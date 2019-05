La Ventana (22/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0760 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 2 00:08 lo vemos en directo al Tribunal Supremo porque está en marcha la sesión de tarde del juicio del Prius es la que continúan declarando los peritos de Hacienda Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 00:16 buenas tardes las acusaciones creen que estos testimonios apuntalan la acusación por malversación Sara Izquierdo perito el Ministerio de Hacienda explica que las arcas públicas quedan comprometidas cuando se prestan servicio no cuando se paga

Voz 3 00:27 por tanto desde el mismo momento de esa prestación de servicios se produce ese entiende realizado el gasto con independencia de que después haya que activar los procedimientos correspondientes para poder reflejar procedimental y contablemente esa obligación que ya existe

Voz 0055 00:41 esto es importante es importante Carlas muchos antiguos del referéndum como carteles o promociones no se pagaron es un argumento de las defensas pero dicen estas peritos que eso no importa que el dinero público catalán se comprometió igual

Voz 2 00:50 sí la siguiente noticia Pedro Blanco buenas tardes qué tal buenos la siguiente noticia nos lleva hasta China signos llevó China porque el presidente Xi Ping ha pedido a sus ciudadanos que se preparen para tiempos difíciles declaraciones que llegan en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China

Voz 4 01:03 Zamarreño si hay que prepararse para afrontar dificultades

Voz 0116 01:05 puestas por actores que no son desfavorables dices sin PIN tanto dentro como fuera del país no menciona a Estados Unidos ni la guerra comercial pero le dice a sus ciudadanos que el país todavía está en un periodo con grandes oportunidades para crecer aunque la situación internacional es cada vez más complicada lo más parecido una referencia concreta a esta crisis es cuando añade que sólo con una propiedad intelectual propia con la base tecnológica china puede ser competitiva y alcanzar una posición de debilidad y la Organización Internacional del Trabajo seguro que aquellas empresas que cuentan

Voz 2 01:33 con un mayor número de mujeres en sus consejos de administración aumentan sus beneficios nos lo cuenta Rafa Bernardo el infame

Voz 1762 01:40 me he hecho a partir de encuestas a trece mil empresas de setenta países muestra que más de la mitad de las compañías creen que la diversidad de género en la dirección mejora los resultados y entre las que practican esa diversidad tres de cada cuadro reportan un aumento en los beneficios de entre el cinco y el veinte por ciento a pesar de ello la mayoría de las empresas no alcanza el umbral mínimo a partir del cual la OIT detecta estos resultados positivos el treinta por ciento de presencia femenina en las direcciones la OIT urge a combatir los sesgos de género presentes todavía en las cúpulas empresariales como las paredes de cristal que empujan a las directivas a las áreas de apoyo como recursos humanos en vez de las estratégicas como operaciones o la tubería que gotee el fenómeno por el que a medida que se extienden la jerarquía la proporción de mujeres va cayendo de hecho el estudio destaca que España es el país que tiene más porcentaje de consejeras delegadas en empresas cotizadas ese porcentaje el máximo entre los países examinados es del once por ciento vamos

Voz 2 02:29 hace del deporte letón López buenas tardes qué tal pero muy buenas

Voz 5 02:31 ya se conoce el alcance de la lesión de Diego Costa de uno un esguince grado dos en su tobillo izquierdo que le tendrá de baja aproximadamente un mes por lo tanto se espera que llegue al inicio de la pretemporada al Atlético de Madrid a inicios de julio en ciclismo en directo la undécima tapada lloró Italia la segunda consecutiva llanas espera espera llegada al esprín en unos quince kilómetros que quedan para la batalla Monza estará ocho y media último partido a la penúltima jornada de Liga entre dos equipos que apuntan a enfrentarse en el teatro en el Buesa Arena se jugar quiero vez Baskonia divina seguros Juventus cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 0464 03:05 la Gran Vía es la calle comercial más transitada de España y la tercera en toda Europa es la conclusión de un informe de tráfico peatonal donde también aparece la madrileña calle de Recoletos que se sitúa en el puesto número ocho Carolina Gómez

Voz 0393 03:19 sólo Ecarna había Street y pronto en router en Londres superan a la Gran Vía madrileña que es la tercera calle más transitada de toda Europa tiene una media de dieciséis mil setecientos cuarenta y un peatones al día en el top diez de este ranking secuela también la calle Preciados de Madrid con once mil novecientos peatones diarios y otras cuatro vías españolas Pelai Porta Ferris hay portal del año en Barcelona Illa calle Tetuán de Sevilla

Voz 6 03:45 el estudio lo realiza una empresa catalana que SD

Voz 0393 03:47 pica a analizar la eficiencia comercial

Voz 0464 03:50 el hijo del primer trabajador de Metro fallecido por la exposición al amianto ha demandado a la compañía Metro ya ha sido condenado indemnizar con trescientos setenta mil euros a la familia de otro trabajador fallecido por esta causa los sindicatos exigen a Metro que reconozca su responsabilidad y el Gobierno Donald insiste que no comparte los motivos de las protestas Juan Carlos de la Cruz delegado de Comisiones Obreras en el suburbano Pedro Rollán presidente en funciones

Voz 7 04:15 continúa la dirección de Metro sin querer reconocer que ha tenido a muchos trabajadores trabajadoras sufriendo en la exposición al amianto incluso en ocasiones manipulando este elemento cancerígeno así de claro lo ha dicho también la inspección de trabajo en la multitud de requerimientos y actas de infracción cada metido en contra de Metro de Madrid

Voz 8 04:34 no compartimos los motivos ni las razones

Voz 9 04:37 de los convocantes porque en la presente legislatura

Voz 8 04:40 Tura contratamos trescientos sesenta maquinistas que se consiguió con ello restablecer la tabla de trenes

Voz 0464 04:46 previa a la crisis tenemos veintisiete grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 10 05:03 una alerta de la SER desde El Larguero para una noticia de última hora

Voz 11 05:07 al parecer adelanta Bruno zulos porque la XXI todas las noches de lunes a Pierre Ruiz a las sólo es si quiere su nos cuenta que Manu Carreño

cabina sean de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana

Voz 0760 05:24 a las seis las cinco en Canarias y aquí las cadenas

Voz 1 05:28 de servicios informativos

Voz 14 06:04 bien cargó repara

Voz 10 06:09 sí trabajando hasta las tantas usó Rus jugando a los videojuegos hasta las tantas

Voz 27 10:00 Nuestra patria una marca que no veo yo veo españoles Balbino pues es el más caro lo haré así que Razzmatazz aquí la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los a tu problema no eso yo tu problema

Voz 11 10:21 el amor

Voz 28 10:41 Avalos negó José Luis Abascal Conde Santiago Acebes Galindo José Luis Adán de la Paz María Ángeles hay recreo reste y Joseba Andoni Aizpurua Saiz Merche Alfonso de non Javier Alberto Anaut Clovis el gotelé

Voz 1284 11:00 qué velocidad bueno esta tarde al abrir todo por la radio en La Ventana lo primero es pedir un oyente para Javier Coronas Javier buenas tardes cómo estás qué tal tú necesitas uno una oyente siempre siempre siempre siempre todo el complemento sordomuda coincidí digo me apoye siempre bueno pues un oyente para corona

Voz 2 11:17 las nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta a partir de este momento por lo demás Toni Martínez Especialistas secundarios e Iñaki de la Torre siempre ponen de la Torra en el guión ya queda de la Torre

Voz 1284 11:33 siempre están no pero es Iñaki de la Torre y el Granada en apenas en apenas unos minutos venga venga

Voz 0230 11:42 ha llegado mira que el martes ya de salir de Vox estoy yo lo voy notando porque siempre llegamos a miércoles con alguna frase llamativa de alguien la semana pasada fue sobre el derecho de las mujeres a cortarse el pelo os acordáis que Yeste que vais a escuchar ahora es Jorge de candidato de Vox en las elecciones europeas teoriza feminismo cuentos infantiles bellezas víctima interesar Sheila

Voz 4 12:04 no que él tiene toda una teoría y entonces les

Voz 0230 12:07 ponen ciegos

Voz 29 12:10 es que en el fondo nuestra gran princesa a la princesa de nuestra infancia que era Cenicienta a nuestra Princesa de la infancia que era Cenicienta la maltrataban su madrastra y sus hermanas tras que son todas esas feminista feas que les dicen y las mujeres españolas lo que tienen que hacer

Voz 0230 12:29 bueno ves que hay una parte de Silva hay una parte del público que Silva se entiende que Silva a las feministas no al orador a las feministas feas historias hay feministas guapas que le parecen bien la semana pasada otro candidato Diego hablaba del derecho de las mujeres a cortarse el pelo e incluso a comer lo que quisieran

Voz 30 12:48 las mujeres tienen derecho a hacer eh

Voz 9 12:51 en su cuerpo aquello que crea más conveniente pueden comer más

Voz 30 12:53 en comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo porque con

Voz 22 12:56 de la suya lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida aducen inocente que lleva fe en que Interior

Voz 0230 13:02 bueno es importante este reconocimiento del derecho de las mujeres a cortarse el pelo también del feminismo hermoso la belleza puede redimir a una feminista debates así somos que pueden impulsar que bueno son debates un debate esto son los que pueden impulsar algunos gobiernos locales a partir del próximo lunes eh son debates de centro hecha como aquel que planteó hace unas semanas os acordaréis también el popular Javier Maroto hablando sobre Vox

Voz 22 13:28 porque proponía Vox tenía cosas que ponían suponían coronados por ejemplo era quitarle la protección a las mujeres a los toros o decir no

Voz 0230 13:35 els bueno e proteger a la mujer au al toro eh puede las mujeres cortarse el pelo son las feministas Peas son un poco debates de centro hecha a pocos días de las elecciones europeas pero pero también municipales y autonómicas centrándonos específicamente en Madrid hay una pregunta que no tiene fácil respuesta

Voz 4 13:56 sí

Voz 0230 13:58 por qué ciudadanos prefiere pactar con Vox antes que con el PSOE en Madrid porque el argumento de las elecciones generales para preferir a Vox será la unidad de España pero la unidad de Madrid no está en peligro Andalucía el argumento era el PSOE lleva muchos años tiene que reciclarse pero en Madrid el PSOE no lleva muchos años cuál es la razón para que ciudadanos prefiera Boxing le parezca imposible pactar con el PSOE

Voz 29 14:24 que son todas esas feministas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer

Voz 0230 14:30 qué hacer un concurso de decir feo así no es tan fácil escucha no es tan fácil decir feo con ese ímpetu

Voz 4 14:42 sí

Voz 0230 14:45 estas cosas no necesariamente le perjudican incluso seguramente les beneficia que se hable de ellos a qué a quién perjudica estas cosas es al Partido Popular y sobre todo a ciudadanos que tienen que estar explicando si soy con esto sí

Voz 31 14:59 no

Voz 22 15:05 ahora tocan twiterías empezamos con calva doble aquí ha descubierto un nuevo medio de transporte ojo

Voz 0760 15:12 Blabla Pascal un servicio español de vehículo compartido que hace posible que las personas de extrema derecha que diera desplazarse el mismo lugar en el mismo momento juegan organizan se organizarse tardó para viajar juntos compartir gastos mientras hablan de Franco

Voz 22 15:29 caladero festejos sobre la importancia de los restos de comida ese trozo de tortilla

Voz 1284 15:34 así en la nevera a volver de madrugada ha salvado más vidas que la penicilina

Voz 22 15:39 cuidado que muerto tiene al Messi de los cuñados

Voz 0760 15:42 los amigos gol tela con un comercial de Jazztel supera eso homenaje a esos héroes anónimos las personas que se levantan a bailar cuando la pista está vacía son las más importantes del mundo

Voz 22 15:55 sí ya acabamos las pizzerías con un dialogo de Rato Inter

Voz 0760 15:59 días cuál es su mayor virtud la acción eso no es una virtud diga otra

Voz 33 16:03 la ONCE Capio

Voz 34 16:08 como yo

Voz 4 16:49 mira llevamos siguiendo el caso de la verdad es que sí

Voz 0230 16:58 es una osa eslovena introducida en el Pirineo por las autoridades francesas a ver si lo cuento bien y tras varios ataques a ovejas navarras bueno ovejas en territorio navarro tampoco deja tiene ciudadanía yo no veo explica la suben la opa se comía las ovejas así se buscó un acuerdo entre autoridades españolas y francesas para tener localizada la a la osa todo esto nos lo ha ido contando nuestro compañero Javier Lorente desde Radio Pamplona porque eran pero del lunes los Pontón la última novedad pero cuál es nuestro disgusto cuando nos enteramos de Clarín amparado a dos ovejas más que

Voz 22 17:33 no no claro NASA con esto claro esto estoy hombres Javier Lorente no en es que Patxi López

Voz 0055 17:40 pero Javier pues si hablamos hace una semana y media con el con tranquilidad en torno a los movimientos de Claver in suponemos que había encontrado todo tipo de alimentos pero ha vuelto a por las ovejas dos más suman ya nueve desde que despertó de la hibernación

Voz 0230 17:56 esto vamos a ver nosotros aquí podemos hacer más o menos broma pero claro para ganaderos para el pastor tiene una compensación

Voz 0055 18:03 el cine conversación sí sí hay una compensación son trescientos euros por cada ataque independientemente de que haya oveja muerta o no además son ciento veinte euros por cada oveja muerta es decir ataque más más muerto las fotografías algunas se quedan también heridas que eso también

Voz 0230 18:20 esos seísmos le hemos visto fotografías en que la oveja bueno la Osasuna sólo come todo con unos bueno sí claro pero hay un protocolo no para en el caso de que sí

Voz 36 18:32 a osa no se llega

Voz 0230 18:34 eh a controlar no no no no sea controlable hay un protocolo con diferentes fases que llega hasta la expulsión es así o no de momento

Voz 0055 18:41 sí bueno el el protocolo no se llegó a poner aquí ha llevado a cabo en Lleida con otro oso rebelde que hablaba bueno pues de un digamos un nivel leve un nivel ya de oso problemático y luego ya era el siguiente nivel era mosso con con problemas es la traducción al francés de la también sus líos no

Voz 4 19:00 el siempre más elegantes a la hora de

Voz 0055 19:02 eh describir estas estas fases aquí en Navarra se ha puesto en marcha otro tipo de medidas eh bueno pues te comento lo que están haciendo es medidas disuasorias e a través sólo de la localización de la Osa sino también en colocando GPS es en los rebaños de ovejas para ver si en el momento concreto pues se mueven ya hay algún tipo de movimiento brusco que indica claro que pueden estar siendo atacadas se han controlado ya unos veinte incontrolada hasta unos treinta y cuatro ya que la zona más está bastante centrada en optar Roth que es un pueblo un municipio del valle de Roncal en el Pirineo Navarro sí que además también se ha encontrado dos guardias más para patrullar la zona dos guardas forestales más e incluso por ejemplo están llevando a cabo unas medidas de de disuasión a través de cohetes se disparan y entonces la os ponemos que ese lleva el piensa que igual aquello es un disparo eso sí

Voz 2 19:56 no pero eso sí hará más empieza el festivo

Voz 0055 20:00 ha llegado Laos a se vuelve loca pero

Voz 0230 20:05 ya los coches de choque nosotros estamos siguiendo este caso desde aquí pero está siguiendo bastantes veces yo he visto rastros en la BBC es decir que que es un caso seguido en toda Europa el de la Cleber yo lo llamo Clive indie esclava clavadito

Voz 0055 20:19 claro Berlín Claver in bueno

Voz 0230 20:21 gracias Javier hasta noviembre

Voz 2 20:24 sigo pensando que el día treinta y uno tendremos que hablar de esto en La Ventana durante mucho tiempo pero no pero pero pero más aparte que va a Zerolo

Voz 4 20:32 no quiero decir

Voz 27 20:34 lo que toque con Iñaki

Voz 0230 20:44 ha cambiado el tiempo ahora hay más o menos sí sí hoy más o menos temperaturas elevadas estamos vuelven a bajar porque se acerca un frente uno más de estos frentes que hacen de esta primavera provocó como el show de Australia en Eurovisión esta primavera bueno deportes interesante partido de tenis entre el poder judicial y las Cortes Generales a propósito de la suspensión de los diputados presos el temas que la ley claro está la ley nunca tenía no nunca previó que un preso se presentara a las elecciones y salir a diputado esto lo que estaba previsto la suspensión de diputados estaba pensada para un diputado que en el uso de su cargo fuera procesado y entonces eh quedaba suspendido pero ahora ya están procesados en prisión preventiva pero se han presentado ya han salido nadie está muy seguro de que hay que hacer el Tribunal Supremo sabéis que envío escrito a las Cortes para que se suspendiera las Cortes hoy le han devuelto la pelota unos Poder Judicial una consulta el consultan sino estarían ya suspendidos automáticamente que tenemos que hacer bueno escuchamos a la presidenta de las Cortes Meritxell Batet

Voz 0760 22:00 la mesa en todo caso si si es que tiene que tomar alguna decisión será estrictamente jurídica

Voz 0230 22:07 estrictamente jurídica Pablo Casado Albert Rivera hay Santiago Abascal coinciden en que yo suspendería no los diputados casi personalmente pero claro a un diputado no es tan sencillo la Fiscalía por ejemplo también defiende que lo haga el Supremo Pablo Casado en su ímpetu ha sugerido hoy ha propuesto ha sugerido no está muy claro algo pero muy inesperado que es aplicar a los diputados presos la ley de Estados Unidos vamos a analizar

Voz 37 22:34 si la figura del perjurio que está presente en otros ayuntamientos jurídicos es decir jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad es constitutivo de algún reproche penal

Voz 0230 22:48 claro le habéis oído al principio porque él lo ha dicho que está presente en otros ordenamientos jurídicos o no en el español pero es que además él mismo en la continuidad de su explicación Él lo sigue explicando

Voz 37 22:58 esto no sólo está en vigor en los Estados Unidos América sino en otros ordenamientos jurídicos no sólo para los procesos judiciales sino también para las fórmulas institucionales en las que alguien adquiere la condición de servidor funcionario o representante

Voz 0230 23:16 público claro pero por muy mal que te caiga a alguien no le puedes aplicar la Ley de Estados Unidos es un camino interesante pero en algún sentido deudor de arbitrariedad e a éste le aplica la ley china es de la Filipinas de la ley del embudo este es la ley de Newton y que caiga por su propio peso

Voz 38 23:36 a that music lo

Voz 0230 23:39 ayer Albert Rivera y Vox tuvieron protagonismo en la protesta contra los independentistas las Cortes y hoy Pablo Casado se ha lanzado en plancha

Voz 4 23:48 ante la pasividad de la

Voz 25 23:50 presidenta del Congreso que es del PSC que es otro partido nacionalista más

Voz 0230 23:55 Manuel Cruz Manuel Cruz nacionalista el presidente del Senado nacionalista debemos amar

Voz 4 24:02 España por lo que Hinault por cuanto se parezca al molde en el que nos gustaría que encajar eh

Voz 0230 24:09 este Manuel Cruz tantos años escuchando a Manuel Cruz con Gemma Nierga y ahora va a resultar que era un nacionalista

Voz 27 24:16 el sentimiento de vergüenza en la vida actual porque sentimos vergüenza

Voz 0464 24:20 la vergüenza es un sentimiento no qué papel juega forma parte de la vida en sociedad la vergüenza tiene que ver con la mirada de

Voz 39 24:27 nosotros fíjate lo que se descubre al cabo de los

Voz 0230 24:29 yo creo que se lo tenía mensaje para Pedro Sánchez de Pablo Iglesias

Voz 4 24:38 te quiere gobernar usted tiene que negociar usted tiene que transigir

Voz 0230 24:42 esto se verá a partir del lunes ahora mismo Pedro Sánchez está en otra cosa

Voz 40 24:52 estado

Voz 4 24:54 concretamente en un mitin bueno habla del tiempo que

Voz 0230 24:58 sé que no hay alcaldes socialista en Madrid hace mucho tiempo yo ya no me acuerdo y entonces la gente le grita dejaron Alba sí sí sí pero yo era muy pequeño y otro grita un momento un poco cómico en el que lo dejan avanzar en el mitin porque él llevaba la frase no tengo recuerdo de alcaldes socialistas llevan diciendo si bien sí sí pero es que yo llevaba ah pues va diciendo haces Juan Barranco fue alcalde hasta mil novecientos ochenta y nueve con lo Pedro Sánchez tenía diecisiete años el pantalón corto lo de pantalón corto es opinable no bueno para a es opinable pero recuerdo sí sí me enteré a los dieciséis de los diecisiete años a veces vas con frase esto pasan los espectáculos públicos en la carga es el caso vamos a escuchar los veinticinco segundos por favor

Voz 1722 25:45 mira yo nací en Madrid he crecido Madryn no recuerdo cuando tuvimos un alcalde socialista en la ciudad de Madrid no recuerdo poco menos cobro no recuerdo no recuerdo yo tenía pantalones cortos no llevaba pantalones cortos la Comunidad de Madrid sí me acuerdo de que tuvimos de que tuvimos algún presidente sí claro que sí

Voz 1284 26:12 y acabar

Voz 4 26:15 la señora que si no había manera

Voz 0230 26:18 a bueno a partir del lunes habrá que avanzar ya en un sentido u otro

Voz 1284 26:29 Especialistas secundarios al ruedo

Voz 4 26:32 quiero hablar de lo que enseñara háblame no

Voz 22 26:38 exacto es el rango sabía que el señor hablar olor a eso de las cosas más graciosas que uno puede hacer Susana de nuestra de vez en cuando algunos ejemplo de de de los que hablan y son sólidos antes pero pero claro todo la diversión ojo tiene su factura Illa cuenta por jugar a ser Dios puede salir muy cara os presento a Don Ernesto bolas Ernesto que es buenas tardes adaptadas encantado eh tú eres propietario

Voz 9 27:06 a lo real

Voz 39 27:08 el macho macho macho maleta calambre que se llama Randy verdad Andy hito les enseña esta es decir cosas al principio de la norma Viva el Betis Nola que y canciones de junco Junco por supuesto para brota mucho la palabra toda la tarde en la Ventana movían aprendía mierda claro que no actividad que divertía mucho verdad mucho me viene bien bueno tuvieron que ingresar en el hospital de la cantidad que me partía el pecho ya pero un día de diversión verdad que aprendió a demasiado aprecio demasiado que yo creo que desperté en él una sede conocimiento inusitada no empezó a leer a ver documentales a imitar me cuando hablaba lo absorbía todo cobrar esponja atacó un día me doy cuenta de que se quedó con Mi vida en Loreto el oro se quedó con tu vida ejerce titular de la casa que dices como si fuera propietario no existiera mira llama ya me llama estructura la hora

Voz 41 28:14 es tu casa

Voz 39 28:20 nada de nada en mi casa Randy nada cuál es mi casa no ya no acaba dice que se sabe mi mi número de tarjeta de crédito encargado comida compra en el Amazon se ha suscrito a HBO y si me ha quitado trabajo cómodo lo que trabajar yo de conferencia de filosofía tanta el otro ya tenía que dar una charla en la Universidad de Málaga fue él escucha

Voz 1722 28:56 eh eh

Voz 1284 29:05 mano tendida no yo no es mío

Voz 39 29:08 a mí nunca me han aplaudido por cierto estoy perdiendo la guerra con un logro mi pareja me ha quitado el otro día me envía sí

Voz 22 29:20 hay niños gira yo sinceramente Ernesto no creo que perdiendo claro yo creo que las

Voz 39 29:25 Dido hago Francino qué hago

Voz 1284 29:30 el primero lo primero

Voz 0230 29:33 el arte lo que es lo que te quedaba un consejo me me pasa una cosa por la cabeza pero te lo ves

Voz 1284 29:40 arriba no acusar el loro

Voz 2 29:43 a parte oscura Rácing yo creo que parte oscura no lo aparte dialogante

Voz 22 29:46 dialogante sí claro yo creo que lo primero que tiene que hacer Ernesto es asumir que Loro el hora es mejor que tuvo ya está ahí punto com como persona y como hombre tan

Voz 4 29:54 madre mía asuela la vergüenza la especie

Voz 22 29:56 a mi hijo acaso de lo que estamos aquí

Voz 7 29:59 que sean orgullos de la humanidad Patiño no

Voz 39 30:02 estamos aquí que digo moriría

Voz 1284 30:06 y eso

Voz 39 30:08 el oro se queda con las pipas eh pero el mundo está llena de pila escucha ahí está a nivel todo el mundo sabe a comerte eran horas gracias Cadena Ser para animarme tanto amiga la digo voy a parar un momento en serio se me da igual que exagerados para mí la Cadena SER es una emisora que no está mal sí lo digo desde luego muchísimas cosas estas cosas no me emociona Ernesto gracias cosa que emocionan gracias

Voz 42 30:40 no sólo no me escucha lo escucharlo

Voz 11 33:07 sí sí sí

Voz 44 36:02 sí

Voz 0760 36:31 en Hora veinticinco sabemos que dos siempre es compleja

Voz 23 36:35 hola han lesionaron a esa negociación una reconciliación implica que tú te reconoces al otro como un igual por eso cada noche Le damos la vuelta vivía en la cara Hora veinticinco otra forma de la realidad con Angeles

Voz 0760 36:51 La Ventana con Carles Francino

Voz 11 37:02 pero

Voz 1284 37:10 se nota porque pilla ambition yo estoy aquí de la Torre azzurra oye

Voz 0230 37:18 es amenaza confirman con la guitarra cuesta saluda con la que a ver

Voz 1284 37:24 mira el oro la guitarra y las voces cruzadas seis títulos lo que hacemos

Voz 6 37:45 bueno vamos a empezar hablando de Juego de tronos de Ennio Morricone

Voz 1284 37:52 sí porque sus despedidas la serie que

Voz 6 37:54 se ha terminado ya última gira del compositor por nuestro país la medida han coincidido en el tiempo y a mí me parece una bonita coincidencia porque ambos tienen en común la música y la importancia de la música en el imaginario colectivo sin todo eso todo fan de Juego de Tronos me tararear la música mítica mal que bien de la presentación bueno qué decir de las bandas sonoras de de conocido sobre todo el bueno y el malo no pero qué pasaría si las cruzamos qué pasaría si hacemos ese masa de la buena aria el feo el perro la mala que sería ser sino no por ejemplo

Voz 0230 38:28 no no vamos a

Voz 6 38:30 vamos a ver

Voz 1284 38:32 niño para

Voz 45 38:49 eh y más

Voz 9 39:02 no

Voz 46 39:12 ya

Voz 1284 39:15 lo pega mucho bien es bonito ver encaja perfectamente si vamos bueno el feo y el dragón bueno vamos a seguir hablando de otro fenómeno fan

Voz 6 39:27 de los años noventa por vas Backstreet o como se dice aquí en España Back Street Boys han resucitado han sacado nuevo disco han pasado por Madrid y Barcelona habéis ha visto alguno al concierto

Voz 47 39:39 pero no sabía que había Monti si no estaba mi externos es

Voz 6 39:47 vamos están en muy buena forma bailando lo todo y contándolo yo pensaba claro esto es de mediados de los noventa yo he pensado en eso con nosotros porque a lo mejor os a los Backstreet Boys que es idiota

Voz 4 39:59 bueno hubiera yo no

Voz 1284 40:02 en el caso si bien

Voz 6 40:04 yo he recuperado dicho con quién podemos cruzar a los Pastori Boys puede ser recuperando otra vieja gloria os acordáis también de Anastasia

Voz 40 40:11 sí sí así es

Voz 1284 40:26 agentes Anastasio te das cuenta cómo puede cambiar la vida

Voz 4 40:31 pues a mí no me parece que De Juana fue

Voz 6 40:34 Vita también pasa eso no hay nombres que en femenino masculino cambiamos bueno vuelvo a Anastasia al vamos a cruzar con los Backstreet Boys no pero si sabes que no sólo es bueno pues vamos a a imitar Anastasia cantando este hit de desde el Ebro hasta aquí que esto no sé si sabéis que se llama actuando es más claro bueno eso pero entiendo vocal pero es el pijo

Voz 33 41:02 verme tan tristes

Voz 6 41:04 que aquí arriba ha dicho

Voz 33 41:07 eh

Voz 48 41:18 eh

Voz 40 41:24 haré

Voz 39 41:39 eh

Voz 51 41:40 héroe para me

Voz 40 41:52 venga muy bien

Voz 1284 41:57 bueno parar

Voz 47 42:00 mucho mejor terminamos hablando de Madonna yo te lesionara se lo preguntaba antes al speaker del Sporting nada un día te lesionadas

Voz 6 42:14 hay menos imitando a Madonna que esta ha sido está siendo muy comentada su actuación en Eurovisión no está lesionada yo creo no

Voz 33 42:20 Madonna ha esquema Dolores mucha Madonna no

Voz 6 42:23 no sé pero claro ella canta Like a prayer en Eurovisión tiene en directo tremendas de afinación es gallos y eso no es lo más sorprendente lo más sorprendentes que sube el vídeo a redes sociales no hay ni una sola desde afinación y ni un solo gallo bueno eso sí el Auto Tune pero nosotros desde voces cruzadas hemos tenido acceso a la grabación real que recogió el micro de Madonna y le vamos a emitir aquí en exclusiva en Todo por la radio esto es Like a prayer de Madonna de Eurovisión sin trampa ni cartón

Voz 52 42:57 es es el más

Voz 53 43:08 ni

Voz 52 43:09 AD

Voz 1284 43:14 no

Voz 52 43:22 un un Ter ahora quién lo ha hecho

Voz 40 43:39 sí

Voz 33 43:46 como ganador

Voz 6 43:51 es otra cosa un pelín más

Voz 1284 44:04 Javier Coronas todo un poco todo se aclara

Voz 54 44:12 ya está bien

Voz 55 44:22 a este tenía hemos esta sequía

Voz 25 44:26 vale sabéis que la sección de ustedes algo alguien habla Se trata de un oyente llama que saber sus datos haber queda cierta más Iker conoce más al oyente de las eh de suntuosos dos Rock en todos pero al oyente quién lo conocemos

Voz 4 44:40 de leía no no no

Voz 25 44:42 no tengo que decir que el concurso sea no me digas hacer un portavoz el director de yo para cuatro decirle que tiene que hacer la hora de oración

Voz 1284 44:56 no podría hacerlo

Voz 25 44:58 yo estoy con el vermú no no no hoy va a concursar desde Madrid Francino vale Roberto tiene muchas ganas

Voz 4 45:06 sí sí sí sí sí

Voz 25 45:09 una Toni Íñigo vale lo mismo

Voz 4 45:13 es que me conjuntas Wallis somos somos equipo vamos a hablar con Roberto yo no lo sabía Francino

Voz 25 45:27 para hacerlo más fácil porque me acertar con un oyente que se llama Nacho tiene treinta y cinco años es de Almadén Ciudad Real es técnico de emergencias sanitarias osea os doy muchos datos y luego ya veremos las preguntas no porque estoy igual Estados confunde mucho más esto es nuevo Nacho buenas tardes

Voz 47 45:44 hola muy buenas tardes

Voz 1284 45:49 estamos

Voz 33 45:52 es bastante buena

Voz 4 45:53 pues bien sabes que tú eres y el juez

Voz 25 45:56 el jurado de esta sección que son siete preguntas para ver quién sabe más de él de la Cadena Ser así que empezamos por primera pregunta cuál es el apellido de Nacho de treinta y cinco años de Almadén de Ciudad Real que es técnico de emergencias sanitarias hay cuatro opciones gallego Preciado Núñez Vázquez Francine Martínez Vallejo Nájera Barcelona la llego Preciado Núñez Vázquez está lleno allí es donde Vázquez Gallego Preciado gay vale vale hay dos gallego Preciado y dos Núñez Vázquez y Nacho cuál es tu apellido pues efectivamente dijo Preciado bien

Voz 4 46:41 yo no voy a Barcelona y Madrid uno y cada uno anoche Nacho Gallego Preciado treinta y cinco años de Almadén Ciudad Real técnico de Emergencias Sanitarias no no no no no no lo tiene un cuatro alcachofas revueltos viajé una hamburguesa aprueba esa hamburguesa siempre revuelto revuelto revuelto

Voz 2 47:14 hamburguesas yo estoy entre el revuelto una oreja es decir dos no una una media ración de animación cuatro veces cuento yo hamburguesa exceso hamburguesas y medio revuelto y media oreja y oreja oreja

Voz 4 47:31 bueno Tour eres oreja no orgía cosquillas no oreja de gente pequeños no revuelto revuelto

Voz 25 47:41 pero de agentes y tres Hamburger unas hamburguesas que genera este noche Nacho

Voz 47 47:46 pues efectivamente se en horquilla

Voz 4 47:52 esto es un oyente pregunta

Voz 25 47:56 cuando puntos del carné tiene Nacho abordaba anoche quince qué significan todos más la modificación doce cuatro o no tiene carné Barcelona sí tiene no tiene carné no tiene carné si tiene doce doce y que que comer aquella yo quince quince quince Madrid vale muy bien de cuantos puntos del carné tienes

Voz 47 48:25 bueno pues me pillaron hablando por el móvil así que tengo aquí

Voz 4 48:29 pero no no deberías tener ves dos muy bien esta pregunta es propia hablando por teléfono con la SER esto también sería una cosa muy bonita pues conduciendo ahora en ocho no no no no no no no está comiendo rejilla cosas este sábado no es crédito cosa pero a ver qué es lo último que te han regalado nada

Voz 25 48:56 yo una corbata un GPS una moto o un cómic empezamos

Voz 4 49:01 por Barcelona cuatro muy bonita GPS GPS GPS si los otros a tener carné le viene bien en Madrid

Voz 2 49:14 pero el móvil en la moto no dio un cómic yo estoy en Dios cómic y la moto que hago coronas

Voz 4 49:20 déjame en paz pensar el pago de las cuatro en una moto una moto

Voz 25 49:28 muy bien que te han regalado ultimamente o lo último vamos

Voz 47 49:32 pues me hubiese gustado pues una moto pero ha sido un GPS

Voz 4 49:36 no si te regalan atención recuento de puntos como estamos estamos una cuarta pregunta de tres Toni tres Íñigo uno tres veces no puedes Bartoli tres uno uno cero cero cero cero cero cero se siguiente pregunta me va a quitar pero quitar la exención como Francisco acierte me con lo que vamos a ver

Voz 25 50:04 Nacho cuántas veces ha sido a un mitin político nunca una dos o más de diez

Voz 4 50:12 no tengo números de Barcelona

Voz 0760 50:14 quién va a más de uno ya le pilla tranquillo más

Voz 4 50:17 de diez estás es vicio ustedes cero uno dos cero cero cero cero cero cero cero Toni ninguna soy yo digo diez ID UPyD digo te vamos a he Nacho cuántas veces ha sido un mitin pues efectivamente yo ninguna es lo que te pierdas se destaca Antonin con cuatro eh sí sí claro está apurando siguiente pregunta pero tendría cuatro española no ha visitado nunca Nacho Cuenca Bilbao Tarragona Sevilla

Voz 1284 51:04 es muy difícil

Voz 4 51:06 ese Ciudad Real Cuenca Bilbao Sevilla así en Barcelona yo digo Bilbao Bilbao Toni yo digo Cuenca yo diría Cuenca también

Voz 2 51:18 pero no voy a decir voy a decir Bilbao Tarragona Bilbao Tarragona

Voz 4 51:23 mal que les voy a Tarragona Bale Nacho que me has vista nunca en tu vida

Voz 47 51:30 pues nunca ha visitado Bilbao

Voz 4 51:33 a Gaal si se pone la cosa calentita Ciudad Real ya supo la siguiente pregunta Tarragona les gustaría cuál es el cantante cantante preferido de Rubén

Voz 25 51:45 eh

Voz 4 51:45 a el Junco de Rubén Nacho del perdón si Rubén es su hermano Rubén

Voz 47 51:53 colegio muy bien es cómo hacerlo

Voz 4 51:56 pero hay que averiguarlo has mencionado Junco no

Voz 0230 52:00 Argala

Voz 4 52:01 Robe Iniesta Camilo Sesto o Julieta Venegas Julieta Venegas Julieta Venegas yo también dos Julita bueno Robben Rove Robe Iniesta me robe Robert Robert Madrid Rover pero no sé si es así si Robben Israel motera pero yo he dicho junto habla por el móvil mientras cuál es cuál es tu he

Voz 0230 52:26 pero pero yo he tenido muy pulso cuál es tu cantante preferido

Voz 25 52:29 no

Voz 47 52:30 mi cantante preferido es Robben

Voz 1284 52:40 ya que está con la guitarra pobre hay en un rincón de marcadores creo

Voz 4 52:46 lo que ha ganado Toni sea cuatro cuatro cuatro dos tras puedes Toni continúa la semana que vida

Voz 1284 52:55 vale muchas gracias Nacho buen criterio musical Nacho por pero no

Voz 1656 53:06 no me digas a hablar

Voz 56 53:11 el cine mudo

Voz 9 53:20 no notorios territorial aquí su señor es Patxi Clay yo pasé clanes la reina del can el té jondo del country digamos osea como se hizo Saleta Franklin en el soul bueno pues y Klein sólo que murió muy jovencita muy pronto en su carrera y entonces tuvimos una época carrera de ella que disfrutar yo me he traído la guitarra hoy para cantar una canción de ella que conocéis todos muy fácilmente pero también para dar un paseíto unas pequeñas pinceladas sobre el country que es muy bonito para cantar y muy facilitó para cantar siempre en casa y aprender cosas para que no se ponga voz a Patsy Klein ella la cantaba la canción famosa que ya cántabra

Voz 38 54:02 Feve donde la crisis no solo Tchité el tiro de bar en eh a ver

Voz 9 54:46 Juba el está como Sanma estos grandes gallitos casero

Voz 58 54:52 eh eh

Voz 38 55:01 a hayáis siguen en la ciudad que el dos y eran eh

Voz 33 55:29 a eso Melissa más luego cuando hace un es Flip es un feliz mucho

Voz 1284 55:37 no te sale muy bien muy bien gracias muchas veces

Voz 33 55:40 lo hacen muchísimo en el campo y por eso sí

Voz 9 55:42 el hotel y gracias a él que aunque es un poco como la copla para los norteamericanos porque es algo así como la cosa arraigada que es un dramón siempre no pero hay una canción muy graciosa de Merle Haggard que habéis oído alguna vez ir traduciendo algunas de las fases porque es muy graciosa lobos contra la historia

Voz 38 56:02 con esta sí era mariguana Tirso no nos damos viajes con el LSD anda ya

Voz 9 56:20 en en quemamos las cartas de alistamiento

Voz 38 56:23 verdad

Voz 9 56:26 Ben Fry no gusta vivir bien ser libres

Voz 38 56:31 me quedé ocupada den un hacemos fiesta con esto del amor huela Jo de Pesci

Voz 9 56:40 me gusta acogernos de la mano oí ir a coger leña

Voz 38 56:43 huy no ha curado

Voz 9 56:46 aquí no nos dejamos el pelo crecerá lo cerdo Mc dos hippy Oren Sam sesgado como hacen los químicos San Francisco

Voz 38 56:55 bueno no aquí

Voz 9 56:59 Bruno Mars Co que ahora se explico lo que no quiere temas con pavor cuando oyes

Voz 38 57:06 no correré igual que yo

Voz 9 57:22 Koke es como el americano puro de pura raza de pura raza y por último os canta una muy bonita una balada esto solamente para que entre en el country que es una cántabra también Merle Haggard que el autor de este año que fue un vasco quiera longer Juve cuanto más esperes a dejarme opción Porsche

Voz 0230 57:38 también

Voz 1284 57:39 todo esto va su título la espalda

Voz 0230 57:43 no no estará mejor mejor

Voz 4 57:46 lo que ha vuelto loco

Voz 58 57:50 eh no pueden ir dudé mi

Voz 38 57:56 no sí sí el tiempo

Voz 58 58:21 mi

Voz 38 58:26 no

Voz 1284 58:32 cada

Voz 16 59:36 la Ventana

Voz 6 59:55 no