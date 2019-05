La Ventana (20/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:07 Wall Street también cede ante la guerra comercial entre EEUU y China y su último capítulo el veto de Google al fabricante chino Huawei tanto el Dow Jones como el Nasdaq han abierto en rojo y lo más destacado hasta ahora esta caída de Apple ante la posibilidad de que también se ve afectada por esa guerra comercial sus acciones caen hasta ahora cerca de un cuatro por ciento y las de Google puntos con tres de bajada Hawai es la tercera marca de móviles más vendida en España Rubén Sánchez portavoz de Facua explicaba en Hora catorce donde podrán reclamar los usuarios de los teléfonos con problemas

directamente al operador de telecomunicaciones que nos vendió el móvil a plazos o a la piel de lo adquirimos en el caso de que el móvil esté en garantía son famosos dos años de garantía Si vamos más allá del periodo de garantía también se podría reclamar que podía hacer igualmente a la tienda de entrada tanteando una digamos un incumplimiento contractual el hecho de que el equipo que nos han vendido ya no sirve para los Kiko que servía en el momento en el que no lo detuvieron

Voz 1667 01:04 en Francia hoy reabren el debate sobre la muerte digna a partir del caso de Vincent Lambert los médicos han comenzado hoy la desconexión del tratamiento que mantiene con vida a este hombre desde hace once años pese a la oposición de parte de su familia París Carmen Vela

Voz 0390 01:17 la clínica de RAM donde está ingresado van son Lamb eh haga comenzado aplicar el protocolo legal y sanitario para permitir su muerte la suerte de este tetrapléjico en estado vegetativo desde el accidente de tráfico que tuvo en dos mil ocho es objeto de una batalla judicial que opone a su familia desde dos mil trece por una parte su esposa y otros Familia eres favorables a que se interrumpan los tratamientos que se han convertido en un ensañamiento terapéutico ya quienes respaldan de manera colegiada los médicos y los tribunales incluido el de derechos humanos y el Europeo de Estrasburgo en el otro lado están los padres del paciente y dos hermanos que quieren mantenerlo con vida quieren matara a nuestro hijo han denunciado ante las cámaras

Voz 1667 01:58 hoy se ha publicado el mapa de servicios sociales del Estado lo elaboran los propios trabajadores y calculan que todavía faltan mil trescientos millones de euros para recuperar lo perdido con los recortes informa Mariola el olvido

Voz 0259 02:09 aprueban con notable País Vasco Navarra y Castilla y León rozan el aprobado Andalucía Extremadura Galicia y Canarias suspenden claramente Murcia Valencia y la última con los servicios sociales más deteriorados es

Voz 4 02:20 la Comunidad de Madrid es la comunidad que peores servicios sociales tiene de toda España hay podríamos decir de todo Europa si no invierten en servicios sociales el desarrollo del sistema en los parámetros en la cobertura son mínimos

Voz 0137 02:35 el presidente de la Asociación de Profesionales señala

Voz 0259 02:37 que pese a una leve mejoría los servicios sociales han estancado porque no se ha recuperado el dinero de los recortes todavía faltan mil trescientos millones

el pleno del Tribunal Constitucional continuará mañana estudiando el recurso que ha presentado Miquel Iceta al veto del Parlamento a su designación como senador los jueces ya han tenido una primera reunión con los informes de los letrados que se oponen a la admisión a trámite de ese recurso

Voz 0867 03:06 en Paracuellos del Jarama un trabajador un hombre de cincuenta y un años ha muerto por un traumatismo torácico al caerle encima un muro que separaba dos chalets ha ocurrido este mediodía emergencia sólo ha podido confirmar su muerte cuando han llegado al lugar el debate organizado por La Ser y el país con los candidatos a la Comunidad

Voz 0259 03:22 sí sí la presencia de la popular Díaz Ayuso

Voz 0867 03:24 lo tangible dos bloques diferenciados en todas las materias en sanidad opiniones encontradas en cuanto a la donación privada con el ejemplo de la última donación de Amancio Ortega escuchamos a Isabel Serra Rocío Monasterio Ángel Gabilondo Iñigo Errejón e Ignacio Aguado

Voz 0313 03:37 no puede depender de la caridad

Voz 5 03:39 el humor con el que se levanten los millonarios a nosotros parece que estamos orgullosos de empresarios como ellos que piensan en el beneficio público no

Voz 6 03:48 yo sí lo que sí quiero decir es que con esto no

Voz 0042 03:50 es una excusa para no fina

Voz 6 03:53 hacerlo adecuadamente los regalos que quiera

Voz 0867 03:55 pero está mejor subida de impuestos y contribuyen a financiar el Estado el estado del bienestar rechazar esa donación no le beneficia a ni un solo madrileño el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha desestimado el recurso de nulidad que Alfredo Prada había presentado el instigación sobre el presunto desfalco de dinero en la construcción del Campus de la Justicia el exconsejero de Aguirre ligaba alegaba que era víctima de una persecución política Alfonso Ojea ni motivaciones políticas en la Fiscalía ni motivaciones políticas en la Audiencia Nacional Alfredo Prada seguirá como investigado en el caso del Campus de la Justicia al exconsejero de Aguirre ha recibido toda una bofetada judicial porque el magistrado José de la Mata le ha recordado que su investigación sólo se sustenta en elementos objetivos

Voz 0480 04:36 principalmente la evaporación de más de cien millones de euros de ese proyecto que nunca ha visto la luz el titular del Juzgado Central de Instrucción califica las acusaciones de Prada como graves

Voz 0313 04:47 simas desmesuradas tenemos veinte grados a esta hora en el centro de la capital

cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas

hola buenas noches vaya carrera

Voz 0313 06:21 hola buenas tardes en un guardia civil bregado en treinta años de servicio te cuenta un día que será jugada con terroristas con narcotraficantes con asesinos pero que ninguna parte ha visto tanta maldad como en la trata de mujeres para prostituirse es para echarse a pensar verdad la frase es un personaje de novela pero no exagera en absoluto lo que ocurre en la vida real que vienen a España mujeres engañadas por ejemplo

Voz 12 06:46 lo tenía una vida normal Rumanía tengo un hijo pero me hacía falta dinero para cuidarlo eh le doy engañada Aquí un amigo mío me han dicho que podría venir a España a trabajar como interna él me has vendido la persona que me ha traído aquí desde Rumanía me acoge todo el pasaporte me lo ha quitado me has vendido a otra persona me ha sacado a trabajar en la calle en casa campo

Voz 0313 07:14 que las amenazan desde el minuto cero tú que tienes que quita toda vez que quita todo

Voz 13 07:20 llevan nada tienes que ponerte ahí para que la gente ve cosas no como que es que voy a recuperar mitinero quieres que te mato toda tu familia eh que quieres quieres morir si no trabajo me pega que al final

Voz 0313 07:36 están para lo que están Jean

Voz 14 07:38 sí todos estaban desnudas con la idea de que os doy se subían encima de cliente encima que no hablaba de España me decía tu primer asuma el dinero y ya está Intras la la habitación si te desnudas de la cama y el teatro

Voz 0313 07:57 de todo ese el tío te lo hace todo se refiere concretamente cuatro casi cuatro de cada diez hombres que son los que admiten que van de putas o que han ido alguna vez España es el primer país de Europa y el tercero del mundo según algunos estudios en consumo de prostitución creo desde luego que no es algo de lo que podamos presumir porque la inmensa mayoría de esa prostitución está ligada a la explotación y finalmente a la trata de mujeres no nos engañemos se nada de eso eso existiría o existiría mucho menos si la demanda no fuera tan y tan potente hoy precisamente les hemos contado en la SER que la crisis de Venezuela ha provocado que muchas mujeres de ese país acaben prostituidas en España víctimas de esas redes de esas mafias y resulta que en mitad de este panorama se nos ha cruzado un libro que acaban de publicar a cuatro manos Lorenzo Silva Noemí Trujillo titulado Si esto es una mujer que se mete de cabeza en ese mundo y en la piel de los policías y guardias civiles que lo combaten de los tejos que lo explotan de los clientes si se les puede llamar así creo que es una novela sinceramente muy recomendable mucho por lo que cuenta cómo lo cuenta la mejor ficción por desgracia la mejor fuente para inspirarse sigue siendo la propia realidad enseguida entenderán qué bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 10:41 Michael Robinson buenas tardes amigo alquitrán Isaías Roberto compañero hola buenas tardes saludar a sus invitados verdad pero antes de hacerlo dejaron un segundito que recuerde a los oyentes que hace casi dieciséis años en agosto de dos mil tres una prostituta una mujer natural de Sierra Leona que se llamaba Edith Napoleón fue asesinada descuartizada y arrojada a un contenedor de basura en Boadilla del Monte en esta historia han pasado sus autores para escribir si estos una mujer que acaba de publicarse en la editorial Destino y que parafrasea el título de aquel libro de Primo Levi Si esto su nombre donde se narraba el proceso de deshumanización a que fueron sometidas las víctimas de los nazis en Auschwitz talaveranos pone ante el espejo de muchas cosas como sociedad como individuos nos obliga a interrogarlos y comienza así

Voz 19 11:29 nadie sale bien cuando dejas que te hagan el que no eres yo no era aunque lo firmara con mi nombre el autor del trabajo de fin de grado calificado con un sobresaliente que celebraban

Voz 0827 11:39 os aquel día

Voz 19 11:40 quién se ha hecho el que no es una vez corre el riesgo de no encontrar ya nunca más el camino para volver a suyo verdadero injusto eso fue por dejarme llevar por no saber negarme a ser yo lo que me ocurrió a mí no escuche lo que merecía la voz que acabé metido en aquel espanto no quiero quitarme ninguna culpa porque estoy tan animal como él porque se me puso dura mientras la golpeaba porque me dijo corre dentro de esa puta lo hice nunca antes y nunca más me he corrido de esa manera con esa intensidad con esa sensación tan salvaje ella gritaba ahí no dice nada ese resistía no hice nada ella sufría delante de mí y no hice nada todo pasó demasiado deprisa

Voz 20 12:25 yo lo veía desde fuera como si no estuviera allí

Voz 21 12:31 no

Voz 0313 12:31 esto Silva Noemí Trujillo buenas tardes a los dos buenas tardes como ésta dice muy bien oye está esta novela que en fin que traigo la Ventana porque este fin de semana me ha conmovido sinceramente Isaac cruzado con los datos policiales que enseguida vamos a comentar que hemos contado hoy en en la SER es un tributo a un homenaje es es una reivindicación es un es un combate contra la desmemoria o tiene de todo un poco que que sería

Voz 0042 12:55 yo creo que como toda obra literaria es una llamada a la conciencia a la conciencia sobre la realidad y a la conciencia sobre el ser humano y sobre todo aspectos que a veces no son evidentes no algo tiene homenaje algo tienen homenaje a esa mujer que se llamaba Edith Napoleón que vino a vivir entre nosotros que lo que encontró fue primer la explotación después la muerte hay que decir que dentro de esa historia tan terrible hubo algo hubo algo que en cierto modo no redime ante a la sociedad el frente a frente a esa víctima no como sociedad que es el hecho de que su muerte fue esclarecido que el autor de la muerte a un español por cierto como empresario tuvo que responder de sus

Voz 0313 13:37 acciones y eso fue posible gracias aun

Voz 0042 13:40 los servidores públicos a los que también esto es un homenaje José Nieto buenas tardes hola buenas tardes Rosón inspector jefe

Voz 0313 13:47 policías de la Unidad Central contra las Redes Inmigración Ilegal y falsedades documentales y experto en trata de personas hemos hablado alguna otra vez con él aquí en en en la Cadena SER te recuerda el caso de Napoleón I estaba todavía en esos menesteres por aquel entonces

Voz 1423 14:00 sí lo recuerdo recuerdo aunque lo llevó otra unidad

Voz 0313 14:03 lo llevo otra unidad las descripciones que se hacen en la en la novela de Noemí de iré Lorenzo a mí me lleven a la conclusión de que ustedes cuando trabajan en este en este territorio saben perfectamente que están vaciando al mar con un cubo que agua sigue habiendo habrá pero no por eso bajan los brazos yo me he quedado con esa conclusión entre otras cosas que ahora comentaremos

Voz 1423 14:25 sí pero hay que ver qué que estamos con personas estamos con seres humanos

Voz 0042 14:30 sí que sí

Voz 1423 14:32 no siempre son extranjeros como mucha gente piensa no piensa que esto es un problema solamente qué ocurre a los ciudadanos extranjeros da igual ocurre tiene ocurra son son seres humanos que que viven respiran tienen familia con lo tanto cualquier persona que es víctima cualquier información que tenemos ponemos toda la carne en el asador cualquier unidad que investiga estos delitos porque hay que recordar que estamos ante la esclavitud del siglo XXI estamos en pleno siglo XXI sigue habiendo esclavos sigue habiendo gente que compra personas hay gente que alquila personas son poco este pero es la realidad que vivimos si fuera entonces tenemos que combatir sobretodo visualizar la muchísima gente sigue creyendo que las mujeres estén en los locales de alterne extremas polígonos industriales estaría encerradas en muchísimos pisos que no vemos por su propia voluntad hay que visualizar que concienciar a la gente no educarlos porque yo creo que la educación viene de viene de serie tiene que venir de cada uno de sus domicilios de sus casas pero sí Polonia que la gente vea que que están ante esclavos que si fuera parte de su familia no querría nada similar y sobretodo que ante todo repito son personas las que están ahí a la venta al alquiler de las Perasso

Voz 1546 15:55 no es un poco triste pero es lo que nos

Voz 1423 15:57 la fuerza todos los días para seguir combatiendo esta delito

Voz 0313 16:00 no vi hay dos mujeres fundamentales en la en la novela más de la de la involuntaria protagonista que es la víctima que son Manuela la digamos la la la gran protagonista Guadalupe Guadalupe que es una agente de policía con unas características muy especiales que es la que empieza a poner el cohete en el culo de esto no podemos dejarlo pasar esto es un crimen que nadie se está preocupando ni los periodistas preguntan los superiores aprietan ya hay que hacer algo en qué es lo que late debajo detrás de personas como estas para para moverse ante cosas que al común de los mortales no le interesa mucho no no vayamos a engañar

Voz 22 16:38 bueno yo te puedo contar lo que lo que late debajo de mí mientras estábamos trabajando en la novela que por cierto José ha sido una de las fuentes que hemos

Voz 0313 16:47 me acabo de enterar que está en la lista de agradecimientos del final al entrar a este estudio pero de verdad que sí

Voz 22 16:52 ha sido muy importante la concepción de la de la novela mientras estaba en el proyecto con Lorenzo

Voz 0137 16:58 a mí me pasaron dos cosas mientras estábamos

Voz 22 17:00 bajando la novela unas que nos invitaron a ver el documental de Mabel Lozano al estreno el proxeneta que es difícil ver esos setenta y nueve minutos del documental que explica cómo se gestiona la trata de mujeres que determina la prostitución en muchos locales de España himnos enter nada yo creo que a cualquier persona íntegras y les remueve un poco el estómago viendo el documental y la otra cosa que me pasó a mí es que mientras en el trabajo que intentamos hacer de investigación y de fuentes y hablamos

Voz 0390 17:32 con Jose y hablamos con más personas

Voz 22 17:35 dos amigos Guardia Civiles de Lorenzo nos llevaron a la colonia Marconi

Voz 0313 17:39 ya pude ver

Voz 22 17:41 en primera persona lo que sucedía ahí yo siempre en esa responsabilidad de la que hablaba José a nivel individual siempre sido feminista hay abolicionistas siempre he creído siempre ha sido mi postura ética y considero que el cuarto de una mujer no puede ser una mercancía que es necesario poner límites algunas cosas y que el cuerpo de la mujer no puede darse como si fuera cualquier como si fuera un producto no no puede ser no no es admisible pero cuando estás allí cuando ves lo que sucede allí cuando ves lo que vimos que vimos en algunas calles chicas muy jóvenes con apenas cumplidos dieciocho años y en otras calles mujeres muy mayores todavía ejerciendo la prostitución es muy difícil no sentir nada es muy difícil decir yo no puedo hacer nada es muy difícil pensar que eso debe aceptarse como normal creo que si tú sientes que no puede aceptarse como normal todo el mundo puede aportar su granito de arena no es lo que le pasa

Voz 0313 18:40 poco a Guadalupe está diciendo

Voz 22 18:43 tenemos que hacer algo porque ella siente que lo que puede aportar a niveles social es intentar que esa persona que ha sufrido violencia uno de los focos que tiene el libro es la violencia que sufren algunas prostitutas y ella siente que lo que puede hacer para contribuir a ese debate social tan difícil y tan complejo pues es intentar resolver ese asesinato no yo creo que a nivel individual como ha hecho José todo el mundo puede aportar algo siquiera hacerlo

Voz 0313 19:12 enviar escrito el el paisaje que cualquier persona que circule por la colonia Marconi que está en el barril Villaverde en Madrid para que no sea de aquí no no lo conozco pero aquí en fin nos resulta por desgracia muy familiar era el paisaje de las mujeres Lorenzo los que circulan por ahí que normalmente van en coche andando muchos tíos no se ve empero en coches sí qué tipo de vehículos quiénes son la gente que se acerca

Voz 0042 19:33 se a ese mundo porque eso es la novela está muy bien descrito me gustaría que lo contara si mira además de hecho después de de ese de esa mirada in situ no y además con personas que conocen bien lo que hay por debajo de lo que se ve que podríamos haber escrito pasaje de de de treinta páginas no como es el Infierno de Dante en realidad de nuestro tiempo al final decidimos que fuera muy breve

Voz 1330 19:57 acción de la colonia Marconi cuando por fin va la protagonista que de hecho Nova de entrada

Voz 0042 20:01 es un texto muy breve y uno de los SS la descripciones allí hay taxis furgonetas de fontanería albañilería empresas diversas coches de turismo de toda la gama desde los normalito hasta los muy caros y monovolúmenes familiares quizá eso es lo que te sobrecoge un poco más no tienes ahí están conduciendo viendo el material esta expuesto los distintas calles perfectamente compartí mentado por cierto en la rumanas nuestros si te las chinas en otros sitios las subsaharianas de las jóvenes en otro sitio las mayores nosotros si te los travestis es parece una cuadrícula perfecta que se respeta naturalmente eso no se respeta por una ordenanza municipal se respeta porque puede de las mafias que explotan a las distintas chicas y que han pactado ese reparto territorial pues tú es cómo van esos hombres normales además la orla que fuimos que es la hora quizá ir no eran las dos de la mañana allá donde por cierto pues ver a esas chicas que les obligan a quitarse todo en enero al lado un bidón con una hoguera porque sino no hay manera de resistir los cuatro cinco bajo cero que puede hacer no eran las tres del mediodía era plena luz del día eran padres de familia trabajadores ciudadanos normales supuestamente honrados de nuestro país

Voz 0313 21:16 yo decía hace un ratito al abrir la ventana citaba a una de las frases de personaje de la novela del gravitan Bermejo cuando dice que está muy bregado de muchas cosas pero que lo peor que se ha encontrado es esto me gustaría reproducirlo para seguir hablando con el inspector llevo treinta años de servicio Belén jugado con etarras asesinos y si te digo la verdad

Voz 19 21:39 en esos tres mundos juntos no llegué a ver tanta maldad como la que me encuentro cada día en este negocio quizá te hayan contado que no hace mucho un buen viaje a la mafia de los nigerianos la que con toda probabilidad trajo a la chica esa sin nombre que te interesa ha salido algo en los periódicos pero no con todos los detalles hay otras cosas que las desmenuzan hasta llegar al átomo pero sobre esto siempre pasan por encima diesen los detalles donde está la sustancia de lo que aquí enfrentamos inspectora tenían chicas prostituyó en dos en cuevas y no estoy hablando en sentido figurado en cuevas de verdad

Voz 0313 22:15 por cinco euros

Voz 19 22:17 la clientela eran inmigrantes africanos o magrebíes de los que viven esclavizados como jornaleros del campo en los plásticos y demás esclavas para el desahogo de esclavos en la Europa occidental del siglo XXI en nuestro hermoso y biempensantes Estado social y democrático de derecho

Voz 0313 22:38 qué pueden hacer y qué hacen ustedes cuando se encuentran con algo así ya no sólo de la colonia Marconi que entre comillas va de suyo sino ante cosas como cinco euros de verdad es subsistir

Voz 1423 22:51 en mayo del dos mil diecinueve estamos precios a a cinco euros a veces un botellín no me decía antes de cinco eh un servicio en voté por cinco euros con lo he yo creo que lo ha descrito antes muy bien Lorenzo es esclavas para esclavos

Voz 0313 23:08 sencillamente así hasta y ustedes que hacen lo que pueden hacer que margen de maniobra eso que dicen bueno que si apretamos aquí se van allí tal Bono ya pero están ahí es visible todo el mundo lo tiene ahí delante de los ojos que

Voz 1423 23:23 eh

Voz 0313 23:23 también ustedes lo tienen delante los ojos y lo que quería

Voz 1423 23:26 hemos sobre todo es comunicación comunicación con la policía que la gente lo ve la la gente lo está viendo y no sé no se no se está dando cuenta que a muy corto espacio de tanto de tiempo como como físico existen esclavos la gente no no llega identificarlos

Voz 0313 23:44 bueno quiere

Voz 1423 23:47 estamos viendo pisos de citas en los periódicos en los anuncios de los playas en los coches en las en las papeleras en mil sitios y ahí están ahí está Akira por ellas tenemos que identificar a los sitios tenemos que localizar tenemos que sobretodo saber quién se está beneficiando el gran problema es que el miedo es libre muchas veces las subsaharianas y las las nigerianas en concreto les juegan con el tema de la magia

Voz 0313 24:19 negras del vudú se lo cuento a la novela se

Voz 1423 24:23 contra eso es muy complicado trabajar aún así estamos con estamos en ello para ellas es imposible a veces confiar en la en las autoridades españolas vienen de una sociedad donde la corrupción está instaurada en todos los en todos los sitios del país lo primero que le dicen sus trajes sus personas que les trafican sus explotadores es que en España ocurre exactamente lo mismo porque se van a fiar de un español porque para espiar a a a confiar denunció no blanco que no no le no les habla su idioma no les quiere porque lo primero que les inculcan que en su en su momento ellas trabajan porque el vudú les anula su voluntad a partir de entonces todo lo que trabajan es para es para la organización porque es el bien para ellas y sobre todo para

Voz 0827 25:15 nosotros familia tenemos un problema también España de marco legal porque el debate está entre la abolición y lógicamente la prohibición o la regularizó la regulación que sería la legalización y estamos ahora un marco alegal yo no sé si ese marco alegal dificulta la persecución por parte de la Policía Foral

Voz 0313 25:33 noviembre se empezó a estudiar una anteproyecto específico contra la trata que con todo el follón político va por ahí dando tumbos se todavía no ha concretado foro

Voz 1423 25:42 afortunadamente desde el año dos mil diez de noviembre el 2000E tenemos la trata en el Código Penal

Voz 0042 25:47 sé que hasta entonces no existía

Voz 1423 25:49 existía la inmigración irregular con fines de explotación sexual como un agravante afortunadamente ya tenemos dos delitos que es la trata y la explotación sexual y estamos hablando de delitos ya que empiezan a tener peso pero el gran problema que tenemos las los funcionarios que trabajamos los policías que trabajos en esta materia es que la mayor parte de la de la carga de la prueba la tenemos que depositar en las declaraciones las ratificaciones de las víctimas sabiendo repito que el miedo es libre por eso tenemos que ayudar las tenemos que apoyar ellas ya nosotros por eso para nosotros es fundamental labor de las ONGs las unidades especializadas en la materia es llevarlas las desplazan las quitan de en medio nosotros seguimos teniendo contacto íntimo con ellas ellas las intentan por lo menos a sentar en la sociedad les dan formación de acogida se

Voz 0313 26:48 decididamente las vamos distribuyendo por todas

Voz 1423 26:50 España para evitar que coincida en el momento con alguien que les haya estado

Voz 0313 26:55 lo que está pasando con las mujeres venezolanas Spector que han llegado tantas en los últimos años y medios que está pasando ya lo podemos imaginar

Voz 1423 27:02 lo que estamos viendo en los medios lo que está sucediendo en Venezuela Venezuela ahora mismo es un polvorín la gente intenta salir por todos los medios Venezuela no tiene Europa Schengen no le pide visado a a Venezuela ellas están intentando salir por todos los medios y las mafias están aprovechando esa necesidad por eso es lo denigrante de estas de estas organizaciones de estas mafias hay que recordar a la gente que es crimen organizado porque cuando hablamos de crimen organizado parece que solamente hablamos de pistola

Voz 0313 27:34 sobre esto

Voz 1423 27:36 crimen organizado encima de cuello blanco porque parece que le están haciendo un favor a las mujeres están sacando de su inframundo iría están llevando al primer mundo donde todos los días se pueden duchar donde pueden dormir en una cama caliente exigir giran como dicen ellas exigieran una tuerca de de agua caliente bueno eso no tienen por qué quejarse todas las van a pegar estamos hablando

Voz 1546 28:00 de muchos tipos de delitos diferentes no es que estamos hablando de crimen organizada tráfico de personas y también la prostitución a en cuanto concierne la la prostitución aunque están mezclado con las bandas mafiosas el tráfico de las personas es posible ir erradicar la prostitución

Voz 1423 28:21 a ver eh aquí en primer lugar tenemos que sentar que la prostitución en España no es un delito lo hemos dicho que se esa es una actividad alegal no está regulada por ningún sitio por lo tanto cualquier persona que ejerza la prostitución para sí misma es una actividad totalmente alegal no legal alegal bajo ese paraguas se están cobijado todas estas organizaciones porque lo primero que te dicen es que tú lo haces porque quieres acuérdate de dónde vienes acuerdo el tu familia de tus hijos y que con este dinero que tú les estás enviando vía mía con eso iban a comer toda la vida con eso van a comer sepan alimentarse buena calentar porque gracias a lo que iba te estoy enviando pueden comer incluso tu padre puede comprarse un nuevo coche puede pagar las deudas etcétera etcétera Si quieres te es capas pero sabe lo que eleva a pasado a tu padre a tu madre porque la gente muy cercana a ellos han sido las que han sido las captadores de esta mujer por tanto saben perfectamente en qué ámbitos estamos se están moviendo mujer se ve sola la han arrancado de su de su círculo de confianza que hace una mujer que posiblemente esté irregular en España aunque este legal da igual si no conoce el idioma no sabe lo que hacer en España sabe que en cualquier momento sus padres desde la noticia que les ha ocurrido cualquier cosa

Voz 1546 29:48 buenas bien son personas que están siendo traficado usados como esclavas no es la esclavitud

Voz 0313 29:55 por qué mira hasta donde pueda contar otro una cosa en alguna algún gol pero algunas relatada donde en fin habrán pillado también ha va a clientes por ahí entremedias úteros punteros habrá amplia o gente que además en algún caso es muy evidente que la niña son menores no pueden ser menores o es muy evidente las condiciona en qué trabaja genital alguna vez fuera de lo que constan los atestados han podido hablar ha podido es decirle oye ir ha respondido algo

Voz 1423 30:22 con algún Botero sí sí muchas veces lo primero que te dicen eh bajo su absoluta ignorancia es que ir a por los etarras y los los traficantes y los sapos los atracadores que aquí estamos mira cómo están a chicas de contentas gracias a los cincuenta euros que yo lo estoy pagando ya mañana puede tomar una copa mirada feliz está está con cuatro ropas y está tomando una copa bailando como va a ser una víctima ese es el gran error por eso queremos visualizar a la gente al ciudadano en general que rasque un poquito más de las cortinas que no se quede en la mina en la en la mera superficie

Voz 1330 30:59 o sea que lo que la salvará es la información sólo la información es decir que el puntero sepa que en realidad está financiando también un traficante

Voz 1423 31:06 son es que gracias a esos cincuenta euros que son C cincuenta y cincuenta cincuenta están engordando a la organización gracias a esos cincuenta euros lo que están es efectivamente

Voz 0042 31:18 están financiando nuevos billetes nuevos

Voz 1423 31:20 nuevas explotaciones ir nuevas esclavitud es

Voz 0313 31:25 si alguno no lo sabía ya lo sabe ahora pero yo creo que hay mucho de coartada de hipocresía si no llega

Voz 1330 31:30 el vuelo lo que preguntaba antes Michael puede radicar no

Voz 0042 31:33 no es evidente que la prostitución existe incluso en los países con legislación más extrema pues eso es delito no contratar a una prostituta hay un así sigue habiendo una cierta prostitución muy clandestinidad además sino muy oscuro no pero lo que sí es cierto es que variando el régimen legal sino se Si se disminuye su peso si entendemos que esto no es un bien social yo por lo menos lo tengo muy claro que no es una mi vida ni común ni que redunden en el bien de la comunidad

Voz 0313 32:02 Pratibha sí pero creo que no es un bien

Voz 0042 32:05 un aliciente de lo bueno el trozo de ciudad que representa a la colonia Marconi es un trozo de ciudad absolutamente agradado que no representa ningún bien social cuando tú cambiará la legalidad está demostrado que baja el consumo ya hay un ejemplo muy gráfico mira muchos de los transportistas que atraviesan Europa esperan hasta la yunquera para contratar prostitutas de hay un enorme Emporio inducción por qué porque inflación lo pueden hacer así que en Francia mientras atraviesa en Francia se aguantan

Voz 0313 32:58 me queda el cuerpo al menos hay un poquito así pero que hay en fin hay que hay que contarlo Lorenzo Silva Noemí Trujillo gracias por venir a La Ventana de verdad y felicidades por este libro si esto es una

Voz 0042 33:10 mujer muchas gracias a vosotros ya tipo relectura tan

Voz 0313 33:13 rápida e inspector muchísimas gracias seguimos hablando cualquier otro día de acuerdo cuando queráis ya ánimo eh mismos

Voz 21 34:24 el

Voz 24 34:24 ACB escuchar

Voz 25 34:29 era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar antes desagradable bien paso a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras el un remolino

Voz 0313 34:47 Paul sucio

Voz 11 34:50 no

Voz 0480 34:51 el vestíbulo glía col hervida haya externas viejas en un extra

Voz 1330 34:56 como habían colgado en la pared un cartel coloreado y demás

Voz 26 34:58 así Hato Grande para estar en el interior representaba sólo una cara enorme de más de un metro de ancho el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años con un espeso bigote negro y facciones dos casi apuestas Winston se dirigió a las escaleras era inútil tratar de coger el ascensor raras veces funcionaba allí en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas la parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio el apartamento estaba en el séptimo Winston que tenía treinta y nueve años y una úlcera Gary cosa en el tobillo derecho subió despacio parando sea descansar varias veces en cada rellano enfrente del hueco del ascensor el cartel con el rostro gigantesco de contempló desde la pared era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves el hermano mayor de la Portiña decía el eslogan al P

Voz 0313 38:52 faltan veintidós minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias tenemos noticia de última hora que nos llega desde Francia ahí está nuestro compañero Mela Chércoles que ha estado siguiendo el Gran Premio de Motociclismo Vela buenas tardes

Voz 1104 39:04 hola buenas tardes a París

Voz 0313 39:07 pasa la Torre Eiffel

Voz 1104 39:09 pues que la estaba desalojando el ejercito

Voz 35 39:11 yo sé en ocho muchas preguntas sobre estaba de turismo

Voz 1104 39:13 Dago con mi hija de cinco años y mujer y cuando el Ejército te dice que fuera ni preguntas no estoy mira os que fue algo más en un primer momento pero por lo que los han contado es un ciudadano de la torre Eiffel de tirarse por eso escalan desalojando todos los alrededores de la Torre Eiffel y presentando la para que nadie pudiera tener acceso evidentemente como te puedes imaginar esa patas rápidamente

Voz 0313 39:37 cuando te contar todo lo que cuentan algo así es lo primero que piensas es en el riesgo de un atentado o algo así

Voz 1104 39:42 efectivamente porque además cuando llegas a los sitios como plaza de la Concordia otros sitios preciosos que tiene París pensar muy transitados y pivotes enormes para evitar el acceso de de coches no por lo que pasó los últimos años los atentados conocemos esa tú te encuentras allí a los pies la torre Eiffel que es precioso imponente ejército sus correspondientes ametralladoras dirigidos a la gente que desaloje pues se lo preguntas te vas de allí piernas lo más rápido posible eso sí la gente con mucha tranquilidad a ritmo ligero se hace preguntas

Voz 36 40:14 a cuestión nada en un minuto

Voz 1104 40:17 dos minutos la gente por ahí eso sí afortunadamente luego nos han dicho en el autobús los operarios desde el autobús turístico estoy contratar para recorrer la ciudad que se debía a que un ciudadano pueda Torres del seguiría tirar desde desde ella entonces bueno pues no es un atentado ni mucho menos según nos han contado lo la gente de el la la empresa Autobuses aún así ya te digo que yo ya estoy en opera a veinte minutos por lo menos allí

Voz 0313 40:41 bueno Mela bollo pues gracias y contar conmigo un abrazo muy grande

Voz 21 40:45 hasta luego

Voz 0313 42:08 esta canción habla de Del Amor a los Niños de la necesidad de cuidar de muchas maneras por otra parte se les puede enseñar a ver a escribir se puede vestir Isère pueda alimentar como Dios manda o no quién fija eso hay enfocando nuestra política de

Voz 37 42:26 la polémica Science

Voz 0313 42:30 la Academia de Medicina de Bélgica Seaman

Voz 0827 42:32 está en contra de aquellos padres que imponen el mecanismo a sus hijos desde la infancia según un informe que recoge hoy el país es un régimen restrictivo que entraña carencias inevitables y necesita un seguimiento permanente para evitar retrasos irreversibles en el crecimiento dicen los académicos que estos niños no recibirían vitaminas esenciales como la de o la de doce o calcio ligó elementos yo otros nutrientes que son indispensables para su correcto desarrollo el rotundo informe que es además una respuesta a una pregunta concreta del responsable de los derechos de la infancia en aquel país evidencia una tendencia que conviene observar desde aquí aunque no haya llegado y es la de parte de una generación a la que costó mucho hacer comer verduras que ahora las imponen a sus hijos como dieta única pero la polémica es que la contundente conclusión de los académicos belgas es contraria a la de otras instituciones como la Academia Americana de nutrición y dietética o la Agencia de Salud Pública de aquí de Cataluña que sostienen que una alimentación infantil sin productos de origen Ali al animal puede ser apropiada siempre que se haga con planificación e información suplemento cuando en lo que sea preciso así que como no sabemos mucho del tema nos quedamos con la duda de saber si estamos ante un problema de fondo o de forma Easy fuera de forma si los padres que toman hoy este camino están suficientemente informados y los servicios públicos de salud preparados para orientarles

Voz 0313 44:03 Aitor Sánchez buenas tardes hola buenas tardes Aitor es dietista nutricionista tecnólogos alimentario autor del libro Mi dieta cojea hemos hablado con el algo la vez aquí en La Ventana que hacemos Aitor a qué carta nos quedamos

Voz 35 44:15 bueno vamos a quedarnos con la carta de olvidar que en ciencia las opiniones son opiniones y las evidencias son evidencia es decir que aquí porque haya una Academia de Medicina que opinen una cosa pues verdaderamente no tiene poco porque país hecho a tenemos probablemente los oyentes se estén preguntando porque hay una Academia de Medicina que piensa una cosa y otra en Estados Unidos lo contrario no yo yo creo que esto se cabrea como consumidor es decir como usuarios del sistema sanitario porque al final no sabemos es y creo que vamos un poco por Porfirio bueno pues al margen de lo que yo opine una academia en concreto una entidad pues es que los niños pueden seguir una alimentación sana está diseñada es compatible perfectamente ponga Salud entonces yo creo que estamos ante un prejuicio de las personas que han emitido esa opinión

Voz 1546 45:07 pues han seguramente la dieta es mejor que la mía sin embargo eso no quiere decir que no están ideales que James Cameron el director de cine ha hecho una un vídeo a que tiene un Klein que la dieta de gana es lo mejor para los deportistas de élite hay que ver estoy vídeo donde realmente empiezan diciendo que también bien descubierto un foso común de Torres ya habían detectado el hecho de que él líos eran vecinos no más bien eran esclavos

Voz 0827 45:40 he visto en su vida ha

Voz 38 45:43 porque el gran mayoría de Claudio

Voz 1546 45:45 dos era precisamente esclavos que Arnold Schwarzenegger a que alguien diciendo de que claro El ya ex Mecano porque después de estudiar el tema de su propio salud cuente que una doce huevos al día era malo para la salud y él tiene que investigar esto lo quitó como puede ver una dieta perfecta para el Depor deportista de élite que directamente no tiene sustancias como ha mencionado a historias como el B doce tú para una dieta perfecta tienes que ir buscando complementos de entrada

Voz 0313 46:21 por eso te lo contesta Aitor porque a mí me pilla que haberlo del olor de la dieta Aitor es que un una dieta B gana estrictamente B gana puede ser perjudicial para los niños bueno ya para los adultos no sé pero para algunos sonó o lo o lo que no se toma hizo puede sustituir de otra forma

Voz 35 46:37 para saber si una dieta es perjudicial para un niño o para un adulto no nos podemos quedar en la clasificación no nos vale decir es perjudicial hay que ver cómo está diseñada pero pasa igual con una diosa convencional

Voz 0313 46:49 un niño que amo

Voz 35 46:51 bueno es pasando pues mira depende depende y comenzó a cinco meses de todos los bollos con los que Václav es probablemente tenga sobrepeso infantil como como la mayoría de de de nuestras escuelas que por al contrario con esa no no en lo que quiero decir con esto es que muchas veces te tiramos del prejuicio que con la etiqueta de que una simple dieta como vegetariana o gana no nos vale para saber si es saludable no hay que ver qué qué alimentos la la conforman

Voz 0313 47:17 el Juventus deberían conformar esa dieta B gana

Voz 1330 47:19 pudiera ser saludable para los niños

Voz 35 47:22 estas ganan fíjate hasta la introducción habéis hecho que que me ha llamado la atención el de los padres de gano hasta ahora imponen más verduras mira una dieta Vega no tiene que tener la misma verduras que una dieta convencional si lo único que cambiamos ésa es la fuentes proteínas que las personas que es decir animales pues toman carnes pescados huevos y legumbres y una persona de gana en este sentido se tomaría legumbre como fuente protesta de referencia es decir son piezas que tienen menos abanico de posibilidades pero al igual que familias a lo mejor no le han dado nunca sus hijos frutos secos o nunca le han dado legumbres

Voz 0827 47:58 sólo una cosa era era una observación sociológica e como nosotros pertenecemos a una generación dónde meternos las verduras era casi lo más complicado para los padres pues señalaba esa contradicción solamente no es que estuviera castigando ese tipo de dietas lo que sí que me plantea al final de la polémica y lo transmito Dati es decir para complementar aquellas cosas que a lo mejor una dieta estrictamente de gana como si fuera una dieta estrictamente carnívora tuviera el el niño claro se necesita estar informado sino tener ese asesoramiento y lo que yo me planteaba es si tenemos un sistema público de salud en donde digamos los pediatras todos los pediatras estuvieran orientando en esta línea a unos padres que llegasen y dijeran quiero queremos optar por esta dieta para nuestros niños

Voz 35 48:45 pues pues desgraciadamente no estamos en esa escenario porque España como quinto consumidor de casa mundial de los principal desde embutido yo creo que tenemos mucha mochila de prejuicios de lastre ahora mismo lo que es convencional di lo que suele llegar a una consulta de esta nutricionista es durante privación parte sistema sanitario en el que muchas veces las familias que a lo mejor quieren seguir una dieta vegetariana encuentran prejuicios probablemente les han dicho que a su hijo en este estilista comer carne que tiene que tomar lácteos así y eso hace que muchas veces estamos mandando a estas familias en Internet sin que eso pueden encontrar información fantástica o sustraer información que es una auténtico desastre así que el sistema sanitario creo que por un lado necesita actualizarse urgentemente porque en otro país anglosajón por ejemplo turistas simplemente mi familia es Vega no hizo destacan la fotocopia correcta que en lugar de de empezar a discutir que para eso además tenemos podido deontológico los sanitarios y por otro lado urgente pero también necesitamos incorporar la figura de pista nutricionista

Voz 0313 49:52 sí señor Miyagi totalmente de acuerdo yo creo

Voz 0827 49:55 de acuerdo otra cosa Aitor habrá que estamos en tiempos de primera comunión yo cada vez que voy a una primera comunión pienso que los niños deberían esperar un poquitín más para realizarla no que muchas veces a veces lo hacen

Voz 1667 50:05 qué influencia paterna yo creo que para decidir ser

Voz 0827 50:07 el oro verano vegetariano no habría que esperar un poco y que decidir

Voz 0313 50:11 a la persona

Voz 35 50:13 la verdad es que eso eso suena muy bien y el sentido común pero desgraciadamente es que a los niños les imponemos todo les imponemos la ropa de imponemos iba a un colegio bilingüe o un colegio trilingüe y hay veces que tiramos de no centrismo ir hice dices sólo que es la familia de gana la que imponen los niños bueno no la familia que está bocadillo de San Chinchón también está desde luego yo no

Voz 0313 50:38 sí señora Aitor ahora cuando decías lo del riesgo

Voz 1330 50:40 lo que supone ir a buscar información en Internet recuerdo hace tres o cuatro días salió un estudio de la Universidad de Glasgow que apuntaba que sólo era fiable uno de cada cuatro blogueros que ya sabes que abundan por ahí en la Red blogueros que hablen de alimentación y de salud sólo uno de cada nueve bueno pero es lo que comentaba del si te encuentras

Voz 0313 50:56 es un colegio de médicos que hizo una cosa hizo tenemos sabes

Voz 1330 50:59 la carta quedarte entras en Internet y te encuentras un batiburrillo que ya poder salir por cualquier lado

Voz 35 51:05 si pasa con profesionales sanitarios

Voz 0313 51:07 imagino con influencias o con eso

Voz 35 51:09 gamers me ha preocupado mucho lo que has dicho de liderazgo

Voz 0313 51:12 tiros que tenemos no en consumo de embutidos

Voz 35 51:14 sí claro no sólo con demasiada carne especialmente carne roja en España sino que además la tomamos de un al modalidades que no son tan saludables como son los cárnicos procesados sabemos que tomamos mucho embutido en nuestro contexto es quizás en lugar de alertar sobre familias que quieren que sus hijos no come han matado animales podríamos centrar el foco sobre prioridades de salud pública como podría ser ésta

Voz 0313 51:39 con cuántas veces a la semana yo puedo comer carne roja para no pasarme o embutido una tres más o menos

Voz 35 51:47 ahora mismo el criterio sería cuanto menos mejor

Voz 0313 51:49 cuanto menor cuanto menos mejor

Voz 35 51:52 el es decir No somos uno no no sería riguroso por mi parte decir unas relaciones concretas el personero con pero lo menos es

Voz 0313 51:59 criterios y la directrices cuanto menos mejor

Voz 35 52:02 probablemente quedarnos alrededor de una o dos raciones por semana y permitir ya que no eleva hacemos demasiado en nuestro riesgo de cáncer colorrectal

Voz 1546 52:12 pero sobre todo que es el más relacionado con este pensando en cuanto menos mejor tú estás pensando seis de eso la semana no