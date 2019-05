La Ventana (21/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 la compañía Amelia va a ser demandada en Estados Unidos por una familia de origen cubano por operar un hotel en la localidad de Cienfuegos que fue expropiado hace sesenta años es sólo un caso pero la entrada en vigor de algunos de los capítulos de la Ley Helms Burton va a permitir a los titulares de propiedades que fueron expropiadas pues eso presentar demandas Victoria García buenas tardes

Voz 1460 00:28 buenas tardes Carlos el procedimiento es denunciar primero al Estado cubano que tiene el cincuenta y uno por ciento del negocio con Amelia en el hotel de Cienfuegos y es en casi toda la inversión extranjera en Cuba se le notifica la acción judicial aunque aún no está denunciada le dan un plazo de treinta días a la compañía hotelera española para que pueda compensar económicamente a los demandados que son los herederos de Antonio Mata Álvarez cubanos de origen asturiano

Voz 0867 00:54 propietarios originales del hotel San Carlo

Voz 1460 00:57 de Cienfuegos cuando fue expropiado como decías con el régimen castrista hace sesenta años esta demanda es posible por la entrada en vigor del artículo tres de la Ley Helms Burton que ha levantado Donald Trump después de veinte años de suspenso desde medianos dicen que no tiene nada que comentar

Voz 1715 01:12 lo dejamos el sector de los hoteles Pedro si la patronal de hoteles turísticos asegura que muchos alojamientos pueden acabar descolgándose del programa del Imserso para este año y el próximo si el Gobierno no renegociar las condiciones del pliego Eladio

Voz 0527 01:25 eso la patronal Cehat ha presentado recurso contra esas condiciones y en paralelo está presionando para conseguir mejoras en la oferta del Gobierno que según dice obligaría a los hoteles a trabajar en pérdidas por eso su presidente Juan Molas lanza esta advertencia

Voz 2 01:38 el Gobierno si no ponen solución este disgusto

Voz 0527 01:42 disgusto que se concretaría dicen que muchos hoteles que han ofertado sus plazas inicialmente pueden retirarlas cerrar después del verano por la imposibilidad según Cehat de cubrir costes

Voz 3 01:52 hemos cuartos puede cerrar uno ó trescientos cuarenta y nueve

Voz 0827 01:54 pero lo hicieran no habrá suficiente capacidad alojativa

Voz 0527 01:57 se espera que la próxima semana se resuelve el concurso convocado por la Administración al que se han presentado tres ofertas para una campaña de vacaciones del Imserso que debe comenzar en sí

Voz 1715 02:06 en Argentina hoy ha comenzado el primer juicio por corrupción contra la ex presidenta del país Cristina Fernández que está acusada de varios varias irregularidades en contratos concedidos a un constructor Saint nadie

Voz 4 02:17 el juicio que sigue celebrándose en este momento ha arrancado en torno a las doce y diez hora local con la presencia de la ex jefa de Estado de Argentina junto al resto de los trece imputados la ex mandataria está acusado de liderar una asociación ilícita que según la Fiscalía habría beneficiado al empresario y amigo Lázaro Báez convirtiéndolo así en el empresario de obra pública vial más beneficiado eso sí aunque los jueces del Tribunal Federal hallaron culpable a Kirchner está eludirá la pena de prisión que por estos casos suele saldarse con penas de hasta dieciséis años de cárcel puesto que sus fueros parlamentarios Se mantienen hasta dos mil veintitrés tras ser nombrada senadora

Voz 1715 02:52 sumamos la información del deporte con Jesús Gallego terminada

Voz 0919 02:55 oiga ya tenemos amistosos de verano está jugando el Atlético de Madrid en Israel primera parte en Jerusalén Beitar de Jerusalén uno Atlético de Madrid

Voz 0827 03:03 cero en el Giro de Italia décima etapa la Victor

Voz 0919 03:05 sí al esprín ha sido para el francés Arnaud de Mer no hay cambios en la general el mejor Espanyol sigue siendo José Joaquín Rojas y hoy tenemos baloncesto jornada aplazada de la Liga ACB el Real Madrid recibe al Valencia partido decisivo el Madrid tiene que ganar para conservar la primera plaza si pierde el primero será el Barcelona

Voz 2 03:23 en Hora veinticinco sabemos que la realidad siempre es compleja una negociación una reconciliación implica que tú reconoce seis al otro como un igual por eso cada noche y le damos la vuelta al día en la cara Hora veinticinco otra forma de aplicar la realidad con altos

La Ventana ya a las ocho las siete en Canarias en hora25 con Ángels Barceló

Voz 5 03:55 en los informativos

la habilitada con Carles Francino

muy buenas

Voz 0313 06:15 yo no sé si te pasa aquí Roberto pero a mí me gratifica enormemente M reconforta cada vez que se asoma a la ventana una voz joven para hablar para opinar sobre sobre lo que sea hemos tenido un buen ejemplo es ahora llevamos una tarde hoy donde hemos mirado a la política desde los ojos de un chaval de diecinueve años que se presenta como candidato a alcalde de su pueblo en en Zamora hemos hablado con observador de quince años un observador de la sesión constitutiva de hoy de las Cortes Generales íbamos a hablar con un estudiante de dieciséis que forma parte del movimiento de juventud por el clima y que hoy podrá hablarnos de esta de este informe de este manifiesto que han hecho públicas XXVI organizaciones sociales de nuestro país hablando vamos pidiendo directamente que en España el estado de emergencia climática Manuela Martín buenas tardes hola buenas tardes qué tal Manuela cómo estás oye que que supone exactamente esta declaración es un es un tirón de orejas es un es un toque de alerta tiene un poco de todo

Voz 0268 07:19 desde luego queremos que los gobiernos tomen medidas estamos habitando de todos somos que podemos y más que queremos que se diga la verdad sobre la situación actual estamos en una crisis climática

Voz 0313 07:30 qué

Voz 0268 07:33 la una extinción de especies a nivel mundial queremos que se declara una emergencia climática que conlleve medidas políticas reales vinculantes y que se garantice que va a bajar la la media de emisiones de efecto invernadero hasta un siete por ciento anualmente

Voz 0268 08:04 pues a mí me me importa bastante este tema sobre todo porque estamos hablando de futuro estamos hablando de mi futuro leer todos mis compañeros ya no decir si algo no tiene hijos eso quieres tener hijos es algo que va a afectar directamente estamos hablando de que en España nos enfrentamos dar casi ochenta por ciento de las de en nuestro país estamos hablando de que igual si yo en un futuro cuando ya sean bastante más mayor quiero a visitar la Reserva Natural del Doñana igual no puedo hacerlo entonces sí me importa bastante porque es mi futuro de qué hablamos

Voz 15 08:44 tres escolares de eh

Voz 0313 08:47 de amistad en eres la excepción tú o hay o hay más gente concienciada implicada a este nivel sinceramente

Voz 0268 08:55 yo creo que cada vez se empieza a hablar más de ello Ical somos más los jóvenes los que elevamos la voz diciendo que pues que los políticos hay que empezar a hacer sus deberes porque nos nos quedamos sin futuro

Voz 0313 09:08 oye una pregunta por ejemplo en el instituto donde estudias tú esto en en clase a nivel de de profesores de trabajos de debates se aborda este asunto o no esto queda fuera de las aulas

Voz 0268 09:20 por desgracia en muchos casos esto suele ser siempre a un tema aparte que se deja para el final siete si llega a tratar pero cada vez más aunque de movimientos como dichas por cierto que

Voz 16 09:31 la banda bastante Friday eh

Voz 0268 09:33 profesores que se unen a este movimiento y animan a los alumnos a formar parte de él creo que de verdad cada vez más alta sociedad Bultaco Cienciano pero queda mucho para hacer desde luego en las aulas queda bastante trabajo

Voz 0827 09:44 los políticos tienen que hacer sus deberes has dicho

Voz 17 09:46 no hay que tomar medidas es urgente hay que hacer cosas ya pero qué cosas qué medidas que es lo primero que hay que hacer ya mañana

Voz 0268 09:53 lo primero que hay que hacer es que se declare la emergencia climática esto tiene que ir por supuesto unido a una serie de leyes de cambio climático que tienen que ser redactar alcanzar lo antes posible en las cuales tiene que estará asegurado detener la pérdida de la vida de la biodiversidad y que los bajar la tasa de gases de efecto invernadero anuales hasta en un siete por ciento mínimo porque por supuesto si esto no se cumple superaremos las expectativas del y que te se máximo quería científica en estos temas nos estamos enfrentando a

Voz 0313 10:28 oye a lo mejor es pronto para preguntarte lo Manuela pero tú te ves en el futuro dedicando te trabajando en algo relacionado con esto fue eh

Voz 0268 10:39 no lo sé yo el inicio no pero desde luego el movimiento no piensa parar tal movimiento al que del que formo parte queremos seguir luchando y alzando la voz por todos los jóvenes y los que vienen porque queremos poder tener un futuro de que sentirnos orgullosos sino que la historia que se cuenta es que pudimos hacer algo y no lo hicimos

Voz 0313 10:57 muy bien Manuel Martín oye muchísimas gracias por estar este este ratito en La Ventana ha sido un placer de verdad y muchos ánimos se muchas gracias suerte adiós

Voz 21 11:52 claro está clarísimo que para afrontar retos como pues como el del cambio

Voz 0313 11:55 temático o la desigualdad con las injusticias o todo tipo de asignados puras pendientes que tenemos todavía de cara al futuro lo más importante lo fundamental es la es la educación para cualquier sociedad una educación en la que resulta básico también es reconocer de todas las maneras posibles a las personas que se dedican a ello esta mañana esta mañana decenas de miles de de Profesores Educación Infantil de cero a tres años han secundado una huelga para denunciar las condiciones precarias en las que desarrollan su trabajo

Voz 9 12:26 cuidan y educan a los más pequeños en muchos en muchísimos casos por menos de mil euros al mes

Voz 2 12:32 has una huelga sólo para que se reconozca nuestra profesión sino también para que se reconozca

Voz 5 12:36 el cero tres que es tan importante que no está valorado para Nadal

Voz 22 12:44 hay que miedo

Voz 5 12:46 no me parece que está a la profesión hay y cómo esto lo creamos sonrisas con sueldos de risa al final lo llegan a mil euros Nicolau Salario Mínimo Interprofesional y exigimos un poco de reconocimiento literario

Voz 23 13:00 yo está trabajando en comercio de trabajar cobrado muchos más en comercio que lo que estoy trabajando que es lo que cobra ahora pero mi mi trabajo me encanta me encanta me encanta mi trabajo mi un abrazo y una sonrisa un niña me llena mi corazón creo que estamos para ahí para ellos

Voz 5 13:15 para para los niños

Voz 1 13:23 Tamara García buenas tardes

Voz 0313 13:25 buenas tardes Tamara es educadora infantil y portavoz de la de la plataforma hoy he leído hoy un informe de de Comisiones Obreras advirtiendo que esto me parece muy fuerte que casi la mitad de las educadoras Infante quieres en España son sois es que lo dicen así literalmente pobres

Voz 16 13:42 sí sí la verdad es que si la precarización de El sector es lo que más me presento ahora mismo tenemos unos sueldos un poco pobres creemos que somos el personal con formación que menos cobra de todos

Voz 0313 14:00 fue cuando hablamos de educadoras infantiles exactamente qué nos estamos refiriendo cuéntanos cómo es el perfil que estudios tienes que realizar cuéntanos cómo es un poco vuestro colectivo

Voz 16 14:09 eh es generalmente somos maestros en muchos de los casos con dobles titulaciones pedagogía o se completa con educación primaria o Educación Especial títulos en inglés bueno hay mucho mucha variedad pero todas muy bien formadas

Voz 0313 14:31 te lo pregunto por qué porque me imagino que te imaginas que ya sabes de imagino que sabes que que todavía bastante gente erróneamente sigue pensando en vosotras como cuidadoras de niños que educadoras verdad

Voz 16 14:44 esa es una de las principales peleas que tenemos a día de hoy es de los lemas no no no guardamos educamos ingleses principal y esencial para luego poder seguir luchando por que se valore nuestro sexto

Voz 0313 15:02 tomará por curiosidad llevas once años ejerciendo te puedo preguntar lo que cobras después de once años

Voz 16 15:09 es no llego a los mil euros eh porque tengo doce pagas nada más las pagas extras son prorrateo dadas sino sabíamos cobrando en torno unos ochocientos cincuenta euros al mes

Voz 17 15:23 tomarán no se valora vuestro trabajo porque no se valora lo importante que es la educación de los niños de cero a tres años quiero decir que es fundamental después en el desarrollo de muchas de las facultades que ellos van a poder a su vez desarrollar en su vida no

Voz 16 15:38 es la etapa principal de cero a6 es cuando un niño y una niña se completan por dentro que estábamos hablando de motricidad estábamos hablando de sentimientos estábamos hablando de de crear en tu cabeza todas las estructuras básicas sobre las que luego en etapas educativas posteriores se va a cimentar todo somos la bases

Voz 0313 16:06 sabes lo que estoy pensando mientras te escucho escuchando a algunos testimonios de tus compañeras que que acaban de salir en antena que viendo como es evidente la la enorme carga vocacional que tiene este este oficio me da la impresión no querría decir que se aprovechan de eso pero si de alguna forma que que vuestro entusiasmo oí esa vocación de la que hablo suplen lo que sería un reconocimiento más justo no Illes y lo voy a hacer así es jodido esto

Voz 16 16:32 sí bueno sí dice es que se aprovechen no estaría mal dicho ya al final cuando nosotros trabajamos con menores el raro es el caso en el que una educadora un educador Jade diga bueno es que ha llegado la hora de salir de mi trabajo por muchos problemas que tenga ese niño o esa niña yo me voy con quién un padre tenga alguna duda o esté agobiado por una situación especial te pregunten te aconsejen busquen que les arrope si tú digas no lo siente la te puedo atender porque es que ya ha llegado a mi trabajo

Voz 0313 17:08 ya se puede

Voz 16 17:10 decir que es aprovechan efectivamente es un trabajo muy muy muy muy muy vocacional y es lo que tienes

Voz 0313 17:18 hace años alguna vez te pasó por la cabeza tirar la toalla o cambiar de de oficio dedicarte a otra cosa decir villano

Voz 16 17:27 sí muchas veces se te pasa por la cabeza porque cuando tú evolucionadas personalmente eh no todos sabemos en el país en el que dimos necesidades sobre todo económicos hay es muy difícil avanzar independizar te es un esfuerzo eh bueno hallar tener familia ya ni les cuento lo que ahora está tan de moda este tema pues si no llegamos a mil euros mensuales

Voz 0313 17:57 no es imposible no tener un proyecto vital es muy complicado por no decir directamente imposible oye Tamara una una curiosidad la situación es igual en toda España quiero decir esto depende de las comunidades autónomas hay territorios mejor o menos mal que otros o está todo más o menos por el estilo

Voz 16 18:13 eh todo el estilo e todo eso que estamos viviendo hoy surge porque mañana parece ser que inevitablemente de nuevo se va a firmar un convenio en el que no deja de precarizar Se estos estás hablando en lo poco que cobramos parece mentira pero si mañana se firma cobraremos menos todavía

Voz 0313 18:35 con ello no baja

Voz 16 18:37 eh sí que es un todo es que es un un afirma un poco trampa parece que te suben pero el convenio realmente es a la baja entonces eh esto no afecta al territorio nacional y ahora mismo en cualquier provincia a la que vaya el sábado yo algún movimiento ha habido alguna reivindicación

Voz 0313 18:59 estamos todos a una bueno pues mañana estaremos pendientes a ver cómo cómo acaba esta historia Tamara García muchísimas gracias por la ventana

Voz 16 19:06 gracias a vosotros gracias

Voz 9 21:29 campaña electoral día doce se me olvidó otra vez Ayuso la candidata del PP se olvida de nuevo de realizar el anuncio estrella del día que aparece después en las notas de prensa el fin de semana no llegó a anunciar la prometida Consejería de Familia y su equipo que no gana para sustos estos días tuvo que salir al rescate

Voz 0867 21:48 hoy le ha pasado lo mismo con sus propuestas para los autónomos

Voz 25 21:52 ya da ya Eco con una compañera con una amiga es sobre todo con la próxima

Voz 30 21:59 presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz

Voz 31 22:01 tallo uso

Voz 32 22:03 queremos elegir otro anuncio muy importante a través de la consejería

Voz 5 22:07 me queremos potenciar a la familia y a la discapacidad

Voz 33 22:10 los hombres de pie es la creación de una nueva Consejería de Familia Pino literalmente no lo dicho lo expresado que esas palabras por eso su propio ha tenido que despejar la mitad con la nota de prensa

Voz 25 22:21 tu vida

Voz 34 22:25 muchas veces fomentamos la conciliación ayudando con incentivos fiscales y deducciones a las familias

Voz 17 22:32 pero muchas veces no se pone uno en el papel

Voz 34 22:34 copió empresario autónomo

Voz 33 22:36 estamos a la candidata del PPC le ha olvidado a anunciar su medida estrella sobre autónomos La Ventana de Madrid

Voz 25 22:42 Xavier Casal

Voz 0867 23:21 no olvidó grave quizá ayer la candidata del PP no nos dio plantón en el debate simplemente se olvidó de que tenía una cita con nosotros en el debate de candidatos

Voz 6 23:30 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 23:35 buenas tardes a todos desde el hotel Hyatt que en plena Gran Vía Ayuso va a ayudar con diez mil euros a los autónomos que contraten a un trabajador para favorecer la conciliación es el anuncio de niño al caladero principal de votos de Ciudadanos que hoy se ha ido por cierto un hospital el Gregorio Marañón para anunciar que los pacientes ingresados podrán recibir la visita de sus mascotas una medida que en el programa electoral de Ignacio Aguado aparece como un plan piloto y que ya está recordemos en marcha en algunos hospitales de la región

Voz 35 24:02 pacientes que llevan cuatro cinco seis días una semana ingresado sí que no pueden ver a sus mascotas nosotros comprometemos a aprobar un protocolo en la Comunidad de Madrid para que su mascota su perro sus gatos puedan acceder siempre evidentemente manteniendo pues la seguridad y la higiene adecuadas y siempre bajo la autorización de un facultativo a ver a sus dueños ya no únicamente desde el punto de vista terapéutico sino también desde el punto de vista afectivo emocional pensamos que puede ser pues una alegría

Voz 0867 24:30 se preguntaban los periodistas y se podía recibir la visita de una serpiente Ia ahí e Ignacio Aguado en fin habilidad reconocer que no se trata de convertir el régimen de visitas en un hospital en How many actos de la tarde a los que nos acercamos en directo Pedro Sánchez tras una mañana movida en el Congreso de los Diputados regresa a la caravana socialista que esta tarde hace escala en Leganés ahí está Javier Bañuelos Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 24:55 qué tal buenas tardes ahora mismo la noticia Javier no está aquí dentro de este teatro sino fuera hoy sí podemos decir que este teatro el teatro el Galeón de Leganés se ha quedado muy pequeño el aforo oficial es de mil quinientas personas pero ahora mismo hay cerca de quinientas fuera que no van a poder entrar de hecho y bastante enfado porque después de casi una hora haciendo cola no hay sitio para todas ellas la mayoría por cierto gente muy mayor mitin fiesta con música en directo aquí la gente ha cantado ya La chica de ayer agradecidos de Rosendo Rafael incluso la Bamba pero con mucho retraso este mitin acaba de comenzar esta bajando ahora mismo las escaleras de cara

Voz 36 25:26 en escenario el presidente en funciones Pedro Sánchez acompañado de Ángel Gabilondo y el general de los socialistas madrileños José Manuel Franco que será el encargado de abrir este mitin en cuestión de minutos

Voz 0867 25:39 la sintonía a tope gracias Javier en Villalba otra vez en un feudo popular sin fisuras y sin sorpresas Casado va a respaldar a Isabel Díaz Ayuso desde las seis y media y la candidata de Unidas Podemos celebraba otro acto en Lavapiés cornisa Serra está Elena Jiménez Elena qué tal muy buenas tardes

Voz 1439 25:54 hola qué tal muy buenas tardes aquí todavía con un poquito de retraso este acto que iba a empezar en la plaza de Lavapiés a las siete de la tarde y que aún no ha comenzado está a punto de hacerlo ya hemos comentado en otras ocasiones y en otros actos de campaña de todos los partidos que cuesta movilizar llenar las sillas bueno aquí las más o menos cincuenta sillas que hay ahora empiezan a llenarse pero hasta hace unos minutos estaban prácticamente todas ellas bajo sí es verdad que ahora empieza ya acercarse gente que se queda aquí alrededor de pie bueno se ha venido a este barrio conocido siempre por su multiculturalidad por sus nacionalidades para bueno para ser acompañado además por mujeres por todas las mujeres son las que van a hablar con ella en su lista de la Comunidad de Madrid nacidas en Marruecos en Bolivia o en Costa Rica porque el lema que le trae hoy aquí esta plaza de Lavapiés es Madrid es diverso la gente de Madrid no hace donde le da la gana y hace unos segundos y Serra nos decía nos contaba que ha venido aquí precisamente para escuchar a los colectivos migrantes que aún quedan muchas barreras por echar abajo en la Comunidad de Madrid y que por eso quería venir aquí de momento lo que suena aquí es música Riley diferente a lo que esta sonando en el Partido Socialista que llevamos la banda sonora Ricky la gente que empieza aquí acercarse a esas sillas ya empiezan a estar cubiertas los niños del parque infantil justo detrás de donde está este escenario montado para este acto de campaña que están a lo suyo jugando con la pelota y otra gente bueno pues que las terrazas aquí de los bares de la plaza de Lavapiés empiezan ya a consumir las primeras cervezas de la tarde

Voz 0867 27:18 gracias Elena Vox aterriza esta tarde en la zona cero de la Púnica en Valdemoro continúan su campaña por el sur de la región ayer estuvieron en Parla y allí Rocío Monasterio la emprendió con la candidata del PP con Ayuso por no venir al debate de la SER y el país

Voz 31 27:32 como la candidata Yuso nos hacen indignado a presentarse en el feudo de los progres el país este que manipula tanto nos ha dejado solos frente al consenso socialdemócrata no pasa nada ya estaba encantada yo prefiero casi tener que va valer leerme eh Vermeer sola con todos ellos porque es que el Partido Popular es inútil para hacer frente a la izquierda ya bajamos los brazos

Voz 0867 27:58 siete veintisiete en campaña municipal finalmente la Operación Chamartín no saldrá adelante en esta legislatura Manuela Carmena se lamenta pero los grupos municipales en la capital no creen que fuera el momento de convocar un pleno teniendo en cuenta que el gobierno municipal quedará en funciones a partir del próximo domingo sí que digamos que la Comunidad de Madrid la jugada le ha salido de momento redonda información de Carolina Gómez

Voz 0393 28:17 Carmena comunicado con pesadumbre su renuncia aprobar Madrid nuevo norte antes de las elecciones

Voz 16 28:22 lamento muchísimo que por estrategias

Voz 37 28:24 políticas para exclusivamente perjudicarme a mí para perjudicar mi candidatura se ponga en peligro algo tan importante como proyecto bueno para Madrid

Voz 0393 28:32 culpa la alcaldesa al presidente en funciones Pedro Rollán de retrasar a propósito el informe que faltaba no ha habido consenso para convocar un pleno extraordinario a cinco días de votar Mercedes González peso

Voz 1626 28:41 ya no estamos en condiciones de abordar un expediente de cuarenta y ocho mil folios en escasos días que entiendo que es la jugada maestra del Partido Popular

Voz 0393 28:49 Martínez Almeida asegura que la alcaldesa pone excusas para tapar la división en la izquierda por esta operación urbanística

Voz 38 28:54 a ella asumió que si se podía llevar a un pleno antes de las elecciones lo haría no ha consensuado esto jamás salvo ahora que necesitaba una excusa para faltar a su compromiso

Voz 0393 29:04 Sánchez Mato celebra que la Operación Chamartín vuelva al cajón Carmena promete retomarla si gana pero eso ya no depende de este equipo municipal

Voz 0867 29:15 en dos minutos en nuestras entrevistas electorales de campaña estará con nosotros aquí en el hotel Hyatt Cedric Íñigo Errejón siete uno

Voz 0867 31:35 dato de Más Madrid a la comunidad qué tal muy buenas tardes bienvenido qué tal buenas tardes como que por invitarme como esa voz que que ayer me lo encontré usted en los pasillos del como decía bueno bueno esto no sé si aguantará todo el debate justita justita estoy supliendo con ganas lo que lo que está faltando de voz con caramelos eso que que es que sea bueno no tomar agua fría es fundamental beber mucha agua que no usted

Voz 17 31:55 en realidad lo que hay que hacer es dormir de caramelos y luego cosas de cosas lo que debería hacer es es hablar menos pero para eso todavía me faltan cuatro cinco días

Voz 0867 32:03 pero esto son por las horas de de caravana de de asfalto de carretera de mítines o porque se grita mucho más en estos mítines pero no es solo

Voz 17 32:10 los mítines también es en las entrevistas es desgaste general a mí me sol me me ha pasado más veces pero en esta campaña que está siendo especialmente intensa hay que nosotros hemos arrancado con mucha fuerza eh yo llego quedan cinco días menos de campaña quedan cinco días hasta las elecciones llego con muchas ganas pero ya digo la ganas están intentando ayudar un poco aupar un poco a la voz

Voz 0867 32:30 os hablar bajito eh pero clarito eh con las encuestas tan ajustadas como están con la oportunidad que supone

Voz 0827 32:36 el izquierda poder cambiar por fin el rumbo de la

Voz 0867 32:39 inmunidad de Madrid tras veinticuatro años con el riesgo que supone también una fragmentación de la izquierda como la que se ha producido usted se arrepentido muchas veces en estas últimas semanas de su divorcio con Podemos

Voz 17 32:51 no no las encuestas sólo empezaron a decir que era posible un gobierno progresista de cambio en la Comunidad de Madrid cuando nosotros echamos a andar yo quiero recordar que las elecciones generales en la Comunidad de Madrid ganaron las tres derechas de la mano eso sólo ha sido posible revertir lo sólo empezaba a cambiar el panorama cuando nosotros hemos irrumpido hemos ensanchado claramente el bloque las encuestas ahora están diciendo dos cosas uno cada encuesta que sale a nosotros humildemente a más Madrid está instando mejor y más alto la campaña nos está haciendo crecer mucho eh y eso lo dicen todas las encuestas y en segundo lugar ese crecimiento está sirviendo para que el bloque consigo una cosa que hace un mes parecía inalcanzable que es que hoy después de veinticinco años estamos a cinco días lo de que pueda haber un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid cuando el Partido Popular llegó a la comunidad yo tenía doce años y hoy por primera vez tenemos la posibilidad una posibilidad histórica de que haya un gobierno justo decente que emprenda la transición ecológica que asegure la igualdad de oportunidades el al frente de la Comunidad de Madrid tenemos cinco días para que esa oportunidad para no dar

Voz 0867 33:53 aprovecha con este escenario con este tablero que tenemos ahora mismo me gustaría preguntarle cuál es su electorado Si es el desencantado del PSOE El desencantado de Podemos O'Shea sencillamente Podemos se ha quedado digamos con las clases sociales más desfavorecidas y ustedes se han quedado con la Izquierdo de clase media no

Voz 17 34:12 no estoy mirando no no tengo mucho tiempo en estos en estos días justo para para mirar datos la última encuesta era muy muy detallada la que que mire con que mire con atención que es la encuesta que sacó el diario El País que empezamos

Voz 0867 34:24 la debe cuarenta bebé empezaba a mostrar

Voz 17 34:27 por ejemplo que incluso estábamos recibiendo una parte de lectores pequeña pero cualitativamente significativa de hasta de Ciudadanos es decir de gente que se podía considerar libera lo liberal progresista y que no le gusta que su partido vaya de la mano de Vox el otro día se lo pregunte al señor Aguado y me salió con Lenin me recordará a Esperanza Aguirre cuando hoy han salido con la cosa de la comuna que me recordó a Esperanza Aguirre cuando decía que aquí se iban a sustituir la Junta de distrito por soviets yo creo que en su mayoría es madrileños es un electorado compuesto de madrileños y madrileñas progresistas que quieren un cambio en la Comunidad de Madrid

Voz 9 35:00 pero que vienen de lugares muy diferentes es

Voz 17 35:03 la reconstrucción de la Comunidad de Madrid sustituir la ley de la selva del sálvese quien pueda por uno Comunidad de Madrid en orden con igualdad de oportunidades y con servicios públicos dignos y blindados yo creo que es una medida de sentido común que le llega a personas que han podido votar cosas muy diferentes por eso estamos rozando los no es que de repente esta comunidad haya levantado diferente es que lo digo humildemente pero con toda la convicción es que tenemos razón es que no aguanta más el modelo del colapso del despilfarro del endeudamiento de la corrupción y eso lo saben incluso gentes que hace a lo mejor un mes no se planteaban votar dicen hombre y después de veinticinco años tengo a cinco días

Voz 0313 35:39 la posibilidad de tener un Gobierno que no es vergüenza

Voz 0867 35:43 pero voy voy al programa eh uno uno cruza el programa de Unidas Podemos incrustar problema de Madrid y ahí parecidos razonables tiene su lógica pero por ejemplo voy a cuestiones más concretas que seguro les separan usted expropia haría los pisos vendidos a los fondos buitre

Voz 17 36:00 hay que prohibir que se le pueda volver a vender vivienda los fondos buitre ahora bien hay que revisar cómo están hechos esos contratos yo creo que muchos pueden ser nulos de pleno derecho pero eso es una batalla jurídica y hay que decir las cosas como son

Voz 0867 36:12 pero la expropiación

Voz 17 36:14 políticamente hay que recuperar los pero es que eso no depende de sólo de la voluntad política tiene que haber capacidad jurídica y luego los pequeños propietarios de vivienda hay que hacer un acuerdo con ellos para movilizar esa vivienda para que salga al mercado hay que tratar la situaciones diferentes de formas diferentes pero desde luego es una vergüenza que se le venda o mejor dicho sale mal venda vivienda pública pagada por todos los madrileños a los fondo buitre son extranjeros que a veces no pagan ni siquiera impuestos aquí y que no generan empleo que no generan

Voz 9 36:40 no hay que recuperar el diagnóstico está claro

Voz 0867 36:43 hoy veo que que la receta no es exactamente la misma otro punto de de separación y la Operación Chamartín de momento se queda están usted entiendo que apoya la postura de Manuela Carmena de que esto tendría que haber salido antes de del fin de la legislatura

Voz 17 36:57 me hubiera gustado que la Comunidad de Madrid no hubiera puesto trabas y me parece tramposo que lo haya desbloqueado en esta última en esta última semana y me parece bien que de la Operación Chamartín que era un pelotazo urbanístico diseñado por el Partido Popular la el diseño de Madrid nuevo norte incluya cosas como zonas verdes o como cuatro mil viviendas para ponerlas en régimen de alquiler social y por tanto para abaratar los precios de los alquileres me parece que es el resultado de un Gobierno que acomete las cosas que acomete los problemas

Voz 0867 37:24 no entiende las críticas Las críticas de no sé de Sánchez Mato que se presenta por Madrid en pie o de muchos futuros diputados incluso diputados actuales de de Podemos ellos no comparten esta visión que tienen ustedes

Voz 17 37:35 en años y era compartir con la la la misma la misma idea eh no lo sé yo creo que todo el mundo tiene derecho obviamente hacer sus objeciones a criticarlo a plantear lo que hay que plantear en todo caso son alternativas me parece que lo fundamental es que claramente hay un nudo en las comunicaciones en Madrid en la zona norte que eso hay que resolverlo que aprovechando que se resuelve hay que volcarse con las zonas verdes y con la construcción de vivienda y ahí soy muy claro está muy bien que seamos críticos pero en la ciudad de Madrid hay una sola alternativa a Manuela Carmena que es que la política de vivienda la lleve Villacís y sus cien pisos de su familia y la Policía Municipal la lleve Ortega Smith sino queremos que eso suceda la única alternativa para que siga siendo Manuela Carmena alcaldesa muy sencilla es votar I came Carmen hoy por Más Madrid

Voz 0867 38:20 luego dos preguntas muy rápidas y no me quiero situar en escenarios de política virtual pero imagínese que la izquierda no suba que no gana usted va a aguantar cuatro años una oposición vamos

Voz 17 38:30 a sumar Lisino yo claro que estaré trabajando para cambiar la Comunidad gripes que vamos a sumar nos estamos dejando la piel todas las encuestas dicen que va para arriba y hay una oportunidad histórica y lo madrileño no la vamos a dejar escapó

Voz 0867 38:42 hace cuatro años en Vallecas son duros e no que se lo único pregúntele Ángel Gabilondo que se que tiene buena sintonía con él

Voz 17 38:48 sí sí pero ahora mismo no pienso en esos cuatro años en lo que pienso es en cinco días preguntarle a un candidato que sale a ganar qué pasaría si no sucediera es preguntarle por una película de ciencia ficción tenemos cinco días para revertir XXV Años in lo tenemos al alcance de la mano es que estoy convencido que no se va a escapar

Voz 9 39:05 esta me la responde usted el diez segundos que como sale a ganar iba a ganar tienen ya un esbozo de Gobierno ha hablado con Ángel Gabilondo con el PSOE

Voz 17 39:14 no tengo un esbozo de lo que habría que hacer los primeros días no de no no de nombres de sillas pero de lo que habría que hacer los primeros días eh en los primeros días hay que ocuparse de manera urgente del metro en los primeros días hay que empezar a emprender la transición energética la transición ecológica de nuestra economía en los primeros días hay que garantizar los recursos suficientes para la sanidad hoy los trabajadores de los centros de atención primaria de la sanidad están en huelga reclamando tan sólo que el gobierno del Partido Popular les deje hacer su trabajo de atender a los pacientes

Voz 0867 39:41 hacemos una pausa en los oyentes que quieran escuchar a Francino se pueden pasar a ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres en el resto de la red de emisoras en SER Madrid seguimos charlando conmigo

Voz 0313 40:45 vamos ya terminando el martes Isaías que que tenemos hoy a ver

Voz 0827 40:48 pues arrancar la legislatura número trece en martes

Voz 0313 40:51 nos por la cosa puede dar carnaza supersticioso

Voz 0827 40:54 pero bueno la verdad es que ha sido un día muy interesante día de solemnidades se ha constituido el Congreso y el Senado es un día de liturgias ya ha sido un día de sorpresas y la de hoy tiene nombre propio

Voz 1220 41:06 muy Agustín hizo marrón diputado socialista de setenta y tres años que ha presidido la mesa de edad con su larga barba blanca tan larga tan blanca todos Le llamaban Valle Inclán la barba hasta el pecho y además las gafas redondas el peinado hacia atrás porque conserva pelo con ligeras entradas pero conserva pelo Valle Inclán o bueno según los mitos culturales de cada cual

Voz 25 41:39 viendo beatle no era más anciano del lugar era bonachón siempre estaba de buen humor

Voz 0827 41:47 y hablando se es mayores bonachón estaba de buen humor ya ha tenido la oportunidad de dirigirse al Congreso y lo ha hecho con un discurso muy breve pero muy sustancioso

Voz 33 41:57 señoría una nueva legislatura entran al tiempo continuidad quiere pero la renovación asumimos la alta responsabilidad que se nos concede el pueblo español nos pone aquí para que los representemos en su predicado categoría de ciudadanos como comunidad moral de personas que hacen sus propias leyes y Lasa

Voz 0827 42:29 a el predicado categoría al es de J pero durante la sesión también ha ido esparciendo otras perlas

Voz 33 42:35 crean un enorme disturbios en los que están pendientes de votar se me oye estamos teniendo un trombo de difícil solventa ción en el foso

Voz 44 42:45 a ver si se ubican porque hemos creado aquí una cola más grande que la del pan cuando la Carles

Voz 33 42:52 ya

Voz 0827 42:52 que él conoció a catorce pues nos contaba que es sencillamente su forma de hablar así hablaba en la consulta así habla en la tribuna del Parlamento de pregunto Marcos y será una legislatura dura

Voz 1439 43:04 no yo respondía creo que hay personas que no pueden vivir sin tener protagonismo que yo creo que no es debido creo que la Cámara tendría que hacer un propósito de enmienda en donde volví era Gracián Se abominar de Money podio y atendiendo al hidalgo se hiciera renacer y renació éramos a la cordura por el bien de todos y sobre todo porque representamos a personas que ya ha tiempo se sienten heridos molestos de los malos usos de los deformes discursos de las deseadas maneras

Voz 0827 43:46 su presidencia ha sido efímera encima área la que durará cuatro años es la de los presidentes de verdad Meritxell Batet y Manuel Cruz

Voz 33 43:55 sólo cuando el Congreso habla con base unánime deberíamos decir ya aún con cautela que expresa la voluntad del pueblo de todo el pueblo sólo cuando habla desde un amplio consenso podemos afirmar que nos acercamos a esa aspiración estoy seguro

Voz 21 44:13 gran parte de la solución a la situación territorial de España dependerá de lo que seamos capaces de hacer en esta Cámara durante estos cuatro años seamos todas y todos conscientes del momento que inauguramos aquí ahora

Voz 0827 44:30 Manuel Cruz el filósofo presidente del Senado hoy hemos conversado en La Ventana con dos filósofos con Omar Linares y Mikel seguro y les hemos preguntado sobre si a su colega Manuel Cruz hay que darle la enhorabuena o el pésame a Manuel Cruz a mí

Voz 42 44:43 además la enhorabuena y sobretodo la lucidez Omar el oro bueno pésame

Voz 0313 44:48 el enhorabuena a nivel profesional y el pésame a nivel social entiendo por lo que va a tener que aguantar

Voz 0827 44:52 pues no sabemos lo que tendrá que aguantar que seguro que será mucho Hinault Cell pero yo creo que los ciudadanos hoy estamos de enhorabuena junto a Agustín amarró el más veterano en el Congreso la diputada más joven que es de Esquerra Republicana se llama Marta Rosique tiene veintitrés años ya antes de la sesión hablaba aquí en la SER con Pepa Bueno

Voz 16 45:17 pero qué hacer una mujer debería del Congreso lo que hago es precisamente lo que hacen el resto de diputados yo nunca había estado en las instituciones yo vengo de este activista Hay esto cambia la media del Congreso es de unos cuarenta y siete años y esto pone en relieve que precisamente tenemos que ser más jóvenes que estamos aquí en las instituciones también yo creo que es importante que las políticas para la juventud la reivindique hemos los jóvenes y que las políticas de juventud las hagamos nosotros mía

Voz 0827 45:46 esto decía la joven diputada mientras un poquito más tarde Lucía Méndez y Esther Palomera debatían sobre si era excesiva o no la juventud de algunos diputados como ella

Voz 1626 45:56 yo creo que a los veintitrés años seguramente ser diputado es excesivo

Voz 2 46:02 no se tiene la madurez política

Voz 31 46:06 bueno yo creo a los a los cuarenta tampoco la tiene que decir que hemos visto pasar por aquí de todo

Voz 1626 46:11 sí pero yo insisto yo creo que a los veintitrés años pues se es muy joven para ser diputado en mi opinión

Voz 0827 46:20 ha sido el objeto en nuestra polémica no compartíamos en general la opinión de Lucía Méndez pero además hoy hemos he hablado con tres jóvenes muy jóvenes que demuestran que la política puede prender a edades muy tempranas por ejemplo Manolo Martín hemos hablado con ella hace apenas media hora estudiante de cuarto de la ESO tiene dieciséis años es miembro de Juventud por el clima acaba de iniciar el activismo pero dice que lo seguirá toda la vida

Voz 0268 46:44 piensa parar tal movimiento al que del que formo parte queremos seguir luchando y alzando la voz por todos los jóvenes y los que vienen porque queremos poder tener un futuro del que sentirnos orgullosos no que la historia que se cuenta es que pudimos hacer algo

Voz 0827 46:59 y en La Ventana estado Fabio esmeralda que estudia también cuarto de la ESO y que ha venido aquí a Madrid a ver la sesión constitutiva de estas Cortes invitado por una diputada de Podemos dice que se lo ha pasado muy bien aunque ha habido algún momento bajo

Voz 45 47:13 yo creo que tan claro el se abuchea lo independentista para mí sobraba porque libertad de expresión en libertad expresión del piso en la calle en el Congreso en cualquier ámbito de la vida aquí mismo incluso yo dando mi opinión libertad prisión tiene caben todos

Voz 0827 47:28 tiene quince años la política nos ha comentado le ha empezado interesar hace relativamente poco tiempo

Voz 45 47:33 a mí la política desde hace un año y medio empezó esa sí porque yo creo que la política es algo que realmente cambia cosas no cosa que hablan hayan en el Congreso sino cosa de tu día a día tener un juicio personal acerca de distinto ámbito te pueda llevar a debatir con mucha personas y encontrar nuevos punto de opinión sobre todo yo me empecé a interesar por la política cuando en el colegio encuentra esa persona que no comparte tu ideología pero a pesar de ello quieres debatir con él y a ver si puede cambiar de opinión o no simplemente dale tu opinión y que la conozca

Voz 0827 48:02 y claro al escucharle uno puede pensar claro sus padres estarán metidos en política o les gustará a la política

Voz 45 48:08 bueno pues no no en mi familia no interesa la política la verdad y de hecho el populismo con la muy bien no

Voz 46 48:15 sí

Voz 45 48:17 si tiene a alguien que te dice cosa que te claro

Voz 46 48:19 a los votantes

Voz 0827 48:28 así de claro lo tenía Fabio sólo quince años ya hemos hablado con otro joven Juan Del Canto ellas mayor edad buena tiene diecinueve años acaba de llegar a la mayoría de edad ya aspira a ser alcalde de su pueblo de Villalar Zhang en Zamora dice que se ha visto un poco obligado

Voz 47 48:45 pues yo me he visto obligado a la política sino foco del pueblo por el abandono que sufría Mi pueblo y sufríamos los vecinos que no nos lo merecemos no tenemos porque estará aquí esperando a que alguien de fuera venga a solucionar nuestros problemas Si viene que tampoco sabemos si va a venir yo creo que alguien del pueblo tenía que dar un paso adelante el equipo del PP de Villalar han creo yo que yo era una buena opción confiaron en mí y en eso estamos

Voz 0827 49:08 no ha pedido el voto aunque estamos en Cannes en campaña lo podría haber hecho pero sí que no ha dicho porque cree que sus vecinos lo elegirán

Voz 47 49:15 porque yo creo que como siempre tenía buena relación con todos los vecinos piense lo que piense yo me llevo bien con todos los vecinos he tenido una relación con toda la gente ha sido siempre responsable nunca he creado a mi alrededor en el pueblo yo creo que podría la gente confiar en mí

Voz 0827 49:32 ya en un pequeño pueblo que tiene doscientos setenta y ocho habitantes tiene esos problemas de lo que hemos venido llamando la España vaciado

Voz 47 49:40 pues el abandono de de los servicios básicos como pues una tienda de comestibles que hemos perdido no tenemos no tenemos las eso hay que tener con la gente mayor que no puede tener facilidades que nosotros un pueblo que está muy cerca de Zamora que tardamos quince minutos en llegar a la capital pero una persona mayor no tiene fondos para conseguir un medio para ir a la hora que me interese

Voz 0827 50:03 también forma parte de la España vacía da un pueblo Torre del Burgo en Guadalajara que es el municipio español con mayor porcentaje de población extranjera está en Guadalajara en una de las zonas el son de la España vacía el cultivo del espárrago verde sin embargo ha sido una gran atracción de mano de obra bueno en el año dos mil había setenta y cuatro habitantes en la actualidad quinientos vecinos y el ochenta por ciento son búlgaros Basilio tiene parte de la responsabilidad nos lo ha contado Nicolás Castellano

Voz 1620 50:34 sí allí en medio del ruido de las máquinas de lavado y selección del espárrago todos los hablan de Basilio el encargado dos mil seis quince temporadas batirle llegó a Torre del Burgo hace trece años en su primera temporada sólo había veinte búlgara hoy el encargado de más de trescientos es uno de los grandes artífices

Voz 0827 50:51 de que Torre del Burgo bromean algunos pueda llamarse

Voz 1620 50:54 hoy Torre del búlgaro ha traído a casi sesenta personas de su familia hermano