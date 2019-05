La Ventana (20/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis

Voz 1715 00:02 en Canarias vamos a esta hora con la crónica de campaña con incidente incluido en Navarra en el mitin en el que participaba la diputada Cayetana Álvarez de Toledo tiene los datos Nerea la Reus

Voz 1628 00:17 los hechos se han producido en la plaza principal de la localidad de Echarri Aranaz que instantes antes de dar comienzo el mitin convocado por el Partido Popular ha aparecido en sociedad con excrementos de animales un grupo de unas veinte personas abuchearon e increpaban en las inmediaciones del lugar a los dirigentes populares a pesar de ello el fuerte cordón policial ha permitido a Cayetana Álvarez de Toledo a la diputada Ana Beltrán ya el presidente del Partido Popular catalán desarrollar el acto con normalidad los populares se han dirigido a ellos como energúmenos e insistiendo en que la democracia es la libertad de todos para realizar actos en la calle

Voz 1715 00:58 esta tarde el Consejo de la Abogacía protestado por la expulsión de varios letrados españoles de Marruecos Pedro Blanco y los cinco abogados españoles formaban parte de un grupo de juristas que pretendía asistir al inicio de un juicio contra una periodista noruego contar su a nadie

Voz 2 01:11 la delegación de observadores internacionales entre los que se encontraban los abogados españoles tenían previsto asistir a un juicio contra una periodista acusa

Voz 1423 01:18 otro de incumplir los requisitos necesarios para ejerce

Voz 2 01:21 su profesión pero el veto de las autoridades marroquíes han impedido que llevaron a cabo esta tarea y el juicio ha sido aplazado por el Tribunal de la Llum hasta el próximo veinticuatro de junio la Abogacía Española transmitido su malestar por el veto y la posterior expulsión por parte de Marruecos a los observadores de derechos humanos y recuerda que el Consejo General de la Abogacía apoya desde el año dos mil dos la observación de juicios en el extranjero para asegurar dicen que se lleva a cabo un juicio justo

Voz 1715 01:47 la plataforma de militantes y ex militantes de Ciudadanos que denuncia irregularidades en los procesos de primarias estudia ahora acudir a la Fiscalía que ya disponen del análisis efectuado por un perito informático análisis que concluye que el sistema utilizado por ese partido es

Voz 1645 02:01 vulnerable Óscar García en concreto dice el informe que el certificado digital emitido por ciudadanos cuando se produce una votación no cumple con los requisitos de garantías básicos que el voto no es secreto y que puede ser manipulable la plataforma se plantea ahora llevar el asunto a la Fiscalía Mónica va libre a eso abogada

Voz 3 02:17 vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía que tire adelante que se admitan que se dan una serie de pruebas que nosotros vamos a pedir que se Soliz vamos a solicitar en vista de lo que nos diga la fiscalía en bueno pues por supuesto se hay indicios racionales criminalidad pues seguirá

Voz 1645 02:32 en todo caso aunque el informe concluye que el sistema es vulnerable los peritos que lo han elaborado no han encontrado ninguna prueba de que en las primarias las votaciones efectivamente se manipularon

Voz 1715 02:41 en Estados Unidos nueva sesión del juicio contra el español Pablo Ibar la acusación y la defensa tienen que presentar estos días sus conclusiones hoy ha declarado el embajador español en ese país pendiente del juicio hasta Marta del Vado Marta buenas tardes

Voz 1510 02:54 buenas tardes en la última etapa del juicio la defensa intenta evitar la pena de muerte el embajador español en Estados Unidos Santiago Cabanas y el cónsul general Cándido creéis acaban de comparecer a petición de los abogados ambos han destacado el comportamiento respetuoso y equilibrado de Pablo Ibar durante las visitas que les llevan haciendo la cárcel desde hace quince años los tres hermanos de Ibar también han testificado ante el juez

Voz 4 03:17 jurado que tiene que decidir lo va a hacer en las

Voz 1510 03:19 más horas tiene que decidir por unanimidad entre la cadena perpetua o la pena capital para Pablo Ibar acusado de cometer un triple homicidio cometido hace veinticinco años aquí en Florida

Voz 1715 03:30 información el deporte Jesús Gallego de última hora

Voz 0919 03:32 la noticia de última hora en Girona el técnico Eusebio Sacristán renuncia al año de contrato que le quedaba después del descenso del equipo por lo tanto deja de ser entrenador del Girona recordemos que esta mañana se despidió del Alavés Abelardo y que mañana el equipo vitoriano va a presentar Asier Gatti Garitano como nuevo técnico y recuerdo que tenemos fútbol en Segunda División Se cierra la jornada con el Albacete Granada Asier Albacete no gana este partido Osasuna de Pamplona será ya equipo de Primera División

son las siete y siete minutos de la tarde a las seis y siete en Canarias

Voz 1208 07:38 hace una semana hoy estamos dándole la todo el aldea cómo puede cronos pero hace una semana a esta hora casi todo el mundo seguía hablando del registro obligatorio de empleados del control de las horas de trabajo que entró en vigor hace

Voz 4 07:51 es justamente siete días ya este asunto

Voz 0313 07:55 sigue siendo un argumento muy destacado de nuestro paisaje cotidiano baratero que están teniendo ya un papel fundamental los inspectores de trabajo que son pues los encargados de de de controlar la puesta en marcha de esta medida

Voz 4 08:07 por cierto ellos llevaban reclamando desde hacía

Voz 0313 08:09 bastante tiempo por qué pues para luchar contra la precariedad laboral y los abusos por el derecho de conciliación que tienen los trabajadores hemos invitado a asomarse a la ventana a la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social Ana Erkoreka buenas tardes

Voz 5 08:24 hola que darán a Cañada

Voz 1715 08:27 que habéis comenzado ya estáis realizando comprobaciones qué sensaciones en esta primera semana ya sé que es poquito tiempo y que habrá que dejar que esto sedimento un poquito más pero qué tal a estos primeros días

Voz 16 08:39 bueno desde el sindicato y factores de Trabajo y Seguridad Social estamos muy contentos con la medida porque según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa contábamos con cinco coma siete millones de horas extra a la semana de las cuales dos coma seis millones de las fiestas a la semana dice cotizaban daba lo que supone involucra entre cuarenta y seis por ciento de los trabajadores por lo tanto que se haya aprobado esta medida que registró jornada que va encaminada a controlar que efectivamente se hagan estas horas y que se abone desde el sindicato estamos muy contentos he venía siendo una de las medidas que veníamos reclamando como media para mejorar la calidad en el empleo como venir es manifestar antes

Voz 1715 09:20 sí sé que no existe una una moratoria ni nada parecido para aplicar esta esta norma pero bueno en los comienzos normalmente es actuó con una cierta flexibilidad lleváis algún tipo de criterio en ese sentido de fin de dar un como un primer aviso a las empresas qué tal lo vas viviendo

Voz 16 09:36 bueno la ministra en declaraciones ha dicho que que la Inspección de Trabajo a actuar como no podía ser de otra manera con cordura y con mesura y novecientos noventa y cinco cuando se aprobó la ley de prevención de riesgo laborales moría a servicios de prevención y la inspección de trabajo fue clave hizo un importante de cara a la asistencia técnica que también está dentro de las competencias entonces nosotros vamos a mirar visitas que ya se está Irán tendría que entró en vigor el doce de mayo vamos a asesorar a las empresas y a los trabajadores para indicarles como se tiene que hacer vamos a preguntar los trabajadores hicieran sentado a hablar con los empresarios veinte y querremos querremos que dentro del futuro se hable más Ballan que de las horas extras que sean cotizado y que y que se han pagado más allá de las sanciones debemos ir más al principio del requerimiento

Voz 1715 10:30 claro me ha llamado mucho la atención una una petición que hace el colectivo de inspectores de alguna forma para que no se les vea no se les considere una especie de cómo cómo de enemigos de las empresas no bueno que no lo sois

Voz 16 10:42 no por supuesto calado nosotros lo que tenemos como principal objetivo es mejorar la calidad en el empleo y conseguir que todas esas horas extras cotizan por el hecho de todos los trabajadores y que por lo tanto nosotros

Voz 17 10:55 nos vamos a aportar todo lo que nosotros

Voz 16 10:58 mano para conseguirlo con si consideramos que que vamos a gira visita que vamos a hablar con los empresarios que vamos a hablar con los trabajadores que vamos a actuar con con una con pero que que la gente que los empresarios y trabajadores estén tranquilos que es una medida que les va a beneficiar a medida que vamos por el buen camino y que encima Hacienda llama hijas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el catorce de mayo señalando que tiene que haber un registro de jornada que tiene que haber una limitación de la jornada y que teníamos que ir a un camino para garantizar la conciliación de la vida laboral y Javier ya todo tanto por esas horas extras que que haría de hoy dice cotizan dice abonan por otro lado por el descanso entre jornadas dos jugadoras que no se viene garantizado entonces

Voz 1715 11:45 el sexto se puesto alguna multa hasta el momento todavía no todavía es pronto

Voz 16 11:49 de momento no tenemos datos porque visitas están están haciendo ahora pero creo que que la Inspección de Trabajo actuará con cordura mesura y que el requerimiento ya de por si os una actuación a la inspección porque si luego la empresa no lo cumple la sanción se agravará es verdad que hay cosas que podían haberse mejorado que como sindicato hemos reivindicado de criticado en cuanto que la sanción ha sido por trabajador haya sido por tramo de trabajadores que hubiera sido mejor porque la inflación se quedan poco de militar a según qué tipo de empresas pero bueno también es verdad que el criterio de graduación del artículo treinta y nueve podemos jugar con la cifra de negocio corriendo para trabajadores que podremos volver a sancionada por el artículo cuarenta y uno pero creo que que en un momento en el que entra en vigor es necesario hacer una labor de asistencia técnica ella es necesario que que los empresarios lo pongan en marcha con los trabajadores y que se sienten las bases de la negociación

Voz 1715 12:49 Ana cuántos inspectores de trabajo hay en España

Voz 16 12:52 en España tenemos novecientos cuarenta y cinco inspectores y ochocientos cuarenta y cuatro subinspectora segundos

Voz 1715 12:59 sumando sumando no haya ganado

Voz 16 13:01 no no llegan a ochocientos según la OIT indicó que tenía que haber un ratio de uno por cada diez mil trabajadores cumplimos con él

Voz 1715 13:12 bueno

Voz 16 13:13 si ya es más la OIT al hablar este ratio cuando encima a hablar de otros modelos de excepción que son excesivas especialistas y nosotros somos hay presión generalista que es algo que tenemos que estar orgullosos y que la gente le gustan otros países porque hacemos todo laboral prevención laboral seguridad social

Voz 1715 13:29 se ratio bastante reducida un detalle que todavía lo sé porque algún oyente lo pregunto aún se plantean dudas cualquier trabajador puede denunciar si es el caso a su empresa por incumplimiento de esta norma que ha entrado en vigor garantiza el anonimato no

Voz 16 13:46 sí por supuesto cualquier trabajador puede denunciar a través de una denuncia física bien a través de nada crucial telemática que les garantizará el total anonimato no case indica porque se ha iniciado a las las inspectora nunca se dice que se ha actuado por por denuncia simplemente que se canta con nombre seguidos para que nosotros podamos decir al cerebro si antes pero que también existe otra posibilidad que lo realiza a través de una comunicación anónima a través del curso ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ITC actuará ella misma a través a denuncia que por ese ese sentiros no estén preocupados porque la inspección va estar allí para resolver red toda su deuda que estaremos para protegerles sean pararle y que si tienen cualquier tipo de pues que ahí examen

Voz 1715 14:36 muy bien han Erkoreka presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social muchísimas gracias por asomarse este ratito La Ventana ya ánimo eh que les queda trabajo pendiente

Voz 17 14:46 bueno sí mucho trabajo más eso sí que vaya muy menos buena haremos muchas gracias

Voz 0313 14:52 bueno más más protagonistas de esta de esta medida en este caso en lo que llamamos efectos colaterales estaría la la parte positiva para ellos o para ellas que son las empresas que ofrecen sistemas de de Jesús John para controlar el el horario de los trabajadores que está pasando desde que entró en vigor incluso desde antes bueno pues que esté están viviendo un un pelotazo de de de de ventas de encargos me imagino que también de dificultades para poderlos atender vamos a ver qué nos cuenta que tiene todos los datos nuestro compañero Toni da Cunha

Voz 4 15:29 este es el sonido que sigue ocupando las conversaciones en oficinas y fábricas desde hace una semana pero los controles de acceso tienen otra traducción

Voz 18 15:41 los altos volúmenes de ventas en las empresas especializadas en sistemas de control de la jornada laboral están logrando aumentos de hasta el cuatrocientos por ciento Nunca como en estas semanas habían buscado tanto en Internet llamado por teléfono a empresas como Cuco Rent Biotech y contra

Voz 19 15:56 Laboral estábamos cerrando un treinta cuarenta empresas mensuales y estamos en la línea de doscientos cincuenta horas

Voz 17 16:03 entonces en este tipo de productos

Voz 20 16:05 dado cuadruplicado saben lo que es el volumen habitual en ciento veinte adicional

Voz 18 16:12 pero no se llama sólo para comprar tornos y controles de acceso también San saturado los consultorios muchos empresarios tienen dudas todavía sobre la forma de aplicar la normativa y las empresas especializadas están recibiendo una gran cantidad de preguntas sobre este tema veinte mil consultas diarias recibe la web de control laboral

Voz 20 16:29 The Moon todo noventa y cinco llamadas interno a los mil cincuenta y diarios

Voz 18 16:36 la ley obliga a controlar la entrada y salida de los trabajadores y la tecnología ofrece multitud de posibilidades lo explica Gabriel Cañadas de Cuco Rent

Voz 19 16:44 esa esa forma de identificarse puede ser de muy diferentes formas Se puede identificar en un a través de un lector de huella digital se puede identificar a través de una tarjeta de radio frecuencia se puede identificar por reconocimiento facial lectura de Iris lectura de palma de la mano

Voz 18 17:05 y como todo en la vida hay todo tipo de controles para todo tipo de bolsillos los sistemas más caros llegan a costar decenas de miles de euros los más baratos unos doscientos lo cuenta Or solía Müller de esquimal di Electronics

Voz 21 17:17 espacios de las terminadas varió muchísimo de la tecnología que queremos utilizar la calidad y fiabilidad de hasta el final al número de empleados de la empresa creo podemos encontrar soluciones fiables a partir de unos doscientos euros

Voz 18 17:30 que añaden incluso con la nueva norma cabe el viejo fraude advierten esas empresas a sus nuevos miles de clientes que todos los sistemas tienen que estar controlados por las propias empresas para que éstos sean realmente efectivos

Voz 19 17:42 no tiene sexo el trabajador puede ir por la mañana echaré marcharse nadie le reclama pues no pasa nada eso es igual que ahora mismo eso es el género humano

Voz 18 17:53 los sistemas de control permiten incluso minuta a quiénes no trabajan en un sitio fijo una mera aplicación en un teléfono móvil es la solución que ya comercializan también compañías como My Open

Voz 22 18:03 eh aquella asombrosas arqueología aunque forma física empresas de la construcción empresas como confiados con movilidad pues el trabajador en Clickair en aplicación al comenzar su trabajo en la obra desde la aplicación sentían la geolocalización

Voz 18 18:19 en resumen un boom del negocio de los tornos reales virtuales o incluso biométricos que han disparado sus ventas hasta un cuatrocientos por ciento

Voz 23 18:29 eso es muy

Voz 24 18:38 yo he que es

Voz 25 18:44 ya me fui a quien sea sólo a Seat eh la serie el siete ya claro

Voz 0827 19:48 son las siete y veinte las seis

son las siete y veinte las seis

Voz 13 19:56 tal vez en Madrid

Voz 1635 19:57 Javier casa

Voz 0867 19:58 al en ruta hacia el veintiséis N el debate definitivo de la serie El País con los candidatos a las autonómicas reafirma que hay dos opciones como en la cuña o sea gira más a la derecha o ese cambio la ruta hacia la izquierda si las sumas lo permite olvídense del carril central y olvídense de seguir de frente a la encuesta del país dibuja un cambio por los pelos en la región tras veinticuatro años de gobiernos del PP al debate esta mañana Aguado ha venido vestido de Rivera Gabilondo sea liberado del corsé del plató de televisión monasterio tocado otra vez la tecla mágica de todos los virales Ayuso Isabel Díaz Ayuso ha dejado finalmente la silla vacía y su contador de tiempo a cero noventa minutos sin exclusiones con Errejón en el debate en este sí ya dos de un lado y del otro dejando claro que pese las different días sus máximas son la de unos frenar a la derecha a la ultraderecha también y los otros frenar a la peligrosa e Izquierda que cuelga de Zapatero Sánchez Cataluña Venezuela lo que toque la campaña aprieta los dientes y estos próximos cinco días eran clave en el resultado final veintiséis ene

Voz 7 21:07 el debate definitivo

Voz 0867 21:10 el debate definitivo con seis bloques temáticos y uno transversal a todos los bloques y los futuros acuerdos de gobierno que puedan permitir esas sumas de las que hablamos que esta vez contemplan una posibilidad de empate técnico que podría obligar incluso la repetición de las elecciones en otoño Dios no lo quiera vamos con los momentos más destacados del debate de esta mañana en el Cogam Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 4 21:31 sí qué tal buenas tardes Javier todos han asumido su rol especialmente por ejemplo Ignacio Aguado que hoy con la ausencia de Ayuso ha liderado el discurso del centro derecha el candidato naranja mantiene su veto a Gabilondo si lo mantengo por coherencia y lo mantengo porque el señor Gabilondo durante los últimos cuatro años ya demostrado por acción y por omisión quiénes son sus socios preferentes la silla de Ayuso ha estado bajo día quizás por eso el candidato de Ciudadanos no se ha acordado en ningún momento de la candidata del PP bueno ni de ella ni de la gestión del Partido Popular en la comunidad ha tenido que ser Ángel Gabilondo quién ha recordado a Ignacio Aguado lo útil que ha sido Ciudadanos en esta legislatura

Voz 0175 22:13 era útil para el Partido Popular yo lo que sí digo es que estas medidas que usted hace videoartista tan contento llamasen las atribuye porque no hay aquí ningún representante del Partido Popular que pondría en su sitio recordándole que usted una silla que ha logrado todo lo que en Occidente ha ocurrido

Voz 4 22:29 la alianza del bloque de izquierdas está garantizada al menos por parte de Podemos ideas Madrid aunque su candidato Iñigo Errejón avisa a quienes tengan alguna duda yo no quiero regresar al país

Voz 0799 22:39 de los Santos Inocentes con los señoritos a caballo y con los sirvientes bajando señoritos ahora son los más que rumiar da por cierto señor Aguado yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos bombero

Voz 1715 22:48 no pactar con los que dio en un poste de Lenin detrás no no no pero pero va a pactar un juego Hernando ya no

Voz 4 22:53 esta pues no ha respondido Aguado tampoco aclara si ofrecerá entrar en su Gobierno a quién le apoye una cosa es hablar con todos y otra cosa es gobernar Unidas Podemos Le sigue inquietado que él mismo ciudadanos capaz de pactar

Voz 0827 23:06 vox es capaz también de buscar alianzas

Voz 4 23:08 con el Partido Socialista no podemos

Voz 27 23:11 eh pretender que se le llame un gobierno pro

Voz 1509 23:14 que exista a un gobierno con Ci U

Voz 27 23:16 danos pregunto avisó Sierra respondía

Voz 4 23:19 la Ángel Gabilondo lo de Ciudadanos es un pacto

Voz 0175 23:21 entre dos los pactan unos hace unos sólo ciudadanos dice usted que Ciudadanos dice que no habíamos acabado angel

Voz 4 23:26 Gabilondo ha sido el candidato que más minutos ha consumido la que menos por razones obvias Isabel Díaz Ayuso

Voz 0867 23:39 tengo la contundencia de Ciudadanos para no pactar con el PSOE pero la resistencia infinidad de su candidato Aguado para no negar un posible acuerdo con Vox en materia sanitaria Unidas Podemos y más Madrid se han quedado solas al defender su oposición a las donaciones de grandes fortunas por ejemplo las donaciones realizadas a la sanidad el presidente de Inditex Amancio Ortega

Voz 1509 23:59 vender de la caridad el humor con el que se levanten los millonarios a nosotros parece que estamos orgullosos de empresarios como ellos que piensan en el beneficio público no

Voz 0175 24:09 yo sé lo que sí quiero decir es que con esto no buscaría una excusa para no financiar la adecuadamente

Voz 4 24:16 los regalos que quiera pero está mejor subida de impuestos y contribuyen a financiar en el Estado el Estado el bienestar rechazar esa donación no le beneficia a ni un solo madrileño

Voz 0867 24:25 el Gabilondo y al resto de la Izquierda los partidos de derechas les han acusado de querer subir los impuestos sin control y Aguado se ha resistido tanto tanto que no respondió a la pregunta de qué es para el candidato de Ciudadanos un rico las líneas de metro y los colores se les han atascado más más que los trenes en el andén a los candidatos y de habló de de la ley

Voz 1423 24:44 a naranja de qué línea estamos hablando de metro

Voz 0175 24:47 tres líneas los la unos la cuatro y la diez luego como un tren ligero Éstas son las que yo usó desde donde estoy no sabía que nos había no salia viene parecerles la línea naranja no sabía que había esta parte de comer

Voz 0827 25:00 piloto alguno de los candidatos

Voz 28 25:02 la línea naranja de metro que la serie las siete Ira vivía morada señora Monasterio a nueve la nueve

Voz 14 25:10 mira

Voz 0867 25:13 contra doce de Metrosur para ahorrar Rocío Monasterio de Vox propone auditar es necesario cerrar Telemadrid

Voz 29 25:20 yo la auditoría y creo que tendríamos que cerrar porque no puede ser que nos cueste a todos los madrileños ochenta millones que no tenemos y que queremos dedicar a la sanidad pública la educación pública todo aquello que no sea una gestión eficaz de cada euro público de los madrileños yo creo que hay que tener hay que tener un respeto y mantendría los

Voz 0867 25:37 ayudas no sea la que estamos en San Isidro a las actividades taurinas Biaggi Vox ha dicho que por supuesto la igualdad en los colegios ha sido otro de los motivos de enfrentamiento de los candidatos que han entrado en sus particulares cara a cara alguno bastante subido de tono en momentos como estos que vamos a resumir ya con Elena Gil

Voz 1490 25:54 en el primer enfrentamiento del debate is all Serra de Unidas Podemos habla del feminismo le sale al encuentro la candidata de Vox Rocío Monasterio

Voz 1509 26:03 que las mujeres por mucho que tengamos enfrente a la extrema derecha vamos a seguir avanzando lo estamos haciendo desde las calles en el ocho de marzo pero lo vamos a las ver en una región en la que cada cada dos días hay una violación en la que está aumentando la violencia todas nuestras calles Violet idiomas para los violadores reincidentes los queréis por la calle eso es lo que proponía por favor

Voz 1490 26:26 Astérix que más tarde se encuentra con el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón Ibai intercambio de quién tiene educación contra quién tiene más cayó en las manos viles

Voz 0799 26:35 tienen que dejar una herencia además de tres millones de euros le perdona el noventa y nueve por ciento de los impuestos no les bajan impuestos a la clase ya ha pagado impuestos pero quiere usted pero tiene usted para ser de colegio privado está usted mal educada en la escuela

Voz 15 26:46 pública enseñar mejores modales eh por ejemplo helado

Voz 0799 26:49 pública enseñan a no interrumpir si es

Voz 29 26:51 nosotros somos partidarios de que el dinero en los bolsillos de los españoles sobre todo para liberarles de gente como usted cuando usted de las manos blandito no trabajó en su vida

Voz 1490 27:00 menos tenso en las formas pero rifi rafe dialéctico de fondo es el que han mantenido Ignacio Aguado de Ciudadanos con Errejón a cuenta de los escraches

Voz 4 27:09 yo le quiero escuchar llevase Russell gozar de ha condenado de los escraches que hemos sufrido hay que dejará

Voz 0799 27:14 dar absolutamente a todo el mundo pero a mí me ha pasado y no lo he utilizado para hacer campaña electoral porque nosotros estamos no para añadirle problemas a la gente ni para contarle nuestras penas sino para darles solución

Voz 1490 27:24 es un Aguado que veía como en otro momento el socialista Ángel Gabilondo le pedía calma

Voz 4 27:29 la bota de usted encontrará de aumentar en ochocientos millones el presupuesto en sanidad tranquilitos para después llevarle a épocas navideñas los presupuestos no sé que me gusta nuestra realidad insuficientes para dígame usted

Voz 0175 27:43 así si acaso ya discursos con una frase usted está hablando de las bolitas que se hagan en los árboles verdad

Voz 28 27:50 de la vida pues yo estoy hablando de los árboles y al final cada uno a su campaña que aún quedan cinco días

Voz 0867 27:57 de lo tienen completo en Cadena Ser punto com y la información en las páginas de la serie El País el debate definitivo el último ha sido el último antes de los comicios del próximo

Voz 1635 28:05 cómico

Voz 0867 28:10 siete veintiocho alguna cosa más de este día la Operación Chamartín está en el aire a seis días de de veintiséis EM la Comunidad ha entregado esta mañana in extremis el informe medioambiental que faltaba para poder aprobar este plan y la alcaldesa ha citado mañana martes en Cibeles a todos los grupos políticos para valorar con ellos selló no margen legal para convocar un pleno extraordinario que dé luz verde a un proyecto que lleva veinte años más de veinte años paralizado Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0393 28:36 qué tal buenas tardes Manuela Carmena se compromete a hacer todo lo que esté en su mano para aprobar la operación

Voz 30 28:42 es un proyecto que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en nuestro seríamos felices aprobarlo vamos a estudiarlo todo y sobre todo vamos a estudiar si todos los grupos están de acuerdo de hacer lo posible para que se pueda llevar a cabo

Voz 0393 28:54 el Ayuntamiento cree que la Comunidad ha retrasado el informe para que Carmena no se apunte un tanto antes de las elecciones pero el presidente Rollán niega la mayor

Voz 31 29:01 sí existe una voluntad sincera por parte del equipo de gobierno el pleno podría tener lugar hiciese pleno no tiene lugar posiblemente dará la razón a todos aquellos que piensan que Manuela Carmena ha estado jugando con los inversores durante tres años y medio

Voz 0393 29:16 el Partido Popular cree además que en realidad Carmena no lo quiere aprobar para no perder votos por la izquierda

Voz 0362 29:21 Lula terminar pretende hacer algo que ni siquiera se atrevió a hacer Ana Botella aprobar una operación altamente especulativa a tres días de las elecciones municipales decía compañero Pablo Iglesias ha sábado que la Operación Chamartín es una muestra clara de cómo los poderes económicos controlan a los políticos coincido plenamente

Voz 0393 29:37 TS el candidato de Madrid en pie municipalista Carlos Sánchez Mato

Voz 0867 29:40 estamos en el hotel Hyatt Centrica en plena Gran Vía esta tarde tenemos con nosotros a Pepu Hernández les saludamos en dos mil dos

Voz 1635 31:56 lo PES dos mil diecinueve siete de la tarde y treinta y un minutos Pepu Hernández candidato el PSOE al Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido buenas tardes Javier esa la gente por el cristal la gusto estar aquí en este set en este estudio tan de la Gran Vía

Voz 0867 32:14 sí que estamos al pie de las grandes debió contar una cosa no sé si sabía que estoy en el que estamos el hotel Hyatt está dedicado a la radio que estamos rodeado de de radios antiguas de altavoces el letrero sede en el aire en el que la gente se hace fotos y que este escaparate es todo un regalo el poder hacer radio no que es una maravilla mire en la Gran Vía y frente a un edificio que es el edificio de la Cadena Ser que a ustedes les suena un poquito porque usted fue becario la Cadena Ser Curiosos y los estuve como ocho meses la verdad es que fui muy feliz en aquel momento creo que he tenido dieciocho años

Voz 1635 32:45 en el año setenta y cinco y bueno me me trae muy buenos recuerdos de la Cadena Ser el momento que se estaba bebiendo políticamente en otros aspectos quizá no tan buenos recuerdos becario en Carrusel Deportivo con Vicente Mar un becario con con galones e sí bueno la verdad es que me llamó mucho la atención no la verdad es que hacía un programa con él también a medio estaba Pepe Domingo Castaño bueno la verdad es que lo lo disfrutes no de surte al cien por cien

Voz 0867 33:11 qué maravilla estaba la radio la segunda planta no vemos el letrero que ponen Primark ahí había un rótulo que ponía Radio Madrid Cadena SER enorme que se veía lo quitaron luego por allá por los años ochenta bueno a ver no quiero plantear esta charla en una charla nostálgica eh pero pero hay muchos madrileños que aceptando la evolución y la apertura de estos nuevos comercios y demás añoran un poco aquella Gran Vía no aquella Gran Vía de los grandes estrenos de cine aquellos cartelones tremendos de cine no con con con los carteles de las películas pintados a mano

Voz 1635 33:38 había de todo yo lo recuerdo mucho de la Gran Vía también era que se venía a comprar algunos grandes almacenes porque cerca unos dejaban el cine imperial a mi hermano y a mí me daba justo dos años dejaba para la sesión doble que había no se preocupa mucho y la verdad es que había una tranquilidad tremenda porque bueno Nos cuidaba el acomodador directamente no se vamos a Pepu Hernández

Voz 0867 33:59 lleva tres meses o algo más de curso intensivo de la política madrileña ya sé que para usted y su equipo es muy importante

Voz 1635 34:06 pero el capitán de este equipo está listo para ser alcalde de Madrid el capitán está listo porque tiene el apoyo no y la fuerza yo creo que el potencial tremendo de un equipo un equipo que cada vez es más grande que cada vez tiene más incorporaciones que cada vez percibimos no que mucho más gente se acerca a nosotros y que quiere

Voz 0867 34:22 ayudar que quiere apoyar no es nuestra intención

Voz 1635 34:25 tarde tener soluciones absolutamente para todos los madrileños y madrileñas Iker

Voz 0867 34:29 vamos consiguiendo poco a poco porque la suya no es una candidatura para ser el número dos de Manuela

Voz 1635 34:33 usted quiere ser alcalde de verdad por supuesto casi bueno pues yo creo además que tenemos como te decía antes no el potencial de un partido un partido potente que ha demostrado históricamente no solamente por sus ciento cuarenta años sino que ha demostrado que sabe hacer municipalismo no y que lo he hecho constantemente ojalá volvamos a ese Madrid yo creo que Madrid está esperando también el Partido Socialista Madrid disfrutó de una década maravillosas en los ochenta con los vernos de de Tierno Galván y Juan Barranco y creo que realmente fue uno de los momentos más estelares de Madrid no una creatividad tremenda con una libertad ir con unas sensaciones extraordinarias para todos eh

Voz 0867 35:13 el escenario viene como viene y lo que dicen las encuestas es que todo va a ser muy muy ajustado usted se ve

Voz 13 35:19 dentro de un gobierno de Manuela Carmena

Voz 1635 35:22 a mí lo que me preocupa es lo que parece que no le preocupa otros no que que Madrid pueda tener un un apoyo de la extrema derecha parece que a Ciudadanos y que el PP no lo preocupa de es una cosa que me preocupa especialmente es un es un gobierno de la izquierda en Madrid los apoyos que sean necesarios pero creo que eso es fundamental para que Madrid no cambie para que Madrid no vaya a tantos años atrás para que no haya planteamientos que puedan estar muy cercanos a una extrema derecha que en otro lado en Europa pues se se ha tratado de alguna forma también de aislar no y aquí parece que no parece que quiere ese problema no existe a mi me preocupa mucho mucho usted una pregunta así la izquierda suma a usted

Voz 0867 36:00 estaría entrar lo digo porque en la anterior legislatura el PSOE respaldaba a Manuela Carmena pero no llegó a entrar en el Gobierno

Voz 1635 36:05 sí creo que deberemos de gobernar también sea creo que debíamos estar en eso porque creo que podemos apoyar porque el Madrid que queremos todos y creo que tenemos muchas propuestas que tenemos mucha voluntad de hacer las cosas de progreso para Madrid creo que es fundamental sabemos que debemos apoyarnos obtener menos de nueve

Voz 0867 36:22 concejales que son los que tiene ahora mismo el Partido Socialista en Cibeles sería un fracaso

Voz 1635 36:27 no creo que fuera un fracaso para mí ser una pequeña desilusión yo creo que en Madrid merece también se apoyo oí también merecen la confianza no no solamente en mí sino en el equipo yo creo que eso es fundamental ojalá podamos demostrarlo porque claro con más apoyo con más fuerza con más cosas podemos hacer más capacidad de transformación tendremos más fuerza para llevar nuestras propuestas a que sean

Voz 0867 36:50 hablando de apoyos Pedro Sánchez está aportando eh ya les ha acompañado de ustedes en varios mítines y en varios paseos por otro por porque mono distintos distritos de Madrid no ha estado por por Vallecas Carabanchel usted Le acompañado se está portando el presidente del Gobieno

Voz 1635 37:04 muy bien estamos estamos encantados no y orgullosos y honrados de que exista el apoyo de de Pedro Sánchez pero que también exista todo lo pedido el Partido Socialista en ese sentido estamos muy contentos sentimos con mucha más fuerza y cada vez que hay una opción así pues tenemos más energía también ha habido un comportamiento extraordinario de distintas ministras y ministros y eso me hace

Voz 0867 37:24 muy bien pero les han cerrado hoy con la imagen de los cuatro hombres se CEO para la foto y hay quien ha criticado la ausencia de mujeres en esa instantánea no cuatro hombres una sola mujer es circunstancial completamente esta circunstancia

Voz 1635 37:38 el caso pero claro no creo que seamos sospechoso el Partido Socialista a nuestro equipo de cómo

Voz 0867 37:42 no ha planteado también en un gobierno de mujeres extraordinario que ha sido llamativo no absolutamente en todo el mundo estamos el día de la igualdad por supuesto pero cuando hay necesidades y hay oportunidades también con muchas más mujeres He hablado con alguno de los candidatos de de la competencia del resto de partidos durante estos días como Manuela Carmena por ejemplo mantenido algún tipo de contacto y si hemos hablado quizá no en profundidad más bien saludos y tal como van las cosas etc pero no mucho más profundo Kaiku vicealcalde

Voz 1635 38:08 eh no sólo no hablábamos antes de fotos e usted desde el respeto eh

Voz 0867 38:13 no hubiese convocado a los medios de comunicación esta mañana a las puertas de un hospital como hecho Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos para presentar a su hija que un político es un personaje público está claro pero pero puede llegar a existir una utilización de esa imagen de Villacís en la campaña electoral

Voz 1635 38:28 siempre simplemente no lo que es una opción personal en todo caso felicite y felicito a señora Villacís nueva hija di a partir de ahí pues creo que simplemente es un tema personal cada uno

Voz 0867 38:41 el foco las cosas como quiera usted cierra la puerta completamente a ciudadanos de esa de que a nivel comunidad lo escuchábamos antes y se Serrahima usted cuando escuchaba el resumen del debate de esta mañana está claro que la relación PSOE Ciudadanos parece estar completamente rota que está abierto pero bueno es cierto que la situación parece infranqueable ya en el caso de del Ayuntamiento de Madrid usted Si hubiese que sumar o usted necesitara los votos de Ciudadanos podría llegar a contar con ese respaldo yo creo que sí entiendo que Ciudadanos está llevando una de una deriva que me produce muchísima extrañeza ese incomprensible no

Voz 1635 39:14 que en un momento determinado esté tratando de poner líneas rojas y barreras al Partido Socialista pero no acaba de desmarcarse de la extrema derecha no me parece me parece que no eso no es normal es una buena sensación creo sinceramente que hay determinadas políticas liberales que no serían reconciliado les con lo que se ofrece en el progreso de la izquierda por lo tanto pienso que hay solamente dos caminos suma la izquierda suman las derechas

Voz 0867 39:36 con la extrema derecha Hernández ahora voy con propuestas concretas para la ciudad pero antes tenemos que hacer una pausa los oyentes que quieran seguir escuchando a Francino pueden hacerlo a través de ser más Madrid en en ciento cuatro punto tres de la FM el resto de los oyentes de las siete emisoras de la SER en la Comunidad lo siguen escuchando otras esta pausa en La Ventana de Madrid ahora seguimos

Voz 14 40:04 la Ventana con Carles Francino

Voz 0827 42:29 siempre lo que queda del día bueno pues comenzamos lamenta no había acercándonos han estaría terrible real extendida la de mujeres esclavizadas por la prostitución

Voz 0313 42:37 que miren España mujeres engañadas por ejemplo

Voz 39 42:40 yo tenía una vida normal Rumanía tengo un hijo pero me hacía falta dinero para cuidarlo even le doy engañada Aquí un amigo mío me han dicho que podía venir a España a trabajar como interna él me has vendido la persona que me ha traído aquí desde Rumanía me ha acogido el pasaporte me lo ha quitado

Voz 0827 43:03 has vendido a otra persona mujeres engañadas vendidas historias reales ahora Lorenzo Silva y Noemí Trujillo cuentan una historia parecida en una novela escrita a cuatro manos titulada Si esto es una mujer que parte de un hecho real el asesinato de una joven de Sierra Leona que ejercía la prostitución y que fue descuartizado y arrojado a un vertedero por su asesino Lorenzo nos dice que es lo que es la novela

Voz 40 43:26 yo creo que como toda obra literaria es una llamada a la conciencia a la conciencia sobre la realidad y a la conciencia sobre el ser humano y sobre todo aspectos que a veces no son evidentes no algo tiene un homenaje algo tienen homenaje a The Sun

Voz 4 43:41 mujer que se llamaba Edith Napoleón que vino

Voz 40 43:44 a vivir entre nosotros y que lo que encontró fue

Voz 4 43:46 el primero la explotación después la muerte

Voz 25 43:55 y en no

Voz 42 43:58 quince mil y Feli sube

Voz 0827 44:04 y comienzan las historias Noemí nos ha contado que se lanzó al proyecto tras ver el documental de Mabel Lozano titulado el proxeneta también después de visitar la colonia Marconi aquí en Madrid

Voz 1365 44:15 mientras en el trabajo que intentamos hacer de investigación y de Fuentes dos amigos Guardia Civiles de Lorenzo

Voz 29 44:23 os llevaron a la colonia Marconi pude

Voz 1365 44:25 ver en primera persona lo que sucedía ahí cuando estás allí cuando ves lo que sucede allí cuando ves lo que vimos que vimos en algunas calles chicas muy jóvenes y en otras calles mujeres muy mayores todavía ejerciendo la prostitución es muy difícil no sentir nada es muy difícil decir yo no puedo hacer nada es muy difícil pensar que eso debe aceptarse como normal

Voz 0827 44:49 ahí en la colonia sede a las chicas a los clientes a los coches de los clientes

Voz 4 44:54 hay hay taxis furgonetas coches de turismo y monovolúmenes familiares y quienes allí están conduciendo viendo el material que está expuesto en las distintas calles pues todo es cómo van esos hombres normales además la orla que fuimos que que es Laura quizá la que hay que ir no eran las dos de la mañana ya donde por cierto pues ver a esas chicas que les obligan a quitarse todo en enero al lado un bidón con una hoguera porque sino no hay manera de resistir los cuatro cinco bajo cero que puedo hacer no eran las tres del mediodía eran padres de familia trabajadores ciudadanos normales supuestamente honrados de nuestro país

Voz 0827 45:29 ese es el perfil de los punteros con los que tantas veces ha encontrado José Nieto que es inspector jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal punteros que no son conscientes de lo que hacen

Voz 1423 45:40 lo primero que te dicen bajo su absoluta ignorancia es que ir a por los etarras y dos los traficantes y los pueblos atracadores que aquí estamos mira cómo están las chicas de contentas gracias a los cincuenta euros que yo lo estoy pagando Illa mañana puede tomar una copa miraba feliz que está está con cuatro ropa si está tomando una copa bailando como va a ser una víctima ese es el gran error por por eso queremos visualizar a la gente que rasque un poquito más de las cortinas que no se quede en la mina en la en la mera superficie

Voz 0827 46:09 insiste rascándose el policía lo único que se puede ver es una nueva esclavitud una esclavitud en el siglo XXI

Voz 1423 46:16 porque hay que recordar que estamos ante la esclavitud del siglo XXI estamos en pleno siglo XXI siga habiendo esclavos sigue habiendo gente que com para personas hay gente que alquila personas afortunadamente ya tenemos dos delitos que es la trata y la explotación sexual y estamos hablando delitos ya que empiezan a tener peso pero el gran problema que tenemos las los funcionarios que trabajamos los policías que trabajos en esta materia es que la mayor parte de la de la carga de la prueba la tenemos que depositar en las declaraciones y las ratificaciones de las víctimas sabiendo repito que el miedo es libre

Voz 0827 46:52 Irene una historia dura otra maravillosa que nos ha traído y Sonia Ballesteros el comienzo lo contamos hace tiempo la familia de Zaragoza que hace cuatro años soltó los globos con los que habían decorado la habitación de Sofía recién nacida tuvimos la felicidad de lanzarlo por la ventana

Voz 43 47:13 en Torrecilla de relleno en Zaragoza en nuestro pueblo indicando el nombre nuestra familia diciendo que soy el papá de Sofía que acaba de nacer estos globos Ron pues con motivo de celebración de unas

Voz 0827 47:27 suma es el padre de Sofía él estaba convencido de que los Globos llegarían lejos llegaron no sé si tan lejos como pensaba su padre los encontró un pescador en Marruecos que selló

Voz 38 47:37 va Abdul me acuerdo muy bien que todo me cita con un amigo mío me dijo me ha dado lo que hay son globos íbamos movido al abarca cada una tiene un color que al tocarlas me dejó en la boca del globo hay una nota escrita

Voz 0827 48:00 en la nota había una dirección y un teléfono y el pescador llamó al padre de Sofía la historia tenido hace poco tiempo una segunda parte la del encuentro concordia de

Voz 38 48:11 pueblos a priori puedan parecer distantes pues en el plano humano todos somos iguales la Familia trabajo la luz algo que indisolublemente nos une a todos

Voz 0827 48:26 han pasado cuatro años buena para Sofía ha sido toda una vida tanto tanto que ahora ya con sus cuatro años puede contar su historia

Voz 44 48:33 a ver que tenía mi cuarto estaba el estamos te gusta le vemos otra vez cuando no

Voz 0827 48:48 habrá que hacer otra vez una suelta de globos Sofía por lo demás hoy todo el mundo habla del nuevo chasco en Eurovisión a pesar de que Mickey el pobre lo dio todo esta mañana estaba satisfecho por eso por el trabajo hecho pero un poquito decepcionado con lo que pasó en la votación

Voz 17 49:17 es que nosotros habíamos está haciendo todo también habíamos trabajado tanto hacía como un ves que sabíamos exactamente todo lo posible repetirlo repetir lo que decía la gente en la calle no sólo en España y en otros países que hemos ido decía quiere espectacular la canción que están iba a ganar gente discográfica todo lo que recibíamos en la calle en las prepare en redes y demás era como no se este año España parece que va a hacer algo diferente sabe luego pues que