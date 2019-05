La Ventana (14/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las

es en Canarias

Voz 0313 00:08 la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a doce años de prisión aún Fraile para abusar sexualmente de dos menores Radio Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 00:16 los magistrados consideran probado en la sentencia que el imputado entre dos mil catorce y dos mil quince abusó sexualmente de los dos menores

Voz 2 00:22 una niña de dieciséis años con un coeficiente

Voz 1817 00:25 próximo a una capacidad intelectual límite y su primo que presenta una discapacidad intelectual leve que el impide poseer un juicio crítico la Audiencia destaca que el condenado se valió de una situación de superioridad manifiesta que le daba su condición de religioso y la precaria situación personal familiar y económica de la menor por estas razones condenan al fraile que realizaba su labor en Pedrafita do Cebreiro a doce años de cárcel por cometer dos delitos de abuso sexual uno de ellos continuado con prueba alimento y acceso carnal y otro delito continuado de utilización de menor para elaboración de material pornográfico

Voz 0313 00:57 oye esta tarde en deja también una cita importante en el plano internacional la reunión bilateral de los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos en Moscú Pedro Blanco si Venezuela o Irán han sido dos de los asuntos que han centrado esa agenda de la reunión bilateral Vitoria García buenas tardes

Voz 4 01:28 ha de actuar en septiembre

Voz 1460 01:31 tenemos preocupación por las amenazas y las acciones que los iraníes tan tomando planean tomar esperamos que Irán se comporte como un país normal y eso es lo que pedimos hemos aplicado presión sobre el liderazgo de la República a Irán para conseguirlo pero no planteamos una guerra con Irán las diferencias más visible on sobre Venezuela mientras que Estados Unidos pida a Rusia que podido sacar a Maduro del poder para restaurar la democracia en el país Lavrov le recuerda que los ejemplos de Libia o de Irak en los que intervino Estados Unidos para devolver esa democracia no son muy buenos ejemplos de cómo lo consigue

Voz 1715 02:06 aquí volvemos al juicio por el uno de octubre esta tarde ha declarado Lluís Corominas el está procesado por desobediencia aunque su causa se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña siguiendo el juicio Alberto Pozas buenas tardes

Voz 2 02:16 buenas tardes la Fiscalía pide treinta mil euros de multa para Coromina

Voz 5 02:18 es por desobediencia por admitir a trámite las leyes de desconexión en un momento dado en el Supremo el juez ha dado veinte minutos para pensar si quería seguir contestando preguntas así a lo responderemos preguntas le da el el DNI muchísimas gracias por su testimonio ya se puede marchar y ha dejado de hacerlo acaba de terminar el interrogatorio de otra procesada ex miembro de la Mesa del Parlament Anna Simó que como otros testigos de hoy ha avalado la defensa de la expresidenta del Parlament Carey diciendo que ellos sólo in admitían propuestas si tenían errores formales ni se fijaban en el fondo

Voz 1715 02:49 el ex presidente catalán y candidato europeo caras pus de Mon

Voz 5 02:53 because it is it me estoy Juncker recuerdo nada

Voz 0313 02:59 armado que no va a participar en el debate europeo de P3 ahora que la Junta Electoral Central

Voz 1715 03:02 prohibido la participación de Oriol Junqueras yunquera si podrá acudir al Congreso la sesión de constitución de las Cortes junto a los otros cuatro presos por uno de octubre que han conseguido un escaño sólo ha permitido el Supremo la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo respeta la decisión de los jueces

Voz 6 03:16 sea siempre la sentencia lo sabe todo el mundo que para nosotros no

Voz 2 03:25 entonces

Voz 1715 03:25 esto es sagrado decía a Carmen Calvo vamos con la información del deporte Jesús Gallego

Voz 2 03:29 tardes buenas tardes Carla Suárez y Roberto Bautista son los españoles que se han clasificado hoy para la siguiente ronda del Master mil de tenis de Roma ahí seguimos en Italia

Voz 0919 03:36 ya para reseñar que en la cuarta etapa del Giro ha ganado el ecuatoriano cara PAD la gran noticia de la jornada es que uno de los favoritos duelen ha perdido cuatro minutos

Voz 2 03:45 se queda sin opciones en la general el primero de la general sigue

Voz 0919 03:48 cuando Roddick el mejor español puesto undécimo para Víctor de la parte que

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 14 07:06 la sumo muy chic

Voz 0313 07:52 son las siete y ocho minutos de la tarde las seis y ocho en Canarias hoy vamos a hablar aquí en La Ventana durante los próximos minutos de un fenómeno de una práctica que yo no sepa otros países no tengo ni idea pero desde luego en el nuestro creo que es bastante frecuente o esa impresión da en los últimos tiempos estoy hablando de de hinchar un currículum pero hinchar Roberto o directamente falsear lo muchas veces evidente directamente mentir no es verdad que los los casos más sonados en los últimos tiempos han afectado a políticos ahí está el caso Cifuentes del caso Casado del caso Toni Cantó etcétera etcétera las sospechas incluso que hubo sobrehumano un fin la tesis un trabajo del presidente del Gobierno pero sin duda el ejemplo más sonado el primer así potente en democracia fue el de el que era entonces director general de la Guardia Civil Luis Roldán que aseguraba en su currículum esto no está mal ser ingeniero industrial licenciado en empresariales ya fue un máster económico Bono no había terminado Bachillerato digamos que eso es algo más que exagerar

Voz 1826 08:51 sí y ahora además conocimos bueno datos precisos un estudio de una consultora muy conocida en el sector como es su de May que pone enumeró señala que uno de cada cuatro españoles ha mentido o hemos mentido en nuestro currículum hoy nuestro perfil de Linkedin también es una conclusión símil

Voz 15 09:05 dar a la que arroja un estudio hecho

Voz 1826 09:09 un sondeo por el portal de empleo building que dice que el dieciocho por ciento de los consultados se han llegado a inventar puestos laborales puesto de puestos incluso de empresas que ni existía no está mal

Voz 2 09:21 Sebastian trivial buenas tardes

Voz 16 09:23 más tarde hablamos con el consejero delegado de trivial

Voz 0313 09:25 carnes que es una consultora de recursos humanos lo primero que ya he dicho antes que no tengo ni idea España es un caso especial esto de de hinchar currículums es made in Spain au serán otros lugares

Voz 16 09:36 bueno es a otros lugares Sacchi que podíamos hacer qué tipo de cualificación todo aunque evidentemente como lo antes sí que hay que eso son son tremendos

Voz 17 09:53 pero el hecho de exagerar

Voz 16 09:55 información en el Trumbo y sobre todo ahora en las redes sociales ustedes como Linked In que te has partes pero bueno sí

Voz 18 10:03 osea estamos hablando más de de episodios de pues eso de exagerar que no de mentir a lo bestia

Voz 16 10:08 sí yo pasaba bueno evidentemente yo hablo de temas de exageración porque no es una una mentira como que la persona lo que quiere es llegaron resultado pero desgraciadamente lo que no sabía es que nosotros como constructores Si en particular entre El Pardo es lo que vamos a tener verificar esta información a primera fase no de nos vamos a comprometer con clientes sin estar seguros de que estas personas realmente descuidado esto ha estado trabajando en esta empresa y demás

Voz 18 10:39 cuando cuando desde desde Partners le decís a alguien oiga que en fin que es tono que no te hemos pillado cuál es la reacción más frecuente bueno

Voz 16 10:51 hay hay momentos donde les dijéramos en cuentas en el mismo momento de la entrevista no por ejemplo en el piso pues son sus niveles de ellos más no cuando ya pone inglés nivel medio convirtió alto no significan nada especialmente porque hay Times que hay unidad de medición

Voz 0313 11:09 no esto es cuando no no

Voz 16 11:11 figuras esto pues bien sabemos que aquí bueno entonces que empezamos a hacerlas en inglés íntegra la respuesta pues no lo tengo un poco oxidado tal bueno entonces ya bueno Villa porque saben todos que pues que casi todos desde un venoso etcétera Pero o a uno se pone a nosotros dice no es que podían ser justifica después hay otros casos al suelo a tu pregunta que cuando se experiencias pues que realmente no ha sido tan satisfactorias como Papa que tiene el currículum pues entonces ya no no les vamos a decir oye que tenemos que hicimos nada y ya está

Voz 1826 11:53 a veces se puede valorar por vuestra parte incluso en positivo a una persona que haya mentido pero por una buena causa quiere decir a veces hemos escuchado aquí el testimonio de alguien que dice bueno piden tal nivel de inglés yo sé que no lo tengo pero a lo mejor no es del todo necesario así que miento en el currículum después lo primero que hace esa persona es sincerarse nada más llegar a la entrevista personal es decir pues eso mira he mentido pero sólo para pasar estaba esta primera criba

Voz 16 12:17 bueno pues veremos qué preferimos que la ACA Frank hay bien cuarto desde inglés que ponga un nivel pues no se den B uno una dos bueno porque ahora estoy haciendo intensivo de inglés pero poniendo al pues no no notamos un esfuerzo realmente contra sus objetivos pero no existe un existe un pero

Voz 0313 12:38 el muy marcado del del

Voz 18 12:40 austero en currículums o es transversal o de todo género de toda edad y con qué os quedáis

Voz 16 12:47 yo te diría que estas es verdad que mi que les estábamos más cualificados o personas que están acostumbrados a dar entrevistas saben perfectamente que no vamos a comprobar los datos que son impusiera a nosotros nos parecen importantes el currículum no no podemos hacer una interiorista tiene mandar candidato evidente porque entonces ya teníamos nuestro trabajo justamente con la parte verificar esta información después bueno competenciales sólo emocionales pero sí que tenemos que verificar sucedido

Voz 0313 13:27 ha ido a más el fenómeno quiere decirse

Voz 18 13:30 se engaña más hoy que hace no se ve de diez años en lo de lo ocurrido

Voz 16 13:33 bueno es que podemos ver en portales como Linkedin pues tanto tiene muchas veces con los con los clientes que los hay personas que ponen un título pero el título pues no se puede responsable comercial no a poner a doce seis y entonces claro era un poco así de de bombo para para poder parece más importante

Voz 18 14:03 claro como Le pedí como el inglés

Voz 16 14:07 no zulo no pero bueno ahí globalmente tiene son dos mentiras mentiras como podemos bien lo hemos visto en curso político prácticamente bastantes lealmente nosotros no no todo el mundo lo que la gente no no te si no por qué

Voz 0313 14:27 una última cuestión Sebastián lo de mentira un currículum tiene consecuencias legales au en principio no

Voz 16 14:33 vea tener nosotros no las hemos visto nunca y la verdad que yo yo lo que sí puedo hacer es parte de una recomendación a seis siempre que la experiencia ha sido muy claramente tiene menos de un año sí porque yo soy uno que nos conduce proyecto

Voz 2 14:54 muy bien Sebastián trivial

Voz 0313 14:56 Tejero delegado de trivial Partners muchísimas gracias por este ratito en La Ventana

Voz 16 15:00 es que has participa

Voz 0313 15:02 sabíamos aún más más cosas tenemos más datos de cómo se cómo se enreda poco o mucho en lo de los currículums que habría que hacer para elaborar los bien para que funcionen para que sean honestos para que para que sean dignos de ser revisados Elena Hernáez buenas tardes

Voz 17 15:20 hola muy buenas tardes tiene raíces psicólogas

Voz 0313 15:22 esta Elizaga en recursos humanos y desarrollo laboral existe una hoja de ruta para saber cómo va a hacer un currículum como Dios manda bueno lo de lo de la franqueza que decía Sebastián me parece fundamental pero me parece a mí no es lo más importante

Voz 17 15:36 hacía del que se correspondan con quién estuvo no es pero se producen esos casos en que se exagera hice a mentir a llamarlo así pero también nos encontramos mucho con el otro caso con profesionales que devalúa esto porque no lo conocen bien no son capaces de exprimir al máximo las ventajas que pueden ofrecer una organización así que la hoja de ruta hacia si tiene que iniciar bordó un auto conocimiento un proceso de saber oye que todo lo que yo he hecho en mi vida de toro dio estudiado que es lo que aporta valor a una organización reflejar eso tratar de explicar las funciones que desarrollaba en cada una de las empresas pero con cierto grado de detalle es incluir los logros que obtenido porque si yo estoy al otro lado lo que quiero saber es oye que lo saque perdona porque es fácil reproduzca muere esa así a este sí perdón

Voz 0313 16:26 no no lo lo lo de incluir en un currículum los fracasos que es algo que en el plano teórico Opel se obsérvese cita mucho como ejemplo de que en fin esto sería un total hay que hacerlo sí o no

Voz 17 16:37 hombre yo te diría que los fracasos ya lo explica se adelantó a mejor se va a jugar en la en el lo que bueno la información que maneja muere en el currículo pongamos nuestras fortalezas aquello que nos hace brillar realmente no ya al tiempo de esas otras cosas acción gente todos peleamos

Voz 18 16:59 además

Voz 17 17:00 bueno pues supone un ejercicio de madurez de desarrollo profesional para me tiene que mejorar estos aspectos Jonas abordamos en una entrevista

Voz 0313 17:07 en el en el capítulo de fortalezas que comentas que hay que poner primero formación o experiencia que es lo que pesa más

Voz 17 17:14 mira todos sabemos que el conocimiento está muy bien pero en realidad cuando alguien hacer algo cuando lo ponen en práctica verdad esta es la la parte más más relevante así que yo siempre aconsejo independientemente de nuestra espera practicable que tengo hasta el inicio eh que cualquiera experiencia profesional que tengamos la reflejan al al al inicio que que pongamos siempre dinero la experiencia profesional porque es que tenemos que tener ese conocimiento y que ya nos hemos puesto en práctica aunque un poco aunque sean tres meses tenga Decca aunque

Voz 19 17:46 en una colaboración puntual por el verano para parados estudiantes eso lo poco que tengamos claro entrar inicio porque la práctica siempre lo hace mucho mejor creado todavía no peligran las recomendaciones importante Elena fotografías si uno

Voz 0313 17:58 ese es un debate eh

Voz 17 18:01 genera mucha controversia este tema mira dispuesto tenían personal te diría fotografías porque porque hace que te recuerde más hace que celebra a mí un vínculo emocional no fue la persona que tengo ahí delante fotografía siempre fotografía buena nueva enfatizó no récord desde tu foto el día

Voz 16 18:19 no

Voz 18 18:22 pero pero pero se encuentra con casos así de recorte de una fotografía del día la boda parece que sí

Voz 19 18:26 si no imaginan lo que no se encuentran

Voz 1826 18:31 hemos tendencia enrollarnos mucho hacer un novelón de nuestra vida

Voz 17 18:35 sí sí además este el ejercicio síntesis que nosotros tenemos que hacer todo novelón porque cuando todo esto puede conformaba vamos creciendo más eh ese esfuerzo que implica hacer ese es decir te lo depositamos a la persona que toma de decisiones sobre nuestro futuro laboral no es esfuerzo lo tú el esfuerzo de saber qué es lo que realmente debe aportar más valor donde tengo yo más fuerza aquí creo yo que le puede interesar más a estar personas para despertarle el interés y que levanten sería de quirófano pero que el objetivo del currículo así que si queremos garantizar los que nos lo lean

Voz 15 19:11 no no Telegraph Chuck una cosa es Elena él muchísimas gracias

Voz 6 19:20 adiós

todas las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 2 21:22 bueno

Voz 0867 21:23 adiós al popular que ya un foro empresarial calmados sin preguntas sin nuevos tropiezos la estrategia les ha vuelto a salir fatal los empresarios están muy enfadados con Ayuso y también con su equipo el equipo de Ayuso que acumula otro resbalón que deja en un segundo plano las propuestas del Partido Popular para la Comunidad de Madrid buenas tardes a todos desde el estudio de la SER en el hotel Hyatt escenario de nuestras entrevistas electorales hoy nos visita el candidato del Partido Popular el Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida antes vamos a repasar el resto de cosas que ha dejado la campaña de este veintiséis m arrancando por el plantón de Díaz Ayuso al Foro Madrid empresarial en Aranjuez siguiendo Díaz Ayuso está Javier Bañuelos Javier qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes Javier cuéntanos primero qué paso con este acto de esta mañana y como se han quedado los empresarios

Voz 14 22:14 bueno se ha quedado sorprendido sobre todo muy decepcionados con el plantón de Ayuso entre otras cosas porque fue el Partido Popular quién eligió el día ir ahora un desayuno informativo que se pero nos dicen que el cinco de marzo el presidente el filo de empresarial de Madrid Hilario Alfaro nos ha contado que ayer sólo recibe una llamada del jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso una llamada donde le dijeron que no querían a la prensa en el turno

Voz 22 22:37 lo de preguntas y media

Voz 23 22:41 ayer a las seis y media constructor Herreros desestructurada la compañía ya incluso Beatles el pelo el turno de preguntas es mejor que no esté en la prensa y que la las cosas la cama

Voz 14 22:52 no accedieron por qué no lo han hecho con ningún otro candidato Javier el último ayer mismo Javier Ortega Smith tampoco la semana pasada con Ángel Gabilondo que aceptó todo tipo de cuestiones

Voz 0867 23:02 mucho hemos Ayuso interviniendo en directo ahora mismo Javier es como lo justifica todo esto el Partido Popular porque el problema final era sortear digamos las preguntas entienden cómodas a la candidata que no lleva una buena racha en campaña

Voz 14 23:13 con los estropicios han sido constantes seguía insisten en que los periodistas estamos sacando punta a todo y estamos manipulando sus palabras de uno su relación con la empresa trata de ser cercana en el día a día suele aceptar siempre preguntas pero lo cierto es que en desayunos

Voz 0867 23:25 tan técnicos como el de esta mañana con empresarios

Voz 14 23:27 centrado en medidas económicas una un territorio incierto para ella desde el PP no insisten en que el motivo de ha sido un problema de agenda pero en ningún caso el motivo ha sido el formato de ese encuentro el PP propuso a los organizadores incluir a Isabel Díaz Ayuso por Enrique Ossorio de hecho se presentó esta mañana en ese desayuno informativo pero los organizadores muy apreciable y uno al rechazó dos alternativa porque consideraban que no era serio el cambio de planes de última hora por cierto Javier hoy aquí a orillas del río Tajo aquí en Aranjuez Pablo Casado hoy tampoco completa tampoco llena el aforo hemos término bastante si al vacías es decirles que están al sol y el calor hoy aquí PETA

Voz 0867 24:04 muchos Prieta aclaró lógico gracias Javier un saludo buenas tardes bueno en esta campaña electoral hay otros enfrentamientos dialécticos uno clarísimo sobre política fiscal Gabilondo y Ciudadanos y Aguado en caminos enfrentados Aguado quiere bajar los impuestos y el candidato socialista en la Asamblea quiere subir los impuestos a los más ricos Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 24:25 buenas tardes Ángel Gabilondo plantea recuperar el impuesto de sucesiones en herencias que superen el millón y medio de euros subir un tramo del IRPF a las personas con rentas más altas el candidato socialista a la Comunidad entiende que hay un dos por ciento de la población madrileña con más recursos a los que se les puede pedir ese esfuerzo

Voz 24 24:41 el función es desde luego no alterar impuesto subir impuestos al noventa y ocho por ciento de los ciudadanos de Madrid lo que hacemos es llamar desde luego a la solidaridad de quienes tienen más posibilidades

Voz 2 24:55 para Ciudadanos esta medida es ineficaz plantean de hecho

Voz 1915 24:57 o lo contrario extender las bonificaciones que como decimos ya están al noventa y nueve por ciento apuestan ha dicho su candidato a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado por una fiscalidad a la baja

Voz 25 25:06 el señor Gabilondo ya que lo que se ha quitado definitivamente la careta que no han debido aprender nada de la pésima gestión de treinta y siete años ininterrumpidos de Gobiernos en Andalucía

Voz 1915 25:15 declaraciones de Aguado delante de los empresarios madrileños el y la candidata a la Alcaldía de la capital Begoña Villacís se han reunido con la patronal en materia de empleo la formación naranja hace una apuesta clara por el empleo autónomo Los socialistas en cambio se han reunido con los sindicatos con UGT y Comisiones Obreras

Voz 2 25:30 con un decálogo de compromisos como consensuar una ley de Industria para reactivar el sector

Voz 6 25:34 no

Voz 0867 25:36 otro sector la sanidad centra en este caso la campaña de Más Madrid que presenta a esta hora en el hospital de La Paz sus políticas para mejorar la sanidad pública madrileña ahí está Elena Jiménez Elena qué tal muy buenas tardes

Voz 26 25:47 el truco buenas tardes a todos en la plaza central exterior de este hospital de La Paz hasta aquí el candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid Iñigo Errejón se ha trasladado el acto ha empezado con algo de retraso hay unas sesenta personas el sol calienta de hecho algunos de los organizadores han tenido que quitar un par de filas de sillas porque no había suficiente gente hasta ahora no hemos podido escuchar las propuestas de Íñigo Errejón sobre sanidad de ese candidato sí que le hemos visto intentar reanimar a un muñeco en una clase práctica que han dado aquí hace unos minutos de reanimación cardiopulmonar al ritmo del Este llena life de los Beatles hemos visto incluso a quién le ha tocado intentar reanimar uno de esos muñecos on bueno han repartido aquí entre los asistentes unas recetas símbolo cosas que han hecho con la marca de Íñigo Errejón y Manuela Carmena que dice el prescripción empleo estable de calidad una sanidad sin exclusiones ni barrera de acceso duración del tratamiento cuatro años de momento Podología en todas las políticas paciente madrileños y madrileñas firmado el médico la médica a Manuela Carmena e Íñigo Errejón hace unos minutos una de las trabajadoras del Hospital de Getafe ha estado contando todas las batallas que ha hecho la marea blanca en los últimos años del Partido Popular y ahora mismo está en el uso de la palabra el psiquiatra Diego Figuera que va en la lista de Más Madrid a la Comunidad de Madrid

Voz 0867 27:00 el hincha de gente Errejón pincha también casado y Ayuso en Aranjuez no sé si es el calor es el hartazgo tras tanta campaña electoral Carmela tiene acto esta noche y sabido es que no le gusta trasnochar hoy la alcaldesa de Madrid seguido por la mañana el Wanda presentar la gran cita futbolera de final de temporada en la final de la Champions sin equipos madrileños

Voz 1410 27:17 tanto el club del Atlético de Madrid como el Ayuntamiento sabemos que es importantísimo amar a nuestra ciudad amar a nuestro país y sabemos que el que hayamos conseguido ese sueño de que la Champions se celebra aquí y que estemos seguros de que va a ser un éxito

Voz 14 27:35 esa ordinario en el que nos va a estar mirando mundo

Voz 1410 27:38 pues es algo que nos hace saber que vamos por muy buen camino

desde el hotel Hyatt céntricas son las siete de la tarde y veintisiete minutos

Voz 2 27:55 desde el hotel Hyatt céntricas son las siete de la tarde y veintisiete minutos

siete y media de la tarde campaña electoral cuenta atrás quedan doce días para el XXVI M

Voz 31 30:13 a la realidad ya no hay nada como aceptar la realidad

Voz 6 30:18 y cómo ve cuerpo habitualmente

Voz 32 30:21 me da el cuerpo eh está mal reconocerlo La Ventana

Madrid

Voz 3 30:33 en febrero las aletas a los peligros para los motoristas anda escaso de guerra respetar las botas pues Madrid pagada dice que el sistema dice

Voz 32 31:08 pues vamos falla

Voz 0867 31:11 José Luis Martínez Almeida qué tal muy buenas tardes como ésta vamos Palha entonces Javier buenos cesar como ha venido ha venido en moto es líder creo que reconocer que

Voz 33 31:22 no no no quería sortear Madrid central

Voz 0867 31:24 los los baches de Bertrand no le voy a negar el ingenio con con el odio de los baches se ahora la próxima vez acuérdese de los que vamos en bici que lo sufrimos también sufre también en una rueda ahí no sales no sales eh hay hay sobre todo hombre yo creo que esto en peligro para la integridad física pero yo creo que está aparte de agradecer el montaje lo que sí demuestra una cosa que yo creo que la política del sentido del humor no tienen por qué estar reñido dio pero que también tenemos que tomar las cosas y los ciudadanos a veces nos agradecen que no nos tomamos tan en serio como a veces hacemos bueno estamos en la Gran Vía sin eludir los problemas en Madrid central pero coincidirá conmigo en que además de un concejal y diputado del Partido Popular se le fue en su día un poquito la mano cuando dijo que la Gran Vía se iba a quedar desierta no le voy a pedir que escuche conmigo a Pedro Rollán que es el actual presidente de la comunidad

Voz 33 32:11 por lo que tendrá lugar es el caos desabastecimiento pérdida de Villa pérdida de identidad en los comercios que dan sentido a Madrid central pérdida de empresas pérdida de puestos de trabajo

Voz 0867 32:27 bueno no puede entender la épica de la política no pero aquí estamos en el escaparate en el Hyatt ira o parece que estos comercios que tenemos aquí delante se vayan y la quiebra mañana mismo hombre mañana eso es cierto mañana no parece que se va a generar cantidad la gente que entra allí en el hongo y en el Primark pero el toque que el otro día salió al estudio de Plataforma de Afectados por Madrid central y si decían por ejemplo que había destruido empleo

Voz 34 32:47 el cincuenta por ciento de los comercios

Voz 0867 32:49 eh que había comercios que ya tenían que estar adoptando medidas de reducción de jornada o incluso despidos de personas yo sí pienso que Madrid central no es una medida acertada y lo sigo manteniendo a la vista de las circunstancias que han concurrido después de la definitiva entrada en vigor otra cosa obviamente es que la Gran Vía es el un eje turístico por excelencia y los turistas no dejan de ir por la Gran Vía le ha costado pero el Ayuntamiento finalmente ha dado a conocer lo hizo la semana para pero los primeros datos de Madrid central algo más de doscientos multas al día usted sigue creyendo que las multas se están ralentizando para que las sanciones no afecten a la campaña electoral de Montmeló Carmena es que todavía no hemos visto que haya llegado ninguna yo no es momento en que vea que haya llevado alguna pero creo que todos los que hemos tenido multas en Madrid ha tenido multas en Madrid para qué negarlo sabemos que las multas una vez que se produce la infracción yo calculo que no tarda más de llegar entre dos semanas y un mes que van despacito desde hace esta empezó a multa el quince de marzo si no recuerdo mal es decir hace prácticamente dos meses todavía no ha aparecido una de esas multas creo sinceramente que se están retrasando

Voz 34 33:51 para que no coincidan con las elecciones no lo pone

Voz 0867 33:53 negar que ya sé que Madrid central no le gusta mucho ya me lo ha contado que lo va a cambiar cuando cuando llegue la alcaldía si lo quieren así los madrileños pero que iba a hacer como el protocolo anti contamina

Voz 34 34:03 la el protocolo anticontaminación nosotros hemos dicho que lo mantendremos es decir creo que el debate no lo tenemos que situar en el protocolo anticontaminación por una razón no es decir lo que hay que hacer es evitar que es activa el protocolo anticontaminación pero una vez que han superado los umbrales que fijase protocolo que además son informados por la Comunidad de Madrid que además la Unión Europea también los ha informado creo que en este caso no hay que tocarlo quizás somos conscientes de la dificultad de una información previa ya adecuada pero quizás es ahí donde sí tendremos que incidir cuando estamos en el Gobierno en garantizar que haya mecanismos de información que en la mía posible anticipen la aplicación de los escenarios porque es cierto que hay mucha gente que se va a dormir antes de las doce de la noche cuando se hizo al día siguiente se puedan circular pero yo digo que el protocolo anticontaminación llamarlo hemos mantenido una vez que ha sido informado favorablemente por la Comunidad de Madrid por la Unión Europea que hay poco nosotros vamos a tener que hacer más que poner todas las medidas para evitar precisamente que se aplica

Voz 0867 34:54 la moto llegó etiqueta no la moto es fue otro detrás es

Voz 6 34:56 el susto no no no no lo hace la foto diez por la moto

Voz 34 34:59 luego la etiqueta afectivamente señor Almeida usted va a por todas

Voz 0867 35:03 faltaría más se si la derecha no recupera Madrid el futuro de Pablo Casado estará muy cuestionado

Voz 34 35:10 yo creo que necesario porque Ekin afila los cuchillos dentro del propio Partido Popular no no no creo que necesariamente el futuro de Pablo Casado dependa de Mary creo que estas elecciones no son importantes ni para Pablo Casado ni para mí que soy el candidato y que soy el que me la son importa son importantes juegan la Alcaldía creo que son importantes para madrileños y sinceramente es decir el problema que vamos a tener es que si vuelve a gobernar la izquierda seguro a gobernar Manuela Carmena creo que no va a ser beneficioso ni para Madrid ni para los madrileños por tanto pensar antes en el futuro de Pablo en el futuro mío yo creo que es un ejercicio de cierta irresponsabilidad yo creo que tenemos que pensar en el futuro los madrileños dar lo mejor de nosotros mismos y luego con resultados electorales ya que se verá lo que te tenga que pasara lo que no tengan que pasar con cada uno que yo creo que de verdad no tiene porqué afectar al futuro de Pablo Casado

Voz 0867 35:53 generales han metido más presión más nervios

Voz 34 35:55 hombre es obvio que no hemos tenido fueron buenos es así de sencillo no hemos tenido un buen resultado nosotros no podemos echarle la culpa a nadie más que a nosotros mismos y yo creo que los electores precisamente lo que nos demandan es ese ejercicio de autocrítica ese ejercicio de reconocer que se han cometido errores e yo yo los resultados aquí en la ciudad el veintiocho abril los puedo ver desde dos perspectivas que es un hay principio tal hemos perdido trescientos mil votos de las elecciones de junio de dos mil dieciséis a las elecciones de abril de dos mil diecinueve yeso nos invita necesariamente a una reflexión y por tanto tenemos que asumir que esas de Nos han ido por capricho que se han ido porque no se ven reconocidos en nuestro proyecto por tanto tenemos que ajustar nuestro proyecto para volver a reconectar con ellos porque lo cierto es que durante muchos años no votaron creo que eso es indudable y votaron como fuerza mayoritaria es una pasado ahora

Voz 5 36:42 en segundo lugar

Voz 34 36:43 todo ver el vaso medio lleno que es que el centroderecha sumaba en las elecciones generales la primera fuerza es el Partido Popular pero si le digo la verdad ni siquiera eso me consuela porque eso me desvía del objetivo principal que es mi autocríticas

Voz 5 36:54 porque ese manido trescientos mil hubo nada más

Voz 34 36:57 al menos setenta mil a Vox y doscientos treinta setenta ciudadanos y doscientos treinta mil la voz y a partir de ahí tratar de reconectar con esos votantes sumarles nuevamente al proyecto el Partido Popular

Voz 0867 37:06 cuando de su más verla suma para que la derecha recupere el Ayuntamiento de Madrid depende de más actores uno de ellos se llama ciudadanos el otro lo cita usted también se llama Vox

Voz 2 37:13 de Abisinia Villacís pero no sé

Voz 0867 37:17 conoce usted bastante bueno concejala durante cuatro años a Vox conoce un poquito menos nosotros les conocemos más por sus declaraciones en realidad que por sugestión que no ha habido quiero que escuche lo que ha dicho esta mañana aquí muy cerquita de de la precisamente en Gran Vía el candidato al Ayuntamiento Ortega Smith las mujeres tienen derecho a hacer

Voz 35 37:33 el con su cuerpo aquello que crean más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente

Voz 36 37:43 cómo es el niño que que llevas en Twitter

Voz 0867 37:48 se puede gobernar con Vox mire

Voz 34 37:50 lo primero es que yo creo que uno los errores que cometimos en las elecciones generales que estuvimos más tiempo pendiente de las declaraciones de Vox y de lo que decía Vox y de los temas que centra a Vox que de presentar nuestro proyecto a los madrileños yo creo que ese error no lo podemos volver a cometer si yo me dedico a comentar las declaraciones que hacen unos y otros las declaraciones en este caso el señor Ortega Smith olas que hace la señora Monasterio las que hace la señora Villacís yo creo que nos estaríamos equivocando por tanto Llamas que no es una cuestión de titularidad municipal lo de índole municipal por así decirlo yo creo que esta es una cuestión que serán los electores los que tengan que decidir si es acorde con sus idearios estas declaraciones y por tanto si quieren votar o no quieren votar a Vox lo que sí creo es que tienen un proyecto para la ciudad de Madrid el mejor que es el del Partido Popular yo es que me tengo que centrar en explica al Partido Popular este tiempo tiene que negociar después de la selección ya pero yo siempre le digo una cosa es que al final nosotros hemos jugado en los terrenos de juego que no han marca otros creo Cuno los problemas que tuvimos en las elecciones generales que no supimos identificar nuestro propio proyecto nos identificamos en relación a los demás proyectos y por tanto creo que no debemos volver a caer en ese error sino bueno tengo que negociar con Vox yo tengo muy claro llamar no llevado esta cuestión tampoco nevado esta pregunta yo negociar sobre el programa del Partido Popular y desde luego negociar dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico dentro del marco constitucional

Voz 0867 39:06 no va a permitir que que el orgullo se vaya a la Casa de Campo

Voz 34 39:09 no no porque es que no me parece una es que me parece que pues

Voz 0867 39:12 esta

Voz 34 39:13 esa propuesta aparte todas las valoraciones que podamos hacer lo

Voz 0867 39:16 me parece es que desconoce absolutamente lo que sin

Voz 34 39:19 Cicca el orgullo para la ciudad de Madrid lo que significa el orgullo en relación al ámbito espacial donde se celebra el orgullo que es un símbolo de identidad del centro

Voz 0867 39:28 otro de Madrid específicamente y además

Voz 34 39:30 ignora que la Casa de Campo por cierto es un bien de interés cultural en el que no conviene meter a cientos de miles de personas y además confunde intencionadamente lo que son las fiestas con lo que es la manifestación ir a manifestaciones competencia de la Delegación del

Voz 2 41:56 pero se les olvidó uno con esto de las horas y de de controlar las horas de trabajo mira al ministro Pedro Duque dice que en algunas profesiones es más complicado que en otras contabilizar las horas

Voz 37 42:07 desde el punto de vista de los astronautas pues nosotros también tenemos una profesión de esas un poco raras en las cuales pues la cuando estás en dos naves espaciales pues no se cuenta la

Voz 2 42:20 esto tiene toda la razón el astronauta dormido en la nave está trabajando un astronauta en la luna está distraído pero dado que la verdad es que ha pasado buena parte de su vida fuera del mundo hay otros que parece que no

Voz 0827 42:35 están fuera del mundo cuando creemos que hemos hecho

Voz 2 42:37 escuchado la última hora pues llega alguien de Vox Illa supera hoy ha sido Ortega Smith describiendo los derechos de las mujeres para sin negar que el aborto sea uno de ellos

Voz 35 42:47 las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crea más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente que llevas en tu interior

Voz 0827 43:00 hoy Sarah Socas en su reto de las palabras le ha mandado un ligero menú saque a Ortega Smith ya ya ya fíjate que podrán cortar mi

Voz 38 43:10 Doña pero la vida van a poder cortarme la segundo porque si hay algo que no van a poder conseguir nunca que en un segundo de mi cuerpo no sea dueña estoy ocurre tiene el panorama es difícil no hay símil yo me cuelgo por las ramas nunca hago trama el Supremo Well estado todo a mí me Banes Mulet que volverá yo soy Volver una película yo no soy Penélope pero pongo la cruz que ocurre cuando Llosa Comín línea dentro del debate las azar haciendo mate en el campo se transforman y esto más difícil que no soy carpintería después de haber visto un debate en España madre mía

Voz 0827 43:50 las twiterías después antes otras cosas

Voz 6 43:55 miradas como las de Ortega Smith en Córdoba sexy

Voz 0827 43:57 tuve una exposición titulada acumulada sin remedio una de cuyas obras ha aparecido esta mañana destrozada Se titula con flores a María es un autorretrato de la autora inspirado en una de las inmaculadas de Murillo pero en este caso la mujer se está tocando el sexo

Voz 39 44:12 alguien la destrozado rasgado la de una cuchillada Saro Corrales que es la autora de esta obra ha estado hoy en La Ventana que

Voz 17 44:22 todo de vandalismo lo único que

Voz 40 44:25 eh que que queda es que no

Voz 17 44:27 no respeto a la libertad de expresión y entonces algo muy preocupante que el siglo XXI aspecto no es es que como bien se pudo un chaval acuerdo nuestro juego puede gustar una claro pero no hay que hacer una actor violencia como el que ha sido

Voz 0827 44:43 pues nada alguien se ha tomado la justicia por su mano literalmente antes Vox Ciudadanos y el PP habían pedido su retirada por ofender sentimientos religiosos

Voz 17 44:53 Clamente tal como está la politica chopa ahí Si queremos político que usa la palabra sin respeto puede eso va creando que otra gente semana Antoni atado a cosas como ésta

Voz 39 45:04 qué Charo Corrales que por supuesto con

Voz 0827 45:06 no obra como con cualquier otra puede haber gente que se sienta ofendido Pere ofendida pero desde luego ella ha dicho que no tenía ninguna intención de ofender

Voz 17 45:14 Nuestra intención no era ofender a nadie a hablar visitar la mujer Idaira bueno poner un debate los estereotipos que que que definen a la mujer como tiene que ser donde se coloca como el uso de salida esas con no había ninguna intención de ofensa

Voz 0827 45:38 desde luego no la haría esta mañana conocíamos conocíamos la noticia justo cuando hablamos con el ministro de Cultura con José Guirao que está en el Festival de Cannes decía lo siguiente

Voz 41 45:48 las manera de solventarlo no es destruyendo la obra si alguien se sienta ofendido pues se plantee una denuncia lo lamento muchísimo por pues la artista de la obra con de no condeno a actores como esto como este porque eso unos lo habíamos visto desde la época de los nazis

Voz 0827 46:10 ya se encontraba allí en Cannes porque hoy se inaugura la setenta y dos edición de este festival que es un evento que en esta ocasión tiene como protagonista entre otros a Diego Armando Maradona gracias a un documental dirigido por el británico Asif capaz día

Voz 6 46:26 el fin del mundo sense precedente

Voz 2 46:43 oye mira este hombre habla ese documental sobre este hombre han hablado esta mañana en Hoy por hoy lo has hecho con un hombre de fútbol jugador entrenador de clubes como huracán el Racing de Avellaneda al River Plate también del Real Madrid junto a Jorge Valdano comentarista deportivo autores numerosos libre

Voz 0827 47:07 dos se llama Ángel Cappa

Voz 33 47:09 hemos el suyo y todos los argentinos y si alguna vez estábamos con un amigo nuestro un intelectual en tu se decíamos vamos a suponer que estamos ante de Nasser tipo te pregunta qué quiere ser Borges su Maradona Maradona sitúa después con el razonamiento mí no quiere ser embargado entonces es el sueño de todos los argentinos eso queríamos ser entonces él fue Maradona

Voz 6 47:40 las Maradona un gran jugador

Voz 0827 47:42 hombre también acechado por algunos problemas cuando hay algunas de las twiterías de hoy también unos hablaban de un problema que hemos abordado en nuestro programa

Voz 42 47:49 vamos con hippie que se hace eco de una eterna demanda de los consumidores

Voz 0867 47:53 Time descargado ilegalmente por Dios sí

Voz 2 47:55 es en el cine el que grava las películas piratas

Voz 42 48:01 ahora una lección debido a cargo de asombrado

Voz 2 48:03 mamá cuando sabe que soy mayor yate avisara la factura Jean

Voz 0827 48:13 antes la emancipación era la que marcaba la edad adulta pero resulta que la media de edad de los jóvenes españoles para abandonar la casa de los padres es ahora de veintinueve años según Eurostat es la sexta más alta de la Unión Europea la media comunitaria es de sólo veintiséis bueno en cambio los más precoces a la hora de abandonar el hogar familiar son los suecos lo hacen con dieciocho años y algunos incluso antes como nuestro sueco particular Tom calen

Voz 44 48:39 pues yo con una tierna edad del XVI pero yo no fue no fue el Piojo un caso histórico fuera trabajando estudiando pero viviendo fuera del nido puede decir mucho y en mi caso fue una buena decisión yo amo profundamente amistades no cubre la acción de enfrentamiento con los padres ni ni que no podemos todo lo contrario pero es también una necesidad de salir de este nido inútil

Voz 0867 49:09 no

Voz 0827 49:10 poderse mancillar desde luego es un problema personal pero también es un problema social del hemos hablado con frases Núñez que sociólogo profesor de estudios de Artes y Humanidades en la Universitat Oberta de Catalunya dice que hay razones culturales en España pero no solo razones culturales

Voz 16 49:24 yo creo que en nuestro caso España hay que tiene muy en cuenta pues los factores estructurales en el mercado laboral Study sitio no es fácil encontrar trabajo no es fácil cambiar de trabajo con lo que pueda esto suponer de movilidad geográfica no es fácil encontrar un piso son caros no es fácil en entrenar la movilidad geográfica por lo tanto yo creo que esto los países de participaciones eso no muy avanzada es es es claramente así