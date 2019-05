La Ventana (16/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso planteado por Compromís después de que la Mesa del Congreso rechazara tramitar su proposición de ley para aumentar la transparencia de las cuentas de la Casa Real que dice el Tribunal dice cree que este asunto puede tener consecuencias políticas generales Radio Valencia Inma Pardo

Voz 0808 00:24 exige a la Mesa del Congreso que aporten el plazo de diez días la documentación por la que justificó la inadmisión a trámite de la iniciativa Compromís pretende que la página web de la Casa del Rey publique las declaraciones de bienes y actividades de los miembros de la Familia Real del mismo modo que las buen del Congreso y el Senado publican las de todos los diputados y senadores también propone la comparecencia parlamentaria de altos cargos de la Casa del Rey para informar de la gestión presupuestaria de la institución así como la aportación de información exhaustiva por parte del Gobierno sobre el dinero que destina indirectamente a la jefatura del Estado

Voz 0470 00:57 más noticias contamos hasta ahora Pedro Blanco buenas tardes bueno

Voz 1715 00:59 contábamos que el Gobierno de Venezuela ha reconocido contactos con una parte de la oposición negociaciones que han sido desveladas por algunos medios noruegos y es que las reuniones están teniendo lugar en Oslo Álvaro Zamarreño el embajador

Voz 0116 01:10 venezolano en la sede de Naciones Unidas de Ginebra ha explicado a los medios que su Gobierno tiene conversaciones con los que ha definido como sectores democráticos de la oposición no ha dado detalles tampoco lo ha hecho el Gobierno de Noruega pero varias fuentes detallan en los medios de ese país que han sido una serie de encuentros para intentar organizar una agenda de negociaciones más adelante que se han celebrado martes y miércoles cerca de Oslo en representación de Maduro ha estado el ministro de Información y el gobernador de Miranda por la oposición el vicepresidente de la Asamblea Nacional Yves destruir

Voz 1715 01:37 año los jueces y las juezas van a tener las mismas semanas de permiso de paternidad de maternidad el Consejo del Poder Judicial ha decidido ajustar esos permisos al último decreto del Gobierno Alberto

Voz 0055 01:47 hasta ahora estos permisos en el mundo de la judicatura duraban como mucho cinco semanas pero ahora se adapta a la normativa aprobada por el Gobierno la Comisión Permanente del Consejo ha acordado que los permisos de maternidad y paternidad se igualen y que vayan aumentando de forma progresiva ocho semanas este año doce El siguiente ya dieciséis semanas en dos mil veintiuno Además el acuerdo que ahora tiene que refrendar el pleno establece que se podrá aplicar de forma retroactiva desde que se aprobó el decreto en el Consejo de Ministros es decir para todos los jueces que lo hayan solicitado desde el pasado uno de

Voz 1715 02:16 cero Josu Ternera ha sido trasladado ya ante el juez para que preste declaración el ex dirigente de ETA ha sido llevado en coche desde la Comisaría del departamento de Alta Saboya en el que permanece desde su detención contra él pesaba una orden de arresto para cumplir en Francia una condena de ocho años de cárcel información del deporte Toni López buenas tardes

Voz 0230 02:33 dar pero muy buenas esta tapada el Giro de Italia con finales

Voz 2 02:35 San Giovanni rotundo a cuatro kilómetros de meta dos italianos encabeza XXXIII segundos por delante del grupo de perseguidores donde están los españoles José Joaquín Rojas ir Rubén Plaza y con más de seis minutos de ventaja sobre el pelotón con el líder en el Masters mil de Roma de tenis intensa jornada debido a la lluvia ayer en Italia muchos con dos partidos por ejemplo Verdasco que está jugando octavos contra Hassan Chano fijan a seis cinco en el primer set también Rafa Nadal contra Bassi las Billy y en el cuadro femenino pierde Carla Suárez tres cuatro en el primer set contra cruza un set a cero contra Azarenka

Voz 1715 03:04 cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1804 03:09 cadena SER Madrid

Voz 3 03:11 que el PSOE y el PP han presentado sus medidas en materia sanitaria para la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo quiere reforzar la atención primaria y por ello pretende crear treinta centros nuevos y reformar aquellos que estén en mal estado Díaz Ayuso se compromete a reducir a la mitad las listas de espera a través de pactos de gestión con la dirección de los hospitales

Voz 0175 03:32 sólo hago una llamada a todas las fuerzas políticas de Madrid a toda la ciudadanía en Madrid para que entendamos que la Atención Primaria es una absoluta prioridad y que no habrá bienestar en Madrid y mientras la sanidad pública no entienda que esto es así

Voz 4 03:46 cada hospital como digo es diferente luego vamos a esos pactos de gestión con cada uno de sus gerentes para que según la oferta que tenga cada uno pues por ejemplo unos decidan qué pueden hacer una un tipo de pruebas o de operaciones incluso de noche otro según los convenios que tengan no

Voz 3 04:00 en la capital la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís quiere crear una unidad especial de la Policía Municipal para combatir la ocupación que ha crecido asegura esta última legislatura

Voz 5 04:11 muy concretamente la Policía Municipal cuando se eh crea un cuerpo

Voz 6 04:15 que se especializa en un área como es el hecho

Voz 5 04:18 acción mafiosa funciona mucho mejor a nivel de recabar información a nivel de prevenir y a nivel de actuar con la celeridad que supone un caso de ocupación además han hemos hecho un programa en colaboración con la Policía que va a resultar muy efectivo que va a contribuir a que bajemos por fin las tasas de ocupación que no han dejado de subir en los últimos cuatro años

Voz 3 04:39 y a partir de las seis esperan fuertes rachas de viento de hasta setenta kilómetros por hora en el sur de la región tenemos a esta hora veintiocho grados en el centro de la capital

Voz 1804 05:01 es la última hora aquí toparán Larguero de la Cadena Ser si quieres si quieres exclusiva cuenta

Voz 7 05:09 bueno es la de noches de lunes a viernes desde las once y Mirla una hora menos en Canarias como Larguero su ven eso creo que no tenemos ninguna duda con Manu Carreño cabe Laser

Voz 1715 05:24 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias aquí enlazar

Voz 5 05:32 Inés

Voz 14 09:37 Jane

Voz 17 09:38 incide sobrevive vuelve a incidir sobre

Voz 1804 09:41 por eso cada noche le damos la vuelta al día en la cara B Hora veinticinco otra forma de aplicarlas realidad con antes

Voz 1490 09:54 la patria una marca

Voz 18 09:57 perdida yo no veo rojos y azules yo españoles del blanco y expositiva el vino Jesus el mercado Arenillas y que más matarle la inmensa mayoría de los baños donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo problema eres tú

Voz 0809 10:33 a mi querida amiga Ana que también será eurodiputada dentro de poco tiene a su niña desde hace una semana ya está emprendiendo por el mundo es el tipo de mujer que yo defiendo este es el tipo de mujer que a mi me gusta y no el de la mujer de la izquierda que tiene que victimización y colectivo que los sentimiento

Voz 1490 10:48 dos

Voz 0470 10:56 qué grande de verdad eh bueno vamos a va a ser lista que en todo por la radio los jueves ahí manifestación todas las semanas también hasta Toni Martínez Especialistas secundarios están los de los Mundo Today Nerea hola Lucía Taboada Susana Ruiz el señor Chete Iñaki de la Torre la segunda parte de la historia del Riggs

Voz 14 11:15 ahora no estamos Roberto que un servidor

Voz 0230 11:19 ya está China también China encontrado chinas China ha encontrado rastros de un mar de lava en la cara oculta de la Luna qué hacemos ahora con esta información en la luna un mar de lava en la Luna hay un coche chino circulando por donde no seré esto antes lo hacían los americanos y los rusos ahora lo hacen chino en la cara oculta de la Luna

Voz 1490 11:51 te vas a joder que no te voy a hacer caso te queda

Voz 0230 11:54 hoy España se ha tensado la política hoy es un día tenso con lo de Miquel Iceta al Senado todo eso pero no todo el mundo se lo toma todo a la tremenda hay lugares de España donde se hace política con lemas selecto lares electorales peculiares

Voz 20 12:09 a ver hay juegos de palabras el partido alicantino regionalista que es el par dice con un par Unidas Podemos en Getafe su candidata se llama Alba le hoy han apostado por la alcaldesa de Getafe rimas en el PP en Neda A Coruña utilizan con cabeza y corazón vota Ignacio Cabezón de te complica el lema por el nombre la localidad Tías en Lanzarote el PP ha sacado centrado en Tías y Ciudadanos vamos tías algo parecida en el PSOE en Villanueva del tren Cuco en Málaga donde el carteles Cristóbal Moreno el candidato impone el trabuco que tú quieres unían de pendientes en Benidorm han sacado lo mío es punto y aparte soy calle pero elegante Ricardo el diferente hicieran uno de los carteles con un gato sonriendo que te hay que decirle han puesto una sonrisa humana ida un poquito

Voz 0230 12:54 miedito no faltan todos estos falta el lema más español de todos

Voz 6 12:57 de mentiras depende de que David pide que

Voz 21 12:59 eh

Voz 1610 13:06 tú empezabas no es que la prensa que tenga manía pero con ella se hace corta cualquier campaña el Twitter de Dani Bordas

Voz 6 13:15 a Díaz Ayuso les gustan las mujeres que emprenden entre contracción y contracción en el suelo

Voz 22 13:21 vamos ahora con un tuit sobre comportamientos extraños que tiene la gente Jeremiah Johnson es de las

Voz 6 13:25 tutor cuando nos arranca el coche ya abrir el capó para ver qué pasa qué esperáis ver un Gremlin mordiendo cables

Voz 22 13:32 los malos entendidos entre generaciones son habituales lo de este tuit ya es otro nivel García Peter S

Voz 6 13:38 el autor toma hijo te he comprado cinco películas cuál quieres ver Ice age no hay cinco elige uno

Voz 1610 13:51 atención esto tiene que merece nuestra atención máxima concentrados en lo que dice o quería decir arquitecta

Voz 1804 13:56 no es que tenga mala memoria es que

Voz 14 13:59 eh

Voz 6 14:03 yo acabamos de excluir del bichito Es innegable punto todos somos muy machos hasta que no roza un alga en la playa

Voz 12 14:13 has mal un poco de miedo

Voz 1981 14:22 más allá de las algas El Mundo Today con sus noticias Kilian Jornet corona el tobogán de Estepona lo más de seis horas intentando llegar a la cima del tobogán otras incontables resbalones y choques frontales con niños que caían de lo más alto el montañista logrado alcanzar el objetivo

Voz 0470 14:38 esta madrugada entre lágrimas y con las rodillas

Voz 1981 14:41 velada Pedro Sánchez ordena la compra de un avión Eagle para que haga compañía al Falcon

Voz 0470 14:49 es algo avión oficial se financiará con la subida de

Voz 1981 14:51 estos y el presidente no descarta que la parejita tenga aviones más pequeños con el tiempo porque es ley de vida Albert Rivera empieza referirse a sí mismo como presidente del Gobierno en la oposición los españoles han apostado por un Gobierno en la oposición liderado por ciudadanos insiste Rivera que ha ofrecido a Casado la cartera de Exteriores aunque su idea es poder gobernar la oposición en solitario y por supuesto sin el apoyo

Voz 14 15:17 de los separatista última hora Arman cuéntanos un vaso de café se cuela en un estar

Voz 22 15:24 es café de verdad sólo vale un euro cincuenta algo ha pasado dice asombrada la clienta

Voz 1981 15:29 gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves Calatrava ya ha presentado un proyecto para reconstruir Desembarco del Rey la Virgen María empezará a parecerse desnuda para que le hagan caso crean una nevera con espejo interior para asustar a los gordos el nuevo de la oficina lleva una hora hablando con la máquina de café para integrarse reconcede en el cincuenta por ciento de invalidez porque siempre tiene una mano en los huevos pero es que ahora ya es todo repite repite Xavi le conceden el cincuenta por ciento de invalidez porque siempre tiene una mano y la dentadura dio una señora sigue criticando la nuera desde el vaso de

Voz 7 16:22 el reglas

Voz 24 16:24 he hablado

Voz 20 16:27 la oficiaron mordiera

Voz 25 16:30 no

Voz 24 16:33 tan tan tan similar echaba señor que quebrar

Voz 26 16:45 on

Voz 20 16:50 sí sí

Voz 27 16:53 sí

Voz 0230 16:58 hay tensión en el mundo esto no sería noticia pero hay hay tensión ya nos entendemos hay tensión al presidente americano a Donald Trump le preguntaron es verdad que piensa usted mandar ciento veinte mil soldados a Oriente Medio respondió no pero soy bien capaz de hacerlo

Voz 0470 17:15 has señor Gabilondo lo escuchamos esa respuesta de Donald Trump en inglés

Voz 14 17:20 a

Voz 28 17:22 era yo soy pues que seguir

Voz 0230 17:25 queda de seguridad con él sólo dan ganas de decir con toda esta tensión que hay en el mundo el Ministerio de Defensa ha anunciado oficialmente que España aumenta el nivel de alerta hasta el nivel de agobio también todos los en alerta salvo Borrell ministro de Exteriores en funciones que dice bueno bueno no hay que tomarse estas cosas a la tremenda

Voz 14 17:53 pero no entrar en las movedizas no está claro que es una situación complicada en la que vivimos en estas zonas del mundo tampoco que tomárselo la tremenda

Voz 0230 18:03 pero claro no es una opinión hemos dejado pasar por cierto la oportunidad de poner la canción claro para estas declaraciones de Josep

Voz 14 18:28 estamos ahora que estamos en campaña electoral

Voz 0230 18:32 Reyes candidato deberíamos buscar canciones para todos para otros por ejemplo el de Ciudadanos este cómo se llama Luis

Voz 14 18:40 América no

Voz 0230 18:44 este es fácil yo estoy agradecido cantar son tirar van son tres veces tres veces suave vale es el candidato de Ciudadanos Luis

Voz 14 18:58 oye tú

Voz 0230 18:59 dos podrían tener canción lo que pasa es que tampoco hace nada de interés es poner la canción porque si es cantar por cantar tampoco sería honesto por ejemplo la popular Glos esto bueno traducido sería Montserrat Montserrat dos su vámonos al tejado luego también hay personajes que tienen canción sin asociar literalmente su apellido ni su nombre eh sino que se trata de una asociación conceptual por ejemplo dos días hablábamos aquí creo que en el concurso de Todd con una canción hablábamos de una canción que bien estupenda para la popular Isabel Díaz Ayuso

Voz 1490 19:40 bueno yo

Voz 0230 19:49 vais a comprobar que sus palabras cualquiera de sus declaraciones queda muy bien aquí encajadas

Voz 1490 19:58 señor Gabilondo que no va a subir más impuestos has señor Gabilondo pueda intentarán

Voz 0230 20:15 toda la tensión de hoy toda la tensión política proviene de este veto a Miquel Iceta en el Parlamento catalán la lógica que dice pues estamos en campaña electoral todos han aprovechado para hacer política de niño le vamos a meter el dedo en el ojo no esto cuando estemos todos sin ojos ya nos preocuparemos no pero ahora es el presidente catalán Quim Torra en su afán de transmitir un aire épico a lo que es pues un veto a palo seco dice una cosa bien rara escuchamos

Voz 12 20:44 pro como algo se saca votarían

Voz 30 20:47 Iceta pero como alias el había ocurrido pensar que íbamos a votar al señor Iceta es que

Voz 20 20:52 ahora el Parlament de Cataluña tiene que permitir que

Voz 30 20:55 presidente del Gobierno español le diga a quién tiene que ser el presidente del Senado de ninguna manera

Voz 0230 21:01 por tanto hay que estar estará la frase curioso no el señor Sánchez dice tiene que decirle es que no tiene que decir en el Parlament de Cataluña quién va a ser presidente del Senado porque el Parlament de Cataluña no tiene ninguna competencia sobre quién es el presidente el sábado no tiene nada que ver no no a nosotros tampoco nos lo tiene que a mi no tenemos nada que ver no existe esa competencia lo que han hecho los diputados independentistas del Parlament de Cataluña es impedir con su voto que un partido político elija su representante entonces bueno hay que tener también el coraje de subir a una tribuna decir hemos hecho esto por lo hace está bien pero vestir las cosas de heroicidad tampoco es es es es razonable no hay acción heroica añade pero si está impides a un partido elegir a su representante que hay que pensar que llevamos años de conflicto en Catalunya ya hay una realidad algunos partidos algunos partidos tienen mejor resultado electoral cuando hay conflicto que tienen que hacer esos partidos sacrificarse el más perjudicado esto quiénes Isaías porque se han puesto y todos están atacados que hay una sobredosis de trabajo para gran Isaías empezamos con la socialista Eva Granados dice los independentistas mienten deliberadamente

Voz 31 22:16 están mintiendo deliberadamente estos últimos

Voz 1322 22:20 yo creo que ellos son conscientes

Voz 31 22:22 o eso espero del error político que han Cometa

Voz 0470 22:25 a discusión se puede mentir de otro más

Voz 0230 22:27 era que no sea deliberadamente estar equivocado no es lo mismo no no no no decir algo falso sin saber los mentir todo esto para Isaías como esta otra frase de Eva Granado que es la misma

Voz 1322 22:37 yo directamente estamos hablando de tacticismo

Voz 14 22:40 de de corta bolada tacticismo de

Voz 0230 22:44 corta volar ayer a continuación ya a continuación Carmen Calvo con algo bastante inaceptable

Voz 25 22:48 sí además tendrá consecuencias jurídicas porque la situación planteada jurídicamente bastante

Voz 14 22:55 inaceptable

Voz 0230 23:06 bueno todo esto para gran Isaías y es inaceptable inaceptable no puede ser un poquito inaceptable puede haber algo que sea muy infinito es verdad que otras veces en política se dice absolutamente inaceptable esta manera se abriría la puerta que haya cosas que son bastante inaceptables un poco inaceptable pelín poco o inaceptables a secas creo

Voz 0470 23:25 que estos inaceptable por ejemplo aquí Isabel Celaá la puerta

Voz 0230 23:28 la voz del Gobierno sí que plantea un absolutamente absolutamente inaceptables para ejemplo de esto todo esto que los resuelva el gran Isaías mientras tanto hoy claro claro maneras de hacerse rico con un conejo de acero inoxidable

Voz 20 23:43 el artista Jeff Koons ha conseguido vender una obra de arte por ochenta millones de dólares Se trata de un conejo de acero inoxidable que mide un metro más o menos

Voz 0808 23:51 la venta del conejo estaba estimada en unos sesenta millones

Voz 20 23:54 ah pero en la subasta celebrada esta noche en Nueva York se ha vendido por ochenta millones que al incluirse los impuestos los y las comisiones saqueado noventa y uno coma uno millones de dólares esto ha convertido a la obra titulada Rabbit en la más cara de la historia vendida de un artista vivo y como curiosidad el récord lo tenía otra obra que también había vendido por ochenta millones pero como los impuestos es eran más bajos hace seis meses se quedó con noventa coma tres millones y en este caso noventa y uno coma uno

Voz 6 24:20 brinda

Voz 21 24:23 ah

Voz 22 24:27 Especialistas secundarios pues vamos con un asunto serio es el tema de la vivienda en las grandes ciudades que es un asunto que preocupa a muchas personas todo está carísimo mucha especulación y tal pero gracias a Dios existe en el mundo sería socio patas que están dispuestos a encontrar absoluta John aquellos desdichados que quieren vivir en el centro no pueden o presenta patas es Philip o en colores flipado qué tal bienvenido

Voz 14 24:51 claro

Voz 22 24:52 Filippo y colores el responsable de una iniciativa muy novedosa para afinar a gente en pisos a unos niveles nunca visto verdad

Voz 32 24:58 para ver eh déjeme decir que lo de Claire un piso en el centro de una gran ciudad como Madrid Barcelona o San Vicente de la Barquera por decir que las tres principales ese mil euros miles si metes a mil personas en ese piso te sale a un euro al mes esos esos avisos de mil personas

Voz 22 25:16 piso con ataúdes perdona con ataúd el ataúd es la solución perfecta para tipificar el espacio perdona dice eso Taüll Ataúlfo Taüll tú te refieres a un ataúd va ataúd ataúd no no ataúd donde ataúd es que la palabra ataúd haya hecho ataúd

Voz 14 25:39 aún lo igual que te da igual no cambia nada la sustancia

Voz 6 25:45 tiene

Voz 33 25:46 Enel tiene el estigma de la muerte del pero lo que sí

Voz 6 25:49 dos que es un espacio comodísimo para descansar y mucho más versátil de lo que la gente cree ya pero es una puta caja nada más bueno tú donde ves tú un vaso de agua medio vacío yo veo un ron cola por ejemplo quiero decir que para mí es una vivienda móvil descapotable a Bale Xabi Xavi como dices tú miento interna favor que te mueres del gusto que aceptarlos si tiene una lámpara ventilador toma de corriente jolines los vampiros yo a miles de años usándolos ataúdes millones ataúdes eso no les ha ido mal otros vampiro

Voz 22 26:21 les ha ido muy bien entonces vamos a recapitular tú he flipado lo que propone es lo que hace es en el piso esa Pilar ataúdes con los inquilinos dentro no

Voz 6 26:29 exacto todas las que quepan además bueno comparte en cocina baño wifi en el centro de la ciudad por un euro al mes ya puedes ahorrar un montón de pasta vale pasta de pan pasta para labrarse un futuro mejor que ya te digo yo que será mejor

Voz 22 26:41 la mejor que ya bueno pues esta especie de cementerio que tienes ahí de gente pues en Trip Advisor hay opiniones digamos discrepantes te dan tres tres estrellas por ejemplo JP TR Gómez

Voz 14 26:53 de ganar el Gordo este desgraciado

Voz 22 26:58 bueno pues este señor dice dice que hay poco espacio valen sobre todo cuando tres compañías sexual mal que es un follón pero dice que el piso excéntrico y el precio es genial lo malo es que hay demasiados muertos en los ataúdes ataúdes les a tales porque también desvió Taures dicen debería sacar los fiambres más a menudo de piso

Voz 6 27:16 a ver si este tema a ver no es tan raro es un sitio con tanta gente pues es habitual que se produzcan bajas pero están dentro de un

Voz 22 27:23 ah sí

Voz 14 27:27 tiene razón en que debería

Voz 6 27:28 es hacer el el testigo pues más a menudo una vez semanal lo diario más más más

Voz 22 27:32 edifica qué tipo de te Esteva

Voz 6 27:35 son los ataúdes Easy conteste no pasa nada si sino contestan abrimos miramos ya fallecido y nos lo llevamos ya entonces

Voz 22 27:44 esto no tiene nada que ver con la muerte en absoluto en absoluto la empresa se llama

Voz 6 27:47 funeraria Fernández hijos de perra calle Satanás

Voz 22 27:50 sesenta y seis bis vale pues si alguien quiere contactar con vosotros que que tienen que hacer

Voz 6 27:54 ya ven estatales tener pero que es un iPhone a través de nuestro canal de Youtube e Chet senior

Voz 14 28:01 con uno

Voz 22 28:03 se normal bueno pues flipa con muchas gracias esta es la novedad lucía yo creo que te va a interesar un ataúd en un piso gracias estás invitada Lucía

Voz 14 28:13 Report guapo eh

Voz 0470 28:27 luego iremos con Lucía Taboada de momento animará a los con Susana Ruiz en Todo por la radio

Voz 20 28:31 muy bien pues manos Fannie Mae muy blancos cabras la audio a ratos reparto

Voz 15 28:46 no era

Voz 20 28:50 la pradera Éste es el voraz que limpia el semáforo a solo

Voz 0470 28:57 Stoner esto

Voz 20 29:01 bueno pues los los fríos porque no los Days los ratones bien su personalidad científicos del Centro de Investigación Ecológica de Antic acciones forestales de Cataluña han descubierto contrariamente a lo que se pensaba que los ratones de campo toman decisiones individuales señora los ratones igual que lo humano ante una misma

Voz 14 29:22 cuenta

Voz 0470 29:23 Francino cuenta sí señora porque lo veía entrevistamos al al ratón a una de las investigadoras investigador cuenta lo Susana que es muy interesante

Voz 20 29:31 de forma distinta según su forma de ser osea que a nivel individual cada uno aporta una cosa distinta mira todas las moscas se comportan igual hito

Voz 14 29:38 todos los agasajos de la castaña Hay todas las de ganar

Voz 20 29:42 desde la castaña todos los animales estos poco evolucionados se comportan igual cuanto más a Cardoso leonado es una especie más diferenciada comportamiento entre individuos vale porque tienen poco de libre albedrío El paradigma máximo somos nosotros pero no somos los únicos entonces esta gente ha comprobado que los ratones también para desarrollar la investigación los científicos capturaron ratones de Collserola y lo sometieron a diversas pruebas por ejemplo analizaron el comportamiento de cada ejemplar antes durante y después de añadir al terrario donde los tenían un algodón impregnado de olor a Gineta que su depredador más voraz y observaron que hubo ratones que se quedaban inmóviles otros que intentaban escapar y otros que intentaban destrozar el algodón porque plantaban cara al enemigo todos estos que tuvieron este tipo de respuesta aún poco reactiva fueran etiquetados como estresados luego u otros se están comiéndose haciendo auto limpieza y esto es los etiquetados como relajado sea que el caso es que ante el mismo estímulo

Voz 1322 30:44 la Gineta pero respondan de

Voz 20 30:46 forma diferente yo esto pues ya es muestra de de un nivel de inteligencia importante porque insisto esto se nota pues en los mamíferos en casi todos todos los osos se comportan igual ni todos los perros todos los gatos evidentemente todos los gorilas pero los ratones de campo esos animalicos tan pequeños tan pequeñas pues también toman decisiones individuales puesto sobre cómo se es los tranquilo pero si eres escena Pacho no no no no existe en vez de Giner te está saliendo Ginebra tabaco si Pedro plantar cara a La Gineta Un ratón es como con el dragón bueno pero lo sabes aquello de nunca sabes cómo vas a reaccionar no te dan dicho esto muchas veces pues eso sí

Voz 1804 31:30 sí

Voz 37 36:37 cuenta con la SER

Voz 5 36:39 se lo que pase

Voz 14 36:43 la Ventana con enfila voces el orden establecido después de los animales

Voz 0470 36:59 los de Susana Ruíz Lucía Taboada

Voz 14 37:02 sí que se cuece en Internet

Voz 1322 37:07 pues estamos en periodo de la campaña en el que los políticos no se limitan a hacer política de desplegar todas sus habilidades artísticas aunque no las tengan

Voz 14 37:15 las campañas son como implantó gigante del hormigón

Voz 1322 37:17 pero al tratarse de elecciones municipales y autonómicas nos encontramos con la magia en cualquier rincón hay muchos vídeos Francina que es están haciendo virales

Voz 20 37:26 de hecho sociales estos días como el que subía el paro

Voz 1322 37:28 pero popular de Fuerteventura su perfil de Twitter es un vídeo de producción claramente casera con iluminación tributo al Barroco así que al final

Voz 38 37:40 tal vez que te periodo

Voz 1322 37:49 en el vídeo aparece una mujer en una tienda de ropa recogiendo una chaqueta azul en ese momento la vendedora lo ofrece más colores que están de moda el naranja y el verde y además aparece un plano de una chaqueta roja colgada bien

Voz 14 38:02 habéis pillado ya a la metáfora

Voz 1322 38:04 finalmente en un giro de guión sin igual la compradora dice que se queda con la chaqueta azul no

Voz 14 38:10 necesitamos

Voz 1490 38:15 la épica

Voz 1322 38:19 como sabéis ese fragmento de los Vinson en el que aparece mil House balanceándose sólo un balancín bueno pues una imagen parecida dejado Antonio Alarcó candidato del PP al Senado por Tenerife montado un caballito para niños de un parque la viva imagen

Voz 14 38:34 de las reliquias estamos aquí en San Roque

Voz 25 38:37 tuve de una visión era impresionante estoy subido un caballito verlo pillo y los niños por dar una de las época favorita en la niñez

Voz 0470 38:52 pero todo está acompañado esta bastante sería trae final los mensajes cuál era por qué estaba ahí pero

Voz 14 38:58 hay que hay que volver a que hay que desde este momento tan bonito de la vida es muy impactante

Voz 1322 39:05 ahora tenemos a Julio rebosa candidata a la alcaldía de Valverde en el día

Voz 14 39:14 Nos escucháis nada verdad

Voz 1322 39:17 bueno porque el hombre permanece en silencio treinta y cinco segundos mirando a cámara serio y después sin mediar palabra se lanza al agua de cabeza vestidos y sobre sobre impresa aparece un mensaje que dice me mojo por un sueño tráfico Canarias mañana hacemos La Ventana entre si es que ya es que en Canarias hay otro más en Canarias Cultura dotado de Aznar la Ríos candidata a la Alcaldía de la capital grancanaria juntos para Las Palmas de Gran Canaria sobrevoló en parapente la ciudad para expresar que el municipio es de altura por ahora como veis Canarias destacadísima pero tenemos también aquí rivalizando David Caballero candidato de contigo Elche que vestido de superhéroe lanza rayos con el color corporativo de su partido para matar a enemigos de la ciudad

Voz 21 40:19 de música

Voz 7 40:22 todo el equipo humano que formamos contigo

Voz 1322 40:24 sí bueno ese vídeo es mejor verlo todavía queda una semana para ponerse a crear conciencia

Voz 0470 40:29 dispara

Voz 14 40:30 contra enemigos este partido

Voz 0470 40:35 sí yo creo que la música desde el vídeo medio no es que sea una un impulso creativo de bueno pero él es un Batman especial que lanzar rayos personas que hacen daño a la ciudad que aparcan

Voz 1322 40:53 Hinault cual qué rayos lanza rayos con el color del para carga conceptos

Voz 14 40:58 pero hombre si en nuestro cocinero nuestros chefs bonito bien

Voz 22 41:17 bien bien le hemos pedido a Francisco un ejercicio complicado pues lo que yo creo que va a resultar bastante interesante Le hemos pedido que elabore un menú para cada partido político para un menú para el sodio otro para el va ciudadano Nitro para Podemos y otro para para Vox según las partículas

Voz 6 41:33 porque ya son la personalidad de cada partido

Voz 22 41:36 hemos hecho un menudo pues al

Voz 6 41:39 se bueno yo no tenía ganas pero bueno la hecho ante la Junta Electoral Central a ver si Nacha para el programa bueno vamos a pactar con el PSOE

Voz 22 41:57 menú que encarna identifica un poquito lo que es la personalidades

Voz 6 42:01 porque a los socialistas más que hombre y les además a Ana es el PSOE europeísta por lo tanto un plató combinaba pisan fuera es progresista es moderno se agotaron todas las palabras exactas el placa combinada tendrá un poquito en sala de canónicos con que suele Carrey reducción de Greta de madera

Voz 1610 42:28 lo normal pero no muchas

Voz 6 42:31 de entrada no y luego cosas fáciles que usted poquito embutido a saloncito no Cinco Jotas

Voz 1610 42:44 Rivero

Voz 14 42:45 bueno pero Socialista Obrero con gaseosa popular son sería el menú que he tenido desde el plato combinado con todo estas cosas vamos al Partido Popular es decir parodia

Voz 6 43:07 vamos a ver Partido Conservador no vamos a arriesgar cosas tradicionales es cierto nivel económico sobre el albóndigas pero bueno vamos a buscar el conservadurismo entonces yo creo que dentro de vamos a poner un cóctel de gambas culto de Wall pero pero no pudieron hacer un melón con jamón del bueno segunda vamos a seguir esa línea de la antigua que estos cuyo nombre antiguo relativo es un besito aunque se

Voz 14 43:44 casi todo está bien vale pues mira lo has hecho les ganó ciudadanos este sí

Voz 1610 43:59 qué ciudad

Voz 6 44:01 como español me o de los nacionalismos más se calentó menuda cosas adaptados a un españolidad españolas

Voz 14 44:09 no sólo no se bueno

Voz 6 44:12 la saga de española fue por favor no Asturias no asturiana español español y yo sola vez Fargas no

Voz 14 44:19 vamos a españolas pulpo a la española

Voz 6 44:24 pero él es es igual que el que la gallega pero a la española es un grupo liberal un pool en un pulpo que serían un pulpo liberal quiere mira a mi suegra personal

Voz 14 44:34 pide postre presupuesto crema es crema español

Voz 6 44:37 no catalana es como la que talara pero con medio tiene una franja gorda

Voz 14 44:41 a medio te quedaría requieran a los lados guarda bajo techo

Voz 22 44:49 pero esto es un poquito no ver que chupa la crema

Voz 14 44:52 ser español gana ganamos podemos podemos para Podemos no va a ser un menú

Voz 6 45:02 va a ser una comida popular comida popular que va a ser una paella popular muy conocido fabular una barbacoa popular pero para uno para uno pero va a esa bueno para un principio pero sí pueden venir seiscientos cincuenta pues que vengan aquí Vega no

Voz 1610 45:18 barbacoa Begona

Voz 6 45:20 no debe morir ningún animal vale quizá el ser humano de Velasco de cobre fue la barbacoa

Voz 5 45:28 que va

Voz 14 45:33 cámara amigos a Paco Melo

Voz 6 45:36 que cazan ya sea perdices ya se hagamos ya sea gacelas ya sea hombres blandengue

Voz 14 45:42 ha la que capten pues muchísimas gracias ya estás no ya que pelitos

Voz 6 45:57 te hacía un Pla platino latinos

Voz 14 46:01 hay que tener pelo

Voz 0470 46:06 Javier Hornillos atento que hablan los millennials ahí están los que bueno hoy hoy traigo

Voz 1 46:14 un poquito de glosario de mucha palabra que son

Voz 0470 46:17 usar yo en mi día a día y no me di cuenta que luego la gente no entiende y claro si está muy vinculada con el tema de los videojuegos por ejemplo lo lo peor es que sí

Voz 36 46:27 absurda porque tienen su palabra directa

Voz 0470 46:30 algunas y otras no en español pero prefiero usar la de inglés porque sí porque Macua el Pokémon moda hacerme chulos ahí es esta por ejemplo mira en el lo pide juegos de voltear viene directamente dejó esperar sea es cuando antes de tirarte al enemigo

Voz 1 46:48 entonces eso se pone en el chat no te no te tires

Voz 0470 46:52 dar yo digo moldear encima lo conjuga yo no soy idiota pero bueno hombre no te da chavales y luego por ejemplo

Voz 6 46:59 no digo Chucho Chucho

Voz 0470 47:02 tu luego está por ejemplo el bailoteo

Voz 1 47:04 Vaitenu viene de de Feve que es poner un cebo al contrario para que pique tu poder matarlo el bailoteo SAE luego está por ejemplo está me gusta más es y y no tiene traducción literal en español viene a ser

Voz 20 47:20 el raspado pero es como la versión mala de algo

Voz 1 47:22 entonces por ejemplo sería Alex Pérez sería la versión Escofet de Amazon decir así así más luego hay se suele usar más en personas está pero ahora mismo no es

Voz 0470 47:36 no ocurre lo mismo no se me ocurre ningún ejemplo

Voz 6 47:41 a la perca casi Lescott pues sí

Voz 0470 47:43 bueno por ejemplo tenemos en el fea en el Fear Mercer tener tener de

Voz 1 47:51 como bajar de poder algo sea eso cuando algo está muy O P que también es otro término que es obispo Wert es la las siglas de Power también se dice como Mi nombre de hecho

Voz 0470 48:02 viene de ahí

Voz 1 48:06 hay diferencias entre Estado P H Tao porque está Lope de forma natural Power presa de forma natural lo no inyectado es que usas trucos para estarlo por ejemplo señor viene de ahí sale a los retos viene de la palabras chic en inglés y es conjugar esa palabra osea que estás usando trucos para estar así de fuerte ah vale usan mucho la palabra estar Open sabes como algo eso excusa bastante luego por ejemplo trail Jan

Voz 0470 48:31 un tráiler es del Barça

Voz 14 48:37 además

Voz 1 48:39 que es alguien que tomar riesgos para lucirse en un videojuego o sea es un trabajar entonces dejar pues eso simplemente puede Carla o no entonces alguien que va vacilando un poco tarde dice que es un traigan luego está Scream Cream Cream que viene a ser vergüenza ajena el me gusta pero una vergüenza ajena

Voz 0470 49:00 está entremedias es un repeluco que da gusto sabe a qué asco pero buenas

Voz 22 49:08 Sota Kus no sería en por ejemplo no lo es

Voz 0470 49:10 es en la es perfecto definir los ataques a la gente aficionada al cómic que huelen así fuerte no

Voz 1610 49:20 sí

Voz 0470 49:20 bueno pues mira esto da gusto es un poquito termino ya en defensa de los neologismos verdad cierto que tenemos una lengua maravillosa y exquisita llena de términos maravilloso como piara ítalo hable español es un idioma loable

Voz 1 49:34 pero a veces la inmediatez de ciertos términos que no tienen traducción hacen que sean usadas por los chavales incluso con jugados en la inmediatez del juego así que dejarlo como dice el Fary dejarlo chavalillos que Camil en como ellos Kamel siquiera Holder un poco el bailoteo si quieren entrar

Voz 14 49:51 Jalón

Voz 39 49:55 eh

Voz 40 50:23 segunda parte de la historia del Ricky en clase de música con Iñaki de la Torre sí señor la segunda parte y empiezo recapitular se perdió ayer la primera parte que seguro que sería mucha gente

Voz 7 50:34 ahora veremos cómo se llegó a esto hay que era de los parados no era de Blondie aclaro

Voz 5 50:39 antes porque ya que dijo que todo esta historia la cuento porque la he leído en un libro que se Malle llegue la historia del pop moderno que es de Bob Stanley de la Editorial Turner es muy bonito ese libro cuenta toda la historia de todos los géneros bueno pues os contaba ayer que lo primero que se hizo en la isla o sea lo primero que había antes de que llegase el Riggs era un género que se llamaba el momento queda algo así como la variante jamaicana del Calipso que tenía está siendo queréis

Voz 41 51:05 no no hay ni mis están están Concha

Voz 5 51:14 bueno se empieza a utilizar un ritmo poco más entrecortado que os dije que en parte salida

Voz 7 51:18 la de del rock'n'roll Woody de de Nueva Orleans

Voz 5 51:21 eso empiezan a llegar las músicas de Estados Unidos y empieza a nacer el el Blue Beat que era como lo llamaban allí a lo que luego llamaron en Londres al ska que es algo así como bueno como una cosa más entrecortada más fiestero de como estudias empieza a parecer poco más al río porque tienes habíamos recortado esto es los la versión de los espesos en el año ochenta creo recordar los setenta y ocho pero la original los la puse ayer tenía otra versión Amy Winehouse que saque decía Francina ahí bueno Eden Roc y entonces del del escaso pasa al Rocks rock el rock es realmente un género Un poco más suaves como este pero suavizado ICO una cosa muy importante que es que pronunciaban mucho mejor porque el jamaicano un acento muy duro como esto ya es el ska cuando llega Londres es cuando se populariza lo empiezan a hablar con mucho mejor acento porque si no quedaba muy macarra entonces para que se popularice lo que hacen es eso ponerlo mejor cantado con temas de amor nada de temas sociales y de lucha y ahora voy a continuar como se paso del Sky original al reggae comercial que se conocemos todos de Bob Marley pues resulta que os decía que los músicos de soul y de Rehman Bruce de Estados Unidos ya estaban interesados por la música

Voz 14 52:37 de Jamaica entonces Johnny nas

Voz 5 52:40 Jamaica y conoce a los Wailers este es el grupo de Bob Marley pero yo recuerdo que simplemente los Wailers lo que pasa que luego se hizo famoso él yo decían Bob Marley lo Welles no eran un trío de además de hecho eran un coral por así decirlo bueno todo es el Jonas se interesa le gusta esto conoce la isla conoce la música y él mismo en mil novecientos setenta y dos coge esta canción este estricta porque esta es la versión original no la que se hizo famosa y hace su propia versión

Voz 26 53:16 eh

Voz 0470 53:33 bueno es es buenísima excusa

Voz 1804 53:35 en un claro muy limpito hay veces que la grabación ha mejorado muchísimo porque no es lo mismo grabaran EEUU que el Jamaica que sonada muchísimo la cosa fijaos ahí

Voz 5 53:42 vamos de camino a la comercialización entonces resulta que el graba esto en el setenta y dos da un gran éxito dice hombre y esta música que está sabiendo que es el propio Johnny se los lleva a Londres porque se va a hacer una gira para hacer promoción de su mejor disco del disco que le hizo famoso porque tenía este Single pero a él le va interesando vamos metiendo elementos

Voz 0470 54:16 oye pero se parece

Voz 5 54:17 Haro y el modo de cantar así suave bueno pues entonces eso es lo que hace es que se los lleva de banda de acompañamiento a los Wilders y entonces ya los bailes toman contacto ahí con un montón de gente en Londres por ejemplo con Chris Blackwell que era uno de los magnates de la música de la persona de la de la comida enlatada sencillamente pero que le interesaba la música se puso a hacer discos no fue el que fundó aislante recordó entonces allí se conocen Blackwell hilos Wilders Illes firman un contrato con el que no sólo lanzó a la fama sino que lo quito fue reformar su música

Voz 14 54:48 mira

Voz 5 54:50 esta es la original una al apostantes pero quería que me digáis otra vez

Voz 1490 54:58 venga su mal sonido

Voz 5 55:00 lo repetitivo no tiene gran gracia de repente lo que hace es este tramo que os voy a decir pasa de esto que era lo anticuado digamos y lo demasiado racial a edulcorar lo ha convertirlo en Rock a meterle mucho más efectos hacerlo mucho más suave y entonces lo convierte

Voz 1804 55:13 en este eh

Voz 14 55:32 no mejor claramente

Voz 5 55:35 ahora muchísimo pero lo convierte en una cosa que os doy un disgusto en realidad buenos cómodo hablar a los jamaicanos no les gusta

Voz 14 55:40 claro que esto es como para nosotros

Voz 5 55:43 sí Kings va por ahí vendiendo esto es el flamenco que el que dices esto es para ellos lo mismo dicen estar es la música jamaicana estos una cosa camisa edulcorado y convirtió en Rock para los accidentales

Voz 1804 55:54 el último empujón al reggae

Voz 5 55:56 el empujón comercial se lo da Eric Clapton porque hace una versión destacan

Voz 14 56:05 esa es la original setenta y tres