La Ventana (17/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:05 malas noticias desde Las Palmas Salvamento Marítimo ha localizado el cuerpo sin vida del niño de un año que desapareció el miércoles cuando intentaba desembarcar junto a un grupo de inmigrantes en la playa de Arguineguín José Antonio Rodríguez ex portavoz de Cruz Roja ya acaba de confirmar la noticia a nuestros compañeros de ser las

Voz 3 00:22 la de la arte ha calificado el cuerpo del de los cuerpos sin vida de en la playa del Tau esto porque esto fue está vulnerando ya a parte de ser has salvado de momento Marius trae el cuerpo hasta las zonas de leer que dispara el plan nadado al hombre

Voz 1667 00:44 mientras en el Estrecho ocho inmigrantes llevan desde primera hora de este viernes encaramados al islote Perejil a la espera de ayuda aseguran que viajaban en una embarcación con una novena persona que ha desaparecido el Gobierno espera poder celebrar el pleno de investidura de Pedro Sánchez como presidente a primeros de julio tras el veto a Miquel Iceta en el Parlament catalán tanto desde Moncloa como desde el PSOE presionan a PP y Ciudadanos para que faciliten la investidura de Sánchez esta ha sido el mensaje por ejemplo de José Luis Ábalos

Voz 4 01:11 me gustaría más que me pusieran en la hipótesis de aquellos que dicen apostar por la estabilidad y hacer frente al desafío independentista ayudaran puedo confiar no pero a lo mejor me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España y que hablan mucho de España de la Constitución prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos por ejemplo

Voz 0882 01:34 en París esperan ya Josu Ternera el ex dirigente

Voz 1667 01:36 ETA detenido ayer está siendo trasladado a la capital francesa donde van a informarle de los cargos en su contra el ex presidente de los socialistas vascos Jesús Eguiguren ha pedido disculpas por llamar héroe a Ternera has sido esta mañana en Antena tres Aznar

Voz 0753 01:50 más efectivamente en la expresión y en ese sentido pido disculpas sinceramente no duda una actitud que Picasso pues ha sido toda una vida dedicada a luchar contra el terrorismo Constitución en la cadena

Voz 1667 02:07 ahora acaba de hablar con Pedro Almodóvar a punto de que comience su gran tarde en el Festival de Cine de Cannes el director manchego estrena su película dolor y Gloria con la que tiene serias opciones de conseguir la Palma de Oro allí está Pepa Blanes buenas tardes

Voz 1463 02:19 Almodóvar es uno de los directores más queridos de este festival que ha ganado mejor guión por volver pero se le escapó la Palma de Oro esta noche presenta una de sus películas más especiales de los últimos tiempos dolor y Gloria un auto ficción muy bien recibida por la crítica hay mucha expectación en Cannes muchas colas para ver la película de Almodóvar que está rodeado de Penélope Cruz Antonio Banderas decía que esta noche es un momento muy importante para mí

Voz 5 02:42 ciencia más importante es siempre

Voz 6 02:44 eh la proyección en el Gran Palais eso te da muchísima información acerca de cómo se ve la película fuera

Voz 1463 02:52 que está teniendo muchos apoyos a la Premier a quién Cannes acudirá el ministro de Cultura José Guirao algo muy celebrado por la industria ya que supone un apoyo al cine español que compite en el mejor escaparate para promocionar la cultura y el cine en el mundo

Voz 1667 03:05 otro y tres tres de tres en Canarias

Voz 2 03:09 cadena SER Madrid

Voz 0313 03:12 dado de Instrucción número cuatro de Móstoles admite

Voz 0464 03:14 trámite la querella contra la alcaldesa la socialista Noelia Posse y el administrador de la empresa amanecer Bailando por un presunto delito contra el medio ambiente una querella que han presentado vecinos del municipio por el festival de música que se celebró en septiembre en un parque muy cercano a viviendas ser Madrid hizo este Belén Campos

Voz 1600 03:33 el juez Pablo Ruz abre investigación por presunto delito contra el medio ambiente por contaminación acústica como consecuencia de la celebración del polémico macrofestival amanecer bailando en parque Prado Ovejero de Móstoles el pasado mes de septiembre en el municipio inician las primeras diligencias de investigación han sido veintitrés vecinos de Móstoles los que han denunciado este asunto el juez del número cuatro de Móstoles pide que se dé traslado al Ministerio Fiscal para que a la vista del contenido de la querella informes sobre su admisión y en su caso diligencias a practicar también pide que se oficia la Policía Nacional Policía Local de Móstoles para que informe sobre si se han presentado atestados o demandas siente que juzgados por estos hechos contra esta resolución cabe recurso de reforma y apelación los vecinos aseguran que sus viviendas a tan sólo cinco metros de los escenarios se alcanzaron más de cien decibelios

Voz 0464 04:18 más Madrid y PSOE critica la decisión de la popular Díaz Ayuso de no acudir al debate de los candidatos que ha preparado la SER y el país el próximo lunes su equipo de campaña considerado que no conviene que participe porque la noche anterior estará en otro en el de Tele Madrid escuchamos a Íñigo Errejón y Ángel García

Voz 7 04:34 pues será casualidad pero la señora Díaz Ayuso candidata del Partido Popular sólo ha confirmado el único debate el que no me dejan estar y en el resto se cae o bien hacer actos y los que intenta que los periodistas no puedan preguntar si uno no quiere debatir no quiere que los periodistas le pregunten a lo mejor lo que no quiere que Sercan

Voz 1626 04:49 dato no me gusta la verdad yo respeto

Voz 0313 04:52 su decisión de dieciséis grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes alguien dirá que los gestos en política valen para lo que valen es verdad o no lo discuto en muchos casos pueden quedarse simplemente en eso en brindis al sol pero no seamos tampoco o no seamos siempre tan cenizo la decisión conocida hoy de Pedro Sánchez de colocar a dos catalanes al frente del Congreso y el Senado creo que en día un doble mensaje bastante claro de reconocer y prestigiar eso que se llama la España plural eso por un lado y por otro que no todos los catalanes están por la ruptura con un Estado supuestamente opresor vamos no sólo eso es que dos de ellos van a ser la tercera y cuarta autoridad del Estado no me parece algo menor pero es que hay más Jaycee que me agarro al al simbolismo un filósofo Manuel Cruz un filósofo dirigiendo el Senado es un poco un poco bastante cómo volver a la antigua Grecia ojalá se nos pegue algo de lo que fue el Ágora donde se debatía con argumentos donde el pensamiento sustituye a los gritos donde las ideas y la moral estaban por encima de los eslóganes baratos yo tengo bastante esperanza en eso porque además además hoy abrimos la ventana desde un lugar que está consagrado a la cultura que como todo el mundo sabe es entre otras cosas el principal antídoto contra la barbarie la duna y los sectarismos esta tarde les hablamos desde el Espacio de las Artes de Tenerife en Santa Cruz hablaremos de este espacio hablaremos de Historia de Filosofía de la vida en general porque estamos aquí para celebrar los ochenta y cinco años de Radio Club Tenerife por eso hoy escucharán ustedes escucharéis vosotros cómo suena la radio en un espacio abierto y sobre todo cuál es el sonido del ambiente que surge del contacto directo con los oyentes

Voz 9 07:34 muchísimas gracias muchísimas gracias por compartir una tarde de radio como siempre bienvenidos a La Ventana

Voz 8 07:55 o mejor no

Voz 0313 09:34 una tarde más aquí en la Cadena SER hoy en Santa Cruz de Tenerife Isaías Lafuente buenas tardes bienvenido

Voz 9 09:41 caramelo muy bien bala público tenemos hoy a quemar de verdad un público muy cerca desviando veremos muy cercano

Voz 0827 09:49 muy cariñoso muy acogedor yo que soy palentina pues son Valentino en Tenerife cómo se va a sentir como una isla afortunada

Voz 0313 09:57 de qué te parece lo de lo que Manuel Cruz he sido muy optimista al al mostrar esperanza en que de alguna forma se renueve esa forma de de diálogo de debate de fin de la antigua Grecia no haría falta ir tan atrás eh clara mejorar un poquito las cosas pero qué te parece peca de optimista o no

Voz 0827 10:12 hombre el Senado viene de de El consejo de ancianos de la antigua Roma no digamos que son las personas que tendrían que el sosiego necesario cómo abordar todas las cosas de la vida y en este caso de la política y además el Senado en nuestro caso es una cámara de representación territorial

Voz 1626 10:28 aunque eso no pesen lo suficiente todavía pero es una

Voz 0827 10:30 no hay representación territorial y lo que es curioso es que en estos cuarenta años de la renovada democracia desde el setenta y ocho nunca hubiera habido un presidente o una presidenta del Senado catalán esto es una curiosidad y resulta que cuando a Pedro Sánchez le ocurre proponer a Miquel Iceta que sería el primer catalán resulta que que se lo vetan bueno pues esto demuestra que tenía un plan B y el plan B pues es casi también

Voz 0313 10:54 Cobo Plana es una muy buena respuesta yo me acuerdo mucho me acuerdo mucho de Manuel Cruz cuando frecuentaba nuestra Ventana de la de la filosofía ir recuerdo sobre esta mañana cuando me he enterado la noticia recuerdo sobre todo un día cuando acababa de fichar él por el Partido Socialista yo la fe que se hubiera pasado al lado oscuro Celaá fe con en fin con cariño Él me hizo una reflexión Mon una reflexión doble no por un lado seamos escépticos eh o sea no no nos traemos todas las milongas todas las motos que no quieren vender por otro lado y eso me llama mucho la atención y hoy me gusta recordarlo no sobre valoremos tanto el sentido común

Voz 1383 11:31 te hagan más falta que nunca ser ser escéptico oí recelar de lo que en los dice sobre todo porque creo que estamos en una época en la que mí me tiene un poco sorprendido quizá haya puesto tan de moda y que éste acepte como algo indiscutible del sentido común a mí me ha dado mucho

Voz 1626 11:47 la atención cuando en ese lado oscuro que tú dices que estoy ahora es mucho el eh

Voz 1383 11:52 la tribuna a representantes a portavoces de opciones políticas absolutamente distinta si todas todos reivindicando el sentido común y claro yo desde que empecé a estudiar Filosofía Se me dijo precisamente que de lo que hay que recelar está el sentido común los griegos de lo que revelaban era del sentido común en los diálogos católicos Sócrates enfrenta a quién la edición beso una base discutir Sócrates discutía

Voz 0313 12:19 Nieves Concostrina buenas tardes bienvenida a tener

Voz 9 12:21 dice qué tal

Voz 0313 12:32 es más escéptico más confiada y sobre todo cómo miramos la historia cheques con escepticismo o con confianza molesten hay voy a Rato

Voz 1626 12:41 os voy a veces estoy me me confían mucho a veces es hoy más escéptica veces ya ya no sé porque tengo estoy bien estoy como se llama ciclotímico y a veces estoy más más animada y otros más yo lo que veo fundamental es que haya gente como Manuel Cruz no filósofos que es que no maravilla son los que nos ayudan a pensar es que lo que tenemos que hacer es aprender a pensar no podemos tener las tragaderas que estamos teniendo o sea hay que recelar de moda como ha dicho recelar de lo que se nos dice activamente porque es que yo intento yo recelo yo desconfío de desconfió de todo en el buen sentido para decir esto no es así nos lo ha contado de una manera pero es de otra y si hay otra versión bueno y en el fondo también lo que nos han enseñado los periodistas a buscarla otra fuente a ser posible una tercera no como han dicho Idi a lo que siempre lo hablamos lo que me da lo que me apasiona de la historia en la perspectiva que te da de todo este da como si te abriera muchísimo el campo de visión

Voz 0313 13:39 debería servirnos para aprender y no repetir cosas lo que pasa que no siempre las

Voz 1626 13:43 eso siempre se dice pero en cualquier caso esta tarde

Voz 0313 13:45 que estamos aquí para celebrar los ochenta y cinco años de Radio Club Tenerife me parece muy oportuno conectar con una mirada al pasado una mirada muy en particular porque Nieves Concostrina muchos oyentes lo recordarán el pasado mes de noviembre publicó con Esfera de los Libros pretérito imperfecto historias del mundo desde el año de la pera hasta ahora mismo que es un título ya ya sugerente es un libro que vaya por la adición por la séptima edición una barbaridad y que constata que confirma algo muy interesante que parece muy chulo que la realidad siempre siempre supera la ficción

Voz 0564 14:16 los guionistas de series son meros aprendices Si comparamos sus tramas con las de la mitología el plantel del panteón griego daría para tropezó tantas temporadas centrémonos por ejemplo en crono elijo De Gea y Urano que cortó los testículos a su padre con una hoz cayeron al mar pide la fuma nació Afrodita que se enredó con Ares hermano que Atenea tuvieron aéreos hice un serio con otros dioses Aris esto

Voz 2 14:41 Ángela qué pata tirar de dioses griegos para encontrar ficción de calidad en cuanto a tramas la historia es insuperable cumple

Voz 0564 14:48 a todos los requisitos de una buena serie están los malos que a veces lo son injustamente como Cleopatra ha pasado a la historia como la peor de las arcillas la mala propaganda empezó en Roma allí estrenar lo de ponerla a caer de un burro Marco Antonio haciendo lo mismo que ella era el pobrecito un calzona un títere mal muy mal

Voz 2 15:10 toda serie tiene su personaje jeta

Voz 0564 15:12 historia también está llena de cómo el Papa Clemente quinto nos lo imaginábamos en Aviñón huyendo de la inestable Roma pero hay algo tuvieron que ver los encantos de aquel lugar a orillas del Ródano su clima suave y templado o la vida apacible y sus vinos así que nada que acabó siendo sede papal durante siete pontífice en las series de la historia hay malos jetas un poco de ahí tenemos a Colón piensen en él cada vez que alguien les eche el humo del cigarro la cara llegó a América si bien hay Cristóbal pero se trajo el tabaco de Vuelta a España pero vamos a por el minuto de oro de las series de la historia para sexo loco el de Fernando el Católico tras la muerte de Isabel con su segunda mujer concretamente buscaban heredero no pararon de intentarlo y tras su muerte su nieto Carlos quinto acabó liado con ella con su abuela Astra eso lo coja un director de una serie y lo tacha del guión por inverosímil y otro requisito para que una series ya adictiva es una historia de amor imposible o desdichado la historia está llena de ellas como el que sintió Bloody Mary la poco agraciada Reina María digna

Voz 11 16:18 Terra cuando se caso con Felipe II el buscaba poder y estaba poco en palacio pero ella se enamoró hasta las trancas

Voz 0564 16:26 no hay otros grandes clásicos en las series y la historia unos los corruptos como la Reina María Cristina de Borbón Dos veces tuvieron que expulsar la de España la señora como corrupta no tenía rival

Voz 12 16:39 hablamos con los muertos una serie sin muertos menos una serie la historia tampoco nos quedamos con la muerte del gobernador civil de Burgos que en mil ochocientos sesenta y nueve murió en manos de una muchedumbre enfurecida y azuzada por el arzobispo que los manipuló para que nadie les quitará

Voz 13 16:55 no sólo de sus leer son o no

Voz 0564 17:05 ahí

Voz 1626 17:07 ante acabo de darme cuenta Isaías

Voz 0313 17:10 ya no entrará pero quemada Espinós acaba de presentar su candidatura a la unidad diferencia lingüística porque se muere a manos no hombre no en manos

Voz 1626 17:21 se puede morir en brazos del si bien en los momentos finales pero bueno como todo es discutible lo estudiaremos para la próxima vida María déjame decir una cosa yo creo que el libro de nieve

Voz 0827 17:31 es es un canto al optimismo no solamente porque lo cuenta con esa mirada irónica no en donde todo lo que parecía muy solemne en realidad fue muy cool tres grandes ocasiones de la historia sino porque además si con esta pandilla si con esta pandilla hemos llegado adonde hemos llegado es que la humanidad queda mucho

Voz 0313 17:52 Don yo hubiera cuestionado hasta Pandillo lleve bueno con cuantas veces te han dicho igual ha perdido la cuenta ya cuantas veces te han dicho ojalá hubiera tenido una profesora de Historia como tú responde siempre yo no soy historiadora van pero pero pero

Voz 1626 18:06 o dicho de verdad muchas veces me da mucha vergüenza que me lo déjame que dé las gracias a Himalaya espinos mil gracias eh misma qué bonito que bonito es muy emocionante me emocionó de verdad además a ver me lo han dicho muchas veces lo de ser profesora señor yo no soy historiadora yo es que quizás esa insensatez es lo que me hace llevar a contar así la la la Historia no me lo dicen muchas veces pero yo no sé si a mí me ponen soy docente en absoluto pero sí a mí me ponen en un instituto a contar así la historia lo mismo me echaron segundo día porque ya no porque sí porque una cosa suena así

Voz 0313 18:40 bueno el otro día entrevistamos a un profesor que tiene uno de los podcast más seguidos de España en estos momentos con miles y miles y miles de de de entradas que enseña la historia más o menos como tú si desde Gil leerse pasó entonces en la cárcel pero como digo al tipos

Voz 1626 18:55 sí sí sí es y luego no hay gente a la que le gusta contada así la historia hay otra gente que considera que es una materia muy sesuda con la que no se debe frivolizar es que yo no creo que se debe frivoliza lo que hacemos es intentamos contarlo que nos han ocultado ICO ICO y además contaré los al que divertidas que no nos han querido contar porque sus historias

Voz 0313 19:17 tú tuviste buenos profes esto no no no no no

Voz 1626 19:19 eso me ha por eso me apasione después con con la historia porque

Voz 0313 19:24 esto reactivo claro era yo veía

Voz 1626 19:26 allí había cosa muy divertidas pero que a mí no me contaban porque no me contaban eso sí era diversas y me estaban hablando de que no me contaban las siete amantes que llevaba el reportero cuéntame también las amantes que eso tiene su guasa no no es que su Católica Majestad Católica Majestad tenía treinta bastardos Cuéntame los también y a lo mejor me interesa católica más

Voz 0313 19:44 incompatible no es incompatible efectivamente no

Voz 1626 19:47 por eso no te lo contaba hace hace el otro día presentando el libro en Segovia un detallito una chiquilla viene que le firmen libre y me dice el he tenido que impugnar un examen negó porque dice porque dije que a la Reina María Cristina de Borbón malagueña había sido expulsada de España por corrupta y el profesor me dijo Se dice exiliada ese fue impugnó el examen tengo que ir al Tíbet

Voz 0313 20:12 ese término hoy además es igual no pero está

Voz 1626 20:16 los hablando de la otra

Voz 0827 20:19 cómo acabó la historia de este que Fall diré

Voz 1626 20:21 por informó el examen hispano mira que no se quiere discutir eso a estas alturas pero claro es muy peliagudo decir no es que hemos tenido una Reina de España que ha sido expulsada en dos ocasiones que no te cuenta está feo contarlo pues no es así

Voz 0313 20:36 bonitos hoy hoy tiene una oportunidad una más magnífica para que los oyentes de La Ventana y los lectores del pretérito imperfecto entiendan por qué no tienes tanta o Fernando VII le llama es el más tuerza se le insulta cada tres minutos que hablas del se eh cada vez que ETA bueno en fin que tienes con este hombre y sobre todo el día que te juveniles tú crees que habrás conseguido que sepamos la verdad pero de la verdad de la buena de quién fue y qué hizo Fernando VII yo creo

Voz 1626 21:02 eh poco a poco lo voy consiguiendo más tuerto y cretino abraza farolas aplasta sofás pisa charcos cierra bares todo absolutamente de todo Fernando VII yo le he pillado es como darle en su cara el guantazo que no le puedes dar a todos los demás no y él le tengo como no tengo como chivo expiatorio es cierto no pero es que además es el perfecto para darle por los cuatro costados todos los reyes cuando los historiadores hablan de ellos todos los reyes los tienen más a favor o menos a favor siempre hay alguno que ve un buen gobierno siempre un detallito bueno no vas a encontrar ni un solo historiador ni a uno solo ni a uno que te diga algo bueno de Fernando VII ni uno entonces eso no no no pues como no pueden estar todos equivocados a por el hombre y luego es aparte de un personaje efectivamente deleznable que hizo un tremendo daño cultural este país sigue Nos devolvió cuando pareciese podía estar sacando un poquito la la la cabecita Cuando echamos de aquí a un francés que no estaba metiendo de cabeza en Europa y lo que hicieron es bueno pues no otra vez para atrás y entrar en el agujero otra vez de la inquisición de la educación en manos de la iglesia de de todo entonces claro es un es un pedazo de en los hizo retroceder pues a decenas de años no que podríamos haber avanzado

Voz 0827 22:26 más tuerto con un pueblo más tuerce también que recibió y lo reclamó con los brazos abiertos no

Voz 1626 22:31 claro porque la ignorancia así admite están diciendo que a te meten en la cabeza el francés elija el malo el tal el cual pues claro al final acabas diciendo viva las cadenas claro pero no era era todo aparte que todo fue una maniobra una propaganda todo lo debido a las cadenas fue una una manía

Voz 0313 22:48 vale vamos a darle otro otro enfoque otra otra dimensión al concepto o la palabra Historia Darío Arizmendi es un periodista colombiano de larguísima trayectoria es una estrella de la radio sí las ha visto de todos los colores agredido por ejemplo amenazado durante durante muchos años el otro día recibió el Premio Ortega y Gasset y dijo algo que aquí en La Ventana tratamos de aplicar prácticamente a diario dijo hacer un periodismo independiente crítico supone también aportar transmitir valores ejemplarizantes contar historias humanas que muestren las dos caras de la moneda hoy en Santa Cruz de Tenerife vamos a contarles la historia de la Serna Marrero que son María Mercedes y las tengo aquí a mi la dos entradas María tiene sesenta y tres años formó parte de que el famoso ten dice cristal fue internacional debutó con la selección en Viena allá por el año setenta y tres ahora está desvinculada del baloncesto y trabaja en el Taurino Insular de Tenerife pero sobre todo está como responsable del protocolo relaciones extra buenas y actividades no artísticas de este espacio a las artes este Tea y Mercedes tiene cincuenta y ocho años jugó también en el Tenerife cristal triunfo menos en baloncesto pero también juego tuvo otra vocación muy importante que era al mar y acabó convirtiéndose en la primera mujer que obtenía el título de capitán de la marina mercante desde el año dos mil es controladora en Salvamento Marítimo ha dormido muy poquito porque estaba hoy de Guardian estaba de turno pero al término sentada aquí en La Ventana Mercedes María Marrero buenas tardes

Voz 9 24:53 Pereda

Voz 0313 25:04 si alguien todavía tiene dudas a esas alturas de que éste va a ser el siglo de las mujeres en fin que se lo quite la cabeza porque ella está confirmado iba a preguntar qué porque el baloncesto dada usted no las ven pero no no no hace falta cuanto cada uno

Voz 15 25:17 pero será llegó un ochenta y uno

Voz 0313 25:20 bueno un ochenta rapidito no está mal

Voz 15 25:22 me no me todos los años yo no sé porque llevo unos años medía unos setenta ochenta por eso digo es que la gente se empeñan negarme

Voz 0313 25:31 eh

Voz 15 25:31 sea lo todos los hombre no imposible imposible tú tienes que medir por lo menos una novela pero no ha medido año tras año la verdad de lo bueno de verdad el agua yo yo un ochenta y dos confirmado hay habido oscilaciones ni nada ni nada de eso pero me dicen que mide metro y cosas así ha habido algunos treinta

Voz 0313 25:49 que que que que que recuerdos tenéis aquella época hoy que está el deporte femenino en boga en fin en plena eclosión en fútbol mañana la final de la Champions retransmiten partido por la tele y tal eso por aquel entonces no debía ser tan así no me imagino

Voz 14 26:04 totalmente diferente

Voz 15 26:07 no no era completamente diferente ella

Voz 0313 26:09 no vayáis pasando las hermanas allí el balón

Voz 15 26:12 pero yo voy a ser un inciso ahí que entiendes por triunfar triunfar hacerlo que tener sentido trasto que yo triunfara más que acabaría superiores hasta ser internacional absoluto claro pero yo voy a reivindicar al rabino lo digo porque a ver llegar a la selección absoluta es algo dificilísimo que sólo lo tienen lo consigue muy poca gente como tu hermana vamos a ir mal antiguamente todavía más difícil porque porque bueno había mucha menos oportunidades para que las mujeres jugarán campeonato quisieras Canaria todavía más difícil porque para llevarte una canaria te llevabas alguien que te costaba más barato que tenía al lado y que Fogué Abbas para tener en tus equipos de la península entonces lo que hizo mi hermana

Voz 1626 27:01 bueno

Voz 15 27:02 pero como últimamente con esto el Mundial femenino y lo que reivindicar aquí porque todo eso o llegas a la selección senior o no eres nadie aporte pues yo creo que eso no es así para empezar incorpora la orden en ella estuvieron a primera ya fueron campeones España ya es promocionar el baloncesto yo tuve la grandísima suerte de con quince años

Voz 0313 27:22 en primera

Voz 15 27:24 luego me he dicho Hernández fue la primera canaria que Flores selección júnior yo la primera canaria fue la juvenil la primera que el de la júnior juegue pues el setenta y seis hasta el ochenta y seis que me fui en primera división

Voz 0313 27:35 acabo de lo conté que metió la pata es así no

Voz 15 27:40 el de la plata que fue a la península volvió juego menos en Primera que yo pero María fue la selección senior y entonces aquí ha habido un movimiento de estar todo el día premiando a la jugadora que fueron va a salir aquí hubo un montón de jugadora en el Tenerife cristal que no fueron a ninguna selección ni siquiera tuvieron la suerte como yo por la altura que fuera de empezar una presión al Touré que mantuvieron un equipo aquí en Primera durante un montón de años que es el referente de las jugadoras porque eh por qué podemos ver baloncesto grande de Primera División en Canarias porque hay un equipo canario el equipo canario está formado por jugadores amateur Canarias digo yo que esa jugadora han sido un referente la que tuvo la suerte de abrirse camino fuera o los jugadores que son canarios y que todos estamos orgullosos pero que no juegan en Canarias estamos orgullosos de ello porque son Caner bromas aparte

Voz 0313 28:32 me parece una reflexión muy interesante porque efectivamente estamos en el mundo y en la cultura del del relumbrón de la luz del foco todo lo que queda fuera de ese foco parece que no exista y tiene

Voz 1626 28:42 he tenido muchísima importancia

Voz 0313 28:53 cobraba hay salvo por aquel entonces nada nada no cobrar aislada en un nada fin de alguna ayudita nada nada El vestuario al menos

Voz 15 29:00 bueno el equipaje sino el equipamiento el equipo el equipamiento se hubiera otro perdona éramos un equipo muy afortunado porque a nosotros nos patrocinada cristal que era la antigua con la cal y nosotras las Canarias vamos a buenos hoteles te acuerdas si mi y buenos hoteles al principio nos pagaban el equipaje pero yo

Voz 0313 29:19 hoy después del del deporte e uno en el en el terreno cultural que yo quiero que nos cuentes a los oyentes de La Ventana que no son de aquí cuatro pinceladas de lo que ofrece el de aquí es mucho porque es un espacio grande diáfano acristalado por todas partes que te sorprende cuando llegas como ha sido nuestro caso hoy por primera vez luego el mar que es otro territorio también de de de enorme interés de esta reivindicación que has hecho de las jugadoras que están fuera de foco tú has tenido has tenido más satisfacciones por tus éxitos deportivos o porro lo que has conseguido en el en el mar

Voz 15 29:52 particularmente los éxitos deportivos visto desde ahora desde la perspectiva de ahora yo creo que es bueno la época deportiva fue

Voz 1626 30:00 mucho más divertida

Voz 15 30:03 me formó como persona nunca pensé que estuviera teniendo éxito Nino éxito ahora como rival el deporte está tan valorado pues si realmente pero vamos a veces puede presumir de que es como usted bien visto antes era una mancha

Voz 0313 30:17 María la cultura es el es el asidero para librarnos de muchas cosas que en los están amenazando y entre ellas la tomatina

Voz 15 30:30 la verdad es que es un tema poco dominante para mí yo domino los evento el turismo el malo

Voz 14 30:37 en sexto y la cultura creo que es un tema importantísimo para la formación y para el Palat para que no tener una creamos no

Voz 0313 30:46 no deben no te digo más aquí y aquí en tu en tuvo apartado concreto como lo promocionales eso cómo lo defendéis

Voz 1626 30:52 vale no como lo promoverá muchísimo

Voz 0313 30:54 pero yo creo que es un tema

Voz 14 30:58 qué te ha ha sido muy importante del concepto este porque ahora sido un edificio que estará todo un lugar para todos y una forma no sé de de acercar la ciudad muchísimo a la a la cultura porque se pueden hacer de todos los tipos de temas culturales se pueden desarrollar aquí

Voz 0313 31:16 que hay que que hay serio por ejemplo cuéntanos de tres cuatro cinco seis eventos Dave de qué tipo que hace hay reuniones con eso

Voz 1626 31:23 hay hay un par de exposiciones además hay un hay un par de instalaciones fantásticas de Marina de Marina número de Viena como como se llama videoinstalación una videoinstalación que son una que es una maravilla es una maravilla de lo que hay aquí cuantas más exposiciones

Voz 15 31:38 ay no no tenemos exposiciones de María Cañas de Marina Núñez y luego además de eso hay muchísimas actividades relacionadas con esas posesiones

Voz 0313 31:48 me dejasen segundito que tenemos noticias de última hora siempre en la Cadena SER tiene la información prioridad de paso seguramente saben los oyentes que llevamos un par de días pendientes de un incendio en el Parque Nacional del Teide bueno pues tenemos noticias de última hora con Haniya el Falla Janeiro buenas tardes qué tal

Voz 16 32:04 buenas tardes así es el buenas noticias malas noticias buenas noticias porque el Cabildo de Tenerife da por controlada hasta ahora el incendio declarado el pasado miércoles en el Parque Nacional del Teide Un fuego que ha sido difícil de Foc de sofocar Ike ha arrasado hasta cuarenta hectáreas de Retamar y matorral durante las tres jornadas extinción han intervenido en la zona dos helicópteros del Gobierno de Canarias y más de un centenar de personas incluido lo ingenieros del Ejército que tuvieron crear una pista específica para que las fugas de agua pudieran controlar la situación pese también

Voz 15 32:35 a las adversas condiciones meteorológicas

Voz 0313 38:34 faltan veintidós minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias sobre de Canarias con más razón que nunca porque estamos aquí en Tenerife por cierto rodeados acompañados un montón de amigos de oyentes camerino a compartir un alto

Voz 9 38:45 he aquí el Tenerife Espacio de las Artes muchísimas gracias muchísimas gracias

Voz 0313 38:51 desde verá mañana es el Día de los Museos a la perfección con el lugar en el que estamos hoy seguro que habrá un montón de de de eventos de actividades para para conmemorar lo eso será mañana pero antes hoy no sé si lo saben es el Día Mundial o el Día Internacional del reciclaje yo sinceramente no sé si es una buena o una mala noticia es nuestra polémica de hoy

Voz 0827 39:20 pues la verdad es que es muy difícil reciclar los datos del reciclaje según como uno se levante puede ver la botella medio llena o medio vacía el reciclaje de envases marcó un récord en nuestro país el último año el de papel aumentó casi un trece por ciento muy bien y abriendo el foco según Eurostat Europa recicla el cincuenta y cinco por ciento de los residuos tratados que es algo estupendo aura bien apenas un doce por ciento de los recursos para fabricar nuevos productos provienen de ese material reciclado Ya hay puede vaya vaya cuando uno escucha los árboles Salvados la energía o Rada las partículas no emitidas gracias al reciclaje se alegra pero cuando uno piensa en los árboles destrozados

Voz 27 40:00 la energía malgastado y la mierda que echamos

Voz 0827 40:02 al aire que respiramos por lo no reciclado pues uno se pone a temblar porque pertenecemos a una generación que recibimos lo desechable eso de usar y tirar como un signo de modernidad y ahora que ya somos mayores posmodernos no sabemos qué hacer con tanto deshecho es la esquizofrenia que hace que el impecables reciclados casero vaya después sembrando el asfalto de colillas y las playas de botellas de plástico

Voz 14 40:27 y la misma del gran almacén que ceda en

Voz 0827 40:30 la bolsa de papel reciclado un pequeño perfume pero embalado en siete capas de plásticos de cartón de momento no hay un contenedor pensado para reciclar esas malas costumbres

Voz 0313 40:44 aquí en Canarias lo saben perfectamente en otros lugares España también pero aquí lo conocen sin duda las colillas las las colillas las dichosas colillas son el residuo que más recoge en en las áreas de nuestro país y por eso con motivo de este día mundial del de reciclaje nos parece muy muy interesante una propuesta que ha hecho un grupo de científicos de la Universidad de Extremadura se trata de reciclar los millones porque hablamos de millones de colillas que que se tiran en en España para convertirlas atención en un material aislante para reducir el ruido que parece casi caso milagro Javier Gregori buenas tardes Javier hola buenas tardes compañeros hoy exactamente en qué consiste este sistema cuál es la rueda que permite una una mierda que decía Isaiah reconvertida en algo útil para el ser humano

Voz 0882 41:27 pues sí empezamos primero con esos malos datos de decía Isaías porque las colillas ocupan ya el treinta por ciento de la basura mundial por ejemplo en España por cada bolsa de plástico que se tira no hay que hacerlo se desechan dieciocho colillas las colillas de cigarrillos están compuestas sobre todo de acetato de celulosa un material que no serio degrada por esa razón este equipo científicos de amnesia de Extremadura propuesto convertirlo en un aislante acústico además estos filtros acumulan sustancias tóxicas por lo que es urgente retirarlos de las aceras de las playas como unos explicaba hace unos días Federico García que es el coordinador del proyecto libera que recoge precisamente con la ayuda de miles de voluntarios también en las playas de Tenerife la basura que hay en las playas

Voz 28 42:09 pues va soltando consustancial a la contaminar hasta cincuenta litros de agua y algunos de los componentes de esas colillas son cadmio que puede serbio acumulativo o por ejemplo de arsénico y puestos vio como la pueden llegar luego a la cadena trófica en nuestros estamos el Macarena algodón vuelta al menos puede llegar a afectar

Voz 0882 42:29 por eso con este sistema puesto en marcha que han propuesto los científicos del Laboratorio de Acústica de la Universidad de Extremadura pues se matan dos pájaros de un tiro si me permites decirlo aunque no es muy ecológico por un lado reducimos la contaminación acústica sabéis que España es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón y por otro también reducimos acumulación en espacios naturales como las playa de las colillas se tiran Carles al año en el mundo cuatro billones con b de billete de colillas y esto podría ser reciclado pues para hacer este material que por cierto las colillas ya se han probado en este Laboratorio de Acústica de Extremadura son tienen un nivel de absorción derruido bastante más elevado que muchos de los materiales que ahora se utilizan en el sector de la construcción y por lo tanto saldría más barato y más ecológico utilizarlo como aislante acústico

Voz 0313 43:19 la pregunta Javier una curiosidad personal que te da más rabia cuando alguien tiraron al suelo o que se ponga a gritar

Voz 0882 43:25 pues a mí lo de la colilla porque es tóxica es contaminante ya has visto como nos decía el experto el veneno que que tiene esa colilla cuando está en contacto con el medio ambiente

Voz 1 43:34 se tarda en degradarse doce años

Voz 0882 43:38 es decir que estamos hablando de un contaminante que luego pasa al agua Ike o que puede también contaminar a otros animales Ike luego esa agua la vemos nosotros es decir que un grito molesta pero yo creo que molesta mucho más la la contaminación del agua eh o de o

Voz 1 43:54 suelo por parte de las colillas y además completó

Voz 0882 43:56 ente evitable las dos cosas no

Voz 0313 43:59 ya tinieblas que te irrita más lo los ruidosos sólo guarros

Voz 1626 44:03 que que tienen una colilla encima gritando pero tiene razón Gregory porque es que las colillas son tres y me pone enferma venir es que en los y los las ciudades ya están repletas de papeleras con ceniceros incluidos y eso es tan fácil como tirarlo allí las empresas han puesto ceniceros fuera para que la gente salga fumar Yves a alguien con un cenicero a medio metro tira la colilla es es me me me me me pone mala me ponen mala te parece que te pasa Cola colillas

Voz 0313 44:36 el ruido o Paul con todo vez

Voz 14 44:39 yo creo que el tema de las colillas horroroso pero el tema del humo que esas terrazas que la cierran por todos lados dicen que son terrazas y que fuman dentro todo el mundo no puede esto estar en la terraza yo ya tengo que tomar siempre tengo que tomar las cosas dentro porque es donde no fuma porque en las terrazas que no son terraza sabes que hay que tener techo dos paredes y la pareja tras con tres ya no es Llanos

Voz 1626 45:03 tú puedes fumar ahora cuando estás en algún sitio que te dicen

Voz 0827 45:06 por la caña en la terraza hicieron huele a humo hice poeta un bar porque ahora exactamente donde mejor se estar dentro de un bar no pero después hay mucha gente eso con doble personalidad sea gente que desde luego en su casa nunca jamás se le ocurriría tirar una colilla al suelo de su casa no seguramente reciclar a todo muy bien y el envase aquí lo orgánico allá y el papel no sé dónde y de repente sale a la calle como si la calle no fuera de todos en este espacio por ejemplo en el teatro se puede fumar ni siquiera en estos espacios que están abiertos salida

Voz 1626 45:37 a fumar a una fiera al lado de una papelera al lado de la papelera un árbol un con

Voz 0827 45:44 que el que estaba lleno de colillas y la papelera estaba vacía entonces no se puede entender muy bien no es el mecanismo que nos lleva a que hacer algo tan fácil como es depositar la colilla en una papelera

Voz 14 45:55 un cenicero y no en una una cero

Voz 0827 45:57 pues que no lo hagamos con total no la realidad como hacemos otras que decías Mercedes que me comentabas algo

Voz 15 46:02 estaba viendo la cara de de los Le

Voz 0313 46:07 es también un espectador sobre básicamente oyentes aquí en Canarias enormemente

Voz 15 46:12 las terrazas son bastante abierta pero realmente yo creo que ella se refiere a Madrid Madrid este montón de años no existían las terrazas de invierno con la moda de las es tu cita pues estupendo entonces vamos poniendo un poquito para el viento un poquito para el frío y realmente tú entras en Madrid en una terraza que las llamas es todo cristal pero todos cerraba con una puerta están los ceniceros y todo el mundo sumándose a que no se que llaman

Voz 0313 46:38 pero pero pero al final que decías Nieves perdón

Voz 1626 46:41 que hay que meterse al bar que no pero

Voz 0313 46:43 pero la misma pero pero cero bromas aparte que al final de todo esto encontramos la respuesta de casi siempre a los de casi todo que es educación educación educación y en Canarias no sé si lo saben los oyentes del resto de España Canarias es la primera comunidad que hace un tiempo ya convirtió en obligatoria la educación emocional en los colegios la forma de relacionarse la forma de de de interactuar eso que no sirve tanto después en el día a día y que tantas veces perdemos de vista bueno hay que decir que sólo dos países de la Unión Europea comparten la canaria que son Reino Unido por un lado dice bueno y tendría duda da igual no vamos broma Reino Unido Inma a los alumnos canarios de de primero a cuarto de Primaria llevan ya cinco cursos recibiendo menos horas de Matemáticas menos horas de Lengua y formándose en esto en los sentimientos y en las en las emociones nuestro compañero de Radio Club Tenerife Eric Pestano ha estado en una clase de Santa Cruz ha encontrado esto

Voz 8 47:41 el dato

Voz 1 47:48 muy bien peso así la sesión de educación emocional puntuales a las diez de la mañana a este colegio de Primaria se encuentra en el popular barrio de Tíncer en Santa Cruz de Tenerife no llegan a ser veinte la suma de todos los alumnos que asisten hoy al aula se dejan llevar por Denise por Carmen las dos maestras que conducen la clase los niños y las niñas se miran de frente se ubican en torno a un mural en el suelo con el fondo blanco que están preparando con corazones donde están escritos cada uno de sus nombres a su lado la pisen mano escriben cualidades de sus compañeros también se tienen que definir asimismo las mesas se quedan a un lado ellos se miran y sonríen aquí no se utilizan los libros tampoco se utiliza la pizarra pero si el emoción metro que han construido ellos mismos todos los días escriben cómo se sienten hice alguno necesita cariño

Voz 2 49:06 la voluntad de Denise la empatía

Voz 1 49:08 ya y la complicidad con Carmen hacen que hemo crea sea también inevitablemente pues un ejercicio constante de análisis y de empatía para ellos

Voz 9 49:21 del Brann el desarrollo de la creatividad ya estimo de la fundación que tenga conciencia emocional síndrome no te ayuda a mejorar incluso recrearte pensad fijo

Voz 1 49:46 en Torrejón doscientos cincuenta los alumnos que en este centro ya han pasado por esa asignatura por crea es imparte desde primero de primaria hasta cuarto nació la idea en el dos mil trece gracias a dos técnicos de Educación de la Consejería de Agustín Gorrín y Antonio Gómez y fue Antonio Rodríguez psicólogo especializado en Educación de la Universidad de La Laguna quién le dio forma

Voz 1995 50:08 Valverde subversiva de revolucionario porque chocó con el hecho de lo de los formal de los establecida uno analiza su recorrido vital su biografía seguramente llegado a la conclusión de que la materia prima de esos días son esencialmente emocionales son tienes

Voz 1383 50:27 como por la tabla de multiplicar el reto ahora dice

Voz 1 50:30 desde la Comisión de Evaluación de esta asignatura es buscar la fórmula para poder impartir la también en quinto y en sexto de primaria y eso siempre y cuando se mantenga la actual ley de Educación porque de lo contrario dicen habría que negociar la continuidad de toda la mate

Voz 13 51:09 sí eh más

Voz 0313 51:48 qué bien no hemos abiertos a primera hora de la Ventana subrayando la importancia de la cultura de la de la filosofía y casi la estamos cerrando con la educación

Voz 0827 51:56 claro que sí que están la clave y en la respeto parece una idea fantástica además de los problemas es la educación emocional en un país en el que te tienes que morir para que te digan a veces pues bueno yo creo que no hay que aprender a tener empatía precisamente cuando estamos vivos que es cuando podemos disfrutar

Voz 0313 52:10 claro es que será muy interesante de este proyecto el comprobar dentro de veinte veinticinco treinta treinta y cinco años qué impacto ha tenido esto en los chavales que han estudiado cuál ha sido el el modelo de relaciones que número pues no sede de de historias que han acabado malos regular ha habido en ese colectivo yo creo que sí hay manera científica de de todo esto va a ser muy interesante la la experiencia de verdad Kelly a broma con los británicos ascender pero

Voz 1626 52:37 os pilla además Viña H

Voz 0313 52:40 no pero muy interesados Gutiérrez ante tres verdad

Voz 1626 52:42 que descarte la emoción ese descarte en la inquietud cuando eres una persona inquieta es también más simpática con acaba volviendo a tío se educa es emoción acaba volviendo acaba volviendo a Tignes eso eso es fundamental

Voz 0313 52:58 tú crees que Fernando VII educación emocional no tuvo mucha creo