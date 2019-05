La Ventana (21/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:06 ya está en marcha la décimo tercera legislatura de nuestra democracia la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet comunicará mañana por la mañana al Rey la composición de la Cámara y a partir de ahí convocará la primera reunión de la esa del Congreso que debe decidir sobre la suspensión de los diputados en prisión PP Ciudadanos y Vox van a registrar ya esa petición y dirigen sus primeras críticas a Batet por permitir la fórmula con la que esos diputados presos han acatado la Constitución críticas de Pablo Casado José Manuel Villegas y Santiago Abascal

Voz 1620 00:36 lo que hemos visto hoy es la foto

Voz 3 00:39 de lo que nos espera si Sánchez consigue formar

Voz 2 00:41 te ha sido bochornosa

Voz 3 00:43 una vergüenza nacional que el Partido Popular no podemos

Voz 1620 00:46 era era un insulto a la democracia española es Inter

Voz 4 00:48 desde humillar otra vez a la inmensa mayoría de los españoles que no sé

Voz 5 00:53 pueden permitir arengas golpistas que es lo que ha ocurrido hoy en la Cámara para tristeza de todos los españoles vamos a recurrirla porque entendemos que varios diputados no lo son

Oriol Junqueras ha acatado la Constitución recordamos como preso político por imperativo legal esa constituido el Senado bajo la presidencia del socialista Manuel Cruz ya ha celebrado la primera reunión de la Mesa de esa cámara en la que no sea abordado la suspensión del senador en prisión Raül Romeva más cosas España fue el segundo país de la Unión Europea donde más creció el precio de la energía en dos mil dieciocho son datos de Eurostat seguimos entre los estados que más pagamos por la factura de la luz

Voz 6 01:30 Ruiz España es el segundo país donde más se ha encarecido la luz sólo por detrás de Chipre un trece coma ocho por ciento ha subido el precio de la electricidad en un país en el que las nóminas apenas se han revalorizado un dos por ciento pero además Si se comparan los precios de la luz en toda la Unión Europea España es el país con la quinta factura más cara de la Unión incluso si se toma el estándar del nivel de vida España sería el tercer país con la luz más cara catorce por ciento más en dos mil dieciocho en una subida que puede estar continuando en dos mil diecinueve dice

Voz 1667 02:06 tanto los servicios sociales de la Generalitat de Cataluña han salvado a una niña de seis años de la ablación la pequeña vivían Senegal junto a su bisabuela pero fue su madre con residencia en Girona la que dio la voz de alarma Ser Cataluña Oriol Solé

Voz 7 02:20 la Delegación del Gobierno en Cataluña así como la Subdelegación de Girona han contribuido a evitar la mutilación genital de una niña de seis años en Senegal logrando también trasladar la junto a su madre la labor de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Cataluña ha sido también decisiva en un caso que empezó a finales del dos mil dieciocho y que ha culminado con el regreso de la niña la provincia de Girona junto a su progenitora la pequeña vivía en Senegal con su bisabuela que la dejó a cargo de otros familiares y fue entonces cuando se sospechó que la menor corría el riesgo de sufrir una ablación

Voz 8 03:05 el Sindicato de Médicos de Atención Primaria cifra en un setenta y cinco por ciento el seguimiento de la huelga convocada por los profesionales del sector la Consejería de Sanidad habla de un cuarenta por ciento más de cinco mil médicos están convocados amparo de veinticuatro horas en centros de toda la región por la falta de profesionales el Gobierno regional no comparte los motivos de esta huelga Eduardo Olano portavoz del sindicato APS mueve Pedro Rollán presidente en funciones

Voz 1620 03:28 te condiciones de trabajo de dignidad está bien

Voz 9 03:30 da idea idea precio de de de de estratos es que sea es una cuestión de dignidad no os a la gente se va a trabajar a otros sitios porque aquí lo que le ofrecen no no es competitivo

Voz 10 03:42 respetando lógicamente las razones pero lo que es

Voz 0313 03:45 no compartimos pues son los motivos porque

Voz 10 03:47 los presupuestos y la acción del Gobierno a lo largo de la presente legislatura así lo ponen de manifiesto

Voz 8 03:53 en la capital la alcaldesa Manuela Carmena renuncia aprobar la operación Madrid nuevo norte porque no tiene el consenso de tu

Voz 0313 03:59 todos los grupos políticos acusa al Gobierno

Voz 8 04:02 no regional de haber retrasado el envío del expediente medioambiental necesario para dar luz verde a esta operación dice que por razones electoralistas sólo Ciudadanos y PP Se han mostrado a favor de Kiss inicie aunque el candidato popular ni siquiera ha acudido a la reunión con la alcaldesa había convocado esta mañana para tratar el asunto en un pleno extraordinario escuchamos a la alcaldesa Manuela Carmena ya Martínez Almeida del Partido Popular

Voz 11 04:24 lamento muchísimo que por estrategias políticas para exclusivamente perjudicarme a mí para perjudicar mi candidatura se ponga en peligro algo tan importante como proyecto bueno para Madrid

Voz 12 04:34 ella asumió que si se podía llevar a un pleno antes de las elecciones lo haría no ha consensuado esto jamás salvo ahora que necesitaba una excusa para faltar a su compromiso de palabras

Voz 8 04:44 continúan los paros en el metro y afectan a las líneas siete nueve doce el ramal Ópera Príncipe Pío tenemos veintitrés grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes dada la tendencia natural que tenemos últimamente a entrar en bucle Si ayer apenas había ninguna conversación en la que no se hablara de Juego de Tronos hoy nos estamos dando la brasa desde hace horas con la constitución de las Cortes Generales que si la fórmula de acatamiento elegida por los independentistas que si las triquiñuelas de Vox para situarse justo detrás del Banco del Gobierno que si el presidente de la mesa de edad se daba un aire se daba mucho a Valle Inclán bueno que él es parece sin sentamos avanzar y todo esto lo damos ya por sabida incluida la imagen de diputados que salen de la cárcel que votan acompañados por policías y que regresará a la cárcel donde están desde hace un porrón de tiempo como presos preventivos eso se mire como se mire muy normal lo que se dice muy normal no es pero bueno miremos adelante y en ese futuro yo les propongo hablar esta tarde al menos de dos de las cuestiones que si si habrá que abordar en esta legislatura la España vacía ovacionada como Torre del Burgo Guadalajara

Voz 16 06:53 este es uno de los ejemplos de la España vacía nada de que ahora mismo pues porque hay una serie de personas que tienen capacidad intelectual y física hay en empresa pues están generando que es cantidad de puestos de trabajo pero observa que los los ochocientos puestos de trabajo se están produciendo en tres meses

Voz 0313 07:12 a quién bien a trabajar cuál es la solución para un pueblo como este pues que ese cambio dan la España rellenar en este caso de búlgaros

Voz 17 07:21 los donde el a casi cincuenta en persona o sesenta son la familia mirar para que ganamos venden dinero estamos a gusto la Familia aquí ven los Cuba politiqueo tres pues claro quién cuesta pues si me quedo aquí no no era solo mes canciones ya Muga

Voz 0313 07:46 por ahí por otro lado asunto pendiente también una ley de eutanasia de muerte digna saben lo que está ocurriendo en Francia verdad el hombre que está desde hace años como un vegetal al que unos quieren desconectar otros no tristísimo pero aquí en España ya sabemos también de qué va eso

Voz 18 08:01 que si realmente llamamos una vida digna a una vida libre una vida valiosa bonita hermosa no tenemos que querer también libremente ir decidiendo personal irresponsablemente podemos decidir también el final y eso es un acto también de amor a la vida

Voz 0313 08:24 pues eso que tenemos muchas asignaturas pendientes ojalá después el domingo se pongan las pilas quiénes tienen que ayudarnos como país a que las aprobé hemos desde luego a día de hoy como la notas del cole claramente necesitamos mejorar bienvenidos a La Ventana

Voz 20 08:55 pues que ya no aguantas mucho que se note eh la mala sí eh salir de aquí eh eh a la vez eh carga los contra eh

Voz 21 11:26 la ya está lo ventana abierta una tarde más aquí en la Cadena Ser con Roberto con Isaías compañeros como estáis hola qué tal que tomamos café con el adjunto a la dirección del Diari de Mallorca Matías Vallés amigo buenas tardes nuestras pobre al que te cielo de la España rellenar en algún caso sirve como alternativa eh quiero decir si no queda otra creo que sí pero que creo que la España vacía puede ser un atractivo porque la verdad es que a España vacía hace mucho ruido para estar tan me decía no porque hablamos mucho más de la espacio La España vacía se ver está atractivo del vacío del silencio que sea atractivo para la única actividad que hoy todo el mundo contempla como básica que es

Voz 8 12:01 Luis mono ya producirse detuvo algo así parecido no

Voz 21 12:04 bueno no es que yo cuando estáis en la cuando vi bueno que os voy a decir en Madrid o Barcelona pero cuando vivís en la España rellenado hay más y más que ocupada pues ese es una tentación lo que se llama esta España de las de las Castillas las mesetas hallazgo importan

Voz 0313 12:16 en estos últimos tiempos sobretodo a lomos de estas múltiples campañas electorales y es que el tema de la España vacía o vacía de alcohol o maltratada se ha colado en la agenda política e hoy que yo recuerde en la lista de ocho puntos que Pedro Sánchez ha propuesto para pactar o intentarlo al menos en esta legislatura estaba dentro en entrevista en Hoy por hoy esta mañana Albert Rivera ha vuelto a hablar como prioridad de un pacto nacional sobre este asunto osea como mínimo se ha colado en la agenda y eso ya es un paso un paso importante hoy tenemos un ejemplo muy muy interesante y muy demostrativo además en Torre del Burgo Torre del Burgo en el municipio español ahora mismo con mayor porcentaje de población extranjera están Guadalajara lo he comentado antes el motivo es el cultivo del espárrago verde bueno que ha sido la gran la gran atracción de la mano de obra en el año dos mil tenía setenta y cuatro habitantes osea estaba claramente en peligro de extinción el actualidad son quinientos vecinos el ochenta por ciento de los cuales provienen de Bulgaria a esta hora a esta hora más o menos Torre del Burgo suena así

Voz 24 13:20 tampoco tranquilidad sosiego Nicolás Castro

Voz 0313 13:25 bueno buenas tardes qué tal buenas tardes Carla no miento no

Voz 1620 13:28 de hecho a esta hora ya está que sale los trabajadores del campo de esa factoría sobre las ocho de la tarde el sonido predominante ese los pájaros de poco más extraño cruzarse con alguien en las calles incluso cuando se rompe el silencio de esta manera coordinada del Rey a una sorprende en el pueblo la llegada de la bocina que anuncia ese camión que sirve de todos a más de veinte pueblos de la zona

Voz 4 13:53 yo me llamo Juan Carlos I más conocido porque por aquí por la zona el Reina y bueno pues hoy un vendedor ambulante y aquí llevo congelados algo de carne

Voz 1620 14:03 embutido yogures el mercado ambulante que haya un rato esperando en la plaza el pueblo Carlas pues pasa esto

Voz 4 14:10 está viendo tu hijo pitado cuánta gente acude nadie no civiles a su servicio este bueno lo hago cada quince días pero

Voz 1620 14:17 nadie además un buen día para Juan Carlos supone Carrasco van mucho cuarenta clientes en todo su recorrido por eso veinte pueblos cuarenta clientes no es nada porque se le van muriendo

Voz 4 14:27 lo he notado en un ochenta por ciento de bajada se va muriendo la gente que va muriendo gente nueva y se muere el marido con la hija si lleva al a la mujer a casa en verano siempre ha no funciona pero en verano son tres semanas miles collage tiene una propuesta para los políticos gente como yo teníamos que haber estado que tendríamos que estar subvencionados por lo menos el gasoil y algún impuesto menos que no deberíamos de pagar porque está demorando un servicio a la gente mayor gente muy mayor incapacitado

Voz 1620 15:00 en vehículo del sube mercado metido en ese camión bajamos al único bar tienda del pueblo y no de extrañar suena la música no lo regentan búlgaro que ha recorrido media España que prefiere no dice no hablar Carlas ante el micrófono para no enfadar a nadie

Voz 0313 15:16 o sea que que decías antes que es misión imposible cruzar todo con alguien en el pueblo tienes que acudir a buscarles al campo o a las empresas agrícolas donde están casi todos

Voz 1620 15:27 sí ahí en medio del ruido de las máquinas de lavado y selección del espárragos todos los hablan de Basilio el encargado dos mil seis

Voz 17 15:37 pues aquí sigo con Jaime de las Bódalo

Voz 1620 15:41 The Police Pablo le llegó a Torre del Burgo hace trece años en su primera temporada sólo había veinte búlgara hoy el encargado de más de trecientos es uno de los grandes artífices de que Torre del Burgo bromean algunos pueda llamarse hoy Torre del búlgaro ha atraído a casi sesenta personas de su familia

Voz 0313 15:58 eh

Voz 17 15:59 bueno la familia casi cincuenta persona o sesenta solas

Voz 1620 16:06 se dice que aquí la población estable búlgaras muy escasa que en realidad la mayoría se después de los tres meses de la temporada del espárrago es todo líderes de la comunidad eso ha hecho que el actual alcalde del Partido Popular le haya ofrecido incluso ir en su lista para el domingo pero Basilio no tienen mucho interés en votar votó digo carta aquel que una carta como estamos de aquí no lo mueve nadie dice que a Bulgaria sólo vuelve de vacaciones ganamos vende dinero estamos a gusto

Voz 17 16:35 la familia aquí ven los Cuba tenemos de todo pues claro quién cuesta pues si me quedo aquí no no solo mes canciones ya

Voz 1620 16:50 lugar amor tuya Bulgaria está muerta dice en la puerta del almacén encontramos justo a parte de su familia nunca es la madre de Basilio que llevan más de diez años pero aún no sabe hablar español nieta la sobrina de Basilio en la que la ayuda con la trama

Voz 0313 17:07 oye que dicen los los empleadores de esta gente los empresarios del país

Voz 1620 17:10 no podemos uno de los artífices de esta nueva vida para pueblo es Jaime Urbina uno de los hermanos que emplea a más de doscientas cincuenta personas en esta temporada de la española

Voz 25 17:19 pues mira esto lo recuerdo muy bien porque en el año noventa y dos ya ha empezado portugueses que necesitábamos cinco personas siete ya venían portugueses luego después sombras llegaron marroquís ya a partir de que los países de la Unión Europea es ya pues bueno pues es más fácil contratarlos paquete mayor de las temblor era son ahora búlgaros por qué con la población del pueblo no eso

Voz 1620 17:41 eficiente Nicolas con la que tiene

Voz 25 17:44 en los alrededores de hecho ya hay pocos españoles ahí habrá un diez en quince y hemos estado en el INEM hemos hecho ofertas de empleo hemos estado aquí a través de anuncios de los portales estos veinte

Voz 1620 17:55 a los españoles nos animan a ir al campo en este pueblo no hay paro pero desmiente que vengan más extranjeros porque les pague menos

Voz 25 18:02 ahora mismo este pueblo tiene tiene vida es esto es esto es da gusto verlo no tienen niños tiene colegio este fin

Voz 16 18:09 y hay hay vida

Voz 25 18:12 pues yo creo que hay que empezar es pues pues dando dando puestos de trabajo Si pudiera ser todo el año mucho mejor claro al menos

Voz 1620 18:19 este año espera producir Carlas entre setecientos y ochocientos mil kilos que están pasando por las manos de los dos únicos españoles empleados como jornalero

Voz 0313 18:25 dos Si algún español en contraste si de hecho meses

Voz 1620 18:28 prendía incluso que me hablaran de repente castellano

Voz 26 18:31 se africanos eh sí

Voz 1620 18:35 es Ángel que trabaja muy cerca de su mujer y de su amigo Paco

Voz 9 18:38 éramos Francisco in vivo hay que ir como esto me pilla cerquita pues me venía la campaña Pargo pipa quién iba al sol IPI pan y luego al alma

Voz 1620 18:50 si para ellos de su primera temporada en el desparrame esto

Voz 0313 18:55 nuevo al campo es que no ven la gente

Voz 9 18:58 bueno la mayoría no quieren trabajar en el campo

Voz 1620 19:02 el caso de Ángeles curioso ha pasado de ser un emigrante español encargado de un taller mecánico en Guinea Ecuatorial atraer a la Familia

Voz 27 19:08 yo vine de África hace dos años

Voz 0313 19:11 deje mi mujer después tenemos a su hijo

Voz 27 19:13 Ellos no tienen trabajo lo acaban de tener sus papeles

Voz 4 19:17 no

Voz 1620 19:17 que a qué te aseguran desde el primer día hicimos saber que te acercas se llama Pilar

Voz 9 19:23 sí bueno qué tal el trabajo aquí en el espárrago bien bien bien está bien si en Guinea trabajaba en la verdad es que trabaja en el campo

Voz 4 19:32 Ángel hecho de Guinea pero necesitan del dinero yo volviese quedan Guinea sin ningún problema Fenoll eso es nulo porque se acabó el dinero no es problema allí te tratan como un señor un blanco en Guinea Ecuatorial

Voz 14 19:44 es un señor ya quieres quiere ser motivo

Voz 1620 19:54 el holding Un supervisando que se coloquen bien las etiquetas con el destino década manojo y que se carguen los camiones nos cruzamos con otra de las pocas española Rocío

Voz 28 20:02 me llamó Rocío llevo viviendo unos siete años aquí en Torre del Burgo con mi pareja mi pareja es de aquí si él trabaja en la gasolinera de de aquí de Torre del Burgo la verdad que bien no es un problema con la gente todo eso muy

Voz 1620 20:18 arresta cargando un tráiler que va para Francia ante repostar en la gasolinera donde trabaja precisamente la pareja de Rossi

Voz 4 20:24 es donde encontramos al más veterano de los búlgaros medieval

Voz 29 20:29 cuántos años lleva diecinueve años en qué tal el deporte pues depende de cómo se acostumbran a Dios y ha nacido aquí ha estudiado aquí ha terminado la querer aquí cada día

Voz 1620 20:44 la visita a doce pueblos la ruta del tele pan de Dimitar es la prueba del algodón de la España vaciaba

Voz 29 20:49 enviado nuevos que Silvia son seis personas sólo en mirar yo sólo me parece que son dieciséis en Pallejà ahora mismo hay dos

Voz 1620 21:00 en el recorrido por el pueblo comprobó cómo cada vez queda menos clientes él al menos iba a votar vota ya las elecciones sí sí sí Gerindote cuando votar

Voz 29 21:07 pues llevo ya ocho años o más

Voz 1620 21:11 carta elecciones yo invitar dice que sí pero el resto vota Nico no de hecho él es una excepción Carlas en las últimas municipales sólo votaron media docena de europeo en Torre del Burgo ha definido así por su alcalde

Voz 16 21:22 claro que primero raro es un pueblo atípico es un pueblo con una población de más menos diez un doce por ciento por ciento de personal nacional contra un noventa por ciento de personal extranjero

Voz 1620 21:36 Carlos Moreno que lleva ocho años como alcalde del PP asegura que la llegada de inmigrantes aún no salvados Paul

Voz 16 21:42 no se ha salvado esto es uno de los ejemplos de la España vacía Ada de que ahora mismo pues porque hay una serie de personas que tienen capacidad intelectual y física ahí en empresa pues están generando que es cantidad de puestos de trabajo pero observa que los los ochocientos puestos de trabajo se están produciendo en tres meses

Voz 1620 22:02 sólo para tres meses ya es una comparación al menos curiosa para definir la situación

Voz 16 22:06 realmente es una desproporción es como si dijeras Benidorm cuántos hay de Benidorm autóctonos en en Benidorm viví el noventa y el noventa por ciento seguramente son de fuera pero son otro tipo de personal de fuera

Voz 1620 22:18 confía en ganar de nuevo la Alcaldía este domingo pero sin hacer campaña electoral no hay ni un solo cartel en el pueblo discute eso sí el derecho a voto de muchos de sus nuevo vecino tuve

Voz 16 22:27 es aquí a coger espárragos ahora como pasó en el año dos mil siete y les dieron voto es una puta lo ocurre una persona que a lo mejor viene aquí está tres meses haciéndolos para globo se va debe estar empadronado aquí efectivamente pero las razonable que esta persona que vino el año pasado vote este es eso razonable

Voz 1620 22:48 derecho tiene están empadronados dice que en invierno la población estable del pueblo es poco más de cien personas Moreno sueña con reabrir el colegio al que él fue de pequeño quién sabe si sigue creciendo la población lo logrará temporal o no de momento Carlas en la particular solución a la búlgara este trozo de España vaciaba que gracias a los jornaleros de Europa del Este está logrando revivir

Voz 21 23:06 Matías con qué conclusión te quedas después esta historia que unos ciertos muy muy muy demostrativo de muchas cosas se Ibero escuchando ese acento inconfundible de Stoichkov no que aprendimos con este trámite ante al ataque de los búlgaros y luego creo que esta que esta exploración va más allá del experimento se adentra ya lo que es una investigación de que son trabajos sea sea vaciado esa España porque hay los trabajos que se ofrecen son trabajos que los españoles no quieren no queremos es decir es la la célebre paradoja de Trump que quiere frenar la inmigración Estados Unidos también esté en esta legislatura la inmigración será un asunto central pero no tiene ningún sentido porque económicamente el país se paralizaría ya que tenemos exactamente lo mismo por mucho que nos quejamos con razón de las cifras de paro y los sueldos de miseria en las grandes ciudades luego nadie acepta y ahí está ahí están las pruebas los datos las declaraciones los los trabajos

Voz 0313 23:52 considerados más duros en el campo aunque a ver

Voz 21 23:54 a uno le cuesta creer que un trabajo de campo sea más duro que algunos trabajos en hostelería o de las Kelly las camareras de piso de la ciudad no de las de los centros turística

Voz 0313 24:02 llama la atención el alcalde que decía que el pueblo aún no está salvado a pesar de esto no que es como una ven con como un parche no como una solución temor

Voz 21 24:08 tal es que lo lo que parece es que al margen de vivir juntos y eso tendría que decir lo único que ha hecho el experimento también conviven producir realmente me integración o tenemos dos coma dos comunidades radicalmente aislada más aisladas que en el Congreso de los Diputados hemos visto y crédito

Voz 1620 24:21 bueno bueno comunidad luego luego vamos con es la convivencia es clara con aquellos que llevan mucho tiempo como Basilio como Dimitar sus hijos están escolarizados alguno han terminado incluso la carrera pero es verdad que la mayoría de los que están empadronados que muchas veces se van a otros pueblos hacer otro tipo de cultivos el ajo otros pueblos etcétera etcétera prácticamente no se relacionan desde las siete de la mañana en el campo hasta las ocho de la tarde razón por la que no se cruza

Voz 1667 24:44 porque posibilidad era en realidad un pueblo de jardín

Voz 0827 24:47 es decir tú puedes sembrar mucho pero después aquello tiene que arraigar no el programando es llenar los pueblos el problemas dar no solamente un trabajo continuo para que esa gente sea Ray ahí sino que después pues esta chavalín que escuchábamos Planeta de Basilio las oleadas helio pues cuando cumpla la mayoría de edad

Voz 1667 25:04 se quiera quedar en el paro porque a lo mejor ya

Voz 0827 25:07 sí hay espárragos a lo mejor los esclavos no le importan

Voz 1620 25:09 si el suministro no hay otra cosa que hacer es mejorable suministro eléctrico no hay internet a una velocidad adecuada el el alcalde dice que con una política fiscal incentivando un poco que la gente resida en el ámbito rural podría solucionarse o rebajando el precio del agua el paga de hecho es cincuenta veces más el precio del agua que en Guadalajara volvió

Voz 0313 25:27 hasta el Teddy Matías no no no que hay que Nico suelta

Voz 21 25:30 trabajar con con inmigrantes de otras zonas de otras zonas que conservan más deprimidas y que Bulgaria es uno de los países de la tele local de la antigua Europa del Este amenazado es precisamente por la xenofobia rampante que hay en esos países el señor son muy hostiles a recibir a recibir inmigrantes en cambio son tierras de migración nota de las paradojas de la Europa contra

Voz 0313 25:48 bueno el tema está sobre la mesa y a ver qué solución será si es que alguna será durante los próximos meses pero no es ni mucho menos como decía antes la única asignatura pendiente

Voz 20 26:28 tras la

Voz 0313 26:51 una ley de eutanasia el derecho a una muerte digna está entre los planes del Gobierno para los próximos meses en los intentos de alcanzar un pacto a nivel parlamentario veremos en qué se concreta eso de momento tenemos estos días un ejemplo para mirarnos hoy para reflexionar muy cerquita de aquí el Tribunal de Apelación de París ha obligado está pasada anoche a reanudar los cuidados a Visel Lambert que se le enfermo terminal que lleva una década en estado vegetativo y que esa convertido bueno pues en el símbolo de la lucha por la muerte digna en ese país en Francia ayer mismo los médicos le habían retirado la las sondas que lo alimentan y lo mantienen de momento hidratado pero a última hora la justicia Un tribunal ordenó parar los del alimentarlo One un caso que divide a la familia pero también a toda la opinión pública francesa corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 27:36 hola buenas tardes oye lo primero en que se ha basado esta

Voz 0313 27:39 última decisión de anoche que esto fue un poco un poquito sorpresa no

Voz 30 27:43 bueno

Voz 0390 27:43 adiós lo esperaba porque hasta la Corte Europea de Derechos Humanos había avalado la decisión colegiada de médicos y tribunales para interrumpir los cuidados que se han convertido dice la familia partidaria de la muerte digna en un ensañamiento terapéutico es la quinta vez que se reanuda Carles la hidratación y se suspende la sedación que es lo previsto en la ley ayudar a morir en dignidad y paz los padres y otros familiares habían agotado todas las vías judiciales pero por sorpresa este tribunal poco antes de la medianoche admitió una pausa de seis meses para que el Comité Internacional de Derechos de personas discapacitadas de la ONU pueda estudiar en profundidad el caso recurrieron a él los padres muchos juristas está noise muy sorprendidos de que un comité pueda modificar lo que los tribunales más altos europeos han avalado además el informe que emita el comité no será vinculante pero ha conseguido primar sobre los derechos del paciente

Voz 0313 28:39 Fernando Marín buenas tardes

Voz 30 28:41 hola buenas tardes Fernando Marín ex presidente de las

Voz 0313 28:43 el derecho a morir dignamente de Madrid hemos comentado con él este asunto más en ocasión aquí en La Ventana bueno lo que está ocurriendo con Vincent Lambert que que te sugiere que que que te traerá cabeza Fernando

Voz 30 28:56 por eso es un espectáculo lamentable no la verdad es que el pobre se has tenido la mala suerte de tener muy fundamentalistas todo me para mí esposa me estadistas y ellos pues tienen el apoyo que eso que está hoy sobre todo esto todos los tribunales y la verdad es que este chico que bueno probablemente sufra porque está en estado vegetativo y tiene está probablemente más muerto que vivo pues no se puede respetar su voluntad de que y su mujer que su tutora porque continuamente están poniendo trabas en un tribunal no estoy así llevamos ya seis años es algo realmente la habitables

Voz 0313 29:33 Dick que pasaría Fernando en España con un caso similar en el que la esposa del paciente los médicos recomienden dejar morir al al enfermo y los padres no sé que pasaría aquí hay algún

Voz 30 29:43 no aquí no aquí no para esperaría por eso a veces una compañera francesa es la asociación que dice que tenemos idealizada Francia en este sentido no Estado laico a pesar de nuestro pasado este de España no pasaría porque el paciente bueno sí dejan claro que lo dio dicho es del paciente es verdad que los médicos tienen la obligación de mantener la vida pero se refiere a casos de

Voz 21 30:11 en este caso

Voz 30 30:13 ya está bastante claro es un hecho es una certeza que su situación es irreversible y que nunca va a despertar

Voz 0313 30:20 hay por porque en Francia Carmen la ley prohíbe expresamente la eutanasia al menos a día de hoy no

Voz 0390 30:24 bueno se llama ley sobre el final de la vida prohibe expresamente la eutanasia o el suicidio asistido pero prevé que en una situación en la que no hay esperanza de recuperación que la prolongación de la vida es un caso de obstinación salvo voluntad contraria del paciente pues se puedan suspender los tratamientos entre ellos la alimentación e hidratación artificial que lo mantiene con vida ahí está previsto también una sedación prolongada para evitar el sufrimiento y es lo que comenzó ayer por Ilham cierto la decisión médica debe ser colegiada y así fue todo la la la profesión médica que le ha tratado ha estado de acuerdo desde hace

Voz 21 31:03 muchos años no es que el matrimonio homosexual no sorprendió la presencia del catolicismo activo en la laica Francia no imagen que te no

Voz 30 31:10 sí sí hombre hay que aclarar aquel que no es su caso es decir en caso de muerte voluntaria

Voz 0313 31:16 sí sí sí está muy bien decir eso

Voz 30 31:18 mira sí pero no hay que ponerle una inyección de Calvin se estaba morir y esto compila

Voz 21 31:24 claro

Voz 30 31:27 mira a un ser vivo que con sus testimonios que están absolutamente acreditados no hubiera querido estar al día

Voz 21 31:35 hay una cosa Fernando está claro que que en España podría haber una sensibilidad más progresista que se acentuará seguramente esta legislatura con los proyectos del Gobierno sin embargo luego en esta necesidad que vosotros es siempre un testamento vital supongo que hay muy pocos españoles que sean este testamento vital cómo explicas este contraste

Voz 30 31:51 la negligencia de las comunidades autónomas eso ha sido transferido Vila hombre es autónomas por ejemplo Navarra País Vasco y Cataluña pues tiene más de diez por mil ciento sin embargo Madrid con un cuatro por ciento por qué porque hay comunidades o Extremadura ahí Murcia que están a la cola porque no han hecho nada por promover es proteste lo tienen que poner fácil porque la gente no piensa en la muerte como una cosa cotidiana

Voz 1620 32:15 Méndez

Voz 30 32:17 hacer que nuestro crítico de que va a ser él

Voz 0313 32:20 muy bien Fernando Marín muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana como siempre

Voz 30 32:24 un abrazo Carmen Vela Corresponsal compañero no

Voz 0313 32:27 estás contando a ver cómo termina esto

Voz 14 38:02 en La Ventana con Carles Francino

Voz 19 38:20 y al

Voz 0313 39:08 Bolton veintidós minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias a esta hora estamos todavía intentando digerir del todo lo que ha sido la sesión constitutiva de las Cortes Generales con muchos atractivos con algún momento de pesadez por la repetición de las votaciones esas cosas con un paisaje nuevo algo que ya se inauguró hace cuatro años en la anterior legislatura con colores con camisetas con camisa sin chaqueta con gestos inesperados o no conocidos hasta ahora formulas de acatamiento de la Constitución bueno pues de lo más diverso ya en mitad este panorama incluso antes de que se produjera la votación esta mañana en la antena de la SER en Hoy por hoy un mini rifi rafe entre dos contertulias de Pepa Bueno entre Esther Palomera y Lucía Méndez a propósito de la edad y la validez de una diputado muy joven de Esquerra Republicana que se llama Marta el Rosique tiene veintitrés años está capacitada sí o no

Voz 16 40:02 yo creo que a los veintitrés años seguramente ser diputado ese excesivo no se tiene la madurez política

Voz 44 40:12 con ellos los cuarenta tampoco la tiene a decir que hemos visto pasar por allí de todo hoy por su orden

Voz 0313 40:17 sí hemos hecho insisto yo creo que a los veintitrés años pues es muy joven para ser diputado en mi opinión es una opinión sobre esa opinión construye su polémica hoy Isaías Lafuente

Voz 46 40:31 polémica la función

Voz 0827 40:34 pues yo esta mañana se ha abierto la nueva legislatura ahí conforme a su liturgia ha presidido el arranque de la sesión el diputado más veterano junto a las dos parlamentarias más jóvenes la de menor edad esta mujer Marta Rosique que tiene sólo veintitrés años en el Hoy por hoy hemos escuchado esa conversación entre Lucía Méndez y Esther Palomera Lucía que ha dicho que es este sí hubo ser diputada esa edad Esther Palomera que discrepaba la verdad es que con la ley en la mano no hay ninguna polémica porque salvo algunos ciudadanos sin elegibles por sus cargos o por su situación penal cualquier español mayor de dieciocho años puede ser elegido para cualquier cargo representativo bueno incluso puede ser presidente cosa que no sucede en otros países por ejemplo en América en donde muchos países se reclama tener más de treinta XXXV años para ser presidente podía plantearse si los requisitos aquí en España son demasiado escuetos pero me temo que revisarlos sería un campo de minas porque podría podría dar lugar a la injusticia de estás sometido a ti todos los deberes y carecer de ese derecho fundamental concreto también a discriminaciones inconstitucionales por razón de edad cerrando el paso al muy joven mientras se abren las puertas al venerable jubilado y finalmente a situaciones paradójicas que señalaba Esther Palomera que podrían dejar fuera del hemiciclo aún joven preparado y Maduro mientras ocupan escaños otros que a pesar de de de su edad y lo vemos a diario maniquí están preparación y actitudes límite

Voz 41 42:01 sí

Voz 2 42:04 Ángels Barceló que merece

Voz 0313 42:06 la Ventana cómo estás buenas tardes viste que hacía eso sí con la cabeza en que estas tú en que si en que no en que depende

Voz 44 42:12 persona veintitrés años suficientemente maduros

Voz 0313 42:15 tras ser diputado estoy ahí con Palomera

Voz 44 42:17 bueno yo tú no dices ningún nombre digo Isabel Díaz Ayuso suficientemente madura como para ser presidenta de la Comunidad de Madrid sale elegida por ejemplo es decir que la edad no tiene nada que ver veintitrés años herido

Voz 0313 42:27 duro para ser diputado y tú lo eres para producirla

Voz 44 42:30 la Ventana o para producir hora25 o para voto

Voz 0313 42:32 para otros o para otros sean los vamos a hacer una cosa vamos a rebajar un poquito más el límite de edad no no no con diputados diputadas electos en un hablo de eso pero resulta que esta mañana ha venido de Córdoba invitado por una diputada de Podemos a asistir a la sesión constitutiva de las Cortes abren un chaval de quince años que estudia cuarto de la ESO que yo supongo espero y deseo que tenga permiso para ver para ver choperas que se llama Fabio Esmeralda Fabio buenas tardes amigo cómo estás bienvenido

Voz 22 42:59 muy bien si es extraditado de esta mañana ahí me han parecido ha tenido su momento alto un momento bajo

Voz 0313 43:04 a ver cuáles han sido a tu juicio los altos y los bajos

Voz 22 43:07 los bajos yo creo que está claro el se abuchea lo independentista para mí sobraba porque libertad de expresión en libertad de prisión libertad presión en la calle en el Congreso en cualquier ámbito de la vida aquí mismo incluso yo dando mi opinión

Voz 0313 43:20 desde prisión tiene caben todos oye tú has venido hoy a la sesión constitutiva de las Cortes qué te interesa la política porque hay que hacer un trabajo para el Instituto por algo en concreto porque has venido

Voz 22 43:31 por mero interés vaya a mí la política desde hace un año y medio empezó a interesa

Voz 1620 43:36 sí porque yo creo que la política

Voz 22 43:38 es algo que realmente cambia cosas no cosa que hablan ella en el Congreso sino cosa de tu día a día tener un juicio personal acerca de día

Voz 21 43:45 en todo ámbito te puede llevar a debatir

Voz 22 43:48 muchas personas y en contra el nuevo punto de opinión sobre todo yo me empecé a interesar por la política cuando en el colegio encuentras a personas que no comparte tu ideología pero a pesar de ello quiere debatir con él y a ver si puede cambiar de opinión o no simplemente dale tu opinión y que la conozca

Voz 0313 44:03 la gente con la que comparte perdona Matías con la que comparte sede Cole Instituto has tenido oportunidad de debatir ideas reproducido algo una situación como la de esta mañana en el Congreso de carga entre abucheos de ser reproduce no eso no no no no es patrimonio de los Politico ha precisado

Voz 22 44:18 piensan de manera distinta el choque inédito

Voz 0313 44:21 sí bueno pero choque eso puede gestionar de muchas maneras lo que pregunto sí sabe si las podido subsanar bien digamos no hoy por qué por qué te interesa la política hace un año ocurrió algo en concreto de censura a las últimas elecciones algún programa de televisión o de radio algo

Voz 22 44:39 le digo no no te interesa por la política o lo que mima pasado personalmente no te interesa la política por lo que la tele sino por lo que tu día a día está sintiendo alrededor y esa manera de opinión si esa opinión tuya personal y esa forma de hacer las cosas la dicen otra personas que pueden cambiar cosas mucho más grande cuando dice esto sirve para algo me bien informar porque aquí hay futur

Voz 0313 45:03 pero tú por ejemplo en casas mamado mucho la política o bienes de un ámbito donde se hable mucho de esto o no

Voz 22 45:08 no no de mi padre personalmente lo no en mi familia no interesa la política la verdad y de hecho el populismo con la muy bien no sé si si tiene a alguien que te dice cosa que te gusta y lo votan

Voz 21 45:24 no yo creo que es mucho Fabiola

Voz 0313 45:26 tal es simple años el diputado Fabio

Voz 21 45:29 sí es muy diferente para plantearle si es apta Marta Rosique con veintitrés años para ser diputada planteándolo a nosotros que casi doblaba la edad de Marta Rossi que que si se les pregunta directamente a Fabio no pero yo no quería decirles Fabio te quedan casi tres años para votar al tú te verías con coraje de hacerlo ya de votar ya hay de no desentonar de los votantes mayores que decidimos quién de quién no vota bueno

Voz 22 45:50 esto puede llevar a debate no porque sí

Voz 1620 45:54 el diputado a lo dieciocho está bien votara dieciocho

Voz 22 45:56 está bien ante no sé porque de hecho a la a la adolescente la política algo que no le interesa y que lo que su padre dígame lo que van a hacer así que yo creo que no

Voz 21 46:08 pero tú se puede ir a votar el domingo tendrías claro a quién votar a quién fuera lo lo tendría claro si no pues ese es un paso un primer paso importante es el hecho de que el voto del del adolescente lo decían los padres es el mismo cerebro argumento que se hizo para postergar el voto a las mujeres en confesor iba a ser quién iba a decir

Voz 0827 46:24 sí pero ahora de la mujer no se pasaba en este caso le Fabio Se pasa en tres años alejado de la mujer era para toda la vida Fabio sería esperar solamente dos años y medio

Voz 0313 46:33 oye tú tienes ganas de has pensado te ronda por la cabeza dedicarte a la actividad política en el futuro

Voz 1620 46:39 sí la verdad es que sí quiero que os aludes

Voz 0313 46:42 esa nuestro siguiente invitado vamos que les escuche se que con él si te apetece mucho mayor que tú en un pueblo de Zamora que se llama Villalaín que tiene menos de trescientos habitantes hay un chaval llegó un chaval con todas las de la ley tiene diecinueve años en fin quién los pillara que aspira a ser el nuevo alcalde del pueblo no se presenta bajo las siglas del Partido Popular se define como responsable joven con sentido el civismo votó por primera vez en las generales últimas el el veintiocho de abril compite con la actual alcaldesa que lleva treinta y dos años en el Gobierno primero con el Partido Socialista Irujo con ahora decide es uno de los candidatos sino el que más joven de toda España Juan Del Canto buenas tardes buenas tardes qué tal Juani ha salido de clase además para tender no

Voz 30 47:22 sí de tener que salir de la Academia

Voz 0313 47:25 bueno ya lo siento ya de inglés pero a ver para ser político de España no hace falta bueno bueno bueno si salgo ganando Juan pollo estás terminando segundo Bachillerato porqué la política cuéntanos los motivos Juan que está escuchando este atentamente Fabio eh

Voz 30 47:47 pues yo me he visto obligado a meterme en la política sino un poco del pueblo por el abandono que sufría Mi pueblo y sufríamos los vecinos que no nos lo merecemos tenemos porque estar aquí esperando a que alguien de fuera venga a solucionar los problemas Si viene que tampoco sabemos y yo creo que bien del pueblo tenía que dar un paso adelante y el equipo del PP de Villalón creo yo que yo era una buena opción confiaron en mí y en eso estamos

Voz 0313 48:10 qué qué qué problemas más serios son más graves tiene Villa el afán

Voz 30 48:14 pues el abandono de de los servicios básicos como pues una tienda de comestibles te hemos perdido no tenemos no tenemos las eso hay que tener con la gente mayor que no puede tener menos facilidades que nosotros lúpulo que está muy cerca de moda y es cierto que tardamos quince minutos en llegar a la capital pero una persona mayor no más fáciles que los fondos para conseguir un medio para allí ir a la hora que me interese

Voz 0313 48:37 oye que media de edad tienen los compañeros y compañeras que te acompañan en la en la lista electoral Juan

Voz 30 48:44 pues la mayoría son menores de treinta años tenemos creo que son tres personas de la lista que son mayores de treinta

Voz 44 48:51 piden una cosa por qué crees que te han elegido a ti que crees que ellos han pensado que tú eres la persona idónea

Voz 30 48:57 porque yo creo que como siempre tenía buena relación con todos los vecinos que no se piensen lo que pienso yo me llevo bien con todos los vecinos he tenido una relación con toda la gente sido siempre responsable no he tenido nunca ningún nunca he creado vamos a mi alrededor en el pueblo yo creo que podría la gente confiar en mí

Voz 1620 49:19 es una persona de consenso hay entonces no

Voz 0313 49:21 sí hay hay una cosa Juan antes antes

Voz 21 49:24 el partido el partido político era para toda la vida pero eso ha cambió en dos mil quince incluso tú alcaldesas un ejemplo porque era el PSOE y ha cambiado de partido tú tienes un partido de reserva por si se desinfla al PP y tienes que también que evolucionan un poco políticamente

Voz 30 49:37 no sé no me lo he planteado yo creo que no no sé yo no le veo al PP posibilidades desaparece

Voz 22 49:43 Deep tiene una cosa quiere del PP

Voz 30 49:46 porque es un partido que yo voy yo hizo siempre con sus ideales en el entorno familiar también hemos sido de los partidos un partido que nunca se ha alejado de mi pueblo incluso cuando no teníamos cuando años atrás que no hemos acabado más

Voz 0313 50:01 siete

Voz 30 50:02 el PP siempre estaba ahí para ayudarnos echamos una mano a mí conmigo se han portado muy bien ahora para hacer la candidatura para todos lo que les he pedido me han tratado como si fuera un ayuntamiento de tres mil personas

Voz 0313 50:12 mira que Fabio quiere preguntarte algo ten

Voz 22 50:14 a una pregunta que ha leído lo programa electoral del resto de los partido ante de afiliados del PP

Voz 30 50:21 sí me he leído algunos todavía no estoy afiliado al PP por no

Voz 0313 50:26 no eres independiente como independientes oye lo que dicen las encuestas no

Voz 0827 50:37 pero Juan quién es el Tezanos del pueblo es decir tú eres el candidato ideal porque las bien con todos quién es el que tiene el olfato para decir va a ganar este

Voz 30 50:46 sí tenemos no empezando pero no sé yo

Voz 0313 50:49 el bar es es el de esa encuesta pueden pegar

Voz 30 50:56 un patinazo por eso yo no

Voz 0313 50:58 Juan y cuáles son tus tus compromisos tus cuscús promesas para que la gente te voten sea porque tienen que votar Teatinos la alcaldesa que tiene ya más experiencia