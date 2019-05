La Ventana (23/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias el Tribunal Supremo ha avalado la destitución de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en plena aplicación del ciento cincuenta y cinco el tribunal cree que su cese estuvo justificado porque devaluó su estatus constitucional y estatutario Alberto Pozas

Voz 0055 00:23 sí es una consecuencia más de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco que avala

Voz 1715 00:27 algunas supremo después por ejemplo de la disolución

Voz 0055 00:29 solamente Cataluña o la convocatoria de elecciones los jueces de lo Contencioso explican que la destitución de Carles Puigdemont estaba dentro de ese catálogo de posibilidades teniendo en cuenta dicen que dejó de actuar desde la lógica de sus competencias empezó a hacerlo como decías desnaturalizado ID evaluando su estatus constitucional que el derecho dicen a permanecer en cargos públicos sólo existe si se respeta precisamente la Constitución

Voz 2 00:49 las consecuencias del proceso está claro que siguen siendo alargadas marcan también el comienzo de esta legislatura Pedro hablarán Mesa del Congreso volverá a reunirse mañana para

Voz 1715 00:57 a decidir si suspende a los presos independentistas hoy ha pedido un informe a los servicios jurídicos pese que algunos de los grupos parlamentarios no tienen duda de que deben ser suspendidos de manera inmediata en la posición que hoy han defendido Ana Pastor del Partido Popular Juan Carlos Girauta de Ciudadanos

Voz 3 01:13 en definitiva que se haga efectiva la suspensión que ya exige la ley lo demás supondría incumplir la ley si mañana no se suspende en sus funciones a los presos preventivos pediremos la dimisión de la presidenta del Congreso

Voz 1715 01:30 mañana en la reunión de la Mesa está prevista a las doce y media se supone que con ese informe solicitado a los servicios jurídicos ya sobre la mesa la bolsa a día de fuertes pérdidas en los mercados europeos incluida también la bolsa española el Ibex treinta y cinco se ha dejado por ejemplo un uno con tres por ciento Además el petróleo ha bajado con fuerza y se sitúa en niveles de hace dos meses todos los datos con el ADN

Voz 0527 01:52 el petróleo está en sesenta y siete dólares el barril de Brent baja un cinco por ciento hoy un diez por ciento en un mes con ello Repsol está perdiendo el tres con cuatro por cien y al contrario que ayer bajó por el Brexit hoy es uno de los dos únicos valores que suben en el IBEX35 en él los que más pierden son Técnicas Reunidas un cinco coma uno por cien Siemens Gamesa Arcelor Mittal Ence más del cuatro por ciento y con todo esto el Ibex se queda en nueve mil ciento catorce puntos y hoy lo han llevado peor Londres París y Frankfurt que se deja un uno coma ocho por ciento Milán el dos coma uno yo ahora mismo en Wall Street el Dow Jones está perdiendo el uno con cinco por ciento en las Duck el uno con mucho parcial

Voz 2 02:30 deportes Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 02:32 ha terminado la décimo segunda etapa la victoria ha sido para el italiano Benedetti el nuevo líder de las generales esloveno Jan Pola aquí en esta primera etapa de montaña ha atacado Mikel Landa se ha ido del grupo de los favoritos y al final el español ha sacado veintinueve segundos a Roddick en la línea de meta mañana de nuevo montaña en el Giro así

Voz 1715 02:51 a seis y tres minutos las cinco y tres minutos en Canarias

Voz 1 02:58 cadena SER Madrid

Voz 0464 03:00 Is a Serra de Unidas Podemos sí Ángel Gabilondo del PSOE defiende la petición por carta de los casi cuatrocientos alumnos de un colegio concertado de la capital para que las chicas puedan llevar pantalón en lugar de faldas se lo venimos contando en la SER los alumnos del Colegio Santa María de la Hispanidad un centro laico han pedido al vida

Voz 4 03:17 acción que las alumnas puedan llevar pantalones o Manolo que demuestran estos niños es que son sujetos de derecho que tienen voz que son protagonistas de ese avance de esta sociedad

Voz 5 03:28 sí realmente para ser menores pero que son síntomas de un modo de concebir la educación modo de de no comprender la diversidad y pluralidad en equidad e igualdad

Voz 0464 03:40 los candidatos de las principales formaciones municipales en la capital han confrontado sus propuestas en materia de movilidad lo han hecho en un debate aquí en la SER con Madrid Central como eje temático Inés Sabanés Alfredo González Inmaculada Sanz Mariano Fuentes Sánchez Mato esto es más Madrid PSOE PP Ciudadanos Madrid envía

Voz 1406 03:58 yo siempre partido el criterio que había unas

Voz 1626 04:01 Marta continuidad en la política de movilidad del anterior equipo de gobierno y por tanto no puedo comprender el nivel

Voz 6 04:09 hicimos de crispación lo lo apoyamos es verdad que hay cosas que se pueden mejorar hay que mejorar la gestión y el y el funcionamiento que ha fracasado para que no haya tantos vehículos privados circulando por la ciudad como para reducir la contaminación que queremos mejorar Madrid

Voz 1715 04:22 central porque partimos se partía de una buena idea que evidentemente está mal desarrollada ese es el gran problema es el gran problema de Manuela Carmena que su gestión clara del estado de emergencia climática en la ciudad hay que aplicar las medidas urgentes de atajar para atajar la contaminación atmosférica

Voz 0464 04:38 en la República Dominicana es el país invitado en la próxima edición de la Feria del Libro de Madrid que comenzará el treinta y uno de mayo el ayuntamiento hoy ha presentado su programación y quieren superar los dos millones de visitantes tenemos veintiocho grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 7 05:01 este domingo a partir de las ocho menos diez

Voz 8 05:03 euro menos en Canarias Car electoral Minuto y resultado de la jornada desde todos los campos municipales autonómicas y europeas

Voz 9 05:13 pendiente de cada dato de cada reacción en cada

Voz 7 05:16 punto destacó un especial dirigido por Pepa Bueno con el apoyo de más de quinientos profesionales repartidos en doscientas sesenta y dos emisor

Voz 1 05:25 este domingo tú decides nosotros te lo contamos KPN

Voz 0464 05:30 pase lo que pase de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en noventa

Voz 1715 05:36 a las siete a las seis en Canarias aquí en la SER cadenas

Voz 1 05:40 ese servicios informativos

Voz 7 05:49 resigna arte seguir pagando además en alguno de mi seguros mutuamente tráete a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 10 05:57 en la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 11 06:10 cuando una puerta se cierra las puertas de Four se abre

Voz 12 06:14 del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas de Iggy batió un vehículo de nuestra nueva Kamasutra totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros pues por este line con un descuento de cinco mil euros rápido porque sólo hay trescientas unidades lo tienes tres días financiación de FC van condiciones en punto es

Voz 4 06:36 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca que viene aún mejor conocer la de un banco que no te caes

Voz 13 06:44 Orange gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 12 06:58 bienvenidos a una misión secreta no

Voz 7 07:03 prepárate para descubrir Street Mission la gran novedad de Port Aventura Wall entrar las más hotel de este setenta y cinco euros y un día en Ferrari le han incluido información y reservas el Viajes El Corte Inglés

Voz 13 07:18 vive la primavera Vision Lab a una todas las gafas graduadas tienen el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo parte cristales gratis para tío para esta primavera celebra mira y regala consulta condiciones

Voz 14 07:32 no dejaremos a nuestros hijos un planeta sin recursos escuche este jueves en Hora veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 7 07:49 a mi equipo a todos mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros con Torres o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 1406 08:04 si hacemos que las cosas sucedan cierre treinta litros más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios

Voz 15 08:15 el votante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado cincuenta y seis palabras más información en Pepe Damas

Voz 0564 08:24 punto com de P Cerca de ti para llevar

Voz 15 08:26 más lejos

Voz 1 08:28 ese móvil previsto

Voz 1626 08:31 no

Voz 7 08:35 creo que es que viene borrasca sueldo de tu vida Tena once gana dos mil euros al mes durante quince años y disfruta de esos maravillosos imprevisto borrasca sueldo de tu vida de la ONCE

Voz 1 08:50 habrá noches en las que haya ganado tu equipo noches Noches de fútbol noches reservadas a héroes deportivos noches de risas y lo que es seguro es que no abra noches Larguero de lunes a las once y media de la noche con Manu Carreño

Voz 16 09:20 oye

Voz 1715 09:20 algo que le pediría Satué energética hombre Páramo pues mira pagar lo mismo todos los meses sin sorpresas y que más a que cada vez que se estropeen los electrodomésticos Solaria condicionado venga un técnico volando bueno pues verás con el nuevo Super PAC Naturhouse lo tienes todo pagas lo mismo todos los meses y te incluye la luz Illa reparaciones urgentes de electrodomésticos aire acondicionado vienen en menos de tres horas y todo por una cuota fija desde

Voz 17 09:44 los cincuenta y uno euros mes impuestos

Voz 1715 09:47 pido si tienes gas también hay un Super PAC Keitel incluye UAW como lo contrato pues facilísimo llamas al novecientos sesenta y cuatro noventa y dos setenta y siete entras en punto es o en tu tienda Naturhouse has dicho no

Voz 1626 10:00 de ciento sesenta y cuatro noventa y dos

Voz 1715 10:03 Daisy perfecto así de fácil así de natural

Voz 9 10:10 la Ventana

Voz 0809 10:11 con Carles Francino

Voz 0313 10:14 el nazismo es sin duda una de las páginas más oscuras y dolorosas de la historia y además ha dejado tantas cosas que contar todavía hoy en nuestro paseo diario por la historia nos ocupamos de uno de los de los grandes criminales de ese infausto régimen de Heinrich Himmler y sobre todo de cómo murió

Voz 18 10:34 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:52 el tipo que viene a continuación murió con las gafas puestas el veintitrés de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco Heinrich Himmler el exterminador el lugarteniente de Hitler el jefazos de las SS mordió la cápsula de cianuro que llevaba entre los molares convulsionó un rato intentaron que vomitara clavarle el estómago para evitarle una muerte demasiado dulce demasiado rápida para alguien orgulloso de ser responsable de la muerte de millones de personas

Voz 1715 11:21 madre hubiera hecho falta eso dijo

Voz 1626 11:23 Hitler me pidiese que matar a mi madre lo haría sin duda

Voz 20 11:27 masters Juan Carlos

Voz 1626 11:46 como el suicidio de Hitler en su búnker de Berlín a finales de abril fue tan peliculero ha eclipsado el resto de los suicidios de los jerarcas nazis pero unos cuantos eh entre ellos el de Himmler cuando todo empezó a derrumbarse esta rata patriota Eto'o buscar su propia salvación negociando con los aliados pero como no coló salió por pies

Voz 0545 12:05 ya no le importaba que se rompiera Alemania ni las Brandery

Voz 1626 12:08 el TAS ni los alemanes ni la soberanía nacional ahora ya sólo quería alargarse así que se quitó el disfraz de nazi se vistió de civil se guardó las visitas se plantó un parche en el ojo Pitol bigote estuvo deambulando tres semanas camuflado entre el aluvión de miles de alemanes avanzaban hacia las líneas británicas para pedir ayuda y refugio por cierto los mismos alemanes que aplaudieron a los nazis y que ahora se arrepentía porque somos iban a imaginar ellos que esa gente tan patriota iba a hacer lo que hizo Yaya el caso es que cuando Himmler intentó cruzar un control británico se acabó la farsa pero aún tuvo tiempo de ponerse chulo se quitó el parche se puso sus citas en posición marcial exigió hablar de inmediato con el mariscal Montgomery

Voz 3 13:12 soy el Rey Führer de las SS

Voz 1626 13:15 vas a hablar con que nosotros te digamos solista anda abre la boca le dijo un médico buscaba la cápsula con cianuro que los nazis solían llevar Himmler mordió el dedo del médico y luego mordió el veneno cobardía a Himmler lo enterraron en mitad de un bosque en un lugar nunca revelado si se lo hubieran entregado a su amigo Franco le habría encontrado sitio

Voz 22 13:35 a mí me

Voz 0313 13:42 pues nadie va a decir que ellos no tengan su gloria pero casi que me lo ahorro no si está muy bien que criminales este tamaño como Himmler señores entierre en un lugar desconocido porque aún tendríamos una procesión de memos para rendirle tributo como diría aquel que el personaje novela hay que joder se

Voz 24 14:18 radio Lito cuatro

Voz 7 14:23 Navidad particular para observar Picón

Voz 23 14:27 con Elvira Lindo

Voz 24 14:30 cuatro cuatro

Voz 25 14:41 en el mulá eh

Voz 24 14:59 no hacerlo

Voz 0313 15:03 la canción que abre hoy Radio lindo es esta tremenda versión de Los cuatro muleros que hizo Estrella Morente y que nos lleva en presente a Sevilla porque allí está hoy Elvira que en menos de dos horas va a pronunciar el pregón de la Feria del Libro el Sevilla el día buenas tardes

Voz 0545 15:17 hola buenas Elvira la pregonera que te llamaremos

Voz 0313 15:19 ya gestionó dos pregones en menos de dos semanas por favor

Voz 0545 15:22 no vamos a hacer chistes sobre por que ha sido todo totalmente una casual

Voz 2 15:27 ya ya ya

Voz 0545 15:29 los discursos llaman pregones pero tienen una familia diferente en en Madrid y cruel el de las fiestas de San Isidro y aquí es el de la apertura de la Feria del libro

Voz 2 15:39 ya ya preste estás encasillada

Voz 0545 15:42 pero oye me va la marcha de no te creas que prepara muy bien bien

Voz 0313 15:46 hoy en Madrid Elvira quería este casi una etiqueta un

Voz 2 15:48 hasta que que se dice en las redes con la frase de soy de Madrid que nació en Cádiz porque toda la gente mucha gente que vive en Madrid lo ha utilizado para vencer estos días soy de Madrid Barça

Voz 0313 15:58 Mona en Valencia en Málaga o donde de cada uno venga

Voz 0545 16:01 sí sí sí vamos y de fuera soy de Madrid porque Nati en Bogotá dos cosas y entonces ha sido para mí no no me lo esperaba porque además te acuerdas

Voz 2 16:10 yo muchísimo Deco si os acordáis que

Voz 0545 16:13 era el día precisamente en que estaba Rubalcaba todo el foco de atención fue ahí es sin embargo la bueno la plaza la Plaza de la Villa estaba llena ir luego ese fue cosa esta cosa de de las redes sociales pasando hizo fue pasando ese convirtiendo en viral pero a mí lo que me gusta es que al menos ese mensaje que yo lo hice de una manera muy inocente porque así soy yo pues consiguió que mucha gente se identificara con una idea que es hermosa yo creo

Voz 2 16:48 yo hermosa muy hermoso porque es una idea expansiva es una idea es todo lo contrario del sectarismo y de la pequeñez mental

Voz 0545 16:53 exacto yo ahora escuchamos esta canción

Voz 2 16:57 maravilla estos cuatro molinos que están muy bonito

Voz 0545 16:59 Estrella Morente pues porque tiene que ver con lo que voy a hablar yo esta tarde aquí en Sevilla no sabéis que estos cuatro muleros o Montano canta muy bien eh en la primera grabación que se hizo fue en mil novecientos sesenta y uno lo hizo la Argentinita porque Lorca y Falla que amaba el folclore y que además en esa época querían dignificar lo tenía algo de compromiso político no recogieron todas estas cancioncillas que había sido una casa una cosa sobre todo de las mujeres que le cantaban a los niños que se cantaban en el campo las tareas de la casa no se podían haber perdido osea que fácilmente nosotros no podíamos no haber conocido estos cuadro muleros no pero ellos armonizar aunque quiere decir que crearon la partitura de todas estas canciones y lo grabaron con La Argentinita Lorca al piano yo creo que nos transmitieron una idea que tendría que estar vigente todavía

Voz 2 18:03 ahora que es mencionó Argentinita no sé si recuerdas el Carmen Linares hizo una versión con todos los temas del desmedido el clásico disco de canciones populares recuperadas por Lorca

Voz 0313 18:12 la e interpretadas en los años treinta Argentinita

Voz 2 18:14 Carmen Linares es una versión no te acuerdas Mehr

Voz 28 19:10 esa idea de que la cultura debe llevar también a las clases populares que Cultura Educación debían deben ir de la mano para en ese momento para dignificar y recupera el país hoy sería para mantenerlo eso lo tuvieran claro las dos generaciones verdad viera la del noventa y ocho veintisiete

Voz 0545 19:26 claro tenían un compromiso social España era te acuerdas que lo hablamos cuando celebramos el ochenta aniversario de Antonio Machado tenían un país vivían en un país que tenía unos índices de analfabetismo tremendos no entonces ellos tenían un compromiso con el pueblo pensaban que un pueblo no sólo progresa económicamente sino que es la manera de que exista eso que llamamos hoy el ascensor social es decir que las claro populares puedan llegar a algo más aquello que están destinadas por su origen es transmitirles la cultura pero curiosamente yo recogía la cultura popular trabajaban sobre ella dice la devolvía al bono en forma en un en una forma dignísimo hay de de de arte de teatro de música de Literatura mil tesis en esto que por cierto escuchar a Carmen Linares tiene mucho que ver con esto porque Carmen ha sido una recopilado hora del Cante de las mujeres del cante flamenco de las mujeres

Voz 29 20:23 hizo un disco antológico sobre

Voz 0545 20:26 la antología del del del cante femenino que yo creo que ella ha sido la maestra en eso no lo que a mi me gustaría es que nosotros volviéramos a tener una conciencia con respecto a eso España ya no es ese país al alfabeto

Voz 2 20:40 para nada es un país donde

Voz 0545 20:43 está universalizar la educación pero sin embargo no nos podemos meter las manos de los bolsillos porque esto no está hecho no y además tenemos unos niveles de exclusión social alto cosas que han salido ahora en estos debates de la campaña electoral no he unos niveles de exclusión muy altos el ascensor social se ha parado por ejemplo es decir que no solamente se trata de saber leer y escribir sino de darles armas a a nuestros niños para que puedan tener las mismas oportunidades que las plazas privilegiadas esas generaciones de los años veinte y treinta de lectura sales de poetas de autores teatrales etcétera Es como si tuvieran una intención política muy clara que no quiere decir eso de ahora de parece que la intención política es sólo saber si vas a apoyar a tal parecido

Voz 2 21:35 otros Exactamente Entonces

Voz 0464 21:38 política pero no ideológica Blow

Voz 0545 21:40 claro es es yo yo creo que el impulso tiene que ser más universal más social y que tiene que que tiene que ser transversal aunque de alguna manera hay hay que decirlo estas ideas han pertenecido a la izquierda ah el el que los niños de todas las clases sociales tuvieran las mismas oportunidades eh eh yo creo que estos temas están saliendo tímidamente en los debates cuando realmente deberían salir mal sobre todo en los debates de las comunidades y locales porque es ahí donde están los colegios no pero yo creo que habría que hacer casi un sistema pedagógico de todos aquellos anhelos de afanes que tuvieron eh pero no solamente los literatos también los músicos porque estábamos nombrando a Zalla

Voz 2 22:32 también los pilotos el otro día hablamos con su sobrina nieta no nos habló de todo el material que tienen en en en el Archivo hijo una conversación deliciosa de verdad como se conocen en Madrid con con Lorca luego cuando se va París con Picasso con todo el mundo se una figura yo creo que soy más allá del Amor brujo yo creo que no muy no muy conocida por el gran público pero con una aportación cultural e incluso humanista y con su decisión personal de marcharse no volver a pesar de todo no

Voz 0545 22:58 yo creo que hace falta si si hace falta que conozcamos más a Manuel de falle como tú dices con ese compromiso moral de abandonar El País el país en el que habían matado a su querido joven amigo Federico Garcia Lorca lo creo que fue fundamentalmente lo que le impulsó a marcharse pero más ese gran músico que fue como digo

Voz 2 23:19 cierto perdona perdona servir a esa escuchado el Amor brujo de Falla en la boda Esperanza Fernández niños

Voz 0545 23:24 cantas me encanta

Voz 27 23:31 ah por qué

Voz 2 24:04 pero los dos Falla Lorca los que más investigaron en el folclore popular para dignificar no

Voz 0545 24:10 y Antonio y Antonio Machado Antonio Machado Jorge pidiendo que su padre era un gran folclorista prácticamente de su padre el amigo el pueblo era ha sido la persona por la cual red reconocemos y conocemos muchas de nuestras canciones populares así que fíjate que es que yo no se puede decir ideología o es una cuestión de ética inmoral no el caso es que yo comparto muchas de sus teorías y una de ellas es que para el niño en la literatura la música la interpretación el hablar en voz alta en todos los sentidos están unidos ellos no piensan en literatura uno piensa además poesía no no piensan en música pero son los ojos pero exactamente entonces empiezo contando que hace unos años estaba de gira por aquí por Andalucía llegué a Jerez de la Frontera está muy cansada muy cansada y entonces es que tenía ganas ya de libros no les dije a los niños que si ellos sabían hacer algo yo sabía que algo estaba segura de que sabían hacer algo entonces empezaron a gritar el apellido de uno de ellos porque era un pequeño cantaor que padecía Camarón de chico salió ahí me dice pero una seguridad sabe segundo aplomo y me dijo que palo quieres

Voz 2 25:34 otra vez

Voz 0545 25:37 ya que me lo puedes contar ya lo puedes cantar cántabra unas alegrías y cantó unas alegrías de La Perla de Cádiz que digamos que es la la diosa de la sala entonces para mí eso eso de ver el el arte popular arte tan increíble en la boca de los niños los demás tocando palmas sabes era como estar presenciando un espectáculo que ellos habían mamado no vienen las lo habían mamado desde la Q1 no y eso me hizo pensar cómo es posible que no logramos que no lo queremos transmitir que la literatura tiene que ver con eso claro que las letras de las canciones tienen que ver con la poesía que el pero creo que los escritores tenemos que trabajar un poco para eso también sabes a lo mejor yo tengo más concienciado porque por mis libros infantiles

Voz 1406 26:26 lado visita de institutos

Voz 0545 26:28 sabes tengo la sensación de que los niños en España deberían tener mucha más educación artística porque eso es algo que a veces no les explicamos bien a los padres para lo que sirve pero pero sirve mucho en la vida sin par abrirte puertas laborales pero sirve también para abrirte las puertas del corazón que era poca cosa no que esa es algo muy es algo muy poderoso

Voz 2 26:57 esta vez ha hecho mucho muchísimo por esto que decías Elvira por por unir por conectar el literatura y música poesía hay canciones de Serrat

Voz 1 27:06 por supuesto por eso son recuerdos de un patio del sí

Voz 31 27:21 limones limón

Voz 1 27:23 en mi juventud secas mi historia algunos casos recordar no quiere ser doctor maños ahora domine sido con conoces Víctor P aliño y tú me no más reciba Flecha que Messi no dos cuanto ellas puedan tele

Voz 2 27:58 la verdad siempre un apuro hablar encima de Serra cuando nunca me da mucho apuro

Voz 0545 28:04 pero es que además le la música de Machado estaba ahí lo que hizo Serrat fue encontrarlas que estaban esas palabras ahora lo que ocurre es que cuando nosotros escuchamos estos versos están tan impresionados de la música que le dio cerrar que que yo no nos lo podemos imaginar y música o sea ya tú pronuncian los versos y te dan ganas de cantar pero es que eso está bien que te den ganas de claro que la poesía te tiene ganas de cantar no no no todos estos poetas e intelectuales de esas generaciones previas a la guerra tenían muy claro lo que significaba de folclore para el niño yo yo creo que que es algo que está en casi todo lo que crearon muchos de ellos escribieron cosas particularmente para los niños pero un poco la vocación de La Barraca no era aquello de sacar el teatro a los

Voz 1406 29:02 claro claro que y que la gente pudiera

Voz 0545 29:05 conocer así

Voz 19 29:08 de primera mano a Lope de Vega no

Voz 0545 29:10 yo creo que sinceramente no pienso en España los escritores te leemos poco en público expresamos poco en público lo que leemos aquello en lo que queremos nos da vergüenza nos parece que es más intelectual que todo este en el cerebro Hinault transmitirlo sí

Voz 2 29:27 si no es así de ninguna manera no es así sabes qué haremos para cerrar el Elvira

Voz 0545 29:33 a ver cuéntame sobre sorprende Belarmino

Voz 2 29:35 eh ten tenemos muchas música porque me escucha Carmen Linares pero mira podríamos ir cerrando a lo mejor hablando refiriéndonos a artistas a gente de la cultura a cantantes bueno que son casi poetas e intérpretes que básicamente lo que hacen ya no sólo dignificar Gili sino unir culturas directamente un buen ejemplo es una canción

Voz 0313 29:58 Titulada madera de deriva con letra de Drexler

Voz 0545 30:02 qué bonita es que canta Antonio

Voz 0313 30:04 Buyo

Voz 2 30:05 en su nuevo disco junto a la hacerte esas una canción

Voz 0313 30:09 con que fíjate en en en nada en un plis plas un ERE el talento de Chile el talento y la sensibilidad y la personalidad y la identidad de

Voz 32 30:18 sí le de Uruguay Portugal a través de

Voz 2 30:23 la palabra es uno de los ejemplos más hermosos más eh más bonitos de todo esta

Voz 0313 30:28 en fin que dedo este ADN que esta filosofía que impregna tu pregón de hoy en la Feria del Libro

Voz 0545 30:33 todo totalmente y además ID Sevilla carnes porque la parte de la Feria de Sevilla extraño año está dedicada Portugal así que

Voz 1406 30:42 la cuestión es que no se Manel más todavía está

Voz 0545 30:44 Nos más cerca de lo que estamos

Voz 0311 30:51 voy a ver soy todo aquello que no puede decir que yo que no

Voz 1406 31:13 me

Voz 33 31:17 listas tan mezquita que lo que sí

Voz 34 31:44 Elvira Lindo que ustedes lo pregone bien muchas gracias me voy grande Elvira no

Voz 0545 31:50 este espacio tan bonito lleno de música gracias

Voz 2 31:52 hasta la próxima semana

Voz 19 31:55 recodo de tu sueños y mis pues aquí

Voz 33 32:05 y mira

Voz 19 32:09 qué sé yo

Voz 7 32:19 el movimiento del seísmo por la mañana ciento en hora Libia directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com

Voz 35 32:32 pensaban Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos son dos tres cero once nueve cero dos dos tres

Voz 7 32:41 cero

Voz 13 32:44 y tú cómo lo ves yo lo veo todo con el nuevo progresivo 4k único de un progresivo personalizado con visión excelente compara la última generación de cristales progresivos de Se llama 4k único porque tus ojos y turistas son únicos ahora hay solo en el segundo par de 4k único gratis

Voz 7 33:04 arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía Mutu arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 10 33:13 con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones mutua punto es

Voz 11 33:24 cuando una puerta se cierra las puertas de Four se abre en

Voz 12 33:28 del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas de Ike bate un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros Line con un descuento de cinco mil euros rápido que sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiación de FC van condiciones en punto es

Voz 1 33:56 la Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 0464 34:08 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 36 34:10 es el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 13 34:22 es el faro con Mara Torres síganos también han redes en nuestra aplicación móvil

Voz 0809 34:28 a partir de la una y media en la SER

Voz 38 34:34 eh

Voz 27 34:45 buenos días Carlos buenos días

Voz 39 34:47 perdona

Voz 40 34:53 son las cinco menos veinte de tipo de Joaquín

Voz 41 34:57 sí

Voz 39 35:03 de buenas a primeras buenos días a nada o cambiar de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 42 35:20 curación Umar faculta a qué tal queridos hollín Kardashian Mi nombre es James Harrison soy expedicionario fotógrafo de National Health en recorriendo los rincones más salvajes del planeta es visitado las tribus Filadelfi pudo

Voz 1406 35:36 jurar que le culpa globalización no

Voz 42 35:39 hay una cosa que se repite en todos los estados lugar que todos escuchan que peinaban como Iturralde González

Voz 1626 35:48 es una pena de verdad deportivo la ronda del gol

Voz 0809 36:00 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien que es verdad la cerveza me tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las gasas y de los hidratos de cabras

Voz 0137 36:15 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr no corre para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo con humor

Voz 43 36:26 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix que existe llega

Voz 1715 36:31 de Hawai El porque competencia

Voz 0137 36:33 los disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com y plataformas digitales

Voz 0545 36:40 la

Voz 27 36:47 con las

Voz 19 36:50 así lo que pase

Voz 44 36:52 el

Voz 45 37:00 seguro que ya te has dado cuenta si se trata de un fuerte movimiento que hace que replantee es qué hacer con dos seguro de coche es el seísmo de Línea Directa que estas un temblor que sólo provoca alegría porque los de Línea Directa lo han vuelto a hacer han querido que tú vales menos por tener el mejor seguro

Voz 0464 37:16 prueba superada por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche disfruta ahí déjate llevar por este maravilloso seísmo

Voz 46 37:23 ya el nueve cero dos un dos tres cero uno uno nueve cero dos un dos tres cero uno uno consulta condiciones en línea directa punto com una acompañaban guinda

Voz 0545 37:31 no

Voz 1 37:31 ser Europa

Voz 0564 37:34 España es el segundo país de la Unión con mayor intención de voto en las elecciones europeas del próximo domingo el ochenta y ocho por ciento de los españoles tiene intención de ir a votar según un estudio de Change punto org Paula Chicote Georgina Amorós son dos actrices de veinte y veintiuno años y creadoras de por un solo voto una iniciativa que busca motivar a los jóvenes para que voten ya lo hicieron con las elecciones generales y esta semana han vuelto a colgar un vídeo las redes para que los veinteañeros llenen las urnas el veintiséis de mayo vaya

Voz 47 38:04 que no todo lo que pasa en España se decide en España las elecciones europeas funcionan mediante la circunscripción única es decir que España actúa como una sola provincia todo lo vivas donde vivas cuentan por igual por lo que un partido que está en muchas provincias aunque los funerales no tengo mucho representación en las europeas puede ganar mucho peso

Voz 0564 38:26 Georgina Amorós es una de las dos cabezas pensantes que hay detrás de esta iniciativa era la siempre como móvil los jóvenes era lo único que somos como lo hacemos concluyente entre eres cantante ver influencer youtuber gente joven Milene también como Carla el voto como algo guay que mola porque lo bautizaron como por un solo voto

Voz 1715 38:55 Paula chico

Voz 44 38:58 me he de pensar que si pierdan votó no pasa nada no por lo que en total hay millones de votos no pasa nada pero claro todos los votos en importan

Voz 0564 39:11 ambas contradicen el tópico de que los jóvenes pasan de la política Framis sí siempre la política como que no contigo no estar al día de lo que está pasando alrededor

Voz 44 39:23 dice que no ha interesado desde hace tiempo se mi casa siempre escuchaba la siempre he visto las noticias a la hora de comer y estas cosas te quiero me he sentido interesado desde hace tiempo

Voz 0564 39:34 pero los datos son turcos en las últimas elecciones europeas menos del treinta por ciento de los jóvenes fueron a votar es alarmante que tan poca gente a motivada a ir a votar en las europeas donde se deciden muchísimas cosas tanto cosas como del medio ambiente como de educación políticas económicas que lo vemos aún más lejano no es como que es siempre la políticas como los que para los jóvenes se ve algo muy lejano muy europea aún más porque no sabemos muy bien que se decide ahí creo que todo es cuestión de explotadas nada como en informar con poco darte cuenta de que todo te afecta directamente con directa no

Voz 7 40:16 serio Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 48 40:21 en La Ventana con Carles Francino el arte

Voz 17 40:27 es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad

Voz 48 40:32 la tanda de la

Voz 49 40:34 Miquel del Pozo

Voz 0313 40:47 Miquel del Pozo buenas tardes amigos buenas tardes cómo estás queda bien a ver hoy abrimos una ventana del arte un poco especial porque esto no lo hacemos bunga eh repetimos arpista y eso tiene una explicación que Miquel de la después se pero antes lo fundamental por favor búsquenla la obra de la que vamos a hablarles esta tarde es la capilla SETI de Domenico andamio en Florencia ciudad en la que por cierto empieza a nuestro

Voz 0809 41:12 Floren iglesia de la Santa Trinidad bajamos andando por vía top dejando atrás las boutiques y joyerías exclusivas que caracterizan esta calle Florentina hasta llegar a la plaza triangular desde donde vemos el puente sobre el río ha a la derecha nos queda la fachada de la iglesia de cuyo puertas Ali en estos momentos un grupo de turistas siguiendo un guía aprovechamos el silencio que habrán dejado en el interior para entrar en la iglesia recorren la nave central y al llegar al tránsito girar a la derecha camino de la última capilla introducimos una moneda en una caja metálica y la tapillas e ilumina de repente nos encontramos nuevamente ante la imagen urbana que acabamos de dejar atrás pero ahora la vemos pintada la misma vía torna Boni que desemboca en el puente sobre el río Arno vista desde la plaza triangular y a la derecha la fachada de la iglesia en cuyo interior nos encontramos la misma puerta que hemos cruzado para entrar la Iglesia la habemus ahora pintada en el interior de la capilla de ella salen tres monjes y un monaguillo en vez de los turistas que acaba

Voz 0545 42:20 a ver si estuviéramos en el siglo XV

Voz 0809 42:23 C nosotros vistiera diéramos con las ropas típicas del cuatro exento como los hombres y mujeres que aparecen en la escena tendríamos la sensación de estar viendo una imagen viva de la calle que acabamos de dejar atrás incluso podríamos reconocer algunos de los personajes pintados aquel de ahí es Giuliano que aquí la más allá es Lorenzo el Magnífico con quien los hemos cruzado esta mañana en el mercado

Voz 29 42:46 la pintura y la vida se fundían en una misma cosa

Voz 0809 42:51 estamos en el interior de la capilla SETI pintada por Domenico que Irlanda yo hace más de quinientos años a pesar del tiempo transcurrido y los cambios urbanos la calle Pintada sigue evocando la calle

Voz 29 43:03 tal y como ayer en él

Voz 0809 43:06 dentro de la capilla

Voz 29 43:07 sigue ocurriendo el lazo

Voz 1715 43:12 milagro en toda regla efectivamente si un milagro con todas las letras podía haber lo primero Miguel porque repetimos artista hoy

Voz 1406 43:20 porque me quedé con las ganas si así así de fácil el otro día estuvimos hablando del retrato de Giovanna torna voy de seguirla y al final comentamos sí

Voz 0313 43:31 dos salió al Gobierno cuando a salía

Voz 1406 43:33 ya que la radio bajando ascensor tensionado esta capilla es demasiado extraordinaria sólo para citarla hay que hay que explicar detalla hay que hay que dedicarle una sección y aquí estamos

Voz 0313 43:42 hay que hay que hay que contar con detalle el milagro que ocurre en la capilla B

Voz 1406 43:46 lo que sucede porque ni es lo que más le impresionó cuando vi esta capilla por primera vez es que el al el centro visual de la capilla no es a Cristo en la cruz o la Virgen en el trono un mártir lo están utilizando un santo que asciende al cielo no es un niño un niño que vuelve a la vida que se incorpora pero lo bonito es como nos explica la historia el drama primero de la muerte de este niño que lo vemos en segundo plano es la imagen de la de la calle íbamos como éste niño cae por accidente por la ventana no estaba jugando con una pelota resbala vemos cómo cae la pelota y el niño están pintados en rojo vemos vemos cómo caen como la gente que corre por la calle para intentar intentar salvarlo pero no llegan a tiempo el niño muere ese dolor indescriptible de la madre cuando lo están llevando la sepultura es cuando aparece San Francisco en el cielo resucita el niño el niño se incorpora la fuerza que tiene ese gesto tan puro tan simple del niño que se incorpora tiene una capa ácida de elevación que yo no la he visto en ninguna en ninguna otra capilla pero si buscamos que siempre lo intentó

Voz 0313 44:50 no no no tanto explicaciones concretas sino en fin códigos mensajes lo que se que aparezca tras una obra de arte bueno tenemos en primer plano la la alegría la la potencia de la resurrección por tanto la victoria de la vida sobre la muerte pero en segundo plano tenemos el drama tenemos Lario no

Voz 1406 45:08 sí sí sí sí IS drama esa muerte sin sentido Muerte accidental de un niño a entiendo es es es por lo que inventamos a los dioses de alguna forma inventamos a la religión para intentar darle respuesta a a esta muerte accidental y es parte de lo que me impactó tanto en esta capilla que lo ponen propone tan claro de manifiesto eso no buscar una explicación o pensar que que Dios te ha puesto a prueba o al menos que es lo que me me me produce a mí tener la esperanza que en un más allá podrás volver a encontrar a este a este niño

Voz 2 45:38 porque el niño resucitado es es el protagonista central del altar de la capilla o no porque si no no no a la el protagonista oficial de la capilla es la vida de San Francisco a pero

Voz 1406 45:50 el el protagonista visual sí que es sí que es este niño pero además ha hay un segundo tema a qué juega con Se introduce dentro de la vida de San Francisco que es la resurrección de Francesco esa set y su esposa o esta es una capilla privada está dedicada a San Francisco pero en realidad a través de la pintura Illa yo yo yo yo tenía esta duda

Voz 0313 46:11 quién está dedicada oficial

Voz 1406 46:13 de esta a Francesco esas SETI la dedica a San Francis pero se dedica también a él mismo a la mayoría de patronos del Renacimiento cuando encargan estas obras las hacen a como un acto de devoción pero también como un acto de Gloria asimismo pero en esta obra SETI reproduce vemos su propia resurrección ilustra y esto esto es muy bonito porque cuando nos acercamos vemos que en las capillas en las paredes laterales están sus sepulcros el lado en el sepulcro de de Francesco y al lado de su mujer justo antes de los ahí están sus cuerpos sus cuerpos enterrados justo delante aparecen sus imágenes como si hubieran salido del sepulcro como si fueran sus almas que están arrodillada a dorando la pin

Voz 1590 46:53 Tura del altar que es una Adoración de los pastores donde vemos a Cristo hilo interesantes y está delante de un sepulcro vacío irse

Voz 1406 47:02 hay algo extraño entre los sepulcros dónde están los cuerpos

Voz 1590 47:04 las ETI IS sepulcro vacío que está en el centro que alguna forma promete la resurrección injusto sobre él se produce la resurrección del niño

Voz 50 47:15 y y

Voz 52 47:43 los esta capilla

Voz 1406 47:45 tú en su conjunto tiene un hilo conductor que une

Voz 1715 47:48 un tronco del que tirar hay un hay un relato hay una idea

Voz 53 47:51 ahí se mezclan estos distintos caminos el relato principales la vida de San Francisco es lo que vemos en las distintas escenas siempre es a algún hecho de la vida de San Francisco la resurrección del niño o sea

Voz 1406 48:03 presta sobre esta escena en la en la pared central tenemos cuando el Papa la entrega la regla de de la orden de los franciscanos pero en todas estas escenas que son la vida del santo aparecen miembros de la familia SETI rosas ETI que salían de su tumba de alguna forma se incorporan entran en la UE imagen en la imagen superior vemos como Sasec y su hijo pequeño están asistiendo a ese hecho qué pasó en el pasado cuando el Papa le entregaba la la regla a San Francisco

Voz 2 48:30 salen otros contemporáneos también contemporánea sin

Voz 1406 48:33 cortantes al lado de esa SETI está Lorenzo el Magnífico Lorenzo de Medici si el señor de Florencia que era muy amigo de esas X así tira representantes de la banca de la banca Médicis los dos eran amigos y los dos aparecen dentro de la pintura esto era era interesante y curioso tenemos que intentar imaginarnos en la época contemporánea

Voz 2 48:51 el reconocían claro a los personajes que aparecen en la

Voz 1406 48:53 demente evidentemente tú entraba ser la capilla veías a Lorenzo de Medici lo veías la identificaban veías a Francesco siete los contemporáneos lo los conocían y tenemos que pensar en la magia ese de esa inocencia a los niños ahora mi hijo cuando veo una foto donde aparece él se reconoce o aparezco yo se emociona mucho más

Voz 2 49:12 no es algo extraño que alguien lo ha pintado

Voz 1406 49:15 es el personaje está en una imagen ahora estamos como muy acostumbrados con las fotografías pero en esa época de repente en la capilla junto al Santo porque varias la imagen del santo allí estaba SETI Sasa se había pasado al más allá sabía había conseguido algo que tú como como humano deseaba la pintura

Voz 2 49:33 si esa mezcla de de personajes reales reconocibles con figuras de en fin con Santos configura eso suena a manera de haber cómo lo de una manera de de reescribir o de actualizar la historia sagrada esa ahora mezclar hacerla actual de a recrear

Voz 1406 49:51 como si estuviera pasando ahora a la vez

Voz 2 49:54 eternizarse esos personajes clave

Voz 1406 49:56 es el doble juego de alguna forma trae es el relato histórico al presente y a la vez el donante entra dentro de la pintura es muy interesante ver cómo evoluciona desde la época medieval como a los donantes eran figuras muy pequeñas había darle una jerarquía de tamaños

Voz 2 50:10 sí sí pequeñas arrodillada al pie de la Virgen

Voz 1406 50:13 poco a poco tiene el mismo tamaño de la Virgen en el Renacimiento directamente entran dentro de la pintura

Voz 20 50:38 ya

Voz 0313 50:45 oye Miquel como aprendían cuál era la escuela de los de los grandes artistas del Renacimiento

Voz 1406 50:52 aprendí algo uno unos de los otros haga la la magia de Florencia albergaban mutuamente claro compartían sea lo lo maravilloso renacimiento es que en la misma ciudad a se dan cita en el mismo momento varios artistas de un talento extraordinario y evidentemente uno se miran se miran a los otros y a las capillas será los sitios donde iban a ver que habían hecho los maestros anteriores y a copiar por ejemplo que Irlanda yo el autor de esta esta capilla sabemos porque conservamos dibujos suyos que fue a copiar ha hecho en la capilla del Carmine hizo dibujos incluso en algunas de sus escenas reprocha doce fragmentos que has sacado directamente de una Pinto además la la posición a que están tres personajes aparece también en una obra de de Irlanda pintores siempre se miraban los unos a los otros Miguel Ángel por ejemplo conservamos dibujos que va a mirar a Giotto aprende de Giotto aprende también temas ha hecho de alguna forma eso se nota en el arte de Miguel Ángel Estrada de alguna manera de lo que se copia se cría negros los lo que copia a Miguel Ángel a luego lo lo vemos en su obra

Voz 0313 51:51 si algún oyente se está preguntando si hoy en día existen los copistas o las copistas la respuesta está preguntando si cualquier persona pudiera o museo y pintar López de los cuadros las respuestas no vale en el Museo del Prado por ejemplo están pleno celebre la celebración del bicentenario hay que cumplir una serie de requisitos para obtener el permiso es un permiso anual Iker renovable

Voz 54 52:14 Rosa Pérez Valero buenas tardes soy mi hija hola buenas tardes

Voz 0313 52:17 los a rosas copista harén en el Museo del del Prado es pintora ha sido profesora de de Artes Plásticas hasta su jubilación ha sido restauradora de Patrimonio e como copista cuando cuando empezaste Rosa cuando surgió eso

Voz 54 52:30 bueno he surgió exactamente cuando estaba yo en en primer año de Bellas Artes

Voz 0313 52:36 el arte

Voz 54 52:38 estudiamos en la en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en la calle en la Puerta de Alcalá que ya lo ya se llevó a la facultad entonces tenía o mi padre tenía un amigo que era del pueblo de Coria y le dice como tú has a estudiando Bellas Artes me gustaría que me copiar a me puede copiar el cojo de coches vale me me tienes embolado entonces sabes que en esa época las hijas éramos bastante obediente

Voz 0313 53:14 se puede se puede se puede copiar cualquier obra que uno elija Rosa o no

Voz 54 53:18 bueno hay algunas salas que por motivos de seguridad porque hay mucha mucha audiencia por ejemplo Las Meninas una de las minas no copia porque está siempre visitada y entonces pues el Copisa molestaría un poco aunque las las medidas que tenemos no puede sobrepasar el los ciento treinta centímetros de máximo eh sea que sería aunque sea un cuadro muy grande no podemos con la proporción correspondiente al cuadro que copió

Voz 0313 53:54 no soy cuantas cuántas obras ha copiado usted no te es una colección de copias

Voz 1715 53:58 pero tiene una replica del Prado y casa ahí ciento trenca pero una réplica

Voz 54 54:02 a lo largo de mi vida he copiado mucho la venta lo que pasa que como ya porque trayectoria profesional ya sabes que he hecho muchas cosas variadas entonces siempre que me permitía tenía un dos meses porque claro un cuadro menos de mes y medio de mes y medio a tres meses pues es lo que se tarda en copiar entonces necesitamos tener bastante tiempo porque no podía combinar mi profesión laboral con con las copias entonces sería que ir combinando sí he copiado muchas

Voz 0313 54:37 a medida a medida que vamos conversando con Rosa voy red descubriendo que el el verbo copiar tiene una mala prensa que no se merece

Voz 54 54:45 sí bueno es que en realidad es una copia pero es una reinterpretación y yo exactamente cuando me pongo delante de un cuadro pues intento reproducir lo que ven pero con la emoción que me produce el cuadro yo transmito también mis propias emociones entonces que cada cada persona que va somos pintores que confiamos en El Prat con cada copistas tiene su propia su pequeño estilo ves exactamente luego quedan exactamente iguales pero siempre se sabe eso lo ha copiado rostro sólo copiado nota sino tampoco con nuestros ellos sabes qué

Voz 1406 55:29 además copiar te enseña a ver si aprendes ves desde una forma distinta el cuadro sería maravilla

Voz 54 55:36 veces es una maravilla sigo

Voz 1406 55:38 Rosa alguien que ha estado un mes y medio mirando fijamente el cuadro descubierto cosas que nosotros no no no no vemos

Voz 54 55:46 es que te metes dentro del cuadro parece que que el que el artista que Laurie el original te está transmitiendo lo que tienes que

Voz 1406 55:55 el hilo entiendes lo entiendes mucho más porque a mi me gusta dibujar yo no yo no soy copista no entonces el carné para copiar con a al óleo pero sí que sacó la libreta y muchas veces me pongo a dibujar una pintura dibujando ves cosas te das cuenta de cosas porque el pintor ha hecho eso que por mucho rato que has estado mirando no te has claro no descubierto al reconstruir tu la pintura descubres cosas excelentes

Voz 54 56:18 claro pues fíjate lo que supone estar durante un mes y pico viendo el mismo cuadro pues cada vez ves aparte que cada vez ves una luz distinta porque el Prado normalmente hay salas que tiene la luz cenital de la parte siempre siempre varía entonces por la tarde tiene una luz distinta a por la mañana o los cuadros que están abajo que tienen menos luz siempre tienes un cambio de luces que claro no puedes coger las tartas entonces que que intentar hacer lo más parecida a lo que ves pero en realmente es apasionante

Voz 0464 56:57 porque copiando llega a saber cómo lo hizo Velázquez por ejemplo quiero decir va aprendiendo se va dando cuenta de trucos que tuvo bueno