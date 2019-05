La Ventana (14/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0660 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:08 se lo hemos contado hace unos minutos aquí en La Ventana la Junta Electoral Central finalmente prohibe que Oriol Junqueras de Esquerra Republicana participe en el debate europeo de la televisión pública catalana Ràdio abrazaron a Pablo Tallón hola de nuevo hola

Voz 1673 00:22 tal la Junta Electoral Central ha rechazado su participación alegando primero que es incompatible con los horarios de la prisión de Soto del Real y segundo porque a las diez de la noche que es cuando empieza el debate no está disponible la sala de videoconferencias esta decisión deja una derivada de un gran simbolismo político no va a ser posible por lo menos esta noche el esperado Rent

Voz 2 00:39 dentro entre Puigdemont y Junqueras que están en plena

Voz 1673 00:42 una por la hegemonía de el independentismo a través de Twitter el actual hombre fuerte de los republicanos Pere Aragones ha criticado lo que define como un intento por silenciada Junqueras

Voz 1715 00:52 vamos a regresar al Supremo porque ha comenzado ya a la sesión de tarde del juicio por los hechos del uno de octubre Pedro Blanco hola buenas tardes buenas tardes un juicio que hoy está siendo más tenso de lo habitual estos últimos días con enfrentamientos entre el presidente del tribunal algunos de los testigos o de los abogados de las defensas Alberto Pozas Alberto buenas tardes

Voz 0055 01:10 buenas tardes desde el Supremo nos trasladan su malestar con algunos testigos de esta mañana desde las defensas critican que los jueces fueran tan permisivos por ejemplo con los guardias civiles que compararon las manifestaciones independentistas con el terrorismo etarra ni tampoco con estos testimonios acabamos de escuchar el testimonio de María Luisa Carrillo

Voz 3 01:26 soy una ciudadana la librería pienso que en mi opinión tiene que ser respetada porque si no hay opinión de los ciudadanos díganle ustedes está dónde vamos yo fui a dar una opinión limpia

Voz 2 01:36 claro nada más que el uno de octubre estuvo en las colas Tell de Barcelona

Voz 1715 01:41 vox ha publicado en su página web el programa electoral para las elecciones europeas y locales y autonómicas ese partido insiste por ejemplo en la supresión de las comunidades unos lo lo va a contar Javier Carrera

Voz 0866 01:53 una medida que está en el ADN de los de Santiago Abascal y que plasman de nuevo en un programa electoral que aboga por la creación de un Estado unitario con un solo Gobierno y un solo Parlamento en el que se reconozcan e integren dicen los hechos diferenciales de escena realizando la administración en favor de los municipios

Voz 4 02:09 hasta llegar a ese punto sus diputados autonómicos

Voz 0866 02:12 promovería medidas transitorias aseguran como la devolución de las principales competencias al Estado insiste también Vox en la derogación de leyes que consideran ideológicas o la creación de consejerías de Familia

Voz 1715 02:25 las bolsas hoy demuestra una mayor tranquilidad tras las turbulencias de los últimos días el Dow Jones a esta hora suben cero con ocho por ciento un cero y medio la bolsa española deportes Toni López buenas tardes

Voz 0470 02:34 qué tal Pedro muy buenos importante para el futuro de dan tan gris

Voz 1284 02:36 mano hoy se reúne con los dirigentes del Atlético de Madrid el técnico Diego Pablo Simeone el objetivo es que el francés deje claro a la cúpula rojiblanca si se va a ir al Barça o se queda en el Atlético además en marcha la cuarta tapada el Giro de Italia a veintiún kilómetros del final escapados tres italianos dos minutos por delante del pelotón y hoy en el Masters de Tenis de Roma eliminado Roberto Bautista clasificada Carla Suárez mañana será el turno de Rafa Nadal

Voz 0464 03:05 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación Profesional del Taxi contra el nuevo reglamento que regula a este sector y que el Gobierno regional aprobó hace un mes el texto según la Federación pone en peligro a los trabajadores y autónomos frente a las grandes empresas la Comunidad tiene veinte días para presentar alegaciones Julio Sanz presidente de la Federación

Voz 1647 03:30 una vez visto el expediente valoraremos la posibilidad de solicitar medidas cautelares por supuesto continuar la tramitación hasta eliminar este reglamento autonómico que para nada bien a solucionar los problemas del taxi eliminando una gran parte de los autónomos en el colectivo

Voz 0464 03:47 en Fuenlabrada ha quedado visto para sentencia el juicio por coacciones contra un joven que insultó a una pareja homosexual a dos chicos al grito de maricones sinvergüenzas en la puerta de un juzgado SER Madrid Sur Pilar García

Voz 0244 03:59 esta mañana ha tenido lugar en los juzgados de Fuenlabrada la vista por un delito de coacciones leves contra un joven de la ciudad por insultos a una pareja gay que previamente le había denunciado por agresión el pasado seis de noviembre al salir del juicio donde se iba a juzgar la citada agresión en el trayecto hacia Renfe el acusado presuntamente les volvió a insultar llamándoles sinvergüenzas hijos de puta de maricones según ha contado a SER Madrid Sur uno de los afectados la acusación particular ha pedido una multa de doce euros diarios en seis meses y que se prolongue la orden de alejamiento contra el acusado mientras que la Fiscalía ha corroborado la petición aunque pide una multa de seis euros Javier uno de los denunciantes dice no sentir miedo pero sí quiere que se acabe ya con la pesadilla

Voz 5 04:37 la pesadilla porque ya Guedes sabemos es terminar ya

Voz 6 04:39 todo con todo el rollo está ahí estamos los nos gustan

Voz 7 04:42 en el juicio por la agresión que se produjo el año pasado no sé

Voz 0244 04:45 ha realizado al presentar el abogado defensor un recurso para que eso juzgará como delito de odio algo que ha rechazado el juez y que se ha vuelto a recurrir

Voz 0464 04:52 tenemos veintiséis grados en el centro de la capital

Voz 18 08:01 hola qué tal estás

Voz 19 08:04 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba ahí

Voz 1220 08:07 no como vas a abasto desde que puse

Voz 2 08:09 denunció en la radio que en poco tiempo toda la ciudad me conoce esto no parar a sí misma Luis deberíais probarlo es fácil rápido y económico hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 9 08:20 Cintra en ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien

Voz 25 10:00 rojos y azules yo creo españoles blanco Balbino pues es el más caro alude lo haré así que me han tratado aquí la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema eh

Voz 26 10:20 vale

Voz 0660 10:35 para el Partido Popular lo primeros España España

Voz 4 10:40 vamos a España abierta por si acaso Toni Martínez Especialistas secundarios Aróstegui Sara Socas Juanma López Iturriaga oye vosotros sabíais que este año la canción de la Vuelta Ciclista es de Arca no

Voz 27 11:00 yo yo yo yo me acabo de enterar yo me acabo de enterar

Voz 4 11:06 los la presenta esta tarde a partir de las ocho echaba al ver a nadie antes de venir aquí a La Ventana

Voz 0313 11:15 no sólo en el anunció este viernes la Ventana en Santa Cruz de Tenerife mayoría Tenerife Espacio de las Artes con Sara Socas

Voz 4 11:25 bueno no estará sola estarán los vinagres este programa casi musical distinto eh pero claro bueno venga vamos vamos

Voz 0470 11:41 con esto de las horas de ficha Ari

Voz 4 11:44 sí

Voz 0470 11:45 desde de controlar las horas de trabajo mira al ministro Pedro Duque dice que en algunas profesiones es más complicado que en otras contabilizar las horas él pone como ejemplo una profesión muy conocida

Voz 1746 11:57 aunque no muy común desde el punto de vista de los astronautas pues nosotros también tenemos una profesión de esas un poco raras en las cuales pues la algunos días tienes que estar haciendo preparación Se sabe dónde estás y haces y hace unas horas y otras veces pues cuando estás en dos naves espaciales pues no se cuenta a la hora

Voz 4 12:20 esto tiene toda la razón

Voz 0470 12:22 J dormido en la nave está trabaja

Voz 4 12:25 dando

Voz 0470 12:26 pero hay un libro de Luis Piedrahita que se titula Un cacahuetes la piscina sigue siendo un fruto seco podría decirse un astronauta en la luna está distraído

Voz 0660 12:54 la luna se está arriesgando se que hay terremotos y el núcleo de la luna se enfría ese Arruga

Voz 0470 13:02 sí la luna si arrugas era como una lámpara de papel de estos te mira que el el aún así arrugarse Roy si adelgaza según la NASA la luna adelgazado cincuenta metros en cincuenta en cientos de millones de años bueno son otras pues claro me he adelgazado cincuenta metros para control de horas de fichar de horas más cosas habría que hacer de controles el número siete de la candidatura de Vox en Alcalá de Henares en Madrid ha renunciado después de que el periódico la María desvelara que había pertenecido a una organización nazi

Voz 4 13:36 hay que habría que hacer a los candidatos de Vox un control de qué haces cosas si cosa alguna si pitar cosas

Voz 0470 13:48 entonces es mejor no así no vamos atentó echan a tiros nunca mejor dicho en cambio el secretario general de Vox Javier Ortega Smith se ha mostrado muy abierto hoy casi de centro hecha ha reconocido el derecho de las mujeres a cortarse las uñas o escuchas prácticamente un rojo

Voz 28 14:08 las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crean más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo porque corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente como ese el niño que que llevas en tu interior

Voz 0470 14:23 bueno seamos positivos ella ella Sara riéndose no la parte positiva es vox reconoce el derecho de las mujeres a comer lo que quiera la parte positiva el follón que tenemos con el debate en TV tres que sería un debate sería un debate ético tremendos Carles Puigdemont podría asistir a ese debate por plasma desde Bruselas murió el plasma desde la cárcel por qué la Junta Electoral en primera instancia lo autorizó faltaba la autorización de la prisión que no la daba porque decía que no Levy llegado ningún papel a mí por debaten

Voz 29 14:59 el prejuicio

Voz 30 15:02 yo a usted no le veo

Voz 23 15:05 tú del Purple

Voz 30 15:07 ni sobre todo la tarjeta de crédito de un hacker

Voz 1220 15:10 la todo con la tituló

Voz 0470 15:13 es una actitud cuando te hablan entiendes bien las palabras mira de repente repente ha decidido Alber Rivera y este es el partido que más se parece a España pero escuchamos esto de Pablo Casado

Voz 31 15:25 el partido más moderno más abierto más eficaz más sorgo

Voz 0660 15:28 yo soy de lo que es España más parecido

Voz 31 15:31 a los españoles es el Partido Popular ciudadana

Voz 0470 15:33 Nos es el partido más parecido a España y el Partido Popular es el partido más parecido a los españoles que en realidad es una frase antigua de José Luis Rodríguez Zapatero somos el partido que más parecía España pero escuchado esto de Alberto Núñez Feijóo

Voz 2 15:46 somos o partido que se parece a Galicia

Voz 0470 15:51 claro bueno Joaquín quiere las cosas parecidas en los países muy abierto este se parece a Finlandia porque frión dice no porque está lejos

Voz 4 16:02 qué te parece

Voz 0470 16:04 sí le porque está lejos no porque es delgada Pau Gasol se parece a China porque es muy grande y Leo Messi se parece a las Islas Feroe todavía escuchamos a otro a otro político que no sólo se parece algo sino que se siente identificado el popular Esteban González Pons

Voz 2 16:22 la naranja y los cítricos son algo más que la fruta que produce Valencia es nuestra manera de ser yo me siento representado por una naranja por una mandarina por una Clementina

Voz 0660 16:31 o incluso a veces por un limón hago yo apoyé la naranja

Voz 0470 16:38 es una manera de ser como líder de la oposición que naranja también en todo en todo es naranja menos en la camiseta pero también nos han dicho que seamos leales a España y que los temas de España en los temas de país nuestra camiseta no es naranja rojigualda está cambió la de España España España tardamos que esto son elecciones europeas municipales y autonómicas es decir tenemos elecciones en todas las categorías todos los niveles administrativos menos uno España no podemos quedarnos en casa bueno no podemos quedarnos en casa esto lo dice

Voz 0660 17:10 no

Voz 0470 17:17 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene un plan infalible para ganar las elecciones dice si hemos ganado hace una semana qué sentido tiene no ganará obra

Voz 29 17:28 no tiene ningún sentido el veintiocho de abril apostemos por el futuro votemos por el futuro y el veintiséis de mayo apostemos por el pasado lo que tenemos que hacer es volver a

Voz 0470 17:39 con el plan es infalible lógica no no tiene ningún sentido en un sentido lo de las tres derechas ha quedado ahora un poco desdibujado porque ahora son las tema hecha al centro hecha y el river hecho que es el líder de la oposición autoproclamados como el Papa Clemente es Palma Papa y Javier Ortega Smith ya habéis oído que ahora es prácticamente de izquierdas con ese plan suyos revolucionario de permitir o considerar razonable que las mujeres de las suyas son tres derechas en diferido porque la Junta de Andalucía votarán los Presupuestos después de las elecciones no es un plan buenísimo también no habrá votación de PP Ciudadanos y Vox para que nadie sospeche pero al día siguiente a tapar y nadie se da cuenta nadie se da cuenta de que están gobernando juntos pues el plan es perfecto Sánchez de todas maneras va a insistir en lo de las tres derechas ni una

Voz 29 18:31 si la miro si las tres siglas de la derecha van a poder frenar esta ola de ilusión de futuro y de progreso

Voz 6 18:39 fíjate qué bien poder a

Voz 0470 18:42 tres derechas a continuación Teodoro García Egea Secretario General del Partido Popular defiende Isabel Díaz Ayuso candidata del Partido Popular

Voz 29 18:49 dar a la Comunidad de Madrid

Voz 0470 18:52 y tiene Teodoro García Egea un argumento

Voz 29 18:54 no buenísimo si la izquierda no te quiere

Voz 32 18:56 eso te hace especial

Voz 0470 18:59 bueno la izquierda eso te hace especial

Voz 0660 19:08 el un elogio un poquito pillado todos los pelos película pero si lo que tienen que decir para elogiar te es que los adversarios no la quieren y entonces seguro que buena completa tiene que estar un poco de bajones elogio eh

Voz 0470 19:22 hay un chiste sobre sube explican en Los Soprano en la serie Los Soprano y un funeral Aglomancha acordará que es absurdo de todo hay un funeral nadie quiere hablar a favor de muerto nadie quiere decir nada positivo le dan vueltas le dan vueltas finalmente encuentran la manera de hacer un elogio si la manera que encuentran es decir su hermano era peor bueno siguiendo con García Egea que lanza un mensaje a Albert Rivera

Voz 7 19:46 menos importante a copiar no pactar

Voz 33 19:48 con el PSOE en ningún Ayuntamiento en ninguna comunidad autónoma en ninguna Diputación y en ninguna admito Territorial

Voz 32 19:55 rivera apunta y mañana dispara vilo Atrévete más así

Voz 4 20:01 Pita para mañana

Voz 0470 20:04 bueno esto es algo que está pasando en España no sólo en el centroderecha en todas partes es bastante curioso los partidos presumen de que no pactarán mientras el Parlamento las autonomías todos los parlamentos los ayuntamientos están sin mayorías se exhibe como un mérito no querer pactar ser intransigentes se presenta como un mérito y ser dialogante es algo malo

Voz 6 20:24 el euro dice yo pacto con nadie y a ver si tiene

Voz 0470 20:30 cosa rara no cosas más raras en el mundo en Alemania han hecho autopista pero en coche solo

Voz 34 20:36 sí hombre la autopista eléctrica alemana que de momento sólo puede usar un camión es el titular que encontramos en el país Alemania inauguró hace siete días el primer tramo de la conocida como carretera eléctrica que dispone de un tendido eléctrico similar al de los trenes o tranvías lo que permite que los camiones se conecten mientras conducen a una velocidad de hasta noventa kilómetros por hora el tramo tiene una longitud de diez kilómetros transcurre por el sur de la ciudad de Frankfurt por donde circulan habitualmente ciento XXXV mil coches pero el caso es que sólo hay un camión preparado para usar esta carretera en sus comodidades aunque son optimistas y creen que para dos mil veinte igual hay otros cuatro vehículos más que pueden la como la otra

Voz 4 21:15 yo no sé si eso es funciona

Voz 34 21:17 a nuestra tu

Voz 24 21:22 no

Voz 35 21:32 sí sí sí esto de pero bueno seguimos siendo Francino el único programa yo digo diría el mundo que habla con los extraterrestres alguna duda con natural

Voz 7 21:40 Zidane y música de viste normal como personas normales y así nos va también no bueno vamos a abrir nuestro consultorio terrestre y creo que tenemos a un alienígena al teléfono conectándose con nosotros me dicen que sí pulgar hacia arriba significa conexión o que tenemos a alguien hola buenas qué tal buenas tardes amigo o amiga

Voz 36 21:59 es mala amiga

Voz 7 22:02 pensando no no te cuento lo de mi planeta tenemos tres penes y cuatro cinco páginas es difícil saber cinco además si cuatro-cinco tiene más que ver la foto aquí el Kamasutra las ves y parece que te mirándonos

Voz 37 22:18 la caja B portón la ranura ICAM

Voz 24 22:23 sí

Voz 7 22:25 sí soy muy bueno la metáfora foto bastante podría

Voz 1220 22:32 lo hemos entendido y que cuentas

Voz 38 22:34 la semana que viene aquí a la tierra a unos dietas misión de recuperación del individuo se cinco siete siete seis cinco

Voz 7 22:43 un individuo que se llama así gente que está aquí en la Tierra

Voz 38 22:47 sí lo hemos de llevar trae de vuelta a nuestro planeta

Voz 7 22:50 porque estaba aquí y bueno debía pasar

Voz 38 22:52 bonito en la tierra para estudiar para ver si quieren identificado pero fracasó en su misión si procede de sacar de aquí

Voz 7 23:01 Planeta nuestro pues es que ha sido descubierto este elemento creemos que si pensamos que si algún humano ha sabido que estoy individuos lo

Voz 38 23:07 porque sin el y el individuo se cinco siete siete seis te cinco aquí en la Tierra lo conoce como Isabel Díaz Ayuso

Voz 1220 23:15 el proceso eran no suena así

Voz 7 23:18 aquí en España es mucho eso extraterrestre

Voz 27 23:21 eh ahora a cada

Voz 7 23:25 no han dicho traerla para acá que la tierra empieza todo el mundo a ver qué avícola más tranquilo sabiendo que seis cinco siete siete seis cinco quiere decir sólo come una vez está muerta no me vivos tranquilo estas alarmando los ciudadanos sabes muchísima gracioso dio vamos con lo siguiente conexión lo siguiente llamada de hola buenas tardes muchas gracias de completo llama del Plame cada día se parece mucho a han lo que tenemos por aquí buenísima simplemente aquí una fuente de la emisora que el aquí un referéndum referéndum si votamos que sí ahora sí

Voz 38 24:19 de todos los habitantes somos muy fan de la música en español

Voz 7 24:22 la mejor bueno a ver cómo se que

Voz 38 24:24 desde vuestro grupo no haría llamaba puedes

Voz 7 24:28 por favor que que le dije a mi novia que por su cumpleaños decía una una sopesa que había pensar que David Bisbal que David Bisbal le cantará el cumpleaños feliz a mi novia

Voz 0470 24:41 oye pero tú no había está en vuestro planeta o está aquí

Voz 7 24:43 con nosotros en la tierra no nada ya está nuestro planeta

Voz 38 24:46 mio ellos administrativa tiene poquísimas esto de fichar a la entrada de la salida promover mucho ya a ver la cosa es que yo perseguía buscara Bisbal por de Liga

Voz 7 24:57 donde el día llevó a nuestro planeta en ante el cupo

Voz 38 25:00 la feria Mi novio yo antes de las doce la noche yo lo devuelva al las

Voz 7 25:03 con la nave lo dejó de estética osea que ocuparía abismal que has dicho más seis años sintió más gente

Voz 38 25:17 gracias gracias gracias gracias vale

Voz 7 25:22 cumpleaños feliz cierto claro no igual vosotros que hacéis Cumpleaños feliz año igual no igual

Voz 38 25:32 Vivaldi debería aprender lo que es la tonada aquí en nuestro planeta está paralizada que será será pan comido él tiene facilidad hasta cosa gastando como suena

Voz 7 25:40 sí como suena

Voz 0660 25:52 eh perdona pero esto esto esto sabiendo el Barça en plan modernista

Voz 37 25:56 a aquí es súper está a nuestro planeta es Cumpleaños Feliz Cumpleaños feliz

Voz 7 26:03 sí pues el Parallel Baser facilísimo canta en esto para ella pues que como Great te llamas grip me preguntan qué grande grande gracias amigos

Voz 0313 26:21 intenta eh ahora llega todo por la radio a La Ventana otro de los momentos de de Sara Socas que siempre nos sorprende con algún poema hoy barra atención a Ibarra perros uno de Alberti Benjamín Prado apuntando Madrid corazón de España

Voz 39 26:36 venga

Voz 40 26:48 Madrid Hora son de España late con pulsos de fiebre sangre el calor le hierve ya nunca podrá dormirse Ximo abrirse duerme querrá despertarse un día el albano vendrá Perle olvida en Madrid la guerra vive frente a los ojos del enemigo y mirada de muerte rondan

Voz 0470 27:07 Kieran sobre

Voz 40 27:09 obcecado Patri que nunca se diga público el corazón de España volvió nieve fuentes de valor y hombría la Wardak tu donde siempre atroces río da sombra de correr esa fuente que cada barrio mala hora que no vendrá a la plaza será fuerte hombre el castillo sus murallas Kendall corazón de España quiera asomarse que llegue pronto está lejos sabe defenderse con uñas con Viacom codo con empujones con pasar correcto duro al pie del verde del Tajo en naval pera en Sigüenza donde suelen que busquen el dar su sangre caliente Madrid corazón de España dentro tiene Sisi el escarbar un gran hoyo imponente como un barranco que aguarda sólo en el cambio de la muerte con un barranco aguarda son el de muerte

Voz 1220 28:15 tú no tenías que ir a clase rima

Voz 23 28:18 pues si quieren volver al ruedo

Voz 0313 28:20 no no pero pero pero clase no fue yo vengo al loro yo me conozco alguno de la You Tube

Voz 2 28:25 estoy trabajando hasta las tantas es usado Rus jugando a los videojuegos hasta las tantas

Voz 41 28:31 va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir con libertad y confianza y los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 13 28:51 consiguió el mejor precio de una compañía

Voz 9 28:53 selección el mejor entre los mejores IS es el mejor mejor

Voz 2 28:57 yo esto lo hace cualquiera pero Yuso rastrean punto com

Voz 13 29:02 mira en coche de Securitas Direct la puerta

Voz 2 29:04 del vecino seguro que se está instalando una alarma

Voz 13 29:07 pues deberíamos de la que se pase por nuestra casa no me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma sí la tienen todos los vecinos no debe ser tan cara como nos pensamos

Voz 2 29:16 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 42 29:30 la idea La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana Capello

Voz 13 32:27 cuenta con Laser pase lo que pase

Voz 2 32:36 cierras los ojos si dejas que te invade una sensación

Voz 26 33:57 ah

Voz 4 34:08 en La Ventana todo por la radio

Voz 0313 34:10 haberlo prometidos deudas yo le preguntaba antes a Sara Socas la de la clase de rima es porque este fin de semana ha estado en la Red Bull que es una batalla de Terra este rato improvisación mismo

Voz 23 34:20 pasión

Voz 0313 34:22 ha traído algo de la cometió el que por cierto que este sexta

Voz 1220 34:25 este aplauso para hacerla

Voz 4 34:27 ah

Voz 1220 34:29 pues aprender algo que queda sexto

Voz 4 34:33 última oportunidad después de las medallas diplomas cuando es la última oportunidad cuando ya ya a finales de junio todavía no no cuentan las cosas

Voz 23 34:45 bueno pues haber venido para destacar un poquito la rima más culta o las mejoras y respuesta que más tuvieron que ver con con esto cabo aquí así que bueno ahora vamos a escuchar a Mena contra Sweet Payne ya ves que la gente se ponen nombres raros yo visto mi apellido en semifinales

Voz 48 35:04 Roca tan detenta el en la droga la común vegetales el corre llega la hora del vueltita

Voz 49 35:19 ello desde yo lo alto ya el barbero diabólico

Voz 4 35:25 bueno la primera de las culta sin embargo diez

Voz 1220 35:33 es la referencia que utiliza la respuesta

Voz 23 35:36 me lo había llamado Johnny Deep se refiera a una película de dos mil siete del barbero diabólico Espírito timarnos eso es protagonizada por Johnny Deep Sea Helena Bonham Carter y bueno es que Sweet Payne el primero el de la entrada si se queda en segundo puesto es muy conoció a una gran velocidad pero con gran coherencia aunque a veces la dicción le traiciona pero bueno

Voz 4 36:04 bueno

Voz 48 36:06 yo que ablanda el hombre quitar porque soy una máquina eminente porque yo no mediante código binario

Voz 23 36:15 bueno esto para ver esa es la primera que soltó nada más que lo pusieron el la temática de lo digital sin embargo Si se enfrenta ante un poeta porque balón que fue el campeón ha escrito incluso un libro eternamente le pasan cosas como ésta

Voz 0660 36:32 es salvo

Voz 4 36:46 yo quería llorando la propia

Voz 23 36:47 llevamos un poquito ajustando habló en hablarle toco contra mí hijo cuando caí obviamente es uno de los raperos más culto y precisamente cuando lo puso la temática de culto de cultura general digo cosas como

Voz 0660 37:00 fue una pintura de fans Gila pinta de Bukowski un plano de Polanski

Voz 23 37:05 vamos que el artista callejero que precisamente una una exposición hace muy poquito aquí en Madrid que creo que todavía soy un par de días más Bukowski el escritor

Voz 1220 37:16 grande Roman Polanski el director de Siria

Voz 23 37:18 por que no costosos

Voz 1220 37:21 qué no daría no

Voz 4 37:23 no era acaban en Orihuela

Voz 23 37:26 bueno cerramos ya con con balón nuevamente porque fue el más destacado de la noche están su su título ya lo dice por sí mismo

Voz 0660 37:34 a ver qué nos cuenta estoy hecho porque siempre lo hago ciento Paco de Lucía dentro de este veto tócame soy la leyenda del tiempo

Voz 4 37:45 ah muy bien aquí en dígame

Voz 27 37:51 pues venga concurso lo te tiene que aceptar

Voz 4 38:00 se nos da tiempo si yo qué pasa

Voz 0660 38:04 desafío yo

Voz 27 38:07 Touré está fría estáis

Voz 4 38:11 he dicho antes que tenía su sistema vamos a explicar las nuevas normas ya sabes que este es un es un concurso que supo co evolución nada ahí está él efectivamente pero de gran de gran éxito la gente no me no no no no no deja de pararme por la calle dice además te escucho todos los días en la SER y sí sí es verdad

Voz 0313 38:35 bueno no pasa nada bien algo algún día podemos concursar nosotros ojalá os acordáis pero queremos un momento que nos padeció un poco mirarnos demasiado el ombligo algún día lo haremos te prometo te prometo Francino que antes de que terminemos la temporada vamos a conversar con lo que es vas a hacer vamos a hacer una cosa el primero en una primera tanda para que caliente en los concursantes de cinco preguntas para cada uno muy bien vale luego va a haber una tanda de diez de preguntas alternativas con un te Mazo

Voz 4 39:06 Eurovisión que

Voz 1220 39:08 eso este fin de semana y por último otros freestyle y por último el que gane el que gane de los dos el que tenga más puntos en ese momento se enfrentará a la poesía

Voz 4 39:17 ya de ganarse el tocar de una forma que los es que igual es mejor

Voz 0313 39:23 para darla a saludemos entrando a nuestro campeón actual hace dos semanas en concurso tan cómo estás

Voz 4 39:31 muy buena y bueno recordemos

Voz 1220 39:34 los que se su cuarta semana es de Vitoria Gasteiz pero vive Zaragoza vale estás ahora donde

Voz 6 39:43 con dos de en Nueva Zelanda

Voz 1220 39:45 pero pero para para el paro claro pero mientras saludamos venga saludamos al aspirante con el que vamos a empezar a jugar además se amarra aún es la primera semana luego es de Valencia lo vive Michigan lustroso yo imagino creo que está en Michigan ahora a Raúl hola si te has de saber que ahora es que ahora es eso sí

Voz 6 40:17 a las doce menos cuarto doce Mike tiempo muerto

Voz 4 40:20 pues venga vamos a empezar a jugar a venga ya que que grande Michigan ahí está ahí está brío a todo dios Llum viento en invierno que te corta edad

Voz 1220 40:35 no a siendo otros bueno Raúl venga elige tengo dos temas para empezar uno

Voz 4 40:43 Toño Vega

Voz 1220 40:44 que se ha cumplido los diez años de su fallecimiento el doce de mayo antes de ayer o verdadero o falso con quieres empezar verdaderos falso verdadero falso venga pues va

Voz 4 40:56 Merino venga eh no así padre no sé si si Madrid porque es un verdadero o falso

Voz 1220 41:05 decir cuatro noticias y me tienes que decir si crees que son verdaderas o falsas Mahler una primera noticia descalificado un judoka al caerle el móvil en pleno combate verdadero o falso yo creo que es verdadero verdadero gobierno pero bueno

Voz 4 41:25 es que está en mi no sea ya igual La Ventana llega compré

Voz 1220 41:30 la segunda llega llega ojo eh pero cojo un avión birmano consigue aterrizar sin su ruedas de atrás

Voz 4 41:41 el acierto desde atrás

Voz 1220 41:44 consigue aterrizar sin sus ruedas traseras verdadero Faso bueno fue falso porque fue sin sus ruedas

Voz 4 41:55 era muy bien muy bien

Voz 1220 41:59 de repente tercera no tercera un luchador muere en Londres en una pelea de lucha libre un un luchador mexicano muere en Londres en una pelea de lucha libre

Voz 6 42:11 yo creo que es falso no existe

Voz 1220 42:13 caso es desgraciadamente verdadero cuarta pregunta a José María Aznar cuarta pregunta no cuarta victoria que bueno sí cuando a José María Aznar se ofrece Si hay malos resultados en las autonómicas y municipales a volver a liderar el centro derecha o eso es lo piensa eh pero es verdad y por último la quinta despiden a un periodista de la BBC por comparar el bebé de Megan uno de los de bueno de la realeza con un chimpancé yo creo que es verdad es verdad sí señor es verdad ahora

Voz 4 42:54 qué le pasaría por la cabeza era monísimo eh que se nota pues cuatro de cinco muy bien ahora te toca Antonio Vega avales Antonio cursa Francino la primera pero

Voz 1220 43:13 cuenta Antonio Vega mítico compositor creador irrepetible donde nació Madrid Soria o Bilbao

Voz 6 43:20 mi tía

Voz 37 43:21 el Madrid no una

Voz 1220 43:26 atención una de estas tres cosas nos no es cierta sobre Antonio Vega vale uno tenía ciento sesenta y ocho de coeficiente intelectual segunda se libra de hacer la mili por tener pies planos tercera estudió en el Liceo Francés cuál de estas tres no es cierta

Voz 50 43:46 sí

Voz 6 43:47 a ver

Voz 1220 43:50 no no se libró no se libró de la miles más la hizo en en en Valencia precisamente haciendo la mili fue cuando compuso Chica de ayer hablamos de Chicago

Voz 0470 43:59 su canción más emblemática

Voz 4 44:01 por qué

Voz 1220 44:04 es un día cualquiera como sigue la canción Un día cualquiera

Voz 4 44:11 es un día cualquiera no parezca era correcto lo dejamos de fondo que es que es una canción Chica de ayer salió al mercado en mil novecientos ochenta en el primer disco de Nacha Pop como seamos primer disco legendario Chica de ayer como esta canción Champions del el nombre del grupo o la tercera tenía que haberme enamorado de tu madre

Voz 37 44:39 yo apoyo imagínate

Voz 4 44:42 sí correcto la otra estas de Bertín Osborne bueno la quinta y última Chica de ayer ha sido versionada mil veces te voy a dar tres nombres demasiadas

Voz 1220 44:53 uno de ellos y a la vez uno de ellos

Voz 4 44:56 no la versión de los tres hay uno que nada versionada poco Loquillo o Zara

Voz 37 45:04 sí yo creo que no la ha versionado Loquillo

Voz 1220 45:07 lo aquella pues empate venga cuando recién como muy bien muy bien vale diez preguntas alternativas Aaron Raúl preparados porque es Eurovisión ya empezamos por Raúl Cabrera aspirante venga

Voz 4 45:22 que una facilita para empezar se celebra

Voz 1220 45:25 este año

Voz 6 45:29 en llevar

Voz 1220 45:30 en Israel correcto es para Rau Aaron quien participa por España perdón sí sí sí

Voz 51 45:38 eh por España jueves es que no me lo sé

Voz 4 45:41 sí mi abuela no saber Beloki rabo

Voz 1220 45:47 cuántas veces ha ganado España Europa

Voz 4 45:49 misión

Voz 6 45:51 que todos

Voz 1220 45:54 en el sesenta y ocho Massiel yenes sesenta y nueve nada hace cincuenta años a cincuenta años ganó Salomé Aaron como se llamaba la canción con la que ganó Salomé ayudo

Voz 4 46:07 ya llegas bella no me dais

Voz 26 46:13 de acuerdo con le metió gol ya llegamos con este dejaba de fondo que es no no nos ha quitado la vida la quitada ya está ya

Voz 4 46:25 esta verdad

Voz 1220 46:28 pero es que ya no llevamos canciones así venga uno de estos tres cantantes no ha participado en Europa Raúl es para Julio Iglesias José Vélez o Bruno Lomas

Voz 6 46:44 Julio Iglesias ha

Voz 4 46:49 bueno fue para Raúl pregunta para

Voz 1220 46:52 no

Voz 4 46:52 con quién fue era que no que no

Voz 1220 46:56 lo más si una de estas tres canciones no ha participado en Eurovisión vale el Yo soy aquel de Rafael de niña a mujer de Julio Iglesias o un Bloody Mary de que una de estas tres canciones no nunca ha escuchado en Eurovisión yo soy así

Voz 6 47:15 el de Rafael de niña a mujer de julio de esas un Bloody Mary de hecho yo creo que la Rafael no

Voz 24 47:21 sí sí sí

Voz 1220 47:25 fue de mi mujer porque cuando fue Julio Iglesias tocó o cantó esta canción

Voz 4 47:31 ah no la tenemos culpa

Voz 1220 47:37 Dolly me dolía

Voz 27 47:39 ahora es conservo el cáncer

Voz 24 47:47 sí

Voz 4 47:49 en dos mil ocho la apretamos Rodolfo arroz

Voz 1220 47:53 a Chikilicuatre para cantar el Chiki chiki actor que actuar está detrás del personaje tres opciones estaba Parra un seis seis David Hernández Edu Soto au Santi Millán quien está detrás Hernández Hernández correcta siete puntos esta pregunta para sí se sabe es que el Chiki chiki va a siete seis siete Raúl seis Aaron pero Aaron con una pregunta Aaron sabes que Chiki chiki tenía cuatro tiempo se vale me necesita que me digas al menos tres

Voz 0313 48:23 si los cantas mejor siete

Voz 51 48:26 aquí uno es brindar dos cruces ahí Michael Jackson y provocó

Voz 4 48:31 ah vale comprobamos

Voz 0660 48:40 cuatro

Voz 1220 48:43 pero eso tampoco ha triunfado tampoco lo bueno a ver estas dos últimas como son bastantes difíciles yo creo que van a definir Weiss siete siete Raúl pregunta para ti qué país ha ganado más veces Eurovisión tres opciones Suecia Irlanda

Voz 6 49:03 o Reino Unido con esto

Voz 52 49:06 no lo digo yo creo que Suecia

Voz 1220 49:12 Irlanda Irlanda siete veces y en la yo estaba dudando he Haro o no cadera para ti para ganar y pasar a la última ronda de intentar llevarte el toca todo vale en qué década comenzó a celebrarse Eurovisión sí sí

Voz 37 49:34 juez los cincuenta contra las que Francino

Voz 27 49:39 sí

Voz 4 49:41 cincuenta esposa no Aaron has ganado ocho siete uno lo separaron quitárselo queda vale vale vale

Voz 1220 49:53 es lo que tenemos que tenemos cuatro minutos tres y medio bueno vamos a ver hasta que a para hasta ella que hay que parar Francino vale te cuento Vega te voy a hacer preguntas son diez preguntas si fallas tienes que empezar por el principio otra vale entiendes el concepto es con o sin Costa

Voz 6 50:13 vale vale empezábamos

Voz 1220 50:14 con Eslovenia

Voz 6 50:17 sí perfecto Bosnia perfecto Bulgaria sí Bosnia Bulgaria con Correa

Voz 1220 50:31 todo con el mar Negro Nigeria sí

Voz 6 50:35 Costa no Eslovenia Bosnia Bulgaria Nigeria con Congo o bien muy bien Bolivia no no Bolivia con Eslovenia

Voz 1220 50:55 son bon dia

Voz 6 50:57 sí lo con Nigeria Congo con Bolivia si vale Eritrea bueno que Kohl correcto modo da vía Lavilla con no pocos dia con Bulgaria dijera con Congo con Bolivia cinco está Eritrea con Costa Moldavia sin costa afgano

Voz 1220 51:30 Istán

Voz 6 51:32 sin costa correcto a última

Voz 1220 51:35 no hay nada

Voz 6 51:37 de Irak Irak sin Costa no Eslovenia Coll Bosnia con Bulgaria con Nigeria Congo con Bolivia si Eritrea con Moldavia si Afganistán

Voz 4 52:15 Julio todo muy ya tiene que ducharse consigo muy bien muy bien bueno Raúl gracias por participar

Voz 0313 52:26 pues felicidades te mandaremos un toque ataques de las ganancias

Voz 27 52:30 muy buena

Voz 4 52:35 y la próxima semana dos concursantes mirando así como como hay que hacer para concursar escribiendo a todo por la radio arroba Cadena Ser punto com voy eso me voy a ver me voy a ver a mi hijo memorias no Jodie bueno seguro que seguro se cuéntanos

