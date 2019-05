La Ventana (14/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:06 whatsapp ha ampliado la información sobre el fallo de seguridad que facilita el espionaje de sus usuarios es la segunda comunicación de la compañía en un solo día algo nada habitual Whatsapp apunta a una empresa privada al servicio de gobiernos como la autora del ataque

Voz 0882 00:21 el Gregory así es Whatsapp ha denunciado ya este ciberataque ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos porque como decías esta compañía ha confirmado que el ataque fue muy sofisticado y que tiene todos los elementos de haber sido realizado por una compañía privada que trabaja con gobiernos en el campo de la defensa hasta ahora guasa pero no ha querido informar en cambio sobre el número de menores afectados pero sí ha explicado que estaba dirigido a un círculo selecto y que se ha puesto en contacto con organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos para que aumenten sus medidas de protección dentro de esta aplicación apertura prácticamente en plano

Voz 1667 00:52 el Street incluso en positivo en sus principales índices a pesar de la tormenta comercial entre China y Estados Unidos a esta hora tanto el Dow Jones como el Nasdaq suben en torno al medio punto porcentual en página económica el Banco Santander que ha planteado ya los sindicatos las cifras de su expediente de regulación de empleo

Voz 0882 01:10 Rafa Bernardo si la entidad quiere prescindir de tres

Voz 1667 01:12 mil setecientos puestos de trabajo y cerrar mil ciento cincuenta oficinas según ha transmitido a los representantes de los trabajadores en la segunda reunión de este ERE que es la que se celebraba hoy en la próxima reunión el pasado mañana la dirección presentará la memoria explicativa de eh en qué se basa para acometer esta reordenación que está previsto que incluya las redundancias causadas por la incorporación de la red y la plantilla del popular con su adquisición hace dos años Comisiones Obreras el sindicato con más representantes en la mesa de negociación ha pedido al Banco que renuncie a cualquier tipo de medida de naturaleza traumática para cometer estos hacer los cinco presos del proceso que consiguieron escaño las generales podrán tomar posesión de sus cargos el próximo veintiuno de mayo el Supremo les permite esa salida excepcional de la cárcel pero no les concede la libertad que habían solicitado sus defensas para ejercer plenamente esa labor parlamentaria de ahí las críticas de los abogados Jordi Pina y Andreu Van den Hayden

Voz 3 02:01 creo que esa pérdida de una oportunidad histórica en un procedimiento histórico para dejar claro que en este país el poder legislativo del poder judicial es tan tan apartados que efectivamente ese solicitar suplicatorio

Voz 2 02:12 lo que tenemos que hacer es garantizar que de alguna forma esa salida no sea simplemente un formalismo para hacer una fe

Voz 1667 02:17 hoy en la agenda de esta tarde y una cita destacada en Rusia Vladimir Putin recibe al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo que ya se ha visto con Sergey Labrof corresponsal Rodrigo Fernando

Voz 4 02:26 de este último ha señalado que el tema de las armas nucleares concretamente el futuro del Tratado estar tres será uno de los centrales de las negociaciones y reiteró que Rusia desea prolongar pero el debate más difícil será probablemente sobre Irán aliado de corrupción Siria Moscú está sumamente interesado en mantener el plan de acción conjunto es decir el acuerdo nuclear firmado con Teherán al que ahora se pone tan impresiona para que los otros países firmantes lo abandonen también no se descarta que en estas conversaciones de Sochi se pongan de acuerdo para una reunión entre ambos precedente durante el día veinte dos saca en julio

Voz 1667 02:59 otro y tres tres y tres en Canarias

Voz 2 03:03 el Real Madrid el

Voz 0464 03:05 no regional ha aprobado el decreto que actualiza la regulación de las casas de apuestas y la actividad del juego en la Comunidad de Madrid un texto que refuerza las medidas para evitar el acceso de menores a estos locales los trescientos ochenta y cinco establecimientos de juego de la región deberán habilitar un registro de acceso Hinault podrán estar situados a menos de cien metros de centros escolares aunque el texto contempla una moratoria de diez años para cumplir esta exigencia Pedro Rollán presidente en funciones

Voz 5 03:34 moratoria efectivamente incide en lo que se refiere a la cuestión de las distancias hay que tener en cuenta que todas estas autorizaciones tienen un periodo de vigencia que Ander divisar una vez que han transcurrido los diez años por una cuestión de abundamiento en las garantías jurídicas de la Comunidad de Madrid lo que no se puede es legislar cercenando limitando las los recursos y los derechos que tenían establecido

Voz 0464 03:55 en la capital la Policía Nacional ha detenido a siete personas relacionadas con la venta de estupefacientes en locales constituidos como asociaciones de fumadores la investigación se inició por la proliferación de este tipo de establecimientos en calles del centro de la ciudad Alfonso

Voz 0089 04:10 operación contra el tráfico de drogas en el centro de Madrid los siete detenidos por la Policía Nacional utilizaban presuntamente negocios legales de venta de productos que usan la planta del cannabis para elaborar galletas dulces de chocolate e incluso infusiones en esos establecimientos se ponía a la venta hachís marihuana o aceite de cannabis estupendo

Voz 0313 04:29 pacientes con altísimo contenido del alcohol

Voz 0089 04:31 hoy de THC que asegura siempre un largo viaje la drogas escondían botes de esos productos ya camuflada junto al artículo original estas tiendas están todas localizadas en el centro de Madrid continúan abiertas porque la venta de productos del cannabis que no sean drogas es absolutamente legal

Voz 0313 04:48 en nuestro país sol en toda la región tenemos a esta hora veintiséis grados en el centro de la capital

Voz 2 05:00 crece puede despierto

Voz 6 05:03 sí

Voz 2 05:04 muy buenos días veamos cómo se ha despertado el mundo

Voz 7 05:08 las seis de la mañana desierta la información Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido graves

Voz 1667 05:18 es todo de momento la información continúa a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com Villa las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 2 05:26 en ese servicios informativos

Voz 8 05:44 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:51 hola buenas tardes Isaías Roberto compañeros que tal como ahora que hay buena Luz Sánchez Mellado compañera el diario El País la bienvenida no me mire raro eh no no es que me haya levantado hoy con la vena poética o con ganas de hacer ripios pero voy a contaros iba a contar a los oyentes tres historias tres con sus conclusiones correspondientes todas terminan

Voz 1 06:09 a dos años terminen primera un judoka

Voz 0313 06:13 ha sido calificado cuando en pleno combate se le caído al tatami será caído el teléfono móvil sí sí bueno ha ocurrido en Bakú en una competición de Grand Slam aquí no Hora ninguna tontería pero la pregunta es obvia no qué carajo pintaba eso un iPhone en el quimono de judoka respuesta o conclusión estamos en pantalla ya que ha bajado no lo digo yo lo confirma un estudio publicado hoy mismo según el cual nos pasamos once horas al día once de promedio frente algún tipo de pantalla segunda Historia los españoles están estamos a la cola de Europa a la hora de marcharnos de casa de buscarnos la vida los suecos lo hacen a los dieciocho años aquí no nos animamos casi casi hasta los treinta también es un dato de hoy mismo hoy de Eurostat ya veremos luego porqué Si solos por tema económico también existe un sustrato cultural sociológico pero la conclusión es que en España estamos poco otro segundo ripio emancipados a dos y tercera historia un submarino científico ha batido el récord de inmersión en la fosa de las Marianas el Pacífico ha llegado casi a los once mil metros de profundidad Isabel lo que han encontrado ahí los sonó de todo lo ha encontrado mierda basura qué plásticos restos de la contaminación provocada por el ser humano conclusión esta es la última la más rotunda estamos a gilipollez bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:49 con todo los recuerdos todos los humanos vendrán todos sus pasajeros nuestras glorias nuestros todos los Zamora es que pedalea los amores que vinieron para res Kaká sin pacientes los que

Voz 10 08:10 eh entretuvo en mi vientre civiles

Voz 9 08:14 estaciones santos pecadores amantes grandes y pequeños pedir mencionados todos los relatos de nuestras emociones partir es blandito y una religiones minutos cena sobre población

Voz 10 08:46 todo el universo están las estrellas

Voz 12 09:30 el dones

Voz 2 09:37 todos los que se

Voz 10 09:38 viven los presos de la prisa los relojes que nos todas las palabras enfrenta palabras que conviven ángeles anónimos secretos y costumbre ideologías sobre pedestales delirios de grandeza perjuicios a la inversa les que no nos representa las estrellas es que nosotros somos los fugaces

Voz 13 10:51 buenas tardes buenas tardes para el David Healy Poyatos me he quedado corto pues no yo creo que echó muy bien

Voz 0313 10:57 que espero Sorpresa sorpresa es decir hemos hablado en multitud de ocasiones fin de la isla esa de de plástico que por no se donde participa Lynndie cree que dentro de unos años pesarán más los plásticos en el que lo especies que lo habitan eh tras pero a casi once mil metros en lo más profundo del océano en lo más desconocido que aparezca mierda que aparezcan residuos dejados en general dos por la mano del hombre no sé dónde no situó a eso sinceramente cuéntanos la historia

Voz 0882 11:25 pues mira a bordo de un pequeño submarino un explorador de Estados Unidos que se llama Victor vez Cobo pues ha conseguido descender a casi como decías once kilómetros de profundidad ir este modo ha logrado un nuevo récord en las fosas Marianas que están situadas en el Pacífico y que es una de las zonas de más difícil acceso de nuestro planeta y este es el momento justo el momento histórico en el que este intrépido explorador submarino alcanzaba los once mil metros de profundidad

Voz 13 11:51 pues ya no hay nada Chen él miran submarino avanza tiene el record lo complica al barco

Voz 14 12:04 difícil los aplausos que en lo que al momento

Voz 0313 12:07 efectivamente

Voz 0882 12:09 el objetivo de su expedición era poder descubrir nuevas criaturas marinas pero lo que decías antes que se ha llevado la desagradable sorpresa de encontrar allá abajo a once mil metros de profundidad una bolsa de plástico varios envoltorios de dulce María en ese contrato en la Bolsa

Voz 0313 12:26 Lidl que si tiene que ser una cosa o de lo que se oye esta es una pequeña muestra de un problema lo decía yo antes enorme que afecta a todos los mares

Voz 0882 12:34 mundo Javier pues también recordarlo según datos de la ONU cada segundo que pasa se tiran al mar dos cientos doscientos kilos de plástico se calcula que la mitad de ellos acaban llegando al fondo marino y flotando en el agua ya hay unos cincuenta billones con b de piezas de plástico que ocupan ya dos millones de kilómetros cuadrados más datos por si fuera poco los residuos plásticos Se están ahí simulando ya han formado cinco grandes islas de basura en el océano Índico en el Pacífico y en el Atlántico no dejes con mal cuerpo hombre algo

Voz 0313 13:05 no habrá tenido esta expedición aparte del momento esto de los de los aplausos de la alegría no pues sí

Voz 0882 13:10 eh que se llevan por delante que han descubierto dos coma cuatro nuevas especies de crustáceos que se parecen bastante a un tipo de Camarón llamado a todo

Voz 0313 13:18 tipo dos también han conseguido imágenes ser

Voz 0882 13:21 durante extraño que la gente lo vea en Internet porque hay imágenes que se llama gusano de la cuchara también han descubierto un pez caracol Rosado

Voz 0313 13:30 ah ya me pierdo que vive a ocho mil

Voz 1 13:33 metros de profundidad

Voz 0313 13:35 se sabía que había vida animal a tanta profundidad

Voz 0882 13:38 sí es cierto pero un pez Ivo si se sabía pero estas son las primeras imágenes de estas dos criaturas que sean descubierto cuatro nuevas especies de crustáceos

Voz 1362 13:48 a esas profundidades y el relato que el reto es es más tecnológico de de oportunidad de Agallas

Voz 0882 13:55 este fundamentalmente de Agallas y tecnológicos recibir este este submarino fabricado por una empresa estadounidense tiene un nombre muy bonitas Emma Tritón la empresa pues ha conseguido un submarino que aguanta la presión que abatido ese nuevo récord que lo tenía James Cameron os acordáis que hace un par de años bajo ese mismo lugar pero no llegó tan abajo ya se quedó un poquito eso sí es un reto tecnológico pero claro hay que tener las agallas de meterse en un submarino minúsculo porque estás ahí prácticamente no te puedes ni mover y existe un riesgo de que algo falle que te quedes allí no cualquier día esos de ayuda para directivos por ejemplo policías buenos para que aguantar la presión es decir yo estaba pensando en que puede haber otra versión sobre esto unes que seamos guarros que lo somos y ya está demostrado tampoco hacía bajar

Voz 0313 14:40 cuánto tiempo perdón a cuánto tiempo ha tardado en llegar esa bolsa de plástico a esa profundidad porque primero flotan luego están las corrientes luego se hundirá con el tiempo no sé cuánta a cuanto prófugos ya los cuarenta años desde que estamos vale que está hemos prácticamente llenando el océano de

Voz 0882 14:58 plásticos no la fabricación de plásticos es bastante reciente pero los últimos cuarenta años se ha multiplicado y precisamente puede ser que tarde dado ya es que el problema es que se ha llegado a la zona del planeta más inaccesible más remota llegado ya a todo el país Rubén por lo menos ya sabemos que no era de la bolsa puede haber una segunda versión del hallazgo es que hace cuarenta años llegase otro explorador ahí donuts y otras no porque no se puede este explorador hubiera muerto en el intento claro siempre al submarinos acabó es Keynes

Voz 1826 15:29 hay ases ironía y Javier

Voz 0313 15:32 pero un abrazo compañero todos los muchísimas gracias como siempre

Voz 16 15:48 buenas tardes le sale otra foto se Ángela veas

Voz 0313 15:52 con solo

Voz 16 15:55 datos poste te hable ahora Better Name hace sentir bien será de este viernes el beber me llama obligación social aún tiene

Voz 2 16:09 dónde está dónde está

Voz 16 16:15 me gustaría ser lo que aparentó dejar atrás la esclavitud o perfecto en Tinder pero seamos sinceros ni tú eres eso está reunían ello aquel postule para que El mundo lo vea que la vida ha está sino TC antes

Voz 17 16:33 eh

Voz 16 16:34 es porque tu autoestima sea Biden la voz para que el mundo obedece a que la vida con un filtro es tan fea de ahí te sientes va es porque tu autoestima hasta miden la

Voz 0313 16:47 la letra de esta canción describe otro elemento fundamental en el paisaje de nuestra vida cotidiana de de nuestro tiempo el postureo los las redes las pantallas el teléfono en

Voz 17 17:09 recuerda Badr

Voz 20 17:14 sí resulta absurdo preguntar pero estoy enganchado al móvil

Voz 0313 17:16 adecuada

Voz 14 17:20 estar conectado continuamente con todo el mundo que soy adicta al móvil me lo reconozco vivo como el día a través del mono porque tengo toda mi vida

Voz 13 17:30 no de hecho es lo que menos algo con el móvil lo usó para Whatsapp

Voz 21 17:36 pero si te pasas a tener un montón de oro final como espacio casi con el móvil

Voz 2 17:43 bueno tampoco me siento no olvidemos estamos igual aunque a ver

Voz 22 17:47 cuando quedan bolsas pongamos pues cartones novios juntos móviles Anquetil tenga a enganche pero no sólo el siete de cada diez españoles miran miramos una pantalla durante el trabajo

Voz 20 18:04 buscando bueno pasamos de media yo lo he visto esta mañana no sorprende no tanto porque entre Rabat ya pero bueno pero once horas durante una pantalla hombres a se supone que horas despiertos esos son ciento sesenta y siete días al año

Voz 0313 18:20 así lo dice este estudio para una gran mayoría lo primero que se hasta el despertar el último antes de dormir es eso mira

Voz 13 18:25 Art o el móvil ordenador o una Tablet

Voz 22 18:29 son datos de un informe realizado por una plataforma especializada es ha presentado esta mañana reformas en pan tallados coordinadora que hemos invitado a asomarse a la ventana

Voz 0313 18:38 es María José Abad María José buenas tardes

Voz 1431 18:40 buenas tardes la plataforma de educación digital que son

Voz 0313 18:43 concepto básico fundamental en este tiempo a ver con estos datos para lo de hablar de adicción igual es un poco fuerte pero esto que nos marca una una tendencia algún elemento para que reflexionemos para que reduzca vamos que hacemos María José

Voz 1431 18:58 sí yo Caracas adición es un término muy seria sola

Voz 0313 19:01 ya no iría nunca

Voz 1431 19:03 es lo digamos coloquialmente pero sí que podemos decir que que normalmente hacemos un uso abusivo las pantallas a todos reconocemos cuando decimos el ochenta por ciento lo primero que hacemos es coge el móvil al levantarnos sólo último que hacemos todos nos negamos ahí yo creo que ser conscientes esos hábitos hacen que podamos cambiar

Voz 0313 19:19 aquí estamos más enganchados en el ranking de pantallas al teléfono supongo o no

Voz 1431 19:23 sí sí sí al teléfono al ordenador la tablet yo creo que el teléfono al final es lo que es más pequeño lo que cabe en el bolsillo al final es un ordenador en el bolsillo que nos acompaña a todos sitios sí bueno es normal que es te hemos en Kansas puede ser normal pero hay que cambiar algo no porque todos nos damos cuenta que podríamos pues hacer un uso

Voz 0313 19:40 eso es más rentable una decena de esta campaña José María José ahí estamos todos decir adultos jóvenes niños lo se resiste a alguien

Voz 1431 19:49 sí estamos todos yo creo que en pantallas que sobre todo se dedica a ayudar a los padres a educar a sus hijos en todo esto de las pantallas es importante que demos buen ejemplo osea que al final es verdad que las pantallas motivo habitual de conflicto con los hijos y eso hay que cambiar es estadística nuestro sabemos que tres de cada cuatro padres dicen que esto es un motivo habitual de conflicto y esto hay que cambiarlo no porque al final esto ha venido para quedarse

Voz 0313 20:14 claro y hay que aprovecharla como una oportunidad

Voz 1431 20:16 además para el muy muy interesante el vídeo

Voz 0313 20:19 tenéis vosotros de presentación con poco como el como el buenos días de lo que es en pan tallados esto ha venido esta aquí y los que han nacido con ello lo que tienen que hacer es trabajar para cambiar les tenemos que ayudar no

Voz 1431 20:30 sí yo creo que al final lo importante no es tanto el tiempo de uso que también es importante sino para que lo utilizamos pues es que no es lo mismo que un niño esté viendo tutoría de de You Tube para aprender una afición que este ahí enganchado pasivamente a Youtube o a cualquier cosa cualquier red social

Voz 1826 20:46 y sabemos si estamos ya ahora mismo en los umbrales máximos o es una tendencia a lo mejor en la que ya hemos tocado techo ahora ahí como ciertos retos retroceso lo digo porque sí que en los últimos tiempos ya conscientes de esta adicción en términos populares sí que ha habido desde compañías de telefonía que hacen móviles que no están conectados lo notan conectados a internet quiero decir que parece que hay como un retroceso

Voz 0313 21:10 o un deseo de desengancharse

Voz 1826 21:12 de distanciarnos si yo creo que todo el mundo

Voz 1431 21:15 al bienestar en todos los sentidos y el bienestar digital es parte de ese bienestar general de la persona hay muchos sistemas operativos ya dicen pues pues evaluar cuánto tiempo dedica a una aplicación a otra yo creo que el primer paso para cambiar esa auto evaluarse ver ser conscientes de que hay estamos mil cosas a la vez con una pantalla con unos estamos viendo la tele pero a la vez con el móvil para a la vez no sé qué y yo creo que el primer paso para cambiar eso es ser conscientes el saber que estamos dedicando muchísimas horas a esto y poner los aliados au trucos en pantallas tenemos una cosa que funciona muy bien que es un parking para móviles que te puedes descansar de la web y la gente lo utilizan

Voz 0313 21:53 bueno sí

Voz 1431 21:55 Amanda millones de fotos utilizándolo en casa lo pones las recibió de casa poner ahí a cargar los móviles cuando llegas a casa pues que fuera el móvil Ésa es tiempo para estar con mis hijos es tiempo para estar con haciendo otras cosas y bueno cuando tú quieras no o déjame los niños mientras estudian pues que no haya móviles pues ahí se aparcan o a lo mejor tener un día que que no tenemos pantallas mañana es día festivo en Madrid pues a lo mejor es puede ser un día para probar si podemos vivir sin pantalla eso no

Voz 1362 22:20 yo Marie Maria José soy bastante pesimista y sí sí sí la ceniza de la mesa porque porque creo como dices tú hay una generación que ha nacido con los móviles y incorporados debemos son los adultos los que tenemos que controlar el uso eso o dar consejos sin embargo nosotros no tenemos las herramientas que ellos tienen y la naturalidad que ellos tienen todos somos el yo creo que los conversos somos los peores en el sentido de que probablemente somos los más enganchados de hecho nos han dado una especie de Soma una especie de droga los creadores de de las aplicaciones los creadores de las redes sociales Facebook Cook diciendo arrepintiéndose de habernos dado un una un arma que manos de toda la población puede resultar peligroso para nosotros mismos entonces yo no sé si hasta qué punto los adultos estamos más capacitados que ellos mismos que los nativos digitales para darnos cuenta o darse cuenta de que hasta aquí hemos llegado

Voz 0313 23:15 porque me puse a ti la historia de judoka que hemos contado de judoka que en pleno combate el otro día en una competición internacional se cae al tatami el móvil esto esto aparte de que no de que nos hace reír dejó que qué hacía un un un un deportista de élite con un móvil en el kimono o sea hasta aquel momento estaría Chiki chiki chiki hasta un minuto antes de su llegada al combate largo capítulo para que acabe dos si es tenía como protagonista

Voz 1431 23:45 el banco también colosos Karma es ver que por mirar el móvil a ver una foto luego les ya se entregaron el premio al equivocado no sea que al final yo creo que estas cosas que son tan ridículas que se como puede pasar pues también nos hacen caer en la cuenta de que lo estamos pasando no sea que que no puede perder el puesto de trabajo a otro el deporte internacional que es muy fuerte osea que si bueno yo creo que yo soy optimista la verdad es verdad que que está como muy interiorizado y es verdad que no nos damos cuenta por eso cuando a veces no sale las estadísticas éstas que dices pero como puede ser pues es es que eso yo no no es un retrato robot de otro el que yo dedica tantas horas a la pantalla yo es que me acuesto y lo último que hago es esta pues a lo mejor hay que aprender trucos esa pues Ponte un despertador de los normales y deja el móvil allí en el salón y cargando ya está osea que que yo creo que

Voz 0313 24:37 es usted va diciendo que no con la cabeza robado está en la fase de negación ser

Voz 1362 24:44 a saber evidentemente hay que racionalizar el uso y evidentemente todo si retira o no pero ya aparte de que es difícil lo que dice este dar ejemplo y es verdad que que a los niños a los jóvenes tratamos de bueno pues de de Carlos buenas prácticas etc pero es que el sistema fomenta el uso del móvil los propios insisto inventores están diciendo nos hemos equivocado hemos hemos hemos creado una una sociedad desgarrada osea habló de las redes sociales es que vamos mucho más allá estamos en una nueva civilización y yo creo que estamos todavía sobrepasados por ella llegará un momento pero creo que no seremos nosotros los adultos creo que serán los jóvenes serán los nativos digitales los que los griegos den harán esto creen que sí

Voz 0313 25:32 hola

Voz 1431 25:33 sí pues puede ser dos sí que es verdad que estamos asistiendo a un cambio de tendencia que antes en las pantallas todo a lo mejor lo mejor y ahora nos damos cuenta de que bueno tiene sus cosas que hay que tener cuidado que es como al final el como antes a lo mejor bufet libre es que te comía es todo esto es como ganar en pantallas dices bueno

Voz 0313 25:51 espera no hay que poner Marieta

Voz 1431 25:53 vale pues esto es igual no con las víctimas

Voz 0882 25:55 tengo una duda sobre las once horas porque es que es tremendo Varea supongo que también se contará en las horas que pasamos frente al televisor y por supuesto las que pasamos frente al ordenador trabajamos no claro claro entonces desagregados el dato digamos sin quitar las horas que dedicamos a la pantalla porque es nuestro trabajo y las que antes dedicábamos normalmente la televisión cuántas horas más nos han traído las nuevas tecnologías

Voz 1431 26:19 pues pues bastantes más no ha sobre todo también se ve mucho a lo mejor en la que un adulto es más difícil pero en niños es es más fácil no hice dice que tres horas es la media de horas que pasa los niños delante una pantalla cada día no que no que no

Voz 23 26:35 claro entonces es verdad que que

Voz 1431 26:37 sí que es mucho tiempo y a veces somos Sara también poniendo un punto de realidad a veces somos los adultos quienes les damos la pantalla para mí era tecnológica no hay y ahí tenemos que ser bueno

Voz 1826 26:48 pues que lo mejor darles

Voz 1431 26:51 contenidos que está muy bien en la pantalla pero también

Voz 24 26:53 jugarlos con juego Ali el libre juego

Voz 1431 26:57 pues lo mejor el juego más tradicional hace poco ha salido un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que que para niños menores de un año

Voz 1362 27:04 vaya claro de hecho perdona es que el otro día leí una cosa que me dejó alucina me dejó alucinada ahí es que se ha puesto de moda regalar la Tablet como regalo de canastilla para el recién nacido lo he leído en Twitter de un pediatra y Alberto salido creo que se llama que es tienen tiene mucha muchos seguidores en una especie de de infla a ser entre comillas lo diferente entre entre los recién nacidos y habla de eso del de la Tablet como regalo de canastilla ya me deja

Voz 0313 27:31 pero no no no no pero qué susto constata digamos

Voz 1362 27:36 de la primera pantalla la primera el primer móvil es en la comunión la primera pantalla regalada por amigos de los padres a los papás es una tablet para que el recién nacido en cuanto tenga tres meses cuatro a lo que de lo que comenta María José tener una niñera digital

Voz 0313 27:51 tenemos el anuncio de Nenuco el primer placer del recién nacido por la Tablet no de que desea bueno María José coordinadora en pantalla dos muchísimas gracias por este ratito La Ventana de verdad no tenemos noticia de última hora no sé si sabían sino se lo cuento que para esta noche TV3 ha organizado un debate electoral la televisión pública catalana al que en principio eso esos muy interesante iban a participar Carles Puigdemont desde Bélgica Junqueras desde la cárcel bueno pues Junquera no va a estar como no lo sabemos pero no va a estar por una razón

Voz 22 28:26 muy concreta Pablo Tallón buenas tardes bona tarda hola bona tarda

Voz 0313 28:29 has sido la Junta Electoral Central verdad a la que ha dicho que no si sabíais que ayer la Junta Provincial de Barcelona dejó la pelota en el tejado de de

Voz 0882 28:37 Instituciones Penitenciarias Instituciones Penitenciarias decía esta mañana que no ha recibido ningún tipo de petición y que por lo tanto ellos no se pronunciaría así que al final ha sido la Junta Electoral Central quién acaba de dictaminar que no que no va a poder participar Junqueras lo que alegan es que a esa hora no está fuera del horario para usar la sala de video

Voz 1362 28:55 conferencias y que además dicen resulten compartir

Voz 0882 28:57 hable con el régimen general del horario del centro penitenciario es decir no habían por horarios y la sala no está disponible porque a esa hora está cerrada es el argumento con el que cierran la puerta a la participación a distancia de Junqueras tú decías no sabemos si estará Puig lo enloquecida

Voz 0313 29:11 jo es si estáis Junqueras voy a andar pero sí

Voz 0882 29:13 no el representante de Cataluña será Tony conmigo murió solamente ex miembro de Esquerra Republicana de hecho todavía miembro de Esquerra Republicana en el en el Parlament de Cataluña les toca van

Voz 0313 29:22 aquí no quiere decir no hay postura de recursos ni cosas en que alguien

Voz 0882 29:25 lo pienso no acaba aquí no hay una idea quieto que todavía más lo de el horario

Voz 0313 29:31 y tal también es un poco así no quiere decir bueno Fit

Voz 0882 29:34 que si no claro ellos alegan de horario y precisamente poniéndonos al horario una posibilidad es que puede ser vamos a cambiar de hora el el debate vamos a ver si lo podemos grabar por ejemplo a siete de la tarde esto sería una posibilidad que está encima de la mesa que todavía no se ha planteado formalmente por parte de los partidos pero que sí que en todo caso se puede se puede plantear esta mañana había quién especulaba con esta posibilidad que pasa que el resto de candidatos imaginemos por ejemplo el de Ciudadanos yo vida porque tengo que hirió a las siete de la tarde cuando me habían citado a las diez de la noche

Voz 0313 30:02 no es un poco absurdo no quiero decir son en fin son dirigentes políticos que están en prisión no entraremos en el detalle y nos parece bien mal o regular cada uno que opine lo que considere oportuno pero están dando entrevistas están hablando no están ahí en un régimen de ostracismo sea que pueda participar en un debate pues que no

Voz 0882 30:19 entiende hoy pues pues porque participe ellas no lo que no entiendo es que el mundo

Voz 0313 30:22 la Junta Electoral Central pueda ordenar no hacer

Voz 0882 30:25 anoche sin embargo no pueda ordenar hacer es decir ordenó por ejemplo que no se podían tener más complicado de verdad no se pueden tener lazos colgados de los Carlos bueno pues también puedes ordenar hacer es decir que si horario se haga un poquito más elástico con

Voz 1362 30:40 de todas formas es que o estamos asistiendo todos los días a situaciones inédita en el diario cursos vericuetos legales claro

Voz 0313 30:50 a los diputados electos a ir a recoger su acta el próximo día ven

Voz 1362 30:53 el uno por eso te digo que estamos sometiendo estamos sometiendo y esto es una un apunte absolutamente de fuera estamos sometiendo a las instituciones judiciales electorales en este caso a situaciones inéditas todos los días encerrado cada una una sorpresa

Voz 0313 31:09 algún día espero y deseo que recuperemos una cierta normalidad Pablo Tallón un abrazo compañero hasta luego adeu

Voz 2 31:18 lo notas lo sientes si por fin llego el seísmo prepárate porque te va a encantar implique directamente supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero consulta condiciones el INE directa punto com la compañía Bankinter

Voz 25 31:43 hola tiene zapatos mocasines para hacer escalada como

Voz 26 31:45 si eres urbano y salvaje a partes iguales descubre el sinfónico Sport totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada cuatro mil seiscientos setenta y seis euros cuatro final siete mil trescientos ochenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco euros siete ochenta por ciento Jaén nueve contra entonces por ciento financiación de FC hasta fin de mes condiciones punto es

Voz 2 32:09 descuidar cuidarte tener algún seguro por el que pago además Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 27 32:17 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 2 32:31 que en Olot donde en el cuello tengo tortilla y radios a Lille crema anti inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios a Lille de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 25 32:45 buenos días vengo de Securitas Direct a instalarlo alarma gracias por venir tan pronto no hay problema ha sufrido algún robo no no lo hacemos por pero atención al Robatto a mi vecino de arriba ese han entrado en su casa podían haber entrado en lengua

Voz 2 32:59 está en Securitas Direct protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece hubo calcula online en Securitas Direct punto recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 28 33:10 en nuestra segunda cita ya sentí cómo estando con ella

Voz 25 33:13 a mi alrededor se paralizaba cariño esta vamos en el museo de Cera normal

Voz 1845 33:21 puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuesto

Voz 2 33:29 hasta vivirlas

Voz 29 33:34 la idea La Ventana en la red

Voz 2 33:38 sociales ponen a la venta

Voz 29 33:40 Ana quien friki La Ventana

Voz 30 33:43 sí tenemos a los comentaristas está por ahí Kiko Narváez Álvaro Benito qué tal buenas noches da a Gustavo López cómo estás Santi Cañizares muy buenas los especialistas en lo suyo saludamos en el Larguero a Antoni Daimiel y qué tal muy buenas qué tal buenas no Iturralde González muy buen saludamos también a Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 31 34:08 hola buenas noches la Manuel hola Manu buenas noches

Voz 0313 34:11 hola qué tal estábamos creo que estamos todos no qué tal Manu m depuesto muy bonita Manuel buenas noches Manu qué tal muy buenas Manu buenas noches

Voz 8 34:20 sí bueno esto es lo que pasa porque no sé dónde vive y había grabado este así que estemos todos para escucho

Voz 32 34:33 en El Larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 0313 34:44 tú sección está vale entonces día ahora no eso que hoy que separan que acabaría

Voz 32 34:52 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano

Voz 0313 34:59 yo tenía tenía los mató luego pero ya lo de mañana o no vio nadie se ha quedado ahí sí que lo es también en Cadena Ser punto com nuestra esto no Radio la Cadena SER

Voz 2 35:11 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia Queralt José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 19 35:25 el mundo no se explica solo

Voz 2 35:28 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 33 35:36 no no no no son sólo tres letras zulú

Voz 2 35:40 la obsesión doctor yo veo

Voz 34 35:42 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido por vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo le pasa

Voz 35 35:51 los fines de semana es decir los fines de semana a todas horas sábados y domingos indie aguanta toda la Terrón toda la noche hasta la una y media de la madrugada

Voz 2 36:01 mide Seba tu padre ustedes D L S M son píldora

Voz 7 36:06 estas fueron Luis Suárez mina Montes para que nos las todo usted días y con razón el almorzó contra problema ninguno porque escuchará nítidamente a don Luis por encima

Voz 35 36:14 cuando ese canto de dioses que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted lo engaño armado un rollo que tío vamos que no sé es lo más bonito que hay en este mundo

Voz 36 36:26 volviendo dos

Voz 1 36:28 a esto

Voz 7 36:31 el Deportivo de la Cadena SER guía puede ser pelo

Voz 2 36:47 pero al llegar las ocho nos ponemos el modo urde XXV la actualidad de otra forma con Ángels Barceló que apenas

Voz 1 36:57 en La Ventana con Carles Francino

Voz 37 37:00 el a mí

Voz 38 37:07 email

Voz 39 37:27 qué tal

Voz 2 37:32 eh

Voz 38 37:36 no

Voz 0313 38:19 también tres minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias seguimos asomados a la ventana ya tenemos dos de los tres ripios con los que hemos abierto hoy el programa tenemos lo de la gilipollez dos por lo del plástico a casi once mil metros de profundidad tenemos lo del empantanados por el estudio que confirma que pasamos unas once horas de promedio al día delante de diversos tipos de pantallas vamos ahora con el poco emancipados la media de edad de los jóvenes españoles para para salir de casa para buscarse la vida está ahora entre los veintinueve pico casi treinta años es la sexta más alta de la Unión Europea y en el en el extremo contrario encontramos a los suecos que suelen independizarse paso menos a los dieciocho un poquito a los a los dieciocho años esto será por factores culturales sociológicos económicos también desde luego por una mezcla de todo vamos a intentar averiguarlo francés Núñez buenas tardes bona tarda

Voz 40 39:13 hola buenas tardes francés Núñez es sociólogo

Voz 0313 39:15 el profesor de los estudios de artes y humanidades en la Universitat Oberta de Catalunya por porcentajes cuál de los tres elementos que citado

Voz 1 39:23 el tendría más peso profesor

Voz 23 39:26 perdona no no no te

Voz 0313 39:29 el factor económico cultural social o no

Voz 40 39:34 creo que que los tres están muy mezcladas con los temas sociales siempre son multicausal ego yo creo que en nuestro caso en España que tiene muy en cuenta pues los factores estructurales en el mercado laboral está difícil no es fácil encontrar trabajo no es fácil cambiar de trabajo que pueda esto supone de movilidad geográfica no es fácil encontrar un piso son caros no es fácil en la movilidad geográfica por lo tanto yo creo que en estos países de donde la emancipación es eso no es muy adelantada es es es claramente así y luego habría también factores yo creo ideológicos no sólo la tradición es verdad que te me encuentro teniendo un peso las culturas mediterráneas y ha tenido un peso más importante los padres somos más más protectores no nos nos cuesta deshacernos de nuestros cachorros no de nuestros hijos y mandarlos allanamiento pero luego tenían hay cuestiones ideológicas todos estos países del norte son más protestantes los aires de la del capitalismo cocidas neoliberalismo sopla mucho más fuerte no quiere decir que aquí no soplen pero aquí soplan mucho tal vez más fuerte de esta voluntad de capitalizar a los hijos de de hacer los autónomos de individualizar los de que tengan valor en el mercado laboral

Voz 22 40:55 mercado

Voz 40 40:57 en el mercado sexual igual pero los padres los padres tampoco quieren perderlo también quieren seguir tener una vida más allá de los hijos no quieren seguir estando activos que incidir valiendo en estos diferentes ámbitos lo tanto que se vayan los hijos pronto de casa yo le he oído decir así es es una cuestión de ello es mantener su su su en su vida profesional

Voz 1826 41:21 la que el pero aunque aunque sea muy

Voz 0313 41:24 muy reduccionista lo que voy a decir profesor pero es bueno o malo en nuestro caso que los chavales jóvenes estén hasta tan tarde en casa por el motivo que sea

Voz 40 41:33 hay a veces vamos como por descontado de que es malo que sean mayores cuando se va de casa no sabía que ver un poco la la la la al valor social que tiene el que los chicos puedan salir a determinado en cualquier caso yo personalmente creo que que individuos emanciparse comprometerse con la sociedad es algo que está bien eso hay que hacerlo lo antes posible

Voz 23 41:59 pues por ahí los por Madrid

Voz 40 42:02 que habla de de la necesidad de salir del cine pero no de dejar de ser adolescentes y es verdad que este estado de vivir ahí eh en casa de los padres tienen ventajas porque te permite que tienes al mundo todavía abierto lo tiene todo por delante y todo por hacer no ha perdido la vida por por cerrar pero ser un individuo social es comprometerse con él

Voz 0313 42:24 claro es que concepto que introduce usted me parece muy interesante el concepto compromiso vinculado a la a la independencia yo creo que no no siempre aparecen los debates y es muy oportuno por cierto en esta conversación tenemos la gran fortuna de poder contar con alguien de doble mirada

Voz 1 42:42 un sueco que vive en España y que en fin

Voz 0313 42:46 conoce digamos los dos territorios es el sueco de Hoy por hoy la pareja de hecho de Toni Garrido Tom cale buenas tardes

Voz 22 42:54 hola buenos Angola Tom cómo estás amigo hombre estamos como estamos

Voz 0313 42:58 qué tal oye tú tú a queda te te emanciparse

Voz 23 43:03 pues yo con una tierna edad del XVI

Voz 0313 43:07 a los dieciséis igual eso es un poco pronto

Voz 40 43:11 sí se puede sí esto por un lado es como escuchando la conversación y esto cultural y luego hay casos individuales como fue mi caso que yo no fue no fue pidió un caso histórico yo con decíamos que con dieciséis años tenía una vida fuera trabajando estudiando percibiendo fuera del nido

Voz 1826 43:34 claro es que tienen que salir muchos jóvenes de dieciséis para que la media la tengamos en dieciocho ahí en esa lista de casa a a recorrer mundo haber

Voz 22 43:42 hiciste

Voz 40 43:44 sí en mi caso fue también le inquieta inquietud yo que quería

Voz 41 43:47 va a ser El Mundo viaja

Voz 40 43:49 los tenía muchas inquietudes entonces pues hombre para mí hay que conocer estas muy contento de haberlo hecho y en mi caso fue una buena decisión yo amo profundamente amistades lo que ya que ha pasado al otro lado de lo tengo la gloria pero no cubre la acción de de enfrentamiento con los padres ni ni que no podemos todo lo contrario también una necesidad de de de de salir de este nido icono en el mundo que yo supongo que una inquietud que todos no tienen hasta el mismo grado incluso extremo como ha tenido un un servidor

Voz 1362 44:28 bueno de hecho en España hasta los dieciocho años no se es mayor de edad yo creo que pesa muchísimo los factores culturales y de de tradición yo no sé profesor sí en otros países se reporta la existencia del síndrome del nido vacío y padres que que madre sobretodo que cuando los hijos vuelan tienen un vacío existencial hasta el punto de a veces convertirse en patología

Voz 1826 44:52 no

Voz 40 44:54 yo quiero que me menos que aquí es verdad que esto sucede esto también tiene que ver con el con el con el más tiempo que estás con los hijos más proximidad de tal vez más intensidad aquellos más las almas se va forjando justas y luego desprenderse de decir que forma parte de cuesta mucho no con garantias cuanto antes te te desprende es menos lo sufre siempre y entonces puede ser que sea un pez que se muerde la cola es verdad que también pues hay una tradición donde el peso de la familia en los países mediterráneos en España en concreto es sigue siendo grandes tiene más valor todavía es un concepto que para muchos jóvenes es sagrado es de lo poco que nos queda sagrado en este en este mundo la familia de los padres y los hijos es nuestra cultura

Voz 0313 45:38 sí el último puerto sí señor

Voz 1362 45:40 sí pero yo creo yo creo que ahí también va a haber una revolución que vamos a a imitar a a los extranjeros en el sentido de que nosotros de los baby boomers los que tenemos ahora cincuenta en adelante también vamos a querer una segunda vida también vamos a querer ser no de nuevo jóvenes pero sí tener una una nueva malherido opciones delante de nosotros y para eso igual tenemos que emancipados nosotros de los hijos

Voz 40 46:05 sí pero es importante antes ha introducido el tema del compromiso Tallin cables no es importante porque los padres jóvenes si queréis pues todavía creemos que tenemos que tenemos potencial género queremos eso es eso una segunda juventud pero no queremos acabar nos con con la crianza de los hijos veladas también para los padres ahora es importante que recapitalizar la propia vida no cinco activos valiosos sentido literal pues eso en los diferentes

Voz 0313 46:37 los mercados no sólo el económico

Voz 40 46:41 exacto gente que busca pareja nueva pareja porque se ha separado a los cincuenta sesenta mercado laboral mercado desde todos pues no son los padres que no tenemos otra venimos de hemos vivido otra de otro contexto social histórico que no que los nuestros que busca tendrían unos ochenta o noventa años pues queremos seguir siendo ahí activo un activo para eso hace falta que los diferentes espacios que los autores

Voz 0313 47:07 que se vayan a mí me gustaba mucho la llamada

Voz 0882 47:12 Atón calen porque ahora cuando mi hijo le diga hoy ya va siendo hora allí se haga el sueco le dirá a tener sexo con otra cosa

Voz 40 47:20 no no de lo que es lo que yo estoy pero yo creo que en el fondo se trata de de doscientos modelos de familia sociedad y en eso estamos de acuerdo no yo creo que sinceramente si tengo que elegir prefiero él en en el Espanyol

Voz 1826 47:37 el modelo español del que decías este medio día que a ti te deja alucinado el nivel de servidumbre por ejemplo que que tiene tu pareja respecto a su familia la de veces que habla con su madre a lo largo del día no Ilha de tiempos comuniones etcétera que requieren de tu presencia

Voz 40 47:53 sí es más es es más comunidad yo creo que NN en este modelo éxito la Comunidad en en es como ha dicho proceso también un factor la reforma del Santísimo él naturalismo o un capitalismo más desarrollado yo creo que fin en hace que la sociedad años cierto frialdad no digo que los padres y los niños no se llama cero inició percibieron por eso estoy viendo aquí porque creo que este modelo es más cercana yo creo que es si hay que elegir en un es un modelo a otro que yo prefiero el modelo español en ese sentido

Voz 23 48:34 yo estoy de acuerdo que la edad de

Voz 40 48:37 ha salido nido implicarse la vida es un impulso fundamental y mujeres y hombres es algo que hay que hay que no hay que negarlo ahí todo lo contrario hay que hay que hay que buscarlas

Voz 1362 48:49 sí es que la la la familia en realidad es es es un tema es el tema es el tema no el otro día hablando con con Ángeles González Sinde me comentaba eso que que en España es muy muy difícil romper el cordón para bien para mal porque la familia puede ser el apoyo puede ser el refugio si la red pero también puede ser un obstáculo también puede ser una cárcel no entonces es muy valiente el marcharse de casa hay con dieciséis años es una una temeridad casi

Voz 1826 49:17 hablando de Puerto bueno no voy a dar muchos datos para mantener el anonimato del muchacho pero por ejemplo haber tanto para el profesor como para el amigo sueco a ver qué os parece si esto se podría Darias similar en cualquier otro país yo conozco a un chico que tiene veintitrés años que ha hecho una carrera larga pero que ha llegado el momento de las prácticas es cuando se ha dado cuenta de que hay algo que no le cuadra que no le gusta esa profesión por lo tanto asimila y acepta la familia que ahora va a empezar a hacer la selectividad para meterse en otra carrera de un larguísimo recorrido esto por ejemplo en Dinamarca o en Suecia no se vería Un poquito friki raro de asumir

Voz 40 49:54 no me lo va a pensar que eso

Voz 0313 49:56 a los dos a los dos pero que empiece Tom por alusiones a lo de Suecia

Voz 22 50:00 bueno todo no

Voz 40 50:06 yo creo que yo creo que confesar que yo creo que en él con hablamos de de de las vidas yo creo que está cambiando todo en en toda Europa en los países que estamos Cabanes Nos parecen cada vez más con las nuevas tendencias tecnológicas ir influencias de otros países y culturas que yo creo que los modelos están rompiendo sino si alguna cosa tiene algunas cosas pues mal así que ya sé que es una un free qué pero y que no hay que la vida sin en la sociedad

Voz 1362 50:42 merece la pena

Voz 0313 50:44 ha estado muy bien Tom oye mañana te escuchamos en Hoy por hoy con Toni Garrido e poco te imaginabas tú que en España además de una esposa encontraría una pareja de hecho en un programa de radio poco te has to be oiga un abrazo todo profesan francés Núñez muchísimas gracias por este ratito en La Ventana ha sido un placer

Voz 40 51:00 pues venga igualmente

Voz 42 51:07 no

Voz 43 51:22 aquí

Voz 0313 51:29 el que no se nos olvide que tenemos una polémica como cada tarde

Voz 8 51:36 polémica

Voz 0827 51:40 pues esta es la historia una obra de la exposición inmaculada sin remedio que se exhibe en la Diputación de Córdoba ha aparecido esta mañana destrozada la obra se titula con flores a María y es un autorretrato de la autora inspirada en una de las inmaculadas de Murillo aunque la mujer en el cuadro aparece con una de sus manos sobre su sexo la imagen ya había escandalizado a los representantes del PP de Ciudadanos y de Vox que habían pedido su retirada por considerar que supone una ofensa al sentimiento religioso pero alguien ha ido más allá bueno

Voz 0882 52:08 la obra tiene una intención provocadora es evidente nadie

Voz 0827 52:11 no negará tampoco cabe sorprenderse de que alguien haya podido sentirse ofendido porque la ofensa es un sentimiento muy particular pudiera ser que haya incluso quien considere que la provocación pisa los límites del Código Penal por ofender los sentimientos religiosos en cuyo caso el camino no es la cuchilla hería sino los tribunales pero andar por ahí rascando lienzos es propio de otros lugares de otros tiempos aquellos en los que se comenzaba destrozando la obra hice acababa quemando al artista por hereje

Voz 0313 52:43 claro Corrales buenas tardes

Voz 23 52:45 hola buenas tardes claro Corrales ex comisario