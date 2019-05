La Ventana (15/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 con las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el Partido Popular tampoco apoyará la candidatura de Miquel Iceta para ser elegido senador en el pleno extraordinario que mañana celebra el Parlament de Cataluña la mesa por cierto debate si modifica el sistema de votación tal y como han pedido los socialistas catalanes en Barcelona Albert Prat

Voz 2 00:21 finalmente los cuatro diputados del PP catalán se abstendrán no votarán a favor de Miquel Iceta como senador mañana en el Parlament a través de un comunicado la formación critica que los socialistas han cometido una imprudencia enorme anunciando la propuesta de Iceta como presidente de la Cámara Alta antes de que fuera designado senador en Cataluña por su parte aún no se ha pronunciado oficialmente aunque fuentes de la formación confirman que votarán en contra o se abstendrán está ahora seguimos pendientes de la Mesa del Parlament que sigue reunida y que debe decidir si la votación de mañana es electrónica como estaba previsto o mediante papeletas como los socialistas han pedido formalmente al presidente de la Cámara

si seguimos con más noticias de Cataluña Pedro Blanco buenas tardes buenas terrenos

Voz 1715 01:01 vamos a quedar allí porque el juez que investiga el delito de desobediencia que imputa al presidente de la Generalitat ha pedido hoy diversa documentación justo después de la declaración de Quim Torra sigue volvemos a Barcelona nos lo cuenta dan sí

Voz 0196 01:13 el juez ha enviado ya un oficio al Síndic de Greuges que es el defensor del pueblo en Cataluña para que le facilite lo antes posible la resolución que hizo el quince de marzo donde recomendaba al nunca retirará los lazos amarillos en campaña electoral ese día Torra el día quince ya conocía el contenido de este informe porque habló por teléfono con Rafael Ribó para pedirle algunas aclaraciones por ejemplo que se entendía por periodo electoral y qué sucedía en el caso de edificios de la Generalitat gestionados por personal público o funcionario pues viene el juez ahora quiere que Rafael Ribó Le detalle con precisión la persona la fecha y la forma de palabra o por escrito en que se solicitó esta aclaración de un informe que finalmente se hizo público el veinte de marzo

la Bolsa española ha cambiado de tendencia en la última hora después de mantener las pérdidas desde primera el Ibex gana en este momento un cero coma cuatro por ciento Wall Street también ha entrado en los últimos minutos en números pares información del deporte Tron López buenas tardes estás

pero muy buenas día después del adiós de Griezmann del Atlético de Madrid ya ha entrenado con normalidad con el grupo tras anunciar anoche en un vídeo que se iba de la disciplina rojiblanca sin destino confirmado contamos en la Cadena SER que su destino será el Fútbol Club Barcelona en marcha además la quinta etapa de Hayedo de Italia con final al sprint en Terra China a casi veinte kilómetros de meta está líder ha escapado alberga Verbeke dos minutos por delante del pueblo Toni en tenis por ahora suspendida la jornada del Masters de Roma por la lluvia

la Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido al juzgado las diligencias de investigación realizadas contra la alcaldesa del municipio de Valdemorillo Gemma González por un presunto delito de prevaricación administrativa la Fiscalía responde a una denuncia presentada por ciudadanos que considera que han existido irregularidades en la contratación para la retirada de residuos de poda en esa localidad Raquel Fernández

Voz 6 03:27 concluye la Fiscalía que una vez estudiados los hechos y realizadas las investigaciones acuerda su remisión junto con la denuncia del Ministerio Fiscal contra la alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente por un presunto delito de prevaricación administrativa

Voz 7 03:39 al Juzgado de Instrucción de San Lorenzo Eva Ruiz es portavoz de Ciudadanos y candidata de este partido y asegura que se acumulaban los restos de poda el Gobierno algo esto nada

Voz 0096 03:49 sí se ha probado Juan una intención es de julio nosotros podíamos denunciar estos hechos a la Fiscalía no solamente por el delito medioambiental que podía haber sido una catástrofe en Valdemorillo sino por qué se adjudicó a una empresa por un importe de doscientos sesenta euros sin sacar a concurso

Ciudadanos ha pedido responsabilidades al alcaldesa y la comunidad habilitado desde hoy el servicio de cita previa online para las vacunaciones internacionales pretenden así que los interesados no lo dejé para el final Teresa Rubio hilo dejan para el final porque piensan que la vacunación se puede realizar en cualquier centro de salud para este tipo de inmunización es en la Comunidad de Madrid solamente cuatro puntos tres dependen de la Consejería unos tan el doce de octubre otro en la paz y el tercero en la calle General hora ir cuarto depende del Ayuntamiento de la capital y está en la calle Montesa como decías desde hoy se puede pedir cita tanto para vacunarse como para pedir la expedición de los certificados internacionales que exige algunos países un apunte más este servicios exclusivo para personas mayores de dieciséis años si tienen la intención de viajar con niños la cita se tiene que pedir por teléfono

Voz 1150 05:00 ya sé que vivimos tiempos en que la contención verbal está de vacaciones en la política capaz de adaptar la socialdemocracia los tiempos que corren a menudo la ciudadanía jerarquizar mejor los problemas que los dirigentes políticos

Voz 8 05:11 el dietario de Hora veinticinco de lunes

Voz 9 05:14 este viernes con Josep Ramoneda para que no duermas a oscuras Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 4 08:37 curación con El Corte Inglés

Voz 1 09:51 la patria una marca viva yo no veo Rajoy los españoles de blanco y enmudece y Balbino pues el mercado al lo haré así que más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno de los emblemas problema

Voz 23 10:30 la naranja y los cítricos son algo más que la fruta que produce Valencia es nuestra manera de ser yo me siento representado por una naranja por una mandarina por una Clementina o incluso a veces por doble

Voz 3 10:48 cosas veredas de verdad todo por la radio en La Ventana con Toni Martínez Especialistas secundarios derecha Aróstegui con Pilar de Francisco secreto que luego bueno no concede con Marta Estévez con Sheila Blanco y con Iñaki de la Torre y con la guitarra

Voz 0313 11:07 ETA para marcharse a Tenerife ya mañana por la noche ni si para jugar un poquito con nuestra Ventana en Santa Cruz ochenta y cinco años de Radio Club Tenerife ochenta Haití para remitir que a ver si llega

Voz 16 11:18 de haber seguido con nosotros aquí en dicho revisor que ella hace va a Tenerife y eso es el previsor que tiene raza rubia pero bueno tenía

Voz 0230 11:35 que pasar más tarde más temprano tenía que pasar la inteligencia artificial llega a la política el partido Democracia ourensana ha fichado tiene un robot humanoide para hacer campaña del robot de metro y medio atenderá las dudas de los ciudadanos en una carpa se presenta La se presentará la semana que viene vamos a escuchar como él mismo convocado atentos porque al final dice vota veo que es democracia orensano

Voz 24 12:01 en tres años esa declaración había que al daño electoral ninguna gracia cobren Sala

Voz 25 12:10 los de democracia orensana corren

Voz 0230 12:15 bueno bueno para qué queremos inteligencia artificial teniendo la inteligencia natural de Isabel Díaz Ayuso esa inesperada inesperada estrella política este una clase completamente desconcertante de otra política de otra mujer es una frase de Inés Arrimadas en la línea del desconcierto de los últimos días con Ciudadanos y el resultado electoral

Voz 26 12:37 el representando a la mayoría de españoles que quieren un cambio preparándose para ser el futuro presidente del Gobierno de España

Voz 0230 12:44 sí vamos a ver si la podemos volverá a escuchar porque lo que dice Inés Arrimadas mientras decía ese pueblo pero bueno pues bueno ella es que Alber Rivera está preparándose para representar a una mayoría de españoles vamos a ver si la podemos Iker

Voz 26 12:56 Albert Rivera va a estar toda la legislatura haciendo oposición a Sánchez representando la mayoría españoles que quieren un cambio preparándose para ser el futuro presidente del Gobierno de España

Voz 0230 13:06 mira que nos pero que mayoría de españoles y acaba de haber una selección no que previstos para estas leyes privadas y ciudadanos es el tercer es muy desconcertante

Voz 3 13:15 no

Voz 0230 13:21 problemas en el paraíso de Pedro Sánchez el Gobierno español ha generado un poco de tensión con el Gobierno de Estados Unidos menos mal que el mundo está a punto de Tercera Guerra Mundial y apenas se notará ahora lo contaremos es por la fragata hoy el caso

Voz 27 13:37 no

Voz 28 13:43 antes de la tercera guerra mundial twiterías empezamos las tutorías con Ping de limón que tiene una aspiración vital muy razonable

Voz 25 13:52 me gustaría tener hijos un día máximo una semana vamos como un clic filosófico dietético a cargo de Leo la esperanza no es lo último que se pierde es la grasa localizada Carolina Jiménez comparte una experiencia que bien podría servir Marta del Vado el sábado noche acaban de pasar por mi calle tres chavales que volvían de juerga como Cubas y desde la ventana Leo oído cantar a pleno pulmón Asturias patria querida todo normal sin hoy diera en Vancouver Canadá de forma que aplica la lógica del negocio Si yo fuera el dueño de Ikea esta Orantes sólo serviría Montaditos para no romper el conjunto ya acabamos con Mister Bean que propone un de parónimos que va a encantar a Isaías Lafuente atento a Isaías Se dice fuera o fuese de las dos maneras pues vigila que te has puesto el tanga del revés y siete salen los huevos por fuese

Voz 23 15:20 que el tiempo está loco es el tema de conversación habrá que van a bajar las temperaturas que estaba muy altas estaban un poco por encima de la media iban a bajar un poco por debajo de la media

Voz 1804 15:29 esto claro los vuelve locos a todos los sabes con qué ropa salir de casos sales con tres equipaciones

Voz 23 15:35 en este sentido hoy tenemos una noticia bastante curiosa de gente local un son poco de Doctor Jekyll y Mister Hyde un caso de personalidad múltiple

Voz 0230 15:43 que es algo que permite ahorrar en ropa la personalidad múltiple porque lo mismo vale para todos a no ser que sea el Increíble Hulk que no ganaba para camisas lanzara eh señor Hulk contrataques hijos si hay que cuidar esos nervios señor Hurt en este caso afecta al presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla escuchamos la explicación de Aimar Bretos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0027 16:05 la la Junta de Andalucía que preside el Partido Popular está enfrentada al propio Partido Popular por una causa de supuesta corrupción que tiene abierta la jueza Mercedes Alaya Gobierno de Moreno Bonilla que ejerce de acusación particular pide que se archive esa causa pero el PP andaluz que preside también Moreno Bonilla que también está personado pide que

Voz 0230 16:20 se sigue investigando es muy difíciles todo desde el Partido Popular piden que se siga investigando que sigue hay que siga pero desde la Junta dice esto es nada amigo

Voz 14 16:30 hoy estamos justamente ante delante de lo que era puticlub en Angelo aquí en Sevilla nubes

Voz 0230 16:39 pero eso no está loca

Voz 25 16:41 el nombre siempre viene bien

Voz 0230 16:44 lo bueno era otra campaña electoral Ésta era Juanma Moreno Bonilla en otra campaña electoral la primera de esta última serie de campañas electorales que ahora está acabando que tiene sus estrellas también Nerea

Voz 1933 16:56 Díaz Ayuso no acude a un acto para evitar ser preguntada por los periodistas golpe tenía previsto exponer sus medidas en un acto en el foro empresarial de Madrid pero se ha cancelado porque el equipo de la candidata quería que el acto se celebrará sin preguntas del foro empresarial contestó que no así que se suspendió

Voz 0230 17:12 claro aquí Díaz Ayuso no no entendió que su principal aportación al mundo del espectáculo está en esta frase de las preguntas al Barça pero sí Messi claro que mejor o peor todavía peor todavía va a jugar el Barça pero se anuncia que Leo Messi solo sacar de banda porque si se suspende el partido lo mismo claro es verdad que incluso sacando de banda Isabel Díaz Ayuso es buena porque ayer ayer el mismo día en que presenta medidas de igualdad dijo esto

Voz 0809 17:39 a mi querida amiga Ana que también será eurodiputada dentro de poco tiene a su niña desde hace una semana ya está emprendiendo por el Mondo es el tipo de mujer que yo defiendo este es el tipo de mujer que a mi me gusta y no el de la mujer de la izquierda que tienen que victimización colectivo Izar los sentimientos eh

Voz 0230 17:58 el permiso de maternidad es el permiso de maternidad como una cosa de blandengue

Voz 9 18:03 es el texto que la mujer blandengue también también la mujer

Voz 0230 18:10 de esto no pero no estábamos apoyando la maternidad que tiene que ver ser emprendedor con el permiso de maternidad es su lema no parir y currar todos empezar el niño también el niño no

Voz 30 18:21 los niños nada más nacer nada más nacer y así poner una marcha más

Voz 31 18:31 eh eh

Voz 16 18:46 sí es claro que Rice no

Voz 0230 18:51 el mal chico de Barça en la mina

Voz 23 18:54 y tu madre a trabajar también

Voz 0230 18:57 eso sí el pelo que la madre lo lleve como quiera como dice Ortega

Voz 32 19:00 las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crean más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente que llevas en tu interior

Voz 0230 19:14 si hoy se se ha publicado que Ortega tiene pasado tiene un pasado falangista no pero bueno también es verdad en defensa de Ortega vamos a buscar o los que tienen alguna relación alguna aquí pasa nada pero bueno un poquito más de Díaz Ayuso ya está un poquito más de Díaz Ayuso ya está por que se refiere a Ángel Gabilondo el candidato socialista como un señor que viene dando lecciones de metafísica no Ángel Gabilondo es catedrático de Metafísica no se sabía que esto pudiera considerarse

Voz 3 19:50 con sentido un demérito aquí

Voz 20 19:53 dando lecciones metafísicas a subir los impuestos se lleva los tortazos mediáticos que se están llevando estos días lo que no me miren a mí para buscar culpables la culpa es suya porque no entienden qué ha sucedido en Madrid en estos veinte años

Voz 0230 20:08 no sé si se entiende pero va dando lecciones de metafísica pues sabe lo que le digo yo los metafísicos

Voz 1490 20:14 que no me diga señor Gabilondo que no va a subir más impuestos has has señor Gabilondo Si bueno intentarán subirlos señor Gabilondo

Voz 0230 20:23 no debería ser el final de todos los comentarios de Iñaki

Voz 16 20:30 sensacional

Voz 14 20:31 mira fijaros fijaros en este cosa que necesita sería la mejor llamada general cosa que también necesito has

Voz 0230 20:40 claro es que es este otro sobre la situación internacional muy conflictiva muy complicada sea lo que sea lo que diga Iñaki

Voz 14 20:51 la marcha de su economía pero hay demasiadas luces rojas encendidas

Voz 16 20:59 esto es una golosina pero no dejamos porque bueno porque es que nos va a subir el azúcar

Voz 9 21:05 Lima con noticias de la Tercera Guerra Mundial

Voz 23 21:16 Estados Unidos ha protestado un poco porque España comunicó la saga fuga de Méndez Núñez por vía militar pero no

Voz 0230 21:22 diplomática Méndez Núñez es el nombre de esta fragata

Voz 23 21:25 iba con unos vagones con esto con unos buques de guerra de Estados Unidos de crucero

Voz 0230 21:31 pero cuando Estados Unidos dijo bando lo para el Golfo Pepe dijo hoy me voy a Porto Paco esto es se atribuye a un despiste diplomático

Voz 23 21:56 Josep Borrell Josep Borrell ya despistado un poquito y ahora hay un cierto mal rollo fuentes tipo

Voz 0230 22:00 Matic indican esto vaya mal rollito

Voz 23 22:03 ahora el presidente de Estados Unidos está molesto Donald Trump tiene un conflicto con China una guerra comercial tiene un conflicto con Irán un conflicto nuclear tiene un conflicto con Europa por el gasto en Defensa qué tiempos aquellos en los que Estados Unidos estaba peleado con la URSS y punto ahora va a la flota americana por el mundo dando un crucero Se ve nuestra fragata iba también en acto publicitario porque Estados Unidos quiere comprar fragatas naval

Voz 0230 22:40 la empresa española quiere fabricar esos fragata estaba un poco de Public presencia era algo un poco violento lo explicaban esta mañana en Hoy por hoy

Voz 34 22:50 estamos a la espera de que Estados Unidos decida un contrato muy jugoso de no menos de quince mil millones de euros para construir veinte fragatas y que Navantia como digo se está presentando ese concurso en colaboración con Iron Works una empresa del grupo General Dynamics

Voz 0230 23:09 bueno que la fragata helena como una tarjeta de visita el comandante del buque americano que era el Abraham Lincoln estaba navegando la fragata española se cruzaba no para hacérsela encontró dice

Voz 20 23:19 no

Voz 35 23:22 veta alto y claro

Voz 0230 23:27 no hay un cambio de planes sepa Abraham Lincoln para el Golfo amenazar un poco Irán la fragata española dice problema técnico nos tenemos que volver

Voz 3 23:35 lo lo has hecho nada malo eso es un bajón eh

Voz 0230 23:39 sabéis quién es quién es precisamente el secretario de Estado americano Mike Pompeo

Voz 23 23:51 el tren Rusia se reúne con Putin para tratar de los conflictos mundiales esto es lo raro ante los conflictos mundiales eran Estados Unidos Rusia desde que gobierna Donald Trump los conflictos entre Estados Unidos y todos menos Rusia se reúne con Rusia para ponerse de acuerdo pero para grabar

Voz 0230 24:08 para acabar tenemos una noticia que tranquiliza tranquiliza porque es lógica

Voz 1933 24:12 las empresas que venden máquinas de control de horarios disparan sus ventas las compañías que controlan horarios llegan a triplicar las ventas de tornos y sistemas de fichaje en los últimos dos meses sus ventas han crecido un trescientos por cien

Voz 0230 24:25 es lógico porque se acaba de implantar este control horario si nosotros quisiéramos una maquinita de control horario aquí para para controlar cuando llega una ticket que ofertas tenemos Nerea lo saben

Voz 1933 24:38 a ver tenemos muchos precios de muchos mecanismos vale en función de también de lo que se quiera controlar al trabajador

Voz 0419 24:44 da la máquina más habitual es la de pasarla

Voz 1933 24:46 tarjeta del empleado hoy registrar la hora llegada más o menos está entre treinta y sesenta euros

Voz 3 24:52 pero bueno este es un mecanismo poco Valle porque yo pasé la tarjeta otra persona con más débiles se puede decir ayuno pensado armas a Canarias vale tenemos la

Voz 1933 25:05 las máquinas con huellas es decir que cada uno estará identificado por su huella dactilar o también las de rostro facial estás tienen unos precios bastante altos los más baratas están por treinta cuarenta euros pero las más recomendables en Amazon oscilan entre los cien doscientos trescientos hasta cuatrocientos son las que más fácil podemos encontrar también en las páginas el último tenemos la app es decir una aplicación que se instala en el móvil que cuando llegas a trabajar indica es que estás trabajando con la voz nombre el lo pones en la aplicación pero aquí

Voz 3 25:35 cuando entrabamos hombre yo creo que hay un llegando que metió tres o cuatro para ver si las diferencias eran así

Voz 1933 25:44 tú indicabas que estabas trabajando luego cuando estabas descansando pues decías que estás parando cuando estabas comiendo lo que pasa es que tiene esto es que el jefa parte quede controlan el momento también tiene GPS con lo cual se aseguran

Voz 3 25:54 lo que realmente tiene trabajo

Voz 0230 25:57 además con la voz con algo

Voz 3 26:00 si Dios es si el precio es uno dos euros como tal la diferencia es bastante grande bueno me estoy gordo la voz

Voz 25 26:13 Especialistas secundarios bueno en la campaña de las elecciones municipales siempre es podemos ver la imagen de de este político yendo en transporte público en el metro autobús pitor lo primero que pienso esto es photoshop porque no Dios no lo usan no quiero aprovechar este rollo para hablar un poquito del transporte público y para hacer un homenaje para fomentar su uso desde desde la ventana así que vamos a dar paso a oyentes que nos hablan maravillas del transporte público nada de quejarse sólo cosas bonitas sí tenemos a alguien si tenemos yo tengo una llamada de alguien de un usuario el transporte público hola buenas tardes

Voz 20 26:42 no podrá que nombre firme CEO vale Ángela amigos me llama estilo vale

Voz 25 26:48 como estilo vale estilo usa el transporte público

Voz 20 26:51 en total soy el TP de voto al transporte orden público sí porque es más barato más ecológico más seria

Voz 25 27:00 de acuerdo al cien por cien atracaba

Voz 20 27:02 de banco de bancos voy por mi trabajo yo necesito siempre precisión y velocidad para desplazarme no

Voz 25 27:08 quizás el coche Nilo locos

Voz 20 27:11 circula para dentro las ciudades terrible terrible y sus calles cortadas obra ciclista a cambio de sentido

Voz 3 27:19 parto la fuga es horroroso y además tengo entendido que cuando

Voz 25 27:21 tenéis que que esperar que sacaba lo atracó el motor debe estar siempre en marcha

Voz 20 27:25 desde Nacha nunca con lo que chupa la oración así que nada nada yo siempre en voz en vulnera el otro día atraqué una sucursal en Rambla Cataluña esquina con Gran Vía conocer Barcelona si sin tanta aquí céntrico

Voz 25 27:40 el estatuto de la radio estoy en Cataluña sic qué tal

Voz 20 27:44 no había nada nuestra nueve pues llegué en el cincuenta y nueve menos tres minutos pero esto es un café delante no delante abrieron en tres el atraco pim pam fuera la fuga corría hasta plaza Cataluña que son cien metros

Voz 25 27:59 el que está muy cerca a lo sumo

Voz 20 28:02 eh que te lleva a la estación de Sans pasan cada cuatro minutos ya en la estación de Sants ya me pilló nada de Madrid sí bueno a la nueva estaba tratando manco en Barcelona yo a la una estaba de vermú

Voz 3 28:18 ganando dinero encima cima

Voz 25 28:21 bueno pues muchísimas gracias por tu testimonio bonita declaración de amor al transporte público no creo tenemos ahora

Voz 36 28:28 toda la semana Malú lo hola malo

Voz 20 28:30 hola hola qué tal se en el transporte sanitario que órganos ya me dejé aparcada la ambulancia para siempre

Voz 25 28:38 ah siempre no

Voz 20 28:41 caliente aparcada fuera Julia calcula atascos discusiones con el aparta del ruido de las sirenas decide que aquí Tintín la cabeza y también tengo que contra lo que contamina claro ambulancia porque yo siempre pensaba portando un órgano saldrá una vida con la contaminación de la ambulancia cuántas te cargas

Voz 22 29:00 está claro que sí

Voz 25 29:05 con una escoba cara más de lo que puede compense desde luego sé que te has pasado transportas órganos pero otra cosa el transporte público no sí no

Voz 20 29:16 decisión de mi vida ahora respiro

Voz 25 29:18 el portal transportas órganos en el metro

Voz 20 29:21 bueno lo que sea si yo voy con mi neverita con el órgano dentro lo que sea un corazón decirle lo que haya que estar aquí por qué el transporte público me gusta muchísimo leer y comer pues me conjeturas los transportes y todas las combinaciones de todos lados raro llego a sitios al momento tranquilo y lo llevan sin estrés tranquilo leyendo leyendo ahora

Voz 25 29:44 está leyendo me acuerdo muy bien bueno oye que fantástica pero no no cuelgue es porque sabiendo tu conocimiento este de la red de transportes urbanos sanitaria al ser sanitario se ha puesto en contacto con nosotros Paulino que tiene una emergencia si quiere comentar Paulino

Voz 37 30:01 Sardá me acabo de pegar un tiro en el estómago al un amigo aquí jugando en el parque sin ya ya ya lo sé si quisiera ir a un hospital que esté cerca pero no quiero coger un taxi ambulancia porque no quiero no quiero contamina la la mañana más que respiramos porque la sale de Boon debutó dejar igual a nuestros hijos a usted que pueda ayudar

Voz 20 30:25 claro que sí pero hasta donde ha sido estuvo dónde está

Voz 37 30:30 ah vale vale no estoy en Valencia la familia Plaza Miguel Hernández les falte voy vale vale

Voz 20 30:39 esta vez Peset está seca Silva Fernando dirección Ciudad de las Artes hasta la calle Granell ahí coge el catorce bajas cerca a la plaza del Ayuntamiento coge el nueve y te deja delante el hospital y ya de cuarenta minutos estás

Voz 37 30:55 no ha sido clave vale muchas gracias está hecha a la Ciudad de las Artes cojamos un taxi que no que no camina camina

Voz 25 31:07 no no sé si estoy yo creo que no va a tener cuarenta minutos vale de qué bonito es el transporte público sobre todo un consejo toda la gente usar transporte público hablar en voz alta muchas veces grita

Voz 1574 31:23 mucho poner los pies siempre encima de los asientos

Voz 0230 31:26 que eso se agradece mucho cuando

Voz 1 36:49 creo que la que viene borrasca rasca sueldo de tu vida de la ONCE ganó dos mil euros al mes durante quince años y disfruta de esos maravillosos imprevistos el nuevo rasca sueldos

Voz 14 37:02 de comida de la ONCE La Ventana con Carles Francino

Voz 22 37:12 eh

faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias seguimos en Todo por la radio en La Ventana nos metemos en el mundo Youtube

Voz 45 37:26 sí

Voz 3 37:30 con Peter no porque tenemos una corresponsal corre ahora Youtube Pilar de Francisco buenas tardes

Voz 0419 37:36 la semana es muy cuenta atrás en Youtube muy importante el lunes es el último episodio de Juego de Tronos y sabéis que ahora lo emocionante en Youtube no es ver una serie es poder hablar de ella luego contárselo a los amigos está el canal Guadalupe abuela de dragones veinticinco mil seguidores es la abuela youtuber que comenta cada episodio en su canal

Voz 14 37:59 aquí están haciendo que ha quedado con la y que radar móvil y destaca

Voz 1574 38:13 en otra

Voz 14 38:15 con ello

Voz 9 38:18 novecientos

Voz 14 38:19 la muchacha hasta grande desde la mano rota mira esta que está hablando

Voz 3 38:31 mucha gente sí llevamos dos uno Pardo capítulos que claro eh perdió la cuenta ya

Voz 0419 38:37 parece está hablando de Puente Viejo no se te come la tostada es Puente Viejo meternos mete dragones en el colmado mete una matanza un algo pues que se te van también puede ser un poco supervivientes no al fin y al cabo salen famosos que no se lavan es la que tiene muy buena One estáis a tiempo de enganchar a la serie gracias a Pascua y Rodri dos chavales que componen canciones tienen más de ochocientos mil seguidores si yo este resumen Juego de Tronos en este momento

Voz 31 39:07 Mariño pastor encontró unos traspone

Voz 1 39:11 luego los doméstico con Super Liga Cerrillo Andrés

Voz 15 39:26 no obstante Gary en habían huido a Roca Dragón ya años después el Príncipe Haakon te sigue unificar los siete reinos que West

Voz 41 39:34 ahí ahí

Voz 0419 39:39 genial esta genial bueno ya sabéis Juego de Tronos esas series sobre senderismo gente que camina de un lado a otro lado llegada ya se tiene que ir porque la persona que estaba ahí ya se ha ido en fin he ampliado su su propio género senderismo mejore bueno algo parecido es lo que hace Valentí Sanjuan en la vida real Ésta es un

Voz 0230 39:59 sí

Voz 0419 39:59 deportista les comunicador y está en la Titan Desert dos mil diecinueve esto no es una un plan de Pelli mantita podemos deducir consiste en ir con la montan Bike por etapas una carrera que se tira semanas íbamos a pillarle pues un martes cualquiera es decir en medio

Voz 3 40:15 de una tormenta de arena Vieira que mira qué pedazo de mujer o como no te trate bien están el Sahara exageraba

Voz 45 40:26 sí

Voz 3 40:27 el último kilómetro

Voz 22 40:34 venga chavales

Voz 3 40:40 me imagino hace viento

Voz 41 40:44 no

Voz 3 40:50 más que cante nada más

Voz 0419 40:54 que este sólo un vídeo Un vídeo bueno también un poco pueden ser pues eso la Titan Desert la campaña electoral de mi de mi compañera Ayuso vamos a calmar nos vamos a seguir con otro a una actividad por ejemplo cómo llega a la gente hacia estos deportes extremos porque de pequeñito te apuntar nuestro actividades extraescolares y la cosa va más Bahamas y es un poco loca han comentado los Prieto Flores en su canal han entrevistado a Marc Giró sobre criar niños deben los niños hacer hacer tantas actividades deportivas tantas extraescolares pues la respuesta es sí pero sin volvernos locos

Voz 13 41:28 yo tengo una amiga mía Gaviño llevaba

Voz 46 41:31 la UCA el niño lo fiaba de la flauta sin yo decía pero sí la flauta es claro niñas tienen que saber música porque pregunto pues a lo mejor hay que buscar lo que lo que le va a gustar en la vida porque lo fíjate que al final acaban las cosas la de esta pacificado ahí está bien cuando hace lo que realmente le gusta pero eso no es lo vas a descubrir tú han aparte vaya a la también me encargo yo el niño que la falta la batería como una batería un niño pues no hay que ser idiota porque esto es como los aviones y pongas usted chaleco iba a los demás sabes

Voz 3 42:04 pero bueno

Voz 0419 42:07 ahí queda ahí queda recomendación a eso de todo el canal de os Prieto Flores tienen quizás muy interesantes si esta conclusión no explote y a los niños a mi se me parte el alma en cada vez que veo Errejón cargando banderolas a qué tristeza por último vamos con una recomendación que la semana pasada lanzó Iturriaga si es el canal la huerta ordenando tan explica como tener un huerto urbano para llevar a la gente no me refiero un ático con cama de agua pescado vale para nada voy mal

Voz 47 42:37 por plantara José macetas eso muy buena vengo hoy aprenderemos a José en maceta aquí en el hemisferio norte acostumbramos a plantarlo sembrados por noviembre diciembre pero nunca lo regresaremos enero recordando el refrán que dice tantos días pasan de enero tantos ojos pierde la Ajero la forma de sembrar es muy sencillo siempre queda que como piloto ahí arriba lo queda más plano hacia abajo en el tacto a y tienen que estar firmes duros siguió yo ves mejor no regar en unos diez o quince días aproximadamente veremos aparece lo primero brotes en lo que siempre digo no vemos en el próximo vídeo sus créditos

Voz 1 43:12 ahí se grito de guerra

Voz 0419 43:15 bueno ya lo sabéis todas aquellas que tengáis balcones sino exponer ni banderas ni banderolas tenéis el voto en blanco una una

Voz 3 43:23 con macetas la tele Marta este de saber quién diríais que es la estrella de la campaña municipal Madrid ya lo ha contado con y sin duda Isabel Díaz Ayuso ayer tuvo su imitación el leitmotiv

Voz 1490 43:47 sabes las familias numerosas familias son la prioridad para mí entonces tengo una medida estrella vamos a ilegalizar la regla

Voz 3 43:58 serio ilegalizarlo arreglo

Voz 1490 44:01 estado bien a partir de ahora ni un óvulo a la basura mi lema un óvulo una ilusión

Voz 3 44:09 la entrada en política tampoco perdona que te lo diga

Voz 1490 44:14 por último me gustaría añadir algo más quiero que la gente a partir de ahora me llame la ostra

Voz 3 44:19 por qué por qué cada vez que abro la boca

Voz 1490 44:22 alguna perla

Voz 3 44:24 pues muchas gracias Isabel me voy a provocar otro atasco a todos

Voz 16 44:33 era nuestro Pilar

Voz 3 44:36 lo que está muy bien escucharla hay que ver lo que hay que verla es que se trabaje mucho

Voz 1490 44:42 la cara de loca bueno tengo cierto talento

Voz 3 44:46 la leve riesgo no a partir pira hoy tenemos chute doble haya música voces cruzadas con Blanco y luego el clase de música olvidar que De la Torre iba amenaza con clase de Río

Voz 1574 45:11 sí señor

Voz 3 45:12 hola adiós

Voz 1490 45:15 empezamos feliz San Isidro a todos y gracias igualmente no le importa que me estáis en Madrid pero no pasó nada bueno yo me he parado a escuchar uno de esos después de escuchar la innumerables veces me he parado a escuchar la letra de ese famoso chotis llamado Pichi que por aquí suena mucho recurrentemente cuando Tommy Martínez hablaba de Albert Rivera y la letra madre mía no tiene desperdicio crisis oye chulo que castiga que si dos Morrás la suministro que si soy un celador bueno pues vamos a revisar esa letra íbamos a tratar de adaptarla a los tiempos que corren cantada por una referencia feminista hoy como es Amaya Romero la ganadora de OT del año pasado qué va era bueno Amaya con esa voz dulce sin giros ni vibrato sin filetes y que siempre canta sonriendo esa ese Almería bueno pues así cantería maya apartados

Voz 45 46:14 sí es que por qué no que no sí qué les tenemos nuestras velas porque inútil entre todas las suelas le ignoramos

Voz 3 46:54 yo sí que te vayas a Putin

Voz 45 46:57 pesa

Voz 1490 47:02 sí lo de revisar eso es algo que lo lanzo ahí porque es el aluma castizo esto bueno vamos a sentirlo si si las letras agüita agüita Enrique Bunbury que le vamos a felicitar desde aquí

Voz 0230 47:18 porque a Japón que otorgar un premio muy importante

Voz 1490 47:21 entonces en Estados Unidos es el premio especial de la Asociación de autores y editores ESAC latina estaba yo pensando que en uno de esos cruces que no ha ocurrido todavía

Voz 3 47:30 vaya que aquí hacemos posible

Voz 1490 47:32 porque somos especialistas en cosas imposibles que os parecería que cantase ungir como puede ser Maldito duende de héroes pues la mismísima Mónica Naranjo quema ojo que el pregón de las fiestas del Orgullo Gay ni que tiene esa voz grande

Voz 0230 47:49 eso es

Voz 1490 47:51 esos evita dos al principio de frase tan característicos

Voz 1 47:58 igual la cantaora en el mundo

Voz 44 48:08 que un puente que invitas

Voz 22 48:13 tú

Voz 44 48:18 me hizo cola en impresión de Bach pero no me arrepiento de lo de allí eh

Voz 1490 48:46 eh

Voz 44 48:47 el decir que piensa está

Voz 22 49:11 metal que llevas

Voz 15 49:14 sobre todo preserven de guía yo siempre decía te sirven texano

Voz 3 49:17 el estudio

Voz 1490 49:21 bueno y vamos a terminar con un recuerdo a esa gran actriz que nos ha dejado esta semana es Doris Day

Voz 3 49:26 no es que vaya tan rubia tan dulce

Voz 1490 49:29 canciones estupendas sí pero siempre será recordada por su que será será no canción oscarizada por cierto con banda sonora de El hombre que sabía demasiado Hitchcock vamos a cruzar este tema de Doris con otra voz y otro personaje entrañable para todos que es el gran Louis Armstrong

Voz 0230 49:45 la pregunta Dios me haría con esa construcción y seis

Voz 1490 49:47 Prato lento lento de Luis

Voz 49 49:57 mamá

Voz 0419 50:03 este

Voz 3 50:06 sí

Voz 22 50:29 y económica

Voz 10 51:58 el y tres que está en mal estado que que el en serio a ver si lo que le hace

Voz 0313 52:31 lo prometido es deuda clase de música con Iñaki de la Torre Riley primera parte sí señor empezó a la segunda mañana

Voz 1574 52:37 la segunda efectivamente en realidad día dio una pincelada al otro día el viernes que estaban bailando los músicos es podía haber porque los músicos de Dani Carbonell de Macaco porque esta canción es una de las fundacionales de lo que fue luego el rigor porque en realidad lo decimos con mucha soltura la palabra pero en realidad es un racimo de varios géneros uno de ellos es como varias variantes el primero fue el Blue Beat que en que luego el que se llamaba así en Jamaica pero luego en en Londres llaman el ska el Rocks Teddy y luego ya se desembocó en el reggae pero todo el mundo dice Rage para decir todo eso bueno empiezo por el principio lo que había antes de que empezase lo que han llamado del reggae o esto Carlos voy a contar era el momento que era una

Voz 20 53:14 sí de de folclore de la familia del can

Voz 1574 53:16 el sol Calypso se destacaba en las Antillas francesas aquello era lo que mandaba

Voz 51 53:31 no no a mí me lo están la empresa Mapfre era era Montoya

Voz 1574 53:50 esta es mis constan de Cau láser con Charlie Singers Six esto es digamos la música todavía sin contaminar la música que originalmente serían Jamaica esto era el pop jamaicana antes de que empiece a surgir pero el empiezan a llegar discos allí Derrick man blues sobre todo de rhythm and blues del sur de los Estados Unidos de Nueva Orleans ir dejaban dejaban bueno pues mucho sabor de la música que que estaba haciendo es en Estados Unidos dentro de la música pop entonces les empiezan a gustar ese tipo de ritmos como por ejemplo el de fans dominó en fin que los jamaicanos se empiezan a oír mucho la música que vienen los Estados Unidos se les empieza a interesar lo que llaman el jazz blues que esto por ejemplo es común blues más bailó y el Rain man blues pero en cierto momento aquellos empieza a pasar de moda en Estados Unidos dejan de mandar esos discos a Jamaica empiezan a ser más difíciles de encontrar y entonces los propios jamaicanos empiezan a grabar imitaciones de ese género del Rey man blues hay pequeñas discográficas jamaicana es que por ejemplo con Chris Blackwell al al frente que era bueno un tipo que luego sería muy grande El Mundo El

Voz 42 55:13 sigue que era de una familia que se dedicaba a vender

Voz 1574 55:16 en conservas de repente dice bueno vamos a grabar algo que se parezca a esa música que hacen ellos pero la vamos a hacer ya en Jamaica

Voz 1 55:23 bueno hay que no

Voz 1574 55:45 esta canción sí puedo decir es muy famosa fue el primer single Rickman blues hecho en Jamaica que tuvo un gran éxito pero esto era una imitación aunque ya empezaba a tener un sabor especial no estaba hecho como en Estados Unidos no pero llega un momento en el que un tipo que también sería muy famosos pues que Sama Cox son dos Se le ocurre untar fijado en qué bonito que romántico en la trastienda de su tienda de licores la tienda de lejos de su familia aún bajista que tocaba de un modo muy peculiar ya un guitarrista y les dicen vamos a hacer esto del Reitman blues que hacen los norteamericanos pero lo vamos a hacer cambiándole un poco el ritmo usándolas sin copagos esos golpecitos intercalados que ya tenía el momento sea que era su propia música es decir vamos a tener la música de Estados Unidos pero la vamos a mezclar con el folclore que nosotros hacemos y entonces crean una canción que se llama napalm

Voz 42 56:40 Ségol equipa en medio van a esto ya empieza a ser parte del rival

Voz 41 56:44 sí