La Ventana (17/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1715 00:00 a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias Josu su ternera comparecido ya ante la Fiscalía en París le ha notificado la orden de detención que pensaba contra él por la que fue arrestado ayer en el departamento de Alta Saboya en Francia ahí está ahí nos vamos informa la corresponsal de la Ser Carmen Vela

Voz 0390 00:18 la fiscalía de París ya ha notificado al exdirigente de ETA Josu Ternera detenido ayer en los Alpes franceses el mandato de arresto internacional que pesa contra él y posteriormente será presentado ante un juez quién será el que decida su ingreso en prisión Antonio Urrutikoetxea fue juzgado en Francia en rebeldía y condenado en junio del dos mil diecisiete a ocho años de cárcel por asociación de malhechores terrorista equivalente al delito de pertenencia a una organización terrorista tendrá un plazo de diez días para aceptar o no esta condena la justicia española también podría reclamarle para que afronte los cuatro casos judiciales que tiene pendientes

Voz 1715 00:55 iré al tran retrasa definitivamente seis meses la imposición de aranceles a la importación de vehículos de la Unión Europea o de Japón pasado ese tiempo Estados Unidos valorará de nuevo si decide imponer esa penalización comercial Victoria García buenas tardes

Voz 1 01:08 buenas tardes en un comunicado la Casa Blanca

Voz 1460 01:10 hacia ese retraso y dice que se abre un nuevo proceso de negociación Si en estos seis meses no se alcanzó un acuerdo se determinará qué medidas se toman según reza el comunicado Trump dijo que las importaciones de automóviles ciertos componentes pueden dañar la seguridad nacional de Estados Unidos la Asociación de Fabricantes de Automóviles de aquel país le advierte de lo perjudicial de una medida de esas características y la Unión Europea dice que ya tiene preparada la lista de posibles gravámenes a productos americanos como contrapartida

Voz 0760 01:41 en Wall Street había iniciado la sesión con pérdidas de cierta

Voz 1715 01:43 entidad a esta hora tanto el Dow Jones como el Nasdaq suben ligeramente un cero coma uno por ciento en Italia otro barco de una ONG con inmigrantes a bordo al que se prohibe la entrada en puerto abordo viajan sesenta y cinco inmigrantes Roma Joan Solés

Voz 0946 01:55 la sigo ocho tres con dos recién nacidos una quincena de al menos once mujeres de entre los sesenta y cinco náufragos rescatados en alta mar algunos con heridas y quemaduras ha recibido órdenes del Ministerio italiano del interior de dirigirse a Túnez cuando se haya a pocas millas del puerto de la isla de Lampedusa desde hace dos días el vicepresidente del Ejecutivo y titular del ministerio Salvini ha reiterado que mantiene la línea dura en Italia no desembarcarán ha dicho ya ha calificado a los miembros de Salvamento Marítimo de la nave llamándoles traficantes que ponen en peligro la vida de inmigrantes Depor

Voz 2 02:31 es Toni López las efecto Rafa Nadal las semifinales del Masters mil de Roma tras ganar seis cuatro seis cero a Verdasco jugará mañana contra el griego y que elimina a Madrid la semana pasada en la misma ronda el tiro Italia victoria para el español Pello Bilbao en la séptima etapa con final en L'Aquila sigue líder Valerio Conti y José Joaquín Rojas avanza la segunda posición se queda a uno XXXII de la cabeza y en fútbol Mañana empiezo a la última jornada de Liga Santander hoy empieza la jornada treinta y dos tres con el Zaragoza Sporting desde las nueve

Voz 1715 02:57 así llegamos a las cinco y tres minutos las cuatro y tres en Canarias

Voz 1804 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1715 03:04 en Pinto a la Policía Local ha detenido a un hombre después de agredir a un agente cuando éste iba a retenerle porque estaba quebrantando una orden de alejamiento contra una mujer es el segundo detenido en esta localidad en materia de violencia de género en la

Voz 3 03:19 las últimas horas SER Madrid Sur David Callejo agentes de Policía Local de Pinto han arrestado a un hombre que estaba discutiendo de manera ostensible con una mujer en plena calle al intentar mediar los agentes han comprobado que el varón tenía activa una orden de alejamiento en vigor de la mujer con la que discutía y han procedido a detenerlo acusado de quebrantamiento momento en el que el hombre ha intentado resistirse y ha causado lesiones leves a un agente en materia de violencia de género los policías locales también han detenido a otro hombre acusado de agredir físicamente a su pareja que tuvo que ser protegida por los propios agentes of

Voz 1715 03:53 bravo día de jornada electoral la candidata popular Díaz Ayuso ha anunciado que quiere crear una oficina de atención para personas con discapacidad y dos mil plazas de atención temprana el socialista Ángel Gabilondo ha propuesto impulsar una ley de igualdad de trato para acabar con la discriminación por razones de orientación o identidad sexual

Voz 4 04:11 a una oficina de atención preferente para las personas con discapacidad y esta oficina va a realizar entre otras tareas forma funciones de ventanilla única preferente para iniciar los trámites relacionados con la Comunidad de Madrid en todo lo relacionado con discapacidad los

Voz 5 04:26 a la hora de la verdad nos pasó también el Gobierno

Voz 6 04:29 cuando está a punto de suceder esa ley no acaba de salir yo creo que en este momento es imprescindible que salga

Voz 1715 04:35 y una cosa más los hoteleros madrileños prevén alcanzar una ocupación media superior al noventa y cinco por ciento el fin de semana del uno de junio fecha de la final de la Champions que se celebra en el Wanda Metropolitano tenemos a esta hora dieciséis grados en el centro de la capital

Voz 0760 09:17 activo son las cinco y nueve minutos de la tarde las cuatro y nueve en Canarias hasta ahora como todos los viernes nos metemos en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 19 09:29 yo he vivido Merino

Voz 14 09:33 ah

Voz 20 09:36 ese ese homenaje a las víctimas

Voz 21 09:38 los de los caídos en aquella levantamiento contra las tropas de Franco contra las tropas de Franco

Voz 22 09:43 qué es más ignorante que es más estúpido una periodista como María Rey con treinta décadas

Voz 20 09:49 con treinta dictadas de tres décadas de profesión

Voz 8 09:51 en la cadena ha mostrado

Voz 21 09:54 dos con el material incautado a esos presuntos manifestantes en el que figuran bombonas de gas tenazas martillos cadenas y cámaras de gas cámaras de gas nació con motor hoy sigue siéndolo hoy conviven con otros toros en el santuario e igual tanto se comporta como ellos exactamente pero eso sigue siendo un toro Un perro castrado sigue siendo un toro Un perro castrado sigue siendo un toro volvemos con mayor horror iban los horrores

Voz 23 10:18 rápido hay que emitir esta fin esta caravana esto sin más dilatación las cuatro de la madrugada las cinco en Canal

Voz 24 10:25 diez sanas

Voz 0155 10:28 en de unidad de vigilancia

Voz 20 10:35 híbrida de vigilancia que llega al informe número quinientos ochenta y ocho Isaías

Voz 0827 10:39 hoy comenzamos estado día felices por estar aquí en Tenerife pero con una sensación agridulce Francino porque por un lado vemos cómo siguen vigilando nuestros compañeros por ejemplo esta semana hablábamos en Todo por la radio de las máquinas para fichar

Voz 25 10:52 la máquina más habitual es la de pasar la tarjeta

Voz 0272 10:54 empleado paso menos está entre treinta y sesenta euros pero bueno este es un mecanismo poco factible porque allí se puede ya lo he pensado Armando gracias Sonia a Canarias bueno pues a Canarias no

Voz 0827 11:08 es Falic baile no es factible y además un método infalible es precisamente pensar en el Antoni Moll así nunca falla haremos bueno vemos también cómo crece el gusto por las palabras incluso jugar con ellas lo hemos comprobado esta semana en las twiterías

Voz 26 11:23 y acabamos con Mister Win que proponen un tuit de parónimos que va encantar a Isaías Lafuente e atenta Isaías

Voz 0827 11:29 se dice fuera o fuese de las dos maneras pues vigila queda expuesto el tanta del revés y siete sale los huevos por fuese está muy bien hacer juegos de palabras los verbos es muy divertido y otra cosa es destrozar los eso ya no tiene gracia Rafael Carrión y José Manuel García nos envían este último ejemplo había

Voz 0155 11:48 pero el Valladolid al único equipo que el árbitro había ido a la pantalla no sabía decido no sabía decido de opinión

Voz 0827 11:56 no sabía desde ha sido la verdad es que el verbo de Ciri sus compuestos es un poquito cabrón e porque es verdad que se dice desdicho no se dice desde pero sin embargo sí que se dice bendecido o decirlo claro por inercia a veces nos podemos equivocar tenemos otro ejemplo de verbo irregular convertido en regular

Voz 15 12:12 son las molestias que arrastra durante toda la temporada ya decidido parar porque se le reprodujeron reprodujeron

Voz 0827 12:18 con más fuerza cero aún no se le reprodujeron tenemos otro ejemplo más se lo pillaron Elena Montero y José Antonio Barrionuevo ni más ni menos que a Gonzalo Suárez

Voz 0760 12:27 ahora es incomprensible por ejemplo porque ya se el terror ahora consiste en que te digo Jenny encargó yen te salpique las

Voz 0827 12:36 ah bueno degollar es un verbo irregular así que es que te de huella no que te de oyen degollar está mal eh también está mal digamos practicar la autopsia aún vivo o a una viva en este caso lo captó Gorka Zumaeta en la Cope que le montaron algunos energúmenos es la la Plataforma de Afectados por la Hipoteca la candidata ciudadana Begoña Villacís embarazada de nueve meses a la que hoy se le va a practicar la autopsia zozobra se deba a practicar la autopsia fue un esqueleto sobre tampoco fue a más los la cosa no se le practicó la autopsia e tenía el parto programado para hacer el área en la que se había ido muy bien ha nacido Inés ya ha pesado casi cuatro kilos cuatro kilos por cesárea después tenemos como algunos errores ya registrados se siguen produciendo ya hay algún contagio que nos parece siempre increíble Francino lo de los esfuerzos y cuerpo seguridad del Estado bueno esta semana otra vez Dolors Montserrat

Voz 27 13:36 un sistema común de asilo europeo y un apoyo absoluto a nuestras Fuerzas y Cuerpos Fuerzas y Cuerpos

Voz 0827 13:42 es tenga que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se extiende de forma imparable lo de cambiar ordinales partitivo Carmen Espinosa nos envía lo último vamos

Voz 28 13:53 abierto es nacional

Voz 6 13:58 el setenta y dos Szabo Miles dos Szabo Festival Internacional de Cine

Voz 30 14:04 a Javier Bardem Javier Bardem

Voz 0827 14:06 es el setenta y dos Szabo es el septuagésimo segundo es más complicado

Voz 0760 14:11 no es fácil pero es lo correcto

Voz 31 14:14 no no siempre es que busca

Voz 0827 14:19 si tenemos que pedir perdón tenemos que pedir perdón a los vallisoletanos por haberles desplazado la ciudad hasta Castilla La Mancha

Voz 32 14:29 el escenario del Teatro Calderón de Valladolid en la gala de entrega de los Premios Max de lunes que viene viene en los Premios Max de las Artes Escénicas es la primera vez que los premios se celebran en Castilla La Mancha al celebran en Castilla La Mancha

Voz 0827 14:42 pues sí es la primera vez tendrá que esperar un poquito porque ya se habrán celebrado en Castilla y León y tenemos que pedir perdón también Ángel Gabilondo nos dices porque Córdoba por llamarle da mirando

Voz 15 14:52 qué sería la conquista más simbólica para Pedro Sánchez el día veintiséis ido d'Estaing sustos apuestas personales Ángel Gabilondo Ángel Kabila y Pepu Hernández

Voz 0827 15:01 hay que tiene que hablar que vendría de Gavilán erosión de Hermández de quién es Ángel Gavilán

Voz 18 15:08 me gusta

Voz 0827 15:12 y esta semana hemos tenido una subida generalizada de temperaturas y el calor nos ha afectado los dice José Luis Gutiérrez no viene Nietzsche

Voz 33 15:20 ni Ávila ni el Kutcher Name el Huesca que se quedó

Voz 0827 15:23 cincuenta hace una semana tren Thais

Voz 33 15:26 seis grados de calor grados de calor frente hay seis grados en Sevilla

Voz 0827 15:29 bueno salvo que sean bajo cero treinta y seis grados si hace treinta y seis grados son de calor eso por narices vamos apostaría hemos nuestro patrimonio también les pasa a los hombres y mujeres del tiempo esta semana nos dice Carmen Espinosa nos han hablado de diversas diversas informaciones de tiempo soldado en vez de soleado

Voz 0760 15:47 buenos días durante tres jornadas más el tiempo se mantendrá sin grandes cambios o dice Novo tiempo soleado tiempo soleado en toda la Comunitat spray un poquito

Voz 0827 15:57 los rozando el poste entre soleado y Soldado bueno Carmen Espinosa que es muy buena Salva incluso al vigilado porque dice que es solidaria es consolidar también es afirmar algo con razones verdaderas y la información del tiempo en la SER es así siempre desinforman algo es con razones verdaderas

Voz 34 16:20 cuando sopla el viento

Voz 0827 16:23 bueno pero estamos en Tenerife y tenemos grandes alicientes todavía que no es este año a lo largo de la tarde por ejemplo escuchar a Said Muti en directo

Voz 0760 16:30 ya los vinagres ya los vinagre no música bombardeado

Voz 0827 16:33 Nos falta una cosa Francino lo hemos podido traer a Chábeli Iglesias estaba invitada la íbamos a tener aquí pero ha hecho un Benjamín Prado resulta que iba a venir a Tenerife se ha despistado y se ha quedado en Albacete muchos vienen no que

Voz 21 16:46 es la primera vez que venga bueno había estado no lo aquí muchos años bueno había estado en hace muchos años

Voz 0827 16:51 es la primera vez que ver más canales bueno había estado en Albacete hace algunos años sabe Eli Iglesias esperemos que haya pasado de niña a mujer ya no avenido ella pero hemos venido nosotros que estábamos un poco como Albert Rivera estamos aquí con nosotros mismos esto no reenvía Domingo López

Voz 0246 17:09 Begoña Villacís con un gran equipo detrás y un presidente como Ignacio Aguado hoy estoy aquí conmigo hoy estoy aquí conmigo con los futuros líderes de la comunidad

Voz 0827 17:17 adiós mira que a veces nos parece que tiene doble personalidad Albert Rivera he de decir hoy estoy aquí conmigo desde luego es una reafirmación estupenda Canarias que es una tierra grande es una tierra de grandes deportistas de maratonianos por ejemplo que ganan la prueba cuando llegan a la meta resulta que sacan cien kilómetros al seis

Voz 35 17:37 cuando se veía la imagen de la pantalla te bien los últimos metros apretando los dientes y les sacaba unos cien kilómetros aproximadamente el segundo clasificado les sacamos los cien kilómetros aproximadamente el segundo clasificado ya pero ahora los oyentes que venía sufriendo y sufriendo

Voz 0827 17:55 son cuando son la maratón cuarenta cuarenta pero no saque el otro todavía estaba descansando había empezado no no había empezado la maratón pero bueno si andan sobrados corriendo maratones también hablando por teléfono e aquí en hablar por teléfono a los canarios gastan una millonada el edil

Voz 0760 18:12 Luis Miguel Rodríguez que además ha dicho que pensaba que tenía tarifa plana en el acceso a la red y que por ello no cerraba el servicio de Internet en el móvil el mes que más gastó las cantidades rondaron los dos mil seiscientos millones de euros rondaron los dos mil seiscientos millones de euros

Voz 0827 18:26 había que os gustaba hablar bien eh pero de ahí a gastar en unir dos mil seiscientos millones de euros bueno bueno será por dinero

Voz 0155 18:37 la telefonía en todas sus variantes

Voz 0827 18:44 bueno estaba viniendo a Canarias pues claro tenemos el clásico el ahora mira que nos equivocamos con vuestro huso horario y eso que en la SER la precisión en el tiempo es marca de la casa aunque es verdad que a veces nos pasamos nos dice Fernando Sánchez

Voz 0246 18:59 la emoción opusieron los Raptors en ese partido que que duró hasta el último segundo que duró hasta el último segundo cuando Leonar

Voz 0827 19:07 eh que ha dicho nos ha jodido el partido duró hasta el último segundo como todos los partidos como todos los partidos ya lo de cago lo voy a sacar dinero que no pero

Voz 0760 19:20 no son no sonaba así precisamente

Voz 0827 19:22 pero bueno vayamos con lo de las horas ahora con el Gobierno en funciones desde el pasado veintiocho de abril pues oye tenemos la hora apropiada aquí en Canarias son las nueve

Voz 36 19:32 dos minutos de la mañana las ocho veintidós en en función en función

Voz 0155 19:37 oye para el Gobierno

Voz 0827 19:43 esta es muy buena la hora en funciones buena hemos dado tantas vueltas a la hora canaria que hemos llegado incluso a invertir el huso horario lo de una hora menos para algunos pasó ya a la historia son

Voz 15 19:54 las cuatro de la tarde las cinco las tres en Canarias las tres en Canarias nosotros volvemos a las cinco las seis en Canarias son las siete las ocho en Canarias

Voz 0827 20:04 mira otro inmediato cinco Le en sí señor

Voz 26 20:07 Ellos sí señor con de los peores mediador las cinco

Voz 0827 20:12 la décima Francina pues bueno la semana pasada retrasando seis horas vuestro huso horario es verdad que se cruzó Caracas de por medio Antoni Martí

Voz 22 20:24 dos XXXVIII las ocho y treinta y ocho en Canarias las ocho y treinta y ocho en Canarias hoy Cannes o en Canarias no en Caracas encaran es la única XXXVIII

Voz 0827 20:31 bueno yo otro récord lo marcó hace ya mucho tiempo no sabemos si hacia atrás o hacia adelante José Antonio Marcos si se confirma el dato adelantado

Voz 36 20:39 el IPC va encadenar trece meses consecutivos sin crecimiento son las diez y tres dos y tres en Canarias son las diez

Voz 0827 20:46 es dos y tres en Canarias seguimos con la información

Voz 36 20:48 en la Cadena SER es verdad pues tenemos que pedir

Voz 0827 20:51 disculpa porque os imagino desconcertar escuchando las viviendo bueno en qué hora vivo llego tarde llego demasiado pronto claro ante tanta duda en un momento dado aquí el aquí presente Carles Francino tomó una decisión radical

Voz 20 21:04 son las seis y cuarto las seis y cuarto en Canarias gustan los la barajar acaba

Voz 0827 21:10 te acabo tenemos también tenemos también el récord por la mínima que lo marcó Montserrat Domínguez un mito Utah finos en Canarias viene

Voz 20 21:21 dos Un minuto menos en Canarias turbulento menos en Canarias continuamos en A vivir que son dos días

Voz 0827 21:26 mira os invito así por no tropezar más para no liarse un futuro en sucesivas ocasiones Montse como Francino pues decidió simplificar

Voz 37 21:36 son las ocho las siete de la mañana son las

Voz 0827 21:39 son las siete de la mañana son las siete de la mañana en algún sitio serán las siete de la mañana pero nos leíamos no sólo con las horas exactas y no sabemos muy bien porque nos veíamos a una hora muy concreta y en la misma dirección que es a las once y diez

Voz 0272 21:59 es lunes once y diez de la mañana diez y once en Canarias once y diez de la mañana día once en Canarias

Voz 38 22:07 once minutos de la mañana diez y once en Cannes

Voz 15 22:11 áreas

Voz 38 22:12 EFE Cientos de la mañana diez cara

Voz 20 22:15 haría en fenómenos extraños como los Fuerzas y Cuerpos

Voz 0827 22:18 es más o menos eso sí que se contagia pero a una a una era hora exacta bueno en la SER hemos interiorizado tanto lo del huso horario de estas islas que el tiempo ya no lo medimos en horas y minutos menos cometimos directamente en canarios

Voz 0272 22:31 hola qué tal muy buenas noches la una ahí XXXVIII minutos una hora menos en Canarias tu una hora menos en Canarias y bienvenidos a la retransmisión pero no sabemos cómo será pero en Canarios

Voz 0827 22:42 es esa bueno es que pasen las sé pero oye en otras emisoras también seguían y seguían bastante

Voz 0760 22:47 son las siete de la tarde de cinco cuatro de la tarde en Canarias

Voz 0827 22:52 si sigue reducción pero llega la medianoche y claro empezamos con la hora se nos va la mano y nos equivocamos incluso cuando hacemos chistes

Voz 20 22:59 te voy a cambiar los números Isaías si este

Voz 0760 23:02 M quinientos ochenta y siete seiscientos ochenta y ocho

Voz 20 23:04 Canarias la próxima semana es que estaremos haciendo La Ventana en Santa Cruz

Voz 0827 23:07 Tenerife interpuestas correcto pero sería exactamente al revés

Voz 14 23:18 pero

Voz 0827 23:19 bueno no sólo somos los godos los que dormíamos con las horas se aquí también a veces os pasa

Voz 0246 23:24 Nos acercamos a las siete y media de la tarde a las siete y media de la tarde sigue tonta a la una y media de la tarde sigue toda la información nacionales

Voz 0827 23:33 hoy nos consuela un poquito esta preocupación horaria se traduce a veces en la antena con entrevistas que decís aquí que son súper rápidas mucho más que en la península

Voz 39 23:41 del Gobierno de Canarias Paulino Rivero buenos días qué tal buenos días bueno ahora enseguida vamos a

Voz 0246 23:46 hacerle preguntas durante casi cincuenta segundos durante casi cincuenta segundos sobre todo los que Canarias necesita una respuesta esperan lo que van

Voz 0827 23:54 yo no quiere comprar cincuenta segundos en la radio es una vasta así que el presidente se decía que sentir satisfecho una entrevista de cincuenta segundos bueno Paulino Rivero que después fue sustituido por un hermano de Paulina Rubio

Voz 40 24:07 con los Reyes han inaugurado la feria todas las autoridades han acompañado Sus Majestades durante el recorrido entre ellas han está estado Paulina Rubio acompañado a los Reyes durante todo el recorrido por Fitur

Voz 14 24:27 bueno estamos aquí con gente muy maja gente simpática cercana diría

Voz 0827 24:31 gente sensual incluso algunos un poquito calientes e incluso los políticos por eso aquí en las elecciones no se hacen listas electorales ya te puedes imaginar ahí se hacen listas ERE que totales

Voz 15 24:44 entrar ya sacó con las listas electorales en las listas electorales en este caso del PSOE

Voz 0827 24:49 y no corrige esta tendencia además viene de lejos eh de sus ancestros por eso cuando a veces encuentran restos arqueológicos lesbianas pidan el corazón y el rabo según se desprende de de esta información

Voz 0979 25:01 los restos óseos hallados en una cueva del hall Numan en la zona de Villaverde corresponden a un enterramiento aborigen con al menos tres individuos dos hombres y una mujer y cuyas pruebas cardio Capone implicadas a uno de ellos lo sitúa en el siglo

Voz 14 25:23 estaré no puede ser la compañera

Voz 30 25:28 la verdad es que es para enmarcar de Aragón Rabbani caso está viene no lo había oído en mi vida

Voz 0827 25:33 bueno eso fue en el pasado en el presente la tendencia sigue por ejemplo aquí no tienen redes sociales como todo el mundo aquí tienen directamente redes sexuales

Voz 41 25:41 no le estuviesen en las redes sociales y sexuales

Voz 20 25:47 bueno

Voz 41 25:49 tarea que daba graba es Sandro

Voz 0827 25:52 en qué estaría pensando y no hay que profundizar mucho en en sexuales uno quiere escribir San corcho Illes sale Sancho ocho

Voz 0155 26:01 bueno por el plató Tengo una duda que acaba usted de tuitear que estaba con el Sancho ocho preparado para contarlo La Ventana pero Tech textual serio lo acabamos de tuitear mira ahora

Voz 0827 26:19 de oro que Cédric día David

Voz 8 26:24 quizás para comprar

Voz 0827 26:25 SAR hay algún compañero que presume en antena de ser puritano tengo la sensación de que el resto obtuvo

Voz 0246 26:31 sí por eso me tiro el espectáculo

Voz 0760 26:33 pero yo soy bastante puritano e yo soy

Voz 0246 26:36 bastante puritano e yo prefiero humorista mejor

Voz 0155 26:39 sí sí que

Voz 0827 26:42 bueno tampoco nos metamos en follones varios los tinerfeños con buena gente suele ser gente acogedora cercana amable pero fue no siempre atentos a esta crónica

Voz 6 27:00 la detenida pasará hoy a disposición judicial en Arona hasta allí nos vamos informa a Natxo Palacios buenos días

Voz 42 27:06 buenos días te voy a matar estoy muy cerca de Ci estoy al lado

Voz 0827 27:12 bueno es que los compañeros SEO bien es que claro el problema de comenzar una crónica por el estilo directo en la radio uno de los dos puntos y las comillas pues a veces no siempre salen bien

Voz 42 27:21 te voy a matar estoy muy cerca de Ci estoy al lado fueron los contenidos que antes

Voz 0827 27:27 extendido de algún político también le da por cagarse en lo que sea

Voz 43 27:33 tampoco teme que querido Mariano ni la P de Pedro ni con la P de Pablo Mecado cabos con la me quedo con las mejores

Voz 0827 27:46 empieza con me cago Ghazni dice me cago en Rajoy después que me quedo con la P de Mariano Rajoy que no veo ninguna P Mariano Rajoy a veces los problemas se dan incluso grabado cuñas

Voz 0246 27:58 organiza la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Voz 20 28:05 la Concejalía de Cultura de Lellouche

Voz 0246 28:08 organiza la Concejalía de Cultura del ilustre joder organiza la hora o remisas su madre

Voz 0827 28:19 los huevos que necesita sumar pero no llegamos a saber muy bien lo tendrían que explicar ahora qué es lo que os pasa con Cádiz la verdad después de escuchar esto señor aparta de mí este Cádiz aparta de mí este caddie Canalis Galli buena parte de un despiste de lo tiene cualquiera aquí es verdad que es muy fácil despistarse si hay cocina detrás pero bueno son los datos que da el cien por ciento

Voz 7 28:42 eh eh

Voz 0827 28:44 que lo que por cierto que España es uno de los pocos que conocemos carrerilla entonces vistas a veces y claro no escuchas a la compañera que está dando paso que es así Pedro buenos días sí Pedro Murillo así Puccini buenos días

Voz 0760 29:03 pensaba a las once en punto Sons e imputó

Voz 15 29:07 si escuchas escucha perfectamente mi niño adelante si hola Pucci hola Pedro o la FUCI hola Pedro creo que el que no me escucha el a mí ahora

Voz 0827 29:15 ya entiendo lo de Houston tenemos un problema también hay veces que demuestra con una palabra no aparentemente sencilla que se convierte sin embargo en un gran obstáculo

Voz 44 29:22 que prohibe las terrazas junto a las fachadas de los edificios por obstruir obstáculo obstina obstáculo obstaculizar y a veces pues se pierden los papeles fueron objeto de la séptima edición de las Jornadas Lanzarote

Voz 45 29:36 Lea de la Universidad Europea les

Voz 0827 29:39 turismo de Lanzarote la diez la

Voz 45 29:42 la abuela

Voz 0827 29:44 Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote queríamos decir su madre tenía que haber dicho bueno hay otras veces es que no te protegen las palabras pero eso sí tienen recursos para salir adelante

Voz 5 29:53 en Lugo dentro el número dos de guía dirige la llamada operación suspiro he investigado presuntos delitos relacionados con el urbanismo con los detenidos podrían haber podrían haber podrían haber escuchemos alcaldes buscando

Voz 20 30:10 a ver si el alcalde no lo aclara estamos felices en Tenerife pero recordemos que hoy es el Día de las Letras

Voz 0827 30:23 gallegas de las Letras Gallegas y aunque no seamos gallegos pues manejamos algunas de sus palabras que nos han dejado en herencia e Ignacio Padrón esta semana ha profundizado en ellas

Voz 15 30:34 si no estuviéramos que quedar con dos palabras que nos han llegado del gallego

Voz 0155 30:37 sí amiga morriña Pelé

Voz 22 30:44 la morriña ese sentimiento de añoranza a tu tierra natal cuando la tienes que dejar es más fácil de explicar que otros préstamos como saudade o Ricky más parecido que tenemos es nostalgia o recurso pero no abarcan todo lo que significa en gallego así que no los hemos quedado una de las mejores cosas que los da Galicia eso gastronomía ir con ella a menos han llegado muchas palabras percebes del gas cree los no sólo comida también bebidas como los vinos Albariño y Regueiro cuya denominación de origen ha llegado hasta el diccionario o la caimán

Voz 14 31:18 Brit costó dos que están partícipe de esta jaima

Voz 22 31:23 muchas palabras las acogemos en cambiarlas como chopo o botafumeiro porque seamos sinceros mola mucho más botafumeiro que chador de humo incendiario pero otras las Castellani podido chubasco o vigía

Voz 20 31:41 la lista continúa pero me falta tiempo para hablar de otras como chatarra Zhao Pazo pero bueno ya desenterró iremos al tema en otro momento no te marchas porque vamos a seguir durante los próximos minutos metidos sumergidos en el universo de las palabras y el lenguaje ajá Humberto Hernández buenas tardes Humberto Hernández ex presidente de la Academia Canaria de la Lengua qué morriña o meigas hay algún canarista que que o no

Voz 8 32:21 me resultó curioso la el comentario del compañero que dice que morriña no no cubre todo el significado que tienen la palabra Nozal tenemos equivalente aquí aquí tenemos más agua agua agua que seguidamente más notable añadió riñas otra cosa esta la riqueza de las modalidades de letal en este en este caso en prior del gallego en este caso del canario y meigas meigas

Voz 20 32:46 el Brujas eras bruja si ir hasta Humbert no solía dará a que sigamos la pista de los carísimos ya vemos de unos diccionarios que se están elaborando encabezan un segundo

Voz 0155 32:59 en El Larguero tratamos todo el deporte e incluso algunas cosas más tupida ornato como Reid como se dice en Toledo

Voz 36 33:06 sobre de Beat it y en español como se dice por cierto no ser ser la ser eso de hacer Historia

Voz 0155 33:18 muy bien entre de lunes a viernes pasa por El Larguero y hablaremos de todo el deporte ve que surja Stone una de la Cadena SER

Voz 29 33:30 a sí

Voz 0155 33:38 la de imponen en las redes sociales a La Ventana La Ventana Cadena

Voz 22 33:49 dos horas

Voz 47 33:50 día para acumulan hechos contradicciones

Voz 34 33:54 discrepancias si desatinos pitado con la dicen unos van y otros que las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha moverte cuidado con el oro aquello que les parece bien a los provoca profundo malestar a los de aquí a poco todos quieren llevar razón

Voz 1804 34:18 el y desorientado si vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 34 34:23 cuidado con la vaca y ustedes se preguntarán qué tal situación escuchará Ángels Barceló información contrastada

Voz 0277 34:35 Análisis

Voz 1 34:39 hora veinticinco le estamos esperando en la SER sólo todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos

Voz 1284 34:45 la Sergio qué tal estás hora bien la rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a enchufar triples Daimiel muchas mandarinas que siga que sigue tanto muy rica Marta si no me dices lo contrario cuanto resto noticias que el día sí día puedes ir

Voz 39 35:03 nevando en el del Real Madrid ante la mirada de

Voz 0155 35:06 en esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias en esto pero Yago de Vega sí que nos también en El Larguero punto es Cadena SER

Voz 48 35:21 no

Voz 0827 35:22 vida tiene al menos una historia

Voz 0760 35:25 algunos las escribe otro

Voz 0155 35:27 los las Len para unos y otros los muchos libros el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 49 35:42 ese es el jockey ahí en el interior de tantos gestor sanitario

Voz 1840 35:45 tendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 1804 35:49 los muchos libros cadenas a leer

Voz 0155 35:54 los viernes después del Larguero Ortega Juan Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy será muy distinto a los habituales Can Las Noches de Ortega Juan Carlos oro

Voz 39 36:11 pega los también en nuestra apenas ir punto com bonitas venida

Voz 0827 36:26 cuenta con la sequía

Voz 0277 36:29 pase lo que pase

Voz 18 37:56 no yo aquí

Voz 20 38:47 Fletcher Ferru Goethe hoy estamos aquí en La Ventana con Humberto Hernández presidente de la Academia Canaria de la Lengua con Isaías Lafuente que costó arqueólogo de la lengua particular y con Saras ocas Haro buenas tardes bienvenida La Ventana cómo estás fines el protagonista indiscutible desde hace unos meses en Todo por la radio en La Ventana aquí elemento integrante de este búnker rap hip hop cristal tiene también aquí en Canarias tú puedes decirme lo que es el eje flete Ferruccio Ferru gente lo hacen gente que que significa hasta

Voz 0272 39:21 le llegue hoy mirándonos de Tenerife sino te eso de Gran Canaria pero los colegios Ferruccio sin conocimiento

Voz 0760 39:28 qué sera qué es esto

Voz 8 39:30 eso es estuvo un uso o más bien en general Ferru Gento Cerro viento es del color de la herrumbre zar Fleiss este rugiendo estoy muy que vio el bronceado por ejemplo podría ser

Voz 0760 39:44 oye Sarah que tiene o que está teniendo el el el rap canario para que esté pegando tanto

Voz 20 39:48 es es es la forma de

Voz 0760 39:51 de hablar también que se traslada a la música que tú leves el secreto a estoque

Voz 1840 39:54 yo creo que sí yo creo que es la combinación de la forma hablar e los ritmos que usan bastante que ver con los ritmos latinos normal para las instrumentales sabes que obviamente la península Bueso casi no lo usan aquí no se es muy curioso porque ahora la discotecas allí se escucha que sea el don Patricio a lo loco Blair no sé que estoy de fiesta el oveja a todos ahí porque el que no sé qué saldando al que eso es lo peligroso pues Berenguer tipo es la salamandra toda la vida pero lo que se suele pasar diez

Voz 8 40:28 buen ritmo eso es un machismo cuanto

Voz 0760 40:31 cuántos términos originarios del Guanche permanecen en la en el en el canario vamos a destruir lo que es carísimo

Voz 0827 40:37 sobre todo vamos a explicar al resto de oyentes de La Ventana

Voz 0760 40:40 en España por qué existe una Academia Canaria de la Lengua y que tiene veinte años de historia ya sí

Voz 8 40:45 existe un académico de la lengua porque existe una modalidad lingüística del español con con una categoría tal una importancia que merece que haya una institución que vele por la protección defensa y difusión de esta modalidad como la hay en otra en otra en otros lugares no sólo que no podemos tener una Academia asociada a la Real Academia Española porque según la normativa de estas academias hay que tener el respaldo

Voz 0760 41:10 en Estado detrás no cubano todavía mantienen conectado no

Voz 8 41:15 no es una broma entonces no podemos tener una academia asociada a la llamada sale no pero sí tenemos una academia con legítima perfectamente aprobada creada por el Parlamento de Canarias en mil novecientos noventa y nueve con una labor que yo entiendo que ha sido muy buena Álvaro de estos veinte años no sólo por los veinte No por el tiempo sino por la calidad de lo de lo que se ha hecho en en en esta institución reconocida reconocida por todo el vamos todos los las académicos incluso por ahora mismo tenemos aquí para eso dar impartirá una charla en presidir el Gobierno podremos Un siglo de de celebración del vigésimo aniversario al secretario general de Academia de la Lengua Española de la salen no efectivamente pues el considera con corrobora está esto diciendo que nuestra labor en este periodo

Voz 0827 42:05 Tola la labor primero habrá sido recoger lo que ya había

Voz 8 42:08 día

Voz 0827 42:09 después te quería preguntar si los canarios todavía siguen creando nueva lengua particular si la labor han sido crea

Voz 8 42:16 a recoger lo que ya habían muchísimo yo me yo me atrevo a afirmar que les de Canarias es la modalidad lingüística más y mejor estudiada de todo el ámbito hispano

Voz 0827 42:26 cuántas palabras cuando eso eso

Voz 8 42:28 son palabras mayores es decir esto no vamos a ver quiero quiero hacer esta el español de Canarias está constituido por el español general hablamos español la Academia Academia Canaria de la Lengua Española otra cosa es la base es la El español el noventa por ciento y a Don por sentar de de palabra específica o acepciones de específica no sólo no sólo son peculiaridades del español de Canarias la presencia de gofio ver en qué en guagua o piso no ha puesto un ejemplo de un americanismo un portugués y mono sino también incluso hay muchas acepciones eh de de muchas palabras castellana o española general que enriquecen que vienen a enriquecer el español general se me ocurre probablemente a unos canarios estamos aquí ahora o ignoren que si yo les digo que voy a empatar estos dos hilos y les digo que esto es una un una acepción Canaria diría sea son darían en estar empatar en el sentido de unir eso no no se da en el español en el español peninsular eh sigues dijera que me Arroyo en el columpio pues también es un canarista o cosa que Isaías no diría probablemente arrollar

Voz 0760 43:41 en el columpio no bien

Voz 8 43:44 lo que se añade a voces que ya existen en el español en el español o castellano quiero decir con esto que les castellano es una modalidad más eh lo mismo que el español de Canarias es otra modalidad más en realidad debería haber una academia para el español castellano otra para el español andaluz y otra para el español Canario por la Real Academia Española por lo visto hiere cubre todo es ese amplio espectro

Voz 0760 44:10 sin embargo el español castellano es lo que de forma voluntaria tan voluntario se impone en el lenguaje público institucional mediático radiofónico televisivo o personas que que vienen de Canarias por la razón que sea acaban pero viendo o disimulando o no o casi camuflado un poco el acento original o a la hora de decidir quién se pone delante de un micrófono o delante de una cámara de televisión si es como Nicolás Castellano nuestro compañero dice esto es difícil esto porque sigue ocurriendo yo prefiero decir que se imponía yo yo soy de suave pero creo que sí que es así

Voz 8 44:48 se imponía no se impone en fin ya estoy viendo estoy viendo por aquí alguno algunos alumnos de la de periodismo ya les he dicho repetidamente el el centro del español hoy no está en en el Madrid puede ser el centro geográfico de España pero no el centro del español desmontable españoles esta se está viniendo hacía Occidente Ethan Canaria puesta en México probablemente que es la modalidad más hablaba de la lengua española no es probable sería muy largo tener que argumentar esto que haya todavía ciertos complejos a la hora de considerar no está modalidad como una modalidad subsidiaria de segundo orden en relación con el castellano

Voz 0760 45:30 exótica caso si eso ya

Voz 8 45:32 en personas con un cierto nivel cultural no existe no no no

Voz 0760 45:35 la Noceda dejaba que le pregunta Sara tú llevas un tiempo en en Madrid hacía alguna vez te ha dado a puro o reparo en fin incluso vergüenza

Voz 20 45:44 lo el el deje el acento

Voz 1840 45:48 eh alguna vez quiso sobre todo al principio salió estudió Periodismo

Voz 0760 45:52 desde la carrera el cuando seamos

Voz 1840 45:55 algunas cosas así muy en público pero luego yo dije pero si yo tengo que cambiar llora la la adicción por lo que piensan un compañero al final no tenía ningún sentido porque al final en clase estamos gallegos andaluces catalanes

Voz 0760 46:12 sino lo tiene pero existe pero

Voz 0827 46:14 es verdad que está cambiando pero es verdad que digamos el castellano centrismo ha sido una marca de la de la Academia yo me sorprendí mucho por ejemplo cuando en cuando encontré en el diccionario de la lengua española la definición de CEAR Zazi Boris sea bueno pero la fe como ese porvenir Cio o por defecto orgánico es la definición es una definición histórica en mil novecientos veintisiete desapareció pero después volvió a aparecer solamente desaparece ya hasta en mil novecientos ochenta y cuatro

Voz 8 46:46 pues que que apareció ella decía es un fenómeno que es consisten en confundir la ex y la seda sólo se da en Canarias Andalucía ya me imagínate

Voz 20 46:56 sólo son solo

Voz 0827 46:59 habrá lo normal digamos que cuando hablamos de un español lo hispano hablante el hispanohablante dices a Pato porque son cuatrocientos setenta minutos tienes que dice el zapato y somos treinta millones los que seguimos denunciando zapatos

Voz 8 47:12 qué es esa concepción euros centrista de la lengua bueno podría poner muchísimos ejemplos no pero si consultamos el diccionario de la Academia de veíamos que que la voz general para la Academia era patata mientras que para un carisma

Voz 0827 47:26 eh

Voz 8 47:27 cuando es todo lo contrario Papa eslavo general del español precisamente en la que es la más próxima a la simbología andina no impactó en todo caso es un es una

Voz 0827 47:36 denuncia de una de una una voz específica dedicada

Voz 8 47:39 ya desde luego la Academia ha

Voz 0827 47:42 en fin si es elegido patata con mundial

Voz 8 47:44 el modelo español de España ya no soy son unos viciosos

Voz 0827 47:48 dejad indicó a lo mejor los

Voz 0760 47:49 soy por otras cosas pero no pero no por el uso del idioma por eso me parece tan importante que que explicamos una historia que está en marcha yo es que cerca de cinco mil alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria van a poder elaborar su primer diccionario de ganaríamos es un trabajo propio un trabajo de de investigación Pedro Rodríguez que es otro compañero de Radio Club Tenerife hasta hablando con alumnos de quinto de quinto de Primaria del colegio Emeterio Gutiérrez Albelo al velo en Tacoronte al norte de la isla nos hacen un poquito de de guías descubren cosas muy curiosas

Voz 55 48:19 tres características del español hablado encargaría primera

Voz 0277 48:24 Canaria

Voz 55 48:27 ves de la isla Z

Voz 56 48:29 se llama CCOO dos decimos a ustedes

Voz 0277 48:33 en lugar de hongos

Voz 56 48:36 tenemos palabras propias que se llaman canario

Voz 10 48:40 ya lo han oído Si vienen a Canarias tendrán que saber llamar ciertas cosas por su nombre aquí unos pitos en las cuenta

Voz 0277 48:51 oh

Voz 10 48:51 a Chico y Chica por supuesto lo primero es comer para picotear

Voz 0277 48:56 Emilio recalentado a mucho orado como es la palomitas de maíz

Voz 10 49:01 pero si quieren algo más contundente lo mejor es irse aún chinche cosas tetica de Canarias eso sí deben tener cuidado de no jugarse

Voz 0277 49:15 la comida cuando muchos le queda la garganta no Daza bien

Voz 10 49:21 no crean que pidiendo agüita lo solucionan las cosas no siempre son lo que parecen

Voz 0277 49:26 como veja algo impresionante Sergio agüita como que me haga algo que te gustó mucho

Voz 10 49:34 si todo les resulta muy sabroso podrían acabar en ambos

Voz 0277 49:39 que te llena por cumple que come mucha comida

Voz 10 49:45 en esas condiciones lo mejor es un paseo aquí se dice darle a la bola

Voz 0277 49:49 un Calçada que te pones el pie para ir a la playa o los días de verano

Voz 10 49:55 pero si están muy cansados siempre pueden coger la guagua

Voz 0277 50:01 coge una determinada línea y te lleva a un determinado sitio automóvil con capacidad para gran número

Voz 10 50:07 eso sí no se quede mirando fijamente a todas partes porque los cachearan de

Voz 0277 50:11 los kurdos enterado entrometido que te estás metiendo el cosa ajena que se por la Cotillard todo lo demás

Voz 10 50:18 ya se sabe que a todos nos gusta mucho golpear

Voz 0277 50:21 por ejemplo aquí en el cole pasa algo no está en la otra punta eso sitio pues irán a ese sitio pasado

Voz 10 50:33 al oír algunas expresiones quizá piensen que se les ha ido el baile

Voz 0277 50:38 la cría de la Capra tu padre tu madre te dice va caminando soltando Comín Weis que se te va la cabeza ahí estás loco como la compra

Voz 10 50:49 seguro que en la Península no han escuchado eso de ojos

Voz 0277 50:53 como cuando tu madre un potaje de entre día estoy dice que ha excluido croma

Voz 10 50:59 pues nada ya sólo les queda hacer la maleta traigan de todo porque aunque de día un calor tremendo

Voz 1840 51:05 no tengo un montón Adecco de calor

Voz 0277 51:09 que qué Gallup

Voz 10 51:11 K en algunos sitios se puede morir del P

Voz 0277 51:13 este frío pero no tanto como decir frío sino como una brisa

Voz 0827 51:20 te esperamos

Voz 30 51:30 palabras descubiertas y las decidí quienes la yo creo que el diccionario quiere así Kalou

Voz 0827 51:37 al lujo monto narco de calor así es como hay que definir las cosas

Voz 0760 51:42 alguien sigue diciendo en Canarias muy alto o es una leyenda urbana porque cuando yo creo que hay que nadie sabe si hago luego vas no lo dice nadie en casa no acuerda no lo decisivo alguien seguir diciendo muy alto

Voz 8 51:52 eso era cuestión de percepción de quién os canarios

Voz 0760 51:55 claro lo que ocurre es que en nuestra H

Voz 8 51:57 es decir se articula de manera diferente aquí que en la Península no pero renunciamos un Elche que este problema tenemos canarios que siempre analiza desde la perspectiva peninsular pero un canario jamás o irá que otro dice muy a no es un muchacho sólo que no estalle se articula en el paladar mientas peninsular en el preparada y entonces son suenan diferente pero no para un canario canario nunca o con con con fundirá ocho con odio sino cofundó en peninsular el no no no no pero no

Voz 0760 52:27 pero lo decimos igual muchacho muchacho lo claro no es donde nace la leyenda del muy a tono aquí