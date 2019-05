La Ventana (22/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro las tres en Canarias Nos vamos en primer lugar al estado norteamericano de Florida la localidad de Brouard donde acaba de comenzar un nuevo juicio contra el español Pablo Ibar el jurado debe decidir si le condena a pena de muerte o a cadena perpetua enviada especial Marta del Vado buenas tardes

Voz 2 00:19 buenas tardes Pablo Ibar está la izquierda de la sala justo enfrente de los doce miembros del jurado que están escuchando los alegatos finales de la defensa que intenta evitar la condena a muerte de consuelo un miembro del jurado que se ponga da pena capital la condena será a cadena perpetua La Familia de Ibar está en la salda también el consulado General de España en Miami también están los familiares de las tres víctimas asesinadas en mil novecientos noventa y cuatro Pablo Ibar lleva veinticinco años en prisión por este triple asesinato su defensa ha anunciado que recurrirá sea cual sea la sentencia que conoceremos salvo imprevistos dentro de unas horas

Voz 1667 00:55 el exterior seguimos pendientes hasta ahora por cierto de los movimientos en torno al futuro de Theresa May it el Brexit la prensa británica habla de un nuevo complot dentro del Partido Conservador para cambiar el plan de salida de la Unión Europea y forzar la salida de Theresa May como primera ministra aquí en casa la nueva Mesa del Congreso se reunirá por primera vez mañana a las doce y media de la mañana para de Ter sobre la suspensión de los diputados catalanes en prisión el debate hoy es quién y cómo debe aplicar esa suspensión este es el criterio de Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia que ha hablado en Hora catorce

Voz 3 01:30 es una cuestión que separación de poder ir de la misma manera que nadie viviría como una del Congreso de los diputados pudiera acordar la suspensión de un magistrado no de un integrante del poder judicial en este caso ocurre lo mismo pero en sentido contrario la Mesa del Congreso la que tendrá que decidir con arreglo al reglamento de la Cámara los informes que pueda recabar tanto de los letrados de la Cámara como del Tribunal Supremo tendrá que tomar en última instancia la decisión de suspender o no a esto

Voz 1185 02:01 diputados y en plena campaña hacia el Superdome

Voz 1667 02:04 electoral el Tribunal Constitucional ha declarado contraria la ley la norma que permite a los partidos

Voz 4 02:10 a recopilar datos personales relativos a las opinión

Voz 1667 02:12 las políticas de los ciudadanos Sonia Ballesteros fue

Voz 1913 02:15 censor del pueblo a petición de juristas internautas quién recurrió ante el Constitucional la ley que permitía el llamado spam electoral es decir que los partidos puedan recopilar datos personales y opiniones políticas vertidas en las redes sociales sin necesitar el consentimiento expreso de los ciudadanos todos los partidos con la excepción de Podemos votaron a favor de esa ley hoy la decisión del Constitucional elimina la posibilidad de que los partidos elaboren un fichero ideológico de los posibles votantes dirija ellos conociendo de antemano que tema les interesa

Voz 1667 02:44 y cómo convencerles para modificar su voto la noticia deportiva de esta ahora es la baja de Joaquín Caparrós como entrenador del Sevilla lo ha confirmado hace una hora el club a través de un comunicado Caparrós seguirá ligado al organigrama deportivo del equipo cuatro y tres tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 0464 03:05 electo la Junta Electoral ha sancionado al alcalde de Brunete y candidato popular a las elecciones en este municipio por una carta en la que anunciaba en condición de regidor la creación de dieciocho empleos municipales para la próxima legislatura también por la difusión de sus logros a través de las cuentas oficiales del Ayuntamiento la denuncia la presentó el PSOE y ahora la Junta ordenada la retirada de esta carta porque vulnera dice el principio de igualdad de los actores políticos Air Madrid Oeste Belén Campos

Voz 6 03:32 la denuncia fue presentada por María José Capa

Voz 1463 03:35 es entrante del PSOE en el municipio de Brunete la notificación de la juez María Esther Pérez versa sobre la campaña hecha

Voz 7 03:40 el Ayuntamiento de Brunete utilizando fondos

Voz 1463 03:43 en ese mediante las páginas oficiales en redes sociales y el reparto de una carta firmada por el alcalde del Partido Popular Borja Gutiérrez la juez considera que estas acciones vulneran el principio de igualdad de los actos electorales y que inciden de manera directa en el sentido del voto de los electores el Ayuntamiento presentó alegaciones pero la juez determinó la retirada de logros con contenido

Voz 0464 04:02 Toral en la capital una mujer aceptado once meses de cárcel por agredir en su negocio una tienda de alimentación a una mujer invidente ocurrió en dos mil dieciséis cuando la mujer entró al local con su perro guía la dueña le agredió con un bate de béisbol Alfonso Ojea

Voz 0089 04:19 la responsable de esta agresión de nacionalidad china desconocía que los perros guía de los invidentes acompañando a su dueño a todos los lugares por eso armada con un palo de grandes dimensiones la emprendió a golpes con la víctima y con su hermana en todo caso como el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento ha sido condenada a once meses de prisión y al pago de una indemnización de más de tres mil euros se trata de una sentencia de conformidad aceptada por la acusada que asume de esta forma ser la responsable penal de un delito de lesiones con la circunstancia atenuante de reparación del daño porque esa cantidad ya obra en poder de la víctima veintisiete grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 0313 05:51 hola buenas tardes no consta que John Le Carré esté tramando ninguna historia nueva después de su última novela el legado de los espías pero sí a sus ochenta y siete años todavía le quedan ganas de escribir le ha surgido una historia que creo que de ninguna manera debería desaprovechar parece una trama más propia de la Guerra Fría de los tiempos en que los servicios secretos soviéticos y occidentales competían por ver quién engaña al otro pero acaba de ocurrir hace apenas una semana como pasa casi siempre pues la realidad puede superar de hecho supera a la ficción el vicecanciller del Gobierno austríaco el ultra Christian Strache ha tenido que dimitir al hacerse público un vídeo grabado en Ibiza hace hace cosa de tres años donde este político aceptaba con romperse ante las ofertas de una supuesta oligarca ruso Éste es el titular las consecuencias además saltan a la vista el gorro de Austria está a punto de caer y Sham convocado elecciones anticipadas pero qué sabemos en realidad esta historia porque hay un montón de preguntas se quiere está detrás de la trampa porque es obvio que le tendieron una trampa este hombre lo de la oligarca una chica muy guapa con un guardaespaldas muy gansos cochazo de lujo por ahí en medio eso ya se sabe que era un montaje quiénes la chica de dónde sale quién la pone ahí por lo tanto quién está detrás pero con qué objetivo a quién le puede interesar que salgan los ultras del Gobierno de Austria poner en crisis a ese Gobierno a sólo unos días de las elecciones europeas no podemos descartar claramente que estén implicados uno o varios servicios de inteligencia o es una venganza personal de alguien como un ajuste de cuentas por qué son diarios alemanes los que difunden la noticia porque lo sabía antes un humorista Isi el vídeo se grabó hace tres años porque sale ahora porque aparece porqué en Ibiza que pasa en Ibiza en fin que no tengo ni idea de si les escribirá una novela pero yo me muero de ganas por saber qué esconde esta historia porque tiene cosas muy cutre sí pero también alguna muy serias bienvenidos a La Ventana

Voz 1 08:07 sí sí

Voz 0313 11:01 Roberto Isaías buenas tardes compañeros tarde Sánchez Mellado como está muy te suena esta canción sombrías identificar

Voz 0458 11:08 Duran Duran Duran Duran bombón Panorama para matar año

Voz 7 11:13 cinco Roger Moore si Roger Moore Police John recuerda una escena de unos órganos jóvenes y japonesa con sino que van en un bar en un avión el hace bajar Great Jones

Voz 0313 11:23 amablemente por unas escaleras y cuando está a mitad de del descenso sonría aprieta un botón la escalera se vuelve una rampa premio fuera desde no no era un avión era aún un Zeppelin era aún un globo de esos aerostáticos en fin y el hombre cae a una hostia

Voz 7 11:38 en el agua que en fin que ya no no sobre en Canarias

Voz 10 11:40 no sería bueno que Canarias Canarias no

Voz 0313 11:43 pero Ibiza Matías Vallés buenas tardes

Voz 10 11:46 buenas tardes Carles sal Matías lo lo que pasa en Ibiza no se queda en Ibiza transmite Austria sí

Voz 0313 11:53 aquí pasa la última pregunta de las muchas que planteado hace un momentito que pasa en Ibiza esa esa lo que pasaba hace tres años sobre ti

Voz 4 11:59 por si ya antes quiero tranquilizar a los oyentes que Le Carré vuelve a publicar este noviembre espía en acción y luego lo que pasa en Ibiza es fundamental por dos asuntos Caldes en primer lugar porque la relajada atmósfera ibicenca por poderlo suave ofrecía está claro el entorno idóneo para que este político de ultraderecha es el calculáis es traje bajará sus defensas y se mostrara más más receptivo pero también hay otra cosa y es que la esta ubicación ibicenca es lo que hace que la difusión del escándalo todo todavía sea más grande es decir nadie habla del caso extrajo tal sino se habla de Ibiza Gay de la feria Ibiza del escándalo Ibiza así en todo el mundo

Voz 0313 12:34 qué

Voz 4 12:34 porque yo creo que hace amarga original como críticamente es una marca mundial hace más creíble que es como decir bueno sí ha ocurrido en Ibiza imagínate lo grave que debe ser y lo escandaloso que debe ser osea acentúa todavía lo que son esta conversación tan extraña y que plantea muchos dilemas periodísticos no hasta que muchísimos hasta qué punto mentir para dar una noticia esto es una es una situación de ontológica grave para un periodista para un lector

Voz 0313 12:57 buenos oyentes algunos puedes aportar algo más ha trascendido algún detalle de las circunstancias en las que se carbono que se grabó el Sevilla yo creo que hay seis siete horas de conversación grabadas eh

Voz 4 13:06 son seis horas seis cámaras montadas el Once Caldas en la en la casa

Voz 0313 13:09 eso no se improvisa una una una mujer que

Voz 4 13:12 desde luego no es la Lyon a Macquarie va como como se presentó porque el magnate ruso en cuestión el Igor Macarena ha dicho yo soy hijo único por tanto no tengo sobrina nadie se presentar Come Home y sobrina que es una mujer extraordinaria es el concepto de lo que en el lenguaje de espionaje como bien decías de Le Carré ese llamaba la Hani trapos sea una trampa de miel colocar a un hombre muy bello o a una mujer muy bella para así seducir comprometer dejar comprometido en este caso un político ejecutivo de multinacional

Voz 1362 13:37 ya normalmente mujeres muy bellas porque no sé si las mujeres somos menos proclives a esas tentaciones o no pero desde luego la historia está repleta de ella sino de

Voz 7 13:48 Ellos como como tentación hay otra razón un poquito más más triste que es que hay menos mujeres en cargos de deponer de esta todavía menos hubiera paridad me atrevo

Voz 1362 13:58 lo que queríamos menos no porque no sean

Voz 7 14:01 no sólo que no seamos no lo sé pero yo no que igual no sé

Voz 1362 14:06 no somos un escándalo

Voz 10 14:08 veinte que es la caída de Billy Bragg

Voz 4 14:11 ancla cae porque su secretario que que era homosexual por supuesto sin sin ningún problema pero tenía un un novio un amante otra de este tipo que le puso la Unión Soviética en esto nada menos que la caída del del canciller alemán Billy Bragg y aquí tenemos lo mismo pero el propio la propia revista Der Spiegel que ha publicado la exclusiva junto a y ha tenido que publicar tres o cuatro folios explicando por qué lo hemos hecho por qué por qué por qué hemos tenido que publicar material privado a una semana de las elecciones europeas y luego otro detalle que también considerar un político de ultraderecha es decir ya con una mancha digamos de origen que a lo mejor una tendencia más democristiana socialdemócrata no hubiera tenido sobre eso

Voz 0313 14:48 pero fíjate han publicado material digamos sobre una parte de la vida privada de un político pero se han guardado mucho más sino que no lo confirman nuestra corresponsal Carmen Viñas buenas tardes qué tal

Voz 0391 14:59 hola buenas tardes muy bien a ver

Voz 0313 15:02 me han dicho tanto Van Der Spiegel como el Süddeutsche Zeitung han dicho que sólo han publicado algunos extractos porque en otros momentos que ellos tienen en su poder se habla de políticos de de mucho nivel de alto rango se desvelan detalles de su vida privada no los

Voz 1362 15:16 hecho público porque no toca no

Voz 0391 15:20 sí efectivamente son pocos los estratos que sigue las seleccionado para su publicación en esas seis horas comentaba la propia pública del propio periódico que en esas horas hay muchas trivialidades y repeticiones sobre distintos temas pero también a declaraciones que o directamente difamar desacreditan a políticos de alto rango en Austria y sus vidas privadas entonces el Spiegel ha explicado a sus lectores y a la opinión pública alemana que ha decidido no publicar esas escenas porque considera que no tienen interés público y además supondría violar la privacidad estos políticos

Voz 0313 15:53 oye Carmen se sabe ya por qué vía porque conducto llega esta información precisamente a dos medios alemanes hay por hay algún alguna explicación o algún debate al respecto

Voz 0391 16:06 bueno se desconoce cómo han llegado a poder

Voz 11 16:08 sí efectivamente hay bastante

Voz 0391 16:11 curiosidad no al respecto pero claro unos dos periódicos son políticos de gran trayectoria muy importantes desde luego lo que ha dejado claro que no van a revelar sus fuentes

Voz 0313 16:23 no claro

Voz 0391 16:25 les siguen lo que ha hecho es a publicar una carta una extensa carta para explicar a la opinión publica muy poco el trasfondo de su historia no entonces ellos han comentado que tienen pistas de este vídeo desde julio de dos mil diecisiete pero que no ha sido hasta este mes cuando los ha recibido junto al ocho Zeitung entonces lo primero que había que hacer a verificar la autenticidad esta historia claro entonces llamaron a expertos forenses en fotografías y datos además de investigadores del Instituto Hoffa para situarnos os diré que esté siendo sus investigadores son los que de P3 son expertos en seguridad de las tecnologías de la información pues todos ellos descartaron que las relaciones fueran falsas humaniza es cuando determinan que la conversación además agravadas con hasta seis cámaras ocultas y otros tantos

Voz 0313 17:07 ya te lo decía yo antes que no no no es nada a dos euros en una operación planeada cena con con con toda la conciencia oiga un detalle perdona Matías de de las preguntas que planteaba antes Carmen un humorista que era un humorista bastante conocido en Alemania ya sabía en fin y alardeaba de conocer desde semanas antes la existe hacia de este vídeo quién es este hombre primero llama Jean Bonner Man verdad hubo mermando

Voz 0391 17:30 me llaman esto sí la ha sido muy curioso porque este cómico que es muy muy conocidos se hizo mundialmente famoso cuando el presidente Erdogan lo denunció por llamarle folla cabras una parodia verdad eso yo os acordáis de este caballero bueno pues un día antes de publicarse el vídeo los dos perdió médicos dijo en su programa o de un programa satírico semanal puede que mañana Arda Austria casi sin venir a cuento no en una entrevista pero es que en abril a los periodistas han empezado a echar la vista atrás se dieron cuenta de que horas después de que se publicase los vídeos él había publicado en Twitter en Twitter un videoclip

Voz 1185 18:07 era un grupo austriaco

Voz 0391 18:09 canción que se titula algo así

Voz 0313 18:13 bastante curioso

Voz 0391 18:15 otras resulta que en abril Bommel mal había declinado recoger un premio que le daba una revista austriaca hice disculpo buen Paco bastante peregrina no pero en este momento pues cobra que un poco más de sentido dijo que estaba que estaba hecho polvo y que se encontraba bebiendo Red Bull una bebida energética de origen austriaco con algunos amigos de negocios del este partido ultraderechista austriaco en una villas de oligarcas rusos en Suiza es decir él había visto el vídeo de hecho el representante del cómico ha salido estos días a los medios de comunicación diciendo que sí confirmando que lo había visto pero que él no estaba detrás de la grabación y que tampoco le habían ofrecido nunca ya que los pública

Voz 0313 18:57 oye Carmen la canción era está mira

Voz 12 19:00 qué hacen

Voz 8 19:18 eh

Voz 7 19:22 no parece la mejor banda sonora para un poco pero bueno

Voz 0313 19:27 la historia de espías del del siglo XX vamos a saludar a un periodista escritor y experto en espionaje autor de El polonio y otras maneras de matar a si asesinan los servicios secretos y un buen amigo de este programa Eric Frattini buenas tardes qué tal Carles cómo estás poco te imaginabas que una historia de espías pudiera estar ambientada con música densa deben haber da poco te imaginabas cambian los tiempos

Voz 1185 19:51 cambian los tiempos lo que pasa que ya al final lo único que cambiar la música no los digamos que el sin los sistemas que utilizan los servicios secretos de los servicios de inteligencia para liquidar a un Enemigos íntimos y la chica guapa no hablaba antes de la de la JARE insular pues la chica guapa que te que te graban y luego ponen el vídeo para derrocar tu gobierno

Voz 0313 20:16 pero lo han lo han tenido tres años en el en el cajón cito y lo han sacado en un momento en el que tendríamos que saber el porqué criterios de oportunidad digo a que te huele esto Erika osea quién puede estar Rusia que es lo primero que te viene a la cabeza

Voz 1185 20:31 el Servicio Federal de Seguridad FSB mira Austria ha sido desde hace desde hace décadas ha sido una de las grandes plataforma de apoyo que ha tenido Putin Vladimir Putin en Europa no sé si te acuerdas con el caso de esquí pal de acuerdo se les decía que el severo el la unidad de Opel la unidad XXXII de operaciones especiales del FSB que que envenenan esquí pálida la hija de esquí Pal he recuerda que el Gobierno británico plantea una protesta formal de expulsando varios diplomáticos y miembros del FSB del embajada de la embajada rusa en Londres aquello genera también una reacción de protesta por parte de todos los países miembros de la Unión Europea el único país que se opone a esa protesta formales austeridad he porque porque Austria históricamente ha sido siempre los servicios de inteligencia austriacos han sido siempre muy cercanos a al al Servicio Federal de Seguridad de Vladimir Putin y lo que se cuenta lo que se rumorea son rumores que claro el servicio de seguridad interno de Austria está controlado por el partido del canciller del actual canciller bueno que haya dimitido el el servicio de seguridad exterior del Servicio de Inteligencia Exterior austriaco está controlado por el socio de Gobierno la extrema derecha la ultraderecha no ese dije que parece ser que hubo presiones por parte de Kart Globe que es el director del Servicio de Seguridad contra una operación que hicieron los rusos dentro de territorio austriaco parece ser que hay un entente cordial es de no realizar operaciones encubiertas del FC vez dentro territorio austriaco

Voz 0313 22:07 no operación operación de qué tipo Eric se sabe

Voz 1185 22:09 el fue una operación de infiltración en una bajada extranjera una embajada extranjera en territorio austriaco yo irse había establecido un acuerdo tácito con un gobierno anterior del gol de Austria donde se estableció o por lo menos prometió el FSB de que jamás realizarían una operación encubierta dentro de sólo austriaco que eso se suele hacer digamos que se declara territorio neutral Austria con respecto a operaciones del servicios de inteligencia rusos parece ser que los rusos no cumplieron se detuvieron a once agentes del FSB en suelo austriaco y se les expulsó no hubo más represalias por parque pero parece ser que Putin o el servicio secreto ruso se guardo la baza ahí dijo si pues ahora yo me voy a guardar en algún momento he voy a sacar una carta ellos voy os voy a liquidar voy a liquidar el Gobierno efectivamente puede haber sido

Voz 0458 23:07 ha quedado hay un momento en que vivimos

Voz 4 23:09 esto en que el propio político que está siendo espiado con las seis cámaras famosas sospecha que es una trampa lo dice varias veces en la grabación se realizó a su segundo Gooden esto es una trampa hilo sospecha además hay muy curioso poco grosero que que hay que decirlo y es que ve que la que las uñas de esta supermodelos rusa o o lo que sea están sucias lo dice que es extraño que esta mujer se ve que con la improvisó la improvisación con la puesta en marcha la operación no había no habían podido cuidar un detalle como este sin embargo su propio II le tranquiliza que no no es una trampa esto va esta inversión de doscientos cincuenta millones de euros que seguro que esta supuesta magnate quería quería invertir pues se crea una que era una cosa cierta y no una simple simulación como para

Voz 1362 23:47 aquí estamos hablando de pasta osaba lo que lo que Francia es corrupción es corrupciones sexo que también me imagino que habrá otros escándalos o la utilización de servicios inteligencia para implicar sexualmente e infidelidades otro asunto sobre la vida privada de sensibles me estoy acordando y aunque no tenga mucho que ver y me perdonan nada de que también ha caído en España una presidenta del Gobierno regional

Voz 7 24:12 unas

Voz 1362 24:14 imágenes grabadas en un supermercado goles

Voz 7 24:16 al esto no sabía por dónde iba hurtando una crema de si tienes

Voz 1362 24:20 decir sin que tenga mucho que ver en el tema de servicios de inteligencia etcétera o lo que está aquí

Voz 7 24:25 claro sí aguarle guardado las cosas se guardan para usarlo cuando se ven gay cuando y cuando puedan hacer el daño que se pretende llegar preguntando cuánto material habrá guardado por ahí pues esto

Voz 1185 24:38 que además no se dice Carles no se dice que todos tenemos cadáveres guardados en el armario

Voz 0313 24:42 algunos más que otros

Voz 1185 24:45 lo el esquí el tema principal es que Putin tiene un armario

Voz 7 24:49 muy muy grande ropero un armario ropero

Voz 1185 24:52 tiene un armario ropero yo creo que una nave industrial donde guardan los cadáveres después de mucha gente poderosa empresarios industriales es gente con muchísimo poder en Europa que tienen poder de influencia en cuestiones concretas que pueden afectar al a los intereses rusos no solamente a la economía

Voz 0313 25:11 este tipo de este tipo de operaciones Eric este tipo de operaciones de la guardo ya tela clavarle tienen algún nombre lo lo de antes era una operación de infiltración este tipo de operaciones tienen alguna de numeración particular

Voz 10 25:22 sí lo llamamos Gustavito somos y en el camino nos encontraremos no lo

Voz 4 25:27 sólo llaman compró mates es una cosa que su compromiso es es si os fijáis es el argumento de la película el golpe la de la de Paul Newman es un y además es un extingue es una operación de simulación donde roba roba a un ladrón por decirlo así no entonces el de pero no no Cien años de perdón

Voz 1185 25:44 o también como una operación de falsa vaquera

Voz 0313 25:47 falso delantero se llame si eso no parece no

Voz 1185 25:49 de falsa bandera una operación que supuestamente está organizado por un servicio exterior un servicio de inteligencia es que este caso podría ser el ruso haciendo creer que ha sido un tema de los propios austriacos para derrocar al Gobierno austríacos y realmente puede estar montado por el Servicio Federal de Seguridad

Voz 0313 26:08 oye Carmen en Alemania al margen de los debates de que lindan con los límites del periodismo y tal que has comentado en el terreno estrictamente político vamos que esto suceda ahora a unos días de unas elecciones europeas y que además caiga un gobierno tenga que convocar elecciones anticipadas en su país se ha hecho algún tipo de lectura que hipótesis circulan

Voz 0391 26:28 no tanto como hipótesis no sabría decirte pero por ejemplo hace tres días hubo un debate en la televisión pública con los principales líderes de todos los partidos del Bundestag representación parlamentaria cada uno arrimó el ascua a su sardina todos alertaron sobre lo que puede ocurrir cuando la ultraderecha entrar en el Gobierno por ejemplo los socialdemócratas dijeron haber señores los conservadores tengan ustedes en cuenta esto puede pasar y que es muy peligroso los conservadores me llegaron a decir si nosotros tenemos siempre el cordón sanitario incapaz estaremos jamás con Alternativa para Alemania que es el grupo en ultraderecha en en Alemania sí dos estaban de acuerdo salvo precisamente el representante de Alternativa para Alemania que lo que viene a decir es que bueno era una cuestión interna de Austria que no tenía absolutamente nada que ver con con animales

Voz 4 27:24 ya ya madrinas de Donoso es una cosa ya hay periódicos que sortean entre sus lectores alemanes una estancia en la en la mansión en la villa de esta noche para que usted no es traje gala con el magnate rusas

Voz 1185 27:40 el problema ahora va a Sergio muchas pues que muchos políticos europeos

Voz 0521 27:44 ha cuidado cuyas si Ronaldo estamos salvados corrupto

Voz 0313 27:51 de todas formas debe

Voz 0391 27:54 sino también es una cosa nada más que París que contar habitantes de la cuestión de por qué ahora se explica yo después de las europeas por ejemplo en Les sigue compañeros que vienen a decir es que lo único criterio el único factor decisivo que ellos tenían para publicarlo es que estuviera listo en el examen del material y que no tuviese la más mínima duda de que eran reales lo tuvieron ya que si la revisión no haber llevado más tiempo pues habrían pospuesto pero es que ya lo tenían además esperaban hasta después de las europeas se les habría criticado por ocultar información que era muy relevante fiable claro que estaban ahí una disyuntiva muy complicada

Voz 4 28:29 ha refugiado Der Spiegel en el lema de la manchita del New York Times todas las noticias que se cuado pulverizar perdona pero hay una cosa y Carles yo creo que se ha dado un paso más y este lo estamos hablando lo que podría pasar en España si ahora este esta nueva frontera del periodismo Se establece decimos bueno aunque sean privados y son cosas de repercusión pública

Voz 0313 28:46 bueno pero eso eso ya sea ya se ha hecho alguna otra vez y no hace falta recordar concretos este es muy gordo y fin de de de ámbito y de ideas mención internacional pero se ha hecho en otras ocasiones bueno hay que hay que pensarlo hay que analizarlo y tomar una decisión en este caso Bono en este caso pues no sé que por cierto una cosa una duda logística Eric para no operación de este tipo seis cámaras micrófonos coches de lujo chica guapa guardaespaldas macizos cuántas personas pueden intervenir en un en un rollo como este

Voz 1185 29:17 pues pues se inconfesable inconfesables personas por ejemplo el caso

Voz 7 29:23 vicios de vigilancia de contravigilancia cuidado

Voz 1185 29:26 a quién sale porque te pongo un caso por ejemplo el caso que yo relata en un libro el caso llevado a cabo por la unidad del posar la unidad delinquido de asesinatos que matan al matan en Dubái en el hotel adusta se matan al jefe financiero de Hamás

Voz 7 29:42 hoy más e imágenes de las cámaras del hotel después

Voz 1185 29:46 te acuerdas pues se calcula que en total ciento veintidós miembros del servicio secreto israelí participaron en el asesinato que llevaron a cabo realmente solamente dos agentes israelís

Voz 0458 29:55 pero es que los tu presupuesto tienen los que más despliegue de medios son los rusos siempre Eric

Voz 11 30:02 bueno es que este momento depende depende

Voz 1185 30:07 los más activos no los más activos si casos de trabajo su Meadows que es como se llama los casos de asesinatos por servicios secretos son muy activo los el FSB Servicio Federal de Seguridad ahí tenemos el caso de de esquí al y luego los israelíes también lo es también son maestros en esto

Voz 10 30:25 pero sí que te quería preguntar un detalle cuando una operación en esa operación trabajan ciento veintitantas personas todos están en el ajo o trabajan como los comandos terroristas han donde cada uno hace una cosa pero no se sabe cuál es el objetivo final

Voz 1185 30:40 que en el caso de un servicio de inteligencia todo se sabe todos saben a lo que cuál es el objetivo está claro todo sabe cuál va a ser el objetivo cuál va a ser el resultado final lo que pasa que está muy bien compartimentos por ejemplo cuando son unidades que van a actuar fuera de un país fuera de su país de sus fronteras por ejemplo te pongo Dogo poner el caso del Mosad son Comandos Autónomos es decir que si detienen a un comando que va a realizar una ejecución no va a matar a alguien no sabe dónde están localizados otro comando que sea la cuestión principalmente para evitar eso de que no reconozca la relación que tienen

Voz 0521 31:16 de ellos

Voz 1 31:20 tú eh él

Voz 0313 31:42 hemos iniciado está interés interesantísima conversación con Eric Frattini con Carmen Viñas con Matías Vallés con la banda sonora de una peli de de James Bond del año ochenta y cinco Panorama para matar por lo que pueda ser por lo que nos ha contado ERE esto que escuchan es una canción que forma parte de Desde Rusia con More una de las primeras pelis no sesenta mil tres si no me equivoco

Voz 7 32:04 la segunda la segunda verdad Desde Rusia con amor a Monroe en mitad de la banda sonora Eric un abrazo compañero hay muchísimas gracias Carmen Viñas corresponsal ya nos contarás cómo acaba esto si es que acaba pronto por un abrazo a todos muy bien Matías un abrazo amigo un placer hasta pronto

Voz 13 32:46 eh

Voz 10 40:16 después de escucharlo de Austria si Borja me llama hoy a lo mejor digo no estoy muy bien quién es decir de bien pero me han dicho que suba iraquí está Borja buenas tardes buenas tardes

Voz 0313 40:29 te diría que bien Borja Blanco y que es bueno de lunes a viernes extécnico de telecomunicaciones que está muy bien que es un oficio sobre el que indagar porque yo no sé muchas cosas pero los domingos o los sábados o las fiestas de guardar fotos turísticamente hablando se convierte en I más D Iberos atención eh que es oficios chulo también en el speaker del Sporting de Gijón guarda sobre el hilo o esperas a que acabe en los partidos el cómo era que termina tienes que esperar a que termine deseas forma parte del del guión de la de la escaleta si usamos nunca en casos ha ganado esos tanto antes como después lo que es el previo del partido después del himno la inacción piso

Voz 7 41:32 hasta ahora estar por tanto oye me una

Voz 0313 41:38 los yo decía un oficio claro el speaker el speaker en este caso de un campo de fútbol cuántos años hace que te dedicas a esto esto es vocacional Borja au surge

Voz 6 41:46 pues llevo veinte años en el Sporting catorce

Voz 0313 41:51 de de ellos de quince ya pide speaker era socio de desde bien pequeño era socio del del Sporting de años tienes perdona que te pregunto tengo treinta y ocho años pues aquí aquí hace quince años a los veintitrés empezar a uno dieciocho a los dieciocho perdón si hace dieciocho años con dieciocho se nota que soy de letras en un Sporting Sporting tres Leganés

Voz 22 42:13 uno de diecinueve de

Voz 0313 42:15 siempre de hacer que dice es es nueve años Dani Garrido buenas tardes qué tal muy buen lector de Carrusel tu acto diecinueve años donde estaba estamos en la radio estaba charlando con Borja que cumplía

Voz 0458 42:27 frente años eh

Voz 0313 42:28 no John en el hombre con veinte años de la radio temo

Voz 0458 42:32 ya cuarenta palos y muchas más canas ese tres a uno

Voz 0313 42:35 el recordarán Gasol eso es Sporting Leganés no movería Marquínez

Voz 0458 42:38 no me acuerdo lo que comí ayer como buena corta muy mala cabeza afortunadamente Encarnación tenemos es muy privilegiada como para que me tengo que acordar este año noventa y nueve oye

Voz 0313 42:47 es speaker son también igual que la gente del carrusel grandes cantaores de goles e ha supuesto además estaba allí

Voz 0458 42:52 estaba pensando que cuando tú te expresas en la radio estás narrando un partido Iker circunstancia de cualquier deporte en Carrusel al final no ves las caras de te puedes imaginar la reacción de los oyentes pero no las ves no la tremenda responsabilidad que tiene que tener Borja la hora de

Voz 6 43:06 es una narración domingo lo bueno

Voz 0458 43:08 par simplemente la la alineación porque está viendo las caras de los que allí están además el Molinón Enrique Castro Quini

Voz 0313 43:14 es un campo caliente en no entorno peyorativos

Voz 0458 43:17 que es bueno si está sí bueno el tiene la responsabilidad de ser el maestro de ceremonias de calentar para bien siempre el partido también comentaba antes con con Eli también contigo que en el speaker cobra una especial importancia en Carrusel cuando curiosamente la situación del equipo que se

Voz 0313 43:33 cuando hay chicha o buena o mala objetivamente bueno

Voz 0458 43:35 no mala si tú quieres utilizarlo para ver en la Bono en el relato de la alineación previa si la gente va a pitar a Bale si va a pitar a Isco porque la montó demandas para llegar a la gente si la gente está mosca con Coutinho por el gesto que hizo y al final te sirve y Pray previa al partido para testar un poco qué piensa la gente que está allí en el estadio de sus jugadores

Voz 0313 43:55 en esos casos Borja imagínate que es el speaker del Barça Diego por por BAT de acudir algo cercano

Voz 0458 44:00 por lo que se está en esa línea

Voz 0313 44:03 no aparece el nombre de Coutinho tal como están las cosas tute

Voz 7 44:07 caras para decir expresados pueblo

Voz 0313 44:09 hoy Cotino ya al siguiente de visita es totalmente

Voz 6 44:12 contando la gente Paris sólo pares la gente hace lo que lo que siente en ese momento

Voz 0313 44:17 pero pero no hay indicaciones en ese sentido no nos Martelly

Voz 7 44:20 yo yo momentito hat trick

Voz 0313 44:22 la semana anterior para que la gente la aplauda más no

Voz 7 44:26 oye y los goles del los goles el rival

Voz 0313 44:28 los cantas también o no

Voz 7 44:29 no nunca vas a fueron poco más modesto poco más discreta simple decir Ball cabrones lo tuvimos muy a nuestro pesar a marcados por megafonía anda ahí yo no soy para nada futbolera y solamente una vez y porque me obligaron a ver el Bernabéu

Voz 1362 44:46 tú puedes estuvo goles hubo hubo goles era era una Juventus Real Madrid y me llamó poderosamente la atención que claro el speaker corresponde se desgañitaba con cada gol del Madrid no con cada gol con cada aproximación cómo demonios le digáis a a ese lance del juego pero por ejemplo cuando cuando cuando metía los otros nota

Voz 7 45:06 esa noche no provenientes de la silencio total pero bueno

Voz 1362 45:10 esto es esto es un ninguneo absolutamente arbitrario o todos justifica por los vamos por lo que vamos

Voz 0313 45:15 a los Speakers de los dos equipos sólo se dan en una final no me imagino en la final de Copa por ejemplo no finales digo yo no uno hasta hoy creo que sí que creo que aparece en los días finales en la final

Voz 6 45:28 de los dos equipos para los usuarios cuál es el gol

Voz 0313 45:31 eh que recuerdas más no sé si o no más bonito no más decisivo más relevante lo más emocionante por el motivo que fuere

Voz 6 45:37 pues sin duda un gol que nos supuso la el ascenso en el dos mil ocho quince de junio de dos mil ocho

Voz 0313 45:46 qué memoria un Sporting aquel bar

Voz 6 45:49 Sporting Eibar acordará eso sí los mongoles de Mate Bilic y De Luis Morán el segundo de los Morán sobre todo que ya te aseguraban poco e ganando ese partido subíamos a primera división en el Molinón fue pues es que recuerdo en todos esta trayectoria es lo que recuerdo

Voz 0313 46:07 cuánto dura

Voz 6 46:08 un gol cantado en un momento de máxima emoción los goles son en cuanto a lo que me a mí me concierne son veinte segundos veinticinco sumo más o menos pero es un chorro de voz alguien que soltar ahí me veinte segundos

Voz 1362 46:24 meternos también de

Voz 6 46:26 pues van un trozo de música y después ya es la participación qué hacemos con la grada y yo canto el nombre del jugador ir a agrada pues contestaba

Voz 7 46:36 a la vista lesionado cantando un gol que te hablo del muy serio eh por qué

Voz 6 46:41 me de quedarme afónico alguna vez alguna vez hay pero es que es eso son pico son picos de momentos de del encuentro que dices es que lo doy todo lo doy

Voz 0313 46:54 y lo disfrutas y lo de la manera que lo estás contando lo disfruto por supuesto hablar gente que lo haga de la manera más profesional posible y habrá que lo sienta no Itu casos de los segundo totalmente este año no no no pillamos matemáticamente aún sería posible faltan tres jornadas no quedan tres jornadas está a ocho puntos de la promoción el Sport

Voz 7 47:13 bueno bueno opciones coacciones habría sí bueno vamos a ver yo tengo un amigo en el Sporting que es Álex Pérez es defensa central

Voz 0313 47:20 al un tipo espigado alto que saca bien el balón coño pero no juega últimamente qué ha pasado con el cambio entrenador eso ya lo pregunto de forma interesada eso ya es cosa mía

Voz 7 47:28 juega rol Carlo Alessandro juega en la chopera Arroyo de Albacete si se es buen amigo

Voz 6 47:37 no pues no no está contando para José Alberto ahora en estos últimos partidos

Voz 0458 47:41 en ha respondido habían bonito

Voz 0313 47:44 por del speaker aprovecho ya que tú eres el

Voz 0458 47:46 del del Barça ha cambiado mucho en los últimos años por seguro que la gente lo recuerdan dos mil dice Manel Vic que fue mítico sí

Voz 0313 47:54 sí señor que estuvo cincuenta y ocho años

Voz 0458 47:57 el frente si quieres Manel Vic era toda una institución en el Barça encarnaba locutor sesentero setentero de Carrusel deportivo de toda la vida un nombre más más clásico una voz muy profunda si quieres e incluso institucional y ahora está virando mucho a la a la figura de pues de la speaker más americano más de más de show directamente mezclado con el con el hecho que comenta también Borja de narrar el gol no estamos acercando más a ese show de la NBA de la de la NFL no momentos había una transición y me parece un buen día también para recordar la figura de sí señor esos Speakers clásicos de toda la vida en este caso Manel Vic que falleció en dos mil dieciséis cincuenta y ocho años al frente del Barça

Voz 1362 48:31 en ese esa querencia por la hipérbole periodistas

Voz 0458 48:34 Deportivo si vuelven a pregunta supongo

Voz 1362 48:37 porque todos todo ese espléndido magnífico eh

Voz 7 48:41 es lamentable o lamentable pésimo y porque el fútbol que el fútbol es

Voz 0313 48:47 monumental en sí mismo que no entiende de grises

Voz 0458 48:49 porte en particular el fútbol es verdad el fútbol yo creo que no entiende que es una cosa parece que estás destinado a ponerte en un bando o en otro lo cual también

Voz 7 48:57 por eso la política por eso la política ha copiado uno de los bloques e puede ser equidistante en el en el no no no se puede ser se puede ser más o menos bestia eso sí se puede ser un poco razonable pero equidistante no porque ahí sí que juegas con colores y con y con sentimientos con nuevas con otro tú ya sabes es verdad es verdad que eso no

Voz 0313 49:17 es verdad que eso ya sabes que hoy desde que has llegado aquí pedir un gol

Voz 7 49:21 en lo que Rosales Riquelme lo hacer

Voz 0313 49:24 dice que no a cantar un gol

Voz 0458 49:26 te digo digo que son sentimientos también variables no porque

Voz 23 49:29 se un día puedes estar caga

Voz 1667 49:32 dote en el jugador rival

Voz 23 49:35 tu equipo y otro día Le pues estar

Voz 10 49:37 animando pues cuando va a la selección española por ejemplo así que también el sentimiento deportivo yo creo que también es es variable inmutable en ese sentido pues sí

Voz 6 49:46 comentabas que que siempre está recalca lo bueno

Voz 5 49:49 claro yo allí aunque con lo que voy

Voz 10 49:51 ah lo siento realmente cuando podía pedir el bar no el vano el año que viene tendremos tendremos segunda Borja

Voz 0313 50:01 te en situación que esto tiene mucho de psicológico y mental también imagínate que coño que suena la flauta que hay un milagro en esas tres jornadas y que estás en la última jornada es Sporting Cádiz no Sporting gays porque es la última la última jornada minuto ochenta y uno uno y el Sporting con la victoria se clasifica iba Álex Pérez por ejemplo

Voz 7 50:22 no ir a mete dentro como sería el gol

Voz 24 50:28 le

Voz 25 50:30 va por tu expertos

Voz 0313 50:48 no se oye más por Gijón y Cáceres peticiones así oye no marché es que vamos a cambiar el paso vamos a recordar a alguien muy muy singular muy importante anoche estuve viendo la primera entrega de un programa de televisión muy curioso muy original que ha estrenado hace muy poquito Movistar Plus sí que se llama El cielo puede esperar el punto de partida es que alguien se muere alguien famoso pero desde el cielo desde donde sea puede ver la gente que acude a su funeral y escuchar las cosas que dicen es un formato amable simpático con su punto de humor desde luego hay una forma más intentar desdramatizar nuestra nuestra relación con la muerte me hubiera gustado que el invitado de uno de esos programas hubiera sido Eduard Punset

Voz 7 52:04 sí pero ya no habrá tiempo porque eso han muerto de verdad ha muerto

Voz 0313 52:07 los ochenta y dos años el que decía siempre que entre sus planes no estaba lo de morirse porque genéticamente no existe nada que nos que nos obligue que nos tenga programados para ello no pero todos acabamos

Voz 7 52:17 viendo tarde o temprano y cuando alguien se va lo que quiere recordarle con Edward

Voz 0313 52:23 Punset compartimos muchos muchos minutos de radio hace años ya Iker estuvo más cerca más en contacto con él fue Pepe Rubio así que es de justicia que lo cuente él mismo

Voz 0521 52:37 escuchar la música porque claro mi mi generación que no sabe nada es es ha sido muy castigada en cierto modo aunque lo hemos disfrutado castigo no sin embargo Blade Runner

Voz 27 52:52 de todas con hacía Pepis cosas que hemos no

Voz 0521 53:01 digo que razón tenía Blade Runner osea la película como intuyo que no sabíamos nada pero que podríamos saberlo todo ha muerto Eduard Punset cuando conocí la noticia esta mañana recordaba en mi muro de Facebook que fui su guionista en la sección Radi Punset que hacíamos en el Hoy por hoy con Carles Francino

Voz 0313 53:22 estamos en la radio está Eduard Punset pues por radio Punset las cosas sencillas no Edward buenos días Sevilla mejor digo yo muy buenos días oye qué buena es la radio no la sección