La Ventana (23/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis

Voz 2 00:03 Arias Partido Popular y Ciudadanos redoblan su presión sobre la nuez

Voz 0313 00:11 la presidenta del Congreso el PP sugiere que Meritxell Batet estaría prevaricado si se resiste a suspender a los cuatro presos independentistas Ciudadanos Por su parte anuncia que pedirá su dimisión si la Mesa del Congreso no decir mañana mismo esa suspensión escuchamos a Pablo Casado Juan Carlos

Voz 4 00:29 el autor de estaría incurriendo en prevaricación Si una vez ya ha notificado el Tribunal Supremo que tiene que tomar la decisión ella y sabiendo que la legislación en vigor la Ley de juramento criminal el reglamento el Congreso lo dice que hay que hacerlo de forma inmediata y automática ella no suspende de inmediato a los presos golpistas en su condición de parlamentarios

Voz 5 00:49 así que ya les avanzo que si mañana no se suspende en sus funciones a los presos preventivos pediremos la dimisión de la presidenta del Congreso

Voz 2 00:59 ya terminado ya la sesión de de esta tarde del juicio por los hechos del uno de octubre Pedro Blanco

Voz 1715 01:05 con esa sesión ha terminado también la fase pericial ha sido una fase rápida así que a partir del lunes se empezará a revisar la documentación nos lo va contra el reparto por

Voz 0055 01:13 una de las últimas peritos del juicio ha sido la lingüistas Gemma Rigau llamada por el exconseller para intentar matizar una traducción de la Guardia Civil que le atribuye haber dicho de forma imperativa que el referéndum se tenía que hacer

Voz 2 01:24 para la traducción y sería que el día uno de octubre de dos mil siete que se va a celebrar el referéndum se celebrará porque éstas serán las últimas previsiones del juicio

Voz 0055 01:36 el lunes el Tribunal empezará a ver los cientos de vídeos aportados por las partes vídeos del veinte de septiembre sobre todo del referéndum ilegal

Voz 1715 01:42 en Baleares el Tribunal Superior de Justicia ha renunciado finalmente a la prueba pericial para aclarar si fueron manipulados los teléfonos móviles de dos periodistas teléfonos incautados por orden de un juez que quería saber el origen de una filtración vamos a Mallorca informa

Voz 1462 01:56 Navarro en base a un informe de la policía científica la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Balears Felisa Vidal entiende que no es posible realizar la prueba garantizando que se salvaguarda el secreto profesional de los periodistas además tiene en cuenta que igualmente la prueba no aseguraría con un alto grado de certeza dice sin los dispositivos han sido examinados la prueba pericial estaba prevista para el trece de mayo en el marco de la querella presentada por los periodistas afectados contra el juez instructor del caso cursa Miquel Florida

Voz 1603 02:27 que ordenó recordemos la incautación

Voz 1462 02:29 de los dispositivos en el mes de diciembre la prueba recayó en la Policía Nacional iba a realizarse en las dependencias de la Jefatura Superior de Baleares

Voz 2 02:38 en Sevilla la policía y agentes de vigilancia algo

Voz 1715 02:41 eran localizado un cargamento de más de mil kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión hay además tres personas detenidas información de deporte Jesús Gallego

Voz 0919 02:50 buenas tardes amistosos de postemporada está jugando ahora mismo el Sevilla en la capital de Tanzania Dar Es Salaam se enfrenta a un equipo local el Simba pierde al descanso por tres goles a uno el equipo de Caparrós y en el Giro de Italia ha llegado por fin la montaña la etapa de hoy la ganado el italiano Benedetti entre los favoritos hay que destacar el ataque del español Mikel Landa que ha recuperado medio minuto en la general ahora mismo está a cuatro y medio del líder virtual de la clasificación que es el esloveno Roddick

Voz 7 03:21 entre cuando el ruido desaparece se piensa mejor lo que pase tiene que ver con la política las claves de los próximos cuatro años no hay alternativas Salillas Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde

Voz 8 03:36 siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 1715 03:40 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana que a las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló cadenas

Voz 8 03:49 de servicios informativos

Voz 9 03:56 un motero siempre llega puntual a cualquier sitio hace lo mismo pero por menos dinero veinte Álamo

Voz 10 04:04 tú hay que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenido

Voz 11 04:14 las condiciones en Mutua punto es cuando una puerta se cierra las puertas de Ford se abre

Voz 12 04:21 del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas de lleva ILT un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros Furyk pues por este Line con un descuento de cinco mil euros rápido porque sólo hay trescientas unidades son

Voz 13 04:39 tienes tres tías financiación de FC van condiciones en punto es oye Hugo tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal estamos pensando en ponernos una calle todos los chavales tienen alarma y me preocupa que si roban entran en la mía que yo no tengo

Voz 14 04:52 vas a estar todos los días preocupado porque iban a entrar arroba

Voz 2 04:55 tu casa porque cuesta merece la pena vivir tranquilos

Voz 9 04:59 protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres trigo calculan Nagin Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 15 05:09 disculpe conocen tan Gemma tiene una marisquería

Voz 13 05:12 están buscando a Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 2 05:14 el si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblen esas quiénes se encuentran que bien

Voz 13 05:21 vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google con mini de regalo al reservar habló por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor traigo igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 16 05:40 la Ventana con Carles Francino

Voz 17 05:45 era una chica ETA

Voz 18 06:14 ni en Dios

Voz 17 06:17 eh aquí ni triste que no será hoy

Voz 2 06:42 la primera ocasión en la última en la que hablemos aquí en La Ventana de de la economía colaborativa o del bien común que que que no son exactamente lo mismo

Voz 9 06:49 que guardan

Voz 2 06:50 aunque guardan una estrecha una evidente ración en cualquier caso frente a propuestas de vida que priman lo individual e lo cerrado casi las fronteras persona persona emergen también otros proyectos sociales económicos culturales que apuestan por todo lo contrario ir este debate de estos conceptos está hablando estos días el universo al País Vasco en el Vizcaya apretó en una conferencia que se llama Conferencia Internacional de sociedad compartida el título dar pistas pista claras Benjamín Tejerina es catedrático de Sociología y director del Centro de Estudios sobre de entidad colectiva de sea el País Vasco es uno de los promotores de esta reunión y le hemos invitado a asomarse momentito La Ventana a ver qué nos cuenta lo saben Tejerina buenas tardes arrasa León qué tal

Voz 19 07:32 pues nosotros les capturó y a los oyentes de la Cadena SER

Voz 2 07:35 muelles haberlo he dicho bien una cosa luego ya ya aclaremos las burlas que nos han vendido ignora lo que uno prometían pero la economía colaborativa es una cosa concreta de la que ahora hablaremos

Voz 0313 07:45 en el bien común es algo concierto como más general no

Voz 19 07:50 efectivamente se ha hablado mucho de economía colaborativa ir ha de esta conferencia es ir un poco más allá de la dimensión económica tratamos de estudiar otras formas de colaboración que tiene que ver con los

Voz 2 08:04 cuidados

Voz 19 08:07 en lo que se hace en los barrios entre vecinos lo que hacen los artistas colaboran en proyectos comunes la gente que que trabaja que saca proyectos de todo tipo adelante pero no sobre cómo te dices muy bien al inicio la base individual o el apoyo de instituciones públicas sino a través de la colaboración entre iguales

Voz 0313 08:30 hoy leía en el País la historia de un pueblo de Cáceres no se lo ha visto Benjamín de que se ha convertido en residencia en residencia de gente mayor para paliar dos problemas la despoblación y el cuidado de los mayores ese sería un ejemplo de este nuevo modelo

Voz 19 08:44 por supuesto el cojamos sin es uno de las de los temas que nosotros tratamos tratamos ocho dimensiones de una de ellas tiene que ver con la vivienda y la habitación de hecho lo he contado esta mañana en este proyecto que sociedad colaborativa surge de un proyecto anterior que hicimos sobre respuestas sociales a la crisis algunas personas de las que a que entrevistamos nos contaban que tenido pueblo a recuperar en una casa de los padres y los abuelos e compartir y aprender a sembrar a cultivar a luego vender los productos de la tierra y de ahí vino un poquito este día de la sociedad colaborativa la vivienda desde luego es un gran problema social ir la gente imagina busca fórmulas con otras personas junto a otras personas para tener acceso a un bien como es el de la vivienda

Voz 0313 09:40 pero a mi me gustaría que Benjamín quiere decir no estamos hablando de de ONG's o también seguramente hay proyectos que se ajustan a este traje no de alguna ONG y el otro día tuvimos un aquí precisamente en La Ventana de acompañamiento a personas mayores de forma absolutamente altruista queda fantástica pero esto lo que proponen o lo que se está debatiendo es que estoy inocula también el ADN de las empresas quiere decir que habrá resultados económicos evidentemente pero habrá otro tipo de termómetro para medir el éxito de estas empresas también no sí

Voz 19 10:10 efectivamente ahora se valora por su unos resultados económicos recientemente Se acuñó un concepto que era la responsabilidad social corporativa

Voz 2 10:23 estoy en la que yo también soy valoraba

Voz 19 10:25 el papel un colectivo de esa empresa o de esa institución en contribuyendo a otras secretarias bueno esto es llevar un poco más lejos esta idea de lo colaborativo de tal manera que también se tienen en cuenta pues una empresa permite que sus trabajadores se puedan conciliar

Voz 2 10:46 por ejemplo localidad estuviera viva

Voz 19 10:48 que tengan una responsabilidad en relación con el entorno actúan que apoyen las iniciativas a nivel local y efectivamente la economía es una cosa bastante entrar si quieres pero luego hay conmoción

Voz 20 11:03 Nos concéntricos que se han expandido

Voz 19 11:05 bueno Micó y quedan tocando a las personas a la relación entre las personas a las que la a la relación entre generaciones al hábitat al medio ambiente y todo esto forma parte de un gran movimiento que llamamos eh de Commons los comunes o compartir

Voz 20 11:23 a mí que realmente

Voz 19 11:26 el último años pues se está adquiriendo una importancia enorme no sólo a nivel español sino también a nivel internacional

Voz 0313 11:34 por poner un ejemplo concreto e Blabla Car se ajustaría esto o es otra cosa o forma parte forma parte de esa lista de burlas que decía antes que no se han intentado vender

Voz 19 11:45 bueno bueno

Voz 0313 11:48 no sabe lo que es una de las empresas alguna una de las formas de actuar en ese tejido industrial económico etcétera que durante la crisis pues nació lo bautizamos todos como economía colaborativa pero quizá con un término un poquito pervertido no muy no sé si muy alejado de lo que ustedes están hablando ahí

Voz 19 12:05 sí yo creo que nosotros proponemos es otra cosa diferente es que no está negado que es decir la gente tiene que vivir la gente cuando trabaja tiene que ganar en un susto

Voz 2 12:16 claro claro sobre todo en casa

Voz 19 12:19 la propensión pero creo que ejemplos como Vian vía al final se convierte en una empresa

Voz 2 12:27 el ego ciudad

Voz 19 12:29 pero cuyos beneficios se vuelven a privatizar es decir alguien se queda con la mayor parte de esto y la idea que está detrás de lo que estamos proponiendo es un poco diferentes que si hay un plus ese plus vaya a la comunidad no se quede en algo de exclusivamente en los trabajadores au nacidos que promueven las ideas es un poco el la idea es valor tiene que quedar poco tiene que revertir a la sociedad

Voz 1715 12:56 eh mira Benjamín no se retire porque vamos a poner un ejemplo práctico muy concreto de Bilbao además que se llama colabora Bora

Voz 0313 13:03 que es una cooperativa de iniciativas sociales de de ahí de Bilbao Ricardo Antón buenas tardes buenos también Pages

Voz 2 13:12 de cardos uno de sus cinco integrantes y nos gustaría que contaras en La Ventana cómo cómo surge y en qué consiste exactamente colabora

Voz 20 13:20 nosotros empezamos a trabajar como por el dos mil uno y sobre todo con una vocación buscando como suele colaborar como se podía hacer no y hemos ido haciendo muchos tipos de proyectos a lo largo de todo este tiempo y sobre todo eso trabajo tiene mucho que ver con acompañar a otros que están intentando hacer proyectos colaborativos no he digamos que todas hemos sido educadas como han el individualismo en la en la idea de de que el negocio es ganar dinero y aquí la idea es como o como volvernos a reprogramar no para volver a recuperarlo colaborativo la allá de lo común el hacer juntas y son poca lo que nos dedicamos y trabajamos pues como en ámbitos muy muy diversos sobre que tienen que ver con la economía social y solidaria con la situación ciudadana con cómo recuperar un poco lo comunitario el tejido muy vinculado a lo a lo Barry al no soy un poco a lo que nosotros hacemos

Voz 0313 14:11 ejemplo concreto algún proyecto específico para que los

Voz 2 14:14 oyentes hagan una idea

Voz 20 14:15 siempre es mi a nosotras por ejemplo hará que cuando te cuento cosas que estamos haciendo ahora Ballet Essen pues hemos hecho una vía que se llama una vía de sostén habilidad que es lo que trata es que muchos proyectos como de emprender y hacer proyectos colectivos pues ponerlo habían el centro no para cuidarnos mientras hacemos esos proyectos que es una guía como de de trucos y Remedios luego estamos

Voz 2 14:35 me gusta mucho el palabro eh me gusta mucho el palabro Ricardo sostenida habilidad

Voz 20 14:39 sí porque como la sostenibilidad está ya como muy ocupada no muy normalizada pues le ponemos la vida en el centro no jugamos mucho con el lenguaje por ejemplo otro proyecto llama Berria ni siquiera es una mezcla de Perry a Jerry Ade es nuevo soy de pueblo y lo que tratamos es de potenciar las relaciones de colaboración entre entre las instituciones piel tejido social no es cómo reinventar un poco la idea de de voluntariado luego también estamos justo ahora diseñando con la Open Government Partnership en Euskadi pues estamos después arrollando como un laboratorio de innovación de participación no también ahora mismo la participación está muy de moda pero realmente es que no sabemos participar no hemos aprendido no es como buscar formas innovadoras de conocer que la sociedad civil participe que la institución esa costumbre también a participar luego estamos trabajando en otro proyecto por ejemplo muy bonito que es nosotras trabajamos mucho a nivel barrio estamos en Bilbao La Vieja y estamos trabajando en una cosa que se llama econó Apolo es un polo de economía social solidaria que tiene que ver con los que estabais hablando era con Benjamín

Voz 19 15:39 digamos que en los últimos años

Voz 20 15:41 muchas iniciativas de sectores muy diversos que han surgido que han hecho como pequeños prototipos pruebas y que están ahora como una supongo como de despliegue de de crecer más de tener más masa crítica y un poco el polo este pues lo que trata es de aglutinar a muchas de esas entidades que puede haber como una sinergia un trabajo en común

Voz 0313 15:57 Ricardo hizo todo esto en la era de Amazon todo esto tiene cabida o te lo pregunto de otra forma o precisamente por estar en la era de Amazon es necesario

Voz 20 16:07 eh bueno sea digamos que estos es que estamos en León en el neoliberalismo no entonces bueno pues forma parte como una digamos que tampoco es una forma de resistencia o de respuesta Amazon digamos que este tipo de prácticas ya estaban ahí y llevan mucho tiempo sea digamos que nos pro comunes son más viejos que el capitalismo que pasa que es que el capitalismo ha venido después parece que lleva toda la vida no pero de alguna manera este tipo de prácticas lo que tienen en común cosas como Amazon y este tipo de prácticas es el cambio que aporta la tecnología entonces digamos que va a tener nosotros a Amazon lo que hace es utilizar la tecnología para generar economías globales que generan capitales que se vuelven a centralizar en cambio trabajamos en lo contrario cómo utilizar las tecnologías mimbres ya abiertas para que el poder la economía las relaciones estén lo más distribuidas posible no

Voz 0313 16:55 con cuántas personas esta Essen colaboradora

Voz 20 16:58 pues en colaboradora somos cinco pero estamos dentro de otra cosa que es muy quitó Kikes un laboratorio de prácticas colaborativos me somos como veinticinco luego estamos sin muchas otras redes estamos formamos parte de Herreras que hay un montón de organizaciones tanto de Euskadi como a nivel estatal digamos que somos todos cosas vamos a decir pequeñas pero que se van federal generando como redes y cómo

Voz 2 17:17 sí sí sí lo cada vez más más grande

Voz 20 17:19 luego también hay como otras porque nosotros somos una cosa un poco rara no que hace como yo es que hacéis pues hacemos siempre como estar en el medio de cosas en cambio hay muchas otras iniciativas que sí son cosas muy concretas no por ejemplo a nivel de Witt por ejemplo Wi finés que es una cooperativa que se dedica a pionera las infraestructuras de telecomunicaciones pues que frente a ello que sea telefónica que es un modelo privativo pues generar formas distribuidas no Boyer Energy sobre energía que son cooperativas de producción y consumo de energía ya que son pues más cooperativa confiar en que es una banca ética no

Voz 2 17:51 jo eso es como como

Voz 20 17:54 tarde digamos que estamos acostumbradas a consumir dentro de formas de mercado sensible en cambio hay otras formas que son alternativa que generan otras formas humanas más equitativas más transparentes y es un poco lo que estamos tratando de huir en un contexto pues bueno que no es no es no es el propicio quizá porque es bueno el capitalismo neoliberal es brutal pero a la vez hay deseo de esta serie de formas no

Voz 2 18:16 yo yo tengo una última pregunta para que me la responda Benjamín Tejerina después de la exposición de Ricardo el futuro cuando digo futuro digo pollo que se pasado mañana veinte años treinta cuarenta el futuro será más de colaboradora para entendernos o de lo que comentaba Roberto de Amazon o tendrán que convivir los dos

Voz 19 18:36 pues tendrá que convivir los dos pero cada vez hay más colaboradora afortunadamente cada vez hay más experiencias en todos los lugares en los que la gente asocia con otros pues en el mundo Alarte en el Mondo de actividades culturales en el mundo de la tecnología colaborativa los Michaels dos Cell lo tu mismo la ciencia cada vez que hay proyectos como mosquito tigre mosquito Project que incorpora a la ciudadanía a la hora que recuperar a descubrir datos de por donde pululan estemos Tito para perseguirle

Voz 2 19:11 sí sí sí sí sí

Voz 19 19:13 su difusión de la alimentación es aspecto importante el tema de la participación política en economía el trabajo el consumo no es algo que atraviesa toda la sociedad y que seguramente por necesidad las personas no asociamos si antes cuando se nos acaba la sal en la cocina

Voz 2 19:34 pues ahora

Voz 19 19:35 a la gente busca otras maneras en lugar de ir al supermercado también lo puede saber si quiere seguir la sal no

Voz 21 19:42 de otros maneras yo estoy yo creo que es compatible

Voz 19 19:45 con no muy bien Benjamín Tejerina irrita

Voz 2 19:47 perdón Antón muchísimas gracias a los dos de verdad sido una conversación muy muy interesante

Voz 20 19:52 a vosotros desde Carlos VII

Voz 2 19:54 veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 15 19:59 señor Urquía tiene su asiento para el despegue va en ventanilla y durante el vuelo pasillos para que estire las piernas

Voz 9 20:05 que piden sienta cuánto tardan el doble en cifró en Services este damos un dos neumáticos Dunlop y además para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros disfruta también de un dos por uno en pastillas y discos de freno

Voz 22 20:19 condiciones y puntos adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 9 20:25 hace cinco mil años en la Edad del Cobre se consagró en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias una original cerámica el vaso campan informe con la que el difunto el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de ERE esté lo muestra en la exposición un brindis por el Príncipe

Voz 0827 20:43 entrada gratuita Comunitat de Madrid

Voz 23 20:45 bravas son calamares o musical de museos multa o aparcamiento público

Voz 24 20:54 el centro de Madrid ha cambiado pero a mejor tienes setenta aparcamientos seis mil plazas para aprovecharlo cumpliendo con la normativa de movilizó

Voz 11 21:03 ya sin multas poesía dices no se escribe se pinta

Voz 25 21:09 el color y en ocasiones no se pregunta seis el Silent pianos y empresa escucha se ve hay exposiciones que se respiran una mirada atrás Giorgio Morandi los maestros antiguos en el Museo Guggenheim Bilbao patrocina Iberdrola

Voz 3 21:29 tres D

Voz 0867 21:29 las para votar nueve para que Madrid sea el escenario de la final de la Champions cincuenta mil ingleses van a viajar aquí a Madrid entre fuertes medidas de seguridad y conseguir a día de hoy una habitación un apartamento un lugar donde pasar la noche empieza a ser ya misión imposible no habrá equipos madrileños y españoles en la final del Wanda pero a muchos les importa bien poco pelotazo del buenos se alquilan habitaciones por casi mil euros la noche ir plataformas como bien vi aseguran que sólo con ellos se van a alojar en Madrid más de treinta mil personas

Voz 9 22:13 el lunes municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 22:17 buenas tardes a todos desde el estudio de la SER en el hotel Hyatt Centrica en plena Gran Vía Pedro Sánchez aprieta los dientes conocedor

Voz 0827 22:24 si lo que se juega la izquierda el próximo domingo ya

Voz 0867 22:27 esa otra vez mano una mano y además que mano a su candidato al Ayuntamiento de Madrid Pepu Hernández esta mañana Le acompañado por las calles de Usera al cuarto de hora de paseo para movilizar al electorado pero sin abrir la boca ante los medios Sonia Palomino

Voz 1915 22:47 la calle Marcelo Usera diez de la mañana una nube de fotógrafos detrás el presidente del Gobierno que se ha venido hasta este barrio con gran porcentaje de voto socialista en las últimas generales acompañando al candidato a la alcaldía de la capital Pepu Hernández los dos han paseado durante algo más de un cuarto de hora saludando a los que desayunaban el que pague el hombre más fotografiado de España le ha dicho Pedro Sánchez a este hombre que tomaba un café en una terraza pero lo cierto es que las fotos y los besos iban

Voz 8 23:18 no digamos

Voz 1915 23:21 el presidente aprovechaba el momento para pedirles que fueran a votar el domingo luego la han invitado a pasar al mercado del bar hay un vamos el amor lluvias noche han ofrecido hasta jamón y queso pero él ha declinado la oferta tenía que salir volando literalmente a otro acto de campaña en Mallorca quizá por eso tampoco ha tenido tiempo para responder a las preguntas de la prensa

Voz 0867 23:48 Pérez Sánchez defiende el feudo del sur en el que hace campaña con fuerza también el Partido Popular Ibooks mañana estará Almeida en Usera también lo harán luego en el barrio de Salamanca la candidata a la Comunidad de Madrid del PP Isabel Díaz Ayuso ha respaldado esta mañana la entrega de trescientas mil firmas a favor del educación especial

Voz 26 24:05 sobre todo y lo más importante es que son las familias las que eligen esta educación

Voz 1915 24:08 para sus hijos y no comprendemos que la X

Voz 26 24:11 que era cerrar los centros sin más

Voz 0867 24:14 Ayuso no tiene actos esta tarde y está dando perfil bajo estas últimas horas de la campaña electoral Ayuso que mañana será nuestra invitada en este programa siete de la tarde y Veinticuatro minutos Ángel Gabilondo el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad y favorito para ganar las elecciones según las encuestas se reúne esta tarde con los rectores de las universidades madrileñas ahora participa en un acto con las plataformas de la cultura y otros ámbitos que le han dado su respaldo vamos a la Plaza de Pedro Zerolo ahí está Javier Bañuelos Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 24:47 qué tal buenas tardes Madrid será lo que sean sus universidades es el eslogan de Gabilondo en materia educativa y hoy no ha venido a dar ideas sino a pedir ayuda a los rectores de las seis universidades públicas el presidente de la Conferencia de Rectores de Madrid Fernando Galván ha salido satisfecho dice de esa reunión porque hablan el mismo lenguaje que Gabilondo

Voz 27 25:08 que el profesor Gabilondo e ha sido todo ha sido presidente cruel ir digamos que el diálogo es fácil porque conoce perfectamente la problemática evidentemente si finalmente el Gobierno de la Comunidad nos tendremos que sentar a hablar muy despacio de muchos temas tema Ascó

Voz 0861 25:28 como la deuda de las universidades Gabilondo se ha comprometido a sacar de los tribunales las deudas millonarias que la comunidad ahora mismo con las universidades públicas también habrá más financiación ya que el Gabilondo anuncia que bajará las tasas universitarias Suria

Voz 27 25:41 pero mucho bajaron algo si yo reconozco esas bajadas lo agradezco pero están todavía muy por encima del precio que estuvieran los deben estar y por tanto deben seguir bajando las tasas

Voz 28 25:56 el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado ha defendido

Voz 0867 25:58 o una mejor gestión esta mañana de las ayudas agrarias de la Unión Europea Aguado rodeado de vacas esta mañana en Guadalix de las ir

Voz 0771 26:05 se han perdido millones de euros por la incapacidad de los últimos gobiernos regionales no quiero que se pierda ni un solo euro de las ayudas europeas es más me comprometo a que en periodos de sequía grave de problemas e inclemencias meteorológicas la Comunidad de Madrid pueda adelantar esas ayudas de la PAC hasta que lleguen para que ningún agricultor ningún ganadero se quede bueno pues compuesto y sin negocio porque esas ayudas no lleguen

Voz 0867 26:29 en Vox nuevo lío por la denuncia de quien fuera número dos de la formación en San Fernando de Henares que ha denunciado al candidato municipal de esa formación allí por amenazas y seguimientos atacar recogidos en una denuncia en la que aparecen mensajes de Whatsapp con frases como yo me encargo de tu hija información de Pedro Jiménez

Voz 1712 26:46 el ex número dos de Vox en el municipio Pedro Cuadrado que dimitió después de que viera la luz Un vídeo grabado hace más de diez años en el que criticaba las políticas LGT TDI ha denunciado ahora en la policía al candidato del Partido alcalde Jesús Fernández por seguimientos y amenazas la denuncia incluye fotos para demostrar esos seguimientos Sipán trallazos del grupo de whatsapp de la Agrupación Municipal vox dos punto cero en el que se puede leer como Le llaman gilipollas traidor rastrero maldito bastardo dicen de él que tiene un bofetón muy grande o escriben yo me puedo encargar de su hija la hija de Cuadrado que también van las listas de Vox al Ayuntamiento y que también ha denunciado en la policía a Fernández por amenazarle con hacerle la vida imposible si no renunciaba a ir en las listas hay una tercera denuncia de la sociedad el candidato de Vox a la alcaldía de San Fernando de Henares por estafa la Cadena SER se ha puesto en contacto con Jesús

Voz 0867 27:33 es Fernández que ha negado todas las acusaciones que contienen estas denuncias y Rocío Monasterio tiene esta tarde esta tarde noche ya un acto en un hotel de Pozuelo siete veintisiete y en aparte más freak de la campaña o y el cómic de Sánchez Mato cabeza de cartel de Madrid en pie súper Mato el hombre que lucha contra el Madrid Open de tenis un superhéroe con problemas en los tríos

Voz 23 28:10 a Mann no aquí Madrid en pie municipalista es de superhéroes de barrio super héroes

Voz 9 28:22 allá donde se cruzan los caminos en los barrios antes olvidados

Voz 23 28:25 así empieza la entrega política en forma de cómic que proponen desde esta candidatura al Ayuntamiento de Madrid cuyo protagonista es el personaje Super Mato que dicen que lo mismo se opone frontalmente a la especulación de la Operación Chamartín

Voz 9 28:39 qué súper Mato el superhéroe de barrio que te ayuda a subir el carrito de la compra o que se enfrenta a todo desde el Ayuntamiento

Voz 0827 28:49 súper Mato

Voz 9 28:50 el superhéroe de barrio que alza la voz contra John Tiriac y la mafia tenística del Open de Madrid

Voz 23 28:55 mientras también se preocupa por las tareas caseras de los vecinos

Voz 9 29:00 súper Mato el superhéroe de barrio que te avisa antes de que llueva para que recoge la lavadora

Voz 23 29:05 todo esto en la campaña en redes sociales bajo el nombre por Madrid

Voz 9 29:10 Mato súper Mato súper héroe de barrio

Voz 8 29:15 eh

Voz 5 29:18 en las cosas de la campaña electoral en dos minutos retiró

Voz 0867 29:22 hemos en este hotel Hyatt a Manuela Carmena

Voz 16 29:31 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien friki

Voz 0867 29:42 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 11 29:47 pues sabemos que el larguero es mucho más

Voz 29 29:52 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martínez en pie

Voz 30 29:59 Alargue de lunes a viernes a partir de las once y media

Voz 9 30:03 una hora menos en Canarias Larguero

Voz 30 30:06 buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 8 30:09 sí que nos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto Cadena SER

Voz 9 30:22 tu opinión es muy importante para nosotros los nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta Nos mandan un audio por favor al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Hoy por hoy con Pepa Bueno Eton y derribo

Voz 8 30:41 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras de la Cadena Ser que lleva muchos años acompañando muchos años contigo tal vez demasiado no

Voz 2 30:53 perdón hijo que ya tal vez demasiados esto ya habría que atacan Taser tantas ser tantos años esto no pleno pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya cansa pero nombre que que que que broma hombre quebró bueno penosa asusté

Voz 18 31:11 cadena SER

Voz 8 31:13 estaremos siempre con qué cara al idiota locutor

Voz 32 31:23 a cuenta con

Voz 2 31:26 SER pase lo que pase

Voz 34 31:37 de pasión

Voz 0799 31:38 lo del beso de quien fue idea esa historia nace en San Isidro esta historia nace la pradera de San Isidro antes de dar el cambiazo en había gente que estaba gritando y en un momento dado gritaron presidente presidente Manuela entendió que me pidió que se besen que se besen y me dijo está haciendo un beso yo creo que es demasiado no la venta de madre y Javier Casal

Voz 17 32:00 claro

Voz 0867 32:07 a Manuela Carmena qué tal muy buenas tardes bienvenida a La Ventana de Madrid como está muchas gracias cuénteme primera versión verdadera no sé si es esta que que no relató a quién este programa en este mismo estudio de lo que es

Voz 1410 32:19 Sayed Torrejón es exacta la verdad es que esa broma decir oye yo creo que no se están diciendo que que ese ves bueno fue como una broma no ya está no fue una broma buscada no yo es que efectivamente había aparecido que decían eso me hizo gracia no digo hoy lo que ya desde la gente no

Voz 0867 32:38 voy a contar una cosa los oyentes Manuela Carmena tenía una entrevista esta mañana en la radio en la SER anoche tuvo debate en Telemadrid que acabó de madrugada ha llegado la entrevista a la entrevista con Pepa Bueno en la SER una hora antes casi de de de de su cita a las nueve a las ocho ya estaba en los pasillos de Radio Madrid de la Ser se ha ido a Radio Nacional después he ido al rojo vivo la Sexta por la tarde ha tenido una entrevista este ritmo normal

Voz 1410 33:02 al yo duermo poquito la verdad es que tengo suerte porque duermo muy intensamente pero poco entonces pues está bien la verdad es que esta mañana ha despertado como siempre en las seis menos diez o las seis menos cuarto y me apetecía fíjate no era la radio pero estaban poquito saturada de debate y todo eso no voy a poner la radio me voy a poner a oler bueno me acaba una una novela que estaba leyendo tan ricamente es una buena manera

Voz 0867 33:28 despertarse su Schulze aunque yo he la radio

Voz 1410 33:32 día uno dice es que había salido como muy cansado todo debate no os digo voy a volver a oír otra vez cosas del debate no pero si no lo pongo siempre nada más en cuanto le preparó el café adiós bueno me acompaña siempre me encanta

Voz 0867 33:43 el tiene usted setenta y cinco años y lo repite muchos mítines por ejemplo este pasado fin de semana

Voz 35 33:50 estoy orgullosa de tener setenta y seis estoy extraordinariamente orgullosa estamos contra el viaje mismo contra cualquier exclusión que evite que esté siempre aquí el talento de todos de los mayores también

Voz 0867 34:08 no quiero volver a las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo que se califican por sí mismas no pero pero sí te quiero verde el factor edad no que usted siempre ha dicho condiciona una larga trayectoria política pensando en el futuro su voluntad de agotar la legislatura sigan a Manuela Carmena no va a dar la espantada

Voz 1410 34:24 mi voluntad es desde luego acabarla no tengo ninguna duda no siempre necesitas saber que vas a tener salud y capacidad no bueno la salud se te puede quebrar también cuando eres joven qué pero sí que es verdad que puede haber alguna disminución de las facultades Si bueno pues si se produjera alguna situación de Sor ya lo vería pero mi voluntad es continuar no les sí sí además a mí me me encanta profundizar mucho en eso lo que significa elevadísimo y él mismo no que es una manera de eliminarlas de quitarle protagonismo

Voz 5 35:00 con las personas por simplemente porque tienen mucha

Voz 1410 35:02 da o porque tienen más edad que tienen los jóvenes no

Voz 2 35:06 aparte de que es algo que va contra los derechos

Voz 1410 35:08 la persona es una torpeza porque se pierde mucho talento

Voz 0867 35:11 la fuerza del cartel de Manuela Carmena es reconocida incluso por sus adversarios dicen que incluso en el Partido Popular en Vox dicen que es usted muy difícil de batir pero un proyecto con Carmena en las papeletas donde la alcaldesa es focos foco además de filias y fobias por parte de todo el mundo no se puede mantener sin Carmena

Voz 1410 35:29 pues yo creo que ahora me me necesitaba en un poco el equipo necesitaba yo tengo la esperanza de que de que sea la última vez que me necesites

Voz 0867 35:38 pero hay plan B

Voz 1410 35:40 si va a surgir el plan B que aparece cuando cuando es necesario o no cuando es necesario pues todos sabemos que cuando es preciso que haya una alternativa a la alternativa surge es la ley de la vida no

Voz 0867 35:52 esta nativa debe salir de dentro ya está trabajando entiendo en el equipo

Voz 1410 35:56 el equipo yo creo que puede generar muchas muchas nuevas energías no porque yo estoy muy contenta de con lo que se ha enriquecido no sea enriquecido con un sector que viene de la sociedad civil que no tiene ninguna vinculación con la política por supuesto son personas de ideas progresistas que se siente muy cómodo con el diseño que que nosotros hemos establecido nuestros cuatro años sobre el que ahora estamos trabajando no pero no han trabajado en política entonces tienen una riqueza grandísima no hay como cinco seis perfiles que son realmente apasionantes

Voz 0867 36:29 no siento un poco de rubor al ver como usted que Errejón no ocupan pues un lugar destacado en las papeletas en la cartelería evidentemente son los candidatos no pero como esa foto de equipo potente ha pasado a un segundo plano

Voz 1410 36:43 pues no sé yo creo que fíjate todo lo contrario yo venía ahora por la casta por aquí por la Gran Vía paseando no o cuando voy por la Castellana veo tantos carteles con las caras de los políticos me encanta que no esté la mía ahí parece que lo nuestro es algo muchísimo más pequeñito que si tenemos que poner en nuestras caras pues porque la marca ha surgido muy en relación con un proyecto que que lidera hoy hoy que que no se conoce no pero no es muy diferente estamos muchísimo más detrás que toda esa enorme disposición de los titulares que vemos colgados en todos días colgar duras en los grandes carteles de la ciudad etcétera yo creo que hemos buscado una una campaña para que se nos conozca qué es discreta que que trata mucho de hablar de de lo que siente la ciudad de lo que se ha hecho en la ciudad a mí por ejemplo me parece precios y lo pequeña película sobre en la señora de la edad en que hay que dejar entonces estaba en todos nos hemos buscado precisamente eso no como mostrar lo que realmente queremos que sea la ciudad

Voz 0867 37:50 el otro día estuvo aqui Pepu Hernández el candidato del PSOE le preguntamos si él estaría dispuesto a entrar en el Gobierno de Manuela Carmena en los dijo que que no tendría ningún problema que aspira a ganar pero que evidentemente si la izquierda tiene que compartir pues no tienen ningún problema al contrario de lo que ocurrió una etapa anterior en no estar o quedarse fuera de instar a estar dentro de ese gobierno en el caso de Manuela Carmena ese sentimiento es compartido suele gustaría contar con el PSOE

Voz 1410 38:12 sí yo siempre digo que nosotros hemos gobernado gracias al PSOE yo además me conocéis y sabéis que no he perdido ocasión darles las gracias no dentro de que hay veces que ha sido difícil porque estaban fuera pero dentro y ellos mismos han tenido problemas porque la situación compleja pues hemos nos hemos acostumbrado a conocernos a trabajar juntos y yo creo que hemos hecho común previo a lo que ahora puede ser definitivo

Voz 0867 38:36 tiene buena sintonía con Pepu sí

Voz 1410 38:38 no nos conocemos mucho pero desde que le conoció en algún acto me parece que se hizo en el club de los estudiantes a favor de los inmigrantes entonces reconocía hablemos un poco tenemos muchos amigos comunes cuánto le nombraron pues la la enhorabuena hay no sé no hablo mucho con él pero me cae bien la verdad las encuestas le dan como ganadora eso dicen

Voz 0867 39:01 cobrando incluso resultados de hace cuatro años

Voz 1410 39:04 pues parece ser que es así pero tú sabes que todo este mundo de las encuestas es siempre pues pues una tendencia

Voz 0867 39:12 más no porque lo importante no es ganar lo importante es gobernar

Voz 1410 39:14 claro claro pero que todas maneras es no sé no sabes muy bien siempre a veces hay aciertos con las encuestas otras no a veces indican tendencias otras no yo lo que sí te digo es que yo sí noto en la ciudad de cómo que que que la gente está contenta con nosotros no soy muy de calle como sabéis si la gente en general claro a lo mejor es muy subjetivo no pero yo sí tengo esa sensación

Voz 0867 39:38 la paran a usted como si fuera vamos a

Voz 1410 39:40 como mejor los Stones eh separado aquí la gente

Voz 0867 39:43 durante el cristal unos segundos seguimos conversando con Manuela Carmena los oyentes que quieren escuchar a Francino pueden seguir haciéndolo a través de ser más en ciento cuatro punto tres de la FM el resto de oyentes de las emisoras de la SER continúa enganchados a La Ventana de Madrid en sí

Voz 36 39:56 a contar

Voz 16 40:04 la Ventana con Carles Francino lo que queda hacen día con Isaías

Voz 1410 40:15 veinte

Voz 2 40:17 pienso que adaptar a esta hora Isaías el montón de historias que continuamos aquí en La Ser en general y la dificultad para resumirlo todo

Voz 0827 40:26 montón de historias que también quedan pendientes el día

Voz 2 40:29 anterior claro ayer por ejemplo cerrábamos La Ventana

Voz 5 40:31 todavía con el corazón en un puño con el alma en vilo por el futuro de Pablo Ibar

Voz 18 40:39 Is planes

Voz 0827 40:41 cómo curarlo ni más ni menos que tenía en sus manos subido su muerte decidía Si volvía al corredor de la muerte camino del patíbulo oscile caía una cadena perpetua al final fue lo segundo su padre le decía Aimar Bretos esta mañana pues que hombre estaba mejor que ayer aunque lo mejor no sea precisamente bueno

Voz 37 40:59 bueno mejor que haya sentencia de vídeo tampoco es una rosa pero por los pelos al miedo que teníamos huestes pues estamos bien así que a lo que hay algo que no va a estar mucho mejor de lo que estaba en proceso de estas dos nuestras por tres todo el día todos los días y todos los años los señor cómo se puede vivir

Voz 38 41:24 a sí

Voz 5 41:28 yo tampoco lo sé la verdad es que es muy difícil desde luego ésa es una realidad una realidad tremenda una realidad

Voz 0827 41:34 qué seria pero que algunos se empeñan en caricaturizar en la campaña electoral por ejemplo de los

Voz 5 41:40 creadores de las feministas son feas y las izquierdas enseñan Madrid zoofilia los niños y niñas pues llega ahora el elogio al genuino caballero español la segunda viene ahora se está perdiendo el caballero español defiende esta tesis otra Rocío Rocío de Mer candidata de Vox en Almería Réquiem por un caballero español

Voz 16 42:02 una figura genuinamente española

Voz 8 42:06 la de los caballeros la de los caballeros

Voz 2 42:11 qué te sujetan la puerta al pasar

Voz 39 42:14 bueno la sujetan sujetan destinamos sujetar si es muy fuerte el caballeros si no levanta la puerta arrancando las bisagras Il ha sujeta no faltó pasa por dentro Torres

Voz 1410 42:28 son temas de

Voz 39 42:31 debate que plantea la nueva hecha no la parte más nueva

Voz 0827 42:34 que es la más joven y que tiene veintinueve años y solamente oyes la candidata que ha elegido Vox para la alcaldía de Almería buena nosotros se nos ocurren muchas cosas pero como somos mayores y caballeros se lo hemos dejado aparcado ya Sara Socas

Voz 28 42:48 a empezamos con Caballero bien bien bien bien dice así bien yo soy un caballero porque eso me va la cabeza lo siento yo no sujetó la puerta te sujeto la cerveza y en realidad Si me das algo de brandy soy tan

Voz 0867 43:00 Caballero que Mojo lo churros en Varón Dandy

Voz 14 43:02 por supuesto no sujeta la puerta porque entonces

Voz 40 43:05 sabes a donde te mando Alami mientras tú te vas de robo el cubata y lo que quiera realmente

Voz 28 43:11 de ser un idiota porque si estoy respetando algo es el arte de Sara Socas porque

Voz 40 43:16 Sara siempre te sujeta a la ropa pero Guiza para pedirte otra luego robar terreno vemos hasta

Voz 8 43:22 otra cuestión de cerrarle la boca pero aquí estamos siempre Alcaine Sarasola

Voz 0827 43:28 que son jóvenes y que son mucho más estimulantes después está lo de Albert Rivera que hoy se ha ido al pueblo de Josu Ternera para homenajear a sus víctimas podría haber ido a Zaragoza por ejemplo allí no se presenta Ciudadanos a las próximas elecciones y en las generales obtuvo treinta y siete votos él lo presenta como un acto de valentía puede sonar a provocación la verdad es que ha sido recibido por varios centenares de vecinos del pueblo que no le han tratado muy bien y esto es lo que él ha dicho

Voz 1269 43:57 podéis que ir con las sirenas o las alarmas porque nunca nos que hallaréis no no sabes callado con tiros no nos vais a callar con sirenas cuando hacíais homenajes a Josu Ternera no pones alarmas ni sirenas aplaudía a rabiar esa es la vergüenza aplaudir a los asesinos e impedir la expresión de la democracia

Voz 0827 44:19 desde luego es un acto muy discutible ha ido a gente a la que no le ha gustado nada Andoni Ortuzar por ejemplo

Voz 0156 44:25 tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y yo tengo todo el derecho del mundo a decir que me parece una indignidad no nos gusta y creo que a las víctimas tampoco que se les utilice eh para fines partidistas dejamos estigmatizar a los al a los pueblos de este país que ya hemos sufrido bastante ya que no le importe la convivencia de este país que creo que el señor Rivera no le importa la convivencia en Euskadi por lo menos que nos deje a los que sí nos importa que las cosas funcionan

Voz 0827 44:53 en fin que la tensión ha vuelto tras unas elecciones que bueno resituar a todos lanzó un mensaje bastante claro nos preguntábamos si en la polémica Si esto es una estrategia hasta las próximas elecciones O'Shea es el prólogo de cuatro años que se nos vengan encima Montse Domínguez Se teme que no es algo puntual

Voz 1603 45:10 me temo que no metemos bien hay que ha encontrado en la estrategia de la tensión permanente un un si una bueno pero es que eso lo estamos viendo porno gobiernos en otros países una estrategia de crispación permanente cuando lo que sabemos es que no hay nada peor que quién nos quiere salvar la vida con posiciones maximalistas que la vida es negociar es sentarse es ceder ya hay quienes no están dispuestos porque creen que les dan

Voz 0827 45:36 a los lesiones pues nada de estas y otras cosas les hablará dentro de unos minutos Ángels Barceló en Hora Veinticinco nosotros hemos hablado de otras en La Ventana a esta hora por ejemplo un grupo de expertos de instituciones públicas y privadas están reunidos en el auditorio de Caixaforum en unas jornadas sobre nuevas adicciones aquellas que van más allá de las adicciones a las sustancias son conductas relacionadas casi siempre con las nuevas tecnologías el juego o los videojuegos reconocidas ya por la OMS en dos mil dieciocho como una enfermedad Laura Piñero hablado con dos personas no precisamente muy jóvenes

Voz 41 46:18 ha decidido me despertaba con la mano para darle al botón de del ordenador y me acostaba soñando con lo que ha hecho lo que queda

Voz 2 46:27 hacer a veces de que

Voz 41 46:29 hondo

Voz 42 46:30 esto el fin de semana levantaba hasta acostarme comía dice nada pues hasta mañana las diez de la mañana hay seguía yo que consideraba inteligente va a estudiar una carrera pero pues lo yo pues no pude ver con mis padres siempre estaba la discutiendo con los amigos dejaban de llamar porque claro yo ponía excusas de no salir decía siempre que está enfermo que tenía que estudia de opresión sueño también lo perdí

Voz 41 46:55 dejó de trabajar ningún germen mantiene durante esos dos últimos años yo estoy en una especie de locura me echaron una vez de casa email llevó la ordenador entero another is sigo jugando el problema de fondo es no saber gestionar tus emociones no ser capaz de de poner límites a tu comportamiento e me ponía una máscara de pasota ya me podían decir lo que quisieran que yo estaba él en mi agujero con

Voz 0827 47:24 ambos han sido tratados en la Fundación recalca es un centro dedicada a tratar todo tipo de adicciones especialmente estas Daniel Martínez es uno de sus psicólogos que trabajan en esta fundación hoy ya están en La Ventana nos decía cuando una afición excesiva se convierte en adicción

Voz 2 47:41 la adicto en esencia no puede controlar la conducta sustancia sea lo que ha enganchado no ya sólo ha demostrado asimismo su biografía que cuando viene el centros porque cuando está pidiendo ayuda cuando ya ha generado una cantidad de problemas tremendos ha perdido trabajo a lo mejor a nivel académico se ha deteriorado la familia entonces él tiene que darse cuenta Si vuelve a intentar relacionarse de la misma manera con la sustancia buen comportamiento en este caso con los juegos es muy posible que alcance los mismos patrones que venía a los que venía respondiendo

Voz 0827 48:06 una situación que presenta además algunos síntomas muy concretos

Voz 2 48:09 lo que sí que hay a nivel psicológico también es mucha una falta como como bien decía una una falta regulación emocional de capacidad para gestionar tus emociones de afrontar los problemas de la vida cotidiana las emociones que otra esa vida cotidiana un déficit de habilidades sociales de competencias sociales es decir no no eres capaz de salir yo soy relacionar

Voz 0827 48:29 aquí como en cualquier enfermedad hay que estar siempre muy atento a las primeras señales situ sospechas lo piensas que puede tener un problema con algo

Voz 2 48:35 se plantea una abstinencia es decir estas abusando de los videojuegos no vale plantarse una abstinencia vamos a empezar por dos día a ver qué sale intenta emitir omitir esa conducta íbamos a ver qué tal qué tal funciona al mejor es posible que hay una debilidad una una disuasoria no que el ánimo baja

Voz 1712 48:51 que de pronto antes en un estado en el cual crees que las cosas

Voz 2 48:53 tiene sentido no que incluso no puedas llegar a mantener esa abstinencia

Voz 8 48:56 porque volviendo a robar el ruso

Voz 2 48:59 pero esos no son son foco variables que pueden decantar que esa persona no está siendo capaz de controlar no puede poner un límite interno esa en lo que es la conducta que controlar

Voz 0827 49:08 son nuevas adicciones que nos está trayendo este nuevo siglo el siglo XXI pero desde luego las adicciones no son nada nuevas

Voz 2 49:14 el buque vuelos no ochenta noventa más o menos con las adicciones sobre toda la heroína que tenía adherida una un alto índice de criminalidad se hizo la dictó el empezar a considerar como un criminal entonces empezó a estar ese estigma no al final un juicio moral con respecto a lo que realmente es un adicto no yo ahora abrimos el siglo XXI no con supongo que las mismas adicciones a sustancias pero también con nuevos desafíos no en forma de comportamientos el error sería volver a cometer lo que cometimos al final del siglo pasado empezar a tratar a los jugadores estas personas

Voz 5 49:42 en un problema de adicción a los videojuegos como lo mismo viciosos vagos

Voz 0313 49:47 a usar etiquetas de que yo leído