La Ventana (16/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:07 al menos diez personas han muerto en un campamento de refugiados palestinos en la provincia de Alepo en Siria tras la caída de varios cohetes lo hemos sabido hoy pero ocurrió la noche del martes al miércoles y entre las víctimas según parece hay varios niños a Ignacio buenas tardes sí

Voz 3 00:21 más tarde esa esa cifra de muertos entre los que se encuentran cuatro niños hay que añadir más de treinta heridos algunos de ellos de extrema gravedad el ataque tuvo lugar el pasado martes aunque ha sido hoy cuando Naciones Unidas ha informado del asesinato de civiles en el campamento de Neira que alberga unos dieciocho mil refugiados y que se encuentra a unos trece kilómetros al este de Alepo el pasado martes tal y como informan fuentes de la ONU varias familias se reunieron para celebrar la ruptura del ayuno del mes de Ramadán cuando varios cohetes impactaron contra varios civiles entre los cuales se encontraban refugiados palestinos

Voz 0313 00:51 hasta ahora Pedro Blanco tenemos una novedad de la crónica

Voz 1715 00:54 diga si la Fiscalía ha abierto una investigación por el acoso sufrido por Albert Rivera hoy por otros cargos de Ciudadanos durante un acto de la pasada campaña electoral en Rentería en el País Vasco nos lo cuenta Óscar García

Voz 1645 01:05 según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso la Cadena SER se abre esta investigación al observarse indicios de delitos de odio injurias y amenazas y como primera diligencia la Fiscalía pide a la Ertzaintza que identifica

Voz 0313 01:16 a los supuestos autores del escrache así como al

Voz 1645 01:19 los políticos que sufrieron esta situación recordemos que todo ocurrió durante la pasada campaña electoral Rivera hay otros políticos de Ciudadanos como Maite Pagazaurtundúa tuvieron que salir escoltados de Rentería tras los insultos y la tensión que se vivió en el mitin que ofrecieron en la Plaza de los Fueros de la localidad guipuzcoana de hecho la Ertzaintza tuvo que intervenir la respuesta de la Fiscalía que avanzamos hasta ahora se produce tras la denuncia de ciudadanos en la que apuntaba como presuntos autores a la organización Hernani de la Izquierda Abertzale

Voz 1715 01:46 es sido día de fuertes subidas en las Bolsas el IBEX treinta y cinco por ejemplo ha recuperado más de un uno por ciento

Voz 0527 01:52 eso sí ha subido un uno coma cuatro por cien en su mejor sesión desde marzo está en los nueve mil trescientos puntos el verde manda en Europa sobre todo en Frankfurt que ha subido hoy el uno con siete por ciento Las bolsas europeas habían abierto en rojo pero se fueron recuperando sobre todo con la apertura alcista de Wall Street allí el Dow Jones esta subiendo ahora el uno coma uno por ciento después de que el presidente Trump haya oficializado lo difundido ayer la posibilidad de una moratoria en las anunciadas subidas de aranceles el petróleo también está al alza hoy en setenta y tres dólares el barril de Brent son dos más que al cierre de ayer es su nivel más alto en tres semanas

Voz 1715 02:27 ibamos vamos a sumar también la información del deporte con Jesús Gallego buenas tardes

Voz 4 02:30 este cambio en el liderato del Giro de Italia en la sexta etapa a una etapa a por una escapada protagonizado el día ha ganado la etapa el italiano más nada el segundo ha sido Valerio Quintet contigo es el nuevo líder el Espanyol José Joaquín Rojas tercero en la etapa se coloca cuarto en la general y en Italia tenemos por delante en Roma el Master mil jornada de octavos de final Garbiñe Se acaba de retirar ante Azarenka tenemos en la pista Fernando Verdasco ya Carla Suárez y luego va a jugar Rafa Nadal ante el georgiano va

Voz 0464 03:08 en la capital Más Madrid propone crear un área de gobierno específico para la protección de los animales el departamento dependería de la concejalía de Medio Ambiente el objetivo sería garantizar la convivencia entre perros y personas en la ciudad Carolina Gómez

Voz 0733 03:23 la medida se va a anunciar en un acto que comienza a esta hora en la plaza de Oriente y en el que participan Manuela Carmena Íñigo Errejón y el eurodiputado de Equo Florent Marcel es si más Madrid quiere hacer dice una ciudad más amiga de los animales para eso proponen este área de gobierno municipal que se encargue de su bienestar y que fomente la convivencia en la comunidad más Madrid incluye en su programa una Ley Integral de Protección Animal que promueva el sacrificio cero el abandonó cero el circo sin animales el Ayuntamiento ya prohibió en este mandato los circos con animales salvajes

Voz 0464 03:54 la Policía Municipal de Madrid ha detenido a nueve personas e incautado diez armas durante las fiestas de San Isidro que han concluido esta madrugada es el balance de unas fiestas que han contado con dos millones de asistentes en las diferentes actividades Alfonso Ojea el dispositivo

Voz 0089 04:09 Seguridad Emergencias desplegado por el Ayuntamiento de Madrid en torno a la pradera de San Isidro culminaba ayer con ciento

Voz 0313 04:15 o un atenciones médicas todas ellas leves

Voz 0089 04:17 inicialmente por golpes de calor y también por torceduras sólo cinco personas han terminado en el hospital para una valoración más profunda en cuanto a la actividad de la policía municipal a lo largo de las fiestas de San Isidro los agentes han detenido a nueve personas se han incautado diez armas y además se han Plant se han practicado veinte intervenciones en las que había menores también se han levantado

Voz 0313 04:38 sesenta y seis actas por tenencia

Voz 0464 04:43 y hasta las dos de la madrugada se esperan fuertes rachas de viento de hasta setenta kilómetros por hora en el sur de la región en la capital luce el sol tenemos a esta hora veintinueve grados

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana siete las seis en Canarias

Voz 0313 10:06 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias hoy nuestro paseo diario por la historia nos topamos con un hito realmente nefasto podríamos decir que no remontamos en casi o sin casi al primer campo de concentración del que se tiene noticia ido crean que estuvo en la Alemania nazi o un alguna dictadura remota no estuvo aquí en España concretamente en una isla

Voz 1626 10:46 y las Baleares dichas de corrido son Mallorca Menorca Ibiza Formentera y Cabrera la más chiquitita y la más desconocida así que cómo es posible que sus quince kilómetros cuadrados guarden tanta historia tan dramática el dieciséis de mayo de mil ochocientos catorce fueron liberados los presos franceses que los españoles habían confinado en Cabrera Francia sacó aquel día de aquella isla a tres mil trescientos soldados les parecen mucho pues sólo fueron los pervivir en Cabrera considerado por algunos el primer campo de concentración de la Historia hubo catorce mil franceses y casi todos siguen allí

Voz 2 11:25 pero la Froome

Voz 23 11:28 ya

Voz 1626 11:50 Nos tenemos Kyra la invasión napoleónica para entender qué pintaban en Cabrera miles de franceses después la batalla de Bailén España hizo miles de prisioneros lo previsto era devolverlos a Francia y hacer un intercambio pero por una serie de circunstancias que sería largas de relatar los presos franceses fueron repartidos entre las Baleares y las Canarias así fue como Cabrera quedó convertida en una cárcel a donde no pararon de llegar eso amigos hasta catorce mil Se contado los franceses vivían de lo que les llevaban desde Mallorca en un barco que iba cada cuatro días lo justito les llevaban para sobrevivir a duras penas pero en una ocasión se metió tormenta el barco tardó ocho días y cuando llegó los franceses estaban desespera adictos de hambre intentaron asaltar el barco de los suministros los que llevaba la comida sacó agotaron dijeron que no volvía más por allí en fin los franceses quedaron abandonados a su suerte durante dos meses no quedó una lagartija ni una rata vivas en la isla y no hace falta explica que los episodios de canibalismo salieron a diario

Voz 2 12:52 play

Voz 24 13:07 eh

Voz 1626 13:12 los suministros luego volvieron pero la vida allí era insoportablemente miserable de aquel infierno se alargó durante cinco años hasta que se firmó la paz en mil ochocientos catorce en ese tiempo de cada cuatro presos murieron tres Cabrera se convirtió en un cementerio en cada roca en los muros de la vieja torre de vigilancia en cada arbusto de la isla quedaron grabados nombres y fechas de los muertos franceses un obelisco los recuerda ahora todos y cada año buque de la Armada francesa llega a Cabrera para dejar flores qué bestias fuiste deben pensar polla pero caramba empezasteis vosotros pero bueno ya pasó

Voz 2 13:54 pues sí ya pasó pero la historia sirve entre otras cosas para eso para contar lo que ocurrió sobre todo tratar de

Voz 25 13:59 prender para que no se repita

Voz 26 14:10 no adiós

Voz 27 14:28 particular para observar y contar

Voz 2 14:44 cada semana abrimos Radio lindo con una canción lo decidimos así y creo que funciona muy bien

Voz 0313 14:49 hemos encontrado pues de todo grandes clásicos y canciones populares ya veces sorpresas como como esta de hoy yo creo que este tema no les suena prácticamente nadie le cuento lo que es la canción que va a representar este próximo sábado a Suecia en el Festival de Eurovisión que como saben se celebra en en Israel porque arrancamos con esta canción porque abrimos así Radio lindo porque al lindo está en Suecia Elvira buenas tardes

Voz 28 15:16 con lo bueno está donde está es exactamente

Voz 0545 15:20 pues mira se han Gotemburgo esta tarde en Estocolmo estado dando un libro aquí una la traducción de lo que me queda por vivir aquí en el hecho de venir a trabajar de relacionarse con gente que está trabajando aquí te hace nos gusta en el sentido de que enteros de cosas que todos los niños como turista pues no tendrías todas esas conversaciones que tienes el sábado Eurovisión no tres sábado

Voz 0313 15:54 especial verdad sí

Voz 0545 15:57 claro que es un país que ha ganado parece que yo soy una experta Bale multen puñetas esa idea pero el se ha ganado varias veces eso sí que lo sabemos Eurovisión pero lo que me hace gracia es que como hacen primero un concurso del muy seguido por las familias y yo estoy de votar y los niños lo ven hace gracia que esté a como una especie de espectáculo familiar en donde los mi editor me dice que está con sus niños tomando comiendo palomitas y refrescos y todos los niños de las canciones hasta que llega al día de Eurovisión está es de bueno estas sanciones la canción comercial que está bien que defienda yo suena oye la me salió mal el año que el año que defendía Salvador Sobral no me han salido no sé qué pero bueno esto es esta bien esta canción comercial que que por lo menos lo tendría que era

Voz 0313 16:54 duele bastante hoy Elvira como has viajado de Estocolmo Gotemburgo por curiosidad

Voz 0545 16:59 pues se vino en tren entre han echado de menos porque es verdad que aquí dicen que todo esto que han muchísimo a los trenes no pero yo iba muy cómodo y eso me ha permitido viajar de esta manera a ver algo de ver algo del país algo de cómo es el campo porque es una manera muy diferente si hubiera venido en avión aunque hubiera dormido el coche no yo creo que la miraba desde el trenes siempre muy diferente y echamos de menos esos trenes de cercanías en España que se desmantelaron un poco con esa fijación del AVE no que que hemos tenido pero te digo que me me gusta esa cosa de estar en un país que no es el miedo irme emprende una ciudad a otra

Voz 0313 17:44 bueno la pregunta de cómo ha viajado Elvira Lindo no suena pregunta caprichosa sino que conecta directamente con lo que nos propone hoy que arrancaría con un con un palabro que es un fin es un término sueco que es Fly Félix Campo que exactamente qué significa este concepto porque esto es esto está cambiando el modelo la manera de viajar entre los suecos cuéntanos qué os Elvira y luego saludamos a nuestro hermano

Voz 0545 18:06 pues yo yo he hablado con chalecos aquí que dicen pero si esto lo conoce todo el mundo digo yo me acabo

Voz 0313 18:13 no que

Voz 0545 18:16 en España además sería como un poco difícil entender el concepto significa Vergüenza de volar mi is it trata de que cada ciudadano pues bueno aparte de que se ha convertido ya en un término que todo el mundo conoce muy popular pero se trata de que cada ciudadano tenga en cuenta lo que contamina un avión cuando se monta este año dos mil diecinueve tiene el propósito el el Estado sueco tiene el propósito de que lo que se mueve en este año va a ser el límite ya de lo que se pueda en un futuro no sé decir que no se podrá volar más pero claro eso son medidas que puede tomar el Estado pero luego está lo que cada ciudadano concienciado con el medio ambiente piensa eh lo hemos hablado alguna vez en el programa carnes el la obsesión y la ansiedad que tenemos por viajar como de tener que conocer todos los sitios todo el mundo como si tuviéramos que conocer todo el planeta no si además que la gente presume de por ejemplo me ha costado ir a Londres los ochenta euros y claro hay que empezar a pensar qué significa ese dinero será muy barato para así pero es barato para el mundo en el que estamos viviendo

Voz 0313 19:31 pues mira esta habrían Towers esta pregunta versión contesta nuestro invitado hoy en Radio oliendo Raúl Gómez buenas tardes

Voz 4 19:37 hola muy buenas tardes Raúl es director de la Fundación

Voz 0313 19:40 hoy de la colección literaria Hojas de hierba y conocido de Elvira Lindo por algo que contamos en su día y que luego recordaré porque es muy gracioso pero a ver con datos decía Elvira la pregunta que plantea es muy clara es decir el avión es el medio de transporte que más contamina

Voz 4 19:53 es el medio de transporte que más CO2 emite por pasajero y kilómetro con con diferencia comparado con el tren por ejemplo emite veinte veces más y además lo hace a una altura a una altitud de más en la atmósfera que hace que el impacto sea mayor no está bien controlado por qué tanto de los mecanismos de los acuerdos de París de la última la la cumbre climática de París como de los mecanismos fiscales de la Unión Europea el queroseno que es el combustible los aviones está exento

Voz 0313 20:23 sea sea este gravamen fiscal sí sí

Voz 4 20:26 está exento de gravamen fiscal no tiene compromisos de reducción entonces es el que menos controlado está por tanto incluso los datos que te aportan los tienes que poner un poco en con cautelas tienes que tomar con cautela recordemos el caso del el Gate de León

Voz 0313 20:43 sí que hubo con Volkswagen pues en

Voz 4 20:45 en el caso de la aviación sino no hay un control son ellos los que te dan los datos irreales y seguramente sean sean mayores además perdón ya te miran con esto que es siempre se miden con el avión vacío con unas condiciones de viento óptima ya sabe la realidad es otra

Voz 0313 21:01 es otra peor todavía oye Elvira has comentado que que que Suecia va a fijar este año un en fin un un límite de

Voz 0545 21:08 el tope

Voz 0313 21:10 es decir para volar fuera para vuelos anteriores para todo como

Voz 0545 21:14 pues yo creo que es parte es para todo porque pero ese tope en realidad lo van a poner los ciudadanos

Voz 0313 21:20 ya

Voz 0545 21:21 por primera es primero hay que hay que despertar las conciencias a lo que significan vuelos no yo luego que tú te reductos tus buenos pero porque es una decisión personal

Voz 0313 21:32 sí sí me gusta

Voz 0545 21:34 a Raúl buenas tardes Elvira como este

Voz 0313 21:37 sí me gustaría que Raúl

Voz 0545 21:40 porque esto es algo más profundo nos dijera que si él cree que los españoles podemos llegar a tener esa conciencia es decir pensar que nosotros tenemos que renunciar a cosas de nuestra vida para mejorar algo que de momento yo creo que en España no está tan pronto

Voz 0313 21:57 que no es

Voz 4 22:00 difícil porque llevamos retraso en todas estas cuestiones con respecto a otros países como pueden ser los de los del norte de Europa no es casual que Greta Tumblr sea sueca en sus padres ya eran ecologistas quizás sus abuelos ya empezaron incluso a plantearse estas cuestiones mientras que a España llegado mucho más tarde y por ejemplo en el tema del avión hay datos que sorprenden muchísimo y uno de ellos es que en vuelos internos dentro de España se desplazan más millones de viajeros al con datos de dos mil diecisiete que nave por increíble que parezca o que en trenes de largo recorrido no es no sólo pensemos en lo los desplazamientos a otros países eso a otros continentes sino que incluso en vuelos internos la gente el avión lo coge con alegría por por los precios no hay no se preocupa de

Voz 0313 22:50 precioso pero la enorme cantidad de aeropuertos que tenemos

Voz 4 22:53 pero bueno si hay de las islas también que tenemos claro si en la es verdad que España sí es un país grande para empezar comparado con con la mayoría de los países de Europa pero pero enzimas que tiene dos archipiélagos como son Canarias y Baleares que que es muy complicado desplazarse es en avión ir en barco pero los tiempos son otros pero fíjate que esos tiempos también se pueden se pueden asumir también se pueden asumir el el nosotros nos desplazamos en avión pero no viajamos en avión no hay viaje

Voz 0545 23:24 claro rebajas de un avión

Voz 4 23:27 estás en otro sitio mientras que siete desplazados por otro medio de locomoción hay viajes

Voz 0313 23:31 toca con toda la vida del tren hace un momento verdad deberá

Voz 4 23:33 claro efectivamente claro

Voz 0545 23:36 yo creo que es que ha cambiado el el la la manera de volar aparte que creo que hay de viajar de aparte creo que creo que hay mucha ansiedad con respecto a denso no y que además también las profesiones nos han forzado a veces a tener una vida internacional que es un poco absurda es decir que tú vas a los aeropuertos y estás viendo y científicos que vuelan de un lado a otro arquitecto estrella que tienen que tener edificios en todas las mujeres del mundo escritores que tienen tira a las ferias porque si no no van a ser conocido yo creo que también tiene que cambiar un poco nuestro concepto de de de viajar ID vivir es decir que ahora con Internet tenemos la posibilidad de comunicarnos casi casi presencialmente con lo cual es que hay que reducir los viajes ya para todo esto no sé si os acordáis de la emoción que era pues cuando eras joven viajar en tren lo que se fueron Europa ir de un lado a otro como decía Raúl machito

Voz 1826 24:40 oye el otro día nos estuvo contando aquí el ilustrador de la versión de la novela gráfica de Soldados de Salamina como él se había documentado yendo a todos los sitios por los que pasa la la narración el relato pero yendo a todos los sitios a través de Google Earth exacto decir citando por ejemplo una fachada que necesitaba documentar para para ilustrar la novela pues yendo a través de a través de una pantalla de ordenador vamos

Voz 4 25:04 vivimos en una época del auge de los medios de comunicación virtual como es videoconferencias en cualquier teléfono lo tenemos todo sin embargo estamos potenciando los medios de transporte voy a dar un dato más soy pesa

Voz 0313 25:17 no los datos son fundamentales ahora mismo en este es

Voz 4 25:20 instante hay más de un millón de personas volando ahí en todo momento hay más de un millón de personas volando y puede que ahora esta ahora sea dos millones los que haya hay una página web en el segundo claro ahí hay una página web Flight veinticuatro punto com que te dice en tiempo real cuántos aviones comerciales ahí en el aire yo era consultados

Voz 6 25:39 esto es a lo largo del día de hoy aquí estaba entre doce mil y quince mil

Voz 4 25:44 aviones comerciales de gran tamaño no aviones militares no avionetas solamente aviones comerciales de gran tamaño pensar eso en todo momento y más de un millón de personas surcando los aires además tenemos los humanos la facultad perdona Elvira de volar que siempre ha sido un sueño de la humanidad y somos capaces de cumplir nuestros sueños yo por eso soy optimista pues también somos capaces de convertir nuestros sueños en pesadillas y es lo que está pasando con el con el transporte aéreo

Voz 0545 26:13 a ver yo creo que podremos hacer mucho los medios de comunicación por esto porque el caso es que en países como Suecia o Alemania que me parece que son los que tienen más

Voz 0313 26:25 sí mucho me equivoco más conciencia

Voz 0545 26:27 ecológica el tema del medio ambiente está continuamente en los medios de comunicación no es algo que de repente aparezca sino que aparece todos los días contaba Gaspar Cano el el editor que hay un periódico importante aquí que hay allí en un texto al que tú puedes acceder ya ser el ya ya ser es para saber qué conciencia tienes cuanto gastas tú no entonces ya hacia una serie de preguntas de cuáles son tus costumbres diarias de cómo te mueves de cómo evita que es lo que comes de de como dice y un hechas la basura adecuadas en fin de todas esas cosas en todos al final pedir de un once citas dos tierras una más de un dos en estas una más que tiempo

Voz 0313 27:13 fíjate mañana mañana que se celebra el Día Mundial del Reciclaje el otro día contábamos aquí en La Ventana esta noticia el submarino que es es su que baja la fosa de las Marianas casi once mil metros encuentra la bolsa de plástico claro es que el mensaje que envía eso y plástico fabricamos hace apenas cuarenta años no hace tanto y en ese tiempo imaginados las corrientes se tal el de todo el tiempo pero está ahí a esa profundidad osea está por todas partes se estamos hablando de un de una necesidad de transformación muy profunda de muchos de nuestros hábitos se de muchos sea la más ambiciosa es muy ambicioso pero es inevitable ya empezar

Voz 4 27:51 cuanto antes es porque sino va a ser más difícil perdono

Voz 0545 27:56 decía Raúl que hay que ser optimista Raúl cuando tú llevas muchos años en esto como ha sido notando la evolución de cómo los españoles que pensaban los españoles sobre estas cosas cómo lo ven ahora porque me España incluso la izquierda era muy de ridiculizar el activismo ecologista como crees que que ha cambiado

Voz 0313 28:19 es cierto en la izquierda

Voz 4 28:21 el el movimiento minero siempre ha sido una una tradición pues defenderlo con uñas y dientes sin pensar en el impacto ambiental que que tenía el carbón si ha habido una evolución sí que sí que se ha empezado a entender que no se puede consumir todo el combustible sólo por el hecho de que esté disponible aparte de que comercialmente no era no era rentable ampliándose esa visión hay es lo que decía que llevamos una décadas de retraso también nuestra clase política tiene que es responsable de afrontar el gran reto que supone una transición al cambio climático a una economía adaptable al cambio climático y no lo está haciendo y eso eso es

Voz 0313 29:02 porque los mensajes que lanzan los políticos son

Voz 4 29:04 en los que muchas veces se defienden luego en las conversaciones con los amigos con la familia

Voz 0313 29:08 en los bares efectivamente pues quedémonos de verdad con este concepto que hoy nos ha descubierto los ha tapado Elvira Lindo desde Suecia el fraile vergüenza de volar vergüenza de volar para dejar vivir

Voz 29 29:22 eh

Voz 30 29:25 con de de de

Voz 2 29:50 Raúl Gómez muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros un placer Elvira Lindo un beso cuya te mucho

Voz 25 29:57 un

Voz 2 30:00 sí

Voz 31 30:07 abren libre libre me enseña la hora corta las volver a ser tú vas a ser

Voz 25 30:32 vive

Voz 29 34:06 así lo que pasa es que

Voz 1915 34:18 el cambio climático es una realidad y la preocupación es cada vez mayor cada viernes Solos jóvenes estudiantes

Voz 2 34:24 los que se manifiestan en los llamados viernes para el futuro

Voz 1915 34:27 duro exigiendo a los políticos que adopten medidas contra el cambio climático y algo están logrando el pasado día uno el Reino Unido se convirtió en el primer país en declarar la emergencia climática desde hace una semana hacía lo mismo el Parlamento irlandés y a él le ha seguido el cantón suizo de Zúrich Jesús Martínez Linares es investigador y embajador contra el cambio climático de la Fundación algo

Voz 28 34:49 por señores que no solamente doce años pocos del treinta pues realmente intentara cruzarlo de ese dos de para que lo clásico no sean irreversibles

Voz 1915 34:59 el Parlamento Europeo ha aprobado una normativa que prohibe usar objetos de plástico de usar y tirar ley que entrará en vigor a partir de dos mil veintiuno Se trata de eliminar utensilios como por ejemplo las páginas de plástico según las cifras se ha calculado que en Europa se llegan a utilizar alrededor de treinta y seis mil quinientos millones de páginas al año que pueden tardar en descomponerse unos quinientos años en España organismos como paradores concienciados con el cambio climático están cambiando progresivamente su política medioambiental Águeda Areilza ex directora de desarrollo corporativo de Paradores

Voz 1739 35:34 empezamos a sustituir las pajita y los vasos de plástico por otros de materiales biodegradables que son de Pla o de cartón con esta decisión paradores vamos a evitar el uso de más de setecientas mil páginas de plástico cada

Voz 1915 35:52 Europa ha tomado conciencia pero nosotros no podemos quedarnos atrás Jesús Martínez Linares

Voz 28 35:58 el caso de España bueno yo lo publicó en el dos mil científico de Greenpeace consultas que para nosotros somos no solamente eso el país lo más afectado por el cambio climático sino que estamos perdiendo desde el minuto uno el gran país afectado económicamente por el cambio climático ha sido España Pargo concienciación ciudadana de una escala de cero

Voz 1915 36:18 por eso hay que aplaudir iniciativas como las de Álvaro Salmerón cofundador de relevo una empresa valenciana que fabrica bolsas de basura a partir de plásticos o el nacimiento de piel de atún el primer movimiento ciudadano español que nace para luchar contra el cambio climático Luis Prieto es su fundador

Voz 41 36:35 sí es el momento de los científicos escucharán los investigadores escuchar a la gente que se dedica al mar hay que cambiar radicalmente el foco en la agenda de lo que es prioritario y lo que no

Voz 2 36:48 europa

Voz 5 36:49 espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 1155 37:44 que tenga una especie de lo que vamos a hacer esta tarde lo que vamos a reivindicar los que vamos a defender ese era ese es el belga

Voz 0313 37:52 el indicar si si tiene un abrazo

Voz 1155 37:56 un disco quedamos ahora se ha originado en los Estados Unidos ahí lejos fíjate lo que son las cosas

Voz 0313 38:02 hoy en La Ventana de los clásicos efectivamente vamos a rescatar a uno de los grandes compositores españoles de la primera mitad del siglo XX hablamos de Manuel de Falla uno de los muchos nombres de la cultura que tomó las de Villadiego cuando Franco ganó la guerra en su caso el exilio lo pasó en Argentina donde se quedó hasta hasta su muerte a pesar de los reiterados intentos del régimen para qué a regresar a España ni la promesa de una pensión vitalicia que no está mal como promesa vi la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio nada sirvió para para que volviera hoy nos sigue quedando su música como es obvio pero esa música como la de otros compositores españoles no acaba de ser conocida en todas partes por ejemplo en Estados Unidos el nombre de Falla pues no es uno de los que aparezca frecuentemente en la lista de los de los más relevantes no al menos hasta ahora cuidado porque este pasado verano se celebraron dos conciertos uno en Nueva York también unos talleres y unos encuentros y lo más importante se ha grabado un disco que menos de media hora por cierto se presenta en Madrid en la Residencia de Estudiantes un disco con dos de las obras más conocidas de Falla

Voz 2 39:05 el amor brujo el Retablo de Maese Pedro

Voz 23 39:26 eh

Voz 0313 39:42 Juan Ángel Gil Ordóñez buenas tardes bueno está bienvenido a La Ventana qué tal un placer y un honor estar aquí con vosotros esa historia global transversal de la música de un compositor español y un disco que nacen Estados Unidos saber cómo es la traducción de todo esto pues mira yo llevo ya unos veintitantos años a la lata en Estados Unidos todo lo que puedo para qué Ter en de que tenemos una música espectacular lo que ocurre que no hay que dar mucho la lata porque en cuanto lo tocan la obsesión aquí la misión es que los norteamericanos igual dicen pero cómo es posible que nosotros lo que buscamos esto

Voz 1186 40:19 sí

Voz 0313 40:20 porque es increíble entonces este este es el resultado de muchos años también de de trabajo

Voz 1186 40:27 sí sí bueno para mí Manuel de Falla es la figura clave de la música no es todo el siglo del siglo XX siglo pasado

Voz 0313 40:37 así que estoy muy orgulloso de yo creo que es la primera vez es polen a lo mejor va a ayuda yo creo que la primera vez que estas dos obras toca una orquesta norteamericana eleva salen a García Lorca Elena esta Elena García de Paredes que es gerente de la Fundación Archivo de Falla sobrina nieta del compositor buenas tardes Elena

Voz 2 40:54 hola bienvenida la verdad es que te vamos a responder a la pregunta

Voz 0313 40:57 yo planteaba si estas una bolsa eh por qué

Voz 2 40:59 verdad que soy la voz del archivo y que Debejar verlo todo creo que sí pero podría meter la pata como se han tocado pero esta versión original el retablo You Cruise la primera vez que una orquesta norteamericana plas saque un orgullo mal no para lo importante lo que dice que que sean los músicos a Il lo toquen el público americano me consta que cuando escuchan esta música

Voz 43 41:24 está la adoran porque es así

Voz 0313 41:27 Juan Ángel tú ya sabes que es La Ventana de los clásicos tiene una vocación eminentemente divulgativa por lo tanto cualquier oyente que éste ahora escuchando la radio así Manuel de Falla me suena El amor brujo por descontado que tal que más le podemos contar no sólo de su perfil de su biografía que algún alguna pincelada de ha dado sino de su de su retrato como compositor de de del género de las de la particularidad de toda la evolución que supuso su su irrupción en la música

Voz 1155 41:51 bueno por dónde empezaría a esto yo desde luego empezaría recomendando que se a los que no lo conoce lo que es es Kutxa en honor de Falla que escuchen la música Kaiser no pueden en vivo que lo escuchen en este disco de Naxos porque son dos obras emblemáticas aparte de eso yo creo que Manuel de Falla supone una síntesis de lo que es estar en el en lo más vanguardista en aquel momento de Europa con el impresionismo boxeo relaciones con David y Ravel con Picasso

Voz 0313 42:18 va a ser también por un lado otra

Voz 1155 42:21 arte ese lado de fascinación por las raíces populares que ese bueno tiene un momento simbólico que se concurso de cante jondo que organizó en Granada y luego tiene obras que tiene ese mundo de las

Voz 0313 42:35 el de descubre el flamenco con el se enamora del flamenco el cante jondo en la época en Madrid básicamente no él sí sí sí sí

Voz 1155 42:41 sí pero lo voy a concurso lo hace Granada en un momento determinado y luego dentro de concurso o después del concurso o en paralelo con todo esto pues hace obras gitanas como la obra digital sería apura entonces claro resulta que fíjate en este programa que estamos comentando hoy preferentemente tenemos una muestra de lo que es el mundo flamenco el mundo gitano llevado a las presiones y eres más el emblemáticas por así decirlo y luego en el en el otro en el lado oculto por así decirlo que decíamos antes en la influencia tiene contacto con otros compositores se inspira en un episodio de Quijotes

Voz 0313 43:20 capítulo de la segunda parte verde títeres de casi por

Voz 1155 43:23 que bueno que que es una cosa que es una delicia de principio

Voz 44 43:44 eh

Voz 45 43:51 le

Voz 25 44:03 Amor brujo

Voz 0313 44:04 para quien no lo sepa cuenta cuenta la historia de Candela que es una chiquita una una muchacha gitana que que se enamoró de un gitano este gitano era en fin era mujeriego celoso palmo no está tras un tiempo aparece otro que se llama Carmelo que la corteja y que ocurre que el fantasma que el espectro delante cree que empiece y a a meterse entre medias no daré más detalles pero al final al final triunfa el amor y la vida sobre el pasado la muerte con todo lo que supone verdad ese ese ese mensaje y esa transmisión de valores no totalmente totalmente es una historia de amor muy española verdad

Voz 1186 44:43 mira es una obra como decía muy bien Juan Ángel esas fuente de inspiración de lo popular de las raíces de su tierra en el mar de Cádiz que abre el amor

Voz 1 44:57 no todos

Voz 1186 45:00 pero está ahí y luego por otro lado importantísimo también la historia el pasado no Tomás Luis de Victoria el las los músicos maravillosos del siglo XVIII que es lo que inspiran el retablo entonces esa es para mí una de las características importante de este disco que reflejan

Voz 0313 45:20 dos mundos

Voz 1186 45:21 la creación extraordinaria falla Elena qué maravilla Ike Ike Iker simbolismo

Voz 0313 45:26 cuántas cosas que sea la Residencia de Estudiantes el lugar donde se va a presentar Bono vais a presentarte como en un ratito

Voz 43 45:33 la ciencia estudiantes que es una institución que acoge acogió hoy siga acogiendo tantos artistas y que que siempre Nos abre sus puertas es que yo creo que ya todos los años tenemos un dato interesante en la residencia volviendo la brujo me gustaría decir que hay dos temas que están escondidos que dar a conocer por una parte tiene que ver con el archivo la partitura El amor brujo es un maravilloso misterio que desveló un musicólogo Antonio Gallego hay hilillos reconstruye esa obra Igual no gracias a él se ha podido volver a escuchar estaba totalmente dispersa y luego por otra parte otro secreto muy buen muy bien guardado que ya se conoce que es la autora del libreto que es María alejarla sí que es una mujer no su sumario el nombre del marido detrás de esta colaboración entre María Martínez Sierra María alejaron el Manuel de Falla una historia de pasión yo no voy a decir pasión amorosa pero desde luego de una autor la pasión que se reflejan en la música es decir trabajaron mano a mano lusos y además en un tiempo récord porque Manuel de Falla era un compositor que tardaba mucho en componer el Amor brujo creo que fueron meses de trabajo

Voz 6 46:43 fue una cosa muy excepcional Elena

Voz 0313 46:47 su madre le contaba anécdotas e historias y vivencias a algo concreto de la vida de Manuel de Falla pues ya ya pero

Voz 43 46:57 la crítica eso fue transmitido lo muy pocas porque mi madre nació en El Salvador vino a España con siete años y él mismo verano que al mes Manuel de Falla ha salido para Argentina con lo cual solamente recuerda ese verano lo recuerdo inolvidable Illa siempre dice que cuando ella se porta bien él les dejaba escuchar cómo tocaba el piano

Voz 2 47:17 bueno yo yo viviría para poder es sí

Voz 46 47:23 en la verdad es que

Voz 1155 47:26 yo creo que que es una maravillosa conservadora dentro del archivo que tiene ahí fundamental para que la obra de de Falla se conserve como se conserva de lo que ha dicho pues efectivamente Antonio era llevo editó un libro fíjate de más de trescientas páginas sobre sólo sobre la muy brujo que se esta vez se pone en la versión original la de mil novecientos quince que las que se pone menos luego ya Se recordó cómo se adaptó como ballet todas estas historias yo destacaría también dado que la hemos escuchado que Ángel Gil Ordóñez ha contado con una cantaora gitana verdaderamente sensacional para este repertorio como es esperanza de acordar

Voz 1186 48:08 mira primer encuentro con esperanza en el año dos mil fue la primera vez que la traje Estados Unidos bueno precisamente en una eh concierto de esta versión de mil novecientos quince han ido en varias ocasiones para mí es en fin su acercamiento a la obra es absolutamente excepcional ya contando el día

Voz 32 48:36 veremos lo que con tanta mala partía

Voz 42 49:19 ah

Voz 2 49:37 yo quería preguntarle pero este disco esto es un tributo es un homenaje es una reivindicación que obtiene un poquito de todo

Voz 27 49:46 este disco es una nueva mirada la obra es una mirada desde el otro lado del Atlántico

Voz 0313 49:54 bajo homilía

Voz 1186 49:56 de española pero con la espontaneidad del que no tiene tradición la tradición es maravillosa pero también tiene algunos problemas y es que la tradición a veces nos ciega o lo que está escrito entonces yo con estos músicos he redescubierto la obra también muy claro mis genes me llevan a hacer unas cosas unos tempos pronto con esta orquesta el perspectiva ensemble porque es precisamente un grupo de música de cámara con quince personas esto está escrito para quince instrumentos estáis cuenta dice es increíble el sonido que consigue Manuel de Falla con quince instrumentos las texturas los timbres pues con ellos yo me he dejado llevar un poco les les sea más espontaneidad Irving encontrado cosas que antes no había visto entonces es una nueva mirada que a mí me ha ayudado mucho a ver a Falla desde fuera desde lo otro no yo creo que esa versión es lo que para mí es más importante es decir con aquella no de maravilla conejos con los ojos de fuera del que no tiene el que no lo conoce pero revela eh ha sido un poco revelar todo lo que había ahí sí

Voz 0313 51:12 iba a decir prejuicios no sería la palabra pero algo parecido al si algo muy conocido es muy trillado verdad yo

Voz 1186 51:21 esto para mí para mi gran satisfacción es eso eso esa espontaneidad de de de de releer las cosas con con esa mirada de los niños también no porque de esa ignorancia bendita ignorancia de él que no tiene referencias no decir bueno pues lo que decía vas Si tú eres incapaz de descifrar de lo que está escrito de la música de las notas la el tempo la expresión que te va a decir una notación en italiano Allegro como estos así pero es incapaz la música insta no entonces para mí lo más importante

Voz 2 52:11 y qué curioso Juan Ángel o que llamativo tampoco es el primer caso de la Historia ni mucho menos que en el estreno no triunfó mucho falla el Amor brujo

Voz 0313 52:19 no hay que tuvo detractores tuvo pega incluso el el replanteo las partes cantadas verdad es momento no no no acabó de triunfar

Voz 1155 52:28 las versiones pero como tú muy bien dices no es la única obra son muchísimas las que mientras se van adaptando de hecho la respuesta

Voz 2 52:36 ese es celebró ayer una versión oral

Voz 1155 52:40 la versión original que era con partes cantadas y habladas se fue depurando hasta hacer una versión sólo orquestar ya está hacer una música para un ballet que es como yo creo que mayoritariamente en nuestros días esta representando no

Voz 2 52:56 Helena me gustaría que contarles a los oyentes de La Ventana de qué material guarda el archivo

Voz 1155 53:00 sí

Voz 2 53:01 uy si bien no me gustaría apabullar pero que ya pedir ayuda aquí apoyo por los números

Voz 43 53:07 el y muchísima información muchísima documentación Manuel de Falla era tan genial que guardaba todos y cada uno de los esbozos de las borradores de cartas estamos hablando de un fondo epistolar de unas veinticinco mil cardado

Voz 0313 53:21 Toni partituras abrió partituras estamos salas

Voz 43 53:24 con unos seis mil manuscritos pero lo bonito es que el investigador o quién esté interesado en mí de Falla puede encontrar desde la primera idea hasta la realización final es decir todo ese proceso creativo bueno y algo tan curioso yo aprovecho que estoy aquí en la radio

Voz 2 53:39 claro que hemos tenido hasta un mes

Voz 43 53:41 eco que está haciendo un estudio clínico de Manuel de Falla conservamos sus radiografías análisis clínicos bueno yo es impresionante

Voz 0313 53:50 con qué objeto con qué objeto

Voz 43 53:52 no pues porque la salud de días pero es cierto

Voz 0313 53:54 muy enfermiza era un hombre enfermo muy

Voz 43 53:57 pero hay realmente eso le afectó mucho en en su trabajo aunque hay un momento a partir de los años veintiséis que él se queja permanentemente en las carpas de que no puede trabajar porque el cuerpo no le acompaña

Voz 2 54:10 claro

Voz 50 54:22 no

Voz 0313 54:33 hemos hablado largo y tendido del del Amor brujo pero decíamos al comienzo de esta conversación que el disco el disco que se presenta en un ratito en la Residencia de Estudiantes incluye dos obras El amor brujo El retablo de Maese Pedro este texto antes lo lo comentaba de pasado Juan Ángel se basa en un capítulo concreto de la segunda parte del del Quijote cuenta una historia muy curiosa y realmente lo de la ejecutivo de deliciosa yo creo que le cuadra bastante bien no porque coincide en un titiritero con toda su tropa ahí Donkey J Sancho Panza en un en un lugar concreto no en la obra que se representa Se cuenta el caso de una de una francesa esposa de don callejeros a quién tenía cautiva a un rey moro la liberación por parte del enamorado de esta dama con el final de persecución por parte de los moros llegados a este punto Don Quijote aterriza por ahí no se da cuenta de que se trata de títeres que está representando una obra destruye el teatro los muñecos en fin una

Voz 51 55:29 era de en fin típica de

Voz 0313 55:31 del universo quijotesco los Juan Ángel

Voz 1155 55:34 sin duda pero yo creo que es dentro de las obras que se han hecho sobre Don Quijote es una de las obras que es más afín al espíritu con esa especie ingenuidad de generosidad y buscando oye el que el que los dos amantes puedan huir que es que en un momento determinado no les pille de más y entonces yo creo que en ese sentido y siendo una obra breve porque sí la obra en un acto nada más no es una obra no es una ópera al uso por así decirlo el te han en el programa de hoy un cambio un poco de de de tercio yo que he sido siempre como muy admirador de obras como La Atlántida mucho a España Concerto para clave Chamba lo fueron está escuchando estos fragmentos que estamos escuchando el Brujo hoy de de de la obra quijotesca y además el retablo me está pareciendo todo como muy como algo a redescubrir de nuevo enlazando con lo que decía Ángel era un momento determinado que estas obras las dejas de escuchar en un momento determinado las escuchas de nuevo