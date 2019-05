La Ventana (13/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias la última hora nos lleva hasta Ibiza donde los equipos de emergencia han localizado un cadáver dentro del edificio ocupado que hoy ha sufrido un grave incendio Radio Ibiza lo ladera

Voz 1 00:17 pues si hay algún cuerpo en el edificio que se ha incendiado esta tarde aquí en Ibiza según fuentes policiales aún se desconoce

Voz 2 00:22 la identidad de la víctima además señala que aún hay zonas del inmueble a las que no han podido acceder mientras tanto recordemos tres personas han ingresado en estado crítico en el hospital de Can Misses tras resultar heridas en este incendio en el que pernoctan unas ochenta personas además uno de ellos asaltado del tercer piso del edificio para huir de las llamas todos han ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos ha decidido el traslado de uno de ellos en el helicóptero al Hospital de la Fe te momento continúan trabajando en la extinción de ese incendio aunque sea o por controlado sobre las cuatro de la tarde

Voz 1715 00:51 que contamos hasta ahora Pedro Blanco contamos con el Ministerio de Trabajo ha publicado por fin la Guía para la aplicación de la ley que obliga a las empresas a llevar un registro de la hora de entrada y de salida de sus empleados esta medida no se va a aplicar según se lee en esa guía a los altos directivos a los a las empleadas de hogar a los deportistas y artistas en el resto de los casos el control horario se aplica a todos los trabajadores sea cual sea su categoría su actividad presa tenga el tamaño que tenga la ministra de Trabajo se ha quejado hoy de la falta de interés de las empresas para activar este control

Voz 3 01:20 por lo que veo Gary se lo ha tomado en serio Sara normas se dio un para periodo que jurídicamente se denomina de vacaciones

Voz 4 01:27 dos meses para que las empresas fuesen viendo cómo cada empresa lo iba hacer por lo que veo pues hay empresas estos muy estos muy nuestro eh lo de esperar al último día pero vamos no es novedosa la norma la norma lleva en vigor dos meses bueno pues sencillamente hay que aplicarla

Voz 1715 01:45 íbamos a volver de nuevo al Tribunal Supremo primera sesión de esta semana del juicio por uno de octubre el teniente de alcalde de Barcelona ha calificado de brutal la actuación policial ese día siguiendo el juicio Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 01:55 buenas tardes Jaume Assens ha defendido que el Ayuntamiento de Barcelona apoyase el referéndum ilegal dice a pesar de saber que había sido prohibido y ha explicado que ese día estuvo en el colegio Ramon Llull uno de los puntos más conflictivos de la jornada

Voz 5 02:06 presencié cargas policiales que a mi parecer

Voz 0867 02:09 discriminadas vi varias personas heridas

Voz 5 02:12 vi golpeó contra gente que estaba indefensa

Voz 0055 02:15 encontronazo entre diputados electos Pedro Assens diputado por En Comú Podem ha protestado por tener que contestar a las preguntas del abogado Javier Ortega Smith diputado por Vox

Voz 1715 02:23 en Cataluña la Junta Electoral de Barcelona ha aceptado que tanto Oriol Junqueras desde la cárcel como Toni Comín desde Bruselas participen en el debate electoral europeo organizado por TV3 en el caso de que Junqueras tendrá que ser la prisión la que decida en última instancia si el preso puede participar o no en ese debate hice da permiso el ex presidente de ha anunciado a través de Twitter que también participará en el debate electoral vamos con la información del deporte Jesús Gallego

Voz 0919 02:47 qué tal buenas tardes en el Master mil de tenis de Roma jugaban hoy cuatro españoles han pasado a la siguiente ronda Garbiñe Muguruza Fernando Verdasco y Albert Ramos ha caído eliminado Pablo Carreño Nadal debutará el próximo miércoles en el Giro tercera etapa el italiano Viviane y que se había impuesto al sprint en la misma ha sido descalificado por la organización por un movimiento irregular en ese esprín así que la victoria se le concede al colombiano Fernando Gaviria no hay cambios en la general y recordemos que tenemos fútbol de Segunda División A las nueve cierra la jornada el partido que enfrenta en La Rosaleda al Málaga y al Real Oviedo

Voz 6 03:24 sólo necesitas un pequeño respiro

Voz 7 03:28 para ver las cosas de otra forma veinticinco y la actual transforma Ángels Barceló la Cadena Ser

Voz 1715 03:38 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0313 03:47 S

Voz 8 03:49 en los informativos

Voz 1322 03:55 atar T sentirme obligado a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar

Voz 9 04:00 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutuas consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 10 04:18 hola qué tal está

Voz 11 04:21 muy preocupada mi negocio no está yendo como es

Voz 0313 04:24 pues yo no doy abasto

Voz 0867 04:26 este que puso anunció en la radio que en poco tiempo

Voz 0313 04:28 sí también conoce esto son no parar

Voz 0867 04:32 pues deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negó

Voz 12 04:37 Cintra en ser publicidad punto esquí ayuda tu negocio a despegar apunta Viana ser publicidad punto es

Voz 13 04:45 tú cómo lo ves yo lo veo todo con el nuevo progresivo 4k único de la un progresivo personalizado con visión excelente compara la última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama comer 4k único porque tus ojos y turistas son únicos ahora hay solo embistió el segundo par de comer 4k único gratis

Voz 1322 05:05 necesita es ponerle humor a tu vida las sonrisas son vida esta semana se celebra en A Coruña el encuentro mundial del humor la mayor concentración de talento y sonrisas del mundo que con este emotivo A vivir que son dos días se emitirá este sábado desde el Teatro Colón con presencia de los cómicos del programa espacio ofrecido por los mini créditos de vivos punto es líder en créditos rápidos on line

Voz 8 05:30 en La Ventana con Carles Francino aquí yo

Voz 0313 06:17 hoy hace cinco años que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció el fallo pionero que los ciudadanos tienen derecho a ser olvidados en la red a borrar la huella digital desde entonces España se ha convertido en el quinto país europeo con más solicitudes los usuarios han remitido a Google casi ochenta mil peticiones pero de estas el buscador sólo ha suprimido bueno menos del cuarenta por ciento en Europa esas cifras elevan las peticiones a ochocientas mil son datos recopilados por la agencia Efe a partir del propio informe de transparencia que Google actualiza publica cada día pero esta tarde queríamos recordar el caso el caso concreto que marcó un antes y un después en la jurisprudencia comunitaria sobre Internet fue gracias a una sentencia fallada a instancias del español Mario corteja que fue defendida por la Agencia Española de Protección de Datos Mario buenas tardes hola

Voz 14 07:08 hola buenas tardes y tal bueno hablamos en su momento

Voz 0313 07:10 el litigio duró mucho tiempo mereció la pena y además ha servido algo suplementario para que muchas otras personas Se estén apoyando a esa resolución para reclamar a Google ya otros buscadores la la supresión de enlaces a informaciones Hall que les son perjudiciales no o que ya no están actualizadas como era su caso

Voz 14 07:27 exactamente exactamente así

Voz 0313 07:30 para contento no han pasado cinco años ya no sé si será llamamos veces Hoyos si alguien le ha recordado mal en fin la trascendencia de esa de esa batalla el cumpleaños yo me acuerdo que en su momento no dijo esa frase me quedo dice luchar contra Google es luchar contra Dios

Voz 15 07:47 así pues practiqué

Voz 14 07:49 lamentaba era ya un poquito más pero sí es un gigante luchar contra un gigante en todo el mundo tiene un lo te tremendo evidentemente pues es es una lucha titánica

Voz 0313 08:05 Mario el recuerdo no recuerdan los oyentes de La Ventana con cómo fue su historia cómo empezó todo

Voz 14 08:09 bueno esto realmente por un tema que salió en un periódico y que en esos momentos era obligación pues poner anuncios tenía un embargo porque era co propietario de un bien no era embargo mío personal del bien el otra parte el problema que tú ves que salió después

Voz 16 08:33 a ningún porque empezaron pues ha

Voz 14 08:36 indexar pues todo la la prensa no a digitalizar yo quería que su pues no tenía que estar ahí porque no era primer nalga mio después porque no tenía ninguna relevancia ningún tipo de relevancia e para nadie en ese momento pues ahí empezó la dura la lucha pues eh fui sí ha al buscador el buscador me envió a Estados Unidos eh que tenía que poner la demanda en Estados Unidos ya que bueno pues lo normal es que si trabajas en España o en cualquier país de la Comunidad Económica Europea pues las leyes son europeas de cada país y si la for está haciendo desde aquí pues la legislación no es americana es española Hay fue si tienen que tener eh dirigirse a la legislación del país

Voz 0313 09:24 yo si hoy tecleó su nombre en Google ya no aparece nada que apareció de él

Voz 14 09:30 Doria parece no sesenta setenta mil enlaces pero bueno de la historia a nivel mundial pues eh de la prensa de la historia pero

Voz 17 09:42 pero nada de aquello del origen no el origen no no no no esté ha suprimido ya habría claro ya eh

Voz 0313 09:50 no se aplica este derecho al olvido para ejercer la libertad de expresión e información por interés público eso esos otra cosa eh

Voz 14 09:56 la libertad de acción y es una cosa totalmente distinta y a veces se confunde en la libertad de expresión pero cuando entra en conflictos con los derechos y libertades como la difamación y calumnia es acoso que hay hoy día amenaza eso no es libertad de expresión la libertad expresión yo la entiendo que el derecho a expresar y difundir

Voz 18 10:24 pasión ideas como siempre ha sido no

Voz 14 10:27 eso eh está solo súper protegido ahí no hay por eso evidentemente dicen es que Google sólo da al cuarenta por ciento al cincuenta por ciento a solo no da muchas veces lo que tiene que da porque cuando uno a Google no sólo dan pues puede ir a la Agencia Protección de Datos y otros sitios pero está muy legislado para que evidentemente no se traspase la línea de la protección desde perdón la libertad de expresión

Voz 17 10:58 no

Voz 0313 10:59 Mario usted en en todo el momento en todos los capítulos de esta batalla de este proceso se sintió arropado por la Agencia Española en este caso de datos sin que que no era una cosa individual sino que estaba ahí

Voz 14 11:12 totalmente estuvo o pues hay pues bueno me sentía arropado evidentemente porque en ese momento no había ninguna legislación no había nada en absoluto la Agencia de Protección de Datos e hizo pues la consulta pertinente a la Comunidad Económica Europea diciendo cómo debemos actuar sino hay ley eso o debemos hacerlas y a partir de ahí pues es donde se ha ido recogiendo el reglamento actual de protección de datos que es bastante importante y bueno pues se está habilitando herramientas hará e la actualidad no que antes pues no iba mucho más rápido la tecnología

Voz 0313 11:55 que la ley es verdad lo decía usted que que Google es un gigante enorme pero la historia nos enseña demuestra que a veces en ocasiones David le gana también a Goliat barcos deja muchísimas gracias por estar este ratito en La Ventana

Voz 17 12:11 a ustedes adiós todavía más

Voz 3 12:16 a mi si la

Voz 0827 12:27 Barrera

Voz 19 12:32 todo más

Voz 3 12:37 dado fe de que es muy

Voz 20 12:47 no son mis seis Romo o los dos

Voz 3 13:04 aquí Pizzo

Voz 0313 13:15 sabes una cosa Roberto si ahora mismo entrase en Google a ver intenta entrar estoy estoy siempre que dentro se imponemos la palabra Lula luna luna

Voz 1715 13:26 hombre lo primero la luna tiene actividad tectónica que la hace temblar hay otras noticias que hablan de que se está encogiéndose está achicando noticia a mi me parece inquietante la luna tiembla

Voz 17 13:37 mientras encoge Javier Armentia buenas tardes hola qué tal muy buenas

Voz 0313 13:42 el director del Planetario de Pamplona le conocen todos los oyentes

Voz 17 13:45 Santana es para asustarse o no no no no no a ver a ver pues cuenta cuenta

Voz 14 13:51 entre otras cosas porque la luna la tenemos a trescientos ochenta mil kilómetros y entonces todo lo que le pasa a la luna pues los afecta bastante bastante de la no no pero pero bueno además porque porque son son movimientos e la luna hay una idea un poco que decir que es es un mundo geológicamente muerto donde la única lo único agente de cambio importante pues son los impactos no que que provocan esos caracteres y que sabemos que se siguen produciendo impactos en la Luna pero pero no es así la luna se va enfriando como como todos los cuerpos del sistema solar tuvo un un nacimiento hace unos cuatro mil millones de años bastante caliente Isa es enorme bola se ha ido enfriando y ha ido encogiendo poco a poco no eh se logró estiman hace hace unos años que pues las la luna en los últimos mil millones de años se ha reducido unos cien metros eso no es demasiado no lo que pasa es que hace que la corteza de la Luna a la superficie la parte externa de la luna eh que que no tiene placas tectónicas como tiene la tierra donde varias placas y se puede mover entre ellas ocasional

Voz 1322 15:00 claro pues pues se oro genio

Voz 14 15:02 en Cannes esto no pasa en la luna lo que pasa es que al contraerse poco a poco la superficie de la Luna pues como le pasaría una fruta que se que se pone mala es una pasa no se va a arrugado ir a la noticia de hoy es que sean encontrados se ha podido determinar algunas de esas fallas una de esas fracturas que se producen encogerse la luna y que provocó unos terremotos que midieron las misiones Apolo que dejaron unos abrazos ahí en la Luna no durante años

Voz 0313 15:32 por ejemplo si digo una chorrada me lo me lo dice se ha influir en las mareas pongamos por caso

Voz 14 15:38 bueno afectaría un poquito lo que pasa es que eso estamos hablando de de cien metros frente a miles de kilómetros de diámetro con lo cual con lo cual el efecto no es no es apreciable y en movimientos de la luna tendrán más efectos eh el hecho de que se va alejando un poco de nosotros y entonces esto sí tendrá tendrá efectos en la duración de las mareas y de los meses lunares y tal pero también dentro de muchísimos millones de años en principio podemos estar tranquilos piensa Luna que vemos siempre que nos presenta la misma cara hay así pues pues si hice bien digamos que goza de buena salud lo que pasa es que ahora podemos hacer podemos hacer geología no gracias a esos sismógrafos como el que tenemos también ahora en Marte y gracias a las imágenes de la sonda LRO por ejemplo en este caso que que tienen tanta precisión que nos permite medir la la forma en que que los terrenos sean podido mover pues eso remotos que que sucedieron hace hace unos pocos años

Voz 0313 16:35 Icon esa actividad sísmica si en el futuro si en un momento dado nos planteamos vivir en la Luna sería muy complicado nada complicado o habría que arbitrar algún tipo de medida especial

Voz 14 16:46 se habría que tenerlo en cuenta ya cuando se descubrieron a comienzos de los setenta de estos estos terremotos lunares había planes para instalar por ejemplo telescopios en el lado oculto de la Luna en el otro lado de la luna para poder observar el universo o las futuras bases lunares no lo que pasa es que parece que en caso no son no no tiene una sismicidad muy grande la luna no debería tener problema pero sin duda será una cosa a tener en cuenta ponerlo en alguna zona es el tenemos mapas grabó métricas de de la luna hechas con otras misiones como GREIM pues dejan porque sé que sí que es una misión de la NASA que que está conviviendo hasta facer nada

Voz 0313 17:23 si esos mapas los permiten

Voz 14 17:25 ser zonas donde digamos el terreno es más estable y más y más tranquilo para instalar algo por ejemplo la zona del pueblo surge es donde más se suele hablar para poner una base legal

Voz 0313 17:34 pues fíjate Yeste verán así como el cincuenta años de la llegada del hombre a la Luna seguimos descubriendo cosas nos sigue fascinando yo creo que la entre la lo entre la Luna y Marte ahí está ahí está la lucha de lo que más nos nos asombra todavía a los seres humanos verdad

Voz 14 17:50 sin duda la luna además es que la vemos no está de estas dos de estas noches hay me preciosa ahí a todo el mundo nos nos permite imaginar días tenemos por ahí o quién sabe si pues eso es repetir la gesta de hace cincuenta años de los Apolo

Voz 0313 18:04 tú tú lo encuentras mucho sentido o poco sentido a que queramos volver a la Luna

Voz 14 18:09 es lógico está está ahí razonablemente cerca aunque el repasando habrá un poco que con con los cincuenta años la historia de de toda esa carrera espacial realmente casi que llegáramos al alguna fue un poquito de suerte no fue fue verdaderamente complicado y ahora dudo que que podamos volver a caso los chinos dentro de

Voz 15 18:30 pues pocos si tenemos dinero

Voz 14 18:33 logia adecuada

Voz 1715 18:35 hoy lo que hacen es justificar si cabe todavía más un viaje de de ese tipo porque vemos que vamos descubriendo cosas nuevas por muy estudiada y por muy cerca que la tengamos

Voz 14 18:45 claro claro hay que volver a poner sismógrafos hay que seguir registrando la luna y sin duda habrá que explorar las maravillas que nos esconde todavía nuestro satélite

Voz 0313 18:54 Javier Armentia un abrazo y muchísimas gracias como siempre amigo

Voz 14 18:57 saludos buenas tardes

Voz 0313 19:00 no

Voz 21 19:02 Nos

Voz 3 19:12 Belbel

Voz 22 19:20 que

Voz 3 19:24 eh sí

Voz 0313 19:55 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 24 20:03 es la luz el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa ahogar porque con Cepsa hogar tiene hasta un dieciocho por ciento de descuento en lúcidas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos te contratan en Cepsa hogar punto com Cepsa tu mundo más eficiente

Voz 25 20:22 Nuevo Plan Renove de aislamiento de viviendas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta trescientos cincuenta euros por vivienda hasta setecientos cincuenta euros por vivienda unifamiliar esta isla tus fachadas y tejados del frío y el calor disminuye tu factura energética mejora tu confort informa ten el cero doce buen plan renove aislamiento punto com Comunidad de Madrid

Voz 1322 20:47 todos los días del año

Voz 26 20:50 en aparque parque de atracciones Faunia fue Policy muchos más todo el año y todas las veces que quieras sólo ahora tu bono Parques todos los parques por ciento nueve euros menos de tres euros a la semana

Voz 1322 21:01 el punto es

Voz 27 21:05 del auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 1322 21:08 Monta tus neumáticos Pirelli llanta diecisiete y superior lleva te hasta cincuenta euros de descuento en tu próxima compra recuerda cincuenta euros para gastar en lo que tú quieras

Voz 27 21:20 condiciones en auto punto es no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 0867 21:26 en La Ventana de Madrid el Casal como los Stones Pedro Sánchez estrena la campaña Creed pasea por Vallecas junto a sus candidatos Gabilondo y Pepu Hernández pero la calle

Voz 7 21:38 bueno la calle tiene el peligro que tiene para nuestro candidato a la alcaldía hasta qué tal Antena

Voz 8 21:53 en Madrid concretó mucho la venta

Voz 6 22:15 Casal

Voz 0867 22:26 buenas tardes a todos ventana de Madrid electoral programa que hoy y hasta el final esta campaña electoral emitimos desde el escaparate del hotel Hyatt Centrica en plena Gran Vía aquí esta tarde nuestra invitada es la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís con la que charlamos tras actualizar lo último de esta campaña del XXVI condenados y condenados a entenderse tras la ruptura Unidas Podemos respalda por igual la candidatura de Carmena Illa de Sánchez el Ayuntamiento de Madrid a Serra por descartar no descarta ahora incluso un entendimiento con Íñigo Errejón las encuestas aprietan y la última de la razón del Gobierno a PP y Ciudadanos Ibooks en la Asamblea Elena Jiménez qué tal muy buenas tardes

Voz 28 23:07 buenas tardes la candidata de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid dice que la decisión de Carmena de crear otra candidatura no es lo mejor que podría haber pasado pero que es lo que hay y más vale no liar al voto

Voz 0275 23:18 ante frente a generar más problemas eso a mi juicio pasa por apoyar a ambas candidaturas tanto la de Manuela Carmena como la de Sánchez Mato

Voz 28 23:29 el Serra también hace guiños al mar Madrid de Íñigo

Voz 0275 23:32 con creo que hay una gran coincidencia en los programas y que eso nos permite llegar

Voz 28 23:38 lo acuerdos y avisa a las casi tres mil viviendas públicas que vendió el Gobierno regional de Ignacio González a un fondo buitre se recuperarán o por vía judicial o por expropiación

Voz 0275 23:48 hacer uso de una competencia que tiene la Comunidad que es la expropiación por uso para que se ponga al servicio

Voz 28 23:55 me la ciudadanía Unidas Podemos plantea también un impuesto para los grandes propietarios de casas que no la saquen al mercado

Voz 0867 24:01 el enfrentamiento entre el Partido Popular y Podemos ha dado esta mañana otro giro de tuerca nunca mejor dicho Pablo Iglesias le ha recordado a Díaz Ayuso que para expropiaciones las del Partido Popular con los fondos buitre estos son Ayuso ir a esta mujer

Voz 28 24:15 esto tiene como ocupación previa a su actividad política quemar cajeros automáticos sobre lo que es lo único que conozco de ella señoras error quiere quemar

Voz 0867 24:24 cajeros automáticos y quiere quitar la vivienda a los madrileños esto lo dice la candidata de un partido que entregó entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento casi cinco mil viviendas a los fondos buitre que después de Southern a ciudadanos Madrileños yo ya han escuchado antes a Pedro Sánchez en Vallecas Gabilondo dice que no cierra las puertas a nadie y el candidato de Ciudadanos a la Asamblea Ignacio Aguado le ha acusado de predicar desde un púlpito votando no cuando toca pacto con todas las personas que quieran reformar y transformar la Comunidad de Madrid Si alguno quiere ratificar el modelo existente pues yo no estoy de acuerdo y luego correr otra cosa

Voz 1704 25:05 por mucho que el señor Gabilondo se ponga estupendo y hable de regeneración cuando llega la hora de votar aprieta el botón del no porque está cómodo porque es la política que ha hecho en la que entendido toda su vida la de hablar desde un púlpito habla de entender que la política es un aula magna y dar lecciones a los demás pero cuando hay que actuar no atreverse a bajar al más

Voz 0867 25:25 Manuela Carmena insiste en su plan para el paseo de Extremadura no al soterramiento si a un consorcio de ayuntamientos Comunidad vecinos que busque soluciones para los que entran para los que viven allí

Voz 1410 25:36 en el análisis y que nosotros hemos hecho vemos que hay incidencia de todo tipo recreativa turística laboral etcétera todo ese marco tiene que acabar en un organismo que será el món y que efectivamente tendrán una representación de los gobiernos regionales y después también de los distintos municipios que lo conforman y a partir de ahí habrá que hacer un diseño global de temas que son fundamentales

Voz 0867 26:00 diga indique y situamos dos actos de la tarde ahora mismo hasta a Madrid Río se ha ido precisamente Carmena y Errejón para presentar su plan verde para Madrid allí está Carolina Gómez Carolina qué tal muy buenas tardes

Voz 29 26:10 qué tal buenas tardes Casal estamos de Madrid Río a la orilla del Manzanares una de las zonas que más ha cambiado la ciudad en los últimos años que más les desea vuelto estamos rodeados de árboles y polen así que los alérgicos como podéis escuchar estamos padeciendo un poco Errejón y Carmena presentan aquí su plano V para un Madrid más verde en sintonía con la agenda veinte treinta de Naciones Unidas que busca reducir el consumo de energía en las emisiones un cincuenta por ciento el Chester ya están sentados los candidatos la delegada de Movilidad y Medio Ambiente Inés Sabanés Héctor Tejero que está interviene nuestros momentos que es investigador contra el cáncer número cinco en la lista de Errejón a la Asamblea

Voz 0867 26:41 día Chueca se ha ido Vox en concreto a la plaza de Pedro Zerolo emblema del movimiento LGTB y allí Rocío Monasterio se ha reunido con comerciantes y otras asociaciones del barrio Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 26:52 tardes así es una reunión con los representantes de varias asociaciones vecinales y también comerciales para analizar la realidad de este barrio del centro de Madrid había ganas de saber si la candidata a presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña piensa lo mismo que sus compañeros de partido sobre llevar el orgullo la fiesta del Orgullo a la Casa de Campo pero Rocío Monasterio señala que hay un Chueca con graves problemas más allá del orgullo

Voz 30 27:15 te otras cosas de la fiesta el orgullo pero también de de muchas más cosas del botellón que tienen aquí todos los días de las viviendas turísticas de que la de que no no pueden dormir de que no hay manera de de vivir in en de verdad que nosotros lo que queremos es que los madrileños tienen que poder seguir viviendo en el centro de la ciudad y tienen que ser la la prioridad

Voz 0313 27:35 no acabamos de escuchar ha señalado que los pisos

Voz 0089 27:37 turísticos Javier deben ser regulados para impedir que el centro sea un gran hotel y que sólo transiten por el turistas

Voz 0867 27:44 gracias Alfonso somos otro tarde y veintisiete minutos

Voz 7 27:47 yo como veis vivo de mi cuerpo habitualmente

Voz 6 27:50 cuerpo a cuerpo habitualmente

Voz 8 27:54 para el cuerpo y la segunda que el Partido Popular es el partido de Deportes La Ventana de Madrid

Voz 0867 28:10 en unos minutos vamos a saludar a Begoña Villacís que estrena estas entrevistas desde el hotel Hyatt Centrica Madrid desde el corazón de la Gran Vía hacemos

Voz 7 28:19 los especiales electorales de la Ventana de Maris

Voz 12 28:29 la Ventana en las redes sociales a La Ventana quien fue La ventana

Voz 0867 28:41 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros de

Voz 31 28:45 Cortés sabemos que el larguero es mucho más

Voz 32 28:50 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Mas

Voz 0313 28:56 Marcos López Miguel Martín empieza las

Voz 33 28:58 pero no de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 12 29:08 síguenos también en nuestra aplicación móvil siguen el barquero punto Capello

Voz 0867 29:18 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 28 29:20 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dicen a las claras

Voz 12 29:25 a ver si uno más claro agua lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 1322 29:42 Española de Radiodifusión desde tu emisora de la Cadena SER que lleva muchos años

Voz 8 29:49 mañana muchos años contigo

Voz 0867 29:53 qué tal vez demasiado o no perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que tratan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleven tantos años de Cadena SER ya Capsa esto pero nombre que

Voz 1 30:06 sí que sí que queremos pero bueno pero no nos asusta

Voz 8 30:12 cadena SER

Voz 34 30:14 estaremos siempre contigo

Voz 0313 30:16 se la ahora al idiota locutor

Voz 31 30:23 cuenta con la SER pase

Voz 0827 30:26 se

Voz 0867 30:31 dos y media de la tarde desde el Hyatt Centrica Gran Vía entrevistas electorales de La Ventana de Madrid hoy con nosotros la candidata de Ciudadanos al ayuntamiento que coña Villacís qué tal muy buenas tardes buenas tardes estos más bonito que el estudio eh démosle están a la gente paseando con con bolsas de la compra es curiosa nuevo una de una tarde soleada de Madrid

Voz 0275 30:52 estamos ahora mismo a estamos viendo a veces hay uno yo hay que está corriendo que está haciendo deporte hay otro que ha pasado buena mantas es otro que viene de comprar con unas cajas por supuesto gente con maletas y entonces esto es como lo es una obra de teatro más comercio

Voz 0867 31:10 tan llenos y lo digo porque los políticos algunos políticos decían la Gran Vía se quedará vacía vacía no está yo Gracia es no la ha dicho nadie en ningún

Voz 0275 31:18 porque la vía no yo no he sido presume como entrenó pero pero en la la un atractivo en sí mismo lo único que tenemos que conseguir que era zona centro sea pues más habitable

Voz 0867 31:31 efectivamente ahora iremos hablando de la Gran Vía de otras cuestiones pero aclaró ni una cosa ni en realidad a sus posibles votantes quiero que escuche dos intervenciones suyas una en este programa hace menos de un mes y otra de la semana pasada sobre la posibilidad de una alianza o acuerdo con el PSOE Monzú no

Voz 0275 31:46 yo no creo que esa estrategia me va a cerrar ninguna puerta m congresos a tomar una decisión como consecuencia de una circunstancia muy excepcional no es una tabla rasa que nosotros hayamos hecho en todas en todas partes

Voz 35 31:57 la Comunidad de Madrid por ejemplo Ignacio Aguado ha dicho que lo va a pactar con el PSOE si digamos que lleva trabajando no coinciden aquí no coinciden ustedes hombre porque son distintos escenarios

Voz 0275 32:07 yo creo que es evidente que el señor

Voz 36 32:09 he hecho bastantes declaraciones en el sentido de que no se debe noble una alianza con Ciudadanos y la verdad es que tampoco

Voz 0867 32:18 hoy lo tiene claro le puede decir a un votante ciudadanos que al menos usted en el Ayuntamiento no va a aceptar el respaldo del PSOE o viceversa

Voz 0275 32:26 es que yo nunca ha dicho que no voy a aceptar el respaldo del Partido Socialista en ningún caso ni en la primera ocasión en la segunda ocasión yo lo que siempre he mantenido es que yo voy a presentar una alternativa al Gobierno Manuela Carmena y alternativa pasa por ser progresista en cuanto a derechos civiles y sociales que por supuesto voy a seguir defendiendo en esta ciudad también liberal en lo económico en portando yo creo en bajar impuestos creo en desmontar la red clientelar que han vendido construyendo en estos últimos años la señora Carmena mandato Errejón sino de servicio está de de prueba lo que sí que ocurre entre una primera entrevista y otra es que se producen muchas eh puesto muchas entrevistas son muchas declaraciones del señor Pepu Hernández que se ve más retado con Manuela Carmena básicamente yo creo que lo que en lo que va a tener que hacer señor Pepu Hernández es elegir qué modelo de ciudad quiere

Voz 0867 33:18 usted recibiría su apoyo lo aceptaría

Voz 0275 33:21 por supuesto el revés eh otorgar de sí

Voz 0867 33:24 si sigue usted convertiría o no a Pepu Hernández alcalde de Madrid

Voz 0275 33:28 esa circunstancia de la que dejadas ocurre que hice día lógicamente si el señor pero bueno no estuviese en coalición como Carmen hago que no va a Faber voy voy dado en Castellón no apoyaría un gobierno de de de Podemos para Madrid o lo que sea con el Partido Socialista ningún caso y además es que creo que sería una mala idea creo que en un contexto nacional el nivel en el que el señor Sánchez lo primero que ha hecho veinticuatro horas después habiendo mentido a todos los a todos los españoles porque Albert Rivera se lo preguntó en un debate que ha hecho es aprobar una subida de impuestos de veinte millones de euros incluyendo el día ese lazo que afecta a las clases trabajadoras en una situación así yo creo que lo que tenemos que hacer las ciudades y las regiones es equilibrar esta situación con políticas de bajas de impuestos que es lo que proponemos nosotros no sé si el PSOE del Ayuntamiento de Madrid se parece más a ciudadanos bajando los impuestos o a su jefe Sánchez subiendo

Voz 0867 34:27 usted estuvo con nosotros el pasado día seis en el debate del COAC el debate municipal vamos a escuchar otra vez la propuesta que hizo Vox para llevar el orgullo de la casa venga cambiando de sitio las fiestas del Orgullo hacia sacando los de Madrid porque causan verdaderos problemas y los manda haríamos si me permites lo daríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay lo que quiera pero dentro de la Casa de Campo y por supuesto

Voz 0275 34:56 esa risa que escuchamos en la suya usted

Voz 0867 34:58 llegar a gobernar igualmente con Vox con propuestas como ésta

Voz 0275 35:01 esa propuesta nunca la llevaría a cabo cualquiera que me conozca sabe que nunca le llevaría a cabo evidentemente el orgullo yo ya lo dije en la radio tiene su sitio que es en el corazón de Madrid y así se va a quedar si me preguntas también Javier yo diría que Recoletos no es lo que más me gusta construir Gustavo cuando pues al menos es que claro as vino me encanta dudaba ya un problema de seguridad nuestra por las aceras anchas todo habíamos a mí me gustaban el orgullo de Gran Via de toda la vida lo que pasa es que es verdad que tiene esta comprometido desde el punto de vista de seguridad el Recoletos me parece una buena opción ni todos los políticos Alinghi ganar no sería un fracaso eso es lo que pasa es que hay algunos partidos que tenemos opciones de ganar pero sería para usted sería un fracaso que la Comunidad de Madrid por ejemplo sino gana Ciudadanos ni siquiera superar al Partido Popular yo creo que paso para ustedes es un fracaso no fracaso tú fracasa cuando pierdes cuando no revalidar la confianza cuando no mantienes o cuando no creces yo creo que en cualquier caso todas las encuestas dicen que nosotros vamos a crecer si os y no hay una sola encuesta que que que nosotros vamos a menguar hay partidos que están menguando en este caso el Partido Popular en este caso ya hay partidos que están creciendo y es el caso de Ciudadanos entonces yo creo que en cualquier caso vamos a ganar pero pero a mí me gustaría que el consiguiésemos gobernar que realmente nuestra aspiración

Voz 0867 36:21 mire conmigo la Gran Vía me encanta maravillada sitio en un taxi veo al otro lado de del paso de cebra de de de Primark del edificio central de de la Cadena Ser en Gran Vía treinta y dos

Voz 0275 36:33 más taxis dice que hay demasiado

Voz 0867 36:36 los taxis en Madrid no que había que amortizar en algún momento licencias de taxi

Voz 0275 36:40 si todos están ahora mismo hay suficiente cifra de negocio para todos es lo que te están diciendo y entonces en tanto en cuanto se mantengan a los beneficios para todos no hay que no hay que reducir de hecho no se ha reducido pero tampoco se ha aumentado en muchísimos años por tanto yo creo que ahora mismo está bien dimensionado eso

Voz 0867 36:59 bueno a ver si se suman los vehículos de WC a la flota actual de los taxis a las limitaciones o restricciones de Madrid central es cierto y algunos vecinos de la zona se quejan sobre todo del atasco hay diario pero provocado por taxistas V tenaces auto buses turísticos y al final lo que no entran son vehículos privados centran entran pocos vehículos privados los que lo tienen autorizado tras

Voz 0275 37:20 gente nosotros ya dijimos que realmente no iba a ser tan notable en la reducción tal y como decía en que va que va que iba a ver qué va a ser bueno a día de la súbete cese los taxis están compitiendo están compitiendo pero realmente mercado para todos para lo que está demostrando porque no han fracasado ninguno ninguno de los dos modelos de negocio yo sí que creo que hay que recular para hacerlos muy conciliar hables es que hay mercado para todos por tanto yo creo que soportaban no hay que tocarlo

Voz 0867 37:50 el tráfico fluido ahora mismo más o menos hay mucho atasco habrá otro blogger habrá otro protocolo anticontaminación señora Villacís usted gobierna

Voz 0275 37:58 ya sabes que yo el día que ahora Madrid tuvo que practicar aplicar el primer protocolo anticontaminación hubo partidos que se lanzaron empezaron a alarmistas yo aquel día es apoyar al equipo de gobierno no han sido tantas veces pero en esa ocasión sí que lo es y que lo dice no eso sí creo que el protocolo anticontaminación estamos hablando de cuando el aire es tóxico para la respiración hay que mantenerlo y lo que sí decimos es que los estándares los tenemos que armonizar en toda la Comunidad de Madrid básicamente porque tú cuando armoniza lo que hace es que los ciudadanos estén más informados no entonces no tengan que están mareados qué pasa si a Getafe Leganés que pasa siquiera madre que estén mejor informados que fue

Voz 0867 38:39 nación

Voz 0275 38:40 que sea más restrictivo ese protocolo

Voz 0867 38:43 el actual digo eh o le parece bien a Europa le gusta

Voz 0275 38:47 yo creo que el protocolo está bien se podrían cambiar matice pero yo protocolos es de las cosas que estoy dispuesta a mantener y además creo que como política no podemos estar cambiando todo el rato a las cosas a los ciudadanos porque lo volvimos locos las leyes las normas tienen que tener una vocación de permanencia para que se consoliden sean entendidas que exista una cierta pedagogía alrededor de ellas entonces yo por ejemplo eso lo mantendría lo que estoy en desacuerdo y serían otras políticas las que nosotros llevaríamos a cabo es para combatir la contaminación

Voz 0867 39:19 eso le pregunto enseguida pero lo tenemos que hacer una pausa enseguida charlamos y seguimos charlando con la candidata Begoña Villacís candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid de ventana especial desde el hotel Hyatt Centrica en plena Gran Vía en pleno corazón de la ciudad

Voz 38 40:08 es la manzana mágica cuál es la fruta más exótica que has probado ya que como es toda la fruta que recomiendan te gusta al menos gozamos las uvas con queso con Kiko minas Afrodita ruteros trágicamente sus papayas que sensación te provoca un frutero ovación como la frutería la que vas habitualmente

Voz 8 40:29 el pica no era una manta encima más bien yo pude estudiar nuestros mensajes de y dentro Grama el seis ocho uno seis CP preso mantener esta noche hablamos de la fruta en el Faro de la SER a partir de la una y media Faro con Mara Torres la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 40:53 faltan veinte minutos para las ocho de la tarde a las siete en Canarias vamos a ver que nos deja este lunes día con

Voz 12 41:02 Isaías Lafuente

Voz 0313 41:03 no son pocas cosas ellas un pocas cosas el día

Voz 0827 41:06 en estuvimos que contar aquí en La Ventana la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba durante el fin de semana se ha producido una despedida cargada de emoción y de reconocimiento prácticamente unánime Antonio de la Torre al recoger el premio al mejor actor en los Premios Platino de Cine Iberoamericano ha hecho una revelación sorprendente se ha acordado de él mira que él hizo cosas bueno pues también asesoró los guiones del Reino

Voz 39 41:29 primer pensamiento que se me viene para compartir estos con la con la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba un político muy importante en España en los últimos treinta años

Voz 40 41:40 le dejamos el guión del Reino y los envió un pedo

Voz 39 41:44 dice maravilloso con cincuenta notas algunas de las cuales fueron incluido en la película Los Soler gran político sino tenía un alto entramos dentro así que parece premio suyo José Luis

Voz 0827 41:52 esto me dramaturgo que interpreta ahora a Manuel Azaña en una pasión española en el teatro de la Abadía esta mañana también nos contaba cómo representando de las funciones de este fin de semana ha recordado también a Rubalcaba a la figura de Alfredo Pérez

Voz 41 42:07 lo acaba SL reconoce algo que ya parece que no tiene vigencia es servidor del Estado en aras del bien común el bien público de eso habla Azaña hay un enlace de la conciencia personal con el bien público y ese enlace es el que hay que robustecer y mantener a toda costa y al final dice Azaña una cosa Mister estupenda que no entienda esta negación es que no entiende nada de bien público

Voz 42 42:36 sí soy una tan

Voz 0827 42:42 la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba puso paréntesis a la campaña electoral que recordemos es para las elecciones europeas autonómicas y municipales pero resulta que en su regreso los políticos no abran precisa

Voz 0867 42:53 gente de estas elecciones

Voz 0827 42:56 hoy la portavoz socialista Adriana Lastra por ejemplo aquí en la SER ha hablado de la Mesa del Congreso y de la posible presencia de Vox siquiera tendría

Voz 40 43:04 vox para formar parte de la Mesa del Congreso necesitaría en todo caso el apoyo del Partido Popular y que Ciudadanos incide este grupo parlamentario Leterme Vox nada va a formar parte de la Mesa del Congreso

Voz 0827 43:16 el Iglesias líder de Podemos se ha mostrado convencido de que estarán en el Gobierno pero en el Gobierno central

Voz 0867 43:21 estoy convencido de que vamos a gobernar juntos va implicar un proceso que va a ser largo que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas

Voz 0827 43:31 y cada uno a su bola Albert Rivera ha vuelto a proclamarse hoy líder de la oposición

Voz 0867 43:37 por eso vamos a liderar desde el primer minuto la oposición de este Parlamento porque liderar la oposición no es un cargo es una actitud es una forma de comportarse es una forma de vigilar el interés general

Voz 0827 43:50 Isabel Díaz Ayuso candidata popular a la Comunidad de Madrid pues sigue haciendo declaraciones extravagantes después nos dirá a los periodistas que somos nosotros los que la tergiversados pero la verdad es que ella aporta día a día

Voz 0724 44:02 mi querida candidata de Podemos o más Madrid que gusta de quemar cajeros automáticos ya ha dicho que quiere expropiar doscientas mil viviendas es decir que un día de estos os vais de vacaciones y cuando vuelvo a él porque la casa la consideran que estaba vacía se la dan a los amigos okupas y eso es lo que quieren para la Comunidad de Madrid

Voz 0867 44:18 bueno esto es lo que ha dicho lo ha dicho ella nosotros no hemos tocado nada de la declaración Manuel Jabois

Voz 0827 44:23 esta mañana en Hoy por Hoy expresaba una

Voz 0867 44:26 teoría muy interesante sobre lo que puede estar pasando con Isabel Díaz Ayuso la teoría de los canarios de una teoría antiguamente los mineros utilizaban canarios para saber hasta qué punto profundidad se podía trabajar

Voz 1389 44:37 soltaban un canario canario cantaba allí se trabajaba ahí Canale uno cantaba había que salir pitando yo empiezo a pensar que esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso son los canarios que el PP está tirando a su electorado para conocer su suelo una especie de criba para saber hasta dónde puede aguantar un votante ese partido así que el veintiséis de mayo conoceremos gracias a los resultados de la comunidad a una súper raza de votante del PP lo más parecido a un canario que pueda viajar al centro de la Tierra canta

Voz 8 45:10 también se habla lo municipal

Voz 0827 45:13 más municipales extraordinarias el tobogán de Estepona por ejemplo del artilugio hablábamos también el viernes bueno entonces ya está clausurado oficialmente de manera temporal nos ha dicho Jesús Sánchez

Voz 1781 45:25 es un cierre preventivo hasta que la empresa que construye ese tobogán haga una revisión complementario de eso no nos han dado detalles esta misma mañana hemos contactado nuevo con el Ayuntamiento de Estepona que nos ha remitido al comunicado el pasado viernes ese cierre preventivo hemos llamado también a la empresa constructora aunque aquí directamente nos han colgado el teléfono parece que no se han tomado muy bien la polémica generada bueno arcano lo del tobogán de Estepona se lo ha tomado tan

Voz 43 45:49 bien oye a su manera realmente arcano hoy está de fiesta pero si quieres me pongo arrimar sobre todas estas propuestas que yo no apoya votada quién mete trabajos una quién pon contó desde mi casa directo al parte abajo el fuego volcanes hay tirolinas pero yo sigo ahora mismo con esta iniciativa y me están preguntando qué qué es lo que funciona pues para mí funcional tocante Éste fue una han porque la gente lo ha visto y es muy mono y no saben que lo usan para las tortura de Juego de Tronos utiliza porque soy el artista e eso está

Voz 0867 46:18 financiado por lo lo Vita dentistas pero en la Liga

Voz 7 46:21 la loca haya un que tobogán jamás me van a callar la OCU

Voz 0827 46:26 la verdad es que hacer Dogan en la que les se pueden matar los vecinos parecieron la noticia del Mundo Today bueno éstas no parecen estas son las noticias de El Mundo Today de hoy que no hablan sobre todo de gentes con problemas de identidad

Voz 0313 46:39 el ochenta por ciento de los padres llevan una foto

Voz 1981 46:41 su hijo en la cartera para comprobar que es él cuando lo recogen en el colegio olvida quiénes y en qué trabaja al cerrar sin querer todas las pestañas de su navegador Serrat y Sabina volverán a ir juntos de gira en cuanto recuerden quién es quién

Voz 0313 46:56 el canalla es el del bastón no es al revés preguntaba uno de ellos esta mañana

Voz 1981 47:01 sancionan a un policía por usar el Software de los retratos robot para ver qué aspecto tendría si no fuera

Voz 1322 47:07 mira mira pues todas partes distó

Voz 0827 47:11 ya alguno podría pensar que Javier Sardá tiene problemas de identidad y la verdad es que es un hombre renacentista que ha hecho de todo en la tele y en la radio y ahora ha vuelto a la televisión con Juego de niños muchos podrían pensar eso que es un caso de personalidad múltiple pero no se ha dicho en La Ventana que no que él es siempre el mismo

Voz 1983 47:35 en realidad todos follón es decir yo en todos los programas que he hecho de la radio pues me interesaba la política que es lo que ahora algo en las tertulias en crónicas decíamos crónicas y había controversia política políticamente incorrectas a pesar de que lo había una parte de burlesca de programa de noche

Voz 0867 47:57 cuando deje la radio y empecé a hacer

Voz 1983 47:59 Mónica casi de dijeron pero con los serio eran la radio yo decía coño fiera pocos

Voz 8 48:06 es una cosa se observa que soy yo

Voz 0827 48:16 bueno vayamos Sam y ventrílocuo además vayamos a problemas serios de los de verdad

Voz 44 48:23 sí es así

Voz 0827 48:27 tiempo en el que se abre una nueva etapa política una nueva legislatura con nuevos Gobierno no solamente el central sino los autonómicos municipales pues hay sectores que están comenzando a levantar la voz hoy han sido los médicos de atención primaria los que lo han hecho para decir que están quemados que están enfadados y además para hacer un diagnóstico preocupante y es que la Atención Primaria está en peligro de muerte hemos hablado en La Ventana con María Fernández que es la vicepresidenta de la Asociación Española de Medicina Familiar nos ha contado que es lo que piden

Voz 18 48:56 pedimos tiempo pedimos recursos sobretodo pero lo que necesitamos es una organización planificación somos muchos profesionales en toda España que cada la realidad de cada uno de gas autónomas es diferente

Voz 0313 49:09 es verdad que estamos sobre todo

Voz 18 49:12 la atención primaria queremos que en estas próximas elecciones se nos tenga en cuenta pero vimos mínimo leímos un mínimo de cuatro cuatro mil trescientos cincuenta millones más tarde atención primaria único años

Voz 0827 49:24 cuatro mil doscientos cincuenta millones que alguien puede considerar que es un inmenso gasto pero en realidad nos decía ella es una inversión muy rentable a largo plazo

Voz 18 49:32 por médico de Familia más cada diez mil pacientes por cada habitante mejor haríamos una media de cincuenta y dos días casi dos meses la supervivencia no iríamos la mortalidad en enfermedades cardiovasculares respiratorias solamente como médico de familia por cada diez habitantes

Voz 0827 49:49 sobre todo nos decía habría que acabar con la insoportable paradoja de exportar médicos al mundo que en realidad necesitamos aquí en nuestros consultorios

Voz 18 49:58 Nuestro Mir es una joya podemos estarlo formando a los excelentes profesionales para que luego se dos vaya a trabajar a países nórdicos a Inglaterra Francia y que luego encima eso implica que están intentando traer médicos que no tienen este año una formación a España

Voz 1322 50:14 en familia

Voz 18 50:16 la familia era cuarto y por cierto ya sin techo la mente del total en el XVIII no llegan al treinta por ciento

Voz 0313 50:23 por lo tanto insistiendo

Voz 18 50:25 a partir más y las plazas de Atención Primaria de Médico de familia debería tratar bien pero es primordial que estemos sí que nos conozcan los estudiantes de Medicina

Voz 8 50:39 los médicos trabajo

Voz 0827 50:41 quería prima muy delicada que es nuestra salud y el tiempo es fundamental para su toma de decisiones según diversos estudios que hoy recoge el periodista Javier Salas en el país el agotamiento mental por el exceso de pacientes multiplica los errores de diagnóstico lleva además a recetar más medicamentos de los necesarios nos lo contaba Javier en la venta

Voz 18 50:59 de tanto tomar decisiones tomar

Voz 45 51:02 hay otra vez la misma decisión con respecto a un paciente e al final terminamos ya vamos cogiendo el piloto automático no y al final Tomás la opción más fácil porque ya como que está ya no puede tomar en consideración todos los matices de diagnóstico final terminan siendo lo más fácil no sea así hacía referencia a cincuenta mil pacientes en en Estados Unidos era de médicos que los mandaban o no para hacerse un cribado de cáncer de una colonoscopia un amago mamografía sigue a medida que iba progresando la mañana e iba descendiendo notablemente la cantidad de pacientes en los que se han dado a ser estos estos exámenes no

Voz 0827 51:35 este tipo de fenómenos no solamente sucede en el ámbito sanitario sucede en otros lo que nos ha contado de los jueces de Israel es para ponerse a temblar