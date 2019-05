La Ventana (13/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 en las seis de la tarde las cinco en Canarias

el Ministerio de Trabajo ha publicado esta tarde la guía para aclarar dudas sobre el registro de jornada laboral que entró en vigor ayer una ley que obliga a las empresas a llevar un control diario del inicio y el final de la jornada de esos empleados

Voz 1762 00:21 la guía consta de nueve páginas en la portada y en ellas enfatizó que es obligado registrar la entrada y la salida de todos los trabajadores con pocas excepciones una de ellas la más clara el personal de alta dirección excluido explícitamente también a menos que su normativa propia recoja lo contrario colectivos como deportistas empleadas de hogar o artistas los demás incluidos cargos intermedios con libre disponibilidad de tiempo de trabajo personas con teletrabajo los que tienen horarios flexibles su aquellos consecuencias temporales de trabajo superiores al día han de figurar en el registro pero la guía recomienda para ellos formulas asequibles como registros telemáticos e incluso la autogestión del tiempo la firma del trabajador de sus propias jornadas si el empresario las pruebas

Voz 1715 00:56 si esta tarde Pedro Blanco estamos de nuevo muy muy pendientes de las bolsas y lo estamos porque la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sumado hoy un nuevo capítulo después de que Pekín ha impuesto nuevos aranceles a productos estadounidenses por valor de sesenta mil millones de dólares Wall Street está sufriendo fuertes pérdidas la Bolsa española ha acentuado hoy su racha negativa Javier Ruiz buenas tardes buenas tardes cero coma ocho

Voz 3 01:16 por ciento Se ha dejado el Ibex pero es que la bofetada ha sido espectacular en las empresas exportadoras Indra pierde un cinco setenta y cinco por ciento Arcelor un cinco por ciento Cie Automotive un cuatro Siemens otro cuatro por ciento hoy ha habido bofetón

Voz 4 01:32 neutralizado porque Wall Street está también en humo

Voz 3 01:34 los rojos a esta hora el S&P cayendo un dos por ciento el Dow Jones cayendo otro dos por ciento y el blanco suizo la Unión de Bancos Suizos diciendo hay que salir de Asia esta es la situación ahora

Voz 1715 01:45 el número siete de la candidatura de Vox en Alcalá de Henares en Madrid ha renunciado después de que el medio la marea desvelara que había pertenecido

Voz 0281 01:52 todo a una organización nazi Elordi Madrid Alfonso Ojea Jorge bonito ver hasta hoy número siete de Bosch en la lista al Ayuntamiento madrileño de Alcalá de Henares ha renunciado a su puesto tras descubrirse su pasado nazi en el grupo Nacional en un comunicado la formación de Santiago Abascal reconoce que la decisión se ha tomado tras conocer esta formación política que bonito mantiene una relación de más de veinte años de antigüedad con una asociación cuyo contenido ideológico es rotundamente contrario a lo que mantiene Vox

Voz 1715 02:20 en Francia Alemania Reino Unido ha mostrado hoy su preocupación por la escalada de violencia en el noroeste de Siria donde los últimos combates han dejado más de cien civiles muertos en las últimas semanas deportes Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 02:30 buenas tardes acabo de finalizar la tercera etapa del Giro de Italia la victoria será llevado al esprín el italiano Elia Viviane y no hay cambios en la general Roddick sigue llevando la maglia rosa el mejor españoles Pello Bilbao en el puesto décimo de la general y en el Master de Tenis de Roma hoy se han clasificado para la siguiente ronda Garbiñe Muguruza Fernando Verdasco y Albert Ramos ha caído eliminado Pablo Carreño

Voz 4 03:01 la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid se muestra satisfecha con la reunión que han mantenido hoy en Puente de Vallecas con el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez y los candidatos socialistas Ángel Gabilondo Pepu Hernández aseguran que el presidente se ha comprometido a trasladar al Ministerio de Fomento sus propuestas en materia de IU infraestructuras para el sur y el este de la región el presidente de la Federación Quique Villalobos también les ha pedido más medios para reforzar la seguridad en este distrito

Voz 5 03:29 Adif es el principal propietario de suelo público en el surgen al este que hay ahora mismo muchos mares verías que estaban en desuso en infrautilización pues simplemente ese tema ya sería algo valiosísimo para la articulación de la estrategia o las conexiones por ejemplo con los polígonos industriales y no solamente las físicas terrestres sino también de telecomunicaciones y en ese sentido cosas hemos insistido en la necesidad de que haya más medios para tener más seguridad en Puente de Vallecas

Voz 0281 04:03 hoy en Radio Madrid hemos hablado con personas

Voz 4 04:05 el colectivo LGTB y que han evaluado con sus historias los aciertos y errores en esta materia durante la última legislatura en la comunidad Kika Fumero es profesora en excedencia y ahora imparte talleres de formación LGT Bay para docentes

Voz 6 04:19 al no ser una formación obligatoria por ahora a pesar de que tenemos la ley la Comunidad de Madrid tiene una ley muy potente muy buena en materia LGBT la formación todavía no no es obligatoria aquel que puso soldados profesor de matemáticas o promesa ahora que tiene la quedan matemáticas obligatorio que aprendan matemáticas socio obligatorio pero no es obligatorio que eh el tener conocimiento sobre la realidad LGBT

continúa el sol en toda la región con veintiocho grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 7 05:02 te gusta te te gusta informarte instancias acompaña Iñaki tú me pides algo al momento te lo doy escucha Hoy por hoy

Voz 8 05:17 la rima no es bueno pero la intención

Voz 21 09:06 el guardameta me despedí recoge Quini quiniela Schuster intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta atención bueno juego el árbitro

Voz 22 09:16 sobre todo me suena a mí muy antiguo que escapamos de otra época escuchar el fútbol

Voz 23 09:22 deporte más moderno que hay que hacer a escucharles

Voz 21 09:25 arte en la Cadena Ser a mano además fantástico Di Stéfano maravilloso

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:38 sólo a seis y casi diez minutos de la tarde las cinco en Canarias cada tarde a esta hora nos damos una vuelta por la historia de la mano de Nieves Concostrina Un día pueden ser Historias de Reyes otro de de princesas crónicas de batallas aventuras descubrimientos también de vez en cuando la incursión en episodios llegamos inesperados por ejemplo lo de los británicos y el té la manía ésa la la obsesión la tradición del té a las cinco eso de dónde viene se lo han preguntado alguna vez

Voz 6 10:25 en de dónde les viene a los Beatles

Voz 1626 10:29 es eso de estar tomando té a todas horas sobre todas las cinco para no dejar de lado el topicazo seguramente no les gustará a reconocer que la idea no fue suya pero se siente no fue suya el trece de mayo de mil seiscientos sesenta y dos llegó a Inglaterra una princesa portuguesa para casarse con el Rey Carlos II la muchacha Se llamaba Catalina de Braganza en su equipaje llevaba una cajita con hierbas secas que mezclaba con agua caliente el Rey ante el temor de haberse casado con una drogodependiente preguntó qué brebaje Sese querida Catalina dijo este querido o así tacita a tacita se fue liando la cosa

Voz 26 11:07 invita

Voz 1626 11:18 la popularidad que adquirió el té entre los cortesanos ingleses tiene su explicación histórica verán Carlos II aquel Kerr insta

Voz 27 11:26 logró la monarquía después de un extravagante periodo repite

Voz 1626 11:28 el canon se encontró con dos problemas cuando recuperó el trono estaba sin blanca y no tenía heredero legítimo de los otros sí porque tener tenía trece hijo bastardos al recorte la única solución era casarse con una princesa rica que además le diera un hijo oficial esa princesa fue la portuguesa Catalina de Braganza que llegó con una jugosa dote la cajita de T Al Rey se les solucionó el asunto del dinero pero no el del hijo no prosperó ninguna embarazo pero el caso es que la reina Catalina no perdonaba ni un día su infusión habitual de té y los pelotas cortesanos empezaron a sumarse a la moda así de tontamente el TS hizo costumbre la Corte hilo de tomarlo a las cinco también empezó a lo tonto fue por una señora de alto standing del siglo XIX que decidió establecer el té de la tarde en el gabinete azul de su casoplón rural reunía a otras zonas entre las tres y las cinco entre el almuerzo y la cena para tomar un té con pastillitas pastelitos así estaban que no bajaban de la talla cincuenta y ocho esa costumbre privadas alto luego a los salones de té la infusión se ha convertido en la bebida no alcohólica preferida de Inglaterra también es verdad que otros prefieren el gintonic de las siete antes que el té de las cinco mucho mejor dónde va a parar estábamos indica

Voz 28 13:04 el te la tetera es de Purcell La Habana pero no se debe John

Voz 0313 13:12 hombre si me dan a elegir pues yo yo me apunto al al bando de Nieves sin ninguna duda pero pero el té tiene su punto eh además hay tantos otro día nos ocuparemos con más detalle ahora tenemos noticia de última hora un incendio en marcha a las puertas de Doña Ana con decenas de bomberos luchando contra las llamas Radio Huelva Carmen Márquez buenas tardes qué pasa

Voz 29 13:33 hola qué tal buenas tardes pues efectivamente a las doce y media de la tarde se ha iniciado un incendio forestal en la finca los mimbres que está en el término municipal de Almonte está a las puertas de Doñana muy cerquita en la Guardia Civil de Tráfico ha tenido que cerrar la de forma puntual la A cuatro ocho tres que en la carretera que une al monte con el Rocío y Matalascañas sobre todo por el humo que impedía la visibilidad y también para permitir a a los bomberos del Plan Infoca eh acaba o intentar controlar este incendio que a esa hora siga activo hay medio centenar de bomberos cuatro autobombas cuatro helicópteros a los que sean

Voz 0313 14:12 unido miembras de una fábrica de la localidad

Voz 29 14:14 Arguiñano de Cártama dice el Infoca que está afectando principalmente a zona agrícola e ir parece que las llamas no parece que las llamas vayan adentrarse en el Parque Nacional aun con todo todavía como digo está activo e el Ayuntamiento de Almonte ha activado un plan de emergencia local la alcaldesa Rocío Espinosa con la que hablábamos hace unos minutos se mostraba preocupada principalmente por la cercanía de fin cola de fincas agrícolas y también de de núcleos poblacionales a a la zona del incendio si te parece vamos escucharla

Voz 30 14:45 no solamente por el Parque Nacional que por supuesto sino para mí lo más eh digamos más preocupante que hay muchas fincas agrícolas muchas personas trabajando en el campo dos núcleos urbanos e muy cercanos en Rocío y Matalascañas y esa es la preocupación que yo como alcaldesa obviamente y todo lo todo el dispositivo se conoce entre las personas

Voz 29 15:07 será la circunstancia que ayer domingo también hubo otro incendio en el término municipal de Almonte que afectó a tres hectáreas estamos pendientes de

Voz 0313 15:15 el la evolución de ese incendio sopla el viento o no

Voz 29 15:19 si hay viento nos decía la alcaldesa que el viento

Voz 0313 15:22 estos fundamental solo

Voz 29 15:24 no sopla sólo de una dirección sino que es cambiante entonces

Voz 0313 15:27 aunque en principio parece que que

Voz 29 15:29 eh está entre comillas controlado todavía no oficialmente no está controlado pero que que hay muchas personas

Voz 27 15:35 la bajando para controlarlo e lo cierto

Voz 29 15:37 es que eh pues eso el viento puede dificultar e puede suponer algún problema esperemos que en bueno pues en breve se pueda controlar y que se quede en eso en un susto

Voz 0313 15:49 Carmen Márquez desde Radio vuelva informando un incendio a las puertas de Doñana seguimos pendientes de novedades compañera un abrazo

Voz 29 15:55 gracias tal

Voz 2 15:59 y ahora qué sentiría para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los libros compete a mí tener por bote que no son

Voz 0313 16:31 también Prado buenas tardes amigos buenas tardes Carla sillones estabas en Paraguay cuando ha aterrizado esta mañana aquí estoy para compartir buenos libros aunque adelanto conocer libros sobre el infierno es tal qué tal tu lectura de poemas bien muy

Voz 0281 16:46 bien la verdad yo no conocía bueno muy bien la de Buenos Aires que Buenos Aires es el la la la ciudad con la que sueñan todos los poetas no hay lugar donde se respete aplauda y atienda más la poesía que en Buenos Aires en Asunción monografía que no conocía y muy bien hay un centro cultural español yo siempre aprovecho para decir resaltar la buenísima tarea que están haciendo por todas partes los centros culturales españoles de gente como en fin que les salva la vida a los a los escritores de cada sitio la verdad magníficos

Voz 0313 17:15 Javier Sagarna director de la Escuela de Escritores bienvenido hola qué tal como el concurso de relatos esta semana

Voz 31 17:20 bien bien las líneas habituales es setecientos diecinueve relatos eh bueno partido una frase que quedaba que yo te digamos dejaba cosa bastante abierta no de toda la vida de toda la vida a partir de cuantas cosas son de toda la vida mentir a partir de esa frase cuentas clase pueden decidir bueno pues de doscientos diecinueve y tres finalista esto

Voz 0313 17:38 así llego yo a casa llega el correo que me llega un libro de Arantxa

Voz 32 17:41 portales vengo de Buenos Aires y a quién me encuentro en el aeropuerto aquel me encanta ganar al puerto a mano a mano en el Palau ganador de Relatos en cadena las setas están por todas partes

Voz 31 17:50 ejemplo el viernes que viene quién presenta su libro en la escuela de escritores así a Susaeta

Voz 0313 17:54 mira es todo está empezando a preocupar esto se está haciendo muy grande bueno luego iríamos con los relatos de esta semana ahora

Voz 7 18:06 sí

Voz 0313 18:27 el año dos mil uno Se público vamos a recordarlo con un éxito enorme de de de crítica y de electores soldados de Salamina una novela a ver cómo lo digo no novela disfrazada de relatos real que tiene que tenía que tiene como hilo conductor la historia de cómo el poeta fundador de Falange después de la guerra ministro de Franco Rafael Sánchez Mazas escapó con vida fusilamientos de prisioneros gracias a un joven soldado republicano la novela fue llevada al cine por David Trueba

Voz 8 18:58 mazos y su fusilamiento te trae sin cuidado verdad entiendo escritores sois unos sentimentales tú lo que a Buscando es una héroe héroe suyo no cuando salir hacia el frente iban conmigo otros muchachos todos de Tarrasa otras cuartos eran tan jóvenes no pasa un día sin que me acuerde de cinco uno conoció las cosas buenas de la vida una mujer dijo que se metiera en la cama con ellos el domingo por la mañana

Voz 33 19:34 no

Voz 8 19:35 adiós recuerda sino una miserable pueblo miserable ni una mierda de país llevara su no

Voz 0313 19:52 bueno pues ahora Reservoir Books acaba de publicar su versión en novela gráfica basada en la que escribió Javier Cercas y con guión dibujo y color es magnífico por cierto de devorada portadas extraordinaria el dibujante de tebeos José Pablo García Pablo está en en SER Málaga Javierre tenemos en Radio Barcelona Javier buenas tardes hoy cuánto tiempo de verdad cuántas ganas además bueno igualmente cómo estás encantado además nos conocimos cuando te acuerdas yo estaba en en TV3 hicimos una especial con motivo de con motivo de de tu novela de soldados y si yo sé hace hace un montón de años yo Juan muy presente José Pablo buenas tardes

Voz 0355 20:35 hola buenas tardes qué tal amigo cómo estás hoy una curiosa

Voz 0313 20:37 la cuál era tu relación previa con con la novela antes de antes

Voz 27 20:41 algo

Voz 0355 20:42 pues había leído un libro la peli agudiza la película cuando se estrenó Plame una fecha y luego la novela la ley cómodo otro año matarles yo

Voz 0313 20:51 cuando recibes un encargo como este o como te reacción al cuerpo con ilusión

Voz 0355 20:55 con con con un poquito de miedo como mucho mucha responsabilidad porque una obra que ha emocionado a millones de lectores no quieres empezar a altura no hay no hacer el ridículo pero muy bien

Voz 0313 21:08 Javier la idea de de llevar Soldados de Salamina al terreno de la novela gráfica de quiénes

Voz 27 21:12 estoy mi editor Claudio López que murió hace pues la madre el tuvo la idea de me lo propuso y yo acepto encantado claro

Voz 0313 21:22 oye pero tú estabas en esta onda o o te te pillo por sorpresa

Voz 27 21:26 no no totalmente por sorpresa sean tenían idea no no no no se me hubiera ocurrido tal no sé porque se le ocurrió a ver cualquier cualquier versión que propongan de un libro mío pues me parece estupendo estoy encantado me acuerdo siempre de un escritor irlandés que llama contó Vivienne una de pregunte por una versión que habían hecho teatral de subir de una novela suya y él me dijo no está muy bien pero es que sabe lo que me pasa es que yo cuando alguien se interesa por algo de lo que yo escribo pierdo por completo el sentido crítico me pasa lo mismo sabiendo todo lo que hacen me parece bien y en particular esta también una versión teatral de llevando ya que no sé si viste que estaba aún no

Voz 0313 22:04 no lo he visto no no no no estaba muy Javier déjate

Voz 0281 22:07 de subterfugios tú no querías que hicieron la novela era ser personaje de cómic

Voz 0313 22:12 eso es lo que a ti te ponen a confiesa

Voz 27 22:16 Benjamin ha hecho una cosa yo no quería decirle la verdad es que además no no es qué pasa que el tipo el Javier Cercas de la del cómic se parece más a mí que el Javier Cercas de la novela posea es que soy vamos es muy vivo retrato

Voz 0313 22:32 Javier cerquita desde una absoluta pero sí pero una pero sí sí

Voz 27 22:37 drástico la oye más lo dos

Voz 0313 22:40 el paso es imposible brote aquella no hay muñeco que te iguala te llena se oye el proceso son Javier y José Pablo como a ver cómo habéis colaborado como tú cuando ya empieza a esto Javier te retiras o metes mano como habéis hecho

Voz 0355 22:58 a ver quién habla os hablo yo no bueno el proceso ha sido trabajaré en esta novela terminarla y conocer a Javier cerca luego porque no no no hemos notado conocido hasta hace muy poco hasta hace un mes en el Salón del Comic Barcelona

Voz 0281 23:13 hombre si seguimos recomendando o te acuerdas cuando salió nada más deberá estuvimos recomendando aquí sí señor el libro decíamos

Voz 0313 23:20 que es que es que claro cada vez cada vez

Voz 0281 23:23 está más cerca de de de hacer verdad el plural de la novelas que hay muchos Soldados de Salamina porque es verdad que ya está libre hasta la película ya estaba la obra de teatro ahora está el cómic no es verdad que el plural Se está haciendo se está encarnando en diferentes cosas es una maravilla es una es una demostración de cómo esta historia ha calado en la gente

Voz 27 23:40 no sí sí sí si no es estupendo porque además a ver las novelas son las palabras que las que las integran la novela no haberles sacado pero cada lector enriquece una novela como sabéis muy bien que no todos los que nos dedicamos a la literatura sabemos que no es literatura sin lector a los electores completan los libros yo siempre pongo cincuenta por ciento pero el otro cincuenta por ciento lo ponen lector cuando encima trasladas esa esa esas palabras a otra a otro lenguaje pues es fantástico no es una forma de enriquecer lo no lo interesante es que se convierte en otra cosa por eso es decir la la la hay gente que me pregunta cuando eso pasa siempre cuando lleva una novela al cine o al teatro donde sea no otra otro medio oye vamos a ver en la pantalla te preguntan los lectores bienintencionados vamos a ver en la pantalla lo que hemos leído en la novela Mi respuesta siempre la misma eso es imposible por lo que usted ha leído en la novela sólo lo ha leído usted nadie más esa es la magia de la literatura de verdad cada lector crea su libro entonces lo que hay aquí es lo que ha hecho José Pablo que yo creo que es excelente pero pero es otra cosa

Voz 0281 24:51 oye de Pablo en el que lea esta aversión de soldados de Salamina sigue siendo un lector o ya es otra cosa

Voz 0355 24:57 bueno es que siempre es ha repetido no que el cómic es como un

Voz 4 25:00 el paso no para que lo niño empiecen al e mail

Voz 0355 25:02 a pase luego a lectura ah sí pero es

Voz 0281 25:05 el paso que va cuarto porque ya ha habido pero claro

Voz 0355 25:09 yo más bien veo estaba facción como una un complemento no la novela Sunny la sustituyen y debería ser la o bueno si estamos promocionando la no en la primera lectura pues adelante pero yo he procurado que al paso la traducción al lenguaje visual al cómic aporte más que que no y que todo ese ese carácter documental periodístico que tiene la novela pues a través de la imágenes porque bueno eso pero los personajes reales lo escenario pues

Voz 0313 25:37 ese escenario está tal cual está la ciudad de Girona el restaurante Le la tumba de Machado

Voz 0355 25:42 que leyendo la novela osa con la que sólo valiéndose de la imaginación no eres capaz de llegar a todo eso sitio no hay entonces puede servir como complemento y cómo valorar

Voz 23 25:50 ha habido sea referencia del había hay una una cosa que me gustaría saber porque la novela tiene un componente ensayística componente reflexivo muy potente con los resuelto a la hora ahora llevarlo el cómic el y toda si la parte componente reflexiva que tiene la novela que es muy potente no

Voz 0355 26:09 refiere bueno a la biografía ya

Voz 23 26:11 yo ahora parte fundamental vete cuando empiezan a reflexionar los personajes empieza a repetir lo sucedido etcétera no iríamos cómo va saltando de una conclusión a otra hasta llegar a ese final no como como los resuelto desde el punto de vista de los bultos con imágenes lo ha resuelto con con diálogos como como pregunta con curiosidad sin haberla leído

Voz 27 26:28 el Hazara

Voz 0355 26:30 sigo sin entender la pregunta pero bueno para mí lo más lo más fácil ha sido el segundo capítulo porque era lo más parecido lo que había hecho anteriormente con la adaptación de de Paul Preston de la Guerra Civil y la muerte Guernica la parte ensayística ahí sí documental y dar ha sido la más la más sencilla para mí toda la que más típicamente te veo como ya estaba un poco había perdido un poco el el cómo fue la deja para el final lo casi a diseñar el personaje de Javier por ejemplo de Conchi eso es nada más quebraderos de cabeza porque ya estaba un poco ya que me cuesta mucho

Voz 0313 27:03 eso como es Conchi

Voz 0355 27:05 sí sí como es Conchi me costó muchísimo encontrarla yo casi lo último que

Voz 0313 27:10 que deje yo desde desde antes lo he dicho José Pablo y lo reafirmo me parece que no sé si Javier estará de acuerdo la portadas fabuloso es decir la mirada el fusil de la lluvia las gotas que le caen que serán de lluvia y algunas era también de sudor iré a apuro de a ver qué hago esto es de lo más complicado de dibujar os lo primero que te salió por curioso

Voz 0355 27:28 pero bueno ya la idea la tenía desde el principio de magnífica que esa tenía que ser la casa la portada no porque en torno a lo que gira la historia escrito sí

Voz 34 27:38 oye y los pasos del blanco y negro lo digo por simplificar al color y del color blanco y negro es sólo tenías también muy claro porque antes

Voz 0313 27:45 lo decía Javier Cercas menos que cada uno lee una novela yo la había leído así lo había leído en fragmentos en blanco y negro y fragmentos en color si se Príncipe

Voz 0355 27:56 cuando no sé cuando llamen me lo propusieron pues lo vi claramente osea que que cada uno de los tiempo lo que tenía que tener su propia entidad Hay el color ya que me valgo del dibujo hoy de él

Voz 27 28:08 color paran para trabajar pues era

Voz 0355 28:10 fundamental para que eso fuese claros

Voz 27 28:13 oye es bastante lógico por otra parte no

Voz 0313 28:15 bueno sí porque pasa

Voz 27 28:18 la novela en realidad transcurre tres cuartas partes de la novela transcurre en el presente no iría el presidente está color y en cambio el pasado es decir el pasado la guerra etcétera etcétera está en blanco y negro es una decisión bastante otra aparte es que José Pablo también tenía digamos la dificultad añadida o en cierto sentido la ventaja también de que estaba trabajando con las versiones anteriores es decir tanto con la versión cinematográfica bueno una teatral no sé si habrás visto cuando lo bueno pero la cinematográficas que latinas presentes seguro que por ejemplo la portada está yo creo bastante inspirada en la imagen de central de la película

Voz 0355 28:54 sí se ha convertido en un icono ya la esa imagen del del miliciano de la película aparte bueno no es la primera portada qué hago con un personaje disparando al lector en un fusil ya en mi primer bueno en mi segunda novela gráfica de sobre Joselito también aparecía con una escopeta la disparándole apuntando a al lector el de la Guerra Civil de Paul Preston también aparece un miliciano de

Voz 0313 29:16 sí con de perfil oye Javier quiero que escuches los demás también es quiero que escucha unas palabras tuyas aquí en La Ser en Hoy por Hoy del año dos mil dos sobre Soldados de Salamina y luego me dices si tienen vigencia a día de hoy

Voz 27 29:30 para mucha gente sobre todo de mi edad yo tengo cuarenta años pero también para las sobre todo para la gente más joven incluso esto la recibieron perdonadme la palabra pero un coñazo la historia de los abuelos otra vez estaba hará que nos han dado venga otra es un rollo entonces el hecho de que a mí me enorgullece muchísimo que haya gente de dieciocho años

Voz 35 29:48 diecisiete de dieciséis que lea la novela digo

Voz 27 29:51 esto es la guerra civil resultó que era una cosa realmente que en la que nos va la vida literalmente Ávila y además es una gran aventura yo a mi me gustaría no me importaría y me gustaría incluso que no mi novela como una novela de aventuras

Voz 0313 30:01 lo que es dos cosas la primera han pasado diecisiete años seguimos hablando en términos más o menos parecidos de de la Guerra Civil y con las cosas pendientes que siguen ahí y la segunda de lo de leer soldados a Salamina como novela de aventuras tú dirías que la guerra civiles la mayor aventura el siglo XX o una de las mayores

Voz 27 30:19 a ver es curiosísimo lo que acabas de sacar ahora porque bueno para empezar debo decir que estoy de acuerdo conmigo mismo es una noticia no fíjate es fantástico osea estamos en dos mil dos dices que es esta sí sí claro es que esto se nos ha olvidado por completo pero cuando esa novela parece para empezar a corregir pero mi generación es decir la generación nuestra generación de lo que estamos aquí del que somos los nietos de la guerra adscrito poquísimo sobre la guerra poquísimo luego aparte

Voz 4 30:51 desde ese momento se desencadenó efectivamente

Voz 27 30:54 una serie en fin una serie de cosas la Guerra Civil se volvió a poner de actualidad tanto literariamente como cinematográficamente como incluso políticamente osea la

Voz 0355 31:03 days memoria histórica y todo esto efectiva muy posterior

Voz 27 31:05 dos mil ocho verdad si no recuerdo mal entonces es un hecho que en aquel momento la Guerra Civil bueno pues sí claro por supuesto siempre había siempre había tratado desde en fin desde los protagonistas los hijos de los protagonistas pero los nietos de los protagonistas no no hemos hablado de eso mira yo recuerdo perfectamente cuando entregue esa novela a mi editora la señora muy experta que todavía está Beatriz de Moura me dijo en esta novela estás muy bien pueda Amín aquel momento Dome conocía nada de mi madre Mis leer libros Se acabó mi hija pues todo está muy bien la banda leer tres mil personas a cuatro mil personas lo cual a mí me pareció extraordinario porque vendía mucho menos bueno da igual el caso es que me dijo sí porque esto me interesa a los mayores de sesenta años Se acabó pues da porque la guerra civil me decía yo esto está es un tema acabado liquidado resulta que de repente boom se se se se armó una tremenda it insisto desencadenó bueno pues lo que todavía en cierto modo estamos viviendo un interés nuevo por por la guerra incluso desde el punto de vista

Voz 0313 32:02 cuando cuando tú pronuncia estas palabras Soldados de Salamina iba por la edición número veintidós ya bueno ya era un ya no allanó humillaron pelotazo total si buenos todas las ediciones también Carlos depende la

Voz 27 32:13 es de un millón de ejemplares no diga más

Voz 0313 32:16 pero sí efectivamente ya era no

Voz 0281 32:18 si hasta todas maneras es verdad que Soldados de Salamina fue uno de los barcos rompehielos llegó a sentir una dura tan es cierto que además yo creo que cuantos más libros hay una novela rosa que otra maldita guerra novela sobre la Guerra de cuantos más libros se publican no dicho novelas y libros sobre la Guerra Civil nos damos cuenta de que hemos escrito poco a poco sobre ellas escritos en Estados Unidos hay seiscientos millones de novela sobre la Guerra de Secesión sobre la guerra de Vietnam escrito poco porque hay muchas cosas días privadas de contar bueno sala novela de Javier te hablando en la Guerra Civil pero en realidad la Guerra Civil es un trasfondo está hablando de otras cosas de otra cosa muy importante desde el punto de vista de la creación de un personaje ejemplo de la heroicidad claro bueno yo quiero poner una quinta versión y no lo voy a decir en broma eh una quinta versión sobre la mesa que es que el anuncio que hizo el Atlético de Madrid obviamente basado Soldados de Salamina que un soldado soltado soltaba otro poco lejos serán de Atleti obviamente tenía mucho que ver porque digamos que toca un tipo de de de nobleza que de lo que hablaba Nobel la que es la nobleza en medio de la catástrofe de la novela la novela medio la nobleza en medio del horror que eso es lo que yo creo que queda por encima de la Guerra Civil

Voz 0313 33:29 yo les pido a Javier José Pablo que se queden con nosotros vamos a seguir hablando de esta versión novela gráfica de Soldados de Salamina van ayudar además a elegir al ganador del concurso de relatos esta semana

Voz 8 33:40 normal cien tesis Te6

Voz 9 33:42 yo vi sonríe Bleeckere

Voz 36 33:45 te supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 10 33:51 consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 0313 40:17 esta semana dejamos la frase de toda la vida para construir historias para construir relatos hemos recibido setecientos diecinueve y los tres finalistas son Jorge Romero Alberto Jesús Vargas Javier Puchades vamos a saludarles Jorge Romero tiene cincuenta y dos años en Caudete Albacete es funcionario del Ministerio del Interior Jorge buenas tardes hola qué tal hombre cómo va eso finalista finalista por primera vez verdad pero hace tiempo que no se envía relatos sonó es reciente

Voz 1 40:46 así jugando ya aquí va va va por épocas pero pero para hacerlo

Voz 0313 40:51 muy bien pues que tenga mucha suerte amigo

Voz 1 40:53 muchas gracias Alberto Jesús Vargas sesenta años Mararía

Voz 0313 40:56 año vive en Madrid desde hace veinte ex gestor procesal que son cuerpos de la Administración de Justicia ya es finalista semanal por por quinta sexta vez yo creo Alberto Jesús buenas tardes qué tal

Voz 42 41:05 hola buenas tardes por quinto por sexta debemos sexto eh no encontrando mal

Voz 0313 41:09 esta de que ETA hoyo por cierto a alguno de vosotros tu Alberto por ejemplo leíste Soldados de Salamina

Voz 43 41:15 sí sí lo leí en su momento hace ya años sí fue un libro que dice que volverá

Voz 0313 41:19 el que estábamos con Javier Cercas y con José Pablo García saludando la aparición de el soldados en el formato novela gráfica porque es difícil de olvidar que es lo que más recuerdas que te llamó la atención que te impacto Alberto

Voz 43 41:29 pues a mí me gustó mucho el narrador como como teje la historia y sobre todo porque llega un momento que no sabes dónde dónde termina la crónica hay dónde empieza la ficción no y eso son algo que recuerdo me gustó mucho no

Voz 0313 41:42 mezclan mezcla si no va bien

Voz 43 41:45 esto no con aquel

Voz 1 41:47 con la que Interior ayer

Voz 43 41:49 el Mirage exactamente hubiera sí que me gusta mucho

Voz 0313 41:54 muy bien Alberto oye que tengas mucha suerte amigo Javier Puchades cincuenta y ocho años de Quart de Poblet en Valencia trabaja como ayudante de tránsito aéreo en el centro de control del aeropuerto de Valencia Javier buenas tardes banales Prada qué tal tal Javier también yo creo que debuta como finalista no no has estado nunca aquí en esta fue

Voz 43 42:11 es la primera vez les muy bien oye que tienes

Voz 0313 42:13 así entre manos y lectura si no es recomendable

Voz 43 42:16 estoy leyendo Los señores del tiempo de Sáenz de la trilogía de esta novelista sí también estoy viendo

Voz 0313 42:25 hoy donada todavía de esta de esta escritora Mela recomiendas Javier

Voz 43 42:29 sí sí a mí me ha enganchado la desde el primer libro oí el tercero casi está mejor que ninguno

Voz 0313 42:34 vale vale vale y que más ibas a decir perdona que te corta

Voz 43 42:36 pues también estable estoy leyendo ahora de Cortázar historia si de famas

Voz 23 42:41 uno de esos con los que no se equivoca seguro

Voz 0313 42:44 muy bien Javier que tenga mucha suerte amigo gracias bueno pues aquí seguimos en La Ventana de los libros luego iremos a libro Relatos para ver quién se lleva el gato al agua pero además de hablar hoy de Soldados de Salamina en en formato novela gráfica Benjamín tiene como siempre alguna recomendación

Voz 2 43:01 la

Voz 44 43:05 será o una cena pero

Voz 0313 43:16 empezamos con antes de los años terribles de Víctor del Árbol en editorial Destino una novela impresionante y además

Voz 45 43:23 qué responde a un reto a sí mismo impresionante Víctor de árbol ha querido ni más de menos que reescribir el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad una novela que todo buen lector de narrativa

Voz 0281 43:33 conoce y que además tiene encima no se si el premio la losa de del Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola que también es una versión de El corazón de las tinieblas bueno antes de los años terribles cuenta la historia

Voz 0313 43:45 de un señor que trabaja en un señor

Voz 0281 43:48 por lo que Uganda que trabaja arreglando bicicletas en Barcelona ha llegado a España después de una larga huida alguien le contacta para que regrese a su país natal para que colabore dando su testimonio de lo que pasó cuando era un niño y lo que pasó cuando niños que fue uno de esos niños soldado reclutado por una secta de fanáticos para contribuir con su visión y consumo y con su testimonio a la reconciliación del país bajo la K

Voz 0313 44:13 hay bastante mentira la historia que nos cuenta es terrible

Voz 0281 44:16 es la historia de un país devastado desde hacía mucho tiempo desde los tiempos de Davy de Idi Amin fijaros cómo acabó y no cuenta que su padre y su padre salía con otros muchos jóvenes en aquellos tiempos a la calle con fotos del Che Guevara de Fidel Castro de Nelson Mandela de Gadafi tú imagínate el cacao que tenían en la cabeza no con ese póquer de fotos no bueno y hay un personaje que es sería el Marlon Brando de esta historia de Víctor del Árbol que se llama Joseph Kony yo con mi era un fanático que consiguió crear entre un ejército y una secta porque es verdad que eran mercenarios

Voz 0313 44:50 bueno es es no le han pillado todavía

Voz 0281 44:52 hasta sí sí ciertos bueno hombre por lógica debería estar muerto pero bueno se ha sabido en algo mejores da que bicho malo nunca nunca muere no bueno medio mercenarios medio medio los seguidores de una secta obsesionada por asesinar a todos los albinos que hubiera en en Uganda cometiendo auténticas carnicerías y formando un gran ejército que quería derrocar al al Gobierno no bueno uno de los niños a los que os reclutas el brote con esta de la novela y uno de los niños albinos al que él salva la vida en un momento determinado que se llama Samuel Abu es un personaje muy misterioso un niño albino que quieren encontrar quieren encontrar Connie porque quieren sacar el corazón y creen que con eso ya exorcizar todos los malos espíritus una novela espectaculares una novela que te da auténtico miedo que explica los salvaje que puede llegar a ser el ser humano lo sola que ha dejado África al mundo occidental

Voz 0313 45:56 como decía Benjamín que esta tarde iba a recomendar tres libros sobre tres infierno

Voz 0281 46:00 el segundo se titula Bucarest polvo y sangre de Margo Rainer

Voz 0313 46:04 en la caja Vox bueno es una periodista

Voz 0281 46:06 es muy conocida en en Polonia una de las grandes en Rumanía no no ya de Pamplona ella nació en en Varsovia es una de las grandes periodistas de Europa del Este una una buena narradora también en este libro lo que cuenta son sus viajes a sus viajes se llama Bucarest polvo y sangre y el polvo y la sangre pues está muy presente el concierto traducción de Ernesto rudo y Ágata or Cecs sexo siempre es decir los traductores porque sino no lo nombras nadie bueno cuenta la historia de Rumanía la Rumanía Ceaucescu la Rumanía comunista como se convierte en un verdadero infierno en la tierra hay un lugar por ejemplo del cable llamado Peter Getty del que Alexander Solzhenitsyn dijo que demostraba que por temibles que fueran las visiones del infierno míticas que pueden tener determinadas religiones desde luego las que el hombre que era la Tierra son las peores no en este Paul Paul textil por ejemplo se practicaba era una un agujero inmundo una cárcel terrorífica donde practicaba la eso tortura es decir se ponía a un preso que estaba preso pues por haber sido profesor por haber sido estudiante por haber tenido una radio por ejemplo tener una radio era un delito porque cuando tenías una radio te iban a buscar la policía hay decían Usted tiene una radio como me demuestra usted que no estado escuchando emisoras prohibidas y entonces ante la duda se lo llevaban y lo mataba no lo tenían lo torturaban lo mandaban a construir carreteras infernales que en el hielo donde morían como con moscas no con el auto tortura ponían uno delante de otro uno lo tenía que arrancar los dientes al otro sino le arrancaban las uñas a él uno tenía que arranca que arrancarle quede de cortarle los párpados al otro sino los suelos cortaban y les castigaban una historia verdaderamente tremenda habla también de aquello que ahora llamamos las Faith News también existían cuatro Ceaucescu al tipo que se dedica a decir que que en Rumanía todo iba fenomenal la gente no pasaba frío las calefacciones funcionaban los comercios estaban about abastecidos al absolutamente todo lo contrario y sabes qué es lo peor para acabar con con la recomendación de este estupendo e hiriente libro que todavía hay gente pero es que sabemos de lo que estamos hablando verdad porque no suena otra gente nuestro propio país verdad todavía hay gente que dice frases como acerca Ceaucescu como está bien que esté muerto lástima que esté muerto eso son los peores para mí

Voz 2 48:20 ha perdido no por tercer infierno en clave literaria

Voz 0313 48:38 salvar vidas en el Mediterráneo de Sandro Veronesi el Nuevos cuadernos