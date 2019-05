La Ventana (16/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1826 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias Josu Ternera ha ingresado ya en una prisión francesa después de haber prestado declaración ante el juez Pedro Blanco sí terneros sido detenido hoy en la región de Alta Saboya sobre el PP

Voz 1715 00:15 en una orden de busca y captura para cumplir una condena de ocho años de cárcel José Magín

Voz 0760 00:20 Josu Ternera va a pasar los próximos dias en la prisión de bombín a la que ha sido conducido después de prestar declaración ante un juez de esa misma localidad el exdirigente tiene ahora diez días para apelar la condena a ocho años de cárcel que le fue impuesta en dos mil diecisiete a partir de ahora las autoridades francesa van organiza su traslado a una cárcel de París por cierto que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido a la Audiencia Nacional que prohiba un acto de homenaje a Ternera organizado para este sábado en su localidad natal en

Voz 1715 00:47 Cantabria dos candidatos de Podemos en el Parlamento autonómico han abandonado el partido después de que la Guardia Civiles haya encontrado una instalación acondicionada para el cultivo de hasta quinientas plantas de marihuana Santander Miren Azkarate si los arrestados son Rocío

Voz 1593 01:01 Pérez San Emeterio de treinta y seis y treinta y siete años candidatos de la lista autonómica y también de la candidatura de Podemos Laredo a las elecciones del próximo veintiséis de mayo la Guardia Civil seguía su pista desde el pasado mes de enero y finalmente ayer miércoles se procedió a su detención como presuntos autores de un delito contra la salud pública en él

Voz 1480 01:19 el registro del chalé se encontraron dos sacos

Voz 1593 01:22 de dos kilos de marihuana seca junto con una compleja instalación para el cultivo de quinientas plantas se pudo acreditar también un enganche ilegal de luz a la red eléctrica para alimentar la instalación según fuentes del partido ambos han abandonado la formación morada ya han firmado un compromiso para renunciar a su acta de concejales en caso de resultar elegidos ya que la lista ya no se puede modificar

Voz 1715 01:42 el Tribunal Constitucional tiene ya el recurso presentado por el PSC contra el veto del Parlament a Miquel Iceta como senador de designación autonómica el Tribunal no va a entrar a analizar este asunto hasta la próxima semana nuevo y llamativo descubrimiento científico las chinches son más antiguas que el hombre de hecho sólo una de las especies más longevas de la tierra convivieron dice ese hallazgo con los dinosaurios nos lo cuenta Javier Gregori

Voz 0882 02:06 hace cien millones de años los dinosaurios dominaban la Tierra pero con ellos también encaminaban las chinches estos molestos parásitos que es alimentan ahora de sangre humana Ésta es la conclusión de un equipo internacional liderado por la Universidad británica de Sheffield que ha comparado el ADN de docenas de especies de chinches para poder determinar cómo han evolucionado este estudio también ha revelado otros datos no menos interesantes por ejemplo una nueva especie de chinche invade a los humanos aproximadamente cada quinientos mil años al menos esta investigación servirá aseguran sus autores para diseñar mejores medidas de control de esta auténtica plaga vamos

Voz 1715 02:43 la información del deporte Jesús Gallego tenis

Voz 0919 02:45 Esther mil de Roma la noticia de ahora mismo es que Fernando Verdasco se ha clasificado para cuartos de final ha derrotado al ruso Caixanova su rival en esa ronda saldrá del partido de octavos que va a empezar a jugar Rafa Nadal dentro de media hora ante el georgiano Bassi balas Billy recordemos que en el cuadro de octavos de final

Voz 0827 03:01 jugaban dos españolas Garbiñe sea

Voz 0919 03:04 tirado por lesión y Carla Suárez ha perdido con la belga Bert en sí en el Giro de Italia sexta etapa con noticia porque una escapada ha llegado a término ya ha cambiado completamente la general el nuevo líder es el italiano Valerio Conti el mejor español ahora es José Joaquín Rojas que ha sido tercero en la etapa se coloca cuarto de la clasificación general que dirías que es la cultura pop

Voz 1 03:25 leía hasta su cuerpo la música el arquero en diseño gráfico aguanto el vale ahora cuál es tu canción favorita del pop que sabes acerca del pop

Voz 3 04:02 S

Voz 1 04:05 si los informativos

Voz 1826 06:18 son las siete de la tarde y seis minutos las seis y seis en Canarias es dieciséis de mayo y como todos los años por estas fechas enseguida vamos a empezar a hablar todos de la selectividad la selectividad a la prueba de acceso a la universidad va a convertirse enseguida en uno de los temas en uno de los asuntos estrella de hecho ya lo es para muchos estudiantes de bachillerato que ya anda dado las clases como tal regladas están centrándose en preparar ese examen pero se han preguntado quién más está centrándose ahora en que el examen salga como uno tiene previsto que salga cómo se puede proteger para que no haya filtraciones un examen tan temido tan preciado algunos piensan que está en el eje de lo que les va a marcar el futuro un examen como el de la selectividad Celso Rodríguez presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia señor Rodríguez profesor qué tal buenas tardes muy buenas tardes igualmente muchas gracias por asomarse esta tarde a La Ventana usted pertenece a esa comisión desde hace ya unos cuantos años no desde mil novecientos ochenta y siete

Voz 9 07:20 los forma parte de la de lo que son está con los distintos presidentes de las comisiones delegadas ahora soy el presidente de la Comisión Interuniversitaria digamos que hay veinti seis comisiones para examinar de distintos lugares de Galicia y yo presido esa comisión general usted profesor de monte bajo

Voz 1826 07:39 Becas de de álgebra y como presidente de esa comisión qué responsabilidad tiene usted para que el examen de selectividad salga tal y como está previsto

Voz 9 07:48 bueno yo tengo una responsabilidad compartida hay tres personas que conocen los exámenes que van a caer esos días de las pruebas digamos que hicimos el nombramiento de esas personas y hacemos todo el proceso para que esos días que las cosas funcionen

Voz 1826 08:07 cómo tienen que funcionar eh vamos por partes la protección por ejemplo que hoy hoy en día cuando estamos hablando de proteger documentos y sobretodo con con la red con las nubes con la vulnerabilidad que hay pero por una parte bueno yo he llegado a Aller por qué se protegen estos exámenes además de lo virtual en lo físico en cajas fuertes en coches blindados

Voz 9 08:29 pues si estos exámenes ese hacen en ordenadores que no están conectados a la red los profesores que hacen los exámenes los entregan todavía en un pen drive está prohibido entregarlos por correo electrónico el medio electrónico en los imprimen los tres responsables de de las pruebas cada coordinador de materia entrega seis exámenes distintos y después es sortea uno que es el que cae en las pruebas de Selectividad o sea que los personas que ponen los exámenes el bueno conocen seis exámenes no saben cuál va a ser el que va a caer no

Voz 1826 09:08 sí claro no sé si en el resto de comunidades pero por lo que a usted le le corresponde dentro de su ámbito he leído que que en Galicia se está sobre todo insistiendo en la consigna de que Abbas el tímida por favor las orejas a la vista porque tú adiós e intenta acudir con algún pinganillo de comunicación externa

Voz 9 09:28 sí bueno es difícil ponerle puertas al campo

Voz 1826 09:32 ya

Voz 9 09:32 pero tenemos que procurar lo nosotros somos responsables de que esto sólo uno se miden en igualdad ir por lo tanto somos muy rigurosos y procuramos ser no y es que uno nunca puede poner la mano en el fuego en esas cosas no pero sí que somos muy rigurosos si somos y muy drásticos digamos en esos temas somos los secretamente digamos que podemos ser un expediente aún al uno que se copie en un examen no aparte del examen

Voz 1826 10:05 ya ha habido en los últimos años Le cuento le le pregunto a usted por por la experiencia a la que aludía vamos antes ahí hay muchos episodios así desagradables en los que se haya tenido que expulsar que se haya tenido que que llamar la atención algún alumno

Voz 9 10:22 no es no es bastante normal que alumno intente preguntarle al lado oye cómo es esto bueno uno tampoco está en esa dinámica de de de la espada X que les encima pero sí es cierto que hay casos edades pues alguna intento de suplantación de personalidad y bueno eso son ya casos graves sin motivo de

Voz 1826 10:43 ante el plenario claro con todos los dispositivos que hoy en día tenemos a nuestro alcance que es lo que no se puede llevar a la Selectividad ninguno de ellos no se puede ir con un reloj inteligente el teléfono móvil imagino que también está prohibido calculadoras

Voz 9 10:54 no se puede entrar con ningún reloj de Digital en el aula porque es muy difícil ya distinguir los relojes parecía un relojes normales por lo tanto no se permite no se permiten teléfonos móviles no se permiten calculadoras que tengan funciones de programación de pantallas gráficas porque eso permitiría tener programado las respuestas por ejemplo permitiría pues algunos problemas pues que se lo dieran resuelto y también que es más llamativo es obligatorio mantener los pabellones auditivos despejados de

Voz 1826 11:31 exacto el ingreso en ESO siguen insistiendo eh es decir resumiendo profesor hay que ir con un bolígrafo ya está

Voz 9 11:36 hay que ir con un bolígrafo nosotros debamos el papel es la selectividad Bau son relativamente sencillas lo pasan muy mal la primera hora después en y ya saben que que bueno

Voz 10 11:49 no que este es un examen más que como los mucho

Voz 9 11:52 es que hicieron en sus centros de enseñanza media no

Voz 1826 11:55 cuando empiezan exactamente hay en Galicia profesor

Voz 9 11:58 en Galicia tenemos exámenes el doce trece y catorce de junio

Voz 1826 12:02 muy bien se lo tiene estudiado ya de este año entonces

Voz 9 12:05 sí bueno llevamos trabajando en ello desde diciembre en que le pedimos a los profesores que preparen los exámenes lo recogemos en febrero y tenemos las previsiones en estos días pues para tener la reunión con todos los directores y secretarios presidente secretaria de las comisiones delegadas

Voz 11 12:27 sí bueno claro está estanca momento canasta esperamos eso confiamos pues buena selectividad y que saque muy buena nota Celso Rodríguez muchísimas gracias muchísimas gracias a usted muy buenas tardes

Voz 1826 12:39 bueno una vez hecha la Selectividad o incluso antes porque les vamos a hablar de una una red social particular es una red social sobre la comunidad universitaria que tiene además su punto de partida sumó su punto embrionario en una red creada por tres alumnos en la Universidad Autónoma de Barcelona y que imagino que a la comunidad educativa en general y sobretodo ya digo desde el bachillerato a la universitaria les va sonar es esto de patata brava como decía una red comunitaria algunos dicen que es como el Trip Advisor de de esa red de esa comunidad Antonio del Moral qué tal buenas tardes muy buenas Antonio Morales responsable de marketing y comunicación para España y Latinoamérica de Doc City la empresa que gestiona patata brava es decir que esto son palabras mayores estamos hablando de cómo nace cuando fue por el año dos mil dos mil dos no

Voz 12 13:30 dos pero ha crecido ha esto es si se quiere estudia Facebook en Chile

Voz 1826 13:36 sí sí

Voz 12 13:39 pues el pionero de las redes sociales en en España sobre todo para el sector universitario

Voz 1826 13:45 claro estamos poniendo como el ejemplo del Trip Advisor aquello de las valoraciones otros es como Eli M D B también del mundo universitario porque ahí se intercambian también se pueden llegar a intercambiar apuntes pero sobre todo lo que tiene mucho éxito es la valoración que le ponen alumnos a los que han sido sus profesores

Voz 12 14:05 sí efectivamente hay una sección que se dedicaba a la suya ciudades dentro de esta sección estado las todas la afección de profesores y cada profesor pues tiene comentario si hiciéramos también frases críticas delantal de Acciona cuál es no muchos es para poder elegir y su carrera asignaturas

Voz 1826 14:27 más ir con la evolución que ha tenido esta este punto de encuentro esta red social de patata brava desde sus inicios ya digo por parte de tres estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona tres estudiantes de la Facultad de Periodismo donde imagino que había como cierta libertad hoy en día el sistema de funcionamiento continúa siendo igual

Voz 12 14:49 y esto modo está ante la integración que existe el usuario seguiría teniendo toda la libertad para digamos e introducir comentarios sobre los profesores el lo que en realidad acarreaba algunos problemas algunos profesores lógicamente por cierto todos de acuerdo con lo cual abre estamos pensando en un sistema en el que todas las dos comentarios soy desmarque de que pierde introducción viene moderados no censurado sino moderados sí cualquier comentario negativo siempre que no sea ofensivo siempre que obviamente no lo han no afecte al a la a la actividad de un proceso tiene publicado del resto obviamente son son alucinado

Voz 1826 15:32 claro porque tampoco funciona yo me yo me tengo que acreditar como alumno de una universidad de una facultad determinada para poder intervenir en esos no sé si debates las opiniones cómo funciona

Voz 12 15:46 no es como como en cualquier red social los plataforma de intercambio tú Teresitas con tus datos cuando te registren obviamente cuál es tu voz a ver cuál es la carrera estás estudiando idiomas porque si conseguimos ofrecer contenidos que el usuario adquiere una vez que te ha registrado tienes acceso a ciertos servicios entre estos es vicios estaba la posibilidad de poder hacer un comentario acerca del profesor que estaba siguiendo de la asignatura de citabas siguiendo idioma la cosa que ha cambiado es que ahora nosotros estamos moderado este tipo de actividad de manera que haya una coexistencia entre lo que son profesores y estudiantes de manera pacífica de manera que los profesores se sientan ofendidos hilos puede conseguir tantos opinión que estar cortante

Voz 1826 16:34 claro porque se observa se modera de alguna forma también la calidad de intercambio de conocimientos de apuntes por ejemplo que sí

Voz 12 16:42 efectivamente nosotros a diferencia de lo que era la captaba nosotros apostamos más por por un sistema un poco más serios de que nosotros no somos un sustitutivo de de la educación soporte a la educación es decir nosotros intentamos ayudamos a los estudiantes a que mejore el método de estudio a que mejoren sus resultados ya que puedan conseguir el material cabeza es quizás el más difícil otras a través de las lesiones entonces cada documento que viene cargado en la plataforma tiene moderado es si hay un sistema en el cual se se comprueba que el documento no tiene del noreste de esa otra persona evite más animales también se eliminan documentos que sean ofensivo que inciten a la violencia al racismo o o cosas de este estilo entonces todos los documentos tienen tienen potencial

Voz 1826 17:29 documentos estamos hablando de apuntes pero va un poquito más allá quiero decir hay trabajos ya hechos

Voz 12 17:34 sí sí techo cada persona ante sí sí soy una persona cuando hace un trabajo para para aclarar si además quiere compartirlo con el resto de estudiantes es libre hacerlo los que nosotros controlamos es que ese trabajo no pero está otra persona es es la la diferente incluso exámenes exámenes Gual cosa hay estudiantes que después de terminar los exámenes y tal pues los comparten con sus compañeros pues esto es igual a la gente los los sube a la plataforma para que otros estudiantes puedan ver los exámenes de años anteriores puedan tener una guía para preparar esa legalmente desde del año a estudiando cuál sería

Voz 1826 18:11 de todos los servicios que ofrece este punto de encuentro Patata Brava cuál cuál sería el capítulo estrella es aquel que tiene que ver con la valoración de los profesores es de los apuntes y dolor de los trabajos

Voz 12 18:23 Villa que podrían ser en diferentes épocas los apuntes el durante todo el año a todos los durante todo el año los estudiantes y documentos y demás pero en este periodo lo sea en junio luego en septiembre aumentan mucho más las dos que la visita a las universidades y profesores mucho para asesorarse profesor elegir y que carrera pueden elegir

Voz 1826 18:49 Antonio del Moral responsable de marketing y comunicación para España y Latinoamérica de Doc City que es ahora la la empresa que gestiona esta esta web que era de colaboración continúa siendo de colaboración de contribución el popular pero ahora que está bajo ese paraguas de patata brava Antonia del Moral muchísimas gracias

Voz 10 19:09 muchas Albacete

Voz 13 19:30 qué bien

Voz 14 19:45 es igual mares igual que tú

Voz 1826 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias continúa la ventana

Voz 1 20:47 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 16 20:52 pues mira pues mira yo político

Voz 0867 21:02 a Ortega Smith candidato de Vox al Ayuntamiento de la capital en una cena el pasado mes de noviembre el vídeo lo ha adelantado hoy los compañeros de la María punto com y Ortega actor necesario para la suma de PP y Ciudadanos habla de falangistas de este falangista como un gran patriota que se enfrentó a los enemigos de la nación Ortega Smith recibió aquella noche como regalo

Voz 3 21:23 las obras completas del citado patriota

Voz 17 21:25 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 18 21:30 buenas tardes a todos desde el estudio de la SER Inglaterra

Voz 0867 21:32 Hyatt céntrica en Gran Vía hoy en campaña la cosa va de escraches segunda parte Villacís soportaba ayer la protesta de los grupos antidesahucios en la pradera y hoy le ha tocado la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 18 21:52 ha intentado calmarla sin éxito ha ocurrido durante un desayuno al aire libre en Moratalaz allí estado Elena Jiménez

Voz 1480 21:59 terminaba de hablaron concejal de Carmena pedimos el voto cuando entre los aplausos se mezclaban los gritos de la decena de personas que llegaban con una pancarta que decía Carmena es cómplice de los Desahucios la candidata se acercaba entonces a hablar con los activistas

Voz 1 22:20 bueno seis cuando queráis tengamos una reunión

Voz 6 22:26 en hay

Voz 1480 22:29 allí tras unos minutos de intercambio de palabras volvía al desayuno

Voz 18 22:33 los vecinos ustedes que en democracia hay que escuchar

Voz 1480 22:37 mientras los activistas gritaban menos desayunos IMAS parar desahucios

Voz 21 22:46 poco antes Begoña Villacís insistía

Voz 1480 22:49 que detrás del escrache de ayer en la pradera

Voz 22 22:51 la gente cercana a Carmena es evidente que la razón

Voz 23 22:54 la que nos lo hacen a nosotros ya ellos no es porque ellos son de los suyos

Voz 1480 22:58 mientras desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lamentan que la candidata al Ayuntamiento de Madrid por ciudadanos sintiera ayer agobio en el escrache Alejandra Jacinto es su portavoz

Voz 24 23:08 naturalmente que deseamos personalmente lo mejor para Begoña Villacís lamentamos ser sentido agobio eso tiene que quedar claro en ningún momento nadie se comportó de forma violenta y agresiva

Voz 1480 23:17 en marcan la protesta en la falta de una Ley de Vivienda en la Comunidad de Madrid

Voz 0867 23:22 todas las formaciones políticas han condenado las acciones de protesta contra Villacís Ayuso ayer y hoy Manuela Carmena siete de la tarde y veintitrés minutos hablamos con el candidato de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid Ignacio Aguado que es nuestro invitado esta tarde en el programa antes muy rápido recuadra hemos otras cosas que han ocurrido esta mañana en las caravanas electorales Isabel Díaz Ayuso cabeza de cartel del Partido Popular a la Comunidad quiere reducir a la mitad las listas de espera en la sanidad madrileña

Voz 25 23:50 a cada hospital como digo es diferente luego vamos a esos pactos de gestión con cada uno de sus gerentes para que según la oferta que tenga cada uno pues por ejemplo unos decidan que pueden hacer una un tipo de pruebas o de operaciones incluso de noche otros según los convenios que tengan no sé que hará lo que vamos a ir viéndolo con cada con cada hospital

Voz 0867 24:10 Gabilondo el candidato socialista se ha ido esta mañana un centro de salud en Carabanchel para anunciar la construcción de treinta nuevos centros y la mejora de los que se encuentran en mal estado esta tarde se viste de ecologista en El Retiro allí está Javier Bañuelos Javier buenas tardes

Voz 0861 24:23 sí que te buenas tardes Gabilondo ha ido al huerto un huerto urbano aquí en pleno Retiro un centro de interpretación donde hemos visto incluso un hotel para insectos ya aquí durante más de una hora y media el candidato socialista ha cerrado con los representantes de varias organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra WWF F osó ver Life ya sin una reunión muy fecunda según sus propias palabras navegando CBS compromete a que la primera elemental que impusiera Si expresidente será una nueva ley del suelo que frene la especulación que ha permitido dice el Partido Popular se propone también promover un nuevo modelo de eficiencia energética en toda la Comunidad

Voz 12 24:58 ella como una experiencia en Madrid ver si se pueden comer de modo pioneros tender para que conste como está vinculado a la producción de energía porque es que aquí en España también en los últimos años sabido excluido grande en la energía renovables parecía que íbamos en un camino y de repente se camina yo creo que en Madrid ya hay que pensar que estoy reimpulsar

Voz 0861 25:26 más de cien medidas recoge el programa socialista mantenía de Medio Ambiente Gabilondo por ejemplo también está a favor de de bonificaciones

Voz 0867 25:33 gracias Javier su falta que Gabilondo se lleve al huerto de los votantes Isabel Serra candidata de Madrid en la comunidad se ha reunido esta mañana con los taxistas les ha dado las gracias por poner los anuncios de Podemos irse ha sumado al movimiento contra la sube trece

Voz 26 25:46 decirles que vamos a seguir trabajando y luchando contra la organización de la economía contra la precarización que genera esa autorización de la economía defendiendo el taxi como servicio público con esa propuesta que tenemos de dos horas de contratación para Oue TC defendiendo el conjunto de los servicios públicos pero sobre todo que muchísimas gracias al sector del taxi por ese ejemplo que están dando al conjunto de la ciudadanía madrileña

Voz 0867 26:13 el mundo tiene conexión más se debe ser de los pocos respiros que tiene esta campaña electoral la fiesta LGT BI de esta noche que organiza más Madrid y a la que van a acudir Errejón y Manuela Carmena ese medias Puri hay en Tirso de Molina Carolina Gómez cómo va eso buenas tardes

Voz 28 26:29 qué tal casa el buenas tardes y la fiestas aquí en medias Puri es una de las salas de moda de la capital de las típicas en las que se hace cola a partir de las tres de la mañana cuando cierran los bares está la plaza Tirso de Molina en pleno centro de la ciudad y aquí estamos nosotros más Madrid ha organizado para hoy una fiesta de campaña con el colectivo LGTB Iggy Trans porque mañana es el Día Internacional contra la homofobia y la en diez minutos van a abrir las puertas del local más o menos empezarán a desfilar algunos famosos a generados Carmena Errejón van a llegar un poco más tarde sobre las nueve de la noche nos han dicho uno de los invitados premium va a ser el escritor y bloguero buscó que también es colaborador de la Ser A Vivir Madrid y que dice cosas que se visualizan a menudo en las redes sociales mensajes como éste dura los ricos

Voz 24 27:17 Paco es el reparto de la riqueza que es la que huele como comunismo pero otra cosa es

Voz 28 27:24 la durará sal hasta la una de la madrugada y después sigue en otro garito de Chueca en el Black and White suponemos que la alcaldesa que es una mujer superado adulta como dice ella son sus palabras se retirara antes de esa hora

Voz 3 27:36 para eso quiero una alcaldesa de la noche gracias Carolina ojo a los ex

Voz 0867 27:40 eh cuidado la manga corta hay que mañana bajan las temperaturas de momento cielos cubiertos bochorno calor en Gran Vía dos minutos saludamos alcanzó

Voz 17 27:52 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 29 28:17 Tigre a La Ventana en las redes sociales

Voz 17 30:22 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 30:28 Iberia ha entrevistas electorales en la SER desde el hotel Hyatt céntrico en Gran Vía esta tarde recibimos a Ignacio Aguado el candidato de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid señor abuelo qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes esto mejor el estudio de Gran Vía treinta y dos octava planta eh

Voz 3 30:41 da gusto pasa aquí a pie de calle bebiendo pasear a la gente de compras fantástico

Voz 0867 30:45 miles de debía hoy además está bien porque ayer e da un poquito el sol se ha cubierto sigue buena temperatura pero estamos viendo la gente pasear muy bueno que ambiente estupendo no hay gente con manga corta disfrutando casi de lo que es un verano adelantado en la capital se sois los privilegiados está vistas miren los comercios llenos el Primark el mango la gente no se aburra que Madrid

Voz 3 31:05 el Gobierno árboles no les veo pensando en las elecciones no yo creo que hay mucha gente cansada ya de tanta selecciones y de tanta actividad política que lo que quieren es que pasen las elecciones que salga lo que cada uno quiera que salga y que vean trabajar funcionar que yo lo que creo que están pidiendo a nivel nacional autonómico municipal vamos al turrón dieciséis de mayo hay dos partidos que todavía no han presentado el programa electoral definitivo el Partido Popular y ustedes el anillo bueno bueno hemos presentado ya muchísimo propuestas llevamos si perdía el programa completo bueno seguramente esta semana lo subiremos a la página web para que lo puedan consultar todos los madrileños pero hemos ido contando y desgranando cada una de las propuesta durante estas últimas dos semanas así que quienquiera que tire de hemeroteca para ver todo lo que hemos contado que no cabe ni programa ni incluso el tuyo pero quién quiera verlo con detalle y quién quiera estudiar la propuesta de Ciudadanos de proyecto político que tenemos para la Comunidad de Madrid lo podrá ver a lo largo de esta semana mire esta pregunta se la hemos trasladado al propio Partido Popular

Voz 33 32:03 y el PP nos dice que publican porque

Voz 3 32:06 sin miedo a que ustedes les place in el programa nuevas ocurrencias de hagan lo que hagan lo que quieran yo estoy siendo honesto yo creo que hemos estado contando todas las propuestas durante este dos últimas semanas y que el documento completo pues con la maquetación hice tras lo que se repartirá también en las mesas informativas lo tendremos en los próximos días pero es justo no que el votante acuda a las urnas sabiendo que lleva cada partido todo el mundo puede estar pendiente de veinticinco telediarios en una semana es decir que que haya un documento que se pueda recoger y que se pueda contrastar otra cosa es que los ciudadanos luego se lo lean no se lo lean pero al menos que ese documento esté sobre la mesa no tenemos la sensación ocurrió las generales ya que cada vez los partidos presentan sus programas electorales más tarde bueno cada partido elige cuando cuando presentarlo yo creo que no puedes presentarte a unas elecciones y que llegue el día de las elecciones sin dar a conocer tu programa concreto en general como estamos haciendo hoy el detalle para las personas más interesadas en conocer la letra pequeña en cualquier caso luego cada partido político es decir el momento oportuno para presentar ese documento es si lo entrega los medios Si lo cuelga en la página web es forma parte de la campaña electoral y nosotros hemos decidido hacerlo a finales de la primera semana de campaña y es lo que lo que vamos a hacer porque entendemos que es lo más positivo para poder explicar el pero Ama durante la primera semana durante la segunda semana que sean además los madrileños que puedan consultarlo físicamente

Voz 0867 33:24 ahí no sé si plagios pero entre el Partido Popular y ustedes lo que sí hay parecidos razonables eh nos vamos a recuperar un momento no me pongas a cara no se si como Sisi fue una ocurrencia si ustedes lo pactaron pero resulta que el mismo día practicamente que mismo sitio anunciaron la ampliación

Voz 3 33:42 la línea tres la Liga

Voz 1480 33:44 a tres la amarilla que iría en este caso desde Villaverde hasta Al-Kassar dando también una segunda vía parámetros sur de manera que todos los vecinos de la zona de Leganés y Getafe que es donde está esta estación puedan ir también a la capital al centro de Madrid

Voz 24 34:01 soy el presidente de la Comunidad de Madrid entenderemos la línea tres para conectar la red de Metro Metrosur vamos a facilitar mucho más la movilidad a los vecinos de Getafe el mismo día

Voz 0867 34:12 no sé si hay plagio insisto pero bueno al menos usted presupuestado a la baja

Voz 3 34:15 no sale más más barata a los madrileños que con Díaz Ayuso bueno nosotros tenemos un programa electoral que queremos poner en marcha y sinceramente me alegro de que el Partido Popular también esté en esa línea lo malo sería que tuviéramos que gobernar la Comunidad de Madrid y que el PP tuviera otro proyecto distinto sería más difícil ponernos de acuerdo y al final el perjudicado sería el vecino de Getafe y de toda la zona sur de todo metros por lo tanto bienvenida esta medida donde coincidimos pues fantástico porque así podemos poner en marcha la medida donde no coincidimos pues siempre más difícil llegar a acuerdos no logra el sorpasso en Madrid en las próximas

Voz 0867 34:47 acciones autonómicas sería un fracaso no lograr

Voz 3 34:50 Bhutto más que Isabel Díaz Ayuso bueno nosotros salimos a ganar las elecciones todo el mundo sale a ganar bueno pero nosotros en concreto si salimos a ganar porque comencemos porque porque tratamos de de de convencer seducir con propuestas no con argumentarios fáciles sino con con ideas y muchas muchos casos ideas nuevas que nos han implementado en la Comunidad de Madrid iba que además representamos yo creo a una mayoría de madrileños que se ubican en el centro político en la moderación que están cansados del bipartidismo pero que no quieren que la alternativa al Partido Popular sea Podemos ni sea el PSOE de Sánchez porque consideran que puede ser un retroceso para la Comunidad de Madrid yo lo considero yo quiero concentrar en el centro liberal que representó una mayoría de votantes para poder poner en marcha todas las reformas y todas las propuestas que llevamos en el programa que en la legislatura pasada hay años anteriores no han podido poner en marcha fundamentalmente por el voto en contra de PSOE Podemos o del propio Partido Popular

Voz 0867 35:47 en cualquier caso si usted tiene que quedar por detrás de diez Ayuso aceptaría ser no sé vicepresidente en un hipotético gobierno presidido por el Partido Popular

Voz 3 35:57 bueno ese escenario a día de hoy no es el más imagínese que arengas lista básicamente así que me gusta hacer política virtual ya es que es decir verdad luego clara fines ponemos ahora estamos en la etapa de los ISIS no Mrs ISIS please

Voz 0827 36:09 pero no no es porque vamos usted a Gabilondo y el apuesto la

Voz 3 36:11 la Roja bueno para mí porque intento genera certezas que los votantes sepan lo que es lo que voy a hacer con su voto si me lo prestan en este caso de Ciudadanos evidentemente la la suma del centro derecha pasa por un acuerdo entre el Partido Popular Ciudadanos

Voz 0867 36:22 el ICOM Vox Vox al que hemos escuchado por cierto la puerta

Voz 3 36:24 cada día para que dejó Ortega Smith bueno hasta el veintiséis de mayo voy a trabajar todo lo que esté en mi mano las veinticuatro horas del día para conseguir que los madrileños apuesten por el centro no vayan a los extremos apuestan por un gobierno ambicioso reformista pero que no no caiga en manos de de los populismo los extremos fundamentalmente porque quiera una legislatura que sea fructífera y provechosa y cuanto más se polariza el debate en la Comunidad de Madrid más votos hayamos extremos más difícil será llegar a acuerdos si somos capaces de construir un gran centro liberal en la Comunidad de Madrid podremos poner en marcha muchas reformas en materia de regeneración económicas políticas sociales educación sanidad a partir del veintiséis de mayo de mayo veremos cómo queda el panorama político y a partir de ahí habrá que buscar acuerdos exigían agua

Voz 0867 37:11 cada vez que el Partido Popular no atina a priori debería ser una buena noticia para para Ciudadanos porque bueno sigue el Partido Popular sufre un descalabro ustedes que en principio se beneficiarían de esa caída es recogiendo esos votos del PP pero hasta qué punto también no se están diluyendo las posibilidades de suma de Ciudadanos y el Partido Popular es decir

Voz 3 37:28 uno más cero es igual a uno uno más uno es igual a dos bueno el Partido Popular y su candidata serán responsable de sus acciones y de sus propuestas incluso ustedes dice Mayo ustedes necesitan sus votos también bueno ellos pero eh sumar el mayor número posible de votantes en el centro y a lo mejor esos votantes que no los elige el descalabro

Voz 0867 37:52 el Partido Popular es bueno para ciudadanos completo digo eh

Voz 3 37:55 yo no no no pienso en hacer mal al de enfrente máxima de matemática pura no suman bueno soy yo voy a hacer todo lo que pueda por por por sumar primero hasta veintitrés de mayo con un proyecto de ciudadanos que a partir de ahí tendiendo la mano al Partido Popular para intentar unir fuerzas y hacer frente a un tipo de políticas fiscales basadas en el intervencionismo de Sánchez y de sus socios que no me gustan para la Comunidad de Madrid nosotros esta última legislatura hemos llevado a cabo doce rebajas fiscales que han ayudado a las familias madrileñas a la Familia giren hijos con edades comprendidas entre los cero a los tres años a los jóvenes que ya de alquiler pues precisamente Podemos si su y el PSOE suman doce hachazos fiscales que ya han anunciado para el veintiséis de mayo en la Comunidad de Madrid quieren subir el IRPF quieren una banca pública eliminar los cheques guardería una tasa al juego quieren acabar con la concertada ya lo dijo Isabel Serra el otro día todos son todos son hachazos recortes a las libertades en la Comunidad de Madrid yo no lo comulga con ese proyecto y Pino ganar al Partido Popular es evidente que quiero ganar a Partido Popular y que gobierne ciudadanos pero lo que no quiero es que la alternativa Partido Popular o sea podemos cuya candidata hasta hace cuatro días estaba atacando cajeros automáticos en la Comunidad de Madrid pues no mire no me gusta eso para la Comunidad de Madrid sinceramente eh

Voz 0867 39:12 son las siete de la tarde treinta y nueve minutos vamos a hacer una pausa enseguida charlamos y seguimos charlando en este hotel Hyatt unos especiales electorales de La Ventana de Madrid con el candidato de Ciudadanos a la comunidad pero a esta hora tenemos que hacer un alto en el camino los oyentes de de ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de la FM van a seguir escuchando a Francino y nosotros seguimos enseguida a través del resto de emisoras de la SER en la comunidad

