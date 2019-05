La Ventana (14/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 sobre las seis de la tarde a las cinco en Canarias primer día de respiro en la Bolsa española en una jornada sin más sobresaltos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Voz 1762 00:15 Bernardo buenas tardes buenas tardes si el Ibex treinta y cinco ha vuelto a situarse al cierre por encima de los nueve mil cien puntos gracias a la subida del cero ochenta y nueve por ciento de hoy que no ha sido por cierto la mayor de Europa París por ejemplo ha subido uno y medio por ciento y Londres y Frankfurt un uno por ciento detrás de estas subidas en la empujó de Wall Street que después del retroceso de ayer por el recrudecimiento de la guerra comercial China Estados Unidos hoy recupera parte del terreno perdido con subidas por encima del uno por ciento en estos momentos en sus principales índices también tranquilidad en el petróleo el precio del barril de crudo Brent se mantiene estable respecto ayer hasta ahora entorno a los setenta dolares comprenda central

Voz 0313 00:47 por cierto que Donald Trump intenta ahora enfriar algo los ánimos del mundo financiero después de la que aliado Pedro Blanco Gil trama presumido esta tarde de una extraordinaria relación con el presidente chino aseguró que las negociaciones entre los dos países no han fracasado cree que se van a resolver bien pero también añadía

Voz 1824 01:03 Juárez ha querido que están más ganando vamos a conseguir más de cien mil millones en aranceles nuestra gente puede comprar en otros mercados además chino y lo que mejor pueden hacer es fabricar esos productos a Estados Unidos es lo mejor

Voz 1715 01:18 desde México de nuevo la crónica del horror el gobierno federal de ese país ha hecho balance del número de fosas encontradas desde que López Obrador llegó al poder el pasado mes de diciembre y son más de doscientas informa Joaquín nadie

Voz 2 01:28 si además el informe revela que en esas fosas han encontrado trescientos treinta y siete cadáveres hallados principalmente los Estados de Sinaloa Veracruz Colima precisamente climas el Estado con la mayor tasa de homicidios registrados en dos mil dieciocho el pasado mes de diciembre el presidente López Obrador prometió reducir la violencia en México que en dos mil dieciocho dejó más de XXXIII mil asesinatos en lo que llevamos de año la tendencia parece no haber cambiado a revés sólo en el primer trimestre se han registrado ocho mil cuatrocientos noventa y tres muertos según ha informado el propio Gobierno desde finales de dos mil seis periodo que coincide con la guerra contra el narcotráfico en México el conflicto armado entre el Estado y los carteles han dejado ya más de doscientos mil muertos

Voz 1715 02:09 en Córdoba el Partido Popular ha denunciado ante la Fiscalía la exposición de la Diputación Provincial la que esta pasada noche ha sido atacada la obra de un artista el Partido Popular cree que esa muestra puede atentar contra los sentimientos religiosos y por eso ha decidido llevar esa exposición ante la Fiscalía la denuncia la ha presentado esta mañana vamos con la información del deporte Jesús Gallego bienestar

Voz 1824 02:29 buenas tardes Giro de Italia acaba de terminar la cuarta edad

Voz 0919 02:31 se ha impuesto el corredor ecuatoriano del Movistar Richard cara paz la noticia ha estado en la caída de uno de los favoritos du Molin ha perdido cuatro minutos y se queda casi sin opciones de ganar el Giro de Italia en el Master mil de tenis de Roma dos españoles se han clasificado para la siguiente ronda Carla Suárez y Roberto Bautista ya tenemos rival para Rafa Nadal que debutará mañana en el torneo jugando ante el francés Jeremy

Voz 1715 02:54 Chardy con el deporte llegamos a las seis y tres minutos las cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1553 03:03 los candidatos a la Comunidad han expuesto hoy algunas de sus propuestas económicas el PSOE no descarta implantar en impuesto de sucesiones y aumentar un punto el impuesto del IRPF para las rentas más altas Ciudadanos quiere seguir bajando la fiscalidad en la región y crear una dirección general de autónomos Ángel Gabilondo Ignacio Aguado

Voz 1824 03:22 debemos llamar desde luego

Voz 4 03:24 solidaridad de quienes tienen más posibilidades con un impuesto de sucesiones no o si uno recibe unas algo que es superior a millón y medio de euros Podemos

Voz 5 03:34 marcha Madrid emplea que lo que pretende precisamente es gestionar las políticas integrales las políticas relativas a la generación de empleo en la comunidad de mal

Voz 1553 03:43 también el PP tenía previsto exponer sus medidas económicas en un acto en el foro empresarial de Madrid pero se cancelado porque el equipo de la candidata Díaz Ayuso quería que este acto se celebrará si las preguntas de los periodistas el foro contestó que no y ha suspendido el acto esta misma mañana cuando en lugar de Díaz Ayuso el PP ha enviado a Enrique Ossorio Hilario Alfaro es el presidente del foro empresarial

Voz 6 04:04 E Isabel ya ha pedido hoy a las once y media ya ayer a las seis y media a Alfonso Serrano es el director de la campaña de de Ayuso dice que en el turno de preguntas es mejor que no está en la prensa y que la saque de la charla cosa que los legado

Voz 1553 04:21 en la capital el Hospital Niño Jesús mantiene tres de sus seis ascensores estropeados desde hace meses lo denuncia Comisiones Obreras dicen que dificulta la normalidad del día a día del hospital Ángel García delegado sindical

Voz 0683 04:33 el día cinco de mayo ocurrió una desgracia el fallecimiento de un niño oí no se podía bajar al mortuorio al niño fallecido intentaron que lo bajaran los celadores en unas escaleras y entendemos que eso no es una manera adecuada para bajar a los niños

el Hospital confirma a la SER que van a renovar los ascensores en los próximos meses tenemos veintiocho grados a esta hora en el centro de la capital

en los informativos

Voz 3 09:22 clave

Voz 8 09:23 Totana con Carles Francino

Voz 0313 09:26 son las seis y nueve minutos de la tarde a las cinco y nueve en Canarias a estas alturas de la película creo que habrá ya muy poquitas duda las Sobrequés te va a ser bueno ya está siendo ya de hecho el siglo de las mujeres por eso hoy resulta habitual contar noticias explicar proezas descubrir talento detallar descubrimientos donde ellas son las protagonistas pero ya hace quinientos años ahí el paisaje era otro muy distinto por eso tiene tanto bajo la historia que les contamos hoy aquí en La Ventana

Voz 19 09:57 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:13 no no está bien ir añadiendo mujeres a la lista de revoltosas históricas de este país que haberlas haylas pero salvo dos o tres famosas nacionales como Agustina de Aragón hubo Mariana Pineda a las demás las conocen sobretodo en su pueblo María Bellido Clara del Rey Manuela Malasaña y por supuesto María Pita la gallega que el catorce de mayo de mil quinientos ochenta y nueve gritó en Coruña eso de él que tenga honra que me siga lo mismo no dijo honre dijo otra cosa o no dijo nada porque estas historietas histórica suelen llevar mucho adorno pero el caso es que hizo retroceder a los invasores ingleses cuando la ciudad estaba prácticamente rendida Francis Drake murió sin explicarse cómo una mujer hizo retroceder a sus doce mil chicos resultó que a María Pita la cabrear donde más verán porque Isabel de Inglaterra estaba mosqueada con Felipe II por haberle enviado a su gran armada y aunque los elementos enfrentaron a los buques españoles la Reina respondió al ataque al año siguiente enviando a Francis Drake para invadir español ciento cuarenta y dos navíos se plantaron frente a las costas de Coruña pero como Felipe II andaba ya ha entretenido con sus tercios en Flandes Galicia estaba practicamente desprotegida los ingleses desembarcaron los paisanos coruñeses tuvieron que plantar cara y sumarse a las pocas tropas que había allí un alférez al mando Gregorio Roca de segundo esposo de María Pita cayó muerto de un tiro de Kabul y su mujer se encendió la ciudad estaba a punto de rendirse cuando María Pita agarró la espada de su esposo se puso al frente y se fue a por un inglés que avanzaba con el estandarte de su país le arreó un espadazo le quitó la bandera inglesa la alzó los coruñeses se vinieron arriba los ingleses dijeron hoy que carácter no sea Congo Harold retrocedieron y acabaron huyendo a sus barcos cuando Audrey vio la desbandada no podía creerlo cinco días después de la heroicidad de María Pita la escuadra del almirante se perdió en el horizonte camino de Inglaterra cuando la reina Isabel preguntó que había pasado para perder una batalla casi ganada Francis Drake dijo algo así como pues verá Reina que María Pita no quitó el banderín

Voz 3 13:02 ya

Voz 0313 13:06 y cómo lo cómo lo cuentan y ABC a veces los símbolos el gesto concreto de alguien aunque sea pequeñito puede cambiar todos los pronósticos y esto es lo que ocurrió hace cinco siglos en Coruña

Voz 12 13:19 de eso no ha ocurrido nunca tiempo

Voz 8 13:25 déjate monarquía os pone cachondo

Voz 21 13:33 el choque de una ola de aire siberiano ponerme este colas borrasca

Voz 8 13:36 pues que penetra antes del Atlántico es que me me encanta mirar a los aspersores a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0313 13:59 Mariola Cubells buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás qué tal bien pensando en hacer algo la próxima semana con haya terminado una vez Juego de Tronos yo quiero si es posible de verdad ya convoco desde este momento que nos llamen los oyentes que han descubierto gazapos a otro porque hay una lista espectacular sea la última de ayer no puedo fin hacer spoiler proponía visto el capítulo

Voz 22 14:23 demore por fin dio común llega a Francino y este que no puede hacer es Roberto defiende me Quique fama es esa

Voz 0313 14:31 es una muy mala fama inmerecida sólo daré una pista del del no sólo daré una pista es la reaparición de una mano perdido reaparición fugaz de una mano pérdida bueno yo convoco ya la próxima semana en La Ventana de la tele que ya habrá terminado Juego de Tronos a ver si seguir o no podremos comentar la jugada de cómo ha terminado quién ocupa el Trono de Hierro esas cosas de no de hierro oyentes descubridor de Gaza

Voz 0416 15:02 mala que la capacidad de observación que tiene la gente yo

Voz 1824 15:05 ah bueno Johnny

Voz 0313 15:07 no bueno pero sí está pero vamos a ver si cada uno puede sentarse a ver una serie con la actitud que les de la gana pero si vas a buscar cositas en detalle no me gusta hacer lo que quieras pero igual se me ocurre que está disfrutando un poquito menos bueno se me ocurre totalmente octavo de acuerdo ahora igual o la disfrutan y después sólo diré me parece divertidísima que no la ves pero después de una batalla brutal con sangre con muertos tirados hay mutilado sin pierna qué tal uno que estar recostado en un árbol hay con el espada en la mano les sale por la pierna un cable un trocito de ordenador en un par de arte en Juego de tronos que cuando estás viendo la serie pues no lo aprecias pero según te lo dice es que está ahí el orden

Voz 1824 15:56 ah y el cable que les sale de la bueno hoy lo hablamos de Juego de Tronos hoy hablamos hoy hablamos no una serie que estrenó hace una semana Telecinco anoche emitió el segundo capítulo también con muy buena audiencia y que es brigada acostados aquella

Voz 8 16:08 decíamos servicio desde Almería

Voz 23 16:11 aquí da bien angelitos de lado perro bueno no delito va por la carita de bueno el porqué de una demanda las nubes y Esther dando grande cose diese Mercedes no es suyo pero resulta haciendo éramos los únicos que íbamos detrás de ir también estaba el melenudo S

Voz 8 16:42 Martín Pulido el de gestión maldito te conozco el más peso y aquí los hermanitos Peña un ejemplo de todo tipo de este turismo aquí siempre está en temporada

Voz 0313 17:08 bueno esta sería para que no lo sepa está inspirada en una historia real en la creación de un grupo especial de de estupefacientes en el año setenta y seis que se llamo así consta de Sol para controlarle en el litoral de Málaga los primeros movimientos ya potentes en aquella época de de tráfico de drogas y esta serie tiene mucho que contar y uno de los focos a los que queremos apuntar hoy es al contexto a la a la documentación a la al la situación concreta en la que se genera la historia Pablo barreras el creador y productor ejecutivo de brigada Costa del Sol Hugo Silva Silva

Voz 22 17:40 buenas tardes compañeros como está bien ha encantado

Voz 1824 17:43 pero dado muchísimas gracias al programa

Voz 22 17:46 y es eso

Voz 0313 17:52 tanto tanto Li Bao tanto lío tanto ruido con con lo del acento de algunos actores si tal fíjate yo como no soy andaluz no sé apreciar el el matiz yo he visto ya me está destruyendo que serán tres capítulos y así que el primer día Fórum seguido a entrega golpe por detrás de la gente

Voz 22 18:10 por lo visto tampoco yo otro

Voz 0313 18:15 fíjate en una serie que tiene tanto que contar que tiene historia de personajes de trama de Historia de verdad bueno sí yo a mi me parece bien que a quién le pueda chirriar que tú estuviste muy bien Hugo diciendo Si alguien se ofendió con de los ciento

Voz 0416 18:28 tú en Palencia el andaluz Twitter hemos de remarcar

Voz 0313 18:32 yo yo no tengo no como no soy andaluz no no percibo el matiz pero hombre yo yo creo primero bueno a mí no me mola

Voz 18 18:39 esta nada el tema de las de las redes sociales yo creo que bueno al final las redes sociales son una herramienta puedes usar de una manera o de otra yo creo que es muy fácil usar las redes sociales y de una manera

Voz 0766 18:51 oscura vamos a ponerle también se puede hacer de otra manera no yo creo que en este caso lo lo lo que hice fue realmente ser totalmente sincero con lo que me estaba pasando porque no es no no es fácil eh no yo estoy acostumbrado a que mi trabajo sea mi trabajo es así estoy expuesto oí estoy acostumbrado que mi trabajo pueda gustar no puede gustar pueda ser más afortunado o más desafortunado también te digo que yo soy una persona sobre todo en lo laboral que arriesgo bastante porque creo que así que creo que en el que en general me ha ido bien por eso pero pero bueno es lo que de alguna forma

Voz 26 19:30 me molestaba era era otra cuestión más que el tema de del trabajo o

Voz 0766 19:36 de la adicción exactamente sino una cuestión más de identidad fíjate qué tontería yo no sabía que esto iba a pasar nunca no sea yo soy madrileño oí ya está no sea lo que pasa es que bueno yo para para poner en pie este personaje para darle vida sobre todo que tenga alma y no no estar solamente centrado en si estoy diciendo una si como es sólo que sea yo lo que he querido era pues poco a agarrar Mead a todo lo que llevó detrás a toda mi familia soy el primer madrileño de mi familia irían criado en esa cultura es simplemente quería quería sincerarse nada más o sea no no no de esta manera tampoco quiero defender un un trabajo los trabajos están ahí para eso para que el público los valores disfrute con ellos o pase de ellos pero pero sí que necesitaba en ese momento ser sincero ser sincero de alguna manera usar esa red social que que está ahí que mucha gente usa para para negatividad Haro para destruir pues no sé para construir a lo mejor son de

Voz 22 20:34 y damos importancia de cuarenta y siete claro lo mejor es no a algo

Voz 1824 20:41 a mí fue realmente poca gente verdad sí pero bueno realmente realmente fue fue así y quizás también había otra otra cosa es pongo esto a lo mejor estos grande pero bueno a me da igual son realmente quería quería hacer cosas muy elegante y Louis

Voz 0470 20:55 yo decir que que verdaderamente lo que es notorio en la interpretación de de Hugo es que el gran proceso transformación que él hace de bueno pues digamos de Suu estereotipo o no y sobre todo la tele en el cine no porque bueno la acabáis de ver en setenta Bin Laden la que tiene no y cómo se ha transformado pero quizá hay un molde preestablecido de de Hugo y es que muy conscientemente y con mucho riesgo como lo acaba de decir rompe completamente no que no está solo en el acento está en en en todo el la la transformación de su cuerpo y de la voz para dar pie a un tío aunque policías aunque eso sí un galán y un bueno nada sino que es el que más se equivoca de la serie que más meteduras de pata que más se equivoca con toda la gente a su alrededor más error provoca en la historia y creo que eso con una valentía que que bueno ha todo siendo tan feliz

Voz 1824 21:51 nosotros más no se curra que sabéis una documentación que decíamos llega la historia Pablo perdona Mariola como te llega a las manos hasta

Voz 0470 21:58 a parte en Warner Juanjo García y Fernando Bassi que son los otros productores ejecutivos de la serie les llega un documental sobre este grupo real e cuenta que hace una década o así sobre primer grupo estupefacientes que hubo en España el setenta y siete no bueno pues una historia unos señores ya mayorcitos que todos los viernes Se se juntan a comer en ellas recordar batallitas no es cómo es posible que que cinco seis tíos después de cuarenta años el curro en diferentes sitios nosotros vemos como en la vida laboral y joe que no siempre te llevas bien como con todo el mundo pues siguen todavía recordando lo que hicieron los veinticinco años siendo felices por haber pertenecido aquello ese sentimiento de lealtad pero era unos cracks eh la vida reconoce que la cantidad global que intervino en ese grupo fue tener ni un duro ni medios ningunos conduciendo sin tecnología

Voz 1824 22:52 nada nada de nada no

Voz 0470 22:54 la dada a mucha policía de toda Europa no hay bueno pues eso fue un un

Voz 0313 23:01 gran éxito por su parte y por la vocación que yo sabía jugó el Bruno que que representas tú está inspirado en en As habla con gente con alguno de ellos incluso bueno a expiraba en uno concreto

Voz 27 23:12 esa que sí que es verdad que que también él Bruno que hemos hecho es un Bruno que que

Voz 1824 23:17 sea acorde a la historia que se está contando que fue visto el rato todo claro no parar eh

Voz 22 23:22 entonces no sobre todo sobre todo esto

Voz 18 23:25 que la al final tú lo que estamos haciendo es una historia inspirada no

Voz 1824 23:28 el grupo pero claro luego hay que rellenar lo con muchísima más así con todo lo que es claro supieras personales nosotros no las conocemos en absoluto ni falta que claro pero no las podemos imaginar te puedes imaginar porque si soy una tierra llena de discoteca copar noches de guardia sin fin

Voz 0416 23:44 la referencia a Starsky Hutch me gustó mucho

Voz 1824 23:48 esto porque me parece que bueno que es verdad que pare

Voz 0416 23:50 BNP al imaginario colectivo es decir esto sí

Voz 1626 23:53 es buena

Voz 8 23:55 sigo cuando un guardia que cambia

Voz 0313 23:58 eh

Voz 8 24:04 qué buena visita no empezar el siento estar que tengo debería haber enferma la tele buscando al Rubio

Voz 3 24:18 mira lo que ha dicho de tu padre Gento

Voz 8 24:29 que todavía me estoy preguntando si

Voz 0416 24:33 esta es la serie que yo decía canta porque además sí que es verdad que te lleva un poco el aspecto por lo macarras por por por la historia que cuentan con la complicidad

Voz 0470 24:43 el de la tele en España en esa esto claves

Voz 1824 24:46 las siete

Voz 0470 24:48 donde no había nada más claro cuando no había otra opción si verdaderamente no fue una sorpresa para todo el mundo y los polis que iban de paisano en aquella época pues le gustaba imitar ese esa pinta no el ir un poco después mangas con los pantalones vaqueros chupar con la con la suma que era bueno pues eso limitaba mucho

Voz 27 25:08 pero también todo lo que conseguían juntar cuando cuando hacían un operativo tanto coches armas incluso un poco el rollo quemaban los malos ellos es lo aplicaban también porque claro con un coche con los coches que tenían ella no podían seguirlos ya si cada vez que que conseguían algo o que determina un operativo se quedaban con todo eso

Voz 0766 25:26 pues otro

Voz 0416 25:26 los en esta serie que ya está en la tele generalista con este especie de momento absolutamente tumultuoso que viven las series en las cadenas tradicionales hubo una opción que es la de ponerlo en Telecinco y en cuatro que funcionó fenomenal yo no sé si vivís con angustia todo lo que tiene que ver con la repercusión con la audiencia al día siguiente hombre dinerito

Voz 22 25:49 hable no porque ese mundo pero tan

Voz 0470 25:52 bien que digamos que no depende tanto de nosotros los otros muchos ya todo nuestro hay que hacerlo lo mejor posible estará tiempo haber entregado en plazo

Voz 28 26:03 muy iba a haber hecho la serie que sentíamos no está fuera de nuestras posibilidades saber con qué vamos a competir que que que parte

Voz 0470 26:14 a poner enfrente no no no no no podemos calcular

Voz 1824 26:17 a lo mejor ahora incluso se puede vivir con cierta tranquilidad porque sabes que hay una vida más allá de lo correcto es el recorrido en Telecinco sabes que va a funcionar y a saber cómo va a funcionar prendió la casa de papeles pero mira ni siquiera

Voz 0470 26:28 telecinco durante durante toda durante el resto de la semana en los capítulos se pueden ver en la página web de la cadena también tienen un peso y luego

Voz 1824 26:38 eso ha sido un cambio sesión la radio pasa un poco igual le Galarraga decidido del veinticinco por ciento más que durante el semana te está bien eso da mucha más vida todos los propone por ejemplo el capítulo de ayer tú estás en casa

Voz 0766 26:54 si te digo la verdad me cuesta me cuesta

Voz 26 26:56 poco a sí que lo muchas veces lo veo con con mi gente en casa pero a ellos

Voz 0766 27:03 las veces dependiendo del que pues que que me distanció bastante la de depende como de como esté haciendo realmente porque bueno sí que me gusta pero me gusta verme pero para hacer una para evaluar me y todo eso lo que pasa que como como he dicho Pablo también nosotros ya hemos hecho la serie ya lo hemos hemos entregado entonces ya hay muchísimos factores que a mí yo por ejemplo sí que ha aprendido con el tiempo a distanciar me bastante todo el tema de la audiencia puesto que lo miro pero sé perfectamente lo que lo que decía Pablo que es que no depende de no depende de nadie sea depende hay muchísimo más factores anoche hubo un momento que también portugués

Voz 22 27:44 no pero sí es momento porque el otro día pringado por accidente mala suerte pero ahora ya me dice que no está bien

Voz 1824 27:58 pues aquí nota sacas cuando te auto evalúa seres muy exigir

Voz 0766 28:00 pues yo no yo soy el peor el peor de mi madre que cualquiera de sí es muy chungo chungo y por eso por eso hay veces que no que que poco de verlo sea realmente yo yo lo reconozco hay veces que no hay y luego por ejemplo trabajos que he hecho películas y tal si te digo la verdad o sea los veo a lo mejor dos veces una vez gobierne una vez en el pase otro otra vez en el estreno en no sé dónde para ver cómo funcionan con el público a cabo esa también es una forma de de que la mente esté ya en el siguiente trabajo no a mí lo que me gusta sinceramente a mí lo que me gusta es ensayar lo que es lo que más me gusta del mundo ensayar lo el trabajo de mes a buscar probar y tener la libertad en una sala con un director con los actores de

Voz 1824 28:45 a ver qué harás algo yo sí soy probar y que aparezcan y que nazcan cosa sí que aparezcan cosa eso es lo que me lo que más eso para mí fue osea es como cuando hablé

Voz 0470 28:54 lo de de Reyes Magos o porque claro tú imagina un personaje bueno pues con una determinada forma no de repente tengo la posibilidad de que sea Hugo pues ya te adaptado un poquito a a su edad su físico a su momento etcétera no pero cuando el te empieza a proponer porque un actor que que que no se sube a la corriente sino que busca dentro de sus propias de su cuerpo

Voz 1824 29:18 pocas posibilidades te ofrece muchas cosas

Voz 0470 29:20 pero cuando empezó a contar ya a preguntar a preguntar sobre el acento de todas estas cosas en saber que está moldeando una cosa que que parte donde ha empezado pero que luego claro es un sitio muy distinto pasó la es que yo Levi vamos que yo le vi y estaba metió en personaje no sé porque tienen que grabar unas pruebas de de esto de las voces en off entonces yo entré en la sala de sonido no Levi sino que solamente estaba huyendo por los altavoces

Voz 22 29:50 Torremolinos setenta y siete una voz ahí pues eso de aguardiente está quién será este que te aquí

Voz 0470 29:56 es cuando miro resulta grabó no puede ser es bueno eh vosotros conocí una persona que habla fin nada pero pero es un cambio lo que has dicho es basura radical pero eso es magnífico para un actor ahogado a ponerse en pie les nuevas no

Voz 0766 30:10 el sobre todo que es muy divertido claro efectivamente

Voz 0313 30:12 es comentaba que uno de los de los elementos muy interesantes de de esta serie es todo el trabajo de documentación el contexto histórico claro está hablando de los años setenta y cinco setenta y seis setenta y siete ahí estaban los primeros movimientos gordos de de de tráfico de drogas pero también había afloraron montón de historias de estafas de gente que estaba todavía hay mamando de las ubres del del régimen de la dictadura llevar chupado por donde podía no en la serie de hecho Pepón Nieto da vida a don Emilio que bueno que es un estafador un poco de este de este perfil

Voz 21 30:44 si alguna vez quiere ampliar capital cuentan mucho dinero manera tú de diga para el té Dall local con pero lo que nadie y lo reventó buen precio ya que como se hacer digamos que tengo bueno contacto en la administración en la vean Teo en la de ahora la gente se cree que con esto de la democracia va a mandar el pueblo una mierda ah pues el pueblo podrá elegir entre la mariquita te con la Nancy cocinera pero al final vamos a seguir mandando dolor de lo Frank no lo he Paddy Lao o a ver si te pieza caló demócrata no le gusta llevárselo muestro acoplado que le gusta como todo el mundo da igual Lincoln

Voz 8 31:37 es lo importante

Voz 29 31:41 aquí lo que yo puedo tan malo es decir afrutado cuando son unos cuatro Jabal como costumbre tanto el bloque

Voz 0313 31:47 tras reflexiones brutal e ir y profética por otra

Voz 0470 31:50 aparte es que eso es una de las maravillas que te permite esta profesión que es pues poder contarles cosas que piensas abiertamente que nadie se dé cuenta de que tarde haciendo tu discurso no no bueno y y y casos de estos que implicaron caso Fico el caso Mattei

Voz 0313 32:09 sí se implicaron Matesanz recuerdo

Voz 0470 32:12 de la Vega metieron a mucha gente muchos problemas estaba implica o gente del franquismo bueno el hermanísimo Nicolás Franco era que era un gran estafador por algo que que poca gente conoce que siempre se libró gracias a un contacto que

Voz 22 32:28 que pero no ha tardado eh

Voz 0470 32:38 no bueno como ir efectivamente como hemos podido ver bueno pues esta esta mismo ha ha ido pasando ha repetido con la democracia igualmente no queríamos hacer un caso si queremos hacer unas capítulo poco dedicaba el golpe no utilizar pues este momento histórico donde en aguas revueltas estaba moviendo mucha gente haciendo

Voz 0416 32:59 ya hay un partido dedicado al España Yugoslavia o Carles

Voz 22 33:03 vamos a ver me acuerdo bonito

Voz 0470 33:06 sí a pagar lo que somos mayores de cuarenta y uno recuerdo y pero espero un partido

Voz 0313 33:11 creo que está en el capítulo ya de muy avanzada la serie pero que no se podrán ver porque están ahí

Voz 0766 33:20 de cuántos pins veinte

Voz 12 33:25 sí ya sé que muchos chicos pero la verdad es que no estoy pidiendo dedicación absoluta coño vamos le tenemos les metemos en calabozos y me encargo el papeleo como si queréis podéis seguir persiguiendo Atila o vais a ver el partido

Voz 30 33:38 bueno lo intento más de polen currículo expediente

Voz 0313 33:42 pero

Voz 30 33:44 sí puede haber el partida de de lino

Voz 22 33:47 a mí también me gustaría partir desde luego eso está en el capítulo diez como

Voz 0470 33:55 hoy he visto hay en el en el inicio de la serie siempre estamos hablando de un momento en el que Bruno hubo estaba a punto de morir ahí en lo alto de un humano

Voz 22 34:04 aunque no la barriga campo pegado bueno pues ese tiro

Voz 31 34:08 pues se lo pegan el día

Voz 0470 34:11 el partido España yo eso es lo que descubriremos que casi mejor el botellazo Silva Pablo Barrera gracias compañeros

Voz 22 34:20 la estación que vaya muy bien

Voz 44 41:08 contra las

Voz 0313 41:29 voy a los sobornos a La Ventana lo que vemos son rayos lo que escuchamos son truenos lo que apreciamos es una tormenta sobre la filosofía no es la primera ni por desgracia tampoco será la última en Brasil el presidente bolso negro y suministro de educación quieren directamente a recortar los estudios de Filosofía y Sociología no sólo eso retirarlos de la educación pública porque dicen que invertir en ellos no tiene un retorno económico inmediato así que cuando el plan salga adelante si finalmente sale que ya veremos estudiar estas carreras en Brasil

Voz 0521 42:02 sólo estará al alcance

Voz 0313 42:05 de los que puedan pagarlo Pepe Rubio buenas tardes buenas tardes PP estado esta mañana hablando con un filósofo brasileño que se llama Fabio Oliveira que es profesor en nuevas será Fluminense de Río de Janeiro bueno no estaba en la universidad cuando hablaste con él no no estaba no estaba

Voz 45 42:19 es un proyecto rural la eh

Voz 0521 42:22 Amazonas con gente de allí bueno y había problemas de cobertura como hemos tenido que hablar durante esta noche

Voz 1824 42:28 a través del whatsapp y con lo cual esto es una maravilla

Voz 0521 42:31 qué pues hablar con el Amazonas directamente bueno pues Fabio nos cuenta que los recortes ya anunciados son una tragedia científica

Voz 9 42:38 junto con los cortes en el traspaso de dinero se anunció también algunos cortes de becas de maestría y doctorado el impacto de eso sigue siendo incalculable pero puede impedir que las investigaciones ya iniciadas pero Seagal

Voz 0521 42:59 por qué es la filosofía un problema para bolso narró

Voz 9 43:03 la filosofía acaba convirtiéndose en un obstáculo tan grande al gobierno de Evo sonaron que al final el pensamiento libre no tienes

Voz 1824 43:13 sus no

Voz 9 43:16 son bienvenidos cuando se tienen muy ideal educativo da su misión en las reglas económicas y militares en esta concepción la educación pasa ser percibida penas como

Voz 0766 43:30 producto comercializado

Voz 9 43:32 dado que tiene como finalidad atender a una expectativa de mercado

Voz 0521 43:39 el filósofo Fabio Oliveira nos habla incluso de odio a la filosofía

Voz 9 43:44 considerando que la filosofía es una forma de desatara los nulos que no es impiden tensar de forma crítica se puede deducir que es contrario a la filosofía aquel que vive su propia miseria del pensamiento pienso que vivimos un momento en Brasil de odio a la filosofía por así decir un odio a la educación vial pensamiento libre

Voz 0521 44:10 también la filosofía es un arma contra la desinformación y eso tampoco gusta allí

Voz 9 44:15 en tiempos de Iberia timo la filosofía se convierte en el propio acto reo rebeldía contra la sociedad la superficialidad pero sobretodo contra la desinformación la técnica no puede caminar sin una reflexión crítica ética

Voz 0521 44:37 por último Fabio Oliveira cree que llevar la filosofía la enseñanza privada es controlarla

Voz 9 44:42 la filosofía Se convertirá en que instó a yo de una aristocracia

Voz 0766 44:49 hacía pensante

Voz 9 44:51 que hay tomará las riendas de la sociedad controlando lo que pueda aceptaron ser pensado porque puede ser pensado

Voz 46 45:05 a ver

Voz 0313 45:24 qué oportuno la letra de esta canción de Caetano Veloso la verdad es que lo único positivo que nos ha transmitido este profesor del campus Fluminense de Río de Janeiro es el apoyo internacional desde las redes internacionales de filosofía y en especial de la Red Española cuentan con el apoyo unos ha dicho verdad PP de más de mil profesores pero profesor en todo el mundo todo el mundo hablaba en torno al medio millón de firmas bueno algo salgo José Luis Martí buenas tardes

Voz 18 45:47 hola buenas tardes José Luis Martín filósofos del derecho

Voz 0313 45:49 digo vicerrector de Innovación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona yo decía hace un ratito que hombre no es el primer ataque iba a ser el último que sufre la filosofía pero tan directo impersonal afincado en un en fin en un presidente esto no es casual no esto forma parte de algo un poquito más extenso y más amplio en el tiempo no profesor

Voz 18 46:09 seguro seguro bueno lo primero que quiere decir que soy una de esas personas que han firmados

Voz 1824 46:15 pues y animaría

Voz 18 46:17 todos nuestros colegas afirmarlo aunque por supuesto estas medidas son solamente simbólicas pero creo que que son importantes no y que que va a las personas que están sufriendo directamente estos anuncios de recortes a les puede ayudar un poco no encontrar un poco de solidaridad ha sin duda respondiendo a tu pregunta esto no es casual esto no es una decisión que se tome un día de manera improvisada sino que claramente obedece a un plan a una estrategia ha dicho el ministro que hizo el primer anuncio ha el ministro de Educación sustituía al anterior ministro que fue el primero nombrado por por bolso negro que duró sólo tres meses el Gobierno ha pero que también anunciaba planes parecidos osea que han habido dos ministros distintos no es una cuestión de que un ministro en particular haya tenido una una idea el día sino que los dos ministros han han propuesto el mismo tipo de medidas han sido respaldados por bolso sonaron ir los tres los dos ministros mencionados sonaron mismo se declaran seguidores y admiradores de un filósofo curiosamente a brasileño afincado en esto todos unidos que muchos consideran el gurú del Gobierno el señor que se llama o la Abu de Carballo A que tiene por ejemplo en Twitter seiscientos mil seguidores es un es un profesor que no está afincado en ninguna universidad Él vive en Estados Unidos pero básicamente ofrece cursos por internet así que es imposible no ver aquí un plan claramente definido o no

Voz 0313 47:49 esto entraría dentro de ese modelo de de tendencia utilitarista de la Universidad bueno que también hemos conocido he vivido aquí en España es decir estudiamos sólo aquellos en fin aquellas profesiones aquellos estudios aquellas carreras que tengan una salida muy concreta y a ser posible técnica o tecnificada No es una tendencia esto ya lo hemos vivido también

Voz 18 48:09 efectivamente es una tendencia a además seguramente en el origen hay buenas razones digamos para que uno replantee la formación estamos en una sociedad cambiante a todos sabemos que la tecnología la globalización hay múltiples factores que hacen que nuestra sociedad cambia

Voz 0313 48:26 que nos obligan yo ahora hablo como vicio

Voz 18 48:28 doctor de innovación que que se preocupa por estos temas en nuestra universidad nos obligan a replantear constantemente el tipo de formación que quedábamos a nuestros estudiantes dicho esto a sin menospreciar para nada a la formación digamos útil tú mencionabas no con una óptica utilitarista a por supuesto que la Universidad ha sido siempre en los mil años que tiene de Historia

Voz 0766 48:50 ha estado enfocada a dar una una formación

Voz 18 48:52 más de raíz no más de pensamiento crítico más de de reflexión es decir justamente todo lo contrario no ha así que yo

Voz 1824 49:00 más bien diría que en los tiempos en los que vivimos en no

Voz 18 49:03 es que todo cambia tan deprisa más bien a la dirección que deberíamos tomar todos es la opuesta pero tiene razón hay no deja de haber una tendencia mundial de hecho a en favor de los anglosajones

Voz 0313 49:15 el Stemm no es ciencia tecnología ingeniería y matemáticas no las cuatro patas

Voz 18 49:19 así es que que como decía en su origen el modelo Stemm no tiene porque eso

Voz 10 49:25 negativo en incompatible con nada ex golpista compatible no tiene porque ser incompatibles al contrario

Voz 18 49:30 al contrario yo creo que la la la tónica tendencia que a mí me parece más positiva es justamente la de introducir asignaturas de pensamiento de reflexión a ir de pero sobre todo de eso de pensamiento crítico a en aquellas carreras justamente más técnicas más de ingeniería más aplicadas no esto es lo que nos están pidiendo las propias empresas a las grandes empresas del mundo están todas apostando por sus unidades de reflexión ética de

Voz 0313 49:59 bueno Google por ejemplo no por citar un caso muy concreto

Voz 18 50:02 así es Google y todas las empresas tecnológicas la última en llegar a esta moda sido Facebook más bien fruto de la presión a pero yo creo que que efectivamente hay una tónica en el mundo que que básicamente si hoy en día hablamos con cualquier experto en educación nos va a decir que es absolutamente fundamental ya en la escuela primaria secundaria pero también en la universidad fomentar las asignaturas de reflexión y que nos den una mirada de mayor profundidad

Voz 0313 50:29 profesor es posible que no hayamos quedado un poco anclados en el pasado un poco rancios con esa división de toda la vida de entre ciencias y letras entre Tecnología y Humanidades esté todo más me no deba estar todo más mezclado

Voz 18 50:41 absolutamente yo creo que la dirección al menos que estamos que yo veo que están tomando los mejores universidades y que nosotros también intentamos traer aquí a va en ese sentido va en la dirección de de permitir la combinación de conocimientos mucho más flexible más plural que los estudiantes que estudian Ingeniería o que estudian medicina tengan también acceso a Humanidades justamente ellos lo reclaman lo reclaman y con buenas razones me parece a hemos vivido décadas de especialización la la formación universitaria atendido hay pero especialización a levantar muros no entre disciplinas para que dentro de cada disciplina se dieran los estudios más especializados posible a ir lleváramos a los estudiantes a a tener conocimiento más profundo posibles sobre un nicho es relativamente pequeño y esto estamos viendo que no funciona no funciona

Voz 1824 51:30 Ana por muchas razones pero sobre todo porque

Voz 18 51:33 la sociedad en la que vivimos como decía antes cambia muy rápidamente nuestros estudiantes que han entrado este mes de septiembre pasado los que están ahora en su primer curso universitario son estudiantes que nacieron en el año dos mil

Voz 0766 51:44 son personas ciudadanos ya

Voz 18 51:46 los votantes optaron por tanto ciudadanos de pleno derecho que en el año dos mil cincuenta que nos parece algo muy remoto todavía tendrán cincuenta años y se hallarán en la mitad de su vida profesional nosotros debemos formar les en realidad para adaptarse a un mundo que es cambiante a así que más que darles formación digamos de Formación Profesional premio humo Plus es exacta

Voz 0313 52:09 está muy bien esa definición más que eso yo quería

Voz 18 52:11 lo que lo que debemos darles herramientas de base ah con pensamiento crítico con capacidad de visión con conocimiento por ejemplo del funcionamiento de la sociedad de los problemas de la sociedad es es imposible