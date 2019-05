La Ventana (15/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

los socialistas catalanes intentan salvar la designación de Miquel Iceta como senador que el Parlament vota mañana el PSC va a proponer esquivar el veto de Esquerra con un cambio en el sistema de votación que antes debe aprobar la Mesa de la Cámara Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:21 si la Mesa del Parlament que se reúne media hora y que debe decidir si la votaciones electrónica como estaba previsto inicialmente o mediante papeletas como los socialistas acaban de pedir formalmente por carta Roger Torrent cuál es la diferencia pues en ambos casos habría votación secreta pero si aceptara el formato del PSC no habría opción de votar en contra de Iceta lo que pasaría es que al inicio del pleno se explicaría quiénes son los candidatos para ir al Senado como sólo estaría en la candidatura del líder socialista

Voz 0313 00:45 diputados sólo podrían elegir entre escribir el no

Voz 1673 00:48 Verdi Z o dejarlo en blanco y aunque hubiera cien

Voz 0313 00:51 esto veintinueve votos en blanco y uno solo a favor de

Voz 1673 00:53 desde el PSC Iceta conseguiría su asiento en la Cámara Alta

Holanda también suspende sus actividades militares en Irak ante el aumento de la tensión en Oriente Medio Alemania y Estados Unidos también han cambiado su estrategia en la zona a lo largo del día de hoy amplía hay nadie

Voz 3 01:07 parece que el anuncio de Estados Unidos que ordena la salida de sus empleados gubernamentales del territorio iraquí al Estado otros países como Holanda que han decidido retirar las tropas que colabora con las autoridades locales debido a aseguran una amenaza de seguridad el caso de los Países Bajos no es el único y es que el portavoz de Defensa alemán ha comunicado que las tropas enviadas por el país e Irak han suspendido sus maniobras militares por el aumento de las tensiones en la región hace unos días la embajada estadounidense en Irak alertó a sus compatriotas de las escaladas de tensiones que se están produciendo tras el anuncio de del Secretario de Estado Mike Pompeo que afirmó que Teherán planea atacar inminente mente

a las fuerzas armadas estadounidenses en Irak datos del Frontex correspondientes a abril un mes en el que ha descendido notablemente la llegada de inmigrantes Europa a excepción de la ruta española Nicolás Castellano

Voz 1620 01:53 en los cuatro primeros meses del año la llegada a Europa de inmigrantes y refugiados por el Mediterráneo ha descendido un treinta y siete por ciento según el último balance de la Agencia Europea de Control de Fronteras mientras que la ruta de Libia Italia que a un noventa por ciento en la Turco Griega bajón diecinueve puntos la de Marruecos y España sigue siendo la más usada seis mil seiscientas personas han llegado a las costas españolas hasta el veintinueve de abril un cincuenta y uno por ciento más que en el mismo periodo de dos mil dieciocho

Valencia continúa la investigación por los contratos relacionados con la visita del Papa a la ciudad en dos mil seis el obispo auxiliar de Valencia ha delegado la responsabilidad de los contratos aún cardenal fallecido Inma Pardo

Voz 0808 02:26 el obispo auxiliar Esteban Escudero ha mantenido ante el juez que la Fundación era privada que pertenecía en su integridad la diócesis y que el máximo dirigente era el fallecido cardenal Agustín García Gasco aunque a la salida se ha limitado a señalar que eso lo tendrá que decidir la justicia

Voz 4 02:41 lo no es condeno algo está todo poco Jesús Jesolo Didac

Voz 0808 02:49 los investigadores afirman que no cabe duda de la naturaleza pública de la Fundación por la visita del Papa en dos mil seis porque se puso en marcha con dinero público aportaciones de diez mil euros de Arzobispado Generalitat Diputación y Ayuntamiento de Valencia se nutrió de dinero público fue liquidada de hecho por la Generalitat que asumió su deuda también con dinero público otro y tres

Voz 2 03:12 cadena SER Madrid

optimismo imprudencia de los candidatos de la izquierda a la Comunidad ante la última encuesta que al igual que el CIS apunta a que el PSOE llegaría la Puerta del Sol y que Carmena Ali daría la alcaldía de la capital los candidatos han pasado la mañana en distintos actos en la pradera de San Isidro en la capital donde han valorado la encuesta en la derecha llaman a la movilización escuchamos Ángel Gabilondo Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado Íñigo Errejón e Isabel ser

Voz 0313 03:40 bueno yo soy un candidato cándida

Voz 5 03:42 tiempo siempre aspira a ser un posible todos nosotros somos muy cautelosos muy cauteloso

Voz 1504 03:47 yo lo que espero sobre todo es que nadie se quede en casa el próximo veintiséis de mayo Nos jugamos dos modelos uno el de la libertad y el de la izquierda

Voz 0313 03:56 bueno puede gobernar no salimos a votar yo desde luego

Voz 0799 03:59 aquí en la izquierda gobierne la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid alegría y al mismo tiempo alerta alegría porque estamos rozando una posibilidad histórica de gobierno progresista justo decente

Voz 6 04:11 estoy esperanzada con el hecho de que podamos echar al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid después de veinticuatro años de sufrimiento para los madrileños

el personal de limpieza del Hospital doce de Octubre ha desconvocado la huelga indefinida que comenzó este lunes han conseguido la que era su principal reivindicación que la concesionaria la empresa Ferrovial se comprometa a aumentar la plantilla que se ha recortado un diez por ciento en los últimos cuál tres años y una cosa más en Alcalá de Henares se celebra hasta las nueve de esta noche un maratón de donación de sangre en el Hospital Príncipe de Asturias la reserva de sangre de la Comunidad de Madrid en este momento son bajas luce el sol en toda la región tenemos a esta hora XXXII grados en el centro de la capital

Voz 7 05:06 cuando el ruido desaparece se piensa mejor lo que pase tiene que ver con la política a las claves de los próximos cuatro

Voz 2 05:14 yo no alternativas Obilla Hora cinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde a las siete en Canarias por Ángels Barceló

de momento es todo la información continúa a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com ya las cinco las cuatro en Canarias en la SER que a venderse

Voz 2 05:33 servicios informativos en la Cadena SER La ventana con la espera en fila

Voz 4 05:57 hola buenas tardes el suicidio

Voz 0313 05:59 es un problema demasiado serio como para andarse con tonterías cada día mueren diez personas en España por este motivo las víctimas son el doble de las que provocan los accidentes de tráfico y además cada caso cada historia concreta seguro que algún oyente lo conoce es como una bomba familiar social allí donde impacta así que resulta demasiado ser el problema insisto y existe aún demasiado miedo como para que cualquier noticia sobre el tema no nos conmoción al menos a mí sobre todo si se trata de historias tan especiales como las que voy a contarles a continuación en Reino Unido han cancelado un programa de televisión un programa de máxima audiencia porque uno de esos participantes se ha quitado la vida qué pasó pues que el hombre en cuestión se sometió a un a un polígrafo para demostrarle a la mujer amada que siempre había sido fiel pero el polígrafo le desmintió con razón no sin razón eso nunca lo sabremos ni corto ni perezoso pues decidió matarse eso por un lado por otro en Malasia una chica de dieciséis años se ha suicidado también en este caso tras convocar una especie de referéndum entre sus seguidores en Instagram se lo preguntó directamente vida o muerte me mato o no me mato casi el setenta por ciento respondió que sí optó por la muerte ella les hizo caso

Voz 9 07:19 dicho lo cual no se no

Voz 0313 07:21 no no se me ocurre muchas cosas ante este tipo de de tragedias más allá de la conmoción Si acaso una duda es posible es posible que la exposición pública esa vida de escaparate que nos proponen a veces tanto la tele como las redes sociales haya podido influir no tengo una respuesta rotunda pero sí una sospecha bastante clara en cualquier caso que pena bienvenidos a La Ventana

Voz 11 07:51 sí sí eh que ska eh no no es no

Voz 12 08:16 en un

Voz 11 08:24 eh

Voz 14 08:29 eh

Voz 11 08:33 eh eh

Voz 0313 09:21 ya tenemos la ventana abierta una tarde más aquí en la Cadena Ser Roberto Isaías cómo estáis compañeros hola

Voz 0827 09:27 buenas tardes Jon Sistiaga bienvenido amigo qué tal

Voz 0313 09:29 qué tal como nosotros te acuerdas este músico verdad y Tim Berkeley Beachy más conocido por David dj productor compositor Bono este este hombre hace hace ahora un año se suicidó tenía veintiocho años y al parecer no sé si tenía aún tiene una depresión o una enfermedad muy severa eso es lo que comentó su familia idea hay que la música de hoy no sea una elección casual ni ni muchísimo menos corresponsal en Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 09:55 qué tal buenas tardes Begoña cuéntanos qué ha ocurrido

Voz 0313 09:58 el programa cómo es y qué cómo será que

Voz 0273 10:01 Yeremi Jeremic al es el nombre del presentadores

Voz 4 10:04 si no gana que lleva catorce años en antena en Haití

Voz 0273 10:06 que es una de las cadenas privadas de de aquí del Reino Unido es telebasura de la más degradante es un programa en el que la vida de los participantes la vida privada se desmorona literalmente ante las cámaras es gente normalmente con un nivel social muy bajo en situaciones muy difíciles que se convierte en carnaza en puro entretenimiento son personas a veces muy jóvenes es salidas a penas de la adolescencia aunque hay de todo a menudo tienen problemas de alcohol los que participan de autoestima problemas de drogas

Voz 0313 10:37 problemas que de haber estado por ejemplo en la casa

Voz 0273 10:39 el también es muy habitual en el programa las parejas denuncien a gritos la sinceridad ese pegan insultan los participantes se someten al detector de mentiras o a las pruebas de ADN para determinar la paternidad de un bebé y el público aplaude abuchea grita el presentador Se ríe a menudo de los invitados se burla de ellos los provoca los sermones vamos a escuchar extracto de uno de los shows en el que un hombre cuenta que su pareja llamó a la policía para que le detuvieran y así poder acostarse con el vecino al que habían invitado una copa en casa y ahora él eh que el hombre cree que el hijo que ella tiene no es hijo suyo

Voz 1504 11:14 no

Voz 15 11:14 ya era no estaban igualmente deben China sexy o llegas soy en el público

Voz 16 11:24 Acciona lo mismo o no sé o sea que esta mujer se engañó cuatro veces iban augura este decreto duda éste es detenido pasa es que ella decir pudiera costar

Voz 15 11:36 no no White

Voz 17 11:41 el INE pregunta porque sigues con ella

Voz 2 11:44 y el público ovacionó lea bien el hombre

Voz 0273 11:46 contesta porque estoy enamorado de ella el programa es muy popular tiene la mayor audiencia diurna un veintidós por ciento

Voz 0313 11:52 tras un millón de espectadores por episodio es mucho hoy en este caso concreto el hombre que se ha suicidado qué ha ocurrido

Voz 0273 12:00 pues ese es un hombre de setenta y tres años se llamaba Steve Diamond había participado en el PSOE en un episodio que se grabó el dos de mayo diez días después fue hallado sin vida en en su vivienda vivía en la ciudad de Post it e llevaba varios días muerto según el servicio de ambulancias sea que murió muy poco después de de grabar este programa parece ser que fue un suicidio por una sobredosis de morfina eh Diamond se había sometido al polígrafo para demostrar a su compañera que no le había sido infiel la máquina indicó que sí que la había engañado después de la grabación la pareja se separó poco antes de morir Diamond Le que padecía de una depresión el éxito de un certificado médico para participar en la emisión le había mandado un mensaje a su ex diciéndole que no podía vivir sin ella una chica va Bet Luca Marriot estaba en la audiencia el día que se grabó ese programa que no se emitido se debía haber emitido el lunes pero no se emitió hablado con la BBC ya ha contado como nadie esperaba el resultado del detector de mentiras ir

Voz 0313 13:01 la reacción que de lo que ocurrió

Voz 18 13:04 tienen ción cifras se creerles

Voz 19 13:06 el estaba rogando ley sobre metida que el escritor donada los dos estaban sollozando estaban destrozados y estaba claro que la relación se había acabado la obediencia se dio cuenta que al ambiente había cambiado

Voz 18 13:21 o campo al monte pida

Voz 0273 13:25 todo el mundo se sentía mal nadie quería estar ya allí bueno el episodio en cuestión como digo está siendo ahora investigado aunque no sea emitido

Voz 0313 13:31 hoy la suspensión del programa es por decisión de los propios responsables ha habido o hay algún tipo de la depresión política de fin de debate a nivel de opinión pública porque porque lo han cerrado ahora y sobretodo es provisional o esto va a quedar ya sí

Voz 0273 13:45 bueno sí sí se sabe los directivos de Haití han emitido hoy un comunicado confirmando que el programa si cancela definitivamente pero han esperado hasta hoy cuando realmente de todo este caso surgió el lunes lo han hecho dice debido a la gravedad de

Voz 0827 14:00 los recientes acontecimientos que se están investiga

Voz 0273 14:03 cuando pero la verdad es que ha habido una presión enorme desde el Parlamento ayer por ejemplo un comunicado también de la oficina de la primera ministra una crítica este tipo de programas porque no es la primera vez que hay suicidios en programas relacionados con los realitys eh se ha condenado la crudeza de de este So en concreto se ha dicho que debía haber sido suprimido hace muchísimo tiempo sin llegar va a necesitar este suicida

Voz 0313 14:29 no hay que incorporamos a la conversación a la crítica de televisión de La Ventana Mariola Cubells que están Radio Valencia Mariola buenas tardes

Voz 1504 14:34 hola buenas tardes que es que os lo primero que todo unido la cabeza

Voz 0313 14:37 al conocer esta esta noticia no sé si bien aquí tenemos bueno si tenemos cosas parecidas

Voz 4 14:42 la nivel de productos televisivos si tenemos

Voz 0313 14:45 pero que te ha venido a la cabeza nosotros teníamos aquí uno

Voz 1504 14:47 que es muy similar a ese yo esté lo he seguido alguna vez y es verdad tiene razón Begoña es espectacular el programa porque sientes que la tele de aquí es una tele de culto y que todo está todo muy medido y muy bien hecho no era el juego de tu vida no sé si los Accord acordáis

Voz 0799 15:02 máquina de la verdad no sé si pero luego

Voz 1504 15:05 ya hace nada hace diez años del juego de tu vida que presentaba en Marcia ayer a un poco esta historia de ir siempre al lumpen a buscar la gente que alimente los espacios que es lo que ha explicado Oña a mí siempre me preocupa que esto tiene que ver con que tú a la hora de alimentar ese programa cuando eres periodista del ex redactor de esos programas y eso lo sé de buena tinta

Voz 0313 15:24 tú has sido redactora de algún programa

Voz 1504 15:27 a los los talk shows estos famosos no los programas de testimonios donde tú utilizas toda tu capacidad toda tu simpatía todo lo que tienes a tu favor para engañar de alguna manera al que es más débil que tú que esa es la gran tragedia de este tipo de de formatos y luego está ese presentador híper simpático que acaba consiguiendo reírse del tonto del pueblo y sobre todo a utilizar al al escalón más débil de la sociedad para hacer la edad es que esto es así entonces estar relacionado el suicidio no evidentemente ese señor ya tenía problemas antes la tele lo que ha hecho es magnificar la poner el foco en eso que él tenía que tú periodista de pro lo sabes perfectamente porque esto lo sabemos todos Carles Roberto John todos Isaías sea lo sabemos con una llamada cuando tú hablas con alguien que sabes que no está bien que bueno que no tiene la cabeza bien amueblada y que tú y que es débil y tú que eres más fuerte en todos los sentidos y digamos mentalmente Incluso eh

Voz 0313 16:25 pese a hacer una cosa u otra

Voz 1504 16:28 exacto entonces pues colgar y decir mira este señor no está para venir el programa no sé si recordáis el Diario de Patricia aquel aquel asesinato a manos de una pareja que él fue a pedirle matrimonio en el programa eso se grabó ella estaba muy violenta que joven rusa no sé si lo primero pero recordáis si semanas después en la mató fue un asesinato de estos la había matado ya cuando había ido

Voz 20 16:51 a la a la tele a pedirle en matrimonio ir a buscarla sí

Voz 1504 16:57 sea no sé si reconstruir me me suena mucho bueno es que aquel momento fue paradigmático entonces la tele consigue eso Begoña ha hecho un resumen que que yo me he quedado sobrecogida no sé vosotros Begoña eso el resumen que has hecho

Voz 0313 17:10 déjame el programa aún más sobre

Voz 0273 17:13 acogedor extrema quedó absolutamente terrible no no puedo decir otra cosa algunos fragmentos que he visto en momentos que estaba en otra parte de verdad el programa es es lo peor de lo peor que se emitía en la televisión británica

Voz 0313 17:25 déjame que incorporen la conversación Mariola he dicho es una cosa muy interesante hecho en esa reflexión de hombre este señor que ha quitado la vida es obvio que ya tenía problemas antes la cosa es el efecto multiplicador de ponerse en el en el escaparate puede haber influido por no lo sé pero en todo caso vamos a comentarlo porque tenemos también otra historia hoy esa chica dieciséis años en Malasia que se suicida después de preguntarlo a sus seguidores en Instagram que hago me mato no al inicio el setenta por ciento pues si Hilario Jesús de la Gándara buenas tardes eh

Voz 8 17:55 hola buenos toros Jesús como saben los oyentes es el eje

Voz 0313 17:58 pero el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos y nuestro nuestro psiquiatra de cabecera te pregunto lo mismo que a Mariola después de escuchar la historia de de Begoña y lo de esta esta chiquita de de de de Malasia como profesional que es lo primero que te viene a la cabeza desobediencia iba antes de la vida en el escaparate que nos proponen a veces tiene más riesgos de los que podemos imaginar o no

Voz 8 18:20 sí por supuesto pero sobre todo para determinadas personalidades muy porque he tenido unos más utilizado las personas más vulnerables me vine en tantas cosas me dime angustiantes yo he padecido esta mañana con dos personas que pudieran estar en mi consulten que tienen ideas serias hemos podido contener me viene rendidas clínicas de cualquier médico de cualquier psiquiatra que cada día ve estoy surgimiento Norniella indignación terrible porque pasen este tipo de cosas

Voz 0313 18:52 dicho perdón ha dicho una cosa Begoña que este señor fue al al al programa necesitó un un certificado médico para acudir en fin Nos buscar ahora culpables ni da no pero a ver si lo notamos nosotros cuando nos llama no hablas con un posible entrevistado nota si la cosa va por aquí o por allá doctor tendrá que saber si una persona está en una situación de debilidad de fragilidad como para someterse a un escrutinio público que supone ir a un programa de televisión de máxima audiencia no no no se pregunto

Voz 8 19:24 deberían ser debería ser así obviamente lo que pasa es que también hay que tener cierta experiencia en manejar este situación con frecuencia ordenó no te puede pasar desapercibida o el riesgo real no no superficial sino que es lo que sucede que en ambos casos que habéis comentado haría patología pero era evidente como emboscados cuando uno se daría como la chica esta pues está mal cuando una persona está con setenta años una ruptura de pareja se queda solo en el mundo y se pierde totalmente perspectivas vitales por lo tanto ese señor tenía un alto riesgo por lo tanto que los medios han actuado como detonantes hay causas y con causas siempre en determinación del suicidio siempre hay un sustrato de cultivo que se después pone en marcha un catalizador que sea una situación concreta pero hay cosas también de que decir es decir quede bien claro que el qué la máquina la intención de mentiras en fin que el polígrafo este de la de la verdad es una prueba circo no

Voz 0799 20:26 que Jesús es que todo eso porque déjame remarcar esto no tiene nada que ver con la patología de aquellos que van como testimonios pero sí que es cierto imagino Mariola que a ti te pasaría que como prueba de la debilidad

Voz 4 20:39 de lo vulnerable que es esa gente es que

Voz 0799 20:42 casi siempre tienen el factor de la necesidad económica y un anzuelo es pagarle están bien para que testifiquen

Voz 1504 20:47 pero la verdad ahora sí y antes era menos habituales e os antes la vi la gente a salir en televisión ya sacro estaba la gente menos menos mal EADA en ese sentido era más natural todo y era como hay mira qué bien me han llamado de la tele ahora la gente ya está educada entre comillas en la tele Jones que a mí me

Voz 21 21:06 todo el mundo la la reflexión que ha hecho Mariola porque creo que los periodistas necesitamos una gigantesca autocrítica en este tipo de programas yo también estuve en un programa de estos parecidos hace Mis comienzan en televisión tiene toda la razón Mariola cuando hablas con alguien por teléfono para traerle al programa no sólo es el es el presentador el simpático el redactor también es una persona que consigue con su mayor de la simpatía son empatía convencerle de que tiene que presentarse en televisión para exponer

Voz 22 21:35 sus miserias sus sus sus bajezas au Otón

Voz 21 21:39 lo que quieran contar no te aprovechas de gente que necesita no sólo dinero sino que necesita por un lado unas cierto reconocimiento a salir en la tele bien eso es lo menos los peores los que tienen este riesgo autocrítico son aquellos que necesitan de su propia expiación

Voz 0313 21:54 no

Voz 21 21:55 necesita me están pasando por un proceso de de de de epifanía o de penitencia personal y que no les importa ponerlo ponerlo en la tele a mi me parece que estos dos casos son un poco diferentes Jesús yo creo

Voz 0313 22:06 primero el de el de los sesenta años

Voz 21 22:08 efectivamente hace una exposición pública de sus miserias con una patología previa porque necesita un certificado médico es evidente que se da cuenta de la gravedad luego del ridículo planetario que ha que ha hecho para según su propio punto de vista ha fallado encima no el segundo nombres señor

Voz 8 22:27 tienen una creencia absoluta en que esa máquina

Voz 4 22:30 Ibarra exacto que sirva como y es es una máquina le ha dejado claro

Voz 8 22:38 eh ya tenía digamos de una situación de amenaza angustiosa prevista en su vida seguramente ese señor Silvio se hablamos con él despacio y tranquilo en el contexto adecuado de una consulta se ve claramente que es lo que está sucediendo

Voz 21 22:54 claro que achaca esa necesidad la chica tengo fíjate que yo tengo mis dudas Jesús no lo que no tiene pero que no he pero fíjate has dicho una palabra sea sometido a la horda Lía es verdad las redes sociales vuelven a ser el hemos hablado alguna vez ese concepto de la donde es la la como leamos la la chatarra narcisista no cuando alguien con dieciséis años expone a su público como en un foro romano no queréis que me suicide y encima es ahora de Alía ese esa gente le dice que le dice que si es como que ya casi no tiene ni ni vuelta atrás es una exposición pública de una razón como desde luego como youtuber o como

Voz 4 23:32 vencer ya no tendría demasiado Credit yo creo que también

Voz 0827 23:34 la faltar una red social a su rededor Jesús para que eso en la primera ocasión en que lanza el mensaje a través de Internet nadie hiciera nada nadie quiera nada

Voz 4 23:43 hablado el caso lo digan no tonta no mirada que no tiene filtros

Voz 8 23:50 mención filtros adecuados cortafuegos adecuados para que cuando aparezca palabras en un contexto determinado en una esto se puede hacer es cuestión técnica

Voz 0313 23:59 bueno van a poner va Jesús han dicho es lo que páginas de sensibilidad para detectar este tipo de de fin de comportamientos de riesgo no

Voz 4 24:07 me voy a voy a permitirme permite momento

Voz 8 24:13 es que alguien le autorizaba a ser un agujerito en la pared de mi consulta imponer una cámara de pero no la verdad

Voz 4 24:22 pues es buena idea genial verdad que lo vendía todo el mundo seguro los dos los dos pacientes los dos pacientes hasta mañana

Voz 0313 24:30 has comentado efectivamente

Voz 8 24:32 los entonces sin yo pongo en son una de las personas están saben que están en una dice están juzgando y condenando y han hallado a la angustia de la vida de angustia de la expectación la música de juicio y añade sobre todo el que no se están haciendo las cosas adecuadas no solamente es que no se haga lo adecuado sino que se dejan hacer cosas en estos casos la tele Party pedido o ha trasladado el problema de tal manera que ha impedido que intervenga psiquiatra Un

Voz 4 25:01 a una persona experta sí que ya no es todo

Voz 8 25:04 lo que no se hace yo lo que hace mal sino lo que se deja de hacer porque es un suicidio lo importante muchas veces es lo que no hacemos

Voz 21 25:11 yo creo que fue Jesús ahora mismo algo en Instagram y algo en la productora Haití V Haití ITV que ha que ha producido esto qué es trasladar de alguna manera la enorme responsabilidad que tienen ese público ese millón de espectadores

Voz 0313 25:26 es diarios de ese programa basura

Voz 4 25:28 todos estos y los hacedores y los hacedores de salud para los votantes flotantes y los votantes el sin Instagram esto que hay decirles

Voz 21 25:37 sí yo creo recordar que uno de los episodios de Black Mirror en el que ver de uno de los largos no me parece que que era una cosa parecida no donde alguien gestionaba una catástrofe parecida a todos a los que habían votado que sí me parece

Voz 4 25:51 eso sí los más si no era muy clásica pero sí sí

Voz 1504 25:55 estamos Biblia distinguía mucho la ficción de de estos de este tipo de programas se ha habido una política seria está deporte trece razones poco tiempo

Voz 4 26:03 pero eso me parece con pasa otra cosa yo quería apuntar

Voz 1504 26:06 sólo el que ha dicho Jesús una cosa super importante yo recuerdo cuando había un personaje polémico que iba a contar una historia brutal en la tele o muy divertida o muy estrafalaria había un momento determinado cuando volvía a llamar a la persona ahí te decía un momento es que le he contado a mi hijo o le he contado a mi hija que me ha llamado usted para ir a la tele y me ha dicho que Hable con ella entonces tú en ese momento sabías que el personaje había caído

Voz 0313 26:30 sí

Voz 4 26:30 por qué el hijo iba a tener o peor Mariola sabías que había una parte sensata en esa familia se habla de convencer

Voz 1504 26:38 es también tenías que darle déjame a tumba

Voz 4 26:40 pero claro claro claro es como si yo no es mi casa y mi madre me decía eso llamaría la periodista Le diría de cuelga Borrás teléfono de todos contaré

Voz 0313 26:51 es el primer caso que se produce algún antecedente

Voz 0273 26:54 no no no no no es el primer caso ha habido dos concursantes The love I love Island es un reality en el que es gente bastante joven toda ella muy guapa a los que supuestamente cómo un día sobre si iban a buscar el amor entonces están en una isla en biquini todo el tiempo eh

Voz 0799 27:11 era mostrándose unos con otros y tal bueno también eh

Voz 0273 27:13 de la cadena Haití y y bueno ha habido dos suicidios uno de ellos de alguien muy famoso en que tala Cities que tenía veintiséis años el pasado mes de marzo una chica de treinta y tres años

Voz 0313 27:26 también hace menos de un año que había participado en El Prado

Voz 0273 27:28 la además a consecuencia de su suicidio parece ser que su novio también se suicidó veinte días después

Voz 0827 27:34 yo solamente querían un Dios en en la conversación general aparecido en dos o tres ocasiones la palabra Periodismo a la hora de analizar esto es que esto no tiene nada que ver con el periodismo

Voz 4 27:44 bueno lo hacen con vistas a Barça día hombre el hecho de que haya tenéis trabajando para la mafia disparando porque sean periodistas sí pero lo que quiero decirte dijo a mí también no Jesús cierras tu venga

Voz 8 28:02 Isaías no tienes razón pero lo que sí que tenemos es todos una responsabilidad individual claro moral ética de Tolosa y profesional en la que se quiera pero no teníamos yo no concibo las hicieran programa de radio de lo que sea sino para que éste para que es que para que la cosa mejore para que la cosa mejore lo que tenemos que hacer todos es no participar os aseguro que me han llamado unas veces de televisión basura para que acudiera como podéis imaginaros no el escarnio público eh no es jamás yo pienso hacerlo claro con una cuestión moral y deontológica creo creo que esa postura también vosotros tenéis nuestra antología

Voz 0313 28:42 sí señor es extraordinario convendría

Voz 8 28:45 pues en ambos por delante de los bonencia personales

Voz 0313 28:48 hola Jesús

Voz 8 28:50 el como siempre amigo de verdad bueno pues me siento tener que intervenir en este tipo

Voz 4 28:54 yo pero pero es muy útil pero es muy útil pero de verdad que yo espero que sea útil otro día hablamos de la felicidad que es el libro es venga adiós Jesús es un abrazo por Begoña Arce Mariola Cubells abrazos compañeros nada

Voz 22 29:07 muchas gracias a todo no

Voz 34 33:57 yo le he dicho que no lo sé pero exigió tenía metódico muy honroso que Arza e ideas Waxman escritores ropa o al día siguiente quién diez Gerardo desde sea pero está visto ya está

Voz 0313 34:53 esta canción de la historia fantástica deliciosas según se mire es un trabajador de General Motors que está en la fábrica ya viendo cómo pasan cada uno y otro y otro y yo quiero uno Ibar robando pieza a pieza estaba robando va robando acaba construyendo un mercado que en fin que es un modelo así tuneado fantástica eso está muy bien y además inspiró a Johnny Cash casa a cantar esta canción es muy bonito otra cosa es la vida real que te Ryan dando dinero poquito a poco en tu propia casa que lo denuncie es bueno vamos a contar la historia porque nuestra polémicas

Voz 35 35:31 la polémica de Science

Voz 0827 35:35 es una polémica que va también indirectamente de cámaras la Audiencia de Pontevedra absuelto a una empleada de hogar que fue condenada en primera instancia a dos años de prisión por el robo de poquito a poquito nueve mil euros la razón es que la empleadora para demostrar el delito había instalado secretamente una cámara de vigilancia ya cuyas imágenes que sirvieron como prueba para la condena primera han sido ahora consideradas irregulares de dudosa legalidad así que rechazadas las imágenes es imposible sostener el delito la sentencia tiene dos aspectos sorprendentes

Voz 4 36:06 el primero evidente que el derecho a la privacidad

Voz 0827 36:09 el presunto ladrón pese más que el del presunto robado a documental delito pero bueno tenemos un sistema muy garantista y el segundo que con la misma ley y la misma jurisprudencia en la mano dos tribunales lleguen a conclusiones opuestas y nos quedan también dos dudas la primera si la mujer aura absuelta podría denunciar a su denunciante por haber vulnerado su privacidad y la segunda siesta protección a la empleada sospechosa que ya avaló en una sentencia reciente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo favorable a unas cajeras acusadas de robar en el supermercado en el que en el que trabajaban podría extenderse a otros delitos

Voz 0313 36:45 por ejemplo el caso de la mujer maltrató

Voz 0827 36:48 Adam que use una cámara para grabar las agresiones de su maltratador

Voz 4 36:55 Iván López García de la Riva buenas tardes

Voz 36 36:58 hola buenas tardes iban es socio director del área

Voz 0313 37:00 durante el despacho Abdón Pedrajas si Molero bueno Isaí esa planteados preguntas muy concretas

Voz 0464 37:06 por la primera está empleada

Voz 0313 37:08 podría denunciar a su empleadora por haber vulnerado su derecho a la privacidad y a la intimidad

Voz 36 37:14 solamente por cuestión de plazos no pero si hubiera actuado en frente a la ganadora con más agilidad pues también probablemente sí

Voz 0313 37:24 sea en este caso prevalece el el el derecho al honor a la a la cómo lo digo a la constatación de un delito

Voz 36 37:31 bueno lo que realmente está afectando el derecho a la intimidad del uso de la de la protección de datos efectivamente estamos en una situación de bastante inseguridad hay una ley siempre siempre veloces como saben de protección de datos y la verdad es que existen algunos aspectos que son ciertamente bueno pues discutidos

Voz 0313 37:53 claro es que esa ley es la ley establece una excepción cuando se capten actos ilícitos del empleado no

Voz 36 37:59 claro lo que pasa es que al partiendo de un planteamiento general que es que los trabajadores tienen que ser informados de la existencia de las cámaras de videovigilancia que tiene que existir una información previa ahí muy detallada que es verdad que la ley habla de que casos de lícito flagrantes pues si es posible uso de cámaras pero también dice en se está refiriendo a las cámaras digamos estructural de las generales que están los ejemplos en los establecimientos públicos no y entonces eso que dice es que en esos casos es suficiente con con el aviso general de el como un aviso normalmente en amarillo que existen todos los conceptos públicos

Voz 0313 38:42 no que historias que hemos contra recientemente aquí en la Cadena Ser la residencia de ancianos donde se a través de cámaras se pudo constatar que existía el malos tratos a algunos pacientes en alguna guardería donde se ve como una cuidadora en fin zarandea a un niño eso sí es aceptable como prueba pero en un domicilio particular no sino has avisado

Voz 36 39:02 no realmente en la sentencia sea provincial que constata la incertidumbre sobre este tema porque lo que viene a decir es que es cuestionable el uso de las cámaras

Voz 8 39:15 no fuma no lo afirma con con rotundidad

Voz 36 39:17 no digamos que el esquema general que todo el que podríamos a día de hoy atenernos es que era un hombre aterciopelada que hacer esa información que dieron información previa insuficientemente expresa con los trabajadores y con representantes en que ha en segundo lugar que sí es un delito flagrante basta con que se Kansas esos anuncios cenar al eso luego tercero y es lo más cuestionado eh qué pasa cuando por ejemplo alguien le están robando en una tienda o en este caso en un domicilio y tiene que que de buscar la manera de probar que eso es así no entonces hace una instalación de cámaras específicas para Aisa para esa finalidad no la ley no hace excepciones

Voz 8 40:00 pero es en principio parecería que también su Suter

Voz 36 40:02 informal pero eso nos lleva un absurdo si usted ha así de que va a instalar una cámara puntos pasa como cuando vamos pura Jarretera sí

Voz 0313 40:10 el radar vemos sí

Voz 36 40:13 efectiva entonces es bueno jurisprudencia hay cada vez más estricta sí seguramente en la manera de conciliar las dos cosas es hacer un aviso general previo diciendo que cabe la posibilidad de de instalar estas cámaras en el caso de que existan indicios suficientes no no vale cualquier caso pero existen indicios suficientes y no estemos por otro medio de probarlo pues pues es posible yo creo conforme vale

Voz 21 40:37 la cosa iban que la ley no distingue si estás poniendo cámaras en una espacio digamos laboral en el ámbito del trabajo o lo estás poniendo en tu propia casa en tu en tu intimidad aunque tengas hay un empleado o empleada doméstica

Voz 36 40:51 claro es que hay estamos en una situación un poco mixta no porque es el domicilio del empleador del empleador pero es el centro de trabajo del empleado no

Voz 0313 41:02 bueno hay

Voz 36 41:04 mal los derechos a la intimidad de los trabajadores que en el centro de trabajo son aplicables yo creo que eso es lo que entiende la sentencia

Voz 0313 41:11 muy bien no ver a ver si vamos afinando porque al empleador o empleadora de una cara de tonto

Voz 4 41:15 con esta sentencia pero al final me espere que es el derecho moral a decirle sí pero lo hiciste sabes y los sí lo saben

Voz 0313 41:25 es muy muy muy bien Iván López García de la Riva muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana eh

Voz 36 41:30 muchas gracias estoy gracias buenas tardes

Voz 0313 42:12 Justo que algunos oyentes recuerdan esta canción ha interpretado Boy George el de Culture Club en en la película del mismo nombre Juego de lágrimas papelito Jordan que tiene veintisiete años es el nueve entre dos y que contaba una truculenta historia ambientada en los tiempos en que el IRA se ahí mataba a soldados británicos no y donde el inesperado protagonista era un transexual la pelis muy buena si merece la pena recuperarla yo me he acordado de ella por un libro del que vamos a hablar aquí en La Ventana sobre cómo ocho mujeres transexuales vivieron Bono sobrevivieron durante el franquismo y ojo porque esta película está es del noventa y dos como decía pero en España la ley de peligrosidad peligrosidad social que perseguía a las transexuales estuvo vigente en el Código Penal hasta mil novecientos noventa y cinco que que no hace tanto tiempo o sea que ese sería el colectivo que más tarde salió o hasta más tiempo recibió los embates de la dictadura después la la resaca que dejó el régimen aunque ya tuviéramos democracia por eso es tan interesante tiene tanto valor un libro que recupere su historia este libro vaya por la segunda edición se titula La doble transición hizo autor nos escucha en los estudios de Radio Sevilla es periodistas compañero Raúl Solís buenas tardes tarde queda qué tal Raúl cómo estás amigo o nada muy bien oye felicidades porque ha sacado a la luz vamos una historia yo desde luego en parte la desconocía además con con estos eh ocho nombres propios en concretos crees de verdad les transexuales han sido el último colectivo en salir de la dictadura

Voz 0695 43:40 totalmente de hecho casi que podríamos decir que todavía no han accedido a la democracia porque es la primera ley que se les reconoce algún derecho que es el cambio de registro se aprueba en el dos mil siete pero en realidad es una ley patología antes todavía no existe en España una ley integral que para defender su derecho en todos los ámbitos de la vida donde sufren discriminación

Voz 0313 44:01 oye cuando oí por qué decide ese meterte en lo del libro

Voz 0695 44:04 pues mira decide porque a mí me pusieron una multa cubriendo la manifestación de Hazte Oír el autobús aquel transforme con Sevilla sí como una

Voz 0313 44:12 multa perdón cuenta yo me aplicaron la ley mordaza

Voz 0695 44:15 fui a trabajar a mí me aplicaron la ley mordaza bueno al final archivaron porque la Asociación de la Prensa de Sevilla interfirió en fin hacer una la editorial me me ofreció escribir un libro sobre la autocensura que gestionamos los periodistas día a día para sortear las limitaciones de la libertad de expresión me pareció muy endogámico y como a los periodista no gusta mucho hablar de nosotros dice mira yo no quiero hablar de mi niña nosotros doce propuse

Voz 37 44:41 mirar con mirada mixto

Voz 0695 44:44 Erika a las mujeres transexuales y que en realidad ya vi de aquí a defender los derechos de aquella mujer me pareció mejor eso que que hablar de esto es que hay un dato que yo creo que no

Voz 0313 44:53 mucha gente desconoce es que en en esta lucha que todavía dura que ha mejorado pero todavía dura por la igualdad de derechos en materia sexual fueron a estas personas transexuales las que en un principio hace ya tiempo lideraron este movimiento no

Voz 0695 45:06 sí mire la foto de Colita de Barcelona de la manifestación del veinticinco de julio de mil perdón de junio

Voz 0313 45:12 junio de mil novecientos setenta y siete primeras seis

Voz 0695 45:14 primera en aquella manifestación habría como una cinco seis mil persona habría había de todo muchos homosexuales poquitas lesbianas transexuales cuando la policía empezó

Voz 37 45:26 va a disparar y a cargar

Voz 0695 45:29 todo el mundo salir despavorido huyendo por las Ramblas de Barcelona pero la foto icónica que ha pasado a la historia es la de ocho mujeres transexuales que amarradas al a la pancarta que decía Nos altres Sons no tenían por nosotros somos nosotras somos no tenemos miedo sin embargo en Andalucía cuando tuvo lugar la primera manifestación en el año setenta y ocho que estuvo liderada por una mujer que se llama marcamos ya que aparece también en el libro sí sí sin embargo cuando el relato épico de la lucha LGTB se ha empezado a contar con cierto éxito curiosamente las desapareciera han sido las primeras en Nueva York también fueron la primera dos mujeres transexuales es verdad y bueno yo tengo una teoría porque han desaparecido del relato LGTB pero también han desaparecido del relato de la memoria histórica

Voz 0313 46:15 por qué por qué cree Raúl pues yo creo que porque él sí

Voz 0695 46:17 Pemán que vivimos es capaz de integrarlo todo siempre y cuando tenga capacidad de consumo el denominador común de la mujer transexual de la época en la pobreza la exclusión social porque sufren un Apartheid laboral y educativo que les impidió vivir con nada por lo tanto como no son animales exóticos para el consumo ya no han sido integrada dentro de bueno pues de de los os estamos como ha ocurrido por ejemplo con la población gay

Voz 0313 46:43 bien visto esto que comenta Raúl y en este libro en su libro en la doble transición es verdad recoge el testimonio de ocho mujeres que son petróleo salvadora Silvia Mirian Soraya María José Manolita llamar a la que hace un momento bueno Sonia Ballesteros Sonia buenas tardes hola buenas has hablado por lo menos con dos de ellas no ir en primer lugar quiero que conozca

Voz 0827 47:01 hay Samar que nació en Sevilla en una familia muy pobre muy pobre que fue un niño Ibaraki listo aprendió a leer tan rápido que era el orgullo de su padre hasta que con cinco seis años su verdadera identidad su comportamiento más femenino lo cambió todo

Voz 1179 47:15 la cuarta edad percibir como uno odio piezas de Cívica correctivos por parte de mi padre con siete años que dejó marcada a toda la parda con un cinturón de cuero Mi padre solía irse a trabajar a cinco de la mañana por ahí hay siempre ante de bueno poco tenía que preparar la comida para el trabajo cuando yo escuchaba el cajón de los cubierto siempre me imaginaba como que mi padre cogió un cuchillo venía a Vatanen no era cuando sonaba la puerta que ya se marchaba cuando podía conciliar el sueño

Voz 0827 47:50 Mar vivió el miedo y el rechazo de quién tenía que haberla protegido pero también de una sociedad de toda una época

Voz 1179 47:56 el franquismo no solamente a la figura de Franco el franquismo era todo un régimen cultural social con lo cual también se encargaron la sociedad y el entorno de recordarme que yo no era una niña de una brutal y al mismo tiempo confundiendo a la persona no

Voz 0827 48:13 Mar fue fundadora del movimiento homosexual de acción revolucionaria cuando aún ni siquiera había podido poner nombre a lo que era a lo que le pasada

Voz 1179 48:22 todo acto que Tití contando yo lo hacía bajo la vivencia de de un gay porque yo todavía no le ponía nombre a lo que me pasaba para mi fue algo fundamental cuando yo veo en la revista Interviú a Bibiana Anderson fue lo suficiente para era encontrar el referente para encontrar el igual para decir esto soy yo pero lo importante creo no es esto soy

Voz 0827 48:48 sino el cómo soy para que ese país quiénes realmente Mar he querido recuperar un momento de la conversación en la que hablamos del él

Voz 1179 48:55 mire yo iba toda la semana a ver a mi madre a mi hermano y mi madre siempre me decía tu padre digo hoy aquí estoy yo no le hablabas pero uno de estos día yo ya estaba en proceso de incorporación vestía vivía hiciera una chica india de esto de lo que llegó fue mi padre que me dice qué guapa estás me das un beso

Voz 0827 49:18 no han pasado los años y aún se emociona al recordar ese momento cuentan lo mucho que le reconforta ver cómo hoy muchos padres apoyan a sus hijos en esa búsqueda de su auténtica identidad y lo mucho que le duele no haber podido estudiar aunque sin hacerlo ha sido capaz de extraer de la vida enseñanzas que muchos que sí han pasado por las aulas nunca llegará

Voz 1179 49:39 leer que también la vida ha hecho saber que de la ignorancia solamente puede crecer el prejuicio ir discriminación idea el conocimiento el respeto

Voz 0313 49:51 oye creo que has hablado también con Míriam no todas las mujeres que bueno a la a la transexualidad que ya en fin era lo que era en ese momento sumaba su condición de gitano pues si en este caso

Voz 0827 50:00 a algunos les sorprenderá la respuesta de la familia fue totalmente opuesta a la vivida por mar

Voz 38 50:05 a mi padre me compró un juego de un bol balón pantalositos fuimos a jugar bueno pues cuando queríamos la casa Mi padre le dijo a mi madre mejor comprar un Tutu al equipo de captura que estoy gitana y entona es en una enmienda gitano es mucho más más difícil todas estas cosas no porque los gitanos tenemos unas normas unas leyes unos unas tradiciones muy diferentes pero ya digo tuve esa gran suerte estuve en en un ámbito con una familia que no era del siglo XIX venir el siglo XX era del siglo veinticinco por lo menos

Voz 0827 50:38 en la escuela sufrió bullying le gustaba el espectáculo se fue a Barcelona y allí con solo quince años empezó con las hormonas clandestinas