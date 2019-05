La Ventana (17/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 seis de la tarde las cinco en Canarias

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 0706 03:05 en la capital la Policía Nacional ha detenido a uno abre que se hacia pasar por enfermero para trabajar en centros de asistencia a personas mayores la denuncia la ha presentado la empresa donde trabajaba en periodo de pruebas y que sospechaba de la validez de su título universitario así como del certificado del colegio de enfermeros que tenían posesión Alfonso Ojea

Voz 0089 03:25 el lunes pasado la Policía detenía este individuo después de que la empresa para la que trabajaba que presta sus servicios en un centro de mayores de Ciudad Lineal sospechara de que carecía de título legal tiene treinta y un años si ya había sido investigado en Galicia por hechos similares pero en todo caso sobre él pesa una condena de dos años de prisión por ser el responsable de ocho incendios forestales en la Comunidad gallega en dos mil dieciséis dos mil diecisiete se encontraba en libertad vigilada porque sufre un trastorno mixto de la personalidad

Voz 0706 03:56 en Leganés en el parque de Polvoranca se ha implantado el primer sistema de recogida selectiva de residuos en un parque de la comunidad el resto de zonas verdes de la región tienen un único tipo de cubo de basura donde se tiran todo tipo de desechos Laura Briones

Voz 4 04:10 has cogido este lugar por contar con profesionales de la educación ambiental y pues recibir más de un millón de visitantes anuales Luis del Olmo es director general de Medio Ambiente y sostenibilidad de la Comunidad de Madrid

Voz 5 04:20 la recogidas una realidad o tiene que ser una realidad en nuestros hogares pero no es así en los en las áreas verdes son los parques se trata de que no sólo se recicla en casa cuando no se termina de beber un refresco o consume una botella de vidrio sino que también hay que reciclar pues cuando éstos en un área seminal en un parque periurbano

Voz 4 04:37 se prevé que los parques de Valdebernardo Bosque Sur también se sumen a zonas verdes con puntos de recogida selectiva tenemos cielo

Voz 0706 04:43 los nubosos en gran parte de la región y fuertes rachas de viento especialmente en la sierra a esta hora tenemos diecisiete grados en el centro de la capital

Voz 1 05:00 este sábado desde las tres una hora menos en Canarias última jornada de Liga en Primera

Voz 6 05:08 turno de partidos en los que se decidirá Europa el segundo corro en el que se confirmará el descenso y a las seis de la tarde tiene voz Xevi campeonas de Europa desde esta figura de la Champions femenina Olimpic de Lyon Jo Sol Lucia

Voz 1 05:26 la Cadena SER

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana ya las siete las seis en Canarias aquí en la SER

Voz 7 05:39 S

Voz 2 05:41 principios informativos

Voz 8 05:48 es nuestra segunda cita ya sentí cómo estando con ella todo a mi alrededor se paralizaba esta vamos en el museo de Cera normal yo

Voz 9 05:59 juez de que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 21 09:00 la cadena desde Tenerife con Carles Francino

Voz 19 09:29 ya

Voz 3 10:01 yo no sé si que tiene dos de la tarde las cinco Ya estamos aquí en nuestra cita de cada viernes con la música en directo con Iñaki de la Torre con Benjamín Prado buenas tardes buenas tardes es verdad que hoy nos ha costado elegir porque Canarias no sólo lingüísticamente sino musicalmente hablando es casi como un continente aquí encuentras de todo hay de todo música latina merengue bachata influencias árabes de raíces guanches

Voz 7 10:32 el rock and roll cantautores sonido garage rap fijó lo acabamos de comprobar

Voz 3 10:37 cada uno es hijo de su padre su madre entonces que hemos hecho buscar un hilo común entre nuestros dos invitados que visto lo visto podrían ser los pelos para que no se ve pero podrían ser los celos cuidado porque cómodos que De la Torre opone hacer de decoro hemos dos propuestas dos estilos dos maneras de vivir y entender la música una cañera rockera de toda la vida que es de los vinagres es lo que está Solano con los volcanes qué es el título de su disco y por otro tenemos a Said Muti que ha alquilado una habitación de hotel la ochocientos veintiocho así se titula su nuevo disco y en esa habitación puede ocurrir de todo incluso se pueden buscar galaxias

Voz 23 11:49 hay buenas tardes Abel Rober Sergio buenas tardes

Voz 3 11:53 a los tres vinagre es bienvenido

Voz 24 11:56 tal oye tener cuidado con Iñaki de los pelo que dicho eh

Voz 7 11:59 porque vosotros os conocisteis por cierto hoy es coincidió en algún festival alguna cosa persona no tenían muy trasero sabemos

Voz 24 12:07 en las redes en las redes Bono pelo

Voz 3 12:10 peluquero lo compartir sonó o convoque o peluquero naranjas de trabajo oye me gustaría que contará en unos y otro en poco y al a los oyentes de La Ventana de los orígenes como os metáis como explica el el Benedito de la música y ha costado mucho poco si tenéis plan B venga empezando vinagres va pues en verdad nosotros llevamos tocando toda la vida no a ver si que queramos pequeñito llevan tocando yincana eres una cultura musical enorme no toda la vida hemos tocado un tornillo más del mismo barrio moderado ver y hemos estado ahí como siempre en contacto quedando y eso pues a tocar esos dioses viene por amigos compañeros por el barrio por familia escuchaba música ya de de chavales como eso

Voz 25 12:54 sí un poco por la mitad que nos une saben consumimos en varios grupos

Voz 3 12:58 por otra

Voz 25 12:59 y al final no juntamos los tres puntos hay vimos que teníamos además Ximo poco siempre dos puntos

Voz 24 13:07 estamos en tu caso USAID bueno yo creo que la música no se busca sino que te encuentras y al final es un poco inevitable cuando uno tiene la sensación esa capacidad de TIM de necesitar contar cosas pues bueno pues tocando me encantaba una vida arrancar a mi hermanos escuchaba música te encontraste una guitarra si había una guitarra y empecé a tocarla ahí de repente me encontré con un disco de Silvio ido come

Voz 3 13:32 de todas formas es verdad lo de las maneras diferentes de enfocar vivir la música en el disco de de los vinagres y lo iremos destripar un poco

Voz 24 13:39 pues eso hay hay garage rock Ai ay ay ay ay

Voz 3 13:43 mismo también un poco de hecho ellos definen sus conciertos como una batalla como una como una verbena en el caso de encontramos pues mucho más introspección más vida interior yo creo que hay mucho o bastante de de autobiografía esta canción por ejemplo la balada de Keith fracaso

Voz 26 13:59 está ahí

Voz 2 14:13 hala

Voz 27 14:20 sí

Voz 28 14:23 eh

Voz 24 14:27 sí

Voz 27 14:30 no hay resquicio eh

Voz 24 14:33 eh

Voz 27 14:36 eh ya

Voz 28 14:47 verdad

Voz 27 14:50 te voy de cara sí

Voz 2 14:56 qué

Voz 27 15:06 mira lo bien que el amor a la vida

Voz 24 15:19 entendidos a concebidos como un ring es un es una visión curiosa e si el boxeo el púgil ahí peleando contra la vida contra el amor siempre bastante recurrente y esta canción está inspirada en un libro que se llama el lunes como gancho y fracaso que hablar precisamente de eso de un de un boxeador que ellos

Voz 3 15:40 hemos a esta canción a son de toda la vida ahí verdad

Voz 24 15:43 bueno en la canción yo creo que es un género en sí misma hay bueno habla un poco del éxito en ocasiones del del fracaso

Voz 0788 15:52 decía lo que decía fascinante es que algo les día a estos grupos a los vinagres ya Said Muti yo creo que tiene algo más bien que los une por la línea del tiempo porque desgracia eso como los vinagres son como los inicios del rock'n'roll cuando todo era crudo cuando bastaba con guitarra bajo batería Qatar pocos coros y luego la siguiente evoluciones a manchar es un poco de velocidad añadirle otros arreglos otros colores hacer otras ritmos y hacer también un poquito más de cómo más cuidadito con las melodías porque no todo ya se trata de energía es gracioso porque es tal como

Voz 7 16:23 evolucionó el rock'n'roll

Voz 0788 16:25 y me gusta que lo hagamos precisamente en en Canarias que tienen una historia tan milenaria que es como ver la línea del tiempo de la música en una misma mesa

Voz 24 16:32 bueno yo son de tierra volcánica de fuego

Voz 7 16:34 eh vengo de otra isla un poquito más calmada pues a la música se les notan las islas entonces eso me parece de esa así no puede ser no te iba a decir que antes cuando dijiste cuando dijiste encontró un disco de Silvio todo cambió no explicas Tessio hablabas de Silvio Rodríguez José hablaban de Silvio el rockero pero pero no se te Benin ninguno mucho de los dos sinceramente en la música más bien yo lo que te veo es muchos rasgos setentero muchas te gusta verdad sido mi influencia los Stones en los Beatles pero

Voz 24 17:08 yo creo que antes hablábamos fuera de micro de Dylan yo creo que el homólogo de digo me digo

Voz 29 17:12 es dieran sorpresa porque claro que soy soy una hora menos que igual le ha a toda la gente con buen gusto saber de qué hablar antes ahora

Voz 24 17:21 vamos de Dylan que yo creo que el homólogo de Dylan en español para mí sin duda alguna Silvio Rodríguez porque maravilloso creador de canciones yo a mí lo que me gusta es la canción como género que además Dylan ya tiene un Nobel por tener un gen de dos literario como en la canción

Voz 30 17:36 eso es lo que no pueden soportar sensatas critica oye vinagres y el rock volcánico que cómo definimos el rock volcánico ve el Roques volcánico en sí mismo pero un rock volcánico persigue que nuestros una mezcla mezclarán muchas cosas entre ello

Voz 0706 17:49 pues la música que escuchamos a Jim Canaria donde queramos pequeñito ese merengue musical cubana música de raíces música tradicional de aquí de canaria que a nosotros nos ha influenciado muchísimo mezclada con toda esa influencia

Voz 7 18:00 la rock de toda la vida que venimos escuchando desde que somos pequeñitos hecho un potaje y mezclado todo Nahla batidora vinagre al final sale un género que es lo que nosotros hacemos que fresco divertido que nos pedía el cuerpo así os al vosotros seguís debemos hacer algo fresco divertido como lo llamamos

Voz 29 18:18 mire

Voz 0788 18:20 ahora me gusta mucho como lo definen ellos porque estaba hablando de música hispanoamericana que aquí es muy influyente en las Islas es gracioso porque algunas

Voz 0281 18:28 sus canciones tienen efluvios como por ejemplo

Voz 0788 18:31 el marinero y el capitán la milonga Mainar yo el capitán de los Rodríguez que al final es una milonga rock'n'roll izada osea es una cosa que nosotros también ha llegado la misma conclusión sin buscarlo seguramente que es tomando influencias iberoamericanas mezclando con el rock'n'roll no sale esto

Voz 3 18:45 eso eso eso en la forma y fijaos en el contenido antes es decir Said esto de de la vida o el amor interpretados Oleiros en código de de un ring del del boxeo no bueno los vinagres tienen canciones donde hablan de amores terroristas directamente Jackie incluso parece alguien que anda trastornado

Voz 19 19:07 hoy ar por esta

Voz 3 20:13 que pasa que al final cuando se mete en el potaje tanta influencia lo que tales un sonido propio ese rollo eso es lo que te vamos a cárceles sonido propio es decir eso no es nada nosotros sabes

Voz 30 20:25 cada mes también Camul sean un poco más a más latino veíamos antes el rollo de ir p'alante y tal pero sí hemos ido buscando fuente hemos oído bebiendo otra fuente

Voz 7 20:35 sí pero esta canción tiene uno tienen unos golpecitos ochentero Pegamoides estupendo dice uno que piensa que los Pegamoides eran geniales es usarlo como piloto pero eso lo hacen los ochenta también está de acuerdo

Voz 30 20:50 es bueno pero la mirada cambia todo

Voz 3 20:52 en con viéseis cuando se bandas enfocan cosas que han sucedido que están pasando en ese momento igualar análisis es distinto que la música todo está pasando todo

Voz 7 21:00 tiene esos lo que sí

Voz 24 21:01 claro sino y lo que lo que decía yo antes que ellos llegan a conclusiones iguales que otros tipos hace treinta años con los mismos elementos pero no sabían que la conclusión iba a acabar siendo muy parecida oye cosas distintas para dos proyectos musicales diferentes también

Voz 3 21:15 ahí ese de la Escuela de Juan Palomo yo me lo visionario como otro Fandi a su bola alta no sé lo que estáis ahora con una multinacional no tendrá pros y contras yo quería que lo comentase seis aquí no porque pero en fin yo también estoy con una multinacional Muti Nationale tributan mutilar la esos pero pros y contras océanos experiencia de cada uno que se aprende a que no se aprende yo creo clase si al final no ponen a poner punto en común hay muchas más cosas en común que en contra porque al final el estará en una multinacional no te garantiza nada sobre todo seguimos sin

Voz 7 21:46 en un grupo pequeño que nosotros no lo hacemos ocurra mosto o nosotros

Voz 3 21:51 el disco ha dicho el disco logramos

Voz 7 21:54 nosotros lo pagamos nosotros ya luego entró Warner sale Sans

Voz 30 21:57 hay muchos mitos hay mucho en mitad de la multinacional en la gente que tener cuidado la gente piensa que lo da por supuesto que sabe cómo funciona la multinacional tal porque lo que te venden en muchas muchas cosas en las películas te venden que la multinacional como que te explota Italy de lo que nosotros hemos visto que hemos estado dos estuvimos en Sony Warner ha sido explotado se aquí

Voz 7 22:17 es decir al final

Voz 30 22:20 no vamos a preguntarle si os quiero hay una anécdota que me encanta un día García Márquez ya

Voz 0281 22:27 ah por teléfono a las tantas de la mañana a su agente Carmen Balcells el dice Carmen tú me quieres Carmen la dijo pero como no te voy a querer si eres el setenta y cinco por ciento de mi

Voz 7 22:38 Duración

Voz 0281 22:40 llegas a eso Sony te que Rao Warner

Voz 3 22:42 exactamente lo de Mundo

Voz 30 22:45 Putin nacional qué tal qué tal funciona bueno pues yo creo que es un poco como dicen los compañeros de los que Guinea gran final y cada uno tiene que generar

Voz 7 22:52 su propio trabajo trabajamos todos los días haciendo

Voz 24 22:56 muchas cosas a la vez porque al final la industria ha cambiado tanto y ello eso que te venden las películas pues no es verdad entonces tenemos que trabajar de muchas cosas yo adoptado por un camino paralelo y bueno pero para hacerlo no sé si soy didácticos pero bueno yo no de clases ya no me dedico a dar clases me di con enteramente a la música pero pero bueno decidido ir por otro camino igual más indie en el sencillos dependiente que nosotros tenemos nuestra propia empresa que trabajamos en un camino y en un horizonte pero no creo que haya tantas diferencias yo creo que no hay otros porque creo que trabajamos todos los días

Voz 0281 23:29 vamos a las canciones no les importan además no les importa nada quién las vendes y además hoy vivimos en el tiempo que alguien cuelga una canción en un blog y se convierte en Pablo Alborán

Voz 3 23:39 no les importan las canciones ya en los directos que yo creo que seguramente haciendo de la necesidad virtud es ahora mismo la la gran verdad de la música no queda otro remedio que defenderla ahí no en los directos

Voz 7 23:51 la venta de discos hoy en día está un poco complicado

Voz 3 23:54 aquí revisa estáis hablando con tres personas en fin lo digo por porque es así que no me lo invento que son de Jack somos Iñaki Benjamin y un servidor que compramos discos y compramos libros jura somos son son

Voz 29 24:06 a ustedes los otros

Voz 3 24:09 yo decía cosas diferentes contra un hilo común que voy a hacer un poco rebuscado pero aquí me gusta me gusta mucho me hace mucha ilusión encontró unieron común a través del western que tiene siempre mucha influencia en la música muchas caída dejó esto me suena el oeste tal

Voz 7 24:22 el tres

Voz 19 24:50 tu cuerpo

Voz 2 24:57 ahí está ahí está el aire el aire

Voz 3 25:00 pues hardware rockeros sería e Il luego con Esait Muti cogemos el disco no es aparece

Voz 27 25:20 sí

Voz 3 25:45 el título de esta canción nos disparen al camarero del pianista de toda la vida pero pero solíamos el ámbito al objetivo como yo

Voz 24 25:53 yo no puedo contar las veces que un camarero o camarera más salvado la vida entonces

Voz 7 25:57 por favor no disparen

Voz 24 26:00 yo noto grandes valedores de la noche y bueno haciéndola analogía disparan al tenista dos verdad tu has titulado esté este equipo

Voz 3 26:07 con el con el con el nombre con el número de una habitación que es la habitación ochocientos veintiocho habitaciones no sé pero bares y hoteles en la vida de los músicos

Voz 24 26:16 te dijo va un poco de eso sí vale lugares comunes yo creo que los hoteles son micro ciudades en la que la personas van y vienen tú tienes una realidad en una habitación pronto al lado tiene otra totalmente diferentes como los aeropuertos igual no me gustaba mucho enmarcarla dentro de una habitación donde el porque pasa de todo contable unas veces y otras veces incontable la iguana hemos vivido he vivido muchas situaciones en habitaciones de hotel Si además el hoteles muy recurrentes para mí es muy mágico tengo la impresión y no me satisface comentarlo que la vida real se parece cada vez más a los de las habitaciones islas y las experiencias separadas

Voz 3 26:52 donde unos entera muy poquito de lo que está ocurriendo a lo mejor aún sólo un metro de distancia

Voz 24 26:55 yo lo cambiaría ahora en una pantalla hay otra pantalla en pantalla vivimos en pantalla separada probablemente no

Voz 7 27:17 Habitaciones separadas se llama un libro de poesía de Luis García Montero deben música vamos a hablar de poesía hay vamos a hablar de un poeta rockero de un poeta nacido en Santa Cruz de La Palma anhelado

Voz 6 27:30 en mil novecientos cincuenta y seis y muerto muy prontito

Voz 0281 27:33 en el setenta y seis a los a los veinte años se llamaba Félix Francisco Casanova es el gran el otro gran maldito de la literatura española seguramente después de Leopoldo María Panero un chico que muy joven era hijo por cierto de otro de otro poeta apostilla aquella generación de Carlos Edmundo de Ory de la primera Gloria Fuertes y demás él escribió muy poquito muy poquito tiempo escribió una serie de libros de poemas escribió una novela incluso escribió una algunos una especie

Voz 30 28:02 de de diario y y murió en uno

Voz 0281 28:06 un escape de gas bueno parece que no muy muy casual sino que se suicidó el muchacho ir después su poesía fue avanzando fue avanzando fue avanzando se fue se fue haciendo famosa publicado obras completas del tiene pues en su lugar de nacimiento Santa Cruz de La Palma que al lado tiene incluso una estatua en la estatua sabes lo que hay pues en la estatua está está él tiene un libro tiene sus dos discos favoritos al lado hechos en bronce uno es el de Rolling Stones Now de los Rolling Stones otro es un disco de Waters un disco en directo

Voz 31 28:41 verdad que fíjate que fíjate qué qué relaciones

Voz 0281 28:43 había entre entre ellos no yo quiero leer venga su último unos fragmentos de su último poemario llama eres un buen momento para morirme eres no eres un buen momento para morirme amaneciendo ya anochecer yendo a un mismo tiempo cariño no es esta la forma en que te gustaría vivir en mi cabeza hay un álbum de fotos y la última página tiene tu boca lluviosa mordiendo me los labios mis ojos han sido rápidos techo el amor con la ropa puesta mientras cruzaba la calle con el que

Voz 7 29:12 bello ardiendo pero ahora son tus pies quiénes no

Voz 0281 29:14 mis pasos de Bebo en cada vaso de agua mis palabras son claras como niños pequeños a veces hoy común en tierra interminable siempre triste y azul pero otras veces hoy un río de risa haciendo al amor a la mar una felicidad contagiosa un revólver de amor Nena voy a disparar justo a tu corazón Bang Bang hoy quiero arrollar te enrolla arte arte montaña de aguardiente y tarde rojiza eres un buen momento para morirme es buenísimo

Voz 23 29:42 Isabel Casanova estamos en La Ventana estamos como cada viernes con la música en directo

Voz 30 29:50 turno para Syed mute con Miguel Izquierdo al teclado cuando queráis

Voz 27 30:20 se ve usted verdad

Voz 33 31:33 de mala

Voz 27 31:59 impuesta L

Voz 33 32:25 sí cuidado eh

Voz 27 32:50 a la sede en mi tierra es sabia se hará en los

Voz 34 33:05 a Ray eh

Voz 33 33:12 los de eh eh

Voz 35 34:21 con

Voz 7 41:22 no

Voz 3 41:22 de la primera canción hasta la última tienen una lógica una intención no sé si vosotros en vuestra ámbito no sólo el profesional vinagres iba para los sino los hábitos de gente que familia amigos y tal Sir siguen siguen habiendo personas que no sólo compran discos compran libros sino que tienen la paciencia de destripar los escucharlo pide volver atrás y de insistir sigue existiendo gente de Estados Un espejismo nuestro

Voz 25 41:48 sí claro esa gente siempre si es sigue existiendo obviamente lo que pasa es que pues es la cosas van cambiando la gente va a escuchar música cabe poco más de buscar una canción Single y luego recopilarlas en un disco sabe nosotros también somos muy parte lleno de eso no me gusta bastante esa fórmula también en la compartimos ni queremos aplicar la de hecho muchas veces sabes entonces Briguitte creemos que el disco si tiene sentido hay que hacerlo pero tampoco pasa nada si lo haces por partes y luego lo juntas en uno sabes

Voz 24 42:14 en realidad eso pasaban los discos originalmente a un mercado de singles que llamamos que un álbum ahora cara y además no lo era pero

Voz 0788 42:23 es que al principio tecnológicamente era imposible que durara más cada cara que una canción entonces los álbumes literalmente eran una cosa que eran como un libro en el que era un álbum donde vas metiendo los Singers que al final se convertían Un long play una larga duración pero porque se juntaban varios Engels y no por cuestión comercial sino porque no había manera otro modo en cambio todo eso Dylan pero bueno eso es una cuestión de estas eh

Voz 24 42:48 siendo yo creo que es reducir al artista una sola canción me parece una injusticia tremenda porque es aplicarle un cliché que no se merece cuando un artista en una hora común disco explica muchas más cosas no va a ser la canción más popular pero estamos yendo tan rápido que las cosas pasan delante de nuestros ojos lo pasan por los oído y ni siquiera no nos damos cuenta de

Voz 3 43:08 que escuchamos es una injusticia para la artista yo es una pérdida para la persona que lo consume que que quiere que se deja por conocer un montón de cosas la semana pasada en los decía Macaco de de su disco anterior el cuarto Single que que sacaron lo sacó por su por su narices porque de la compañía quería y bueno tiene más más visualizaciones que los vídeos de Rosalía en Fini es un bombazo bueno porque decía eso paciencia bueno hizo llamamiento directamente a las radiofórmulas a favor paciencia Un poco de por favor no digo más

Voz 0788 43:40 no solamente ocurre que hay que oír los discos como una cosa completa sino que hay que verlos varias veces claro varias veces decía el poeta del que hablaba antes

Voz 7 43:50 eso les Francisco Casanova que por cierto también tenía tuvo grupo dice en uno de sus libros una cosa maravillosa dice siempre estoy naciendo en la música es algo maravilloso al delicado como la música se convierte al final del lugar donde GER minando la vida de uno también mentira antes que comentabas lo del poeta

Voz 3 44:05 en la vida de todas las personas y en la trayectoria profesional de muchos músicos aparecen nombres propios que son importantes no son relevantes por el motivo que sea no en el caso de Design mutilados vinagres hay personas del caso de Said Leopoldo María Panero se cuentan cuente a la Historia

Voz 24 44:22 bueno yo la Historia es muy curiosa porque yo hice mi primer concierto en en la cafetería de número que era una cafetería librería había en la en Las Palmas de Gran Canaria voy a mi primer concierto mi prueba de sonido de sonido y Panero estaba ahí entonces él estaba delante Sada y bueno yo lo conocía de oídas poeta el pero nunca me lo había encontrado y entonces la anécdota curiosa porque estaba haciendo la prueba sonido

Voz 30 44:47 se acercó muy diligente me dijo otro cantamañanas era muy fácil entrar seguidamente echó una vómito Ana de leche justo delante de mí porque era el gran comienzo

Voz 7 45:03 pues tuve Cassel concierto por suerte tuve muchos más encuentro con Leopoldo y siempre con esa cuestión macarra que yo le preguntaba su hermano Juan Luis también también poeta Juan Luis Panero dos visteis cuentan la familia de que Leopoldo estaba realmente muy mal dice no ya un día que baje a la calle y Levi

Voz 0281 45:21 estaba comiendo un donuts

Voz 7 45:23 eso no parece asumir dice no pero es que lo estaba mojando en el al porque un árbol da a la que

Voz 24 45:29 es decir que es una una persona única en la que yo tuve la suerte cuando estudiaba la carrera que me lo encontraba en el patio de la facultad en la que aprendí muchísimo que era muy repentino y decía locura hacia dentro esa locura había siempre genialidad en la historia de los vinagres

Voz 3 45:43 José Vélez que caseras de un gran

Voz 30 45:48 es Gulliver esa canario es referente se les puede nombrar nos quedamos porque eso es bueno vamos dejaban en la península nombrarlo eh contaros la historia un poquito del que como bueno hombre siempre lo hemos escuchado desde pequeño

Voz 0281 46:09 cazas escucha mucho sobre todo en la época de setenta eso y tal

Voz 30 46:13 si no se hace gracia un día probando una canción pues salió eso dijimos bueno porque no eres vamos a dedicar este Heat Le gustó saben que no sabemos todavía si la verdad es que no no tener constancia

Voz 7 46:31 a lo mejor no les gustaban y la suya bueno oye oyes y no sabe y si no tiene respuesta para eso a ver si te parece

Voz 3 46:36 otro qué significa exactamente Chivite manga

Voz 23 46:56 pero te repaso de carisma pero

Voz 30 46:58 echándonos salió ya te lo voy a decir Said Muti a ver que es un hombre yo lo entiendo apoya yo pregunto busque esta mañana

Voz 3 47:12 en una comida

Voz 30 47:13 no no eso pone ponen tímida lo que dijo él el pene básicamente como he dicho con andar a él no ha dicho el PP iba a decir lo que se conoce comúnmente como polla

Voz 7 47:28 bueno pues nada hoy

Voz 1 47:31 eh

Voz 0788 47:44 bueno Francino la verdad es que no es que tenga una bola mágica es que sabe que yo soy un poca bolas y entonces eh

Voz 24 47:52 he decidido que efectivamente voy a tomarle

Voz 0788 47:54 la palabra voy a hacer cantar a estos chavales a mi servicio como a mi me gusta lo a mi me gusta pero pero en realidad sí sí a los cuatro pero en realidad lo voy a hacer para homenajear a esta emisora que cumple ochenta y cinco años decía yo antes que estos dos grupos son como la evolución de la música todos ellos yo voy a intentar hacer evolucionar una canción que tiene un poquito más de cincuenta años como cincuenta y dos así Ike era una canción de los Beatles hay entonces vamos a intentar ver cómo habría cambiado con los estilos según iban cambiando esta misma emisora de la SER cómo cambiaba la música no por ejemplo en los sesenta y una canción de los Beatles que queda del álbum Help si no me equivoco que vas a perder a esa chica en vamos a tocar como se tocaba como se cantaba en los sesenta venga ellos me hace los coros a hacer la primera voz yo voy intentando ayudar a todo el mundo de Tony Blair daba el Port Said que es que que me aprestaba guitarras un incauto

Voz 43 48:40 al menos tres yo tan acaba cerca estuvieron Cheij a eh

Voz 3 49:15 porque lo hemos

Voz 23 49:20 y ahora ahora exactamente igual modo Inocente inocente pero luego llegan

Voz 0788 49:24 la música en realidad como la hacen los vinagres así mucho más visceral que es por ejemplo hace exactamente cuarenta años será en el año setenta y nueve como habría sonado en la SER esta canción servirán tocado los Ramones que es un poco el rollo más de los vinagres no lo hacemos un poquito más a lo punki

Voz 43 49:46 que era

Voz 23 50:02 yo me salió bien el viaje como como si hubiera no hubiera funcionado vale no no no no voy a funcionar esta canción podemos en regla

Voz 7 50:15 claro que sí y ahora vamos a invitar

Voz 0788 50:17 la las ocas para la que pide un aplauso

Voz 23 50:21 para que no se actualice el tema para que los actualice el tema claro claro porque ahora tenemos ya que llegaran

Voz 0788 50:26 presente una la versión de los sesenta de finales de los setenta y ahora Saras Socas que ya sabes que freestyle el que lo que los suyos improvisar capeando canciones yo solamente les voy a decir de qué va el tema en la letra de este tema que habla de vas a perder a esa chica así la tratas mal sino las sacas por ahí por la noche sino eres amable con ella y entonces sino la voy a llamar yo voy a sacarla y entonces la voy a conquistar eso era el tema inocente nosotros le vamos a hacer una especie de base por el fondo rollo rapero medio raperos Schubler era harán vi que es lo que se hace ahora ella va a ir rastreando sus partes y cuando nos de un turno nosotros cantamos

Voz 29 51:01 dos

Voz 43 51:04 tres

Voz 20 51:07 ah

Voz 44 51:10 claro

Voz 43 51:12 vamos ahora

Voz 29 51:14 cuenta porque ni la mujer Nos queda conquistarla dentro de una discoteca me monté a tu día la biblioteca porque una mujer sola problemas la verdad es que me lo saben todo no se siendo suena como lo porque entonces tendría que decir algo Depp y ahora

Voz 7 52:14 desde luego que manera de tocar les a los Beatles la eh

Voz 1 52:18 pues

Voz 7 52:20 viaje en el tiempo que hemos hecho con los compañeros de la SER que llevan aquí muchos años Bates

Voz 30 52:23 pero esto debe ser éste debe ser de lo de lo de los juegos más divertidos de los músicos que escoger derivar diré claro que escoger una canción así meterle mano aparte de sí sí de hecho

Voz 31 52:35 te acuerdas que no debía decía yo esa broma que que leí en Twitter que decía

Voz 0788 52:39 oiga si un dj es un músico el de las fotocopias es un escritor bueno pues realidad los Dj's los que hacen remezclas realmente que sí que son muchísimos sí que hacen este ejercicio de cambiarle el ritmo cambiarle el sabor a hacer ese tipo de cosas sea eso es una cosa muy difícil además hay pocos que tengo que tengan habilidad para móvil

Voz 3 52:57 de hoy antes de que de Benjamín

Voz 30 53:00 nos regale una poesía más

Voz 3 53:02 que los vinagres cierren esta tercera hora de radio de de La Ventana hay en en la música muchos poderes para mí uno de es el de la el de la evocación que te traslade que te sitúe en algún escenario hay una canción hay varias pero hay una canción en el disco de Simon lo que a mí me invita me pone directamente en el viajar en el moverme en el escenario es esta

Voz 7 53:54 además el título de esta canción a Benjamín Prado la sangre con letra entra yo sé que le pone que el fondo de verdad desde luego luego yo creo yo creo que la sangre con letra entras una idea maravillosa bueno antes hemos hablado de frente Félix Francisco Casanova ahora vamos a hablar de otro gran poeta canario que fue Luis Feria que yo creo que no tuvo la suerte que se que se merecía un buen poeta de la generación de los cincuenta de la altura de los Claudio Rodríguez los Antonio Gamoneda además un gran bibliófilo todavía por las librerías de viejo de Madrid ruedan algunos libros de la biblioteca de Luis de Luis Feria dedicados a él por diferentes autores estudiante de Farmacia de Filosofía y Letras se fue a Madrid estuvo allí como treinta años después se volvió a vivir a Canarias vivió tan sólo tan retirado que sabes lo que pasó no cuando murió tardaron como veinte días en encontrar el cuerpo nadie sabía que había muerto el cobre Luis Feria pero labia Granado ganado algunos de los premios más importantes de la poesía española de la época por ejemplo el premiado es con su libro conciencia por ejemplo el Premio Boscán con su libro Fábulas de octubre es un poeta muy contenido muy suave fíjate de qué manera más hermosa describía

Voz 0281 55:00 a la lenta caída de la tarde precisamente aquí en Tenerife mira a la lenta caída de la tarde amar la vida largamente es todo el oficio de aquellos que respiran alzar la mano detener el cielo destino de la luz nunca de aves Luis Feria otra gran poeta detener

Voz 23 55:27 estamos a punto de cerrar cerrarlas al Cerro de La Ventana en Tenerife

Voz 30 55:30 lo hacemos con la música en directo de los vinagres muchísimas gracias ya está siempre amigos adiós

Voz 46 56:04 venga

Voz 45 56:12 pero bailarlo sacarte de los problemas que sacaron brillo

Voz 46 56:31 es lo que hay

Voz 2 56:41 vale

Voz 45 56:59 pero la fiasco no

Voz 19 57:19 no solo

Voz 46 57:25 no lo creo

Voz 2 57:29 para Madrid

Voz 47 57:45 y el

Voz 45 58:06 toda del frío muy latino y todo

Voz 46 58:19 y claro claro

Voz 19 58:39 eh

Voz 45 58:50 la vida

