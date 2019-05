La Ventana (21/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias vamos a acercarnos hasta ahora Londres porque Theresa May

Voz 1709 00:10 acaba de desgranar las líneas generales de un no

Voz 0313 00:13 no hubo acuerdo sobre el Brexit que quiere someter a votación en julio ya hay alguna novedad interesante corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 00:20 buenas tardes Theresa May ha presentado una nueva lista de compromisos para tratar que los diputados en cuarta votación aprueben el acuerdo de salida de la Unión Europea el Parlamento podrá decidir si el país debe o no estar en la Unión Aduanera un área más difícil ha dicho el área más difícil ha dicho made del acuerdo su plan incluye una unión aduanera temporal el proyecto de ley también ofrece que los diputados decidan si quieren o no un segundo referéndum ella ha repetido que se opone

Voz 1709 00:47 lo ha reconocido que hay diputados que lo quieren así

Voz 0809 00:51 no esto es francés

Voz 0273 00:54 reconozco que hay opiniones fuertes genuina sinceras en la Cámara de los Comunes en este asunto que es importante el Gobierno va a incluir en la Ley de retirada en la introducción el celebrar un segundo referéndum y tendría que tener lugar antes de la ley de retirada sea ratificada made deja pues en manos de los diputados la posibilidad de un segundo referéndum si apoyan ese acuerdo que mañana va a ser discutido en el Parlamento votado en junio

Voz 1709 01:19 más noticias todo blanco el Ministerio de Interior ordenó

Voz 0313 01:22 que en los casos de violencia machista en que las víctimas sean mujeres extranjeras en situación irregular se deje constancia los atestados por evitar su expulsión

Voz 0259 01:30 se trata de garantizar así la protección de la víctima por primera vez se van a conectar las bases de datos de las denuncias de violencia de género y las de extranjería para evitar que por error se eche de España a una mujer maltratada sin papeles para suspender inmediatamente el expediente de expulsión o que en su caso no inicie hasta que termine el proceso penal además la policía estará obligada a informar a la víctima de su derecho a solicitar el permiso de residencia de trabajo a su favor de sus hijos menores o con discapacidad es una medida recogida en el Pacto de Estado impulsada también por la Fiscalía y es la tercera instrucción de Interior este año para mejorar la respuesta en la lucha contra la violencia machista

Voz 1709 02:07 los mercados han dado hoy una tregua ser recuperados los nueve mil doscientos puntos Rafa brutal con

Voz 2 02:12 la subida de un cero coma cuatro por ciento alineada con el resto de las

Voz 0313 02:15 cosas europeas que también han ganado unas décimas y con Estados Unidos

Voz 2 02:18 donde en estos momentos el Dow Jones sube un cero coma

Voz 0313 02:20 cinco por ciento liderando las tecnológicas Apple o Intel que ganan un dos por ciento

Voz 1709 02:25 también con información del deporte Jesús Gallego DC

Voz 0919 02:28 me etapa del Giro de Italia ha terminado la etapa al esprint la victoria ha sido para el francés Arnaud de Mer ha habido una caída masiva en el último kilómetro que no ha afectado de manera grave a ningún corredor no hay cambios en la general el Espanyol que está más arriba sigue siendo José Joaquín Rojas en el cuarto puesto recordemos que hoy baloncesto partido aplazado en su día por la participación del Real Madrid en la Final Four a las nueve

Voz 0464 02:50 Madrid Valencia los blancos tiene que ganar para mantener la primera plaza del torneo regular con el deporte hemos llegado a las seis y tres minutos las cinco y tres en Canarias

Voz 0464 03:03 en Cobeña la Guardia Civil investiga un enganche ilegal de agua potable en la piscina del polideportivo municipal los agentes del Seprona han iniciado una investigación a partir de la denuncia

Voz 3 03:13 el concejal de Izquierda Unida que detectó preso

Voz 0464 03:15 estas irregularidades en los gastos del gobierno municipal del Partido Popular en este polideportivo durante el año dos mil dieciocho el edil Juan Luis Fernández asegura que a pesar de que en los últimos tres presupuestos Se destinaron diez mil euros para pagar el consumo de agua no existen facturas y ni siquiera hay instalado un contador

Voz 4 03:33 eh

Voz 5 03:33 a en las labores de control pues excepto un gasto excesivo de agua creando documentos habló con los compañeros con concejales aquí llego a la conclusión de que no hay cuánta agua en dos mil dieciocho a finales de dos mil dieciocho se pregunta en el pleno que que sí se ha pasado alguna factura dice el alcalde que no que no hay factura entonces yo creo que esto es un fraude es un fraude al pueblo de Cobeña al canal

Voz 0464 04:05 en la capital la alcaldesa Manuela Carmena quiere que el chip de los perros incluya información de su ADN para identificar los excrementos que no son recogidos por sus dueños en la calles una propuesta además Madrid que recupera porque Carmena ya anunció en dos mil dieciocho y explica que esta medida se implanta haría desde la Concejalía de protección animal que pretende crear si revalida la Alcaldía

Voz 1410 04:26 el elemento que identifican el chip que identifica una mascota hacer figurar el ADN para que después al recoger los excrementos de poder a saber de qué mascota pertenecían no sé no estamos muy seguros de que haya dado mucho resultado pero lo vamos a intentar

Voz 0464 04:44 tarde soleada en parte de la región tenemos veinticuatro grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1709 05:15 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 0313 05:18 en La Ventana a siete las seis en Canarias aquí en la Ser Cadena SER

Voz 0313 09:47 son las seis y casi diez minutos de la tarde a las cinco en Canarias España es desde hace bastantes años Un país de referencia en la defensa de los derechos de las personas homosexuales es verdad que en la calle en la vida cotidiana sigue habiendo episodios de homofobia hay resistencia por parte de los sectores más carcas ya está la campaña de Vox para sacar el orgullo de centro de Madrid por ejemplo pero bueno yo creo que podemos estar bastante satisfechos hoy por ejemplo que un político hable abiertamente de su orientación sexual que salga del armario pues no es ninguna novedad pero hace tiempo hace años en Estados Unidos alguien tuvo que dar el primer paso y la verdad es que le costó muy caro

Voz 21 10:37 no

Voz 1626 10:44 y por si el obispo de Alcalá no nos está oyendo que alguien le avise que esto le va a encantar hace treinta años el veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y nueve se conoció la sentencia del hombre que acribilló a balazos a Harvey Milk concejal homosexual del Ayuntamiento de San Francisco lo asesinó otro concejal muy católico dicho porel le y muy machote eso le veía que se pasaba la vida de mitin en mitin clamando contra los desviados sociales con la música de rock y como fondo la sentencia por asesinar al concejal mil y al alcalde de San Francisco porque también asesinó al alcalde fue durísimo siete años de cárcel se consideró como atenuante que la depresión del acusado se vio agravada por exceso de comida basura y azúcares que como se queja

Voz 23 11:35 estoy aquí nada más eh son fuese broma pues de Teo

Voz 1626 11:57 Hardy mil que fue el primer homosexual en alcanzar un cargo político en Estados Unidos diciendo

Voz 16 12:02 soy homosexual algún problema

Voz 1626 12:05 pues sí muchos hasta de sus colegas a quienes no les gustó que mil saltara por su cuenta la política en aquellos años setenta las organizaciones gays de San Francisco preferían moverse discretamente dentro de los partidos liberales Harvey mil era un político con labia muy currante utilizaba las mismas energías en la lucha contra la discriminación sexual como en defender que en tal calle de la ciudad hubiera que poner una señal de stop Lucho contra campañas de grupos cristianos que hicieron oir en toda América el lema Salvar a nuestros hijos argumentando que como los homosexuales no se pueden reproducir reclutan hace falta tener la mente sucia aunque resultó que sí culta que tenían razón que había que salvar los pero no de los gays en dos mil dieciocho se hicieron públicos en San Francisco los nombres de doscientos sesenta y cinco curas pederastas Harry mil también frenó una ley californiana que pretendía impedir a los homosexuales dedicarse a la enseñanza hizo tanto en tan poco tiempo que sabía que se estaba jugando el pescuezo en noviembre del setenta y ocho Un concejal de extrema derecha acribilló al alcalde y Amit pero los psiquiatras dijeron en el juicio que se pobre asesino tenía sus facultades mermadas por culpa de tanta comida basura y el exceso de azúcar poco después se conoció una grabación que había dejado Harbin Si una bala entra en mi cerebro dejad que es avala rompa las puertas de todos los armarios seguro que el obispo de Alcalá conocían muchos profetas pero para profeta gay igual el concejal Harvey Milk

Voz 23 14:00 se te ve de

Voz 0313 14:05 cerca de quién había avisado el obispo de Alcalá e hicieron no pasa nada hay poder recuperar a Nieves Concostrina en la web de la Cadena SER porque esto de la radio también avanzado lo suyo lo de la iglesia eso ya es otra cosa Saura y ahora

Voz 13 14:18 de esto no ha ocurrido nunca tiempo Herodes

Voz 24 14:24 un comité de bienvenida déjate barba

Voz 13 14:26 éxito Franco y cargados la monarquía

Voz 24 14:28 me cachondos no parece

Voz 25 14:32 en el choque de una ola de aire siberiano

Voz 8 14:34 por el este colocó rasca que penetra

Voz 25 14:37 desde el Atlántico nuevos

Voz 8 14:39 me encanta a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0313 14:57 teniendo una ventana de la tele María buenas tardes está teniendo una ventana de la tele estando en la semana que estamos hombre no queda más remedio pero no queda más remedio

Voz 13 15:10 no

Voz 0313 15:14 a debatir discutir sobre el final de Juego de Tronos

Voz 26 15:22 pero lo que tiene Pedro no siempre es así siempre sorprende

Voz 27 15:24 creo que Sierra como debe ser

Voz 1709 15:27 sentido de siguiendo

Voz 28 15:30 hacia muy bien de todo si estamos satisfechos nos ha gustado mustio satisfecha yo he salido contento aunque sé que mucha gente no pero que muy difícil contentar a toda la gente

Voz 26 15:39 Martínez con no soy esos curso pero yo creo que en general bien sus buenos detalles dentro

Voz 4 15:46 eh cómo ha ido

Voz 0313 15:49 sus derechos

Voz 29 15:51 bueno a mí no me gusta mucho el final pero ya meses

Voz 26 15:53 a mí me esperaba que no me iba a gustar componen toda la historia todo tiene sentido que pase eso no estoy de acuerdo pero si tiene sentido que parece totalmente lo que ha pasado

Voz 0313 16:08 quién quiera evitarse spoiler vamos

Voz 1709 16:10 pero aquí apaga la radio vayan pero ya han pasado cuarenta y ocho horas ya está bien ya vale vale ya podemos hablar ya que se sepa que si debemos hablar estamos discutiendo sino nos gusta

Voz 0313 16:19 mucho poco o nada el final de Juego de tronos con quién debatirlo pues con mucha gente pero dos echó mano de lo más próximo a ver alguien en la SER Yago de Vega compañero buenas tardes tumor hace

Voz 1709 16:29 el incidente ha como cuando una final de la Champions

Voz 0313 16:32 en fin Londres las elecciones también tal fuera de juego o no una porra pasan una porra

Voz 1709 16:36 no no me lo podía apropiar la idea pero me llegó de unos colegas pero es una es una idea es una hermosa hemos ganado la porra Matti una sola persona

Voz 16 16:47 sí yo no las sabe la clave es que es la única que acertó quién se iba a llevar el pleno al trono pleno no tampoco tampoco

Voz 1709 16:58 existe rendidos dieron como acercó más a la zona pero muy

Voz 1991 17:03 n Generale porque son catorce secunda quiniela normal catorce acertó once de los catorce y el pleno dieciséis diecisiete así que muy

Voz 1268 17:10 pues lástima que no haya apostado a otra

Voz 1709 17:12 que el del resto de iba a decir de frikis seguido por mi me incluyo yo estoy ha quedado Iturriaga como no podía ser Estado Ignacio seguido todas las te

Voz 0313 17:23 moradas también entradas de personas de todos los secretos

Voz 1709 17:25 has visto las botellas de plástico y el vaso de estar Baksi todo

Voz 4 17:28 ella estaba llama ya había leído los libros antes

Voz 1709 17:31 a mí ya han salido los libros aquí o no

Voz 16 17:35 pero los libros no terminaban no no no no

Voz 1709 17:38 cuando empezó la serie tengan cuatro sí

Voz 16 17:40 el Estado puede haber se supone que

Voz 4 17:43 si faltaba todos los más Crimea tanto hay gente no bueno yo para mí yo creo que va a morir antes el autor

Voz 0313 17:49 que no te envidio terminado uno de los dos

Voz 30 17:53 sí es verdad ha dicho que que que no va a ser la gente yo creo que espera sobre todo a la que no le ha gustado el final espera un final alternativo él ya ha dicho que no va a ser muy diferente al igual que tampoco es todo mucha sirena diferente

Voz 4 18:06 por como ha ido el libro para estar en Bran que yo creo que él no acabará siendo el que se siente en el Trono de Hierro que siguen los libros

Voz 1709 18:13 que esto es un

Voz 16 18:17 pero entonces igual no voy a leer el libro

Voz 4 18:21 sí que creo que Tenerife volverá loca ahí sí que creo que va a ser parecido estará mucho mejor construido que las series con mucha más coherencia hay bien explica

Voz 0313 18:29 Justo ahora sería el final

Voz 4 18:31 van me vale pero vamos ha construido parece muy vago con bastante poca coherencia para con pero el final dices cómo está

Voz 1709 18:39 estoy al final de la otro

Voz 4 18:41 venga como ha llegado a la conclusión no me parece mal pero el como sea llegado me parece que ha sido muy vago con bastantes errores de coherencia con todo lo que es sexto en la serie que ha sido por precipitación de queremos acabarla ya que tú eres de los que han firmado ya para que se haga una revisión de la octava temporada

Voz 1709 18:59 mucha mucha Page poca chicha no pero esta temporada hasta ve mero capítulos sobre una libertad convierte genocida así de repente empalmando porque que la quiere la Mata en aras de común esas otra ficha hay que todo padre quería tener y luego

Voz 1991 19:17 los tres últimos capítulo han puesto como la mala malísima que cuando dicen que ese joda que era la mala la sal han puesto de la buena la liberadora la rompedora de cadenas y en la última temporada se lo cargan y esta es que no era tan buena ha cambiado radicalmente

Voz 4 19:30 es cierto que si bien han ido planteando o plantando semillas sobre este Ojo que es muy fría tiene un gusto por quemar gente lo que pasa es que con una temporada más como tenía planteado HBO puedes empezar a ver cómo esa psicología Así empieza a volver loca como su padre y que al final digas Alba

Voz 1709 19:47 no pero hay una frase de área cuando se va ellas después en con John Nieve dice ser reconocer a un asesino

Voz 16 19:53 no hay Taylor Tyrone explica cuando cuando yo no

Voz 30 19:58 sin querer no quiere llegara al final que ya te llegan el explica que esto que no es una cosa de ahora no es que de repente se vuelve loca en en en el capítulo cinco sino que ya estaba apuntaba maneras y de hecho por todos los sitios donde había pasado

Voz 1709 20:12 Dean había hecho otro igual más justificable aún quién autoriza alquiler

Voz 16 20:18 a él se le confiere ganó la porra

Voz 1268 20:23 las role yerros si piensas la series esa yo pensaba que la SER iba a quedar abierta y por eso queda un poquito queda en ese punto de quedar abierta quizás el personaje que podía es quizás encarar el futuro estaba ahí en el en el hermano en el hermano pequeño

Voz 30 20:40 por eso yo apuesto por privan

Voz 1268 20:43 yo creo que él puede representar el futuro después además hemos visto como el todos los personajes han ido desarrollándose durante toda la la trama durante toda la serie pero habrán le queda todavía por desarrollar creo yo

Voz 16 20:57 digo que todo área que apostamos por ahí apostando por abrir

Voz 1268 21:02 ah vale eso yo quiero saber tú hubieras querido amigo

Voz 1709 21:06 al final me parece bien no me parece que es uno de los dos tenía que Paloma exacto toma una opción deja deja

Voz 0313 21:13 esto deja puertas en este caso ventanas abiertas

Voz 1709 21:16 de algunos personajes y hay una frase deberán cuando le dicen y el dragón lo han visto volar por Rosell donde tal vez le encuentra huella día una serie de cosas falta para

Voz 30 21:27 bajo mi punto de vista para explicar y poder justificar que al final se habrán le faltan setenta y tres escenas anteriores

Voz 1709 21:35 ya que Bran tiene es un es un Guadiana

Voz 16 21:37 bueno pero sí de su sucesor

Voz 1268 21:42 que la guerra entre los estadios la Mister empiezan empieza

Voz 1709 21:45 mire yo creo que tienes

Voz 16 21:48 llama hedor de tiene un cuento de justicia política el redondear nos vamos ocho temporada y yo lo hubiese acabó en la en el capítulo quinto hombre yo hombre tú acabas esta mujer hace lo que hace arrasa con todo uno se acaba con una reina loca

Voz 1709 22:08 empezó la serie con un reloj Jaycee que lo cierras

Voz 16 22:10 para Midi que va porque te por qué va a ser un mundo mejor el Granada gran estilo que es el que está encarcelado manipula Jon Snow

Voz 1709 22:21 luego luego es el que

Voz 1991 22:23 hace que sea Bran el el rey quitando a Sansa que es el Junquera de de la serie

Voz 1709 22:29 es

Voz 16 22:32 es verdad que queda invernal y al margen de los Siete Reinos

Voz 1709 22:35 los es reinos más invernales hecho muchos civiles con Caixa Cataluña o sea que yo creo que los autores posible que estuvieran pensando un poquito más en Irlanda lo digo porque

Voz 16 22:44 hoy que te lo digo por traerlo aquí

Voz 1709 22:47 el labio aquí en directo a las tres de la mañana yo no no yo lo voy a las ocho de la mañana cinco horas más tardes no un unos

Voz 30 22:55 parece que estamos llegando

Voz 1709 22:57 has con la sed dato de audiencia de Estados Unidos que acaba de llegar no más de diez iba dioses espectadores el último capítulo más incluso

Voz 0313 23:06 que que Los Soprano que tenía el récord de de HBO mira más concretamente diez trece millones

Voz 1709 23:13 en Estados Unidos EEUU en España es otra cosa eh España porque España no se publican las audiencias de las plataformas pero en la regulación lo de anoche no son audiencias millonarias ni mi caso y sin embargo estamos hablando a todas horas porque todo aparte

Voz 16 23:29 porque lo mejor hoy nos nos paso nos pasó

Voz 30 23:33 eh al final yo yo la primera a mí esto es que dejar en el final gran parte de la opinión sobre la serie que hay gente que ha estado

Voz 16 23:45 ocho años para que está disfrutando ocho años al final te poco sabedor no estamos en la época o te gusta o te cabrea no te gusta o te disgusta más delgado pero a mí me

Voz 30 23:56 la la gran crítica o lo que realmente no es no es molestar porque oye lo ha pasado también con esta serie está sino ante el poso que me dejó el último capítulo fue de de frialdad no sé yo yo recuerdo dejó yo que ser el señor de los anillos por ejemplo dos anillos

Voz 16 24:13 en la tercera película la última acaba todo media hora antes de acabar la última media hora

Voz 30 24:18 es una despedida de personajes no pero pero tiene emoción te echar una lágrima meta aquí yo estaba viendo no hijo que frío todo no a los hermanos cuando se separan no está mal

Voz 16 24:30 al tampoco

Voz 28 24:32 hasta luego

Voz 30 24:36 no voy tal que aparece Italia acerca allí no se me pareció

Voz 1709 24:40 sí me pareció muy frío y gris que lo es verdad que con lo de la muerte de cantidades con lo hemos avisado

Voz 4 24:50 bueno eso quedó un poco bonito tal pero la muerte

Voz 1709 24:52 son un abrazo de repente está muerta se calle oye mira muerto ni una música mucho

Voz 16 24:56 también se me dice no sé si así narrar no

Voz 1709 24:59 que se cargue el trono sí sí sí claro tiene mucho oye mira querían que esto claro que bien en fin que bien está

Voz 0313 25:06 hemos hablando de todo con absoluta libertad eso es pasar por encima de lo del concepto usted spoiler que le pusimos una no le pusimos un tiempo de cuarenta y ocho horas

Voz 1709 25:14 lo hemos respetado a Javier Salas

Voz 0313 25:17 en el país ayer ya escribía ayer se preguntaba un artículo muy interesante hoy fuera bueno que no hiciesen spoiler no se sabia que Chanquete iba a morir también Javier sala buenas tardes hola qué tal buenas tardes ya sé que Chanquete no sería a lo mejor comparación con con con nacido en la cabeza en que en que en que puede beneficiar que que que que para una serie de películas otra cosa pero que al final

Voz 31 25:45 un ejemplo que que que me ponían muy reciente que es un estudio que se va a publicar ahora es de de gente que está viendo una película escogía a ellos mismos les dan por así decirlo un botón para que les dieran una espoleta porque lo estaban pasando mal hasta que muchas veces para porque se de un impacto emocional ni en este caso a esta serie por ejemplo si estás muy ligado emocionalmente a la Khaleesi qué es lo que ha pasado mucha gente pues de sorpresa pues lo vas a pasar mal lo sabes de antemano pues por lo menos estabas preparando temas haciendo estás haciendo el cuerpo no

Voz 1268 26:15 de todas formas Javier lo que está claro es que el expolio se podía hacer una vez emitida la serie porque siempre no

Voz 1709 26:20 los Saboya no cobre incluso dejar pasar mira tolo lo eh si hay presos si esperaron a la edición de hoy El día siguiente ayer el original es alguna pista se daba hoy los periódicos pero bueno es habla abiertamente de esto de claro como estamos haciendo en este es mayor cuanto dura vuelo cuando luto no Javier no sé me parece que esto es la Les Paul

Voz 0313 26:41 ver

Voz 31 26:42 a ver claro yo no también se hicieron varias encuestas en digamos los Mariola Cubells de EEUU y les preguntaban que si es que hay que ese hacia con esto no la mayoría te decían que ellos tenían que dar a la hora de dar la información sobre un capítulo tendrán que darlo todo no cuando uno se le una la información sobre el partido el Madrid esperas que te digan que la marcado el gol pero vamos que si te metes en esa información te lo va a encontrar es otra cosa es que empieces a tutear o lo pongas en Facebook que digamos que tienen ningún que el impacto va a ser va a ser inesperado

Voz 1268 27:14 claro que aproveche Sauber normal que aprovecha información privilegiada eso sí eso no aquí nos pasa a nosotros vemos cosas antes

Voz 1709 27:22 claro que sí claro pero una vez emitidos pero sí que es cierto que estamos mitificado mucho les sí lo es decir que no estoy de acuerdo hay una máxima yo estoy de acuerdo sí en la en la en la formación de los relatos una cosa es el suspense y otra cosa es el misterio entonces tú puedes jugar al suspense aún sabiendo ya cuál va ser el final no cómo va a llegar desafiantes eso es igual de bueno

Voz 1268 27:41 te me lo recordaba Isaías os acordáis cuando J Francino ha puesto el ejemplo que te permite que nota menos dijeron que lo mataban

Voz 1991 27:49 es lo mismo la crónica que el spoiler porque cuando te están no partidos de algo que ya ha sucedido es antes de que de que suceda dicen en qué va a pasar esto

Voz 0313 27:59 claro pero estén entonces destinamos ayúdenos Javier yo que son muy torpe a define exactamente que hoy spoiler sea spoiler es regalar el final de una película una serie antes de que el público lo haya visto reventadas

Voz 16 28:11 porque claro para cada uno

Voz 31 28:14 es una cosa distinta no número pero cada debería ser para entendernos todos que un colega te diera el el final de una serie cuando él ya la ha podido ver y tú no

Voz 16 28:22 dejar de ser colega

Voz 31 28:27 eso también accionó un estudio en en Brasil sobre esto sobre cómo era la gente que que haces pues les a sus amigos y hay un veinte por ciento de gente que lo hace por maldad

Voz 16 28:34 no

Voz 31 28:37 hay gente gente gente que lo hace a propósito para ver sufrir a sus colegas

Voz 1709 28:41 en cambio hay gente muy comedida como Javier de nos cuenta en Twitter dice ayer un señor que iba a mi lado en el AVE me dijo me pidió permiso por si él podía haber en su Tablet el último capítulo de Tronos sí sí sí

Voz 16 28:55 pero oye en Pasapalabra anuncian a Del Bosque lo anuncian con días

Voz 1709 29:01 que la gente lo has eh

Voz 16 29:04 que lo he claro nubes

Voz 0313 29:06 he visto yo mí me parece mal adelantarlo Si los los y tú lo sabes de Matute y el resto al mundo no pero tú hubieras visto el final si lo hubiera sabido ya era

Voz 1991 29:14 yo te pongo un ejemplo en la temporada tres con la boda roja

Voz 16 29:17 es lo que yo lo voy al día siguiente puso un compañero pobres rock digo como le pasa algo a rock te arrancan la cabeza

Voz 1709 29:26 sigue teniendo a capítulo y les saqué del grupo no

Voz 16 29:29 tras no no la cabeza incluso si es que no colega que

Voz 1709 29:36 ya no hay que tener cuidado si eso usted lo habría visto porque es el último capítulo quiero ver la serie

Voz 16 29:42 pero mira te la bola roja roja eso es eso es una sorpresa eso es quedarte quedarte

Voz 1709 29:49 a mí me encanta me encanta

Voz 0313 29:51 que el libro de la boda roja es una maravilla

Voz 4 29:53 eso sí que es una maravilla pero ese fíjate sí que me parece que lo hicieron muy bien en la serie porque ese momento al que cierran las puertas los músicos empiezan a tocarte la sintonía de los Land Esther ese momento en el que la madre de los estar mira la música reconoce que está pasando por qué estaremos estar aquí son los enemigos eso aunque siendo el libro muy bueno me parece mucho mejor serie ese momento había llevado a la manija del autor ya había sí sí sí a partir de la cuarta temporada así hasta la sexta te diría que siguen los coletazos

Voz 1709 30:25 el insostenible hizo varios billones de los pedía los los

Voz 4 30:29 a partir de la Sexta es cuando HB o dice no oye a queremos seguir hasta la temporada diez ya por nuestra cuenta porque George R Martin se ha desentendido del proyecto no va bastó dijeron no no no trece capítulos más y acabamos todo y es para lo que ha precipitado todo hoy

Voz 1268 30:42 ah claro de formas vida le quedan su Qatar

Voz 32 30:45 luego una obra maestra

Voz 1268 30:48 tal literatura audiovisual y eso es lo con lo que se quedan dais eh ya acabado

Voz 30 30:51 hoy les recomiendo que lo habréis visto seguramente hay creo que la ayuno no sé como se llama el capítulo al descubierto algo así que habla los dos productores llegan

Voz 1709 31:01 pues es que hay otros otros vídeos también

Voz 30 31:04 de de la construcción digamos técnica acceso creo que es bueno maravilloso bueno claro

Voz 1709 31:09 es superficiales la destrucción de de de

Voz 30 31:11 de de la ciudad del del quinto quinto capítulo esta temporada creo que primero grabaron destruida

Voz 16 31:18 luego la cosa no quisiera como más barata y en ese aspecto formidable porque esto

Voz 1268 31:23 será Divine hecha está muy bien pero no solamente en los paisajes en los diálogos en la trama de la serie

Voz 1709 31:30 bueno tiene muchísimo mensaje al que agarrarse sobre el debate político sobre traición sobre alta tiene un montón de sí un ratito vamos a hablar de filosofía y libros sobre la filosofía de juego

Voz 0313 31:47 Sevilla este fin de semana oye más y has ganado con la porra

Voz 16 31:50 pues no te lo puedo decir había hombre que decir dos euros por persona es decir tapanos pagar esto hay pasta si veintiocho euros litro un par de días Desembarco del Rey

Voz 1709 32:11 pues sí tampoco

Voz 16 32:13 en los momentos de mucha gente no habrá mucha gente

Voz 4 32:22 las claves del desenlace capítulo que es donde se decide quién es el Rey esos tarda en España podríamos visitarlo

Voz 1709 32:28 oye que Rubén low cost que Roberta cita

Voz 0313 32:33 en La Ventana de la filosofía que vamos a abrir en unos minutos y el titular de La Ventana de la filosofías Pepe Rubio Pepo buenas tardes hola buenas tardes que es la cara B de todo esto que estamos comentando que es inmensamente mayoritaria que es la gente que no ha visto

Voz 1709 32:46 lo de Tronos no he dicho sí sí totalmente fuera de otro día Marcos decían antenas Marcos casi indie casi indignado que es cuando se

Voz 16 33:00 de yo escuchaba

Voz 0313 33:02 en Hora veinticinco Ángels Barceló que ha mirado y estuvo a punto venir de casi un abrazo me sentía tan

Voz 16 33:07 pero pero de verdad pero pero pero pero si es que no sé es cómo eh nos enfadamos por todos pero es que es que todos nos lo dejó Vol dos que no hay que pesa habéis todas las bajas y lo hemos hecho no desespera

Voz 1709 33:31 no ha con se han sufrido yo estaba a punto de decir deber me di cuenta el último capítulo contarle la verdad pero ya sabes

Voz 0313 33:46 pues en La Ventana ya

Voz 0313 40:12 Pepe Rubio estás más tranquilo ya no os trajín más relajado de Juego de Tronos bueno tenemos ya abierta la ventana de la filosofía la filosofía básicamente son preguntas pero la pregunta que más acosa la propia filosofía suele ser la obvia para qué sirve que una aplicación práctica más allá de la teoría de la palabra Tata que pudo hacer con tanta sabiduría bueno pues hoy vamos a intentar demostrar que la vida la vida hay que pensarlo que todos tenemos además una forma de pensarlo y que si alguna vez nos cuesta los filósofos nos pueden ayudar es la filosofía práctica osea ir al filósofo como vamos al médico o al psicólogo o incluso al asesor fiscal y eso no es algo nuevo aunque sí que se perdió durante muchos siglos pues iba

Voz 43 40:56 la filosofía en su origen e era muy práctica las grandes escuelas clásicas de Grecia y Roma pedí patos que viene del griego Peri Patín pasear era la Escuela de Aristóteles donde el maestro reflexionaba asesoraba su discípulos los pery patético parece un insulto pero no lo es lo hacía paseando

Voz 44 41:12 tenía mirando las castañas de los árboles como rezaban por la cera o en las hormigas que cruzaban la calle el modo en que una hoja proyectaba su sombra sobre un tronco las necesito los pequeños detalles son el reflejo de cada uno de nosotros es lo que echo de menos constante

Voz 45 41:37 no hubo confirmación pequeño detalle la búsqueda del equilibrio entre el cuerpo y el alma que buscaban los Epi curiosos el sosiego la vida feliz en el jardín que es lo que buscamos los sillones de la ateniense Epi curo de Samos en su escuela La Roja que quedar

Voz 8 41:53 en el País de las Maravillas seña de hasta dónde llega la madriguera de comer

Voz 13 42:09 y luego está la escuela estoica que tuvo su origen en el griego Zenón de sitio y que tuvo su momento de máximo esplendor en Roma con Epic te todo origen esclavo Séneca

Voz 1709 42:18 el marco abril de recortar

Voz 13 42:21 el filósofo bueno más bien del Emperador volvió a su identidad

Voz 1 42:31 una vez hubo un sueño llamado Roma sólo podías su su pacto

Voz 13 42:49 no sabía sufrir las cosas sino la idea que tenemos de ellas la cita es del estoico epíteto la vida es el dominio el control de las cosas y pasiones que te Pertur

Voz 1709 42:59 suban alcanzar la felicidad prescindiendo de

Voz 13 43:02 material era y es la visión estoica pero el cristianismo acabó con este poderío práctico de la filosofía el emperador Justiniano se cargó todas las escuelas y casi hasta ahora

Voz 43 43:21 hasta ahora que la filosofía ha estado llena de conceptos teórico durante siglos pero hace unas décadas de los ochenta el filósofo alemán GER AGE en Bach recupera la filosofía práctica quiénes este pensador nos lo cuenta Carmen Viñas nuestra corresponsal en Berlín

Voz 0391 43:37 doctor por la Universidad de quise ver Age Se doctoró con una tesis sobre el auto realización sobre las ganas y la necesidad del ser humano su pensamiento está fuertemente influido por el idealismo alemán cuyo máximo exponente es Enmanuel Kant resumiendo mucho podría decirse que para el idealismo la existencia varía según como sea percibida por la mente del individuo agenda fundó la primera Asociación Mundial de consultoría filosófica que pocos años después en mil novecientos ochenta y dos Se convirtió en la Sociedad Internacional de Filosofía practica una disciplina que pretende dar orientación filosófica para la vida y que muchos buscan como alternativa las psicoterapias

Voz 47 44:16 sí desdice vacíos

Voz 0391 44:19 en la filosofía práctica Se trata de ver a los otros de nuevo primero viéndose a uno mismo establecer esa comparación de forma simbólica para lograr tal cosa no se trata de aclarar que pensamos de los demás sino de aclarar como los demás piensan de nosotros Ése es el trabajo intelectual

Voz 20 44:36 en su escrito algún día

Voz 0391 44:40 ha trabajado como profesor en diferentes universidades alemanas participan muy activamente como conferenciante incluso en la radio pública del país respondiendo preguntas de los oyentes sobre temas como el valor de una promesa

Voz 16 44:53 exhibición de o sobre las oportunidades

Voz 48 44:56 en contextos de crisis

Voz 26 44:58 el fondo damos

Voz 50 45:08 sí

Voz 43 45:11 dos ideas sobre la filosofía práctica más edulcorada sin masticar a llegan a la ciudadanía a través de un libro que se parece mucho al su título de esta sección Más Platón y menos Prozac de Lou marino

Voz 0313 45:21 resumiendo que después de tanto tiempo hoy podemos volver a ir al filósofo la filosofía regresa a la vida social incluso la política no olvidemos que desde esta mañana un filósofo Manuel Cruz es ya el presidente del Senado y ahora existen las consultas y las consultorías filosóficas empecemos por las consultas en Radio Motril los escucha el filósofo Omar Linares doctor en filosofía práctica individual su consulta se llama delos Omar buenas tardes cómo estás hola muy buenas tardes ha dado de qué modo eso hoy en qué momento por curiosidad en qué momento decides tú dedicarte a la a la filosofía práctica a montar una consulta filosófica

Voz 3 45:57 pues siempre ha disfrutado mucho trabajando con el con el pensamiento pero me di cuenta de que cuando el pensamiento se centraba sólo en concepto y no podía llevarlo a la practica e iba perdiendo el interés paulatinamente en cuando me encontré que había una una especialidad a una línea de investigación que se estaba molestando en ver cómo podemos generar ciertos procesos de pensamiento en la persona llevando a la verdaderamente a la práctica un grupo o con con individuo me enamoré y la verdad que no tuve no tuve otra opción no no hubo otra decisión posible llevas cinco años enero empezaste con el

Voz 0313 46:32 la cara y ahora también online mediante videoconferencia que qué tipo de de de consultas te suelen hacer con con mayor frecuencia

Voz 3 46:40 pues el hay muchas personas que acuden a la consulta porque tienen un dilema no una decisión difícil que entienden que que no hay una solución fácil sienten que no tienen la herramienta necesaria para comprender en profundidad todo lo que hay en juego

Voz 0313 46:54 lo dilemas de tipo sentimental de tipo laboral existencial de todo tipo

Voz 3 46:59 sí sí el lo unos encuentra muchos lo dilema de tipo laboral no sobre si si cambiar de trabajo cuando cuando uno siente que no tiene una vocación o que detenerla que es más probable eh no la he escuchado y no se ha permitido a así mismo escucharla ahí surge un malestar tema pero también con la con las relaciones de pareja en muchas sabemos que sea larga una vez que ya oficialmente deberían estar muerta se mantienen por miedo y bueno ahí surge una sensación de autenticidad y de ídem no estar viviendo tu propia vida que de nuevo genera malestar y acaba llevando a esa búsqueda de de lucidez darse cuenta joder humana en esta respuesta a estas

Voz 0313 47:39 haciendo una estás elaborando una lista de de de razones prácticas por las cuales creeré en la filosofía sea pregunta que antes yo en fin de forma un poco así medio en broma medio en serio decía que se os plantea siempre para qué sirve bueno posible para un montón de cosas algunos siguientes se preguntarán seguramente qué diferencia existe entre entre el filósofo hoy al psicólogo o a un coaching de estos au o comprar un libro de autoayuda ya que se dónde están las diferencias

Voz 1709 48:03 claro todo lo que sea plantearse un formato de consulta

Voz 3 48:06 uno a uno siempre no no salen lo más conocido no que entonces como un psicólogo no

Voz 1709 48:11 parece mucho por por este formato de relación pero el asesoramiento filosófico aunque algunas veces sí ha si escuchamos esto no como alternativa a la a la psicoterapia cuidado alternativa jamás sustituto ya ningún sentido no

Voz 3 48:25 el asesoramiento filosófico la gran diferencia que no trata trastorno mental no tenemos manual de diagnóstico no cobramos nada ya que no tratamos enfermedades porque nuestro ámbito es el pensamiento trabajamos con creencia con valores con emociones con con concepto pero se trata de un trabajo filosófico y existencial pero nunca clínico

Voz 0313 48:42 tú tú siempre preguntas o también intentas dar alguna respuesta

Voz 3 48:46 el claro uno hay que pensar también no que si uno trabaja con buenas pregunta se puede limitar a ser una expendedora ático digamos no como una metralleta de preguntan no eh yo creo que el que la filosofía va bastante más allá que su tarea es la de crear espacio de cuestionamiento hay momentos en los que es necesario una buena pregunta aunque parezca sencilla pero que la persona quizá no se ha atrevido a hacerse pero en otros sí hay momentos de exploración donde uno puede proponer posibilidades que ante uno no se haya planteado nuevo sentido a ver qué efecto generan en en la otra persona por eso más que pregunta lo que haya un cuestionamiento de una reflexión constante condenada viene porque quedar en pie

Voz 0313 49:28 pues bien Omar no te retires porque existe el tuyo el asesoramiento filosófico individual diríamos pero también el asesoramiento para grupos para entidades para organizaciones es justamente lo que se hace lo que hace desde la la cátedra de la Universitat Ramon Llull allí el investigador es el filósofo Miquel seguro autor también del libro la vida también se piensa que va muy en la línea de esta nueva visión de la filosofía que estamos comentando esta tarde nos escucha desde desde Radio Barcelona Miguel buenas tardes bona tarda

Voz 4 49:57 hola buenas tardes Carles bona tarda

Voz 0313 49:59 es por cierto y Omar o no

Voz 1709 50:02 con con la red creo pero no ayuda

Voz 4 50:05 las redes que casi ya es un método más de autor reconocimiento

Voz 0313 50:08 desde hoy en día familiar oye el dos de la cátedra estos es una cátedra de ética aplicada

Voz 4 50:13 sí exacto e podría parecer un oxímoron a a bote pronto porque la ética sino es aplicada Nos parece que no sé

Voz 1709 50:21 bueno exactamente no pero

Voz 4 50:23 desde el punto de partida es exactamente este es decir constituirse como una plataforma al servicio de diferentes entidades que quieran profundizar en lo que tiene que ver su empresa y su actividad con la ética

Voz 0313 50:35 pero asesorarles a todo tipo de organizaciones quiero decir así se empresas no sé de partidos políticos los hay también o enteras asesorarán

Voz 4 50:44 partidos políticos pero sí que hemos hecho un código ético para profesionales de la política por ejemplo unos asesorado

Voz 1709 50:49 además la demanda o por propia iniciativa vuestra

Voz 4 50:51 a demanda a demanda de de una institución concreta muy bien eh por ejemplo hemos asesorado también a empresas ayuntamientos al Fútbol Club Barcelona por ejemplo ostras es decir a todo tipo de empresas o actividades digamos grupales que tienen que ver con el desarrollo de alguna actividad porque porque en el fondo los problemas son muy parecidos es decir son problemas de confianza son problemas de establecer dinámicas donde el grupo E funcione son donde son dinámicas donde la idea este de digamos se por por simplificar los pues toca directamente lo que tiene que ver con el desarrollo de valores de creencias de generación de espacios comunitarios

Voz 0313 51:32 son las mismas preguntas son las mismas dudas las que se plantean en una consulta individual como la de Omar que en una de la vuestra Miquel de de de grupo las mismas dudas las mismas peticiones eso es más o menos lo mismo o hay dice