tu vida es aquí y ahora es válido para unidades limitadas en stock este mes

Voz 16 06:42 su fue que estaba enamorada de él es la tercera cita porque sentí mariposas

Voz 1715 06:46 cariño mariposas e hipopótamos le muere

Voz 10 06:49 pues fuimos alto

Voz 17 06:53 puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic

Voz 16 06:59 allí conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 18 07:03 si estás Crazy por los smartphones metió te volverás loco débiles a tutiplén para los amantes de la selfies de las fotos de las of de los redes sociales Tanos ya está para los que les gusta llamar Hein tu tienda llamar punto es

Voz 19 07:20 hola tienes zapatos de tacón para la montaña

Voz 5 10:15 uno de los mejores representantes que puede tener esta nueva etapa el Senado pues es una persona como Miquel Iceta cómo has llegado hasta aquí

Voz 12 10:22 pon la escalera trasto

Voz 0470 10:29 Toni Martínez buenas tardes especialista secundario El Mundo Today ahora arcano arcano yo tu tu tu desde Badajoz dos por eso la preguntarte dónde estás que no te veo falta que griten piel

Voz 25 10:49 lo que llama nuevas tecnologías

Voz 0470 10:54 así es como hay que el tema es José Antonio Páramo aquí estoy de amarillo y en teoría Aróstegui y luego viene Javier Sardá tú pero Javier Serna seguramente va a ser que inventó la ventana si sí que si no se moverá su criatura no lo sé no lo sé citarle la penicilina bueno oye el tema de conversación hoy

Voz 0230 11:21 ha tenido también hace un rato en La Ventana ha sido el tobogán de Estepona es tan hispano español están hispano español inaugurar un súper tobogán el día antes de que comience la campaña electoral y tener que cerrarlo porque la gente sale despedida es tan loco tan disparatado que puede suceder que ya a partir de ahora la gente asocia Estepona con ideas locas para evitarlo hemos pensado buscar ideas normales de Estepona porque hay otros partidos otros grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y hemos pensado que precisamente hoy lo revolucionario es explicar ideas normales de Estepona Nerea Aróstegui

Voz 0824 12:08 la candidata del PSOE Emma Molina Fernández propone crear una Casa de la Juventud con espacios libres para actividades creativas locales de ensayo de grupos de música propone también modernizar el polígono para ayudar a la creación de empresas de desarrollo e investigar

Voz 25 12:22 yo por ejemplo una empresa dedicada a la construcción de toboganes gigantes pues no

Voz 0824 12:28 jugó con cautela bueno y la candidata de Podemos que es Rosario Luque propone un centro de interpretación una ciudad universitaria la facultad de las ciencias del mar y su propuesta más llamativas la creación de una escuela de hostelería pública porque ya existe una escuela hostelería privada pero tiene mucha demanda

Voz 25 12:44 si para llegar a la escuela a alguien propone un tobogán gigante

Voz 27 12:48 no no no no por prudencia

Voz 0230 12:52 durante las próximas dos semanas de campaña electoral vamos a procurar prestar atención a lo que suceda en Estepona vamos a demostrar que en este Mon en Estepona suceden cosas formales hay una incógnita por resolver en todo esto el proyecto de tobogán como ya se ha explicado era para salvar el desnivel entre dos calles el plan era perfecto si te tiras por el tobogán abajo lo que no está claro es como estaba previsto

Voz 0470 13:19 ver arriba la la respuesta es la respuesta que tiene que dar arcano que sobre todo dónde está

Voz 28 13:32 sobre todas las esta cosa llegue a ver cómo suena ya Yao bien realmente arcano hoy está de fiesta pero si quieres me pongo arrimar sobre todas estas propuestas que yo no a votar a quién mete trabajo sino a quién pongo desde mi casa directo al parte abajo

Voz 0470 13:45 ah sí

Voz 28 13:46 a ese tobogán sí que lo voto porque en realidad les que sigo con la rima la gente habla sobre esto también lo mira lo que no sabéis en qué política también hay tirolinas ayuna en el despacho de Casado y cuando caes il va directa a los despachos de la Fundación FAES grupo ganes hay tirolinas pero yo sigo ahora mismo con esta iniciativa Gil y me están preguntando qué qué es lo que funciona pues para mí funcional tocante de Estepona ha porque la gente lo ha visto y es muy mono y no saben que lo usan para las tortura de Juego de Tronos utiliza porque soy el artista e eso está financiado por lo lo pite dentistas el pero en realidad canas loca el tobogán jamás me van a callar lado

Voz 29 14:27 la pierde su opinará el caso twiterías vamos

Voz 0470 14:36 el Movi Star

Voz 30 14:43 la gente se pregunta que por qué existe tilde pues por cosas como ésta que escribe Indian el silencioso lo que peor llevo de estar soltero es que no me vayan dando patatas fritas mientras conduzco hay gente que se vino arriba sin motivos el Twitter con cuántas mujeres asestado en la vida

Voz 16 15:01 en la vida con una

Voz 30 15:04 el siguiente tuit hace mención a una bella canción tradicional que todo a conocer tuiteó la Flow tengo tan mala suerte que seguro que cuando sea vieja VoIP Albacete no me pasa nada amigos Ana cielo nuevo ser atento los guionistas que nos escuchan por puede interesar el autores palabra pastar las rococó policía gritaba humano mitad retablo cortesano de motivos naturalistas invito la que patrullaba en Francia en el siglo XVIII

Voz 25 15:33 próxima del verano ya se empieza a notar el Twitter M el tercer día de dieta lo que lleva esta hormigas una amiga de pan

Voz 1715 15:46 venga después de las twiterías Noticias del Mundo Today

Voz 1981 15:50 con Chávez y que por este orden madrileños nostálgicos empiezan a organizar atascos clandestinos a espaldas de la policía se reúnen en la Gran Vía para saturar la a las tres de la madrugada miles de personas que no se atrevieron a salir de la ducha durante el invierno comienzan a hacerlo con la llegada del buen tiempo cuando el calor empieza a ser insoportable se quedarán quietos frente a la nevera abierta hasta que muevan las bajas temperaturas del ochenta por ciento de los padres llevan una foto de su hijo en la cartera para comprobar que es él cuando lo recogen en el colegio Ave Chava mama mí Millán suelen decirle para asegurarse Mercadona ya gana más dinero con los derechos de su canción que con los supermercados si seguimos manteniendo los locales para tener sitios donde poder poner la canción y que la escuche mucha gente admite la empresa olvida quiénes y en qué trabaja al cerrar sin querer todas las pestañas de su navegador afortunadamente no borró el historial y sigue sabiendo que por no le gusta Serrat y Sabina volverán a ir juntos de gira en cuanto recuerden quién es quién gana ya es el del bastón no es al revés preguntada uno de ellos esta mañana preguntan si hay algún médico en el restaurante del hospital in nadie levanta la mano cuando a sacaron billete cincuenta euros tenía una cola de más de veinte especialistas un hombre lleva pescando y devolviendo al mar el mismo pez desde mil novecientos noventa y siete corre nada se libre y le ha dicho por décima vez esta semana sancionan a un policía por usar el Software de los retratos robot para ver qué aspecto tendría Si no fuera calvo mira mira al hemos puesto orejas de conejo a este de la ETA hace partes dice dos de cada tres franceses es sacan los mocos viajan a España para pegarnos el peligroso reto viral del in genera largas y pegajosas colas de turistas en la frontera

Voz 32 17:42 madre de ahí a BBC Radio

Voz 25 18:22 a continuación una habilidad que no todo el mundo tiene que es combinar la aceleración con la

Voz 0230 18:29 vamos a escuchar a Pablo Casado acelerarse agudizarse esta recitando un poema que se titula Lo primero es España es un poema

Voz 25 18:39 dado en la repetición lo recita con gran habilidad acelerando ya agudizando hallaba para el Partido Popular lo primero es España

Voz 27 18:49 luego luego

Voz 26 18:52 el es normal

Voz 0230 18:56 el empieza

Voz 33 18:58 tal

Voz 0230 18:59 para el Partido Popular lo primero es España pero se va calentando ya sabéis que no necesita mucho

Voz 34 19:06 nuevos España luego es España luego es es vale nuevos modelos

Voz 0230 19:11 en España para el Partido Popular lo primero es España

Voz 25 19:17 no es la ventaja de que simplifica mucho el discurso para el orador es un sistema que facilita el mitin si te presentas para alcalde de Arroyo Fresno

Voz 12 19:31 lo primero Arroyo Fresno y luego

Voz 26 19:37 luego Arroyo Jofré

Voz 25 19:42 y así pues sucesivamente para el Partido Popular lo primeros España

Voz 27 19:47 luego se España y luego en España y luego en España y luego de España y Ivy

Voz 0230 19:53 es verdad que o no dice todo esto y estamos ante unas elecciones europeas para las que por cierto un oyente no sugiere música para el candidato socialista Josep Borrell quedaría si el candidato socialista Josep

Voz 25 20:21 otra vía que tengamos algo que decir sobre él solo para los oyentes ahora gente de convicción es fuerte

Voz 0230 20:29 es gente de convicciones fuertes el candidato de Vox el censo es España no Jano ya no es tan mala suerte Vox ya no es centro hecha es más José María Aznar no sale en esta nueva campaña electoral no va convocado es el nuevo

Voz 25 20:46 el candidato de Vox

Voz 0230 20:48 dice en un debate llevamos ochocientos años defendiendo Europa

Voz 12 20:54 lo escuchamos

Voz 28 20:55 la Política Agrícola Común Europa legajos hombre llamamos ochocientos haga que Duchamp mortales entiendo europeas

Voz 0230 21:02 es el llevamos habla en primera persona del plural llevamos quienes probablemente probablemente se refiere a las Cruzadas probablemente dice Bono dice ochocientos años defendiendo Europa en España hace ochocientos años España bueno llámale X en el siglo XIII no es probable en todo caso que hubiera mucha conciencia de Europa gente defendiendo Europa debía haber poca ya cuesta encontrarles siglo XIII siendo honestos del señor feudal se presenta a las elecciones del castillo

Voz 25 21:37 con un programa electoral que hable de defender Europa ir muy probablemente quedaría como algo

Voz 0230 21:42 excéntrico lo cuelgan pero es una suerte que alguien hoy se sienta identificado con alguien que vivió hace ochocientos años sienta que tiene una empresa común con él vamos ochocientos años defendiendo Europa en España bueno a la cual combate la soledad a su manera

Voz 35 22:01 qué precisa

Voz 0230 22:02 la política

Voz 22 22:04 defensa en Europa el gasto militar

Voz 25 22:06 eso hoy una que una crisis de primer nivel Estados Unidos amenaza a Europa con represalias

Voz 36 22:17 pues esto

Voz 25 22:21 es un poco de lío Estados Unidos quiere que Europa gaste más dinero en defensa Europe efectivamente decidido gastar más en defensa

Voz 0230 22:28 entonces dónde está el problema de los americanos que nunca están contentos siempre con represalias sucede que Europa hace sus planes al margen de Estados Unidos y el secretario de Estado

Voz 25 22:38 Cano Mike Pompeo

Voz 37 22:47 bueno pues bueno

Voz 25 22:51 está en Bruselas diciendo que tome represalias que tuvo represalias

Voz 38 22:54 es una vergüenza una mentira timadores otra tajada

Voz 0230 23:02 así es la política internacional todo el día tomando represalias un estrés gente más tranquila Isabel Díaz Ayuso sabéis que es candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y autora de algunos de los grandes éxitos de estos días como no lleve y son los gays al parque que hay familias o qué pena que no hay atascos se queja del trato que recibe

Voz 39 23:22 todo lo que digo yo siempre igual de muchos periodistas de extraerlo mediante para hacer activismo político no periodismo para cosas que digo

Voz 25 23:32 porque esto es porque soy negra verdad otro personaje Con canción Ada Colau

Voz 40 23:42 Lina anda dime poder nadie grandes alegrías

Voz 25 23:54 Aldesa de Barcelona hace campaña con reggaetón digamos ya sabes sabes trapos reggaetón bueno yo yo esto no nos ahora claro claro qué es esto no no no yo estoy para extrae el reggaetón pero no canta ella no canta no a acusar ya tú sabes soy la alcaldesa nos parece bien toda una marca España está un poquito revueltas hasta aquí toda España está un poquito revueltas dando Geo trece días locos mientras tanto en el centro hechos baña siguen las cosas tensas Alberto Núñez Feijóo

Voz 0230 24:34 como presidente de Galicia

Voz 41 24:38 a todos los votantes de Ciudadanos a todos esos votantes que votaron a2 a todos los votantes

Voz 0230 24:45 bueno ahora claro quieren unir pero a los de Vox les ha sentado mal que les llamen de este Maika sí somos de extrema derecha entonces supongo que no querrá nuestro apoyo no sólo andaluz sino todos aquellos consistorios municipales comunidades autónomas donde donde tendremos un acuerdo claro claro es un poco pelea escolar pues sí yo soy de Utah hecha no que Ramis caramelos y tal pues yo soy de ultraderecha entonces que

Voz 1 25:08 somos el único partido espectro derecha reformista y liberal

Voz 0470 25:12 el servidor de España claro

Voz 25 25:17 con tantas cosas como haber vas aquí atención

Voz 0230 25:20 es una expresión poco clara

Voz 25 25:23 el grandes éxitos cantar al karaoke yo esto no lo había oído cantar al karaoke como quien cocina un pato a la naranja o no no se canta al karaoke este es un caso para el gran Isaías para no equivocarse hay políticos que dicen lo mismo dos veces

Voz 0230 25:47 es este es un método muy curioso vamos a escuchar a Pablo Iglesias decir casi en el mismo tono de voz y casi con las mismas palabras casi en el mismo tiempo casi lo mismo primero

Voz 4 25:56 estoy convencido de que vamos

Voz 42 25:59 a gobernar juntos pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo después estoy convencido que nos vamos a poner de acuerdo yo vamos a gobernar juntos en España aunque el proceso hasta llegar allí va a ser un proceso largo y difícil

Voz 0230 26:16 este es mejor la segunda versión claramente no se sabe esta esta facilidad para hacer dos versiones consecutivas a continuación Alber Rivera explica una de sus teorías recientes más difíciles de asumir por la ciencia porque él es el jefe de la oposición si tiene menos votos que Pablo Casado

Voz 4 26:32 alguno se pregunta estos días por qué ciudadanos va a liderar la oposición

Voz 0230 26:37 porque nacimos para gobernar este país bueno sin duda son razones Pablo Casado es más de la escuela matemática

Voz 4 26:42 el líder de la oposición es el que tiene más escaños después de quién gana las elecciones el cambio Albert

Voz 0230 26:49 tras más de la escuela anímica que es el jefe de

Voz 4 26:52 es decir los líderes de la oposición

Voz 1636 26:54 a mi juicio no es un cargo es una forma de vivir ser de comportarse de actitud

Voz 0230 26:59 claro ser líder de la oposición es una actitud en la vida ser líder de la oposición es una manera de vivir Rivera vive con unas leyes privadas que son como de anuncio de colonia líder de la oposición una manera de vivir Paulo cuántas copas de Europa hubiéramos ganado todos con estas noches arriba pero le mete cuatro Chicharro pero acaba el partido lo dices el del Liverpool Champions

Voz 4 27:37 es una manera es una es una

Voz 0230 27:40 aquí toda la vida Champions de la vida venga otra ley privada de Ribera de la semana pasada con esta frase de Rivera en la que decía no hay que dar importancia a que su entrevista con Pedro Sánchez durar a sólo cincuenta minutos porque él habla muy rápido

Voz 43 27:54 sí lo que pasa es que cincuenta dos bien aprovechados fue muchos minutos

Voz 0230 27:58 la nos atiende hacia el hecho de que Rivera no concede importancia al hecho de que el diálogo es cosa de dos y por lo tanto que él habla rápido no tiene importancia en un encuentro con otra persona si el otro no hablara rápido o entendiera despacio pues no tiene mucha importancia cabe deducir que de una reunión Rivera sólo considera importante lo que dice lo que diga su interlocutor o lo que entienda pues da igual larga lo suyo allá

Voz 44 28:23 igual

Voz 0470 28:23 minutos van de voleibol igual temple

Voz 45 28:26 donde la línea de la parrilla tinto Mandame

Voz 0470 28:30 aquí

Voz 28 28:33 Jo qué quieres que esto siga siendo la música no supongo que sí pero ahora ya no mira mira mira mira lo que me han contado pero bueno en realidad no lo discuto porque dicen que han hablado ya han sido como cincuenta minutos yo también duro dos minutos sabes que es un clásico y me preguntan por qué pasa esto digo porque ambas muy rápido entonces cada uno lo hace a su manera decirme una palabra Pacer freestyle extendiera ultraderecha ultraderecha bien bien me encanta el silencio luego lo de ultraderecha como una flecha arcano en realidad están la bomba está en la brecha pero yo represento todos los estilos que arden lo que está de moda hoy en día del centro cobarde pero bueno el lugar de la ultraderecha porque lo estamos haciendo en realidad sueltan flechas pero bueno en realidad loco que están apoyando hoy en día es lo que te más voto no sé decidme otra palabra para terminar liberal aquí pero bueno me quedo roto sabes que en realidad es ilógico yo soy social dentro lo económico son demasiado liberales pero luego se sale porque en el fondo todas estas cosas no le vale van del y pedales pero para ser franco luego quieren llevar el LGT veía la Casa de Campo no lo entiendo están soltando remando un nuevo estilo cuando lo estoy haciendo campo pero en realidad sí empiezan a soltó ahora ataques yo no soy tan liberal pero ya liberad al crack en Bamako

Voz 13 29:55 cuando empezó el temporal llamaste para saber cuánto iba a durar cuando tuviste a los primeros desperfectos llamaste a los bomberos pero cuando todo vuelve a la calma no tienes seguro de hogar dime a quién Jonas evita los llamando línea directa concreta su seguro sanción de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 47 31:57 el del lunes había

Voz 4 32:01 Ernes a partir de la una y media de la mañana el Faro

Voz 48 32:04 es un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 4 32:15 el Faro con animales

Voz 0470 32:17 Torres las encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 12 32:23 Federico vamos a jugar contigo al English yo anida giro

Voz 49 32:30 así de primeras a mí vacía giro a su era

Voz 0470 32:34 a Ángel

Voz 50 32:36 a esto

Voz 12 32:38 mira J yo te pregunto dueño m la AVE

Voz 49 32:45 es verdad

Voz 25 32:49 es la dedicación musicales

Voz 1715 35:27 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio enseguida saludamos a nuestro invitado de esta tarde pero antes José Antonio Páramo

Voz 55 35:33 pues claro si llega la hora de hacer la declaración de la renta a quién llamamos por quién unos asesorados por un abogó

Voz 26 35:40 a comprar vivienda reclamar facturas una y otra vez abogada no

Voz 1 35:47 a Rosa no

Voz 25 35:50 que tranquilitos Lucía Solutions

Voz 0470 35:58 así la tarifa plana de legalidad

Voz 55 36:01 las por sólo quince euros al mes siente ese poder de contar con el abogado cuántas veces necesites legal citas novecientos bien seis seis tres sí

Voz 0470 36:10 abonados novecientos cien seis seis tres bate legalizadas

Voz 12 36:24 seis

Voz 0470 36:24 venga especial si usted deja al teléfono

Voz 30 36:28 quiero hablar de televisión quiero hablar de programas míticos de la televisión en concreto del más mítico de los que es Pasapalabra Pasapalabra está a punto de cumplir veinte años lograr cumplir el año que viene y como yo no sé si voy a estar vivo para entonces lo ha hecho cuando llego al año que viene hoy cuando llegan esponsales de Pasapalabra pues me gustaría hacerlo homenaje aquí y ahora vamos a jugar al Pasapalabra con un ex concursante

Voz 56 36:55 hola buenas tardes buenas tardes hola bienvenido a la verdad

Voz 30 36:58 la ex concursante el Pasapalabra el único al que han echado en dieciocho en ellos de malas maneras verdad

Voz 49 37:03 no mala manera me echaron se va normales a medida vacías con Christian Gálvez

Voz 56 37:09 diez estoy como te puedes pegar con Cristian sintió Superman pero bueno para Leonardo da bien sonado este tema que ese tema no

Voz 49 37:22 es un tema sensible vuelve loco lo que da bien si es verdad que a mí también a me encanta el tema iguana pues yo tengo mi opinión es que tiene la suya discutimos si él dice que es su mejor obra El renacido

Voz 56 37:34 es es Titanic de ahí al cigarrillo tras fecha puñetazo si mal no recuerdo bueno pues estoy como veis que tiene para Arminio todo un reto que yo creo que es formidable

Voz 30 37:46 ya sabes que el rosco final de paso palabra son veinticinco litros de acuerdo y el récord de respuesta seguidos es de veintitrés vamos a intentar superar esta marca y vamos a intentar hacer el rosco entero

Voz 0464 37:57 ción en menos de un minuto

Voz 30 37:59 menos en menos de minuto pero tenemos a pequeña no creo no no te vas a una ventaja muy pequeñita una una ayudita vamos añadirle creatividad al juego el Pasapalabra las respuestas pueden ser inventadas

Voz 49 38:13 las entonces vamos

Voz 56 38:16 frente intentarlo la mecánica habitual yo te digo una definición y entonces estupenda respuesta va a ayudar lo no un poquito de musiquita siete concurso estás listo con cola país europeo considerado motor de la Unión Europea a la vez serpiente gigante como hace apellido de es Paul J la L

Voz 49 38:52 vino aquí le zapato esos

Voz 56 39:00 impresionante lo has hecho en XXXV segundos pasada tío te sabías todas las respuestas Michael

Voz 49 39:08 no estoy bastante prepara o bueno hay que ganar

Voz 56 39:11 pues este aplauso y el cariño de todas las

Voz 49 39:15 Kaká no quiero claro que que he ganado yo que lo tengo no tenemos nada armenio para mí ya os vaya mira que tenemos aquí una llamada del GM tengo que contactar y decir que escucha mira voy a comprarle sí ha

Voz 56 39:29 igual un tocadiscos por ejemplo tocadiscos

Voz 25 39:33 un viaje a Ibiza

Voz 56 39:36 la gran horror

Voz 57 39:38 que no aloja todo eso

Voz 56 39:41 hay varios disfruta de tu viaje para dos personas cuatro personas

Voz 49 39:48 pero era ahora

Voz 56 39:52 sí

Voz 1715 39:56 bueno muy bien hoy estamos hablando de la tele efectivamente vamos a hacerlo con nuestro invitado de esta tarde al que presentamos como siempre con su banda sonora vital y la ayuda de Olga Nebra

Voz 37 40:04 tú para muy

Voz 0470 40:09 no estoy invitado recuerda cuando lo vio actuar en su último concierto en Barcelona para él verle del Liceo fue lo más parecido a ser inmortal esta canción de Pink Floyd lanzada en mil novecientos setenta y cinco recuerda

Voz 1 40:29 a la Transición española

Voz 1636 40:41 pues yo y Jack los lleva a su primer amor ese amor inocente apasionado llenos de ilusión

Voz 0230 40:51 no

Voz 4 40:54 a mi familia

Voz 1636 40:56 es una piña para él y los Beatles de recuerda a sus hermanos mayores que además son tan inquietos como un concierto de los Rolling nunca se olvida para nuestro paso no

Voz 12 41:08 cómo va a ser menos nunca olvidará el concierto en el que estuvo

Voz 1715 41:23 la tarde en la Ventana entre los Beatles y los Rolling Javier Sardá

Voz 4 41:30 a ver qué tal muy bien

Voz 1715 41:32 muy bien cuando ese concierto de los Rolling que año

Voz 4 41:35 cuerdas pues hace mucho mucho fue en el campo en el Calderón no creo si puede ser el mítico el del Rayo es dispone el Calderón sí sí sí el de Boyero el de el de Boys el de Boyero fuera el Calderón pues sí sí sí claro naturalmente

Voz 1715 41:50 te parecido el concursante Pasapalabra tú fenómeno total eh

Voz 0470 41:54 así un verdadero fenómeno armenio rápido rápido rápido inteligente y en fin a que todas ellas pero sí sí

Voz 1715 42:09 bueno Javier Sardá para quien no lo sepa después de mucho tiempo después de muchos años acaba de regresar acaba de poner en antena otra vez otro programa

Voz 0480 42:18 mítico legendario Juego de niños ha sido ilusionado presentaba su regreso

Voz 4 42:37 casi treinta años este programa Juego de niños ya que estoy de nuevo los infantes están también es también se mantiene estás contento Heuer si lo cierto es que si cierto sí lo que sí que sí porque claro es que en cerrar un círculo con la primera vez el primer momento de la grabación que que digo veinte califal como los infantes de Proust no iré vino toda la vida pasó por su mente pues pues igual claro tú dirás fue mi primer programa el primero yo grabé dos juegos de niños el primer día que fue grabar y luego segundo yo levantaba la iba con una camisa levantaba la mano como siempre pero yo levanto tenía una mancha de sudor cabrones

Voz 0470 43:42 qué

Voz 4 43:43 me lo podían haber dicho sí sí sí sí

Voz 1715 43:46 oye qué diferencias grandes o pequeñas en encuentras y el espectador puede apreciar entre aquel mítico o de niños y el programa de hora bueno aquel drama

Voz 4 43:55 veinticinco minutos una hora y media hora en media hora es un una es una noche de de un concurso digamos entre dos famosos que quieren ganar por todos los medios para conseguir que sus Gallifa infantes que se convierten en el cotizan a una cantidad diferente cada semana puedan dar a una ONG igual no hay pruebas de disfrazarse hay pruebas de contar tres historias de infancia dos son falsas y una cierta pero hay que averiguar cuál es la cierta y luego está la parte por otro típicamente de Juego de niños de adivinar las condiciones de los chavales bueno luego

Voz 1715 44:37 estacional

Voz 4 44:38 tenemos nuestra big band de del plató que la gente Miki cantó el otro día hay en niños en plató que eso es una novedad también vienen los de él la unos cocineros de del Master seis seis se iconos los famosos tiene que cocinar al ritmo de esas chicas y chicos que cocinan

Voz 0470 45:06 de maravillas que que exige

Voz 4 45:09 que es que que estén bien hecho es decir

Voz 0470 45:13 oye

Voz 4 45:14 va va a perder el tiempo y entonces bueno hay una serie de situaciones que son más o menos ocurrentes óptimas yo pero tú no estabas

Voz 1715 45:22 quien ya no estás bien en en en la sexta además el disfrutar en las noches al rojo vivo el papel de de tertuliano de conexión Maruenda con India que no pasas muy bien escribiendo el libro exacto el adiós muy bueno esto que ha sido un contrapeso de necesidad vital no obstante que ha sido eso no esto es no

Voz 4 45:41 no es no poder decir que no es decir yo estoy en una en una fase bastante y para pagar la vida entonces diría entonces sí es una fase para Sita bastante bastante en cambio a decir que no a esto es imposible por lo tanto se ha tratado de disfrutarlo

Voz 1715 46:04 estoy encantado son dos registros muy distintos por eso te lo preguntaba sabes que son dos dos dos papeles dos maneras de incluso de enfocar de entender la vida muy diferentes

Voz 4 46:13 bueno en realidad todos Hoyo eh es decir yo en todos los programas que he hecho de la radio pues sí me interesaba la política que es lo que ahora algo en las tertulias en crónicas hacíamos crónicas y había controversia política situaciones claramente de políticamente incorrectas a pesar de que lo había una parte de burlesca de programa de noche pero pero siempre esta interacción esta mezcla yo soy esta mezcla yo cuando que la radio y empecé a hacer crónicas de dijeron

Voz 0470 46:52 pero con lo serio que eran la radio yo coño fiera si Lukoil claro vivencia imagínate vivencia era muy raro e inspira

Voz 1715 47:07 han invitaron alguna vez a las tertulias no

Voz 0470 47:09 me quieres

Voz 13 47:12 enviar una cosa acuerdo observa

Voz 0470 47:15 si lo haces bien que que existe

Voz 12 47:21 bueno yo

Voz 1715 47:25 no sólo tocó

Voz 0470 47:29 oye déjame jugar un momentito a ver si algún

Voz 1715 47:31 de los presentes se es capaz de primera segunda amistades será haber aquí es están refiriendo que están definiendo estos niños saber

Voz 26 47:39 mi abuela

Voz 59 47:44 se dos contamos por podemos escoger

Voz 26 47:47 mío

Voz 59 47:49 consiga sí que entran han enviar alguna Dame

Voz 26 47:59 pues nada sí lo Javier

Voz 0470 48:20 sí

Voz 26 48:22 nos fiestas costaría

Voz 0470 48:28 de qué están hablando quién se atreve a ver una bufanda tanga paraguas más próspera

Voz 24 48:40 Juan Gallo

Voz 26 48:43 es que no se puede Rosa pues que lo ponis desbordar

Voz 0470 49:16 Rosa muy arriba

Voz 4 49:20 claro Corbacho dice

Voz 0470 49:27 no

Voz 1715 49:31 Paullier Jaled quiénes son y quiénes son más más previsibles o quiere son más indomables los niños o los tertulianos

Voz 4 49:39 bueno yo creo que los tertulianos infinitamente más previsible éxito no no no no hables indomable indomables Marhuenda son indomable pero yo también lo soy yo yo también lo sé por cierto que hay una cosa curiosísima venga apasionante la gente sólo utiliza una expresión en Barcelona en Madrid en Bilbao gente joven gente mayor gente anciana que te dicen dale caña pero no existe alternativa no la hay no la hay a ellos también se lo dice a pero es es curioso no simpático

Voz 0470 50:24 no decir que lleva a un callejón sin salida no podían decir dos

Voz 4 50:30 no lo digo en serio todo mundo sí sí sólo vale escaño ya digo bueno vale de acuerdo

Voz 0470 50:37 ver más prosodia no es lo que te diría

Voz 4 50:40 mi padre si te viera oral según la diferencia entre los chavales de ahora los de hace veintisiete ó veintinueve años por lo que dicen aquellos que han ido agravados por todas las escuelas cuatro mil críos eh que lo que ahora son de pantalla vale de pantalla móvil tablet no están los pobres comiendo y ellos a su a su universo en universo riquísimo por cierto la diferencia es que bueno esto es les preguntas por político y no tienen ni idea no dicen pero en cambio hace veintinueve años

Voz 30 51:17 te González Gala chavales que veía pues

Voz 4 51:20 el telediario padres

Voz 0470 51:25 hombre antes había más bueno

Voz 4 51:27 también saben mucho de cosas inverosímiles para los que no tenemos hijos en esas edades eh han mejorado bueno esto ya está casi en marcha pero hemos

Voz 1715 51:35 entrado en tiempo de rueda de prensa y aquí puede preguntar todo quisque a ver Xabi Prieto Gari

Voz 4 51:39 ah yo quiero saber si eres de los que gritan al televisor no pero pero que te lo diga mi mi mujer no si yo puedo quitar al a la tele porque discrepe es espasmódica mente de algo que dice alguien por ejemplo considerar fíjate lo que te voy a decir que la Guerra Civil española fue en España contra Cataluña que es una barbaridad histórica a ver sin hay grietas la guerra civil fue una guerra todos los españoles contra todo lo español y aquí en Cataluña no estábamos en la retaguardia de una forma bastante eficaz al margen de la guerra fíjate tú lo que te digo esos esquemas sismos en alguna cadena

Voz 0470 52:25 pues eh yo puedo

Voz 4 52:27 lo que te puedo voy

Voz 0470 52:31 por ejemplo cuando alguien

Voz 4 52:33 por hecho pero cuando cuando esta campaña electoral me he puesto muy nervioso cuando se insulta a un presidente del Gobierno se lo dice que tiene las manos manchadas de sangre del terrorismo que que se le preguntas a la saciedad iba a indultar o no presidente lo Gobierno tienen que hacer lo que le parezca más oportuno cercenando fallando pero no puede el resto de candidatos hará usted dice pues no le voy a contestar Inés

Voz 0230 53:02 luego tantas cosas que se han dicho

Voz 4 53:04 de su ciudad y todo eso eso también hace que grito yo a la

Voz 0470 53:08 el Liverpool también gritaron hablar no

Voz 4 53:18 cuanta cuando dio el Barça a mis amigos madrileños claro es que yo yo vivo la esquizofrenia ciudades es decir no hay momentos que voy en taxi no sé en cuál es claro

Voz 0470 53:33 sí digo donde estoy ahora

Voz 4 53:37 sí y por lo tanto me consta que Madrid vivió con pasión

Voz 0230 53:45 ha derrotado derrota del Barcelona Toni ha hablado antes de los desde Proust yo no sé si estás de acuerdo en que en la radio ese papel de Bruce para Bruce es la publicidad yo por ejemplo la publicidad mi publicidad ustedes la dos locales una es la de pasito a pasito

Voz 25 54:08 hola de más todavía la de Don Pollo con Luis Arribas Castro a Ribéry

Voz 0470 54:17 en la casa de las es verdad

Voz 0480 54:28 Quique sí ahora que estás rodeada de niños otra vez que quería saber si has detectado la edad a la que los humanos dejamos de ser adorable

Voz 12 54:38 bueno yo esta es una gran pregunta es si

Voz 4 54:41 existe pero consuela es decir somos niños que hemos crecido durante un tiempo parece que no somos niños que acabamos Si vivimos lo suficiente mira te lo que te digo si vivimos lo suficiente volvemos a ser niños que se no me a mucha gente en sus últimos momentos dice

Voz 33 55:05 mama mama

Voz 4 55:07 es decir yo que he tenido la desgracia estará algunas periplos hospitalarios no no por mí sino por mi familia oir como un anciano que están un proceso terminal llama a su madre es apoteósico nunca dejamos de ser niños y por lo tanto a ti te digo que estás escondido tras los auriculares con esto es con barba

Voz 0470 55:36 eres niño eres un niño adorable

Voz 1715 55:41 qué te pasa con la muerte Javier en tu último libro en adiós muy buenas recurre a a distintos personajes para incide en el tema en un cementerio pequeñito de pueblo clave llamar novia mide desde la infancia que que si estamos o no estamos tampoco pollos yo yo comparto contigo que estamos poco pero

Voz 4 55:56 parados Omar va a este perdona es que he visto una cosa pavorosa hace quizá quince días os tres semanas no tuvo su visto bueno sí hombre pero sí

Voz 0470 56:06 por ahora sí

Voz 1715 56:11 si la revista la revista Dios el título ya es fantástico la revista de las empresas funerarias un concurso de cuentos si efectivamente

Voz 4 56:19 bueno pues no me interesa porque es que sea un poco un poco para siempre la muerte estaría bien si fuese como las películas un ratillo matan a Robert Allen la película bien otra vez

Voz 0470 56:34 además unas catarsis

Voz 4 56:36 bueno por volver pues esta conversación Javier no va a morir sin que

Voz 1715 56:40 eh tú como invitado que es lo que hacemos todo lunes lances palabras arcano ya las vallas capeando tú vas tú piensan conceptos en palabras si quiere muertes vida Figueres Gallifa ante lo que era tu nuevas lanzando palabras del cierre la entrevista capeando vale venga tira

Voz 28 56:55 yo es la similar existencia bien bien bien ella o como a Sánchez Galán existencia ya ya ya yo yo pie enviar realmente a la existencia no me quiero resistir porque en el fondo tengo claro que todos vamos a morir pero la existencia de estoy cogiendo cariño porque conforme polución no me convierto en un niño trajo al mozo eh loco simplemente tambien Boko que sólo toco pero bueno esto está lleno de mocos lo he visto muchas veces pero es culpa de que España se nos ha llenado de franceses la amor amor me tasa palabra yo en realidad me pone de buen humor os porque yo veo mucho amor que Alicante pero si yo estoy enamorado de alguien este Mika infantes cuál es la siguiente

Voz 0470 57:37 es la cerilla de las orejas

Voz 28 57:42 antes no va a ser extraño que hacen las orejas para celebrar mi cumpleaños delante de la perla sacó la cerilla a desafiando desde el barrio porque necesitamos tantas cerillas lo pienso lo contrario porque hoy en día España está llena a diario su con una palabra ahora para que termine

Voz 4 58:00 en Psicosis Metheny Psicosis

Voz 28 58:03 realmente la palabra es meten Psicosis a mí me llaman Kafka porque trae con mi propia metamorfosis que si realmente arcano empieza el porque tengo muchos problemas mestizos centro técnica apesta soy un psicópata visite España en que voy a gritar Javier Sardá venga

Voz 0470 58:27 gracias a todos

