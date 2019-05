La Ventana (20/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 Truman el comienzo de semana en las bolsas los mercados siguen bajando las tensiones comerciales y el Ibex treinta y cinco ha dejado hoy casi un uno por ciento Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 00:16 hola buenas tardes si algo más del cero coma ocho por ciento y se ha quedado al filo de los nueve mil doscientos puntos y han perdido más aquí en Europa París Frankfurt y sobre todo Milán que se ha dejado un dos con seis por ciento ahora mismo en Wall Street el Dow Jones está perdiendo tres décimas en porcentaje aquí Indra es el valor que peor lo ha llevado en el Ibex ha perdido el cinco por ciento entre las tecnológicas internacionales el fabricante europeo de procesadores Saint ha dejado un trece por ciento Google e Intel algo menos del dos Apple un tres la noticia de última hora el acuerdo de día con el Banco Santander para refinanciar la compañía con lo que diga ha cerrado prácticamente plano en bolsa después de haberse desplomado un cinco por ciento minutos antes del cierre

Voz 1938 00:54 qué más contamos las noticias económicas no Pedro si contamos que Ford ha anunciado hoy hasta siete mil despidos de momento ese anuncio afecta a trabajadores de sus factorías en Estados Unidos aunque esta reestructuración podría extenderse en el futuro a otras partes del mundo Valencia Inma Pardo

Voz 0808 01:07 el director de Fabricación de Ford España Dionisio campos concreto en diciembre que los reajustes todavía no habían sido definidos para la factoría valenciana de Ford en Almussafes desde el comité de empresa su presidente Carlos Faubel asegura que de momento están a la espera preocupación sin duda después de conocer que la firma eliminará alrededor del diez por ciento de su fuerza laboral en todo el mundo unos siete mil empleos para finales de agosto como parte de su plan de reestructuración y recorte que incluye tanto bajas voluntarias como despidos cerca de dos mil trescientas personas estarían afectadas en Estados Unidos después for continuará con su plan de reestructuración en Europa China Sudamérica y otros mercados internacionales

Voz 1938 01:45 el político ultra Josep Anglada no podrá ser candidato

Voz 1715 01:48 al día de Vic la Audiencia de Barcelona ha confirmado una condena a cárcel e inhabilitación Barcelona Lluís Casellas

Voz 0419 01:53 Josep Anglada publica tuits con la fotografía del menor con adjetivos como etarra o perro flauta y también lo atacaba con frases como a lo mejor sí que tendríamos que crear unas juventudes identitarias en Vic y comenzar a escarmentar alguno además arremetía algunos de estos mensajes la perfiles de Twitter vinculados con la extrema derecha la Junta Electoral de Vic ya resuelto que Anglada no se puede presentar a las elecciones y el político encabezará la candidatura ultras son identitarios vi después que fuese expulsado del partido de ultraderecha Plataforma por Cataluña con el que llegó a ser segunda fuerza en el Ayuntamiento

Voz 1938 02:26 vamos con el deporte Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 02:28 Asier Garitano se convertirá mañana en nuevo entrenador del Deportivo Alavés de donde se ha despedido esta mañana Abelardo que deja al equipo en Primera División y recordemos que hoy se cierra la jornada en Segunda con el partido que enfrenta el Albacete Granada el tercero ante el segundo y muy pendiente Osasuna de Pamplona Si hoy no gana Albacete al Granada Osasuna será ya equipo de Primera División los jugadores van a ver el partido en El Sadar está preparada la fiesta en Pamplona

así llegamos a las seis y tres minutos de la tarde las cinco y tres minutos en Canarias

Voz 2 03:00 en Madrid

Voz 0313 03:03 la Comunidad de Madrid ocupa el último puesto

Voz 1258 03:05 en el ranking nacional sobre el desarrollo de servicios sociales es la conclusión de un estudio que se ha publicado hoy y que ha elaborado la Asociación de Directores y Gerentes de los servicios sociales sitúan a Madrid como la última región en factores como el gasto por habitante un diez por ciento menos que la media nacional José Manuel Ramírez presidente de la asociación

Voz 3 03:23 en la Comunidad de Madrid es la comunidad que peores servicios sociales tiene de toda España hay podríamos decir de toda Europa si no invierten en servicios sociales el desarrollo del sistema en los parámetros en la cobertura son mínimos

Voz 1258 03:38 sobre esta materia servicios sociales se han pronunciado los cinco candidatos que han participado en el debate organizado la serie El País han confrontado en torno a la gestión y la calidad de los centros de mayores

Voz 0313 03:49 porque estamos todos indignados por lo que sucede

Voz 4 03:51 sí cuando se deriva la privada

Voz 5 03:54 a una determinada manera al mejor postor

Voz 0771 03:56 eso acaba siendo un deterioro tenemos que acabar con la ley de locos tenemos que acabar con entregarle todos los contratos públicos a quien lo hace más barato que la señora Carmena su socia esa señora prometió once centros de mayores saben ustedes cuántos ha construido cero

Voz 1509 04:10 desde Podemos hemos propuesto una ley de residencia encaminada a garantizar el buen trato a las personas que están en las residencias a nuestros mayores promover una ley de violencia intrafamiliar esa mujer mayor que está siendo agredida también tiene derecho a llamar al cero dieciséis

Voz 1258 04:24 en la capital el candidato de Madrid en pie Carlos Sánchez Mato ha criticado que la alcaldesa Carmena intenta aprobar la operación Madrid nuevo norte antes de que finalice la legisla

Voz 0313 04:33 dura Manuela Carmena pretende algo que distinto

Voz 6 04:35 ahora se atrevió a hacer Ana Botella aprobar una operación altamente especulativa a tres días de las elecciones municipales con récord histórico de alegaciones ciudadanas tres mil seiscientas que aún no han recibido respuesta

Voz 1258 04:46 cielos nubosos en parte de la región tenemos veintiún grados a esta hora en el centro de la capital

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 21 09:08 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:13 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias no es ningún secreto que las relaciones entre España y Portugal no han sido nunca o casi nunca diríamos un un modelo de extraordinaria buena vecindad por decirlo así no tanto veneno no nos peleamos cada cinco minutos te tampoco asistido nunca esa esa cercanía es esa química que igual sería lógica en otras circunstancias

Voz 22 09:33 y eso hace siglos que dura porqué

Voz 0313 09:36 bueno pues por episodios igual por episodios como el que hoy nos cuenta Nieves Concostrina

Voz 23 09:44 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 24 09:54 bueno

Voz 1626 10:01 y los españoles tuvimos como deporte nacional durante siglos invadir Portugal éramos muy cansinos y el veinte de mayo de mil ochocientos uno lo hicimos por enésima vez comenzó la célebre Guerra de las naranjas un nombre que lleva mucha retranca puesta y una guerra en la que Napoleón nos metió sin necesidad aunque saliéramos ganando los amigos portugueses aún no nos han perdonado que esa preciosa ciudad en plena raya perdiera la ZEC concedía de Olivenza pasara a ser la Olivenza extremeño la cuestión de Olivenza es una discrepancia territorial congelada tal y como la definió hace unos años su ministro de Exteriores portugués todo esto tuvo un principio mera Portugal era aliado de los británicos y esto le venía muy mal a Napoleón que les exigió que rompieran su alianza sino querían que enviar a los españoles a invadir y tuvimos que hacerlo porque teníamos un tratado firmado con Francia que nos obligaba a ello Portugal contestó que a ellos no les decía nadie con quién juntarse con quién no así que el súper mega ministro Manuel Godoy organizó la invasión con sesenta mil soldados veinte mil Por Galicia diez mil por Andalucía treinta mil por Extremadura y como Godoy era de Badajoz se fue a comandar el ataque desde el frente a la guerra duró dieciocho días perdió Portugal

Voz 9 11:38 Manuel Godoy que ya venía con la chulería

Voz 1626 11:40 la puesta de serie se puso aún más tonto con este triunfo durante el asedio al castillo de Elvas con los portugueses casi vencidos ordenó cortar unos ramos de naranjas para enviárselo a la reina María Luisa la mujer del de Carlos IV

Voz 26 11:55 todo

Voz 1626 12:14 como todo el mundo sabía que la reina Godoy compartían algo más que animadas charlas que en aquella bronca de Francia con Portugal nos vimos metidos sin comerlo ni beberlo la guerra acabó bautizada como la de las naranja porque dijeron además de dejar unos cuantos muertos en el camino lo único que se ganó con aquella innecesaria batalla fueron las dichosas naranja pero no se ganó algo más porque cuando días después se firmó el Tratado de Badajoz Portugal tuvo que ceder a España la joya de Olivenza y claro no nos han perdonado yo tampoco lo haría

Voz 27 12:52 no me extraña que ya sé que está mal ser rencoroso pero la memoria está también para utilizarla y acordarse de según qué cosas pues la verdad es que resulta inevitable

Voz 21 13:08 escribía para vivir ahora quiero vivir para contar lave Tana de los libros con Benjamín Prado tiene del bote que no son ellas

Voz 9 13:36 Benjamín Prado buenas tardes amigos buenas tardes

Voz 0313 13:39 cómo estás qué tal que Bell no pasamos el otro día en Tenerife y que buena de todo Javier Sagarna director de la Escuela de Escritores bienvenido cómo está como ya el concurso Relatos esta semana

Voz 1026 13:50 ha ido bien en su línea dejamos una frase muy muy cortita si soy su esposa y a partir de aquí a inventar historias pues a partir de aquí seiscientas noventa y dos los setecientos pero bueno te da

Voz 0313 14:04 el desastre va que girga todo para nada

Voz 1026 14:07 la verdad es que muy bien muy bien lo desinfla

Voz 0313 14:09 no ha variado muy variado porque había

Voz 1026 14:12 o muy previsible no y tal ilegible lo han sabido evitar bastante bien no sabido evitar bastante bien y de hecho los tres relatos que son muy variados

Voz 0313 14:20 en una cosa los dos que sois escritores dos tres porque Roberto también muy bueno los tres alguien que empieza con con relato corto con texto breve con historia condensada podía llegar a escribir una saga como la de George Martin de Canción de hielo y fuego que empieza por algo tan breve puede después que yo creo

Voz 1938 14:38 hay que empezar por algo tan árabe yo siempre les digo a los que a la gente de la chica los chicos Rodas m acerca de empezar por algo cortito o microrrelato o relato porque hay que irse haciendo unas pruebas digamos no hay primero le tira son vote y luego ya dice de plato y la ciertas en el aire pero primero hay que de poquita un poquito no

Voz 1026 14:58 sí yo estoy voy a acuerda de hecho nosotros salía de la escuela generalmente cuando empezamos con la gente que ve que viene que empieza a escribir pero vamos por ahí empezamos por por lo cual cortitos quizá no tanto como microrrelatos expresión ya títulos de una página dos páginas hay se va a uno fue gobernando ahí puede uno equivocarse sin miedo hay que uno sale malo pues vemos que haga lo que ha pasado y no pasa nada porque vaya a la papelera hagamos otro no yo creo que eso el momento haciendo un oficio con el el corto recorrido luego eso si llega otro trabajo que es lo que se de alargar el periodo el paso al grupo de novela de repente y dejar a alargar el periodo o sea sea otra esa otra manera de contar que vamos que a lo mejor es más difícil empezar largo

Voz 1938 15:38 hacer una saga como está de Juego de Tronos y después hacer un relato como los que hacen nuestros participantes no debe ser tan fácil cuando por eso digo que es cuando audio que son espectaculares en el mundo del relato una de dos o nunca llegaron a escribir una novela caso de Borges y caso de Carver porque aquello de catedral no sé muy bien lo que era autores que son maravillosos en el mundo el relato como por ejemplo el propio Hemingway sus novelas no son tan buenos así que algo difícil pasaría

Voz 1026 16:07 misma manera novelistas cuyo relato pues son bastante prescindibles no luego hay otros que no vendrá muy bien a todos los palos algunos novelistas que el libro de relatos empieza uno a leer lo deciden no me quedo con la novela

Voz 0313 16:17 bueno pues vamos a comentarlo con nuestro invitado de os va vamos a comentar ropa que el Juego de Tronos Kinski fue antes que nada hay que recordarlo fue una saga de novelas de George Martin en dos mil dos un editor se hizo con los derechos para publicar el libro en español en dos mil once se estrenará se

Voz 8 16:42 día y en fin el resto ya es historia

Voz 0313 16:45 ya conocida Alejo Cuervo es el editor de Lliga més que es la editorial que publica en español La saga de libros en la que se ha basado Juego de Tronos están los estudios de Radio Barcelona Alejo buenas tardes hola qué tal cómo estás

Voz 4 16:59 pues muy bien pues hay tengo que preguntarte por las

Voz 0313 17:01 siento una una precisión dímelo dímelo

Voz 28 17:04 eh la lo primero no fueron los libros

Voz 4 17:07 los libros siguen estando allí ha sido un intermedio

Voz 0313 17:10 claro faltan dos no para enderezar el Ángela seria ha sido no

Voz 4 17:13 la cosa para amenizar la espera ante la quinta el asesino

Voz 29 17:15 pero oye yo con todo respeto

Voz 9 17:18 a lo digo volvió eso es

Voz 0313 17:21 Cuervo ha sido un águila aquí en este caso es que viene desde luego que que ojo eh para elegir

Voz 1938 17:26 eh

Voz 4 17:27 bueno pero eso qué suerte también haber son los fetiches son los fetiches que luego suene la flauta de tu fetiche sea compartido por mucha más gente de eso ya es es distinto

Voz 0313 17:37 bueno el potencial de llegar a mucha gente yo solo

Voz 4 17:39 muy claro es el príncipe vamos pero pero él nunca podría ni yo ni nadie imaginar las dimensiones que acabaría cogiendo esto

Voz 0313 17:48 en cuenta no sale Hawk la primera entrega que te gustó que te que te enganchó analizo que que que tenía

Voz 28 17:55 como yo entré a ver yo de la forma que tenía de describir la saga Si para para la

Voz 4 18:04 hay inicial a la gente y decirles un poco de que iba obviando aparte de que era una novela o una serie de fantasía evidentemente y hay hay bastante referentes eras irle juntos no es un culebrón escrito con toda la convicción el mundo básicamente es una historia que se toma en serio

Voz 0313 18:21 de chocante que el pobre que es un culebrón advierte que el pobre el pobre Luis Tosar que estuvo aquí a La Ventana dijo pegó un piropo

Voz 28 18:31 a ver si yo lo estoy diciendo que es evidentemente claro

Voz 4 18:36 culebrón haber hace tiempo que somos posmodernos no existen los géneros mejores Opel eso ya ha quedado digamos en menospreciar los genios es una cosa que ha pasado ya la Historia jugos hubiera también a eso por lo menos en dentro de el del terreno no

Voz 0313 18:50 oye cuando cuando no existía la serie antes del boom de la tele el libro y ha funcionado los libros ya foto

Voz 4 18:57 también el libro era un boom aquí en España por lo menos no sé yo creo que en España era uno de los mercados del mundo donde mejor funcionaba con diferencia creó un a un un público activo que ese artículo en el foro pero descomunal el el bueno el propio Martín les dedicó la quinta novela a el grupo de ella los españoles cuando cantamos en los en la doncella en una esos visita

Voz 0313 19:22 oye los que hemos visto la serie Hinault habíamos leído los libros que nos aconsejan

Voz 4 19:27 mira que lo miremos ya eh a ver todas las partes buenas que tienen la serie en los libros todo el rato más que sobre todo bebiendo viendo cómo se ha desdibujado un poquito el autor estuvo muy vinculado a la serie las cuatro primeras temporadas que firmaba además uno de los guiones por temporada los escogía bien escogidos a partir de la cuarta los ese fueron cada uno por su lado la parece ser o el hecho de que no tengan el material de base

Voz 0313 19:54 claro que adaptar les ha dejado un poquito cojos

Voz 4 19:57 el efecto ha sido básicamente en la un poco la pérdida de ese énfasis en el realismo imperio en la convicción y al tomarse en serio a uno mismo conforme la serie ha sido cada vez ha tenido cada vez más éxito lo que ha primado sobre todo la expectación

Voz 0313 20:13 en la última temporada sino tampoco

Voz 4 20:16 bueno en la última en la anterior la bata de los bastardos a la espectacular también lo que pasa es que la coherencia argumental la consistencia de los personajes y cosas así y han dejado de ser primordiales y han dejado de ser el propio leitmotiv de Sheridan pasará a ser cosas sacrificales en aras de dar espectáculo

Voz 0313 20:31 has visto el último capítulo de esta noche alta

Voz 9 20:33 ver la gente es decir rara porque si no no no no no no

Voz 4 20:38 no podemos crear yo tengo que decir que junto con el Episodio II ha sido lo que más me gusta de la temporal

Voz 0313 20:43 de esta temporada si se si iba a decir algo y no la lengua pero no tiene piso dio dos esta misma temporada sí sí

Voz 4 20:50 las eh tienen una textura emocional y que recuerda los mejores momentos de Martín hizo ayer este PSOE también la recoge bueno lo hacen a dirigen los propios Veïns coffee bueno como estos oye si no hay otra textura

Voz 0313 21:08 oye cuando cuando se estrenó la serie nivel de ventas del libro tuvo un subidón Ice en otro hombre

Voz 28 21:14 eso fue fue espectacular a ver la

Voz 4 21:16 los libros aquí en España ya digo habían sido un fenómeno habrían vendido más que en ningún

Voz 29 21:21 un libro de género al año el año del estreno por ejemplo

Voz 4 21:24 desde el año del estreno llevamos vendidos ya entre unos libros y otros de la serie trescientos mil pues tras el años del estreno sólo en un año vendimos cuatrocientas mil y el año siguiente en la segunda temporada otros cuatrocientos mil que el año siguiente otros seiscientos mil ahora ya no se venden tantos hay mucha más gente que los

Voz 28 21:43 pero a ver falta ver el efecto de final de la serie ir es

Voz 4 21:48 a mí me deja un poco de mal sabor al las cosas que se han precipitado el pues no veo yo la necesidad que hubiese que había de contar eso tan deprisa Jordan

Voz 0313 21:58 la defectuosa algunos ya ya ya ya ya oye déjame que incorpore más sala conversación otra persona porque Alejos el editor pero otra de las patas imprescindibles para un libro como siempre y eso Benjamin es el gran apóstol y defensor es la traducción Cristina Macía traductora al español de la saga ha estado participando en un congreso este fin de semana en Sevilla ha invitado a asomarse a la ventana cómo no pues de otra manera Cristina buenas tardes hola

Voz 29 22:24 hola qué tal como tú también has visto el último

Voz 0313 22:27 capítulo

Voz 29 22:28 no he conseguido ver por si la extremis aquí en la recepción del hotel con un cachito acepción yo quería esperar a los paros que es imposible pero pero mira si llego aquí para espero diez pisos cuenta

Voz 1938 22:45 claro claro es cuando alguien decía que tenía dos barritas estaba hablando del almuerzo hasta hablando del mar

Voz 29 22:51 la energía iguales

Voz 30 22:55 es estado hallaba pues ya te digo

Voz 0313 22:59 lo que inquieta aparecidas simplemente no digas el el que el lo que pasa pero que te has quedado bien mal regular

Voz 30 23:06 el ser bueno ya tengo que ser buena persona es decir que todo el mundo lo guía es que lo he visto yo tengo que es verdad

Voz 0313 23:14 lo vea

Voz 30 23:16 con unas cosas que pedía mucho que iban a pasar las que dices bueno mejor no lo veo mejor mejor que pega te veo inédita lo dibuja algo así quiero que todo el mundo te con el percibas bajísimas disfrutarán como era como yo porque madre mía cómo lo he pasado

Voz 0313 23:33 tienes personaje favorito por curiosidad Cristina tienes

Voz 30 23:36 Iker Iker no lo llene

Voz 0313 23:39 cuál es el que yo pienso

Voz 30 23:41 el área decía Peres decía que mi personaje favorito era cualquiera que no fuera habría porque los libros pues una cosa insoportable el insufrible chufas subasta es tan bueno en esto es una cosa que tenga más aburrido en cambio Arias que es una pequeña como tarea maravillosa sí pero con la serie mira las dos una cosa que aportan las sería una textura las dovelas es que brillen el ha cogido mucho más dimensión al personaje mucho más escapaban oye pero

Voz 0313 24:13 como como como traductora abstenido entre otras cosas la posibilidades de dar nombre a a términos que no se me invernal ya que ha sido lo más complicado de traducir las novelas de de Jos Martín

Voz 30 24:25 lo más complicado ha sido convencer al de que respetara el padre

Voz 28 24:30 no no no yo decía que era mejorable yo sería como era como era un pueblecito a ver si si sí si yo quería cambiarlo no quería exponer porque las invierno las inviernos mira siempre está también es un pueblecito que ha quedado ayer norte de Italia

Voz 4 24:56 en el culo

Voz 28 24:59 claro pero a mí lo de Bernal ya me parecía

Voz 4 25:01 una tienda de Dones ya francamente

Voz 29 25:04 lo ha dicho

Voz 0313 25:07 no sé lo que he visto

Voz 1258 25:09 en doblajes de hispano no doblajes de la Siria aquí en el español normativo de España sí que le llaman de otra manera invernal pero no recuerdo como no sé si mantienen el nombre original de la de la serie aquí

Voz 30 25:21 sí sí sí hombre que se les ocurra cambiarlo

Voz 0313 25:24 oye Cristina lo de ser traductora de de los libros y fan acérrima de la serie es algo que ha surgido es algo que no se lógico o no que cómo cómo lo vives

Voz 30 25:36 pues mira yo siempre digo que soy madres hoy esposa soy autora de libros de cocina se muchas cosas pero todos Springsteen esto es lo que pienso que no me toques cuatro tienen este tipo de joya no puede ser es una persona muy feliz en toda mi carrera profesional siempre ha estado bastante centrada en todo aquello friki todo aquello básicamente que las madres prohiben a sus hijos no sea uso excesivo del ordenador de los juegos de ordenador de los tebeos de las novelas de la ciencia y en la fantasía el terror entonces claro y cuando tienes entre las manos una cosa como como canciller el fuego pues él es una persona muy feliz

Voz 0313 26:20 cómo te convenció a ser la traductora de Juego de Tronos

Voz 29 26:23 venga no le están saliendo lo que estás haciendo a leer libros sólo eso

Voz 30 26:33 yo había había dejado de traducir literatura básicamente porque es es la literatura se paga por palabras yo era una traductora iba incluso una traductora lenta pero es cierto yo soy una traductora normal son los demás Luis que vas muy deprisa el problema es que claro cuando traduce si te pagan pues habrá pues no sale muy rentable entonces había dejado de traducir literatura pero alejó llegó y me dice oye lo pistas todo esto que te va a gustar digo mira tío como te lo digo yo no traduzco literatura hay menos ochos dice túneles te lo estás noche la ley aquellas noches ahí ya estamos ahí ya estábamos vendidos en realidad solamente había que llegar a la página cincuenta ya estaba decidido

Voz 4 27:14 lo que algunos hombres hacemos en la página hacer

Voz 0313 27:20 hoy Alejo eres editor pero también librero como librero has vivido algo similar estoy tratando de de no sé

Voz 28 27:27 a ver si a Miller similar no quizás algo no

Voz 4 27:32 no tienen en el circuito Fringe no tanto porque se nutre los juvenil eso eran esas ventas las consagraron los padres sobre todo evidentemente no llegó pero no era una cosa que venderemos de los eh

Voz 0313 27:42 Ellos eso con una cosa de éstas a ver

Voz 4 27:45 Tolkien no vendíamos lo veníamos vendiendo bien esa siempre y cuando salió los libros etarra el impacto que causaron fue considerable luego por ejemplo una época que se puso muy de moda unas tecnologías que más convengan Thomas cobran el el incrédulo que lo llamaba yo podríamos a este día un mundo

Voz 28 28:04 ah sí pero se pasea por ahí que no se lo creía

Voz 4 28:07 iba paseándose no me lo creo no me lo creía pero esa un poco cansino pero fue muy muy populares vende mucho ahí ya empezó a instalarse la tradición de publicar grandes de fantasía en este país

Voz 0313 28:19 es un género que tú crees que venía de atrás la lo de la fantasía

Voz 28 28:23 quién tiene tiene tiene tiene tiene un siglo de historia de fantasía empezando por la hondura pero los ni a finales de mil ochocientos en Inglaterra la creación de mundos imaginarios y todo eso tiene una traducción una tradición rápida y sobre todo gracias

Voz 1938 28:40 a Frankenstein

Voz 4 28:43 sobre todo los dioses te pegan a cuantos un soñador todas las obras tempranas sobre todos y crean mitologías originales propias que es sin sin ningún otro sustento hiel influye mucho en todo que ni en la propia Leguina pero bueno como sedes donde se desarrolla como género de forma descaradas en Estados Unidos a raíz de la polarización del estado de El señor de los anillos en los años setenta sobretodo a partir de ahí eso crea un nicho Editorial de lo que podríamos llamar clones de Tolkien ya entonces los clanes desde los años ochenta están a la orden del día llevamos sufriendo los o disfrutando lo según se quiera mirarle entonces

Voz 0313 29:22 la verdad que hay que que supone para una editorial un bombazo como este alejó porque es que

Voz 4 29:26 hombre de entrar a su de entrará supuso muchos problemas así el bombazo no llegó en plena crisis cuando necesitaba yo tenía recibía muchos perdidos los libros duraba en las ediciones que hacíamos duraban una dos semanas en el mercado de nos pedían más no teníamos dinero para ponerla en prenda recuerdo que la crisis ningún Macaulay soltaba ni un duro a nadie

Voz 28 29:51 si la cantidad de negocios que se fueron al garete por eso

Voz 4 29:54 además fue importante nosotros pues bueno aguantamos el tirón como pudimos ETA como iba entrando dinero de lo que habíamos editado hacía tres meses que es el periodo de liquidación de del circuito el libro pues podríamos pagar las siguientes elecciones durante muchos meses estuvimos produciendo prueba lo demanda ello sobre todo el digamos de lo que me preocupe y a lo que le di prioridad fue a que el tomo I que era el el digamos la puerta de entrada no se agotara o fuera el último en agotarse entonces tuvimos estaban casi todos los libros agotados de la SER excepto uno que era que íbamos reeditando más

Voz 0313 30:29 año

Voz 4 30:30 tuvimos meses hasta que ya la entrada dinero fue suficiente como para tira suficientes y abastecer esa demanda

Voz 0313 30:36 esto estuvisteis ahí en el filo de la navaja eh para podía caer la pelota joder quedamos que no Paquito

Voz 28 30:42 tras en el equipo a Messi a mejillas Ronaldo pena pero que no fue gestionado allá por eso por eso digo complicado que es

Voz 0313 30:49 bueno Christ déjame que despide a Cristina tú te quedas con nosotros Alejo si te apetece para ayudarnos a a ver quién gana el concurso ahora toda esta semana de acuerdo Cristina Macía un beso muy grande gracias por este ratito en La Ventana te has quedado un poco huérfanos el final de la serie como tantos o qué

Voz 29 31:05 hay que decir que nos vamos a seguir cuatro

Voz 30 31:10 alguien da vamos a ver a un episodio por ser papada

Voz 29 31:12 hemos calculado que queremos para dos añitos así que vamos a ser dos malas dos añitos de felicidad

Voz 1938 31:19 eso ya no es afición esos enfermedad

Voz 29 31:24 oye un beso Cristina

Voz 0313 31:28 muy bien

Voz 29 31:29 un beso gracias

Voz 29 37:35 hola bueno yo te lo has estado alguna otra vez

Voz 0313 37:37 de como dos o tres veces yo creo más

Voz 29 37:40 dos más una el año pasado si por curiosidad

Voz 0313 37:42 la pregunta el día aparte aparte de preguntar qué tiempo hace esas cosas Juego de Tronos seguidor ha sido uno sí pero no has visto el último episodio entonces entonces no diríamos nada más pero pero series sí libros también

Voz 29 37:55 no no los no los libros no lo sabe y Itar dentro ganas viendo la serie yo le preguntaba

Voz 0313 38:01 Tito a Álvaro Cuervo Alejo

Voz 29 38:03 ah perdón yo yo yo creo que lo voy a hacer yo creo este verano lo voy a pillar lo hubiera podido

Voz 0313 38:08 también no somos dos Susana que tenga mucha suerte venga Manuel Menéndez tiene cincuenta y cinco años es de Oviedo ingeniero técnico trabajo en una fábrica de zinc y es finalista semanal este yo creo que por quinta vez IDH pero como lo estuvo en la final

Voz 1026 38:20 exacto hay semanal

Voz 0313 38:23 bueno desde años José Manuel buenas tardes hola buenas tardes cuando cuando estuviste tú en la final anual cuando fue eso dos dicen en el XVI bueno consigues enviando relatos Si la mar de bien que estas que estás leyendo que tienes entre manos ahora

Voz 44 38:38 pues mira acabo de finalizar el libro de de Bellas arroja balanza popa digital están ahora pilota

Voz 0313 38:44 muy bien esta impresión no te gusta

Voz 44 38:46 este arranca porque tengo que es impresionante

Voz 0313 38:49 qué bien qué bien qué bien irá de Juego de tronos de tele de libros ordenado

Voz 44 38:54 no no yo de ambas cosas así dos libros luego me enganché a las ferias que en principio era un poco un poco reacio a verla porque le gustaban tanto hicimos los libros que dice yo esto es imposible resumirlo con hechos imposibles no pero me ha gustado me gustó muchísimo la serie

Voz 0313 39:10 has visto el último capítulo tú tampoco jugó

Voz 44 39:14 dentro de un ratito

Voz 0313 39:15 no es decimos nada de que tenga mucha suerte Manuel Álvaro Corcuera a cincuenta y cuatro años de Bilbao vive en Sanlúcar de Barrameda informático trabaja en una empresa de de tecnología Álvaro buenas tardes

Voz 29 39:27 hola buenas tardes es todavía varias veces en la final semanal que yo recuerde no sé cuántas pero pero varias

Voz 0313 39:35 todavía ni en el tema Juego de tronos como bastó libros peligro seria

Voz 30 39:39 el equipo como hacerlo en conserva primero había primero en dos mil diez

Voz 0313 48:47 pues ya en tiempo de final de Relatos hoy tiene hemos tres finalistas Susana Revuelta Manuel Menéndez Albor Corcuera a partir de la frase si soy su esposa primer relato el de Susana se titula El Mago

Voz 47 48:58 ah sí

Voz 1437 49:01 sí soy esa esposa

Voz 0137 49:02 me fui la mujer valen sus primeros son casi me quemo la lengua con queroseno al escupir fuego y tengo la tripa llena de cicatrices de tanto ensayar lo de partir Mendoza con el serrucho una noche en un cabaret perdió una oreja cuando me lanzaba sables pero yo muy profesional simula que era parte de la actuación el público aplaudió entusiasmado de lo hiperrealista que quedó suba más extendió pudimos por fin contratar un ayudante en mi última función decidió hacer media

Voz 48 49:29 y aquí estoy esperando

Voz 0137 49:31 el truco que ya tengo los pies fríos eh

Voz 49 49:35 eh eh eh no sé si sonreír

Voz 0313 49:39 el rollo es una es una

Voz 49 49:41 muy triste historia contada en tono ligero