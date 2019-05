La Ventana (22/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0889 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 el Defensor del Pueblo celebra la rapidez con la que el Tribunal Constitucional ha respondido a su demanda ya ha anulado el artículo de la Ley de Régimen Electoral que permitía a los partidos recabar nuestras opiniones políticas para elaborar perfiles de posibles votantes yo también

Voz 1444 00:24 pero María Manjavacas bueno un triunfo que celebran sobre todos los colectivos de internautas que dieron la voz de alarma al que llevaron el asunto al Defensor del Pueblo para que los tribunales pusieran coto a lo que ellos consideraban

Voz 0827 00:35 una salvajada y contra todo pronóstico

Voz 1444 00:38 el fallo ha sido muy rápido antes de las próximas elecciones caí el domingo y el triunfo como decía Fernández Marugán es de toda la sociedad que gana con esta decisión

Voz 0175 00:47 nuestras tesis creo eran otras

Voz 2 00:50 la defensa de los derechos de los ciudadanos en aspectos tan importantes como la intimidad la libertad ideológica y la participación política

Voz 1444 01:00 es el triunfo de la sociedad civil decía frente a la clase política recordamos Francino todos los partidos salvo podemos permitió que se aprobase este polémico artículo de la ley ahora anulado por unanimidad

Voz 1715 01:13 el Tribunal Constitucional y mucha atención a esta sentencia del Tribunal Supremo Pedro Blanco los jueces han confirmado una condena de nueve años de prisión para un hombre que violó a su mujer el Supremo recuerda que el hecho de ser matrimonio en ningún caso obliga a la mujer a tener relaciones sexuales cuando quiera el Madrid Alberto

Voz 0055 01:29 el hombre obligaba a su víctima a mantener relaciones sexuales es tu obligación es domingo toca decía a su esposa para después perpetrar la agresión sexual el Tribunal Supremo confirma su condena nueve años de cárcel por violación y recuerda que el consentimiento sexual nunca debe darse por hecho ni fuera ni dentro de una pareja la libertad sexual de una mujer dicen casada es la misma que la de cualquier otra mujer recordó el Tribunal Supremo el matrimonio no supone la sumisión de un cónyuge a otro

Voz 1715 01:52 hace una hora les contábamos el hallazgo de una bebé de tres días abandonada en la calle San Javier en Murcia pues bien la Policía Local de esa localidad ya ha localizado a la madre volvemos a Murcia informa Paqui Pérez

Voz 0673 02:04 la madre de la bebé ha sido localizada a través del número de la pinza del cordón umbilical de la menor la madre la había abandonado con una nota en la que decía que ella no se sentía capacitada para poder mantener a su hija y quién se encontrase seguro que si tras ser avisada la mujer se ha personado en dependencias de la Policía Local de San Javier José Miguel Luengo es el alcalde del municipio

Voz 3 02:26 a través del expediente de alta tuviera sólo una hora antes cuando han visto la niña pues

Voz 1715 02:31 es obvio con va mal según la Guardia Civil

Voz 0673 02:33 mujer está siendo investigada por un delito de abandono de menores su hija de tres días se encuentra en perfecto estado ingresada en el hospital los Sarkozy

Voz 1715 02:41 llevamos también con la información del deporte Jesús Gallego Giro de Italia

Voz 0919 02:44 la undécima etapa la victoria sido al esprín para el australiano Cadel Evans no hay cambios en la general sigue como líder mañana llega ya a la montaña es espera al ataque de los favoritos y dos nombres propios en el mundo del fútbol Aritz Aduriz que ha renovado su contrato con el Athletic de Bilbao hasta el año dos mil veinte terminará con treinta y nueve años como el jugador más veterano de Primera División y Joaquín Caparrós hoy el Sevilla y el técnico han anunciado que Caparrós no seguirá en el banquillo del primer equipo la próxima temporada

Voz 1 03:55 de servicios Info

Voz 4 03:58 motivos

Voz 14 05:29 eh

Voz 4 05:41 con Carles Francino

Voz 15 05:43 el clima que en tren de alegría

Voz 0313 06:00 a sólo siete seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias tú sabes Roberto que hay personas que cuando ahora en el periódico no van a la última página a buscar la entrevista ni la columna pero se van a las ni se queden en la portada sino que lo primero que son las esquelas bueno es una práctica tan respetable como otra hoy crea compra el diario La Vanguardia Amine ha ocurrido se habrá topado con una página entera de esquelas donde los muertos las víctimas son

Voz 0889 06:28 el galápago europeo el tiburón ballena orangután de Borneo

Voz 0313 06:34 dice fallece a diario en los bosques de Indonesia debido a la tala indiscriminada de selva por parte de la industria del aceite de palma con él compartimos gran parte en nuestro genoma no las abejas efectivamente el tigre de Sumatra la única raza de tigre no extinta en Indonesia una página enterito de esquelas bueno la página es de Greenpeace coincide con el Día Internacional de la Diversidad hace muy poquito recordemos lo hablamos aquí en La Ventana que la ONU presentó un informe absolutamente devastador donde decía entre otras cosas que un millón de especies de animal P Si plantas de las ocho existentes están en peligro de excepción Iker Planeta perdido El ochenta

Voz 0889 07:10 cinco por ciento de las zonas húmedas por el impacto de la agricultura intensiva y el cambio climático

Voz 0313 07:16 ese día hablamos aquí en La Ventana con Juan Carlos Atienza experto de la Seo Bird Life que nos decía entre otras cosas que debemos hablar de una sexta extinción

Voz 0889 07:24 qué podemos utilizar esta este concepto

Voz 0313 07:27 a causa de un modelo económico que consumo muy concretos

Voz 16 07:30 sí podemos hablar de una sexta extinción de hecho las tasas de extinción que tenemos ahora son similares a las que hubo digamos en en la última extinción de los dinosaurios con lo cual podemos hablar realmente lo que proviene de un modelo económico e ir de consumo el problema es que ahora mismo para crear riqueza es la única forma que hemos encontrado es utilizar recursos naturales sea realmente lo que estamos es saqueando nuestro planeta no estamos estamos excavando debajo de nuestros pies

Voz 0313 07:59 excavando y más cosas porque está visto que está visto que no aprendemos unos científicos italianos han encontrado atención la mayor concentración de basura en aguas profundas jamás registradas sino han visto las imágenes busquen las porque merece la pena ha sido en el fondo del Estrecho de Messina que separa la isla de Sicilia de la región de cada vía

Voz 1715 08:21 corresponsal Joan Solés buenas tardes buenas era era buenas tardes

Voz 0313 08:24 qué cantidad de mierda de porquería de objetos tazas de váter colchones camas coches hay de todo hay

Voz 17 08:31 sí pues son las cámaras

Voz 0946 08:34 marinas las que han detectado a esta profundidad de seiscientos metros todo tipo de materiales de difícil descomposición hierros tazas de váter lavabos bañeras neumáticos plásticos barcas e incluso un vehículo que las corrientes desplazaron unos dos kilómetros desde el lugar en el que se supone que unos desaprensivos lo haría

Voz 1715 08:52 Harold calmar a una profundidad de seis

Voz 0946 08:54 cientos metros la superficie del fondo porque neveras cocinas y de chatarra aparecen semi enterradas como puntas de iceberg falta por explorar mayores profundidades porque el estrecho de Messina que separa la península italiana de la isla de Sicilia con tres kilómetros de mar llega en algunos puntos hasta los mil metros a saber qué es lo que hay allí de momento los científicos que han descubierto este vertedero han denunciado que acumula mil veces más residuos que los fondos marítimos más contaminados de la zona

Voz 1715 09:25 Inés realizado este estudio yuan por curiosidad

Voz 17 09:28 bueno pues este estudio

Voz 0946 09:30 lo ha realizado la el Consejo italiano de Investigaciones Científicas el hallazgo ha sido casual según ha explicado Martina Pierre Domenico de ese consejo Italiano de Investigaciones Científicas en realidad estaban estudiando el relieve marino de los seis kilómetros de largo del Estrecho con un nuevo robot dotado de Tele cámaras cuando descubrieron este vertedero el robot puede sumergirse hasta los seiscientos metros por ello Se desconoce la acumulación de materiales a mayores Profumo

Voz 0889 09:59 dirán que recordar algo importantísimo con esta noticia

Voz 1715 10:01 Nos comenta Swann es que en este vertedero algo que está bajo el agua pero en este vertedero donde por cierto el setenta por ciento son plásticos hay que recordar que este material puede persistir hasta unos quinientos años y amenazar directamente a la fauna marina

Voz 0946 10:17 pues si a estas profundidades desde luego los estudios están empezando solo ahora con anterioridad a Italia tuvo que analizar la situación de seis barcos hundidos en sus aguas concretamente en el mar entre Sicilia Nápoles descubrirse años después que fue la mafia la que los hizo naufragar cargados de productos radioactivos en este caso debido a la gran profundidad las autoridades italianas tuvieron que encargar la investigación a la Marina Militar porque no había organización alguna preparada para estos trabajos que concluyeron en este caso con una confirmación de índices de radioactividad a mucha profundidad donde

Voz 0827 10:55 se hallaba hallaban los barcos pero índices de radioactivo

Voz 0946 10:57 mira mínimos según el informe oficial

Voz 1715 11:00 lo dicho no aprendemos somos un desastre un abrazos Joan hasta estaba porque nosotros arriba eso sí la esperanza es lo último que se pierde lo que deberíamos perder ayer hablamos aquí en La Ventana con Manuela Martino una chica de dieciséis años integrante de Fraga y que junto a otras organizaciones sociales pedían al Gobierno que declara el estado de emergencia climática hoy hablamos con otra joven veintitrés años que ha sido la única española atención en ganar una beca de la Fundación de Bill Gates para cursar un máster en Cambridge por su trabajo sobre la ingeniería Sostenible Carlota Armilla buenas tardes

Voz 18 11:31 hola buenas tardes queda buenas tardes

Voz 1715 11:33 ciudades lo primero que esto no es fácil no es sencilla cederá esto ni mucho menos no

Voz 18 11:37 no no la verdad es que no es mi ser admitidos y me dice de quién que es todo un reto y la verdad es que bueno que un bastante contenta de que hayan decidido aplazar

Voz 1715 11:47 oye que supone exactamente esta beca en qué vas a trabajar tu a partir de ahora

Voz 18 11:52 de acuerdo pues bueno esta beca me la han dado porque bueno desde digamos el comité de la buscan un perfil de persona que esté muy comprometido con mejora la vida de los demás lo que yo en la parecía Máster de Ingeniería para el desarrollo sostenible ya que como dicen industrial me preocupa mucho el hecho de que los productos que yo diseño pues en la basura del mañana de un poco duro decirlo pero pero

Voz 1715 12:22 se sí

Voz 18 12:23 que para que estos productos son fabricados bueno pues van a emitir gases esfera utilizará unos recursos que se agotan entonces bueno ese tema me preocupa muchísimo no quiero contribuir a destruir el planeta colige Dios sino todo lo contrario

Voz 1715 12:40 claro ingeniería para

Voz 18 12:42 a ayudar al futuro del Pennetta entonces bueno dice la altísima motivación que tengo para este martes

Voz 1715 12:49 los puedes poner algún ejemplo practico quiero decir y acabas de escuchar de dónde venimos lo que acabamos de contar en un día tan especial como éste de qué forma la ingeniería eso qué haces tú puede ayudará a cuidar nuestro ecosistema la biodiversidad en definitiva la vida en la Tierra de que formas concretas por ejemplo práctico

Voz 18 13:07 vale bueno pues como sabemos lo que tales problemas ambientales y tienen Haring Duchy hay claro los responsables de la industria pues lo ingeniero ninguna gran medida entonces yo creo que es nuestra responsabilidad pues intentar criar o implementar nuevas medidas a cambiar un poco el paradigma industrial por ejemplo hacia modelos de economía circular que buscan que los recursos que utilizamos al principio puedan ser utilizados otra vez una vez que los productos pues ya terminen sumó su vida una a la gente pues quiera tirarlos a la basura pues que de ir a un vertedero y en África y digamos hacer que la vida que vive allí de la piedra la gente sea peor que sus productos puedan utilizarse como nuevo recurso no para fabricar productos nuevos como por ejemplo también me gustaría comentar que exige rediseñar un producto actual que ella se rediseñan siguiendo estrategias diseños

Voz 1715 14:04 reducir

Voz 18 14:05 en las emisiones de de efecto invernadero a la atmósfera o también pueden mejorar que que los productos pues me tiene una sobre ciencia programada no que duran dos años y luego ya no más pues que sean más duraderos por ejemplo

Voz 1715 14:21 muy bien osea que poderse se puede muy bien Carlota Armilla oye muchísimas gracias por asomarse a la ventana Hay que tengas muchísima suerte de verdad eh muchísimas gracias un abrazo adiós adiós

Voz 19 14:33 no

Voz 20 14:40 sí

Voz 21 14:47 nace

Voz 22 14:52 con tu aquí

Voz 1715 15:05 Javier Gregori buenas tardes hola buenas tardes optimista o pesimista con lo que has escuchado

Voz 0882 15:10 esta Galí la sombra aparte claro está por la primera no es terrible lo dan tropiece no esta nueva era que hemos inaugurado con la contaminación los seres humanos yo creo que

Voz 0889 15:20 que los arqueólogos del futuro

Voz 1715 15:23 va a ser bastante duro para ellos muy importante para diseñar el futuro la investigación en la ciencia la conciencia la educación hoy en España en Madrid concretamente estamos de enhorabuena por un fenómeno yo creo que muy poco frecuente que es la la reunión el encuentro de un montón

Voz 0313 15:39 de Premios Nóbeles de disciplinas muy distintas de Física de Química de de de literatura están realizando una serie de de conversaciones de de de debates incluso algunos de cara de cara al público durante todo el día ya que conclusiones están llegando

Voz 0882 15:55 pues mira he conclusiones muy interesantes porque tratan yo creo que todo un reto en esta ocasión esta reunión la primera vez en España es cómo hacer frente al progresivo envejecimiento de la población mundial es todo un reto desde el periodista científico pero también económico bueno y este dialogo lo hacen además con científicos españoles de gran nivel que todavía no tienen el Nobel pero que sin duda alguno de ellos los que vamos a escuchar ahora lo lo merecen y lo van a conseguir mira por ejemplo hay buenas noticias en cuanto al tiempo que viviremos en el futuro vamos a vivir muchos más años va a haber va a aumentar exponencialmente el número de centenarios en el mundo Ésa es la buena noticia la negativa fíjate una investigación de la Universidad de Oxford presentada en este

Voz 0889 16:35 eh encuentro dice que la obesidad mórbida resto

Voz 0882 16:39 hasta un año y medio a la esperanza de vida pero fumar quita cuatro años son estas grandes cuatro años cuatro años Radio beber alcohol

Voz 0889 16:47 tres años menos debida de de media que hay que hacer para esto pues invertir más tiempo en acciones de prevención como los explicaba María de Ceballos que es investigadora del prestigioso Cajal del CSIC

Voz 23 16:59 tenemos que ser nosotros responsables de nuestras el Estado la sanidad no descuida pero tenemos que ser muy responsables porque hay veces que pensamos que que dos algo que nos toca entonces la prevención Si llevamos un buen estilo de vida estamos activos de que debemos de comer mejor de que debemos de hacer ejercicio

Voz 1715 17:22 creo que están presentando también de novedades al ver la prevención es muy importante sin duda relacionadas con la incidencia de las enfermedades que están más asociadas al envejecimiento no bueno el Alzheimer el Parkinson el cáncer también hay buenas noticias en este terreno

Voz 0882 17:35 sino también porque miras están encontrando ya los primeros biomarcadores que permitirán detectar estas graves dolencias que no tienen cura pero sí antes de que aparezcan los primeros síntomas esto va a mejorar el tratamiento y la calidad de vida de estos enfermos van a convertirse en enfermedades esperemos crónicas con el cáncer ya ya está ocurriendo de ellos nos hablaba pues toda una experta en este campo que es María Plazaola de lectura del CNIO el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

Voz 1431 17:59 es una cosa muy importante va a ser intentar utilizar ese conocimiento de que se producen estas enfermedades a nivel molecular que están originadas por el envejecimiento para ser capaces de prevenir e la medida de lo posible estas enfermedades de detectarlas de manera temprana porque vamos a poder tener biomarcadores que nos permitan ver qué personas están en riesgo y así quizá también de curar las no eh muchas de estas enfermedades hoy por hoy no tienen curación no hay tratamientos que funcionan en el conocimiento de este proceso de envejecimiento

Voz 1715 18:28 cierto mira lástima que nuestra Santiago Niño Becerra porque las consecuencias del envejecimiento además de preocupar a los científicos también lo hace a los economistas porque el aumento progresivo e imparable de la población bueno plantea retos tan conocidos aquí como el tema de garantizar las pensiones

Voz 0882 18:43 así es en este encuentro ha habido también premios Nobel de Economía un dato negativo en el dos mil sesenta Se podría reducir el PIB un veinticinco por ciento porque habrá menos jóvenes trabajando pero otro dato positivo el economista español José García Montalvo catedrático de la Pompeu Fabra cree que el trabajo de los robots comentará la productividad y esto garantizará las pensiones seamos hablando de le robó

Voz 24 19:06 el artificial bueno al final se trasladará a una economía más productiva una economía más productiva no precisa tantas personas trabajando ese trabajo lo harán los robots por lo tanto en principio eso permite flexibilizar esta ligazón tan estrecha que se hace entre demografía hay problemas en la sostenibilidad de las pensiones si las economías fueran capaces de crear una productividad mucho mayor

Voz 1626 19:27 por esa es sería un poco una de las soluciones a este problema

Voz 1 19:36 lo

Voz 0889 19:40 algún día tenemos que poner en común todas las noticias si todos los informes de que dispone relacionados con la robotizado porque yo sinceramente a veces ya no sé qué carta quedarme bueno el futuro dará la razón a unos y a otros no yo soy positivo la robotizado no nos hable claro y nos va a venir bien si somos inteligentes bueno eso eso falta comprobarlo un abrazo Javier era del gas las olas

cero y veinte a las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 21:37 ya Ardón esquiva el caso Lezo la Fiscalía le exime de cualquier responsabilidad penal en la compra presuntamente irregular de una sala filial colombiana del Canal de Isabel Segunda se libra Gallardón libre Ignacio González aunque González tiene otras causas pendientes en Lezo Gallardón respira tranquilo y el Partido Popular también

Voz 29 21:56 la verdad es que es una estupenda noticia que demuestra que pues que su actuación fue impecable y creo que hay que reconocerlo y espero que sale del mismo recorrido mediático a esta noticia que suelen tener estas noticias cuando son en sentido negativo

Voz 0867 22:12 se salvan casi todos los que estaban en el Consejo de Gobierno de la Comunidad en el año dos mil uno todos menos Pedro Calvo y el hombre de las finanzas de Gallardón Juan Bravo la justicia no tiene claro que ellos no estuvieran al tanto de que una parte de esos pagos se hacía a través de paraísos fiscales

Voz 30 22:27 acciones municipales autonómicas y europeas

Voz 1 22:30 dos mil diecinueve

Voz 0867 22:32 buenas tardes a todos quedan cuatro días sólo cuatro días para la cita con las urnas del XXVI en esta noche último debate municipal en Telemadrid sin Villacís que finalmente no va a acudir a la cita tras su reciente maternidad ha tenido que ser ingresada en el hospital por una dolencia aunque se recupera con normalidad eleva a sustituir en ese debate Silvia Saavedra el debate compite por cierto en horario con la que se avecina recta final para que los candidatos eh hagan campaña se están reservando de hecho los anuncios más potentes para estos días hoy el Partido Popular ha puesto sobre la mesa su plan para la educación más concertada más bilingüismo defendido

Voz 29 23:10 que la educación especial es un derecho que tienen todas las familias madrileñas voy a defenderla como voy a defender también la concertada y la pública y la privada porque todas las familias en la Comunidad de Madrid han de tener el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos

Voz 0867 23:26 Ayuso quiere imponer una prueba de acceso para el grado de Magisterio y se ha comprometido a fomentar y proteger la fiesta de los toros y la tauromaquia como atractivo turístico y económico en el candidato de Ciudadanos suma ya todos los tópicos de una campaña electoral ayer con perros hoy de cañas y mañana con vacas en la sierra madrileña lo Michael Jackson que el candidato protagonizó en una boda y ahora casualidades de la vida se ha hecho viral Aguado está esta tarde en Alcalá de Henares con Albert Rivera allí está acompañando el candidato de Ciudadanos Sonia Palomino soñar qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 24:00 buenas tardes Ciudadanos sigue de fiesta se han venido hasta la tierra de Cervantes pero la literatura no es precisamente el centro de esta cita naranja canapés cerveza y música pop en una terraza de Alcalá de Henares donde Albert Rivera el presidente de Ciudadanos ha venido a apoyar al candidato a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado y al candidato a la alcaldía a la alcaldía de Alcalá de Henares Miguel Ángel Lezcano de cañas con Rivera y Aguado

Voz 0889 24:20 el título de este acto el penúltimo de Rivera

Voz 1915 24:23 inmunidad antes del cierre de campaña en el que también estará el próximo viernes en la capital Alcalá de Henares es un punto

Voz 0313 24:29 cortante de la región para la formación naranja que el pasado vinos

Voz 1915 24:31 el ocho de abril ciudadanos consiguió Sor pasara al PP obtuvo seis mil votos más ahora los naranjas que esperan adelantar también la alcaldía al PSOE nos estamos jugando dos modelos en los municipios del Corredor y en toda la Comunidad ha dicho hace unos minutos Ignacio Aguado con Si te dicen un puñado de votos puede decidir el Gobierno autonómico el próximo domingo es el escaño de la dinámica bien datos falta ya ha pedido a Ayuso que no se venga abajo que no se examine porque ha dicho podemos ganar así que ahí queda ese mensaje en este momento tan interviniendo el presidente de Ciudadanos Albert Rivera estaba diciendo que mañana gracias Sonia esos

Voz 0867 25:06 Unidas Podemos se reunía esta mañana con los afectados de los pisos públicos que el Partido Popular vendió en tiempos de Ignacio González los pisos del Ivima que acabaron en manos de los fondos buitre Serra sola en esta postura ante el resto de formaciones les promete a los afectados una solución mediante la expropiación de viviendas

Voz 1973 25:22 bueno lo que nosotros pensamos es que hay que revertir ese proceso hay que recuperar esas viviendas no puede ser que las viviendas públicas de protección social sean vendidas por regaladas a los fondos buitre y lo que necesitamos es abrir un procedimiento judicial por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1626 25:38 bien si es que llegamos a a él para revertir ese proceso no

Voz 0867 25:44 en la capital promesa sobre las multas de tráfico del candidato popular Martínez Almeida quiere bajar las multas de Madrid Central

Voz 31 25:50 una ciudad con los salarios medios que tiene a la ciudad de Madrid no puede ser que por estar estacionado mal o por entrar en una PR por un despiste se cobren noventa euros y por tanto la reduciremos a la mitad a cincuenta euros con la posibilidad de pronto pago de veinticinco euros pero al mismo tiempo como nosotros lo que queremos es incentivar el respeto a las normas de circulación Hinault únicamente tener un afán recaudatorio aquella persona en Madrid que durante tres años no cometa ninguna infracción le bonifica haremos con un treinta por ciento el impuesto sobre vehículos de tracción metal

Voz 32 26:27 desde

Voz 0867 26:27 el hotel Hyatt en directo siete de la tarde y veintiséis minutos en dos minutos saludamos Ángel Gabilondo que es nuestro invitado en las entrevistas electorales de la Ventana de madre

Voz 33 26:35 sí

Voz 32 26:49 Kadima se largó

Voz 0867 26:53 pero palo superior horizontal de la portería de

Voz 32 26:55 en fútbol y otros deportes

Voz 5 26:58 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 35 27:01 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín empieza larga

Voz 36 27:10 de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 0827 27:40 buenos días Carles buenos días honra

Voz 39 27:42 ah sí

Voz 40 27:47 son las cinco menos veinte de entretengo de Joaquín

Voz 41 27:57 así de buenas a primeras buenos días a nada

Voz 0889 28:00 buenos días

Voz 0867 28:50 siete de la tarde y veintiocho minutos Ángel Gabilondo candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 0175 28:55 hola buenas tardes muchas gracias lugar privilegiado este me decía usted suicidios precioso la vida en Madrid aquí a un palmo mire se pone

Voz 0867 29:04 aquí a la izquierda se pone el limpiabotas a observa que es de los pocos que quedan

Voz 0175 29:08 sí sí me ha extrañado Mastella que he visto alguna vez a algunos por ahí pero no no sabía que estaba pitando

Voz 0867 29:15 eh ha visto el vídeo de Ignacio Aguado bailando en una boda

Voz 0175 29:18 sí sí lo visto se lo voy a poner un poco más primero extraídas del estilo usted candidato bueno me parece muy bien que la gente baile cada tampoco me ha parecido que eso sea relevante para ser presidente de la comunidad pero si bien pero me gusta que baile que disfrute de la vida que es decisivo usted no sería haciendo esto no bueno no se fía yo he sido muy bailó si puedo serlo desde luego lo que no me hago es vídeos supongo que él no lo ha hecho no les quiere echar en cara nada pero lo que no basó en eso ningún mérito singular

Voz 0867 29:53 a las ocho de la tarde en la azotea de este hotel Hyatt hay una fiesta

Voz 0827 29:58 no propician nuevas con música

Voz 0175 30:00 esta me parece extraordinario no yo además tengo una idea muy festiva ahí gozosa de la vida o sea que no me parece extraordinario ver lo que pasa es que hay también algunas otras cosas

Voz 0867 30:11 te cuantas veces le ha tenido que decir usted algún asesor que se olvide de su idea que usted por ahí no pasa que esas cosas no las hace

Voz 0175 30:17 no me diga que nunca que estoy convencido

Voz 0867 30:20 hola qué tal y como es usted seguro que alguna vez ha ocurrido

Voz 0175 30:22 si no no por eso no pueden Si hace sugerencias de yo si no me reconozco si tengo que disfrazar me de algo si tengo que ser algo distinto a lo que soy prefiero no hacerlo pero en general me conocen bien y saben que se desenvuelve saben que exactamente me gusta la dicha y el gozo de vivir pero tengo mis límites también en las formas de expresarlo

Voz 0867 30:45 eh sufren la televisión mucho

Voz 0175 30:47 sé que le gusta mucho la radio estuviera aclara la radio la radio al lado el sonido de la radio no la voz las voces en la radio la proximidad que siento síntomas proximidad en la radio que en cualquier otro medio la Dorothy de mi casa era una radio rodeada de mucha gente es a veces nos reuníamos en torno la radio como si fuera el hogar el fuego de la casa no yo creo que dieron algunas vocaciones la televisión me resulta poco más incómoda igual que tengo en seguridad físicamente seguridad personalo o la propia imagen al no lo sé pero yo estoy menos cómodo me gusta más la palabra la conversación y la relación a través de la palabra dígame un secreto

Voz 0867 31:31 Junta quitarnos lo hayan hecho en campaña todavía pero que les recomienda Iñaki

Voz 0175 31:35 hoy veinte pocas cosas es que le quiero mucho yo que cuando se quiere mucha gente

Voz 0867 31:39 pero niña que usted a él

Voz 0175 31:42 no somos de recomendándonos cosas con algo le dirá no no hombre me solemos somos amigos y nos intercambiamos posiciones decimos cómo vemos las cosas no el general sabe muy bien cómo soy sabe entre otras cosas que no tengo remedio prefieren respecta mis convicciones valores pero si hablamos de política hablamos de la sociedad hablamos de nuestra familia porque somos queremos mucho a nuestros hermanos muchísimo pero no nos damos consejos esa es la verdad eh

Voz 0889 32:12 hoy os sorprende no igual me

Voz 0175 32:15 me fijo irme primeros coloca sin que yo me entere pero en general no somos de darnos consejos

Voz 0867 32:20 bueno usted dice que quiere hablar con todos se define como un enfermo del consenso y de las ideas ha leído el programa electoral de sus contrincantes

Voz 0175 32:28 bueno es que no estoy muy seguro de que estén a los encontradas como tal

Voz 0867 32:34 desde hoy están todos porque al Partido Popular que ha sido el más rezagado al final ha publicado en el suyo esta mañana

Voz 0175 32:38 pues lo haremos con detenimiento no pero yo yo sí que sigo y escucho porque a mí no me asusté coincidir cuando alguien dice algo que a mí me parece bien me alegro mucho no no soy de esos que disfruta cuando alguien dice cosas que no me gustan y así ya me puedo distinguir no no no eso ya amigo de coincidir en si ahora dice la señora Josep pues a mi me gusta la educación especial creo que es importante pues muy a mí también me lo parece Allegro o cuando dice la concertada creo que es interesante porque me alegro ahora yo no tengo la misma idea que pueda tener ella de un listado de oferta donde uno va recogiendo como si fueran una suerte de mercado tengo traída de las cosas que por ejemplo la educación se debe basar en una educación pública de calidad pero y ahí es donde ya había que tenemos debate pero todo lo que sea coincidir encantados porque en Madrid sólo lo vamos a sacar adelante así es que si alguno se cree que vamos a construir en Madrid sobre el sentimiento y la exclusión no vamos a sacar Madrid adelante así que tenemos muchos problemas y hay que trabajar juntos

Voz 0867 33:37 se sitúa usted una de las líneas rojas en la Constitución en realidad no pasa a Vox usted cree que está fuera de la Constitución sus ideas sus programas sus declaraciones están al margen de la Carta Magna

Voz 0175 33:49 se me hace duro calificar con esa contundencia en la posición de quiénes se presentarán a las elecciones yo digo que si hay derivas que conducirá a eso es verdad que hay un debate muy serio teórico sobre si efectivamente las autonomías como están perfiladas exactamente pertenecen a a lo que es el núcleo constitucional yo creo que sí sobre todo a través de los estatutarios mí pero todo su discurso sobre la recentralización sobre todo sobre la eliminación de las autonomías porque yo no lo comparto ni la eliminación de las Efeel calificar de chiringuitos las ONGs o entender que la violencia de género la lucha contra el machismo estos Balmes violencia intrafamiliar au doméstica pues yo no comparto o la lo que tiene que ver con la diversidad que es la gran riqueza social la DGT a entender que todo eso o el extranjero no debe ser incorporados socialmente considerar no es que yo estoy muy lejos de eso pero yo estoy muy lejos de eso ahora sí podría decir que a mi me parece que eso no está desde luego dentro de la Constitución es de las leyes pero yo no pido certificados de constitucionalidad

Voz 0867 35:01 las encuestas son favorables muy favorables según un poquito menos pero la mayoría les sitúa usted como próximo presidente de la Comunidad de Madrid porque saldrían las la suma de izquierdas y si saldría prefiere gobernar sólo con respaldos puntuales en esta soledad o con Coalición con una coalición de partidos junto a Errejón junto a Unidas Podemos

Voz 0175 35:18 yo primero yo creo que si hubiera Campeonato Mundial de cautela sería finalista porque pero con todo eh no sólo con las encuestas extremadamente cauteloso muy alejado de las grandes euforias tendrán grandes decepciones ahora dicho esto la pregunta es muy pertinente yo me presento nos presentamos solos a las elecciones no vamos en coalición electoral no no hemos distribuido Carboni pactado con nadie nada nosotros vamos a lograr una mayoría consistente y puedo decirle que a mi me parece que madre si necesita que una fuerza de progreso que de primera y me parece además que debe quedar primera con claridad para poder aglutinar sumar fuerzas no para excluir a los demás para sumar fuerzas y ahí nosotros nos mostramos para hacer eso el que quiera eso aliado de nuestro yo ya sé quiénes defiende más modelos de progreso y se oye no allí en el Jaén

Voz 0867 36:14 dados en esa salían no un gobierno estar fuera dando respaldo a luz a un útil instrumento como se va a sentir más cómodo

Voz 0175 36:22 sí mire yo en este momento quiso también escuchar una voz extraordinaria decisiva que es la voz de la ciudadanía vamos a ver la ciudadanía que Mensajeros mandar a la ciudadanía normanda el mensaje mira aglutinar fuerzas dentro de un Gobierno que estáis en unas cifras que que que obligan a asumir eso pero igual no igual ayuno trazo claro y manifiesto entonces tenemos que plantearnos otras cosas nosotros lo estamos ahora mismo haciendo recolección en otros ámbitos estamos haciendo los preferible es pero repito será después del resultado de las elecciones cuando veremos un mensaje bastante nítido creo yo de qué es lo que queda ciudadanía yo escuchar es

Voz 0867 37:01 pero no me creo que no tenga ni un pequeño dibujo un esbozo de de lo que puede ser un futuro gobierno

Voz 0175 37:07 pues lo digo de verdad que no no lo tengo pero cuando digo que no lo tengo no quiere decir que no conozca personas valiosas capaces de estar en un futuro Gobierno Ike concepto tengo yo de que cada una de las cosas pero no estoy pensando en personas sinceramente además me parece que eso distrae mucho de lo que es fundamental que son los proyectos los programas distrae mucho de lo que es fundamental que son las ideas y los modelos que uno quiere defender luego ya vendrá todo lo demás

Voz 0867 37:34 que no le pregunto por personas pero sí por estructura usted es de los que cree que que un gobierno debe ser amplio es decir que hay que crear nuevas consejerías o hay que hacer un Gobierno digamos más manejable en el que se aglutinan distintas materias hay contrincantes cuyos Isabel Díaz Ayuso por ejemplo que ha anunciado por ejemplo la creación de la nueva Consejería de Familia

Voz 0175 37:52 yo yo no estoy en la nosotros una vez pasada sí que pedimos consejerías que se hicieran dos consejerías que no estaban una era la de Cultura que defendimos con contundencia y otra la de Justicia al final se pusieron y me parece muy bien me parece muy bien algunos me dirán no digas que te pareció muy bien una cosa el Gobierno anterior pues a mí me parecía muy bien y además estoy muy contento de estar en la estructura de gobierno yo no soy partidario tampoco de complicar la administración pero tampoco me gusta la aglomeración en una única Consejería de distintas excesivas competencias que impidan también una lectura clara de lo que ha de hacerse yo creo que en este momento más o menos más son menos ropa del modelo modificación me hay unas estructuras de gobierno y un número de consejeros que poder responder a la idea que yo tengo de las cosas no digo que exactamente se llamen así ni que exactamente sean esas pero por ahí irán las cosas

Voz 0867 38:52 la Consejería de pobreza o de desigualdad es un tema que que bueno ustedes repite de manera además eh reiterado durante toda la campaña antes incluso de la campaña de la legislatura

Voz 0175 39:02 libro de haberlo hecho por me alegro de haberlo hecho hasta incluso me han dicho que estaba obsesionado por eso me alegro de tener esa obsesión Si estoy enfermo de consenso y tengo obsesión por luchar contra la pobreza me parece muy bien ojalá me dure siempre yo creo que lo que la desigualdad es enorme el otro decía ya decía yo que había ciento noventa y seis te mil niños y niñas en Madrid que que estar en pobreza me desmintieron la cifra pues no pues es verdad es así lo dice el Instituto Nacional de Estadística lo dice que seis de Children lo decía en la propia Consejería en sus informes es que estamos en una situación difícil luego por tanto portal yo creo que no sé si hay que hacer específicamente una consejería o dar transversalidad todas para atender esto

Voz 0867 39:47 tenemos que hacer una pausa muy rápida los oyentes de ser más siguen escuchando a Francino y el resto de red de emisoras de la Cadena Ser en Madrid seguimos charlando con Ángel

Voz 0889 40:50 lo que arrancamos oye el resumen Isaías parece haber

Voz 0827 40:52 con dos adioses ha sido un día de despedidas si uno es temporal ya se conocía que Pau Gasol no estará en el Mundial de China pero no ha querido contar a todos los hubiera gustado

Voz 45 41:03 estar con mi selección con mis compañeros pero debido a a la operación emisión pues no no voy a poder estar viste en este Mundial de China e hija la sede Se se castiguen para los Juegos Olímpicos sus practicamos para los Juegos Olímpicos ir el año que viene para para estar con el

Voz 0827 41:25 pues ese era el adiós temporal el otro definitivo y doloroso ha muerto Eduard Punset ese hombre que nos hizo entender qué es tan importante la biografía de una ameba como el futuro de Europa Elizo de la divulgación uno de los motores de su vida y hoy

Voz 0889 41:42 es divulgadores han querido despedirle recordó

Voz 0827 41:45 le aquí en la Cadena Ser Manuel Toharia que nos hablaba de su curiosidad

Voz 1406 41:50 es un hombre que tuvo una carrera política muy intensa abogado economista y cuando dejó la política activa de repente mostró esa curiosidad que sin duda debió tener siempre en torno al mundo el conocimiento científico una curiosidad que le llevó a hacerse preguntas y lo que es más importante hacérsela personas importantes emitirlo por televisión

Voz 0827 42:13 Eduardo Sáez de Cabezón que presenta ahora orbita Laika nos decía que era un hombre estimulante

Voz 16 42:19 yo también una anécdota sobre Giancarlo rota que era profesor de futuro está investigando el de personas matemáticas Sofía este hombre llevaba premios a clase pues creo que lo que tiene de Coca Cola eran las daba a que nació los mejores preguntas estudiantes que daban mejores respuestas unas glaciar mejores preguntas porque suele estimulaba el como profesor estimulaba a toda la clase y a mi me parece que es un poco el legado de alguna forma de Punset también no del ser ese especie de de profesor que estimula a los profesores y estimulan a estudiantes también con las preguntas y se deja estimular era un hombre

Voz 0827 42:53 el renacentista porque no era científico pero se dedicó a divulgar la ciencia y nunca en el ámbito de la ciencia lo consideraron un intruso José Miguel Mulet nos hablaba de su capacidad para conectar con la gente

Voz 47 43:06 Punset tengan una persona que dibujaba que hacía que la gente es acercar la ciencia era un personaje que yo lo que más admiro de legal la capacidad que tenía de conectar con la gente desde el punto de vista científico pues hombre habían cosas sus programas que estaban muy bien había gente muy interesante habían otros que no tanto yo y yo lo que de Zakaria es que consiguió que mucha gente se interesara yo conozco gente que ahora mismo está muy metida en divulgación no que le despertó la vocación científica que es su primer contacto fue eh

Voz 0827 43:36 quizás un programa en la radio porque durante mucho tiempo tuvimos el privilegio de tenerle como colaborador aquí en Hoy por hoy nuestro compañero Pepe Rubio fue su guionista Joy lo ha recordado

Voz 4 43:48 muy su guionista en la sección Radi Punset que hacíamos en el Hoy por hoy

Voz 0889 43:52 por radio Punset las cosas sencillas no Edward buenos días muy buenos días oye que en buena es la radio no

Voz 4 43:58 la Sección era el último miércoles de cada mes y la tarde del lunes siempre le llamaba para preparar posibles temas las bacterias no

Voz 13 44:08 cedieron miles

Voz 0889 44:10 este millones de años

Voz 13 44:13 sobreviví los temas

Voz 0521 44:16 excusa para hablar de todo por primera vez lo que afirmamos es que hay vida antes de la muerte porque hasta ahora con treinta años de esperanza de vida a la gente sólo podía pensar en si había vida después de la muerte

Voz 4 44:29 el día del programa le enviaba un guión que habías elaborado con la misma libertad con la que te hablaba y lo mejor es que en directo se terminaba hablando de otra cosa

Voz 0889 44:40 si esto es lo decía un día un Mosso d'Esquadra que estaba poniendo una multa

Voz 0521 44:43 eh

Voz 0889 44:44 aún joven que iba a doscientos por hora pero es inútil porque le pone usted

Voz 0521 44:48 la multa pobres si su neo Cortez

Voz 4 44:51 hola

Voz 0521 44:52 cerebral no está terminada hasta los veinticinco años él no tiene la capacidad de planificar hasta una determinada edad Eduard Punset era único como todos pero él un poquito más

Voz 0827 45:14 el Dios tuitero tuit de Abba que había llegado por allí un tipo que él estaba contando el origen del Universo tenía toda la razón como nos hubiera gustado tener a Villa aún Punset aquí en La Ventana porque teníamos muchas preguntas acumuladas en torno a un asunto muy complicado y muy

Voz 1 45:31 espinoso

Voz 0827 45:36 son preguntas que nos ha dejado la dimisión del vicecanciller del Gobierno austriaco al hacerse público ahora Un vídeo grabado hace tres años donde se puede ver cómo este político aceptaba con romperse ante una suculenta oferta de una supuesta oligarca rusa

Voz 0313 45:52 quién está detrás de la trampa es la chica de dónde sale quién la pone hay por lo tanto quién está detrás y con qué objetivo a quién le puede interesar que salgan los ultras del Gobierno de Austria poner en crisis a ese Gobierno a sólo unos días de las elecciones europeas no podemos descartar claramente que estén implicados uno o varios servicios de inteligencia o es una venganza personal por son diarios alemanes los que difunden la noticia porque lo sabía antes un humorista Isi el vídeo se grabó hace tres años porque sale ahora porque aparece por Ken Ibiza que pasa en Ibiza

Voz 0827 46:23 bueno pues son muchas preguntas acumuladas Francina así que comencemos con lo de Delhi con lo de Ibiza que es lo que ha propuesto Matías Vallés

Voz 48 46:30 por lo que pasa en Ibiza es fundamental por dos asuntos Caldes en primer lugar porque la relajada atmósfera ibicenca por poderlos suave ofrecía está claro el entorno idóneo para que este político de ultraderecha el calculáis es traje bajará sus defensas y se mostrara más más receptivo pero también hay otra cosa y es que la esta ubicación ibicenca es lo que hace que la difusión del escándalo todo todavía sea más grande es decir nadie habla del caso extrajo tal sino se habla de Ibiza Gay de la FEHR Ibiza del escándalo Ibiza así en todo el mundo

Voz 0827 46:58 pues sí desde luego si se hubiera grabado ese vídeo en Guadalajara o en Venta de Baños seguramente hubiera tenido menos glamour una operación desde luego muy preparada

Voz 48 47:06 son seis horas seis cámaras montadas en un todas en la en la casa que son

Voz 1715 47:10 no se improvisa una mujer que desde luego no es la

Voz 48 47:12 Lyon a caro va como como se presentó porque el magnate ruso en cuestión el Igor Mascaró ha dicho yo soy hijo único por tanto no tengo sobrina nadie se presentó a mi sobrina que es una mujer extraordinaria es el concepto de lo que en el lenguaje de espionaje como bien decías ese llamaba la Hani trapo sea una trampa de miel colocar a un hombre muy bello o a una mujer muy bella para así seducir comprometer dejar comprometido en este caso un político ejecutivo de multinacional lo que sea

Voz 0827 47:37 la verdad es que todo huele muy mal huele a una historia de espías y de servicios secretos Nos decía el periodista Eric Frattini que es escritor experto en espionaje y autor de El polonio y otras maneras de matar

Voz 1406 47:49 los servicios de inteligencia austriacos han sido siempre muy cercanos al Servicio Federal de Seguridad en el servicio de seguridad interno de Austria está controlado por el partido del canciller

Voz 18 48:00 el servicio de seguridad exterior

Voz 1406 48:02 la controlado por el socio de Gobierno la extrema derecha la ultraderecha no parece ser que hubo presiones por parte de Kart Globe que es el director del Servicio de Seguridad contra una operación que hicieron los rusos dentro de territorio austriaco parece ser que hay un entente cordial es de no realizar operaciones encubiertas del FCB dentro pero ya se había establecido un acuerdo tácito con un gobierno anterior del gol de Austria donde se estableció o por lo menos prometió el FSB de que Hamás realizarían una operación encubierta dentro de sólo austriaco parece ser que los rusos no cumplieron se detuvieron a once agentes del FSB en suelo austriaco y se les expulsó no hubo más represalias por parque pero parece ser que Putin o el servicio secreto ruso se Guardo la baza ahí dijo si pues ahora yo me voy a guardar en algún momento voy a sacar una carta y os voy a liquidar voy a liquidar el Gobierno

Voz 0827 48:58 vamos que os vais a enterar ahora las guerras son así de esta manera entre servicios secretos o guerras comerciales movidas por oscuros intereses como la que ha emprendido Trump con China Santiago Niño espera que todo sea un farol ha empezado