La Ventana (15/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 a las seis de la tarde las cinco en Canarias la Mesa del Parlamento catalán sigue reunida a esta hora debate la petición de los socialistas catalanes para que se modifique el sistema de votación en el pleno extraordinario de mañana por ver si cuela Pedro Blanco lo de Miquel Iceta con el pleno de mañana está convocado para votar la designación de Miquel Iceta como senador

Voz 1715 00:21 Micó el PSC ha pedido que se cambie ese sistema de votación y que se haga a través de papeletas de manera que sólo se pueda optar o por Iceta o por el voto en blanco el presidente del Gobierno acaba de referirse de nuevo a este asunto en un mitin en Pamplona mañana pro

Voz 1722 00:35 vete a Miquel Iceta como el próximo presidente de Senado lo que están haciendo es vetar el diálogo y la convivencia con ese voto pero os diré una cosa no va a haber freno ni veto que frene las ganas de avanzar a favor de la concordia de la convivencia de la fraternidad entre catalanes que es lo que defiende el Partido Socialista

Voz 1715 00:55 el Consejo de la Abogacía de Cataluña emitido esta tarde un comunicado en el que cuestiona el papel del presidente del tribunal que juzga el uno de octubre en el Supremo vamos a Barcelona Oriol Soler

Voz 2 01:03 si el Consejo de la Abogacía Catalana sale al paso para mostrar su apoyo a los letrados de la defensa de Jordi Cuixart esta entidad

Voz 3 01:11 que agrupa distintos colegios de abogados de Cataluña considera desafortunado e inédito que el Tribunal Supremo filtrara a los medios su malestar con los testigos en la sesión de ayer en el juicio contra los líderes independentistas la jornada fue tensa repleta de interrupciones y el juez Manuel Marchena tuvo encontronazos con testigos como la filósofa Marina Garcés o el sindicalista Ramón Font el comunicado del consejo añade también que los jueces del Supremo tienen sus propias herramientas para que el juicio transcurra con normalidad y que es impropio usar filtraciones a los medios de comunicación

Voz 0313 01:46 la Bolsa española suma un segundo día en verde la cotización

Voz 1715 01:48 ha dado la vuelta esta tarde después de que varios medios de EEUU informaran de un posible retraso en la imposición de aranceles Europa Vladimir

Voz 0527 01:55 eso la cadena estadounidense CNBC fue la primera en publicar que la administración Trump planea un retraso de seis meses en el endurecimiento de aranceles a las importaciones de coches y las bolsas se han venido arriba de forma significativa de forma himen

Voz 1084 02:08 sí atadas cuatro y cinco de la tarde hora española

Voz 0527 02:11 aquí el Ibex estaba perdiendo cuatro décimas en porcentaje al final al cierre asumido cinco décimas está en nueve mil ciento setenta y siete puntos y algo similar ha sucedido en París Frankfurt Londres también en Wall Street donde el Dow Jones está subiendo un cero con cinco por ciento del petróleo también está al alza está ahora mismo en setenta y dos dólares el verdel de Brent que es uno más que ayer

Voz 0313 02:31 deportes Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes quinta etapa

Voz 0919 02:34 el Giro de Italia la victoria en una jornada lluviosa la ha conseguido al esprín el alemán Pascal Ackermann la noticia es que el belga Tom Bolín no tomó la salida sea retirado uno de los grandes favoritos de este giro cuya general sigue encabezada por Rowling y en Roma Master de tenis jornada suspendida por la lluvia no ha podido jugar Rafa Nadal con el deporte

Voz 1715 02:55 vamos a las seis tres minutos gas cinco y tres en

Voz 0919 02:57 Canarias

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid

Voz 0313 03:02 varios colectivos en defensa de la vivienda

Voz 4 03:05 en una protesta unas cincuenta personas a la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís ya a la popular Isabel Díaz Ayuso cuando acudían esta mañana a sus actos en la pradera de San Isidro los activistas les han reprochado que sus formaciones no se han comprometido a tramitar en la Asamblea en la próxima legislatura una nueva Ley de Vivienda no ha habido incidentes si intercambio de consignas entre militantes de los partidos y los activistas así han respondido Díaz Ayuso Begoña Villacís

Voz 6 03:35 el partido Cavani con acción y con mi proyecto ni con mi programa único nada no es conmigo vamos a ver nosotros ahora mismo en el programa yo lo que quiero es solucionar el problema de la vivienda empezando por personas que tienen problemas para llegar

Voz 5 03:49 en enero se quedan en la calle está alguien que en su programa quería quitar los dos aquí dado Khelil estará en esta ciudad

Voz 4 03:59 en San Lorenzo de El Escorial Podemos y Equo quieren crear un museo por la tolerancia y la diversidad con obras con temáticas LGTB y una medida que incluyen en su programa electoral Raquel Fernández

Voz 1315 04:10 ampliar la oferta turística de San Lorenzo proponen Podemos y Equo la creación de este Museo en el edificio que fue cuartel de inválidos y voluntarios a caballo que data del siglo XVIII dicen que sería el primero de España en esta temática en tamaño el segundo de Europa después del de Berlín Esteban Tettamanzi exconcejal en el Ayuntamiento y candidato a la alcaldía

Voz 7 04:31 lo que significará tener un flujo de turista frente al viene al monasterio y eso indudablemente también llevará que San Lorenzo tengan más posibilidades también para su comercio local

Voz 1315 04:44 la colección contaría con obras de autores como Yoko Ono tardes

Voz 0313 04:48 soleada en toda la región tenemos a esta hora treinta y dos grados en el centro de la capital

Voz 0313 10:19 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias ayer a esta hora les contábamos el caso de María Pita la heroína coruñesa que forzó con su coraje hace cinco siglos la expulsión de los ingleses que habían invadido habían invadido la ciudad una mujer para la historia sin duda hoy tenemos otra

Voz 11 10:34 la primera azafata de vuelo

Voz 21 10:40 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:58 a veces la mejor forma de llegar un lugar es dando un rodeo eso hizo el Church una joven de veinticinco años que en mil novecientos treinta quiso ser piloto comercial tú una mujer llevando un avión de pasajeros tú tú tú tú Estatuto tengo el título mira lo decía él en al ejecutivo de la compañía y a mí que eres chica voy en el avión para atender y servir a los pasajeros vida pues mira lo mismo eso sí el quince de mayo de mil novecientos treinta El en Church realizó su primer vuelo como la primera azafata de la historia en realidad la primera azafata con título de piloto o la primera piloto que hizo de azafata no sé la soñaba desde pequeñita con poder volar así que estudió para ello y sacó su título de piloto pero a la vez por cumplir con el capricho de su padre Ellen también se graduó como enfermera pero ella quería pilotar volar por eso cuando se encontró con la negativa de el directivo de la boina Air Transport Company a dejar en sus manos un avión de pasajeros estuvo lista y contraatacó de inmediato con otra propuesta los vuelos de aquel mil novecientos treinta eran muy incómodos la verdad se movían mucho los pasajeros se marea van algunos sufrían ataques de ansiedad Yellen se acordó de su título de enfermera hice ofreció como profesional para ayudar al pasaje sino la dejaban pilotar puede que al menos lo permitieran volar aquel quince de mayo Ellen realizó su primer servicio o CRAM Chicago como trabajadora de una compañía aérea el piloto no le dirigió la palabra hasta su cuarto vuelo siguiente problema como llamamos este nuevo trabajo porque la verdad no era buena publicidad para una compañía aérea pretender vender vuelos seguros para los pasajeros diciendo que llevaban a bordo enfermeras que los atendida a ese trabajo había que ponerle un nombre porque las llamaban las Skype Jerry las chicas de los cielos tampoco enfermeras cielo parecía que iban a morir todos acabaron haciendo un apaño lingüístico con la palabra Mayordomo en inglés salió eso de azafata que encima como todas eran solteras monas listas acabar

Voz 24 13:50 teniendo en contra a las esposas de los pilotos porque

Voz 1626 13:53 pensaron que todas las azafatas eran unas peeling gays

Voz 2 13:55 verdad cuando eran unos eran otras

Voz 0313 14:03 alto resultó muy complicado ha habido que pelear mucho son cosas que ahora consideramos normales con nosotros Roberto hemos volado como tanta otra gente y en aviones donde las lo comandante son mujeres están al fin la estará al mando de la nave ya es muy habitual es muy habitual es muy habitual pero esto ha habido que pelear lo habido que picar mucha piedra y la primera en hacerlo fue el el Church hace casi noventa años no nos queda tan lejos está muy bien recordarlo

Voz 1804 14:33 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor

Voz 0313 14:39 por muy bonita

Voz 21 14:41 contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 25 14:49 del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no las obras

Voz 1 15:04 Carlos Boyero

Voz 0313 15:17 hoy en realidad Roberto deberíamos decir casi Todo Boyero casi todo sí porque tenemos a Carlos Boyero en el Festival de Cannes bueno que antes de saludarle hay que recordar algo eh

Voz 1 15:29 el cine

Voz 26 15:32 ves

Voz 1 15:35 yo

Voz 0313 15:51 se cumplen veinticinco años veinticinco cinco años se que Tarantino ganara en Cannes la Palma de Oro con Paul ficción justo su última película es una de las más esperadas en el festival que se acaba de inaugurar Carlos Boyero cómo estás amigo

Voz 9 16:06 qué tal cómo estáis bien hombre muy bien muy bien

Voz 0313 16:09 en qué tal tuvo como llevas el aterrizaje en Cannes a ver que ibas un poco Maicon va a ser mucho curro mucho trabajo tapadas bien de momento

Voz 0324 16:17 bueno me me apaño como puedo porque ha habido se año debido a esa a la cosa deslizar el Twitter han cambiado todos los horarios para la prensa ahora tienen que coincidir el el pase para el público los autores la alfombra roja y todo esto con el pase para para los medios no debido a eso de Twitter que hay la gente se soltaban los rollos y de repente los los que iban a concursar veían en las redes que estaban poniendo a parir diosa con el consiguiente mosqueo qué ocurre con eso pues una desorganización brutal que están embargados los momentos en los que puedes hablar de las películas cuando se puede decir algo cuando lo puedes publicar en fin un rollo un rollo Carlos

Voz 9 17:18 oye aparte de eso

Voz 0324 17:21 el CAM de siempre no

Voz 0313 17:23 no estas añorando tu Netflix en casa eh

Voz 0324 17:26 pues no sé si lo añorar lo que pasa es que aunque llevo viniendo aquí es decir pues treinta Mi treinta Hay cuatro Festival no siempre la impresión inicial eh vuelve con con mucha fuerza os quiero decir que es un ambiente humano muy muy espectacular el de K

Voz 9 17:52 oye tienes ganas de ver lo nuevo de Tarantino Érase una vez en Hollywood con Brad Pitt

Voz 0324 17:58 me apetece mucho pero no sólo a mí sino yo creo a todo va a toda la gente que que estamos aquí ya toda la la cinefilia no por el tema al no trata no sólo trata eso trata más cosas pero también el asesinato de Sara

Voz 9 18:18 sí

Voz 0324 18:19 que cometió Charles Manson y la hizo sectas no lo poco que se sabe de ella porque es un estreno tan esperado que todo va con cuentagotas pero tráiler declaraciones al parecer no puede ser pues la la bomba del año no que teniendo en cuenta la la personalidad de y el talento de de este tipo pues no sería engañar

Voz 0313 18:48 porque tú te acuerdas hace veinticinco años el impacto que provocó el Fiction tú ese día si estuvieras ese año en el jurado lo hubieras votado para La Palma

Voz 0324 18:57 sí probablemente yo eso que yo tengo mis reservas con el cine de Tarantino aquí vimos su primera película Reservoir Dogs en once se bautizó a quién Cannes me parece junto a un talento enorme como guionista para los diálogos llevan su marca me parecía que forzaba las situaciones de violencia de de sadismo todavía recuerdo una secuencia en la que van apuñalando a un tío que era como algo especialmente salvaje pero Pal fisión que es absolutamente brillante no hay ni original es una es una película que yo veo cada cierto tiempo me deja me dejas siempre tocado no es eh yo creo que fue una renovación del género e total imprimiendo le un sello que poseen todas las películas de Tarantino sus personajes las situaciones los diálogos entonces reprochándole cosas porque siempre hay algo que me me parece excesivo en el lo que se pasa

Voz 9 20:15 sí yo creo que es uno de los

Voz 0324 20:17 los directores fundamentales del cine actual

Voz 0313 20:21 oye que te lo tengo que preguntar veintiuna películas compiten por la Palma de Oro este año presentan película Ken Loach Terrence Malick los hermanos Dardenne está Almodóvar tu leves alguna posibilidad dolor y Gloria

Voz 0324 20:34 yo creo que sí que tiene tiene muchas porque entre otras cosas porque nunca le han dado la Palma de Oro a Almodóvar y sin embargo es un director que que aquí en Cannes Le le aman no desde desde el principio bueno en Francia en general no entonces yo creo que sí Si vas a estar muy competido te quiero decir tiene al lado está pues eso Terrence Malick que que qué puede ser pesa disimuló pero también sublime no con películas como El árbol de la vida no o están pues pesos pesados dedican como los hermanos Dardenne que ya se llevaron la palma de Oro Ken Loach que también tiene la Palma de Oro pero vamos seguro que la la película de este señor de de la Mancha va estar ahí va a estar muy cerca no

Voz 0313 21:36 déjame que saludemos a la jefa de Cultura de la Cadena Ser que están Khan también Pepa Blanes buenas tardes

Voz 2 21:41 hola buenas tardes Pepa como está embargada también con Carlos

Voz 9 21:46 bien totalmente oye que habéis visto ya la última de de Jim Jarmusch Los

Voz 0313 21:52 los muertos no mueren que que han comentado el director y los actores Pepa tú que has estado ahí

Voz 1463 21:57 pues mira ha sido una rueda de prensa con muy buen rollo la verdad es que la película pues eh yo creo que ahora dirá Carlos a él qué le ha parecido no ha entusiasmado excesivamente pero tampoco ha disgustado estaba muy contento decía que había sido muy divertido todo un privilegio rodar esta historia un poco alocada con sus amigos con los que había trabajado hacia tiempo con Tilda Swinton con la que trabajó en sólo los amantes sobreviven con Adam Driver en Patterson o con Bill Murray no estaba también Tom Waits Iggy Pop Easy bueno también con nuevos actores no decía que bueno hay mucho fenómeno fan aquí en Cannes para que os hagáis una idea Bill Murray que es probablemente uno de los actores más extravagantes de Hollywood

Voz 1869 22:33 ha estado muy divertido una rueda de prensa metiéndose con

Voz 1463 22:35 los periodistas decía que si algo le da miedo en este mundo es el festival de Cannes Iker los periodistas somos un poco como zombis bueno algunos es verdad que que lo podemos ir le preguntaron si creía en la vida después de la muerte decía creo que sí pero no para todo el mundo ha estado muy muy educado y luego pues Jim Jarmusch hablaba mucho de de su preocupación por el cambio climático hay también alusiones en esta película el fracking también por la poca capacidad de los políticos para resolver problemas vamos a escucharle

Voz 27 23:04 a simple simples

Voz 0760 23:07 a los políticos no parecen salvar nada más bien son una distracción y ahora lo que hacen es controlar el planeta con sus corporaciones empresariales este es para mí el problema está en nuestras manos lo que la gente hace que la gente sea consciente eso también unos responsable

Voz 0313 23:21 Lisa por ejemplo si todos los que estamos aquí decía

Voz 0760 23:24 diéramos boicotear a las empresas que no nos gusta cómo actúan podríamos cambiar las cosas tenemos la opositora hacer esas cosas pero el tiempo pasa muy rápido creo mucho en la gente joven y entonces movimiento que se está levantando

Voz 27 23:36 mejores equipos librarme de este hecho el que ensayan

Voz 1463 23:43 pues es una película de zombis que un poco del consumismo y del fetichismo de los objetos como los discos los tebeos y sobre todo los teléfonos móviles y como decía Boyero de Twitter ese Ría de los hipster se enganchados a los móviles Il actrices Selena Gómez ex niña Disney decía que bueno que ya usan las redes sociales de hecho tiene millones de seguidores pero dice que está muy preocupada ella ha producido una serie de adolescentes en Netflix porque los más jóvenes no sean conscientes los riesgos que conllevan

Voz 28 24:13 ahora no estoy muy segura la osea es verdad que el mundo está empeorando pero una generación específicamente tienes problemas de las redes sociales que son realmente terribles para mi generación entiendo que es una plataforma de impresionante muy poderosa pero mi asusta la exposición de los chicos y las chicas jóvenes creo que no siempre son conscientes de lo que conlleva no quiero decir egoísta no me gusta esa codificación pero sí creo que es peligroso toda la información que la gente puede conseguir en muchas ocasiones sacarles

Voz 1463 24:45 todo esto con la prensa haciendo fotos con los móviles por supuesto

Voz 1869 24:50 oye Carlos

Voz 0313 24:51 decidido a la peli de Gustavo que

Voz 0324 24:54 pues se sospechaba que que Jim Jarmusch lo ha pasado muy bien haciéndola y con colegas pues tan fantásticos como un equipo muy Tom Waits no como lleva con ellos toda la vida pero a mí no me resulta contó hacía eso ese esa diversión subiría me parece no aporta nada a la al género de zombis aunque yo no por supuesto no es ningún uno de mis géneros favoritos tienen muchos guiños demasiados guiños para iniciados para los que veneran su cine y a mí me me molestan los me molestan los guiños que se puede bueno la puedes ver pero en mi memoria no creo que vaya a perdurar

Voz 0313 25:49 oye Carlos gracias por recolocar el otro día los hermanos Sister la vía anoche cantó

Voz 9 25:55 ha sido por favor muy bonito verdad hoy qué bien lo de

Voz 0313 25:58 Dexter crepuscular se queda corto es es lo siguiente al crepúsculo es lo que es

Voz 9 26:02 pues sí sí gustó mucho no es muy original pero no sé si pero muy bien rodada muy muy de todo el aire de los tiroteos nocturnos son fantásticos verdad y esa final como es sí o no lo veremos pero también eh no no por el domingo

Voz 0313 26:19 dos en concreto

Voz 9 26:21 pues me alegro mucho que te gusta

Voz 0313 26:24 Carlos Boyero pasa lo vienen mucho de acuerdo

Voz 0324 26:27 intentaré un beso para todos

Voz 0313 26:30 Pepa Blanes besos para tiene ánimo

Voz 1463 26:32 besos a Dios por eso Manuel Romero buenas tardes

Voz 0313 26:35 hola qué tal José Manuel Romero compañero del cine en la SER que viene con los estrenos de la semana tenemos unos cuantos se enseguida vamos con ellos

Voz 0313 31:34 aquí seguimos en La Ventana La Ventana del Siria como todos los miércoles hasta ahora ya hemos hablado con Carlos Boyero y Pepa Blanes que están en el Festival de Cannes vamos a repasar con José Manuel Romero del cine en la SER algunos estrenos de esta de esta semana está sonando fragmento de la banda sonora de casi imposible

Voz 1 31:55 la Meca

Voz 0313 31:57 comedia política con Charlize Theron de protagonista

Voz 5 32:01 sí

Voz 1 32:03 las llaves de los Estados Unidos de América

Voz 0313 32:10 cuenta la historia de un aspirante a la presidencia de Estados Unidos que contrata a su primer amor para que el escriba los discursos tal reencuentro depara verdad José Manuel alguna sorpresa qué tal alguna heroína tienes no

Voz 1084 32:21 pues miras de las típicas películas que te enfrentas a ella diciendo huy qué mal pintaban de tienen pita pero sensible si Jamal pinta te lleva sería una cosa

Voz 0313 32:30 no es de las te llevas una

Voz 1084 32:32 sorpresa porque es una gamberrada es muy golfa la película hay te lo pasas muy bien y además es que reinventa un poco las comedias románticas más que una comedia política es una comedia romántica hilera una vuelta a las comedias de los noventa pone a la mujer en la situación de poder el hombre es ser un periodista que es el que le escribe los discursos in situ tinta mantener la ética de de de la política tiene entre sátira política comedia romántica pues escenas memorables de alocadas de fiestón es que se pegan y es muy divertida muy disfrutó una una sorpresa oye pero Charlize Theron iba a Villar no no queda muy es es una de las sorpresas de la película y la química de los personajes que no se conocían decían habíamos coincidido dos o tres veces pero encajan muy muy bien

Voz 39 33:24 con es a ver

Voz 40 33:36 si tiene cambiemos de música pero no de género este viernes llegue también a los cines otra comedia francesa en este caso necesitamos tu voto mira que pierdo y es una si es una historia ambientada en el en el mundo de la política pero pero con algo muy concreto un joven de nada de veinteañero entró en el equipo de campaña de un candidato a las elecciones presidenciales como ayudante de la directora de comunicación

Voz 21 34:02 satánica

Voz 1804 34:07 la película dirigida por ejemplo al no Francia Teresa Francia

Voz 21 34:16 la política es algo serio al pero bueno hablo cuatro idiomas en Francia infracción por cierto pero yo también habló antes

Voz 1084 34:27 bueno bueno bueno pues yo creo que es en las películas que llegan tarde a a su tiempo porque ya lo ha hecho la televisión antes mejor porque entrar en en las entrañas de una campaña políticas una comedia negra intenta ser admitida también con un puntito gamberro pero eso ya ha hecho todo en televisión no sé si alguno de vosotros seguís VIP la la seriedad y bueno pues ahí hoy un director Armando Bianchi que es británico entonces los franceses esto lo hacen peor que los británicos porque los británicos a comedia negra Inma alababa a política no le vi es la de la presidenta del Estado si esa es ir tiene también otra de hace muchos años que desde las entrañas de las campañas electorales y funciona mucho mejor que esta que se queda un poco en tierra de nadie esas bambalinas tampoco hay una crítica del poder sí que es bueno ver cómo se cambian los discursos políticos y lo que importa es el marketing Hinault las ideas políticas en estos tiempos de de campañas electorales

Voz 0313 35:19 otra película francesa que se estrena esta semana un hombre fiel ganadora del premio al mejor guión en el pasado Festival de de San Sebastián cuenta la historia de Marianne que deja a Abel por Paul su mejor amigo y padre del hijo que está esperando ocho años más tarde Paul muere y Abel vuelve con Marianne que pasa que aparecen los celos los del hijo de Marianne hilos de la hermana del fallecido

Voz 21 35:41 la versión original has visto cómo ha cambiado la vaya mira

Voz 1084 35:59 ha sido ahí

Voz 0313 36:01 entramos nosotros Detroit Territorio verdad estas otro territorio

Voz 1084 36:04 y además tiene una cosa a favor diré que dura setenta y cinco minutos que es algo no ya en el cine películas de menos de dos horas Louis Garrel que es también actor intenta recuperar un poco el espíritu de de su padre de la segunda ola de la Nouvelle Vague con una comedia que es un trío amoroso en estos tiempos de relaciones modernas un poco de lo que llaman amor

Voz 18 36:26 líquido que ha estado superficial pero yo creo que no lo no lo

Voz 1084 36:30 consigue la puesta en escena está bien pero se queda en tierra de nadie porque narrativa mente da muchos tumbos giros no sabe si es con

Voz 1869 36:37 media romántica o tiene una vía de su

Voz 1084 36:40 piense con el niño de de una de las protagonistas y luego es curioso porque está su pareja que es Laetitia Casta Il y de hierro eh Rose Depp creo que es que es la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis en en su primer papel importante en el cine se deja ver pero es una cosa un poco pretenciosa y grandilocuente francesa con músicas llaves ha entra bien pero no pero no

Voz 0313 37:01 dominan la de género sino está muy bien lograda no está no fatiga o a mí

Voz 1084 37:05 de hecho ante frío para lo que se presentaba como como una exploración de las relaciones modernas interesante

Voz 0313 37:11 vamos con el último estreno

Voz 1084 37:19 este es uno de los nombres ilustres eh

Voz 42 37:21 entes de de primera división Zhang Yimou el director chino que regresa a las artes

Voz 0313 37:26 les comandante del Ejército de un Rey que tiene bastante peligro utiliza diferentes estratagemas para sobrevivir a las tradiciones en la corte ha creado

Voz 2 37:49 un asombra que es un doble de sí mismo capaz de engañar al Rey a sus enemigos

Voz 1 37:57 habíamos pactado un duelo para decidir el ganador

Voz 1804 38:05 será a vida muerte buenos siempre es interesante ha dado

Voz 0313 38:10 Ana esta vez ha dado esta vez demuestra que está en plena forma y tienes

Voz 1084 38:13 treinta años llevaba unos años eh regulares que todo el mundo decía lo daban por acabado igual vuelve al cine de artes marciales por la puerta grande porque es una película realmente nuestro es la casa de las dagas voladoras eso es entender no sé si los chinos voladores que llaman pues no es una película en la que importe tanto la historia al contenido lo la narrativa porque la historia tampoco es originales la historia de poder con un doble que ya lo hemos visto en otras películas pero visual mentes de las películas que dices tienes que ir al cine a verla porque es un espectáculo la estética el blanco y el negro como juega con las metáforas del cine Jean con esos enfrentamientos que son coreografías casi danzas y la verdad que es una película muy muy interesante y que devuelve al al mejor San Yimou que también tiene su parte intimista pero últimamente no no la explora

Voz 0313 38:59 bueno pues recuerdo eh las recomendaciones de José Manuel Romero en la SER sombra bien bastante bien casi imposible sorpresa muy grata un hombre fiel no está mal voluntarios Agote

Voz 43 39:11 no

Voz 44 39:15 no

Voz 0313 39:19 y el cierre simplemente para remontar para rematar para rematar lo que antes comentábamos con Carlos Boyero desde que es esta película este western confirma francesa que para mí es un sorpresón y una película muy muy recomendable que si los hermanos Sister es un fragmento de de la banda sonora

Voz 1084 39:35 a esta le pongo imprescindible porque es como un francés ha sabido redefinir el western del del siglo XXI modernizarlo ir traernos a unos pistoleros que tienen sentimientos no están deshumanizados Ike encima tiene muchísimas metáforas lecturas políticas y quieres nuevas masculinidad es ir una historia hay un viaje tonal con unos diálogos unos las gestas de son western estupendo y que que vaya todo el mundo haberlo y con esta banda sonora que además es de Alexander

Voz 45 40:01 es uno de los grandes qué tal va en taquilla da unos días pero el estreno del fin de semana fue mejor de lo previsto para en España porque internacionalmente eh ha tenido bastantes problemas y estaba odiar la semana pasada hablamos con él un poco disgustado con con las ventas internacionales y cómo ha ido en Francia

Voz 0313 40:18 la Peris magnífica José Manuel Romero un abrazo amigo

Voz 46 40:24 eh

Voz 49 43:25 la del NPD los números consigan

Voz 1 43:28 hago Cerra

Voz 50 43:31 este principio Bones cual posee ejecutivos capaces de hundir coso Caja Ahorros convoquen pues las por ahora que de ganar The Wall Street es bueno mañana se abre la sesión del toque suena la campana también saltan las escuelas discreta con el

Voz 0313 43:51 Santiago Niño Becerra buenas tardes Diego qué tal Santiago estoy seguro que hay muchísimos oyentes de la lo sabremos jamás pero nos lo han preguntado seguidores de La Ventana de los números que están esperando para escuchar tu análisis tu opinión tu reflexión sobre la noticia de una de las noticias de la semana sin duda que es la entrada en vigor del registro obligatorio de de empleados los tornos la ficha de la tarjetas las apps todo eso para vamos a ver lo primero exactamente qué qué es lo que estamos buscando con esto el otro día lo comentamos un poco de pasada muy bien que afloren las horas extras que no se pagan bueno también las que se trabajen no seguirse cotizan imagino no

Voz 1869 44:30 bueno a ver vamos a ver una una cosa esta Esteve por favor Carlos Roberto esta es mi lectura del tema eh eso vaya por delante que sea vendido lo que se ha vendido a la opinión pública es que lo que se busca con esto es acabar con la explotación don de trabajadoras y trabajadores y que son obligados a trabajar más horas de las que marca su jornada es decir una persona la contratan va a trabajar ocho horas y el empresario le obliga a estar dos tres horas más las paga esto es como se ha vendido en lo que se pretende tal y como yo lo entiendo lo que se pretende es que afloren unas cotizaciones sociales por horas que no se trabajan ese trabajan si no se cotiza por ellas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social el y porque a ver no nos engañemos y aquí con esta con esta medida no se va a perseguir a Seat sea tiene sus horas vamos a un metro mal mili metro de determinadas a quién se va a buscar sea busca a las pymes básicamente en el sector servicios hostelería restauración etcétera etcétera y también por otro lado a pequeños talleres de chapa de arreglos de fin U que tienen una cantidad reducida de trabajadores y que van pues bueno de alguna forma con una alpargata un zapato relata que claro esto esto no sea dicho así se ha dicho lo otro como yo creo como creo yo que esto va evolucionar yo creo que ese van a detectar bastantes dos horas de las que de las estimaciones que sea fundamentalmente por una razón porque no hay medios para controlar todo esto es decir si lo que se quiere sean han hablado de estimaciones de millones de horas de de de muchos quise trabajan in no se cobran ese cotizan por ellas pero pero claro es que insisto estos millones de horas no no están y teniendo lugar no están sucediendo en sea ni están sucediendo en Iberia en grandes empresa están sucediendo en pequeñas empresas de polígonos perdidos de en bares y de perseguir esto va a ser va a ser una obra Titán

Voz 0313 47:05 el otro día el otro día le he preguntado a perdona Roberto le preguntaba Javier Ruiz al jefe de Economía de la SER que de esto tiene muchos datos oye se ha reforzado la inspección de Trabajo y casi se le escapó la risa ya sabes lo que te referías cuando dice que no hay nadie

Voz 1869 47:19 ellos no no hay medio eso se es es absolutamente imposible luego además por otra parte de la ley es es es muy ambigua en por ejemplo aquí yo voy a explicar en el caso nuestro yo creo que nosotros ayer la universidad lo hemos hecho muy bien sea es decir se daban leer medidores de huella digital demente también una una aplicación en el ordenador para que tú puedas fichar a distancia imagínate que estás dando una conferencia en un sitio etcétera etcétera y por otro lado una también de móvil pero claro es que en en el Instituto Químico de Sarrià en el Likud ese sabéis cuánto cuesta implementar esto no diez mil euros

Voz 0313 48:01 claro sí sí sí sí

Voz 1869 48:04 se va a gastar una Pine diez mil euros en implementar esto

Voz 1826 48:08 es cuando decía lo de la AP y lo de la huella dactilar yo conozco el caso de algún empresario que lo ha tenido que implementar por obligación pero le ha dicho a sus empleados hay tenéis la APP en el móvil poned estéis donde estéis no tienen ningún control de GPS poned estéis donde estéis la huella dactilar para que haya un control de esto

Voz 1869 48:27 está insisto insisto yo es una medida una medida que evidentemente es muy electoral o sea decir porque claro hay hay muchos millones de horas parece ser que se están haciendo unos están ni cobrando por ellas las personas ni por otro lado de cotizando por ellas pero es que en primer lugar no hay medios para para perseguir esto en segundo lugar luego hay situaciones especiales por ejemplo despachos de abogados especializados en temas fiscales y auditor auditoras a ver una una auditoría Grandio pequeña hay una serie de meses al año que la gente los empleos tienen que trabajar sesenta horas al día no es broma por qué porque hay unos meses que el trabajo es máximo tienen que presentarse las cuentas del año etcétera etcétera y luego hay otros meses en las que hay muy poco trabajo pero esas horas habrá que pagarlas calificarlas buenos vinos lo que está hablando lo que es lo que es lo que se está hablando es hacer una especie como lo que hacen en el automóvil de tener bolsas de horas el moldavo eso eso es otra cosa que la automóvil por ejemplo yo tiene resuelto hace muchos años es que el automóvil es un es un sector que está muy muy avanzado y en todo tienen bolsas de horas que se negocian cada año con con los con los con el comité de empresa de esta bolsa se mete en horas sacan horas en momentos puntuales de puntas sacan las obras y el momento está al entonces

Voz 0313 50:01 a lo mejor eso se puede aplicar también al bufete de abogados

Voz 1869 50:04 sí lo que pasa lo que pasa Carlas Roberto esquisto yo creo que está muy coja esa está no está bien definida me explico

Voz 0313 50:12 sí cuánto tiempo cuanto más o menos eh cuánto tiempo harías tú para para saber para comprobar si ha sido una fino a decisión que va a tener efectos prácticos se va a notar en resumen si va a servir para algo cuánto tiempo que hay que habrá que esperar un año

Voz 1869 50:25 desde luego no menos de seis meses no menos sería según Mesa no sabía ir en un año será evidentemente lo ideal porque entonces tú puedas con parar la masa recaudada en la Seguridad Social un año con la masa recaudada de la Seguridad Social otro año yo desbordó ver a ver qué pasa con estos millones de horas yo entre nosotros ahora que no nos oye nadie yo soy muy escéptico con respecto a los resultados prácticos algo de eso habían reducido si muy muy escéptico porque son situaciones muy concretas muy puntuales muy específicas

Voz 0313 51:01 hoy en Santiago la semana pasada hablábamos aquí en La Ventana del del ERE de los despidos en en Caixabank de los que esos que se llaman entre comillas despidos de oro porque son fin se hacen en condiciones bastante más ventajosas de lo que habitualmente suele suele ocurrir ahora tenemos en Santander propone a los sindicatos casi cuatro mil despidos Stop pero más allá del del de la historia concreta esto tiene que ver con algún cambio alguna alguna transformación del modelo de banca cambiado eso total

Voz 1869 51:30 es decir si recordáis en los años ochenta años noventa a principios de dos mil el objetivo era que debajo de casa tuvieras una oficina de Banco de Caja DAI exactamente lo mismo o como máximo cruzar la calle ese era el objetivo sea llevar los servicios bancarios es decir aproximar los servicios bancarios oficios financieros a las personas esto cambia radicalmente ahora todas las entidades financieras han construido han montado unas unas webs un banco a distancia cada uno tiene un nombre no que son brutales hoy en día cualquier aplicación de banca y excepto darte dinero a través del ordenador pues hacer todo pero cuando digo todo es todo osea todo ir el evidentemente el eso por un lado y en segundo lugar se están dedicando a banca privada decir patrimonios fortunas a altas y a partir de aquí están cerrando oficinas a y evidentemente despidiendo a personas que ya no son necesarios a empleados que no son necesarios por qué porque ese ese modelo ese modelo de la oficina debajo de casa hasta transitando a un modelo en el que haga hágase lo mismo yo cuando tenga algo que sea echa en patinete en bonos pues vaya usted si hace falta recorra veinte kilómetros al a la oficina donde donde haya un experto que lo resuelva esto claro entonces claro esto tiene consecuencias yo pienso que esto que ha empezado con la casa el Santander esto va a continuar

Voz 0313 53:08 pues mira con todas estas noticias no me extraña que las previsiones del Gobierno que hemos conocido esta misma semana nos digan que los niveles de paro que teníamos en dos mil siete antes de que empezara lo gordo de la crisis de la recesión no se van a recuperar bueno calculan que ni en medio siglo pueden ser una previsión medios

Voz 1869 53:25 a ver yo yo sinceramente lo primero tenía

Voz 0313 53:28 hemos en España en dos mil siete el siete y pico no llegaron

Voz 1869 53:31 que sí es cierto coma siete coma seis fíjate idiomas eso sí sí pero un cuidado ese dato es un poco falso porque había mucho desempleo pero bueno al fin desigual siete coma seis bueno de entrada yo ni mi pregunta es la pregunta que yo haría el Gobierno porque ahora dice esto sea por es que no no viene a cuento ahora decir que dentro de medio siglo el el no se va a recuperar esto por un lado

Voz 0313 53:55 qué está en tuyas

Voz 1869 53:57 es que no lo sé realmente se me escapa es que no veo la necesidad de decir esto ahora realmente no lo veo porque es que cincuenta años es la eternidad ahí esto liga con lo que decías tú Roberto sea es absolutamente imposible

Voz 0313 54:08 me ha llamado mucho la atención claramente por día

Voz 1869 54:11 harto imposible hacer una previsión a cincuenta años además decir el paro que teníamos en dos mil siete usa imposible imposible que en en en tercer lugar en cuarto no sé en es llano quedándonos más cerca quedándonos aún aún en una perspectiva de quince veinte años teniendo en cuenta con estos cambios de modelo bancario modelo financiero un modelo productivo que estamos teniendo es que es que yo creo que lo que es paro osea paro entendido como CEO de trabajo eh yo creo que va a bajar lo que pasa es que el subempleo se va a disparar es decir lo lo normal dentro yo creo que hacia el dos mil treinta la lo normal eh no lo excepcional lo normal van a ser contratos por el servicio pongamos el nombre que queramos es decir yo usted era necesito tres horas de lunes a jueves cuatro horas el resto de la semana así un mes y luego ya veremos yo creo que va a ser lo lo la norma esto