La Ventana (23/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las

Voz 0313 00:02 cuatro en Canarias yo lo hemos contado hace unos minutos aquí en La Ventana seguridad jurídica para preservar la Cámara la presidenta del Congreso ha explicado así la decisión de la Mesa de solicitar un informe a los servicios jurídicos antes de decidir si suspende o no a los diputados independentistas presos Batet ha comparecido en el Congreso tras una larga reunión de la Mesa José María Patiño buenas tardes de nuevo compañero

Voz 1108 00:29 buenas tardes Carlas con el respaldo de la mayoría de los representantes que no han tratado el fondo del asunto la presidenta Meritxell Batet ha pedido un informe a los letrados del Congreso con el objetivo de tomar una decisión ajustada a derecho y cuanto antes

Voz 2 00:42 la decisión por tanto eh queremos que se tome con todas las garantías jurídicas como decía pero también queremos que se tome con el máximo de celeridad posible y esta es la fórmula que está Presidencia y la mayoría de la mesa ha entendido que se ajustaba precisamente a esta voluntad de hacer las cosas corre

Voz 1108 01:05 también se quieren garantías por tanto de que la decisión no es política ya arbitraria ha dicho Batet que ha rechazado revisar su actuación durante el acatamiento de la sesión constitutiva que pide el Partido Popular

Voz 0313 01:18 gracias Patiño y hoy se vota ya en las elecciones europeas de dos países Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes en Reino Unido y en Holanda y en este último caso una participación a media jornada es muy baja como por otra parte es habitual en ese país Victoria García

Voz 0230 01:29 a las elecciones europeas no tiene mucha participa

Voz 1460 01:32 son para los holandeses que en las últimas convocatorias no superaron el treinta y siete por ciento Illa sabido de apenas un treinta por ciento de participación esta baja participación ha hecho que los líderes políticos holandeses y europeos sacan una llamada ir a las urnas es Timerman ex vicepresidente de la Comisión Europea

Voz 3 01:48 yo creo que los resultados son impredecibles creo que los socialistas y los socialdemócratas están muy igualados pero veremos depende de la participación cuánta gente vaya a votar el domingo por la noche los abren va

Voz 1460 02:01 no se conocerán hasta el domingo como decía Timerman para no influir en el voto de los países que votan S

Voz 0887 02:06 la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos intenta plantar cara a Estados Unidos que intenta que esa agencia deje de operar su aquí nadie

Voz 4 02:14 el comunicado del organismo de la ONU asegura que la labor de asistir a los refugiados palestinos le corresponde por mandato además recuerdan que antes de llegar ellos a Palestina no había nadie que llevará a cabo esa labor la respuesta de la UNRWA que se encarga de asistir a los refugiados palestinos en Oriente Próximo se produce unas horas después de los comentarios del delegado estadounidense en la región que ha llegado a asegurar que el modelo de este órgano no puede dar a los palestinos lo que necesitan el pasado año la administración de Donald Trump recortó en doscientos cuarenta y siete millones de dólares las ayudas que recibía hasta entonces el organismo de Naciones Unidas deportes Doni López Benedicto

Voz 5 02:49 ha dado décima etapa del Giro de Italia

Voz 0313 02:52 el primer español aún no ha llegado a meta Stamm

Voz 4 02:54 Nos de diez minutos y puede haber cambios en la general de Estella

Voz 0887 02:57 de Italia cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 6 03:02 cadena SER Madrid

Voz 0313 03:04 el producto interior bruto regional ha crecido

Voz 0887 03:06 tres puntos y medio en el último año casi un punto más que el aumento de la riqueza que se ha experimentado a nivel nacional L Un crecimiento en todos los sectores que supera los niveles previos a la crisis aunque al igual que en dos mil ocho es especialmente notorio en el sector de la construcción que ha crecido casi siete puntos en el último año Engracia Hidalgo consejera de Economía

Voz 0313 03:26 de esta manera la economía de la Comunidad de Madrid

Voz 0566 03:28 Muller casi seis años de crecimiento intertrimestrales positivos consecutivo concretamente veintitrés trimestres la Comunidad acumula más de cinco años consecutivos de crecimiento del primer trimestre del año dos mil catorce

Voz 0887 03:43 en Móstoles un hombre de setenta años ha fallecido tras caer de forma accidental por una ventana de su vivienda en un sexto piso el hombre estaba aquí tocando un accesorio en La Ventana perdió el equilibrio más asuntos la Policía Nacional el y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en establecimientos y al robo de mercancías de camiones hay cinco detenidos en Madrid cien Toledo Alfonso Ojea en una operación conjunta en efecto de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil se ha logrado desarticular esta banda de aluniceros que a Pepe

Voz 0089 04:12 tras al menos dieciocho delitos ilícitos penales que se centran en sustraer las mercancías que se encontraban dentro de camiones estacionados en áreas de descanso entre los cinco detenidos encuentran conocidos aluniceros madrileños como el Samuel Lillo o Lisardo todos ellos cuentan con un amplio historial delictivo ya han visitado en numerosas ocasiones los calabozos de la Policía no registros se han localizado varios cientos de altavoces inalámbricos de alto coste que fueron sustraídos de un camión en la provincia de Toledo y una cosa más

Voz 0887 04:41 Junta Electoral ha requerido al Ayuntamiento de Leganés que retire de varios portales una nota informativa en la que el Consistorio anunciaba la convocatoria de varias subvenciones tenemos veintisiete grados a esta hora en el centro de la cama

Voz 0788 04:52 qué tal

Voz 0867 05:06 puede ser pelo

Voz 8 05:08 pero al llegar las ocho nos ponemos en modo Hora veinticinco la actualidad de otra forma con Ángels Barceló que SER

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 0887 05:21 a una sola seis las cinco en Canarias aquí en las venas

Voz 6 05:25 se servicios informativos

Voz 2 05:35 el único seísmo Solís

Voz 0230 08:05 hola qué tal estás

Voz 1610 10:26 no

Voz 20 10:45 son todas esas feministas

Voz 21 10:47 días

Voz 20 10:48 qué les dicen a las mujeres españolas

Voz 21 10:50 qué tienen que hacer dentro de mil años de unos tíos

Voz 2 10:53 sólo Gil pollo

Voz 0313 10:59 el jueves como de costumbre el todo por la radio La Ventana hay una alineación no sólo de gala sino numerosa así que pasemos lista el Toni Martínez Especialistas secundarios olas El Mundo Today ahora sí que están Saras ocas y arcano juntos

Voz 21 11:14 tampoco yo Tutu Susana Ruiz luz no ha saludado tu por ello no yo lo que has dicho yo yo no pero a ver qué saluden hola hola si estamos Lucía saludables ya está aquí la páramos

Voz 0313 11:34 que está en un ratito señor Chete que comer con la muleta

Voz 21 11:38 Blair llegó llegó tarde pero llegó llegar

Voz 0313 11:42 bueno este domingo hay elecciones europeas seguro que lo habita

Voz 0230 11:45 todo pero escuchar la radio estos días es como retroceder a los chistes antiguos de aquellos de un alemán un inglés y un español se acordáis es bueno algunos más que

Voz 0788 11:55 todos recordaréis el español siempre

Voz 0230 11:58 una calamidad en estos chiste siempre pasaban inglés bueno las elecciones en Europa

Voz 1916 12:04 la ultraderecha seguirá creciendo pero alcanzara un respaldo en torno al doce trece por ciento números similares a los que obtiene desde dos mil diecisiete aunque eso sí casi duplican a las anteriores europeas y los grandes ganadores ultraderechista Marine Le Pen ha convertido estas elecciones en un referéndum contra el presidente Macron en una especie de

Voz 12 12:21 vino de la derechista Liga que duplicó el número de escaños en las pasadas elecciones generales

Voz 21 12:26 es un hecho

Voz 22 12:28 la turista tratando de hacer está ya les has tema político británico paras el hombre que impulsó el referéndum para el PS reaparece aprovechando que el Gobierno y el Partido Laborista no han sido capaces de su nacional a las divisiones ciento

Voz 2 12:40 más sobre Europa según los sondeos bueno mientras tanto en España el Tribunal Supremo concluye

Voz 23 12:46 que es el Congreso quien debe decidir sobre el futuro de los presos independentistas que tienen escaño Meca esquí

Voz 0230 12:52 en suspende al diputado la pelota sola van pasando el Tribunal Supremo y las Cortes

Voz 2 12:56 es en una discusión

Voz 0230 12:59 lo dice no como un partido de tenis más bien se parece aquel legendario partido de tenis de Especialistas secundarios que era el tenis del bueno el feo y el malo algunos también os acosa

Voz 21 13:09 es decir que uno de los tenía esto

Voz 0230 13:11 uno de los tenistas tenía que decir

Voz 25 13:15 y otro tenía que responde tanto euríbor está feliz

Voz 0230 13:24 les había una dejada que no me acuerdo qué pasaba con lo deja a Thierry entonces debes hasta que uno de los tenistas equivocaban no porque entonces se puede decir no lo algo así bueno si el Tribunal Supremo en las Cortes van haciendo lo mismo con la peculiaridad de que el Partido Popular ha anunciado que llevará a los tribunales a la presidenta de las Cortes si no suspende de inmediato a los diputados pero los diputados anuncia no sus abogados anuncian que llevarán a la presidenta de las Cortes a los tribunales si le suspende

Voz 26 13:58 claro

Voz 0230 14:07 que le quema a todo el mundo le quema esta discusión todavía quemará más a partir del lunes porque murió Junqueras puede ser elegido eurodiputado este domingo en las instituciones europeas un diputado preso en prisión preventiva acusado de rebelión todo esto en la Unión Europea

Voz 26 14:26 todo extrema

Voz 0230 14:34 mientras tanto la primera ministra británica Theresa

Voz 0313 14:42 sí anuncia aussie anuncia que dimitirá mañana

Voz 29 14:47 m tiene depende de que debe tiene que

Voz 21 14:50 no

Voz 2 14:54 nosotros lo lo contamos esto porque leemos lo contamos

Voz 0230 15:01 yo hoy tenemos dos frases de candidato se candidatas de Vox para elegir como parece

Voz 24 15:07 una tesis

Voz 0230 15:10 en Madrid los rojos enseñar a los niños de ocho años zoofilia y otras prácticas sexuales defiende esta tesis Rocío Monasterio Vox Madrid

Voz 30 15:19 a nuestros niños con ocho años ahora se les dan unos cursillos en que bueno aquí tengo alguno por cierto en que se les dice que bueno que tienen que probar a ser niña ya a la niña a ser niño todo esto con ocho años y probar nuevas prácticas sexuales explicarse las horas de más in hablan de para todo esto sólo lo cuentan esto es lo cuentan talleres

Voz 1610 15:43 es un ogro de diciendo Gili ha de talleres en Madrid

Voz 0230 15:47 en la segunda frase bueno esta tiene buena puntuación la segunda viene ahora se está perdiendo el caballero español defiende esta tesis otra Rocío Rocío de Mer candidata de Vox en Almería Réquiem por un caballero español

Voz 2 16:01 los aliados una figura genuinamente española

Voz 6 16:06 caballeros

Voz 2 16:10 caballeros que te sujetan la puerta al pasar

Voz 0230 16:15 bueno la sujetan sujetan de final sujetar si es muy fuerte el caballero si no si es muy fuerte levanta la puerta arrancando las bisagra Il sujeta no faltó dentro Torre

Voz 21 16:29 son son temas de de

Voz 0230 16:32 debate que plantea la nueva hecha no la parte más nueva de lo que es el centro hecha

Voz 2 16:37 el censo de España está unido ahora está divido en tres

Voz 0230 16:41 hoy os dais cuenta de que José María Aznar en esta campaña electoral

Voz 21 16:47 ha desaparecido

Voz 0230 16:55 el impulsor del centro hechas escondido como si fuera derechista cobarde no son debates del ciento hecha en tres horas ocas Cano comenzando con Caballero no vaya a arrimar que te abre la puerta primer caso también hago

Voz 11 17:10 vamos a ir a SOCA ese arcano empezamos con Caballero empezamos con Caballero

Voz 6 17:15 bien bien bien bien ok esto dice así

Voz 11 17:18 yo soy un caballero porque eso me va la cabeza lo siento yo no sujetó la puerta te sujeto la cerveza en realidad si me das algo te brandy soy tan Caballero que Mojo lo churros Varón Dandy por supuesto no me surge la puerta porque en dos esa

Voz 21 17:33 a donde te mando mientras tú te vas te robo El Cuba Thai lo que quiera

Voz 11 17:39 y tira el vaso estamos haciéndolo porque este es el caso realmente yo no voy a ser un idiota porque si estoy respetando algo es el arte de Sara Socas

Voz 31 17:47 por supuesto porque eso es lo que toca porque Sara siempre sujeta a la Copa pero para pedirte otra luego ahorro Barthe no vemos mata

Voz 11 17:56 te llega y te roba ropa y luego de repente ha inadmitido Arkote y realmente esto va a ser profundo Sarah PAC sujetar la Copa de campeona del mundo

Voz 31 18:07 o esto dentro del PRI porque sabe que lo hago cuando yo su buen nivel la verdad es que no entiendo porque se ponen contra mí Caballero yo soy daga a otra

Voz 11 18:18 lo por eso así vamos a cien por cien realmente lo hago así en el papel de atrapada la hecho aposta para ponerse a su nivel para ponerse a nivel de todos esos caballeros del paso nivel que luego dicen que son raperos pero bueno no es cuestión de cerrarle la boca pero aquí estamos siempre al Shara So

Voz 32 18:40 le

Voz 21 18:45 con las twiterías

Voz 1610 18:50 los que hayáis probado el tema este sabéis que el tuit de Iván es una gran verdad

Voz 1981 18:55 lo bueno de doblar las sábanas uno solo es que ya te queda la mitad del salón barrido

Voz 21 19:01 porque Carmen ha caído en la cuenta de algo bastante cierto

Voz 6 19:09 Carmen libros Caixa spoiler sean

Voz 1610 19:16 luego en educación sexual hay gente que va un pelín justito se declaran el tuit Dean

Voz 1981 19:20 yo soy Clio Ariana de capital lo que algún pueblo

Voz 1610 19:26 a grandes problemas grandes soluciones el Twitter

Voz 1981 19:29 partan quién necesita un psiquiatra teniendo papel de burbujas

Voz 1610 19:33 y acabamos con multas que en toda regla a cargo del rough

Voz 33 19:36 oye cómo se llama la APP esa que arregla los errores ortográficos primaria

Voz 6 19:46 y después de las twiterías aquí llegan las noticias de El Mundo Today

Voz 1981 19:52 los usuarios de móviles Huawei se quejan de que sus madres han empezado a hablar en chino en Whatsapp el conflicto con Google ha provocado también que en vez de Google Maps sus móviles muestren fotocopias en blanco y negro de la guía Campsa del ochenta y cinco semanal Navarro pregunta a Mickey como lo hizo para sacar tantos puntos en Eurovisión de joder tío eres un máquina le dijo preguntándole también cuál es el secreto para conseguir siete puntazo nada tío sé tú mismo y déjate llevar a saco lo demás sale solo respondió

Voz 21 20:25 una mujer se casa con el delfín que le entregó el anillo de compromiso no me lo esperaba pero al ver esa sonrisa no pude decirle que no explica la mujer que ha dejado a su prometido irá a vivir al mar

Voz 1610 20:38 a última hora Arman cuéntanos los fetos que den patadas al vientre de alquiler perderán la fianza el ginecólogo revisará las ecografías para asegurarse de que el útero se deja en las mismas condiciones en las que se alquiló

Voz 1981 20:51 estas gracias Armand ámbitos ahora con algunos titulares breves una pareja pasa del te quiero mucho al que nos está pasando en menos de media hora frente al móvil y Siri les reconoce una canción de metales miles de fans viajan a Murcia para conocer el lugar donde se rodó Chernóbil tengo una nueva actualización permitirá los pájaros cantar temas que suenan en Los cuarenta Principales un millennials lleva dos horas intentando coser unos pantalones con galletas danesas hijo diario demanda a baldío óvulo por plagio

Voz 6 21:29 de de de

Voz 1610 21:39 el defensor de Roger te vamos a abrir de nuevo esta sección que inauguramos hace un par de defensor del Instituto congregó un oyente este programa necesita ser defendido hoy vamos a hacer una especie de muestreo de lo que opinan nuestros oyentes he sobre el programa tres oyentes que hemos seleccionado y el primeros jinetera ya está al teléfono jinete no buenas tardes

Voz 34 21:59 ayer por la radio

Voz 1610 22:02 a ver tú querías comentando un un detalle del programa y que te llama la atención verdad

Voz 34 22:06 sí señor siguiente otra roca el día del tránsito posee de escuchar cada día obliga a los padres si me he percatado de que vamos a ver los lunes por la radio están aparte para que transfiera están especialista Mundo Today uno no porque últimamente falla siempre

Voz 1610 22:23 pero ya

Voz 34 22:25 sí en cambio vale los jueves en el todo por la radio tener ahí que parece son concierto Sabandeños coño ocioso mucho mejor en la radio que ellos esto propongo una cosa que los lunes solos Francino hablando solos sí las Susana está quieto el guitarrista corazón calar Caro setenta El Sheila también

Voz 21 22:53 de entrada

Voz 34 22:56 el cine al Niño Becerra cierra la plantilla el Getafe juntáis ciento cincuenta juegos y es una efecto cascada convocatoria hay humanos

Voz 21 23:12 pues quién era muchas gracias por la por la la

Voz 1610 23:15 a constructiva vamos a pensar esto que nos va muy bien vamos con otro oyente

Voz 1322 23:20 hola buenas tardes amiga no mira tu nombre es María Angeles Lakers

Voz 21 23:23 María Ángels esperando a ser muy breve

Voz 34 23:28 a ver escuchando el todo por la radio me descartado que recurrir muchísimas al gran Isaías si cada dos por tres pues le encarga esto reserva duda si ustedes me pregunta es no tenéis un puto diccionario también es verdad que tiene que tiene que ver siempre el difícil Caixa de siglo XII que sirvieron Escribano ahí no sabe escribir

Voz 21 23:54 pues mira lo que acaba que encima Mariano

Voz 1610 23:56 les tienes toda la razón tiene estoy dos Garzón vamos con lo último oyente gracias María Ángeles esto es una cura humildad de Francino qué tal vamos a ver qué nos dice so cerdo dicho verdad es tu nombre dicho

Voz 34 24:11 setenta y tres años y barato en toda la serie luego contrato chico que hacer todo de rape usando impresiones y acaba de Joe tú sí

Voz 12 24:25 vale

Voz 34 24:27 verdad que habrá una cosa moderna Jaime pero palabra es cosa mía sutilmente intentando rejuvenecer la violencia

Voz 1610 24:40 es un poquito el te evita va por ahí la cosas

Voz 34 24:46 la carrera se quiero yo

Voz 11 24:50 sí lo viejo que soy muy bueno

Voz 34 24:53 que que hemos hecho en la Cadena SER una radio que siempre hemos estado allí queremos gente joven rejuvenecer al

Voz 6 25:06 bueno tú Youtube

Voz 34 25:09 la audiencia para al poco a poco yo

Voz 21 25:12 a día caninas

Voz 34 25:15 no somos mayores a sí misma

Voz 1610 25:22 sí desde luego y creo que nos viene bien

Voz 21 25:27 el alcalde el baño de humildad has directamente sin solución de continuidad lo dicho para rejuvenecer

Voz 0313 25:35 por favor

Voz 21 25:51 has animará hacen todo por la radio con Susana Ruiz alguna cosa tiene edad estuvo está todo el Rayo tampoco tiene ya es transversal vamos con él

Voz 35 26:07 es Madrid entras

Voz 36 26:19 muy bien pero bueno un poco más mandil

Voz 0313 26:27 son Titín no

Voz 37 26:29 no somos nosotros los uno

Voz 38 26:32 sí sí menos las madres vimos luego Sergio Sauca Éstas son sus hijos

Voz 37 26:36 sí bueno es cruzados

Voz 1315 26:38 lo que sus retoños encuentran pareja sino que las matriarca más asume un rol activo en el apareamiento de su prole según han descubierto investigadores alemanes este intervencionismo es interesados el objetivo es garantizar una descendencia próspera y asegurarse que tendrán muchos nietos que perpetra

Voz 38 26:54 buen su legado genético sin tener que tener muchos hijos como la monarquías esta no es una no un comportamiento aislado de los científicos han observado este comportamiento en común

Voz 1315 27:04 desde bonobos de la República del Congo de Costa de Marfil Tanzania los distintos en distintos lugares en todos estos grupos vieron que las madres evitan que los más que no son sus hijos aparecen con las hembras en celo del grupo de esta manera condicionan el futuro genético

Voz 0230 27:20 de la manada ten en cuenta que las sociedades bonobos son

Voz 38 27:22 matriarcado pese a que las hembras tienen un papel dominante intervienen en la estructura social y en este caso para garantizar eso que sus hijos machos consigan el Estado

Voz 1315 27:31 es más alto es bueno sí tengan más oportunidades de aparearse con las hembras más bien posicionadas eh

Voz 36 27:37 pero si a ver si agrega animales me encanta ya ya

Voz 0313 27:45 no me mires

Voz 38 27:46 madre mientras construido

Voz 35 27:53 los canta sin anotar

Voz 0313 27:56 la Ventana venga

Voz 36 28:03 yo no para haber contra contra contraste modo

Voz 0313 28:06 a llamar oyentes se quejara bueno bueno no pero eso no es bueno a ver vamos a dejarlo los bonobos Socas siempre unos poemas tan chulos pero recita lo recita de esa manera

Voz 2 28:19 iba a mí me encanta

Voz 40 28:34 sólo la sentencia condenatoria hay besos que se dan con la mirada hay besos que se dan con la memoria hay beso silenciosos besos noble hay besos enigmático sincero hay besos que se da sólo Las Palmas hay besos por prohibidos verdadero hay besos perfumado besos tibio que palpita en en íntimos anhelos hay besos que los labios dejan huella común campo descaro entre dos de los judas besa es su idea impresa en su rostro de Dios esa felonía mientras la Magdalena con su eso fructifica piadosas su agonía de llama que entrase impreso lleva los surcos de un amor vedado besos de tempestad salvaje de eso que nuestros labios han probado te acuerdas del primero indefinible cubrió de cárdeno sonrojo en los espasmos de emoción terrible llenaron de lágrimas Tussaud ojo yo te enseña a besar los besos fríos son de impasible corazón de Roca yo te enseña a besar con besos míos inventados por mí dirigidos a tuvo

Voz 41 29:37 claro

Voz 0313 29:45 que Gabriela Mistral tal vez que bien

Voz 41 29:48 adiós

Voz 2 29:53 un motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 0788 35:14 sí

Voz 0313 35:18 hecho aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio ya llegados señor

Voz 21 35:24 ya ya ya

Voz 0313 35:27 superándose Le lanzaremos palabras aparcaron un momentito se nos va pero antes José Antonio para

Voz 21 36:10 ya ya la primera abogado a todo porque a todo

Voz 11 36:16 bien bien yo necesito un apocado a la verdad es que necesito un apocado porque estoy satisfecho porque si estoy rape ambos por mi propio derecho pero bueno cuando lo hago agosto Presley

Voz 2 36:25 no me meto con tanta gente que afuera me está pero

Voz 11 36:28 el fiscal y me está diciendo que está pasando con la justicia realmente a mi esto me decía que me en la palabra bocado o la palabra legislación pues me tiene muy bien por tener tan buena constitución están diciendo no merece más palabras os quedáis callados como mucho hubiera llegado un apocado en huelga ganó lo hubiera soltado sabes que en realidad me dice pintada de Zarra es es un estilo un filtro para Instagram ha dicho la siguiente que era guitarra porque quiere que toque un poquito que me vaya a la Parra llenos

Voz 0313 36:53 P tocar por eso arcano habla a falta de tu

Voz 11 36:56 CAR para ligar aprendí a juntar palabras es como empecé a hacer mis cosas así empecé a tener esta rima queda ahora en realidad el despido es una mierda y me recuerda la guitarra porque nos pone contra las cuerdas a ojos no tener dos conceptos tengo el cerebro demasiado rápido para rejuvenecer Boyer rejuvenecer perdón que alguien me diga la crema de rejuvenecer que ese hecho Íñigo Errejón lo atestigua o tenerlo delante arcano en realidad no tiene ningún problema para rejuvenecer y que se vayan todas las penas la mayor solución que hay es un besito de Carmena

Voz 0788 37:32 no

Voz 45 37:35 Diez

Voz 12 37:37 los especialistas les vamos

Voz 21 37:39 lo de dinerito se hay que pagar hombre ya toca

Voz 1610 37:45 pero un cacheo el tío pues hoy recibos en nuestro estudio señor Pedro ladrador que es es decir comercial de la empresa de ropa deportiva para hacer poquito deporte flipa San Pedro qué tal buenas

Voz 50 37:58 hola buenas tardes la verdad es que somos dos socios hay dos Jodie cuñado su y su cuñado su nombres como ordenador Paco

Voz 21 41:02 Lucía Taboada que pasa pues mira la semana pasada moría el primer grande en animal de Internet y yo quería hacerlo manejaba murió durante el gato con el ceño fruncido y la mirada perpetuamente sombría que servía para explicar cualquier emoción negativa la desgana la apatía el cinismo el bajón vital murió a los siete años bichos mucho poco verdad media de quince dieciséis era jovencito

Voz 50 41:37 pero era persa e estos viven menos bien

Voz 21 41:40 no se puede tener todo en su nombre

Voz 1322 41:42 era atar saltó a la fama en el año dos mil doce en Reid su imagen comenzó a ser utilizado en todo el mundo y ahora mismo hay casi cuarenta mil resultados para gran en el agregador de Gibbs bici pero su fama no se queda sólo en Internet porque eso imperios a tradujo en el mundo real con muchísima merchandising tiene una gama de productos que incluye desde juguetes ropa incluso tiene una colonia original que la verdad me inquieta saber a qué huele incluso llegó a protagonizar su propia película navideña Christmas

Voz 6 42:09 Boris

Voz 1322 42:21 en la película jamás habréis traducido al gato pues no le entusiasma demasiado la Navidad en el año en el año dos mil tres la incluso ganó el me metí de lleno en los webs aguas

Voz 51 42:32 o sua Gual a rape

Voz 21 42:43 sí sí competía con gangas que tenía como gordo

Voz 1322 42:47 se estima que entre el merchandising sus patrocinadores sus acuerdos publicitarios su dueña tabaco Denzel es ahora mismo multimillonaria a las pocas semanas de saltar a la fama al gato de hecho ya pudo dejar su trabajo como camarera en un bar de Arizona fijo hasta dónde llega el imperio que creó el gato que el año pasado sus dueños ganaran a setecientos cincuenta mil dólares en daños tras denunciar a una compañía de caza de Estados Unidos por violar los términos de acuerdo para usar la imagen del gato en una línea de bebidas que existe se llama gran Puccini

Voz 21 43:15 el gato

Voz 1322 43:17 incluso llegó a hacer una breve aparición en el juicio que esto no te lo firma el juez Marchena así si os lo juro a imágenes buscando en Google lo curioso de toda esta historia es que Bravo Picallo Narón gato gruñón su ceño estabas fruncido Susana tú lo sabrás una enfermedad una por el enanismo consiste en algunos datos o no

Voz 0313 43:36 pues sí es de los bulldog también o no no tiene que ver

Voz 1322 43:39 pues la verdad es que no lo sé

Voz 0313 43:44 decide él tiene esa cara de mala leche

Voz 21 43:46 das este no era era un exótico no es terrazas ya tienen una expresión así funciona tan bien

Voz 1322 43:52 bueno pero esta especialmente por eso porque tenía la mandíbula también

Voz 21 43:55 abrimos teléfonos hispano el gato moría perdurará siempre es más cosa de jóvenes famosos va ganando terreno pero adiós

Voz 0313 44:14 las hoy traigo el peor de los millennials todos ellos siempre defiendo mi particularidades el milenio es un corredor articulares eso espero y es que a veces hacen gilipollez y eso eso hay que decir lo por ejemplo la última de los millennials arreglar muebles tazas de váter cualquier cosa con fideos instantáneos como concedió su si por ejemplo tú tienes una taza siete ha roto pues ese pico que les falta tasa lo haces un molde confirmó seis antaño le echas una creo que un líquido de Pozzi de esto para hacer la resina luego lo elijan arreglan la taza pues esa es la nueva moda Lenear arreglar cosas con en trabajar lo que trabajarlo

Voz 34 45:01 jo

Voz 21 45:04 Susana el otro día alguien preguntó

Voz 0313 45:05 si alguien respondió eso lo sabrán señor tú has visto en tu canal lo en tu vida a alguien que como Marina cruda al Challenge pero sí hay Colacao estuvo el reto de la canela

Voz 21 45:19 en harina

Voz 0313 45:22 tiene que ser horrible pero los

Voz 21 45:24 venga vamos a poner en Quito Francino mirar todas

Voz 0313 45:28 las estupideces que durante estos últimos sólo creo que tres cuatro o cinco años sea Padrino vamos más atrás pero por ejemplo hace pocos hace un par de años se puso de moda poner un cuchillo a mil grados la temperatura pero te en todos los miniatura eran mil grados y cortar cosas ya está ponerlo al rojo vivo y cortar cosas Ésa era la la del todo eso otra por ejemplo si tú tenías la una piscina en tu casa la tienes que llenar de cosas da igual lo que fuese manzanas Ordiz es los los Llopis son las das es eso un desafío clasista si no tiene el chulo nada es Lines de cualquier cosa de tornillos de eso es también una tendencia Times en la luego la bola de níquel el incandescente igual que el cuchillo la bola se tiraba sobre por ejemplo una sandía esperamos a ver qué pasaba entonces la bola de níquel atravesaban las Andy ella y luego aunque tendencia por ejemplo la tendencia que hubo absurda en la de comerse una pastilla de lavavajillas grabarse entregársela sólo lo metieron en la boca para grabar ahora mismo eso eh bueno la más antigua de la que recuerda fue el plan King os acordáis no te tirarse al suelo boca abajo así que hacerse una foto ya está eso era el plan King luego por ejemplo lo pillo de prensa hidráulica si tenías tuvo humor ayer aplastar cosas con una presa era lo más también por ejemplo también teníamos comerse un maíz una mazorca de maíz con un taladro me cabe pensar en el taladro que mientras giraba te lo prometo

Voz 50 47:01 yo he visto ganar una trituradora de estos industriales eso sí pero es que Caracas esta escuchamos los abuelos todo esto

Voz 0313 47:08 pero por ejemplo también teníamos el asustar gatos con pepinos o Pepín como si tú pones un pepino dato le damos ataca el corazón y saltaba si es que chulo aquí teníamos también en la creación Ésta fue la más absurda la creación de común culos esa es como lo músculo es una criatura legendaria bueno legendaria no de que no existen metodológica eso es que no se en el que tú echaba semis en en una probeta trabajaba en una probeta no creo que una una un tubérculo algo así entonces se creaba lo Moncloa esto viral que que fue falso obviamente si la gente probando los echando semen en probetas en su casa diciéndome

Voz 21 47:57 voy a trabajar

Voz 6 48:03 el viral de pasar un rato

Voz 34 48:09 el caso

Voz 0313 48:10 es que haciendo todas estas tendencias locas que ha habido durante todos estos años siempre hay alguien que se mata siempre hay que tener en cuenta que por ejemplo en el buque Challenge que consistía literalmente en tirarse agua encima hay uno que se murió es que Postigo helada no es que no daría termino ya ya digo que está está bien sentirse parte de algo pero también es importante seguir vivo millennials por favor no lo sé

Voz 6 49:11 te gusta lo estoy

Voz 0788 49:19 los discos Simmons que ha estado con nosotros alguna sí la canción porque como veis ahora entra la guitarra eléctrica y sobre todo está hecho con acompañamiento de guitarra acústica porque lo que venía contaros hoy es cómo se distribuyen el trabajo cuando hay una guitarra eléctrica acústica que es en casi todos los discos de pop de The Rock de rock'n'roll los de soul hay un poquito menos Ike en general empiezo por el final en general se trata de que la evitar

Voz 12 50:00 la acústica haga la cosas rítmica ósea la qué

Voz 0788 50:03 por así decirlo no tiene florituras no estorba Il guitarra eléctrica es la que hace los arreglos los solos los arreglos son pequeños hitos sino algunos Arpegio cosas así lo voy a ir demostrando voy primero a separar que guitarras cada una como suena la guitarra acústica

Voz 53 50:18 sí

Voz 46 50:32 eh

Voz 0788 50:43 estos son los Rolling Stones Pedro Pagés Keith Richards cantando donde hacer en ciencia veinte años

Voz 21 50:48 cantar hasta sí estaba pero tiene sus

Voz 0788 50:50 por tienes ahora así como Lou Reed como a les gusta mucho a nuestro amigo Benjamín Prado bueno esto es la acústica que es la guitarra acústica imaginemos es como una guitarra española pero tiene las cuerdas metálicas osea el sonido que tiene por supuesto entonces es mucho más metálico que las guitarras españolas porque las españolas lo que tienen son cuerdas de nylon entonces tienen caja tú lo que hoy es realmente es la resonancia aunque luego tu podrías enchufar la oponente un micrófono pero una guitarra acústica es eso es como una española a la que las puesto cuerdas de metal y una eléctrica lo que tienes que no sonaría nada al aire sino que tiene ese pasarle un amplificadores amplificador tiene efectos

Voz 6 51:29 aquí casi no tiene efectos

Voz 0788 51:45 pues hago ver de aquí la eléctrica está haciendo un ritmo sea no está haciendo florituras acompañando a la voz esto os lo digo para que luego os voy a contar otra cosa de lo de las guitarras rítmicas tú coges otra guitarra acústica si hubiera puesto nota diferente no sonaría muy diferente pero sí cambio habrá de eléctrica que es lo que estaba sonando ahora porque usan otro amplificador otro modelo de guitarras resulta que cambia mucho el les ponen distorsión casi siempre a la quitar esa pero ya os fijáis claramente que misma guitarra tan natural y aparte dependiendo del amplificador que le pongas el efecto que le pongas te suena de un modo o de otro ole pues ponen a efectos por ejemplo como más acusados a la eléctrica como le pasaba esta canción de Claude House

Voz 21 52:50 mucho eco mucho y ley

Voz 0788 53:10 está acompañando la voz esto lo tenemos todos claro la guitarra eléctrica también puede ser acompañamiento lo que pasa es que es muy habitual que si hay una eléctrica haciendo el acompañamiento sea el colchón digamos suave que no molesta a la voz ya no haya una acústica a veces y la hay pero lo normal es que no el la cosa está en cómo destruyen el trabajo cuando se juntan una acústica y una eléctrica vamos a verlo la acústica por ejemplo en otra canción voy a poner los Jayhawks resulta que la música ya veréis cómo está en los momentos en los que tiene que cantar la eléctrica está haciendo arreglos cuando no hay que cantar porque como es mucho más punzante mucho más protagonista no nos interesa que este detrás de la voz

Voz 6 53:55 a la eléctrica hay pasa solo a la acústica

Voz 52 54:09 eh

Voz 0788 54:16 ahora ha entrado otra acústica más porque querían reforzar pero no que hubiera protagoniza

Voz 0867 54:20 no

Voz 0788 54:35 porque la acústica tiene que estar digamos plana y la eléctrica es la que tiene digamos el permiso para hacer cosas un poco más protagonistas para añadir eso que llaman arreglos osea para hacer una cosa que destaque un poco porque estamos intentando que el estribillo destaque un poco respecto a la estrofa con lo cual la eléctrica siempre va a ser más el protagonista que la acústica vamos a aprobar otro ejemplo más muy claro en el que Dylan empieza haciendo el ritmo con una acústica cuando se une por ciertos Harrison la eléctrica es porque ya va a hacer un arreglo que no es exactamente la

Voz 12 55:03 eh

Voz 6 55:06 no

Voz 35 55:12 la eléctrica ahora

Voz 0788 55:30 y es que si os ponéis todos los discos del mundo es muy raro que vaya a encontrar que sea al revés que la eléctrica hace el ritmo iba acústica

Voz 0313 55:37 los arreglos no es muy raro eso que sume después

Voz 0788 55:40 nacer en un arreglo porque es una cosa bastante una especie convención proponer una cuestión del oído tú notas mucho más un eléctricas mucho más punzante vamos a probar por ejemplo en la versión de Rod Stewart de rescates etíopes hay una acústica de seis cuerdas y otra de doce cuerdas están haciendo el ritmo está cantando hasta que ya llega

Voz 0867 55:57 Moltó

Voz 6 56:07 que somos acústicas y violines cuando llega al sólo es una eléctrica

Voz 0788 56:29 por lo tanto es hemos hecho que la acústica nunca va a mandar sobre la eléctrica en que única ocasión puede una acústica hacer un solo pues cuando lo que acompaña detrás es otra acústica sino no sería al revés nunca una música le va a hacer un sólo a un acompañamiento

Voz 6 56:44 rescate Stevens

Voz 0788 56:51 meten otra acústica para hacerlo solo pero es mucho más inocente un acústica tiene menos energía no se les suelen poner efectos sería raro más más allá de un pequeño eco una pequeña rever no le ponen al explicado o por ejemplo pasa también a Van Morrison le gustaba mucho al final de los sesenta setenta todo acústica hay alguna eléctrica pero en una canción de hecho dijo buena es que incluso él solo lo voy a hacer con corazón también es porque eso se busca necesitas energía o necesitas matiz entonces voy a meter en acústica porque yo esta vez no quiero gran energía entonces Van Morrison lo elige muy bien eso es lo que hacen los analistas también con

Voz 50 57:51 es tu momento hacemos las melodías arreglo no solamente

Voz 0788 57:54 qué melodía o qué arreglo hago por último al revés sino que Hoon juntamos son dos eléctricas como hemos dicho que las dos son muy protagonistas incluso con lo hacen ritmo bueno pues entonces sí voy a tener que hacer un solo sobre

Voz 37 58:05 el cual hay un acompañamiento de eléctrica que ya es un poco macarra tengo que poner todavía más macarra la eléctrica que va a ayudarme

Voz 1315 58:13 la Chicano deja no

Voz 6 58:22 quiero hacer un solo tuvo que hacer muchos bestial

Voz 21 58:31 un arcano miramos tenido macarras y gatos de probetas esa semen sobre tienes tienes un minuto para resume resume