La Ventana (17/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1715 00:00 de de la tarde las seis en Canarias el presidente francés Emmanuel Macron ha valorado esta tarde la detención en su país del ex dirigente de ETA Josu Ternera Macron sostiene que la desaparición de la banda terrorista no debe equivaler a una

Voz 2 00:17 insistía la red pienso que la reconciliación política y el abandono de la lucha armada no pueden equivaler a una amnistía en cualquier caso no me atañe a mí conceder amnistía un ciudadano español

Voz 1715 00:31 pobres español Josu Ternera ha sido informado esta tarde por la fiscalía de París de la orden de detención que pesaba sobre él por una condena a ocho años de cárcel en Cataluña los diputados electos de Josep Rull de Jordi Turull Jordi Sánchez han renunciado a sus escaños en el Parlament así que el independentismo recupera de nuevo la mayoría absoluta efectiva vamos a Barcelona informa Paula

Voz 3 00:52 Sánchez Ruiz ya estaban suspendidos por el Supremo y además no quisieron acogerse al mecanismo de sustitución introducido por el juez la arena esto provocaba que no pudieran votar en los plenos y con ello se producía un empate a sesenta y cinco que condenaba al fracaso todas las iniciativas en las que el Govern contara sólo con el con el apoyo de la CUP ahora

Voz 4 01:10 en Cataluña podrá subsanar este problema porque la lista correrá ir recuperarán tres de los cuatro votos que perdían sólo Puigdemont queda en esa situación Rulli Turull han acompañado su renuncia con una carta pero

Voz 1715 01:20 el de agradecimiento además Oriol Junqueras ha sido entrevistado esta tarde desde prisión el diputado electo de Esquerra Republicana y candidato a las elecciones europeas asegura que incluso desde la cárcel el mantiene su apuesta por el diálogo en cuanto al veto a Miquel Iceta como senador de elección autonómica por el Parlamento de Cataluña ha añadido esto

Voz 1948 01:39 si algún a ver si alguien ha roto las reglas de la cortesía democrática son los que nos meten en la cárcel y los que lo aplauden y los que dicen que hicieron bien en votar el ciento cincuenta y cinco en los que lo volverían a votar tenemos que demostrar que estamos comprometidos en la defensa de los derechos fundamentales de estos diputados y sus electores

Voz 0919 01:59 vamos a sumar también la formación del deporte con Jesús Gallego ha comenzado la fiesta del baloncesto europeo la final a cuatro en Vitoria en el Buesa Arena se juega la primera semifinal entre el Efes y el Fenerbahce ayer vamos con nuestro compañero Francisco José Delgado Pacojó buenas tardes

Voz 0699 02:12 hola buenas tardes Jesús saludos desde el Buesa Arena estamos al descanso de esta semifinal en donde vence el conjunto de Anadolu Efes el equipo de Estambul al Fenerbahce por cuarenta cuarenta y cinco con una gran actuación de que en el auténtico protagonista del partido once puntos seis rebotes y estrés licencias al descanso después de este partido el partido que más nos interesa el equipo con el el equipo español que participa en esta Final Four el Real Madrid se va a medir al CSKA de Moscú ya han sido dos ocasiones en las que se han enfrentado esta temporada las dos con victoria para el equipo de Moscú recordamos al descanso cuarenta cuarenta y cinco a las nueve Carrusel Real Madrid CSKA

Voz 0919 02:46 Gemma etapa del Giro de Italia victoria española ha sido Pello Bilbao el ganador en una etapa donde José Joaquín Rojas se ha colocado como segundo de la general y en el Masters mil de tenis de Roma Rafa Nadal ha ganado a Verdasco en cuartos va jugar en semifinales ante

Voz 1826 03:00 sí sí pas

Voz 1715 03:19 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 1 04:41 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 10 04:52 la una de la cultura hielo

Voz 8 04:54 yo no

Voz 11 04:57 va

Voz 1826 05:03 como cada viernes a esta hora llega el momento de planificado el fin de semana que nosotros no hemos empezado mal hemos empezado hemos arrancado en Tenerife parte del equipo de La Ventana bueno ya saben que nuestra Ventana de la cultura y el ocio les proponemos diez planes Emma vaya Espinós qué tal buenas tardes

Voz 0564 05:18 buenas tardes y esta semana empezamos con adivina

Voz 12 05:21 sí

Voz 1 05:30 estas Efrén

Voz 13 05:39 ah

Voz 1315 05:49 viven que pasa que pasa que pasa con frecuencia ahora hay muchos angustiados por el final de Juego de Tronos algo con vas a compara

Voz 0564 05:57 algo que ya vivieron hace quince años los fans de Friends

Voz 1826 05:59 aquello fue mucho peor patear el seis de mayo

Voz 0564 06:02 el Cuatro cerró para siempre la puerta del piso de Mónica pero los fans siguen recordando aquellas cuatro paredes con nostalgia Algo pasa con esta sit com que no caduca no envejece igual menos no lo hace mal hasta el domingo el pabellón catorce de Ifema en Madrid acoge el francés un festival que conmemora los veinticinco años del estreno de la serie que también visitará Barcelona la semana que viene entre las actividades hay un tour que nos permite sentarnos en el sofá del central per visitar el piso de Monica o emular una boda en una capilla de Las Vegas Halo Ross y Rachel hemos hablado con Leonor Iradier responsable del festivales

Voz 14 06:33 yo sí tiene este especial de que los personajes sean elegidos muy cercanas a nosotros más que todo yo creo que nosotros nos hemos identificado a ellos hemos crecido con ellos al fin Civera por una banda de de jóvenes que compartían piso y con poco dinero y con problemas de empezar la vida adulta hilo han ido creciendo con amor desamor Amós con niños con hubiera de trabajo y yo creo que todos hemos vivido estos momentos y lo que ha hecho que creo que esta serie yo creo que dentro de diez años seguiremos hablando de ella

Voz 1826 07:04 sí es decíamos de Juego de Tronos y el valide hoy esas cosas pero es que los fans de friends también hablan un lenguaje común no yo diría que es mucho más

Voz 0564 07:11 no sé si la serie además sigue viva es complicado encontrar otra serie otra comedia que siga generando nuevos fans porque no es que se mantengan es que la pasión por friends se contagia hereda

Voz 14 07:21 nosotros en Comedy Central han hicimos desde el dos mil once y siempre ha sido un exitazo y no hemos dejado ni añaden incluirla le gusta todo el mundo pendiente de dónde ni de M pendiente de qué edad tienes yo creo que este especial ese secreto que tienen de haber sido tan duradero yo creo que ni siquiera se puede explicar lo que sí se puede decir que hay un grupo de fan inmenso en España que hacen que la serie sigue viva yo creo yo a ellos también tiene tiene tanto éxito

Voz 15 07:54 Nina horas

Voz 1826 08:06 pues no sé no sé si quedarme o irme porque podríamos saltar ahora a Zaragoza el centro de historias acoge hasta el treinta de junio la exposición correr de Philippe pides al Ronnie

Voz 0564 08:16 es una muestra que nació con una intención muy clara nos la cuenta Rosa Balaguer periodista comisaria de la muestra corredora popular surge porque

Voz 16 08:24 estábamos un poco cansados de toda esa filosofía que hay ahora sobre todo en las redes sociales del correr de no pienses corre a tope y impares cómo que no tiene que haber más que dolor esfuerzo el correr pues es una filosofía de vida ya para mucha gente es algo más que una moda ir bueno pues queríamos contar un poquito las historias que hay detrás de conocer el deporte como parte de la cultura también a cultura del deporte como se en otros países del mundo las motivaciones para correr

Voz 1826 08:51 ya como sea que el running correr no es exactamente lo mismo no del todo no

Voz 0564 08:56 muestra pueden verse también las medallas del campeón del mundo Abel Antón porque España fue durante un tiempo primera potencia del mundo en maratón también hay una antorcha olímpica una buena colección de dorsales y curiosidades como una colección sobre la evolución del calzado deportivo la exposición se remonta a Philippe pides ya está hoy que vivimos una auténtica fiebre por el running

Voz 16 09:16 yo creo que lo que ha pasado es que mucha gente se ha dado cuenta de que no hace falta ser un un atleta de élite para calzarse unas zapatillas y salir a la calle y tener un ratito de egoísmo positivo que le llamo yo piénsese ratito que es sólo para uno que nos hace sentir bien buena pues el running se ha convertido en un elemento no sólo deportivo el de salud sino socialista Ador se conoce mucha gente ese comparten muchas quinientos objetivos retos Si eso

Voz 17 09:44 la fiebre que se va extendiendo por por todos los territorios cada vez un poquito más

Voz 1826 10:03 vamos a Barcelona al teatro seguro que recuerdan la película de Lars von Trier que estrenó en dos mil tres protagonizada por Nicole Kidman bueno pues ahora ya hasta el nueve de junio el Teatre Lliure de Montjuïc acoge las funciones de una versión teatral la cual Savall un pueblo

Voz 0564 10:19 cualquiera está dirigida por Silvia Munt que junto a Pau Miró también se ha encargado de la dramaturgia una historia que han reescrito hasta doce veces hasta quedarse satisfechos con el texto Dogville ahondan en el abuso el sometimiento la venganza el poder hemos hablado con Pau Miró sobre el bien y el mal dos de los grandes temas de Dogville

Voz 19 10:36 yo pienso que es más fácil reconocer el mal el nosotros Estopa son poco en la propuesta de decir ya no son arquetipos como son en la película sino que son personajes todas porque es una manera más normales más que se parece más a nosotros que existan ellos la maldad es un poco más desagradable un poco más de rechazo porque porque nos llegamos a preguntar si esa maldad también la llevamos nosotros a ver dentro igual que estamos convencidos de que somos pues buena gente que en principio lo somos pero esa maldad infinita está ahí

Voz 1826 11:08 y ahora nos vamos de museos por qué bueno en principio no debería haber ninguna excusa pero es que mañana se celebra el Día Internacional de la noche de el día en el que los museos trasnochar

Voz 0564 11:27 no hay actividades en los principales museos de todo el país a lo largo de todo el día talleres visitas guiadas conciertos es una buena oportunidad para llenar los museos para visitar aquellos en los que todavía no hemos estado entre tanta oferta vamos a proponer un plan en concreto una visita al MACBA el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona por la mañana han programado un taller familiar por la tarde de seis a nueve habrá artistas explicando las exposiciones en sala también actuaciones de exposiciones será un día intenso el museo no cerrará las puertas hasta la una de la madrugada Tonino Sardà responsable de los programas públicos del Macba

Voz 21 12:00 recomiendo esa visita un día como el de anoche los museos porque tiene algo de ese estilo decir eso se pone de largo abre sus puertas se ahora todo el mundo es de además esas exposiciones no

Voz 22 12:16 activada con diferentes agentes también por ejemplo nuestro caso montamos un bar en el día festivo un día como de celebración de Essex equipamientos culturales que convivían con nosotros y las siga muchas veces piensa que ya irá

Voz 23 12:34 a aunque solo

Voz 1826 12:42 los viernes la cartelera está de estreno hoy llega al cine el año de la plaga de Carlos Martín Ferrera

Voz 1315 12:53 pues dice Iván Massagué Silvia Abril Ibrahim

Voz 0564 12:56 que son los protagonistas de esta aventura urbana con aires de comedia que traspasar por festivales como el de Sitges o el de San Sebastián de terror llega hoy a los cines una historia apocalíptica que es todo un homenaje a la cultura ochentera que mezcla géneros rezuma un humor muy británico hemos hablado de la película con el actor Iván Massagué

Voz 24 13:13 este caso pues hay gente pues que se convierta plantas que llegan entonces hay un virus que que va mutando y la gente pues cambia no personajes anterior Víctor Negro que anunció muy aletargado muy muy gris muy friqui sí se acaba de separar y entonces se la llama la ex y le dice pues pues esto está pasando cosas raras en el hospital lo desde donde trabajan forense y él también se da cuenta de que está pasando cosas hacen donde trabajan es un trabajo no les gusta nada que es bueno en un centro de gente daños y entonces pues es la excusa perfecta para el vivir y convertirse en héroe de barrio al mismo tiempo de recuperar a su chica

Voz 1826 13:50 la película es una adaptación del bestseller del mismo título el año de la plaga de Pastor

Voz 0564 13:54 y la película es totalmente fiel a la historia nos contó Iván Massagué quemar pastor el autor estuvo con ellos durante el rodaje de hecho tiene un cameo a Iván le hemos preguntado que explica el éxito de la comedia en el cine español

Voz 12 14:05 bueno pero bueno supongo que que España tiene ganas de reirse no hay ni quiero que la entendemos bien

Voz 24 14:12 sí que tengo pocas todo por allí esta película que ha querido también seguir un poquito el patrón este americanas de películas define el mundo tal que sale con pinceladas de comedia hace muchos americanos aquí sabemos que hicimos seguir este este patrón para también abarcar más Si Mi contar una historia que tiene eso supe son pero desde un punto más fresco cómico no sí sí nos vamos a reír y vamos a llorar somos emocionar y vamos a seguir la historia que tener mucho ritmo y de la trama no te va atrapando y quieres que de llegar al final la verde no ya no

Voz 8 14:42 preguntado si caseta

Voz 25 14:44 eh y da preguntarle mundial raso y estaba Hiroshima tienen ya que a mí son las patitas Kocsis las calles de San dormido

Voz 1826 14:56 el origen de esta película de ese estreno del que hablábamos está en su libro el fin de semana es un buen momento para leer en La Ventana de la cultura y el ocio nos gusta dejarnos recomendar por los libre

Voz 0564 15:07 esta semana le hemos pedido un título a Pablo Espinosa de la librería La Capone de Tarragona

Voz 19 15:12 el título es no villas al no nueve islas al norte de una autora que sea Mónica Batet está publicado por una editorial llama mis libres al argumento ella lo sitúa en en claro en las los del Norte imaginadas por ella que forman paisaje muy especial nórdico

Voz 12 15:31 en un lenguaje muy muy cuidado tiene un engaño

Voz 19 15:35 AG que te hace vivir el paisaje la esencia no como el ambiente de de de de de de este de estas islas imaginadas tomamos nota

Voz 1 15:47 ahora

Voz 8 15:54 hay que coordinar un poquito más

Voz 0564 15:56 es más sólo si es que estamos en el fin de semana de Eurovisión pero la traemos por otra cosa es una de las canciones de la banda sonora de la comedia el amor está en el aire que puede verse en el Teatro Fígaro de Madrid una comedia musical que protagonizan Bibiana Fernández y Manuel Bandera y que cuenta la historia de amor de una pareja de principio a fin a través de un repertorio de canciones Félix Sabroso es el autor y el director del texto

Voz 0956 16:19 la la pasión cromática o o el momento más alto o más interesante siempre son las primera PC cuando uno no sólo cuando cuando empiezan a conocer a una persona sino cuánto que reconocen a ti mismo en otra persona en las primeras de esa especie de entusiasmo o subido que tiene el amor en la primera fase luego viene lo demás tiene la costumbre viene la mía viene todo esto qué tiene que ver con la evolución natural de las relaciones y luego también retrata la función pues el engaño el olvido la costumbre

Voz 26 16:53 muy a mirarte que

Voz 27 16:57 crece que se hizo Rey hasta la princesa que rompió la simepre pre que hay personas por las que vale la pena posible

Voz 8 17:19 esto es lo que me imagino que llega nuestro plan familiar

Voz 0564 17:22 hay esta zona no es decir de

Voz 8 17:25 a estas

Voz 0564 17:30 la nos lleva a Segovia donde hasta el domingo tiene lugar una nueva edición de Titirimundi el Festival de Títeres que llena las plazas teatros y jardines de la ciudad de marionetas artistas un total de treinta y cuatro compañías de dieciséis países que convierte en Segovia en la capital del teatro con hilos amarilla en Palma directora de este Festival Internacional de Teatro de Títeres le hemos preguntado que tienen las marionetas que siguen fascinando a niños y adultos

Voz 21 17:54 porque es una forma de lenguaje ya totalmente fantástica allí ve ilusión puedes hablar con una mesa con una silla puedes tocar los astros se va dirigida a

Voz 28 18:06 no está dirigida a adultos

Voz 21 18:08 puedes hablar temas fantásticos lo puedes hablar temas muy serios y tiene una forma directa de de de de llegar de tocar el corazoncito

Voz 29 18:20 sí hacerla

Voz 1 18:22 mira pues acabamos para que no se haga largo

Voz 1826 18:24 acabamos con los conciertos del fin de semana hoy vamos con tres senos

Voz 0564 18:28 sí a partir de las ocho y media empieza el Primavera Pop de los cuarenta el festival de festivales pop más de veinte artistas van a actuar en los escenarios de tres ciudades Madrid Barcelona y Málaga en tres conciertos con fines benéficos esta noche empezamos Center de Madrid pasan las Sweet California Beret Macaco y Alfred García

Voz 1315 18:47 mañana es el turno en Rubí en Barcelona a partir de las ocho estarán Dani Fernández mil Moliner y Lola índigo

Voz 29 18:57 tras el domingo en Málaga con Aitana así nueve de enero

Voz 1826 19:55 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1315 22:25 el equipo de campaña que es el que me lleva toda la agenda el que decide qué estrategia estrenos que llevando ha considerado esta cuestión pero de aquí al lunes Solari con ellos voy a todos los debates yo digo una cosa se extrae

Voz 8 22:40 momento para dar la sensación de todo lo contrario Madrid Javier Casal Jaume pueda hacer responsable de mis actuaciones y de emisión

Voz 0867 22:52 el debate definitivo el lunes con los cinco candidatos que quieren debatir que quieren luchar por la presidencia de la Comunidad de Madrid también Íñigo Errejón excluido del debate de Telemadrid

Voz 34 23:03 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 23:08 tardes a todos desde el hotel Hyatt en plena Gran Vía octavo día de campaña electoral marcado por el plante de Ayuso los otros candidatos Ángel Gabilondo cabeza de cartel del peso

Voz 0175 23:17 no me gusta la verdad yo respeto su decisión pero no comparto en absoluto que esta sea la mejor actitud cuando una sociedad tan amplia como la de Madrid con más de siete millones de habitantes lo que quieres ver quiénes somos qué decimos sino retiramos respetados queda me parece un error me parece que no es lo mejor que te puede pasar un debate de lo hablo con todo el respeto a todos los medios de comunicación pero la SER el país han trabajado muchísimo por transmitir la posición de todos los candidatos en el debate es que vamos teniendo y creo que es un espacio público que merece la presencia de todos

Voz 0867 23:56 amigo Errejón candidato de Más Madrid pone el acento en su ausencia preventiva en televisión y dice que Ayuso no quiere debatir con él

Voz 0799 24:02 pues será casualidad pero la señora Díaz Ayuso candidata del Partido Popular sólo ha confirmado el único debate el que no me dejan estar en el resto se cae o bien hace actos en los que intenta que los periodistas no puedan preguntar si uno no quiere debatir no quieren los puristas le pregunten a lo mejor lo que no quiere ser candidato no me explico porque falta falta este debate cuando su compañero Almeyda sí que fue al mismo debate para el municipio de Madrid así que no debe ser una cosa de partido debe ser una cosa particular suya bengalas Atrium que el Partido Popular está en descomposición estamos rozando lo estamos a una semana de conseguir un cambio histórico en la Comunidad de Madrid para tener un Gobierno justo inocente

Voz 0867 24:41 en esta tarde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez entra o mejor dicho regresa a campaña madrileña y lo ha hecho por partida doble la primera cita en latín hay en Carabanchel un paseo por estos dos distritos de la capital que ahora que han regresado los escraches Se ha anunciado oficialmente a la prensa sólo cuarenta minutos antes de su comienzo allí estado Sara selvas hará qué tal muy buenas tardes

Voz 35 25:01 qué tal buenas tardes aquí todo han sido palabras bonitas

Voz 1315 25:07 así lo han recibido con aplausos gritos de presidente que interrumpían de vez en cuando el paseo siempre rodeado de sus escoltas y de decenas de vecinos era casi imposible andar por allí algunos abría paso de vez en cuando para hacerse una foto darle la mano los que más suerte han tenido los niños el presidente era el claro protagonista pero intentaba que también lo fuera Pepu Hernández presentándolo

Voz 33 25:33 el próximo alcalde de Madrid Angola que tengo Comas no es miembro muy viendo

Voz 1315 25:36 nosotros eh como el próximo alcalde de Madrid han dado un largo paseo por el mercado las águilas que remodelar en el verano pasado hablando con pescaderos carniceros frutero

Voz 36 25:44 se le gusta mucho cómo ha te gusta afronta este quedaron pero lo vale

Voz 8 25:52 sí recuerda

Voz 1315 25:54 sorprendió también a algunos vecinos que estaban tomándose un café con churros en la cafetería Iwo corriendo al mitin de Alcalá de Henares lo puse ha quedado un poco más ha insistido en que hay que apostar por la igualdad y el reequilibrio de Madrid para que el norte y el sur se parezcan

Voz 0867 26:06 Alcalá ha llegado ya Alcalá todo socialista que el PSOE con el alcalde Javier Rodríguez va a intentar mantener el próximo veintiséis de mayo mitin en Alcalá de Henares acompañado por el candidato a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo ahí está Javier Bañuelos Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 17 26:20 qué tal buenas tardes Javier Bueno con más de veinte minutos

Voz 12 26:22 a este segundo esté en campaña acaba de comenzar aquí en el polideportivo Espartales en plena pista deportiva muy cerca de mil quinientas personas mitines militar estricta este es el funciones acaba de llegar acompañado por el candidato a la comunidad Ángel Gabilondo era alcalde lo que a las que Rodríguez que se general del partido José Manuel Franco que acaba de abrir acto la primera consigna del cielo al a los socialistas madrileños que el Partido Socialista no se puede conformar con lo consiguió el pasado de peso abril tiene que hacer mucho más para consigue con Izar la peculiar de Bari

Voz 0867 26:55 en plena campaña problemas para una alcaldesa socialista Noelia Posse alcaldesa de Móstoles que permitió el año pasado la celebración de un festival tecno en un parque de la localidad la justicia abierto diligencias previas para determinar si existió un delito contra el medio ambiente el festival llegó alcanzar los cien decibelios de volumen

Voz 37 27:13 sí al tipo que sea que requiera una acumulación importante de gente las

Voz 0867 27:18 vamos a siempre quitar los actos de campaña con dos cuestiones Vox presenta hasta ahora en la plaza de la Villa su programa electoral para el Ayuntamiento de la capital allí se encuentra Alfonso Ojea Alfonso qué tal muy buenas

Voz 0089 27:28 les buenas tardes Javier en efecto una presentación de programa electoral que ha reunido aquí era cerca de quinientas personas que están escuchando a Javier Ortega Smith novedades pocas porque ya las hemos ido conociendo en los últimos días pero la principal es que la Casa de Campo no solamente sería el lugar elegido para la celebración del Orgullo Gay sino para cualquier manifestación de que se produjera en la capital lo ha dicho Javier Ortega de Seat

Voz 37 27:57 era una acumulación importante de gente las vías siempre que se pueda vamos a intentar que se desarrolle o bien en vías secundarias o directamente trasladando esos eventos a lugares que creemos que causan menos perjuicio al resto por ejemplo a la Casa Camper

Voz 0089 28:15 lo que habría que ver es cómo quedaría la Casa de Campo

Voz 1826 28:17 sistema así será al final se convierte Javier en el manifesto

Voz 0089 28:20 todo como por cierto un apunte en torno a esa ausencia del Partido Popular en el debate que va a mantener en la Cadena Ser que va apadrinar la Cadena Ser el próximo lunes dice la dirección de Vox Madrid que en todo caso no es Javier Ortega Smith el que debe hacer declaraciones en torno a la no presencia de Isabel Díaz Ayuso es una patata caliente que le dejan a su candidata a Rocío Monasterio

Voz 0867 28:46 gracias Alfonso son el himno de España la buena noticia el día el nacimiento de Inés la tercera hija de Begoña Villacís que tiene intención de recuperar su actividad electoral cuanto antes ha dicho que que Rice que quiere estar en el debate del miércoles en Telemadrid esta tarde Sonia Palomino el partido colgado su programa para el Ayuntamiento no buenas tardes

Voz 1915 29:02 buenas tardes sí ha apurado la candidatura de Begoña Villacís que ha esperado hasta la mitad de la campaña para hacer público el programa son ciento veinticinco medidas entre los ejes fundamentales bueno asuntos que tienen que ver con el discurso habitual de Ciudadanos por ejemplo una defensa de la Policía Municipal para reforzar su plantilla o las instalaciones donde trabajan la seguridad es una de las prioridades de la formación por eso proponen implantar las cámaras de videovigilancia que no llegaron a instalarse en esta legislatura en distritos como Puente de Vallecas o Tetuán y hablan de luchar activamente contra la ocupación o los manteros en materia de móvil dad es conocido que no les gusta Madrid central hablan de mejorarlo dando soluciones de transporte alternativo en materia de vivienda se comprometen a construir veinte mil nuevas viviendas para dar una solución al problema del alquiler

Voz 35 29:47 en la capital otro eje el empleo

Voz 1915 29:49 especialmente por cuenta propia el de los autónomos la candidatura de Villacís quiere crear un servicio de apoyo a autónomos y empresarios en todos los distritos en servicios sociales Ciudadanos quiere impulsar un pacto social entre todos los grupos del Ayuntamiento para reformular el modelo un modelo dicen masa

Voz 1315 30:06 a Gil y accesible para el ciudadano ahora todavía queda que se haga público el programa del partido en la Comunidad de mal

Voz 8 30:14 gracias Sonia siete y media dos minutos y saludamos aquí en el hotel Hyatt a ser candidata de la confluencia Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie las elecciones a la Comunidad de Madrid

Voz 35 32:54 lo que quiero decir es que enhorabuena Begoña Villacís y bueno no lo sé depende de cómo me me sentí

Voz 44 33:01 diría yo entiendo su volumen

Voz 35 33:03 dar de poder estar en un debate y poderle expresar eh a los ciudadanos y trasladarle cuáles son sus propuestas en todo caso creo que depende de cómo se siente y sobre todo que cada uno está es libre de decidir si está

Voz 0867 33:16 bueno no es una decisión personal usted no sabe lo carica seriamente tendrá que ver circunstancias leo las últimas declaraciones de Rocío Monasterio la candidato de Vox dice que va a preparar los debates electorales como una madre de familia numerosa planchado y cocinando esto que es una provocación es una declaración de principios pues yo creo que

Voz 44 33:38 es una provocación e evidentemente Vox defiende un modelo de familia y sobre todo debe

Voz 35 33:44 para las mujeres en las que las mujeres tenemos que ser las que hagamos los cuidados que no son una responsabilidad social si fuese por ello seguiríamos viviendo así siempre de hecho volveríamos al pasado yo creo que es una falta de respeto tanto para quien tiene que asumir una responsabilidad política y los ciudadanos que tienen que que escuchar esas propuestas en un debate hay tanto como a las mujeres que hacen esos cuidados y que deberían de no hacerlas sobre todo que no fuese nunca una obligación para las mujeres no

Voz 16 34:14 la tenemos todos y todas brechas

Voz 35 34:16 dados pero los cuidados no una obligación a las mujeres y bueno yo creo que es una provocación e para insistir en ese modelo de familia y de vida de las mujeres pues retrógrado del pasado

Voz 0867 34:27 eh su confluencia lleva en el programa electoral una capa transversal de defendía mismo para trasladar las políticas de igualdad a la vida pública desde la escuela al mundo laboral una asignatura sobre el feminismo en las aulas ayuda la igualdad o sólo hay hijita digamos la división política provoca bronca entre los partidos políticos

Voz 35 34:46 para nada yo creo que hay un consenso en están sociedad y es que la violencia machista la vamos a combatir desde la educación no que la educación es fundamental si es una educación en igualdad de valores vamos a conseguir que los adolescentes que los niños que los jóvenes bueno se relacionen de otra forma y que se acaben con esas situaciones de agresiones sexuales y violentos hacia las mujeres en nosotros lo que proponemos es una asignatura en la que pues por ejemplo se cuente la historia sin la invisibilidad de las mujeres en la que los jóvenes tienen acceso a derechos sexuales y reproductivos o por ejemplo en la que se cuenta no tenemos por qué responder a las eh bueno a la idea de identidad orientación sexual dominante no y esto afecta un montón a los niños en las escuelas hay muchísimo acoso escolar que tiene que ver con las personas el y niños LGT reino por tanto creo que es fundamental y además hemos visto como organizaciones como Save the Children que defienden los derechos de la infancia plantean una medida

Voz 0867 35:47 es el problema desde el origen quiero que escuche la candidata del Partido Popular a Isabel Díaz Ayuso

Voz 1315 35:53 ahora las mujeres estamos obligados irán las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda ya tenemos nueva

Voz 0867 36:03 cómo se le explica un nombre muchas mujeres que el feminismo es un movimiento excluyente

Voz 35 36:08 bueno yo creo que esta es una de las eh bueno formas de llamar la atención de Isabel Díaz Ayuso en la que últimamente nos tiene muy acostumbrados ya acostumbradas lo que parece que no trata de entender y no quieren entender Isabel Díaz Ayuso es que el movimiento feminista es un movimiento de mujeres en la calle que desde luego salimos a la calle por nuestra propia voluntad que salimos frente a una situación de violencia que nos está matando y desde luego una desigualdad ya que hace que cobremos menos que hagamos los cuidados que son fundamentales para esta sociedad que salimos a la calle porque queremos y que de hecho menos mal que estamos saliendo a la calle porque estamos siendo es la avanzadilla para el cambio político el avance social en este país también frente a esas ideas de El Bloque reaccionario no de la extrema derecha que quieren volver a llevarnos al pasado eso es lo que no quiere entender Isabel Díaz Ayuso que salimos por nuestra propia voluntad que no tenemos que tener ningún nombre ningún partido ni siquiera que nos diga que salgamos a la calle

Voz 0867 37:09 voy a la batalla política bueno la primera cuestión ustedes estará el domingo en el debate de Telemadrid y en unirse estarán el debate que organizan la serie El País usted como candidata qué sensación tiene no parece que que Ayuso de quién estamos hablando de la candidata del PP haya decidido descolgarse a última hora de este debate y que no vaya a participar

Voz 35 37:27 pues a mí me parece un error un auténtico error y una falta de respeto al conjunto de los madrileños y las madrileñas yo creo que tienen derecho sobre todo en un contexto de campaña electoral cuando a una semana vista tenemos unas elecciones desde luego puedan escuchar las propuestas puedan contrastar y puedan decidir en función de esa información a quién van a votar el próximo domingo veintiséis de mayo no yo creo que el Partido Popular está demasiado acostumbrado a hacer las campañas como le da la gana con total impunidad de hecho tanto tanto es así que ha hecho demasiadas K de campañas dotado dopados no es con con financiación ilegal e IU bueno esto responde a que Isabel Díaz Ayuso pues parece que no se siente

Voz 0867 38:14 es una cuestión de miedo de protección por parte del parto

Voz 35 38:17 bueno yo creo que yo creo que es ella la que la que puede decidir desde luego que no va y es ella la que tiene es esa es la candidata a pesar de que ya ha dicho que su equipo de campaña yo creo que ella si da un paso al frente para asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid desde luego tiene que asumir la responsabilidad de no ir a un debate no no cargárselo a su equipo de campaña pero creo que sí que hay cierto bueno preocupación de que de ese debate no salga bien parada porque bueno pues porque estamos en una situación en la que el Partido Popular lleva veinticuatro

Voz 44 38:49 lo años gobernando en base al fue una foto

Voz 35 38:52 ah de gobierno basada en la corrupción la privatización de los servicios públicos una región en la que hay mucha mucha desigualdad e mucha segregación y desde luego creo que no iba a salir bien parada de ese debate no por ella sino también por el proyecto que representa

Voz 0867 39:07 bueno en cualquier caso el lunes a las doce y media que contamos con usted en ese en ese debate organizado por la Cadena SER y el diario El País del que como digo se ha descolgado a última hora hoy Isabel Díaz Ayuso vamos a hacer una pausa una pausa de de un minuto y enseguida hecha charlamos seguimos charlando aquí desde el hotel Hyatt que en Gran Vía con Isabel Serra la candidata de Madrid y a la presidencia de la Comunidad de Madrid si quieren escuchar al final de la Ventana con Carles Francino es muy fácil cogen a radio pueden pasar a ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres Telefónica que bueno les pedimos que siguen con nosotros hasta ahora

Voz 1679 41:21 hola qué tal muy fuerte de madrugada desde ya Ding provincia de Sichuan perdido perdido por equipos reposo las montañas tibetanas de China así sigo es un país que visitó bastante me encanta China

Voz 1826 41:35 oye pues vamos a ir si te parece desgranando escala escala el el recorrido cuántos días ibas por allí que que que es lo que has visitado donde empezaste el viaje

Voz 47 41:45 pues mira yo veía

Voz 1679 41:46 semana por aquí estoy como te decía mira estoy viajando por la provincia de Sichuan por la región autónoma del Tíbet en busca de de los monasterios budistas de la cultura tibetana es un viaje muy muy tibetano China es gigantesca chinas muchas chinas y una parte de ellas son todas estas provincias que limitan con con la región autónoma del Tíbet que son también geográficamente son Tíbet es cultura tibetana es etnia tibetana y eso es lo que voy haciendo voy con el grupo de viaje no de acompañando grupo del país viajes bueno pues estamos yendo los paisaje maravilloso mira empezamos en lo que es la capital de Sichuan claro que cuando hablamos de una provincia china de la provincia de Sichuan tiene ochenta y cinco millones de habitantes que Alemania no es una provincia grandes la capital tiene dieciséis millones de habitantes es una ciudad moderna no tiene gran la mucho que ver pero bueno tiene un buen aeropuerto internacional

Voz 0867 42:38 sí creo que tiene sobre todo es muy cerca

Voz 1679 42:41 ya la posibilidad de ver osos panda veros os Panda es en una de esas si te gustan los animales una de esas cosas que tiene que haber una vez en la vida la verdad es que es un animal me entrañable simpático en fin todo lo que tenemos mitificado del oso panda lo es yo es la primera vez que veo uno es tuvimos el otro día en el centro de investigación de de protección del del panda gigante de weblogs uno de los que hay aquí en Sichuan en China quedan unos dos mil pandas la mayoría setenta por ciento están aquí en la provincia de éxito Juan verlos en libertad por la montaña es muy difícil aparte de que no está permitido están están completamente protegidos y no se puede ir a molestar pero si en estos centros de de investigación y sobre todo de protección donde trata de reintroducir a la naturaleza los nuevos ejemplares si lo fue de cerca y la verdad es que en este sitio de volaron era una maravilla a los adulto pero sobre todo los los pequeños no es que que son como peluches que se mueve simpatía por una a una cosa tan entrañable que realmente era un oso panda de cerquita como tuvimos fue fue una maravilla fue una muy buena manera de empezar este viaje por por la ventana

Voz 1826 43:50 bueno pues por ahí empezaste y en esa China en la parte más tibetana como dices tú imagino que habéis hecho no sé si parada y fonda pero que ha pasado por el valle el Valle de Tampa no

Voz 1679 44:02 sí sí ése es una de las visitas típica cuando vienes aquí a Sichuan hay una región geográfica que es mucho más amplia que es la el el el el el la la gran llanura tibetana en la que hay muchas provincias de China que se asoman ella también muchas dentro de las propias etnias tibetanas también hay etnias por ejemplo este valle de Tampa que muy famoso es uno de los más bonitos de esta zona de Sichuan está la etnia hallaron que sólo unos y y veteranos que no viven tan alto su país están suele dos mil quinientos tres mil metros son muy fértiles muy ricos la mujer van vestidas con los tocados preciosos además tienen fama de ser muy guapas viven de la agricultura como te decía en unas pueblos que son un encanto porque es la unicidad de la arquitectura tibetana no hay un solo ladrillo no hay un solo edificio que desentona en estos pueblos del valle de Tampa se escribe dan se producía

Voz 0564 45:00 la luego cada caso

Voz 1679 45:02 la casa tiene todavía unas altas torres de vigilancia algunas de más de ochocientos años de la antigüedad ahí siguen en pie que servían pues eso de vigilancia de de protección para refugiarse en caso de ataque no este valle de Tampa ya te digo de lo más bonito que he visto en Sichuan es todavía un Tíbet muy bajó dos mil quinientos no llega a tres mil metros las zonas habitadas muy bueno para empezar la subida a esa otra gran al altivez que todos conocemos todos imaginamos

Voz 50 45:34 tercera parada monasterio de tacón

Voz 1826 45:38 desde dónde nos has enviado este este sonido desde luego en esa zona en esas regiones la religión el budismo especialmente tienen muchísima importancia

Voz 1679 45:49 si esto que está sonando lo grave en este monasterio de tacón que es uno de los más antiguos de esta zona de de Sichuan y su fundación es del siglo VII siglo VIII sea imaginé la historia que lleva también muchas reconstrucciones hilo que estamos escuchando son las ruedas de oración que mueven los peregrinos que han llegado al al al monasterio a rezarla ruedas de oración son un elemento fundamental de toda la iconografía budista son esta grandes ruedas bueno grandes o pequeños hay de muchos tamaños que se mueven siempre el sentido de las agujas del reloj la modelo los peregrinos los oyentes los creyentes que están rezando al moverla lo que hacen es lo mantras que están escritos fuera o en pergaminos dentro elevar no Salah de ida elevarlo al cielo cuanto más muevas la rueda más suben eso en mantras esas oraciones hacía y eso es lo que estamos oyendo ahora mismo es verdad como bien decías el budismo es muy importante en todo el Tibet en China es una rigió muy importante que la época dura del comunismo a pesar de que lo intentó no acabó con ellos por está muy presente los templos budistas suponen uno de los principales atractivos arquitectónicos de esta parte de China vamos dejando una semana por estos paisajes que te decía de grandes llanuras y planicies a cuatro mil metros que son espectaculares es la soledad más terrible hemos estado haciendo horas y horas de carretera sin Berna nada y de repente aparece un tren con las banderas de oración en un collado en una cima no bueno pues el budismo es muy está muy presente aquí esos templos budistas son el principal atractivo turístico de arquitectónico en toda esta zona el Tíbet aparte de los bellísimos paisajes

Voz 51 47:34 en las montañas Jiménez que vemos a lo lejos una línea de montaña nevada de diecisiete mil metros que se te quita el hipo este tipo de de tiene la belleza y sobre todo también los cielos azules de pruebas

Voz 1679 47:46 hemos hablando todos los Hebe de vamos en este viaje el aire tan limpio cuatro mil cuatro mil quinientos metros el cielo azul el aire limpio yo creo que es otra de las características de de esta festividad

Voz 50 47:58 no hubo este es uno de los sonidos de este otros

Voz 52 48:10 o no

Voz 1826 48:13 este pertenece a un grupo de monjes budistas no Paco

Voz 1679 48:18 sí mira este lo grave precisamente en una casa del de este valle de Tampa este baile tan bonito que decía fuimos a comer a una casa estaban bendiciendo es un ritual que que hacen cada cierto tiempo las familias llamar un grupo de monjes y bendicen la casa entonces estaban bendiciendo figuritas hechas con mantequilla de Jack el ya que será animal totémico de aquí es como el cerdo allá abajo se aprovecha todo si se vive del Yak Si entonces incluso para oraciones y bendiciones se utiliza la mantequilla de Jack y la leche de Yahoo entonces estaban bendiciendo esas figuritas luego las quemaban y esa leche de Jack la iban a la iban a echando con un cuenco por todas las esquinas de las paredes de la casa para bendecir las IP impedirla de los dioses sus sofás por para el próximo año fue la verdad que una muy muy emotivo porque no era nada preparado ni siquiera lo habían hecho para nosotros reincidió que fuimos a comer a esa casa ese día habían ido a los monjes hacer esta ceremonia de Bendición que fue realmente muy emocionante ver en directo

Voz 1826 49:24 oye a parte de ser ritual ya que ha aparecido por aquí la bendición de alguno de los alimentos destacaría estuvo algún algún aspecto de la gastronomía china o de o de esa zona concretamente de la zona tibetana

Voz 1679 49:37 cualquiera que a China diera lo mismo en comida china que lo venden allí lo tiene a que ver con la realidad de la vida sino que también es varía disimulo se comen muy bien en Chile muy barato paramos en un bar de carretera por alguien para atrás sólo de verlos y luego es una delicia comer ahí siempre es lo mismo una una base de arroz muchos platillos de vegetales hay mucho vegetal y algo de carne carne de cerdo carne de ternera en las zonas bajas como se vaya de Tampa todavía llegue al arroz en esta zona saltas donde estoy ahora mismo estoy hablando a cuatro mil doscientos metros de altitud ya está en la zona de La Cebada mucho ya hemos tomado una hamburguesa te Jack estupenda también hizo una cosa muy curiosa que se ve por ahí sí que es duro de digerir sino eres sino directiva metano es el te el té con manteca de Jack que realmente tiene un sabor bastante malo pero que es muy energético

Voz 1826 50:32 bueno yo que lo de dentro

Voz 1679 50:35 al al al se come bastante viene muy bien en China también bastante bien el Tíbet un sabor digamos que que Pekín

Voz 1826 50:43 el del te este con con manteca de ella y cuantos días te quedan por ahí que recorrido todavía te queda por delante

Voz 1679 50:52 pues no me queda todavía bastante vía si estamos yo te digo que es un parque nacional que vamos a visitar mañana a hacer una excursión hasta cuatro mil quinientos metros de altitud pero yo lo aguantamos creo que estamos ya aclimatado después vamos a seguir viaje a Lhasa la capital del Tíbet Tíbet que todos conocemos ahí Lama

Voz 1826 51:09 el Tíbet Si bueno ahí llegaremos en avión

Voz 1679 51:11 porque por carretera está lejísimos ya difícil entrar en el avión y bueno vamos a seguir por ahí terminaremos el viaje dentro de cuatro o cinco días en en las así que ya os contaré que tales Lasa y todos los alrededores el potasio el famosos votara pues ya lo contaré el viernes que viene

Voz 1826 51:27 como son cerca de las dos de la madrugada para Haití pero aquí continúa siendo la misma hora de siempre yo creo que todavía tenemos tiempo para que responder alguno de los oyentes alguno de las dudas que van llegando a buen viaje arroba Cadena Ser punto com