La Ventana (22/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:02 las momento crítico para Theresa May en las últimas horas se han reforzado mucho las presiones desde su Gobierno en su propio partido para que la primera ministra británica abandone el cargo cuanto antes corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 00:21 la situación es muy seria para Theresa May esta tarde el Comité en mil novecientos veintidós de diputados conservadores euroescépticos se reúne para decidir si suspende temporalmente las reglas del partido de manera que puedan presentar una moción de censura contra la primera ministra ya lo hicieron en diciembre las normas obligan a esperar un año antes de volver a hacerlo pero la situación es excepcional parece haber llegado al límite muchos rumores muchos complot en Westminster hasta ahora varios miembros del Gobierno afirman desde el anonimato que Mayne no sobrevivirá más allá del lunes otros aún leales intentan persuadirlos de que presente la dimisión se ha dicho el ministro del Interior habría pedido Amey que elimine la posibilidad de un segundo referéndum en el acuerdo del Brexit que presentó ayer ya desencadenado la cólera de los diputados tories

Voz 0313 01:10 bueno pues esta incertidumbre sobre el Brexit explica al menos en parte lo sucedido hoy en las bolsas Pedro que explica por ejemplo que la matriz británica de Iberia se haya dejado casi un cinco por ciento en el Ibex treinta y cinco que ha cerrado la sesión prácticamente plano

Voz 0527 01:23 eso sí ING ha perdido un cuatro con setenta y dos por ciento de su valor en un día con el petróleo cotizando a la baja lo que esto en otras circunstancias debería impulsar al grupo aéreo justo en dirección contraria hacia arriba en una sesión de vaivenes en las bolsas para terminar el Ibex como decías en el punto de partida apenas un cero coma cero siete por ciento abajo en nueve

Voz 3 01:44 mil doscientos treinta y dos puntos con la mitad de

Voz 0527 01:46 los valores al alza sobre todo Ence que sube el cuatro con cinco por ciento pero todos los bancos por ejemplo a la baja en Wall Street ahora mismo el Dow Jones está bajando el cero con tres por ciento como decíamos el petróleo a la baja en setenta dólares el barril de Brent

Voz 0313 01:58 los servicios sociales de San Javier en Murcia se han hecho cargo de una bebé de apenas tres días que ha sido encontrada en la calle murciana González

Voz 0138 02:04 a un vecino ha encontrado a las tres de la tarde al bebé que llevaba una nota escrita tras lo que alertó al Centro de Coordinación de Emergencias el uno uno dos que movilizó una ambulancia y efectivos de la Policía Local tras examinar a la pequeña los sanitarios comprobaron que presentaba un buen estado de salud Illa trasladaron al Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario los arcos del Mar Menor no han trascendido las circo

Voz 1869 02:27 estancias de la abandono de

Voz 0138 02:30 CMB por el momento los servicios sociales se han hecho cargo de la peque

Voz 0919 02:34 deportes Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes en Sevilla Joaquín Caparrós ha anunciado que el técnico no seguirá la próxima temporada como entrenador del primer equipo seguirá en el organigrama del club en los próximos días Monchi anunciará el nuevo técnico del primer equipo y acaba de terminar la etapa en el Giro de Italia ha ganado al esprín el australiano Cadel Evans sigue de líder Conti mañana por fin llega la montaña a la ronda Italia

Voz 0672 03:02 los vigilantes de seguridad privada de los controles de acceso del aeropuerto de Barajas han desconvocado la huelga vigente desde el doce de abril los trabajadores han decidido en asamblea dejará en manos un arbitraje externo la resolución del conflicto que mantenían con la empresa la huelga que ha dejado con las notorias especialmente en periodos como Semana Santa terminará esta medianoche Soledad Risco portavoz del comité de huelga

Voz 4 03:26 hubo un las dos parques tanto la empresa como nosotros no llegamos a ningún acuerdo pues en árbitro de forma voluntaria por las dos partes pero para que para que el al final pues qué punto intermedio entre lo que es lo que propone la empresa y lo que nosotros reivindicamos un punto intermedio que a este conflicto claro comprendemos que tiene que ser rápido lo antes posible porque al final esto genera muy mucho malestar entre la plantilla y al final crea una consecuencia en el servicio entre los trabajadores

Voz 0672 03:52 la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de la capital Begoña Villacís no va a acudir al debate municipal que esta noche organiza la radio televisión pública madrileña Villacís que ha alegado motivos de salud obtuvo el pasado viernes a su tercera hija por cesárea programada en su lugar irá su número tres la actual concejal Silvia sabe Deraa y una cosa más PSOE más Madrid y Unidas Podemos se han comprometido por escrito a impulsar una ley integral del juego en la próxima legislatura en la capital este tipo de locales han aumentado en un ciento cuarenta por ciento en los últimos años escuchamos a Rodríguez Uribes del PSOE Isa Sierra de Unidas Podemos y Emilio Delgado de Más Madrid

Voz 1869 04:30 no sólo es un problema de salud pública que seguramente eso

Voz 5 04:32 más importante también informa de seguridad

Voz 6 04:35 público planteamos la necesidad de que haya unos mil metros entre casa de apuesta y casa de apuestas quinientos metros entre la casa de apuesta ir los centros educativos y sobre todo Damien formas para limitar el acceso controlar el acceso y acabar con la publicidad

Voz 0313 04:52 las veintisiete grados a esta hora en el centro de la capital

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana las siete seis en Canarias aquí en la SER

Voz 5 08:10 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 0313 08:13 contratar con Iberdrola todas las relacionadas

Voz 1322 08:16 carga una idea aún mejor por les Mar Mobility Iberdrola de instar el punto de recarga el sin carga de todo para que tú ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 5 08:36 cuando abres la nevera para acoger una cita pero eso contra esa esa tarta Tres Chocolates estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con las polizones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 2 09:01 por mi equipo todos mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros pintores o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta Unicef

Voz 10 09:15 qué hacemos que las cosas sucedan

Voz 12 09:18 tú cómo lo ves todo con el nuevo progresivo 4k único de un progresivo personalizado con visión excelente compara la última generación de cristales progresivos de visibilidad se llama 4k único porque tus ojos y turistas son únicos ahora hay solo en visionar el segundo par de comer 4k único gratis

Voz 2 09:40 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:43 sólo seis y diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias en nuestro paseo diario por la historia viajamos a uno de los lugares más hermosos y más simbólicos del mundo yo creo esta tarde viajamos a Versalles para contarles las razones y los orígenes de su encanto y magia

Voz 14 10:01 la Ventana acontece que Luis poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:19 no conocen Versalles aunque sea en fotos ya habrán visto lo qué es aquello un impresionante escenario con muchos dorado muchos espejos y muchas vueltecitas allí vivía uno a cuerpo de Rey tres mil Le aplaudía el actor principal fue Luis XIV el Rey Sol que el veintidós de mayo de mil seiscientos setenta y uno otorgó carta de Fundación a la ciudad de Versalles pero qué era aquel lugar antes de convertirse en lo que es porqué es instaló allí toda la maquinaria del Estado a quién se le ocurrió pues al propio Luis XIV que aunque por fuera apareciera un repollo no tenía un pelo de tonto Versalles sólo era un paraje de caza con una casita en la que quedarse a dormir cuando ya se hacía muy tarde para volver a París Luis XIV no prestó mayor atención al lugar hasta que un día fue invitado a una fiesta en casa de uno de sus ministros cuando llegó se pasmo porque el Palacio de su subordinado quitaba el hipo jardines estanques mármoles espejo proxecto Un funcionario viviendo más ostentosamente que yo el Rey por eso decidió hacerse su propio palacio de recreo Versalles parece un buen sitio

Voz 1869 11:45 el bosque donde papal Luis XIII tuvo su

Voz 1626 11:47 Bellón de caza llegaron los pues ya que ya que vamos a ampliar el pabellón de caza hacemos un jardín citó Hypo ya que hacemos un jardín ponemos un estanque con Apolo emergiendo de las aguas y una casita para que jueguen antisemita allí me pones un patio de mármol haya un salón de espejos así creció Versalles pero aquella villa de lujo a las afueras de París cumplía otro objetivo controlar a la nobleza francesa porque Luis XIV tuvo unos nobles muy broncas pero supo cómo meter en cintura tanto aristócrata intrigante y ocioso llevándose los a vivir con él los reunión Versalles les dio diversión y buena vida juergas a diario comilonas bailes y teatro a cambio ellos tenían como única labor hacer la pelota al Rey Sol para mantener sus privilegios y conseguir alguno más así fue como Versalles acabó convertida en la ciudad símbolo del poder más absoluto desde el otro lado de las verjas los campesinos analfabetos los ciudadanos fritos a impuestos Los miserables debilitados por las hambrunas asistían al brillante espectáculo Versalles

Voz 1581 13:10 no hubo ni un aplauso

Voz 0313 13:34 ya lo decía Nieves lo o no no hubo aplausos uno de extraña eh porque luego vendrán después serían otras cosas incluida una revolución aunque el Rey Sol ya no la vivió porque hacia tiempo que creaba malvas pero bueno tampoco puede extrañarnos porque pegarse la vida padre cómo se pegaban los nobles en Versalles mientras el pueblo moría de hambre eso algún día tenía que explotar y finalmente

Voz 24 13:59 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor

Voz 1581 14:05 por muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra

Voz 24 14:22 eso es un tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero

Voz 0313 14:41 hoy por segunda semana consecutiva en La Ventana tenemos casi todo Boyero eh porque Carlos sigue en el Festival de Cannes Carlos Boyero buenas tardes

Voz 25 14:49 entonces como total

Voz 0313 14:52 les obtuvo hombre eso tú sabes que eres Trending Topic

Voz 0324 14:55 que no como no tengo internet no me no me entero nunca de esas cosas y porqué

Voz 0313 15:01 pues ser extendiendo por las crítica que has hecho en el diario El País de Érase una vez en Hollywood la última peli de Tarantino que creo por lo que he visto que no note ha entusiasmado precisamente estás ahí en la en la cima de de donde comentarios de de seguimiento de gente que la leído que la comparte que luego la replica para que la le otra gente osea que había mucha expectación con Tarantino y están siguiendo con mucho interés tu critica

Voz 0324 15:24 eso es bueno no es que las redes a decir es eso eso es negativa

Voz 0313 15:29 de bueno

Voz 0324 15:32 permaneció ignorante de de ese mundo pues tampoco tampoco me preocupa pero en cualquier caso mejor que te que te sigan no aunque sospecho que que habrá muchos seguidores de Tarantino que que estarán muy enfadados conmigo pero

Voz 0313 15:52 por lo pero tú también eres seguido de Tarantino ya está Perino pero no pasa nada

Voz 0324 15:56 ahí intento explicarlo no quiera la era la película Carlos qué

Voz 26 16:02 qué esperaba con

Voz 0324 16:06 con más interés aquí en en el Festival de Cannes no

Voz 26 16:11 pero yo creo que la la pifia

Voz 0324 16:16 desde el principio hasta el fin el que que es un tipo con con una gracia un creador de de personajes de situaciones insólitas de diálogos brillantes aquí y a mi juicio no

Voz 27 16:33 no

Voz 0324 16:34 la perdido la perdido completamente te planteas cómo alguien que prepara las películas con tanto tiempo te quiero decir que no rueda una película al año porque tenga qué comer sino que sus proyectos Le les llevan años no hablando de un tema que suponen que le apasiona que es el el tributo al

Voz 0313 16:58 Holm al tipo dijo

Voz 0324 17:00 Butelle es mucho de cultura de videoclubs de de kung fu de kárate judo diez de diez de televisión convencionales pero bueno eso es en lo que se educó ha conseguido darle la vuelta muchas veces al tratarlo en sus películas no haciéndolo con con con una inteligencia Icon pero aquí eh que habla pues un un actor famoso de western de diez Eden W no que los interpreta Leonardo Di Caprio y

Voz 0313 17:34 no

Voz 0324 17:35 hay que contando sus desventuras más que Ventura es no sumó su decadencia mezclando lo con la con la familia Manson no que que que asesinó a sus amigos en que en la película las Aaron Tey es vecina no de de la caza de de este de este director y bueno al final es muy insólito no voy a contar nada no se ajusta a los hechos sino que pretende ser un distinto

Voz 25 18:13 mira muy muy original

Voz 0324 18:16 pero a mí para mi pesar la película ha dejado completa de

Voz 25 18:23 tío los actores con qué tal están Di Caprio que no lo pato

Voz 0324 18:28 ah pues no es que tampoco Le les pilló el encanto y mira que son buenos no Hero es que no no yo por lo menos no no le veo la gracia que pretende pretenden ser muy muy graciosa y muy insólita no tiene pues algunos detalles que revelan el el talento de este hombre concretamente hay una situación cuando conocen a la familia Manson el el personaje de Brad Pitt ahí hay una secuencia que está muy bien resuelta con muchas acción y tal pero vamos son tres horas quedarme con bien minutos para mías poco pero bueno que la gente opine cuando cuando

Voz 0313 19:16 mira vamos a incorporar a Pepa Blanes que está también en en el Festival de Cannes la jefa de Cultura de la Cadena ser enviada especial Pepa buenas tardes

Voz 1463 19:24 hola qué tal buenas tardes aquí en la época del recreo

Voz 0313 19:27 el acto porque has tú has estado en rueda de prensa de de de Tarantino hoy de de Di Caprio y Brad Pitt no han estado que bueno qué tal ha sido el encuentro con los periodistas por cierto como les has visto

Voz 1463 19:37 pues mira he visto un Tarantino un poco tenso ayer en el pase ya leyeron un comunicado que evitaran los spoiler como como decía Carlos es que hay un final un poco sorprendente en ese aspecto entonces decía que no entonces estaba como muy tenso con la prensa arropado por supuesto por Brad Pitt y Di Caprio ya había muchísima expectación una cola de una hora y eso para la secreta

Voz 1869 20:00 acciones buenas a que eso es eh aquí delirante

Voz 1463 20:03 bueno pues como contaba Carlos la película habla de los asesinatos de Charles Manson entre ellos a la actriz Sharon Bates que estaba embarazada ayer a la pareja por aquel entonces de Polanski que también sale la película Tate eso era el centro de de esta historia ambientada en el verano del sesenta y ocho decía Tarantino que para él había sido un toda una fascinación y todo

Voz 1869 20:23 bueno todo un camino el el investiga

Voz 1463 20:26 sobre sobre la fascinación de este tipo

Voz 24 20:30 Piqué desatiende te vea que es un

Voz 1463 20:38 tipo fascinante que lo había hecho muchas investigaciones en los últimos años había leído libros escuchado podcast sobre el tema había visto especiales de televisión intentando entender pues como alguien era capaz de tener a esas mujeres y someterlas de esa manera no decía que cuanto más sabes y más información tienes pues todo se volvía más

Voz 1869 20:53 juro que eso forma parte de la fascinación

Voz 1463 20:56 donde Estados Unidos por por el personaje no la verdad es que es curioso Carles porque Tarantino siempre ha sido cuestionado por la violencia en sus películas

Voz 1869 21:05 sin embargo aquí tiene yo creo que tiene un mes

Voz 1463 21:07 ajá interesante sobre bueno la violencia en el cine es la que hay que reivindicar no la violencia en la sociedad como que el cine puede salvarnos que eso era bonito pero ha sido una rueda de prensa en la que nadie se atrevía a preguntarle por violencia sólo le preguntaban por chorradas la expresión sí la verdad es que Brad pida tendido el momento más bonito de la rueda de prensa porque al hilo de lo de Charles Manson hay que que para él ese momento pues esos asesinatos provocaron de alguna manera la ruptura de una época una época de amor libre de hippies de protestas todo se volvió muchísimo más oscuro

Voz 28 21:42 si eres piensa en derecho

Voz 1869 21:45 pues ya que esa ira

Voz 1463 21:47 la de los individuos provocó la pérdida de la inocencia y que bueno pues que vivían en una época de esperanza y amor libre que el cine estaba en todo aquello cuando pasaban esos asesinatos de Charles Manson pues todo se vuelve oscuro ese lado oscuro de la humanidad en ese momento el mundo perdió la inocencia dice que eso es de lo que habla esta película de manera muy hermosa así que bueno eso es lo que decía Brad Pitt también estaba como contábamos Leonardo Di Caprio es que Érase una vez en Hollywood bueno es una película muy cinéfila en la que hay muchos homenajes bueno todo el cine de Tarantino son homenajes a verdad pero aquí pues estaba Sergio Kabuki el spaghetti western aparece Steve Mc Queen como decíamos Polanski y sobre todo es un homenaje a los actores que no han tenido mayor gloria Ia los dobles de los actores que no han tenido mayor Do mayor gloria que son estos personajes de Di Caprio Brad Pitt esto es lo que decía Di Caprio es que me preguntaban si su personaje no al que debemos interpretar una y otra escena Carla constantemente

Voz 1869 22:47 será un buen actor por supuesto que es un buen actor

Voz 1463 22:50 que acababa elevando a Tarantino tenía que Tarantino bueno que no había visto poca gente en el mundo que sepa tanto de cine de televisión como él es una auténtica base de datos y que esta película lo que muestra es ese esa carta de amor a la industria con dos personajes que son unos outsiders pero pero bueno lo están en un momento de cambio y eso es bonito también ver pues os queda por curiosidad pues nos queda por ver que sí que es el director de la vida de Adele que ganó aquí la Palma de Oro pero bueno es una película de cuatro horas como se ha corrido el rumor Si cuatro horas cuatro horas y se Carlos Juan Carlos

Voz 25 23:25 adiós amigo de cuatro horas por lo menos de tres veces hemos visto mogollón

Voz 1463 23:31 sí claro pero déjame alegrar te esto porque claro hay un alicientes se ha corrido el rumor entre la prensa de que hay un Cuní Lingus de veinte minutos perdón noventa

Voz 25 23:40 sí claro bueno eh bueno excesivamente es un aliciente

Voz 0324 23:47 o sea que yacían en la Historia del no

Voz 25 23:50 que también pero nunca va veinte minutos

Voz 0324 23:53 gran escándalo pero son demasiados ningún porno dedica veinte minutos aún

Voz 25 23:58 porque casi nunca casi nunca hacía esperar horas para comprobar

Voz 0313 24:02 ahora que comentaba Boyero lo del porno mira fíjate a propósito de tu Trending Topic por la crítica a la peli de Tarantino ha vuelto a aflorar un gag que publicó el el la revista El Jueves hace hace un par de años no es ese duelo llegaste a ver Carlos pero

Voz 0324 24:17 a mí me hacían me hacían viñetas estuvieron bastante tiempo

Voz 0313 24:21 esta es muy buena dieta ese el Carlos Boyero comenta vídeos porno en su tiempo libre tampoco les gustan

Voz 25 24:27 de lo no lo desvió entonces no desde este miércoles

Voz 0324 24:34 el jueves y que honor que que me dedicara en varios números una página

Voz 25 24:41 oye Carlos Boyero amigo cuya te mucho de verdad eh un abrazo y un beso muy densos Carlos Marañón directo

Voz 0313 24:49 parece manía buenas tardes amigos a darlas Alberto dos estrenos tenemos novedades tenemos alguna duda las llamas en un momento te parece ahí está venga

Voz 0313 30:12 estamos en la Ventana del cine acabamos de decir adiós a Carlos Boyero ya Pepa Blanes que están en el Festival de Cannes ya hemos saludado ya al director de Cinemanía Carlos Marañón para cometerán algunos estrenos de esta semana el más esperado sin duda el que llega rodeado de mayor expectación con esa Nadine en ese en fin en esa moda en esa tendencia de Disney de replicar alguno de sus grandes clásicos no con animación sino con personajes reales

Voz 2 30:42 la historia conocemos ladrón jovencito

Voz 0313 30:45 cuenta una lámpara mágica con un genio que le concede tres deseos paladín los utilizará para ganarse el amor de la princesa Yasmin entrar me da un poquito de prevención mira que lo comentamos aquí y la vimos todos además hoy no sale mal no está mal habrá que ver al Hadid no no no lo sé no sé no sé en realidad no nos hemos recuperado todavía el humo de Tim Burton y estamos ya otra vez con otra película de Disney que como mínimo tiene alguna

Voz 3 31:24 las decisiones un tanto dudosas no eh ya no tanto por Will Smith que que bueno recordaréis que que sobre todo la voz del genio en en la gran película que fue la la la versión de animación era Robin Williams que era un auténtico fenómeno bueno digamos que Will Smith bueno puede funcionar no vamos a vamos a esperar pero sí que a mí me el tema Guy Ritchie en la dirección de humus

Voz 35 31:49 Cal porque es un director que yo creo que las historias de Crimen y Drogas yo creo que

Voz 3 31:53 estaremos todos de acuerdo en que ha hecho unas cuantas que están bastante bien no lo estoy

Voz 0313 31:58 hay que saberlo eran películas que serlo adrenalina opinar sí pero serán adrenalina

Voz 3 32:03 ahora no eran digamos con el con el rito Holmes clásico pero subraya Arturo último fue un desastre y eso yo creo incluso a pesar de que las creadores de las canciones son los de la que dice y da la sensación de que ahí hay algo que no acaba de funcionar han tenido problemas con el tono de azul que tenía Williams dice en la película han visto que eso no funcionaba esa mezcla

Voz 35 32:29 que han querido hacer entre ellos mismos han dicho desde Disney que quiere

Voz 3 32:32 es hacer una mezcla entre el Príncipe de Belén que es una de las películas más tontas de de Will Smith la verdad es que nos da un poquito de de pavor

Voz 0313 32:42 esta tendencia porque parece que va a continuar con el Rey León por lo menos un libro de la selva funcionó con el libro de la selva muy bien eh

Voz 3 32:51 yo también les una célula estaba bastante bien me daba un poco de Pereira da un poco de pereza sumir que va a saber lo mismo que quiero

Voz 0313 32:58 los dibujos de la animación Tardi aquí dicen que no

Voz 3 33:00 ya han incluido un par de personajes más hay un Ahmed que es entró mete entre ellas mi no sea que que bueno

Voz 0313 33:06 bueno han incluido pequeñas cosas para que no sea exactamente pues vamos a ver cómo sale

Voz 36 33:12 veinte veinte en fin desde entonces

Voz 0313 33:28 cambiamos radicalmente Elisa y Marcela la historia transcurre a finales del siglo XIX dos maestras enamoran para poder casarse Elisa tiene que marcharse del pueblo regresar meses después bajo la identidad de un hombre Mario pero todo será muy complicado es una historia real a partir de esa historia ha rodado su última película Isabel Coixet

Voz 37 33:49 tenía Marcela tres semanas tres días a este parón de la última vez que viene

Voz 0313 34:08 la historia es muy potente la comentamos en su día aquí en La Ventana cuando se supo que Isabel Coixet Leiva la iba a rodar eh bonos el resultado ya veremos no que tiene también al también la criticaron como Roma no que la estrenó bueno esto es una es como sabéis de digamos quince días en el cine pocas salas Madrid Barcelona Málaga salas de Galicia

Voz 3 34:32 es un poco curiosa pero así es ir dos semanas después estrenará en Netflix así que ahí la podemos disfrutar digamos en España en todo el territorio a mí me me me yo agradezco mucho a Isabel que haya escrito que haya dirigido esta película Vox se le nota el poco presupuesto que ha tenido eh sabe a veces creemos que a lo mejor Net Flix si estas normas son la panacea eh probablemente este proyecto hubiera sido aún más difícil hacer digamos en cine una producción normal pero seguramente se hubiera podido hacer hubiera tenido un poquito más de digamos más presupuesto vamos

Voz 0313 35:09 la peleó la peleado muchos años esta película callado muchísimo

Voz 3 35:14 fíjate yo creo que está muy bien la película en los detalles en lo físico en lo íntimo

Voz 0313 35:18 con la relación entre Natalia de Molina y Greta Fernández que está muy bien Natalia de Molina es estupenda ya lo ha demostrado llegamos a lo grande y Greta sigue ese camino pero

Voz 3 35:28 acción de la historia sobre todo de la peripecia de lo que le pasa ahí se nota un poquito que que no ha tenido yo creo los medios que sí tuvo por ejemplo en la librería o Nadie quiere la noche que son sus anteriores películas que a mí me parece que habían marca un nivel muy alto de Isabel Coixet que sí es verdad que ha tenido altibajos en los últimos años pero las dos últimas estaba muy bien yo diría que es una película necesaria alguien tenía que contar esta historia

Voz 0313 36:04 más estrenos de cine pero en fin de semana el hijo un matrimonio encuentra un niño que viene de otro planeta ir adoptan como su hijo pero diez de Superman no en vez de utilizar sus superpoderes para hacer el bien hacer lo contrario que siembra el terror directamente

Voz 38 36:19 el no

Voz 2 36:31 Inti

Voz 39 36:33 la versión original quién soy versión doblada

Voz 0313 36:45 podría considerarse una relectura de Superman

Voz 3 36:50 no es Superman El hombre de acero por supuesto y en realidad hay versiones que sobre todo en cómic que iban por esta línea como sabéis en el Comic empiezan y terminan las digamos los personajes les van los van agotando y les van dando nuevas vidas en alguna de ellas aparece esta versión la película es interesante por eso pero estériles superhéroes no ha no es una peli de superhéroes pero el chaval tiene vamos no vamos a decir superpoderes pero tiene unos poderes muy predispuestos para hacer el mal no tiene super

Voz 0313 37:17 Alicia más peli de terror

Voz 3 37:20 está muy bien por como películas de terror da mucho miedo es un terror bien llevados en terror muy digno no es de sustos gratuitos a mí me ha parecido muy interesante ver también como como El niño ha optado esa parte ya funciona muy bien no aunque es cierto que no hay que preocuparse porque no es una crítica a los padres por haberla educado mal no este niño no se tuerce Esteve ya vino así de ambos del espacio pero la verdad que es una apuesta producida por por James Gun que es un tipo muy interesante que salió de Marvel por temas de Twitter y que ahora ha vuelto el es el el director de guardianes de la galaxia que esta pequeña película con una actriz que a mi me gusta mucho que es Elizabeth Banks y la pelvis una peli pequeña de terror pero muy bien contada él no pensemos en una peli de sustos a lo grande sino una peli bastante íntima dentro de lo que es el terror

Voz 0313 38:03 qué bien venga el último estreno

Voz 40 38:06 no

Voz 0313 38:18 desde Francia llega la última lección contra la historia de un profesor que se hace cargo de una clase con los alumnos más inteligentes de instituto el a unos ha recuperado que no se han recuperado del suicidio de de su anterior profesor irá descubriendo poquito a poco que hay alguna cosa rara verdad alguna cosa que da miedo alguna cosa oscura detrás de su comportamiento

Voz 41 38:39 no no hubo PSV sí que previsto

Voz 2 38:43 os monjes la que llega a la versión original

Voz 42 38:49 no voy a suscita

Voz 0313 38:52 irán a París unas semanas pido que León

Voz 42 38:55 Pérez Kayes una calurosa bienvenida

Voz 43 38:57 como vosotros los chicos de tercero han saca la mejor media de los últimos años

Voz 3 39:02 el doblada qué tal es su inquietante una película muy inquietante esto sí que sería el club de los poetas muertos pero de verdad de verdad empieza la película empieza muy potente con un profesor que se tira por la ventana en medio de una clase y es un punto muy muy desconcertante cómo llega un profesor nueva una especie de colegio muy elitista en el que bueno hay una hostilidad muy con avenida cosas que pasan sin que tú te enteras que pasen la verdad que es una película que tuvo un premio en el Festival de Cine Fantástico con una resolución por supuesto muy sorprendente pero que no es de terrores más de inquietud de mal rollo pero la verdad que es muy metafórico de todo lo que está sucediendo en la sociedad con la juventud

Voz 0313 39:47 la verdad que es una peli muy inteligente una peli turbia si Telecinco Nuñez Carlos Marañón director de Cinemanía un abrazo y gracias como decía mucha gracia Collar

Voz 3 39:54 muerte

Voz 44 40:00 no

Voz 0313 41:42 Santiago Niño Becerra buenas tardes amigo Jorge Keita Santiago al Roberto me dejas que lea sabes que me ha recomendado Santiago cuando hablábamos antes de un Nieves Concostrina es la serie Versalles que hemos hablado los orígenes del Versalles el mundo sí sí sí sí completándose la gran vida el pueblo cabreado como puede ser de otra manera y esto tiene que ver con la economía también así está bien esa serie de Santiago sí sí

Voz 1869 42:06 quién van ahora ahora yo acabo la segunda temporada está bien porque al menos si se acerca mucho al a la historia desde el punto de vista de los personajes

Voz 0313 42:19 no vengas perdona que te iba a decir no hagas spoiler que ya se cómo a hacerlo

Voz 1869 42:26 simplemente el ministro Colbert pues su carácter está bien reflejado al menos por lo que he leído sal es toda la evolución de Versalles la construcción está realmente muy

Voz 0313 42:37 sí es otra manera de mirar la el eterno problema de la desigualdad de unos viven de una manera otros depende otra o o la sería ahí no entran mucho

Voz 1869 42:45 esto sale muy es muy lateralmente yo creo que es la única sería la única película o serie que yo he visto en el que el protagonista es un edificio muy bien si realmente es así el el protagonista todo lo demás el Luis XIV y tal pues bueno son elementos que están ahí

Voz 0313 43:03 secundarios eso sí oyentes de La Ventana seguidores de La Ventana de los números déjeme que les lea una frase que dice lo siguiente o lo de Estados Unidos con China es un farol o vamos a una catástrofe pero como confío en el ser humano y creo que no somos del todo tontos imagino que no pasara nada con la guerra comercial ya alguien pondrá el freno no es una cita histórica e es una frase de hace exactamente seis horas de Santiago Niño Becerra que hacemos entonces Santiago confiamos en la inteligencia del ser humano o o nos asustamos de verdad no lo digo muy en serio

Voz 1869 43:40 sí sí sí lo puedo decir en serio vamos a ver en ha empezado hace unos meses ha empezado lo que parece ser una una

Voz 0313 43:51 mira hacia el infierno y lo digo literalmente

Voz 1869 43:53 sí claro primero fue Estados Unidos que subió unos aranceles luego la réplica luego tal Aragua Wei yo yo quiero pensar y me digo sinceramente que quiero pensar en que esto es una estrategia de alguien que está decidiendo no sé que en algún despacho y que estos son los efectos colaterales que esto dentro de tres meses niños recordaremos de ello porque si no es así si esto de verdad es lo que parece que lo que que está siendo o va a ser va a ser terrorífico

Voz 0313 44:26 por qué llega por que llegue a este extremo más allá de lo que ya sabemos a sus estrategias negociadoras que consisten en tensar la cuerda y luego aflojar bueno pero esto estos esto es muy especial esto es cambiar esto es cambiar el orden del mundo tecnológico tal y cual tal como lo hemos conocido unos lo han vendido eh sería sería si ese acaba ocurriendo

Voz 1869 44:46 a Estados Unidos ha llegado a un punto de Estados Unidos ha sido todo ha sido todo desde al final de la Segunda Guerra Mundial a los años dos mil es decir cuando explotó la burbuja tecnológicos

Voz 0313 45:00 sí sí sí perfectamente ahí ahí están

Voz 1869 45:03 sonidos empezaron a pasar cosas en este austeros en la economía de EEUU lo que pasa es que Estados Unidos ha tenido ha jugado con tres comodines y no con dos con tres o sea por un lado y Estados Unidos sabía que toda la deuda pública que e imprimirse la iban a comprar la iban a comprar estos sonidos sabía además que todos los dólares que pusiste en circulación se iban acepta el resto del mundo y además sabía que iba a poder pagar los intereses de la deuda pública con los dólares que imprimía a este es un chollo pero vamos ya digo los tres comodines entonces esto funciona mientras el resto del mundo no se cuestiona cosas no se plantea cosas osea no se plantea cosas como por ejemplo pero realmente el dólar vale lo que los Estados Unidos dicen que vale sea mientras esto no pasa pues la cosa tira no entonces claro ha aparecido una potencia que lo es en algunos aspectos y en algunas zonas que China lo que pasa es que China es un país absolutamente desequilibrado porque hay zonas que está en el siglo XXII en el siglo XVII literal los esta

Voz 0313 46:13 la lista esta es así

Voz 1869 46:16 absolutamente desequilibrado lo que pasa es que bueno allí no pasa nada porque como hay el Gobierno que hay pues no pasa nada entonces esas zonas híper desarrolladas con una tecnología Ultra de punta están empezando a decir breaks que yo estoy aquí en entonces claro aquí esto plantea problemas lo de lo de ahora no entramos a valorar de que Si es cierto que el Gobierno chino utiliza sus empresas para cosas

Voz 0313 46:45 para estudiar es si no entremos en esto

Voz 1869 46:48 lo que sí que es verdad es que hoy por hoy hoy por hoy en la tecnología de comunicación cinco G que ha y se va a empezar a arrollar pronto Juan Wei va entre dos y tres años por delante del resto del mundo si esto es verdad o sea esto no es una cosa es no es propaganda eso esto es cierto yo claro esto es un problemón para Estados Unidos un absoluto problemón entonces claro si si la administración Trump ha llegado a decir a esto vamos ahí están las hemerotecas ha llegado a decir que es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos vio que Europa tenga un superávit de balanza comercial en exportación de automóviles si llega a decir pues claro

Voz 0313 47:40 qué dirá de la tecnología de última generación no supimos bonito no

Voz 1869 47:43 exacto exactamente todas formas Santiago tu ciudad

Voz 0313 47:45 horas antes de uno de los tres comodines económicos lo de la deuda la fortaleza del dólar que te la compro ante la recompra en etc etc Estados Unidos en las últimas décadas ha jugado con otros compañeros en la baraja desde luego el poder militar eso sí ahí y las grandes corporaciones que ahora se ponen del lado del del del Gobierno lo que yo no sé si era algo previsible o no tanto porque claro en fin a Trump puede tener su estrategia pero las grandes corporaciones al grandes compañías son gigantes que operan en todo el mundo son apóstoles de la globalización y ahora me ponen le ponen muros de ponen límites

Voz 1869 48:20 todo bueno con respecto a la a las corporaciones es muy interesante releer el discurso que pronunció Howard el cuando di cuando dejó de ser presidente ha retransmitido por por Ray Portela misión en el cual ya hace referencia al complejo industrial militar de de de Estados sonido es decir en Estados Unidos pero esto ya desde la época de de todos los vamos hacia ese siglo XIX existe una connivencia entre lo militar y lo industrial económico realmente potentísimo pues por ejemplo claro la la pregunta es qué argumentos ha utilizado la administración Trump para presionar aún Google aún macro son aún Qualcomm ya para que no suministren o al menos de momento tecnología y medios a China no away y bueno pues una cosa tan simple como un contrato militar es decir si se dice que hay una batería de contratos militares que están encima de la mesa de decenas de miles de millones el primero ya se sabe que es la preparación de la nube para que reciba información de defensa y ocho mil millones de dólares ya hay dos empresas una es Amazon por ejemplo en la que bueno pues que tienen participar Google por ejemplo va a participar en otro tipo de de contratos no entonces claro es es una forma muy fácil de digamos

Voz 0313 49:56 joven no se sugerir

Voz 1869 49:58 eso sugerir a alguien que ya no hagas

Voz 47 50:01 el osea que siempre había estado ahí el concepto esto del complejo industrial militar que en parte las relaciones internacionales de EEUU pero ahora se ha revitalizado de una manera sí

Voz 1869 50:10 sí porque es más además osea durante la época de la Guerra Fría tuviera mucho más fácil usar los buenos y los malos

Voz 0313 50:16 sí sí sí sí sí que dices ahora

Voz 1869 50:19 también entonces entonces claro y hay una hay un globo sonda que ha corrido por ahí

Voz 0313 50:24 sí

Voz 1869 50:24 de que de que en realidad juega huella tiene resuelto el problema es que ya desarrollado un nuevo sistema operativo para móviles sistema operativo en que va a contar China evidentemente la India y Rusia y el resto de Asia pues seguro que también entonces claro fijan fijaros lo que significa esto que además posiblemente no será compatible con Android lo lo cual esto qué quiere decir esto quiere decir el mundo dividido en dos

Voz 0313 50:47 pero esto pero esto insisto el mundo dividido en dos o tres ya venía de momento en dos esto cambiaría el enfoque de la del del nuevo paisaje digital de las de los últimos años total del mundo se ha configurado una forma que ahora de repente tiramos Patras estoy contigo quiero estar contigo me huelo que esto es más un un farol muy gordo muy arriesgado eso sí que al hago grandes y que al final alguien un poquito el freno porque es que si no

Voz 1869 51:14 y es que no sé si además pasa pasa otra cosa que dentro de dos años aquí elecciones en Estados Unidos ya si si fuera dentro de cuatro dices vale pero es dentro de dos años entonces a un Estado al estadounidense medio tras tocar la fibra nacional pues es es brutal no no no no no sé yo insisto que quiero pensar que al final seremos lógicos y todo Si esto pues acabará en nada creas tú crees

Voz 0313 51:40 Thiago se ponga a prueba tú crees que detrás de todo esto existe una estrategia de política interior que lanza este órdago en parte no sé si totalmente pero al menos en parte y cosas que se están moviendo dentro sólo puede mover

Voz 1869 51:54 sí y además y además y además pienso yo aquí me estoy aventuran de

Voz 0313 51:59 dice que antes de poner en mal

Voz 1869 52:02 a esta estrategia China e hay una cosa que tienes que fijaros y es que la la reacción de dijo a web de China han sido absolutamente de perfil no

Voz 0313 52:14 ha sido muy sobria no sobre cómo es como si no fuera con ellos

Voz 1869 52:20 decir que una la tormenta se va a convertir en una ducha

Voz 0313 52:23 yo no sé que decir esto de agua fría siguiendo también de acuerdos

Voz 1869 52:28 no en verano así quiere decir que esto esto es no querer decir nada yo por esto que igual no igual estamos llorando todos dentro de tres meses se pero pero vamos yo quiero pensar que no

Voz 0313 52:41 bueno quiero pensar vamos a esperar porque desde luego la tecnología ya lo invade todo no es que sea el futuro es el presente en nuestra vida la tenemos portada aparte es todo cambia todo todo se transforma todo evoluciona hoy ya saben que hemos iniciado una seria quién La Ventana de los números donde ponemos el foco en la en la transformación en la revolución digital hoy vamos a a mirar un poquito con detalle la que afecta a las nuevas lo que son las nuevas tiendas inteligentes que tampoco son futuro que son ya presente no vamos a concepto de entrada y algunos ejemplos para saber exactamente de qué estamos hablando a ver si Pepe Rubio nos echa una mano

Voz 1869 53:15 es mar Retail venta inteligente entiendo

Voz 48 53:19 cuando hablamos les y nos referimos al uso de la tecnología en los espacios físicos en los que los clientes e han hecho

Voz 0313 53:27 el comercio tradicional

Voz 1869 53:29 Javier Lorente director de Desarrollo de Negocio Small Retail de Telefónica Empresas