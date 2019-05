La Ventana (15/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 con las siete de la tarde las seis en Canarias la Mesa del Parlament de Cataluña ha rechazado finalmente la propuesta del PSC para intentar modificar el sistema de voto en el pleno extraordinario de mañana en el que Junts per Catalunya también va a votar en contra de la designación de Miquel Iceta como Senna

Voz 12 07:18 yo no todo

Voz 12 07:18 yo no todo

Voz 14 07:35 eso sí me han me llame muchos eh cómo legales va

Voz 15 07:57 hasta luego

Voz 15 07:57 hasta luego

Voz 0313 08:05 son las siete y ocho minutos de la tarde a las seis y ocho en Canarias en el catálogo de frases universales de esas que que merece la pena escuchar seleccionamos esta tarde una de Albert Einstein que dejó dicho educar con el ejemplo no es una manera de educar es la única es decir los niños cuando somos niños aprendemos por imitación y los primeros a los que confiamos en sus acciones y actitudes pues son los padres ITEL también lo familiares que que estén por ahí por ahí cerquita estos días ha publicado en la Revista Internacional de Sociología de la educación un estudio realizado por investigadores de la Universidad de La Rioja y de Zaragoza que han demostrado lo importante que resulta la transmisión de la cultura familiar entre padres e hijos para el desarrollo de personas creativas David Paco buenas tardes

Voz 4 08:51 a Carlos buenas tardes habite es profesor de sociología

Voz 0313 08:54 de sea Zaragoza y uno de los investigadores este estudio que quería preguntarte exactamente el objetivo del estudio cualquiera ose es cómo se construye un un profesional una persona creativa al objetivo David

Voz 4 09:05 el artículo que menciona AIS es el resultado de un proyecto de investigación que se inició en el año dos mil once sobre clases creativas en España y también es el resultado de una tesis doctoral que realiza magníficamente Cécilia Serrano que es la autora de artículo y que recibe el Premio Extraordinario de Doctorado recibir nuestros objetivo nuestro objetivo era más amplio y era intentar conocer porque aquellos ciudades aquellas regiones aquellos países qué más se desarrollan económicamente son aquellos que tienen más alto puntuación en el índice de creatividad y en este dentro de estos objetivos como uno de los objetivos específicos

Voz 0313 09:47 era precisamente ver el papel que jugó

Voz 4 09:49 la familia en la construcción de estos profesionales

Voz 0313 09:53 los cuál sería el aspecto o los aspectos más importantes del aspecto clave dentro de la configuración familiar en esta transmisión de de inquietudes e incluso de de habilidades que sería lo más importante

Voz 4 10:04 lo más importante es la forma familiar de relación con la cultura es decir las culturas aquellas familias que tienen una relación con los libros a aquellas familias que tienen una relación con la cultura oral es decir trasmisión de de cuentos a los niños etcétera son las familias que de esa Rollán y un ecosistema que permite a los niños pues tener algunas elementos de ayuda para desarrollar este espíritu creativo y por otra parte también la forma de autoridad familiar es decir frente a a la autoridad de control externo de los

Voz 0313 10:42 al intentar desarrollar un

Voz 4 10:45 autocontrol por parte de los niños también se ha mostrado como un elemento relevante en en la construcción de estos profesionales que de estos niños que más tarde han sido profesionales creativos

Voz 0313 10:56 o sea que es muy importante sino decisivo el nivel cultural de las familias y el económico David te lo pregunto porque hoy se ha publicado precisamente un informe que asegura arquero del ascensor social la universidad como ascensor social digamos que no desaparecido pero está casi en peligro de extinción el porqué de de diez universitarios ocho de los que acceden tienen padres con estudios universitarios sólo dos de los que hacer una diversidad vienen de una familia que no tiene ese nivel académico no sea sería una mezcla de todo

Voz 4 11:25 precisamente mi tesis doctoral que que fue hace diez años trataba de estoy prácticamente cuando visto la noticia los resultados se vienen a a repetir pero nosotros nos gusta hablar del concepto de capital cultural familiar que va más allá de el nivel de educativo de los padres es importante como en familias que tienen niveles educativos los padres de estudios obligatorios lo primario los las prácticas concretas las las interacciones de los padres con respecto a los hijos son básicas para desarrollar a desarrollar itinerarios educativos largos y en ese sentido no tanto influyen hecho por supuesto el capital económico pero lo que hemos observado es que influye más el capital cultural pero más allá de los títulos universitarios como decíamos estas prácticas de lectura estas prácticas de transmisión oral a través de cuentos este este ecosistema por así decirlo de de de flexibilidad de autocontrol

Voz 16 12:20 Josean no tanto el título que hayan obtenido los padres sino la inquietud cultural en el día a día que que demuestre

Voz 17 12:25 él esa efectivamente efectivamente

Voz 4 12:28 las tramas concretas que se desarrollan en cada configuración familiar ya que hice que me gustaría señalar que no solamente inciden los padres sino también muchas veces los hermanos es decir la la parte interna de la familia y otras veces algún elemento externo algunos ámbitos esto no por ejemplo un vecino algunos amigos padres o tíos de estos Juan

Voz 0313 12:48 profesor un profesor por supuesto

Voz 4 12:51 es visto en las historias de vida que hemos desarrollado como pues igual un profesor que veía un niño que dibujaba bien pues le estimuló para que desarrollará esa habilidad no y sin embargo también nos hemos encontrado en alguna historia de vida como algún profesor pues ha actuado negativo porque ha hecho algún comentario sobre alguna actividad que no desarrollaba bien el niño entonces en ese sentido es muy importante tanto la trama familiar como la trama también que se puede conocer en que se puede producir perdón en el mundo escolar

Voz 0313 13:22 parece interesantísimo y mira David nuestro siguiente invitado yo creo que nos va a permitir hilar una conversación con otra vamos a hablar con Samuel López que es alumno del Conservatorio de Danza de Lugo y acaba de ser seleccionado atención e para cursar estudios superiores de danza clásica en una de las escuelas más importantes más prestigiosas del mundo que es la English National Ballet School y Samuel buenas tardes hola

Voz 17 13:46 hola Samuel es estudiante de bachillerato

Voz 0313 13:49 esto tiene dieciocho años yo quiero empezar por esto último que comentábamos con el profesor a ver a tus padres en esa trama cultural que él describía te han ayudado te daban opciones diferentes tú has mamado cultura desde pequeño

Voz 17 14:04 pues pues sí la verdad es que yo desde pequeño mis padres me ofrecieron allí desde la posición pues como un amplio abanico de de de de posibilidades culturales que tenemos aquí ven pequeños ya me llevaban a ver a la calle mismo danzas tradicionales de aquí de Galicia y bueno después descubrieron que bueno también me daban me he contado muchos cuentos y me llevaban al teatro también

Voz 0313 14:42 doce

Voz 17 14:43 bueno descubrieron que pues yo lo dije a mi madre mamá a mi me gusta me gusta graben estos chicos de bailar apuntaron al baile tradicional después así siguieron y me llevaron a ver una actuación de danza es ya les dije a mis padres pues yo también quiero saber lo que hacen estos chicos ahí pues me apuntaron al conservatorio de danza clásica aquí de nuevo

Voz 0313 15:11 cuántos años llevas que desde que daba desde los siete años los ocho desde queda

Voz 17 15:16 pues danza tradicional llevo desde los cinco más o menos INI la danza clásica la empecé a los siete años

Voz 0313 15:25 joder oye cómo han sido las pruebas para entrar en el en el en el National Ballet School

Voz 17 15:31 la verdad es que fueron o cero porque fueron dos una aquí en Madrid y la otra en Londres que pasamos la prueba de Madrid vimos a Londres el Londres pues quedamos treinta chicos de todo el mundo y me seleccionaron algún

Voz 0313 15:53 pues yo creo que habías pedido una una beca al Gobierno de Londres porque en fin más allá de de lo que te supone haber aprobado el examen luego está el coste de la vida trasladarse allí todo eso que había una beca que no llegaba no llegaba pero creo que hay una buena noticia o medio buena noticia

Voz 17 16:09 efectivamente a ver si gracias a su Gobierno británico me dieron la beca pues ya me pájaros la matrícula quieran

Voz 0313 16:19 fue un milagro

Voz 7 16:21 no no no lo barata

Voz 0313 16:26 oye tú tienes planes ya ya sé que es muy pronto eh pero pero después de los de los dos años que vas a estar en principio ahí en Londres que que que iré a tienes viajar por Europa en alguna otra compañía volver a Galicia no tiene en la cabeza o mejor no hacer planes ahora

Voz 17 16:43 pues yo tengo mis pequeños sueños como Mis pequeñas especulativa no porque acabo la hucha pero mito ideas sería acabar los estudios allí y después tener la opción a bailar en alguna compañía europea y después cuando ya se ha pues cuando ya tenga más experiencia en en este mundo pues volver aquí a España darle el bus desde desde mi posición de profesional de la danza pues intentar que este maravilloso oficio artístico pues no esté a más aquí uno España pues escamas sea más dinámico y más vivo que se lo merece además de todo el sustrato y toda la raíz que tiene ese país de cultura de música de baile

Voz 0313 17:41 oye Samuel déjame que te hagan última pregunta que va con estar directamente con lo que nos dice David del profesor de de Zaragoza tú decías al comienzo de la conversación desde nuestra humilde posición humilde posición que es porque hablábamos de la universidad como ascensor social de la cultura como como dinamizador de de proyectos vitales tu Magris administrativa tu padre camionero quiere decir que millonarios no sois

Voz 17 18:05 sólo ocho pues nada porque al fin y al cabo ellos yo creo que intentaron que yo pues de diera cultura

Voz 0313 18:19 la bien poco

Voz 17 18:21 y el corazón y el ritmo que mueve tienes mueve un poco a todos y al cabo acabar haciendo creación de inspiración oye están están

Voz 16 18:35 encantados con tu aventura londinense de estos dos años porque era un asunto que estuvimos tratando ayer precisamente aquí de cómo la familia española veía que sus hijos eran tan pronto Del Nido tú tienes dieciocho años Samuel

Voz 17 18:48 pues pues si ellos ellos encantado mis profes pues también me apoyan la verdad es que les estoy muy agradecido tanto a los profesores del cole ido conservatorio ya mis padres de mi familia que me apoya a que vaya aprende oral al extranjero porque después yo creo que ellos saben

Voz 0313 19:10 ya que voy a volver

Voz 17 19:13 a intentar dar todo lo mejor

Voz 0313 19:15 por qué te está escuchando David yo creo David no sé con qué con qué personas sabrá estéis para el estudio pero si hay una segunda parte o tienes que pasear un ejemplo por hay ya más Samuel directamente porque cuadra con todo lo que hemos hablado de verdad

Voz 4 19:27 efectivamente para arrimar a vis a vis a vis hecho una selección extraordinaria primer lugar enhorabuena

Voz 7 19:33 va a Samuel por la venga eh

Voz 4 19:35 la verdad es que refleja precisamente lo que lo que estamos viendo no como este esta forma de de enseñar demostrar cultura en este caso la danza la música y exposiciones el arte que hemos podido observar ha podido ver en un proceso de movilidad social al menos desde el punto de vista de de del ámbito de

Voz 0313 19:59 cultural sueños y esperemos que también económico verdad dos Iberdrola

Voz 4 20:03 desde luego en Londres va a disfrutar porque es una ciudad muy una gran diversidad de oferta cultural enhorabuena y mucha suerte una historia fantástica David

Voz 0313 20:12 Samuel López muchísimas gracias a los dos abrazos se son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 1 20:24 hay llegará a su destino por ahí que es Madrid central que sí que para eso soy GPS actualizado y se más que

Voz 18 20:33 en Madrid central tiene setenta aparcamientos con seis mil plazas para venir sin problemas sin multas con la etiqueta que tengas en tu vehículo cumpliendo siempre con la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid en Madrid entramos

Voz 19 20:43 toda poesía a veces no se escribe se pinta el color en ocasiones no setenta y seis o el Silent pianos empresa escucha se ve hay exposiciones que se respiran una mirada atrás Giorgio Morandi los maestros antiguos en el Museo Guggenheim Bilbao

Voz 20 21:03 el cine Iberdrola lo que más sorprende de Madrid está luce el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa ahogar porque concepto hogar tienes hasta un dieciocho por ciento de descuento en luz y gas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por te contratan en Cepsa hogar punto com Cepsa tu mundo más eficiente

Voz 5 21:24 qué hacemos el último el fin ya vemos que este fin de que todos los días del año

Voz 0827 21:29 bueno parques

Voz 21 21:31 el parque de atracciones tan Faunia fue policía muchos más todo el año y todas las veces que quieras sólo ahora tú bueno parques todos los parques por ciento nueve euros menos de tres euros a la semana informa bueno parques punto es

Voz 22 21:47 el veintiocho de abril

Voz 0867 21:49 se le arrebató el Partido Popular medio billón millón de votos en Madrid esta mañana en la pradera Vox le ha robado también el protagonismo al PP cantando un chotis como antaño hacia la mismísima Esperanza Aguirre aquí va nuestro regalo de San Isidro lo que separaron las urnas

Voz 1 22:05 que no lo sé

Voz 23 22:07 madre Madrid Madrid Madrid pedazo de la espada grande

Voz 24 22:47 la Ventana de Madrid

Voz 1 22:51 Javier Casal

Voz 25 22:55 sí

Voz 0867 22:57 buenas tardes a todos desde el hotel Hyatt en Gran envía desde dónde emitimos estas ediciones especiales de La Ventana de Madrid San Isidro Labrador y electoral Ángel Gabilondo se ha resistido esta mañana los encantos del agua del Santo y a esa foto más castiza de cada campaña seguido a celebrarlo a otro punto de la región que también festeja San Isidro Alcobendas tres hijos gallinero costillas asadas minis por la hierba cámaras a la carrera esta mañana en busca de los Casado Rivera hago las estrellas nacionales y los candidatos locales que se han querido hacer un hueco los titulares Villacís anuncia que se va a perder el resto de la campaña electoral eso sí por una buena causa

Voz 26 23:37 tal y como me han aconsejado los médicos cómo va a ser mi tercera cesárea pues eso va a ocurrir el viernes que al final no he podido

Voz 0867 23:46 aguantar más que es lo que yo hubiese querido

Voz 26 23:49 campaña electoral pero hay gente cimientos que que lo superan y eso es

Voz 0867 23:55 el viernes Villacís dará a luz a su tercera hija Inés que

Voz 1 24:00 a camiones se elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 24:08 pero claro hoy ha sido un San Isidro también de cálculos electorales con una encuesta la del mundo que vuelve a ser mala para el Partido Popular con lo que eso supone para Pablo Casado y sus candidatos y con la euforia contenida de la izquierda que ha entrado en la pradera con gritos de alcaldesa alcaldesa en el caso de Carmen al menos Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 24:27 buenas tardes con un mantón de Manila y acompañada de Íñigo Errejón la alcaldesa se ha paseado por la pradera donde ha pedido un deseo al santo

Voz 27 24:37 yo al santo voy a pedir es que sea para Madrid todo lo mejor eso no lo voy a pedir hombre de eso yo creo que se deduce que al santo me va a decir Manuel Manuela quédate tú estás muy bien

Voz 1915 24:47 ella no ha sido la única que se han comentado a San Isidro en una pradera con ambientazo electoral aderezado por esa encuesta de Sigma Dos para el mundo que era una suma de la izquierda el veintiséis de mayo tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de Madrid aunque la candidata de Unidas Podemos a Serra prefería encomendarse a los Madrid

Voz 0867 25:04 madrileñas

Voz 28 25:05 veintiséis de mayo voten por Unidas Podemos creo que es el proyecto que ha demostrado

Voz 0867 25:10 ver al día para los derechos de todos y de todo

Voz 0277 25:13 la derecha no se quieren creer las encuestas que en el caso de

Voz 1915 25:15 el PP hablan de una caída de diecisiete escaños quizá por eso los candidatos Almeida Isabel Díaz Ayuso han llegado con el torero Miguel Abellán para crees ayudar a lidiar color

Voz 0867 25:24 resultados Juan estamos yendo encuestas todos los días

Voz 1915 25:26 las ir en algunas dice eso hay otras muchísimas que indican que el centro derecha es quién va a gobernar Madrid Si yo lo que espero sobre todo es que nadie se quede en casa Isabel Díaz Ayuso llama a la movilización también lo ha hecho su homólogo en Ciudadanos Ignacio

Voz 29 25:40 qué nos jugamos mucho está prohibido quedas en casa porque la Comunidad de Madrid tiene

Voz 1 25:44 seguir creciendo tiene que seguir recordaban

Voz 0861 25:47 todo entre chulapos chotis y Gallinero has

Voz 1915 25:49 en un San Isidro en el que los candidatos han competido también

Voz 1 25:52 por ver quién era el más castizo

Voz 0867 26:01 la hay una protesta de grupos anti desahucios que ha provocado algunas escenas de tensión esta mañana pedían una Ley de Vivienda autonómica pero la cosas ido complicando cuando se han acercado a los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos Elena Jiménez

Voz 1490 26:14 unas sesenta personas con carteles que señalaban como culpables a ciudadanos y al Partido Popular de los desahucios de defender a los fondos buitre buscaban decírselo a sus candidatos se encontraron con Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid

Voz 31 26:34 es de Carlos II aquí lo Doc alguien él está en esta ciudad

Voz 1490 26:39 este es acoso quienes la acompañaban gritaban mientras en el otro lado le preguntaban por los niños desahuciado el escrache se repetía un poco más tarde en la caseta del Partido Popular adonde había llegado la candidata a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso

Voz 32 27:00 no Dani Kome acción y con mi proyecto ni con mi programa

Voz 1490 27:04 Manny con nada no comido candidato al Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida e incluso Pablo Casado escena de cánticos a un lado de los populares

Voz 30 27:16 diálogo otro de los activistas que quieren una Ley de Vivienda para la Comunidad de Madrid

Voz 0867 27:30 padre y madre y no ha convocado ni ha participado en los actos de los que están informando algunos medios de comunicación que han ocurrido en la pradera de San Isidro esto dice en un comunicado que acaba de emitir la lapa Ali al hilo de estos acontecimientos como decimos de esta protesta de grupos antidesahucios que se ha producido esta mañana en la pradera sexto día de campaña ya hay partidos que no han presentado todavía por increíble que parezca su programa electoral y estamos a punto de cumplir la primera semana de Caravan alguno los socialistas lo han hecho hace unas horas y hoy Ángel Gabilondo que como digo esas separado un poquito de la pradera pues las encuestas le sitúan ahora mismo echó en la Puerta del Sol aunque él seguido esta mañana como digo Alcobendas Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 28:08 Siro ha recorrido la carpa de las fiestas qué tal buenas tardes Javier donde se ha dado un buen baño de masas también la encantado Ángel presidente hice ha hecho todo tipo de selfies uno gallego y incluso de fin Javier que si por cada foto que sea Fele dieran un voto romperían las urnas bueno combinando que ya tiene programa electoral casi seiscientas cincuenta medidas entre ellas por ejemplo que los niños madrileños tengan una revisión anual obligatoria gratuita en el dentista

Voz 1034 28:41 hay estudios que dicen que el número de piezas dentales pese a Perdidos el síntoma de la pobreza riqueza de un país por ejemplo se Save the Children cuando habla de los procesos para combatir la pobreza infantil uno de los elementos que salud bocado

Voz 0861 28:55 nosotros creemos que hay que hacer un programa en materia educativa Ángel Gabilondo también propone combatir la segregación en las aulas aumentar las becas escolares recuperar la filosofía en segundo de Bachillerato hice comprometen también Javier a que en todos los colegios públicos haya enfermería escolar en sería precisamente el Partido Socialista anuncia que quiere abrir dos nuevos hospitales de media larga estancia en el Puerta de ello

Voz 0827 29:18 lo Majadahonda del Val en Alcalá de

Voz 0867 29:20 eres Ángel Gabilondo que esta tarde está ahí participa en un acto en Entrevías tarde descanso relativo para los candidatos en esta jornada festiva en Madrid capital y en otros muchos municipios y además de mucho calor pasamos ahora mismo de los treinta grados en la Gran Vía estamos en los especiales electorales de La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt en dos minutos queremos hablarles de alcaldes siete veinte

Voz 33 29:42 sí

Voz 22 32:10 era

Voz 0867 32:13 ya

Voz 1 32:21 el alcalde el que quiere los vecinos

Voz 30 32:38 ya por el cambio

Voz 1 32:41 pues yo creo que voy a ser alcalde aproximadamente unos veinticinco años mal La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 32:52 el alcalde de Villanueva de la Cañada qué tal muy buenas tardes bienvenidos en sonreía cuando escuchaba las distintas voces hemos escuchado a Tierno hemos escuchado a Gallardón a Carmena y Abel

Voz 1610 33:04 sí con todos ellos el tenido algún trato

Voz 0867 33:07 una forma hábil cabe Abel Caballero dice XXV años más ahí al frente de la alcaldía de Vigo bueno Luis Partida ex alcalde de Villanueva de la Cañada como digo yo usted la alcaldía desde mil novecientos setenta y nueve desde las primeras elecciones democráticas

Voz 1610 33:20 pues sí el entonces llevo y además me siento muy contento muy orgulloso oí

Voz 0867 33:26 muy feliz no tiene usted consta que sea el más mayor de edad

Voz 1610 33:29 bueno da igual yo pero que es la edad de los años no cuenta lo mismo altas es el espíritu de las personas la voluntad de las personas de ganas de querer hacer cosas

Voz 0867 33:37 estoy haciendo eh cálculos claro es que en el setenta y nueve por existir no existía ni mis actual partido el Partido Popular existía Alianza Popular en el mejor de los casos

Voz 1610 33:45 estaba Alianza Popular estaba la UCD al cual partido que yo pertenecía con el que me presenté a la alcaldía ganamos y estaba el partido socialista el Partido Comunista sí la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquellos años de empezar la política que por cierto no tienen idea de lo que era la administración local en el Ayuntamiento yo creo que ninguno pero todos confiamos en las mismas cosas había que relanzar había que construir había que hacer había que mejorar y había que olvidar la transición no se hizo desde Moncloa se hizo también desde los ayuntamientos hay que tener en cuenta que los ayuntamientos somos Estado somos institución vertebradora del Estado

Voz 0867 34:25 el guarda algo de aquella época de aquella primera campaña no según llavero un pin bueno Pino habría

Voz 1610 34:30 a ver si había llavero yo recuerdo que había unos llaveros de la UCD muy muy bonito y muy bonitos tengan los tengo en casa encarecerá el la había carteles electorales también pegaba así parece lo pagamos nos pegamos de tapadillo no nos da un poco de cuenta pegar carteles porque entonces las puntas no designaba en el espacio donde había que pegar los carteles y cada uno lo procuraban donde podía no pero sí que te cuando muy buenos recuerdos

Voz 0867 34:53 en escenificar en este hotel Hyatt Centrica Gran Vía hoy en un salto generacional de alcaldes madrileños Juan Lobato alcalde de Soto del Real buenas tardes alcalde bienvenido

Voz 43 35:02 buenas tardes Javier de Juan tú llegas te la alcaldía con treinta

Voz 0867 35:05 años exacto hace ahora cuatro justo no tienes treinta y cuatro evidentemente casi con la misma edad por cierto que llegó Luis Partida XXXI con treinta y uno

Voz 43 35:15 bueno veremos a ver si duró cuarenta años también

Voz 1610 35:17 es cuestión de proponérselo y sobre todo es cuestión de servir a los ciudadanos

Voz 0867 35:21 se va a los ciudadanos lo haces con vocación

Voz 1610 35:24 con ganas con ilusión estoy seguro que llegará

Voz 0867 35:27 pues de eso tenemos mucho que Juan tú crees que hay un tapón generacional que que la generación que que trajo las libertades que trajo en que impulsó la la transición cuando decía Luis partía no desde Moncloa como desde los ayuntamientos tapón a otra generación de políticos que están ahí tratando de hacerse un hueco llegar a puestos de responsabilidad

Voz 43 35:43 bueno es verdad que hubo un momento histórico en el que especialmente en el SOE hubo una necesidad de conseguir cuadros muy alta incorporó la política ya hay muchísima gente que hacía falta para bueno pues para desarrollar todos los proyectos de de cambio no es verdad que fue una generación muy muy muy brillante a la que se sumó muchísima gente de la sociedad civil bueno pues fue una generación que ha desarrollado durante muchos años muchas tareas no y quizá bueno no sé si llamarle tapón pero es verdad que han que han estado pues al frente de las instituciones del partido durante todos estos años aunque yo creo que ahora ya no sólo en el sol sino en todos los partidos bueno estamos en en un nuevo momento en el que nuevos cuadros se van incorporando con con naturalidad mis energías

Voz 0867 36:22 aumento que ha tocado escuchar incluso dentro de tu partido compañeros tuyos dicho bueno ya está viene

Voz 1610 36:28 bueno algunos que son cuarenta años

Voz 0867 36:30 no quiero volver hubieran deseado

Voz 1610 36:33 que que lo hubiera dejado no pero quién y quién quita son los ciudadanos son los vecinos y si lo haces el pueblo vecino estaban es decir que siga Si le sirven de Si eres eficaz en todo aquello que está gestionando te van a decir si usted ahora debido un problema importante que me veían por la calle y me decían alcalde espero que sigas pues mira no lo sé pero lo más probable es que si no porque cada tampoco me iba a definir claramente porque el partido no había decidido si si me iba a presentar o no me iba a presentar ya sabes que dependemos mucho de los partidos poco de los ciudadanos yo creo que hay que depender más de los ciudadanos y menos de los partidos yo quería trasladarles a los dos

Voz 0867 37:14 misma pregunta una cuestión que me inquieta no viendo los sinsabores que provoca muchas veces la política incluso en ocasiones sobre todo a nivel local otros que no pero lo lo lo poco o lo mal pagada que llega estar que lleva un político no va a seguir en la brecha y con ganas de batalla volver a presentarse en el caso de Juan Lobato bueno entiendo que todavía por la juventud y sólo una legislatura le queda todavía mucha carrera por delante

Voz 43 37:36 sí bueno es verdad que hay una legislatura de alcalde pero desde los dieciocho años de concejal en el Ayuntamiento Sanidad tengo diez

Voz 0313 37:41 seis años a las espaldas ni bueno pues

Voz 43 37:44 así que a nivel local atentado regional y diputada regional efectivamente portavoz de de Hacienda esta legislatura sí que verdad que a nivel local bueno pues pues hay sinsabores sí pero también hay muchas más cosas que en otros niveles políticos no se ven puedes llevar a cabo proyectos muy tangibles con un nivel de ejecutiva inmediato hay un problema ya las dos horas está solucionado y la satisfacción de ver cómo un vecino llega la nube de la mañana con un problema ya las once está solucionada hoy a la una viene a darte un beso a la mujer con la alegría de haber problema eso no tiene precio ni comparación con ningún otro nivel político Luis

Voz 1610 38:17 sí yo creo estoy totalmente de acuerdo con la política municipal la política local y sobre todo en estos ayuntamientos que pues son pequeños Villanueva quería tiene una población de derecho veintitrés mil habitantes de verdad que de hecho tenemos unos cuarenta y cinco mil tenemos dos universidades que tienen una población universitaria de más de veintidós mil universitarios y eso hace que tengamos que los servicios duplicar los todos para poder atender la demanda de los ciudadanos pero la realidad es que un alcalde de un pueblo de nuestro tamaño pues es evidente que eres eres todos de eres el auxilio que está ahí para algunas personas para algún como bien ha dicho a él para algún vecino que tiene algún problema para un niño que no tiene una plaza escolar

Voz 0867 39:00 está la parte bonita en la parte cuando uno unos encuentra por la calle un problema eh que hay no se puede resultar inútil Pacho no fíjate Javier yo yo hicimos

Voz 43 39:07 la cosa esta legislatura que este en mi teléfono móvil personal que tengo aquí encima de la mesa está publicado en todos los boletines que publica el Ayuntamiento en la contraportada aparece el número y cualquier vecino me puede contactar para lo que necesite

Voz 0867 39:17 le llaman

Voz 43 39:18 me llaman y me decían estás loco van a estar todo el día molestando te al revés creo que consigue ser muchísima información de qué problema hay que qué ideas tienen que propuestas que formas de mejorar no yo creo que es tremendamente útil no es para nada lo desagradable molesto que algo

Voz 0867 39:34 no se pudo recién seguida vamos a comunicar con una alcaldesa que Se marcha que ayer celebró su último pleno pero a esta hora hacemos una pausa rápida a los oyentes de la SER en Madrid siguen escuchando esta ventana especial XXVI M

Voz 23 40:58 madre Carmena que poco más de Madrid

Voz 0827 41:08 bueno esto Francino Roberto sería la versión ultraderecha hemos te dijo otra versión un poquito mejor las voces cruzadas de Sheila Blanco el Pichi en este caso por Amaya Romero

Voz 23 41:19 sí que no como hemos a cruzar

Voz 0827 41:39 a la fiesta con la campaña electoral Il alcaldesa actual de Madrid pues ha puesto una vela al santo

Voz 27 41:46 yo voy a pedir es que sea para Madrid todo lo mejor es lo que no voy a pedir hombre de eso yo creo que se deduce que el santo me va a decir Manuela quédate tú estás muy bien sabes yo creo que el santo me va a decir eso perdió el santo no lo voy a pedir es que Madrid cada vez vaya Major y luego ya te digo estoy casi segura que me dices el santo que continúe

Voz 0827 42:04 el Santo hasta donde sabemos no vota desde luego pero Manuela Carmena no defrauda Illa que no defrauda ni un solo día es la candidata del Partido Popular a la como

Voz 0867 42:12 unidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso es buena porque ayer el mismo día en que presenta medidas de igualdad dijo esto

Voz 0809 42:19 a mi querida amiga Ana que también será eurodiputada dentro de poco tiene a su niña desde hace una semana ya está emprendiendo por el Mondo es el tipo de mujer que yo defiendo este es el tipo de mujer que a mi me gusta y no el de la mujer de la izquierda que tiene que victimización colectivo Izar los sentimientos eh

Voz 0867 42:36 Miso de maternidad como una cosa de blandengue es el test ya la mujer blandengue también es su lema no parir y currar tonos empezar el niño también el niño no duerme

Voz 46 42:49 los niños no hacer nada más nacer y así una más

Voz 47 42:59 sí

Voz 0827 43:03 pues no sabemos si llegara a la Casa de Correos sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid de momento sí que ha llegado al programa de Andreu Buenafuente su alter ego convertida en una si la blanco de la política es Pilar de Francisco

Voz 0277 43:17 sabes las familias numerosas familias Solà prioridad para mí entonces tengo una medida estrella vamos a ilegalizar la regla a partir de ahora ni un óvulo a la basura lema es una una ilusión

Voz 0867 43:36 ya muy centrada en política tampoco perdona que te lo diga

Voz 0277 43:41 creo que la gente a partir de ahora me llame la ostra por qué porque cada vez que abro la boca suelto alguna perla

Voz 0867 43:48 ya sí muchas gracias Isabel

Voz 0827 43:52 pues sí la verdad es que es la ostra When este es un modelo de televisión pero tristemente hay otros

Voz 0867 44:01 Mike

Voz 49 44:03 sí sí eh que busca

Voz 0827 44:08 a ello hemos contado en La Ventana dos historias las la de una joven de dieciséis años en Malasia que se ha suicidado después de preguntar en Instagram a sus seguidores si debía quitarse la vida o no y siete de cada diez Le dijeron que sí lo hizo y la otra un hombre que se sometió al polígrafo en un programa de una televisión británica para demostrar a su pareja que no había engañado pero el polígrafo dijo que mentía la reconciliación no fue posible y él acabó con su vida Begoña Arce nos contaba cómo funciona este programa basura en cuestión

Voz 0273 44:39 son personas a veces muy jóvenes es salidas eh a penas de la adolescencia aunque hay de todo a menudo tienen problemas de alcohol los que participan de autoestima problemas de drogas y problemas que de haber estado por ejemplo en la cárcel también es muy habitual en el programa las parejas denuncien a gritos la sinceridad de ese pegan insultan los participantes se someten al detector de mentiras o a las pruebas de ADN para determinar la paternidad de un bebé y el público aplaude abuchea grita el presentados Se ríe a menudo de los invitados se burla de ellos los provoca los sermones

Voz 0827 45:12 pero no solamente en Gran Bretaña estos programas también los hay y los ha habido aquí Mariola Cubells trabajo hace tiempo en alguno de ellos y de decía en La Ventana que en la producción de estos programas hay juego sucio

Voz 1504 45:23 a mí siempre me preocupa que esto tiene que ver con que tú a la hora de alimentar ese programa cuando eres periodista con del redactor de esos programas tú utilizas toda tu capacidad simpatía para engañar de alguna manera al que es más débil que tú que esa es la gran tragedia de este tipo de de formatos y luego está ese presentador híper simpático que acaba consiguiendo reírse del tonto del pueblo utilizar al escalón más débil de la sociedad para hacerle daño

Voz 0313 45:50 estos dos casos pues nos hacemos una pregunta en el arranque de la ventana es posible es posible que la exposición pública esa vida de escaparate que nos proponen a veces tanto la tele como las redes sociales haya podido influir no tengo una respuesta rotunda pero sí una sospecha bastante clara en cualquier caso que pena pues si sentíamos

Voz 0827 46:12 la pena y no teníamos respuesta a la pregunta porque tiene enjundia hice la hemos trasladado a nuestro psiquiatra de cabecera a Jesús de la Gándara

Voz 50 46:19 en ambos casos que habéis comentado había patología pero era evidente Mambo escasos cuando uno se venía como la chica esta pues está mal cuando una persona está con setenta años y una ruptura de pareja se queda solo en el mundo se pierde totalmente por lo tanto ese señor tenía un alto riesgo por lo tanto que los medios han actuado como detonantes hay causas con causas siempre en el termina siendo el suicidio siempre

Voz 0827 46:47 son dos historias desde luego que nos han impactado ya Jesús de la Gándara que está acostumbrado a tratar con este tipo de perfiles también y estas eran sus sensaciones

Voz 50 46:56 me vine angustiados de padecido esta mañana con dos personas que han estado en mi consulten que tienen días serias The Sun sino que hemos podido contener me viene la rendidas clínicas de cualquier médico de que cada día ve este resurgimiento la indignación terrible porque pasen este tipo de cosas

Voz 51 47:18 te he dicho yo tenía muy oneroso que Carlos E M T A dos metros

Voz 0827 47:35 si la polémica de hoy sobre una sentencia polémica la Audiencia de Pontevedra absuelto a una empleada de hogar condenada a dos años de cárcel por el presunto robo de nueve mil euros la razón es que la empleadora instaló una cámara de vigilancia sin avisar la y aquellas imágenes que sirvieron en su día para condenar pues ahora se han rechazado por su dudosa legalidad el abogado laboralista Iván López García de la Riva nos decía esto en La Ventana que irá eso podría haber una posible denuncia de la denunciada hacia la denunciante

Voz 7 48:07 probablemente pues cuestión de plazos no pero si hubiera actuado frente a la ganadora con más agilidad pues también probablemente sí

Voz 0827 48:16 la verdad es que el derecho no es una ciencia exacta tenemos en España un sistema muy garantista que está muy bien pero que tiene que ajustarse también en algunos casos como este

Voz 17 48:25 lo que realmente está afectando es un derecho a la intimidad de la protección de datos efectivamente estamos en una situación de bastante seguridad siempre siempre la yo porque lo tuvimos todos saben de protección de datos y la verdad es que existen algunos aspectos que son ciertamente bueno pues discutidos

Voz 0827 48:56 bueno y estamos ahora en tiempo de primeras comuniones algún bautizo también cae y cómo no Bodas ciento setenta mil bodas se hacen cada año en España mueven como unos mil trescientos millones de euros es lo que nos gastamos en estas celebraciones yo ya han hablado en Hoy por hoy con el mejor fotógrafo de bodas del año dos mil diecinueve se llama Daniel Alonso estudió Comunicación Audiovisual hizo un máster de cine quería ser director y en el fondo dice que bueno retratar una boda es como hacer una película

Voz 0920 49:27 bueno en realidad es como hacer una mini película en hundía tienes que encargarse de de todo no tienes que encargar de localizar de de iluminar de dirigir a los actores entre comillas claro ese porque es no no puedes controlar prácticamente nada no puedes controlar la luego no puedes controlar las reacciones de las personas tienes que estar atento a y alerta lo que va a suceder y sobre todo transmitir emociones que es básicamente la al fin y al cabo las bodas son son emoción en la fotografía de moda es de emoción

Voz 0827 49:52 puede parecer fácil su trabajo eh pero hay que bregar con mucha gente con muchas situaciones y supone un gran esfuerzo físico y psíquico

Voz 0920 50:00 parece una tontería pero los domingos acabamos reventada levantamos por la mañana con con casi como de resaca has vivido nada pero es que es la tensión durante todo el día el el el estar permanentemente en tensión alerta lo que está sucediendo todo es eso es un desgaste físico y mental bastante bastante grande

Voz 0827 50:19 iré una historia que al menos a la abogada suele tener final feliz a otras con Un final mucho menos feliz es la de aquellas primeras mujeres transexuales españolas que tuvieron que pelear el doble para conquistar sus derechos después de la dictadura de hecho los homosexuales y transexuales no se beneficiaron de la amnistía hasta mil novecientos setenta y nueve dos años después de que los presos políticos lo hicieran Raúl Solís que es periodista ha escrito un libro en donde cuenta su historia un libro que se titula La doble transición Ike que arranca con una imagen icónica

Voz 0695 51:03 en aquella manifestación habría cinco seis mil persona muchos homosexuales poquitas lesbianas transexuales cuando la policía empezó a cargar todo el mundo sale despavorida huyendo por las Ramblas de Barcelona pero la foto icónica que ha pasado a la historia es la de ocho mujeres transexuales que amarradas al a la pancarta que decía nosotras somos no tenemos miedo y sin embargo cuando el relato épico de la lucha LGTB se ha empezado a contar con cierto éxito curiosamente las desapareciera han sido las primeras

Voz 0827 51:35 pues sí encabezaron la lucha y después han sido como orientadas en el movimiento LGTB por lo menos en su relato también en el relato de la memoria histórica ir Raúl tiene una teoría sobre esto