La Ventana (23/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:06 ha terminado la primera reunión de la nueva Mesa del Congreso sin acuerdo sobre el futuro de los diputados encarcelados se ha impuesto el criterio de pedir un informe a los letrados de la Cámara antes de confirmar la suspensión congreso José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:19 buenas tardes dos horas ha durado esta mesa que deberá volver a reunirse mañana a mediodía la presidenta del Congreso Meritxell Batet ha decidido pedir uniforme a los letrados los para tomar una decisión respecto a la suspensión de los diputados independentistas en prisión preventiva estamos a la espera de los detalles de esta decisión durante una reunión en la que el PP y Ciudadanos de un lado y PSOE y Unidas Podemos de otro se ha mantenido firmes en sus respectivas posiciones es decir suspensión inmediata a los primeros y máximas garantías y conocer todas las consecuencias antes de adoptarla

Voz 1667 00:51 de hecho el PP amenaza con denunciar a Meritxell Batet que ante los tribunales sino proceda a la suspensión inmediata Pablo Casado opina que la presidenta del Congreso está prevaricado lo acaba de decir en las

Voz 2 01:00 además estaría incurriendo en prevaricación Si una vez ya ha notificado al Tribunal Supremo que tiene que tomar la decisión ella sabiendo que la legislación en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Reglamento del Congreso lo dice que hay que hacerlo de forma inmediata y automática

Voz 3 01:14 ella no suspende de inmediato a los presos golpistas

Voz 1667 01:19 su condición de parlamentarios atención hasta ahora también a la apertura de Wall Street un mal inicio de jornada con caídas en el Dow Jones y el Nasdaq que que rondan el punto y medio porcentual especialmente significativas de nuevo las caídas de las tecnológicas en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China en Londres importante reunión esta tarde entre la primera ministra Theresa May el líder del grupo de diputados conservadores euroescépticos en medio de las informaciones que apuntan a una dimisión de Theresa May mañana mismo el portavoz de la Comisión Margarit ese Esquinas ha recordado que pase lo que pase el Reino Unido ya firmado el acuerdo del Brexit con Bruselas eso es nuestra posición es clara el acuerdo de salida no puede volver a negociarse ese tema ya está cerrado las conclusiones del Consejo Europeo vienen a confirmar que la declaración política no interferirá para nada en lo que es la idea del acuerdo ya hay novedad además en el caso Cooperación en el que está imputado el popular Rafael Blasco por el presunto desvío de dinero público destinado a proyectos solidarios el exconseller de la Generalitat ha firmado un acuerdo por el que reconoce tres cargos Valencia Inma Pardo

Voz 0808 02:22 Rafael Blasco el exconseller y principal encausado sólo ha firmado un acuerdo con el fiscal Jesús Carrasco no alcanzado ninguno ni con la Generalitat que es la acusación particular Nickon la Coordinadora Valenciana de ONG que es acusación popular su abogado Xavier Bosch ha solicitado a la sala que sean las acusaciones las que paguen las costas de un juicio que considera que no debería celebrarse porque su defendido ha reconocido los delitos de malversación de caudales prevaricación y falsedad lo que no ha trascendido es a cambio de qué

Voz 4 02:49 está conforme con los hechos

Voz 1108 02:51 te recoge al mismo sí que se le imputan

Voz 4 02:54 se escrito por damos que las acusaciones Soler

Voz 0808 02:56 quitaban cantidades próximas a los ocho millones de euros a los principales acusados y que éstos han aportado bien garantías porno más de dos millones

tres tres de tres en Canarias

Voz 5 03:11 ahora los trabajadores de los ocho hospitales públicos de gestión privada de la región protestan y lo hacen de forma simultánea frente a las puertas de sus centros exigen que sus condiciones laborales se equiparen con las del resto del Servicio Madrileño de Salud Raquel Fernández

Voz 1315 03:25 es el caso de los trabajadores del hospital de Collado Villalba que aseguran que aumenta el número de pacientes y servicios pero no en proporción la plantilla al afirmar que falta personal en cocina limpieza Farmacia y Enfermería entre otros departamentos a lo que suman que tienen que soportar mayores cargas de trabajo jornadas más largas y sueldos más bajos Marcos estrella es secretario del comité de empresa de este centro sanitario achaca la situación a que sean empresas privadas las concesionarias del servicio

Voz 6 03:54 no baje viene a ser número la lo hijos delegado suyo eh en la sanidad pública da más dinero que la privada ya nosotros no parece un escándalo que Duran tantísimos mi

Voz 7 04:05 pones miles de millones de euro Hamann tantísima tantísimo beneficio que tengan algún hospital público a su personal a su paciente

Voz 1315 04:14 cosas cognición el hospital de Collado Villalba abrió sus puertas en dos mil catorce

Voz 5 04:18 el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado se compromete a adelantar las ayudas comunitarias de la PAC con el presupuesto de la administración madrileña es una de sus propuestas para las zonas rurales donde también quiere extender la banda ancha

Voz 0771 04:31 creemos que la banda ancha llega a los ciento setenta y nueve municipios de la Comunidad de Madrid me comprometo a que en periodos de sequía grave la Comunidad de Madrid pueda adelantar esas ayudas de la PAC hasta que lleguen para que ningún agricultor ningún ganadero se quede bueno pues compuesto y sin negocio

hasta entonces la información continúa en la Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com ya las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 0313 05:51 hola buenas tardes a veces los peores enemigos son los que mejor te engañan o los que apenas conoces un ejemplo tomarse catorce cuba libres claramente es perjudicial lo sabes todo el mundo lo sabemos es un día tras otro Isidro puedes pasar sin ello el segundo al tercero ya vas de lado pues seguramente au seguro sea un alcohólico pero esto digamos que lo reconocemos ninguna novedad no tengo una sorpresa si te metes una raya de coca por la nariz o dos o tres día y otro por mucho que piense eso aquí diga yo controlo yo controlo tienes todos los números para enganchar T adicción a las drogas adicción al alcohol todo esto no suena pero un videojuego un ordenador es peligroso seguro pues sí puede ser peligroso mucho

Voz 10 06:37 me despertaba con la mano

Voz 0931 06:40 para darle al botón de ver ordenadores

Voz 10 06:42 a mí me acostaba soñando con lo que ha hecho lo que quería hacer no a veces tan cansado que que hay Arredondo

Voz 13 06:49 el fin de semana me levantaba hasta acostarme y apelar al técnico mía dice nada pues hasta las cinco de la mañana empezaba a las diez de la mañana hay seguía yo que consideraba inteligente va a estudiar una carrera pero por lo visto pues no pude ver con mis padres siempre estaba discutiendo con los amigos dejaban de Jamal porque K siempre ponía excusas de no salir yo decía siempre que está enfermo que tenía que estudiar de opresión sueño también lo perdí

Voz 10 07:14 dejó de trabajar mi mujer me mantiene durante esos dos últimos años ir yo estoy en una especie de locura me echar una vez de casa me llevó el ordenador entero another is sigo jugando el problema de fondo es no saber gestionar tus emociones no ser capaz de poner límites a tu comportamiento e me ponía una máscara de pasota ya me podían decir lo que quisieran que yo estaba en en mi agujero

Voz 0313 07:41 yo estaba en mi agujero cómodo ahí está seguramente la clave desde nueve problema existe aunque no se conozca su dimensión exacta aquí no se trata de demonizar nada pero en España hay más de catorce millones de personas usuarias de videojuegos y los expertos calculan es complicado hacerlo pero calculan que entre un dos y un tres por ciento podrían ser adictas y necesitar tratamiento estaríamos hablando de casi trescientas mil personas osea que no es ninguna tontería algo habrá que hacer bueno hoy visitaremos uno de los centros donde ya se trata la adicción a los videojuegos ya hablaremos con un psicólogo especializado en esto como en todo cuanto más sepamos mejor bienvenidos a La Ventana

Voz 14 08:27 a techo no el propio a Simone me

Voz 15 09:35 no

Voz 14 09:40 adiós

Voz 17 10:09 sí

Voz 18 10:16 Serrat Domínguez director de El País Semanal como estaba pensando sabes las quitan agradable da a esta hora de la tarde estaba pensando sobre estaba pensando claro el juego no deja de ser un estímulo aumenta si no hay nada más atractivo con un montón de pros Se trata de detectar los contras claro y entonces se trata de encontrar cuál es el juego que te puede convertir un adicto yo tengo un amigo que es adicto al ajedrez hasta niveles patológicos hasta niveles para todos los goles es el porque la gente esta patología también se juega on line ahora sí sí sí sí como como todo

Voz 0313 10:49 amigo mio Roberto a Isaías Linate con Carlos

Voz 18 10:51 sí de interés de sorprende mucho y tengo que decir esto me suena claro interés mucho interés hay adictos al fútbol aquí adictos a las cabe no es solamente el el componente dinero lo que te convierte no hablamos de juego hoy tendemos a pensar pues eso el bingo o las apuestas pero lo que te hace adicto no eso

Voz 8 11:09 sólo la las ganas de ganar dinero mirado hacia el jugar

Voz 0827 11:14 es tan adictivo para creo que el paso excavando

Voz 18 11:16 vivo para la mente cuando tú dejas de llamar a la Junta

Voz 0827 11:19 el jueves el que te llama tino que eso suceda rola bien todas las adicciones yo tengo la suerte de que me quede en el primer pimpón ese que llegó el de los dos

Voz 19 11:27 igual que yo no pasó de ahí yo te pasa no yo ahí yo llegué a los Nito no es verdad un poquito el comecocos ya no lo practica el comecocos costaba dinero los sí sí era era otro tipo de vez en cuando jugaba su tiempo a la tele

Voz 0931 11:50 estar en que sí pero yo reconozco que si hubiera podido jugar a los Marciar mitos teniéndolos en la mano

Voz 3 11:55 herido ya ha dado mucho más tenemos la lo que me reí mucho

Voz 0313 11:58 todos estos son experiencias y opiniones de profanos pero hoy en en Madrid vamos a esta hora están reunidos un grupo de expertos instituciones públicas y privadas en el auditorio de Caixaforum en unas jornadas sobre sobre nuevas adicciones que son aquellas que van a parte de de las sustancias Se trata de de estudiar analizar conductas adictivas relacionadas con con las nuevas tecnologías no del juego los videojuegos están reconocidas ya por la OMS e desde el año pasado como como enfermedad y que el Ministerio de Sanidad que en España por cierto incluyó ese mismo año dentro de su estrategia nacional de de adicciones para quien no lo sepa existe ya algún centro concreto donde se tratan este tipo de adicciones y el Madrid nuestra compañera Laura Piñero ha visitado el centro de la Fundación renal la Fundación recala creo Maximiliano de Habsburgo esto merece la pena consignar lo porque forma parte de la historia porque en su círculo digamos muy próximo muy cercano he vivieron y sufrieron muy de cerca algún caso de adicción en este caso a las a las drogas bueno pues en ese centro Laura ha estado con dos pacientes de edades de perfiles muy distintos que han recibido el

Voz 0931 13:05 viento por adicción a los videojuegos

Voz 1280 13:11 Daniel tiene veintinueve años empezó a jugar a videojuegos a los cinco Román de cuarenta y cinco también empezó de niño en la ruta del colegio

Voz 13 13:20 pero no fue hasta los doce trece años pagar ya empezó a ser más problemático cuando ya en familia mientras los empieza a dar cuenta de que algo en el avión

Voz 10 13:27 coge Locking que que tiraba barriles me me enganchan lo de que yo lo que quiero dentro de una televisión no lo que buscaba era hacer la partida mejor que que el que tenía la hoy IA y luego ante mí mismo no

Voz 1280 13:40 pero se engancharon en diferentes momentos Daniel de adolescente Román de adulto casado y padre de familia hablan de

Voz 3 13:49 veinticuatro siete terminología de los jugadores para decir que jugaban casi veinticuatro horas al día siete días a la semana

Voz 10 13:57 me despertaba con la mano para darle al botón de de lo de no me acostaba soñando con lo que he hecho lo que quería hacer uno a veces tan cansado porque hay Arredondo

Voz 13 14:09 esto el fin de semana levantaba hasta acostarme ya Fendi comía dice nada pues hasta las cinco de la mañana me despertaba a las diez de la mañana y ahí seguía

Voz 1280 14:18 el juego dejó de ser un juego se convirtió en su condena

Voz 10 14:22 uno de los juegos más jugadora en tiempo real todo lo que hacías durante un mes mientras dormía Sanitas ibas a trabajar te lo podían destruir todos los jugadores todos daba por los teléfonos por si había una eventualidad rápidamente ir al ordenador en cualquier situación entonces despertar en una noche de yo te están atacando levantarte para para que no te fastidiar a propósito de una sensación de esclavitud y te vas diciendo

Voz 3 14:47 es un círculo interminable que fracturó el ámbito profesional familiar y social como sucede con las drogas

Voz 13 14:55 algo que consideraba inteligente va a estudiar alguna carrera pero bello pues no pudo con mis padres siempre está discutiendo con los amigos dejaban de llamar porque claro yo me ponía excusas de no salir decía siempre que está enfermo que tenía que estudiar lesión el sueño también lo perdí

Voz 10 15:11 dejó de trabajar mi mujer me mantiene durante esos dos últimos años yo estoy en una especie de locura me echaron una vez de casa IGME llevó la ordenador entero al hotel y sigo jugando

Voz 1280 15:22 durante mucho tiempo no daban con el problema central que se identificaron aquí

Voz 10 15:27 en el caso vimos que problema podría ser que jugaba demasiado videojuegos y a mí me confrontan varias veces mi familia mi mujer diciéndome que tengo un problema tan acostumbrado a mentir a llevar una doble vida que mientras y me sale por el otros hay una sensación en vi de de que todo está tan mal que yo volví intentar probar algo nuevo no es cuando me trenes recalca y aquí pues ya Mis quiero me empiezo a querer dar la oportunidad no

Voz 1280 15:55 ni ellos mismos eran conscientes de que los videojuegos podían ser la red dónde se escondía todo lo demás

Voz 10 16:02 el problema de fondo es no saber gestionar tus emociones no ser capaz de poner límites a tu comportamiento me ponía una máscara de pasota ya me podían decir lo que quisieran que yo estaba en en mi agujero Cobo

Voz 1280 16:17 en el centro de la Fundación recalca encontraron la salida vivir un tiempo alejados de su entorno habitual el trabajo en grupo fueron fundamentales para su recuperación

Voz 10 16:27 cuando entras estás pagando mucha más consecuencias de AVE metido dinero en los juegos que no tenías fila amigos triste cuando te hacen entender que esto es una oportunidad ir puedes empezar a avanzar en algo vas sintiendo que requiere recupera Seppi como persona cuatro meses sin acceso a

Voz 20 16:46 la tecnología fue lo que me proclama cuando ya perdí esa sensación de quería jugar pero vi que era una persona bastante esto tira me podían reaccionar con la gente que que incluso podría llegar a ser divertido ingenioso

Voz 1280 16:59 se sentían secuestrados por una adicción sin sustancia

Voz 20 17:02 era capaz de controlar entonces ni era vago ni era ambicioso tenía la enfermedad podía parar citó a mí no me considero tan culpable como yo pensaba que esto es algo que que te superan sabe cuando llegar y me dijeron que esto es la enfermedad sentía aliviado

Voz 1280 17:20 Daniel no toca los videojuegos desde hace casi tres años Román también pero tuvo una recaída reciente que supero

Voz 10 17:27 desde el primer momento no podía parar y querer salir pero solamente pensar si salgo me van a echar la bronca en esos tres días ya estaba hundido otra vez mis propias sombra

Voz 1280 17:37 tras su recuperación ambos valoran algo tan sencillo como tener tiempo libre en alerta calculan que los Juegos les han robado más de treinta mil horas de su vida

Voz 20 17:48 has en los videojuegos que Savas para que vaya a los problemas y ahora tienes que enfrentarte a eso sí que es cierto que otras veces tengo necesidad de competir de jugar porque a mí me gustaba mucho el juego yo lo que hago es practicar deporte jugar al fútbol vivos por ahí es donde más me me libera no me quité esa sensación de Ruano y competir

Voz 10 18:08 yo tengo sueños en los que con sumo estoy jugando a videojuegos totalmente dormido porque porque la enfermedad me persigue me persigue para que juegue hablan de los trucos del indulto

Voz 1280 18:19 Trias de la capacidad para enganchar un juego

Voz 10 18:22 los sentimientos están desnaturalizar dos era capaz de llorar por un personaje que moría IS ese año murieron cuatro tíos míos no era capaz de llorar te secuestra dando sueños tan potentes o más fabricados que los que tú puedes tener Sporting

Voz 1280 18:40 ya han querido contar su historia para que otros no las repitan

Voz 10 18:45 pues suelen pedir ayuda no que mientras estaba en incomunicación en la y con otros vídeos jugadores Hidalgo he visto mucha enfermedad entre nosotros hablábamos de todo no pero jamás hablamos de los problemas que pudiéramos tener teniendo por invertir tantas horas en el ordenador que se hable que a veces se que parar un poquito

Voz 22 19:08 ha perdido la vida es el puente con tu a Aranda señora

Voz 0313 19:24 Daniel Martínez buenas tardes bueno Daniel Martínez psicólogo de la Fundación rectal participan esta reunión de expertos

Voz 3 19:30 antes comentaba antes Montserrat Domínguez utilizaba el concepto de la patología y ahora a esta hora hay una mesa redonda donde hablo de juego patológico que debemos entender por esto Daniel juego patológicos la acepción relacionado con la ludopatía o patológico

Voz 0931 19:45 es más bien cuando hay un es el bien blindado que vienes si le gustar es apostando Gaming que es lo relacionado más bien con los videojuegos que es de lo que estaban hablando estas dos estas dos personas yo lo primero de todo vería agradecer a a a estas dos personas que estaban hablando y no no no oye quería agradecerle sobre todo la buena voluntad que demuestra no porque yo creo que testimonios como el suyo son los que más importa la que aquella persona que tiene dudas con respecto a si tiene un problema con el juego o para realmente esclarecer un poco lo que sí estamos antes hablaba sobre si esto es demonizar o no el uso de videojuegos no realmente genera una etiqueta diagnóstica testimonios como los de estas personas que ofrecen por buena voluntad simplemente con el objetivo de dar a conocer es todo eliminar el estigma y poder ayudar a otras personas que chavales o gente más mayor no romper tópicos

Voz 0313 20:30 suelo esto no es una esto no es una epidemia que afecte a los millennials los nuevos y les estos dos testimonios son son evidentes a más gente leída gentes con un discurso articulado que no se porque pensamos que las drogas y las adicciones siempre afectan a los más pringados es un error y un cliché que tenemos en la cabeza no

Voz 0931 20:48 las jornadas que está viendo ahora mismo el año pasado las jornadas que hicimos estuvimos hablando sobre adicción a sustancias y ahí se hablaba en el búnker vuelos no ochenta noventa más o menos con las adicciones sobre toda la heroína que tenía adherida una ni un alto índice de criminalidad se hizo que al adictos el empezar a considerar como un criminal prácticamente no porque la búsqueda de la sustancia lo que hacían es incurrir en delitos dos empezó a estar ese estigma no al final un juicio moral con respecto a lo que realmente es un adicto no ungido ambicioso delincuente no y ahora abrimos el siglo XXI no con supongo las mismas adicciones a sustancias pero también con nuevos desafíos no en forma de comportamientos en nuestra segunda jornada hablamos de los comportamientos porque es verdad que está viendo una altísima incidencia todo tipo comportamientos entre ellos los videojuegos y yo creo que es el error sería volver a cometer lo que cometimos al final del siglo pasado empezar a tratar a los jugadores estas personas que tienen un problema de adicción a los videojuegos como lo mismo viciosos vagos eh usar etiquetas de que yo leído por ahí de que esto se quita trabajando

Voz 0313 21:45 ya que son las palo que

Voz 18 21:48 el problema que tienen es que están están ocultos son invisibles porque efectivamente no suponen una amenaza sofá es un drama para sus familias para sus hijos y su compañero sus padres su entorno porque precisamente lo que hace el juego es destrozar el resto de tu vida o mejor dicho tu adicción al juego en sí pero Twingo capaz de controlarlo pero como tú no lo percibes claro como un como un riesgo porque no te van a poner un cuchillo para tal la gente es que no los ve no somos conscientes nadie habla de ello no no hablan entre ellos hablan las familias

Voz 0931 22:21 temas tabú de ahí el riesgo de que pase

Voz 18 22:23 esa si no les damos la importancia que tiene

Voz 0931 22:26 claro no es lo mismo el impacto que generaba este tipo de adicto de los ochenta criminal no que lo mejor estaba atacando

Voz 0313 22:31 el visible muy visible

Voz 0931 22:34 denuncia alrededor que por ejemplo a lo mejor el patrón de una mujer alcohólica esté viendo en casa hay abusando de las minas no

Voz 10 22:39 claro

Voz 0931 22:40 se lo dio a colación de lo que hablabas con respecto a los jugadores de juego no está en su casa enganchados a la pantalla XXIV VII como ellos decían haciéndose mucho daño a ellos mismos y también generando un daño en su entorno en su entorno pero a nivel familiar no no están en la calle siendo no inolvidable

Voz 18 22:56 estás al vecino estaba pensando Daniel que

Voz 0827 23:00 claro estamos ya metidos en el siglo XXI dos mil diecisiete no es ahora tenemos a una generación que ya jugó a los videojuegos ya es padre o madre claro de posibles jugadores de videojuegos yo no sé si esto ayuda a prevenir o puede funcionar como contagio como epidemia

Voz 0931 23:16 yo creo que ayuda a ver lo que es la adicción a los videojuegos que no es una cosa siempre es muy fácil criminalizar al a la nueva generación los que viene los jóvenes lo millennials es decir los adolescentes siempre es muy fácil tirar a ese pero ahora por lo menos está viendo los primeros Juegos de que hablábamos antes este de las raquetas el licor

Voz 0313 23:32 sí sí que que consta hablan también

Voz 0931 23:34 del Donkey Kong ya son juegos que se jugaba en las personas que lo jugaban sin ahora cuarenta años

Voz 0313 23:38 sí sí obligaciones no cómo está incidiendo

Voz 0931 23:41 más de los videojuegos en las vidas de esas personas a ver tres Un chaval tienes que ir al colegio desde el Colegio de nueve a cinco de la tarde y luego pues estar jugando mucho tu rendimiento académico aja genera problemas en casa pero para una persona de treinta cuarenta años está una franja de edad en la que trabaja tiene responsabilidades familiares tiene hijos a cargo sí que está viendo muchas consultas y gente que nos llama de de personas de treinta y tantos años que tiene una responsabilidad determinadas huía de unos hijos ausentes que se evaden y que se recluye en un hábito

Voz 0313 24:08 cuál es la línea Daniel la línea en fin la luz roja que esto es que es malo preguntarlo cuántas horas al día en qué momento pasa de ser una afición que te mola mucho a decir usted es que no puedo pasar tiene yo a escuchar patrones de catorce dieciséis catorce horas horas diarias y al final como como lo catorce cubatas yo con claros hoy aquí

Voz 0931 24:27 pero influye el perfil psicológico quiere decir que antes estábamos hablando como del factor de riesgo abolido ya es un tópico el sociológico pero el psicológico la personalidad de aquella persona que puede caer en la red la adicción realmente para ver un poco se que tiene que discriminar también hay un trastorno Comores hay una depresión que a lo mejor es una persona que está deprimido dentro de esa depresión está encerrado en casa donde encuentra un poco el bálsamo todos sus problemas donde se en esos Juegos

Voz 3 24:53 bueno en TDAH también

Voz 0931 24:55 lo que sí que hay a nivel psicológico también es mucha una falta como como bien decía una una falta de regulación emocional de capacidad para gestionar tus emociones de afrontar los problemas de la vida cotidiana las emociones que otra esa vida cotidiana un déficit de habilidades sociales de competencias sociales es decir no no eres capaz de salir yo soy relacionar general

Voz 0313 25:15 Daniel las pautas los códigos de de un tratamiento contra la para la adicción a al videojuego son las mismas parecidas a las de desengancharse de la droga por ejemplo o no eso no es algo muy distinto

Voz 0931 25:28 el adicto en esencia no puede controlar la conducto sustancia o sea lo que ha enganchado no ya sólo ha demostrado asimismo su biografía que cuando viene centros porque cuando está pidiendo ayuda cuando ya ha generado una cantidad de problemas tremendos ha perdido trabajo a lo mejor a nivel académico se ha deteriorado la familia entonces él tiene que darse cuenta Si vuelve a intentar relacionarse de la misma manera con la sustancia buen comportamiento en este caso los juegos es muy posible que alcance los mismos patrones que venía a los que venía respondiendo entonces es hay que por eso y es importante en congresos como el de hoy es muy rodado entre los profesionales de los que estamos hay psiquiatras tuve de el Marañón recitan desde

Voz 0313 26:03 la unidad adolescente sí claro para atinar un poco vienen

Voz 0931 26:06 en el diagnóstico realmente ver que es el problema de que está compuesto sobre todo cómo se puede ayudar no no toda persona que te atraiga su madre otro chaval que tras el oreja significa que sea un adicto ya no tiene que responder a un tiempo determinado y a un deterioro mantenido en el tiempo durante un año de de luz academia

Voz 18 26:24 es como hacemos la prevención a la hora de ayudar por ejemplo si yo noto eh yo misma o o mi pareja o Mis hijos noto que desde mi punto de vista que siempre llevaría mucho lo que los padres consideramos que es una conducta extraña o preocupante y lo que valoran por ejemplo los adolescentes pero si tu perfil es alguien de tu entorno que está empezando a dedicarle demasiado tiempo es interesarse a desengancharse del resto de la vida que puedes hacer antes de acudir a un especialista o es ir a un centro de tratamiento durante cuatro meses que podemos hacer siempre se piensa

Voz 0931 26:56 que la atención a los especialistas es para cuando las cosas ya no lo típico lo psicólogo lo loco así un poco el nivel usuario es sitúan sospechas lo piensas que puedes tener un problema con algo plantea una abstinencia es decir estas abusando de los videojuegos no vale plantarse una abstinencia vamos a empezar por dos llaves que sale sólo por hoy que decimos nosotros intenta emitir omitir esa conducta íbamos a ver qué tal qué tal funciona a lo mejor esposo de que hay una debilidad una una disuasoria no que el ánimo bajo eh que de pronto antes en un estado en el cual crees que las cosas no tiene sentido no que incluso no puedas llegar a mantener esa abstinencia porque al final acaben volviendo a robar el router no esos son son foco variables que pueden decantar que esa persona no está siendo capaz de controlar no puede poner un límite internas a conductas sino que es la conducta la que controla

Voz 0313 27:43 oye Daniel el Fornet es la bomba tiene algo especial con respecto a otros tú no lo pregunto desde desde mi personal ignorancia pero es que eso aparece hay muchas conversaciones gente que se pasa muchas horas mucho avales hay muchos chavales de forma hay que tiene el Fornel yo creo que sí o sí

Voz 0931 27:58 ahora mismo es la moda no yo creo que el Fornel ellos un juego que además yo creo que siempre hace dos tres años ser muy muy real

Voz 0313 28:04 tiene unas cuotas de jugadores tres

Voz 0931 28:06 anda si es donde toda la gente pero vamos gente famosa futbolistas hablado

Voz 0313 28:09 sí sí siempre está claro

Voz 3 28:11 a lo que es es la bomba

Voz 0931 28:14 os debe serlo cuando compensa tantos jugadores jugarlo antes estaba el digo Legends antes estaba el hubo lo Warcraft estaban otros juegos yo que al final siempre ha cambiado un poco tendencia irá cambiando y persigue es verdad que lo que te ofrecen estos Juegos a día de hoy es una posibilidad inmerso iba a tremenda es generar clanes es jugar en línea tú te tienes la sensación

Voz 18 28:33 claro que antes hablamos de lo pero es más estimulante toda vez que estás ahí

Voz 0931 28:37 dado el mundo pero estás con conectado da con tu gente una no tienen una identidad tribal que tienes un clan tiene un nombre del clan tienes tu propio apodo donde tienes un Rankin y tú responde si era es el más aclamado pero de vas a un mundo virtual que no es real quiero decir en el sentido de los que hablaba que he escuchado no que comentaba notado como desnaturalizado mis sentimientos han fallecido dos familiares no he llorado y en cambio se ha muerto un personaje que soy yo la pantalla virtual eso no los hace ser no sé si la palabra psicópatas un poquito fuerte pero claro cuando nos estamos relacionando con algo perdemos la empatía es otro de los criterios que habría que tener en cuenta de cara el diagnóstico es que ese pierdan actividades reforzó antes que venías hacia

Voz 3 29:19 cuando antes de empezar con el juego por ejemplo

Voz 0931 29:22 tú eras una persona que te encantaba salir a correr por las mañanas son que quedabas con los compañeros a jugar al fútbol pero que estás con la obsesión estás con el juego ya has dejado prácticamente hacer esas cosas Tim ventas temidas excusas para dejar de a jugar con ellos porque estás intentando siempre con la obsesión circulando intentando cubrir esa conducta que es jugar entonces empiezas a perder otras cosas que son reforzó antes te epicentros llenar el final lo único que te queda lo único que vales es ese juego

Voz 10 29:46 eh

Voz 24 30:09 qué

Voz 1 30:10 no

Voz 25 30:13 It's que me eh

Voz 3 30:29 Daniel Martínez ha sido un placer compartir este ratito en la

Voz 0313 30:31 en la Ventana estaremos atentos a las conclusiones de este

Voz 3 30:34 estoy del muchísimas habrá por la invitación

Voz 25 30:50 sí

Voz 3 38:02 al título de esta canción de Iván Ferreiro porque Isaías Roberto Montse y Nieves Concostrina que cae por aquí buenas tardes hola buenas tardes a todos que protagonizó tengo tengo una pregunta Tengo una pregunta una duda el lunes cuando haya pasado a las elecciones municipales y autonómicas sean o no una segunda vuelta nada iguala el lunes martes y miércoles esto va a seguir igual punto va a ir a más o se va a tranquilizar un poco quiero decir el clima político eh yo yo creí entender que el resultado de las generales es un poco lerdo creí entender que era un mensaje no vamos a bajar un poquito la tensión vamos a intentar arreglar las cosas dialogando las que sea un mensaje donde los que más gritaban los que más gesticulaba lo que me daban en la mesa los salvapatrias de todo tipo y condición digamos que no ganaron que no salieron muy muy vencedores yo creí entender eso pero visto lo visto nos oye que venga se plantea la ponen esto

Voz 31 39:00 la polémica

Voz 0827 39:04 bueno yo lo resumiría en una pregunta es si han entendido el mensaje no porque es verdad lo que tu dices parecía que las elecciones del veintiocho de abril habían lanzado un mensaje nítido a nuestros representantes modulando sus expectativas situando a cada cual en su lugar ir reclamando a todos en general que se dediquen a resolver problemas no se dediquen a engordar los pero no la sesión constitutiva de las Cortes salvo nobles notables excepciones estuvo más marcada por el despliegue de variadas Performance que por la exhibición de nuevas formas y el surrealista peloteo entre el Congreso y el Supremo a costa de qué hacer con los parlamentarios presos que no es un asunto menor ha provocado la amenaza del Partido Popular Meritxell Batet de llevarla a los tribunales por prevaricación que parece un asunto excesivamente mayor bueno los mensajes que escuchamos en algunos mítines y debates repiten el argumentario reproducen las obsesiones de las anteriores elecciones como si no se hubieran enterado de que el próximo domingo nos jugamos otras cosas hice votan otras cosas la presencia hoy de Albert Rivera en el pueblo de Josu Ternera

Voz 0931 40:09 para homenajear a sus víctimas Autopsy

Voz 0827 40:12 además como un acto de valentía parece más bien una extemporánea provocación en un lugar en el que ni siquiera se presenta a su partido por mucho eso sí que la respuesta de algunos vecinos y el homenaje precedente al terrorista detenido nos parezcan infames quizás solamente sean estrategias para mantener la tensión hasta que se abran las urnas el próximo domingo pero también podría ser el anticipo del guión de lo que nos esperan los próximos cuatro años y creo sinceramente que los ciudadanos no nos merecemos este espectáculo a costa de nuestros impuestos

Voz 18 40:46 no sé qué te parece lo de lo de Rivera concretos que no lo puedo decir mejor lo que de decir Isaías es la estrategia de la tensión si no es a costa de nuestros impuestos esa consta de nuestra salud mental van a acabar con

Voz 0313 40:58 nosotros vamos a ver tanto el Supremo

Voz 18 41:00 como la Mesa del Congreso están de acuerdo en una cosa los recientes diputados recién diputados que están siendo procesados por el Tribunal Supremo no pueden mantener

Voz 10 41:10 eh eh el el

Voz 18 41:12 escaño mientras estén procesados bueno vale ya no es decir la ya la letra pequeña entre si es él podemos debatirlo durante horas realmente tiene tanta importancia a saber si es la Mesa del Congreso o es el Tribunal Supremo yo sé que hay matices pero realmente no es tan importante porque él lo importante es que no puede mantener el acta de diputado porque sino cualquier persona que estuviera procesado y bueno estamos hablado en otro tipo de procesos procesos en casos de corrupción y tal hombres infumable que alguien que esté sometido a un proceso yo todos los especialistas con los que hable ayer me decían la leyes sí siempre le puedes buscar una doble tuerca y tal pero la ley es bastante nítidas

Voz 0313 41:54 hay alguna una voz disonante con esa no haya no pero ahí estamos

Voz 18 41:58 lo bien que allá hayamos pero hay alguna voz con un con

Voz 0313 42:01 el criterio además muy argumentado que es que el artículo que hace referencia a que alguien procesado por un delito de rebelión rebelde concepto rebelde no puede ocupar un cargo como como diputado en el Congreso estaba se creó parece que específicamente para casos de terrorismo que fue el caso Yoldi famoso el candidato el etarra Kerry Batasuna quiso presentar de tal se creó ese artículo entonces ahora se asimila

Voz 18 42:27 es real de del terrorismo ahora Elena ahora una isla

Voz 0931 42:30 sí no pero yo hago constar

Voz 18 42:32 tiene con quienes se hablado con quienes se ha hablado hoy hará bien escuchado

Voz 0313 42:36 con esta interpretación pues está bien pero interpreta

Voz 18 42:39 para eso estará le para poder interpretarla mayoritariamente lo que yo he constatado porque me me ha parecido interesante sabe que si oye por qué toman posesión si luego van a quedar es es decir bueno pero ya ocurrió en en en el Parlamento catalán bueno entonces sí sabemos cuál va a ser el resultado este peloteo

Voz 0931 42:57 ocho

Voz 0313 42:57 o incomprensible si se pregunta si hoy se pregunta por cierto Pérez Royo en el en el punto es en un artículo que titulado a preguntas formuladas cuantas dudas y una es el domingo por la noche cuando Oriol Junqueras previsiblemente haya obtenido un acta de europarlamentario otra y renuncia a ser diputado sí allá europarlamentario sea proclamado europarlamentario que hará quién tenga que hacer irá a tomar posesión a Bruselas custodiado y volver auxilio es decir la es muy complicado

Voz 18 43:30 es muy complicado porque la situación es atípica y las leyes no se hacen para situaciones atípicas las leyes ponen luego una interpretación el caso que tengamos a dos radios a dos cabezas de lista en el caso de las europeas a uno que se presenta para el Congreso para es decir todo tiene un punto de no cortado no en la situación por eso me temo que no sabía que rango cerrando

Voz 0313 43:53 que arrancan la dimisión en su momento de la política para pasar la pelota

Voz 0827 43:56 juez pero yo creo también yo creo que también cosa que y debemos aprender de nuestros errores no por ejemplo que cuarenta años después todavía estemos aquí debatiendo sobre las fórmulas de juramento de promesa cuando han pasado todos los partidos políticos y el Gobierno los principales partidos pues hombre resuelvan lo digan mire se promete de esta manera punto y no se puede uno salir del guión y con esto pasa que efectivamente se entiende ese artículo digamos con presos sobrevenido o sea que tú seas diputado de repente te profesan te metan en la cárcel Liga oiga usted no puede seguir ocupando el escaño dado que está ocupando una celda no pero claro ahora nos hemos planteado otro problema nuevo y es que alguien que está ya en prisión se pueda presentar y lo que es un poquito incompatibles con prisa

Voz 18 44:39 que esté procesado en este caso sí sí que está procesado está siendo juzgado no es que está en prisión es que está siendo procesado están siendo juzgado hasta ahora solamente algunos miembros de ETA que tenían juicios pendientes se habían presentado a las listas tú no puedes tener una ley para cada caso para cada circunstancia ésta es muy sencillo actual futura estás

Voz 0827 44:58 sencillas y está siendo procesada dándote pues presentará unas elecciones lo que es un poquito ilógico es que tú te puedas presentar a las elecciones llegar y coger tu acta de diputado ir a la sesión constitutiva en la tarde a la sesión constitutiva te digan ahora usted no puede pues mira sería tan fácil como decir para ser candidato usted tiene que ser español mayor de edad y además no tiene que estar

Voz 18 45:17 pero pero ahí yo no soy yo no soy una jurista ahí entiendo que tú estás procesado no implica tu culpabilidad luego hay determinados derechos como el derecho por ejemplo a presentar ya recoger tu acta aunque esté procesado que el hecho de de estarlo no implica necesariamente yo creo que debates los hay de todos los colores y está bien detenernos a veces en los matices porque no es ayudar a entender mejor cuál es el espíritu de la

Voz 0313 45:41 corresponde responde a la pregunta tú crees que a partir del lunes esto irá a más a menos os seguirá igual

Voz 18 45:46 te refieres al rifi rafe del Supremo no

Voz 0313 45:49 nosotros no hay que yo creo

Voz 18 45:51 que yo creo que también hay hay un componente es decir el Supremo sólo pasa a la mesa del Congreso trata de

Voz 0827 45:57 pero esto se resolverán forme eh

Voz 18 46:00 pues pues me temo que no me temo que hay que ha encontrado en la estrategia de la tensión permanente uno en un si una bueno pero es que eso lo estamos viendo con que gobiernos en otros países una estrategia de crispación permanente cuando lo que sabemos es que no hay nada peor que quién nos quiere salvar la vida con posiciones maximalistas y que la vida es negociar es sentarse es ceder ya hay quienes no están dispuesto porque creen que les dan rédito

Voz 0313 46:28 porque no les interesa ya luce S

Voz 18 46:30 mensaje que decías tú que salió de las urnas hay quien los lo han cogido como o me salvo con esta o estoy muerto y por tanto están subiendo los decibelios y lo van a mantener hasta

Voz 3 46:51 tardes de nuevo amigo hola qué tal buenas tardes cómo estás tú

Voz 0313 46:56 que cómo estás tú

Voz 40 47:00 me lo pregunto cómo se entrena habitualmente pasando perdón yo pensaba que me pregunta qué tal hasta ahora presidenta segunda pregunta

Voz 1108 47:13 hasta que ha dicho aquí lo digo sin comer todavía pero bueno extrasolar

Voz 40 47:16 se detiene en esta profesión

Voz 1108 47:18 que ha dicho que ha dicho Meritxell Batet bueno Marichal batiera a lo que ha dicho es que la Mesa por mayoría dado que ha no ha habido unanimidad en la decisión de hoy como ha reconocido ella misma pues ha decidido pedir un informe a los letrados para que era decisión que debe adoptar la Mesa cumpla ha dicho con todas las garantías legales pese a que PP y Ciudadanos solicitaban la suspensión inmediata de los diputados presos la presidenta ha justificado su informe para sustentar la decisión ante las dudas que ha dicho plantea si se aplica la ley de enjuiciamiento criminal o el Reglamento del Congreso las escuchamos si te particularmente por las plantear

Voz 1544 47:54 vientos distintos de de los escritos presentados por por diputados que forman parte precisamente de de estas formaciones políticas a las que usted hacía referencia Partido Popular y Ciudadanos entendiendo por tanto que no había suficiente seguridad jurídica para tomar una decisión conforme a derecho y con todas las garantías que creo que se merece esta institución que se merece la Cámara que se merece también la Mesa del Congreso de los Diputados nos ha parecido pertinente solicitar ese ese informe a los letrados

Voz 1108 48:28 pues a ese informe debe aclarar por tanto las peticiones que habían formulado por escrito Partido Popular y Ciudadanos también hay que recordar que también se ha sumado Box argumentando que esa suspensión era automática tal y como había señalado el Tribunal Supremo así que mañana se vuelve a reunir otra vez la Mesa del Congreso

Voz 0313 48:47 el informe estará mañana José María entiendo dime el informe estará hecho mañana entiendo

Voz 1108 48:51 el informe claro se supone que lo ha hecho mañana así lo ha dicho la presidenta que mañana a la luz de ese informe se tomará una decisión o no porque me lo que dice el informe de la presidenta se decidiera a uno u agotaba vamos a escuchar también

Voz 1544 49:06 no sólo dependerá un poco de de lo que diga el el informe pero la pretensión es que la mesa de mañana está en condiciones si el informe así lo permite de tomar la decisión ese es el objetivo el objetivo

Voz 1108 49:22 he dicho no es dilatar su objetivo ha aclarado Batet porque se le acusa de querer dilatar las ha dicho que no que no tiene ningún objetivo de de que la SER retrase esa decisión que pueda adoptar mañana se tomará esa decisión pero que lo que sí quiere es preservar que esa decisión

Voz 18 49:38 toma con toda la verdad es que la luego no solamente para la mesa

Voz 1108 49:41 la sino para el propio Congreso de los diputados

Voz 18 49:44 oye Patiño por eso estaba claro que si va a pedir un informe de los mercados porque eso es tal cual lo se necesita ante ante la posibilidad de recurso que lo están utilizando porque además los abogados de los de estos diputados de los líderes ex presos y procesados están utilizando están buscando todas las vueltas

Voz 0931 50:05 es lógico que busque la opinión de los de los letrados no

Voz 1108 50:08 o eso ya estaba casi por descartado por qué si efectivamente se produce un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo todas estas cuestiones Se banal saludar y generalmente en el Tribunal de Estrasburgo me decía no y con razón citando a una profesor de Derecho Constitucional el Tribunal Estrasburgo se pronuncia siempre sobre las formas nunca sobre el fondo y por lo tanto hay que ser muy rigurosos en el respeto de lo que son efectivamente las atribuciones que tienen en este caso ya unos diputados que el otro día al acatar la Constitución aunque con diferente fórmulas pero ahora acatar la Constitución ya adquirieron a esa condición plena de diputados y yo creo que esa esa es el el el tema que quiere aclarar la presidenta Batet

Voz 0313 50:49 Patiño pues eh sigues ahí no ya no sirve

Voz 40 50:52 un poco Pablo formativo y cuando tengamos un momento no me viene a mano

