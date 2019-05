La Ventana (16/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

en el puesto aún está vacante pero Boris Johnson está listo para reemplazar a Theresa May en un foro de negocios este mediodía en Manchester y a la pregunta de si será candidato al liderazgo del Partido Conservador cuando may Se marche su respuesta ha sido por supuesto que voy a presentarme la confirmación no es una sorpresa Johnson nunca ha ocultado su aspiración de liderar a los tories y convertirse en primer ministro May está en la cuerda floja desde hace tiempo pero tras las elecciones europeas de la próxima semana que se anuncian desastrosas para los conservadores es muy posible que sus días esta vez estén realmente contar

no consta que los dubio Brothers compusieron iluminó para partidos políticos que yo sé prefiero prefiero su música habitual Juan Corrales buenas tardes hablamos con el CEO de Fly Adif empresa líder en España en el sector de audio branding y autor de este estudio que comentaba que lleva un título tan sugerente como hipnotizados y que me parece Juan que en un momento donde el prestigio el crédito incluso la autoridad de los partidos políticos está como está yo no sé qué papel juega la música en en qué lugar de de de preferencia lo situaría

que hay en la composición original hay ahí como veinte veinticinco segundos a que no reconoce no me llama la atención es la ductilidad se lo puedes meter casi con cualquier ritmo lo arrancó guía hay frase reconocía lo tienes así más de que no lo tienes más rumbero tienes

es que eso es muy importante cuál es una marca una una música para una marca de este caso para O'Neal los ir a mítines que tenía una flexibilidad en cuanto a a al no satisface a las necesidad que puedas tener que seguir los nuevo otro una otra agresión que sea más o menos corto que se reconozca data tan enseguida pero es verdad que he serie cosas Mi también son importantes no como por ejemplo en querer distinguir en qué territorios a trabajando cuáles son los valores a la sociedad

oye Juan los himnos de los partidos nuevos son menos conocidos por nuevos o porque los partidos nuevos no son conscientes de todo eso de lo que estamos hablando y no no refuerzan tanto su mensaje con el himno no nos han machacado tanto con con su hija

bueno hay también Juan porque ha cambiado mucho la forma de hacer comunicación política estamos viendo en esta campaña actual y el anterior micro mítines en los cuales no tiene sentido poner a toda pastilla o no no pero todos tenemos en la memoria de los que llevamos unos cuantos años esos mítines inmensos en plazas de pabellones donde ponían a toda costa

es utiliza muchos son parece decirlo músicas de campaña que no son músicas suyas es como sea el recurso en publicidad y las vacaciones los Beatles una marca y final generas una pues un elemento enfático de sitio muy potente pero no dejas de no estar construido tú Marta está cumpliendo también otra marcaría a veces incluso hay controversia pues al final

yo creo que también contribuyen a Aznar a afianzar las liturgias no es decir en el fondo un mitin es una celebración ya se sabe que cuando suena el himno aparece el líder cuando nos vuelve a sonar el himno significa que ese acabado y cada una a su casa es lo que nos pasa un poco con el Rey yo cada vez que ve a Felipe VI me suena el himno nacional en la cabeza porque casi no te imaginas ver aparecer al Rey que no Selim el himno nacional yo creo que aquí pasa un poco exactamente lo mismo no

grandioso litúrgico etcétera no y sin embargo sí que sí que tienen esos elementos de cuerpos de de de comunidad de identificación sea cuando cuando construyes marcas poco también dedicamos es muy importante es el que tiene la marca como una utilizar que valen ser quizás mentir y eso te lo da tu música no la música de de terceros pues un territorio pero no la tuya de la entidad

me he dado de conjugar el verbo podemos de el verbo poder no sucedió lo mismo con los ciudadanos no

de todas maneras fijaos que las dos canciones que marcaron más el arranque de esta campaña no eran los signos de los partidos sin embargo se identificaban claramente con el tú escuchabas el Himno de La Legión el novio de la muerte que fue que lo que es lo que ha utilizado Vox sigue utilizando no solamente en los actos sino también luego en discotecas en sus canchas por España y luego el Bella Ciao el himno partisano que Podemos ha utilizado profusamente en los en los mítines y que ahí sí que despierta la del de Podemos yo creo que no lo había escuchado

hombre una conclusión que es bastante que que realmente la música funciona haya que el que la gente le gusta ir con independencia de su ideología cuando escucho la música resulta que hay quién le parecería internacionales de Le gusta ir en moto pues piensa una otras cosas las músicas que cuarto meten el sesgo ya aparece es decir de alguna marca del partido ya aparecen cosas Vicente pues es divertido de lo cruzas por eso hemos hecho un estudio con desde tildó de también a lo racional y lo que nos dice llegados de la gente no postizos puede ser un agente de de de del PSOE pues resulta que eh escucha la música que te y cómo estás reconocible automáticamente salen vienen PP ICV a corrupción que es lo que te dice pero por dentro titula analizas la cara y la cara de la Xunta no es una cosa muy muy curiosa no entonces esos esos cruces es interesante

gente estamos empezamos con con otros para los de hecho nuestro primer éxito fue una parodia que sobre la paella valenciana empezaban que somos valencianos que empezábamos más gente el ámbito valenciano Il luego la verdad es que bueno hemos tratado política en la verdad que nos ha ido muy bien es un tema que que la gente la gente aunque diga no a mí porque por lo general dicen Amis a mí no me gusta la política a mí no me gusta pero después de lo viene o pensar en el de sales ahí

pues esto es una cosa que no se nos ha planteado pero no sólo con esta campeón si sino con otros seiscientos que hemos tenido no lo dice mucha gente a ver si salir porque seguro que vais a alguna sala ha ido Jonay es son cosas que se tienen que mirar la verdad es que nosotros cuando empezamos sólo solo pensábamos en un principio en sacar de contenido digital Hinault y no salir a actuar pero bueno que si él escrito así no nos lo manda pues se tendrá que hacer algo clave además somos músicos no nos cuesta nada

hoy en La Ventana retomamos una serie que nos hace muchísima ilusión compartir son las historias de lo que llaman superhéroes de barrio personas que se convierten en algo fundamental para la gente que le rodea para alguna gente por lo menos sabían ustedes por ejemplo que en España hay más de un millón de personas mayores de sesenta y cinco años que confiesan sentirse solas ojo no es lo mismo vivir solo que sentirse solo lo primero puede ser una decisión o una circunstancia sin más lo segundo sentirse solo eso ya es otra cosa y más complicada bueno pues hoy les hablamos un proyecto que pretende ayudar a estas personas y cuál es la mejor manera se preguntaran bueno pues acompañando las si además eso se hace por pura vocación altruista simplemente por las ganas yo convencimiento de ayudar a los demás pues ahí surgen historias y amistades que no entienden de fronteras ni de edad ni de ni de nada de eso Matilde Suarez ha hablado con dos mujeres que lo confirman la primera es veterana veterana la segunda no tanto

Voz 39

38:03

no lo que yo le he liado de agosto hoy pero que tengo encima aquí me tienen que yo vengo defendiendo solita me hago mi camita me baño también solita como hoy me hago mi comidita elevó Mi ropas yo me voy de paseo y vengo como de cómicos invita ineficiente de la televisión tranquilamente Smith Mi vida Sanitas solito